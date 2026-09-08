Guantes Revolution Case: la única guía que necesitas

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Si te tomas en serio tu equipamiento de CS2, los guantes de la caja Revolution están en lo más alto de tu lista de deseos: 24 skins de nivel «Extraordinario» repartidas en seis tipos de guantes, todas ellas obtenibles únicamente en la caja Revolution o en la caja Clutch. La gama incluye guantes Driver, vendas para las manos, guantes Hydra, guantes Moto, guantes Specialist y guantes Sport: los accesorios cosméticos más raros y caros que ofrece el juego.

Los precios oscilan entre unos 38 dólares por unos «Guantes Hydra | Rattler» con aspecto de «Battle-Scarred» y más de 9.000 dólares por unos «Guantes Sport | Vice» con aspecto de «Factory New», una variación que depende del tipo de guante, el valor de flotación y la complejidad del patrón. Si te has estado preguntando qué guantes hay en la caja «Revolution» o cómo se distribuyen los precios entre las 24 skins, esta guía lo explica todo: desde qué determina esos precios astronómicos de «Factory New» hasta las opciones con mejor relación calidad-precio en cada tipo de guante.

Nuestras mejores opciones: los mejores guantes de la caja «Revolution» en CS2

A continuación se muestra la lista completa de los 24 guantes de la caja «Revolution» disponibles en CS2, que abarca todos los tipos de guantes del catálogo. Cada entrada incluye un enlace a su análisis detallado más abajo en la página.

Los 24 guantes Funda Revolution mencionados anteriormente se describen con todo detalle más abajo en la página, incluyendo desgloses de precios por flotación, notas de diseño y recomendaciones para cada presupuesto. Sigue leyendo para ver la guía completa o ve directamente a cualquier modelo que te haya llamado la atención.

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Caja «Revolution»: probabilidades de aparición y desglose de rareza

Antes de profundizar en el análisis completo de los guantes de la caja «Revolution», conviene comprender exactamente cuán raros son realmente estos guantes en dicha caja. La caja «Revolution» sigue la estructura estándar de obtención de cajas de CS2, en la que cada nivel de rareza tiene una probabilidad fija, y los guantes se sitúan en lo más alto de esa jerarquía.

Rarezas de skins Probabilidades de aparición (%) Especificación militar ( azul ) 79,92 % Restricto ( morado ) 15,98 % Clasificado ( rosa ) 3,2 % Secreto ( rojo ) 0,64 % Objeto especial raro ( dorado ) 0,26

Estas probabilidades se han calculado a partir de datos verificados por la comunidad tras abrir decenas de miles de cajas «Revolution». Un botín «Extraordinario» —el nivel que incluye todos los guantes de las cajas «Revolution»— tiene aproximadamente un 0,26 % de probabilidad por cada caja abierta. Al precio actual de las llaves, de unos 2,50 $ por llave de caja «Revolution», estadísticamente tendrías que abrir unas 385 cajas para conseguir un solo diseño de guante, lo que sitúa el coste estimado de la apertura en unos 960 $ solo en llaves. Comprar directamente en el Mercado de la Comunidad de Steam o en un mercado de terceros es casi siempre la opción más rentable.

Todos los guantes de la caja «Funda Revolution»: guía completa

Los guantes de la caja «Revolution» abarcan todos los aspectos de guantes de nivel «Extraordinario» disponibles en dicha caja, que también se pueden obtener de la caja «Clutch». Saber qué guantes hay en la caja «Revolution» es el primer paso: las 24 skins están disponibles en todos los estados de conservación, desde «Factory New» hasta «Battle-Scarred», lo que genera amplias diferencias de precio entre los guantes más impecables y los más desgastados. Las selecciones que figuran a continuación combinan el tipo de guante, la calidad del diseño y el precio para satisfacer tanto a los coleccionistas como a los jugadores que buscan ese aspecto de alta gama sin pagar de más.

Precio del producto: 193,27–1 266,00 $ / ~175,00–1 148,00 € / ~151,00–990,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de la caja «Clutch» o clave de la caja «Revolution»

Los guantes de conductor | Imperial Plaid son una opción de primera categoría entre los guantes de la caja «Revolution», con un rango de precios que refleja su estatus. Los ejemplares «Battle-Scarred» parten de unos 193 $, mientras que los «Factory New» superan los 1.266 $; un rango que se reduce considerablemente en el nivel «Field-Tested», que suele situarse entre los 300 y los 500 $ y ofrece un aspecto notablemente más impecable a una fracción del coste. Como skin de rareza «Extraordinaria», el «Imperial Plaid» se sitúa en el nivel de aparición más alto de CS2, que comparten los 24 guantes de la caja «Funda Revolution» de este conjunto.

Why we chose it Los guantes «Guantes de conductor | Imperial Plaid» destacan en Counter-Strike 2 por su refinado acabado a cuadros, su gran capacidad para mantener el valor de flotación y su gran atractivo tanto para los jugadores que se fijan en el estilo como para los coleccionistas de skins.

El estampado de cuadros es lo que determina el precio: es detallado, visualmente distintivo y no se degrada tan drásticamente como otros acabados con un mayor desgaste, por lo que los ejemplares «Well-Worn» siguen teniendo un aspecto respetable y cuestan bastante menos que los «Factory New». Los Imperial Plaid son, sin duda, uno de los guantes más solicitados del surtido de la caja Revolution, y para cualquiera que esté creando un inventario de CS2 de alta gama centrado en los guantes Driver, siguen siendo la opción más destacada en cuanto a estilo puro.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN CON ESTILO Guantes de conducir Imperial Plaid Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 151,02 $–3.434,81 $ / ~137,00 €–3.115,00 € / ~118,00 £–2.690,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de la caja «Clutch» o clave de la caja «Revolution»

Los guantes de piloto | King Snake presentan el rango de precios más amplio de todas las skins de guantes de piloto del conjunto de la caja Revolution, que va desde unos 151 dólares en el estado «Battle-Scarred» hasta la asombrosa cifra de 3.434 dólares en el estado «Factory New». Ese precio máximo se debe a la textura de piel de serpiente —un patrón de escamas de color tostado natural y marrón oscuro— que reacciona notablemente a la flotación. Las unidades muy desgastadas presentan un deterioro notable, mientras que los ejemplares «Factory New» con un índice inferior a 0,10 muestran toda la profundidad y el detalle del acabado serpentino.

Si no buscas un «Factory New», un «King Snake» en estado «Field-Tested» en el rango de 200 a 350 dólares ofrece una excelente relación calidad-precio: la textura de piel de serpiente se mantiene bien en los «floats» de desgaste medio, y la combinación de colores neutra, entre marrón claro y marrón oscuro, combina a la perfección con una amplia variedad de acabados de armas del CS2. El característico diseño serpentino es uno de los más reconocibles en la categoría de guantes de conducción, lo que mantiene la demanda de los coleccionistas independientemente de las condiciones exteriores.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCTOR DE LA GAMA PREMIUM Guantes de conductor King Snake Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 63,64 $–420,18 $ / ~57,75 €–381,00 € / ~49,80 £–329,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o Caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes Guantes de conductor | Overtake son el modelo básico de gama media de la línea Driver Gloves dentro de la colección de guantes Funda Revolution. Los ejemplares «Battle-Scarred» cuestan a partir de unos 63 dólares, mientras que los «Factory New» superan ligeramente los 420 dólares —un precio máximo notablemente más asequible que el de los modelos «Imperial Plaid» o «King Snake». Para los jugadores que se preguntan qué guantes hay en el Funda Revolution con un presupuesto de gama media, el Overtake es la respuesta en cuanto a Guantes Driver.

El diseño combina piel marrón oscuro en el dorso de la mano con paneles textiles de rejilla en forma de rombos de color ámbar/naranja en la palma y los dedos: un aspecto limpio, inspirado en las carreras, que envejece bien a niveles de flotación medios. Los ejemplares probados en el campo, en el rango de 90 a 150 dólares, representan un excelente equilibrio entre precio y calidad visual. Para los jugadores de CS2 que buscan guantes de conductor sin necesidad de un presupuesto de cuatro cifras y sin las complicaciones de precios dependientes de los diseños, el modelo Overtake ofrece sistemáticamente la mejor relación calidad-precio en su rango de precios.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN DE GAMA MEDIA Guantes de conductor Overtake Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 38,91 $–331,99 $ / ~35,30 €–301,00 € / ~30,45 £–259,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes de piloto | Racing Green son la opción básica en la categoría de guantes de piloto, con ejemplares «Battle-Scarred» a partir de menos de 40 dólares —el precio más bajo de toda la gama de guantes de piloto—. Cuentan con la designación completa de rareza «Extraordinary» a pesar de su precio más bajo; el coste refleja una menor demanda por parte de los coleccionistas, más que una disminución de la calidad o la disponibilidad.

El discreto acabado en verde británico de competición es sobrio pero limpio, y los ejemplares «Well-Worn» siguen conservando un aspecto impecable, ya que esta combinación de colores no se degrada tan drásticamente como los acabados más brillantes. Un ejemplar «Well-Worn» en el rango de 60 a 80 dólares tiene un aspecto notablemente mejor que uno «Battle-Scarred» y sigue estando muy por debajo de los 100 dólares, lo que convierte al «Racing Green» en la forma más accesible de acceder a los guantes de piloto de nivel «Extraordinary» en todo CS2.

★ LOS MEJORES GUANTES DE CONDUCCIÓN ECONÓMICOS Guantes de conducción Racing Green Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 55,21 $–254,98 $ / ~50,10 €–231,00 € / ~43,20 £–199,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Las «Vendas para las manos | Arboreal» son la opción más económica de la gama de guantes «Hand Wraps Funda Revolution», con un precio de «Battle-Scarred» ligeramente superior a 55 dólares y un precio máximo de «Factory New» inferior a 255 dólares. Esto lo convierte en uno de los guantes de categoría «Extraordinary» más asequibles de todo el mercado, y en una opción con una excelente relación calidad-precio para los jugadores que prefieren el diseño sin dedos de Hand Wraps frente a alternativas más voluminosas. El diseño es una envoltura con camuflaje de bosque: un llamativo camuflaje militar en tonos verde, beige y marrón.

El patrón de camuflaje boscoso es más llamativo que la mayoría de los diseños de Hand Wraps disponibles, lo que le confiere un aspecto militar distintivo que se aprecia claramente en la vista en primera persona. El patrón de camuflaje se mantiene bien en todas las condiciones de uso, e incluso los ejemplares más desgastados conservan la combinación de colores característica. Una copia «Field-Tested» o «Well-Worn» en el rango de precios de 70–100 dólares es un buen punto de partida para los nuevos compradores de guantes de CS2 que buscan un diseño distintivo sin tener que pagar precios de coleccionista. Si buscas skins fuera del Mercado de Steam, echar un vistazo a las mejores páginas de apertura de cajas de CS2 puede ofrecerte vías alternativas para conseguir objetos de nivel «Extraordinario» a precios competitivos.

★ LAS MEJORES VENDAS PARA MANOS A PRECIO ASEQUIBLE Vendas para las manos Arboreal Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 210,54 $–1 450,00 $ / ~191,00 €–1 315,00 € / ~164,80 £–1 135,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave del estuche: Clave del estuche «Clutch» o clave del estuche «Revolution»

Las «Vendas para las manos | Calaveras de cobalto» son la pieza estrella de coleccionista dentro de la categoría «Hand Wraps» de los guantes Funda Revolution, con precios que oscilan entre unos 210 dólares en el estado «Battle-Scarred» y 1.450 dólares en el estado «Factory New». El intenso azul cobalto de la envoltura, combinado con un intrincado patrón de calaveras, crea uno de los diseños de guantes más llamativos de todo CS2, y los precios reflejan esa demanda. Los jugadores que, con el tiempo, quieran vender skins de gran valor como esta querrán saber cuál es el mejor sitio para vender skins de CS2 antes de comprarlas, ya que los márgenes de reventa en la parte alta de este rango de precios pueden variar significativamente según la plataforma.

A diferencia de los acabados de color liso, el patrón «Cráneos de cobalto» es denso y detallado, lo que se aprecia claramente en la vista en primera persona: la diferencia entre una copia «Battle-Scarred» de 200 dólares y una «Factory New» de 1.000 dólares es evidente de inmediato. De entre todos los guantes de la caja «Funda Revolution», los coleccionistas que busquen el «float» más nítido pagarán aquí la prima más elevada, aunque incluso los «floats» de gama media tienen un aspecto impresionante. Para los jugadores que valoran la complejidad del diseño y el valor de conservación a largo plazo, el «Cráneos de cobalto» es la mejor opción de «Hand Wraps» de toda la selección.

★ LAS MEJORES VENDAS DE MANOS PARA COLECCIONISTAS Vendas para las manos «Cráneos de cobalto» Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 58,43 $–578,99 $ / ~53,00 €–525,00 € / ~45,70 £–453,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Las vendas para las manos «Duct Tape» cuentan con uno de los rangos de precios más amplios de la gama de guantes «Hand Wraps Funda Revolution», que abarca desde menos de 60 dólares en el modelo «Battle-Scarred» hasta casi 580 dólares en el «Factory New». Para cualquiera que esté buscando guantes de la gama Funda Revolution por menos de 100 dólares, el modelo Duct Tape es una respuesta habitual: los ejemplares «Well-Worn» y «Field-Tested» se sitúan cómodamente por debajo de ese umbral.

Su diseño industrial y desgastado —tiras de cinta adhesiva superpuestas sobre los nudillos y el dorso de la mano— confiere a este guante un carácter único y rudo en el juego. La estética desgastada hace que los ejemplares con mayor desgaste no desentonen, lo que mantiene atractivo el segmento de menor valor. Los jugadores que prefieran adquirir skins mediante el intercambio entre usuarios en lugar de la compra directa encontrarán en las mejores páginas de intercambio de CS2 un recurso útil para encontrar ofertas de guantes en estado «Well-Worn» y «Field-Tested» por debajo del precio de mercado.

Si quieres guantes «Extraordinary» sin gastarte más de 100 dólares, el «Duct Tape» en estado «Field-Tested» o «Well-Worn» es una de las opciones con mejor relación calidad-precio de toda la categoría de «Hand Wraps».

★ LAS MEJORES VENDAS PARA LAS MANOS POR MENOS DE 100 DÓLARES Vendas para las manos de cinta adhesiva Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 98,27 $–519,17 $ / ~89,15 €–471,00 € / ~76,90 £–406,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave del cofre: Clave del cofre «Clutch» o clave del cofre «Revolution»

El modelo «Vendas para las manos | Sobreimpresión» se sitúa en el segmento medio-alto de la categoría de guantes «Hand Wraps Funda Revolution», con un precio mínimo de «Battle-Scarred» ligeramente inferior a 100 dólares y un precio máximo de «Factory New» en torno a los 519 dólares. Esto los sitúa por encima de las opciones económicas, pero por debajo de los «Cráneos de cobalto», lo que los convierte en la opción más asequible para los jugadores que buscan un diseño complejo y llamativo sin tener que pagar precios de coleccionista.

El diseño presenta un patrón angular en mosaico de tonos verde azulado/cian y oscuros: mosaicos geométricos superpuestos en tonos azul verdosos que cubren toda la superficie de la venda sin dedos. Esta llamativa combinación de colores se reconoce al instante en la vista en primera persona de CS2. Un Overprint probado en la práctica, con un precio que oscila entre los 130 y los 180 dólares, ofrece posiblemente la mejor relación calidad-precio de la gama Hand Wraps: es distintivo, complejo y lo suficientemente asequible como para convertirse en una pieza de inventario a largo plazo. El «Overprint» es un pilar fundamental para una colección de guantes más amplia, y la guía de los mejores guantes para CS2 es la siguiente lectura lógica para cualquiera que esté creando una colección a partir de varios conjuntos de casos.

★ SELECCIÓN DE LOS MEJORES DISEÑOS DE VENDAS PARA LAS MANOS Vendas para las manos con estampado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 75,94 $–432,16 $ / ~68,90 €–392,00 € / ~59,40 £–338,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja «Clutch» o caja «Revolution»

Clave de la caja: Clave de caja Clutch o clave de caja Revolution

Los Guantes Hydra | Cementados son la elección preferida de los cazadores de patrones dentro de la gama de guantes «Hydra Gloves Funda Revolution», con precios que oscilan entre unos 76 dólares en el estado «Battle-Scarred» y más de 432 dólares en el estado «Factory New». A diferencia de la mayoría de los diseños de esta gama, el acabado «Case Hardened» presenta un patrón anodizado aleatorio en tonos azules y morados, lo que significa que los ejemplares con predominio de azul alcanzan un precio considerablemente superior al de los patrones estándar o con predominio de dorado.

Se trata de uno de los pocos guantes del Funda Revolution en los que el índice de patrón importa tanto como el «float»: un ejemplar Battle-Scarred con un patrón en el que predomina el azul puede superar en precio a uno Factory New con un patrón más discreto, una dinámica con la que está familiarizado cualquiera que haya buscado AK-47 con gemas azules en CS2. La búsqueda de patrones con predominio del azul va mucho más allá de este skin, y la guía de guantes azules de CS2 abarca todo el panorama de las cajas para cualquiera que quiera crear un equipamiento centrado en el azul. Para compras estándar sin búsqueda de patrones, un ejemplar «Field-Tested» de flotación media en el rango de 100–150 dólares ofrece una buena relación calidad-precio.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR PATRÓN DE GUANTES HYDRA Guantes Hydra con recubrimiento endurecido Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 44,74 $–228,07 $ / ~40,60 €–206,90 € / ~35,00 £–178,50 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los guantes Hydra | Emerald están confeccionados en piel oscura con tachuelas y presentan un diseño sin dedos; el elemento visual más destacado es el verde intenso: paneles de malla verde, un emblema verde con relieve de serpiente en el dorso de la mano y ribetes verdes que resaltan sobre la base oscura. No se trata de un diseño liso totalmente verde, sino que los detalles en verde resaltan con fuerza sobre el cuero oscuro, lo que les confiere una presencia limpia y distintiva en el juego.

Ese diseño de alto contraste convierte a la «Emerald» en uno de los guantes más reconocibles de la caja «Funda Revolution», a pesar de su precio asequible; incluso una copia «Field-Tested», que cuesta entre 55 y 75 dólares, conserva claramente los detalles en verde vivo. El «Emerald» se enmarca en un mercado más amplio de guantes verdes que abarca múltiples modelos, todos ellos recogidos en el resumen de guantes verdes de CS2, al que merece la pena echar un vistazo antes de decidirse específicamente por este. Si quieres un skin de Hydra Gloves distintivo sin gastarte más de 100 dólares, el «Emerald» es, sin duda, la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio de la gama.

★ LOS MEJORES GUANTES HYDRA VERDES Guantes Hydra Emerald Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 38,01–201,00 $ / ~34,50–182,30 € / ~29,75–157,20 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja Clutch o clave de caja Revolution

Con un precio apenas unos céntimos superior al del Rattler, los Guantes Hydra | Mangrove se encuentran entre los guantes de Funda Revolution más asequibles de la gama Hydra Gloves, con un precio mínimo de «Battle-Scarred» ligeramente superior a los 38 dólares y un precio máximo de «Factory New» en torno a los 201 dólares. Ese precio máximo de «Factory New» por debajo de los 200 dólares es uno de los más bajos de todos los guantes «Extraordinary» disponibles en CS2, lo que convierte al Mangrove en la opción ideal para los jugadores con presupuestos más ajustados.

El Mangrove está confeccionado en cuero con tachuelas de color oliva oscuro/caqui —una construcción similar a la de los demás aspectos de Hydra Gloves— con un emblema de serpiente de bronce en el dorso de la mano y una paleta de colores sobria en general. Es discreto, en lugar de tener un patrón de camuflaje, lo que es precisamente lo que mantiene el precio bajo. Su bajo coste se debe a una menor demanda por parte de los coleccionistas, más que a cualquier deficiencia en el diseño. Una copia «Field-Tested» por entre 50 y 65 dólares es la opción «Extraordinaria» más asequible de todo el surtido de guantes de la caja «Revolution». Ese precio tan accesible convierte fácilmente al Mangrove en una opción destacada entre los guantes más baratos que ofrece CS2.

★ LOS MEJORES GUANTES HYDRA A PRECIO ASEQUIBLE Guantes Hydra Mangrove Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 37,94 $–223,10 $ / ~34,43 €–202,40 € / ~29,70 £–174,60 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes Hydra | El modelo Rattler compite con el Mangrove por el título de los guantes Funda Revolution más asequibles de la gama Hydra Gloves, con un precio que parte de poco menos de 38 dólares en Battle-Scarred. El precio máximo de FN, de unos 223 dólares, se sitúa ligeramente por encima del del Mangrove, pero la elección entre ambos suele reducirse a una cuestión de estética más que de precio.

La textura inspirada en las escamas de la serpiente de cascabel confiere al Rattler un aspecto más rugoso y con más relieve en comparación con los demás diseños de Hydra Gloves. La paleta de colores es de tono verde oliva-beige, con detalles de tachuelas en los nudillos y un emblema de serpiente en bronce, lo que le da un carácter más desgastado que al Mangrove. Los ejemplares «Well-Worn» en CS2 se pueden encontrar en un rango de precios de entre 45 y 60 dólares, pero dada la probabilidad de obtenerlos, comprarlos directamente es casi siempre la opción más inteligente, y ahí es donde saber cuáles son las mejores cajas para abrir en CS2 resulta realmente útil para los compradores que cuidan su presupuesto.

★ LOS GUANTES HYDRA MÁS ASEQUIBLES Guantes Hydra Rattler Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 113,41–709,12 $ / ~102,90–643,30 € / ~88,75–554,70 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes Guantes Moto | Polygon son la opción de coleccionista de gama alta dentro de la gama de guantes Moto Gloves Funda Revolution, con precios que van desde unos 113 dólares en el estado «Battle-Scarred» hasta más de 709 dólares en el estado «Factory New». El diseño presenta un patrón de camuflaje fragmentado en tonos azul y azul marino que cubre todo el guante: un mosaico de formas angulares en tonos azules que crea una estética militar distintiva y moderna, bastante diferente de los diseños dominados por el cuero que se encuentran en el resto de la categoría Moto Gloves.

El camuflaje azul fragmentado es muy visible en la vista en primera persona de CS2, y las copias «Factory New», con toda la profundidad del patrón, muestran la mayor parte de lo que hace que este skin sea tan codiciado. El «Float» desempeña aquí un papel más importante de lo habitual: el patrón pierde definición a niveles altos de desgaste. Un «Polygon» con desgaste mínimo, en el rango de 200–350 dólares, ofrece la mayor parte del impacto visual de «Factory New» a aproximadamente la mitad del precio. El conjunto «Recoil Case» abarca una selección comparable de guantes «Moto Gloves» de gama media; merece la pena consultar el desglose de los guantes de «Recoil Case» si quieres comparar opciones de ambos conjuntos antes de decidirte.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO PARA COLECCIONISTAS Guantes de moto Polygon Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 74,28–842,54 $ / ~67,40–764,50 € / ~58,10–659,30 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja Clutch o clave de caja Revolution

Los guantes «Guantes de moto | ¡POW!» tienen el valor máximo de «Factory New» más alto de todas las skins de guantes «Moto Gloves» de la colección de guantes «Funda Revolution», superando los 842 dólares. El diseño de cómic al estilo pop art recubre el guante con una explosión de tonos naranja, rojo, crema y marrón: burbujas de texto al estilo cómic, líneas de acción y elementos gráficos llamativos superpuestos por toda la superficie. Esto lo convierte en uno de los diseños más fácilmente reconocibles de todo CS2, lo que mantiene una fuerte demanda de ejemplares en perfecto estado de fábrica.

Los ejemplares «Battle-Scarred» rondan los 74 $, mientras que la espectacular diferencia de precio con respecto a los «Factory New» se debe exclusivamente a lo mucho que se degradan los detalles gráficos con un desgaste elevado. El POW! se enmarca en un mercado más amplio de guantes en el que predomina el rojo: la guía de guantes rojos de CS2 ofrece una visión completa de todas las cajas para cualquiera que quiera crear un equipamiento en tonos rojos en torno a él. Un ejemplar «Field-Tested», con un precio que oscila entre los 95 y los 130 dólares, ofrece una aproximación sólida al diseño pop-art completo por una fracción del sobreprecio del «Factory New».

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO: UN DISEÑO QUE DESTACA Guantes de moto POW! Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 47,83–352,67 $ / ~43,40–319,90 € / ~37,40–275,90 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los Guantes de moto | Transporte son la opción más asequible dentro de la categoría de guantes «Funda Revolution» de Moto Gloves, con un precio «Battle-Scarred» de poco menos de 48 dólares y un precio máximo «FN» de unos 353 dólares: la opción más accesible de Moto Gloves de toda la gama. El diseño es un camuflaje militar estilo Multicam en tonos beige y caqui que cubre todo el guante, lo que le da un aspecto táctico discreto pero realmente limpio.

La cálida paleta «Multicam» en tonos marrón claro y caqui es la estética más sobria de entre los guantes «Moto Gloves Funda Revolution», lo que explica su menor demanda y su precio asequible. Esa discreción es también su punto fuerte: se trata de un par de guantes «Extraordinarios» muy versátiles que combinan con casi cualquier acabado de arma de CS2 sin crear un conflicto visual. Un modelo «Field-Tested Transport», con un precio que oscila entre los 65 y los 90 dólares, es una de las opciones más económicas para acceder a los guantes Moto Gloves de la gama «Extraordinary».

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO ECONÓMICOS Guantes de moto Transport Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 76,44 $–669,83 $ / ~69,35 €–607,60 € / ~59,80 £–524,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los guantes Guantes de moto | Turtle se sitúan en la gama media de la colección de guantes «Funda Revolution» de Moto Gloves, con un precio de entrada de unos 76 dólares para el modelo «Battle-Scarred» y un precio máximo de cerca de 670 dólares para el modelo «Factory New». El diseño presenta unos guantes Moto Gloves de color verde oscuro con rayas naranjas a lo largo de los dedos y protección en los nudillos estilo armadura: un aspecto que supera con creces su precio y se sitúa muy por debajo de los modelos «POW!» o «Polygon», a pesar de ser uno de los diseños más distintivos de Moto Gloves en esta categoría.

El contraste de colores entre el verde y el naranja es uniforme y visible en todas las condiciones de flotación, aunque los ejemplares más desgastados muestran un mayor deterioro en los detalles naranjas. En las pruebas de campo de CS2, el «Turtle» suele situarse en el rango de 100–150 dólares: una excelente relación calidad-precio para un guante «Extraordinary» bien diseñado con una combinación de colores que rara vez se ve en el resto del conjunto. Merece la pena considerar combinarlo con un cuchillo de una caja más reciente, y el análisis de los cuchillos de la caja «Fever» incluye varias hojas cuyos acabados complementan especialmente bien la paleta de colores verde y naranja del «Turtle».

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTO POR MENOS DE 200 DÓLARES Guantes de moto Turtle Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 57,96 $–337,09 $ / ~52,60 €–305,80 € / ~45,35 £–263,70 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los guantes Guantes especializados | Buckshot son la opción más asequible dentro de la categoría de guantes «Funda Revolution» Guantes «de Specialist», con ejemplares «Battle-Scarred» a partir de 58 dólares y un precio máximo de los «Factory New» en torno a los 337 dólares. Este modelo de guantes Guantes especializados destaca por su diseño más largo y ajustado, que cubre una mayor parte del antebrazo, y el modelo Buckshot es la mejor opción para iniciarse. El diseño presenta una base de color verde oliva oscuro con un estampado de camuflaje floral en tonos rojo anaranjado y marrón en los paneles de tela, protecciones de nudillos de cuero oscuro y el logotipo de TORTUE bien visible a lo largo del antebrazo.

El precio viene determinado casi exclusivamente por la fluctuación, sin que haya una complejidad en el índice de patrones. La combinación de colores verde oliva y naranja es lo suficientemente distintiva como para destacar en la vista en primera persona de CS2 sin resultar llamativa. La confección en cuero oscuro sitúa al Buckshot en un territorio similar al de los skins incluidos en la guía de los mejores guantes negros de CS2 —una lectura útil para cualquiera que se sienta atraído por los guantes «Extraordinary» discretos y de tonos oscuros en múltiples lotes de cajas—. Un ejemplar «Well-Worn» en el rango de 70–100 dólares es una compra segura para los jugadores que buscan la silueta de los guantes «Specialist» sin superar los 100 dólares.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS PARA PRINCIPIANTES Guantes Specialist Buckshot Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 127,00 $–1 447,49 $ / ~115,25 €–1 313,30 € / ~99,35 £–1 132,40 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja «Clutch» o clave de la caja «Revolution»

Los guantes Guantes especializados | Crimson Web son uno de los guantes más sensibles a los patrones de la colección Funda Revolution. El acabado de red roja sobre una base de cuero oscuro es directamente comparable al icónico patrón de cuchillo Crimson Web, y las copias de primera calidad con la red centrada en estado «Factory New» pueden superar con creces el límite máximo de 1.447 dólares indicado. El valor depende de cuántos centros de red sean visibles y de lo centrados que estén: cuanto más prominentes y centrados sean, mayor será el precio.

Saber qué guantes de Funda Revolution están de moda en el juego de alto nivel puede ayudarte a tomar mejores decisiones de compra: el panorama de los esports de Counter-Strike influye directamente en la demanda de tipos y patrones específicos de guantes. Es esencial revisar capturas de pantalla e inspeccionar el diseño antes de comprometerte a comprar cualquier par de Crimson Web en los rangos de precios más altos.

★ BÚSQUEDA DEL MEJOR DISEÑO DE GUANTES ESPECIALIZADOS Guantes especializados Crimson Web Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 157,00 $–2 291,83 $ / ~142,40 €–2 079,60 € / ~122,80 £–1 793,10 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes «Guantes especializados | Fade» tienen el precio máximo más alto entre los guantes nuevos de fábrica de la categoría «Funda Revolution» Guantes «de Specialist», con más de 2.291 dólares. El degradado completo pasa por tonos morados, naranjas y dorados a lo largo de toda la superficie del guante. Cualquiera que se sienta atraído por ese extremo morado del espectro también debería echar un vistazo a la guía de guantes morados CS2 para ver opciones comparables en otros conjuntos de cajas. Los degradados con un porcentaje más alto —en los que se ve una mayor parte del degradado completo— alcanzan los precios más elevados. Una versión «Battle-Scarred» de unos 157 dólares ofrece el diseño a una fracción del coste de los de gama alta.

Al igual que el «Crimson Web», el «Fade» tiene un sistema de valoración basado en porcentajes: las copias con un mayor porcentaje de degradado muestran más del degradado completo y se acercan al techo de más de 2.000 dólares, mientras que los porcentajes más bajos bajan significativamente de precio incluso en el estado «Factory New». De entre todos los guantes del Funda Revolution, ningún otro diseño ofrece la misma complejidad de degradado que la silueta de los Guantes especializados.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS PARA EL COLOR Guantes especializados Fade Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 113,36 $–739,27 $ / ~102,85 €–670,80 € / ~88,70 £–578,50 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes Guantes especializados | Mogul son los más destacados de la gama media en la categoría de guantes «Funda Revolution» Guantes «de Specialist», con un precio mínimo de unos 113 dólares para los ejemplares «Battle-Scarred» y un precio máximo cercano a los 739 dólares para los «Factory New». El diseño presenta un patrón de camuflaje fragmentado en tonos azul grisáceo oscuro en todo el cuerpo del guante, con logotipos tácticos en amarillo y dorado: una estética de camuflaje urbano y limpia que ofrece una gran visibilidad en el juego sin la complejidad de precios que suelen conllevar los patrones específicos.

El «Mogul» se sitúa cómodamente entre el «Buckshot», de gama económica, y los skins premium «Fade» y «Crimson Web». Una copia «Field-Tested» en el rango de 150–225 dólares ofrece una excelente relación calidad-precio para los jugadores que buscan un diseño distintivo de guantes de especialista en CS2 sin adentrarse en el terreno de los coleccionistas. Si estás evaluando el ecosistema más amplio de CS2, explorar juegos como Counter-Strike puede ayudarte a poner en perspectiva el mercado de inversión en guantes.

★ LOS MEJORES GUANTES ESPECIALIZADOS DE GAMA MEDIA Guantes especializados Mogul Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 304,50 $–3 256,52 $ / ~276,25 €–2 955,30 € / ~238,20 £–2 548,50 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los «Guantes deportivos | Anfibios» son uno de los cuatro diseños de «Guantes deportivos» incluidos en el conjunto de guantes de la caja «Funda Revolution», y la categoría «Sport Gloves» presenta los precios mínimos más altos y estables de entre todos los tipos de guantes. El «Amphibious» tiene un precio inicial de 304 dólares en estado «Battle-Scarred», mientras que los ejemplares en estado «Factory New» superan los 3.256 dólares. El diseño consiste en una base de color azul intenso cubierta por un intrincado dibujo lineal mecánico en blanco y plata: un delicado trazo al estilo de las placas de circuitos y formas geométricas que recubren toda la superficie del guante, lo que le confiere un aspecto distintivo de inspiración tecnológica, diferente a cualquier otro de la colección.

El intrincado patrón blanco sobre la base azul es uniforme en todos los ejemplares; aquí no hay que buscar patrones complejos, y la disponibilidad es la principal variable que determina el precio. El «Amphibious» es uno de los guantes más llamativos visualmente en el segmento superior del catálogo de Funda Revolution, y mantiene una fuerte demanda entre los coleccionistas de CS2 independientemente del estado exterior en que se encuentre.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS PARA COLECCIONISTAS Guantes deportivos Amphibious Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 127,87 $–1.078,92 $ / ~118,40 €–999,00 € / ~100,64 £–849,15 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de caja «Clutch» o clave de caja «Revolution»

Los guantes Guantes deportivos | Bronze Morph se sitúan en un nivel de precios considerablemente más bajo que el resto de guantes Sport Gloves de la gama Funda Revolution, con un precio de entrada para el modelo «Battle-Scarred» en torno a los 128 dólares y un precio máximo para el modelo «Factory New» de poco más de 1.079 dólares —muy por debajo del precio mínimo de 304 dólares del modelo «Amphibious». Esto los convierte en los guantes «Sport Gloves» más asequibles de toda la gama de guantes de la caja «Funda Revolution». El diseño presenta una base en rojo intenso/carmesí con un patrón orgánico de manchas en verde vivo que cubre todo el guante —uno de los diseños más llamativos y fácilmente reconocibles de toda la gama de guantes de la caja «Funda Revolution».

La combinación de colores rojo y verde de alto contraste se distingue claramente en la vista en primera persona de CS2 a cualquier nivel de flotación. No hay complejidad en el patrón ni en el degradado: el «float» es el único factor que influye en el precio. El llamativo diseño en dos tonos es una estética que divide opiniones: a algunos jugadores les encanta su audacia, mientras que otros prefieren algo más discreto; pero para aquellos que buscan el máximo impacto visual en sus guantes Sport Gloves, el «Bronze Morph» es una de las opciones más llamativas de la gama.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS CON UN ACABADO ÚNICO Guantes deportivos Bronze Morph Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 191,30 $ – 2 183,75 $ / ~173,60 € – 1 981,80 € / ~149,70 £ – 1 709,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave del cofre: Clave del cofre «Clutch» o clave del cofre «Revolution»

Con un precio de venta de unos 191 dólares, los Guantes deportivos | Omega se sitúan entre los guantes Funda Revolution más asequibles de la categoría Sport Gloves, con un precio notablemente inferior a los 304 dólares que cuesta el modelo Amphibious. El diseño presenta una base en color carbón oscuro/gris con un estampado textil en forma de rejilla de rombos dorados y ámbar que recorre los dedos y la palma, además de llamativos detalles geométricos y en forma de chevrón dorados: una combinación de colores de aspecto lujoso que se aprecia con claridad en el juego.

El contraste entre el gris carbón oscuro y el dorado resiste bien el desgaste, por lo que los ejemplares probados en el campo, con precios entre 250 y 400 dólares, siguen luciendo impecables en CS2. El precio máximo de FN , superior a 2.183 dólares, confirma su estatus como guantes premium de la caja «Funda Revolution», incluso en el extremo inferior de la gama de precios de los guantes «Sport Gloves». Para los jugadores que quieran unos guantes Sport Gloves sin gastarse más de 300 dólares al empezar, el modelo Omega es la elección obvia, y los detalles dorados le dan un aspecto que supera con creces su precio mínimo.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS POR MENOS DE 500 DÓLARES Guantes deportivos Omega Comprar en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Comprar en Eneba

Precio del producto: 369,67 $–9.053,14 $ / ~335,50 €–8.212,00 € / ~289,30 £–7.083,00 £

Rareza: Extraordinaria

Origen: Caja Clutch o Caja Revolution

Clave de la caja: Clave de la caja Clutch o clave de la caja Revolution

Los guantes Guantes deportivos | Vice son los guantes más caros de la Funda Revolution de toda la gama; y para quien se pregunte qué guantes se encuentran en la gama más alta de la Funda Revolution, esta es la respuesta. Los ejemplares nuevos de fábrica superan los 9.053 dólares, lo que los sitúa claramente en el ámbito de las inversiones. Incluso en su versión «Battle-Scarred», el precio mínimo de los Vice, 369 dólares, es superior al precio de entrada de casi cualquier otro diseño de la gama de guantes del Funda Revolution.

El degradado en tonos pastel neón —rosa, verde azulado y morado que se mezclan en la silueta de los Sport Gloves— es fácilmente reconocible en CS2. Son los únicos guantes del Funda Revolution que alcanzan de forma constante precios cercanos a las cinco cifras, impulsados por la prima propia del modelo Sport Gloves, su combinación de colores distintiva y la oferta crónicamente escasa de ejemplares «Factory New». A este nivel de precios, la forma en que gestionas y mueves el inventario es fundamental: merece la pena conocer los mejores sitios de apuestas de skins de CS2 si las skins de alto valor como esta influyen en cómo utilizas tu inventario. Tanto si estás creando un inventario insignia como si quieres afianzar una colección, los Guantes deportivos | Vice son la elección de prestigio definitiva dentro del surtido de guantes de la caja Revolution.

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Los mejores guantes de la caja Revolution que puedes tener: comparación completa

La tabla que aparece a continuación ofrece un resumen basado en estadísticas de todos los guantes de la caja Revolution en CS2, que abarca los seis tipos de guantes en las 24 skins disponibles. Si has estado buscando qué guantes hay en la caja Revolution y cómo se comparan en cuanto a precio y rareza, esta es tu referencia. Las columnas muestran el nombre del producto, la rareza, el rango de precios y una breve nota sobre qué factores determinan el valor de cada skin.

Precios actualizados a fecha de abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes de conductor Imperial Plaid Extraordinario 193–1.266 dólares Diseño de cuadros muy detallado; sensibles a la flotación y con una fuerte demanda entre coleccionistas a largo plazo. Guantes de conductor King Snake Extraordinarios 151–3.434 dólares Acabado en piel de serpiente de color marrón claro natural; el techo de FN más alto en la categoría de guantes de piloto, con fluctuaciones de precio espectaculares basadas en la cotización. Guantes de piloto Overtake Extraordinario 63–420 Cuero marrón oscuro con paneles textiles en forma de rejilla de rombos de color ámbar; gama media, solo con precio variable. Guantes Driver Racing Green Extraordinario 38–331 La piel de menor calidad de los guantes de piloto; acabado mate que se desgasta ligeramente con un uso intensivo. Vendas para las manos «Arboreal» Extraordinario 55–254 Camuflaje militar de bosque en verde, beige y marrón; asequibles y con gran impacto visual. Vendas para las manos «Cráneos de cobalto» Extraordinarias 210–1.450 Intrincado diseño de calaveras y cobalto; el más codiciado por los coleccionistas en la categoría de vendas para las manos. Vendas para manos «Duct Tape» Extraordinario 58–578 Diseño industrial; excelente relación calidad-precio por menos de 100 $, amplia diferencia de precios en FN. Vendas para las manos con sobreimpresión Extraordinario 98–519 Patrón de mosaico angular en verde azulado/cian; la mejor relación entre complejidad visual y precio de toda la gama de vendas para las manos. Guantes Hydra con acabado endurecido Extraordinario 75–432 Precio variable según el diseño; los ejemplares con predominio del azul alcanzan un precio considerablemente superior. Guantes Hydra Esmeralda Extraordinarios 44–228 dólares Cuero oscuro con tachuelas, paneles de malla de color verde vivo y emblema de serpiente; un look de alto contraste a un precio asequible. Guantes Hydra Mangrove Extraordinarios 38–201 Cuero con tachuelas en color oliva/caqui con emblema de serpiente en bronce; el límite máximo de FN más bajo de los guantes Hydra. Guantes Hydra Rattler Extraordinario 37–223 Textura de piel de serpiente en tonos verde oliva y marrón claro con nudillos con tachuelas; compite con el modelo Mangrove por el puesto de los más asequibles. Guantes Moto Polygon Extraordinarios 113–709 Patrón de camuflaje azul fragmentado; protección contra impactos superior a la media, la nitidez del patrón se desvanece con el uso intensivo. Guantes de moto POW! Extraordinarios 74–842 $ Explosión de pop art en naranja, rojo y crema; el techo de FN más alto de los guantes Moto; el impacto de flotación es grave. Guantes Moto Transport Extraordinario 47–352 Camuflaje militar Multicam en tonos beige y caqui; el modelo más asequible de Moto Gloves. Guantes de moto Turtle Extraordinario 76–669 Verde oscuro con rayas naranjas; combinación de colores distintiva, excelente relación calidad-precio en la gama media. Guantes Specialist Buckshot Extraordinarios 57–337 dólares Base verde oliva oscuro con estampado de camuflaje floral en tonos rojo anaranjado y marrón; precio mínimo en la gama Guantes especializados, fijado en función de la disponibilidad. Guantes Specialist Crimson Web Extraordinarios 127–1.447 El diseño centrado en la red determina las primas; revisa el diseño antes de comprar. Guantes Specialist Fade Extraordinarios 157–2.291 Degradado en morado, naranja y dorado; el porcentaje de degradado influye en el precio junto con la flotación. Guantes de especialista «Mogul» Extraordinario 113–739 Camuflaje fragmentado en azul grisáceo oscuro con logotipo dorado; sin complejidad en el diseño, una compra sencilla de gama media. Guantes deportivos «Amphibious» Extraordinarios 304–3.256 Azul intenso con intrincados trazos mecánicos blancos; precio mínimo de más de 300 $ y fuerte demanda entre coleccionistas. Guantes deportivos Bronze Morph Extraordinario 128–1.079 dólares Base en rojo intenso/carmesí con un patrón de manchas en verde vivo; el diseño de Sport Gloves más llamativo visualmente. Guantes deportivos Omega Extraordinario 191–2.183 Color carbón oscuro con una rejilla de rombos dorados y detalles en forma de chevron; la versión más asequible de Sport Gloves. Guantes deportivos Vice Extraordinario 369–9 053 Degradado en tonos pastel neón; el guante Funda Revolution más caro, con el techo FN más alto de la gama.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede fluctuar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios de los guantes de la caja «Revolution» dependen del tipo de guante, la complejidad del acabado y la variación de precio. Los guantes «Sport» tienen los precios mínimos más altos de todo el mercado, mientras que los «Guantes deportivos Vice» alcanzan el precio máximo más elevado, superando los 9.000 dólares en estado «Factory New». Las pieles con motivos específicos, como «King Snake», «Cráneos de cobalto», «Crimson Web» y «Fade», tienen un sobreprecio que va más allá de la mera variación de precio. Para los jugadores que busquen guantes del Funda Revolution con un presupuesto limitado, los guantes «Hydra» o «Moto» en estado «Field-Tested» o «Well-Worn» ofrecen la mejor relación calidad-precio de la selección.

Más allá de los guantes de este conjunto concreto, la variedad disponible en todos los cuchillos del estuche «Gallery» ofrece aún más formas de personalizar un equipamiento de alta gama.

Reflexiones finales sobre los guantes de la caja «Revolution»

Con 24 aspectos de nivel «Extraordinario» repartidos en seis tipos de guantes, los guantes de la caja «Revolution» cubren todos los presupuestos y estilos en CS2. Las tres mejores opciones de esta lista:

Guantes deportivos | Vice: la elección de prestigio definitiva dentro de la gama de guantes del Funda Revolution. El degradado de colores pastel neón se reconoce al instante en CS2, y ningún otro skin de la gama se acerca a su precio máximo de «Factory New», por encima de los 9.000 $. Si el presupuesto no es un problema, esta es la elección ideal.

Vendas | Cobalt Skulls: la elección más destacada para coleccionistas en la categoría de vendas. El intrincado patrón de calaveras sobre un fondo cobalto intenso es uno de los diseños visualmente más complejos de la colección, y la diferencia entre un ejemplar «Battle-Scarred» y uno «Factory New» se aprecia de inmediato, lo que hace que merezca realmente la pena ir a por los que están en el mercado.

Guantes de moto | POW! – La mejor elección con personalidad de la gama de guantes de Funda Revolution. El diseño de cómic al estilo pop art no se parece a nada de lo que hay en los seis tipos de guantes, y un ejemplar «Field-Tested» en el rango de 95–130 dólares lo convierte en una de las formas más accesibles de hacerse con un skin «Extraordinary» verdaderamente distintivo.

Tanto si estás creando un inventario de referencia como si vas a hacerte con tu primer par de guantes «Extraordinary», la selección de guantes de la caja «Revolution» tiene un diseño para cada presupuesto. Compra guantes de la caja «Revolution» de CS2 en Skin Baron y encuentra los mejores precios para cada estado de conservación.

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