Los 13 mejores refrigeradores para CPU de 2025: guía con las mejores opciones en cuanto a rendimiento

A la hora de elegir el mejor disipador para la CPU, lo fundamental es encontrar el equilibrio entre el control de la temperatura, los niveles de ruido y la fiabilidad a largo plazo. Lo comprobé de primera mano tras actualizar mi propio equipo y ver lo bien que funcionaba mi sistema una vez que combiné el disipador adecuado con la ventilación de mi CPU y mi carcasa.

Descubrirás qué modelos ofrecen los mejores resultados térmicos para los videojuegos, cuáles son lo suficientemente silenciosos para los creadores de contenido y qué opciones ofrecen la mejor relación calidad-precio para las actualizaciones cotidianas. La lista incluye refrigeradores líquidos de alta gama, potentes refrigeradores por aire, soluciones compactas de formato pequeño (SFF) y unidades de alto rendimiento diseñadas para el overclocking. Esto es lo que realmente destaca.

Nuestra selección de los mejores refrigeradores para CPU

Antes de repasar los trece modelos, aquí están los tres refrigeradores que más destacan por su rendimiento general, calidad de fabricación y fiabilidad.

Noctua NH-D15 (2014) – Este refrigerador por aire insignia combina un disipador de calor de doble torre con dos ventiladores NF-A15 para lograr un excelente control de la temperatura en juegos y overclocking, al tiempo que mantiene su reputación de fiabilidad a largo plazo. Thermalright Asesino sin igual 120 SE (2024) – Este modelo, que destaca por su excelente relación calidad-precio, ofrece un rendimiento térmico impresionante gracias a sus seis tubos de calor y sus dos ventiladores de 120 mm, lo que lo convierte en uno de los refrigeradores por aire más potentes de su gama de precios sin aumentar el ruido. ASUS ROG Ryujin II 360 ARGB (2020) – Este sistema de refrigeración todo en uno de gama alta ofrece una potente refrigeración gracias a su bomba Asetek de séptima generación, sus ventiladores ARGB y una pantalla LCD de 3,5 pulgadas que mejora la supervisión en tiempo real, al tiempo que mantiene la estabilidad de las CPU de gama alta bajo cargas intensas.

Esta selección te ofrece una visión general rápida de los modelos con mejor rendimiento. Sigue desplazándote hacia abajo para ver la lista completa de los trece refrigeradores y compáralos según tus necesidades.

Los 13 mejores refrigeradores de CPU en cuanto a potencia, silencio y eficiencia

Cada producto ofrece algo diferente a los gamers, los creadores de contenido y quienes montan ordenadores a diario, y los análisis detallados que figuran a continuación te ayudarán a elegir el disipador más adecuado para tu configuración concreta. Al final de esta lista, sabrás qué modelo destaca realmente como el mejor disipador para CPU.

1. Noctua NH-D15 [El mejor disipador de CPU en general]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de doble torre Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Capacidad de refrigeración real de más de 220 W Tamaño del ventilador/radiador 2 ventiladores de 140 mm (NF-A15) Nivel de ruido (dBA) 19,2–24,6 dBA Dimensiones/altura 165 mm de altura Ideal para Sistemas de refrigeración por aire de alta gama, equipos silenciosos, CPU overclockeadas

The Noctua NH-D15 se gana su lugar como el el mejor refrigerador por aire para CPU porque combina una gran potencia de refrigeración con una acústica, una fiabilidad y una calidad de fabricación líderes en el sector. Su modelo insignia disipador de calor de doble torre utiliza una matriz de aletas extremadamente densa que maximiza la superficie, lo que le permite competir con los refrigeradores líquidos AIO de gama media, al tiempo que mantiene la fiabilidad a largo plazo que solo ofrece la refrigeración por aire.

Dos de alta presión estática Ventiladores Noctua de 140 mm ofrece un flujo de aire excepcional en modo push/pull, lo que mantiene refrigerados incluso a los procesadores de gama alta durante cargas de trabajo prolongadas, como el renderizado, la transmisión en directo y la ejecución de la mejor CPU para juegosa plena carga.

Por qué lo elegimos Elegimos el NH-D15 por su rendimiento de refrigeración por aire sin igual, su funcionamiento prácticamente silencioso y su fiabilidad a largo plazo con múltiples generaciones de CPU.

Uno de los principales puntos fuertes del NH-D15 es su funcionamiento prácticamente silencioso. Incluso bajo una fuerte carga térmica, el Curva de ventilador PWM está optimizado para un funcionamiento silencioso. El diseño superior de los rodamientos de Noctua, su impecable calidad de fabricación y los materiales de primera calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento constante año tras año.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento térmico excepcional con doble torre, a la altura de los sistemas AIO ✅ Dos ventiladores de alta calidad de 140 mm proporcionan un potente flujo de aire de empuje y extracción ✅ Funcionamiento silencioso incluso a altas revoluciones ✅ Fabricación de primera calidad con una amplia garantía de 6 años ✅ Sistema de montaje SecuFirm2 de gran solidez ✅ Amplia compatibilidad con zócalos Intel/AMD ❌ El gran tamaño puede limitar el espacio libre para la memoria RAM, aunque la mayoría de las configuraciones ofrecen opciones de altura compatibles

Su amplia compatibilidad con zócalos también significa que este refrigerador te acompañará en múltiples configuraciones de PC, incluidas las plataformas modernas de Intel y AMD. El sistema de montaje SecuFirm2 garantiza una instalación firme, segura y apta para principiantes. En general, el NH-D15 ofrece una refrigeración de primera clase, un funcionamiento silencioso y una fiabilidad sin igual, lo que lo convierte en la mejor opción para los compradores que buscan un rendimiento de primera categoría sin tener que ocuparse del mantenimiento de la refrigeración líquida

Veredicto final: The NH-D15 es ideal para aquellos usuarios que buscan una refrigeración de primera categoría, un funcionamiento silencioso y una fiabilidad duradera en un único refrigerador por aire de gama alta.

2. Thermalright Asesino sin igual 120 SE [El mejor disipador de CPU económico]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de doble torre Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Sistema de refrigeración de clase 200 W Tamaño del ventilador/radiador 2 ventiladores TL-C12 de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 25,6 dBA Dimensiones/altura 157 mm de altura Ideal para Equipos para gamers económicos, sistemas de refrigeración rentables

The Thermalright Asesino sin igual 120 SE se ha labrado una gran reputación por ofrecer un rendimiento térmico de alta gama a un precio sorprendentemente bajo, lo que la convierte en una de las Los mejores refrigeradores para CPU para constructores que buscan ahorrar.

Cuenta con undiseño de disipador térmico de doble torre junto con dos eficientes Ventiladores PWM de 120 mm, lo que ofrece a los usuarios una capacidad de refrigeración similar a la de los refrigeradores de gama media a casi la mitad de precio. Su capacidad para refrigerar procesadores potentes sin dejar de ser impresionantemente silencioso es la razón por la que aparece constantemente en los debates sobre los mejores refrigeradores económicos para CPU entre los entusiastas.

Por qué lo elegimos Este refrigerador ofrece un rendimiento térmico de primera categoría a un precio asequible, lo que lo convierte en la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio para gamers y usuarios que desean actualizar su equipo.

Lo que distingue alAsesino sin igual Lo que lo distingue es su excelente relación calidad-precio. Las dos torres de disipación ofrecen una gran capacidad de disipación del calor, mientras que los seis tubos de calor de alta calidad garantizan una transferencia térmica fiable.

Lo incluidoVentiladores TL-C12 mantiene un flujo de aire estable sin generar un ruido excesivo, y ofrece un control térmico fluido durante las sesiones de juego, las tareas de productividad y las tareas ligeras de la estación de trabajo. A pesar de su precio asequible, el refrigerador da la sensación de estar bien construido y ofrece un rendimiento que rivaliza con el de modelos más caros.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional para su gama de precios ✅ La configuración de doble torre ofrece una gran eficiencia térmica ✅ Ventiladores silenciosos de 120 mm con ajuste PWM fluido ✅ Excelente relación calidad-precio para jugar y para el trabajo diario ✅ Buena compatibilidad con la memoria RAM y la placa base ✅ Fácil instalación con fijación segura ❌ Su diseño ligeramente más alto puede limitar la compatibilidad con carcasas más pequeñas

Su compatibilidad es otra ventaja importante. Al ser compatible con los zócalos modernos de Intel y AMD, este refrigerador funciona a la perfección con la mayoría de las plataformas actuales. Además, su diseño compacto de doble torre ofrece un buen espacio libre para la memoria RAM, lo que lo convierte en una opción ideal para una amplia gama de cajas de torre media y torre completa.

Veredicto final: The Asesino sin igual 120 SE es un refrigerador económico poco común que ofrece un rendimiento propio de uno de gama alta, lo que lo convierte en la opción ideal para quienes montan equipos con un presupuesto ajustado pero no quieren renunciar a un excelente rendimiento térmico.

3. ASUS ROG Ryujin II 360 [El mejor disipador de CPU de perfil bajo]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración de alto rendimiento de más de 250 W Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 29,7 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 394 mm Ideal para Equipos para aficionados, sistemas ROG, ordenadores de exposición

The ASUS ROG Ryujin II 360es un producto estrellaRefrigerador AIO diseñado para los entusiastas que buscan un rendimiento de vanguardia y una estética de primera clase. Con su gran Radiador de 360 mm y de alto rendimiento Ventiladores de 120 mm, ofrece un margen de refrigeración excepcional, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para los usuarios que buscan el mejor disipador de CPU para equipos de gaming o estaciones de trabajo de alto rendimiento.

Por qué lo elegimos Elegimos este sistema «todo en uno» por su potente sistema de refrigeración, su pantalla LCD y su ventilador VRM integrado, que mejora la estabilidad de la placa base en configuraciones de alta carga.

Una de sus características más destacadas es la carcasa de la bomba, que incluye un ventilador integrado para dirigir el flujo de aire hacia los VRM y los componentes circundantes de la placa base. Esta refrigeración adicional mejora la estabilidad del sistema bajo cargas prolongadas, un aspecto que muchos sistemas AIO tradicionales pasan por alto.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de refrigeración extremo para CPU de gama alta ✅ El ventilador VRM integrado mejora la temperatura de la placa base ✅ LiveDash LCD ofrece imágenes funcionales y personalizables ✅ Ventiladores de radiador de alto rendimiento con gran presión ✅ Integración perfecta con el software ROG ✅ Ideal para montajes de exhibición y para aficionados ❌ Es posible que el precio elevado no se ajuste al presupuesto de los constructores

The Ryujin II además incluye una gran LiveDash LCD capaz de mostrar estadísticas del sistema, métricas de rendimiento o elementos visuales personalizados, lo que convierte al disipador en una elegante pieza central para los equipos con carcasa de cristal templado. ROG Armoury Crate permite un control total de las curvas de los ventiladores, la iluminación RGB y la personalización de la pantalla, lo que hace que este refrigerador resulte especialmente atractivo para los usuarios del ecosistema ASUS.

Veredicto final: The Ryujin II 360 Es ideal para los aficionados al montaje de PC que buscan una refrigeración de primera clase, un diseño impresionante y funciones avanzadas de supervisión del sistema, todo ello en un sistema AIO de gama alta.

4. NZXT Kraken Z73 [El mejor refrigerador AIO para CPU de gama alta]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración de alto rendimiento de más de 250 W Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 29,7 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 394 mm Ideal para Equipos para aficionados, sistemas ROG, ordenadores de exposición

The NZXT Kraken Z73es uno de loslos mejores sistemas de refrigeración líquida AIO de gama alta del mercado, diseñado para ordenadores de gaming de gama alta y estaciones de trabajo que requieren un control térmico eficaz.

Por qué lo elegimos El Z73 destaca por su excelente capacidad térmica y una pantalla LCD personalizable que convierte la bomba en el elemento central de cualquier montaje.

Es largoRadiador de 360 mm ofrece una disipación del calor excepcional, lo que garantiza unas temperaturas estables de la CPU incluso durante cargas de trabajo intensivas, como el renderizado, la creación de contenidos o largas sesiones de juego.

Ventajas Contras ✅ Potente refrigeración gracias a un radiador de 360 mm ✅ Pantalla LCD totalmente personalizable para mostrar estadísticas o imágenes ✅ Gran rendimiento en el flujo de aire de los ventiladores del radiador ✅ Estética de primera calidad para montajes de exposición ✅ Excelente control del software CAM ❌ Precio más elevado que el de la mayoría de los AIO estándar

The Z73Su característica más destacada es su interfaz totalmente personalizable Pantalla LCD de 2,36 pulgadas en la bomba. Esta pantalla de colores vivos puede mostrar métricas del sistema en tiempo real, temperaturas de la CPU o la GPU, GIF animados o imágenes personalizadas, lo que la convierte en un elemento destacado para los equipos de exhibición. ConNueva Zelanda’s Software de mecanizado, los usuarios obtienen un control total sobre las curvas de los ventiladores, el funcionamiento de las bombas, los efectos RGB y la personalización de la pantalla a través de una interfaz elegante e intuitiva.

Veredicto final: The Kraken Z73 es ideal para los constructores que buscan un rendimiento de refrigeración de primera clase, combinado con unas opciones de personalización líderes en el sector y un diseño elegante.

5. Corsair H100i RGB Platino [El mejor refrigerador AIO de 240 mm para un rendimiento equilibrado]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 240 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración para sistemas de más de 200 W Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 240 mm + 2 ventiladores ML120 PRO de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 25–37 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 277 mm Ideal para CPU de gama media-alta, configuraciones con una relación ruido-rendimiento equilibrada

The Corsair H100i RGB Platino es uno de los más fiables Refrigeradores AIO de 240 mm disponible, diseñado para constructores que buscan un alto rendimiento térmico sin los requisitos de espacio que exige un 360 mm por unidad.

Por qué lo elegimos Este sistema AIO de 240 mm se ha ganado un puesto en nuestra lista por su equilibrio perfecto entre tamaño compacto, gran capacidad de refrigeración y una profunda integración con RGB/iCUE.

Su radiador compacto lo hace compatible con casi cualquier caja moderna de formato torre media, sin dejar de ofrecer una capacidad de refrigeración adecuada para procesadores como las mejores opciones de CPU AM4 o los chips Intel/AMD más recientes. El dos ventiladores ML120 PRO logran un equilibrio óptimo entre el flujo de aire, la presión estática y el nivel de ruido, lo que hace que el refrigerador sea ideal tanto para jugar como para trabajar.

Ventajas Contras ✅ Su tamaño compacto de 240 mm se adapta a la mayoría de las carcasas ✅ Los ventiladores ML120 PRO ofrecen un equilibrio perfecto entre refrigeración y nivel de ruido ✅ Excelente iluminación RGB y control a través de iCUE ✅ Fácil instalación gracias a la pasta térmica ya aplicada ✅ Potente refrigeración para CPU de gama media/alta ❌ Más ruidoso a la velocidad máxima del ventilador en comparación con radiadores más grandes

Una de sus principales ventajas es la de Corsair Ecosistema de software iCUE. A través de iCUE, puedes ajustar las curvas de los ventiladores y la velocidad de la bomba, así como personalizar por completo la iluminación RGB tanto del cabezal de la bomba como de los ventiladores. Esta integración hace que el Auriculares una opción ideal para los usuarios que desean una iluminación sincronizada entre la memoria RAM, las carcasas, los teclados y otros componentes de Corsair.

La instalación es muy sencilla gracias a la pasta térmica ya aplicada y al sistema de montaje simplificado. La gama Hydro Series cuenta además con años de fiabilidad demostrada, un sólido servicio de posventa y piezas de recambio fácilmente disponibles.

Veredicto final: The H100i RGB Platino es ideal para usuarios que buscan una refrigeración equilibrada, un diseño atractivo y un rendimiento fiable sin tener que recurrir a un radiador de mayor tamaño.

6. Thermaltake Floe DX 360 [El mejor sistema de refrigeración AIO RGB para equipos con un diseño estético]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Capacidad de refrigeración de más de 250 W Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores Riing Duo RGB de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 20–34 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 394 mm Ideal para Equipos con gran cantidad de luces RGB, ordenadores de exposición, procesadores de gama alta

The Thermaltake Floe DX 360 está diseñado para los ensambladores de PC que buscan una refrigeración potente combinada con una llamativa iluminación RGB totalmente programable. Con su gran Radiador de 360 mm and Ventiladores RGB Triple Ring Duo, este sistema de refrigeración «todo en uno» se convierte al instante en el elemento visual más destacado de cualquier sistema.

Cada ventilador cuenta con iluminación de doble zona con transiciones de colores vivos, lo que hace que el Floe DX una opción destacada para los creadores que desarrollan proyectos en torno a El mejor disipador térmico para la CPU AM5 equipos de gama alta o para juegos.

Por qué lo elegimos Elegido por su gran rendimiento térmico y su llamativa iluminación RGB de doble zona, es ideal para los gamers que buscan estilo pero sin renunciar a una refrigeración eficaz.

Además de la iluminación, el refrigerador ofrece un excelente rendimiento térmico gracias a un radiador de gran grosor y a unos ventiladores perfectamente ajustados que proporcionan un flujo de aire y una presión estática equilibrados. ThermaltakeEl paquete de software de ofrece control total sobre las curvas de los ventiladores, las velocidades de la bomba y las animaciones de iluminación, lo que permite a los usuarios ajustar con precisión tanto el rendimiento como la estética. Los tubos revestidos de gran durabilidad y el diseño reforzado del radiador aumentan la vida útil, mientras que el caudal constante de la bomba garantiza una refrigeración fiable incluso con cargas elevadas de la CPU.

Ventajas Contras ✅ Impresionante iluminación RGB de doble zona en los ventiladores ✅ El radiador de 360 mm ofrece un amplio margen térmico ✅ Buen equilibrio entre el flujo de aire y el funcionamiento silencioso ✅ Tubos resistentes y radiador de construcción sólida ✅ Ideal para sistemas de exposición con un enfoque estético ❌ El software puede resultar más pesado que los ecosistemas RGB más sencillos

Su enfoque en el RGB no compromete su capacidad de refrigeración. El Floe DX 360 Funciona a la perfección con los modernos procesadores multinúcleo, lo que lo convierte en una opción ideal para ordenadores para juegos, estaciones de trabajo o configuraciones de streaming.

Mientras alguien busca el el mejor portátil para jugar Aunque se ha dado prioridad a la portabilidad y a la gestión térmica en un chasis compacto, este refrigerador resultará ideal para quienes montan sus propios ordenadores de sobremesa y buscan potencia y estilo.

Veredicto final: The Floe DX 360 Es ideal para los aficionados al montaje de PC que buscan una refrigeración potente y unos efectos RGB espectaculares, lo que la convierte en la mejor opción para configuraciones de sobremesa elegantes y de alto rendimiento.

7. Corsair iCUE Link Titan 360 RX [El mejor refrigerador líquido para CPU]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA1851, LGA1700; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración de más de 250 W para usuarios avanzados Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores RX120 RGB Nivel de ruido (dBA) 36 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 397 mm Ideal para Juegos de alta gama, CPU overclockeadas, equipos con iluminación RGB

The Corsair iCUE Link Titan 360 RX está diseñado para usuarios que buscan uno de los refrigeradores líquidos para CPU más potentes y avanzados del mercado actual.

Por qué lo elegimos Hemos incluido la Titan 360 RX por su sistema de refrigeración de alta gama, su ingenioso sistema de gestión de cables iCUE Link y su pantalla LCD envolvente.

Its Radiador de 360 mm and Tres ventiladores RX120 RGB ofrecen un rendimiento térmico excepcional, manteniendo estables incluso a las CPU que consumen mucha energía durante largas sesiones de juego, streaming o renderizado. Los Motor de refrigeración FlowDrive cuenta con un potente motor trifásico y una placa de refrigeración diseñada con precisión para maximizar la eficiencia de la transferencia de calor, lo que convierte a este disipador en la opción ideal para procesadores de gama alta, donde las temperaturas son fundamentales.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento térmico para CPU de gama alta ✅ Pantalla LCD nítida de 2,1 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60 FPS ✅ iCUE Link simplifica el tendido de cables ✅ Potente iluminación RGB y gran atractivo estético ✅ Bomba FlowDrive eficiente y de gran estabilidad ❌ Su elevado precio lo sitúa en la categoría de los entusiastas

Una característica destacada es la Pantalla LCD IPS de 2,1 pulgadas en la bomba, lo que permite mostrar estadísticas detalladas del sistema, GIF animados o imágenes personalizadas a 60 FPS. En combinación con la intensa iluminación RGB de cada ventilador, la Titan 360 RX es la elección perfecta para equipos con carcasas de cristal templado.

The Ecosistema iCUE Link simplifica la gestión del cableado al permitir que todos los componentes se conecten en una cadena unificada, lo que reduce el desorden y hace que la instalación resulte más ordenada en comparación con las configuraciones tradicionales. Aunque los ensambladores centrados en el rendimiento suelen comparar los refrigeradores líquidos con opciones como el el mejor refrigerador de aire para la CPU, elTitan 360 RX ofrece un margen térmico superior, un funcionamiento general más silencioso y un nivel de personalización que los refrigeradores por aire no pueden igualar.

Veredicto final: The Titan 360 RX es ideal para aquellos usuarios que desean montar un sistema de alto rendimiento y gran impacto visual, y que buscan una potencia de refrigeración de primer nivel y una integración perfecta con iCUE.

8. Noctua NH-D15S chromax.Black [El mejor disipador de CPU de doble torre]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de doble torre (configuración de un solo ventilador) Compatibilidad de zócalos Intel LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Sistema de refrigeración de clase 220 W+ Tamaño del ventilador/radiador 1 ventilador NF-A15 PWM de 140 mm (admite la instalación de un segundo ventilador) Nivel de ruido (dBA) 19,2–24,6 dBA Dimensiones/altura 160 mm de altura (se adapta a más carcasas que el NH-D15) Ideal para Refrigeración por aire silenciosa de gama alta, espacio suficiente para la RAM y la GPU, configuraciones compactas de alto rendimiento

The Noctua NH-D15S chromax.Black es una versión mejorada y centrada en la compatibilidad del legendario NH-D15, que ofrece el mismo rendimiento de refrigeración de alta gama al tiempo que mejora el espacio libre para las ranuras de RAM y PCIe.

Por qué lo elegimos El D15S se ha ganado su puesto por ofrecer el rendimiento del NH-D15 en un formato más compatible con la memoria RAM y más discreto a la vista.

Su diseño asimétrico de doble torre ofrece un excelente margen térmico para CPU potentes, lo que lo hace ideal para juegos, tareas de productividad o cargas de trabajo con overclocking. Además, el acabado «Chromax» totalmente negro de alta calidad de Noctua se integra a la perfección en los montajes modernos con RGB y de estilo minimalista.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento térmico para un diseño de un solo ventilador ✅ Estética «chromax.Black» de alta gama ✅ Ventilador NF-A15 ultrasilencioso ✅ Amplio espacio para la memoria RAM y las tarjetas PCIe ✅ Ampliable con un segundo ventilador opcional ✅ Fácil instalación con SecuFirm2 ❌ Rendimiento ligeramente inferior al del NH-D15 de doble ventilador en cargas de trabajo extremas

With Incluye un ventilador NF-A15 de 140 mm con control PWM, elNH-D15S proporciona un potente flujo de aire sin dejar de mantener unos niveles de ruido excepcionalmente bajos. La curva optimizada del ventilador y el diseño aerodinámico de las aletas permiten que el disipador funcione de forma casi silenciosa incluso bajo una carga elevada. Los usuarios que deseen una refrigeración adicional pueden instalar un segundo ventilador de 140 mm, girando elDía 15, Sesión en un potente sistema de refrigeración con doble ventilador y potencia máxima, comparable a los refrigeradores de mayor tamaño.

Una de las principales ventajas del NH-D15S es su excelente compatibilidad. El 160 mm de altura se adapta a más cajas de formato medio que el NH-D15 original, y el disipador asimétrico evita bloquear las ranuras de RAM o las placas traseras de gran tamaño de las tarjetas gráficas. En combinación con El sistema de montaje SecuFirm2 de Noctua, la instalación es segura, sencilla e increíblemente fiable.

Veredicto final: The NH-D15S chromax.Black Es ideal para los ensambladores que buscan una refrigeración por aire de primera categoría en un formato más compatible, ya que ofrece un funcionamiento silencioso y un diseño de alta calidad en un paquete versátil.

9. be quiet! Dark Rock 5 [El mejor disipador de CPU silencioso]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de doble torre Compatibilidad de zócalos Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración de alto rendimiento de 210 W Tamaño del ventilador/radiador 1 ventilador Silent Wings PWM de 120 mm (admite un segundo ventilador) Nivel de ruido (dBA) 29,8 dBA Dimensiones/altura 163 mm de altura Ideal para Equipos silenciosos, sistemas overclockeados, configuraciones con gran capacidad de RAM

The be quiet! Dark Rock 5 Está diseñado para los ensambladores que buscan un gran rendimiento de refrigeración sin que el ruido del sistema sea prácticamente inaudible.

Diseñado en torno a un diseño compacto de dos torres and seis tubos de calor de cobre de alto rendimientoEste disipador ofrece una excelente transferencia de calor incluso cuando se combina con CPU de alta potencia. Su amplia superficie y el diseño optimizado de sus aletas le permiten competir con algunos disipadores AIO, al tiempo que mantiene la fiabilidad y la sencillez de una solución de refrigeración por aire de alta gama.

Por qué lo elegimos Este disipador se ha elegido por sus niveles de ruido ultrabajos y su excelente rendimiento de refrigeración en equipos en los que el silencio es una prioridad absoluta.

Lo incluidoVentilador PWM Silent Wings es el elemento central de la Dark Rock 5su rendimiento acústico. Gracias a su rodamiento de dinámica de fluidos, su estructura optimizada contra las vibraciones y la geometría de sus aspas, mantiene un funcionamiento silencioso incluso durante sesiones intensas de videojuegos o cargas de trabajo exigentes. Los usuarios que busquen una refrigeración aún más eficaz pueden instalar un segundo ventilador, lo que convierte al Dark Rock 5 en un sistema aún más potente sin sacrificar el funcionamiento silencioso.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente silencioso incluso bajo cargas pesadas ✅ Excelente rendimiento térmico gracias al sistema de doble torre ✅ Amplio espacio libre para la RAM y el VRM ✅ Estética en negro mate de alta calidad ✅ Se puede ampliar con un segundo ventilador ✅ Incluye un ventilador Silent Wings de alta calidad ❌ Su altura ligeramente superior puede limitar la compatibilidad con carcasas más pequeñas

Una de las principales ventajas de este refrigerador es su Excelente espacio libre para la memoria RAM y el VRM. El diseño asimétrico del disipador de calor evita interferencias con los módulos de memoria más altos, lo que hace que el Dark Rock 5 más fácil de integrar en una amplia variedad de configuraciones de torre media y torre completa. El acabado en negro mate le confiere un estilo elegante y discreto, ideal para equipos de estilo «stealth».

Aunque muchos usuarios se plantean utilizar un sistema de refrigeración líquida para el ordenador a la hora de montar equipos de alto rendimiento, el Dark Rock 5 ofrece un funcionamiento prácticamente silencioso, una excelente gestión del TDP y una fiabilidad a largo plazo que convierten a la refrigeración por aire en una alternativa atractiva.

Veredicto final: The Dark Rock 5 es ideal para los aficionados al montaje de PC que buscan un rendimiento de refrigeración potente con un funcionamiento prácticamente silencioso, todo ello en un diseño elegante y discreto.

10. Noctua NH-U12A Chromax Negro [El mejor disipador para CPU AM4]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de una sola torre (clase de 120 mm) Compatibilidad de zócalos Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración para sistemas de más de 200 W Tamaño del ventilador/radiador 2 ventiladores Noctua NF-A12x25 de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 22,6 dBA Dimensiones/altura 158 mm de altura Ideal para Configuraciones AM4/AM5, carcasas compactas, flujo de aire de alta presión estática

The Noctua NH-U12A Chromax Negro es considerado por muchos como el El mejor disipador para CPU AM4 gracias a su excepcional rendimiento en un diseño compacto Ocupación de 120 mm.

Por qué lo elegimos Elegimos el NH-U12A porque ofrece una refrigeración de gama alta para cajas compactas sin sacrificar el nivel de ruido ni el rendimiento.

A diferencia de muchas neveras portátiles de su tamaño, la NH-U12A cuenta con siete tubos de calor y un conjunto de aletas de diseño muy optimizado, lo que le permite rivalizar, y en ocasiones superar, a algunos refrigeradores de 140 mm. Esto lo convierte en la opción ideal para aquellos usuarios que buscan una refrigeración de primera categoría, pero se ven limitados por la altura de la carcasa o el espacio disponible para la memoria RAM.

Ventajas Contras ✅ Un ventilador de 120 mm con el rendimiento de un modelo de 140 mm ✅ Los dos ventiladores NF-A12x25 proporcionan una presión estática excepcional ✅ Amplio espacio para la memoria RAM y las tarjetas PCIe ✅ Funcionamiento silencioso incluso a altas revoluciones ✅ Ideal para maletas compactas con restricciones de altura ❌ El precio es más elevado que el de muchos refrigeradores de una sola torre

La verdadera magia reside en el dos ventiladores NF-A12x25, se han analizado algunos de los los mejores ventiladores de 120 mm jamás fabricados. Su presión estática ultraalta, el diseño de precisión de sus aspas y su resonancia increíblemente baja proporcionan al refrigerador un flujo de aire silencioso pero potente. Incluso bajo cargas prolongadas de la CPU, como en juegos, edición o multitarea en estaciones de trabajo, el U12A mantiene temperaturas estables sin dejar de ofrecer un nivel de ruido impresionantemente bajo.

La compatibilidad es otra ventaja importante. Gracias a un diseño del disipador térmico cuidadosamente desplazado, el NH-U12A evita interferencias con la memoria RAM y cabe perfectamente en cajas de torre media más estrechas, en las que no caben los refrigeradores de doble torre, más voluminosos.

Veredicto final: The NH-U12A Chromax Negro es ideal para los aficionados al montaje que buscan un rendimiento de refrigeración de primera categoría, una compatibilidad excelente y un funcionamiento silencioso sin tener que optar por un diseño de doble torre más grande.

11. EK AIO Elite 360 mm [El mejor refrigerador de CPU todo en uno en cuanto a durabilidad]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700; AMD AM4, AM5 Potencia térmica nominal (TDP) Refrigeración de clase 250 W+ Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores EK-Vardar de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 34 dBA Dimensiones/altura Longitud del radiador: 394 mm Ideal para Durabilidad a largo plazo, CPU de alto TDP, configuraciones RGB

The EK AIO Elite 360 mm está diseñado para usuarios que desean rendimiento de refrigeración de primera clasecon el respaldo dedurabilidad excepcional. Fabricado por EK, una empresa conocida por su larga tradición en sistemas de refrigeración por agua personalizados, este sistema AIO incorpora muchos de los principios de diseño que caracterizan a los sistemas de refrigeración por agua de gama alta.

Por qué lo elegimos Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia térmica, el EK Elite ha sido seleccionado para aquellos usuarios que buscan una refrigeración AIO de alta gama con la calidad de un sistema de refrigeración por circuito personalizado.

De la éliteRadiador de 360 mm ofrece una excelente capacidad térmica, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo prolongadas, como el renderizado, el streaming o los videojuegos en procesadores con un elevado número de núcleos.

Ventajas Contras ✅ Ventiladores EK-Vardar de alto rendimiento con una gran presión estática ✅ Tubos reforzados y resistentes que garantizan una fiabilidad duradera ✅ Excelente capacidad de refrigeración para procesadores con un TDP elevado ✅ Iluminación D-RGB en la bomba y los ventiladores ✅ Fabricado por EK: experiencia de confianza en refrigeración por agua ❌ El ruido de la bomba puede ser perceptible a las revoluciones máximas

Una de las características más destacadas es la Bomba y placa de refrigeración diseñadas por EK, que dan prioridad a un flujo constante del refrigerante y a una transferencia de calor eficiente. La bomba de tipo SPC ofrece un rendimiento estable a altas revoluciones, lo que garantiza una refrigeración eficaz incluso bajo cargas intensas. En combinación con tres ventiladores EK-Vardar de alto rendimiento, el refrigerador alcanza una elevada presión estática y un flujo de aire óptimo en el radiador, lo que le confiere una ventaja en cuanto a eficiencia térmica en comparación con muchos sistemas AIO de la competencia.

La durabilidad es una de las características principales de este modelo. El tubo de goma con revestimiento reforzado evita las fugas y reduce el desgaste con el paso del tiempo, mientras que la sólida estructura del radiador garantiza una larga vida útil. Totalmente direccionable Iluminación D-RGB Tanto en la bomba como en los ventiladores, esto aporta un toque de personalización visual que encaja a la perfección con los montajes de exhibición modernos sin comprometer el rendimiento.

Veredicto final: The EK AIO Elite 360 mm es ideal para usuarios que buscan una refrigeración fiable a largo plazo, un alto rendimiento térmico y una calidad de fabricación de primera clase de una marca de refrigeración por agua de prestigio.

12. Noctua NH-L9x65 [El mejor disipador de CPU de perfil bajo]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador de aire de perfil bajo Compatibilidad de zócalos Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x; AMD AM5, AM4 Potencia térmica nominal (TDP) Se recomienda un máximo de 95 W (CPU con TDP bajo-medio) Tamaño del ventilador/radiador 1 ventilador NF-A9x14 PWM de 92 mm Nivel de ruido (dBA) 23,6 dBA Dimensiones/altura 65 mm de altura total Ideal para Equipos ITX, HTPC y sistemas de juegos de formato compacto

The Noctua NH-L9x65es un producto de alta gamadisipador de CPU de perfil bajo Diseñado para armarios compactos en los que el espacio en altura es muy reducido. Solo en posición vertical 65 mm de altura, se adapta sin problemas a cajas ITX, configuraciones HTPC y montajes de formato delgado, todo ello sin renunciar a un rendimiento que supera al de muchos refrigeradores de su categoría.

Por qué lo elegimos Esta unidad de perfil bajo se ha incluido en la lista por ofrecer una refrigeración silenciosa y eficiente en equipos ITX y HTPC ultracompactos.

Su diseño cuenta con una densa pila de aletas y cuatro tubos de calor de alta calidad, lo que le confiere unas excelentes capacidades de transferencia de calor para sistemas pequeños. El Ventilador NF-A9x14 con PWM Es uno de los mejores ventiladores de perfil bajo de Noctua, que ofrece un flujo de aire silencioso y uniforme con una presión estática excepcional para su tamaño.

Ventajas Contras ✅ Solo 65 mm de altura: ideal para montajes ITX y SFF ✅ Excelente calidad de fabricación y funcionamiento silencioso ✅ Sin interferencias con la RAM ni con PCIe ✅ Fácil instalación, ideal para espacios reducidos ✅ Incluye un ventilador NF-A9x14 PWM de gran fiabilidad ❌ No apto para CPU con un TDP elevado o muy overclockeadas

Una de lasNH-L9x65Una de sus principales ventajas es su perfecta compatibilidad. No obstaculiza el acceso a la memoria RAM ni a las ranuras PCIe, lo que lo hace ideal para placas base compactas en las que el espacio es reducido. El sistema de montaje SecuFirm2 de Noctua ofrece una instalación segura y sencilla, incluso en cajas de espacio reducido, y la línea Chromax aporta flexibilidad estética para montajes temáticos.

Aunque no está diseñado para procesadores de alto TDP or overclocking extremo, es una opción excelente para equipos de gaming pequeños, sistemas económicos y ordenadores compactos de alto rendimiento en los que el espacio es un factor clave.

Veredicto final: The NH-L9x65 Es ideal para los aficionados al montaje de equipos SFF que necesitan una refrigeración potente en un formato compacto, ya que ofrece un funcionamiento silencioso y una excelente compatibilidad sin renunciar a la calidad característica de Noctua.

13. Fractal Design Celsius [El mejor disipador AIO minimalista para un funcionamiento silencioso]

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Especificaciones Detalles Tipo de refrigerador Refrigerador líquido AIO de 360 mm Compatibilidad de zócalos Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700; AMD AM4, AM5 Potencia térmica nominal (TDP) Capacidad de refrigeración de más de 250 W Tamaño del ventilador/radiador Radiador de 360 mm + 3 ventiladores Fractal Dynamic X2 de 120 mm Nivel de ruido (dBA) 20 dBA (ajuste de bajo ruido) Dimensiones/altura Longitud del radiador: 397 mm Ideal para Equipos minimalistas y silenciosos, procesadores overclockeados, sistemas con ventilación optimizada

The Fractal Design Celsius S36 Está diseñado para usuarios que buscan un todo en uno (AIO) de líneas limpias y minimalistas que ofrezca una refrigeración potente y, al mismo tiempo, reduzca el ruido al mínimo.

Por qué lo elegimos Elegimos el Celsius S36 por su diseño minimalista, su sistema inteligente de control del ruido y su silencioso rendimiento térmico en equipos discretos.

Its Radiador de 360 mm ofrece una gran capacidad de disipación del calor, lo que lo convierte en una opción ideal para CPU con un TDP elevado, cargas de trabajo multitarea y overclocking de ligero a moderado. A pesar de esta capacidad térmica, el disipador mantiene un funcionamiento silencioso gracias a su Ventiladores Fractal Dynamic X2, que están especialmente diseñadas para un funcionamiento silencioso.

Ventajas Contras ✅ Ventiladores Dynamic X2 excepcionalmente silenciosos ✅ Control inteligente del ventilador y la bomba para garantizar un funcionamiento silencioso ✅ Excelente rendimiento térmico gracias al radiador de 360 mm ✅ Estilo Fractal minimalista y de alta calidad ✅ Fabricación de gran calidad con tubos reforzados ❌ La ausencia de iluminación RGB puede decepcionar a los usuarios que dan prioridad a la estética

Una de lasS36Una de sus características más destacadas es su modo de refrigeración inteligente. La bomba y los ventiladores pueden equilibrar automáticamente el rendimiento y el nivel de ruido, reduciendo el ruido cuando la carga de trabajo es baja y aumentando su velocidad de forma gradual a medida que suben las temperaturas.

El diseño estético es otra ventaja importante. Su aspecto discreto, totalmente en negro, combina a la perfección con las carcasas de Fractal y se integra a la perfección en montajes de estilo «stealth» o orientados a estaciones de trabajo. Los tubos reforzados y el diseño robusto del radiador garantizan la fiabilidad, mientras que su sencillo proceso de instalación hace que el refrigerador sea accesible incluso para quienes montan un PC por primera vez.

Veredicto final: The Celsius S36 es ideal para los aficionados al montaje de PC que buscan una refrigeración potente en un diseño silencioso y minimalista, que ofrece un rendimiento excelente sin recargar el aspecto visual.

Conceptos básicos de compra: ¿Cómo elijo un disipador de CPU para juegos?

La elección del refrigerador de CPU adecuado depende de varios factores clave: el tamaño de la carcasa, el consumo de la CPU, la tolerancia al ruido y el presupuesto. Los gamers deben centrarse en un buen rendimiento térmico, un funcionamiento silencioso y la compatibilidad con la placa base y la memoria RAM.

En los apartados siguientes se explica todo con claridad.

1. Elige un refrigerador adecuado para tu CPU y tu carcasa

Para elegir el disipador adecuado, lo primero es saber cuánto calor genera la CPU de tu ordenador para juegos. Procesadores como Intel i7 e i9 or Ryzen 7 y 9 se calientan más durante las sesiones largas, por lo que conviene saber Cómo comprobar la temperatura de la CPU antes de elegir un sistema de refrigeración. Los procesadores de alto rendimiento suelen necesitar potentes refrigeradores por aire o sistemas de refrigeración líquida AIO de mayor tamaño para mantener la estabilidad durante sesiones de juego exigentes.

A continuación, comprueba la compatibilidad de los conectores. Los sistemas modernos suelen utilizar AM5, AM4, LGA1700 o LGA1200, y cada disipador indica los zócalos con los que es compatible. Esto garantiza un montaje adecuado y un contacto total con la CPU.

El espacio disponible en la carcasa es el factor clave definitivo. Los refrigeradores de aire deben caber físicamente dentro de la carcasa, y es posible que las carcasas más pequeñas no admitan diseños altos de doble torre. Los refrigeradores AIO también requieren espacio para sus radiadores, así que comprueba si tu carcasa permite montar una unidad de 240 mm o 360 mm.

2. Dar prioridad al rendimiento térmico y al ruido

El rendimiento térmico es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un disipador para CPU de gaming. Cada disipador indica un Índice TDP, lo que indica la cantidad de calor que puede disipar. Un disipador con un TDP más alto ofrece un mejor control de la temperatura, especialmente en el caso de CPU potentes que generan más calor durante partidas exigentes.

Un buen rendimiento térmico también ayuda a mantener FPS constante evitando la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento que puede producirse cuando las temperaturas suben demasiado.

Los niveles de ruido son tan importantes como la potencia de refrigeración. Los ventiladores que funcionan entre 25 y 30 dB son ideales para salas de videojuegos, espacios compartidos o configuraciones de streaming en las que la claridad del micrófono es fundamental. Los ventiladores más silenciosos reducen las distracciones y ayudan a mantener un ambiente agradable durante las sesiones prolongadas.

3. Ten en cuenta la estética y la calidad de fabricación

Un disipador de CPU no solo es una pieza funcional del sistema, sino también un elemento visual destacado en muchas configuraciones para juegos. Algunos jugadores quieren iluminación RGB de colores vivos, mientras que otros prefieren un aspecto elegante y discreto en negro que se integra a la perfección con su carcasa y sus componentes.

Combinar el estilo de tu refrigerador con el resto de tu montaje ayuda a crear un aspecto uniforme y pulido, tanto si utilizas una carcasa con paneles de cristal como si optas por una configuración compacta.

La calidad de fabricación es otro factor clave a tener en cuenta. Los refrigeradores de gama alta utilizan materiales resistentes, tubos reforzados, rodamientos fiables y disipadores de calor bien mecanizados, todo lo cual contribuye a una mayor durabilidad a largo plazo. Un refrigerador bien construido mantiene un rendimiento constante, soporta el estrés diario de las sesiones de juego y evita problemas como el bamboleo de los ventiladores o el desgaste prematuro.

4. TDP (potencia de diseño térmico)

TDP, oPotencia de diseño térmico, se refiere a la cantidad de calor que se espera que genere una CPU bajo cargas de trabajo estándar. Esta cifra ayuda a determinar la potencia que debe tener el sistema de refrigeración.

Un disipador con un TDP igual o superior a la potencia térmica de tu procesador mantendrá las temperaturas estables mientras juegas, retransmites o realizas varias tareas a la vez. Si el TDP del disipador es demasiado bajo, la CPU puede sobrecalentarse, lo que provoca una limitación térmica y una disminución del rendimiento.

El TDP no refleja directamente el consumo total de energía de una CPU, pero ofrece una orientación útil para elegir la solución de refrigeración adecuada. Los procesadores de alto rendimiento, especialmente los que se utilizan para juegos intensivos o tareas de productividad, suelen beneficiarse de refrigeradores con una mayor capacidad de TDP.

A la hora de elegir un disipador, comprueba siempre tanto el TDP nominal de la CPU como la potencia máxima que admite el disipador, para garantizar una combinación adecuada que mantenga un rendimiento térmico constante.

5. Evaluar el valor y el potencial de revalorización

Un buen disipador para la CPU debe considerarse una inversión a largo plazo, más que una pieza que se sustituye con cada nuevo montaje. Los disipadores de alta calidad, como el Noctua NH-D15 para la refrigeración por aire o el Corsair H150i En el caso de la refrigeración líquida, suelen ofrecer un gran rendimiento durante muchos años.

Estos refrigeradores pueden durar más que varias actualizaciones de la CPU, sobre todo si se combinan con kits de montaje actualizados compatibles con los nuevos zócalos. Para cualquiera que esté aprendiendo Cómo overclockear la CPU… un sistema de refrigeración fiable y duradero cobra aún más importancia, ya que unas temperaturas estables influyen directamente en el éxito del overclocking.

A la hora de valorar el valor de un producto, no te fijes solo en el precio inicial. Un disipador de buena calidad ofrece un rendimiento térmico constante, un funcionamiento más silencioso y una mayor fiabilidad en comparación con las alternativas más baratas.

Invertir ahora en calidad significa que tendrás un sistema de refrigeración que seguirá funcionando bien a medida que actualices el procesador, la tarjeta gráfica o el sistema en su conjunto. Este enfoque a largo plazo ayuda a que tu equipo para juegos se mantenga estable, silencioso y eficiente a lo largo de varias generaciones de hardware.

Mi veredicto general

La elección del refrigerador de CPU adecuado para jugar depende de tu hardware, de tu caja y de si prefieres un sistema silencioso o potente. Cada refrigerador de esta lista está pensado para un tipo diferente de jugador, y aquí tienes las mejores opciones iniciales en función de tus necesidades.

Para los jugadores que buscan el máximo rendimiento y desean la máxima potencia de refrigeración → Noctua NH-D15 .

Ofrece una refrigeración por aire de primera categoría, con un funcionamiento silencioso y una fiabilidad duradera.

. Ofrece una refrigeración por aire de primera categoría, con un funcionamiento silencioso y una fiabilidad duradera. Para los aficionados al RGB que estén montando un PC de exhibición → Thermaltake Floe DX 360 .

Su impresionante iluminación y su excelente rendimiento térmico lo convierten en la opción ideal para equipos de gran estilo.

. Su impresionante iluminación y su excelente rendimiento térmico lo convierten en la opción ideal para equipos de gran estilo. Para quienes montan equipos de formato compacto → Noctua NH-L9x65 .

Su altura compacta y su excelente compatibilidad lo convierten en la opción ideal para cajas ITX.

. Su altura compacta y su excelente compatibilidad lo convierten en la opción ideal para cajas ITX. Para los amantes de los ordenadores silenciosos → be quiet! Dark Rock 5 .

Ofrece una gran potencia térmica sin apenas hacer ruido.

. Ofrece una gran potencia térmica sin apenas hacer ruido. Para los aficionados a la refrigeración líquida que buscan un control avanzado y funciones de primera calidad → Corsair iCUE Link Titan 360 RX .

Su pantalla LCD, su potente bomba y su sistema de cableado integrado lo convierten en un dispositivo resistente y fácil de manejar.

. Su pantalla LCD, su potente bomba y su sistema de cableado integrado lo convierten en un dispositivo resistente y fácil de manejar. Para una opción equilibrada que se adapta a la mayoría de los equipos para juegos de torre media → Corsair H100i RGB Platino.

Ofrece una refrigeración fiable, personalización RGB y una instalación sencilla.

Sea cual sea tu estilo de montaje o tus objetivos de rendimiento, aquí encontrarás un sistema de refrigeración diseñado para mejorar tu experiencia de juego y garantizar que tu CPU funcione sin problemas durante años.

Preguntas frecuentes