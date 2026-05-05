Las 7 mejores skins de guantes negros de CS2 en 2026

Los mejores guantes negros CS2 Las máscaras de cara se encuentran entre los productos cosméticos más demandados en Counter-Strike 2 – Su estética elegante y oscura combina a la perfección con casi cualquier skin de arma, lo que los convierte en la opción preferida de los jugadores que buscan un aspecto limpio y sobrio. Esta versatilidad suele darles ventaja frente a los guantes amarillos CS2 aportar a las configuraciones mixtas.

Estos guantes negros CS2 siguen siendo la opción más fiable en todos los rangos de precios. Incluso los guantes más baratos CS2 Estos guantes conservan un gran atractivo visual a pesar de su bajo precio. Tanto si buscas una pieza de coleccionista de alta gama como los guantes más baratos CS2 Con una amplia oferta, este mercado se adapta a todos los presupuestos.

El estado de conservación (valor de fluctuación), el nivel de rareza y el origen de la pieza influyen directamente en el precio. Esta guía clasifica los siete guantes negros CS2 opciones: desde los guantes más caros CS2 los coleccionistas buscan los guantes más baratos CS2 que los jugadores pueden conseguir de forma realista, con un desglose del precio, la rareza y el origen de la caja de cada una.

Nuestra selección de los mejores diseños de guantes negros en CS2

Tras comparar la calidad del diseño, la exclusividad y el valor en los distintos rangos de precios, aquí están los siete guantes negros CS2 considero que son las mejores opciones del juego. Cada uno de estos guantes negros CS2 skins destaca por una razón concreta, desde su diseño hasta su valor a largo plazo.

Estas pieles se seleccionaron pesándolas diseño visual, exclusividad, liquidez del mercado, ybuena relación calidad-precio en todos los rangos de precios. El valor de flotación es la variable de precio más importante dentro de un mismo modelo, y origen del caso determina la escasez a largo plazo. Ten en cuenta ambos aspectos mientras navegas.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse como asesoramiento profesional, financiero o de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión, al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Entender cómo funcionan los guantes negros CS2 Es fundamental comprobar la caída de skins antes de abrir cajas o comprarlas directamente. CS2 los guantes aparecen en el ranura para objetos especiales raros de estuches para armas estándar, no de estuches específicos para guantes. Aquí tienes el desglose completo de las probabilidades de obtención antes de que gastes dinero en llaves.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Las cifras sonmedias calculadas por la comunidad a partir de más de 10 000 cajas abiertas. La extraordinaria tasa de aparición de guantes, de aproximadamente el 0,26 %, significa que más o menos 1 de cada 385 se abre por guante de media, por lo que la gran mayoría de los compradores adquieren los guantes directamente en el mercado en lugar de comprar cajas enteras.

Los mejores guantes negros de CS2: la lista completa

Los mejores guantes negros CS2 los jugadores pueden elegir entre encontrar un equilibrio entre atractivo visual, exclusividad y precio asequible en tres categorías: guantes de coleccionista de alta gama, opciones elegantes de gama media y algunos de los guantes más económicos CS2 que los jugadores pueden permitirse comprar. Esto hace que los guantes más baratos CS2 un segmento más competitivo que nunca. Los precios dependen de nivel de rareza, procedencia de la caja, estado de conservación y demanda de los jugadores.

Rango de precios:700–6 000 $+ / ~644–5 520 €+ / ~553–4 740 £+

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja del embrague / Caja de revoluciones

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes deportivos | Nocts están disponibles en todos los colores de carrocería, desde €700 (Marcado por la batalla) a Más de 6.000 $(Nuevo, sin usar). El combinación de colores oscuros aguanta excepcionalmente bien a flotaciones más altas, lo que hace que este guante negro CS2 a compra muy recomendada en toda la gama de productos para exteriores. Esto lo mantiene entre los guantes negros más codiciados CS2 temas disponibles actualmente.

Por qué lo elegimos The Guantes deportivos | Nocts conseguir el primer puesto en Counter-Strike 2 por una razón muy clara: ningún otro guante negro CS2 Los jugadores pueden adquirir este modelo, que ofrece la misma combinación de diseño minimalista totalmente en negro, una rareza extraordinaria y la opción de doble carcasa a través de laCaja de embrague and Funda Revolution. Quedan bien con cualquier conjunto y nunca pasan de moda.

At Una rareza extraordinariadelCaja de embrague and Funda Revolution, la probabilidad de que aparezcan es del 0,26 % —aproximadamente 1 de cada 385 aperturas—. No hay otros guantes negros CS2 la opción coincide con la Nocts para una versatilidad total: sin logotipos, sin estampados, sin colores… simplemente negro mate liso eso parece intencionado en cada equipamiento, lo que los convierte en unos de los guantes negros más codiciados CS2 que los jugadores pueden tener. Incluso en comparación con los guantes más baratos CS2, elNocts justifican su precio más elevado gracias a su versatilidad.

¿Qué opinan los jugadores?

Equipamiento de Nocts

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Sin duda, los mejores guantes negros de CS2. Su diseño totalmente negro combina con todos y cada uno de los cuchillos y skins que tengo. Me compré un par de FT y no podría estar más contento con lo bien que quedan en el juego.

★ LOS MEJORES GUANTES CS2 TOTALMENTE NEGROS Guantes deportivos | Nocts Compra en SkinBaron

Rango de precios:200 000–150 000 $+ / ~184 000–138 000 €+ / ~158 000–118 500 £+

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO

Clave correspondiente: Clave de caja de CS:GO

The los guantes más caros CS2 que se haya publicado jamás. Los ejemplares con marcas de uso cuestan a partir de €200, pero los ejemplares «Factory New» se han cotizado por encima de €150,000 – debido a que la oferta de viviendas nuevas en 2013 fue prácticamente nula Caja de armas de CS:GO. A diferencia de todas las demás entradas de esta lista, la Eclipse tiene la rareza «Secreta», un nivel por encima de «Extraordinaria».

Variaciones de los patrones e identificaciones poco comunes del patrón «Blue Gem» hacen que el precio de cada ejemplar supere con creces los promedios habituales del mercado, lo que genera una variación de precios extrema incluso entre ejemplares que, en teoría, son idénticos. Precisamente por eso es la marca de guantes más cara CS2 categoría. Para la mayoría de los jugadores, es un artículo que hay que tener en cuenta; para los coleccionistas más exigentes, son los guantes negros definitivos. CS2 pieza de estatus.

★ LOS GUANTES NEGROS MÁS CAROS CS2 Guantes de moto | Eclipse Compra en SkinBaron

Rango de precios:200–1 200 $ / ~184–1 104 € / ~158–948 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja del embrague / Caja de revoluciones

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes de conducir | Black Tie run €200 (Marcado por la batalla) a €1,200 (Como nuevos) en todos los modelos. La gama es muy versátil —incluso los pares más desgastados conservan el aspecto del cuero de primera calidad—, lo que hace que estos guantes negros CS2 apto para la piel sin sacrificar la calidad.

At Una rareza extraordinariadelCaja de embrague and Funda Revolution, elTraje de etiquetaofrece undiseño en piel de primera calidad and gran demandapara unos guantes negros minimalistas CS2. Sin estampados ni colores llamativos: solo cuero negro, sobrio y elegante, que queda perfecto con cualquier conjunto.

★ LOS MEJORES GUANTES NEGROS DE CUERO DE PRIMERA CALIDAD CS2 Guantes de conducir | Black Tie Compra en SkinBaron

Rango de precios:800–12 000 $+ / ~736–11 040 €+ / ~632–9 480 £+

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes / Funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes especializados | Crimson Kimonoequipo€800 (Marcado por la batalla) a Más de 12 000 $ (Como nuevo) en cualquier estado de desgaste. El Ilustración floral en color carmesí descansa sobre una base de cuero oscuro, lo que hace que se mantengan firmemente sujetos por unos guantes negros CS2 territorio. En este caso, el estado de conservación es más importante: la obra se deteriora visiblemente con el desgaste, lo que hace que las copias en buen estado sean mucho más codiciadas.

At Una rareza extraordinaria de la línea descatalogada Funda para guantes and Caso «Operación Hydra», ilustraciones llamativasand una fuerte demanda por parte de los coleccionistas mantener una calidad superior constante. Para tener una visión más amplia del panorama competitivo en el que suelen aparecer, echa un vistazo a nuestro Counter-Strikedeportesguía.

★ LOS MEJORES GUANTES NEGROS DE COLECCIÓN CS2 Guantes especializados | Crimson Kimono Compra en SkinBaron

Rango de precios:900–7 000 $+ / ~828–6 440 €+ / ~711–5 530 £+

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes / Funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes especializados | Fade run €900 (Marcado por la batalla) a Más de 7.000 $(Como nuevo) en cualquier estado de desgaste. El degradado pasa de una base de color negro-morado intenso a rosa y amarillo vivos – Se ven mejor cuando están poco usados. Los ejemplares más desgastados pierden notablemente intensidad, por lo que el aspecto exterior es más importante en este caso que en la mayoría de los guantes negros CS2 pieles.

De la gama descatalogada Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» at Una rareza extraordinaria, el colorido diseño degradado y su extraordinaria rareza impulsan la demanda tanto entre los compradores minimalistas como entre aquellos que buscan un impacto visual, lo que hace que el Fade una de las mejores opciones de gama media-alta de esta lista. Combinar estos guantes de alta gama con una pistola emblemática realza todo el conjunto, así que plantéate combinarlos con la Las mejores skins para la Deagle CS2 para asegurarte de que tu arma secundaria tenga el mismo prestigio.

★ LOS MEJORES GUANTES NEGROS CON EFECTO DE GRADIENTE CS2 Guantes especializados | Fade Compra en SkinBaron

Rango de precios:300–2 200 dólares

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes / Funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes deportivos | Omega cubrir todos los exteriores, desde €300 (Marcado por la batalla) a €2,200 (Nuevo, sin usar). El diseño con paneles negros y amarillos Se mantienen en buen estado en todos los rangos de precios: los modelos de gama media ofrecen una excelente relación calidad-precio sin las sobrecostes de los productos nuevos de fábrica. Aunque no son los guantes más baratos de CS2, ofrecen una excelente relación calidad-precio dentro de la gama media.

At Una rareza extraordinariadelFunda para guantes and Caso «Operación Hydra», elOmega es la mejor opción en guantes amarillos CS2 dentro de un diseño predominantemente negro. Su llamativo diseño en negro y amarillo, junto con su gran popularidad entre los jugadores, lo convierten en la opción ideal para equipamientos basados en skins de armas amarillas o doradas. Encontrar un arma principal que complemente esta estética es fácil al explorar Las mejores skins económicas para el AK-47 para conseguir un equipamiento coherente.

★ LOS MEJORES GUANTES NEGROS Y AMARILLOS DE CS2 Guantes deportivos | Omega Compra en SkinBaron

Rango de precios:140–650 dólares

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja del embrague / Caja de revoluciones

Clave correspondiente: Clave del caso

Guantes de moto | ¡Boom! run €140 (Marcado por la batalla) a €650 (Nuevo de fábrica) en todos los modelos: una de las opciones más asequibles para acceder a la gama de guantes «Extraordinary». Sigue siendo uno de los guantes más baratos CS2 que los jugadores pueden adquirir hoy en día. El ilustraciones de estilo cómic mantiene un buen impacto visual incluso con un alto índice de flotación.

Tomado de Caja de embrague and Funda Revolution at Una rareza extraordinaria, el¡Bum!«es colorido» diseño de estilo cómic y su extraordinaria rareza la convierten en la opción económica más reconocible de esta lista. Si los guantes más baratos CS2 El objetivo es una rareza extraordinaria, la ¡Bum! y «Cobalt Skulls» son las dos mejores opciones.

★ LOS MEJORES GUANTES NEGROS DE COLORES A PRECIO ACCESIBLE CS2 Guantes de moto | ¡Boom! Compra en SkinBaron

Resumen: Los mejores guantes negros de CS2 de un vistazo

Un resumen rápido de los siete mejores guantes negros CS2 que ofrece en cuanto a rareza, procedencia y rango de precios: utilízalo para reducir tus opciones antes de decidirte.

Piel de guante Rareza Origen del caso Rango de precios Guantes deportivos | Nocts Extraordinario Embrague / Revoluciones Entre 700 y más de 6.000 dólares Guantes de moto | Eclipse Secreto Caja de armas de CS:GO Entre 200 y más de 150 000 dólares Guantes de conducir | Black Tie Extraordinario Embrague / Revoluciones Entre 200 y 1200 dólares Guantes especializados | Crimson Kimono Extraordinario Guante / Funda Hydra Entre 800 y más de 12 000 dólares Guantes especializados | Fade Extraordinario Guante / Funda Hydra Entre 900 y 7.000 dólares o más Guantes deportivos | Omega Extraordinario Guante / Funda Hydra 300–2 200 dólares Guantes de moto | ¡Boom! Extraordinario Embrague / Revoluciones 140–650 dólares

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

La tabla pone de manifiesto lo extendido que está el uso de los guantes negros CS2 el mercado es realmente, pero reducir las opciones depende de las prioridades. Si la versatilidad es clave, los diseños minimalistas como el Nocts and Traje de etiquetase adaptan a la perfección a cualquier equipamiento. Para conseguir un aspecto visual llamativo, opciones como Fade or Matanzaaportan más personalidad, mientras que los compradores que buscan opciones económicas pueden acceder a la gama «Extraordinary» sin gastarse demasiado. En definitiva, los mejores guantes negros CS2 La mejor opción es aquella que combine un diseño atractivo, una buena flotabilidad y un precio que se ajuste a tu presupuesto. En comparación con los guantes amarillos CS2, las variantes en negro ofrecen una mayor versatilidad en las configuraciones.

Tanto si estás comparando rangos de precios como si estás cerrando una compra concreta, esta tabla te ofrece una referencia sólida. El tipo de guante marca el límite máximo —los guantes deportivos y especializados son los más caros—, mientras que el origen de la remesa y el estado de los guantes determinan hasta dónde te alcanza el presupuesto. Aquí es donde se encuentran los guantes más baratos CS2 estas opciones resultan especialmente atractivas. Si todavía estás buscando mejoras asequibles además de los guantes, echa un vistazo a las el más baratoCS2 cuchillo Estas opciones te pueden ayudar a crear un equipamiento completo sin gastar de más.

Mi opinión general sobre Black Gloves CS2

Los guantes negros CS2 El mercado abarca desde modelos básicos por menos de 200 dólares hasta piezas de coleccionista que alcanzan cifras de seis dígitos; en este nivel, los guantes más baratos CS2 ya ofrecen acceso a objetos de rareza «Extraordinaria». Tres opciones definen la gama:

Guantes deportivos | Nocts – La opción definitiva en negro. Su diseño minimalista y mate combina con cualquier equipación, la disponibilidad de dos modelos mantiene la oferta competitiva y siguen siendo los guantes negros más versátiles. CS2 opción disponible en el mercado.

Guantes de moto | Eclipse – Lo más alto. Una rareza oculta y de origen exclusivo de la colección de 2013 Caja de armas de CS:GO hacen que estos sean los guantes más caros CS2 una pieza muy codiciada por los coleccionistas: un auténtico símbolo de estatus cuya oferta de unidades nuevas es prácticamente nula.

Guantes de conducir | Black Tie – El término medio de gama alta. Su diseño en cuero negro de líneas limpias, su gran comodidad en cualquier situación y su demanda constante lo convierten en uno de los guantes negros más equilibrados. CS2 opciones disponibles en la actualidad.

Infórmate bien, compara los valores de cotización y las ofertas, y analiza todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión definitiva.

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