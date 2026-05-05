ROG Ally vs. Steam Deck: Ein umfassender Vergleich vor dem Kauf

Der Wettstreit zwischen ROG Ally und Steam Deck kommt einem Kampf der Schwergewichte unter den Handheld-Konsolen am nächsten. Beide versprechen Leistung auf Desktop-Niveau in einem tragbaren Gehäuse. Das eine stammt von ASUS, das andere von Valve.

Das ROG Ally läuft unter Windows 11 und verwandelt sich tatsächlich in einen Mini-PC, der alles abspielt, von Dampf and Xbox Game Pass to Epic Games Launcher. Das Steam Deck hingegen bleibt bei SteamOS 3, ein Linux-basiertes System, das speziell für sofortiges Gaming ohne den üblichen PC-Aufwand optimiert ist.

Schauen wir uns also die Unterschiede in Bezug auf Design, Leistung, Akkulaufzeit, Spielebibliotheken und Speicheroptionen an. Ganz gleich, ob Sie uneingeschränkte Flexibilität oder flüssiges, optimiertes Gaming für unterwegs suchen – dieser Vergleich bringt für jeden Spielertyp einen klaren Sieger hervor.

ROG Ally vs. Steam Deck: Produktpaletten

Wenn es um die ROG Ally gegen Steam Deck: Der ShowdownBeide Produktreihen sind schnell gewachsen, um den Bedürfnissen verschiedener Spielertypen gerecht zu werden.

Die ASUS ROG Ally-Reihe, einschließlich des Z1, Z1 ExtremeundAlly X, eignet sich am besten für Spieler, die überall Leistung auf PC-Niveau wünschen.

Unterdessen umfasst das Steam-Deck-Sortiment mit dem LCD and Steam Deck OLED Das Modell richtet sich an Spieler, die Plug-and-Play-Leistung und längere Spielsitzungen ohne großen Aufwand bevorzugen.

Schauen wir uns die Optionen beider Seiten einmal genauer an.

ROG Ally-Produktpalette

Mit der ASUS ROG Ally-Reihe will ASUS beweisen, dass Handheld-PCs sich wie Mini-Desktops anfühlen können. Sie ist Teil der Die „Republic of Gamers“-Familie, Sie wissen also bereits, dass der Schwerpunkt auf Leistung, Anpassungsmöglichkeiten und der Freiheit von Windows liegt.

Du hast drei Versionen zur Auswahl: die ROG Ally (Z1), Z1 ExtremeundAlly X.

ROG Ally (Z1) – der günstigste Einstieg. Es ist zwar kein Kraftpaket, bewältigt moderne Spiele aber gut genug für Gelegenheitsspieler und mittelschwere Spiele.

– der günstigste Einstieg. Es ist zwar kein Kraftpaket, bewältigt moderne Spiele aber gut genug für Gelegenheitsspieler und mittelschwere Spiele. ROG Ally Z1 Extreme – der Leistungssprung. Mit einer leistungsstärkeren AMD-APU, höheren FPS und flüssigeren Bildwiederholraten ist dieses Modell wie geschaffen für Gamer, die sich mehr Grafikleistung wünschen.

– der Leistungssprung. Mit einer leistungsstärkeren AMD-APU, höheren FPS und flüssigeren Bildwiederholraten ist dieses Modell wie geschaffen für Gamer, die sich mehr Grafikleistung wünschen. ROG Ally X – das überarbeitete Update von 2024. Es verbessert das Original durch längere Akkulaufzeit, mehr Speicherplatz und niedrigere Temperaturen, wodurch längere Spielsitzungen deutlich angenehmer werden. Natürlich ist es teurer als die Modelle von 2023.

Sie alle laufen Windows 11, was bedeutet, dass du zwischen Steam, Xbox Game Passund sogar Nicht-Steam-Spiele ohne Modding oder seltsame Workarounds. Das ROG Ally-Produktreihe ist für Spieler, die ein echtes den PC in der Hand. Es ist leistungsstark, flexibel und bereit, alles abzuspielen, was man ihm vorsetzt.

Steam Deck-Produktpalette

Das Steam Deck ist Valve’s Antwort auf die bester Handheld-Gaming-PC. Dieses Spiel wurde von Grund auf für das Steam-Ökosystem entwickelt. Anstelle von Windows, es läuft SteamOS 3.0, a Linux-basiertes System über Valves Proton-Layer speziell für Spiele optimiert. Das bedeutet, dass deine Lieblings-PC-Spiele einfach funktionieren, ganz ohne mühsame Einrichtung.

Derzeit gibt es zwei Hauptmodelle:

Steam Deck (LCD) – Das Originalmodell aus dem Jahr 2022. Es bot ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kam mit den meisten Spielen gut zurecht.

– Das Originalmodell aus dem Jahr 2022. Es bot ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kam mit den meisten Spielen gut zurecht. Steam Deck OLED – Ein weiterentwickeltes Modell mit einem helleren OLED-Display, längerer Akkulaufzeit, verbesserter Wärmeableitung und einem insgesamt ausgereifteren Benutzererlebnis.

Valve hat bereits bestätigt, dass Deck der nächsten Generation 2 ist in Arbeit. Das Hauptziel sind eine höhere Effizienz und eine verbesserte Optik. Du kannst sogar installieren Windows wenn du willst, auch wenn die meisten Spieler bei der einfachen Plug-and-Play-Lösung bleiben SteamOS Einrichtung. Letztendlich ist die Steam Deck-Produktpalette Erfüllt genau seinen Zweck. Es bietet leistungsstarkes, unkompliziertes Gaming für unterwegs – perfekt für alle, die einfach nur auf „Play“ tippen und loslegen wollen.

ROG Ally vs. Steam Deck: Alle technischen Daten

Der Vergleich der technischen Daten zwischen dem ASUS ROG Ally und dem Steam Deck verdeutlicht zwei unterschiedliche Ansätze für das mobile PC-Gaming. Obwohl beide Geräte mit AMD-Prozessoren ausgestattet sind, setzt der ROG Ally auf pure Leistung unter Windows, und das Steam Deck legt den Schwerpunkt auf optimierte Leistung durch SteamOS.

Hier ist ein direkter Vergleich:

Technische Daten ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Prozessor / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 Kerne/16 Threads, bis zu ca. 5,1 GHz) Maßgeschneiderte AMD-APU (Zen 2, 4 Kernen/8 Threads, 2,4–3,5 GHz) CPU-/GPU-Kerne CPU 8 Kerne/16 Threads; GPU 12 CUs (RDNA 3) mit bis zu ~8,6 TFLOPS CPU 4 Kerne/8 Threads; GPU 8 CUs (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, Dual-Channel) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, Vierkanal) Optionen für den internen Speicher 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) NVMe-SSD: 512 GB / 1 TB (OLED) Erweiterbarer Speicher microSD-Steckplatz (UHS-II) microSD-Steckplatz (UHS-I) Anzeige 7 Zoll FHD (1920 × 1080) IPS, 120 Hz, 500 Nits OLED: 7,4-Zoll-HDR-OLED, 1280 × 800, bis zu 90 Hz, ~1000 Nits Akku / Stromversorgung 40-Wh-Akku (4-Zellen-Li-Ionen-Akku) 50-Wh-Akku (OLED) Geschätzte Akkulaufzeit Variiert, ist jedoch aufgrund der höheren Leistungsaufnahme kürzer 3–12 Stunden (je nach Nutzung) Konnektivität Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C mit DisplayPort 1.4-Alt-Mode Wi-Fi 6E (OLED-Version) + Bluetooth 5.3, USB-C im DisplayPort-Modus Betriebssystem / Ökosystem Windows 11 Home, vollständige Unterstützung für PC-Spiel-Launcher (Steam, Epic, Xbox, GOG usw.) SteamOS 3.0 (Arch-basiert) mit Proton-Kompatibilität; Windows kann bei Bedarf installiert werden

ROG Ally vs. Steam Deck: Leistung

Letztendlich geht es beim Vergleich zwischen ROG Ally und Steam Deck um Leistung gegen Effizienz.

Der ASUS ROG Ally hat es in sich. Er ist leistungsstärker APU, ein schnelleresBildwiederholfrequenz von 120 Hzund die Freiheit von Windows, sodass du Spiele spielen, streamen, Videos bearbeiten oder einfach nur mit Desktop-Apps herumspielen kannst. Es fühlt sich im Grunde wie ein Mini-Gaming-PC an, der zufällig in deine Hände passt.

Beim Steam Deck geht es nun eher um dieses reibungslose Plug-and-Play-Erlebnis. SteamOS hält die Dinge einfach, also nichts Beliebiges Windows Updates, kein Herumprobieren, einfach Spiele, die schnell starten und stabil laufen.

ASUS ROG Ally

Technische Daten Details Chipsatz AMD Ryzen Z1 Extreme (8 Kerne / 16 Threads, Zen 4) – bis zu 8,6 TFLOPS GPU AMD Radeon RDNA 3 (12 Recheneinheiten, 4 GB VRAM) Anzeige 7-Zoll-FHD-Touchscreen (1080p), 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, FreeSync Premium RAM 16 GB LPDDR5-Speicher mit 6400 MHz im Dual-Channel-Betrieb Lagerung 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD + microSD (UHS-II)-Erweiterung Akku 40-Wh-Li-Ionen-Akku mit 4 Zellen OS Windows 11 Home Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C mit DisplayPort 1.4 (Alt Mode) + ROG XG Mobile-Anschluss

Der ASUS ROG Ally ist ein leistungsstarkes Windows-basiertes Handheld-Gerät für Spieler, die ein echtes PC-Spiele Erlebnis für unterwegs. Die Leistung stammt aus dem Ryzen Z1 Extreme and RDNA 3 Grafikleistung. Das sorgt für eine beeindruckende Leistung, die die meisten Handheld-Konkurrenten in den Schatten stellt. Seine 7 Zoll, 120 Hz, Full HD Der Bildschirm sorgt dafür, dass jedes Spiel gestochen scharf und butterweich läuft. Also kein Bildreißen, kein Ruckeln.

Weil es läuft Windows 11, bekommst du Zugang zu buchstäblich allem, wie zum Beispiel Steam, Xbox Game Pass, Epic, Battle.net, und sogar Spiele, die nicht von Steam stammen. Du kannst jedes beliebige Die besten Gaming-Controller für den PC, schließen Sie es überUniversal Serial Bus Typ Coder nutzen Sie dieROG XG Mobile-Dock um daraus einen Desktop-PC zu machen. Er ist leicht, schnell und fühlt sich an wie eine richtige Konsole, die gleichzeitig als PC.

Vorteile Nachteile ✅ Das 120-Hz-Display sorgt für extrem flüssige Bilder und ein reaktionsschnelles Spielerlebnis ✅ Mit Windows 11 kannst du Spiele über jeden beliebigen Launcher spielen – ganz nach Belieben. ✅ Die leistungsstarke Z1 Extreme APU bewältigt AAA-Titel mühelos. ✅ Erweiterbarer Speicher über microSD und austauschbare SSD. ✅ Ergonomisches Design und leichte Bauweise für lange Sitzungen. ✅ Vollständige Unterstützung für Xbox-Controller und Peripheriegeräte über USB-C. ❌ Die Akkulaufzeit leidet, wenn anspruchsvolle Spiele mit voller Leistung ausgeführt werden

Mein Fazit:

Wenn Sie Spitzenleistung, Flexibilität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten suchen, kommt das ROG Ally einem Gaming-Laptop in Ihrer Hand so nahe wie kaum ein anderes Gerät.

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Valve Steam Deck

Technische Daten Details Chipsatz Maßgeschneiderte AMD-APU (Zen 2 + RDNA 2, 4 Kerne / 8 Threads) GPU 8 RDNA 2-Recheneinheiten, bis zu 1,6 TFLOPS Anzeige 7-Zoll-Touchscreen (1280 × 800 LCD oder OLED-Version mit bis zu 90 Hz, 1000 Nits HDR) RAM 16 GB LPDDR5 mit 6400 MHz Lagerung 64 GB eMMC / 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (OLED-Modelle) Erweiterbarer Speicher microSD-Steckplatz (UHS-I) Akku 40–50 Wh (je nach Modell) OS SteamOS 3.0 (auf Linux-Basis) mit Proton-Kompatibilitätsschicht Konnektivität Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C mit DisplayPort 1.4-Alternativmodus

Das Steam Deck ist im Grunde Valves Antwort auf die Frage: „Ja, du kannst deine PC-Spiele überallhin mitnehmen.“ Es läuft auf einem speziell entwickelten AMD-Chipund verwendetSteamOSSobald du dich also eingeloggt hast, sind deine Spiele, Speicherstände und Mods einfach da. Also keine Einrichtung, kein Schnickschnack.

Die neuerenSteam Deck OLED legt noch eine Schippe drauf – mit einem deutlich besseren Bildschirm, kräftigeren Farben und einer längeren Akkulaufzeit, was es perfekt für Gaming auf der Couch, im Zug oder um 2 Uhr morgens obwohl du eigentlich schon schlafen solltest.

Das Tolle daran ist, wie mühelos das Ganze funktioniert. Man startet das Gerät, tippt auf „Play“ und schon läuft das Spiel. Keine Windows-Updates, keine seltsamen Einstellungen, die man anpassen muss. Alles läuft flüssig, ist optimiert und sofort einsatzbereit. Und falls man doch mal neugierig wird, kann man immer noch Windows darauf installieren und auch Spiele spielen, die nicht über Steam laufen.

Vorteile Nachteile ✅ Der OLED-Bildschirm sieht fantastisch aus – mit satteren Farben und besserem Kontrast. ✅ Die von Deck verifizierte Bibliothek sorgt für reibungslosen Spielspaß direkt nach dem Auspacken. ✅ Hervorragende Akkulaufzeit und Wärmeableitung für längere Spielsitzungen. ✅ Eine starke Community und kontinuierlicher Support durch Valve in Form von Updates. ✅ Einfaches Andocken und USB-C-Anschluss für die Wiedergabe auf dem Desktop oder Fernseher. ✅ Im Vergleich zu anderen Handheld-PCs wie dem ROG Ally oder dem Lenovo Legion Go preisgünstig. ❌ Eingeschränkte Windows-Unterstützung, sofern nicht manuell installiert; kein Ausschlusskriterium, aber weniger flexibel.

Mein Fazit:

Das Steam Deck bietet das perfekte „Just Play“-Erlebnis: einfach, stabil und macht richtig Spaß. Wenn du müheloses PC-Gaming suchst, das jedes Mal funktioniert, wenn du auf „Play“ tippst, dann ist das hier genau das Richtige für dich.

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ROG Ally vs. Steam Deck: Spielebibliothek

Schauen wir uns nun die Spielebibliothek genauer an und sehen wir uns an, wie sich diese beiden hier schlagen. Die ASUS ROG Ally ist vollWindows 11, also ist es im Grunde genommen ein Gaming-PC im Taschenformat. Du kannst zwischen Steam, Epic Games, Battle.net, GOGoderXbox Game Pass ohne Grenzen.

Möchtest du spielen?Halo, Baldur’s Gate 3oder sogar Spiele, die nicht auf Steam laufen? Nur zu. Wenn es auf Windows… es läuft auf dem Ally. Das bedeutet, dass keine Kompatibilitätsschichten erforderlich sind – einfach installieren und über einen beliebigen Launcher spielen.

The Steam Deck, hält die Dinge unterdessen übersichtlich und einfach. Es basiert auf SteamOS, und deine Steam-Bibliothek ist von Anfang an verfügbar. Jedes Ein von Deck verifiziertes Spiel funktioniert einfach. Bedienelemente, Menüs – alles passt perfekt.

Klar, du kannst es installieren Windowsoder verwenden Sie einSD-Karteum andere Startprogramme wie Episch or Game Pass, aber das erfordert etwas mehr Aufwand. Und wenn du eine ordentliche Aufstellung für deinen Schreibtisch oder Fernseher willst, kombiniere es mit dem Das beste Steam Deck-Dock macht das ganze Erlebnis noch schöner.

Mein Fazit:

The ROG Ally ist die richtige Wahl, wenn du Freiheit willst um alles von überall aus zu spielen. Es ist ein vollwertiger PC in deinen Händen. Aber wenn du lieber auf die Einrichtung verzichten und einfach auf „Spielen“ klicken möchtest, bietet das Steam Deck diese Plug-and-Play-Magie immer noch besser als jedes andere Gerät.

ROG Ally vs. Steam Deck: Design

Bei der Design-Debatte zwischen Steam Deck und ROG Ally kommt es letztlich darauf an, was für ein Gamer du bist. Elegant und modern oder robust und praktisch – du hast die Wahl.

The ASUS ROG Ally sieht aus und fühlt sich an wie ein hochwertiger Handheld-PC. Er ist leichter, kompakter und hat dieses klare ROG-Design, weiße Schale, klare Linien, RGB-Beleuchtung, und so weiter. Bei der Ally X-Version wurden sogar die Griffform und das Kühlsystem verbessert, sodass sie sich bei längeren Einsätzen bequemer in der Hand hält.

Der 120-Hz-Bildschirm und das gestochen scharfe 1080p-Display jedes Spiel richtig zur Geltung bringen, besonders in Kombination mit AMDs RDNA 3 Grafik. Es liegt sich wie ein echter Gaming-Laptop in der Hand, nur kleiner und viel leichter zu transportieren.

The Steam Deck geht in die andere Richtung: Es ist zwar wuchtiger, aber auf Komfort ausgelegt. Es verfügt über diese großen Griffe, die sich ganz natürlich in die Hand legen, und die Tastenanordnung ist überraschend ergonomisch für lange Gaming-Sessions.

Das neueSteam Deck OLED behält dieselbe Form bei, bietet aber ein besseres Display, sattere Farben und eine verbesserte Wärmeableitung, die bei langen Gaming-Sessions für angenehme Temperaturen sorgt. Es ist weniger auffällig, eher ein Gerät zum „Mitnehmen“ – perfekt, wenn man einfach nur spielen möchte, ohne sich um Feinabstimmungen kümmern zu müssen.

Mein Fazit:

Wenn du auf elegantes Design, gestochen scharfe Bilder und das Gefühl einer hohen Bildwiederholfrequenz stehst, ist das ROG Ally die erste Wahl. Wenn dir jedoch Komfort, Langlebigkeit und ein OLED-Bildschirm, der bei jedem Licht fantastisch aussieht, wichtiger sind, ist das Steam Deck OLED für das tägliche Gaming die klare Wahl.

ROG Ally vs. Steam Deck: Speicherplatz

Der Speicherplatz ist vielleicht nicht das auffälligste Feature, aber er ist entscheidend, wenn deine Lieblingsspiele mehr als jeweils 100 GB.

The ASUS ROG Ally sorgt für Schnelligkeit und Flexibilität. Es verfügt über eine superschnelle Non-Volatile Memory Express PCIe 4.0 SSD, und wenn du mehr Platz brauchst, kannst du es ganz einfach austauschen – nur ein paar Schrauben, und schon bist du fertig.

Die Ladezeiten sind blitzschnell, und mit dem UHS-II-microSD-Steckplatz, kannst du jede Menge zusätzliche Spiele mitnehmen, ohne dass das System langsamer wird. Du kannst sogar den Die beste externe SSD für Gaming wenn Sie mehr Platz benötigen oder Ihre Bibliothek mobil halten möchten. Es ist im Grunde für Gamer konzipiert, die gerne nach und nach Anpassungen vornehmen, Upgrades durchführen und ihr System erweitern.

The Steam Deck verfolgt einen einfacheren Ansatz. Das Basismodell verwendet eMMC-Speicher, während die High-End- und OLED-Modelle schneller sind Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Express. Außerdem gibt es einen microSD-Steckplatz, allerdings handelt es sich um UHS-I, sodass die Geschwindigkeiten nicht ganz so hoch sind wie beim Ally. Dennoch werden die meisten Spieler keinen großen Unterschied bemerken, es sei denn, sie wechseln ständig zwischen sehr großen Titeln hin und her.

Mein Fazit:

Hier hat das ROG Ally die Nase vorn. Es ist schneller, lässt sich leichter aufrüsten und wirkt einfach zukunftssicherer. Wenn du dich aber lieber nicht mit der Hardware herumschlagen und einfach nur deine Spielebibliothek spielbereit halten möchtest, erfüllt das Steam Deck seinen Zweck dennoch.

ROG Ally vs. Steam Deck: Akkulaufzeit und Konnektivität

Beim Akku-Durchhaltevermögen geht es erst richtig zur Sache. Denn all diese Leistung nützt nicht viel, wenn man stündlich nach einer Steckdose suchen muss.

The ASUS ROG Ally setzt voll und ganz auf Leistung, und das hat seinen Preis. Seine AMD Z1 ExtremeChip und120-Hz-Display mehr Strom verbrauchen, daher kommt man in der Regel auf etwa 1,5 bis 3 Stundenfür anspruchsvolle Spiele, bei weniger anspruchsvollen Titeln vielleicht etwas mehr. Die neueren Ally X verbessert sich Das Gerät verfügt zwar über einen größeren Akku und eine bessere Kühlung, aber es bleibt ein Kompromiss zwischen Leistung und Laufzeit.

Das Gute daran ist, dass es sich schnell aufladen lässt über Universal Serial Bus Typ Cwith DisplayPort Unterstützung sowie sein Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 sorgt für eine stabile Verbindung und ermöglicht den Anschluss von Zubehör wie einem Xbox-Controller oder einem kabellosen Headset.

The Steam Deck, vor allem die OLED-Version ist auf Langzeitbetrieb ausgelegt. Dank der Optimierung für SteamOS und einer effizienteren Stromversorgung kannst du mit einer Laufzeit von 3 bis 12 Stunden, je nach Spiel. Es ist nicht besonders auffällig, aber zuverlässig. Die Anschlussmöglichkeiten sind nach wie vor solide: USB-C, BluetoothundWi-Fi 6 (bei neueren Modellen), wenn auch nicht ganz so innovativ wie die Ausstattung des Ally.

Mein Fazit:

Wenn es dir auf Akkulaufzeit und Effizienz ankommt, ist das Steam Deck OLED die erste Wahl. Wenn du jedoch stabilere Verbindungen, schnelleres Laden und mehr Anschlussflexibilität für Docking oder Streaming wünschst, hat das ROG Ally klar die Nase vorn.

ROG Ally vs. Steam Deck: Kompatibilität und Optimierung

Leistung ist viel mehr als nur reine Rechenleistung. Tatsächlich geht es darum, wie gut ein Handheld Ihre Lieblingsspiele im Alltag tatsächlich ausführt. Hier spaltet sich der Wettstreit zwischen ROG Ally und Steam Deck in zwei sehr unterschiedliche Spielstile auf.

The ASUS ROG Ally geht aufs GanzeWindows Freiheit, was bedeutet, dass es so gut wie jeden PC-Titel bewältigen kann. Dazu gehören Starfield and Fortnite, oder andere Spiele und Mods, die nicht von Steam stammen. Da es unter Windows läuft, unterstützt es alle gängigen Launcher und Dienste wie Game Pass, Epic oder Battle.net.

Der Nachteil?Windows Gemeinkosten. Sie erhalten höhere Bildwiederholrate und bessere Auflösungsanpassung, verbraucht aber mehr Strom und muss manchmal etwas angepasst werden, damit alles reibungslos läuft. Einige Nutzer merken außerdem an, dass Windows Aktualisierungen oder Hintergrundaufgaben können bei längeren Sitzungen die Leistung oder die Akkulaufzeit geringfügig beeinträchtigen.

The Steam Deck, hingegen legt den Schwerpunkt eher auf Perfektion als auf Flexibilität. Es läuft SteamOS with Valves Proton Kompatibilitätsschicht, dank der die meisten Windows-basierten Spiele überraschend gut laufen. Dank Valves „Deck Verified“-System weißt du genau, welche Titel sofort nach dem Auspacken einwandfrei funktionieren.

Das Spielerlebnis fühlt sich flüssig, stabil und optimiert an, auch wenn Spiele mit strengen Anti-Cheat-Systemen (wie Fortnite or Bewertung) funktionieren ohne manuelle Installation von Windows nach wie vor nicht immer zuverlässig.

Mein Fazit:

Das Steam Deck ist die bessere Wahl, wenn du ein zuverlässiges, optimiertes Erlebnis suchst, bei dem einfach alles „einfach funktioniert“. Wenn du jedoch lieber Einstellungen feinabstimmen, Mods installieren und deine Hardware bis an ihre Grenzen bringen möchtest, bietet dir das ROG Ally ein Plus an Freiheit und Kontrolle – vorausgesetzt, du hast nichts gegen ein wenig Einrichtungsaufwand.

ROG Ally vs. Steam Deck: Betriebssystem & Ökosystem

Hier zeigt sich bei diesem Vergleich wirklich, was für ein Spieler du bist. Entweder bist du jemand, der gerne herumtüftelt, oder jemand, der einfach nur auf „Play“ drücken will.

The ASUS ROG Allyist vollWindows 11. Du kannst installieren, was du willst: Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, Emulatoren oder sogar Dinge wie OBS and Discord. Das ist pure Freiheit.

Du kannst das Gerät modifizieren, mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und es ganz nach deinen Wünschen anpassen. Aber ja, es bringt auch die üblichen Windows-Themen, Updates, die immer im ungünstigsten Moment auftauchen, winzige Menüs, die nicht für die Touch-Bedienung ausgelegt sind, und ein paar Hintergrund-Apps, die gerne Strom verbrauchen, wenn man es am wenigsten erwartet.

The Steam Deck, hingegen bleibt ganz locker. Es läuft SteamOS 3, hergestellt vonÜberwachung nur zum Zocken, und es vermittelt genau das Konsolen-Feeling. Alles ist mit deinem Steam-Konto verknüpft, deine Bibliothek wird sofort angezeigt, und jedes Das von Deck Verified geprüfte Spiel kann losgehen.

Sie müssen keine Einstellungen vornehmen und brauchen sich keine Gedanken um Treiber zu machen. Wenn Sie dennoch ein wenig experimentieren möchten, können Sie zu Desktop-Modus oder Windows installieren, auch wenn sich die meisten Spieler nicht darum kümmern, da SteamOS diese Aufgabe bereits perfekt erfüllt.

Mein Fazit:

Wenn du volle Kontrolle und die Freiheit schätzt, alles spielen zu können, was du willst, ist das ROG Ally die richtige Wahl für dich. Wenn du es aber lieber einfach halten und ohne umständliche Einrichtung spielen möchtest, ist das Steam Deck zweifellos die entspanntere Option.

ROG Ally vs. Steam Deck: Chipsatz & Wärmeentwicklung

Was die reine Kraft angeht, ist das Duell keine Frage. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Sieger schon feststeht.

The ASUS ROG Allyläuft aufAMD Ryzen Z1 or Z1 Extreme Chip, der auf der neueren Zen 4 + RDNA 3 Architektur. Vor allem der Z1 Extreme ist ein echtes Kraftpaket, 8 Kerne, 16 Threads,und bis zu 8.6 teraflops Die Macht liegt in deinen Händen. Du kannst ganz einfach Cyberpunk 2077 or Elden Ring vergangen60 FPS bei 1080pund die120-Hz-Display lässt alles butterweich aussehen.

Natürlich bedeutet diese Leistung auch mehr Wärmeentwicklung. Das Dual-Lüfter-System des Ally leistet gute Arbeit bei der Temperaturregelung, aber bei längeren Sitzungen hört man es definitiv laufen.

The Steam Deck geht den umgekehrten Weg. Es nutzt einen maßgeschneiderten AMD-Chip, der auf Zen 2 + RDNA 2, auf Ausgewogenheit und Effizienz abgestimmt. Er ist zwar nicht so leistungsstark, aber dafür unglaublich gleichmäßig. Die meisten der Die besten Steam-Spiele laufen super, und die Steam Deck OLED verbessert die Kühlleistung, den Stromverbrauch und die Lüftergeräusche noch weiter. Du erhältst weiterhin solide 30–40 Bilder pro Sekunde in großen Titeln und stundenlangem, ruhigem und stabilem Spielvergnügen.

Mein Fazit:

Wenn du auf pure Leistung und hohe FPS-Werte aus bist, ist das ROG Ally Z1 Extreme die klare Wahl. Wenn du jedoch ein kühleres, leiseres Handheld-Gerät bevorzugst, das für längere Spielsitzungen ausgelegt ist, ist das Steam Deck OLED das richtige Gerät, mit dem du bequem spielen kannst.

Sonstige Überlegungen

Technische Daten sagen nicht alles aus. Das echte Erlebnis geht weit über bloße Zahlen hinaus. Deshalb ist das ROG Ally fühlt sich eher wie ein tragbarer PC an als wie etwas wie ein Nintendo Switch. Damit kannst du ganz einfach Zubehör anschließen, Spiele von außerhalb von Steam installieren und das Gerät sogar für andere Zwecke wie Streaming oder Arbeit nutzen. Es ist für Spieler gedacht, die gerne basteln, ihr System individuell anpassen und das Beste aus ihrer Ausstattung herausholen möchten.

The Steam Deck ist auf Komfort und Zuverlässigkeit ausgelegt. Man nimmt es einfach in die Hand, drückt auf „Play“ und schon kann man innerhalb weniger Sekunden loslegen. Das neue Das OLED-Modell hat einen besseren Bildschirm, bleibt kühler und hält länger durch. Einfach gesagt: Es ist perfekt für längere Spielsitzungen, bei denen man sich keine Gedanken über Einstellungen oder den Akku machen möchte. Beide sind großartig, passen aber definitiv zu unterschiedlichen Spielstilen.

Andocken und Nutzung auf dem Desktop

Beide Geräte lassen sich an größere Bildschirme anschließen, gehen dabei jedoch unterschiedlich vor. Das ROG Ally funktioniert hervorragend mit dem ROG XG Mobile Dock und bietet dir so Zugriff auf eine externe GPU, zusätzliche Anschlüsse und sogar eine vollständige Desktop-Konfiguration mit Maus und Tastatur.

Über den USB-C-Anschluss können Sie eine Verbindung zum bester Gaming-Monitor, aufladen oder auf einem Fernseher spielen – es ist überraschend vielseitig. Das Steam Deck hält es mit dem offiziellen Valve Dock einfach und bietet HDMI-, USB- und Ethernet-Anschlüsse. Für eGPU-Konfigurationen ist es zwar nicht ganz so leistungsstark, verwandelt dein Deck aber dennoch in wenigen Sekunden in einen Mini-PC.

Upgrade & Reparaturfähigkeit

Hier hat das Steam Deck die Nase vorn; es ist für Spieler konzipiert, denen es nichts ausmacht, selbst Hand anzulegen. Man kann die SSD austauschen, Tasten ersetzen oder sogar die Joysticks reparieren – mit Ersatzteilen, die direkt bei iFixit erhältlich sind. Es ist eines der DIY-freundlichsten Geräte auf dem Markt.

Das ROG Ally ist nicht ganz so leicht zu öffnen – man kann zwar die SSD aufrüsten und reinigen, doch aufgrund des beengten Platzes im Inneren sind umfassende Reparaturen schwieriger. Im Grunde lässt sich das Deck leichter reparieren; das Ally ist zwar eleganter gebaut, aber weniger wartungsfreundlich.

Preis & Leistung

Was den Preis angeht, decken beide Geräte ein breites Spektrum ab. Das Steam Deck ist günstiger in der Anschaffung und damit ein Schnäppchen für alle, die einfach nur spielen wollen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Das ROG Ally, insbesondere das Z1 Extreme oder das Ally X, kostet zwar mehr, bietet dafür aber deutlich mehr Leistung und Flexibilität.

Wenn du also eher ein Gelegenheitsspieler bist, bietet das Deck das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du jedoch Wert auf Leistung, die Flexibilität von Windows und bessere Hardware legst, ist das Ally das zusätzliche Geld wert. Vor allem mit der neuesten Partnerschaft zwischen ASUS und Xbox mit neuen ROG Xbox Ally-Handhelds.

Fazit

Also, für welches Gerät solltest du dich entscheiden – Steam Deck oder ROG Ally? Die beste Wahl hängt ganz von deinem Spielstil ab.

Wenn Sie Leistung und Flexibilität suchen, ist das ASUS ROG Ally die bessere Wahl.

Es läuft unter Windows 11, unterstützt Spiele, die nicht über Steam laufen, und funktioniert ähnlich wie ein vollwertiger PC. Du kannst die Leistungseinstellungen anpassen, Mods installieren, Launcher wie Game Pass oder Epic nutzen und es bei Bedarf sogar für produktive Aufgaben einsetzen. Es ist ideal für Gamer, die Wert auf Freiheit, Individualisierung und pure Leistung legen.

Wenn Sie Wert auf Einfachheit und Komfort legen, bietet das Steam Deck OLED ein ausgefeiltes, konsolenähnliches Erlebnis.

Mit seinem atemberaubenden OLED-Display, der geringeren Wärmeentwicklung und der längeren Akkulaufzeit ist es wie geschaffen für unkompliziertes Gaming unterwegs. Einfach einschalten, ein Spiel auswählen und loslegen – keine Einstellungen, keine Fehlerbehebung, keine zusätzlichen Schritte.

Kurz gesagt:

Entscheide dich für das ROG Ally, wenn du gerne deine Hardware anpasst, optimierst und an ihre Grenzen bringst.

Entscheide dich für das Steam Deck OLED, wenn du einfach nur entspannen und spielen möchtest, ohne dir Gedanken über Updates, Treiber oder Einstellungen machen zu müssen.

Beide sind großartig – nur auf unterschiedliche Weise.

Häufig gestellte Fragen