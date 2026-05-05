Las 10 skins de cuchillos más caras de CS2 en 2026

El más caro CS2 Las hojas de cuchillo no solo son escasas, sino que son símbolos de estatus. Los jugadores buscan estas hojas por curiosidad, por interés coleccionista o para comparar precios antes de un intercambio importante. ¿Qué diferencia a un cuchillo de 500 dólares de uno de 10 000 dólares, y qué lo convierte en el más caro? CS2 piel: depende del modelo de cuchillo, de lo exclusivo que sea el acabado y del estado de la piel. El patrón de la veta, el valor de flotación y la disponibilidad de la funda son factores que influyen en la diferencia de precios. En un FPS competitivo como Counter-Strike 2, tu cuchillo es el objeto más llamativo de tu equipo, y los precios de mercado así lo reflejan.

Los precios de esta lista oscilan entre unos 413 dólares por un Masacre del Cuchillo Esquelético hasta 10 683 dólares por un Cuchillo mariposa Gamma Doppler Esmeralda – la navaja mariposa más cara CS2 ha dado lugar a. Casos como el Caja de armas de CS:GO and Operación Breakout están detrás de varios de los más caros CS Las hojas de cuchillo siguen comercializándose. Esta guía recoge las más caras CS2 Los coleccionistas de Skin 2026 están haciendo un seguimiento y analizando qué factores influyen en esos precios.

Nuestra selección de los aspectos de cuchillo más caros de CS2

He comparado los datos de mercado de varias plataformas para identificar el más caro CS2 un cuchillo en cada categoría. Estos diez son los principales candidatos al título de la skin más cara de CS2 en Counter-Strike 2 rAhora mismo.

Cada cuchillo se encuentra enUna rareza ocultay cae desde el Artículo especial y poco común (Oro) cuota del 0,26 %. Los precios reflejan la demanda de modelos de cuchillo: Butterfly y Karambit lideran —y cierran— la lista de los más cotizados, con las gemas Doppler y los aspectos basados en patrones alcanzando los precios más elevados entre los artículos más caros CS fundas para cuchillos disponibles en el mercado.

El estado de conservación es un factor clave. Algunos solo se encuentran en estado «nuevo de fábrica» o con «desgaste mínimo», lo que reduce la oferta. Otros están disponibles en los cinco acabados exteriores, lo que permite un precio de entrada más asequible, aunque los ejemplares en perfecto estado tienen un sobreprecio considerable. En los apartados siguientes se detalla el estado de conservación, el origen de la caja y el precio de cada cuchillo.

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Probabilidades de rareza de los casos

Todos los cuchillos de esta lista pertenecen al nivel de objetos especiales raros (dorados). Tanto si buscas el más caro CS2 cuchillo o cualquier hoja estándar, estas probabilidades de aparición siguen siendo idénticas en todos los casos de armas en Counter-Strike 2.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades proceden de sitios web comunitarios de seguimiento que recopilan Más de 10 000 casos abiertos por tipo. Al 0,26 %, eso supone aproximadamente 1 cuchilla por cada 385 aberturas. El más caro CS Las fundas para cuchillos se encuentran detrás de esta misma barrera: ninguna otra funda ofrece mejores prestaciones para los cuchillos.

Para quien se pregunte: «¿Cuál es el cuchillo más caro del mundo? ¿CS2?» – la respuesta está aquí, antes incluso de tener en cuenta el patrón y la fluctuación. Una vez alcanzado el nivel Oro, el acabado y el patrón determinan el precio final: ahí es donde se diferencian un cuchillo de 500 $ y uno de 10 000 $. Las probabilidades son idénticas en todos los estuches; lo que se obtiene al abrirlos es lo que importa. Para un análisis completo de qué estuches ofrecen la mejor relación calidad-precio, consulta nuestra guía sobre los los mejores casos para abrir CS2.

Los aspectos de cuchillo más caros de CS2

Los cuchillos que se muestran a continuación se han seleccionado en función de los precios actuales del mercado y la disponibilidad, y cada uno de ellos es un candidato al título del más caro CS2 cuchillo. La lista incluye joyas Doppler, acabados con veteado y modelos de cuchillos muy codiciados: las hojas más caras que coleccionistas y comerciantes buscan activamente.

¿Qué hace que estos cuchillos sean tan caros en comparación con otros artículos de Covert-rarity? Lo primero es el modelo de cuchillo: mariposa y karambit se venden a precios más elevados que otras espadas. Y luego está el acabado: las gemas Doppler (zafiro, rubí, esmeralda) ofrecen unos precios mínimos elevados, mientras que las semillas de patrón en «Case Hardened» y «Crimson Web» generan unos precios máximos enormes. Estas son las más caras CS cuchillas para todos los rangos de precios.

1. Karambit de acero cementado (Blue Gem)

Rango de precios: 651,98–4.674,55 $ (553,53–3.968,69 € / 480,51–3.445,14 £) (precio base); Patrones Blue Gem: 10 000–1 500 000 $+ (8 490–1 273 500 €+ / 7 370–1 105 500 £+)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2 y Caja de armas de CS:GO 3

Clave correspondiente: Llave de caja de armas de CS:GO, Llave de caja de armas 2 de CS:GO y Llave de caja de armas 3 de CS:GO

The Karambit con superficie endurecida [Blue Gem] es el más caro CS2 un cuchillo que esbasado exclusivamente en una semilla de patrón. El precio base de un modelo estándar Karambit de acero cementadose encuentra entre €651.98 and €4,674.55 en los cinco diseños exteriores, pero esa gama solo incluye patrones genéricos. Al desbloquear un diseño «Case Hardened», se genera aleatoriamente una de las 1.000 combinaciones posibles, cada una de las cuales determina una proporción única de azul, oro, yplataa lo largo de la hoja.

La mayoría de las semillas producen resultados mixtos o con predominio del dorado, pero las semillas excepcionales con una cobertura azul dominante en la cara de juego, conocidas como «Blue Gems», son únicas en su género. Las semillas «Blue Gem» de primera categoría, como el patrón 387 (cara de juego casi totalmente azul), se han valorado en más de 1,5 millones de dólares. Incluso las Blue Gems de gama media suelen venderse por entre 10 000 y más de 100 000 dólares, lo que la convierte, con diferencia, en la más cara CS la piel se corta como con un cuchillo cuando se da con el patrón adecuado.

Por qué lo elegimos The Karambit con superficie endurecida (Blue Gem) tiene el precio máximo más alto de todos los cuchillos de diseño personalizado en Counter-Strike 2, con la semilla n.º 1 de Blue Gem (patrón 387), valorada en más de 1,5 millones de dólares, lo que la convierte en la más cara CS2 la piel de cuchillo que existe.

La animación de la hoja curvada del Karambit lo convierte en el modelo de navaja premium más popular en Counter-Strike 2. Ya que procede del modelo descatalogado Caja de armas de CS:GO La oferta de nuevos productos se está agotando, lo que agrava la prima de diseño. Karambits Blue Gem Históricamente, su valor se ha revalorizado más rápidamente que el de casi cualquier otro tipo de acabado, lo que los convierte en una inversión sólida a largo plazo entre los más caros CS2 opciones de cuchillos.

¿Qué opinan los jugadores?

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Los karambits Blue Gem son el non plus ultra del coleccionismo de cuchillos en CS2. No hay dos iguales, y una pieza de calidad puede valer más que todo el inventario de la mayoría de los jugadores. No hay nada más en Counter-Strike 2 que tenga un valor comparable.

★ El cuchillo más caro de CS2 Karambit con superficie endurecida (Blue Gem) Compra en SkinBaron

Rango de precios: 9.163,07–10.932,20 $ (7.779,45–9.281,44 € / 6.753,18–8.057,03 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: El caso «Sueños y pesadillas» o el caso «Operación Riptide»

Clave correspondiente: «Sueños y pesadillas» o «Operación Riptide»

The Cuchillo mariposa Gamma Doppler Esmeralda es la navaja mariposa más cara CS2 los jugadores pueden adquirir, con un precio que oscila entre €9,163.07 and €10,932.20. Combina el modelo de cuchillo más popular con el más exclusivo Fase Doppler gamma – El acabado metálico verde intenso del Emerald es extremadamente escaso. Al estar disponible únicamente en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo», la escasa oferta de ejemplares en estas condiciones hace que el precio mínimo sea el más alto de todos los modelos más caros CS2 los cuchillos de esta lista.

Se desprende de la Caso «Sueños y pesadillas» or Caso «Operación Riptide». La combinación del modelo de navaja más codiciado con la gema más exclusiva es la razón por la que sigue siendo la navaja mariposa más cara CS2 ha producido. El Esmeralda mariposa es el punto de referencia: su precio se ha mantenido por encima de los 9 000 dólares porque la demanda de alto nivel nunca decae.

★ El segundo cuchillo más caro de CS2 Cuchillo mariposa Gamma Doppler Esmeralda Compra en SkinBaron

Rango de precios: 4.822,34–5.619,87 $ (4.094,17–4.771,27 € / 3.554,06–4.141,84 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Funda Chroma 2, funda Chroma 3 o funda Chroma

Clave correspondiente: Clave de la carcasa Chroma 2, clave de la carcasa Chroma 3 o clave de la carcasa Chroma

The Karambit Doppler Zafiro empareja el el modelo de cuchillo más codiciado in Counter-Strike 2junto con ella fase Doppler más codiciada. Con un precio que oscila entre €4,822.34 and €5,619.87, este cuchillo mantiene su valor con una consistencia extraordinaria. Su hoja, totalmente de color azul zafiro, lo hace fácilmente reconocible. Se encuentra entre los más juegos de disparos tácticos emblemáticospor ahí,CS2 Las skins de cuchillos son unas de las que alcanzan mayores valores de reventa en el mundo de los videojuegos.

Se desprende de la Funda Chromaserie. El zafiro es la fase Doppler más rara, junto con el rubí y la perla negra: se necesita alcanzar el nivel Oro (0,26 %) y obtener la gema específica. Solo existen ejemplares de FN y MW. Es una de las más caras CS2 son las que tienen un precio más predecible, ya que los Doppler de nivel «gem» no dependen de la suerte con los patrones. Para los jugadores que comparan las espadas de mayor nivel, los Karambits de zafiro representan la inversión más segura en la categoría Doppler.

★ El tercer cuchillo más caro de CS2 Karambit Doppler Zafiro Compra en SkinBaron

Rango de precios: 2.920,19–3.120,34 $ (2.479,24–2.649,17 € / 2.152,18–2.299,69 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Prisma 2 Case o Prisma Case

Clave correspondiente: Llave para la carcasa Prisma 2 o Llave para la carcasa Prisma

The Cuchillo Talon Doppler Ruby es uno de los más caros CS2 pieles en elgama media-alta, el comercio entre €2,920.19 and €3,120.34. La hoja en forma de pico de halcón del Talon realza el acabado Ruby, con una superficie completamente roja sangre y sin bandas, lo que lo convierte en uno de los más limpios y caros CS Hay diseños para cuchillos disponibles. Se obtiene al derrotar al Prisma Case and Prisma 2 Viviendas, ambos cada vez más escasos con el paso del tiempo. Solo existen ejemplares en estado FN y MW, lo que refuerza aún más su elevado precio.

El Talon no tiene el mismo precio elevado que el Butterfly o el Karambit, lo que lo hace más asequible en esta gama. Para los jugadores que quieran un Doppler de gama alta sin tener que gastarse más de 5.000 dólares, el Ruby de la casaofrece un gran impacto visual, y una respuesta clara a la pregunta: «¿Cuál es el cuchillo más caro del mundo? ¿CS2?” fuera de la gama Butterfly y Karambit. Es una opción práctica para iniciarse en el segmento de gama alta CS2 Un terreno ideal para los coleccionistas de joyas Doppler. Si quieres revender cuchillos de alta gama para obtener beneficios, aquí te explicamos cómo puedes hacerlo comercioCS2 skins a cambio de dinero.

★ El cuarto cuchillo más caro de CS2 Cuchillo Talon Doppler Ruby Compra en SkinBaron

Rango de precios: 1.994,99–9.750,00 $ (1.693,75–8.277,75 € / 1.470,31–7.185,75 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Gama 2 Case o Gama Case

Clave correspondiente: Tecla de mayúsculas Gamma 2 o tecla de mayúsculas Gamma

The Bayonet Gamma Doppler Esmeralda es el que presenta la mayor variación de precios de esta lista – €1,994.99 to €9,750 – lo que lo convierte en uno de los los cuchillos más impredecibles aquí. Esa diferencia refleja la diferencia entre una copia MW y una FN de baja flotación. La larga hoja de la Bayonet muestra la esmeralda verde con una distorsión mínima. Se retira de la gama de productos descatalogados Gama de carcasas and Gama 2 Case. ExclusivoCS2 aficionados a los deportes electrónicos reconocer la silueta del Bayonet en las partidas competitivas.

Una réplica de MW por menos de 2500 dólares ofrece el aspecto del Emerald por una fracción del precio del FN, mientras que un FN con un peso de menos de 0,01 puede competir con el cuchillo mariposa más caro. CS2 precios. ElEsmeralda de bayoneta recompensa a los compradores pacientes que seleccionan cuidadosamente según el margen de fluctuación, ofreciendo una flexibilidad de la que carecen los rangos más ajustados.

★ El quinto cuchillo más caro de CS2 Bayonet Gamma Doppler Esmeralda Compra en SkinBaron

Rango de precios: 2.415,20–2.650,83 $ (2.050,50–2.250,55 € / 1.780,00–1.953,66 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Operación «Breakout»: El caso del arma

Clave correspondiente: Clave del maletín de armas de la Operación Breakout

The Cuchillo mariposa Fade es una de las navajas mariposa más caras CS2 objeto de interés para los coleccionistas por su un degradado limpio y un rango de precios ajustado of €2,415.20–€2,650.83. El degradado va del amarillo al rosa y al morado, y el porcentaje de degradado influye directamente en el valor: las copias con degradado completo se cotizan a un precio superior. Se obtiene exclusivamente de la línea descatalogada Maletín para armas de la Operación Breakout. Solo existen FN y MW.

Ese origen exclusivo, junto con la enorme prima de modelo del Butterfly, lo convierte en un clásico indiscutible entre los modelos de gama alta CS2 cuchillos. El Fade no se basa en patrones de giro, pero el porcentaje de giro sigue siendo importante: un 100 % de giro tiene más peso que un 90 %. Es el tercer cuchillo mariposa más caro. CS2 que hay en esta lista, y para los compradores que buscan el más caro CS cuchilla de piel con un valor de reventa previsible, la Desvanecimiento de mariposa ofrece.

★ El sexto cuchillo más caro de CS2 Cuchillo mariposa Fade Compra en SkinBaron

Rango de precios: 1.610,00–1.729,69 $ (1.366,89–1.468,51 € / 1.186,57–1.274,78 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Funda Spectrum, Funda Spectrum 2

Clave correspondiente: Llave para la carcasa Spectrum, Llave para la carcasa Spectrum 2

The Cuchillo mariposa con degradado de mármolintercambios entre€1,610.00 and €1,729.69en el fondo, peroSemillas del patrón «Fuego y hielo» hacen que los precios se disparen. El acabado combina los colores rojo, azul y amarillo; las variantes «Fuego» y «Hielo» prescinden del amarillo para lograr una división clara. Es otra joya entre las navajas mariposa más caras. CS2 por el que compiten los coleccionistas. Se desprende del Caso Spectrumy elFunda Spectrum 2 solo en FN y MW.

Este es uno de los más caros CS2 fundas para cuchillos, donde El patrón de semillas influye directamente en los precios – un auténtico «Fuego y hielo» puede venderse por el doble del valor estándar de la Marble Fade. Para los coleccionistas que comparan espadas de alta gama, la Difuminado de mármol con mariposas recompensa a los compradores bien informados que detectan patrones de «Fuego y Hielo» antes de que el mercado sufra una corrección. Es uno de los más caros CS2 Opciones de cuchillos en las que el conocimiento da sus frutos.

★ El séptimo cuchillo más caro de CS2 Cuchillo mariposa con degradado de mármol Compra en SkinBaron

Rango de precios: 575,05–3.031,77 $ (488,22–2.573,97 € / 423,81–2.234,41 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Funda Spectrum 2 o funda Spectrum

Clave correspondiente: Llave para la carcasa Spectrum 2 o llave para la carcasa Spectrum

The La historia de la navaja mariposaes elEl cuchillo mariposa más asequible CS2 ofertas en este rango de precios, disponibles en las cinco versiones de carrocería. FN/MW se sitúa en 575,05 $ – 3.031,77 $, pero las copias con el estado «Battle-Scarred» se venden por una fracción de ese precio, lo que permite a los compradores acceder a la edición más cara CS2 fundas para cuchillos sin cuatro cifras. El diseño en dorado y verde de Lore se inspira en el Dragon Lore AWP, una de las skins más emblemáticas de Counter-Strike 2.

Se desprende de la Caso Spectrum and the Funda Spectrum 2. La disponibilidad de ejemplares con exterior intacto implica una mayor oferta, pero los FN en perfecto estado siguen alcanzando precios elevados, ya que los Lore presentan un desgaste visible. Es el más caro CS Una hoja de cuchillo con amplias opciones de personalización, ya que te permite adquirir el modelo «Field-Tested» a un precio de entrada y mejorarlo más adelante: la estética premium de Butterfly sin el coste total de FN.

★ El octavo cuchillo más caro de CS2 La historia de la navaja mariposa Compra en SkinBaron

9. M9 Bayonet Crimson Web

Rango de precios: 432,90–4 280,13 $ (367,53–3 633,83 € / 319,05–3 154,46 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Funda Spectrum 2 o funda Spectrum

Clave correspondiente: Llave para la carcasa Spectrum 2 o llave para la carcasa Spectrum

The M9 Bayonet Crimson Web intercambios entre€432.90 and €4,280.13, pero ese rango básico oculta la realidad. Este es uno de los el más caroCS2 fundas para cuchillos en las que la ubicación de la página web influye en el precio – Una red grande y centrada en el lado de juego hace que el precio de las copias supere con creces los 2.000 dólares. El acabado en rojo intenso con superposiciones de red oscura ha sido uno de los favoritos de los coleccionistas desde el modelo original. Counter-Strike: Global Offensive días. Solo existen FN y MW.

La hoja alargada de la bayoneta M9 proporciona a Crimson Web una mayor superficie de contacto, por lo que la colocación es más importante aquí que en hojas más cortas. Las réplicas de FN son extremadamente escasas, lo que la convierte en una de las más caras CS cubiertas de cuchillas de la categoría «basadas en patrones». Los compradores deben comprobar siempre la ubicación de la red y la flotación antes de realizar la compra; este es uno de los más caros CS2 casos en los que la inspección influye directamente en el valor.

★ El noveno cuchillo más caro de CS2 M9 Bayonet Crimson Web Compra en SkinBaron

Rango de precios: 415,80–514,00 $ (353,01–436,39 € / 306,44–378,82 £)

Rareza: Secreto

Origen del caso: Funda «Fractura» o Funda «Red destrozada»

Clave correspondiente: Llave del caso «Fractura» o Llave del caso «Red destrozada»

The Masacre del Cuchillo Esquelético es la puerta de entrada al más caro CS2 fundas para cuchillos, con un precio que oscila entre €415.80 and €514.00. Los motivos metálicos en rojo y plata del acabado Slaughter – diamante, corazón, yfénix– Dale a cada ejemplar un aspecto único. Se obtiene del Caso de fracturaand Caja «Shattered Web» en FN, MW y FT. El diseño de estructura abierta del Skeleton Knife y su animación de desenfunde rápido han ganado popularidad en Counter-Strike 2.

Los coleccionistas suelen buscar estos objetos concretos Caso de fractura de cuchillos con el fin de crear una hoja que combine una estética de alta gama con una silueta reconocible.

Como la opción más asequible CS la piel de cuchillo de esta lista, la Masacre de esqueletos ideal para quienes se adentran en el mundo de los cuchillos de alta gama. El diseño le aporta un valor añadido moderado: un diamante sin imperfecciones or corazón centradopuede suponer entre 50 y 100 dólares más que los rollos genéricos. Para quien se pregunte: «¿Cuál es el cuchillo más caro de CS2 «¿En el nivel básico?», el Masacre de esqueletosesa es la respuesta.

★ El décimo cuchillo más caro de CS2 Masacre del Cuchillo Esquelético Compra en SkinBaron

Los aspectos de cuchillo más caros de CS2

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de cada uno de los artículos de esta lista de los más caros CS2 Lista de cuchillos.

Precios actualizados a febrero de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Karambit con superficie endurecida (Blue Gem) Secreto 651,98 $ – 4 674,55 $ El patrón de la cosecha determina los precios; las «Blue Gems» alcanzan cifras de siete dígitos Butterfly Gamma Doppler Esmeralda Secreto 9.163,07 $ – 10.932,20 $ La gema Gamma más exclusiva en el modelo de navaja más popular Karambit Doppler Zafiro Secreto 4.822,34 $ – 5.619,87 $ Una joya de la tecnología Doppler de primera categoría; precios estables y predecibles Cuchillo Talon Doppler Ruby Secreto 2.920,19 $ – 3.120,34 $ Una auténtica joya de Doppler en una hoja curvada única Bayonet Gamma Doppler Esmeralda Secreto 1.994,99 $ – 9.750,00 $ La mayor oscilación de precios; la fluctuación genera enormes brechas Cuchillo mariposa Fade Secreto 2.415,20 $ – 2.650,83 $ Degradado icónico; el porcentaje de desvanecimiento influye en el valor Cuchillo mariposa con degradado de mármol Secreto 1.610,00 $ – 1.729,69 $ Las formaciones «Fuego y Hielo» impulsan los precios por encima del nivel de base La historia de la navaja mariposa Secreto 575,05 $ – 3.031,77 $ Disponible solo en versión exterior; el modelo Butterfly más económico M9 Bayonet Crimson Web Secreto 432,90 $ – 4.280,13 $ La ubicación en la web influye en las primas; la FN es extremadamente rara Masacre del Cuchillo Esquelético Secreto 415,80 $ – 514,00 $ Cuchillo caro para principiantes; el diseño le aporta valor

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias de precio provienen de la escasez y la demanda En cuanto al modelo de cuchillo, los modelos Butterfly y Karambit se sitúan sistemáticamente a la cabeza, mientras que los Doppler Gems mantienen unos precios mínimos previsibles. Los modelos de colección, como los Blue Gems y los Fire and Ice, alcanzan precios máximos que los precios estándar no pueden reflejar. Estos son los más caros CS2 fundas para cuchillos donde modeloand terminarsumar sus primas.

Cuchillos con motivos decorativos aumentan de valor cuando la semilla ofrece un aspecto excepcional: una cobertura limpia de Blue Gem, bien centrada Colocación «Crimson Web» o un marcado equilibrio de colores «Fade». Los acabados «Gem» (Zafiro, Rubí, Esmeralda) tienen un precio fijado para cada nivel y son más fáciles de predecir. Los compradores que comparan los más caros CS2 Los interesados en comprar un cuchillo deben decidir en qué categoría quieren buscar antes de decidirse. El cuchillo mariposa más caro CS2 Las fundas suelen tener precios muy predecibles entre los acabados de gemas. Y si ya tienes un cuchillo de gama alta y quieres sacarle partido, descubre cómo venderCS2 skins por dinero real.

Los precios también varían según la disponibilidad de los diseños. Los cuchillos disponibles en todos los diseños tienen precios de salida más bajos, pero con elevadas primas de FN, mientras que los diseños exclusivos de FN/MW tienen una oferta más limitada y precios mínimos más altos. El enfoque práctico: filtra primero por diseño y ve probando, y luego paga un extra por el patrón solo si ese es tu objetivo.

Estos son los más caros CS2 Opciones de Skin 2026, en las que el modelo y el acabado se complementan mutuamente. Los compradores se preguntan: «¿Cuál es el cuchillo más caro de ¿CS2?” deberían decidir en qué categoría van a comprar antes de comprometerse.

Mi opinión general sobre los skins de cuchillos más caros de CS2

La elección del cuchillo adecuado depende de lo que más te importe: el precio máximo, la estabilidad de los precios o la revalorización a largo plazo. Estos son los tres más caros CS2 Selección de skins por precio bruto:

Cuchillo mariposa Gamma Doppler Esmeralda – El precio mínimo más alto, que se mantiene por encima de los 9.000 dólares, se debe a la gema Gamma más exclusiva en el modelo de navaja más popular. La navaja mariposa más cara CS2 que ofrece.

Karambit Doppler Zafiro – Uno de los más caros CS las púas de cuchillo y el nivel «gem» más estable, en torno a los 5.000 dólares, con precios predecibles y una fuerte demanda por parte de los coleccionistas.

Karambit con superficie endurecida (Blue Gem) – El límite máximo teórico más alto de todos los más caros CS2 lista de cuchillos, con el n.º 1 Una semilla de Blue Gem valorada en más de 1,5 millones de dólares: la más cara CS2 la piel de mi vida.

Los precios de los cuchillos en Counter-Strike 2 cambios en la demanda, actualizaciones y lanzamientos de nuevos modelos. Comprueba siempre los precios actuales del mercado y compra en tiendas de confianza. Estos siguen siendo los más caros CS2 Fundas de cuchillo que merecen la pena buscar para coleccionistas y comerciantes entendidos.

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