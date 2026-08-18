ROG Ally kontra Steam Deck: kompleksowa analiza przed zakupem

Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

Rywalizacja między ROG Ally a Steam Deck to coś w rodzaju pojedynku gigantów wśród przenośnych konsol do gier. Oba urządzenia obiecują wydajność na poziomie komputerów stacjonarnych w przenośnej obudowie. Jedno stworzyła firma ASUS, drugie – Valve.

ROG Ally działa pod kontrolą systemu Windows 11 i faktycznie zamienia się w mini-komputer, na którym można grać we wszystko – od gier ze Steam i Xbox Game Pass po tytuły z Epic Games Launcher. Z kolei Steam Deck opiera się na systemie SteamOS 3, opartym na Linuxie i zoptymalizowanym pod kątem natychmiastowej rozgrywki bez typowych dla komputerów PC kłopotów.

Przyjrzyjmy się zatem różnicom w konstrukcji, wydajności, żywotności baterii, bibliotekach gier i opcjach pamięci masowej. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na pełnej swobodzie dostępu, czy na płynnej, zoptymalizowanej rozgrywce w podróży, w tym starciu każdy gracz znajdzie dla siebie wyraźnego zwycięzcę.

Why you can trust our advice Eneba's writers and experts spend hours testing and reviewing games and gaming gear. Each review is based on hands-on testing, real-world use, and careful analysis. Our goal is to give you honest insights that will help you make the best decision for your setup. See how we test products

ROG Ally kontra Steam Deck: oferty produktów

Jeśli chodzi o starcie ROG Ally kontra Steam Deck, obie linie produktów szybko się rozrosły, aby zaspokoić potrzeby różnych typów graczy.

Seria ASUS ROG Ally, obejmująca modele Z1, Z1 Extreme i Ally X, jest najlepszym wyborem dla graczy, którzy chcą mieć moc na poziomie komputera stacjonarnego w dowolnym miejscu.

Z kolei oferta Steam Deck, obejmująca modele LCD i Steam Deck OLED, jest skierowana do graczy preferujących rozwiązanie typu „plug-and-play” oraz dłuższe sesje bez zbędnych komplikacji.

Przyjrzyjmy się bliżej opcjom oferowanym przez obie strony.

Gama produktów ROG Ally

Seria ASUS ROG Ally to sposób, w jaki firma ASUS udowadnia, że przenośne komputery mogą działać jak miniaturowe komputery stacjonarne. Jest to część rodziny Republika Graczy, więc już wiesz, że nacisk kładziony jest na wydajność, możliwości dostosowywania i swobodę systemu Windows.

Do wyboru są trzy wersje: ROG Ally (Z1), Z1 Extreme oraz Ally X.

ROG Ally (Z1) – najtańszy model dla początkujących. Nie jest to potęga, ale radzi sobie z nowoczesnymi grami wystarczająco dobrze, by zapewnić rozrywkę od poziomu rekreacyjnego do średnio zaawansowanego.

– najtańszy model dla początkujących. Nie jest to potęga, ale radzi sobie z nowoczesnymi grami wystarczająco dobrze, by zapewnić rozrywkę od poziomu rekreacyjnego do średnio zaawansowanego. ROG Ally Z1 Extreme – skok wydajności. Dzięki mocniejszemu procesorowi APU firmy AMD, wyższej liczbie klatek na sekundę (FPS) i płynniejszym częstotliwościom odświeżania ten model jest stworzony dla graczy, którzy oczekują większej mocy graficznej.

– skok wydajności. Dzięki mocniejszemu procesorowi APU firmy AMD, wyższej liczbie klatek na sekundę (FPS) i płynniejszym częstotliwościom odświeżania ten model jest stworzony dla graczy, którzy oczekują większej mocy graficznej. ROG Ally X – udoskonalona wersja z 2024 roku. Stanowi ulepszenie w stosunku do oryginału dzięki dłuższej żywotności baterii, większej pojemności pamięci i niższym temperaturom, co sprawia, że dłuższe sesje gry są znacznie bardziej komfortowe. Oczywiście ma wyższą cenę niż wersje z 2023 roku.

Wszystkie modele działają pod kontrolą systemu Windows 11, co oznacza, że możesz płynnie przechodzić między grami ze Steam, Xbox Game Pass, a nawet tytułami spoza platformy Steam bez konieczności modyfikacji czy stosowania dziwnych obejść. Seria ROG Ally jest przeznaczona dla graczy, którzy chcą mieć w rękach prawdziwy komputer. Jest wydajna, elastyczna i gotowa do uruchomienia każdej gry, jaką jej rzucisz.

Oferta produktów Steam Deck

Steam Deck to odpowiedź firmy Valve na najlepszy przenośny komputer do gier. Urządzenie to zostało od podstaw zaprojektowane w oparciu o ekosystem Steam. Zamiast systemu Windows działa na nim SteamOS 3.0 – system oparty na Linuxie, zoptymalizowany pod kątem gier dzięki warstwie Proton firmy Valve. Oznacza to, że Twoje ulubione gry komputerowe po prostu działają, bez żadnych kłopotów z konfiguracją.

Obecnie dostępne są dwa główne modele:

Steam Deck (LCD) – oryginalna wersja z 2022 roku. Urządzenie to zapewniało wysoką wydajność w stosunku do ceny i dobrze radziło sobie z większością gier.

– oryginalna wersja z 2022 roku. Urządzenie to zapewniało wysoką wydajność w stosunku do ceny i dobrze radziło sobie z większością gier. Steam Deck OLED – ulepszony model z jaśniejszym wyświetlaczem OLED, dłuższą żywotnością baterii, ulepszonym systemem chłodzenia i ogólnie bardziej dopracowanym doświadczeniem użytkownika.

Firma Valve potwierdziła już, że trwają prace nad Deck 2 nowej generacji. Głównym celem jest poprawa wydajności i jakości grafiki. Jeśli chcesz, możesz nawet zainstalować system Windows, choć większość graczy pozostaje przy płynnym systemie SteamOS typu „plug-and-play”. Ostatecznie seria Steam Deck doskonale spełnia swoje zadanie. Oferuje wydajną i bezproblemową rozgrywkę w dowolnym miejscu, idealną dla każdego, kto chce po prostu nacisnąć przycisk „play” i zacząć grać.

ROG Ally kontra Steam Deck: pełna specyfikacja

Porównanie specyfikacji ASUS ROG Ally i Steam Deck uwidacznia dwa odmienne podejścia do przenośnych gier komputerowych. Chociaż oba urządzenia są oparte na procesorach AMD, ROG Ally kładzie nacisk na surową moc w systemie Windows, a Steam Deck skupia się na zoptymalizowanej wydajności dzięki systemowi SteamOS.

Oto bezpośrednie porównanie obu urządzeń:

Specyfikacje ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Procesor / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni/16 wątków, do ~5,1 GHz) Niestandardowy procesor APU AMD (Zen 2, 4 rdzenie/8 wątków, 2,4–3,5 GHz) Rdzenie procesora / karty graficznej CPU 8 rdzeni/16 wątków; GPU 12 jednostek obliczeniowych (RDNA 3) do ~8,6 TFLOPS CPU 4 rdzenie/8 wątków; GPU 8 jednostek obliczeniowych (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Pamięć (RAM) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, dwukanałowa) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, czterokanałowa) Opcje pamięci wewnętrznej 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) SSD NVMe: 512 GB / 1 TB (OLED) Możliwość rozszerzenia pamięci Gniazdo microSD (UHS-II) Gniazdo microSD (UHS-I) Wyświetlacz 7-calowy wyświetlacz FHD (1920 × 1080) IPS, 120 Hz, 500 nitów OLED: 7,4-calowy wyświetlacz HDR OLED, 1280 × 800, do 90 Hz, ~1000 nitów Bateria / Zasilanie Bateria 40 Wh (4-ogniwowa litowo-jonowa) Bateria 50 Wh (OLED) Szacowany czas pracy na baterii Różni się, ale jest krótszy ze względu na większe zużycie energii 3–12 godzin (w zależności od sposobu użytkowania) Łączność Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C w trybie alternatywnym DisplayPort 1.4 Wi-Fi 6E (wersja OLED) + Bluetooth 5.3, USB-C w trybie alternatywnym DisplayPort System operacyjny / Ekosystem Windows 11 Home, pełna obsługa platform z grami komputerowymi (Steam, Epic, Xbox, GOG itp.) SteamOS 3.0 (oparty na Arch) z kompatybilnością z Protonem; w razie potrzeby można zainstalować Windows

ROG Ally kontra Steam Deck: wydajność

W gruncie rzeczy pojedynek ROG Ally kontra Steam Deck to starcie mocy z wydajnością.

ASUS ROG Ally ma większą moc. Wyposażony jest w wydajniejszy procesor APU, oferuje szybszą częstotliwość odświeżania wynoszącą 120 Hz oraz swobodę systemu Windows, dzięki czemu można grać, streamować, edytować lub po prostu korzystać z aplikacji desktopowych. Zasadniczo sprawia wrażenie miniaturowego komputera do gier, który idealnie mieści się w dłoni.

Z kolei Steam Deck stawia bardziej na płynność i wygodę typu „podłącz i graj”. System SteamOS dba o prostotę – żadnych losowych aktualizacji Windowsa, żadnych skomplikowanych ustawień, tylko gry, które uruchamiają się szybko i działają stabilnie.

ASUS ROG Ally

Specyfikacja Szczegóły Chipset AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni / 16 wątków, Zen 4) – do 8,6 TFLOPS Karta graficzna AMD Radeon RDNA 3 (12 jednostek obliczeniowych, 4 GB pamięci VRAM) Wyświetlacz 7-calowy ekran dotykowy FHD (1080p), częstotliwość odświeżania 120 Hz, FreeSync Premium Pamięć RAM 16 GB pamięci LPDDR5 6400 MHz w konfiguracji dwukanałowej Pamięć SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 512 GB + gniazdo rozszerzeń microSD (UHS-II) Bateria 4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 40 Wh System operacyjny Windows 11 Home Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C w trybie alternatywnym DisplayPort 1.4 + port ROG XG Mobile

ASUS ROG Ally to wysokowydajne urządzenie przenośne z systemem Windows, stworzone z myślą o graczach, którzy pragną prawdziwych wrażeń z gier komputerowych w podróży. O moc dba procesor Ryzen Z1 Extreme oraz grafika RDNA 3. Zapewnia to ogromną moc obliczeniową, która przewyższa większość konkurencyjnych urządzeń przenośnych. 7-calowy ekran Full HD o częstotliwości odświeżania 120 Hz sprawia, że każda gra wygląda ostro i działa płynnie jak masło. Żadnego rozrywania obrazu, żadnych zacięć.

Ponieważ urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows 11, masz dostęp dosłownie do wszystkiego – takich platform jak Steam, Xbox Game Pass, Epic, Battle.net, a nawet do gier spoza serwisu Steam. Możesz podłączyć dowolny z najlepszych kontrolerów do gier na PC, podłączyć urządzenie do monitora przez USB-C lub skorzystać ze stacji dokującej ROG XG Mobile, aby przekształcić je w komputer stacjonarny. Jest lekkie, szybkie i sprawia wrażenie prawdziwej konsoli, która pełni również funkcję komputera.

Zalety Wady ✅ Wyświetlacz 120 Hz zapewnia niezwykle płynną grafikę i responsywną rozgrywkę



✅ System Windows 11 pozwala grać z dowolnego programu uruchamiającego, zapewniając pełną elastyczność.



✅ Potężny procesor APU Z1 Extreme bez trudu radzi sobie z tytułami klasy AAA.



✅ Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD i wymiennego dysku SSD.



✅ Ergonomiczna konstrukcja i lekka obudowa zapewniają komfort podczas długich sesji.



✅ Pełna obsługa kontrolerów Xbox i urządzeń peryferyjnych przez złącze USB-C. ❌ Żywotność baterii znacznie spada podczas uruchamiania zaawansowanych gier z pełną wydajnością

Moja ocena:

Jeśli zależy Ci na najwyższej wydajności, swobodzie i możliwościach dostosowania, ROG Ally to urządzenie, które najbardziej przypomina laptopa do gier, jaki możesz trzymać w dłoniach.

★ Best Handheld Gaming PC ASUS ROG Ally Zrób zakupy na Amazonie

Valve Steam Deck

Dane techniczne Szczegóły Chipset Niestandardowy procesor APU firmy AMD (Zen 2 + RDNA 2, 4 rdzenie / 8 wątków) Procesor graficzny 8 jednostek obliczeniowych RDNA 2, do 1,6 TFLOPS Wyświetlacz 7-calowy ekran dotykowy (1280 × 800, wersja LCD lub OLED z częstotliwością odświeżania do 90 Hz, 1000 nitów HDR) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz Pamięć 64 GB eMMC / 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (modele z wyświetlaczem OLED) Możliwość rozszerzenia pamięci Gniazdo microSD (UHS-I) Bateria 40–50 Wh (w zależności od modelu) System operacyjny SteamOS 3.0 (oparty na systemie Linux) z warstwą kompatybilności Proton Łączność Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C w trybie alternatywnym DisplayPort 1.4

Steam Deck to w zasadzie sposób, w jaki Valve mówi: „tak, możesz zabrać swoje gry komputerowe wszędzie”. Urządzenie działa na niestandardowym układzie AMD i korzysta z systemu SteamOS, więc po zalogowaniu się Twoje gry, zapisy i modyfikacje są po prostu dostępne. Żadnej konfiguracji, żadnych bzdur.

Nowszy model Steam Deck OLED idzie o krok dalej, oferując znacznie lepszy ekran, jaśniejsze kolory i dłuższą żywotność baterii, co sprawia, że idealnie nadaje się do grania na kanapie, w pociągu lub o 2 w nocy, kiedy prawdopodobnie powinieneś już spać.

Fajne w tym urządzeniu jest to, jak łatwo się z nim korzysta. Włączasz je, klikasz „Graj” i gra po prostu działa. Żadnych aktualizacji Windowsa, żadnych dziwnych ustawień do poprawiania. Wszystko działa płynnie, jest zoptymalizowane i gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. A jeśli kiedykolwiek poczujesz ciekawość, nadal możesz zainstalować na nim Windowsa i grać również w gry spoza platformy Steam.

Zalety Wady ✅ Ekran OLED wygląda niesamowicie dzięki bogatszym kolorom i lepszemu kontrastowi.



✅ Biblioteka gier z certyfikatem Deck-Verified zapewnia płynną rozgrywkę od razu po wyjęciu z pudełka.



✅ Doskonała żywotność baterii i kontrola temperatury pozwalają na dłuższe sesje.



✅ Silna społeczność i ciągłe wsparcie ze strony Valve poprzez aktualizacje.



✅ Łatwe dokowanie i łączność USB-C umożliwiają grę na komputerze stacjonarnym lub telewizorze.



✅ Przystępna cena w porównaniu z innymi przenośnymi komputerami, takimi jak ROG Ally czy Lenovo Legion Go. ❌ Ograniczona obsługa systemu Windows, chyba że zostanie zainstalowany ręcznie – nie jest to czynnik decydujący, ale ogranicza elastyczność.

Moja ocena:

Steam Deck doskonale spełnia założenie „po prostu graj” – jest prosty, stabilny i naprawdę daje mnóstwo frajdy. Jeśli chcesz bezproblemowo grać w gry komputerowe, które działają za każdym razem, gdy klikniesz „graj”, to jest to właśnie to.

★ Best for Steam Library Gaming Valve Steam Deck Zrób zakupy na Amazonie

ROG Ally kontra Steam Deck: biblioteka gier

Przyjrzyjmy się teraz bliżej bibliotece gier i temu, jak te dwa urządzenia wypadają w tym zakresie. ASUS ROG Ally działa pod kontrolą pełnej wersji systemu Windows 11, więc jest to w zasadzie kieszonkowy komputer do gier. Możesz bez ograniczeń przechodzić między platformami Steam, Epic Games, Battle.net, GOG czy Xbox Game Pass.

Chcesz zagrać w „Halo”, „Baldur's Gate 3”, a nawet w gry spoza platformy Steam? Śmiało. Jeśli gra działa na Windowsie, zadziała również na Ally. Oznacza to, że nie są potrzebne żadne warstwy kompatybilności – wystarczy zainstalować i grać z dowolnego programu uruchamiającego.

Z kolei Steam Deck stawia na przejrzystość i prostotę. Urządzenie opiera się na systemie SteamOS, a biblioteka Steam jest dostępna od samego początku. Każda gra z certyfikatem „Deck-Verified” po prostu działa. Sterowanie, menu – wszystko idealnie do siebie pasuje.

Oczywiście można zainstalować system Windows lub skorzystać z karty SD, aby uruchamiać inne platformy, takie jak Epic czy Game Pass, ale wymaga to nieco więcej wysiłku. A jeśli zależy Ci na odpowiedniej konfiguracji na biurku lub przed telewizorem, połączenie urządzenia z najlepszą stacją dokującą do Steam Deck sprawi, że całe doświadczenie będzie jeszcze lepsze.

Mój werdykt:

ROG Ally wygrywa, jeśli zależy Ci na swobodzie grania w cokolwiek z dowolnego miejsca. To pełnoprawny komputer w Twoich rękach. Jeśli jednak wolisz pominąć konfigurację i po prostu nacisnąć „Graj”, Steam Deck nadal najlepiej oddaje magię rozwiązania „plug-and-play” – lepiej niż cokolwiek innego.

ROG Ally kontra Steam Deck: Wygląd

Debata na temat konstrukcji Steam Deck i ROG Ally sprowadza się tak naprawdę do tego, jakim typem gracza jesteś. Elegancki i nowoczesny, czy solidny i praktyczny – wybór należy do ciebie.

ASUS ROG Ally wygląda i sprawia wrażenie wysokiej klasy przenośnego komputera. Jest lżejszy, bardziej kompaktowy i charakteryzuje się czystą estetyką ROG – białą obudową, ostrymi liniami, podświetleniem RGB i całym tym zestawem. Wersja Ally X ma nawet ulepszony kształt uchwytu i system chłodzenia, co ułatwia trzymanie urządzenia podczas dłuższych sesji.

Ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz i ostry obraz w rozdzielczości 1080p sprawiają, że każda gra wygląda oszałamiająco, zwłaszcza w połączeniu z grafiką AMD RDNA 3. W dłoniach sprawia wrażenie prawdziwego laptopa do gier, tylko że jest mniejszy i znacznie łatwiejszy do przenoszenia.

Steam Deck idzie w przeciwnym kierunku – jest bardziej masywny, ale zaprojektowany z myślą o komforcie. Ma te duże uchwyty, które naturalnie leżą w dłoniach, a układ przycisków jest zaskakująco ergonomiczny podczas długich sesji grania.

Nowy Steam Deck OLED zachowuje ten sam kształt, ale oferuje lepszy ekran, bogatszą kolorystykę oraz ulepszony system chłodzenia, który pomaga radzić sobie z nagrzewaniem się urządzenia podczas maratonów gamingowych. Jest mniej krzykliwy, bardziej praktyczny – idealny, jeśli chcesz po prostu grać, nie martwiąc się o dopracowywanie ustawień.

Moja ocena:

Jeśli cenisz elegancki design, ostry obraz i wrażenia związane z wysoką częstotliwością odświeżania, ROG Ally jest modelem, który trudno przebić. Jeśli jednak ważniejsze są dla Ciebie wygoda, wytrzymałość i ekran OLED, który wygląda niesamowicie w każdym oświetleniu, to Steam Deck OLED z łatwością wygrywa w codziennym graniu.

ROG Ally kontra Steam Deck: Pamięć

Pamięć masowa może nie jest najbardziej efektowną funkcją, ale ma ogromne znaczenie, gdy każda z twoich ulubionych gier zajmuje ponad 100 GB.

ASUS ROG Ally zapewnia szybkość i elastyczność. Jest wyposażony w superszybki dysk SSD NVMe PCIe 4.0, a jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz go dość łatwo wymienić – wystarczy odkręcić kilka śrub i gotowe.

Czasy ładowania są błyskawiczne, a dzięki gniazdu microSD UHS-II możesz nosić ze sobą mnóstwo dodatkowych gier bez spowalniania systemu. Możesz nawet podłączyć najlepszy zewnętrzny SSD do gier, jeśli potrzebujesz więcej miejsca lub chcesz, aby Twoja biblioteka była przenośna. Urządzenie to jest po prostu stworzone dla graczy, którzy lubią dostosowywać, ulepszać i rozbudowywać sprzęt w miarę potrzeb.

Steam Deck stawia na prostsze rozwiązanie. Model podstawowy wykorzystuje pamięć eMMC, natomiast wersje z wyższej półki i wersje z wyświetlaczem OLED są wyposażone w szybsze dyski SSD NVMe. Urządzenie posiada również gniazdo microSD, ale obsługuje standard UHS-I, więc prędkości nie są aż tak wysokie jak w przypadku Ally. Jednak większość graczy nie zauważy dużej różnicy, chyba że nieustannie przełączają się między bardzo rozbudowanymi tytułami.

Mój werdykt:

W tej kategorii wygrywa ROG Ally. Jest szybszy, łatwiejszy do rozbudowy i po prostu wydaje się bardziej przyszłościowy. Jeśli jednak wolisz nie zajmować się sprzętem i po prostu mieć swoją bibliotekę gier gotową do grania, Steam Deck nadal świetnie spełnia swoje zadanie.

ROG Ally kontra Steam Deck: żywotność baterii i łączność

Żywotność baterii to obszar, w którym walka staje się naprawdę zacięta. Dzieje się tak, ponieważ cała ta moc nie ma większego znaczenia, jeśli co godzinę musisz szukać gniazdka.

ASUS ROG Ally stawia wszystko na wydajność, co ma swoją cenę. Jego procesor AMD Z1 Extreme i wyświetlacz 120 Hz pobierają więcej energii, więc zazwyczaj można liczyć na około 1,5 do 3 godzin intensywnej rozgrywki, a w przypadku lżejszych tytułów może to być nieco więcej. Nowszy model Ally X poprawia ten wynik dzięki większej baterii i lepszemu chłodzeniu, ale nadal jest to kompromis między surową mocą a czasem pracy.

Z drugiej strony urządzenie szybko się ładuje przez USB-C z obsługą DisplayPort, a dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 zapewnia wyraźną przewagę w zakresie szybszych połączeń oraz obsługi akcesoriów, takich jak kontroler Xbox czy bezprzewodowe słuchawki.

Steam Deck, zwłaszcza wersja z wyświetlaczem OLED, stawia na długotrwałą rozgrywkę. Dzięki optymalizacji pod kątem systemu SteamOS i bardziej wydajnemu poborowi mocy można spodziewać się czasu pracy od 3 do 12 godzin, w zależności od gry. Nie jest to urządzenie efektowne, ale za to niezawodne. Łączność jest nadal solidna – USB-C, Bluetooth i Wi-Fi 6 (w nowszych modelach) – choć nie tak nowatorska jak w przypadku Ally.

Mój werdykt:

Jeśli zależy Ci na żywotności baterii i wydajności, Steam Deck OLED jest najlepszym wyborem. Jeśli jednak oczekujesz stabilniejszych połączeń, szybszego ładowania i większej elastyczności portów do dokowania lub streamowania, ROG Ally z łatwością wygrywa.

ROG Ally kontra Steam Deck: kompatybilność i optymalizacja

Wydajność to znacznie więcej niż tylko surowa moc. W rzeczywistości chodzi o to, jak dobrze urządzenie przenośne radzi sobie z codziennym uruchamianiem Twoich ulubionych gier. W tym zakresie rywalizacja między ROG Ally a Steam Deck dzieli się na dwa bardzo różne style grania.

ASUS ROG Ally stawia na pełną swobodę systemu Windows, co oznacza, że poradzi sobie praktycznie z każdą dostępną grą na PC. Obejmuje to Starfield i Fortnite, a także wszelkie inne gry i modyfikacje spoza platformy Steam. Ponieważ urządzenie działa pod kontrolą systemu Windows, obsługuje wszystkie popularne programy uruchamiające i serwisy , takie jak Game Pass, Epic czy Battle.net.

A jakie są wady? Obciążenie systemu Windows. Uzyskasz wyższą liczbę klatek na sekundę i lepsze skalowanie rozdzielczości, ale może to wiązać się z większym zużyciem energii, a czasami konieczne jest wprowadzenie drobnych poprawek, aby wszystko działało idealnie płynnie. Niektórzy użytkownicy zauważają również, że aktualizacje systemu Windows lub zadania działające w tle mogą nieznacznie wpływać na wydajność lub żywotność baterii podczas dłuższych sesji.

Z kolei Steam Deck stawia na dopracowanie, a nie na elastyczność. Urządzenie działa pod kontrolą systemu SteamOS z warstwą kompatybilności Proton firmy Valve, dzięki czemu większość gier opartych na systemie Windows działa zaskakująco dobrze. Dzięki systemowi Deck Verified firmy Valve dokładnie wiesz, które tytuły działają bez zarzutu od razu po wyjęciu z pudełka.

Gra przebiega płynnie, stabilnie i jest zoptymalizowana, choć w przypadku gier z rygorystycznymi systemami antycheatowymi (takimi jak „Fortnite” czy „Valorant”) działanie bez ręcznej instalacji systemu Windows nadal bywa niepewne.

Moja ocena:

Steam Deck to lepszy wybór, jeśli zależy Ci na niezawodnym, zoptymalizowanym doświadczeniu, w którym wszystko „po prostu działa”. Jeśli jednak wolisz precyzyjnie dostosowywać ustawienia, instalować modyfikacje i wykorzystywać sprzęt do granic możliwości, ROG Ally oferuje dodatkową swobodę i kontrolę – o ile nie przeszkadza Ci poświęcenie trochę czasu na konfigurację.

ROG Ally kontra Steam Deck: system operacyjny i ekosystem

To właśnie w tym miejscu porównanie naprawdę pokazuje, jakim typem gracza jesteś. Albo jesteś tym, który uwielbia majsterkować, albo tym, który po prostu chce nacisnąć przycisk „play”.

ASUS ROG Ally działa pod kontrolą pełnej wersji systemu Windows 11. Możesz zainstalować, co tylko chcesz: Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, emulatory, a nawet programy takie jak OBS i Discord. To czysta swoboda.

Możesz modyfikować, korzystać z wielozadaniowości i dostosowywać urządzenie do własnych upodobań. Ale tak, ma też typowe cechy systemu Windows: aktualizacje pojawiające się w najgorszym momencie, malutkie menu nieprzystosowane do obsługi dotykowej oraz kilka aplikacji działających w tle, które uwielbiają pochłaniać energię, kiedy najmniej się tego spodziewasz.

Z kolei Steam Deck zapewnia spokój. Działa na system ie SteamOS 3, stworzonym przez Valve specjalnie z myślą o grach, i doskonale oddaje klimat konsoli. Wszystko jest powiązane z kontem Steam, biblioteka pojawia się natychmiast, a każda gra z certyfikatem Deck Verified jest gotowa do uruchomienia.

Nie musisz dostosowywać ustawień ani martwić się o sterowniki. Jeśli jednak chcesz poeksperymentować, możesz przełączyć się do trybu pulpitu lub zainstalować system Windows, choć większość graczy nie zawraca sobie tym głowy, ponieważ SteamOS już doskonale spełnia swoje zadanie.

Moja ocena:

Jeśli cenisz sobie pełną kontrolę i możliwość uruchamiania dowolnych gier, ROG Ally to wybór dla Ciebie. Jeśli jednak wolisz prostotę i chcesz grać bez kłopotów z konfiguracją, Steam Deck bez wątpienia zapewni Ci płynniejsze wrażenia.

ROG Ally kontra Steam Deck: chipset i temperatura

Jeśli chodzi o samą moc obliczeniową, wynik nie pozostawia wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że wyłonienie zwycięzcy jest takie proste.

ASUS ROG Ally działa na procesorze AMD Ryzen Z1 lub Z1 Extreme, opartym na nowszej architekturze Zen 4 + RDNA 3. Zwłaszcza model Z1 Extreme to prawdziwa bestia – 8 rdzeni, 16 wątków i moc sięgająca aż 8,6 teraflopów w zasięgu ręki. Z łatwością można osiągnąć w grach Cyberpunk 2077 czy Elden Ring ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p, a wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz sprawia, że wszystko wygląda niezwykle płynnie.

Oczywiście taka moc oznacza większe wydzielanie ciepła. Konfiguracja z dwoma wentylatorami w Ally dobrze radzi sobie z utrzymaniem temperatury pod kontrolą, ale podczas dłuższych sesji na pewno usłyszysz, jak urządzenie pracuje.

Steam Deck idzie w przeciwnym kierunku. Wykorzystuje niestandardowy układ AMD oparty na architekturze Zen 2 + RDNA 2, dostrojony pod kątem równowagi i wydajności. Nie jest tak potężny, ale działa niezwykle stabilnie. Większość najlepszych gier na Steamie działa świetnie, a wersja Steam Deck OLED jeszcze bardziej poprawia zarządzanie temperaturą, pobór mocy i poziom hałasu wentylatorów. Nadal można liczyć na solidne 30–40 klatek na sekundę w dużych tytułach oraz wiele godzin cichej i stabilnej rozgrywki.

Mój werdykt:

Jeśli zależy Ci na surowej wydajności i wysokich wartościach FPS, ROG Ally Z1 Extreme bez trudu wygrywa. Jeśli jednak wolisz chłodniejsze, cichsze urządzenie przenośne, stworzone z myślą o dłuższych sesjach, to właśnie Steam Deck OLED zapewni Ci komfortową rozgrywkę.

Inne kwestie

Specyfikacje nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Prawdziwe wrażenia wykraczają daleko poza suche liczby. ROG Ally bardziej przypomina przenośny komputer niż urządzenie takie jak Nintendo Switch. Po prostu pozwala podłączać akcesoria, instalować gry spoza platformy Steam, a nawet wykorzystywać go do innych celów, takich jak streaming czy praca. To urządzenie dla graczy, którzy uwielbiają majsterkować, dostosowywać sprzęt i poszerzać możliwości swojego zestawu.

Steam Deck został stworzony z myślą o komforcie i niezawodności. Wystarczy go wziąć do ręki, nacisnąć przycisk odtwarzania i już po kilku sekundach można zacząć grać. Nowy model z wyświetlaczem OLED ma lepszy ekran, mniej się nagrzewa i działa dłużej. Krótko mówiąc, jest idealny do dłuższych sesji, podczas których nie chcesz martwić się o dostosowywanie ustawień czy stan baterii. Oba modele są świetne, ale zdecydowanie pasują do różnych stylów gry.

Stacja dokująca i korzystanie na komputerze stacjonarnym

Oba urządzenia można podłączyć do większych ekranów, ale robią to w różny sposób. ROG Ally świetnie współpracuje ze stacją dokującą ROG XG Mobile Dock, zapewniając dostęp do zewnętrznej karty graficznej, dodatkowych portów, a nawet pełnej konfiguracji komputerowej z myszą i klawiaturą.

Możesz użyć jego portu USB-C do podłączenia najlepszego monitora do gier, ładowania lub grania na telewizorze; jest to zaskakująco elastyczne rozwiązanie. Steam Deck stawia na prostotę dzięki oficjalnej stacji dokującej Valve Dock, oferującej porty HDMI, USB i Ethernet. Nie jest ona tak wydajna w przypadku konfiguracji z zewnętrzną kartą graficzną (eGPU), ale i tak w ciągu kilku sekund zamienia Deck w mini-komputer.

Możliwości rozbudowy i naprawy

W tej kategorii wygrywa Steam Deck; został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk. Można wymienić dysk SSD, zastąpić przyciski, a nawet naprawić joysticki, korzystając z części dostępnych bezpośrednio w iFixit. To jedno z najbardziej przyjaznych dla majsterkowiczów urządzeń na rynku.

ROG Ally nie jest aż tak otwarty – można rozbudować dysk SSD i wyczyścić urządzenie, ale jego ciasna konstrukcja wewnętrzna utrudnia przeprowadzenie pełnych napraw. Zasadniczo Deck jest łatwiejszy do naprawy; Ally ma bardziej elegancką konstrukcję, ale jest mniej przystosowany do serwisowania.

Cena i stosunek jakości do ceny

Jeśli chodzi o cenę, oba modele obejmują szeroki przedział cenowy. Steam Deck jest tańszy, co czyni go świetną opcją dla każdego, kto po prostu chce grać w gry bez nadwyrężania budżetu. ROG Ally, zwłaszcza modele Z1 Extreme lub Ally X, kosztuje więcej, ale zapewnia znacznie większą moc i elastyczność.

Jeśli więc jesteś okazjonalnym graczem, Deck to lepszy wybór pod względem stosunku jakości do ceny. Jeśli jednak zależy Ci na wydajności, swobodzie systemu Windows i lepszym sprzęcie, Ally jest wart dodatkowych wydatków. Zwłaszcza że najnowsza współpraca firm ASUS i Xbox przyniesie nowe przenośne konsole ROG Xbox Ally.

Wniosek

Który model wybrać – Steam Deck czy ROG Ally? Najlepszy wybór zależy całkowicie od Twojego stylu grania.

Jeśli zależy Ci na mocy i elastyczności, ASUS ROG Ally będzie lepszym wyborem.

Działa pod kontrolą systemu Windows 11, obsługuje gry spoza platformy Steam i funkcjonuje podobnie jak pełnoprawny komputer. Możesz dostosowywać ustawienia wydajności, instalować modyfikacje, uruchamiać platformy takie jak Game Pass czy Epic, a w razie potrzeby wykorzystywać urządzenie nawet do pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy ceniących sobie swobodę, możliwość personalizacji i surową wydajność.

Jeśli zależy Ci na prostocie i wygodzie, Steam Deck OLED zapewnia dopracowane wrażenia przypominające korzystanie z konsoli.

Dzięki oszałamiającemu wyświetlaczowi OLED, niższej temperaturze pracy i dłuższej żywotności baterii urządzenie to zostało stworzone z myślą o wygodnej rozgrywce w podróży. Wystarczy je włączyć, wybrać grę i grać – bez regulacji ustawień, bez rozwiązywania problemów, bez dodatkowych czynności.

Krótko mówiąc:

Wybierz ROG Ally, jeśli lubisz dostosowywać, optymalizować i wyciskać maksimum ze swojego sprzętu.

Wybierz Steam Deck OLED, jeśli chcesz po prostu zrelaksować się i grać bez martwienia się o aktualizacje, sterowniki czy ustawienia.

Oba są świetne – po prostu na różne sposoby.

Często zadawane pytania