Las 9 mejores CPU AM4 para 2026: potencia, relación calidad-precio y durabilidad

¿Cuál es la mejor CPU AM4? Las mejores opciones de CPU AM4 siguen ofreciendo una relación calidad-precio impresionante para los gamers, los creadores de contenido y quienes desean actualizar su equipo pero aún no están listos para dar el salto a la nueva plataforma AM5. AM4 no es simplemente «hardware antiguo»: es un ecosistema maduro y asequible con CPU que siguen dando la talla en juegos modernos, multitarea y tareas de productividad.

En esta guía, analizo nueve procesadores destacados para ayudarte a encontrar el mejor procesador AM4 para tus necesidades, explicando cuáles son los puntos fuertes de cada uno y para quién es ideal. También descubrirás cuándo tiene sentido optar por una configuración AM4 en lugar de una AM5 más cara, sobre todo si buscas el máximo rendimiento por cada euro invertido.

Nuestras mejores opciones de CPU AM4

Entonces, ¿cuáles son las mejores CPU AM4 disponibles actualmente? La elección de la mejor CPU AM4 depende de tu presupuesto y de la carga de trabajo, y una elección acertada puede mejorar considerablemente tanto el rendimiento en los videojuegos como la capacidad de respuesta general del sistema. Estas son nuestras tres recomendaciones principales:

AMD Ryzen 9 5950X – Con 16 núcleos y 32 hilos, frecuencias de reloj de hasta 4,9 GHz y 64 MB de caché L3, este procesador destaca en tareas exigentes como el renderizado 3D, la edición de vídeo y el desarrollo de software. Sigue siendo la CPU AM4 más potente y aún rivaliza con muchos chips más recientes en tareas de productividad. AMD Ryzen 5 5600G – Una APU de 6 núcleos y 12 hilos con gráficos Radeon Vega integrados: este chip es la mejor opción básica para quienes montan equipos con un presupuesto ajustado. Ejecuta títulos populares de e-sports a 60 FPS sin necesidad de una GPU dedicada y es ideal para ordenadores para juegos asequibles, equipos para estudiantes o sistemas de cine en casa. AMD Ryzen 7 5800X3D – Gracias a la tecnología 3D V-Cache de AMD, este procesador de 8 núcleos y 16 hilos ofrece uno de los mejores rendimientos para juegos disponibles en la plataforma AM4. Destaca en títulos exigentes y aumenta considerablemente la velocidad de fotogramas en comparación con los chips que no incorporan 3D V-Cache, lo que lo convierte en la mejor opción para los jugadores que buscan una experiencia de juego fluida y con un alto número de fotogramas por segundo.

Pero, ¿cuál?AM4 ¿Cuál es la mejor CPU? Depende de tus prioridades: la Cinco mil novecientos cincuentadetermina la productividad, el Cinco mil ochocientos treinta y treslidera el sector de los videojuegos, y el Cinco mil seiscientosofrece una relación calidad-precio inmejorable. Aunque estos son mis favoritos, el resto de la lista incluye excelentes opciones de gama media y orientadas a estaciones de trabajo. Sigue leyendo para ver qué procesador se adapta mejor a tus necesidades.

Las 9 mejores CPU AM4 para la multitarea: lista completa de CPU AM4

A continuación se presentan nueve procesadores AM4 clasificados por categoría. Cada sección incluye una tabla de especificaciones, ventajas y desventajas, y una valoración final.

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1. AMD Ryzen 9 5950X [La mejor CPU AM4 en general]

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 16 cilindros, 32 válvulas Frecuencia base/de refuerzo 3,4 GHz / hasta 4,9 GHz Caché (L2+L3) 8 MB de caché L2 + 64 MB de caché L3 TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido: requiere un radiador de recambio

Con 16 núcleos y 32 hilos, el Ryzen 9 5950X sigue siendo el chip AM4 más potente. En tareas multihilo, es la CPU AM4 más rápida del mercado. Su elevada frecuencia de turbo y su amplia memoria caché permiten a la CPU hacer frente a tareas exigentes como la edición de vídeo 4K, el renderizado 3D y el desarrollo de software. Además, ofrece un excelente rendimiento monohilo para los videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Potencia multihilo sin igual – Sus 32 subprocesos gestionan con facilidad cargas de trabajo pesadas, como la codificación o la virtualización. ✅ Excelente rendimiento en un solo subproceso– Mejoras en4,9 GHz, lo que garantiza un rendimiento ágil en juegos y aplicaciones. ✅ Enorme caché L3 de 64 MB – Mantiene los conjuntos de datos de gran tamaño más cerca de los núcleos para mejorar el rendimiento en las aplicaciones creativas. ✅ Compatibilidad con PCIe 4.0 – Compatible con placas base X570/B550 para un almacenamiento NVMe de alta velocidad. ✅ Viabilidad a largo plazo – Sigue estando a la altura de las CPU de gama alta más recientes en tareas que se benefician del número de núcleos. ❌ Requiere una refrigeración de alta calidad – Con un TDP de 105 W y sin refrigerador incluido, los ensambladores deberán invertir en un refrigerador por aire o por líquido adecuado

Su combinación de un elevado número de núcleos y una gran velocidad en un solo subproceso lo convierte en una opción excepcionalmente versátil para creadores, usuarios avanzados y estaciones de trabajo exigentes. Si buscas el máximo rendimiento posible en AM4 sin renunciar a nada, este es el chip a batir.

Veredicto final: Si te estás preguntando «¿Cuál es la mejor CPU para AM4 sin renunciar a nada?», esta es tu respuesta. Si quieres el máximo rendimiento que ofrece AM4 y quieres abordar tareas de creación de contenidos o simulaciones, Ryzen 9 5950X es insuperable. Su capacidad multihilo y sus velocidades en un solo núcleo, que siguen siendo muy potentes, la convierten en la mejor CPU de AMD en cuanto a rendimiento general en AM4.

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2. AMD Ryzen 5 5600G [La mejor CPU AM4 económica]

Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos seis C / doce T Frecuencia base/de refuerzo 3,9 GHz / hasta 4,4 GHz Caché (L2+L3) 3 MB de L2 + 16 MB de L3 TDP 65 W (configurable a 45 W) Enchufe AM4 GPU integrada Radeon Vega 7 (7 unidades de cómputo a 1,9 GHz) Nevera Incluye Wraith Stealth

The Ryzen 5 5600G combina un sólido rendimiento de la CPU con una GPU integrada de gran calidad. Su tarjeta gráfica Vega 7 es capaz de ejecutar títulos de e-sports como Valoraciónand Rocket League a más de 60 FPS en 1080p, lo que la hace perfecta para sistemas de juego económicos o configuraciones HTPC. Gracias a la arquitectura Zen 3, también ofrece un gran rendimiento en tareas de un solo subproceso.

Ventajas Contras ✅ Gráficos Vega integrados – Permite jugar a una resolución de entre 720p y 1080p sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada. ✅ Bajo coste del sistema – Permite ahorrar dinero al eliminar la necesidad de una GPU independiente y reducir el consumo de energía. ✅ Un rendimiento aceptable para un procesador de 6 núcleos – Suficientes subprocesos para realizar varias tareas a la vez y crear contenido sencillo. ✅ Compatible con placas base B450/B550 – A menudo, basta con actualizar la BIOS. ✅ Nevera portátil – El sistema Wraith Stealth reduce los costes y resulta adecuado para el funcionamiento de serie. ❌ Posibilidades de actualización limitadas – La tarjeta gráfica integrada es suficiente para juegos ocasionales, pero limita el rendimiento de los títulos AAA con ajustes altos; combinarla con una tarjeta gráfica dedicada podría no resultar la opción más rentable.

El 5600G destaca porque ofrece una experiencia informática completa sin necesidad de una tarjeta gráfica, lo que permite mantener bajos los costes totales del sistema. Es el punto de partida perfecto para los aficionados a los videojuegos con un presupuesto ajustado, para montajes compactos o para actualizar sistemas antiguos con un presupuesto limitado.

Veredicto final: A los aficionados a la informática que quieran revivir un viejo montaje AM4 o crear un PC para juegos compacto les encantará Ryzen 5 5600G. Su tarjeta gráfica integrada y su diseño eficiente lo convierten en una opción con una excelente relación calidad-precio en 2025.

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3. AMD Ryzen 7 5800X3D [La mejor CPU AM4 para juegos]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8C / 16T Frecuencia base/de refuerzo 3,4 GHz / hasta 4,5 GHz Caché (L2+L3) 4 MB de caché L2 + 96 MB de caché L3 TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido

¿Cuál es el mejor? AM4 ¿Una CPU para jugar? La Ryzen 7 5800X3D. La tecnología 3D V-Cache de AMD integra memoria caché adicional en el chip, lo que da como resultado aproximadamente un 15 % más de rendimiento en juegos en comparación con los chips que no son 3D. Esa enorme caché L3 de 96 MB suministra datos del juego a los núcleos con una latencia mínima, lo que ayuda a mantener altas velocidades de fotogramas en títulos en los que la CPU es el cuello de botella.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional en juegos – La mayor capacidad de caché se traduce en un mayor número de FPS, lo que la convierte en la CPU para juegos más rápida con socket AM4. ✅ 8 núcleos/16 subprocesos – Potencia más que suficiente para realizar varias tareas a la vez, ver contenidos en streaming y llevar a cabo tareas creativas. ✅ Actualización directa a AM4 – Funciona en muchas placas base X570/B550 tras actualizar la BIOS. ✅ Consumo energético equilibrado – El TDP está a la altura del de otros chips Ryzen de gama alta, lo que permite mantener la temperatura bajo control. ✅ Longevidad – Sigue siendo competitiva frente a algunas CPU para juegos AM5 más recientes, lo que la convierte en una buena inversión a largo plazo. ❌ No incluye nevera – Se necesita un radiador de recambio de calidad para alcanzar las frecuencias máximas de sobrealimentación.

El 5800X3D sigue siendo el procesador con mejor rendimiento para juegos en AM4 gracias a su enorme ventaja en cuanto a caché. Si tu prioridad es conseguir más FPS y una experiencia de juego más fluida, ningún otro procesador AM4 puede igualar lo que este chip es capaz de ofrecer.

Veredicto final: Si hablamos solo de juegos, nada en AM4 supera al Ryzen 7 5800X3D – es lo mejor AM4 CPU para juegos con una ventaja considerable. Su 3D V-Cache ofrece una tasa de fotogramas por segundo (FPS) sin igual para títulos competitivos y de un solo jugador, mientras que sus 8 núcleos garantizan una reproducción fluida y una gestión multitarea sin interrupciones.

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4. AMD Ryzen 9 5900X [La mejor CPU AM4 de gama alta]

Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 12C / 24T Frecuencia base/de refuerzo 3,7 GHz / hasta 4,8 GHz Caché (L2+L3) 6 MB de L2 + 64 MB de L3 TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido

The Ryzen 9 5900X Combina un elevado número de núcleos con una gran velocidad en un solo subproceso, lo que lo hace ideal para los gamers que también realizan tareas multihilo, como el streaming y la edición de vídeo. Con 12 núcleos y una frecuencia de reloj turbo de 4,8 GHz, ofrece un rendimiento casi de gama alta a un precio inferior al del 5950X.

Ventajas Contras ✅ 12 núcleos/24 subprocesos – El lugar ideal para jugar, hacer streaming y trabajar. ✅ Gran aumento de rendimiento en un solo núcleo – Con una frecuencia de hasta 4,8 GHz, garantiza una excelente capacidad de respuesta. ✅ 64 MB de caché L3 – Gran capacidad de memoria integrada en el chip para tareas exigentes. ✅ Compatibilidad con AM4 y PCIe 4.0 – Funciona a la perfección con placas base X570/B550. ✅ Mejor relación calidad-precio – Es más barato que el 5950X y ofrece un rendimiento similar en juegos. ❌ Requiere un sistema de refrigeración de recambio – El TDP de 105 W implica que necesitas un buen sistema de refrigeración para evitar la reducción de rendimiento.

Su combinación de 12 núcleos y altas velocidades de turbo lo convierten en una potente máquina polivalente ideal tanto para gamers como para streamers y creadores de contenido. Ofrece un rendimiento casi de gama alta sin tener que pagar el precio del 5950X, lo que lo convierte en una opción inteligente de gama alta. Si quieres comparar el rendimiento en juegos de forma más general, echa un vistazo a nuestra guía sobre el la mejor CPU para juegos para ver cómo se compara AM4 con las plataformas más recientes.

Veredicto final: Ryzen 9 5900X es la opción de gama alta para aquellos usuarios que buscan un rendimiento casi de gama alta, pero que no necesitan 16 núcleos. Es perfecto para juegos exigentes, streaming y trabajos creativos.

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5. AMD Ryzen 9 3950X [La mejor CPU AM4 para renderizado y estaciones de trabajo]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 16 cilindros, 32 válvulas Frecuencia base/de refuerzo 3,5 GHz / hasta 4,7 GHz Caché (L2+L3) 72 MB TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido

Cuando AMD lanzó el 3950X en 2019, introdujo los 16 núcleos en el segmento generalista. En [año actual], sigue siendo un procesador fantástico para estaciones de trabajo, especialmente para los profesionales creativos con un presupuesto limitado. Las pruebas de rendimiento realizadas por Puget Systems revelaron que el El 3950X ofrece un rendimiento de renderizado fantástico para su gama de precios y, gracias a su gran velocidad en un solo subproceso, es una opción muy recomendable para el modelado y el renderizado 3D.

Ventajas Contras ✅ 16 núcleos/32 subprocesos – Ideal para el renderizado, la compilación y la simulación basados en CPU. ✅ Velocidad constante en un solo subproceso – Garantiza la fluidez de las tareas de modelado y diseño. ✅ Compatible con placas más antiguas – Funciona en placas X570/B550 y en muchas placas B450 (se requiere una actualización de la BIOS). ✅ Buena relación calidad-precio – A menudo tienen un precio más reducido en comparación con los chips más nuevos de la serie 5000. ✅ Ecosistema maduro – Compatibilidad con BIOS y controladores bien conocida y estable. ❌ Por detrás del 5950X en cuanto a eficiencia – Las velocidades de reloj ligeramente inferiores se traducen en tiempos de renderizado más largos en comparación con el 5950X; aun así, ofrece una excelente relación calidad-precio.

Este procesador sigue siendo una opción muy interesante para los creadores que necesitan muchos núcleos sin tener que dar el salto a una plataforma más nueva. Destaca en tareas de renderizado, simulación y multitarea, donde el número de subprocesos es fundamental. Si estás pensando en renovar por completo tu estación de trabajo, nuestra guía sobre la Los mejores refrigeradores para CPU puede ayudarte a elegir la solución térmica adecuada.

Veredicto final: Para los profesionales que se preocupan por el presupuesto y se dedican al renderizado o la simulación, Ryzen 9 3950X ofrece una relación calidad-precio excepcional. Es una forma estupenda de actualizar una estación de trabajo AM4 más antigua.

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6. AMD Ryzen 5 5600X [La mejor CPU AM4 de gama media]

Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos seis C / doce T Frecuencia base/de refuerzo 3,7 GHz / hasta 4,6 GHz Caché (L2+L3) 3 MB de caché L2 + 32 MB de caché L3 TDP 65 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Wraith Stealth

The Ryzen 5 5600X Ha sido durante mucho tiempo el chip de referencia para equipos de gaming económicos y sigue siendo uno de los mejores AM4 Ryzen Opciones de CPU para sistemas de gama media. Seis núcleos ofrecen potencia más que suficiente para los juegos actuales, mientras que su 65 W TDP mantiene bajos los niveles de temperatura y el consumo energético. La CPU también ofrece un buen margen para el overclocking y un sólido rendimiento en un solo subproceso.

Ventajas Contras ✅ Excelentes velocidades en un solo subproceso– Mejoras en4,6 GHzpara conseguir un alto número de fotogramas por segundo. ✅ Bajo consumo energético – Con un TDP de 65 W, la refrigeración resulta sencilla y se reduce el consumo eléctrico. ✅ Buena relación calidad-precio – Ofrece un rendimiento similar al del 5800X a un precio más bajo. ✅ Nevera portátil – El Wraith Stealth es suficiente para el funcionamiento de serie. ✅ Amplia compatibilidad – Funciona en placas B450, B550 y X570 tras actualizar la BIOS. ❌ Es posible que los seis núcleos se desgasten antes – Es posible que los futuros videojuegos y aplicaciones creativas saquen mayor partido a un mayor número de núcleos, aunque la CPU sigue siendo muy potente en la actualidad.

The Cinco mil seiscientossigue siendo la opción ideal para los equipos de gaming de gama media, ya que ofrece un rendimiento excelente con un bajo consumo energético. Combina a la perfección con algunas de las mejores tarjetas gráficas del rango de precios de 200 a 400 dólares, lo que garantiza un rendimiento excelente en resoluciones de 1080p y 1440p. Si buscas una experiencia de juego fluida y una gran productividad sin gastar de más, el Cinco mil seiscientos es difícil de superar.

Veredicto final: Para juegos de gama media y tareas cotidianas, Ryzen 5 5600X da en el clavo. Es eficiente, asequible y seguirá ofreciendo un rendimiento excelente en 2025.

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7. AMD Ryzen 9 5900XT [La mejor CPU AM4 actualizada para creadores]

Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 16 cilindros, 32 válvulas Frecuencia base/de refuerzo 3,3 GHz / hasta 4,8 GHz Caché (L2+L3) 8 MB de caché L2 + 64 MB de caché L3 TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido

Lanzado en julio de 2024, el Ryzen 9 5900XTactualiza elCinco mil novecientos cincuenta con frecuencias ligeramente inferiores, pero con el mismo diseño de 16 núcleos y 32 hilos. La propia página del producto de AMD lo presenta como rendimiento de alta gama para creadores y gamers. La lista de Amazon se hace eco de esto, señalando que el chip ofrece potente rendimiento en la creación de contenidos y en los videojuegos.

Es ideal para creadores que necesitan muchos núcleos pero quieren seguir con el formato AM4. Para obtener el máximo rendimiento, combínalo con algunas de las mejores memorias RAM para sistemas AMD: la DDR4-3600 CL16 es la opción ideal para Ryzen.

Ventajas Contras ✅ 16 núcleos/32 subprocesos – Capaz de gestionar tareas multitarea intensivas, renderizado 3D y edición de vídeo. ✅ Aumento a 4,8 GHz – Ofrece un excelente rendimiento en un solo subproceso. ✅ 64 MB de caché L3 – Una caché de gran tamaño facilita las tareas de creación de contenidos. ✅ AM4 y PCIe 4.0 – Actualización sin necesidad de desmontar el sistema en placas B550/X570 mediante una actualización de la BIOS. ✅ Una alternativa asequible al 5950X – Suelen ser más baratos, aunque ofrecen un rendimiento similar. ❌ No incluye nevera – Es necesario contar con un buen sistema de refrigeración por aire o por líquido para garantizar un rendimiento constante.

Con un chip renovado y 16 núcleos, la 5900XT ofrece a los creadores y a quienes realizan múltiples tareas a la vez una potencia de nivel profesional en la plataforma AM4. Es una forma inteligente de prolongar la vida útil de un equipo AM4 ya existente y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento notable.

Veredicto final: Ryzen 9 5900XT renueva la plataforma AM4 con un nuevo chip y ofrece a creadores y gamers una opción asequible para alcanzar los 16 núcleos. Si necesitas una CPU de clase workstation pero no quieres pagar el precio del 5950X, esta es la opción ideal.

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8. AMD Ryzen 9 3900X [La mejor CPU AM4 de 12 núcleos para la multitarea]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 12C / 24T Frecuencia base/de refuerzo 3,8 GHz / hasta 4,6 GHz Caché (L2+L3) 6 MB de L2 + 64 MB de L3 TDP 105 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Refrigerador Wraith Prism en algunos modelos

The Ryzen 9 3900X fue la primera CPU de 12 núcleos del mercado generalista y sigue siendo una excelente opción para la multitarea en 2025. La exhaustiva reseña de HotHardware señala que el 3900X ofrece rendimiento superior en un solo subproceso y en múltiples subprocesos en comparación con las generaciones anteriores, superando en ocasiones al Threadripper 2950X de 16 núcleos. Destacan que «supera con creces al Core i9-9900K, de precio similar, en tareas multihilo». Esto lo convierte en una opción ideal para el streaming, los videojuegos y el trabajo a la vez.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento multihilo – 12 núcleos gestionan simultáneamente el streaming, la codificación y los videojuegos. ✅ Buenas velocidades en un solo subproceso – Alcanza los 4,6 GHz. ✅ Gran capacidad de caché – 64 MB de caché L3 para una multitarea fluida. ✅ Nevera incluida (en algunos modelos) – El RGB Wraith Prism aporta un valor añadido y simplifica el montaje. ✅ Amplio apoyo de la tabla – Funciona con placas B450, B550 y X570. ❌ Arquitectura antigua – El IPC de Zen 2 es inferior al de Zen 3, lo que significa que el rendimiento por núcleo queda por detrás del del nuevo 5900X; aun así, sigue siendo una opción muy interesante.

Esta CPU sigue gestionando a la perfección las tareas multitarea más exigentes, lo que la convierte en la opción ideal para usuarios que juegan, retransmiten y crean contenido al mismo tiempo. Su gran rendimiento y sus descuentos ocasionales la convierten en una valiosa alternativa a los chips más recientes. Quienes quieran montar un equipo sin salirse del presupuesto también pueden echar un vistazo a nuestra la mejor CPU Consulta la guía para ver más ideas de mejora.

Veredicto final: Si necesitas 12 núcleos para el streaming y la multitarea, pero no te compensa comprar un 5900X, Ryzen 9 3900X sigue siendo una opción rentable. Ofrece un gran rendimiento multinúcleo y, en algunos modelos, incluye un sistema de refrigeración.

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9. AMD Ryzen 3 3300X [La mejor CPU AM4 para principiantes]

Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4C / 8T Frecuencia base/de refuerzo 3,8 GHz / hasta 4,3 GHz Caché (L2+L3) 2 MB de L2 + 16 MB de L3 TDP 65 W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Wraith Stealth

Por qué es ideal para equipos básicos: The Ryzen 3 3300X Cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos, además de altas velocidades de reloj, lo que lo convierte en una opción muy popular para equipos de gaming económicos. Admite overclocking y se mantiene fresco, lo que lo convierte en una plataforma ideal para los aficionados al bricolaje.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en un solo subproceso – Alcanza los 4,3 GHz, lo que garantiza un alto número de fotogramas por segundo. ✅ Desbloqueado para overclocking – Permite a los aficionados sacar el máximo partido al rendimiento. ✅ Bajo coste y bajo consumo – Con un TDP de 65 W y un disipador incluido, montar el equipo es muy sencillo. ✅ Ideal para los deportes electrónicos – Es capaz de ejecutar juegos a 1080p cuando se combina con una tarjeta gráfica de gama media. ✅ Fácil compatibilidad – Funciona en la mayoría de placas AM4 tras actualizar la BIOS. ❌ Solo cuatro núcleos – Limita el rendimiento en tareas multihilo intensivas y en futuros videojuegos; sigue siendo ideal para ordenadores básicos y de uso secundario.

The Tres mil trescientos Xofrece un rendimiento excelente para un nivel básico a pesar de su modesto número de núcleos, especialmente para jugar sin gastar mucho. Es una forma estupenda de montar un sistema económico y ágil que sigue resultando rápido en el uso diario. Si el precio es tu principal limitación, nuestro la CPU más económica Esta guía analiza opciones más asequibles para distintos casos de uso.

Veredicto final: Quienes montan equipos con un presupuesto ajustado y los que se inician en los videojuegos para PC sabrán apreciar el Ryzen 3 3300X. Ofrece una excelente relación calidad-precio y deja margen para futuras actualizaciones de la GPU.

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¿Cuál es la CPU AM4 más rápida?

Depende de cómo se defina «el más rápido»:

El más rápido para jugar → Ryzen 7 5800X3D – La caché 3D V-Cache de 96 MB ofrece las frecuencias de fotogramas más altas en juegos en los que la CPU es el cuello de botella, llegando a igualar o superar a los chips AM5 más recientes.

→ Ryzen 7 5800X3D – La caché 3D V-Cache de 96 MB ofrece las frecuencias de fotogramas más altas en juegos en los que la CPU es el cuello de botella, llegando a igualar o superar a los chips AM5 más recientes. El más rápido para cargas de trabajo multihilo → Ryzen 9 5950X – Con 16 núcleos y frecuencias de reloj de hasta 4,9 GHz, destaca en tareas de renderizado, codificación y simulación.

→ Ryzen 9 5950X – Con 16 núcleos y frecuencias de reloj de hasta 4,9 GHz, destaca en tareas de renderizado, codificación y simulación. El mayor rendimiento en un solo núcleo → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Ambos alcanzan frecuencias de reloj de hasta 4,8-4,9 GHz, lo que proporciona una capacidad de respuesta de primer nivel en aplicaciones con pocos subprocesos.

Para la mayoría de los usuarios, «más rápido» significa un mejor rendimiento en los videojuegos, lo que hace que el Cinco mil ochocientos treinta y tresel claro ganador. Para creadores y profesionales, el Cinco mil novecientos cincuentase lleva la palma.

¿Necesito una CPU AM4?

La plataforma AM4 se lanzó en 2016 y se convirtió en el zócalo más duradero de AMD. En 2025, se considera un plataforma heredada, pero sigue siendo relevante por varias razones:

Usuarios que actualizan: Si ya tienes una placa base AM4 y quieres mejorar el rendimiento, instalar la mejor CPU AM4 para tu tipo de uso es la forma más rentable de actualizar el sistema. A menudo, lo único que hace falta es actualizar la BIOS. AM4 ofrece una ecosistema maduro con una estabilidad probada y una amplia compatibilidad con procesadores.

Si ya tienes una placa base AM4 y quieres mejorar el rendimiento, instalar la mejor CPU AM4 para tu tipo de uso es la forma más rentable de actualizar el sistema. A menudo, lo único que hace falta es actualizar la BIOS. AM4 ofrece una con una estabilidad probada y una amplia compatibilidad con procesadores. Creadores de presupuestos: Las placas base con memoria DDR4 y zócalo AM4 son más económicas que las alternativas con DDR5 y AM5. Combinar componentes asequibles con la mejor CPU para el zócalo AM4 que se ajuste a tu presupuesto ofrece un excelente rendimiento para juegos a 1080p/1440p y gestiona con facilidad las tareas creativas. Esto la convierte en la opción ideal para estudiantes o para jugadores que cuidan su presupuesto.

Las placas base con memoria DDR4 y zócalo AM4 son más económicas que las alternativas con DDR5 y AM5. Combinar componentes asequibles con la mejor CPU para el zócalo AM4 que se ajuste a tu presupuesto ofrece un excelente rendimiento para juegos a 1080p/1440p y gestiona con facilidad las tareas creativas. Esto la convierte en la opción ideal para estudiantes o para jugadores que cuidan su presupuesto. Ordenadores secundarios y usuarios particulares: Para un servidor multimedia, un ordenador de cine en casa o un ordenador de sobremesa de oficina, la plataforma AM4 ofrece una potencia más que suficiente. Los procesadores de gama baja, como el 5600G o el 3300X, se calientan poco y gestionan sin problemas la navegación web, el streaming y tareas de productividad ligeras.

Sin embargo, hay algunas limitaciones. AM4 no es compatible con PCIe 5.0 ni con la memoria DDR5, no pueden utilizar la última versión de AMD Ryzen 8000/9000 procesadores, y cuenta con límites de suministro de potencia para chips de gama muy alta. La actualización a AM5 garantiza la compatibilidad con futuras tecnologías, es compatible con DDR5 y ofrece mejores gráficos integrados, pero a un coste más elevado.

En general, AM4 sigue siendo una opción inteligente si ya dispones de hardware compatible o si tu presupuesto es ajustado. Si buscas un rendimiento excepcional o posibilidades de actualización a largo plazo, plantéate optar por AM5. Si aún estás dudando entre plataformas, nuestra AMD vs Intel Este desglose ayuda a aclarar las diferencias de rendimiento entre los distintos niveles de productividad, juegos y presupuesto.

Mi valoración general sobre las mejores CPU de AMD para AM4

Si estás montando o actualizando un ordenador con socket AM4, la mejor CPU para AM4 La elección del procesador depende de tu carga de trabajo, tu presupuesto y tus objetivos a largo plazo. A continuación te explico cómo lo elegiría en función del uso que le vayas a dar:

Para un rendimiento multihilo de primer nivel → Ryzen 9 5950X .

La CPU AM4 más potente para renderizado, edición, simulación y tareas exigentes en estaciones de trabajo.

. La CPU AM4 más potente para renderizado, edición, simulación y tareas exigentes en estaciones de trabajo. Para montajes económicos o para quienes se inician en el mundo de los ordenadores → Ryzen 5 5600G .

Excelente relación calidad-precio con la tarjeta gráfica Vega integrada: ideal para los deportes electrónicos, equipos para estudiantes o configuraciones domésticas sin tarjeta gráfica dedicada.

. Excelente relación calidad-precio con la tarjeta gráfica Vega integrada: ideal para los deportes electrónicos, equipos para estudiantes o configuraciones domésticas sin tarjeta gráfica dedicada. Para un rendimiento puro en los videojuegos → Ryzen 7 5800X3D.

La enorme caché de 96 MB ofrece el mayor número de FPS en la plataforma AM4.

Ya sea para un equipo de uso general, para juegos, para la creación de contenidos, para uso doméstico o como estación de trabajo completa, la plataforma AM4 sigue ofreciendo una relación calidad-precio excepcional. Elige primero en función de tus necesidades y, después, de tu presupuesto. Una CPU adecuada mantendrá tu sistema rápido, ágil y al día durante muchos años.

Preguntas frecuentes