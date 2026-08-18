ROG Ally vs Steam Deck : une analyse complète avant d’acheter

La confrontation entre le ROG Ally et le Steam Deck s'apparente à un véritable combat de titans dans l'univers des consoles de jeu portables. Les deux appareils promettent des performances dignes d'un PC de bureau dans un format portable. L'un est fabriqué par ASUS, l'autre par Valve.

Le ROG Ally fonctionne sous Windows 11 et se transforme véritablement en un mini-PC capable de faire tourner tout ce qui est disponible sur Steam, Xbox Game Pass ou encore Lanceur Epic Games. De son côté, le Steam Deck reste fidèle à SteamOS 3, un système basé sur Linux optimisé pour une expérience de jeu instantanée, sans les tracas habituels liés à un PC.

Voyons donc les différences en matière de conception, de performances, d’autonomie, de catalogues de jeux et d’options de stockage. Que vous recherchiez une liberté d’accès totale ou une expérience de jeu fluide et optimisée en déplacement, ce face-à-face désigne un vainqueur incontestable pour chaque type de joueur.

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ROG Ally vs Steam Deck : gammes de produits

Dans ce face-à-face entre le ROG Ally et le Steam Deck, les deux gammes se sont rapidement développées pour répondre aux besoins de différents types de joueurs.

La gamme ASUS ROG Ally, qui comprend les modèles Z1, Z1 Extreme et Ally X, est idéale pour les joueurs qui recherchent une puissance digne d’un PC, où qu’ils se trouvent.

De son côté, la gamme Steam Deck, avec les modèles LCD et Steam Deck OLED, s’adresse aux joueurs qui préfèrent des performances « plug-and-play » et des sessions plus longues sans prise de tête.

Passons en revue les options proposées par les deux camps.

Gamme de produits ROG Ally

Avec sa gamme ASUS ROG Ally, ASUS démontre que les PC portables peuvent offrir une expérience comparable à celle d’un mini-ordinateur de bureau. Cette gamme fait partie de la famille « Republic of Gamers » » ; vous savez donc déjà qu’elle met l’accent sur les performances, la personnalisation et la liberté offerte par Windows.

Vous avez le choix entre trois versions : le ROG Ally (Z1), le Z1 Extreme et l’Ally X.

ROG Ally (Z1) : le modèle d’entrée de gamme le plus abordable. Ce n’est pas une bête de course, mais il gère suffisamment bien les jeux modernes pour une utilisation occasionnelle ou de niveau intermédiaire.

: le modèle d’entrée de gamme le plus abordable. Ce n’est pas une bête de course, mais il gère suffisamment bien les jeux modernes pour une utilisation occasionnelle ou de niveau intermédiaire. ROG Ally Z1 Extreme – le bond en avant en termes de performances. Doté d’un APU AMD plus puissant, d’un FPS plus élevé et de fréquences de rafraîchissement plus fluides, ce modèle est conçu pour les gamers qui recherchent davantage de puissance graphique.

– le bond en avant en termes de performances. Doté d’un APU AMD plus puissant, d’un FPS plus élevé et de fréquences de rafraîchissement plus fluides, ce modèle est conçu pour les gamers qui recherchent davantage de puissance graphique. ROG Ally X – la version améliorée de 2024. Elle apporte des améliorations par rapport au modèle original : une meilleure autonomie, plus d’espace de stockage et des températures plus basses, rendant les longues sessions de jeu bien plus confortables. Naturellement, son prix est plus élevé que celui des versions de 2023.

Tous fonctionnent sous Windows 11, ce qui signifie que vous pouvez passer de Steam à Xbox Game Pass, et même à des jeux hors Steam, sans modification ni solution de contournement compliquée. La gamme ROG Ally s’adresse aux joueurs qui veulent un véritable PC entre leurs mains. Elle est puissante, flexible et prête à faire tourner tout ce que vous lui proposez.

Gamme de produits Steam Deck

Le Steam Deck est la réponse de Valve à la question du meilleur PC de jeu portable. Cet appareil a été entièrement conçu autour de l’écosystème Steam. Au lieu de Windows, il fonctionne sous SteamOS 3.0, un système basé sur Linux et optimisé pour le jeu grâce à la couche Proton de Valve. Cela signifie que vos jeux PC préférés fonctionnent tout simplement, sans aucun problème de configuration.

Il existe actuellement deux modèles principaux :

Steam Deck (LCD) – Le modèle original sorti en 2022. Il offrait de solides performances pour son prix et prenait bien en charge la plupart des jeux.

– Le modèle original sorti en 2022. Il offrait de solides performances pour son prix et prenait bien en charge la plupart des jeux. Steam Deck OLED – Un modèle amélioré doté d’un écran OLED plus lumineux, d’une meilleure autonomie, d’un meilleur refroidissement et d’une expérience globale plus aboutie.

Valve a déjà confirmé qu’un Deck 2 de nouvelle génération était en cours de développement. L’objectif principal est d’améliorer l’efficacité et les graphismes. Vous pouvez même installer Windows si vous le souhaitez, bien que la plupart des joueurs préfèrent s’en tenir à la configuration fluide et « plug-and-play » de SteamOS. Au final, la gamme Steam Deck remplit parfaitement sa mission. Elle offre une expérience de jeu puissante et sans prise de tête où que vous soyez, idéale pour tous ceux qui souhaitent simplement appuyer sur « Jouer » et se lancer.

ROG Ally vs Steam Deck : caractéristiques techniques complètes

La comparaison des caractéristiques techniques entre l'ASUS ROG Ally et le Steam Deck met en évidence deux approches distinctes du jeu sur PC portable. Bien que les deux appareils soient équipés de processeurs AMD, le ROG Ally mise sur la puissance brute sous Windows, tandis que le Steam Deck privilégie des performances optimisées grâce à SteamOS.

Voici comment ils se comparent côte à côte :

Caractéristiques techniques ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Processeur / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 cœurs/16 threads, jusqu’à environ 5,1 GHz) APU AMD sur mesure (Zen 2, 4 cœurs/8 threads, 2,4-3,5 GHz) Cœurs CPU / GPU CPU 8 cœurs/16 threads ; GPU 12 CUs (RDNA 3) jusqu'à environ 8,6 TFLOPS CPU 4 cœurs/8 threads ; GPU 8 CUs (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Mémoire (RAM) 16 Go de LPDDR5 (6 400 MT/s, double canal) 16 Go de LPDDR5 (6 400 MT/s, quadricanal) Options de stockage interne 512 Go PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) SSD NVMe : 512 Go / 1 To (OLED) Stockage extensible Emplacement microSD (UHS-II) Emplacement microSD (UHS-I) Écran IPS FHD (1920 × 1080) de 7 pouces, 120 Hz, 500 nits OLED : OLED HDR de 7,4 pouces, 1280 × 800, jusqu'à 90 Hz, ~1 000 nits Batterie / Alimentation Batterie de 40 Wh (Li-ion à 4 cellules) Batterie de 50 Wh (OLED) Autonomie estimée Variable, mais plus courte en raison d’une consommation d’énergie plus élevée 3 à 12 heures (selon l'utilisation) Connectivité Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, mode alternatif DisplayPort 1.4 via USB-C Wi-Fi 6E (version OLED) + Bluetooth 5.3, mode alternatif DisplayPort sur USB-C Système d’exploitation / Écosystème Windows 11 Home, prise en charge complète des lanceurs de jeux PC (Steam, Epic, Xbox, GOG, etc.) SteamOS 3.0 (basé sur Arch) avec compatibilité Proton ; possibilité d'installer Windows si souhaité

ROG Ally vs Steam Deck : performances

En fin de compte, le duel entre le ROG Ally et le Steam Deck oppose la puissance à l’efficacité.

L’ASUS ROG Ally a plus de punch. Il est équipé d’un APU plus puissant, d’un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz et offre toute la liberté de Windows : vous pouvez ainsi jouer, diffuser en streaming, monter des vidéos ou simplement vous amuser avec des applications de bureau. On a vraiment l’impression d’avoir entre les mains un mini-PC de jeu.

De son côté, la Steam Deck mise davantage sur une expérience fluide et « plug-and-play ». SteamOS privilégie la simplicité : pas de mises à jour Windows aléatoires, pas de réglages fastidieux, juste des jeux qui se lancent rapidement et tournent de manière fluide.

ASUS ROG Ally

Caractéristiques techniques Détails Chipset AMD Ryzen Z1 Extreme (8 cœurs / 16 threads, Zen 4) – jusqu’à 8,6 TFLOPS Carte graphique AMD Radeon RDNA 3 (12 unités de calcul, 4 Go de mémoire vidéo) Écran Écran tactile FHD (1080p) de 7 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, FreeSync Premium Mémoire 16 Go de mémoire LPDDR5 à 6 400 MHz en double canal Stockage SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go + emplacement d'extension microSD (UHS-II) Batterie Batterie Li-ion à 4 cellules de 40 Wh Système d'exploitation Windows 11 Famille Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C en mode DisplayPort 1.4 + port ROG XG Mobile

L'ASUS ROG Ally est une console portable haute performance sous Windows, conçue pour les joueurs qui souhaitent profiter d'une véritable expérience de jeu sur PC lors de leurs déplacements. Sa puissance provient du processeur Ryzen Z1 Extreme et de la carte graphique RDNA 3. Cela lui confère une puissance de calcul impressionnante qui surpasse celle de la plupart de ses concurrents. Son écran Full HD de 7 pouces à 120 Hz garantit un affichage net et une fluidité exceptionnelle. Finis les déchirures d'image et les saccades.

Comme il fonctionne sous Windows 11, vous avez accès à absolument tout : Steam, Xbox Game Pass, Epic, Battle.net, et même aux jeux hors Steam. Vous pouvez y brancher n’importe quelle manette de jeu haut de gamme pour PC, le connecter à un écran via USB-C, ou utiliser la station d’accueil ROG XG Mobile pour le transformer en ordinateur de bureau. Il est léger, rapide et offre les sensations d’une véritable console qui fait également office de PC.

Avantages Inconvénients ✅ L'écran à 120 Hz offre des images ultra-fluides et une expérience



de jeu réactive ✅ Windows 11 vous permet de jouer depuis n'importe quel lanceur, avec une flexibilité totale.



✅ Le puissant APU Z1 Extreme gère sans effort les titres AAA.



✅ Stockage extensible via microSD et SSD remplaçable.



✅ Conception ergonomique et construction légère pour de longues sessions.



✅ Prise en charge complète des manettes Xbox et des périphériques via USB-C. ❌ L’autonomie de la batterie en prend un coup lorsque l’on lance des jeux haut de gamme à pleine puissance

Mon verdict :

Si vous recherchez des performances de haut niveau, de la liberté et des possibilités de personnalisation, le ROG Ally est ce qui se rapproche le plus d’un ordinateur portable de jeu que vous pouvez tenir entre vos mains.

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Valve Steam Deck

Caractéristiques techniques Détails Chipset APU AMD sur mesure (Zen 2 + RDNA 2, 4 cœurs / 8 threads) GPU 8 CUs RDNA 2, jusqu’à 1,6 TFLOPS Écran Écran tactile de 7 pouces (LCD 1 280 × 800 ou version OLED jusqu’à 90 Hz, HDR 1 000 nits) Mémoire vive 16 Go de LPDDR5 à 6 400 MHz Stockage 64 Go eMMC / 256 Go / 512 Go / 1 To SSD (modèles OLED) Stockage extensible Emplacement pour carte microSD (UHS-I) Batterie 40 à 50 Wh (selon le modèle) Système d'exploitation SteamOS 3.0 (basé sur Linux) avec couche de compatibilité Proton Connectivité Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C en mode DisplayPort 1.4

Le Steam Deck, c’est en gros la façon dont Valve vous dit : « Oui, vous pouvez emporter vos jeux PC partout avec vous. » Il fonctionne avec une puce AMD sur mesure et utilise SteamOS ; ainsi, dès que vous vous connectez, vos jeux, vos sauvegardes et vos mods sont déjà là. Pas de configuration, pas de chichis.

Le tout nouveau Steam Deck OLED passe à la vitesse supérieure avec un écran bien meilleur, des couleurs plus vives et une autonomie prolongée, ce qui le rend parfait pour jouer depuis son canapé, dans le train ou à 2 heures du matin, alors que vous devriez probablement dormir.

Ce qui est génial, c’est la simplicité d’utilisation. Vous l’allumez, vous appuyez sur « Jouer », et le jeu démarre tout seul. Pas de mises à jour Windows, pas de paramètres bizarres à régler. Tout est fluide, optimisé et prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte. Et si jamais la curiosité vous prend, vous pouvez toujours y installer Windows et jouer à des jeux non-Steam également.

Avantages Inconvénients ✅ L'écran OLED offre un rendu exceptionnel, avec des couleurs plus riches et un meilleur contraste.



✅ La bibliothèque de jeux certifiée par Deck garantit une expérience de jeu fluide dès la sortie de l'emballage.



✅ Excellente autonomie de la batterie et gestion thermique optimale pour des sessions plus longues.



✅ Une communauté solide et un support continu de la part de Valve via des mises à jour.



✅ Connexion facile à la station d'accueil et connectivité USB-C pour jouer sur un ordinateur de bureau ou une télévision.



✅ Prix abordable par rapport à d'autres PC portables comme le ROG Ally ou le Lenovo Legion Go. ❌ Prise en charge limitée de Windows, sauf en cas d’installation manuelle ; ce n’est pas rédhibitoire, mais cela réduit la flexibilité.

Mon verdict :

Le Steam Deck incarne à la perfection l’expérience « just play » : simple, stable et vraiment amusant. Si vous recherchez une expérience de jeu sur PC sans effort qui fonctionne à chaque fois que vous appuyez sur « Jouer », c’est le choix idéal.

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ROG Ally vs Steam Deck : catalogue de jeux

Examinons maintenant de plus près la bibliothèque de jeux et comment ces deux appareils s’en sortent à ce niveau. L’ASUS ROG Ally fonctionne sous Windows 11 complet ; c’est donc en quelque sorte un PC de jeu au format de poche. Vous pouvez passer sans limite de Steam à Epic Games, Battle.net, GOG ou Xbox Game Pass.

Envie de jouer à Halo, Baldur’s Gate 3 ou même à des jeux hors Steam ? N’hésitez pas. Si un jeu fonctionne sous Windows, il fonctionne sur l’Ally. Cela signifie qu’aucune couche de compatibilité n’est nécessaire : installez et jouez depuis n’importe quel lanceur.

Le Steam Deck, quant à lui, mise sur la simplicité et la clarté. Il s’appuie sur SteamOS, et votre bibliothèque Steam est accessible dès le départ. Tous les jeux certifiés « Deck-Verified » fonctionnent sans problème. Les commandes, les menus, tout s’intègre parfaitement.

Bien sûr, vous pouvez installer Windows ou utiliser une carte SD pour lancer d’autres lanceurs comme Epic ou Game Pass, mais cela demande un peu plus d’efforts. Et si vous souhaitez une installation optimale sur votre bureau ou votre téléviseur, l’associer à la meilleure station d’accueil pour Steam Deck rend l’expérience encore plus agréable.

Mon verdict :

Le ROG Ally l’emporte si vous voulez la liberté de jouer à n’importe quoi, où que vous soyez. C’est un véritable PC dans vos mains. Mais si vous préférez éviter la configuration et vous contenter d’appuyer sur « Jouer », le Steam Deck reste le meilleur choix pour profiter de cette magie du « plug-and-play ».

ROG Ally vs Steam Deck : le design

Le débat sur le design entre le Steam Deck et le ROG Ally se résume en réalité au type de joueur que vous êtes. Élégant et moderne, ou robuste et pratique : à vous de choisir.

L’ASUS ROG Ally a l’allure et la prise en main d’un PC portable haut de gamme. Il est plus léger, plus compact et arbore cette esthétique ROG épurée : coque blanche, lignes nettes, éclairage RGB, tout y est. La version Ally X améliore même la forme de la poignée et le système de refroidissement, ce qui le rend plus facile à tenir lors de longues sessions.

L’écran à 120 Hz et la résolution 1080p d’une grande netteté mettent chaque jeu en valeur, en particulier lorsqu’il est associé à la carte graphique RDNA 3 d’AMD. On a l’impression d’avoir entre les mains un véritable ordinateur portable de jeu, mais en plus petit et bien plus facile à transporter.

Le Steam Deck prend le contre-pied de cette tendance : plus volumineux, mais conçu pour le confort. Il est doté de ces grandes poignées qui s’adaptent naturellement à vos mains, et la disposition des boutons est étonnamment ergonomique pour les longues sessions de jeu.

Le nouveau Steam Deck OLED conserve cette même forme, mais offre un écran de meilleure qualité, des couleurs plus riches et une gestion thermique améliorée qui permet de mieux gérer la chaleur lors des sessions de jeu marathon. Il est moins tape-à-l'œil, plus « prêt à l'emploi », parfait si vous souhaitez simplement jouer sans vous soucier des réglages.

Mon verdict :

Si vous aimez le design épuré, les graphismes nets et la sensation procurée par un taux de rafraîchissement élevé, le ROG Ally est la référence à battre. Mais si le confort, la durabilité et un écran OLED qui offre un rendu exceptionnel sous n’importe quel éclairage comptent davantage pour vous, le Steam Deck OLED l’emporte haut la main pour le jeu au quotidien.

ROG Ally vs Steam Deck : le stockage

Le stockage n’est peut-être pas la fonctionnalité la plus spectaculaire, mais c’est un élément crucial lorsque vos jeux préférés occupent chacun plus de 100 Go.

L’ASUS ROG Ally offre rapidité et flexibilité. Il est équipé d’un SSD NVMe PCIe 4.0 ultra-rapide, et vous pouvez le remplacer assez facilement si vous avez besoin de plus d’espace : quelques vis suffisent.

Les temps de chargement sont fulgurants, et grâce au slot microSD UHS-II, vous pouvez emporter une multitude de jeux supplémentaires sans ralentir le système. Vous pouvez même brancher le meilleur SSD externe dédié au jeu si vous avez besoin de plus d’espace ou si vous souhaitez que votre bibliothèque reste portable. Il est en somme conçu pour les joueurs qui aiment personnaliser, mettre à niveau et étendre leur équipement au fur et à mesure.

La Steam Deck adopte une approche plus simple. Le modèle de base utilise un stockage eMMC, tandis que les versions haut de gamme et OLED sont équipées de SSD NVMe plus rapides. Elle dispose également d’un emplacement microSD, mais celui-ci est de type UHS-I ; les vitesses ne sont donc pas tout à fait aussi élevées que celles de l’Ally. Cela dit, la plupart des joueurs ne remarqueront pas de différence notable, à moins de passer constamment d’un jeu très volumineux à un autre.

Mon verdict :

Le ROG Ally l'emporte sur ce point. Il est plus rapide, plus facile à mettre à niveau et semble tout simplement mieux préparé pour l'avenir. Mais si vous préférez ne pas vous prendre la tête avec le matériel et simplement garder votre bibliothèque prête à l'emploi, le Steam Deck fait tout de même très bien l'affaire.

ROG Ally vs Steam Deck : autonomie et connectivité

C’est sur l’autonomie que la bataille fait rage. En effet, toute cette puissance ne sert pas à grand-chose si vous devez chercher une prise de courant toutes les heures.

L’ASUS ROG Ally mise tout sur les performances, et cela a un coût. Sa puce AMD Z1 Extreme et son écran à 120 Hz consomment davantage d’énergie ; vous bénéficierez donc généralement d’environ 1,5 à 3 heures de jeu intensif, voire un peu plus pour les titres moins gourmands. Le tout nouveau Ally X améliore ce point grâce à une batterie plus puissante et un meilleur système de refroidissement, mais il s’agit toujours d’un compromis entre puissance brute et autonomie.

Du côté positif, il se recharge rapidement via USB-C avec prise en charge DisplayPort, et ses technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 lui confèrent un avantage certain pour des connexions plus rapides et l'utilisation d'accessoires tels qu'une manette Xbox ou un casque sans fil.

La Steam Deck, en particulier la version OLED, est conçue pour une utilisation de longue durée. Grâce à l’optimisation de SteamOS et à une consommation d’énergie plus efficace, vous pouvez compter sur une autonomie comprise entre 3 et 12 heures, selon le jeu. Il n’est pas tape-à-l’œil, mais il est fiable. La connectivité reste solide : USB-C, Bluetooth et Wi-Fi 6 (sur les modèles les plus récents), même si elle n’est pas tout à fait aussi pointue que celle de l’Ally.

Mon verdict :

Si vous recherchez l’autonomie et l’efficacité, le Steam Deck OLED remporte la palme. Mais si vous souhaitez des connexions plus stables, une recharge plus rapide et une plus grande flexibilité au niveau des ports pour le docking ou le streaming, le ROG Ally prend facilement la tête.

ROG Ally vs Steam Deck : compatibilité et optimisation

Les performances ne se résument pas à la puissance brute. En réalité, il s’agit de savoir dans quelle mesure une console portable exécute efficacement vos jeux préférés au quotidien. Sur ce point, la rivalité entre le ROG Ally et le Steam Deck se divise en deux styles de jeu très différents.

L’ASUS ROG Ally mise sur la liberté totale offerte par Windows, ce qui signifie qu’il peut prendre en charge pratiquement tous les titres PC existants. Cela inclut Starfield et Fortnite, ainsi que tout autre jeu ou mod non disponible sur Steam. Comme il fonctionne sous Windows, il prend en charge tous les lanceurs et services habituels tels que Game Pass, Epic ou Battle.net.

Le bémol ? La charge système de Windows. Vous bénéficierez d’un FPS plus élevé et d’une meilleure adaptation de la résolution, mais cela peut consommer davantage d’énergie et nécessite parfois quelques réglages pour obtenir un fonctionnement parfaitement fluide. Certains utilisateurs signalent également que les mises à jour Windows ou les tâches en arrière-plan peuvent légèrement affecter les performances ou l’autonomie de la batterie lors de longues sessions.

Le Steam Deck, quant à lui, privilégie la finition à la flexibilité. Il fonctionne sous SteamOS avec la couche de compatibilité Proton de Valve, qui permet à la plupart des jeux Windows de tourner étonnamment bien. Grâce au système « Deck Verified » de Valve, vous saurez exactement quels titres fonctionnent parfaitement dès la sortie de la boîte.

L’expérience est fluide, stable et optimisée, même si les jeux dotés de systèmes anti-triche stricts (comme Fortnite ou Valorant) restent aléatoires sans installation manuelle de Windows.

Mon verdict :

Le Steam Deck est le meilleur choix si vous recherchez une expérience fiable et optimisée où tout « fonctionne tout simplement ». Mais si vous préférez peaufiner les paramètres, installer des mods et pousser votre matériel à ses limites, le ROG Ally offre cette liberté et ce contrôle supplémentaires, à condition que vous ne voyiez pas d’inconvénient à effectuer quelques réglages.

ROG Ally vs Steam Deck : système d’exploitation et écosystème

C’est ici que cette comparaison révèle vraiment quel type de joueur vous êtes. Soit vous êtes du genre à bricoler, soit vous souhaitez simplement appuyer sur « Jouer ».

L’ASUS ROG Ally fonctionne sous Windows 11 complet. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez : Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, des émulateurs, ou même des logiciels comme OBS et Discord. C’est la liberté à l’état pur.

Vous pouvez modifier, faire du multitâche et personnaliser l’appareil à votre guise. Mais bon, il est aussi livré avec les inconvénients habituels de Windows : des mises à jour qui surgissent au pire moment, des menus minuscules non adaptés au tactile, et quelques applications en arrière-plan qui adorent bouffer de l’énergie quand on s’y attend le moins.

Le Steam Deck, en revanche, reste très serein. Il fonctionne sous SteamOS 3, développé par Valve spécialement pour le jeu vidéo, et il reproduit à la perfection l’ambiance d’une console. Tout est lié à votre compte Steam, votre bibliothèque s’affiche instantanément, et tous les jeux certifiés « Deck Verified » sont prêts à l’emploi.

Vous n’avez pas besoin de modifier les paramètres ni de vous soucier des pilotes. Cela dit, si vous souhaitez tester d’autres options, vous pouvez passer en mode Bureau ou installer Windows, même si la plupart des joueurs ne s’en donnent pas la peine, car SteamOS fait déjà parfaitement l’affaire.

Mon verdict :

Si vous aimez avoir le contrôle total et pouvoir lancer tout ce que vous voulez, le ROG Ally est fait pour vous. Mais si vous préférez la simplicité et jouer sans vous prendre la tête avec la configuration, le Steam Deck est sans conteste la solution la plus fluide.

ROG Ally vs Steam Deck : chipset et gestion thermique

En termes de puissance brute, la comparaison n’est même pas serrée. Mais cela ne signifie pas pour autant que le vainqueur soit si facile à désigner.

L'ASUS ROG Ally est équipé d'un processeur AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme, basé sur la nouvelle architecture Zen 4 + RDNA 3. Le Z1 Extreme, en particulier, est une véritable bête de course : 8 cœurs, 16 threads et jusqu'à 8,6 téraflops de puissance entre vos mains. Vous pouvez facilement faire tourner Cyberpunk 2077 ou Elden Ring à plus de 60 FPS en 1080p, et l’écran à 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle.

Bien sûr, une telle puissance génère davantage de chaleur. Le système à double ventilateur de l’Ally fait un excellent travail pour maintenir la température sous contrôle, mais vous l’entendrez certainement fonctionner lors de longues sessions.

La Steam Deck adopte une approche opposée. Elle utilise une puce AMD sur mesure basée sur les architectures Zen 2 et RDNA 2, optimisée pour allier équilibre et efficacité. Elle n’est pas aussi puissante, mais elle offre une stabilité incroyable. La plupart des meilleurs jeux Steam tournent à merveille, et la Steam Deck OLED améliore encore davantage la gestion thermique, la consommation électrique et le bruit des ventilateurs. Vous bénéficierez toujours d’un débit d’images stable de 30 à 40 FPS sur les gros titres et de nombreuses heures de jeu silencieuses et stables.

Mon verdict :

Si vous recherchez avant tout des performances brutes et des FPS élevés, le ROG Ally Z1 Extreme l’emporte haut la main. Mais si vous préférez une console portable plus froide et plus silencieuse, conçue pour de longues sessions, c’est le Steam Deck OLED qui vous permettra de jouer confortablement.

Autres considérations

Les spécifications techniques ne disent pas tout. L’expérience réelle va bien au-delà des chiffres. Ainsi, la ROG Ally s’apparente davantage à un PC portable qu’à une console comme la Nintendo Switch. Elle vous permet tout simplement de connecter des accessoires, d’installer des jeux hors Steam et même de l’utiliser pour d’autres activités comme le streaming ou le travail. Il s’adresse aux joueurs qui aiment bricoler, personnaliser et repousser les limites de leur configuration.

Le Steam Deck est conçu pour offrir confort et fiabilité. Il suffit de le prendre en main, d’appuyer sur « Play », et vous pouvez commencer à jouer en quelques secondes. Le nouveau modèle OLED dispose d’un écran de meilleure qualité, chauffe moins et offre une plus grande autonomie. En clair, il est parfait pour les longues sessions où vous ne voulez pas avoir à vous soucier des réglages ou de l’autonomie de la batterie. Les deux modèles sont excellents, mais ils correspondent clairement à des styles de jeu différents.

Utilisation avec station d'accueil et en mode bureau

Les deux appareils peuvent être connectés à des écrans plus grands, mais ils le font de manière différente. Le ROG Ally fonctionne très bien avec la station d’accueil ROG XG Mobile Dock, vous donnant accès à un GPU externe, à des ports supplémentaires et même à une configuration de bureau complète avec souris et clavier.

Vous pouvez utiliser son port USB-C pour le connecter au meilleur écran de jeu, le recharger ou jouer sur un téléviseur ; il est étonnamment polyvalent. Le Steam Deck mise sur la simplicité avec la station d’accueil officielle Valve Dock, qui propose des ports HDMI, USB et Ethernet. Elle n’est pas aussi performante pour les configurations eGPU, mais elle transforme tout de même votre Deck en mini-PC en quelques secondes.

Évolutivité et réparabilité

Le Steam Deck l’emporte sur ce point ; il est conçu pour les joueurs qui n’ont pas peur de mettre la main à la pâte. Vous pouvez changer le SSD, remplacer des boutons ou même réparer les joysticks grâce à des pièces disponibles directement chez iFixit. C’est l’un des appareils les plus adaptés au bricolage du marché.

Le ROG Ally n’est pas tout à fait aussi accessible : vous pouvez mettre à niveau le SSD et le nettoyer, mais son agencement interne plus compact rend les réparations complètes plus délicates. En résumé, le Deck est plus facile à réparer ; le ROG Ally est plus élégant, mais moins facile à entretenir.

Prix et rapport qualité-prix

Côté prix, les deux modèles couvrent une large gamme. Le Steam Deck est proposé à un prix de départ plus abordable, ce qui en fait une excellente affaire pour tous ceux qui souhaitent simplement jouer sans se ruiner. Le ROG Ally, en particulier les modèles Z1 Extreme ou Ally X, coûte plus cher mais offre bien plus de puissance et de flexibilité.

Ainsi, si vous êtes un joueur occasionnel, le Deck offre le meilleur rapport qualité-prix. Mais si vous recherchez la performance, la liberté offerte par Windows et un matériel plus performant, l’Ally vaut bien son prix. D’autant plus que le dernier partenariat entre ASUS et Xbox donne naissance à de nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally.

Conclusion

Alors, lequel choisir : le Steam Deck ou le ROG Ally ? Le meilleur choix dépend entièrement de votre style de jeu.

Si vous recherchez puissance et flexibilité, l’ASUS ROG Ally est le choix le plus judicieux.

Il fonctionne sous Windows 11, prend en charge les jeux hors Steam et s’utilise presque comme un PC complet. Vous pouvez régler les paramètres de performances, installer des mods, utiliser des lanceurs comme Game Pass ou Epic, et même l’utiliser pour travailler si nécessaire. Il est idéal pour les joueurs qui privilégient la liberté, la personnalisation et les performances brutes.

Si vous recherchez la simplicité et le confort, le Steam Deck OLED offre une expérience aboutie, similaire à celle d’une console.

Avec son superbe écran OLED, ses températures plus basses et son autonomie prolongée, il est conçu pour jouer facilement où que vous soyez. Allumez-le, choisissez un jeu et jouez : pas de réglages, pas de dépannage, pas d’étapes supplémentaires.

En bref :

Optez pour le ROG Ally si vous aimez personnaliser, optimiser et pousser votre matériel à ses limites.

Optez pour le Steam Deck OLED si vous souhaitez simplement vous détendre et jouer sans vous soucier des mises à jour, des pilotes ou des réglages.

Les deux sont excellents, mais chacun à sa manière.

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