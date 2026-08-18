ROG Ally vs Steam Deck: Uma análise completa antes de comprares

A batalha entre o O ROG Ally e o Steam Deck é o que mais se assemelha a um confronto entre pesos pesados dos jogos portáteis. Ambos prometem um desempenho ao nível de um computador de secretária num formato portátil. Um fabricado pela ASUS, o outro pela Valve.

O ROG Ally funciona com o Windows 11 e transforma-se, na verdade, num mini-PC capaz de rodar tudo, desde o Steam e o Xbox Game Pass até ao Epic Games Launcher. O Steam Deck, por sua vez, mantém-se fiel ao SteamOS 3, um sistema baseado em Linux otimizado para jogar instantaneamente, sem as complicações habituais de um PC.

Vamos, então, ver as diferenças em termos de design, desempenho, autonomia da bateria, bibliotecas de jogos e opções de armazenamento. Quer pretenda liberdade de acesso total ou uma experiência de jogo fluida e otimizada em viagem, este confronto tem um vencedor claro para cada tipo de jogador.

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ROG Ally vs Steam Deck: Gamas de produtos

No que diz respeito ao confronto entre o O ROG Ally e o Steam Deck, ambas as gamas cresceram rapidamente para se adaptarem a diferentes tipos de jogadores.

A gama ASUS ROG Ally, que inclui o Z1 ou Z1 Extreme e o Ally X, é ideal para jogadores que procuram potência ao nível de um PC em qualquer lugar.

Por sua vez, a gama Steam Deck, com os modelos LCD e Steam Deck OLED, destina-se a jogadores que preferem um desempenho «plug-and-play» e sessões mais longas sem complicações.

Vamos analisar as opções de ambos os lados.

Gama de produtos ROG Ally

A gama ASUS ROG Ally é a forma que a ASUS encontrou para provar que os computadores portáteis podem parecer mini-computadores de secretária. Faz parte da família República dos Jogadores, pelo que já sabe que o foco está no desempenho, na personalização e na liberdade do Windows.

Tem três versões à escolha: o ROG Ally (Z1), o Z1 Extreme e o Ally X.

ROG Ally (Z1) – a opção de entrada mais acessível. Não é um monstro de potência, mas lida bem com jogos modernos, sendo adequado para jogos casuais a de nível médio.

– a opção de entrada mais acessível. Não é um monstro de potência, mas lida bem com jogos modernos, sendo adequado para jogos casuais a de nível médio. ROG Ally Z1 Extreme – o salto de desempenho. Com uma APU AMD mais potente, FPS mais elevados e taxas de atualização mais fluidas, este modelo foi concebido para jogadores que procuram mais potência gráfica.

– o salto de desempenho. Com uma APU AMD mais potente, FPS mais elevados e taxas de atualização mais fluidas, este modelo foi concebido para jogadores que procuram mais potência gráfica. ROG Ally X – a atualização aperfeiçoada de 2024. Melhora o modelo original com maior autonomia da bateria, mais espaço de armazenamento e temperaturas mais baixas, tornando as sessões de jogo mais longas muito mais confortáveis. Naturalmente, tem um preço mais elevado do que as versões de 2023.

Todos eles funcionam com o Windows 11, o que significa que pode alternar entre o Steam, o Xbox Game Pass e até jogos que não estejam no Steam sem necessidade de modificações ou soluções alternativas complicadas. A gama ROG Ally destina-se a jogadores que querem um verdadeiro PC nas suas mãos. É potente, flexível e está pronta para rodar tudo o que lhe pedir.

Gama de produtos Steam Deck

O Steam Deck é a resposta da Valve ao melhor PC portátil para jogos. Este dispositivo foi concebido de raiz em torno do ecossistema Steam. Em vez do Windows, funciona com o SteamOS 3.0, um sistema baseado em Linux otimizado para jogos através da camada Proton da Valve. Isto significa que os teus jogos de PC favoritos funcionam na perfeição, sem complicações de configuração.

Existem atualmente dois modelos principais:

Steam Deck (LCD) – O modelo original lançado em 2022. Ofereceu um desempenho sólido para o seu preço e rodou bem a maioria dos jogos.

– O modelo original lançado em 2022. Ofereceu um desempenho sólido para o seu preço e rodou bem a maioria dos jogos. Steam Deck OLED – Um modelo atualizado com um ecrã OLED mais brilhante, maior autonomia da bateria, melhor gestão térmica e uma experiência global mais refinada.

A Valve já confirmou que um Deck 2 de próxima geração está em desenvolvimento. O objetivo principal é melhorar a eficiência e os gráficos. Podes até instalar o Windows, se quiseres, embora a maioria dos jogadores opte pela configuração simples e «plug-and-play» do SteamOS. No final de contas, a gama Steam Deck cumpre na perfeição o que se propõe a fazer. Oferece uma experiência de jogo potente e sem complicações em qualquer lugar, perfeita para quem quer simplesmente clicar em «jogar» e começar.

ROG Ally vs Steam Deck: Especificações completas

A comparação de especificações entre o ASUS O ROG Ally e o Steam Deck destaca duas abordagens únicas aos jogos de PC portáteis. Embora ambos utilizem tecnologia AMD, o ROG Ally privilegia a potência bruta no Windows, enquanto o Steam Deck se concentra num desempenho otimizado através do SteamOS.

Eis como se comparam lado a lado:

Especificações ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Processador / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 núcleos/16 threads, até ~5,1 GHz) APU AMD personalizada (Zen 2, 4 núcleos/8 threads, 2,4-3,5 GHz) Núcleos da CPU / GPU CPU 8 núcleos/16 threads; GPU 12 CUs (RDNA 3) até ~8,6 TFLOPS CPU 4 núcleos/8 threads; GPU 8 CUs (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Memória (RAM) 16 GB LPDDR5 (6400 MT/s, canal duplo) 16 GB de LPDDR5 (6400 MT/s, quatro canais) Opções de armazenamento interno 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) SSD NVMe: 512 GB / 1 TB (OLED) Armazenamento expansível Ranhura para microSD (UHS-II) Ranhura para microSD (UHS-I) Ecrã IPS FHD de 7 polegadas (1920 × 1080), 120 Hz, 500 nits OLED: OLED HDR de 7,4 polegadas, 1280 × 800, até 90 Hz, ~1000 nits Bateria / Alimentação Bateria de 40 Wh (4 células de iões de lítio) Bateria de 50 Wh (OLED) Autonomia estimada da bateria Varia, mas é mais curta devido ao maior consumo de energia 3 a 12 horas (varia consoante a utilização) Conectividade Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C com modo alternativo DisplayPort 1.4 Wi-Fi 6E (versão OLED) + Bluetooth 5.3, USB-C com modo alternativo DisplayPort Sistema operativo / Ecossistema Windows 11 Home, suporte completo a plataformas de jogos para PC (Steam, Epic, Xbox, GOG, etc.) SteamOS 3.0 (baseado em Arch) com compatibilidade com o Proton; é possível instalar o Windows, se desejado

ROG Ally vs Steam Deck: Desempenho

No fundo, a comparação entre o O ROG Ally e o Steam Deck resume-se a potência versus eficiência.

O ASUS ROG Ally é mais potente. Tem um APU mais potente, uma taxa de atualização mais rápida de 120 Hz e a liberdade do Windows, pelo que podes jogar, fazer streaming, editar ou simplesmente brincar com aplicações de ambiente de trabalho. Basicamente, parece um mini-equipamento de jogos que cabe na palma da tua mão.

Por outro lado, o Steam Deck aposta mais naquela sensação de fluidez e «ligar e jogar». O SteamOS mantém as coisas simples: sem atualizações aleatórias do Windows, sem complicações, apenas jogos que arrancam rapidamente e funcionam de forma estável.

ASUS ROG Ally

Especificações Detalhes Chipset AMD Ryzen Z1 Extreme (8 núcleos / 16 threads, Zen 4) – até 8,6 TFLOPS GPU AMD Radeon RDNA 3 (12 unidades de computação, 4 GB de VRAM) Ecrã Ecrã tátil FHD (1080p) de 7 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, FreeSync Premium RAM 16 GB de memória LPDDR5 de 6400 MHz em canal duplo Armazenamento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB + expansão microSD (UHS-II) Bateria Bateria de iões de lítio de 4 células com 40 Wh SO Windows 11 Home Conectividade Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C com DisplayPort 1.4 em modo alternativo + porta ROG XG Mobile

A ASUS ROG Ally é uma consola portátil de alto desempenho com sistema operativo Windows, concebida para jogadores que procuram uma verdadeira experiência de jogos de PC em qualquer lugar. A potência provém do processador Ryzen Z1 Extreme e da placa gráfica RDNA 3. Isto proporciona uma potência impressionante que supera a maioria dos concorrentes no segmento dos consolas portáteis. O seu ecrã Full HD de 7 polegadas a 120 Hz faz com que todos os jogos tenham uma imagem nítida e uma fluidez impressionante. Portanto, sem efeito de «tearing» nem travamentos.

Como funciona com o Windows 11, tens acesso a literalmente tudo, como o Steam, o Xbox Game Pass, a Epic, o Battle.net e até a jogos que não estão no Steam. Podes ligar qualquer um dos melhores comandos de jogos para PC, ligá-lo a um monitor através de USB-C ou utilizar a base ROG XG Mobile para o transformar num computador de secretária. É leve, rápido e dá a sensação de ser uma verdadeira consola que também funciona como um PC.

Prós Contras ✅ O ecrã de 120 Hz proporciona imagens ultra-suaves e uma jogabilidade



responsiva ✅ O Windows 11 permite-lhe jogar a partir de qualquer lançador, com total flexibilidade.



✅ A potente APU Z1 Extreme lida com títulos AAA sem esforço.



✅ Armazenamento expansível através de microSD e SSD substituível.



✅ Design ergonómico e construção leve para sessões prolongadas.



✅ Suporte completo para controladores Xbox e periféricos através de USB-C. ❌ A autonomia da bateria é afetada quando se executam jogos de alta exigência ao máximo desempenho

O meu veredicto:

Se procuras desempenho de topo, liberdade e personalização, o ROG Ally é o que há de mais próximo de um portátil de jogos nas tuas mãos.

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Valve Steam Deck

Especificações Detalhes Chipset APU AMD personalizada (Zen 2 + RDNA 2, 4 núcleos / 8 threads) GPU 8 CUs RDNA 2, até 1,6 TFLOPS Ecrã Ecrã tátil de 7 polegadas (LCD de 1280 × 800 ou versão OLED até 90 Hz, 1000 nits HDR) RAM 16 GB de LPDDR5 a 6400 MHz Armazenamento 64 GB eMMC / 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (modelos OLED) Armazenamento expansível Ranhura para microSD (UHS-I) Bateria 40–50 Wh (dependendo do modelo) SO SteamOS 3.0 (baseado em Linux) com camada de compatibilidade Proton Conectividade Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C com modo alternativo DisplayPort 1.4

O Steam Deck é, basicamente, a forma da Valve dizer: «sim, podes levar os teus jogos de PC para qualquer lado». Funciona com um chip AMD personalizado e utiliza o SteamOS, pelo que, assim que iniciares sessão, os teus jogos, gravações e mods estão simplesmente lá. Portanto, sem configurações, sem complicações.

O mais recente Steam Deck OLED eleva ainda mais a fasquia com um ecrã muito melhor, cores mais brilhantes e maior autonomia da bateria, o que o torna perfeito para jogar no sofá, no comboio ou às 2 da manhã, quando provavelmente já devias estar a dormir.

O que é fantástico nisto é a sensação de facilidade. Ligas-o, clicas em «Jogar» e o jogo simplesmente começa. Sem atualizações do Windows, sem configurações estranhas para ajustar. Tudo funciona de forma fluida, está otimizado e pronto a usar logo ao sair da caixa. E se alguma vez ficares curioso, ainda podes instalar o Windows nele e jogar jogos que não sejam do Steam também.

Prós Contras ✅ O ecrã OLED tem um aspeto fantástico, com cores mais ricas e melhor contraste.



✅ A biblioteca «Deck-Verified» garante uma jogabilidade fluida logo ao sair da caixa.



✅ Excelente autonomia da bateria e controlo térmico para sessões mais longas.



✅ Comunidade forte e apoio contínuo da Valve através de atualizações.



✅ Encaixe fácil e conectividade USB-C para jogar no computador ou na televisão.



✅ Preço acessível em comparação com outros computadores portáteis, como o ROG Ally ou o Lenovo Legion Go. ❌ Suporte limitado ao Windows, a menos que seja instalado manualmente; não é um fator decisivo, mas reduz a flexibilidade.

O meu veredicto:

O Steam Deck acerta em cheio na experiência «basta jogar»: simples, estável e extremamente divertido. Se queres jogos de PC sem complicações que funcionem sempre que carregares em «jogar», é este o aparelho certo.

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ROG Ally vs Steam Deck: Biblioteca de jogos

Agora, vamos analisar mais de perto a biblioteca de jogos e como estes dois se saem neste aspeto. O ASUS ROG Ally executa o Windows 11 completo, pelo que é basicamente um PC de jogos de bolso. Podes alternar entre o Steam, a Epic Games, a Battle.net, a GOG ou o Xbox Game Pass sem limites.

Queres jogar «Halo», «Baldur's Gate 3» ou até jogos que não estejam no Steam? Força. Se funcionar no Windows, funciona no Ally. Isto significa que não são necessárias camadas de compatibilidade – instala e joga a partir de qualquer lançador.

O Steam Deck, por sua vez, mantém tudo simples e organizado. Está baseado no SteamOS e a tua biblioteca do Steam está disponível desde o início. Todos os jogos «Deck-Verified» funcionam na perfeição. Os controlos, os menus, tudo se encaixa na perfeição.

Claro, pode instalar o Windows ou usar um cartão SD para executar outros lançadores, como o Epic ou o Game Pass, mas isso dá um pouco mais de trabalho. E se quiser uma configuração adequada para a sua secretária ou televisão, combiná-lo com a melhor base para o Steam Deck torna toda a experiência ainda melhor.

O meu veredicto:

O ROG Ally ganha se quiseres liberdade para jogar qualquer coisa em qualquer lugar. É um PC completo nas tuas mãos. Mas se preferires saltar a configuração e simplesmente clicar em «Jogar», o Steam Deck continua a oferecer aquela magia «plug-and-play» melhor do que qualquer outra coisa.

ROG Ally vs Steam Deck: Design

O debate sobre o design entre o Steam Deck e o ROG Ally resume-se, na verdade, ao tipo de jogador que és. Elegante e moderno, ou robusto e prático: a escolha é tua.

O ASUS ROG Ally tem o aspeto e a sensação de um PC portátil topo de gama. É mais leve, mais compacto e tem aquela estética ROG minimalista: carcaça branca, linhas definidas, iluminação RGB, tudo o que é preciso. A versão Ally X melhora ainda mais o formato da pega e o sistema de refrigeração, tornando-o mais fácil de segurar durante sessões mais longas.

O ecrã de 120 Hz e a resolução nítida de 1080p fazem com que todos os jogos se destaquem, especialmente quando combinados com a placa gráfica RDNA 3 da AMD. Dá a sensação de ter um verdadeiro portátil de jogos nas mãos, só que mais pequeno e muito mais fácil de transportar.

O Steam Deck segue uma linha diferente: é mais volumoso, mas foi concebido a pensar no conforto. Tem aquelas grandes pegas que se adaptam naturalmente às mãos, e a disposição dos botões é surpreendentemente ergonómica para longas sessões de jogo.

O novo Steam Deck OLED mantém a mesma forma, mas acrescenta um ecrã melhor, cores mais ricas e um sistema de refrigeração melhorado que ajuda a controlar o calor durante maratonas de jogo. É menos chamativo, mais do tipo «pegar e partir», perfeito se quiseres apenas jogar sem te preocupares com ajustes.

O meu veredicto:

Se adoras um design elegante, imagens nítidas e aquela sensação de alta taxa de atualização, o ROG Ally é o modelo a bater. Mas se o conforto, a durabilidade e um ecrã OLED com um aspeto fantástico em qualquer condição de iluminação forem mais importantes para ti, o Steam Deck OLED ganha facilmente para jogos do dia a dia.

ROG Ally vs Steam Deck: Armazenamento

O armazenamento pode não ser a característica mais chamativa, mas é muito importante quando os teus jogos favoritos ocupam mais de 100 GB cada um.

O ASUS ROG Ally mantém tudo rápido e flexível. Vem equipado com um SSD NVMe PCIe 4.0 super-rápido e podes substituí-lo com bastante facilidade se precisares de mais espaço; bastam alguns parafusos e está feito.

Os tempos de carregamento são extremamente rápidos e, com a ranhura para microSD UHS-II, pode transportar imensos jogos adicionais sem tornar o sistema mais lento. Pode até ligar o melhor SSD externo para jogos, caso precise de mais espaço ou queira manter a sua biblioteca portátil. Basicamente, foi concebido para jogadores que gostam de ajustar, atualizar e expandir à medida que avançam.

O Steam Deck adota uma abordagem mais simples. O modelo básico utiliza armazenamento eMMC, enquanto as versões topo de gama e com ecrã OLED contam com SSDs NVMe mais rápidos. Também dispõe de uma ranhura para cartões microSD, mas é do tipo UHS-I, pelo que as velocidades não são tão elevadas como as do Ally. Ainda assim, a maioria dos jogadores não notará uma grande diferença, a menos que estejam constantemente a alternar entre jogos de grande dimensão.

O meu veredicto:

O ROG Ally leva a melhor aqui. É mais rápido, mais fácil de atualizar e dá a sensação de estar mais preparado para o futuro. Mas se preferires não te complicares com o hardware e apenas manter a tua biblioteca pronta a jogar, o Steam Deck continua a dar conta do recado.

ROG Ally vs Steam Deck: Autonomia da bateria e conectividade

A autonomia da bateria é onde a batalha se torna a verdadeira. Isto porque toda essa potência não significa grande coisa se estiveres sempre à procura de uma tomada a cada hora.

O ASUS ROG Ally aposta tudo no desempenho, e isso tem o seu preço. O seu chip AMD Z1 Extreme e o ecrã de 120 Hz consomem mais energia, pelo que, normalmente, terás cerca de 1,5 a 3 horas de jogos intensos, talvez um pouco mais para títulos mais leves. O mais recente Ally X melhora este aspeto com uma bateria maior e um melhor sistema de refrigeração, mas continua a ser uma escolha: potência bruta versus autonomia.

Pelo lado positivo, carrega rapidamente através de USB-C com suporte para DisplayPort, e o Wi-Fi 6E e o Bluetooth 5.2 conferem-lhe uma vantagem significativa em termos de ligações mais rápidas e compatibilidade com acessórios como um comando Xbox ou auscultadores sem fios.

O Steam Deck, especialmente a versão OLED, está pensado para o longo prazo. Graças à otimização do SteamOS e a um consumo de energia mais eficiente, pode contar com uma autonomia entre 3 e 12 horas, dependendo do jogo. Não é espalhafatoso, mas é fiável. A conectividade continua a ser sólida, com USB-C, Bluetooth e Wi-Fi 6 (nos modelos mais recentes), embora não seja tão avançada como a configuração do Ally.

O meu veredicto:

Se o que procura é autonomia e eficiência, o Steam Deck OLED leva a melhor. Mas se quiser ligações mais estáveis, carregamento mais rápido e maior flexibilidade de portas para acoplamento ou streaming, o ROG Ally assume facilmente a liderança.

ROG Ally vs Steam Deck: Compatibilidade e otimização

O desempenho é muito mais do que apenas potência bruta. Na verdade, tem a ver com a forma como um dispositivo portátil executa os teus jogos favoritos no dia a dia. Aqui, a batalha entre o O ROG Ally e o Steam Deck divide-se em dois estilos de jogo muito diferentes.

O ASUS ROG Ally aposta na liberdade total do Windows, o que significa que consegue rodar praticamente qualquer título de PC existente. Isto inclui o Starfield e o Fortnite, ou quaisquer outros jogos e mods que não sejam do Steam. Por rodar o Windows, suporta todos os lançadores e serviços habituais , como no Game Pass, na Epic ou na Battle.net.

A desvantagem? A sobrecarga do Windows. Obterá um FPS mais elevado e um melhor escalonamento da resolução, mas pode consumir mais energia e, por vezes, requer alguns ajustes para que tudo funcione com perfeita fluidez. Alguns utilizadores também referem que as atualizações do Windows ou as tarefas em segundo plano podem afetar ligeiramente o desempenho ou a autonomia da bateria durante sessões mais longas.

O Steam Deck, por outro lado, privilegia o acabamento em detrimento da flexibilidade. Funciona com o SteamOS e a camada de compatibilidade Proton da Valve, o que permite que a maioria dos jogos baseados no Windows funcione surpreendentemente bem. Graças ao sistema «Deck Verified» da Valve, saberá exatamente quais os títulos que funcionam na perfeição logo à primeira.

A experiência é fluida, estável e otimizada, embora os jogos com sistemas anti-batota rigorosos (como o Fortnite ou o Valorant) continuem a ser uma incógnita sem a instalação manual do Windows.

O meu veredicto:

O Steam Deck é a melhor escolha se pretender uma experiência fiável e otimizada, em que tudo «simplesmente funciona». Mas se preferir ajustar as definições, instalar mods e levar o seu hardware ao limite, o ROG Ally oferece essa camada extra de liberdade e controlo, desde que não se importe de fazer um pouco de trabalho de configuração.

ROG Ally vs Steam Deck: Sistema Operativo e Ecossistema

É aqui que esta comparação revela realmente que tipo de jogador és. Ou és aquele que adora mexer nas coisas ou aquele que só quer carregar no «play».

O ASUS ROG Ally roda o Windows 11 completo. Podes instalar o que quiseres: Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, emuladores ou até mesmo programas como o OBS e o Discord. É liberdade total.

Podes modificar, fazer multitarefas e personalizar ao teu gosto. Mas sim, também vem com as habituais características do Windows: atualizações que aparecem na pior altura, menus minúsculos que não foram concebidos para o ecrã tátil e algumas aplicações em segundo plano que adoram consumir energia quando menos esperas.

O Steam Deck, por outro lado, mantém as coisas tranquilas. Funciona com o SteamOS 3, criado pela Valve exclusivamente para jogos, e capta na perfeição aquela sensação de consola. Tudo está ligado à tua conta Steam, a tua biblioteca aparece instantaneamente e todos os jogos «Deck Verified» estão prontos a jogar.

Não precisas de ajustar configurações nem de te preocupares com controladores. Ainda assim, se quiseres experimentar, podes mudar para o Modo Desktop ou instalar o Windows, embora a maioria dos jogadores nem se dê ao trabalho, porque o SteamOS já cumpre na perfeição a sua função.

O meu veredicto:

Se gostas de controlo total e da possibilidade de executar o que quiseres, o ROG Ally é a tua escolha. Mas se preferires manter as coisas simples e jogar sem todo o drama da configuração, o Steam Deck é, sem dúvida, a opção mais tranquila.

ROG Ally vs Steam Deck: Chipset e gestão térmica

No que diz respeito à potência bruta, a comparação nem sequer é renhida. Mas isso não significa que o vencedor seja assim tão óbvio.

O ASUS ROG Ally funciona com o chip Ryzen Z1 ou Z1 Extreme da AMD, baseado na mais recente arquitetura Zen 4 + RDNA 3. O Z1 Extreme, em particular, é uma verdadeira potência: 8 núcleos, 16 threads e até 8,6 teraflops de potência na palma da tua mão. Podes facilmente fazer com que o Cyberpunk 2077 ou o Elden Ring ultrapassem os 60 FPS a 1080p, e o ecrã de 120 Hz faz com que tudo pareça incrivelmente fluido.

Claro que esse tipo de potência implica mais calor. A configuração de duas ventoinhas do Ally faz um excelente trabalho a manter as temperaturas sob controlo, mas vais certamente ouvi-lo a funcionar durante sessões mais longas.

O Steam Deck segue o caminho oposto. Utiliza um chip AMD personalizado baseado em Zen 2 + RDNA 2, otimizado para equilíbrio e eficiência. Não é tão potente, mas é incrivelmente consistente. A maioria dos melhores jogos do Steam funciona muito bem, e o Steam Deck OLED melhora ainda mais a gestão térmica, o consumo de energia e o ruído das ventoinhas. Continuará a obter uns sólidos 30-40 FPS em grandes títulos e horas de jogabilidade silenciosa e estável.

O meu veredicto:

Se procuras desempenho bruto e esses números elevados de FPS, o ROG Ally Z1 Extreme vence facilmente. Mas se preferires um dispositivo portátil mais fresco e silencioso, concebido para sessões mais longas, o Steam Deck OLED é aquele que te permitirá jogar confortavelmente.

Outras considerações

As especificações não contam toda a história. A experiência real vai muito além dos números. Assim, o ROG Ally parece-se mais com um PC portátil do que com algo como uma Nintendo Switch. Permite-lhe simplesmente ligar acessórios, instalar jogos que não sejam do Steam e até utilizá-lo para outras coisas, como streaming ou trabalho. É para jogadores que adoram mexer, personalizar e levar a sua configuração ainda mais longe.

O Steam Deck foi concebido para oferecer conforto e estabilidade. Basta pegá-lo, clicar em «Play» e, em poucos segundos, já estás a jogar. O novo modelo OLED tem um ecrã melhor, mantém-se mais fresco e tem maior autonomia. Em termos simples, é perfeito para aquelas sessões mais longas em que não queres preocupar-te com ajustes nas definições ou com a bateria. Ambos são excelentes, mas adaptam-se definitivamente a estilos de jogo diferentes.

Utilização com dock e em ambiente de secretária

Ambos os dispositivos podem ser ligados a ecrãs maiores, mas fazem-no de forma diferente. O ROG Ally funciona muito bem com o ROG XG Mobile Dock, dando-te acesso a uma GPU externa, portas adicionais e até a uma configuração completa de computador de secretária com rato e teclado.

Podes usar a sua porta USB-C para ligar ao melhor monitor de jogos, carregar o dispositivo ou jogar numa televisão; é surpreendentemente flexível. O Steam Deck mantém as coisas simples com o Valve Dock oficial, que oferece portas HDMI, USB e Ethernet. Não é tão potente para configurações com eGPU, mas ainda assim transforma o teu Deck num mini-PC em poucos segundos.

Atualização e capacidade de reparação

O Steam Deck leva a melhor neste aspeto; foi concebido para jogadores que não se importam de sujar as mãos. Pode trocar o SSD, substituir botões ou até mesmo reparar os joysticks com peças disponíveis diretamente na iFixit. É um dos dispositivos mais fáceis de reparar por conta própria que existem.

O ROG Ally não é assim tão aberto; pode atualizar o SSD e limpá-lo, mas o seu interior mais compacto torna as reparações completas mais complicadas. Basicamente, o Deck é mais fácil de reparar; o Ally tem um design mais elegante, mas é menos fácil de reparar.

Preço e relação qualidade/preço

Em termos de preço, ambos abrangem uma ampla gama. O Steam Deck tem um preço inicial mais baixo, o que o torna uma excelente opção para quem apenas quer jogar sem gastar muito. O ROG Ally, especialmente o Z1 Extreme ou o Ally X, custa mais, mas oferece muito mais potência e flexibilidade.

Portanto, se és um jogador ocasional, o Deck é a melhor opção em termos de relação qualidade/preço. Mas se procuras desempenho, a liberdade do Windows e melhor hardware, vale a pena investir um pouco mais no Ally. Especialmente agora que a mais recente parceria entre a ASUS e a Xbox está a trazer novos consolas portáteis ROG Xbox Ally.

Conclusão

Então, qual deves escolher – o Steam Deck ou o ROG Ally? A melhor escolha depende totalmente do teu estilo de jogo.

Se queres potência e flexibilidade, o ASUS ROG Ally é a escolha mais adequada.

Funciona com o Windows 11, suporta jogos que não são do Steam e funciona de forma muito semelhante a um PC completo. Podes ajustar as definições de desempenho, instalar mods, utilizar lançadores como o Game Pass ou a Epic e até usá-lo para tarefas de produtividade, se necessário. É ideal para jogadores que valorizam a liberdade, a personalização e o desempenho puro.

Se procuras simplicidade e conforto, o Steam Deck OLED oferece uma experiência refinada, semelhante à de uma consola.

Com o seu impressionante ecrã OLED, temperaturas mais baixas e maior autonomia da bateria, foi concebido para uma experiência de jogo fácil e em qualquer lugar. Liga-o, escolhe um jogo e joga – sem configurações, sem resolução de problemas, sem passos adicionais.

Resumindo:

Escolhe o ROG Ally se gostas de personalizar, otimizar e levar o teu hardware ao limite.

Escolhe o Steam Deck OLED se quiseres apenas relaxar e jogar sem te preocupares com atualizações, controladores ou configurações.

Ambos são excelentes – apenas de formas diferentes.

Perguntas frequentes