As 9 melhores CPUs AM4 para 2026 – Potência, relação qualidade/preço e durabilidade
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Qual é o melhor processador AM4? As melhores opções de processadores AM4 continuam a oferecer uma excelente relação qualidade/preço para jogadores, criadores de conteúdo e quem pretende atualizar o equipamento, mas ainda não está pronto para dar o salto para a plataforma AM5 mais recente. O AM4 não é apenas «hardware antigo» – é um ecossistema maduro e acessível, com CPUs que continuam a dar conta do recado em jogos modernos, multitarefas e tarefas de produtividade.
Neste guia, analiso nove processadores de destaque para o ajudar a encontrar o melhor processador AM4 para as suas necessidades, explicando o que cada chip faz melhor e para quem é ideal. Também irá descobrir quando faz sentido, na prática, escolher o AM4 em vez de uma configuração AM5 mais cara, especialmente se pretender obter o máximo desempenho por cada euro investido.
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As nossas melhores escolhas para CPUs AM4
Então, quais são as melhores CPUs AM4 disponíveis atualmente? A escolha da melhor CPU AM4 depende do seu orçamento e da sua carga de trabalho, e a escolha certa pode melhorar drasticamente tanto o desempenho nos jogos como a capacidade de resposta geral do sistema. Aqui estão as nossas três principais escolhas:
- AMD Ryzen 9 5950X – Com 16 núcleos e 32 threads, frequências de clock de boost até 4,9 GHz e 64 MB de cache L3, este processador destaca-se em tarefas exigentes, como renderização 3D, edição de vídeo e desenvolvimento de software. Continua a ser o processador AM4 mais potente e ainda rivaliza com muitos chips mais recentes em tarefas de produtividade.
- AMD Ryzen 5 5600G – Uma APU de 6 núcleos/12 threads com gráficos Radeon Vega integrados – este chip é a melhor opção de gama básica para quem pretende montar um computador com um orçamento reduzido. Executa títulos populares de e-sports a 60 FPS sem uma GPU dedicada e é ideal para PCs de jogos acessíveis, configurações para estudantes ou sistemas de cinema em casa.
- AMD Ryzen 7 5800X3D – Graças à tecnologia 3D V-Cache da AMD, este processador de 8 núcleos/16 threads oferece um dos mais elevados níveis de desempenho em jogos disponíveis na plataforma AM4. Destaca-se em jogos exigentes e aumenta significativamente as taxas de fotogramas em comparação com chips sem 3D, tornando-o a melhor escolha para jogadores que dão prioridade a uma jogabilidade fluida e com elevado FPS.
Mas qual é o melhor processador AM4? Depende das suas prioridades – o 5950X domina a produtividade, o 5800X3D lidera nos jogos e o 5600G oferece uma relação qualidade/preço imbatível. Embora estes sejam os meus favoritos, o resto da lista inclui excelentes opções de gama média e orientadas para estações de trabalho. Continua a ler para descobrires qual o processador que melhor se adapta às tuas necessidades.
As 9 melhores CPUs AM4 para multitarefas: Lista completa de CPUs AM4
Abaixo encontram-se nove processadores AM4 classificados por categoria. Cada secção inclui uma tabela de especificações, vantagens e desvantagens e um veredicto final.
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1. AMD Ryzen 9 5950X [Melhor CPU AM4 em geral]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Threads
|16C / 32T
|Frequência de base/boost
|3,4 GHz / até 4,9 GHz
|Cache (L2+L3)
|8 MB L2 + 64 MB L3
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Não incluído – requer um dissipador de calor de reposição
Com 16 núcleos e 32 threads, o Ryzen 9 5950X continua a ser o chip AM4 mais potente. Em cargas de trabalho multithread, é o processador AM4 mais rápido disponível. A sua elevada frequência de boost e a grande memória cache permitem que o processador lide com cargas de trabalho exigentes, como edição de vídeo 4K, renderização 3D e desenvolvimento de software. Também oferece um excelente desempenho single-thread para jogos.
|Prós
|Contras
|✅ Potência multithread inigualável – 32 threads lidam com cargas de trabalho pesadas, como codificação ou virtualização, com facilidade.
✅ Forte desempenho em single-thread – Atinge 4,9 GHz, garantindo uma resposta rápida em jogos e um bom desempenho das aplicações.
✅ Enorme cache L3 de 64 MB – Mantém grandes conjuntos de dados mais próximos dos núcleos para um melhor desempenho em aplicações criativas.
✅ Suporte a PCIe 4.0 – Funciona com placas-mãe X570/B550 para armazenamento NVMe rápido.
✅ Viabilidade a longo prazo – Continua a competir com CPUs topo de gama mais recentes em tarefas que escalam com o número de núcleos.
|❌ Requer refrigeração de alta qualidade – Com um TDP de 105 W e sem refrigerador incluído, os montadores têm de investir num refrigerador a ar ou líquido adequado
A sua combinação de elevado número de núcleos e velocidades elevadas em single-thread torna-o excepcionalmente versátil para criadores, utilizadores avançados e estações de trabalho exigentes. Se pretende o máximo absoluto de desempenho AM4 sem quaisquer compromissos, este é o chip a bater.
Veredicto final: Se estás a perguntar «Qual é a melhor CPU para AM4 sem quaisquer compromissos?», esta é a tua resposta. Se pretende o desempenho mais elevado que a AM4 pode oferecer e lidar com tarefas de criação de conteúdos ou simulação, o Ryzen 9 5950X é imbatível. A sua proeza multithread e as velocidades de núcleo único ainda elevadas tornam-no na melhor CPU da AMD em termos de desempenho global na AM4.
2. AMD Ryzen 5 5600G [O melhor processador AM4 económico]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Threads
|6C / 12T
|Frequência de base/boost
|3,9 GHz / até 4,4 GHz
|Cache (L2+L3)
|3 MB L2 + 16 MB L3
|TDP
|65 W (configurável para 45 W)
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Radeon Vega 7 (7 unidades de computação a 1,9 GHz)
|Sistema de refrigeração
|Wraith Stealth incluído
O Ryzen 5 5600G combina um desempenho sólido da CPU com uma GPU integrada competente. A sua placa gráfica Vega 7 consegue executar jogos de e-sports como o Valorant e o Rocket League a mais de 60 FPS em 1080p, tornando-o perfeito para jogos económicos ou configurações de HTPC. Com a arquitetura Zen 3, oferece também um forte desempenho em single-thread.
|Prós
|Contras
|✅ Placa gráfica Vega integrada – Permite jogar a 720p–1080p sem uma placa gráfica dedicada.
✅ Baixo custo do sistema – Poupa dinheiro ao eliminar a necessidade de uma placa gráfica separada e ao reduzir o consumo de energia.
✅ Desempenho razoável com 6 núcleos – Número suficiente de threads para multitarefas e criação de conteúdos simples.
✅ Compatível com placas-mãe B450/B550 – Muitas vezes, basta uma atualização da BIOS.
✅ Sistema de refrigeração incluído – O Wraith Stealth mantém os custos baixos e é adequado para o funcionamento com as configurações de fábrica.
|❌ Possibilidades de atualização limitadas – A placa gráfica integrada é adequada para jogos casuais, mas limita o desempenho de títulos AAA em configurações elevadas; combiná-la com uma placa gráfica dedicada pode não oferecer a melhor relação qualidade/preço.
O 5600G destaca-se por proporcionar uma experiência completa de PC sem necessitar de uma placa gráfica, mantendo os custos totais do sistema baixos. É o ponto de partida perfeito para jogos económicos, montagens compactas ou atualização de sistemas mais antigos com um orçamento apertado.
Veredicto final: Quem pretenda dar uma nova vida a uma antiga configuração AM4 ou criar um PC de jogos compacto vai adorar o Ryzen 5 5600G. A sua placa gráfica integrada e o design eficiente tornam-no uma excelente opção em 2025.
3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Melhor CPU AM4 para jogos]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Fios
|8 núcleos / 16 threads
|Frequência de base/impulso
|3,4 GHz / até 4,5 GHz
|Cache (L2+L3)
|4 MB L2 + 96 MB L3
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Não incluído
Qual é o melhor processador AM4 para jogos? O Ryzen 7 5800X3D. A tecnologia 3D V-Cache da AMD adiciona cache extra no chip, resultando num aumento de cerca de 15 % no desempenho em jogos, em comparação com chips sem 3D. Esse enorme cache L3 de 96 MB fornece dados de jogo aos núcleos com latência mínima, ajudando a manter taxas de fotogramas elevadas em jogos limitados pela CPU.
|Prós
|Contras
|✅ Desempenho excecional em jogos – O cache adicional traduz-se em FPS mais elevados, tornando-a a CPU AM4 mais rápida para jogos.
✅ 8 núcleos/16 threads – Potência mais do que suficiente para multitarefas, streaming e tarefas criativas.
✅ Atualização direta para AM4 – Funciona em muitas placas-mãe X570/B550 após uma atualização da BIOS.
✅ Consumo de energia equilibrado – O TDP está em linha com outros chips Ryzen topo de gama, mantendo a temperatura sob controlo.
✅ Longevidade – Continua a ser competitiva com algumas CPUs para jogos AM5 mais recentes, o que a torna um bom investimento a longo prazo.
|❌ Não inclui dissipador – É necessário um dissipador pós-venda de qualidade para atingir as frequências de boost máximas.
O 5800X3D continua a ser o processador com melhor desempenho para jogos na plataforma AM4, graças à sua enorme vantagem em termos de cache. Se a tua prioridade é um FPS mais elevado e uma jogabilidade mais fluida, nenhum outro processador AM4 se equipara ao que este chip é capaz de fazer.
Veredicto final: Para jogos puros, nada na plataforma AM4 supera o Ryzen 7 5800X3D – é o melhor processador AM4 para jogos, com uma vantagem significativa. O seu 3D V-Cache oferece FPS inigualáveis para jogos competitivos e de um único jogador, enquanto os seus 8 núcleos garantem um streaming e uma multitarefa fluidos.
4. AMD Ryzen 9 5900X [Melhor CPU AM4 de gama alta]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Threads
|12C / 24T
|Frequência de base/boost
|3,7 GHz / até 4,8 GHz
|Cache (L2+L3)
|6 MB L2 + 64 MB L3
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Não incluído
O Ryzen 9 5900X combina um elevado número de núcleos com velocidades elevadas em single-thread, tornando-o ideal para jogadores que também executam tarefas multithread, como streaming e edição de vídeo. Com 12 núcleos e uma frequência de clock de impulso de 4,8 GHz, oferece um desempenho próximo ao dos modelos topo de gama a um preço inferior ao do 5950X.
|Vantagens
|Contras
|✅ 12 núcleos/24 threads – O equilíbrio perfeito para jogos, streaming e produtividade.
✅ Elevado boost de núcleo único – Até 4,8 GHz garante uma excelente capacidade de resposta.
✅ 64 MB de cache L3 – Memória integrada no chip em abundância para tarefas exigentes.
✅ Suporte a AM4 + PCIe 4.0 – Funciona na perfeição com placas-mãe X570/B550.
✅ Melhor relação qualidade/preço – Mais barato do que o 5950X, oferecendo um desempenho semelhante em jogos.
|❌ Requer um sistema de refrigeração adicional – O TDP de 105 W significa que é necessário um bom sistema de refrigeração para evitar a redução de desempenho.
O equilíbrio entre os 12 núcleos e as elevadas velocidades de boost torna-o numa potência multifuncional para jogadores, streamers e criadores de conteúdo. Obtém um desempenho próximo do de um modelo topo de gama sem pagar os preços do 5950X, o que o torna uma escolha inteligente na gama alta. Se estiver a comparar o desempenho em jogos de forma mais abrangente, consulte o nosso guia sobre o melhor processador para jogos para ver como a plataforma AM4 se compara às plataformas mais recentes.
Veredicto final: o Ryzen 9 5900X é a escolha topo de gama para utilizadores que pretendem um desempenho próximo do de um modelo topo de gama, mas que não necessitam de 16 núcleos. É perfeito para jogos exigentes, streaming e trabalho criativo.
5. AMD Ryzen 9 3950X [O melhor processador AM4 para renderização e estações de trabalho]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Threads
|16C / 32T
|Frequência de base/boost
|3,5 GHz / até 4,7 GHz
|Cache (L2+L3)
|72 MB
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Não incluído
Quando a AMD lançou o 3950X em 2019, introduziu os 16 núcleos no segmento mainstream. Atualmente[currentyear], continua a ser um fantástico processador para estações de trabalho, especialmente para profissionais criativos com um orçamento limitado. Os testes de desempenho realizados pela Puget Systems revelaram que o 3950X oferece um desempenho de renderização fantástico para a sua gama de preços e, com uma velocidade elevada em single-thread, é uma escolha sólida para modelação e renderização 3D.
|Prós
|Contras
|✅ 16 núcleos/32 threads – Ideal para renderização, compilação e simulação baseadas na CPU.
✅ Velocidade sólida em single-thread – Mantém as tarefas de modelação e design responsivas.
✅ Compatível com placas-mãe mais antigas – Funciona em placas X570/B550 e em muitas placas B450 (é necessária uma atualização da BIOS).
✅ Boa relação qualidade/preço – Frequentemente com descontos em comparação com os chips mais recentes da série 5000.
✅ Ecossistema maduro – Suporte de BIOS/drivers bem compreendido e estável.
|❌ Menos eficiente que o 5950X – As velocidades de clock ligeiramente mais baixas significam tempos de renderização mais longos em comparação com o 5950X; ainda assim, oferece uma excelente relação qualidade/preço.
Este processador continua a ser uma escolha com excelente relação qualidade/preço para criadores que precisam de muitos núcleos sem terem de mudar para uma plataforma mais recente. Destaca-se em tarefas de renderização, simulação e multitarefa, onde o número de threads é mais importante. Se estiver a planear uma atualização completa da sua estação de trabalho, o nosso guia dos melhores dissipadores para CPU pode ajudá-lo a escolher a solução térmica certa.
Veredicto final: Para profissionais preocupados com o orçamento que realizam renderizações ou simulações, o Ryzen 9 3950X oferece um desempenho notável em relação ao preço. É uma excelente forma de atualizar uma estação de trabalho AM4 mais antiga.
6. AMD Ryzen 5 5600X [Melhor CPU AM4 de gama média]
|Especificações
|Detalhes
|Número de núcleos/threads
|6 núcleos / 12 threads
|Frequência de base/impulso
|3,7 GHz / até 4,6 GHz
|Cache (L2+L3)
|3 MB L2 + 32 MB L3
|TDP
|65 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Wraith Stealth incluído
O Ryzen 5 5600X tem sido, há muito, o chip de eleição para configurações de jogos acessíveis e continua a ser uma das melhores opções de CPU Ryzen AM4 para sistemas de gama média. Os seis núcleos proporcionam potência mais do que suficiente para os jogos modernos, enquanto o seu TDP de 65 W mantém a temperatura e o consumo de energia baixos. O processador oferece também boa margem para overclocking e um excelente desempenho em tarefas de um único segmento.
|Prós
|Contras
|✅ Excelentes velocidades em single-thread – Atinge os 4,6 GHz para um elevado FPS.
✅ Baixo consumo de energia – O TDP de 65 W facilita o arrefecimento e reduz o consumo de eletricidade.
✅ Boa relação qualidade/preço – Oferece um desempenho próximo do 5800X a um preço mais baixo.
✅ Refrigerador incluído – O Wraith Stealth é suficiente para o funcionamento de série.
✅ Ampla compatibilidade – Funciona em placas B450, B550 e X570 após atualização da BIOS.
|❌ Seis núcleos podem tornar-se obsoletos mais cedo – Os futuros jogos e aplicações criativas poderão beneficiar de mais núcleos, embora o processador continue a ser potente atualmente.
O 5600X continua a ser a escolha ideal para configurações de jogos de gama média, oferecendo um excelente desempenho com baixo consumo de energia. Combina na perfeição com algumas das melhores GPUs na faixa dos 200 a 400 dólares, proporcionando um excelente desempenho em 1080p e 1440p. Se pretende uma experiência de jogo fluida e elevada produtividade sem gastar demasiado, o 5600X é difícil de superar.
Veredicto final: Para jogos de gama média e produtividade no dia a dia, o Ryzen 5 5600X é a escolha ideal. É eficiente, acessível e continuará a oferecer um excelente desempenho em 2025.
7. AMD Ryzen 9 5900XT [Melhor CPU AM4 atualizada para criadores]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Cores
|16C / 32T
|Frequência de base/impulso
|3,3 GHz / até 4,8 GHz
|Cache (L2+L3)
|8 MB L2 + 64 MB L3
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Não incluído
Lançado em julho de 2024, o Ryzen 9 5900XT é uma versão atualizada do 5950X, com frequências ligeiramente mais baixas, mas mantendo o mesmo design de 16 núcleos e 32 threads. A própria página do produto da AMD posiciona-o como uma opção de desempenho topo de gama para criadores de conteúdo e jogadores. A lista de pontos-chave da Amazon reflete isto, salientando que o chip oferece um desempenho poderoso na criação de conteúdos e nos jogos.
É ideal para criadores que precisam de muitos núcleos, mas pretendem manter-se na plataforma AM4. Para obter o máximo desempenho, combine-o com algumas das melhores memórias RAM para sistemas AMD – a DDR4-3600 CL16 é a combinação ideal para o Ryzen.
|Prós
|Contras
|✅ 16 núcleos/32 threads – Lida com multitarefas pesadas, renderização 3D e edição de vídeo.
✅ Boost de 4,8 GHz – Mantém um forte desempenho em single-thread.
✅ 64 MB de cache L3 – O cache de grande capacidade ajuda nas cargas de trabalho de criação de conteúdos.
✅ AM4 e PCIe 4.0 – Atualização imediata em placas-mãe B550/X570 com atualização da BIOS.
✅ Alternativa acessível ao 5950X – Normalmente mais barato, oferecendo um desempenho semelhante.
|❌ Não inclui dissipador – É necessário um bom dissipador a ar ou líquido para garantir um desempenho sustentado.
Com silício atualizado e 16 núcleos, o 5900XT oferece aos criadores e utilizadores multitarefa potência ao nível de uma estação de trabalho na plataforma AM4. É uma forma inteligente de prolongar a vida útil de uma configuração AM4 existente, ao mesmo tempo que se obtém um desempenho significativo.
Veredicto final: O Ryzen 9 5900XT renova a plataforma AM4 com um novo chip e oferece aos criadores de conteúdo e aos jogadores uma opção económica para obter 16 núcleos. Se precisas de um processador de classe de estação de trabalho, mas não queres pagar os preços do 5950X, esta é a escolha certa.
8. AMD Ryzen 9 3900X [A melhor CPU AM4 de 12 núcleos para multitarefas]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Threads
|12C / 24T
|Frequência de base/boost
|3,8 GHz / até 4,6 GHz
|Cache (L2+L3)
|6 MB L2 + 64 MB L3
|TDP
|105 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Refrigerador Wraith Prism em algumas referências
O Ryzen 9 3900X foi o primeiro processador de 12 núcleos do segmento mainstream e continua a ser uma excelente opção para multitarefas em 2025. A análise exaustiva da HotHardware salienta que o 3900X oferece um desempenho superior em tarefas de um único e de múltiplos threads em comparação com as gerações anteriores, chegando por vezes a superar o Threadripper 2950X de 16 núcleos. Destacam que «supera largamente o Core i9-9900K, de preço semelhante, em cargas de trabalho multithread». Isto torna-o uma excelente escolha para streaming, jogos e produtividade em simultâneo.
|Prós
|Contras
|✅ Forte desempenho multithread – 12 núcleos lidam com streaming, codificação e jogos em simultâneo.
✅ Boas velocidades single-thread – Atinge 4,6 GHz.
✅ Cache generoso – 64 MB de cache L3 para multitarefas fluidas.
✅ Refrigerador incluído (em alguns modelos) – O RGB Wraith Prism acrescenta valor e simplifica a montagem.
✅ Amplo suporte a placas-mãe – Funciona com placas B450/B550/X570.
|❌ Arquitetura mais antiga – O IPC do Zen 2 é inferior ao do Zen 3, o que significa que o desempenho por núcleo fica aquém do mais recente 5900X; ainda assim, é uma opção com uma boa relação qualidade/preço.
Este processador continua a lidar com multitarefas pesadas de forma notável, tornando-o ideal para utilizadores que jogam, fazem streaming e criam conteúdo, tudo ao mesmo tempo. O seu forte desempenho e descontos ocasionais tornam-no uma alternativa valiosa aos chips mais recentes. Quem está a montar um PC com um orçamento limitado também pode consultar o nosso guia dos melhores processadores para mais ideias de atualização.
Veredicto final: Se precisas de 12 núcleos para transmissões e multitarefas, mas não consegues justificar a compra de um 5900X, o Ryzen 9 3900X continua a ser uma opção económica. Oferece um forte desempenho multiconúcleo e inclui um dissipador de calor em algumas referências.
9. AMD Ryzen 3 3300X [Melhor CPU AM4 de gama básica]
|Especificações
|Detalhes
|Núcleos/Fios
|4C / 8T
|Frequência de base/boost
|3,8 GHz / até 4,3 GHz
|Cache (L2+L3)
|2 MB L2 + 16 MB L3
|TDP
|65 W
|Soquete
|AM4
|GPU integrada
|Nenhuma
|Refrigerador
|Wraith Stealth incluído
Por que é excelente para montagens de nível básico: O Ryzen 3 3300X possui quatro núcleos e oito threads com velocidades de clock elevadas, tornando-o uma escolha favorita para sistemas de jogos económicos. Suporta overclocking e mantém-se frio, proporcionando uma plataforma divertida para quem gosta de fazer ajustes.
|Prós
|Contras
|✅ Excelente desempenho em single-thread – Atinge os 4,3 GHz, proporcionando um elevado FPS.
✅ Desbloqueado para overclocking – Permite aos entusiastas obter um desempenho adicional.
✅ Baixo custo e baixo consumo – TDP de 65 W e dissipador incluído facilitam a montagem de sistemas.
✅ Adequado para e-sports – Suporta jogos a 1080p quando combinado com uma GPU de gama média.
✅ Compatibilidade fácil – Funciona na maioria das placas-mãe AM4 com uma atualização da BIOS.
|❌ Apenas quatro núcleos – Limita o desempenho em tarefas multithread exigentes e em jogos futuros; continua a ser perfeito para computadores de gama básica e secundários.
O 3300X oferece um excelente desempenho de nível básico, apesar do seu número modesto de núcleos, especialmente para jogos económicos. É uma ótima forma de montar um sistema de baixo custo e responsivo que continua a parecer rápido na utilização diária. Se o preço for a sua principal limitação, o nosso guia dos melhores processadores económicos explora opções mais acessíveis para diferentes casos de utilização.
Veredicto final: Quem está a montar um PC com orçamento reduzido e os jogadores de PC iniciantes irão apreciar o Ryzen 3 3300X. Oferece uma excelente relação qualidade/preço e deixa margem para atualizações da GPU.
Qual é o processador AM4 mais rápido?
Depende de como define «mais rápida»:
- O mais rápido para jogos → Ryzen 7 5800X3D – A memória 3D V-Cache de 96 MB proporciona as taxas de fotogramas mais elevadas em jogos limitados pela CPU, muitas vezes igualando ou superando os chips AM5 mais recentes.
- O mais rápido para cargas de trabalho multithread → Ryzen 9 5950X – Com 16 núcleos e frequências de boost até 4,9 GHz, domina tarefas de renderização, codificação e simulação.
- Desempenho de núcleo único mais rápido → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Ambos atingem frequências de boost de 4,8-4,9 GHz, proporcionando uma capacidade de resposta de topo em aplicações com poucas threads.
Para a maioria dos utilizadores, «mais rápido» significa o melhor desempenho em jogos, o que torna o 5800X3D o vencedor indiscutível. Para criadores e profissionais, o 5950X leva a coroa.
Preciso de um processador AM4?
A plataforma AM4 foi lançada em 2016 e tornou-se o soquete mais duradouro da AMD. Em 2025, é considerada uma plataforma obsoleta, mas continua a ser relevante por várias razões:
- Para quem pretende atualizar o equipamento: Se já possui uma placa-mãe AM4 e pretende um melhor desempenho, instalar o melhor processador AM4 para a sua carga de trabalho é a opção de atualização mais económica. Muitas vezes, basta apenas uma atualização da BIOS. A AM4 oferece um ecossistema maduro, com estabilidade comprovada e ampla compatibilidade de processadores.
- Montadores com orçamento limitado: A memória DDR4 e as placas-mãe AM4 são mais baratas do que as alternativas DDR5 e AM5. Combinar componentes acessíveis com o melhor processador para o soquete AM4 dentro do seu orçamento proporciona um excelente desempenho em jogos a 1080p/1440p e lida com cargas de trabalho criativas com facilidade. Isto torna-o ideal para estudantes ou jogadores que procuram economizar.
- PCs secundários e utilizadores domésticos: Para um servidor multimédia, um PC de cinema em casa ou um computador de secretária de escritório, o AM4 oferece potência mais do que suficiente. Os chips de gama baixa, como o 5600G ou o 3300X, mantêm-se frios e lidam sem esforço com a navegação na Web, o streaming e tarefas de produtividade ligeiras.
No entanto, existem limitações. O AM4 não suporta PCIe 5.0 nem memória DDR5, não permite a utilização dos mais recentes processadores Ryzen 8000/9000 da AMD e apresenta limites de fornecimento de energia para chips de gama muito alta. A atualização para o AM5 proporciona preparação para o futuro, suporte a DDR5 e gráficos integrados de melhor qualidade, mas a um custo mais elevado.
Em geral, o AM4 continua a ser uma escolha inteligente se já tiver hardware compatível ou se estiver a montar um sistema com um orçamento apertado. Para um desempenho excecional ou possibilidades de atualização a longo prazo, considere o AM5. Se ainda estiver a ponderar as plataformas, a nossa análise comparativa entre a AMD e a Intel ajuda a esclarecer as diferenças de desempenho nas categorias de produtividade, jogos e orçamento.
O meu veredicto geral sobre os melhores processadores AMD para AM4
Se estiver a montar ou a atualizar um PC AM4, a escolha da melhor CPU para a plataforma AM4 depende da sua carga de trabalho, do seu orçamento e dos seus objetivos a longo prazo. Eis como eu escolheria com base no caso de utilização:
- Para um desempenho multithread de topo → Ryzen 9 5950X.
O processador AM4 mais potente para renderização, edição, simulação e tarefas exigentes em estações de trabalho.
- Para configurações económicas ou para quem compra o primeiro PC → Ryzen 5 5600G.
Excelente relação qualidade/preço com gráficos Vega integrados — perfeito para e-sports, computadores para estudantes ou configurações domésticas sem uma GPU.
- Para desempenho puro em jogos → Ryzen 7 5800X3D.
A enorme cache de 96 MB proporciona o maior FPS na plataforma AM4.
Seja para a sua montagem, jogos, criação de conteúdos, utilização doméstica ou uma estação de trabalho completa, a plataforma AM4 continua a oferecer uma excelente relação qualidade/preço. Escolha primeiro com base na sua carga de trabalho e, depois, no seu orçamento. A CPU certa manterá o seu sistema rápido, responsivo e atualizado durante muitos anos.
Perguntas frequentes
A melhor CPU AM4 em termos gerais é a Ryzen 9 5950X, graças aos seus 16 núcleos, frequência de boost de 4,9 GHz e enorme cache L3 de 64 MB. Para jogos puros, a Ryzen 7 5800X3D leva a melhor, porque o 3D V-Cache proporciona um FPS mais elevado.
Sim. Em 2025, a AM4 continua a ser uma plataforma económica para jogos, criação de conteúdos e computadores secundários. Oferece um ecossistema maduro e uma excelente relação preço/desempenho, embora não disponha de tecnologias mais recentes, como DDR5 e PCIe 5.0.
Depende. O AM4 é ideal se já tiver uma placa-mãe compatível ou se precisar de uma configuração económica. O AM5 oferece maior preparação para o futuro, suporte para DDR5 e PCIe 5.0 e gráficos integrados mais potentes, mas tem um custo mais elevado.
O AM4 foi lançado em 2016 e, com o lançamento de CPUs atualizadas como a 5900XT em 2024, continua a receber suporte. No entanto, é agora considerado uma plataforma obsoleta. É de esperar que o suporte para BIOS e controladores se mantenha por mais alguns anos, mas as novas CPUs serão exclusivamente para AM5.
A melhor CPU AM4 para jogos é a Ryzen 7 5800X3D. A sua 3D V-Cache de 96 MB reduz significativamente a latência da memória, proporcionando taxas de fotogramas 10 a 15% superiores às dos chips sem 3D em jogos limitados pela CPU. Continua a ser competitiva face aos processadores AM5 mais recentes para jogos.
A CPU AM4 mais rápida para jogos é a Ryzen 7 5800X3D, enquanto a mais rápida para cargas de trabalho multithread é a Ryzen 9 5950X. O 5950X também está empatado na liderança em termos de frequências de boost de núcleo único, com 4,9 GHz, o que o torna a CPU AM4 mais rápida para tarefas de produtividade.
A melhor CPU para o soquete AM4 depende do seu caso de utilização. Para desempenho geral, opte pelo Ryzen 9 5950X. Para jogos, o Ryzen 7 5800X3D é imbatível. Para configurações económicas, o Ryzen 5 5600G oferece uma excelente relação qualidade/preço com gráficos integrados.