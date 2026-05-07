Los 9 mejores mandos para PC para una experiencia de juego épica en 2025

¡Lleva tu experiencia de juego al siguiente nivel con el mejor mando para PC: la clave para disfrutar de precisión, comodidad y una diversión inmersiva! Ya sea esquivando balas en Call of Duty, corriendo a toda velocidad por Forza Horizon, o explorandoElden Ring… un mando de primera categoría puede hacer que cada segundo de esta experiencia sea absolutamente épico.

Esta guía está dirigida a los jugadores de PC – Ya seas un jugador ocasional, un profesional competitivo o simplemente alguien que busca una experiencia similar a la de una consola en su equipo. He seleccionado una serie de mandos que se adaptan a todos los estilos, desde modelos versátiles y polivalentes hasta opciones económicas o mandos de gama alta con un toque personalizable.

Disfruta de diseños ergonómicos que resultan muy cómodos durante las sesiones maratonianas, botones sensibles para las jugadas decisivas y una compatibilidad perfecta con el PC, tanto con cable como de forma inalámbrica.

A los jugadores más expertos en tecnología les encantarán las opciones con botones programables o joysticks intercambiables, mientras que los principiantes disfrutarán de la facilidad de uso «plug-and-play». Estos mandos están diseñados para ofrecer un buen agarre, durabilidad y rendimiento, y se adaptan a todo tipo de juegos, desde shooters trepidantes hasta tranquilos juegos de rol. Sea cual sea tu presupuesto o tu colección de juegos, esta guía está aquí para mejorar tu configuración.

Prepárate para dejar a un lado el teclado (¡de vez en cuando!) y sumérgete en mi selección de favoritos para encontrar el mando perfecto que se sienta como una extensión de ti mismo: ¡tu próxima victoria te espera!

Nuestra selección de los mejores mandos para juegos de PC

Descubre el mejor mando para juegos de PC con nuestra selección, en la que te presentamos las mejores opciones que destacan por su versatilidad, su precio asequible o sus prestaciones de alta gama. Cada mando destaca por su diseño ergonómico, sus controles sensibles y su perfecta compatibilidad con el PC, lo que garantiza un rendimiento sin retrasos para cualquier género, desde los shooters hasta los juegos de rol.

Xbox Elite Series 2 Core – Personalización versátil y rendimiento sólido para los videojuegos de PC. 8BitDo Ultimate 2C – Juego inalámbrico fiable con joysticks de efecto Hall a un precio asequible. Razer Wolverine V3 Pro – Sensores de efecto Hall sin desviación y funciones pensadas para los deportes electrónicos.

Esto es solo un adelanto: ¡desplázate hacia abajo para descubrir la lista completa de los mejores mandos para videojuegos! ¡Tu arma definitiva para jugar te está esperando!

Los 9 mejores mandos para PC para jugar con comodidad y estilo

¡Es hora de liberar todo tu potencial como jugador! Esta selección destaca los mejores mandos, que destacan por su versatilidad, su precio asequible o su especialización en simuladores de vuelo y el estilo retro. Con empuñaduras ergonómicas, controles sensibles y extras como la retroalimentación háptica o levas programables, están diseñados para Fortnitefragmentos oX-Planevuelos.

Perfectos para cualquier jugador de PC, estos mandos ofrecen una experiencia de juego fluida y una gran durabilidad. ¡Descúbrelos ahora y encuentra el mando ideal para dominar tus mundos virtuales!

1. Xbox Elite Series 2 Core [El mejor mando para PC en general]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico (Xbox Wireless, Bluetooth), con cable USB-C Duración de la batería Hasta 40 horas (recargable) Compatibilidad PC, Xbox Series X/S, Xbox One Botones 4 paletas programables, gatillos ajustables Personalización Aplicación «Accesorios de Xbox», 3 perfiles Peso 287 g Características especiales Tensión de los joysticks ajustable, empuñaduras de goma

Hola, jugadores, el Xbox Elite Series 2 Core ¡Es tu mejor opción para disfrutar de los videojuegos en PC con la sensación perfecta! Sus cómodas empuñaduras de goma te mantienen firme durante las partidas épicas Apex Legends batallas o relax Stardew Valleysesiones.

Con unde 40 horas Batería recargable: podrás jugar todo el fin de semana sin necesidad de enchufarla. Cambia entre Bluetooth, Xbox Wireless o USB-C para conectarla fácilmente al PC o Xbox sensaciones. Las cuatro paletas asignables y los topes de gatillo te permiten ejecutar movimientos rápidos en los juegos de disparos o ajustar con precisión los controles en los juegos de rol.

La aplicación «Accesorios de Xbox» es muy fácil de usar y te permite reasignar botones y guardar tres perfiles para cambiar entre Call of Duty y Forza Horizon en un santiamén. Incluso puedes ajustar la resistencia de los joysticks para apuntar con precisión.

Cuenta con un diseño resistente y un acabado de primera calidad que aguanta sesiones intensas. Aunque no incluye los accesorios adicionales del modelo Elite completo, como los joysticks intercambiables, el precio y el rendimiento del Core lo convierten en una opción ideal tanto para jugadores ocasionales como para profesionales.

Ventajas Contras ✅ La batería de 40 horas te permite jugar durante días ✅ Las teclas programables facilitan enormemente las entradas complejas ✅ Los joysticks ajustables mejoran la precisión al apuntar ✅ La aplicación de Xbox hace que personalizarla sea muy fácil ✅ Agarradores cómodos, perfectos para largas sesiones de juego ✅ Opciones versátiles, tanto inalámbricas como con cable ❌ No incluye accesorios, pero se pueden comprar por separado

Veredicto final: Este es el mejor mando inalámbrico para juegos de PC, ya que combina una comodidad excepcional, personalización y durabilidad para que cada partida sea una experiencia increíble.

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2. 8BitDo Ultimate 2C [El mejor mando para PC económico]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (adaptador), Bluetooth, por cable USB-C Duración de la batería Hasta 20 horas (recargable) Compatibilidad PC, Nintendo Switch, Android, iOS Botones Disposición estándar, sin paletas asignables Personalización Software 8BitDo Ultimate (reconfiguración de botones) Peso 230 g Características especiales Barras con efecto Hall, base de carga

¿Buscas una ganga? El 8BitDo Ultimate 2C es el mejor mando inalámbrico para jugar sin gastarse mucho, ya que ofrece unas prestaciones increíbles por unos €50.

Sus palancas con efecto Hall evitan las molestas desviaciones, por lo que tu Hadesseries oTekken 8 los combos salen a la perfección. Con un peso ultraligero de 230 g, resulta cómodo para los niños o para manos más pequeñas, y sus botones de respuesta rápida y el pad direccional son perfectos para juegos de estilo retro o de plataformas como Celeste.

Recibes2,4 gigahercios inalámbrico, por Bluetooth o mediante cable USB-C, por lo que funciona perfectamente con el ordenador, Interruptor, o incluso tu teléfono. El 20 horas La batería te permite jugar sin interrupciones, y la base de carga hace que recargarla sea muy fácil. Con el software 8BitDo Ultimate, puedes reasignar los botones para crear configuraciones personalizadas, ¡algo poco habitual en un modelo económico!

No tiene paletas sofisticadas, pero para jugar de forma ocasional o con un presupuesto ajustado, es una ganga. La construcción robusta de este mando y su compatibilidad con múltiples plataformas lo convierten en una elección obvia para los jugadores con un presupuesto limitado.

Ventajas Contras ✅ Barras de efecto Hall sin desviación para un control fluido ✅ Muy asequible, por unos 50 $, y con un montón de funciones ✅ Flexibilidad de conexión inalámbrica (2,4 GHz/Bluetooth) o por cable ✅ La base de carga lo mantiene a punto y ordenado ✅ Ligero y cómodo para manos pequeñas ✅ La reconfiguración de botones mediante software permite personalizar el dispositivo ❌ No tiene levas traseras, pero es ideal para jugadores ocasionales

Veredicto final:The 8BitDo Ultimate 2C es una auténtica ganga, ya que ofrece un rendimiento sin desviaciones y una gran versatilidad inalámbrica, lo que la convierte en el mejor mando inalámbrico para los jugadores que saben ahorrar.

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3. Razer Wolverine V3 Pro [El mejor mando para PC de gama alta]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (adaptador), por cable USB-C Duración de la batería Hasta 10 horas (recargable) Compatibilidad PC, Xbox Series X/S, Xbox One Botones 4 botones traseros programables, 2 gatillos con agarre en forma de garra Personalización Aplicación Razer Controller, sensibilidad de los joysticks Peso 300 g Características especiales Lápices ópticos, botones de ratón, estuche de transporte

¿Listo para dar el salto al mundo profesional? El Razer Wolverine V3 Pro es el mejor mando inalámbrico para juegos de PC de alta gama, diseñado para jugadores que exigen la máxima calidad. Sus joysticks y gatillos con efecto Hall eliminan la deriva, lo que te proporciona un control de precisión milimétrica en Counter-Strike 2 or Starfield.

Los botones del ratón, tomados de los mejores modelos de Razer, ofrecen una respuesta increíble, perfectos para acertar disparos a la cabeza en Valoración. Con cuatro botones traseros y dos gatillos, puedes programar movimientos complejos sin levantar los pulgares; imagínate Warzonerecargas oAsociación Internacional de Fútbolhabilidades.

La aplicación Razer Controller te permite ajustar con precisión la sensibilidad de los joysticks y guardar perfiles, lo que te permite cambiar de configuración rápidamente. Las cómodas empuñaduras de goma te proporcionan un agarre firme durante las largas Skyrim misiones, y el 2,4 gigahercios La conexión inalámbrica garantiza una acción sin retrasos.

The 10 horas La batería recargable dura poco, pero se carga rápidamente. Una elegante funda de transporte y los joysticks intercambiables (altos/bajos) aportan portabilidad y estilo.

Ventajas Contras ✅ Sensores de efecto Hall sin desviaciones para un apuntado preciso ✅ Botones del ratón para una introducción de datos ultrarrápida ✅ 6 botones programables para realizar combos sin esfuerzo ✅ Las cómodas empuñaduras hacen que las sesiones largas sean pan comido ✅ La aplicación de Razer para una personalización avanzada de los controles ✅ Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con bajo retraso para partidas competitivas ❌ Batería de 10 horas, pero la carga rápida ayuda

Veredicto final: ElRazer Wolverine V3 Pro es el mejor mando de Xbox para disfrutar de una experiencia de juego de primera en PC, ya que ofrece una precisión y una personalización de nivel profesional para dominar cada partida.

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4. Kit completo ThrustMaster T-Flight [Los mejores controles para simuladores de vuelo en PC]

Especificaciones Detalles Conectividad USB, «plug-and-play» Compatibilidad PC, Xbox Series X/S, Xbox One Controles Joystick (timón giratorio), acelerador, pedales del timón Botones 12 botones programables, 5 ejes Personalización Panel de control Thrustmaster, tensión ajustable Peso 2 kg (4,4 libras, kit completo) Características especiales Guías deslizantes para pedales S.M.A.R.T., acelerador desmontable

¡Hola, aficionados a los simuladores de vuelo! El Kit completo ThrustMaster T-Flight es el mejor de su categoría, ya que te permite disfrutar de una experiencia de vuelo envolvente y asequible desde tu escritorio. Este kit todo en uno —que incluye joystick, acelerador y pedales de timón— te permite Microsoft Flight Simulator or Star Wars: Escuadrones en una aventura en la cabina.

El timón giratorio de la palanca de mando y 12 Los botones programables te permiten ajustar los controles para despegues precisos o combates aéreos, mientras que el acelerador desmontable tiene un aire de juego de arcade, como Pod Racer sensaciones. Los pedales con riel deslizante S.M.A.R.T. se deslizan con suavidad para controlar el giro, lo que permite tomar curvas inclinadas en Elite Dangerousintuitivo.

Por solo 199 dólares, es una ganga para principiantes o pilotos ocasionales, con una configuración USB «plug-and-play» que se instala en cuestión de minutos. El panel de control de Thrustmaster te permite ajustar con precisión las entradas, y la tensión ajustable del joystick aporta mayor realismo. Con un peso de 1,9 kg, es resistente y, al mismo tiempo, fácil de guardar.

Aunque el plástico no es de primera calidad, resulta resistente para lo que cuesta. Para los jugadores de PC que buscan los mejores mandos para simuladores de vuelo sin gastarse una fortuna, este kit ofrece una experiencia de vuelo ágil y divertida.

Ventajas Contras ✅ Asequible, por unos 199 $, con HOTAS completo y pedales ✅ Pedales S.M.A.R.T. de movimiento suave para un control preciso del giro ✅ 12 botones programables para configuraciones personalizadas ✅ La configuración USB «plug-and-play» es ideal para principiantes ✅ El acelerador desmontable permite colocar el escritorio con mayor flexibilidad ✅ La tensión ajustable del joystick aumenta el realismo ❌ La estructura de plástico parece bastante sencilla, pero aguanta bien

Veredicto final: The Kit completo ThrustMaster T-Flight ofrece los mejores mandos de simulador de vuelo para juegos de PC, con una configuración asequible, sensible y envolvente, tanto para pilotos en ciernes como para aficionados ocasionales a los simuladores.

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5. Razer Kishi Ultra [El mejor mando para juegos de PC]

Especificaciones Detalles Conectividad USB-C (directo), sin Bluetooth Compatibilidad PC, Android, iPhone 15/16, iPad Mini Controles Joysticks analógicos de tamaño normal, cruceta, botones ABXY y 2 gatillos adicionales Botones Botones mecánicos táctiles, gatillos de efecto Hall Personalización Aplicación Razer Nexus (reconfiguración de botones, zonas muertas) Peso 270 g (sin el dispositivo) Características especiales Tecnología háptica Sensa HD, Chroma RGB, salida de audio de 3,5 mm

Jugadores de móviles, os presentamos el Razer Kishi Ultra – ¡El mejor mando para jugar dondequiera que estés! Este accesorio acoplable convierte tu teléfono o tu ordenador en una auténtica potencia, similar a una consola, para Genshin Impact or Forza Horizon 5 a través de Xbox Game Pass.

Sus mandos de tamaño normal y sus botones con tacto mecánico recuerdan a un mando de Xbox, lo que hace que las sesiones largas El equipo de ensueño de Sonic Las sesiones resultan cómodas, incluso para manos grandes. Los disparadores de efecto Hall ofrecen un control preciso, aunque su curva de respuesta pronunciada requiere un ajuste en la aplicación Razer Nexus, que también permite reasignar botones y ajustar las zonas muertas. La tecnología háptica Sensa HD añade vibraciones envolventes (solo en dispositivos Android y PC), y Chroma RGB ilumina tu equipo.

El puerto USB-C garantiza una experiencia de juego sin retrasos en el PC y funciona también como mando con cable. Es más caro que sus competidores compactos, pero el tres mil quinientos milímetros La toma de audio y la función de carga con conexión directa te permiten seguir jugando. Perfecto para el streaming o los juegos móviles, es un dispositivo muy versátil.

Ventajas Contras ✅ Agarradores de tamaño normal para una sensación cómoda, similar a la de una consola ✅ Efecto Hall para un control preciso y sin desviaciones ✅ Conexión USB-C sin retrasos para PC y dispositivos móviles ✅ La tecnología háptica Sensa HD mejora la inmersión (Android/PC) ✅ Aplicación Razer Nexus para reasignar fácilmente las teclas ✅ Carga con transmisión de señal y salida de audio de 3,5 mm para una reproducción prolongada ❌ Es caro, pero sus prestaciones justifican el precio

Veredicto final: ElRazer Kishi Ultra es el mejor mando para móviles, ya que ofrece controles, sensaciones táctiles y versatilidad dignos de una consola para los jugadores que se desplazan.

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6. Sony PlayStation 5 DualSense [El mejor mando háptico para PC]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico (Bluetooth), con cable USB-C Duración de la batería Hasta 6 horas (recargable) Compatibilidad PC, PS5, Android, iOS Controles Joysticks analógicos, cruceta, panel táctil, sensores de movimiento Botones Disposición estándar, gatillos adaptables Peso 280 g Características especiales Retroalimentación háptica, micrófono integrado, salida de audio de 3,5 mm

The Sony PlayStation 5 DualSense destaca por su impresionante respuesta háptica, que te sumerge de lleno en cada partida. Siente el crujir de la grava en Gran Turismo 7 o la tensión de la cuerda de un arco en Horizon: El Oeste Prohibido – su avanzada tecnología háptica y sus gatillos adaptativos hacen que títulos para PC como Spider-Man: Miles Moralesparece de última generación.

Su diseño ergonómico se adapta perfectamente, lo que te permite estar cómodo durante Asociación Internacional de Fútbol or Returnal maratones. La conectividad Bluetooth o USB-C facilita enormemente la configuración con el ordenador, y el panel táctil y los sensores de movimiento aportan formas de control únicas para los juegos creativos. El micrófono integrado y la toma de 3,5 mm son ideales para charlar en Among Us.

Alrededor de€70, es una ganga, aunque la batería de 6 horas obliga a recargarla con frecuencia. Para los jugadores de PC que buscan una experiencia inmersiva, este modelo de gama alta PS5 El mando ofrece sensaciones únicas.

Ventajas Contras ✅ Tecnología háptica avanzada para una experiencia de juego inmersiva ✅ Los gatillos adaptativos añaden una resistencia dinámica ✅ Cómodo diseño ergonómico para sesiones prolongadas ✅ Bluetooth y USB-C para una fácil configuración con el ordenador ✅ Micrófono integrado y conector de audio para el modo multijugador ✅ Panel táctil y sensores de movimiento para un control único ❌ 6 horas de autonomía, pero se carga rápidamente

Veredicto final: The Sony PlayStation 5 DualSensees el mejorPS5 Mando para PC que ofrece una respuesta háptica sin igual y gatillos adaptativos que convierten cada partida en una experiencia sensorial única.

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7. Pantalla interactiva ManbaOne [El mejor mando para PC con efecto Half]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (adaptador), Bluetooth, por cable USB-C Duración de la batería Hasta 20 horas (batería recargable de 1800 mAh) Compatibilidad PC, Nintendo Switch, Android, iOS Controles Sensores de efecto Hall, iluminación RGB Botones 4 botones programables, pantalla interactiva Peso 300 g Características especiales Pantalla táctil para perfiles, base de carga

The ManbaOne Interactive Pantallaes el mejorInterruptormando para PC, gracias a su sofisticada tecnología de efecto Hall y a su exclusiva pantalla táctil. Sus palancas y gatillos con efecto Hall, que evitan el deslizamiento, garantizan una precisión milimétrica en Zelda: Las lágrimas del reino or Apex Legends, ideal para quienes juegan en Switch y PC.

La pantalla táctil de 2,4 pulgadas te permite cambiar de perfil, ajustar la iluminación RGB o reasignar botones sobre la marcha, ¡sin necesidad de ninguna aplicación! Con 20 horas Con su batería de larga duración y su base de carga, está lista para una maratón Monster Hunter sesiones. Bluetooth, 2,4 gigahercios El modo inalámbrico o por cable USB-C facilita enormemente la conexión al ordenador, Nintendo Switch, o en el móvil. Los cuatro botones programables potencian los combos en Street Fighter 6, y los mangos ergonómicos se adaptan perfectamente a manos de cualquier tamaño.

Aunque el tamaño reducido de la pantalla limita los ajustes complejos, sigue siendo una auténtica revolución para los ajustes rápidos. Para los jugadores de PC a los que les encanta Interruptor ¡Con un ambiente genial y prestaciones de última generación, este es el piso de tus sueños!

Ventajas Contras ✅ Barras de efecto Hall sin desviación para un control preciso ✅ Pantalla táctil para cambiar al instante el perfil y la iluminación RGB ✅ Batería de 20 horas con una práctica base de carga ✅ Conexión versátil por Bluetooth, 2,4 GHz o por cable ✅ Los botones programables facilitan la introducción de datos complejos ✅ Agarradores cómodos para largas sesiones de juego ❌ La pantalla pequeña limita los ajustes avanzados, pero es funcional

Veredicto final: The Pantalla interactiva ManbaOne es el mejor mando para videojuegos para InterruptorUn estilo de juego que combina la tecnología de efecto Hall sin desviaciones con una pantalla táctil para ofrecer una experiencia de juego futurista y versátil.

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8. Logitech G F710 [El mejor mando para PC con cruceta]

Especificaciones Detalles Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (nano-receptor USB) Duración de la batería Pilas AA (varía, unas 20-30 horas) Compatibilidad PC, Android TV, Chromebook Controles Cruz de 4 direcciones, dos joysticks analógicos Botones Configuración estándar, selector XInput/DirectInput Peso 285 g Características especiales Retroalimentación por doble vibración, software de perfiles

The Logitech G F710 es ideal para todos los aficionados a los juegos retro, ya que cuenta con un D-pad excelente, perfecto para realizar movimientos precisos en Hollow Knight or Street Fighter V. Su cruceta de cuatro direcciones se desliza con suavidad y ofrece un control táctil ideal para los juegos de plataformas en 2D o los de lucha, a diferencia de los diseños de un solo eje, que suelen resultar imprecisos.

The 2,4 gigahercios La conexión inalámbrica acaba con los cables para jugar desde el sofá, con un retraso prácticamente nulo en Cuphead. Los dos motores de vibración aportan una sensación envolvente durante DOOM Eternal batallas, y el selector XInput/DirectInput garantiza una amplia compatibilidad con juegos, desde Steam hasta emuladores. El software de configuración de Logitech te permite reasignar botones o emular entradas de teclado para títulos más antiguos. Las empuñaduras de goma contorneadas te mantienen cómodo durante largas Mega Man funciona, y su diseño, al estilo de PlayStation, resulta intuitivo.

Aunque las pilas AA no son tan elegantes como las recargables, son fáciles de cambiar. Para los jugadores de PC que buscan la precisión del crucetín, el F710 es un mando inalámbrico de confianza.

Ventajas Contras ✅ El D-pad de 4 botones, de gran precisión, destaca en los juegos retro y de lucha ✅ Conexión inalámbrica de 2,4 GHz para jugar desde el sofá sin retrasos ✅ La doble vibración aumenta la inmersión en los juegos de acción ✅ Opción de cambio entre XInput y DirectInput para una amplia compatibilidad ✅ El software Profiler permite configurar los botones a medida ✅ Cómodas empuñaduras de goma para jugar durante más tiempo ❌ Las pilas AA son menos modernas, pero fáciles de cambiar

Veredicto final:The Logitech G F710 Es el mejor mando inalámbrico para PC con cruceta, que ofrece un control preciso y una amplia compatibilidad tanto con juegos clásicos como modernos.

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9. Logitech G F310 [El mejor mando con cable para PC]

Especificaciones Detalles Conectividad USB con cable (cable de 1,8 m) Compatibilidad PC, Android TV, Chromebook Controles Cruz de 4 direcciones, dos joysticks analógicos Botones Configuración estándar, selector XInput/DirectInput Peso 240 g Características especiales Software de perfilado, con un diseño similar al de una consola

Jugadores de PC, elLogitech G F310 es tu mejor opción si te gustan los mandos con cable. Su cable USB de 1,8 metros garantiza una respuesta sin latencia para Rocket League or Elden Ring, sin tener que preocuparse por las pilas. El pad direccional de cuatro botones es lo más destacado, ya que ofrece un control preciso y sensible para Shovel Knight or Mortal Kombat 11, ideal para movimientos precisos.

La disposición al estilo PlayStation resulta familiar, y el selector XInput/DirectInput es compatible con la mayoría de los juegos de PC, desde los éxitos de Steam hasta los emuladores. El software de configuración de Logitech te permite personalizar los botones o emular las entradas del teclado para títulos más especializados. Por solo 240 g, es ligero pero resistente, y cuenta con agarres de goma para mayor comodidad Asociación Internacional de Fútbolsesiones.

Su diseño ergonómico se adapta a las manos más pequeñas, aunque los gatillos pueden resultar un poco duros. Para los jugadores que buscan una opción económica, el F310 ofrece un rendimiento sólido sin complicaciones.

Ventajas Contras ✅ D-pad de 4 botones para un control preciso en juegos retro y de lucha ✅ Conexión USB por cable sin retraso para una respuesta inmediata ✅ Opción de cambio entre XInput y DirectInput para una amplia compatibilidad con videojuegos ✅ Ligero y resistente, ideal para un uso prolongado ✅ Software de perfilado para configuraciones personalizadas de botones ✅ Empuñaduras cómodas para manos pequeñas y sesiones de juego prolongadas ❌ Los gatillos son un poco duros, pero te acostumbrarás con el uso

Veredicto final: The Logitech G F310 Es el mejor mando para videojuegos si buscas la sencillez de una conexión por cable, ya que ofrece un pad direccional muy sensible y un rendimiento fiable para todos tus títulos favoritos.

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¿Cómo elegir el mejor mando para PC?

Elegir el mejor mando para videojuegos es como elegir el arma perfecta para una batalla contra un jefe: es algo personal, y la elección acertada puede marcar la diferencia entre una experiencia satisfactoria o un fracaso. Con tantas opciones, desde mandos económicos hasta modelos de gama alta, encontrar el mando ideal implica conocer tus hábitos de juego, priorizar las características clave e informarte un poco.

Ya sea que estés esquivando balas en Valoración, surcando Microsoft Flight Simulator, o pasando el rato en Stardew ValleyUn buen mando te ofrece comodidad, precisión y una experiencia inmersiva a la medida de tu estilo. En esta guía te explicamos cómo dar con el modelo ideal que se sienta como una extensión de ti mismo, para que cada sesión —ya sea informal o competitiva— sea una pasada. Vamos a repasar los aspectos fundamentales que te ayudarán a elegir un mando que lleve tus partidas en PC a otro nivel.

1. Conocer tus necesidades en materia de videojuegos

El mejor mando no es una solución válida para todo el mundo: depende de tu forma particular de jugar. Empieza por identificar qué es lo que te motiva a jugar para dar con el mando perfecto para ti.

Géneros principales de videojuegos : Los juegos a los que más juegas determinan las características que necesitas en tu mando. Los juegos de disparos como Call of Duty requieren joysticks analógicos precisos y gatillos sensibles para apuntar con rapidez, mientras que los juegos de lucha como Street Fighter 6 Necesito un D-pad que responda bien para las combinaciones de botones. Los simuladores de vuelo, como X-Plane, requieren kits HOTAS especializados con joysticks y palancas de aceleración. Juegos de rol o de carreras, como Forza Horizon, disfruta de unos cómodos mandos para sesiones de juego prolongadas. Indica tus géneros favoritos para dar prioridad a las funciones que mejor se adapten a ellos.

: Los juegos a los que más juegas determinan las características que necesitas en tu mando. Los juegos de disparos como Call of Duty requieren joysticks analógicos precisos y gatillos sensibles para apuntar con rapidez, mientras que los juegos de lucha como Street Fighter 6 Necesito un D-pad que responda bien para las combinaciones de botones. Los simuladores de vuelo, como X-Plane, requieren kits HOTAS especializados con joysticks y palancas de aceleración. Juegos de rol o de carreras, como Forza Horizon, disfruta de unos cómodos mandos para sesiones de juego prolongadas. Indica tus géneros favoritos para dar prioridad a las funciones que mejor se adapten a ellos. Estilo de juego : ¿Eres un jugador ocasional al que le gusta Hollow Knight o para un jugador profesional que se toma muy en serio el juego Apex Legends? Es posible que los jugadores ocasionales busquen la sencillez de «enchufar y jugar», mientras que los profesionales necesitan botones personalizables o mandos inalámbricos de baja latencia para reaccionar en fracciones de segundo. Piensa en la intensidad con la que juegas y si necesitas una precisión de nivel profesional o una comodidad relajada.

: ¿Eres un jugador ocasional al que le gusta Hollow Knight o para un jugador profesional que se toma muy en serio el juego Apex Legends? Es posible que los jugadores ocasionales busquen la sencillez de «enchufar y jugar», mientras que los profesionales necesitan botones personalizables o mandos inalámbricos de baja latencia para reaccionar en fracciones de segundo. Piensa en la intensidad con la que juegas y si necesitas una precisión de nivel profesional o una comodidad relajada. Uso multiplataforma: Si juegas en PC, Switch, Xbox, o en el móvil, la versatilidad es importante. Los mandos con Bluetooth, 2,4 gigahercios, o las opciones con cable —como las compatibles con PC y consolas— te evitan tener que comprar varios dispositivos. Comprueba la compatibilidad con tus plataformas para garantizar una transición fluida, sobre todo en el caso de las bibliotecas de Game Pass o Steam.

Si analizas tus géneros, tu estilo de juego y tus plataformas, descubrirás un un mando que se adapta a tu mundo de juego y te ofrece todas las funciones que necesitas.

2. Características clave a tener en cuenta

Una vez que sepas cuáles son tus necesidades a la hora de jugar, céntrate en las características que hacen que un mando destaque. A continuación te indicamos qué debes tener en cuenta para asegurarte de que tu elección te ofrezca rendimiento y comodidad.

Característica Detalles Ergonomía y calidad de fabricación Un buen mando debe resultar cómodo, sobre todo durante sesiones prolongadas. Busca diseños ergonómicos, texturas antideslizantes (de goma o con relieve) y materiales resistentes, como plástico reforzado o metal. Peso ideal: 8–10 oz (cómodo para la mayoría de las manos). Joysticks analógicos La precisión es fundamental en los juegos de disparos en primera persona y los de plataformas. Los joysticks de efecto Hall evitan el deslizamiento y duran más. Busca modelos con tensión ajustable (como Xbox Elite) y tapas con relieve para facilitar el agarre. Botones y cruceta Los botones rápidos y sensibles son imprescindibles en juegos como Asociación Internacional de Fútbol or Rocket League. Los botones mecánicos táctiles o de clic de ratón ofrecen una respuesta nítida. Los crucetas de cuatro botones son ideales para juegos de lucha y de plataformas; las crucetas de un solo eje son adecuadas para un uso ocasional. Los botones programables aportan flexibilidad. Desencadenantes Los gatillos con efecto Hall o adaptativos mejoran la respuesta en los juegos de carreras y de disparos. Los topes de gatillo reducen la carrera del gatillo, lo que permite tiempos de reacción más rápidos. Los gatillos táctiles y sensibles son esenciales para géneros como los FPS y los juegos de carreras. Tecnología inalámbrica Bluetooth y2,4 gigahercios ofrecer libertad inalámbrica. 2,4 gigahercios es la mejor opción para reducir al mínimo el retraso (ideal para los deportes electrónicos); el Bluetooth es perfecto para usar varios dispositivos a la vez. Las opciones con cable USB-C garantizan una latencia nula, lo que resulta ideal para el juego competitivo. Duración de la batería Mandos de alta gama: 20-40horas. Presupuesto:6–20 horas. Las pilas recargables son muy prácticas. Los modelos AA (por ejemplo, Logitech F710) duran más. Ten en cuenta la velocidad de carga y el tiempo de inactividad. Personalización Funciones como las paletas, los botones de macro (por ejemplo, Razer Wolverine), o la compatibilidad de la aplicación con la reconfiguración de botones y los ajustes de sensibilidad mejoran el rendimiento. Los joysticks, empuñaduras y perfiles intercambiables aportan personalización y eficiencia. Retroalimentación háptica La vibración estándar es buena; las sensaciones táctiles de alta calidad mejoran la inmersión (p. ej., DualSense in Spider-Man: Miles Morales). Mejora la experiencia de juego en títulos de narrativa y acción. Micrófono integrado y toma para auriculares Un micrófono integrado (como DualSense) simplifica las comunicaciones en el modo multijugador. A tres mil quinientos milímetros Jack es ideal para usar auriculares con cable y disfrutar de un sonido nítido. Comprueba la compatibilidad del dispositivo. Controles de movimiento Útil para apuntar o girar basándose en el movimiento (por ejemplo, Splatoon, juegos de carreras). Se encuentra en DualSense, Switch Pro, etc. No es imprescindible para todos los géneros, pero aporta un plus de interacción.

Si sopesas estas características en función de tus necesidades como jugador, te asegurarás de que tu mando se adapte a ti como si estuviera hecho a medida, lo que maximizará la comodidad y el control en cada sesión.

3. Infórmate sobre tu controlador

Antes de darle al botón «comprar», infórmate bien para asegurarte de que tu elección es el mejor mando para PC para ti. Un poco de esfuerzo vale mucho la pena.

Leer opiniones : Consulta sitios de confianza como PCMag, IGN o los hilos de Reddit para conocer las opiniones de usuarios y expertos sobre los mandos. Busca comentarios sobre la comodidad, la durabilidad y el rendimiento en tus juegos favoritos, como DOOM Eternal or Tekken 8. Las reseñas destacan las ventajas (por ejemplo, la duración de la batería) y los inconvenientes (por ejemplo, los gatillos rígidos) en la práctica para ayudarte a elegir.

: Consulta sitios de confianza como PCMag, IGN o los hilos de Reddit para conocer las opiniones de usuarios y expertos sobre los mandos. Busca comentarios sobre la comodidad, la durabilidad y el rendimiento en tus juegos favoritos, como DOOM Eternal or Tekken 8. Las reseñas destacan las ventajas (por ejemplo, la duración de la batería) y los inconvenientes (por ejemplo, los gatillos rígidos) en la práctica para ayudarte a elegir. Ver vídeos : Las reseñas y los vídeos de unboxing de YouTube muestran los mandos en acción, revelando el tacto de los botones, la suavidad de los joysticks o la facilidad de configuración. Canales como Linus Tech Tips o Gameranx muestran cómo se manejan los mandos Cyberpunk 2077 o emuladores retro. Busca ideas para montar un equipo de gaming y descubre cómo se integran los mandos en equipos de PC geniales, lo que te servirá de inspiración para montar el tuyo propio.

: Las reseñas y los vídeos de unboxing de YouTube muestran los mandos en acción, revelando el tacto de los botones, la suavidad de los joysticks o la facilidad de configuración. Canales como Linus Tech Tips o Gameranx muestran cómo se manejan los mandos Cyberpunk 2077 o emuladores retro. Busca ideas para montar un equipo de gaming y descubre cómo se integran los mandos en equipos de PC geniales, lo que te servirá de inspiración para montar el tuyo propio. Pruébalos antes de comprarlos (si es posible): Si tienes una tienda de videojuegos cerca o un amigo que tenga el mando, pruébalo. Cógelo y prueba los joysticks en Fortnite, o sentir el pad direccional en Blasfemo. Probarlo en persona te permite comprobar su comodidad y si se adapta a tu estilo de juego, sobre todo en el caso de los modelos más caros.

Investigar te ayuda a evitar el arrepentimiento posterior a la compra, asegurándote de que el mando se ajusta a tus expectativas y objetivos de juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor mando para PC?

The Xbox Elite Series 2 Core Es el mejor mando para PC, ya que ofrece una gran versatilidad de personalización y comodidad. Sus paletas programables y su larga duración de la batería lo convierten en una opción ideal para todo tipo de juegos.

¿Cómo se conecta un mando a un ordenador?

Conéctate mediante USB-C para usar el dispositivo con cable o empareja mandos inalámbricos mediante Bluetooth o un 2,4 gigahercios dongle. Sigue las instrucciones de configuración del dispositivo del ordenador o de la aplicación del controlador.

¿Cómo se utiliza un mando en un ordenador?

Asegúrate de que el mando esté conectado y, a continuación, configúralo en los ajustes del juego o en el menú de mandos de Steam. La mayoría de los juegos modernos detectan automáticamente los mandos XInput para garantizar una experiencia de juego fluida.

¿Qué mando se puede usar en un ordenador?

Xbox, PS5, Switch, y los mandos de otras marcas funcionan en el PC a través de USB, Bluetooth o adaptadores. Comprueba la compatibilidad del juego para ver si es compatible con XInput o DirectInput.

¿Se puede usar cualquier mando de Xbox con el PC?

Sí, todos los estándar Xbox Los mandos funcionan en el ordenador a través de USB, Bluetooth o el adaptador inalámbrico de Xbox. Son «plug-and-play» con la mayoría de los juegos modernos.

¿Funcionan los mandos de la PS5 en el PC?

PS5 DualSense Los mandos funcionan en el ordenador a través de USB-C o Bluetooth y son compatibles con muchos juegos. Es posible que para disfrutar de todas las funciones hápticas se requieran títulos específicos o una configuración de Steam.