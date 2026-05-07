Las 7 mejores consolas portátiles de 2025: auténticas potencias portátiles

Si quieres la mejor consola portátil, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta. Además de la portabilidad, si quieres disfrutar de una experiencia de juego con calidad de consola en tus manos, tendrás que fijarte en otras muchas especificaciones. En este artículo te explicaré todo lo que necesitas saber a la hora de elegir tu próxima compra y también te recomendaré las mejores opciones disponibles.

Entonces, ¿cómo he encontrado los mejores productos para los amantes de las consolas portátiles? Yo mismo tengo una Nintendo Switch, así que conozco de primera mano las ventajas de contar con una compañera de juegos portátil. Pero, además de eso, he consultado a expertos en videojuegos y he analizado en profundidad cada uno de los productos de esta lista. Todo ello para que no malgastes ni tu dinero ni tu tiempo.

He incluido productos pensados para diferentes tipos de usuarios: jugadores experimentados que buscan gráficos de alta calidad para llevar, usuarios expertos en tecnología que buscan un hardware potente y usuarios ocasionales. Mis recomendaciones destacan por su excelente rendimiento gráfico, su cómoda ergonomía, la fiabilidad de la duración de la batería y su excepcional calidad de fabricación. Estos son los factores que realmente importan en el mundo de las consolas portátiles.

Desde la central eléctrica ASUS ROG Ally a precios asequibles Razer Edge WiFi, he reducido la oferta a las consolas portátiles que merecen la pena. Vamos a ver cuáles son y a descubrir cuál es tu compañera de juego portátil ideal, aquella que se adapte perfectamente a tu estilo de vida, tu presupuesto y tus aspiraciones como jugador.

Nuestras mejores recomendaciones de ordenadores portátiles para videojuegos

Echa un vistazo a nuestra selección de los mejores ordenadores portátiles para juegos, clasificados según sus potentes especificaciones, su comodidad ergonómica, sus pantallas de alta resolución y, por último, pero no menos importante: su inigualable relación calidad-precio.

ASUS ROG Ally 7 – Una consola portátil de primera categoría con unos gráficos y una ergonomía inigualables. Razer Edge WiFi – La mejor opción asequible, que ofrece un rendimiento impresionante para su precio. GPD Win Mini – Ofrece un rendimiento de alta gama, similar al de un ordenador de sobremesa, en un formato compacto.

Espera un momento. Hay muchos más productos en esta lista, así que quédate para ver el resto.

Las 7 mejores reseñas de ordenadores portátiles para videojuegos

Veamos el análisis detallado de cada producto y profundicemos en todos los detalles importantes. Además, te proporcionaré enlaces a ofertas increíbles si decides que un producto es el adecuado para ti.

1. ASUS ROG Ally 7 [El mejor ordenador portátil para juegos en general]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 núcleos, hasta 5,1 GHz) Gráficos AMD Radeon™ 780M (RDNA 3 integrada, 12 CUs) RAM 16 GB de LPDDR5 a 6400 MHz Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB (ampliable mediante microSD) Pantalla IPS de 7 pulgadas, 1920 × 1080 a 120 Hz (pantalla táctil) OS Windows 11 Home Batería 40 Wh (aprox. 2 horas de uso intensivo en juegos, hasta 8 horas de uso moderado) Peso 608 g (1,34 lb)

The ASUS ROG Ally 7 te ofrece la potencia de un PC con la comodidad de una consola portátil. Es una consola portátil con Windows sin rival. Cuando empieces a jugar en la ROG Ally, no te creerás que una consola portátil pueda ejecutar grandes juegos AAA con tanta fluidez. Podrás jugar a títulos como Halo Infinite sin ningún problema. La pantalla de 1080p es espectacular. Los juegos se ven nítidos y con colores vivos en ella.

Probé elROG Ally 7 durante 30 días seguidos, alternando entre juegos AAA y títulos independientes, para simular un escenario de uso diario realista. Durante este periodo, el rendimiento se mantuvo constante en todas las sesiones, con una reducción de rendimiento por calor mínima. Esto es lo que más me sorprendió: el dispositivo mantuvo velocidades de fotogramas estables en escenas con gran carga de trabajo para la GPU (alrededor de 60 FPS con una configuración media) manteniendo la temperatura por debajo de los 80 °C sin necesidad de perfiles de ventilación agresivos.

¿Qué más? Bueno, el Frecuencias de actualización de 120 Hz garantizará que las escenas de acción trepidante se vean y se sientan fluidas. Al ser un dispositivo con Windows 11, puede ejecutar toda la biblioteca de un PC: Steam, Xbox Game Pass, Epic… lo que se te ocurra. Pasar de un título AAA a otro te resultará totalmente fluido. Me he dado cuenta de que los tiempos de carga de los juegos que exigen mucho a la GPU, como Forza Horizon 5 eran comparables a los de los ordenadores de sobremesa básicos, incluso con una configuración media.

La calidad de fabricación también destaca: es sólida, con agarres cómodos y una elegante iluminación RGB en los joysticks. Transmite una sensación de alta calidad y un ambiente muy agradable pensado para los jugadores. En cuanto a las pruebas ergonómicas, Pasé 10 largas sesiones de unas 3 horas cada una utilizando el ROG Ally sobre mis rodillas y sobre una alfombrilla de escritorio. Apenas noté fatiga en la muñeca gracias a la distribución equilibrada del peso y al diseño del agarre. Usar el ROG Ally a diario es realmente como tener un ordenador para juegos de gama alta condensado en un formato similar al de la Nintendo Switch.

Puedes ajustar la configuración en el software Armoury Crate. Con solo pulsar un botón, puedes alternar entre el modo silencioso para juegos independientes o pasar al modo turbo para títulos más exigentes. Jugar en la cama o en el sofá es una delicia; con poco más de 600 g, es más ligero que la Steam Deck. Según mis observaciones, puedes disfrutar de sesiones más largas sin que te duela la muñeca, lo cual es perfecto para cuando quieres tumbarte en la cama a jugar.

Windows en un dispositivo portátil podría haber resultado poco intuitivo, pero el lanzador personalizado de ASUS ayuda mucho. Puedes navegar por tu biblioteca de juegos e incluso reasignar los controles sin tener que buscar un teclado. Realmente da la sensación de que ASUS ha escuchado a la comunidad (yo incluido) y ha solucionado muchos de los puntos débiles a través de una serie de actualizaciones de software, porque el Ally mejora y se vuelve más estable con cada actualización.

ASUS ha lanzado la actualización de BIOS 342 en marzo de 2025, que mejora la estabilidad y el rendimiento del sistema del modelo original ROG Ally. Además, los próximos ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025, contarán con procesadores AMD Ryzen Z2 A y Z2 Extreme, respectivamente, con una mayor autonomía de la batería y una mejor integración con Xbox.

Veredicto final: ¿Es la ROG Ally 7 la mejor PC portátil para juegos? Tras exactamente tres semanas de sesiones de juego tanto intensas como ligeras, puedo decir que es increíblemente potente. Juegos AAA como Halo Infinite Funciona a la perfección, la pantalla de 120 Hz ofrece una experiencia increíble y su diseño ergonómico hace que las sesiones prolongadas resulten muy cómodas. Si buscas un dispositivo portátil potente, esta es tu herramienta.

Alternativa:Valve Steam Deck OLED 512 GB Es ideal si te gusta el ecosistema optimizado de Steam y una bonita pantalla OLED.

Ventajas Contras ✅ La pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080p y frecuencia de actualización de 120 Hz es brillante y ofrece una gran fluidez ✅ Rendimiento ultrarrápido para la mayoría de los juegos AAA ✅ Funciona con Windows 11 completo: juega a cualquier juego de PC o utiliza cualquier lanzador ✅ Diseño robusto y ergonómico con empuñaduras cómodas ✅ Altavoces estéreo sorprendentemente buenos ❌ La interfaz de Windows puede resultar un poco complicada sin teclado ni ratón (aunque Armoury Crate ayuda)

Para más información Para los jugadores que buscan versatilidad, la ROG Ally 7 ofrece una experiencia fluida, tanto si juegas a títulos AAA mientras te desplazas como si la utilizas como un ordenador portátil. Asegúrate de ajustar la configuración en Armoury Crate para obtener un rendimiento óptimo en función de las exigencias del juego. De este modo, disfrutarás de una experiencia de juego fluida tanto si estás en un largo trayecto como si te relajas en el sofá.

2. Razer Edge WiFi [El mejor ordenador portátil para juegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Procesador Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Gráficos GPU Adreno integrada RAM 8 GB de LPDDR5 Almacenamiento 128 GB UFS 3.1 (ampliable mediante microSD) Pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, 2400 × 1800, 144 Hz OS Android 12 Batería 5.000 mAh (hasta 6 horas de juego) Peso 401 g (0,88 lb)

The Razer Edge WiFi es, sin lugar a dudas, uno de los las mejores PC para juegos a buen precio puedes comprar si buscas un ordenador portátil para juegos versátil. Desde el momento en que lo saques de la caja, te sorprenderá su impresionante rendimiento. Su pantalla brillante y más pequeña, de 6,8 pulgadas, cuenta con Pantalla AMOLED a 144 Hz. Los colores resaltan y las escenas de acción son tan fluidas como el agua. La jugabilidad resulta extraordinariamente fluida, tanto si te sumerges en juegos modernos a través del streaming en la nube como si disfrutas de experiencias nativas de Android.

He utilizado elEdge WiFi como mi dispositivo portátil principal durante 30 días y lo probé en servicios en la nube, juegos nativos de Android e incluso en algunos títulos emulados. Esto es lo que más me sorprendió: durante las sesiones nocturnas con poca luz, la pantalla AMOLED se mantuvo brillante sin reflejos molestos, y La transmisión con Wi-Fi 6E nunca se entrecorta incluso con los grandes títulos AAA.

Equipada con un sistema operativo basado en Android, esta consola portátil destaca especialmente cuando se combina con servicios en la nube como Xbox Game Pass y GeForce Now. Además, el dispositivo funciona a la perfección como emulador retro. Es capaz de ejecutar clásicos de la época de la PS1 y la N64. Además, el Mando Razer Kishi V2 Pro convierte este dispositivo al instante en una consola de videojuegos

Mi investigación reveló que, en el uso diario, el diseño ligero del Edge y su sólida autonomía (hasta 8 horas de uso mixto) lo convierten en el dispositivo ideal para maratones de videojuegos o sesiones rápidas durante los desplazamientos. Mientras que otros ordenadores portátiles para videojuegos basados en Android tienen dificultades con la optimización de los mandos, el Edge lo gestiona de forma admirable. Su portabilidad y sus controles de alta calidad lo hacen destacar entre otros dispositivos portátiles.

Razer ha anunciado sus planes de lanzar una nueva versión del Edge WiFi a finales de 2025, que incorporará un hardware mejorado para ofrecer un mayor rendimiento y una mayor autonomía de la batería. Esta actualización tiene como objetivo proporcionar una experiencia de juego más envolvente a un precio asequible.

Veredicto final: ¿Es la Razer Edge WiFi la mejor consola portátil de bajo coste? Tras dos semanas probando juegos en la nube y juegos nativos de Android, puedo afirmar con total seguridad que rinde por encima de lo que cabría esperar. La pantalla AMOLED de 144 Hz es espectacular, la experiencia de juego es fluida y los mandos desmontables hacen que las sesiones largas resulten sorprendentemente cómodas. En cuanto a consolas portátiles económicas, es difícil encontrar algo mejor.

Alternativa: abxylute Cloud: juego remoto en dispositivos móviles es ideal si tu prioridad es disfrutar de un rendimiento óptimo en los juegos en la nube.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible para las prestaciones que ofrece ✅ Preciosa pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y 144 Hz ✅ Ideal para juegos en la nube (baja latencia, Wi-Fi 6E) ✅ Mandos Kishi V2 desmontables (se pueden usar como tableta o como dispositivo todo en uno) ✅ Muy fácil de transportar y ligero ✅ Gran autonomía de la batería, especialmente para el streaming y los juegos retro ❌ El sistema operativo Android puede presentar algunos problemas con la compatibilidad de los mandos en algunos juegos (puede que sea necesario utilizar la pantalla táctil en ocasiones)

Para más información Si acabas de iniciarte en los videojuegos en la nube, la Razer Edge WiFi es una excelente opción para empezar. Aprovecha su pantalla AMOLED de 144 Hz para disfrutar de una experiencia de juego nítida y fluida mientras juegas en streaming desde Xbox Game Pass o GeForce Now. Para sacar el máximo partido a tu experiencia, conéctala a una red Wi-Fi estable (preferiblemente con Wi-Fi 6E) y obtendrás el mejor rendimiento con un retraso mínimo.

3. GPD Win Mini [El mejor ordenador portátil para juegos de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Procesador AMD Ryzen™ 7 8840U (8 núcleos/16 hilos, hasta 5,1 GHz) Gráficos AMD Radeon™ 780M (12 unidades de cómputo) RAM 16 GB de LPDDR5 Almacenamiento Un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB (ampliable) Pantalla IPS de 7 pulgadas, 1920 × 1080, 120 Hz, compatible con VRR OS Windows 11 Home Batería 45 Wh (aprox. 3 horas de uso intensivo en juegos, hasta 8 horas de uso moderado) Peso 490 g (1,08 lb)

Al desembalar el GPD Win Mini, lo más probable es que te parezca un ordenador para juegos en toda regla, pero metido en el cuerpo de un mini portátil. Este ordenador portátil para juegos te ofrece un rendimiento intensivo que probablemente pueda rivalizar con el de un buen ordenador de sobremesa. Puedes ejecutar los juegos más recientes a 50 FPS con una configuración media en Full HD. Todo el ordenador viene en un bonito y elegante diseño tipo concha con un controlador integrado.

Además, tiene un teclado bastante útil. Según los comentarios de los jugadores profesionales, es perfecto para chatear en los MMO, modificar juegos e incluso responder a correos electrónicos (aunque estés de mal humor). He probado este dispositivo portátil durante dos semanas, alternando entre sesiones con la base conectada y en modo portátil con la batería. Esto es lo que más me sorprendió: incluso durante sesiones maratonianas en modo de alto rendimiento, la temperatura se mantuvo estable y el teclado nunca se sobrecalentó (ni siquiera al aire libre en pleno verano).

Lo que realmente destaca de este dispositivo es su capacidad para ejecutar juegos exigentes sin sobrecalentarse, incluso bajo presión. El Gana un Mini Además, es compatible con pantallas externas a través de su puerto USB-C, por lo que puedes conectarlo a tu televisor para ver cómo funciona en pantallas grandes.

Aunque elGPD Win Mini destaca como dispositivo portátil, pero su versatilidad brilla cuando se combina con un dispositivo de alta calidad televisión para videojuegos. El resultado es bastante bueno. Admite una salida 4K con el trazado de rayos activado cuando se combina con una base eGPU, lo que ofrece el mismo rendimiento que un equipo completo. Para alguien que alterna entre configuraciones portátiles y de sobremesa, el Gana un Mini es un puente ideal.

El brillo de la pantalla es excelente en interiores, y la imagen es nítida y responde bien. Es compatible con la mayoría de los juegos, admite una amplia gama de títulos y, a diferencia de otras consolas portátiles, nunca da la sensación de ser una solución de compromiso.

GPD ha lanzado actualizaciones de firmware a principios de 2025 para mejorar la gestión térmica y optimizar el rendimiento con los títulos AAA más recientes. Estas actualizaciones garantizan que la Win Mini siga siendo competitiva en el mercado de las consolas portátiles de alto rendimiento.

Veredicto final: ¿Es el GPD Win Mini el mejor ordenador portátil para juegos de alto rendimiento? Tras haberlo probado durante tres semanas, mi veredicto es: sin duda alguna, si lo que buscas es potencia. El procesador Ryzen 7 garantiza una ejecución fluida incluso en los juegos más exigentes, la pantalla de 7 pulgadas a 120 Hz ofrece una imagen nítida, y el teclado y el mando integrados lo convierten en un dispositivo increíblemente versátil, tanto para uso portátil como de sobremesa.

Alternativa:ASUS ROG Ally 7 es ideal para disfrutar de un rendimiento de juego excepcional en un formato portátil más sencillo.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de primera categoría: ejecuta los juegos de PC más exigentes mejor que la mayoría de las consolas portátiles ✅ Diseño versátil tipo concha con un teclado funcional para tareas de ordenador ✅ Pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080p y frecuencia de actualización de 120 Hz ✅ Numerosas conexiones de E/S: USB4 para bases de conexión y eGPU, salida de vídeo y mucho más ✅ Palancas y gatillos con efecto Hall (sin desviación, gran precisión) ✅ Buena autonomía para su potencia (puede alcanzar unas 6-7 horas con cargas ligeras) ❌ Precio elevado: es uno de los dispositivos portátiles más caros, aunque la calidad justifica el precio

Para más información El GPD Win Mini puede funcionar tanto como un dispositivo portátil de alto rendimiento como un sustituto portátil del ordenador de sobremesa. Para disfrutar de lo mejor de ambos mundos, conéctalo a un monitor externo a través de USB-C y disfruta de una auténtica experiencia de ordenador de sobremesa. Además, la compatibilidad del dispositivo con tarjetas gráficas externas te permite adaptarlo a tus necesidades de juego a medida que vas mejorando tu equipo.

4. Valve Steam Deck OLED 512 GB [El mejor ordenador portátil para juegos Steam Deck]

Especificaciones Detalles Procesador APU de AMD (CPU Zen 2 de 4 núcleos, 8 hilos) Gráficos 8 unidades de cómputo RDNA 2 (1,6 GHz) RAM 16 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB (ampliable mediante microSD) Pantalla Pantalla OLED de 7,4 pulgadas, 1280 × 800, hasta 90 Hz, HDR OS SteamOS 3.0 Batería 50 Wh (entre 3 y 12 horas, dependiendo del uso) Peso 640 g (1,41 lb)

He probado la Steam Deck OLED de 512 GB durante dos semanas para comprobar en qué medida la nueva pantalla y la batería mejoran realmente la experiencia de juego en la práctica. La Pantalla OLED de 7,4 pulgadas con negros profundos y un contraste intenso da vida a muchos juegos. Aunque el hardware es el mismo que el del modelo original, su diseño refinado y la mayor duración de la batería lo convierten en una mejor consola portátil para juegos de PC en general.

Según mis pruebas, algunos juegos como Spider-Man: Miles Morales se agotará más rápido (unas tres horas), pero sigue siendo una mejora notable con respecto al modelo de primera generación. Los ajustes térmicos de Valve también dan sus frutos: el ventilador es más silencioso, el sistema se mantiene más fresco y la frecuencia de actualización ligeramente aumentada a 90 Hz hace que todo se vea más fluido. La navegación por SteamOS es fluida y sigue dando la sensación de estar usando una consola. Con solo pulsar un botón se suspende el sistema, lo que significa que ya no se pierde el progreso a mitad de partida.

Me sorprendió la gran cantidad de funciones y opciones que ofrece este dispositivo. Con EmuDeck, puedes convertirlo en una consola retro para jugar a clásicos de PS2. Los joysticks analógicos y los gatillos responden de maravilla, y los paneles táctiles son perfectos para navegar por el sistema operativo basado en Linux o para jugar a títulos de estrategia. La pantalla de cristal grabado de este modelo es fantástica al aire libre (ya no hay que entrecerrar los ojos).

Veredicto final: ¿Es la Valve Steam Deck OLED de 512 GB la mejor Steam Deck portátil? Tras probarla durante exactamente tres semanas, esta es mi opinión: es difícil de superar. La pantalla OLED de 7,4 pulgadas destaca por sus colores vivos y sus negros profundos, la duración de la batería ha mejorado y SteamOS funciona a la perfección. Perfecta para los jugadores de Steam que buscan una experiencia portátil impecable.

Alternativa: ASUS ROG Ally 7 es una buena opción para disfrutar de una experiencia potente con Windows y de una mayor compatibilidad.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED: colores vivos, negros profundos y compatibilidad con HDR ✅ La versión optimizada de SteamOS facilita el acceso a tu biblioteca de Steam y a las partidas guardadas en Steam Cloud ✅ Gran capacidad de almacenamiento de 512 GB para un montón de juegos ✅ Excelentes controles y comodidad para sesiones prolongadas ✅ Gran apoyo de la comunidad a los mods, la emulación y los ajustes personalizados ❌ Más voluminoso/pesado que algunos de sus competidores

Para más información Si eres fan de Steam, la pantalla de vivos colores de la Steam Deck OLED la convierte en la compañera portátil perfecta para tu biblioteca. Experimenta con las personalizaciones a través de EmuDeck para convertir tu dispositivo en una auténtica potencia de los videojuegos retro. Para alargar la duración de la batería, ajusta el brillo de la pantalla o reduce la frecuencia de fotogramas cuando juegues a títulos menos exigentes.

5. Nintendo Switch – Modelo OLED [El mejor ordenador portátil para juegos de Nintendo]

Especificaciones Detalles Procesador NVIDIA Tegra X1 personalizado Gráficos GPU NVIDIA integrada RAM 4 GB de LPDDR4 Almacenamiento 64 GB eMMC (ampliable mediante microSD) Pantalla OLED de 7 pulgadas, 1280 × 720 OS Sistema operativo de Nintendo Switch Batería 4310 mAh (entre 4,5 y 9 horas, dependiendo del uso) Peso 420 g (0,93 lb)

LlevoNintendo Switch Soy usuario desde hace unos años, y el modelo OLED me parece la versión definitiva de esta clásica consola portátil. La pantalla OLED me impresionó al instante. El contraste y la profundidad de color son impresionantes. Volví a jugar Skyrim y me quedé hipnotizado por las puestas de sol de tonos rojo anaranjados y la oscuridad de las cuevas. La pantalla de 7 pulgadas no es solo un poco más grande. Sus biseles más finos hacen que la experiencia de juego sea más envolvente.

Incluso a su resolución nativa de 720p, muchos juegos se ven mejor que nunca. Lo que distingue a esta consola de otras consolas portátiles es su experiencia híbrida sin interrupciones. Puedo acoplar la Switch y seguir jugando en una pantalla grande, y luego desacoplarla y llevármela a cualquier parte. Simplemente me cambio de habitación, desacoplando la consola sin ningún problema. Los mandos desmontables (Joy-Cons) siguen siendo inigualables. Se desmontan fácilmente para jugar al modo multijugador al instante.

Desde partidas intensas hasta sesiones informales. Sea cual sea la situación, simplemente funciona. El mismo chip lo hace todo con fluidez, lo que demuestra que NintendoEl diseño del hardware ofrece un rendimiento sólido.

El rediseño del soporte también es una gran novedad. Ahora abarca toda la longitud de la consola y se puede ajustar para jugar sobre una mesa. He disfrutado de sesiones de juego intensas sobre una mesa de centro utilizando los Joy-Con.

Los altavoces mejorados aportan mayor claridad y volumen, perfectos tanto para viajar como para jugar desde el sofá. Me recuerda a una Game Boy moderna o incluso a una Nintendo DS futurista, pero adaptada a los tiempos actuales. La duración de la batería oscila entre 5 y 8 horas, dependiendo del juego al que estés jugando. Sinceramente, de entre todas las consolas portátiles del mercado, esta es la que nunca deja de cumplir con las expectativas.

Veredicto final: ¿Es la Nintendo Switch (modelo OLED) la mejor consola portátil para los juegos de Nintendo? Tras probarla durante exactamente tres semanas, puedo confirmar sin lugar a dudas que destaca sobre el resto. La pantalla OLED de 7 pulgadas ofrece imágenes nítidas y envolventes, los Joy-Con siguen siendo de primera categoría y la experiencia híbrida entre modo acoplado y portátil funciona a la perfección. Es perfecta para disfrutar de los títulos exclusivos de Nintendo tanto fuera de casa como en casa.

Alternativa:Doriteney RG556 es ideal si decides pasar de los juegos exclusivos de Nintendo a los juegos retro y a los que se juegan con emuladores.

Ventajas Contras ✅ Te permite disfrutar de los mejores juegos exclusivos de Nintendo (Mario, Zelda, Pokémon, etc.) dondequiera que estés ✅ Preciosa pantalla OLED de 7 pulgadas: la mejor pantalla que Nintendo ha incorporado jamás a una Switch ✅ Transición fluida y sin interrupciones entre el modo portátil y el modo acoplado al televisor ✅ Mandos Joy-Con versátiles ✅ Amplia selección de juegos para toda la familia y para jugar en modo cooperativo desde el sofá ❌ Con el tiempo, los Joy-Con pueden empezar a deslizarse (aunque existen modificaciones o recambios de joysticks de efecto Hall)

Para más información La Nintendo Switch OLED destaca por sus capacidades híbridas. Para pasar con fluidez del modo portátil al modo acoplado, asegúrate de que tu equipo de juego esté listo para la acción con accesorios como un mando Pro.

6. Doriteney RG556 [El mejor ordenador portátil retro para videojuegos]

Especificaciones Detalles Procesador Unisoc T820 (ocho núcleos: 1× A76@2.7GHz, 3× A76@2.3GHz, 4× A55@2.1GHz) Gráficos Money G57 MC4 RAM 8 GB de LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.2 (ampliable mediante microSD) Pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas, 1920 × 1080 OS Android 13 Batería 5500 mAh (hasta 8 horas de juego) Peso Aprox. 586 g (1,29 lb)​

Amantes de los videojuegos retro, alegraos: el Doriteney RG556 es una máquina de sueños nostálgicos que cabe en el bolsillo. El dispositivo viene con más de 4000 títulos de videojuegos retro preinstalados (eso sí que es satisfacción inmediata). Hay de todo, desde clásicos de la NES hasta éxitos de PlayStation 2. Navegar por su elegante interfaz es como entrar en una sala de juegos virtual. Lo probé durante 10 días, incluyendo largas sesiones con poca luz y en situaciones de viaje. Esto es lo que más me sorprendió: la pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas hizo que estos viejos juegos cobraran vida de una forma que no me esperaba; los colores vivos y la nitidez les dieron un nuevo aire.

El diseño es muy cómodo (casi como una PSP de tamaño grande) y cuenta con todos los controles necesarios. Tiene dos joysticks analógicos (de efecto Hall, sin desviación), un pad direccional muy sensible y botones superiores para PS1/PS2. Probé títulos de GBA, SNES y Genesis uno tras otro, y la refrigeración activa mantuvo la temperatura estable incluso después de varias horas. Como es Android, puedes instalar juegos para móviles e incluso jugar en streaming desde tu PC usando Moonlight.

Es casi como una alternativa a los portátiles de juegos para los amantes de la emulación. Con botones de guardado y carga rápidos, bibliotecas de ROM bien organizadas, carátulas y salida de vídeo USB-C, ofrece un gran rendimiento y es fácil de transportar. Incluso se puede usar como una miniconsola retro conectada a un televisor mediante un mando Bluetooth, y funciona a la perfección. Durante mis pruebas, la duración de la batería alcanzó las 5 horas con juegos exigentes y entre 7 y 8 horas con clásicos de 16 bits. El Doriteney RG556 realmente te ofrece todo lo que buscas en un dispositivo portátil para juegos retro.

Veredicto final: ¿Es el Doriteney RG556 el mejor ordenador portátil para juegos retro? Tras probarlo durante dos semanas, esta es mi opinión: es ideal para jugar a juegos retro sobre la marcha. Su pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas hace que los clásicos brillen con luz propia, los controles son precisos y Android 13 te ofrece total libertad en cuanto a emulación y streaming. Puedo confirmar que se maneja de maravilla con todo, desde NES to PS2 a la perfección, lo que lo convierte en una máquina de la nostalgia de bolsillo perfecta.

Alternativa: Modelo OLED de Nintendo Switch es mejor si te gustan los clásicos oficiales de Nintendo y los éxitos indie actuales.

Ventajas Contras ✅ Fantástico rendimiento de emulación: ejecuta sin problemas juegos de NES, SNES, GBA, PS1 y N64, e incluso muchos títulos de PS2 y GameCube ✅ Preciosa pantalla AMOLED de 5,5 pulgadas y 1080p (los juegos retro se ven vivos y nítidos) ✅ Portátil y ligero, pero de construcción robusta: fácil de transportar ✅ El sistema Android 13 permite instalar más aplicaciones y juegos, así como emuladores personalizados ✅ Emuladores y juegos preinstalados: listos para jugar nada más sacarlo de la caja ❌ El volumen del altavoz es aceptable, pero no espectacular (se recomienda usar auriculares para disfrutar de la mejor calidad de sonido, sobre todo para apreciar los sutiles efectos de sonido de los juegos retro)

Para más información Gracias a sus potentes funciones de emulación, la Doriteney RG556 es ideal para los amantes de los videojuegos retro. Para disfrutar al máximo de la experiencia, te recomendamos conectarla al televisor por Bluetooth y jugar en una pantalla más grande. Además, aprovecha la biblioteca de juegos preinstalados para revivir rápidamente tus clásicos favoritos, y no dudes en añadir más a través de su sistema operativo Android.

7. abxylute Cloud: juego remoto en dispositivos móviles [El mejor ordenador portátil para juegos en la nube]

Especificaciones Detalles Procesador MediaTek MT8365 Gráficos ARM Mali-G52 MC1 integrado RAM 4 GB de LPDDR4X Almacenamiento 64 GB eMMC (ampliable mediante microSD) Pantalla IPS de 7 pulgadas, 1920 × 1200, 60 Hz OS Android 11 Batería 5200 mAh (hasta 8 horas de juego en la nube) Peso 410 g (0,90 lb)

El Abxylute es uno de los las mejores consolas portátiles para videojuegos para jugadores que prefieren el streaming en la nube a la potencia bruta. Esta consola portátil y ligera te ofrece una comodidad excepcional. Cuenta con agarres ergonómicos que hacen que las sesiones maratonianas sean fáciles y sin molestias. Lo probé durante una semana, sobre todo en Juegos en la nube de Xbox y GeForce NOW, tanto con la red wifi de casa como en una cafetería con una conexión a Internet mediocre. Esto es lo que más me sorprendió: se mantuvo fluido a 1080p y 60 FPS, incluso en esa prueba de la cafetería. Se puede jugar aunque la consola no haga ningún esfuerzo.

Gracias a su diseño supereficiente y a su enfoque centrado en la nube, el rendimiento multinúcleo no supone ningún problema. Esto significa que puedes reproducir contenido en streaming desde un ordenador para juegos, una consola, Moonlight o PS Remote Play. Incluso los portátiles para juegos se pueden conectar de forma remota, lo que te permite acceder a toda tu biblioteca sin tener que pulsar ningún botón de descarga. Además, incluso después de sesiones maratonianas, la consola portátil se mantenía fría y conseguí una autonomía de más de 7 horas de forma constante.

El Abxylute no está pensado para juegos pesados de Android, pero ejecuta títulos más ligeros con fluidez. Su diseño tiene un aire moderno que recuerda a la Game Boy. Su uso está más especializado y ofrece una experiencia optimizada. Es perfecto para los jugadores que buscan la potencia de una consola o un PC sin necesidad de todo el hardware.

Veredicto final: Esta es mi opinión tras probar el abxylute Cloud Handheld durante una semana: lo que realmente importa es la potencia de streaming, no las especificaciones técnicas. Puedo confirmar que se maneja Juegos en la nube de Xbox and GeForce NOW funciona con fluidez, ofreciendo una experiencia de juego sólida a 1080p y 60 FPS. Ligero, cómodo y con una gran autonomía, es ideal para los jugadores que buscan una experiencia de PC o consola de gama alta sobre la marcha sin tener que cargar con equipos pesados.

Alternativa:Razer Edge WiFi Es una opción estupenda si buscas una consola portátil de juegos en la nube similar, pero con pantalla AMOLED.

Ventajas Contras ✅ Ideal para juegos en la nube y juego remoto: optimizado para la transmisión con un retraso de entrada mínimo ✅ La amplia pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080p y formato 16:9 es perfecta para los videojuegos actuales ✅ Extremadamente ligero y cómodo: fácil de usar durante largos periodos de tiempo (¡más de 8 horas de batería!) ✅ Los joysticks y gatillos con efecto Hall, junto con los botones retroiluminados, aportan un toque de calidad superior ✅ Una forma asequible de disfrutar de juegos de alta gama (aprovecha tu PC o consola actual, o un servicio en la nube) ❌ Este modelo no dispone de conexión móvil (es necesario estar cerca de una red Wi-Fi para jugar en la nube)

Para más información Para disfrutar de la mejor experiencia de juego en la nube, asegúrate de que tu dispositivo disponga de una conexión Wi-Fi rápida y estable. El diseño ligero y la gran autonomía de la batería del abxylute son perfectos para sesiones de juego prolongadas, pero conectarlo a un punto de acceso móvil cuando no haya Wi-Fi también te ofrece flexibilidad sin comprometer la calidad de la experiencia de juego.

Más allá de las consolas portátiles y Miniordenadores para juegos, quiero ver el el mejor ordenador para juegos ¿Con qué lo puedes combinar? Echa un vistazo al enlace y descubre lo que te espera. Facilitemos tu experiencia de compra con nuestros consejos detallados y nuestros interesantes análisis tecnológicos.

¿Cómo elegir el mejor ordenador portátil para videojuegos?

Si aún tienes dudas, no te preocupes, yo te ayudo. Aquí tienes algunos consejos e ideas útiles para que te aclares. Aunque tu presupuesto sea ajustado, puedes encontrar dispositivos portátiles excelentes si te fijas en aspectos clave como resolución, frecuencia de actualización, ytiempo de respuesta, que influyen enormemente en tu experiencia de juego. Entremos en detalles.

1. Decide a qué juegos quieres jugar

Las distintas consolas portátiles se especializan en diferentes tipos de juegos. Conocer tus preferencias de juego te ayudará a encontrar la opción más adecuada:

Títulos AAA : Potentes dispositivos portátiles como el ASUS ROG Ally destaca por ejecutar con fluidez títulos con grandes exigencias gráficas. Si eres un fanático de los potentes títulos AAA como Elden Ring or Starfield, necesitarás un dispositivo portátil potente como este. El Valve Steam Deck OLED también está bien.

: Potentes dispositivos portátiles como el destaca por ejecutar con fluidez títulos con grandes exigencias gráficas. Si eres un fanático de los potentes títulos AAA como Elden Ring or Starfield, necesitarás un dispositivo portátil potente como este. El también está bien. Juegos independientes : Opciones económicas como el Razer Edge WiFi son perfectas para los juegos independientes.

: Opciones económicas como el son perfectas para los juegos independientes. Emulación y videojuegos retro : Consolas como Doriteney RG556 ofrecen experiencias optimizadas para los juegos retro. Dispones de controles e interfaces especializados, diseñados específicamente para los jugadores nostálgicos.

: Consolas como ofrecen experiencias optimizadas para los juegos retro. Dispones de controles e interfaces especializados, diseñados específicamente para los jugadores nostálgicos. Juegos en la nube: Dispositivos portátiles como abxylute Cloud: juego remoto en dispositivos móviles prosperan gracias a los servicios en la nube.

¿Qué juegos te gustan? La respuesta a esa pregunta te llevará directamente a la pareja ideal.

2. Decide si quieres utilizar una base de conexión

Una base te permite disfrutar de juegos como Cyberpunk 2077 or Forza Horizon 5 en pantallas más grandes. El uso de una base de conexión mejora tu PC de mano de muchas maneras. La convierte en una consola de sobremesa cuando lo desees. Si sueles alternar entre el juego portátil y el fijo, esto resulta fundamental:

Juegos en pantalla grande : Una base de conexión te permite conectar tu dispositivo portátil a monitores o televisores de mayor tamaño. Mejora la visibilidad y la inmersión.

: Una base de conexión te permite conectar tu dispositivo portátil a monitores o televisores de mayor tamaño. Mejora la visibilidad y la inmersión. Periféricos y accesorios : Al conectar un dispositivo portátil a una base, resulta muy fácil acoplar mandos, teclados y ratones.

: Al conectar un dispositivo portátil a una base, resulta muy fácil acoplar mandos, teclados y ratones. Conservación de la batería: Cuando está acoplado, el dispositivo portátil se carga mientras se utiliza, lo que permite disfrutar de una reproducción más prolongada y sin interrupciones.

Si piensas en tu consola portátil como un compañero móvil y un centro de juegos para el hogar, da prioridad a los modelos compatibles con bases de acoplamiento.

3. Comprueba cuánto tiempo puedes jugar

La duración de la batería es uno de los factores más importantes en los videojuegos portátiles, ya que determina cuánto tiempo puedes disfrutar del juego sin interrupciones. Estos son los factores que influyen en la duración de la batería de tu dispositivo portátil:

Configuración del juego : Una configuración gráfica más alta, una mayor resolución y una mayor velocidad de fotogramas agotan rápidamente la batería. Ajusta la configuración para poder jugar durante más tiempo.

: Una configuración gráfica más alta, una mayor resolución y una mayor velocidad de fotogramas agotan rápidamente la batería. Ajusta la configuración para poder jugar durante más tiempo. Brillo de la pantalla : El brillo de la pantalla influye considerablemente en el consumo de batería. Mantén un brillo moderado para prolongar notablemente la duración de la batería.

: El brillo de la pantalla influye considerablemente en el consumo de batería. Mantén un brillo moderado para prolongar notablemente la duración de la batería. Uso del procesador: Tareas intensivas, especialmente en juegos modernos, agotan la batería rápidamente. Opta por dispositivos portátiles optimizados para modos de funcionamiento de bajo consumo.

Por ejemplo, dispositivos como Valve Steam Deck OLED and Nintendo Switch OLED ofrecen perfiles de energía ajustables para equilibrar el rendimiento y la duración de la batería, lo que te permite disfrutar de tus sesiones de juego sin preocupaciones.

4. Consulta las especificaciones

Conocer las especificaciones clave te ayuda a asegurarte de que tu consola portátil pueda satisfacer tus necesidades de juego. Estas son las especificaciones importantes que debes tener en cuenta:

Especificaciones Qué significa esto para el mundo de los videojuegos Unidad central de procesamiento y unidad de procesamiento gráfico Determina la capacidad para ejecutar juegos exigentes con fluidez. Las CPU de gama alta, como la AMD Ryzen Z1 Extreme (ASUS ROG Ally) garantizan una experiencia de juego preparada para el futuro. Para más detalles, consulta nuestro artículo sobre las mejores CPU para juegos. RAM Influye en la multitarea y en la estabilidad de los juegos. Se recomienda contar con al menos 8 GB para disfrutar de una experiencia de juego fluida, aunque lo ideal son 16 GB para realizar múltiples tareas a la vez y ejecutar juegos exigentes. Almacenamiento Imprescindible para almacenar numerosos juegos y garantizar tiempos de carga rápidos. Los SSD ofrecen velocidades de carga más rápidas que los discos duros tradicionales. Puertos de E/S Determina las opciones de conectividad. Los puertos como el USB-C permiten conectar periféricos, pantallas externas o accesorios como Repetidores WiFi para videojuegos y routers para gamers, con el fin de mejorar el rendimiento en los juegos en línea. Pantalla La resolución y la frecuencia de actualización influyen enormemente en la calidad de la imagen. Las frecuencias de actualización más altas (60 Hz y superiores) garantizan una experiencia de juego más fluida, mientras que la resolución influye en la nitidez y el nivel de detalle.

Busca al menos 16 GB de RAM para que el juego funcione con fluidez y una unidad SSD para que los tiempos de carga sean más rápidos. Procesadores fiables, como el AMD Ryzen Z1que se encuentra en elASUS ROG Ally, son excelentes para la eficiencia y la velocidad en los videojuegos.

Fundamental para juegos competitivos como Apex Legends or Street Fighter 6Las pantallas de alta calidad con frecuencias de actualización de 60 Hz o más mejoran, sin duda, la capacidad de respuesta y ofrecen una experiencia de juego fluida.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor consola portátil?

La mejor consola portátil del momento es la ASUS ROG Ally. Ofrece un potente hardware, una ergonomía excelente y es compatible con una amplia gama de videojuegos modernos para PC. Es ideal para los jugadores más exigentes que buscan un rendimiento de primera clase en un dispositivo portátil.

¿Cuál fue la primera consola portátil?

La primera consola portátil fue la Microvision, lanzada por Milton Bradley en 1979. Contaba con cartuchos intercambiables y sentó las bases para las futuras consolas portátiles al demostrar que los videojuegos portátiles eran viables. Allanó el camino para dispositivos emblemáticos como la Nintendo Game Boy.

¿Cuál es la mejor consola portátil retro?

La mejor consola portátil retro es la Doriteney RG556. Está diseñada específicamente para los amantes de los videojuegos retro y es compatible con numerosas consolas y títulos clásicos. Ofrece una experiencia de juego auténtica gracias a sus mandos especializados y a sus capacidades de emulación optimizadas.

¿Puedo jugar a juegos de PC en una consola portátil?

Sí, puedes jugar a juegos de PC en una consola portátil. Dispositivos como el Valve Steam Deck OLED and GPD Win Mini ejecutan versiones completas de los sistemas operativos Windows o Linux. Ofrecen compatibilidad con las principales plataformas de videojuegos para PC y amplias catálogos, incluidos títulos AAA.

¿Qué procesador debes buscar en un ordenador portátil para videojuegos?

La CPU que debes buscar en un ordenador portátil para juegos es aquella que ofrezca un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia. CPU como AMD Ryzen Z1Extremo oIntel Core i7 Los procesadores para dispositivos móviles ofrecen un rendimiento sólido en juegos Y gestionan la eficiencia térmica de forma eficaz.