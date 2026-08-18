ROG Ally vs Steam Deck: un’analisi completa prima dell’acquisto

La sfida tra ROG Ally e Steam Deck è quanto di più simile esista a un incontro tra pesi massimi nel mondo delle console portatili. Entrambe promettono prestazioni da PC desktop in un dispositivo portatile. Una è prodotta da ASUS, l’altra da Valve.

Il ROG Ally gira su Windows 11 e si trasforma di fatto in un mini PC in grado di eseguire qualsiasi gioco, da Steam e Xbox Game Pass fino a Epic Games Launcher. Lo Steam Deck, invece, utilizza SteamOS 3, un sistema basato su Linux ottimizzato per giocare immediatamente senza le solite complicazioni tipiche dei PC.

Vediamo quindi le differenze in termini di design, prestazioni, autonomia della batteria, librerie di giochi e opzioni di archiviazione. Che tu desideri la massima libertà di accesso o un’esperienza di gioco fluida e ottimizzata in movimento, questo confronto ha un chiaro vincitore per ogni tipo di giocatore.

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ROG Ally vs Steam Deck: gamme di prodotti

Per quanto riguarda il confronto tra ROG Ally e Steam Deck, entrambe le gamme si sono ampliate rapidamente per soddisfare le esigenze di diversi tipi di giocatori.

La gamma ASUS ROG Ally, che comprende i modelli Z1, Z1 Extreme e Ally X, è l’ideale per i giocatori che desiderano prestazioni di livello PC ovunque si trovino.

Nel frattempo, la linea Steam Deck, con i modelli LCD e Steam Deck OLED, si rivolge ai giocatori che preferiscono prestazioni plug-and-play e sessioni più lunghe senza complicazioni.

Analizziamo le opzioni offerte da entrambe le parti.

Gamma di prodotti ROG Ally

La linea ASUS ROG Ally è il modo in cui ASUS dimostra che i PC portatili possono offrire un'esperienza simile a quella dei mini-desktop. Fa parte della famiglia Republic of Gamers, quindi sapete già che l'attenzione è rivolta alle prestazioni, alla personalizzazione e alla libertà offerta da Windows.

Ci sono tre versioni tra cui scegliere: ROG Ally (Z1), Z1 Extreme e Ally X.

ROG Ally (Z1) – il modello base più conveniente. Non è un vero e proprio mostro di potenza, ma gestisce i giochi moderni abbastanza bene per un'esperienza di gioco da occasionale a di medio livello.

– il modello base più conveniente. Non è un vero e proprio mostro di potenza, ma gestisce i giochi moderni abbastanza bene per un'esperienza di gioco da occasionale a di medio livello. ROG Ally Z1 Extreme – il salto di prestazioni. Con un’APU AMD più potente, un FPS più elevato e frequenze di aggiornamento più fluide, questo modello è pensato per i giocatori che desiderano una maggiore potenza grafica.

– il salto di prestazioni. Con un’APU AMD più potente, un FPS più elevato e frequenze di aggiornamento più fluide, questo modello è pensato per i giocatori che desiderano una maggiore potenza grafica. ROG Ally X – l’aggiornamento perfezionato del 2024. Migliora il modello originale con una maggiore autonomia della batteria, più spazio di archiviazione e temperature più basse, rendendo le sessioni di gioco più lunghe molto più confortevoli. Naturalmente, ha un prezzo più alto rispetto alle versioni del 2023.

Tutti i modelli funzionano con Windows 11, il che significa che puoi passare da Steam a Xbox Game Pass e persino a giochi non presenti su Steam senza modifiche o soluzioni alternative complicate. La linea ROG Ally è pensata per i giocatori che vogliono un vero PC tra le mani. È potente, flessibile e pronta a far girare qualsiasi gioco tu le proponga.

Gamma di prodotti Steam Deck

Lo Steam Deck è la risposta di Valve al miglior PC da gioco portatile. Questo dispositivo è stato progettato fin dall’inizio intorno all’ecosistema Steam. Invece di Windows, utilizza SteamOS 3.0, un sistema basato su Linux ottimizzato per il gaming grazie al layer Proton di Valve. Ciò significa che i tuoi giochi per PC preferiti funzionano senza problemi, senza complicazioni di configurazione.

Al momento sono disponibili due modelli principali:

Steam Deck (LCD) – Il modello originale lanciato nel 2022. Offriva ottime prestazioni in rapporto al prezzo e gestiva bene la maggior parte dei giochi.

– Il modello originale lanciato nel 2022. Offriva ottime prestazioni in rapporto al prezzo e gestiva bene la maggior parte dei giochi. Steam Deck OLED – Un modello aggiornato con un display OLED più luminoso, una maggiore autonomia della batteria, una gestione termica migliorata e un'esperienza d'uso complessivamente più raffinata.

Valve ha già confermato che è in fase di sviluppo un Deck 2 di nuova generazione. L’obiettivo principale è migliorare l’efficienza e la grafica. Se lo desideri, puoi persino installare Windows, anche se la maggior parte dei giocatori preferisce il sistema SteamOS, fluido e plug-and-play. In definitiva, la linea Steam Deck centra perfettamente l’obiettivo per cui è stata concepita. Offre un’esperienza di gioco potente e senza complicazioni ovunque, perfetta per chiunque voglia semplicemente premere “play” e iniziare a giocare.

ROG Ally vs Steam Deck: specifiche complete

Il confronto tra le specifiche tecniche di ASUS ROG Ally e Steam Deck mette in luce due approcci distinti al gaming su PC portatile. Sebbene entrambi siano basati su AMD, il ROG Ally punta sulla potenza pura con Windows, mentre lo Steam Deck si concentra su prestazioni ottimizzate tramite SteamOS.

Ecco un confronto diretto tra le due:

Specifiche ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Processore / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 core/16 thread, fino a ~5,1 GHz) APU AMD personalizzata (Zen 2, 4c/8t, 2,4-3,5 GHz) Core CPU / GPU CPU 8c/16t; GPU 12 CU (RDNA 3) fino a ~8,6 TFLOPS CPU 4 core/8 thread; GPU 8 CU (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Memoria (RAM) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, doppio canale) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s a quattro canali) Opzioni di archiviazione interna 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) SSD NVMe: 512 GB / 1 TB (OLED) Memoria espandibile Slot microSD (UHS-II) Slot microSD (UHS-I) Display IPS FHD da 7 pollici (1920 × 1080), 120 Hz, 500 nit OLED: OLED HDR da 7,4 pollici, 1280 × 800, fino a 90 Hz, ~1000 nit Batteria / Alimentazione Batteria da 40 Wh (Li-ion a 4 celle) Batteria da 50 Wh (OLED) Durata stimata della batteria Varia, ma è più breve a causa del maggiore consumo energetico Da 3 a 12 ore (varia a seconda dell'utilizzo) Connettività Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C in modalità alternativa DisplayPort 1.4 Wi-Fi 6E (versione OLED) + Bluetooth 5.3, USB-C in modalità alternativa DisplayPort Sistema operativo / Ecosistema Windows 11 Home, supporto completo per i launcher di giochi per PC (Steam, Epic, Xbox, GOG, ecc.) SteamOS 3.0 (basato su Arch) con compatibilità Proton; possibilità di installare Windows se lo si desidera

ROG Ally vs Steam Deck: Prestazioni

In definitiva, il confronto tra ROG Ally e Steam Deck è una sfida tra potenza ed efficienza.

L’ASUS ROG Ally è più potente. Ha un’APU più potente, una frequenza di aggiornamento più veloce a 120 Hz e la libertà di Windows, così puoi giocare, fare streaming, modificare file o semplicemente divertirti con le app desktop. In pratica sembra un mini PC da gaming che sta comodamente nelle tue mani.

Lo Steam Deck, invece, punta più su quella sensazione di fluidità e semplicità "plug-and-play". SteamOS mantiene le cose semplici: niente aggiornamenti casuali di Windows, niente complicazioni, solo giochi che si avviano velocemente e funzionano in modo stabile.

ASUS ROG Ally

Specifiche Dettagli Chipset AMD Ryzen Z1 Extreme (8 core / 16 thread, Zen 4) – fino a 8,6 TFLOPS GPU AMD Radeon RDNA 3 (12 unità di calcolo, 4 GB di VRAM) Display Touchscreen FHD (1080p) da 7 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, FreeSync Premium RAM 16 GB di memoria LPDDR5 a doppio canale a 6400 MHz Archiviazione SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512 GB + espansione microSD (UHS-II) Batteria Batteria agli ioni di litio a 4 celle da 40 Wh Sistema operativo Windows 11 Home Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C con modalità alternativa DisplayPort 1.4 + porta ROG XG Mobile

L'ASUS ROG Ally è una console portatile ad alte prestazioni basata su Windows, progettata per i giocatori che desiderano un'autentica esperienza di gioco su PC anche in viaggio. La potenza deriva dal processore Ryzen Z1 Extreme e dalla scheda grafica RDNA 3. Questo combina una potenza notevole che supera quella della maggior parte dei dispositivi portatili concorrenti. Il suo schermo Full HD da 7 pollici a 120 Hz rende ogni gioco nitido e fluido come il burro. Quindi, niente tearing né interruzioni.

Poiché funziona con Windows 11, avrai accesso letteralmente a tutto, come Steam, Xbox Game Pass, Epic, Battle.net e persino ai giochi non presenti su Steam. Puoi collegare uno qualsiasi dei migliori controller da gioco per PC, connetterlo a un monitor tramite USB-C oppure utilizzare il dock ROG XG Mobile per trasformarlo in un computer desktop. È leggero, veloce e sembra una vera e propria console che funge anche da PC.

Pro Contro ✅ Il visualizza a 120 Hz offre immagini ultra fluide e un gameplay



reattivo ✅ Windows 11 ti permette di giocare da qualsiasi launcher, con totale flessibilità.



✅ La potente APU Z1 Extreme gestisce i titoli AAA senza alcuno sforzo.



✅ Memoria espandibile tramite microSD e SSD sostituibile.



✅ Design ergonomico e struttura leggera per lunghe sessioni di gioco.



✅ Supporto completo per controller Xbox e periferiche tramite USB-C. ❌ La durata della batteria ne risente quando si eseguono giochi di fascia alta a piena potenza

Il mio verdetto:

Se cerchi prestazioni di altissimo livello, libertà e personalizzazione, il ROG Ally è quanto di più simile a un laptop da gaming tu possa avere tra le mani.

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Valve Steam Deck

Specifiche Dettagli Chipset APU AMD personalizzata (Zen 2 + RDNA 2, 4 core / 8 thread) GPU 8 CU RDNA 2, fino a 1,6 TFLOPS Display Touchscreen da 7 pollici (LCD 1280 × 800 o versione OLED fino a 90 Hz, 1000 nits HDR) RAM 16 GB LPDDR5 a 6400 MHz Memoria 64 GB eMMC / 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (modelli OLED) Memoria espandibile Slot microSD (UHS-I) Batteria 40–50 Wh (a seconda del modello) Sistema operativo SteamOS 3.0 (basato su Linux) con livello di compatibilità Proton Connettività Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C in modalità alternativa DisplayPort 1.4

Lo Steam Deck è fondamentalmente il modo in cui Valve dice: «Sì, puoi portare i tuoi giochi per PC ovunque». Funziona con un chip AMD personalizzato e utilizza SteamOS, quindi una volta effettuato l’accesso, i tuoi giochi, i salvataggi e le mod sono già lì. Quindi, nessuna configurazione, nessuna seccatura.

Il più recente Steam Deck OLED fa un ulteriore salto di qualità con uno schermo decisamente migliore, colori più brillanti e una maggiore durata della batteria, il che lo rende perfetto per giocare sul divano, in treno o alle 2 del mattino, quando probabilmente dovresti dormire.

La cosa fantastica è la sensazione di estrema semplicità. Lo accendi, premi “Gioca” e il gioco parte subito. Niente aggiornamenti di Windows, niente impostazioni strane da sistemare. Tutto è fluido, ottimizzato e pronto all’uso fin da subito. E se mai ti venisse la curiosità, puoi sempre installarci Windows e giocare anche a titoli non presenti su Steam.

Pro Contro ✅ Lo schermo OLED offre immagini straordinarie con colori più intensi e un contrasto migliore.



✅ La libreria verificata da Deck garantisce un'esperienza di gioco fluida fin dal primo utilizzo.



✅ Eccellente durata della batteria e controllo termico per sessioni di gioco più lunghe.



✅ Una forte comunità e il supporto continuo di Valve tramite aggiornamenti.



✅ Facile collegamento alla docking station e connettività USB-C per giocare su desktop o TV.



✅ Prezzo accessibile rispetto ad altri PC portatili come il ROG Ally o il Lenovo Legion Go. ❌ Supporto Windows limitato a meno che non venga installato manualmente; non è un problema insormontabile, ma offre meno flessibilità.

Il mio verdetto:

Lo Steam Deck offre un'esperienza di gioco "just play" perfetta: semplice, stabile e davvero divertente. Se desiderate un'esperienza di gioco su PC senza sforzo che funzioni ogni volta che premete "play", questo è il prodotto che fa per voi.

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ROG Ally vs Steam Deck: Libreria di giochi

Ora diamo un’occhiata più da vicino alla libreria di giochi e a come se la cavano questi due dispositivi. L’ASUS ROG Ally esegue Windows 11 completo, quindi è praticamente un PC da gioco tascabile. Puoi passare da Steam a Epic Games, Battle.net, GOG o Xbox Game Pass senza limiti.

Vuoi giocare a Halo, Baldur's Gate 3 o persino a giochi non presenti su Steam? Fai pure. Se funziona su Windows, funziona anche su Ally. Ciò significa che non sono necessari livelli di compatibilità: basta installare e giocare da qualsiasi launcher.

Lo Steam Deck, invece, punta sulla semplicità e sulla chiarezza. È basato su SteamOS e la tua libreria Steam è subito a disposizione. Ogni gioco certificato per Deck funziona alla perfezione. Comandi, menu: tutto si adatta perfettamente.

Certo, puoi installare Windows o utilizzare una scheda SD per eseguire altri launcher come Epic o Game Pass, ma ciò richiede un po’ più di impegno. E se desideri una configurazione adeguata per la tua scrivania o la TV, abbinarlo al miglior dock per Steam Deck rende l’intera esperienza ancora migliore.

Il mio verdetto:

Il ROG Ally vince se vuoi la libertà di giocare a qualsiasi cosa da qualsiasi luogo. È un vero e proprio PC nelle tue mani. Ma se preferisci saltare la configurazione e premere semplicemente “Gioca”, lo Steam Deck continua a offrire quella magia plug-and-play meglio di qualsiasi altra cosa.

ROG Ally vs Steam Deck: Design

Il dibattito sul design tra Steam Deck e ROG Ally dipende in realtà dal tipo di giocatore che sei. Elegante e moderno, oppure solido e pratico: a te la scelta.

L’ASUS ROG Ally ha l’aspetto e la sensazione al tatto di un PC portatile di fascia alta. È più leggero, più compatto e presenta quella tipica estetica pulita ROG: scocca bianca, linee nette, illuminazione RGB, tutto il necessario. La versione Ally X migliora ulteriormente la forma dell’impugnatura e il sistema di raffreddamento, rendendolo più comodo da tenere in mano durante le sessioni più lunghe.

Lo schermo a 120 Hz e il nitido display a 1080p fanno risaltare ogni gioco, specialmente se abbinato alla grafica RDNA 3 di AMD. Sembra di avere tra le mani un vero e proprio laptop da gaming, solo più piccolo e molto più facile da trasportare.

Lo Steam Deck va nella direzione opposta: è più ingombrante, ma progettato per garantire il massimo comfort. È dotato di quelle grandi impugnature che si adattano naturalmente alle mani, e la disposizione dei pulsanti è sorprendentemente ergonomica per lunghe sessioni di gioco.

Il nuovo Steam Deck OLED mantiene la stessa forma ma aggiunge uno schermo migliore, colori più intensi e una gestione termica ottimizzata che aiuta a gestire il calore durante le maratone di gioco. È meno appariscente, più “pronto all’uso”, perfetto se vuoi semplicemente giocare senza preoccuparti di regolazioni.

Il mio verdetto:

Se ami il design elegante, la grafica nitida e la sensazione data dall’elevata frequenza di aggiornamento, il ROG Ally è il modello da battere. Ma se per te contano di più il comfort, la resistenza e uno schermo OLED che offre immagini straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione, il Steam Deck OLED vince facilmente per il gaming quotidiano.

ROG Ally vs Steam Deck: spazio di archiviazione

Lo spazio di archiviazione potrebbe non essere la caratteristica più appariscente, ma è fondamentale quando i tuoi giochi preferiti occupano oltre 100 GB ciascuno.

L’ASUS ROG Ally garantisce velocità e flessibilità. È dotato di un SSD NVMe PCIe 4.0 super veloce, che puoi sostituire con estrema facilità se desideri più spazio: bastano poche viti e il gioco è fatto.

I tempi di caricamento sono fulminei e, grazie allo slot microSD UHS-II, puoi portare con te tantissimi giochi in più senza rallentare il sistema. Puoi persino collegare il miglior SSD esterno per il gaming se hai bisogno di più spazio o vuoi mantenere la tua libreria portatile. È fondamentalmente progettato per i giocatori che amano personalizzare, aggiornare ed espandere il proprio sistema man mano che procedono.

Lo Steam Deck adotta un approccio più semplice. Il modello base utilizza una memoria eMMC, mentre le versioni di fascia alta e quelle con display OLED sono dotate di SSD NVMe più veloci. È presente anche uno slot per schede microSD, ma è di tipo UHS-I, quindi le velocità non sono così elevate come quelle dell’Ally. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori non noterà una grande differenza, a meno che non passi continuamente da un titolo molto pesante all’altro.

Il mio verdetto:

Il ROG Ally vince su questo fronte. È più veloce, più facile da potenziare e sembra semplicemente più a prova di futuro. Ma se preferite non armeggiare con l’hardware e volete semplicemente tenere la vostra libreria pronta per giocare, lo Steam Deck fa comunque il suo dovere.

ROG Ally vs Steam Deck: autonomia della batteria e connettività

La durata della batteria è il vero banco di prova. Questo perché tutta quella potenza non serve a molto se devi cercare una presa di corrente ogni ora.

L’ASUS ROG Ally punta tutto sulle prestazioni, e questo ha un costo. Il suo chip AMD Z1 Extreme e il visualizza a 120 Hz consumano più energia, quindi di solito si ottengono circa 1,5-3 ore di gioco intenso, forse un po’ di più con titoli meno impegnativi. Il più recente Ally X migliora questi aspetti grazie a una batteria più capiente e a un sistema di raffreddamento più efficiente, ma si tratta comunque di un compromesso tra potenza pura e autonomia.

Il lato positivo è che si ricarica rapidamente tramite USB-C con supporto DisplayPort, mentre il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2 gli conferiscono un netto vantaggio in termini di connessioni più veloci e compatibilità con accessori come un controller Xbox o cuffie wireless.

Lo Steam Deck, in particolare la versione OLED, è progettato per durare a lungo. Grazie all’ottimizzazione di SteamOS e a un consumo energetico più efficiente, l’autonomia varia da 3 a 12 ore, a seconda del gioco. Non è appariscente, ma è affidabile. La connettività rimane solida, con USB-C, Bluetooth e Wi-Fi 6 (sui modelli più recenti), anche se non è all’avanguardia come quella dell’Ally.

Il mio verdetto:

Se cercate autonomia ed efficienza, lo Steam Deck OLED è il numero uno. Ma se volete connessioni più potenti, una ricarica più veloce e una maggiore flessibilità delle porte per il docking o lo streaming, il ROG Ally prende facilmente il sopravvento.

ROG Ally vs Steam Deck: compatibilità e ottimizzazione

Le prestazioni vanno ben oltre la semplice potenza bruta. In realtà, ciò che conta è quanto bene una console portatile riesca effettivamente a far girare i tuoi giochi preferiti giorno dopo giorno. In questo ambito, la sfida tra ROG Ally e Steam Deck si articola in due stili di gioco molto diversi.

L’ASUS ROG Ally punta sulla piena libertà di Windows, il che significa che è in grado di gestire praticamente qualsiasi titolo per PC disponibile sul mercato. Ciò include Starfield e Fortnite, o qualsiasi altro gioco e mod non presenti su Steam. Poiché utilizza Windows, supporta tutti i consueti launcher e servizi come Game Pass, Epic o Battle.net.

Il lato negativo? Il sovraccarico di Windows. Otterrai un FPS più alto e un migliore ridimensionamento della risoluzione, ma potrebbe consumare più energia e a volte richiede qualche piccola regolazione per garantire una fluidità perfetta. Alcuni utenti segnalano inoltre che gli aggiornamenti di Windows o le attività in background possono influire leggermente sulle prestazioni o sulla durata della batteria durante le sessioni più lunghe.

Lo Steam Deck, d’altra parte, punta più sulla rifinitura che sulla flessibilità. Funziona con SteamOS e il livello di compatibilità Proton di Valve, che permette alla maggior parte dei giochi basati su Windows di funzionare sorprendentemente bene. Grazie al sistema “Deck Verified” di Valve, saprai esattamente quali titoli funzionano alla perfezione fin da subito.

L’esperienza risulta fluida, stabile e ottimizzata, anche se i giochi con sistemi anti-cheat rigorosi (come Fortnite o Valorant) continuano a dare risultati incostanti senza l’installazione manuale di Windows.

Il mio verdetto:

Lo Steam Deck è la scelta migliore se desideri un’esperienza affidabile e ottimizzata in cui tutto “funziona e basta”. Ma se preferisci mettere a punto le impostazioni, installare mod e spingere l’hardware al limite, il ROG Ally offre quel livello in più di libertà e controllo, a patto che non ti dispiaccia dedicare un po’ di tempo alla configurazione.

ROG Ally vs Steam Deck: sistema operativo ed ecosistema

È qui che questo confronto rivela davvero che tipo di giocatore sei. O sei quello che ama armeggiare o quello che vuole semplicemente premere “play”.

L’ASUS ROG Ally utilizza Windows 11 completo. Puoi installare tutto ciò che desideri: Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, emulatori o persino applicazioni come OBS e Discord. È libertà allo stato puro.

Puoi modificare, eseguire più attività contemporaneamente e personalizzare il dispositivo a tuo piacimento. Ma sì, presenta anche i soliti problemi di Windows: aggiornamenti che compaiono nei momenti meno opportuni, menu minuscoli non ottimizzati per il touch e alcune app in background che consumano tantissima batteria quando meno te lo aspetti.

Lo Steam Deck, invece, mantiene le cose semplici. Gira su SteamOS 3, sviluppato da Valve appositamente per il gaming, e ricrea alla perfezione l’atmosfera da console. Tutto è collegato al tuo account Steam, la tua libreria appare all’istante e ogni gioco certificato per Deck è pronto all’uso.

Non è necessario modificare le impostazioni né preoccuparsi dei driver. Tuttavia, se vuoi sperimentare, puoi passare alla modalità Desktop o installare Windows, anche se la maggior parte dei giocatori non se ne preoccupa perché SteamOS fa già perfettamente il suo lavoro.

Il mio verdetto:

Se ti piace avere il pieno controllo e la possibilità di eseguire tutto ciò che desideri, il ROG Ally è la scelta giusta per te. Ma se preferisci mantenere le cose semplici e giocare senza tutte le complicazioni della configurazione, il Steam Deck è senza dubbio l’opzione più fluida.

ROG Ally vs Steam Deck: chipset e gestione termica

In termini di potenza pura, il confronto non è nemmeno paritario. Ma questo non significa che il vincitore sia così scontato.

L’ASUS ROG Ally è alimentato dal chip AMD Ryzen Z1 o Z1 Extreme, basato sulla più recente architettura Zen 4 + RDNA 3. Lo Z1 Extreme, in particolare, è una vera bestia: 8 core, 16 thread e fino a 8,6 teraflop di potenza a portata di mano. Puoi facilmente far girare Cyberpunk 2077 o Elden Ring oltre i 60 FPS a 1080p, e il visualizza a 120 Hz rende tutto incredibilmente fluido.

Naturalmente, una potenza del genere comporta un maggiore surriscaldamento. Il sistema a doppia ventola dell’Ally fa un ottimo lavoro nel tenere sotto controllo le temperature, ma ne sentirete sicuramente il rumore durante le sessioni più lunghe.

Lo Steam Deck segue la strada opposta. Utilizza un chip AMD personalizzato basato su Zen 2 + RDNA 2, ottimizzato per garantire equilibrio ed efficienza. Non è così potente, ma è incredibilmente costante. La maggior parte dei migliori giochi su Steam funziona alla grande, e lo Steam Deck OLED migliora ulteriormente la gestione termica, il consumo energetico e la rumorosità delle ventole. Potrai comunque contare su solidi 30-40 FPS nei titoli più importanti e su ore di gioco silenzioso e stabile.

Il mio verdetto:

Se cerchi prestazioni pure e FPS elevati, il ROG Ally Z1 Extreme vince a mani basse. Ma se preferisci un dispositivo portatile più fresco e silenzioso, progettato per sessioni di gioco più lunghe, lo Steam Deck OLED è quello che ti consentirà di giocare comodamente.

Altre considerazioni

Le specifiche tecniche non raccontano tutta la storia. L’esperienza reale va ben oltre i numeri. Pertanto, il ROG Ally sembra più un PC portatile che un dispositivo simile a un Nintendo Switch. Ti permette semplicemente di collegare accessori, installare giochi non presenti su Steam e persino utilizzarlo per altre attività come lo streaming o il lavoro. È pensato per i giocatori che amano armeggiare, personalizzare e spingere al limite la propria configurazione.

Lo Steam Deck è progettato per garantire comfort e affidabilità. Basta prenderlo in mano, premere "play" e in pochi secondi sei già nel gioco. Il nuovo modello OLED ha uno schermo migliore, si surriscalda meno e dura più a lungo. In parole povere, è perfetto per quelle sessioni più lunghe in cui non vuoi preoccuparti di regolare le impostazioni o della batteria. Entrambi sono ottimi, ma si adattano sicuramente a stili di gioco diversi.

Docking e utilizzo su desktop

Entrambi i dispositivi possono essere collegati a schermi più grandi, ma lo fanno in modi diversi. Il ROG Ally funziona alla grande con il ROG XG Mobile Dock, offrendoti l’accesso a una GPU esterna, porte aggiuntive e persino una configurazione desktop completa con mouse e tastiera.

Puoi utilizzare la sua porta USB-C per collegarti al miglior monitor da gaming, ricaricare il dispositivo o giocare su una TV; è sorprendentemente versatile. Lo Steam Deck punta sulla semplicità con il Valve Dock ufficiale, che offre porte HDMI, USB ed Ethernet. Non è altrettanto potente per le configurazioni con eGPU, ma trasforma comunque il tuo Deck in un mini PC in pochi secondi.

Aggiornamenti e riparabilità

Qui vince lo Steam Deck; è progettato per i giocatori a cui non dispiace sporcarsi le mani. È possibile sostituire l’SSD, cambiare i pulsanti o persino riparare i joystick con parti disponibili direttamente su iFixit. È uno dei dispositivi più adatti al fai-da-te in circolazione.

Il ROG Ally non è altrettanto accessibile: è possibile aggiornare l’SSD e pulirlo, ma la struttura interna più compatta rende le riparazioni complete più complesse. In sostanza, il Deck è più facile da riparare; l’Ally ha un design più elegante ma è meno facile da riparare.

Prezzo e rapporto qualità-prezzo

Dal punto di vista del prezzo, entrambi coprono una vasta gamma. Lo Steam Deck ha un prezzo di partenza più basso, il che lo rende un ottimo affare per chiunque voglia semplicemente giocare senza spendere una fortuna. Il ROG Ally, in particolare il modello Z1 Extreme o l’Ally X, costa di più ma offre molta più potenza e flessibilità.

Quindi, se sei un giocatore occasionale, lo Steam Deck rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo. Ma se cerchi prestazioni, la libertà di Windows e un hardware migliore, l’Ally vale la spesa aggiuntiva. Soprattutto ora che l’ultima partnership tra ASUS e Xbox sta portando sul mercato i nuovi dispositivi portatili ROG Xbox Ally.

Conclusione

Allora, quale scegliere: Steam Deck o ROG Ally? La scelta migliore dipende interamente dal tuo stile di gioco.

Se cerchi potenza e flessibilità, l’ASUS ROG Ally è la scelta più indicata.

Gira su Windows 11, supporta giochi non Steam e funziona in modo molto simile a un PC completo. Puoi modificare le impostazioni delle prestazioni, installare mod, utilizzare launcher come Game Pass o Epic e persino usarlo per la produttività, se necessario. È l’ideale per i giocatori che apprezzano la libertà, la personalizzazione e le prestazioni pure.

Se cerchi semplicità e comodità, lo Steam Deck OLED offre un’esperienza raffinata, simile a quella di una console.

Con il suo straordinario display OLED, temperature più basse e una maggiore durata della batteria, è progettato per giocare con facilità ovunque ti trovi. Accendilo, scegli un gioco e gioca: nessuna impostazione, nessun problema tecnico, nessun passaggio aggiuntivo.

In breve:

Scegli ROG Ally se ti piace personalizzare, ottimizzare e spingere al massimo il tuo hardware.

Scegli lo Steam Deck OLED se vuoi semplicemente rilassarti e giocare senza pensare ad aggiornamenti, driver o impostazioni.

Entrambi sono fantastici, ma in modi diversi.

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