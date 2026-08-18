As 9 melhores CPUs AM4 para 2026 – Potência, relação qualidade/preço e durabilidade

Qual é o melhor processador AM4? As melhores opções de processadores AM4 continuam a oferecer uma excelente relação qualidade/preço para jogadores, criadores de conteúdo e quem pretende atualizar o equipamento, mas ainda não está pronto para dar o salto para a plataforma AM5 mais recente. O AM4 não é apenas «hardware antigo» – é um ecossistema maduro e acessível, com CPUs que continuam a dar conta do recado em jogos modernos, multitarefas e tarefas de produtividade.

Neste guia, analiso nove processadores de destaque para o ajudar a encontrar o melhor processador AM4 para as suas necessidades, explicando o que cada chip faz melhor e para quem é ideal. Também irá descobrir quando faz sentido, na prática, escolher o AM4 em vez de uma configuração AM5 mais cara, especialmente se pretender obter o máximo desempenho por cada euro investido.

Why you can trust our advice Eneba's writers and experts spend hours testing and reviewing games and gaming gear. Each review is based on hands-on testing, real-world use, and careful analysis. Our goal is to give you honest insights that will help you make the best decision for your setup. See how we test products

As nossas melhores escolhas para CPUs AM4

Então, quais são as melhores CPUs AM4 disponíveis atualmente? A escolha da melhor CPU AM4 depende do seu orçamento e da sua carga de trabalho, e a escolha certa pode melhorar drasticamente tanto o desempenho nos jogos como a capacidade de resposta geral do sistema. Aqui estão as nossas três principais escolhas:

AMD Ryzen 9 5950X – Com 16 núcleos e 32 threads, frequências de clock de boost até 4,9 GHz e 64 MB de cache L3, este processador destaca-se em tarefas exigentes, como renderização 3D, edição de vídeo e desenvolvimento de software. Continua a ser o processador AM4 mais potente e ainda rivaliza com muitos chips mais recentes em tarefas de produtividade. AMD Ryzen 5 5600G – Uma APU de 6 núcleos/12 threads com gráficos Radeon Vega integrados – este chip é a melhor opção de gama básica para quem pretende montar um computador com um orçamento reduzido. Executa títulos populares de e-sports a 60 FPS sem uma GPU dedicada e é ideal para PCs de jogos acessíveis, configurações para estudantes ou sistemas de cinema em casa. AMD Ryzen 7 5800X3D – Graças à tecnologia 3D V-Cache da AMD, este processador de 8 núcleos/16 threads oferece um dos mais elevados níveis de desempenho em jogos disponíveis na plataforma AM4. Destaca-se em jogos exigentes e aumenta significativamente as taxas de fotogramas em comparação com chips sem 3D, tornando-o a melhor escolha para jogadores que dão prioridade a uma jogabilidade fluida e com elevado FPS.

Mas qual é o melhor processador AM4? Depende das suas prioridades – o 5950X domina a produtividade, o 5800X3D lidera nos jogos e o 5600G oferece uma relação qualidade/preço imbatível. Embora estes sejam os meus favoritos, o resto da lista inclui excelentes opções de gama média e orientadas para estações de trabalho. Continua a ler para descobrires qual o processador que melhor se adapta às tuas necessidades.

As 9 melhores CPUs AM4 para multitarefas: Lista completa de CPUs AM4

Abaixo encontram-se nove processadores AM4 classificados por categoria. Cada secção inclui uma tabela de especificações, vantagens e desvantagens e um veredicto final.

Clique nos nomes dos produtos para ver o seu preço atual na Amazon e utilize as análises detalhadas para encontrar rapidamente o chip que melhor se adequa às suas necessidades em termos de jogos, produtividade ou orçamento.

1. AMD Ryzen 9 5950X [Melhor CPU AM4 em geral]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Threads 16C / 32T Frequência de base/boost 3,4 GHz / até 4,9 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Não incluído – requer um dissipador de calor de reposição

Com 16 núcleos e 32 threads, o Ryzen 9 5950X continua a ser o chip AM4 mais potente. Em cargas de trabalho multithread, é o processador AM4 mais rápido disponível. A sua elevada frequência de boost e a grande memória cache permitem que o processador lide com cargas de trabalho exigentes, como edição de vídeo 4K, renderização 3D e desenvolvimento de software. Também oferece um excelente desempenho single-thread para jogos.

Prós Contras ✅ Potência multithread inigualável – 32 threads lidam com cargas de trabalho pesadas, como codificação ou virtualização, com facilidade.



✅ Forte desempenho em single-thread – Atinge 4,9 GHz, garantindo uma resposta rápida em jogos e um bom desempenho das aplicações.



✅ Enorme cache L3 de 64 MB – Mantém grandes conjuntos de dados mais próximos dos núcleos para um melhor desempenho em aplicações criativas.



✅ Suporte a PCIe 4.0 – Funciona com placas-mãe X570/B550 para armazenamento NVMe rápido.



✅ Viabilidade a longo prazo – Continua a competir com CPUs topo de gama mais recentes em tarefas que escalam com o número de núcleos. ❌ Requer refrigeração de alta qualidade – Com um TDP de 105 W e sem refrigerador incluído, os montadores têm de investir num refrigerador a ar ou líquido adequado

A sua combinação de elevado número de núcleos e velocidades elevadas em single-thread torna-o excepcionalmente versátil para criadores, utilizadores avançados e estações de trabalho exigentes. Se pretende o máximo absoluto de desempenho AM4 sem quaisquer compromissos, este é o chip a bater.

Veredicto final: Se estás a perguntar «Qual é a melhor CPU para AM4 sem quaisquer compromissos?», esta é a tua resposta. Se pretende o desempenho mais elevado que a AM4 pode oferecer e lidar com tarefas de criação de conteúdos ou simulação, o Ryzen 9 5950X é imbatível. A sua proeza multithread e as velocidades de núcleo único ainda elevadas tornam-no na melhor CPU da AMD em termos de desempenho global na AM4.

★ Best Overall AM4 CPU AMD Ryzen 9 5950X Comprar na Amazon

2. AMD Ryzen 5 5600G [O melhor processador AM4 económico]

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Threads 6C / 12T Frequência de base/boost 3,9 GHz / até 4,4 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W (configurável para 45 W) Soquete AM4 GPU integrada Radeon Vega 7 (7 unidades de computação a 1,9 GHz) Sistema de refrigeração Wraith Stealth incluído

O Ryzen 5 5600G combina um desempenho sólido da CPU com uma GPU integrada competente. A sua placa gráfica Vega 7 consegue executar jogos de e-sports como o Valorant e o Rocket League a mais de 60 FPS em 1080p, tornando-o perfeito para jogos económicos ou configurações de HTPC. Com a arquitetura Zen 3, oferece também um forte desempenho em single-thread.

Prós Contras ✅ Placa gráfica Vega integrada – Permite jogar a 720p–1080p sem uma placa gráfica dedicada.



✅ Baixo custo do sistema – Poupa dinheiro ao eliminar a necessidade de uma placa gráfica separada e ao reduzir o consumo de energia.



✅ Desempenho razoável com 6 núcleos – Número suficiente de threads para multitarefas e criação de conteúdos simples.



✅ Compatível com placas-mãe B450/B550 – Muitas vezes, basta uma atualização da BIOS.



✅ Sistema de refrigeração incluído – O Wraith Stealth mantém os custos baixos e é adequado para o funcionamento com as configurações de fábrica. ❌ Possibilidades de atualização limitadas – A placa gráfica integrada é adequada para jogos casuais, mas limita o desempenho de títulos AAA em configurações elevadas; combiná-la com uma placa gráfica dedicada pode não oferecer a melhor relação qualidade/preço.

O 5600G destaca-se por proporcionar uma experiência completa de PC sem necessitar de uma placa gráfica, mantendo os custos totais do sistema baixos. É o ponto de partida perfeito para jogos económicos, montagens compactas ou atualização de sistemas mais antigos com um orçamento apertado.

Veredicto final: Quem pretenda dar uma nova vida a uma antiga configuração AM4 ou criar um PC de jogos compacto vai adorar o Ryzen 5 5600G. A sua placa gráfica integrada e o design eficiente tornam-no uma excelente opção em 2025.

★ Best Budget AM4 CPU AMD Ryzen 5 5600G Comprar na Amazon

3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Melhor CPU AM4 para jogos]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Fios 8 núcleos / 16 threads Frequência de base/impulso 3,4 GHz / até 4,5 GHz Cache (L2+L3) 4 MB L2 + 96 MB L3 TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Não incluído

Qual é o melhor processador AM4 para jogos? O Ryzen 7 5800X3D. A tecnologia 3D V-Cache da AMD adiciona cache extra no chip, resultando num aumento de cerca de 15 % no desempenho em jogos, em comparação com chips sem 3D. Esse enorme cache L3 de 96 MB fornece dados de jogo aos núcleos com latência mínima, ajudando a manter taxas de fotogramas elevadas em jogos limitados pela CPU.

Prós Contras ✅ Desempenho excecional em jogos – O cache adicional traduz-se em FPS mais elevados, tornando-a a CPU AM4 mais rápida para jogos.



✅ 8 núcleos/16 threads – Potência mais do que suficiente para multitarefas, streaming e tarefas criativas.



✅ Atualização direta para AM4 – Funciona em muitas placas-mãe X570/B550 após uma atualização da BIOS.



✅ Consumo de energia equilibrado – O TDP está em linha com outros chips Ryzen topo de gama, mantendo a temperatura sob controlo.



✅ Longevidade – Continua a ser competitiva com algumas CPUs para jogos AM5 mais recentes, o que a torna um bom investimento a longo prazo. ❌ Não inclui dissipador – É necessário um dissipador pós-venda de qualidade para atingir as frequências de boost máximas.



O 5800X3D continua a ser o processador com melhor desempenho para jogos na plataforma AM4, graças à sua enorme vantagem em termos de cache. Se a tua prioridade é um FPS mais elevado e uma jogabilidade mais fluida, nenhum outro processador AM4 se equipara ao que este chip é capaz de fazer.

Veredicto final: Para jogos puros, nada na plataforma AM4 supera o Ryzen 7 5800X3D – é o melhor processador AM4 para jogos, com uma vantagem significativa. O seu 3D V-Cache oferece FPS inigualáveis para jogos competitivos e de um único jogador, enquanto os seus 8 núcleos garantem um streaming e uma multitarefa fluidos.

★ Best AM4 CPU for Gaming AMD Ryzen 7 5800X3D Comprar na Amazon

4. AMD Ryzen 9 5900X [Melhor CPU AM4 de gama alta]

Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Threads 12C / 24T Frequência de base/boost 3,7 GHz / até 4,8 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Não incluído

O Ryzen 9 5900X combina um elevado número de núcleos com velocidades elevadas em single-thread, tornando-o ideal para jogadores que também executam tarefas multithread, como streaming e edição de vídeo. Com 12 núcleos e uma frequência de clock de impulso de 4,8 GHz, oferece um desempenho próximo ao dos modelos topo de gama a um preço inferior ao do 5950X.

Vantagens Contras ✅ 12 núcleos/24 threads – O equilíbrio perfeito para jogos, streaming e produtividade.



✅ Elevado boost de núcleo único – Até 4,8 GHz garante uma excelente capacidade de resposta.



✅ 64 MB de cache L3 – Memória integrada no chip em abundância para tarefas exigentes.



✅ Suporte a AM4 + PCIe 4.0 – Funciona na perfeição com placas-mãe X570/B550.



✅ Melhor relação qualidade/preço – Mais barato do que o 5950X, oferecendo um desempenho semelhante em jogos. ❌ Requer um sistema de refrigeração adicional – O TDP de 105 W significa que é necessário um bom sistema de refrigeração para evitar a redução de desempenho.

O equilíbrio entre os 12 núcleos e as elevadas velocidades de boost torna-o numa potência multifuncional para jogadores, streamers e criadores de conteúdo. Obtém um desempenho próximo do de um modelo topo de gama sem pagar os preços do 5950X, o que o torna uma escolha inteligente na gama alta. Se estiver a comparar o desempenho em jogos de forma mais abrangente, consulte o nosso guia sobre o melhor processador para jogos para ver como a plataforma AM4 se compara às plataformas mais recentes.

Veredicto final: o Ryzen 9 5900X é a escolha topo de gama para utilizadores que pretendem um desempenho próximo do de um modelo topo de gama, mas que não necessitam de 16 núcleos. É perfeito para jogos exigentes, streaming e trabalho criativo.

★ Best High‑End AM4 CPU AMD Ryzen 9 5900X Comprar na Amazon

5. AMD Ryzen 9 3950X [O melhor processador AM4 para renderização e estações de trabalho]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Threads 16C / 32T Frequência de base/boost 3,5 GHz / até 4,7 GHz Cache (L2+L3) 72 MB TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Não incluído

Quando a AMD lançou o 3950X em 2019, introduziu os 16 núcleos no segmento mainstream. Atualmente[currentyear], continua a ser um fantástico processador para estações de trabalho, especialmente para profissionais criativos com um orçamento limitado. Os testes de desempenho realizados pela Puget Systems revelaram que o 3950X oferece um desempenho de renderização fantástico para a sua gama de preços e, com uma velocidade elevada em single-thread, é uma escolha sólida para modelação e renderização 3D.

Prós Contras ✅ 16 núcleos/32 threads – Ideal para renderização, compilação e simulação baseadas na CPU.



✅ Velocidade sólida em single-thread – Mantém as tarefas de modelação e design responsivas.



✅ Compatível com placas-mãe mais antigas – Funciona em placas X570/B550 e em muitas placas B450 (é necessária uma atualização da BIOS).



✅ Boa relação qualidade/preço – Frequentemente com descontos em comparação com os chips mais recentes da série 5000.



✅ Ecossistema maduro – Suporte de BIOS/drivers bem compreendido e estável. ❌ Menos eficiente que o 5950X – As velocidades de clock ligeiramente mais baixas significam tempos de renderização mais longos em comparação com o 5950X; ainda assim, oferece uma excelente relação qualidade/preço.



Este processador continua a ser uma escolha com excelente relação qualidade/preço para criadores que precisam de muitos núcleos sem terem de mudar para uma plataforma mais recente. Destaca-se em tarefas de renderização, simulação e multitarefa, onde o número de threads é mais importante. Se estiver a planear uma atualização completa da sua estação de trabalho, o nosso guia dos melhores dissipadores para CPU pode ajudá-lo a escolher a solução térmica certa.

Veredicto final: Para profissionais preocupados com o orçamento que realizam renderizações ou simulações, o Ryzen 9 3950X oferece um desempenho notável em relação ao preço. É uma excelente forma de atualizar uma estação de trabalho AM4 mais antiga.

★ Best AM4 CPU for Rendering and Workstations AMD Ryzen 9 3950X Comprar na Amazon

6. AMD Ryzen 5 5600X [Melhor CPU AM4 de gama média]

Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Número de núcleos/threads 6 núcleos / 12 threads Frequência de base/impulso 3,7 GHz / até 4,6 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 32 MB L3 TDP 65 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Wraith Stealth incluído

O Ryzen 5 5600X tem sido, há muito, o chip de eleição para configurações de jogos acessíveis e continua a ser uma das melhores opções de CPU Ryzen AM4 para sistemas de gama média. Os seis núcleos proporcionam potência mais do que suficiente para os jogos modernos, enquanto o seu TDP de 65 W mantém a temperatura e o consumo de energia baixos. O processador oferece também boa margem para overclocking e um excelente desempenho em tarefas de um único segmento.

Prós Contras ✅ Excelentes velocidades em single-thread – Atinge os 4,6 GHz para um elevado FPS.



✅ Baixo consumo de energia – O TDP de 65 W facilita o arrefecimento e reduz o consumo de eletricidade.



✅ Boa relação qualidade/preço – Oferece um desempenho próximo do 5800X a um preço mais baixo.



✅ Refrigerador incluído – O Wraith Stealth é suficiente para o funcionamento de série.



✅ Ampla compatibilidade – Funciona em placas B450, B550 e X570 após atualização da BIOS. ❌ Seis núcleos podem tornar-se obsoletos mais cedo – Os futuros jogos e aplicações criativas poderão beneficiar de mais núcleos, embora o processador continue a ser potente atualmente.

O 5600X continua a ser a escolha ideal para configurações de jogos de gama média, oferecendo um excelente desempenho com baixo consumo de energia. Combina na perfeição com algumas das melhores GPUs na faixa dos 200 a 400 dólares, proporcionando um excelente desempenho em 1080p e 1440p. Se pretende uma experiência de jogo fluida e elevada produtividade sem gastar demasiado, o 5600X é difícil de superar.

Veredicto final: Para jogos de gama média e produtividade no dia a dia, o Ryzen 5 5600X é a escolha ideal. É eficiente, acessível e continuará a oferecer um excelente desempenho em 2025.

★ Best Mid‑Range AM4 CPU AMD Ryzen 5 5600X Comprar na Amazon

7. AMD Ryzen 9 5900XT [Melhor CPU AM4 atualizada para criadores]

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Cores 16C / 32T Frequência de base/impulso 3,3 GHz / até 4,8 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Não incluído

Lançado em julho de 2024, o Ryzen 9 5900XT é uma versão atualizada do 5950X, com frequências ligeiramente mais baixas, mas mantendo o mesmo design de 16 núcleos e 32 threads. A própria página do produto da AMD posiciona-o como uma opção de desempenho topo de gama para criadores de conteúdo e jogadores. A lista de pontos-chave da Amazon reflete isto, salientando que o chip oferece um desempenho poderoso na criação de conteúdos e nos jogos.

É ideal para criadores que precisam de muitos núcleos, mas pretendem manter-se na plataforma AM4. Para obter o máximo desempenho, combine-o com algumas das melhores memórias RAM para sistemas AMD – a DDR4-3600 CL16 é a combinação ideal para o Ryzen.

Prós Contras ✅ 16 núcleos/32 threads – Lida com multitarefas pesadas, renderização 3D e edição de vídeo.



✅ Boost de 4,8 GHz – Mantém um forte desempenho em single-thread.



✅ 64 MB de cache L3 – O cache de grande capacidade ajuda nas cargas de trabalho de criação de conteúdos.



✅ AM4 e PCIe 4.0 – Atualização imediata em placas-mãe B550/X570 com atualização da BIOS.



✅ Alternativa acessível ao 5950X – Normalmente mais barato, oferecendo um desempenho semelhante. ❌ Não inclui dissipador – É necessário um bom dissipador a ar ou líquido para garantir um desempenho sustentado.



Com silício atualizado e 16 núcleos, o 5900XT oferece aos criadores e utilizadores multitarefa potência ao nível de uma estação de trabalho na plataforma AM4. É uma forma inteligente de prolongar a vida útil de uma configuração AM4 existente, ao mesmo tempo que se obtém um desempenho significativo.

Veredicto final: O Ryzen 9 5900XT renova a plataforma AM4 com um novo chip e oferece aos criadores de conteúdo e aos jogadores uma opção económica para obter 16 núcleos. Se precisas de um processador de classe de estação de trabalho, mas não queres pagar os preços do 5950X, esta é a escolha certa.

★ Best Refreshed AM4 CPU for Creators AMD Ryzen 9 5900XT Comprar na Amazon

8. AMD Ryzen 9 3900X [A melhor CPU AM4 de 12 núcleos para multitarefas]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Threads 12C / 24T Frequência de base/boost 3,8 GHz / até 4,6 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Refrigerador Wraith Prism em algumas referências

O Ryzen 9 3900X foi o primeiro processador de 12 núcleos do segmento mainstream e continua a ser uma excelente opção para multitarefas em 2025. A análise exaustiva da HotHardware salienta que o 3900X oferece um desempenho superior em tarefas de um único e de múltiplos threads em comparação com as gerações anteriores, chegando por vezes a superar o Threadripper 2950X de 16 núcleos. Destacam que «supera largamente o Core i9-9900K, de preço semelhante, em cargas de trabalho multithread». Isto torna-o uma excelente escolha para streaming, jogos e produtividade em simultâneo.

Prós Contras ✅ Forte desempenho multithread – 12 núcleos lidam com streaming, codificação e jogos em simultâneo.



✅ Boas velocidades single-thread – Atinge 4,6 GHz.



✅ Cache generoso – 64 MB de cache L3 para multitarefas fluidas.



✅ Refrigerador incluído (em alguns modelos) – O RGB Wraith Prism acrescenta valor e simplifica a montagem.



✅ Amplo suporte a placas-mãe – Funciona com placas B450/B550/X570. ❌ Arquitetura mais antiga – O IPC do Zen 2 é inferior ao do Zen 3, o que significa que o desempenho por núcleo fica aquém do mais recente 5900X; ainda assim, é uma opção com uma boa relação qualidade/preço.

Este processador continua a lidar com multitarefas pesadas de forma notável, tornando-o ideal para utilizadores que jogam, fazem streaming e criam conteúdo, tudo ao mesmo tempo. O seu forte desempenho e descontos ocasionais tornam-no uma alternativa valiosa aos chips mais recentes. Quem está a montar um PC com um orçamento limitado também pode consultar o nosso guia dos melhores processadores para mais ideias de atualização.

Veredicto final: Se precisas de 12 núcleos para transmissões e multitarefas, mas não consegues justificar a compra de um 5900X, o Ryzen 9 3900X continua a ser uma opção económica. Oferece um forte desempenho multiconúcleo e inclui um dissipador de calor em algumas referências.

★ Best 12‑Core AM4 CPU for Multitasking AMD Ryzen 9 3900X Comprar na Amazon

9. AMD Ryzen 3 3300X [Melhor CPU AM4 de gama básica]

Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Núcleos/Fios 4C / 8T Frequência de base/boost 3,8 GHz / até 4,3 GHz Cache (L2+L3) 2 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W Soquete AM4 GPU integrada Nenhuma Refrigerador Wraith Stealth incluído

Por que é excelente para montagens de nível básico: O Ryzen 3 3300X possui quatro núcleos e oito threads com velocidades de clock elevadas, tornando-o uma escolha favorita para sistemas de jogos económicos. Suporta overclocking e mantém-se frio, proporcionando uma plataforma divertida para quem gosta de fazer ajustes.

Prós Contras ✅ Excelente desempenho em single-thread – Atinge os 4,3 GHz, proporcionando um elevado FPS.



✅ Desbloqueado para overclocking – Permite aos entusiastas obter um desempenho adicional.



✅ Baixo custo e baixo consumo – TDP de 65 W e dissipador incluído facilitam a montagem de sistemas.



✅ Adequado para e-sports – Suporta jogos a 1080p quando combinado com uma GPU de gama média.



✅ Compatibilidade fácil – Funciona na maioria das placas-mãe AM4 com uma atualização da BIOS. ❌ Apenas quatro núcleos – Limita o desempenho em tarefas multithread exigentes e em jogos futuros; continua a ser perfeito para computadores de gama básica e secundários.

O 3300X oferece um excelente desempenho de nível básico, apesar do seu número modesto de núcleos, especialmente para jogos económicos. É uma ótima forma de montar um sistema de baixo custo e responsivo que continua a parecer rápido na utilização diária. Se o preço for a sua principal limitação, o nosso guia dos melhores processadores económicos explora opções mais acessíveis para diferentes casos de utilização.

Veredicto final: Quem está a montar um PC com orçamento reduzido e os jogadores de PC iniciantes irão apreciar o Ryzen 3 3300X. Oferece uma excelente relação qualidade/preço e deixa margem para atualizações da GPU.

★ Best Entry‑Level AM4 CPU AMD Ryzen 3 3300X Comprar na Amazon

Qual é o processador AM4 mais rápido?

Depende de como define «mais rápida»:

O mais rápido para jogos → Ryzen 7 5800X3D – A memória 3D V-Cache de 96 MB proporciona as taxas de fotogramas mais elevadas em jogos limitados pela CPU, muitas vezes igualando ou superando os chips AM5 mais recentes.

→ Ryzen 7 5800X3D – A memória 3D V-Cache de 96 MB proporciona as taxas de fotogramas mais elevadas em jogos limitados pela CPU, muitas vezes igualando ou superando os chips AM5 mais recentes. O mais rápido para cargas de trabalho multithread → Ryzen 9 5950X – Com 16 núcleos e frequências de boost até 4,9 GHz, domina tarefas de renderização, codificação e simulação.

→ Ryzen 9 5950X – Com 16 núcleos e frequências de boost até 4,9 GHz, domina tarefas de renderização, codificação e simulação. Desempenho de núcleo único mais rápido → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Ambos atingem frequências de boost de 4,8-4,9 GHz, proporcionando uma capacidade de resposta de topo em aplicações com poucas threads.

Para a maioria dos utilizadores, «mais rápido» significa o melhor desempenho em jogos, o que torna o 5800X3D o vencedor indiscutível. Para criadores e profissionais, o 5950X leva a coroa.

Preciso de um processador AM4?

A plataforma AM4 foi lançada em 2016 e tornou-se o soquete mais duradouro da AMD. Em 2025, é considerada uma plataforma obsoleta, mas continua a ser relevante por várias razões:

Para quem pretende atualizar o equipamento: Se já possui uma placa-mãe AM4 e pretende um melhor desempenho, instalar o melhor processador AM4 para a sua carga de trabalho é a opção de atualização mais económica. Muitas vezes, basta apenas uma atualização da BIOS. A AM4 oferece um ecossistema maduro, com estabilidade comprovada e ampla compatibilidade de processadores.



Se já possui uma placa-mãe AM4 e pretende um melhor desempenho, instalar o melhor processador AM4 para a sua carga de trabalho é a opção de atualização mais económica. Muitas vezes, basta apenas uma atualização da BIOS. A AM4 oferece um com estabilidade comprovada e ampla compatibilidade de processadores. Montadores com orçamento limitado: A memória DDR4 e as placas-mãe AM4 são mais baratas do que as alternativas DDR5 e AM5. Combinar componentes acessíveis com o melhor processador para o soquete AM4 dentro do seu orçamento proporciona um excelente desempenho em jogos a 1080p/1440p e lida com cargas de trabalho criativas com facilidade. Isto torna-o ideal para estudantes ou jogadores que procuram economizar.



A memória DDR4 e as placas-mãe AM4 são mais baratas do que as alternativas DDR5 e AM5. Combinar componentes acessíveis com o melhor processador para o soquete AM4 dentro do seu orçamento proporciona um excelente desempenho em jogos a 1080p/1440p e lida com cargas de trabalho criativas com facilidade. Isto torna-o ideal para estudantes ou jogadores que procuram economizar. PCs secundários e utilizadores domésticos: Para um servidor multimédia, um PC de cinema em casa ou um computador de secretária de escritório, o AM4 oferece potência mais do que suficiente. Os chips de gama baixa, como o 5600G ou o 3300X, mantêm-se frios e lidam sem esforço com a navegação na Web, o streaming e tarefas de produtividade ligeiras.

No entanto, existem limitações. O AM4 não suporta PCIe 5.0 nem memória DDR5, não permite a utilização dos mais recentes processadores Ryzen 8000/9000 da AMD e apresenta limites de fornecimento de energia para chips de gama muito alta. A atualização para o AM5 proporciona preparação para o futuro, suporte a DDR5 e gráficos integrados de melhor qualidade, mas a um custo mais elevado.

Em geral, o AM4 continua a ser uma escolha inteligente se já tiver hardware compatível ou se estiver a montar um sistema com um orçamento apertado. Para um desempenho excecional ou possibilidades de atualização a longo prazo, considere o AM5. Se ainda estiver a ponderar as plataformas, a nossa análise comparativa entre a AMD e a Intel ajuda a esclarecer as diferenças de desempenho nas categorias de produtividade, jogos e orçamento.

O meu veredicto geral sobre os melhores processadores AMD para AM4

Se estiver a montar ou a atualizar um PC AM4, a escolha da melhor CPU para a plataforma AM4 depende da sua carga de trabalho, do seu orçamento e dos seus objetivos a longo prazo. Eis como eu escolheria com base no caso de utilização:

Para um desempenho multithread de topo → Ryzen 9 5950X .

O processador AM4 mais potente para renderização, edição, simulação e tarefas exigentes em estações de trabalho.



. O processador AM4 mais potente para renderização, edição, simulação e tarefas exigentes em estações de trabalho. Para configurações económicas ou para quem compra o primeiro PC → Ryzen 5 5600G .

Excelente relação qualidade/preço com gráficos Vega integrados — perfeito para e-sports, computadores para estudantes ou configurações domésticas sem uma GPU.



. Excelente relação qualidade/preço com gráficos Vega integrados — perfeito para e-sports, computadores para estudantes ou configurações domésticas sem uma GPU. Para desempenho puro em jogos → Ryzen 7 5800X3D.

A enorme cache de 96 MB proporciona o maior FPS na plataforma AM4.

Seja para a sua montagem, jogos, criação de conteúdos, utilização doméstica ou uma estação de trabalho completa, a plataforma AM4 continua a oferecer uma excelente relação qualidade/preço. Escolha primeiro com base na sua carga de trabalho e, depois, no seu orçamento. A CPU certa manterá o seu sistema rápido, responsivo e atualizado durante muitos anos.

Perguntas frequentes