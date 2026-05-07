AMD frente a Intel: ¿cuál es mejor para los videojuegos y el trabajo en 2025?

AMD vs Intel es una de las rivalidades más antiguas del mundo de los ordenadores personales. Durante años, Intel destacó en velocidad de un solo núcleo y en juegos, y AMD respondió con precios más competitivos y un mejor rendimiento multinúcleo.

La CPU determina cómo gestiona tu ordenador los videojuegos, las retransmisiones, las aplicaciones y las tareas cotidianas. La velocidad de reloj, el número de núcleos y el consumo energético son factores importantes, y cada marca adopta un enfoque diferente.

En esta guía, compararé el rendimiento real, los precios, la eficiencia y las características de ambas marcas. Si el Intel or AMD Si esta pregunta te quita el sueño, este análisis te ayudará a elegir la CPU adecuada para tu próximo montaje.

AMD frente a Intel: ¿qué CPU es mejor?

The AMD vs Intel El debate no gira en torno a quién fabrica el mejor chip en general. Se trata de lo que más te importa. ¿Te importa más la velocidad de fotogramas en los videojuegos? ¿Ejecutar aplicaciones creativas? ¿Mantener tu equipo económico y sin sobrecalentamientos? Ahí es donde se notan las diferencias reales.

Intel sigue siendo el líder en cuanto a velocidad pura en tareas ligeras y juegos antiguos. Sus últimos procesadores son eficientes, rápidos y cuentan con una potente tarjeta gráfica integrada (muy útil si no vas a comprar una GPU). AMD le planta cara con sus chips X3D, que dominan el sector de los videojuegos, y su política de precios agresiva hace que a menudo se obtengan más núcleos por menos dinero.

Si te estás montando un ordenador solo para jugar, AMDtiene la ventaja. Si vas a hacer streaming, editar vídeo o necesitas un equipo versátil, Intel es la mejor opción. Las dos son excelentes, y la mejor elección depende simplemente del uso que le vayas a dar.

Así es como están las cosas:

Categoría AMD Intel Rendimiento en juegos ✅ Los chips X3D, como el 7800X3D, ofrecen unos FPS inigualables en los juegos actuales gracias a su enorme caché L3 ❌ Sigue siendo potente, pero se queda atrás en las pruebas de rendimiento para juegos de gama alta Productividad y creación de contenidos ❌ Ideal para tareas que requieren varios núcleos, pero se queda atrás respecto a Intel en multitarea y codificación en condiciones reales ✅ El diseño híbrido de núcleos P/E y la tecnología Quick Sync lo hacen ideal para el streaming, la edición y las cargas de trabajo mixtas Rendimiento en la oficina ❌ Funciona perfectamente, pero no es tan ágil en tareas ligeras y de un solo subproceso ✅ La mayor velocidad del núcleo único permite una navegación más rápida, un mejor rendimiento de las hojas de cálculo y un inicio más rápido de las aplicaciones Precios y relación calidad-precio ✅ Más núcleos por el mismo precio, sobre todo en equipos de gama media y económicos ❌ Buen rendimiento, pero suele ser más caro para unas especificaciones similares Temperatura y consumo energético ✅ El menor consumo de energía hace que la refrigeración sea más sencilla y silenciosa ❌ Los picos de alta potencia implican que necesitarás un sistema de refrigeración más potente Plataforma y preparación para el futuro ✅ El zócalo AM5 será compatible con futuras CPU, lo que te ahorrará tener que actualizar el sistema prematuramente ❌ El LGA 1700 ha llegado a su fin (no hay posibilidad de actualización más allá de la 14.ª generación) Tarjeta gráfica integrada ❌ La mayoría de los chips necesitan una GPU dedicada ✅ Los gráficos integrados son ideales para la resolución de problemas o para equipos sin tarjeta gráfica

Analicemos por qué hemos elegido a cada uno de estos ganadores y cómo esa elección influirá en tu próximo proyecto.

AMD frente a Intel: rendimiento en juegos

A la hora de elegir el la mejor CPU para juegos, lo que realmente importa es velocidad del núcleo único, tamaño de la caché y latencia. La mayoría de los juegos siguen dependiendo del rendimiento en un solo subproceso, por lo que la velocidad de reloj bruta y una arquitectura inteligente aportan más FPS que el simple hecho de añadir núcleos.

AMD – AMDSu enfoque respecto a los videojuegos es claro: fabricar procesadores que den en el blanco . El Ryzen 7 7800X3D y otrosX3D Estos modelos cuentan con una enorme caché de nivel 3, gracias a AMDla tecnología 3D V-Cache. Esa caché ayuda a reducir la latencia y a aumentar la velocidad de fotogramas en la mayoría de los juegos modernos. Esto se nota especialmente en títulos que dependen de la CPU y en configuraciones con frecuencias de actualización más altas. En las pruebas de rendimiento recientes, AMD Ryzen Los procesadores con 3D V-Cache suelen encabezar las listas.

AMDSu enfoque respecto a los videojuegos es claro: . El y otrosX3D Estos modelos cuentan con una enorme caché de nivel 3, gracias a AMDla tecnología 3D V-Cache. Esa caché ayuda a reducir la latencia y a aumentar la velocidad de fotogramas en la mayoría de los juegos modernos. Esto se nota especialmente en títulos que dependen de la CPU y en configuraciones con frecuencias de actualización más altas. En las pruebas de rendimiento recientes, AMD Ryzen Los procesadores con 3D V-Cache suelen encabezar las listas. Intel – Intel Core las patatas fritas contraatacan con un gran rendimiento en un solo núcleo y altas velocidades de reloj de serie. La disposición de núcleos P y E que se encuentra en los modelos más recientes Intel Las CPU ayudan a equilibrar las tareas en segundo plano sin que el rendimiento en los juegos se vea afectado. El Intel Core i7-14700K destaca especialmente al manejar géneros con un alto número de fotogramas por segundo como juegos de batalla real de ritmo trepidante y realizar varias tareas a la vez, como ver contenido en streaming al mismo tiempo. Pero incluso así, le cuesta igualar la potencia bruta para juegos de AMDde primeraRyzen Las CPU en numerosas pruebas comparativas.

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Si lo único que te importa es el rendimiento en los videojuegos, AMD se lleva esta. La ventaja de Caché V 3D enAMD Estos chips ofrecen un mejor rendimiento en la mayoría de los juegos, sobre todo a 1080p y 1440p. Solo asegúrate de conseguir un monitor para videojuegos de gama alta que pueda complementar esa potencia bruta.

Intel sigue dando guerra y ofrece una excelente relación calidad-precio en general, pero si tu objetivo es conseguir el máximo de FPS, AMDtiene la mejor mano en este momento. Aquí es donde el AMD vs Intel la diferencia en el rendimiento para juegos es realmente notable, y si eliges la CPU adecuada para un equipo dedicado exclusivamente a los videojuegos, AMD La comparación con Intel no está ni mucho menos reñida.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 8 / 16 Frecuencia base/de impulso 4,2 GHz / 5,0 GHz Caché 96 MB de L3, 8 MB de L2 TDP Ciento veinte vatios Enchufe AM5 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido

The Ryzen 7 7800X3D es el mejor chip para juegos AMDque se haya hecho jamás – y, en este momento, no hay nada que lo supere en lo que respecta a cargas de trabajo puramente de videojuegos. No se trata de la velocidad de reloj bruta ni del número de núcleos. Se trata de la caché, y este tiene muchísima. ¿Quieres subir al máximo todos los controles deslizantes en juegos de mundo abierto a gran escala¿Por qué no te lanzas?

Gracias a96 MB de caché L3repleto deAMDV-Cache 3D, esta CPU envía datos a tu GPU más rápido que cualquier otro procesador del mercado. Eso se traduce en una reproducción de fotogramas más fluida, mejores FPS mínimos y una ventaja real en los títulos que dependen de la CPU. En juegos como Starfield, Elden Ring, oHogwarts Legacy, verás que supera a los chips más caros, sobre todo en 1080p y 1440p. E incluso en4K, donde ununa GPU potente para juegos hace la mayor parte del trabajo, el Siete mil ochocientos treinta y tres mantiene la estabilidad sin ningún tipo de atasco.

No se trata de una bestia de la multitarea ni de un gigante del streaming: es un chip diseñado exclusivamente para los videojuegos, y cumple con esa función mejor que cualquier otro del mercado.

Ventajas Contras ✅ El mejor rendimiento para juegos de su clase ✅ La enorme caché L3 mejora los FPS y la estabilidad de los fotogramas ✅ Funciona sin calentarse y es eficiente para su categoría ✅ Ideal para configuraciones con alta frecuencia de actualización y resolución de 1440p ✅ Preparado para el futuro con la plataforma AM5 ❌ No incluye nevera portátil

Veredicto final: Si lo que más te importa son los videojuegos, el Ryzen 7 7800X3D es la opción más clara. Ofrece una velocidad de fotogramas por segundo (FPS) de primera categoría, sobre todo en juegos que exigen mucho a la CPU, y funciona de manera eficiente. No encontrarás un mejor rendimiento para juegos a este precio.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 12 de 24 Frecuencia base/de impulso 4,7 GHz / 5,6 GHz Caché 64 MB de caché L3, 12 MB de caché L2 TDP Ciento setenta vatios Enchufe AM5 GPU integrada Tarjetas gráficas Radeon (RDNA2) Nevera No incluido

Si buscas un gran rendimiento en los videojuegos y la potencia necesaria para manejar transmitir, grabar o editar en su tiempo libre, elRyzen 9 7900X da en el clavo. No llega a estar a la altura de… Siete mil ochocientos treinta y tres en cuanto a FPS puros, pero lo compensa con más núcleos y una mayor capacidad multitarea.

With 12 núcleos y 24 subprocesos, este chip gestiona cargas de trabajo intensas sin ningún problema. Puedes jugar, retransmitir en Twitch, ejecutar OBS y tener pestañas abiertas en Chrome, todo ello sin tirones ni ralentizaciones. En títulos como Cyberpunk 2077 or Escapar de Tarkov, disfrutarás de una experiencia de juego fluida y con un alto número de fotogramas por segundo, incluso mientras grabas en 1440p.

Además, es eficiente para su tamaño, gracias a AMD’s Zen 4arquitectura. Y como utiliza el Plataforma AM5, Estás preparado para futuras actualizaciones sin tener que cambiar toda la placa.

Ventajas Contras ✅ Ideal para jugar y retransmitir a la vez ✅ La configuración de 12 núcleos permite realizar tareas multitarea exigentes ✅ Frecuencias de reloj elevadas para un gran rendimiento en un solo núcleo ✅ Gráficos integrados para la resolución de problemas o para un uso ocasional ✅ Preparado para el futuro con la plataforma AM5 ❌ No es tan rápido en las pruebas de rendimiento específicas para juegos, pero ese no es su objetivo principal

Veredicto final: The Ryzen 9 7900X Es ideal para los jugadores que también retransmiten, graban o realizan varias tareas a la vez mientras juegan. Es potente, equilibrado y gestiona las tareas en segundo plano sin afectar a la velocidad de fotogramas.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 6 / 12 Frecuencia base/de impulso 4,7 GHz / 5,3 GHz Caché 32 MB de L3, 6 MB de L2 TDP Ciento cinco vatios Enchufe AM5 GPU integrada Tarjetas gráficas Radeon (RDNA2) Nevera No incluido

The Ryzen 5 7600X is AMDEs la mejor opción si quieres que tu equipo resulte asequible sin sacrificar el rendimiento en los juegos. Se trata de un procesador de seis núcleos que rinde por encima de lo que cabría esperar, sobre todo en resoluciones de 1080p y 1440p, donde la elección de la CPU sigue siendo importante.

Juegos comoCall of Duty: Warzone, Valoración, oFortnite funcionan increíblemente bien con este chip cuando se combinan con una buena tarjeta gráfica. No alcanzarás los niveles de rendimiento del X3D, pero también gastarás mucho menos y, en muchos casos de la vida real, la diferencia no es tan grande como podrías pensar.

Además, utiliza el nuevo zócalo AM5, lo que lo convierte en una opción inteligente si quieres actualizar el sistema más adelante sin tener que cambiar la placa base. E incluso sin 3D V-Cache, ofrece velocidades de fotogramas fluidas y constantes en los juegos actuales.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Relojes resistentes para competiciones ✅ Excelentes resultados a 1080p y 1440p con tarjetas gráficas de gama media ✅ Plataforma AM5 = posibilidad de actualización en el futuro ✅ GPU integrada para uso básico o resolución de problemas ❌ No es ideal para realizar múltiples tareas a la vez ni para trabajos creativos

Veredicto final: The Ryzen 5 7600X es la opción ideal para quienes quieren montar un equipo sin gastarse una fortuna, pero sin renunciar a una experiencia de juego excelente a 1080p o 1440p. Es rápido, eficiente y te ofrece una moderna plataforma AM5 sin que te cueste un ojo de la cara.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 20 (8 hombres + 12 mujeres) / 28 Frecuencia base/de impulso 3,4 GHz / 5,6 GHz Caché 33 MB de L3, 28 MB de L2 TDP 125 W (potencia base) / 254 W (potencia máxima) Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD 770 Nevera No incluido

The Intel Core i7-14700Kes uno deIntellas patatas fritas más equilibradas hasta la fecha. Es rápido, eficiente y está diseñado para soportar sesiones de juego intensas sin ralentizarse cuando se acumulan las tareas en segundo plano. Con un total de 20 núcleos, es un dispositivo multitarea que no da ningún fallo en juegos de ritmo trepidante como los mejores juegos de disparos en primera persona, por ejemplo.

En el uso diario, verás que este chip destaca en juegos exigentes como El legado de HogwartsoThe Last of Us: Parte I, sobre todo si tienes Discord, Chrome y aplicaciones en segundo plano abiertas al mismo tiempo. Esto no superaEl 7800X3D de AMD en FPS de juego sin procesar, pero se acerca bastante. Y ofrece más flexibilidad fuera de los juegos.

Tanto si estás editando un vídeo rápido, retransmitiendo en directo o simplemente quieres disfrutar de una experiencia de juego fluida con un amplio margen de rendimiento, el 14 700 K ofrece una excelente combinación de potencia y relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ Gran rendimiento en un solo núcleo para juegos con un alto número de fotogramas por segundo ✅ Gestiona la multitarea mejor que la mayoría de las CPU para juegos ✅ Una opción ideal para equipos con resolución de 1440p y 4K ✅ Compatible con DDR4 o DDR5 (flexible para futuras actualizaciones) ✅ La tarjeta gráfica integrada es suficiente para un uso básico ❌ Queda ligeramente por detrás de los chips AMD X3D en las pruebas de rendimiento específicas para juegos

Veredicto final: The Core i7-14700K es un dispositivo muy versátil con unas prestaciones para juegos a la altura AMD y un amplio margen para realizar varias tareas a la vez. Una opción ideal si buscas una alta tasa de fotogramas por segundo y potencia adicional para el streaming o el trabajo creativo.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 24 (8P + 16E) / 32 Frecuencia base/de impulso 3,2 GHz / 5,8 GHz Caché 36 MB de L3, 32 MB de L2 TDP 125 W (potencia base) / 253 W (potencia máxima) Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD 770 Nevera No incluido

Si quieres el máximo rendimiento y no te preocupan el consumo energético ni los costes de refrigeración, el Intel Core i9-14900K is Intelel chip de gama alta de (y eso se nota). No se lleva la corona de los videojuegos sin más (esa sigue siendo para AMD’s X3D (chips), pero se acerca bastante y ofrece mucho más margen para el streaming, la edición y la multitarea.

With 24 núcleos y una frecuencia de reloj de hasta 5,8 GHz, este chip se abre paso con facilidad por juegos que exigen mucho a la CPU, como Cyberpunk 2077, incluso mientras se codifica un flujo o se realiza el renderizado en segundo plano. Es ideal para configuraciones de gama alta con un 4090 o una GPU similar, en la que los cuellos de botella de la CPU realmente influyen.

Necesitarás un sistema de refrigeración eficaz (este chip se calienta mucho bajo presión), pero si quieres que todo funcione a la vez sin renunciar a nada, esta es la mejor opción dentro de la gama Intel.

Ventajas Contras ✅ Ideal para jugar y realizar múltiples tareas exigentes ✅ Sus 24 núcleos se encargan con facilidad del streaming y el trabajo creativo ✅ Frecuencias de reloj elevadas para un excelente rendimiento en un solo subproceso ✅ Compatibilidad con dos tipos de memoria (DDR4 o DDR5) ✅ Compatible con las placas de las series 600 y 700 ya existentes ❌ Es imprescindible una buena refrigeración

Veredicto final: ElCore i9-14900K is IntelEs el más potente. Se enfrenta con facilidad a los juegos más exigentes, gestiona el streaming sin problemas y se desenvuelve a la perfección con las tareas creativas. Si buscas un rendimiento de primera categoría sin concesiones, esta es tu opción.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 10 (6 hombres + 4 mujeres) / 16 Frecuencia base/de impulso 2,5 GHz / 4,6 GHz Caché 20 MB de L3, 9,5 MB de L2 TDP 65 W (potencia base) / ~148 W (potencia máxima) Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada No incluido Nevera Incluido (enfriador de aire básico)

The Intel Core i5-13400F es el chip económico por excelencia si lo que quieres es Un rendimiento sólido a 1080p sin gastar de más. Su10 colores ofrece una experiencia de juego sorprendentemente fluida en los títulos actuales. Y es mucho más potente que la mayoría de los chips económicos de hace tan solo una generación.

Combínalo con una tarjeta gráfica de gama media como la RTX 3060 or RX 7600, y ya estás listo para juegos como Apex Legends, Spider-Man: Edición remasterizada, oResident Evil 4. No cuenta con tarjeta gráfica integrada (de ahí la «F» del nombre), por lo que necesitarás una GPU dedicada. Pero si estás montando un equipo para juegos, probablemente ese sea tu plan de todos modos.

Además,no se calienta y no consume mucha energía, lo que lo convierte en la opción ideal para montajes económicos con fuentes de alimentación más pequeñas y sistemas de refrigeración más modestos.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento en 1080p por su precio ✅ La configuración híbrida del núcleo gestiona bien la multitarea ✅ Bajo consumo energético y fácil refrigeración ✅ Incluye un disipador de serie ✅ Compatible con configuraciones DDR4 o DDR5 ❌ Sin tarjeta gráfica integrada

Veredicto final: The Core i5-13400F es una opción muy recomendable para equipos económicos. Ofrece una experiencia de juego fluida a 1080p, soporta tareas multitarea sencillas y mantiene los costes bajos. Eso sí, no olvides que necesitarás una tarjeta gráfica independiente.

AMD frente a Intel: rendimiento en productividad y creación de contenidos

Si estás editando vídeos, renderizando escenas 3D, compilando código o trabajando con software de simulación, número de núcleos brutos y gestión inteligente de subprocesos son más importantes que los juegos de disparos en primera persona. A continuación te mostramos cómo se comparan estos dos gigantes de las CPU cuando la carga de trabajo se vuelve intensa.

AMD – AMD procesadores (especialmente Ryzen 9 (modelos) ofrecen rendimiento multihilo de alto nivel gracias a su elevado número de núcleos y hilos. Para tareas como los renderizados en Blender, las compilaciones en Unreal Engine o las largas 4K codificaciones de vídeo, esa potencia adicional da sus frutos. El Ryzen 9 7950X , por ejemplo, con 16 núcleos y 32 hilos, hace frente a cargas de trabajo pesadas con holgura. AMD también destaca en aplicaciones como DaVinci Resolve y Adobe Premiere cuando se utiliza la aceleración por GPU junto con secuencias de tiempo real que exigen un gran rendimiento de la CPU.

AMD procesadores (especialmente Ryzen 9 (modelos) ofrecen gracias a su elevado número de núcleos y hilos. Para tareas como los renderizados en Blender, las compilaciones en Unreal Engine o las largas codificaciones de vídeo, esa potencia adicional da sus frutos. El , por ejemplo, con 16 núcleos y 32 hilos, hace frente a cargas de trabajo pesadas con holgura. AMD también destaca en aplicaciones como DaVinci Resolve y Adobe Premiere cuando se utiliza la aceleración por GPU junto con secuencias de tiempo real que exigen un gran rendimiento de la CPU. Intel – Intel’s La arquitectura híbrida combina los núcleos P, destinados a tareas de alto rendimiento, con los núcleos E, orientados a la eficiencia en segundo plano, y eso es muy importante para los creadores de contenido. El Intel Core i9-14900K, por ejemplo, es capaz de gestionar el renderizado, la vista previa en directo, las exportaciones en segundo plano y la multitarea intensiva en el navegador, todo al mismo tiempo. Y IntelLa compatibilidad con Quick Sync Video le confiere una gran ventaja en la codificación de archivos multimedia, sobre todo si estás realizando la codificación en H.264 o HEVC para subirlo a YouTube o a plataformas de streaming.

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IntelSu diseño híbrido lo hace más adecuado para tareas creativas que combinan tareas ligeras y pesadas. Ofrece una excelente velocidad en un solo subproceso para desplazarse por la línea de tiempo y muchos núcleos para la codificación, además de Quick Sync para un renderizado más rápido.

AMD Se defiende bien en tareas intensivas en subprocesos, pero en lo que respecta a la creación de contenido en el día a día, Intel sale ganando en general. Esto es especialmente cierto si realizas varias tareas a la vez mientras trabajas.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 12 / 32 Frecuencia base/de impulso 4,5 GHz / 5,7 GHz Caché 64 MB de L3, 16 MB de L2 TDP Ciento setenta vatios Enchufe AM5 GPU integrada Tarjetas gráficas Radeon (RDNA2) Nevera No incluido

The Ryzen 9 7950X is AMDel motor de la productividad. Con16 núcleos y 32 subprocesos, está diseñado para creadores que necesitan un rendimiento multihilo de alto nivel. Tanto si estás editando en Premiere Pro, renderizando escenas en Blender o compilando proyectos de gran envergadura en Visual Studio, este chip funciona a gran velocidad y no se achica ante la presión.

En cargas de trabajo como 4K ya sea para codificar vídeos o exportar por lotes cientos de fotos en formato RAW, el Siete mil novecientos cincuenta X supera a la mayoría de los chips de su categoría. Es especialmente potente en programas que requieren un gran procesamiento de imágenes que puede aprovechar al máximo cada subproceso. En comparación con su Intel En comparación con sus homólogos, les planta cara y a menudo les supera en tareas que utilizan todos los núcleos, aunque se queda un poco atrás en cargas de trabajo mixtas y menos exigentes.

Esta CPU se calienta mucho, así que no escatimes en refrigeración. Pero si utilizas estaciones de trabajo de gama alta y buscas un rendimiento bruto, este chip está a la altura. También lo he probado con algunos excelentes juegos de simulación, que consumen muchísimos recursos de la CPU y dependen en gran medida de los núcleos, y mantuvo un nivel impresionante de rendimiento multitarea.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional en cargas de trabajo multihilo ✅ Ideal para la edición, el renderizado y la codificación de vídeo 4K ✅ Su gran número de núcleos permite realizar múltiples tareas de forma fluida ✅ Altas velocidades de turbo en todos los núcleos ✅ Preparado para el futuro con la plataforma AM5 ❌ Demasiado potente para usuarios ocasionales o trabajos creativos sencillos

Veredicto final: ElRyzen 9 7950X Es una auténtica potencia para los creadores que necesitan un rendimiento multinúcleo de alto nivel. Maneja con facilidad tareas exigentes como la edición de vídeo, el renderizado 3D y la multitarea. Y todo ello sin dejar de ser relativamente eficiente dentro de su categoría. Perfecto si buscas potencia bruta sin concesiones.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 16 (8P + 8E) / 24 Frecuencia base/de impulso 3,2 GHz / 5,2 GHz Caché 30 MB de L3, 14 MB de L2 TDP 125 W (potencia base) / 241 W (potencia máxima) Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD 770 Nevera No incluido

The Intel Core i9-12900K es una opción segura para los creadores que buscan rapidez sin que el sistema se ralentice cuando hay mucho trabajo. Con 16 núcleos y un gran rendimiento en un solo núcleo, se encarga de todo, desde la edición de la línea de tiempo hasta los renderizados en segundo plano, sin ningún esfuerzo.

Intel’s Quick Sync Video le da una ventaja real en el trabajo con medios. Si estás exportando a H.264 o HEVC para YouTube, termina los trabajos más rápido que las CPU que se basan únicamente en el renderizado por fuerza bruta. Y como los núcleos E se encargan de las tareas en segundo plano, puedes seguir trabajando sin retrasos en el sistema (previsualizando, navegando e incluso realizando varias tareas a la vez mientras se exporta).

No lo superará De AMDSiete mil novecientos cincuenta X en tareas que requieren un uso intensivo de subprocesos, pero en la creación de contenido del día a día, en la que se hace un poco de todo, el 12900K a menudo se nota más ágil y con mejor respuesta.

Ventajas Contras ✅ Excelente para cargas de trabajo creativas mixtas ✅ Quick Sync ayuda a acelerar la codificación de vídeo ✅ El diseño híbrido del núcleo gestiona bien la multitarea ✅ Gran rendimiento en un solo subproceso para la edición en la línea de tiempo ✅ A menudo con descuento ❌ Mayor consumo de energía a plena carga

Veredicto final: The Core i9-12900K destaca en tareas creativas variadas gracias a su diseño híbrido y a la codificación Quick Sync. Gestiona con fluidez la edición, la transmisión en directo y la multitarea, lo que lo convierte en una opción sólida para los creadores de contenido que buscan un gran rendimiento y eficiencia.

AMD frente a Intel: rendimiento en Office

No necesitas un procesador superpotente para trabajar con documentos de Word, el correo electrónico y 20 pestañas de Chrome. Pero eso no significa que todos los procesadores sean iguales. Ambos AMD and Intel Todas se desenvuelven bien en las tareas cotidianas, pero una marca tiene una ligera ventaja.

AMD – Gente como Ryzen 5 7600X no tienen ningún problema para ejecutar aplicaciones de Office, gestionar llamadas de Zoom y manejar varias pestañas del navegador. Para tareas básicas, RyzenLas CPU se mantienen rápido y ágil . Pero AMD La tarjeta gráfica integrada tiene prestaciones limitadas . Si no vas a añadir una GPU, no esperes un rendimiento fluido en tareas que requieran mucha reproducción de vídeo o en configuraciones con varios monitores.

Gente como no tienen ningún problema para ejecutar aplicaciones de Office, gestionar llamadas de Zoom y manejar varias pestañas del navegador. Para tareas básicas, RyzenLas CPU se mantienen . Pero . Si no vas a añadir una GPU, no esperes un rendimiento fluido en tareas que requieran mucha reproducción de vídeo o en configuraciones con varios monitores. Intel – Aquí es dondeIntel los chips se sitúan a la cabeza. Incluso las CPU de gama media como la Núcleoi5-13400 se nota ágil en todos los aspectos, y De IntelUHD La tarjeta gráfica integrada gestiona las videollamadas, la reproducción multimedia y los efectos visuales sencillos sin ningún problema. La configuración híbrida de núcleos (núcleos P + núcleos E) también contribuye a que todo funcione con fluidez al realizar varias tareas a la vez, incluso al alternar entre Excel, PowerPoint y aplicaciones web.

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Para uso exclusivamente de oficina, Intel triunfa. No se trata del rendimiento puro, sino de la comodidad en el día a día. IntelSus gráficos integrados mejorados, su multitarea más eficiente y su mayor fluidez le dan una ventaja para equipos domésticos, escolares y de oficina que no cuentan con una GPU dedicada.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 6 / 12 Frecuencia base/de impulso 3,9 GHz / 5,4 GHz Caché 38 MB (L2 + L3) TDP 65W Enchufe AM5 GPU integrada Radeon 760M (RDNA2) Nevera No incluido

The Ryzen 5 9600X es una opción segura para cualquiera que quiera montar un sistema ágil y fiable para el trabajo de oficina, la multitarea y tareas creativas sencillas. Es un 6 núcleos, 12 hiloschip fabricado enAMDlo último deZen 5 arquitectura, con un rendimiento sólido tanto en cargas de trabajo de un solo subproceso como en las de varios subprocesos.

Funciona muy bien en el uso diario, ya sea con hojas de cálculo, sesiones intensivas de Chrome, llamadas por Zoom e incluso edición de vídeo básica. Además, está basado en el Plataforma AM5, por lo que es compatible con PCIe 5.0 y DDR5, y ofrece margen para futuras actualizaciones. Aunque no cuenta con el número de núcleos necesario para tareas creativas intensivas, es más que suficiente para aplicaciones empresariales y la productividad en general.

Y si decides prescindir de la GPU, viene con Gráficos integrados RDNA 2, que son más que suficientes para herramientas web, reproducción de archivos multimedia ligeros y elementos visuales básicos.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento rápido para las tareas diarias ✅ Funciona sin calentarse y es silencioso ✅ Excelentes posibilidades de actualización con AM5 ✅ La tarjeta gráfica integrada se desenvuelve bien en las tareas básicas ✅ Compatibilidad con DDR5 y PCIe 5.0 ❌ No es ideal para trabajos creativos intensivos ni para el renderizado

Veredicto final: The Ryzen 5 9600X Es una opción muy acertada para las tareas diarias del trabajo. Responde con rapidez a las aplicaciones de oficina, funciona con fluidez en la multitarea y es lo suficientemente eficiente energéticamente como para mantener el equipo fresco y silencioso. Si buscas un rendimiento fiable sin gastar de más, este procesador cumple con creces.

Especificaciones Detalles Núcleos/subprocesos 14 (6P + 8E) / 20 Frecuencia base/de impulso 2,6 GHz / 5,0 GHz Caché 24,5 MB de L3, 11,5 MB de L2 TDP 65W Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD 770 Nevera Incluido (refrigerador de aire de serie)

The Intel Core i5-14500 es una excelente opción versátil para entornos domésticos o de oficina que necesitan una potencia sólida para realizar varias tareas a la vez sin gastar de más. Incluye 14 colores and 20 hilos, lo cual es mucho para este rango de precios. Es más que suficiente para manejar hojas de cálculo, llamadas por Zoom, docenas de pestañas en el navegador e incluso realizar tareas creativas sencillas.

No llega tan alto como el 1,46 millones, pero en el caso de las cargas de trabajo habituales, ni siquiera lo notarás. Lo realmente interesante es la tecnología de Intel arquitectura híbrida. Las tareas en segundo plano se ejecutan con fluidez en los núcleos E, mientras que los núcleos P se encargan de lo que estés haciendo en ese momento. Esto se traduce en menos ralentizaciones, incluso cuando trabajas con varias aplicaciones a la vez.

The Ultra alta definición 770 Los gráficos integrados también ofrecen un buen rendimiento para un equipo sin tarjeta gráfica dedicada. La reproducción básica de vídeo, el uso de dos monitores y las tareas de diseño sencillas funcionan perfectamente sin necesidad de una tarjeta dedicada.

Ventajas Contras ✅ Gran capacidad multitarea gracias a la configuración híbrida de núcleos ✅ Las tarjetas gráficas integradas son ideales para tareas de oficina ✅ Funciona sin calentarse y de forma silenciosa (no se necesita ningún sistema de refrigeración adicional) ✅ Un precio excelente para un chip de 14 núcleos ✅ Compatible con DDR4 o DDR5 ❌ Compatibilidad limitada con el overclocking

Veredicto final: The Core i5-14500 Ofrece un rendimiento fluido para el trabajo diario de oficina y tareas multitarea ligeras. Es rápido, eficiente y gestiona con facilidad la navegación web y las aplicaciones de productividad. Es la elección perfecta si buscas un rendimiento sólido sin pagar por una potencia extra que no vas a utilizar.

AMD frente a Intel: precios y relación calidad-precio

La relación calidad-precio es donde la cosa se pone interesante. Ambos AMD and Intel ofrecen opciones muy interesantes en cuanto a relación calidad-precio, pero adoptan enfoques diferentes, sobre todo en lo que respecta al consumo eléctrico y la refrigeración.

AMD – AMDpatatas fritas suelen ofrecer una mejor relación calidad-precio si tenemos en cuenta la relación entre el número de núcleos y el precio. Incluso en la gama media Ryzen Las CPU suelen ofrecer más subprocesos por menos dinero, lo que resulta muy útil en tareas que se ejecutan en varios núcleos. AMDtambién es a la vanguardia en eficiencia energética . La mayoría de sus procesadores se calientan menos nada más sacarlos de la caja, sobre todo los modelos que no son «X» con un 65 W de TDP . Eso significa que no tienes que gastarte más dinero en un sistema de refrigeración de gama alta (un sistema de refrigeración por aire decente suele ser suficiente).

AMDpatatas fritas si tenemos en cuenta la relación entre el número de núcleos y el precio. Incluso en la gama media Ryzen Las CPU suelen ofrecer más subprocesos por menos dinero, lo que resulta muy útil en tareas que se ejecutan en varios núcleos. AMDtambién es . La mayoría de sus procesadores se calientan menos nada más sacarlos de la caja, sobre todo los modelos que no son «X» con un . Eso significa que no tienes que gastarte más dinero en un sistema de refrigeración de gama alta (un sistema de refrigeración por aire decente suele ser suficiente). Intel – Intel Los procesadores tienen ahora precios más competitivos, sobre todo en la gama media. Pero ellos consumir más energía bajo carga. ElCore i7-14700K, por ejemplo, puede dispararse hasta Doscientos cincuenta vatios a toda marcha. Ese nivel de calor requiere un sistema de refrigeración potente y quizá una fuente de alimentación más robusta. Así que, aunque el chip en sí tenga un buen precio, tendrás que tener en cuenta el coste adicional de mantenerlo refrigerado y estable. Encontrar un El mejor disipador para CPU te permite controlar esa salida térmica y mantener una frecuencia de fotogramas constante durante las sesiones de juego.

Si lo que te interesa es la relación calidad-precio y la eficiencia, AMD ventajas. Se obtiene un gran rendimiento, un funcionamiento más silencioso y equipos más asequibles en general, sobre todo en la gama económica y media. Intel Las CPU son rápidas, pero, una vez que se suman los costes de refrigeración, a menudo resulta más difícil justificarlas, a menos que se busque un rendimiento de máxima gama.

AMD frente a Intel: plataforma y preparación para el futuro

Elegir la CPU adecuada no es solo cuestión de rendimiento. También hay que tener en cuenta la plataforma con la que viene. Y aquí, AMD y los procesadores Intel han seguido caminos muy diferentes.

AMD – AMD’s La plataforma AM5 está diseñada para durar . Es compatible con Memoria DDR5, PCIe 5.0 , y seguirá apoyando futuras Ryzen chips durante muchos años. Eso significa que si te pasas a AM5 ahora (incluso con algo como un Ryzen 5 7600X ), tienes una vía clara de actualización a un Ryzen 9 más adelante sin tener que cambiar la placa base. Es la misma visión a largo plazo AMD ha dado en el clavo con AM4, y esa es una de las principales razones por las que la gente sigue fiel a Ryzen.

AMD’s . Es compatible con , y seguirá apoyando futuras Ryzen chips durante muchos años. Eso significa que si te pasas a AM5 ahora (incluso con algo como un ), tienes una vía clara de actualización a un más adelante sin tener que cambiar la placa base. Es la misma visión a largo plazo AMD ha dado en el clavo con AM4, y esa es una de las principales razones por las que la gente sigue fiel a Ryzen. Intel – Intel’s La plataforma LGA 1700 ya ha llegado al final de su ciclo de vidajunto con elProcesadores Core de 14.ª generación. Así que, aunque hoy en día todavía se puede obtener un gran rendimiento, no hay posibilidad de actualizar más allá de lo que hay actualmente en el mercado. Si montas un equipo ahora con Ley de Gobierno Local de 1700… y ahí se acaba todo – de última generaciónIntel los chips se trasladarán a un nuevo zócalo. Eso está bien si piensas utilizar tu sistema tal cual durante unos años, pero no es lo ideal si te gusta ir actualizándolo con el tiempo.

AMD Las CPU son la mejor opción en cuanto a valor a largo plazo. La plataforma AM5 te ofrece más flexibilidad, más opciones de actualización en el futuro y funciones modernas integradas desde el principio. Si piensas a largo plazo y quieres evitar tener que cambiar la placa base en un futuro próximo, AMD es la opción más segura.

AMD frente a Intel: gráficos integrados

Si no utilizas una tarjeta gráfica dedicada, la tarjeta gráfica integrada cobra de repente importancia, y hay una clara diferencia entre lo que AMD y la oferta de Intel.

AMD – La mayoríaAMD Ryzen los procesadores tienen no tienen tarjeta gráfica integrada en absoluto o vienen con una muy básica . Tendrás que buscar procesadores de la serie «G» (como el Ryzen 5 5600G or Ryzen 8700G ) si quieres un rendimiento real de la GPU integrada. Esos chips vienen con Radeon gráficos basado en Vega or RDNA2 , y son suficientes para juegos poco exigentes, reproducción multimedia o trabajos básicos de diseño. Pero la mayoría de los modelos convencionales RyzenCPU (como la 7600X or Siete mil novecientos X ) requieren una GPU dedicada; de lo contrario, ni siquiera arrancan. Esto puede ser un factor decisivo si estás montando un ordenador sin tarjeta gráfica.

La mayoríaAMD Ryzen los procesadores tienen . Tendrás que buscar procesadores de la serie «G» (como el or ) si quieres un rendimiento real de la GPU integrada. Esos chips vienen con basado en or , y son suficientes para juegos poco exigentes, reproducción multimedia o trabajos básicos de diseño. Pero la mayoría de los modelos convencionales RyzenCPU (como la or ) requieren una GPU dedicada; de lo contrario, ni siquiera arrancan. Esto puede ser un factor decisivo si estás montando un ordenador sin tarjeta gráfica. Intel – Aquí es donde Intel se sitúa a la cabeza. Casi todos los Intel Core La CPU viene con UHDgráficos, y aunque no están pensados para juegos exigentes, se desenvuelven bien con las tareas gráficas cotidianas y el uso de dos monitores, 4K la reproducción de vídeo y las herramientas web sin problemas. Para equipos de oficina, ordenadores de sobremesa compactos o sistemas económicos, esto hace que Intel la opción «plug-and-play» más segura.

Si no tienes pensado instalar una tarjeta gráfica, Intel gana con facilidad. Los gráficos integrados son mejores, ofrecen un rendimiento más homogéneo en toda la gama y facilitan la configuración desde el primer momento. AMD cuenta con algunas opciones de APU bastante buenas, pero la mayoría Ryzen Estos chips dan por hecho que se van a utilizar junto con una GPU, lo que limita la flexibilidad.

Además, si decides prescindir de la GPU y optas por una un buen portátil para juegos en lugar de un ordenador de sobremesa, podría ser una opción más adecuada si buscas mayor portabilidad.

Resumen de ventajas e inconvenientes

AMD and Intel Tienen gamas increíbles, pero cada una tiene sus pros y sus contras. A continuación, te ofrecemos un breve resumen de lo que destaca en cada marca:

AMD Intel ✅ Mejor relación calidad-precio en los segmentos de gama media y económica ✅ La plataforma AM5 está preparada para el futuro ✅ Los chips X3D ofrecen un rendimiento de primer nivel para juegos ✅ Menor consumo energético; más fácil de refrigerar ✅ Más núcleos por el mismo precio en la mayoría de los segmentos ✅ Gran rendimiento en tareas de un solo núcleo y en tareas híbridas ✅ Excelentes gráficos integrados en la mayoría de los chips ✅ Multitarea fluida gracias a la disposición de núcleos P/E ✅ Quick Sync acelera la codificación de vídeo ✅ Amplia gama de procesadores para todos los presupuestos

Y aquí es donde se quedan un poco cortos en una comparación directa:

AMD Intel ❌ La mayoría de las CPU carecen de tarjeta gráfica integrada ❌ Puede calentarse mucho si no se utiliza un buen sistema de refrigeración ❌ Menos opciones de muy bajo presupuesto ❌ Mayor consumo de energía a plena carga ❌ La plataforma LGA 1700 no ofrece posibilidades de actualización ❌ Los equipos de gama alta requieren una refrigeración eficaz

Aquí no hay ninguna opción incorrecta. Todo depende del uso que le vayas a dar. AMD destaca por su relación calidad-precio y su durabilidad, y Intel ofrece mayor velocidad y flexibilidad para el uso diario (especialmente en equipos económicos sin tarjeta gráfica). Te recomiendo que evalúes qué opción se adapta mejor a tu equipo y partas de ahí.

Es importante comparar procesadores, y también deberías aprender Cómo comprobar la temperatura de la CPU para garantizar un funcionamiento seguro.

Preguntas frecuentes

¿Qué procesador es mejor: AMD o Intel?

Depende de tus necesidades. AMD ofrece una mejor relación calidad-precio y está preparado para el futuro, mientras queIntel destaca por su velocidad pura y su tarjeta gráfica integrada. Ninguna de las dos marcas es mejor en todos los casos; todo depende de lo que estés construyendo.

¿Qué es mejor para jugar: AMD o Intel?

Ryzen X3D de AMD Las consolas son mejores para jugar, sobre todo en juegos que exigen mucho a la CPU y en resoluciones más altas. IntelLos últimos chips de la marca no se quedan atrás, con un excelente rendimiento en juegos y una gran capacidad para la multitarea. Ambos son muy buenos, pero AMD actualmente ocupa el primer puesto.

¿Qué dura más, Intel o AMD?

AmbosAMD and Intel Los chips pueden durar fácilmente entre 5 y 7 años si se refrigeran y se utilizan correctamente. La durabilidad de la CPU depende más del diseño del sistema y de la gestión térmica que de la marca.

¿Quién es más rápido, AMD o Intel?

Intel es más rápido en la multitarea de un solo núcleo y en la multitarea híbrida, mientras que AMD lidera el rendimiento multinúcleo y los videojuegos gracias a sus chips 3D V-Cache. La ventaja en cuanto a velocidad depende de las tareas que realices.

¿Vale Intel más que AMD?

No siempre.Intel and AMD han intercambiado sus posiciones en cuanto a valor de mercado en los últimos años. AMD ha alcanzado y, en ocasiones, superado Intel, dependiendo del mercado y de la gama de productos.