Las 9 mejores bases para Steam Deck de 2025: mejora tu experiencia de juego

Tanto si juegas en el televisor del salón como si ves contenidos en streaming desde tu escritorio, algunos de los mejores Steam Deck Los muelles transformarán tu Steam Deck de un potente dispositivo portátil a una consola de videojuegos en toda regla.

He analizado decenas de bases de carga tras una exhaustiva investigación para descubrir las mejores opciones disponibles. Una cosa quedó clara: no todas las bases de carga son iguales.

La mayoríaSteam Deck Las bases de conexión no solo sirven para cargar tu dispositivo. Amplían su funcionalidad al añadir puertos y admitir 4K pantallas, alimentación de accesorios y conexiones a Internet por cable estables para disfrutar de una experiencia de juego online sin interrupciones. Steam Deck Las bases de conexión pueden ser el elemento central de tu equipo doméstico o el compañero de confianza que metes en tu bolsa de dispositivos cuando viajas.

Con tantas funciones integradas en un diseño tan compacto, elegir la base de conexión adecuada puede suponer, literalmente, un «punto de inflexión».

Si de verdad quieres sacar el máximo partido a tu Steam DeckPara que puedas aprovechar al máximo el potencial de tu dispositivo, esta guía te ayudará a encontrar la base de conexión perfecta para tu tableta. Desde concentradores multipuerto de alta gama hasta modelos básicos y económicos, he seleccionado las mejores opciones teniendo en cuenta la conectividad, la calidad de fabricación, la portabilidad y la relación calidad-precio.

¡Basta de charla, vamos a ver algunos muelles impresionantes!

Nuestras mejores recomendaciones de bases para Steam Deck

A continuación te ofrecemos un breve resumen de nuestras mejores opciones, que ofrecen la mejor relación calidad-precio, prestaciones y rendimiento:

JSAUX HB0603 – La base para Steam Deck definitiva y de primera categoría que ofrece todo lo que los jugadores necesitan. JSAUX HB0602 – Si tienes un presupuesto limitado, esta base para Steam Deck ofrece una gran calidad a un precio razonable. Valve International Dock – Todos sabemos la impresionante calidad que ofrece VALVE, y por eso su base para Steam Deck es la mejor y más exclusiva del mercado.

Para obtener información detallada y desgloses completos sobre estos Steam Deck muelles, entre otros, ¡sigue leyendo!

Coloca tu Steam Deck en la base correcta y mantén los cables a raya: 9 opciones que vale la pena probar

Cuando pensé en la mejor opción posible Steam Deck bases de recarga, sabía que no podía limitarme a recomendar cualquier opción barata. Aunque todas estas son relativamente asequibles, mi objetivo era encontrar lo mejor que ofrece el sector para garantizar un rendimiento estable a todos los jugadores.

Lo más importante que buscaba eran las mejores bases de conexión para un ordenador de sobremesa para juegos, un portátil o un televisor. Básicamente, buscaba versatilidad, ya que sé que el tipo adecuado de Steam Deck Una base de conexión puede marcar la diferencia para los jugadores.

Tras muchas horas de investigación, he descubierto el mejor Steam Deck ¡Bases de carga para ti! Echa un vistazo a todas las bases de carga que te mostramos a continuación.

1. JSAUX HB0603 [La mejor base para Steam Deck en general]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB tipo C, Ethernet, HDMI, USB 3.0 Dispositivos compatibles Valve Steam Deck / Steam Deck OLED, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw Total de puertos USB 4 Número total de puertos 6 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

The JSAUX HB0603 destaca como una de las mejores bases para Steam Deck gracias a su excepcional combinación de opciones de conectividad y su sólida calidad de fabricación. Esta base te permite conectar fácilmente tu Steam Deck a múltiples dispositivos, mejorando así tu experiencia de juego. Su diseño compacto pero resistente encaja a la perfección en cualquier configuración de juego sin abarrotar tu escritorio.

Diseñado pensando en los jugadores, el Proyecto de ley de la Cámara de Representantes n.º 0603 proporciona un suministro de energía fiable, lo que garantiza que tu dispositivo se mantenga cargado incluso durante sesiones de juego intensas. El puerto Gigabit Ethernet de alta velocidad ofrece una conexión a Internet estable y rápida, ideal para los juegos competitivos en línea en PC.

En general, es la opción perfecta para los jugadores que dan prioridad al rendimiento, la fiabilidad y la comodidad. Además, varios Accesorios para Steam Deck funcionan perfectamente con el Proyecto de ley de la Cámara de Representantes n.º 0603¡pero!

Ventajas Contras ✅ Se conecta a todas las principales interfaces de hardware ✅La estructura es resistente ✅ Diseño compacto ✅ Sistema de alimentación fiable ✅ Compatibilidad universal ❌El precio es un poco más alto, pero la calidad justifica el coste

Veredicto final:The JSAUX HB0603 Es fiable, cuenta con numerosas funciones y es ideal para los jugadores habituales. ¡No podemos recomendarlo lo suficiente!

2. JSAUX HB0602 [La mejor base para Steam Deck a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB tipo C, Ethernet, HDMI, USB 2.0 Dispositivos compatibles Valve Steam Deck / Steam Deck OLED, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw Total de puertos USB 2 Número total de puertos 5 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

The JSAUX HB0602 Probablemente sea una de las bases para Steam Deck más adecuadas para los jugadores que buscan una opción económica. Suele costar €30, pero ahora mismo está rebajado a €20, lo que la convierte en la mejor base de conexión económica del mercado. Aunque es más asequible, esta base no renuncia a las funciones esenciales, ya que ofrece una conectividad fiable y un rendimiento sólido. Es perfecta para los jugadores que desean ampliar su equipo de gaming sin gastarse una fortuna.

A pesar de su precio más bajo, el Proyecto de ley de la Cámara de Representantes n.º 0602Dock ofrece4K Salida HDMI, lo que garantiza que tus juegos se vean nítidos en pantallas más grandes. Su diseño compacto facilita su transporte y su instalación en distintos entornos, por lo que resulta especialmente adecuado para jugadores que se desplazan con frecuencia o disponen de poco espacio en el escritorio. Se trata de una opción innovadora y económica para los jugadores que buscan una buena relación calidad-precio y practicidad. Además, ¡se conecta a múltiples dispositivos igual que las bases de conexión más caras!

Ventajas Contras ✅Muy asequible ✅Se conecta a todos los dispositivos principales ✅Excelente calidad de fabricación



✅Súper ligero ✅Carga de 100 W



✅Salida HDMI superior ❌ Tiene menos puertos USB, pero sigue ofreciendo 5 en total

Veredicto final:The JSAUX HB0602 Puede que cueste menos, pero no escatima en calidad. Es perfecto para los gamers que se desplazan a menudo, y estoy seguro de que te encantará.

3. Valve International [La mejor base premium para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB 3.0 Tipo C Dispositivos compatibles VALVE Steam Deck Total de puertos USB 3 Número total de puertos 4 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

The Valve International Dock es la opción de primera calidad para los jugadores que solo quieren lo mejor para su configuración de Steam Deck. Al tratarse de la base oficial de VALVE, esta base es imprescindible para la Steam Deck de VALVE consola de videojuegos para que funcione. Ese es el mayor inconveniente, junto con el precio del artículo. Sin embargo, ¿y si tuvieras un Baraja VALVE?

Ventajas Contras ✅ Fabricación de primera calidad ✅Compatible con los productos oficiales de VALVE ✅Salida HDMI de alta gama ✅Conexión a Internet estable ✅Ideal para retransmitir videojuegos ❌Solo se puede usar con la VALVE Steam Deck, pero la calidad que ofrece es innegable

Además de su excelente compatibilidad, esta base cuenta con una fabricación de primera calidad diseñada para durar, lo que ofrece a los jugadores tranquilidad y fiabilidad. Admite salida de vídeo de alta calidad y una conexión a Internet estable, lo que la hace ideal para partidas competitivas o configuraciones de streaming. Si buscas una base que ofrezca una experiencia de juego de primera calidad y sin complicaciones, la Valve International Dock es tu mejor opción.

Veredicto final: Este modelo de base para Steam Deck destaca si buscas una opción de primera calidad. Es, sin duda, una de las mejores bases para Steam Deck del mundo. Si tienes una VALVE Steam Deck, deberías tener la base correspondiente. Si no es así, ¡haz clic aquí abajo!

4. Sabrent 7 en 1 [La mejor integración de SSD]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB, Ethernet, HDMI Dispositivos compatibles Valve Steam Deck, Asus ROG Ally (así como dispositivos con Windows, macOS y Linux) Total de puertos USB 4 Número total de puertos 6 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 90 vatios

The Sabrent 7 en 1 destaca entre las bases para Steam Deck destinadas a los jugadores que necesitan algo más que los puertos estándar. Muchas bases para Steam Deck también cuentan con ranuras para tarjetas SD o TF, lo que facilita ampliar el almacenamiento con una Tarjeta micro SD para Steam Deck. La base Sabrent cuenta, de hecho, con una ranura M.2 SSD integrada única que ofrece almacenamiento rápido adicional: una característica ideal para ampliar tu colección de juegos sin sacrificar la velocidad ni el rendimiento.

La base de Sabrent es elegante y compacta, ideal tanto para el escritorio como para llevar de viaje.

Tanto si juegas a títulos AAA como si utilizas tu Steam Deck como dispositivo de streaming, la compatibilidad con SSD de Sabrent, combinada con 4K La salida HDMI y la conexión Gigabit Ethernet garantizan que no te pierdas ni un fotograma. Si el almacenamiento y la velocidad son tus prioridades, esta base te ofrece todo lo que necesitas. El único inconveniente, sinceramente, es que solo se puede utilizar con dos dispositivos.

Ventajas Contras ✅Ranura integrada para SSD M.2



✅Perfecto para ampliar el espacio de almacenamiento ✅Conectividad de alta velocidad ✅Fabricación de alta calidad ✅Muy ligero ✅Compatibilidad con dispositivos Windows, macOS y Linux ❌No incluye SSD, pero es relativamente asequible

Veredicto final:Aunque elSabrent Aunque la potencia de este modelo es ligeramente inferior, esta base para Steam Deck es una de las mejores en general. Además, tiene un precio muy competitivo y está disponible en varias versiones.

5. iVANKY 14-en-1 RGB [La mejor base de conexión multipuerto]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB 3.0, Ethernet, HDMI Dispositivos compatibles Legion Go/ROG Ally/Steam Deck Total de puertos USB 7 Número total de puertos 12 Salida HDMI 4K a 60 Hz y 4K a 120 Hz Potencia 100 vatios

TheiVANKY 14 en 1 La base RGB es una herramienta imprescindible para los usuarios que buscan tenerlo todo en un solo dispositivo. Con 12 En cuanto a las conexiones, esta base es compatible con casi todos los periféricos que puedas imaginar. Este dispositivo ofrece todo lo que puedas necesitar en una base para Steam Deck, a la vez que añade una elegante iluminación RGB a tu equipo de juego. Esto incluye conexiones USB, una conexión Ethernet e increíbles conexiones HDMI.

De hecho, este modelo ofrece tanto un sesenta herciosYCiento veinte herciosopción en4K¡Esto ofrece al usuario unos gráficos espectaculares que otros no pueden igualar! Y lo mejor de todo es que este dispositivo cuesta solo €60¡Ahora mismo!

Esta base gestiona todas tus conexiones sin el lío que suponen los múltiples concentradores y es perfecta para streamers, usuarios avanzados o quienes realizan varias tareas a la vez. Además, el soporte plegable y ajustable incluido ayuda a reducir el desorden en el escritorio y mantiene tu Steam Deck a una temperatura óptima. ¡Es imprescindible para quienes buscan la organización perfecta! Y lo mejor de todo es que puedes pasar de jugar en tu televisor de pantalla grande al modo de juego puro en tu PC de sobremesa, ¡lo que te ofrece una versatilidad perfecta!

Ventajas Contras ✅Precio asequible ✅12 puertos ✅Opciones de 4K a 60 Hz y 4K a 120 Hz ✅7 modos de iluminación RGB ✅Soporte ajustable ✅ Garantía sin preocupaciones de 24 meses ❌El adaptador de corriente de 100 W se vende por separado, pero es bastante barato

Veredicto final: El precio de esta base para Steam Deck puede que a algunos les eche para atrás. Sin embargo, podemos asegurarles que vale cada céntimo. Solo el soporte ajustable ya la hace increíble, por no hablar de todas las demás ventajas que ofrece. Es perfecta para quienes quieren llevar sus partidas al siguiente nivel.

6. UGREEN 9 en 1 [Ideal para uso en el escritorio]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware MicroSD, USB tipo C, USB, Ethernet, HDMI Dispositivos compatibles Steam Deck Total de puertos USB 4 Número total de puertos 6 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

The UGREEN 9 en 1 Esta base está diseñada a medida para los jugadores que prefieren una configuración de escritorio fija. Con un diseño plegable y una amplia variedad de puertos, esta base ofrece un rendimiento constante y de alta velocidad. Su elegante carcasa de aluminio garantiza su durabilidad y complementa a la perfección la estética de tu Steam Deck.

Es ideal especialmente para usuarios que utilizan dos pantallas, discos externos o accesorios con cable. El puerto Ethernet garantiza una experiencia de juego online sin retrasos, mientras que la compatibilidad con la carga PD mantiene tu Steam Deck cargado durante largas sesiones. Otro aspecto interesante de esta base para Steam Deck es que también es compatible con versiones anteriores, lo que permite jugar a juegos en distintos niveles de alta definición, incluso 2KhastaCiento veinte hercios.

Mi base de pruebas se dañó durante el transporte y no conseguí que funcionara. Así que solicité un reemplazo y el vendedor inició el proceso en dos días.

Ventajas Contras ✅Asequible ✅6 puertos en total, 4 de ellos USB ✅Rendimiento fiable ✅Ligero ✅Ideal para instalaciones fijas ✅Compatibilidad con versiones anteriores ❌Aunque es ligera, es menos portátil que otros modelos, por lo que se parece más a una consola de videojuegos típica

Veredicto final: Aunque hay muchas bases para Steam Deck excelentes que se adaptan a una configuración fija, creo que esta base es perfecta para quienes no dan tanta importancia a la movilidad y solo buscan rendimiento.

7. Baseus 6 en 1 [La base de carga más resistente]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware USB 3.0 tipo A, Ethernet, HDMI Dispositivos compatibles Steam Deck, ROG Ally, iPad Pro de 12,9 y 11 pulgadas, Air 5, Surface Pro 8, Go 3 y teléfonos móviles Android con puerto USB-C, como el Galaxy S22 y el Note22 Ultra Total de puertos USB 3 Número total de puertos 6 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

The Baseus 6 en 1 está diseñada para durar. Con una carcasa de aluminio anodizado y una estructura de conectores resistente, esta base es lo suficientemente robusta para los jugadores que se desplazan y necesitan una calidad y un rendimiento constantes. Ofrece los puertos esenciales sin excederse, lo que la convierte en una opción fiable para el uso diario. Quizá por eso ha recibido premios de lugares como GamesradarYGuía de Tom.

El sistema de refrigeración integrado en la parte inferior de tu Steam Deck evita el sobrecalentamiento, y el diseño de la base garantiza su resistencia ante conexiones repetidas. Se trata de un dispositivo resistente y ligero, ideal para los jugadores que buscan durabilidad sin sacrificar el rendimiento. Esto lo convierte en el compañero de viaje perfecto, pero también te recomendaría llevar tu dispositivo en una buena Funda para Steam Deck para garantizar la seguridad del muelle y la cubierta.

Ventajas Contras ✅Protección duradera gracias a su robusto diseño de aluminio ✅Ligero ✅Compatible con iPads y teléfonos ✅Sistema integrado para evitar el sobrecalentamiento ✅Carga rápida ✅Premios otorgados por varios medios de prestigio ❌Pocos puertos USB-C, pero varios otros puertos que funcionan bien con la mayoría de los dispositivos

Veredicto final:Si estás buscando una de las bases para Steam Deck más resistentes del mercado, es posible que no encuentres un modelo mejor que este. Esta galardonada base es perfecta para cualquier jugador, especialmente para aquellos que están siempre en movimiento.

8. Concentrador USB-C de Anker (7 en 1) [La mejor conectividad USB-C]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware MicroSD, DisplayPort, HDMI Dispositivos compatibles Ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes Total de puertos USB 2 Número total de puertos 7 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 100 vatios

Anker es una de las empresas tecnológicas más fiables del mundo, y por algo es así. Fabrican productos de calidad que siempre superan rigurosas pruebas. El Anker 7 en 1 Concentrador USB-C ofrece la calidad que todos esperamos de Anker. Se trata de una base para Steam Deck versátil y compacta, ideal para usuarios que buscan un gran rendimiento en un diseño ligero.

El concentrador de Anker incluye transferencia de datos por USB-C, compatibilidad con tarjetas SD, salida HDMI y mucho más, todo ello en un diseño ultradelgado. Es ideal para gamers o profesionales creativos que necesitan transferir archivos rápidamente o cambiar entre diferentes salidas de pantalla. Esta base se guarda fácilmente en tu bolsa de dispositivos y ofrece una funcionalidad de primera sin ocupar mucho espacio.

Ventajas Contras ✅Asequible ✅Fabricado por Anker, una de las marcas más fiables del sector tecnológico ✅Lectores de tarjetas SD ✅Ligero ✅Transferencia de datos a alta velocidad ❌Pocos puertos para configuraciones complejas, aunque es probable que esto no suponga un problema para la mayoría de los jugadores

Veredicto final:Debería considerarse un delito que Anker venda esta base para Steam Deck a un precio tan bajo. La calidad de este modelo y la fiabilidad de la marca Anker hacen que valga más que el pequeño €25precio.

9. Syntech Mini Dock [Ideal para viajar]

Especificaciones Detalles Interfaz de hardware Estación de acoplamiento USB, USB tipo C, Ethernet, HDMI, USB 3.0 Dispositivos compatibles Steam Deck, Steam Deck OLED, ROG Ally, iPhone 15/Plus/Pro/Pro Max y la mayoría de dispositivos con interfaz USB-C Total de puertos USB 3 Número total de puertos 6 Salida HDMI 4K a 60 Hz Potencia 30 vatios

Hay muchas bases para Steam Deck que funcionan bien para viajar, pero la Syntech Mini Dock Probablemente sea la mejor opción para esto debido a muchos factores. Este modelo es pequeño pero funcional y ofrece todo lo básico: salida HDMI, conectividad USB, Ethernet y una salida de alimentación USB-C, lo que lo hace perfecto para los gamers que se desplazan con frecuencia.

A pesar de su tamaño, la base está fabricada con materiales de alta calidad y ha sido sometida a exhaustivas pruebas de compatibilidad. Es la solución «plug-and-play» ideal para quienes juegan desde hoteles, cafeterías o incluso salas VIP de aeropuertos. Ha habido cierta controversia en torno a su potencia, ya que algunos informes afirman que consume 100 vatios, pero solo he podido encontrar datos que indican que utiliza 30 vatios de poder.

Esto no afecta a la calidad y tiene sentido para cualquier dispositivo «mini», teniendo en cuenta que será más pequeño y probablemente menos potente que las versiones más grandes. Además, es lo suficientemente pequeño como para que puedas llevarte un Protector de pantalla para Steam Deck para mantener tu dispositivo de juego protegido.

Como solo compré esta base para probarla, tras el periodo de prueba de 30 días, quise comprobar también cómo funcionaba el servicio de atención al cliente, así que inicié el proceso de devolución. Todo fue sobre ruedas y me devolvieron el dinero en una semana. Ten en cuenta que tendrás que pagar los gastos de envío de la devolución si optas por esta opción.

Ventajas Contras ✅Asequible ✅Diseño muy compacto ✅ Tamaño más pequeño (153 gramos) ✅Buen rendimiento ✅Excelente compatibilidad ❌No es ideal para configuraciones pesadas, pero esa es precisamente la idea: es una minibase ideal para viajar

Veredicto final: La Steam Deck se acopla como la Syntech Mini Dock son perfectas para los gamers a los que les gusta viajar ligeros de equipaje. Lo último que quieren estas personas es tener que buscar sitio para una base de conexión voluminosa. Sin embargo, esta base evita ese problema y cabe fácilmente en una mochila o en el bolsillo.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una base para la Steam Deck?

Una base para Steam Deck mejora considerablemente tu experiencia de juego al ampliar las opciones de conectividad y la facilidad de uso. Hay varios aspectos que debes tener en cuenta antes de comprarla, como qué es lo que más te interesa. En mi opinión, estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta:

Puertos: Conexión HDMI imprescindible para vídeo, puertos USB para accesorios y Ethernet para una experiencia de juego estable.

Conexión HDMI imprescindible para vídeo, puertos USB para accesorios y Ethernet para una experiencia de juego estable. Compatibilidad: Asegúrate de que tu base sea compatible con los modelos de Steam Deck con pantalla LCD y OLED.

Asegúrate de que tu base sea compatible con los modelos de Steam Deck con pantalla LCD y OLED. Calidad de fabricación: La durabilidad es fundamental para la longevidad.

La durabilidad es fundamental para la longevidad. Características adicionales: Busca características como iluminación RGB, organización de cables y sistemas de refrigeración eficientes.

1. Puertos:

HDMI (y/o DisplayPort) Las conexiones HDMI o DisplayPort son imprescindibles para proyectar la pantalla de tu Steam Deck en pantallas más grandes, como televisores o monitores. Esto te permite disfrutar de tus juegos favoritos con una impresionante resolución 4K, creando una auténtica experiencia de consola de videojuegos en tu salón Puertos USB (USB-A y USB-C) Los puertos USB tipo A y tipo C te permiten conectar periféricos esenciales, como mandos, teclados, ratones e incluso dispositivos de almacenamiento externos. Esta flexibilidad convierte a la Steam Deck en un dispositivo versátil tanto para juegos como para el trabajo. Ethernet Una conexión Ethernet por cable garantiza una conexión a Internet estable y de alta velocidad, algo fundamental para los videojuegos en línea, donde el retraso puede arruinar la experiencia. Es ideal para jugadores competitivos que necesitan una conexión Wi-Fi fiable. Suministro de energía La compatibilidad con Power Delivery (PD) permite que la base de conexión cargue tu Steam Deck mientras lo utilizas. Esto te garantiza que puedas disfrutar de largas sesiones de juego sin preocuparte por que se agote la batería. Salida de audio Algunas bases de conexión cuentan con una toma de audio de 3,5 mm, lo que permite conectarlas directamente a auriculares o altavoces externos. Esto mejora la experiencia de audio, sobre todo cuando se utiliza un monitor sin altavoces integrados. Ranuras para tarjetas SD/TF Las ranuras para tarjetas SD y TF ofrecen opciones de almacenamiento adicionales, lo que facilita ampliar tu colección de juegos o transferir archivos rápidamente sin necesidad de un disco duro externo.

2. Compatibilidad:

Asegúrate siempre de que la base sea totalmente compatible con tu modelo de Steam Deck, ya sea la versión original con pantalla LCD o la más reciente con pantalla OLED. La compatibilidad total garantiza un suministro de energía adecuado, velocidades de transferencia de datos y una salida de imagen óptima sin problemas de rendimiento.

Las bases incompatibles pueden provocar problemas frustrantes, como fallos en la salida de vídeo, tiempos de carga más lentos o periféricos que no responden. Algunas bases sirven para la carga básica, pero fallan bajo cargas de juego, especialmente si no admiten la resolución de pantalla completa ni los requisitos de alimentación de la Steam Deck.

Para obtener los resultados más fiables, busca bases que hayan sido probadas y evaluadas específicamente para su uso con la Steam Deck. Obviamente, querrás evitar correr el riesgo de que se dañe o de perder ventajas de rendimiento fundamentales, y esta es una buena forma de hacerlo.

3. Calidad de fabricación y diseño:

La calidad de fabricación desempeña un papel fundamental en el rendimiento y la durabilidad de una base para Steam Deck. Una base fabricada con materiales de alta calidad, como aluminio o plástico reforzado, ofrece una mayor resistencia al desgaste diario. Un diseño estructural robusto garantiza conexiones estables, algo esencial para mantener una transferencia de datos constante, una carga eficiente y la protección del dispositivo durante largas sesiones de juego.

Además, una construcción sólida contribuye a la gestión del calor, un factor fundamental para el hardware de videojuegos. Las bases que favorecen una mejor circulación del aire o que incorporan materiales que disipan el calor pueden ayudar a evitar la acumulación de calor, protegiendo tanto a la base como a la Steam Deck de la reducción del rendimiento o de posibles daños a largo plazo. A la hora de elegir una base, da siempre prioridad a los modelos que ofrezcan una construcción robusta junto con características de diseño bien pensadas que mejoren la fiabilidad y la seguridad del dispositivo.

4. Características adicionales:

Aunque los puertos, la compatibilidad y la calidad de fabricación son fundamentales, algunas características adicionales pueden marcar una gran diferencia en tu experiencia diaria de juego. Puede que estas características adicionales no parezcan esenciales a primera vista, pero pueden mejorar considerablemente la comodidad, la estética y el rendimiento general de tu configuración de Steam Deck.

Elegir una base con la combinación adecuada de características te garantiza sacar el máximo partido a tu inversión y te permite adaptar mejor tu configuración a tu entorno y estilo de juego. A continuación te indicamos algunas características adicionales que debes tener en cuenta:

Longitud del cable: La longitud del cable puede influir considerablemente en la flexibilidad de tu configuración de juego. Un cable más largo te permite colocar la base a mayor distancia del monitor o del televisor, lo que facilita la organización del escritorio o del mueble multimedia sin que te resulte incómodo. Los cables más cortos, aunque quedan más ordenados, pueden limitar las opciones de colocación y, si se estiran demasiado, pueden llegar a dañar la conexión. A la hora de elegir una base, ten en cuenta el espacio del que dispones y la distancia a la que estará tu Steam Deck de la pantalla y de la fuente de alimentación.

La longitud del cable puede influir considerablemente en la flexibilidad de tu configuración de juego. Un cable más largo te permite colocar la base a mayor distancia del monitor o del televisor, lo que facilita la organización del escritorio o del mueble multimedia sin que te resulte incómodo. Los cables más cortos, aunque quedan más ordenados, pueden limitar las opciones de colocación y, si se estiran demasiado, pueden llegar a dañar la conexión. A la hora de elegir una base, ten en cuenta el espacio del que dispones y la distancia a la que estará tu Steam Deck de la pantalla y de la fuente de alimentación. Iluminación RGB: La iluminación RGB es una característica estética que puede aportar personalidad a tu estación de juego. Aunque no afecta a la funcionalidad, la iluminación personalizable puede crear un ambiente más envolvente y visualmente atractivo durante las largas sesiones de juego. Algunas bases de conexión permiten a los usuarios ajustar los efectos de iluminación y el brillo, lo que añade un toque personal a la experiencia de juego en general. Si te importa la estética, la iluminación RGB podría ser un pequeño pero gratificante extra.

La iluminación RGB es una característica estética que puede aportar personalidad a tu estación de juego. Aunque no afecta a la funcionalidad, la iluminación personalizable puede crear un ambiente más envolvente y visualmente atractivo durante las largas sesiones de juego. Algunas bases de conexión permiten a los usuarios ajustar los efectos de iluminación y el brillo, lo que añade un toque personal a la experiencia de juego en general. Si te importa la estética, la iluminación RGB podría ser un pequeño pero gratificante extra. Ventilación: Una ventilación eficaz es fundamental cuando se utiliza la Steam Deck durante periodos prolongados. El sobrecalentamiento puede reducir el rendimiento y, con el tiempo, deteriorar los componentes del hardware. Algunas bases están diseñadas con canales de ventilación integrados o están ligeramente elevadas para facilitar una mejor circulación del aire alrededor del dispositivo. Dar prioridad a una base que favorezca la refrigeración puede ayudar a mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de tu Steam Deck, especialmente durante las sesiones de juego maratonianas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor base para la Steam Deck?

Teniendo en cuenta que hay tantas opciones excelentes, es difícil afirmar que una base concreta sea la «mejor» base para Steam Deck. Lo mejor es buscar una base que combine una conectividad excelente, una buena calidad de fabricación y fiabilidad. Es mi principal recomendación para los jugadores más exigentes.

¿Merece la pena comprar una base para la Steam Deck?

Sí. Las bases para Steam Deck mejoran tu experiencia de juego al ofrecer una mayor conectividad, mejores capacidades de carga y una mayor facilidad de uso, especialmente cuando juegas en pantallas más grandes o con varios accesorios.

¿Cualquier base es compatible con la Steam Deck?

Técnicamente, sí, cualquier base USB-C podría funcionar. Sin embargo, las bases diseñadas específicamente para la Steam Deck ofrecen un mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad. Un ejemplo de ello es el modelo de VALVE, diseñado específicamente para la Steam Deck de la empresa.

¿Cómo se utiliza la base de la Steam Deck?

Conecta la Steam Deck a la base mediante USB-C, conecta los periféricos por USB, conecta las pantallas mediante HDMI y asegúrate de que la alimentación sea suficiente para la carga.

Por lo general, las bases para Steam Deck no requieren actualizaciones manuales, ya que las actualizaciones de firmware se aplican automáticamente a través del Steam Deck conectado o del software específico del fabricante, si se proporciona.

¿Se puede cargar la Steam Deck mientras está acoplada?

Sí. La mayoría de las bases para Steam Deck de calidad incluyen Power Delivery, lo que permite jugar sin interrupciones debidas a la duración de la batería. Sin embargo, asegúrate de que la base que compres incluya un cargador para Steam Deck (a veces no lo incluyen).