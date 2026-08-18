9 najlepszych procesorów AM4 na rok 2026 – wydajność, stosunek jakości do ceny i trwałość

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Jaki jest najlepszy procesor AM4? Najlepsze modele procesorów AM4 nadal oferują imponujący stosunek jakości do ceny dla graczy, twórców i osób modernizujących sprzęt, które nie są jeszcze gotowe na przejście na nowszą platformę AM5. AM4 to nie tylko „stary sprzęt” – to dojrzały, przystępny cenowo ekosystem z procesorami, które nadal świetnie radzą sobie w nowoczesnych grach, podczas wielozadaniowości i w zadaniach związanych z produktywnością.

W tym przewodniku przedstawiam dziewięć wyróżniających się procesorów, aby pomóc Ci znaleźć najlepszy procesor AM4 dostosowany do Twoich potrzeb, wyjaśniając, w czym każdy z nich jest najlepszy i dla kogo jest idealny. Dowiesz się również, kiedy wybór AM4 zamiast droższej konfiguracji AM5 ma sens z praktycznego punktu widzenia, zwłaszcza jeśli zależy Ci na maksymalnej wydajności w przeliczeniu na wydane pieniądze.

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Nasze najlepsze propozycje procesorów AM4

Jakie są więc najlepsze procesory AM4 dostępne obecnie na rynku? Wybór najlepszego procesora AM4 zależy od Twojego budżetu i charakteru zadań, a właściwy wybór może radykalnie poprawić zarówno wydajność w grach, jak i ogólną responsywność systemu. Oto nasze trzy najlepsze propozycje:

AMD Ryzen 9 5950X – Dzięki 16 rdzeniom i 32 wątkom, częstotliwościom w trybie boost sięgającym 4,9 GHz oraz 64 MB pamięci podręcznej L3 procesor ten doskonale radzi sobie z wymagającymi zadaniami, takimi jak renderowanie 3D, edycja wideo i tworzenie oprogramowania. Nadal jest to najpotężniejszy procesor w gnieździe AM4 i wciąż dorównuje wielu nowszym układom w zadaniach związanych z produktywnością. AMD Ryzen 5 5600G – 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor APU ze zintegrowaną grafiką Radeon Vega – ten układ jest najlepszym rozwiązaniem klasy podstawowej dla osób budujących komputery z ograniczonym budżetem. Obsługuje popularne tytuły e-sportowe z prędkością 60 klatek na sekundę bez dedykowanej karty graficznej i idealnie nadaje się do niedrogich komputerów do gier, zestawów dla studentów lub zestawów kina domowego. AMD Ryzen 7 5800X3D – Dzięki technologii 3D V-Cache firmy AMD ten 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor zapewnia jedną z najwyższych wydajności w grach dostępnych na platformie AM4. Wyróżnia się w wymagających tytułach i znacznie zwiększa liczbę klatek na sekundę w porównaniu z procesorami bez technologii 3D, co czyni go najlepszym wyborem dla graczy, dla których priorytetem jest płynna rozgrywka z wysoką liczbą klatek na sekundę.

Ale który procesor AM4 jest najlepszy? To zależy od Twoich priorytetów – model 5950X dominuje w zastosowaniach biurowych, 5800X3D przoduje w grach, a 5600G oferuje bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności. Chociaż to właśnie te modele są moimi faworytami, na liście znajdują się również doskonałe opcje ze średniej półki oraz przeznaczone do stacji roboczych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, który procesor najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

9 najlepszych procesorów AM4 do wielozadaniowości: pełna lista procesorów AM4

Poniżej znajduje się dziewięć procesorów AM4 uszeregowanych według kategorii. Każda sekcja zawiera tabelę specyfikacji, zalety i wady oraz ostateczną ocenę.

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1. AMD Ryzen 9 5950X [Najlepszy procesor AM4 w ujęciu ogólnym]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 16C / 32T Takt podstawowy/zwiększony 3,4 GHz / do 4,9 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie Nie w zestawie – wymaga chłodzenia z rynku akcesoriów

Dzięki 16 rdzeniom i 32 wątkom procesor Ryzen 9 5950X pozostaje najpotężniejszym układem w standardzie AM4. W zadaniach wielowątkowych jest to najszybszy dostępny procesor AM4. Wysoka częstotliwość turbo oraz duża pamięć podręczna pozwalają procesorowi radzić sobie z wymagającymi zadaniami, takimi jak edycja wideo 4K, renderowanie 3D i tworzenie oprogramowania. Zapewnia on również doskonałą wydajność jednowątkową w grach.

Zalety Wady ✅ Niezrównana moc wielowątkowa – 32 wątki z łatwością radzą sobie z ciężkimi obciążeniami, takimi jak kodowanie czy wirtualizacja.



✅ Wysoka wydajność jednowątkowa – częstotliwość w trybie Boost sięga 4,9 GHz, zapewniając płynną rozgrywkę i wysoką wydajność aplikacji.



✅ Ogromna pamięć podręczna L3 o pojemności 64 MB – przechowuje duże zbiory danych bliżej rdzeni, zapewniając lepszą wydajność w aplikacjach kreatywnych.



✅ Obsługa PCIe 4.0 – współpracuje z płytami głównymi X570/B550, zapewniając szybką pamięć masową NVMe.



✅ Długoterminowa wydajność – nadal konkuruje z nowszymi procesorami z najwyższej półki w zadaniach skalujących się wraz z liczbą rdzeni. ❌ Wymaga wysokiej klasy chłodzenia – przy TDP wynoszącym 105 W i braku dołączonego chłodzenia, użytkownicy muszą zainwestować w wydajny system chłodzenia powietrznego lub wodnego

Połączenie dużej liczby rdzeni i wysokiej prędkości w trybie jednowątkowym sprawia, że procesor ten jest wyjątkowo wszechstronny dla twórców, zaawansowanych użytkowników i wymagających stacji roboczych. Jeśli chcesz uzyskać absolutny szczyt wydajności AM4 bez żadnych kompromisów, to jest to procesor, który nie ma sobie równych.

Ostateczny werdykt: Jeśli zadajesz sobie pytanie „Jaki jest najlepszy procesor dla platformy AM4 bez żadnych kompromisów?”, oto odpowiedź. Jeśli chcesz uzyskać najwyższą wydajność, jaką może zaoferować platforma AM4, i zajmujesz się tworzeniem treści lub symulacjami, Ryzen 9 5950X jest bezkonkurencyjny. Jego wielowątkowa wydajność oraz wciąż wysokie prędkości w trybie pojedynczego rdzenia sprawiają, że jest to najlepszy procesor AMD pod względem ogólnej wydajności na platformie AM4.

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2. AMD Ryzen 5 5600G [Najlepszy budżetowy procesor AM4]

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 6C / 12T Takt podstawowy/zwiększony 3,9 GHz / do 4,4 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 3 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W (możliwość konfiguracji do 45 W) Gniazdo AM4 Zintegrowany procesor graficzny Radeon Vega 7 (7 jednostek obliczeniowych @ 1,9 GHz) Chłodzenie W zestawie Wraith Stealth

Ryzen 5 5600G łączy w sobie solidną wydajność procesora z kompetentnym zintegrowanym procesorem graficznym. Jego grafika Vega 7 pozwala uruchamiać tytuły e-sportowe, takie jak Valorant i Rocket League, z prędkością ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p, co czyni go idealnym rozwiązaniem do budżetowych zestawów do gier lub komputerów HTPC. Dzięki architekturze Zen 3 zapewnia on również wysoką wydajność w zadaniach jednowątkowych.

Zalety Wady ✅ Zintegrowana karta graficzna Vega – umożliwia granie w rozdzielczości 720p–1080p bez oddzielnej karty graficznej.



✅ Niski koszt systemu – pozwala zaoszczędzić pieniądze dzięki wyeliminowaniu konieczności zakupu oddzielnej karty graficznej oraz zmniejszeniu zużycia energii.



✅ Przyzwoita wydajność 6-rdzeniowego procesora – wystarczająca liczba wątków do wielozadaniowości i tworzenia prostych treści.



✅ Kompatybilność z płytami głównymi B450/B550 – często wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u.



✅ Dołączony system chłodzenia – Wraith Stealth obniża koszty i jest wystarczający do pracy w trybie fabrycznym. ❌ Ograniczone możliwości rozbudowy – zintegrowana karta graficzna sprawdza się w przypadku zwykłych gier, ale nie pozwala na płynne uruchamianie tytułów AAA przy wysokich ustawieniach; połączenie jej z oddzielną kartą graficzną może nie zapewnić najlepszego stosunku jakości do ceny.

Model 5600G wyróżnia się tym, że zapewnia pełną funkcjonalność komputera bez konieczności stosowania karty graficznej, co pozwala utrzymać niskie całkowite koszty systemu. Jest to idealny punkt wyjścia dla budżetowych gier, kompaktowych zestawów lub modernizacji starszych systemów przy ograniczonym budżecie.

Ostateczny werdykt: Osoby planujące ożywić starą konfigurację AM4 lub stworzyć kompaktowy komputer do gier z pewnością pokochają Ryzen 5 5600G. Jego zintegrowana karta graficzna i wydajna konstrukcja sprawiają, że w 2025 roku jest to produkt o doskonałym stosunku jakości do ceny.

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3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Najlepszy procesor AM4 do gier]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Rdzenie/Wątki 8C / 16T Takt podstawowy/zwiększony 3,4 GHz / do 4,5 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 4 MB L2 + 96 MB L3 TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie Nie w zestawie

Jaki jest najlepszy procesor AM4 do gier? Ryzen 7 5800X3D. Technologia 3D V-Cache firmy AMD pozwala na umieszczenie dodatkowej pamięci podręcznej na matrycy procesora, co przekłada się na około 15% wzrost wydajności w grach w porównaniu z procesorami bez tej technologii. Ogromna pamięć podręczna L3 o pojemności 96 MB dostarcza dane z gier do rdzeni z minimalnym opóźnieniem, pomagając utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę w tytułach, w których wydajność jest ograniczona przez procesor.

Zalety Wady ✅ Wyjątkowa wydajność w grach – dodatkowa pamięć podręczna przekłada się na wyższą liczbę klatek na sekundę (FPS), co czyni ten procesor najszybszym procesorem do gier w gnieździe AM4.



✅ 8 rdzeni/16 wątków – duża moc obliczeniowa do wielozadaniowości, streamowania i zadań kreatywnych.



✅ Bezproblemowa modernizacja w gnieździe AM4 – Działa na wielu płytach głównych X570/B550 po aktualizacji BIOS-u.



✅ Zrównoważony pobór mocy – TDP odpowiada innym procesorom Ryzen z najwyższej półki, co pozwala utrzymać temperaturę na akceptowalnym poziomie.



✅ Trwałość – nadal konkurencyjny w stosunku do niektórych nowszych procesorów do gier z gniazdem AM5, co czyni go dobrą inwestycją długoterminową. ❌ Brak dołączonego chłodzenia – Aby osiągnąć maksymalne częstotliwości boost, wymagane jest wysokiej jakości chłodzenie z rynku akcesoriów.



Model 5800X3D nadal pozostaje najwydajniejszym procesorem do gier na platformie AM4 dzięki ogromnej przewadze w zakresie pamięci podręcznej. Jeśli priorytetem jest wyższa liczba klatek na sekundę i płynniejsza rozgrywka, żaden inny procesor AM4 nie dorównuje możliwościom tego układu.

Ostateczny werdykt: Jeśli chodzi o same gry, żaden procesor na platformie AM4 nie pokona Ryzena 7 5800X3D – jest to zdecydowanie najlepszy procesor do gier na platformie AM4. Jego pamięć 3D V-Cache zapewnia niezrównaną liczbę klatek na sekundę zarówno w grach wieloosobowych, jak i dla jednego gracza, a 8 rdzeni gwarantuje płynne działanie podczas streamowania i wykonywania wielu zadań jednocześnie.

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4. AMD Ryzen 9 5900X [Najlepszy procesor AM4 z najwyższej półki]

Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 12C / 24T Takt podstawowy/zwiększony 3,7 GHz / do 4,8 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie Nie w zestawie

Procesor Ryzen 9 5900X łączy w sobie dużą liczbę rdzeni z wysoką wydajnością w trybie jednowątkowym, dzięki czemu idealnie nadaje się dla graczy, którzy korzystają również z aplikacji wielowątkowych, takich jak streaming i edycja wideo. Dzięki 12 rdzeniom i częstotliwości w trybie Boost wynoszącej 4,8 GHz zapewnia wydajność zbliżoną do flagowych modeli w cenie niższej niż w przypadku modelu 5950X.

Zalety Wady ✅ 12 rdzeni/24 wątki – idealne połączenie do gier, streamowania i pracy biurowej.



✅ Wysoka częstotliwość boost pojedynczego rdzenia – do 4,8 GHz zapewnia doskonałą responsywność.



✅ 64 MB pamięci podręcznej L3 – duża ilość pamięci wbudowanej w procesor do wymagających zadań.



✅ Obsługa AM4 + PCIe 4.0 – płynna współpraca z płytami głównymi X570/B550.



✅ Lepszy stosunek jakości do ceny – tańszy od modelu 5950X, a jednocześnie oferujący podobną wydajność w grach. ❌ Wymaga dodatkowego chłodzenia – TDP na poziomie 105 W oznacza, że potrzebny jest dobry system chłodzenia, aby zapobiec dławieniu wydajności.

Równowaga między 12 rdzeniami a wysokimi prędkościami w trybie boost sprawia, że jest to wszechstronny potężny procesor zarówno dla graczy, streamerów, jak i twórców. Otrzymujesz wydajność zbliżoną do flagowego modelu bez konieczności płacenia ceny za 5950X, co czyni go mądrym wyborem z najwyższej półki. Jeśli chcesz szerzej porównać wydajność w grach, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepszych procesorach do gier, aby zobaczyć, jak platforma AM4 wypada na tle nowszych platform.

Ostateczny werdykt: Ryzen 9 5900X to wysokiej klasy wybór dla użytkowników, którzy oczekują mocy zbliżonej do flagowych modeli, ale nie potrzebują 16 rdzeni. Doskonale nadaje się do wymagających gier, streamowania i pracy twórczej.

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5. AMD Ryzen 9 3950X [Najlepszy procesor AM4 do renderowania i stacji roboczych]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 16C / 32T Takt podstawowy/zwiększony 3,5 GHz / do 4,7 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 72 MB TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie Nie w zestawie

Kiedy firma AMD wprowadziła na rynek model 3950X w 2019 roku, sprawiła, że procesory 16-rdzeniowe stały się powszechne. Nadal pozostaje to fantastyczny procesor do stacji roboczych[currentyear], szczególnie dla profesjonalistów z branży kreatywnej dysponujących ograniczonym budżetem. Testy porównawcze przeprowadzone przez firmę Puget Systems wykazały, że model 3950X oferuje fantastyczną wydajność renderowania w swoim przedziale cenowym, a dzięki wysokiej prędkości w trybie jednowątkowym stanowi solidny wybór do modelowania i renderowania 3D.

Zalety Wady ✅ 16 rdzeni/32 wątki – idealne do renderowania, kompilacji i symulacji opartych na procesorze.



✅ Solidna prędkość w trybie jednowątkowym – zapewnia płynność zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem.



✅ Kompatybilność ze starszymi płytami głównymi – działa na płytach X570/B550 oraz wielu płytach B450 (wymagana aktualizacja BIOS-u).



✅ Dobry stosunek ceny do jakości – często dostępny w obniżonej cenie w porównaniu z nowszymi procesorami z serii 5000.



✅ Dojrzały ekosystem – dobrze znane i stabilne wsparcie w zakresie BIOS-u i sterowników. ❌ Niższa wydajność niż w przypadku 5950X – Nieco niższe częstotliwości taktowania oznaczają dłuższy czas renderowania w porównaniu z 5950X; mimo to procesor ten oferuje bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.



Ten procesor pozostaje doskonałym wyborem dla twórców, którzy potrzebują dużej liczby rdzeni, nie przechodząc przy tym na nowszą platformę. Wyróżnia się w zadaniach związanych z renderowaniem, symulacją i wielozadaniowością, gdzie liczba wątków ma największe znaczenie. Jeśli planujesz pełną modernizację stacji roboczej, nasz przewodnik po najlepszych chłodzeniach procesorów pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie termiczne.

Ostateczny werdykt: Dla profesjonalistów dbających o budżet, którzy zajmują się renderowaniem lub symulacjami, Ryzen 9 3950X zapewnia niezwykłą wydajność w stosunku do ceny. To świetny sposób na modernizację starszej stacji roboczej z gniazdem AM4.

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6. AMD Ryzen 5 5600X [Najlepszy procesor AM4 klasy średniej]

Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Rdzenie/Wątki 6 rdzeni / 12 wątków Takt podstawowy/zwiększony 3,7 GHz / do 4,6 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 3 MB L2 + 32 MB L3 TDP 65 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie W zestawie Wraith Stealth

Ryzen 5 5600X od dawna jest najczęściej wybieranym procesorem do niedrogich zestawów do gier i pozostaje jedną z najlepszych opcji wśród procesorów Ryzen z gniazdem AM4 dla systemów klasy średniej. Sześć rdzeni zapewnia wystarczającą moc do obsługi nowoczesnych gier, a TDP na poziomie 65 W pozwala utrzymać niską temperaturę i niskie zużycie energii. Procesor oferuje również spore możliwości podkręcania oraz wysoką wydajność w trybie jednowątkowym.

Zalety Wady ✅ Doskonała wydajność jednowątkowa – przyspieszenie do 4,6 GHz zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę.



✅ Niskie zużycie energii – TDP na poziomie 65 W ułatwia chłodzenie i zmniejsza zużycie prądu.



✅ Dobry stosunek jakości do ceny – zapewnia wydajność zbliżoną do modelu 5800X przy niższej cenie.



✅ Dołączony cooler – model Wraith Stealth wystarcza do pracy w trybie fabrycznym.



✅ Szeroka kompatybilność – działa na płytach głównych B450, B550 i X570 po aktualizacji BIOS-u. ❌ Sześć rdzeni może szybciej stracić na aktualności – przyszłe gry i aplikacje kreatywne mogą zyskać na większej liczbie rdzeni, choć obecnie procesor nadal jest wydajny.

Procesor 5600X nadal stanowi idealny wybór do budowania komputerów do gier ze średniej półki, zapewniając doskonałą wydajność przy niskim poborze mocy. Świetnie współdziała z niektórymi z najlepszych kart graficznych w przedziale cenowym od 200 do 400 dolarów, gwarantując doskonałą wydajność w rozdzielczościach 1080p i 1440p. Jeśli zależy Ci na płynnej rozgrywce i wysokiej wydajności bez nadmiernych wydatków, model 5600X jest trudny do przebicia.

Ostateczny werdykt: W przypadku gier ze średniej półki i codziennej pracy procesor Ryzen 5 5600X stanowi idealny wybór. Jest wydajny, przystępny cenowo i nadal zapewni doskonałą wydajność nawet w 2025 roku.

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7. AMD Ryzen 9 5900XT [Najlepszy odświeżony procesor AM4 dla twórców]

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Dane techniczne Szczegóły Rdzenie/Wątki 16C / 32T Takt podstawowy/zwiększony 3,3 GHz / do 4,8 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie Nie w zestawie

Wprowadzony na rynek w lipcu 2024 r. procesor Ryzen 9 5900XT stanowi odświeżoną wersję modelu 5950X o nieco niższych częstotliwościach taktowania, ale z tą samą architekturą 16 rdzeni i 32 wątków. Na własnej stronie produktowej firma AMD pozycjonuje go jako wysokowydajny procesor dla twórców i graczy. Lista cech na stronie Amazon potwierdza to, podkreślając, że procesor zapewnia wysoką wydajność zarówno w tworzeniu treści, jak i w grach.

Jest to idealne rozwiązanie dla twórców, którzy potrzebują wielu rdzeni, ale chcą pozostać przy platformie AM4. Aby uzyskać maksymalną wydajność, warto połączyć go z jedną z najlepszych pamięci RAM dla systemów AMD – DDR4-3600 CL16 to optymalny wybór dla procesorów Ryzen.

Zalety Wady ✅ 16 rdzeni/32 wątki – Radzi sobie z intensywną wielozadaniowością, renderowaniem 3D i edycją wideo.



✅ Taktowanie w trybie Boost 4,8 GHz – Zapewnia wysoką wydajność w trybie jednowątkowym.



✅ 64 MB pamięci podręcznej L3 – Duża pamięć podręczna pomaga w zadaniach związanych z tworzeniem treści.



✅ AM4 i PCIe 4.0 – Łatwa modernizacja na płytach głównych B550/X570 po aktualizacji BIOS-u.



✅ Przystępna cenowo alternatywa dla 5950X – Zazwyczaj tańszy, a jednocześnie oferujący podobną wydajność. ❌ Brak dołączonego chłodzenia – do utrzymania stałej wydajności niezbędne jest dobre chłodzenie powietrzne lub cieczowe.



Dzięki ulepszonemu układowi i 16 rdzeniom procesor 5900XT zapewnia twórcom i użytkownikom wykonującym wiele zadań jednocześnie moc na poziomie stacji roboczej na platformie AM4. To sprytny sposób na przedłużenie żywotności istniejącej konfiguracji AM4 przy jednoczesnym uzyskaniu znacznego wzrostu wydajności.

Ostateczny werdykt: Ryzen 9 5900XT odświeża platformę AM4 dzięki nowemu układowi i zapewnia twórcom oraz graczom opłacalny dostęp do 16 rdzeni. Jeśli potrzebujesz procesora klasy stacji roboczej, ale nie chcesz płacić ceny za model 5950X, to właśnie ten model warto kupić.

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8. AMD Ryzen 9 3900X [Najlepszy 12-rdzeniowy procesor AM4 do wielozadaniowości]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 12C / 24T Takt podstawowy/zwiększony 3,8 GHz / do 4,6 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie W niektórych wersjach produktu zastosowano chłodzenie Wraith Prism

Ryzen 9 3900X był pierwszym 12-rdzeniowym procesorem klasy mainstream i w 2025 roku nadal świetnie radzi sobie z wielozadaniowością. W obszernej recenzji serwisu HotHardware zauważono, że model 3900X oferuje doskonałą wydajność zarówno w trybie jednowątkowym, jak i wielowątkowym w porównaniu z poprzednimi generacjami, a czasami przewyższa nawet 16-rdzeniowy procesor Threadripper 2950X. Autorzy podkreślają, że „w zadaniach wielowątkowych procesor ten zdecydowanie przewyższa dostępny w podobnej cenie Core i9-9900K”. Dzięki temu jest to doskonały wybór do jednoczesnego streamowania, grania i pracy biurowej.

Zalety Wady ✅ Wysoka wydajność wielowątkowa – 12 rdzeni radzi sobie jednocześnie ze streamingiem, kodowaniem i grami.



✅ Dobra prędkość jednowątkowa – przyspieszenie do 4,6 GHz.



✅ Duża pamięć podręczna – 64 MB pamięci podręcznej L3 zapewniającej płynną wielozadaniowość.



✅ Dołączony cooler (w niektórych modelach) – RGB Wraith Prism stanowi wartość dodaną i ułatwia montaż komputera.



✅ Szeroka obsługa płyt głównych – Działa na płytach B450/B550/X570. ❌ Starsza architektura – wskaźnik IPC w Zen 2 jest niższy niż w Zen 3, co oznacza, że wydajność na rdzeń pozostaje w tyle za nowszym modelem 5900X; mimo to jest to solidna propozycja.

Ten procesor nadal znakomicie radzi sobie z intensywną wielozadaniowością, dzięki czemu idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy jednocześnie grają, streamują i tworzą treści. Jego wysoka wydajność oraz sporadyczne promocje sprawiają, że jest to cenna alternatywa dla nowszych procesorów. Osoby budujące komputer z ograniczonym budżetem mogą również zapoznać się z naszym przewodnikiem po najlepszych procesorach, aby znaleźć więcej pomysłów na modernizację.

Ostateczny werdykt: Jeśli potrzebujesz 12 rdzeni do streamowania i pracy wielozadaniowej, ale nie możesz sobie pozwolić na model 5900X, Ryzen 9 3900X pozostaje opcją opłacalną. Oferuje wysoką wydajność wielordzeniową, a niektóre wersje są wyposażone w chłodzenie.

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9. AMD Ryzen 3 3300X [Najlepszy procesor AM4 klasy podstawowej]

Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specyfikacja Szczegóły Rdzenie/Wątki 4C / 8T Takt podstawowy/zwiększony 3,8 GHz / do 4,3 GHz Pamięć podręczna (L2+L3) 2 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W Gniazdo AM4 Wbudowany procesor graficzny Brak Chłodzenie W zestawie Wraith Stealth

Dlaczego świetnie nadaje się do komputerów klasy podstawowej: Ryzen 3 3300X posiada cztery rdzenie i osiem wątków o wysokich częstotliwościach taktowania, co czyni go ulubionym wyborem do budżetowych komputerów do gier. Obsługuje podkręcanie i charakteryzuje się niską temperaturą pracy, stanowiąc świetną platformę dla majsterkowiczów.

Zalety Wady ✅ Wysoka wydajność w trybie jednowątkowym – częstotliwość taktowania dochodzi do 4,3 GHz, zapewniając wysoką liczbę klatek na sekundę (FPS).



✅ Możliwość podkręcania – pozwala entuzjastom uzyskać dodatkową wydajność.



✅ Niski koszt i niskie zużycie energii – TDP na poziomie 65 W oraz dołączony cooler ułatwiają budowę komputera.



✅ Dobry wybór do e-sportu – radzi sobie z grami w rozdzielczości 1080p w połączeniu z kartą graficzną klasy średniej.



✅ Łatwa kompatybilność – działa na większości płyt głównych AM4 po aktualizacji BIOS-u. ❌ Tylko cztery rdzenie – ogranicza wydajność w wymagających zadaniach wielowątkowych i przyszłych grach; nadal idealny do komputerów klasy podstawowej i dodatkowych.

Model 3300X zapewnia doskonałą wydajność na poziomie podstawowym pomimo skromnej liczby rdzeni, zwłaszcza w przypadku budżetowych gier. To świetny sposób na zbudowanie niedrogiego, responsywnego systemu, który nadal działa szybko w codziennym użytkowaniu. Jeśli cena jest Twoim głównym ograniczeniem, nasz przewodnik po najlepszych budżetowych procesorach przedstawia bardziej przystępne cenowo opcje dla różnych zastosowań.

Ostateczny werdykt: Osoby budujące komputery z ograniczonym budżetem oraz początkujący gracze z pewnością docenią procesor Ryzen 3 3300X. Oferuje on doskonały stosunek ceny do wydajności i pozostawia pole do modernizacji karty graficznej.

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Jaki jest najszybszy procesor AM4?

To zależy od tego, jak zdefiniujesz pojęcie „najszybszy”:

Najszybszy do gier → Ryzen 7 5800X3D – 96 MB pamięci 3D V-Cache zapewnia najwyższą liczbę klatek na sekundę w grach, w których wydajność jest ograniczona przez procesor, często dorównując lub przewyższając nowsze układy AM5.

→ Ryzen 7 5800X3D – 96 MB pamięci 3D V-Cache zapewnia najwyższą liczbę klatek na sekundę w grach, w których wydajność jest ograniczona przez procesor, często dorównując lub przewyższając nowsze układy AM5. Najszybszy do zadań wielowątkowych → Ryzen 9 5950X – Dzięki 16 rdzeniom i częstotliwościom boost do 4,9 GHz dominuje w zadaniach związanych z renderowaniem, kodowaniem i symulacją.

→ Ryzen 9 5950X – Dzięki 16 rdzeniom i częstotliwościom boost do 4,9 GHz dominuje w zadaniach związanych z renderowaniem, kodowaniem i symulacją. Najwyższa wydajność pojedynczego rdzenia → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Oba procesory osiągają częstotliwości boost w zakresie 4,8–4,9 GHz, zapewniając najwyższą responsywność w aplikacjach o niewielkim obciążeniu wielowątkowym.

Dla większości użytkowników „najszybszy” oznacza najlepszą wydajność w grach, co sprawia, że model 5800X3D jest zdecydowanym zwycięzcą. Dla twórców i profesjonalistów palmę pierwszeństwa zdobywa model 5950X.

Czy potrzebuję procesora z gniazdem AM4?

Platforma AM4 została wprowadzona na rynek w 2016 roku i stała się najdłużej eksploatowanym gniazdem procesorowym firmy AMD. W 2025 roku jest uznawana za platformę starszego pokolenia, ale nadal ma znaczenie z kilku powodów:

Użytkownicy modernizujący sprzęt: Jeśli posiadasz już płytę główną z gniazdem AM4 i chcesz uzyskać wyższą wydajność, zamontowanie najlepszego procesora AM4 dostosowanego do Twoich potrzeb jest najbardziej opłacalnym sposobem modernizacji. Często wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u. AM4 oferuje dojrzały ekosystem o sprawdzonej stabilności i szerokiej kompatybilności procesorów.



Jeśli posiadasz już płytę główną z gniazdem AM4 i chcesz uzyskać wyższą wydajność, zamontowanie najlepszego procesora AM4 dostosowanego do Twoich potrzeb jest najbardziej opłacalnym sposobem modernizacji. Często wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u. AM4 oferuje o sprawdzonej stabilności i szerokiej kompatybilności procesorów. Osoby budujące komputery z ograniczonym budżetem: Pamięć DDR4 i płyty główne AM4 są tańsze niż alternatywne rozwiązania z pamięcią DDR5 i gniazdem AM5. Połączenie przystępnych cenowo komponentów z najlepszym procesorem do gniazda AM4 w ramach posiadanego budżetu zapewnia doskonałą wydajność w grach w rozdzielczościach 1080p/1440p oraz z łatwością radzi sobie z zadaniami kreatywnymi. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla studentów lub graczy dbających o budżet.



Pamięć DDR4 i płyty główne AM4 są tańsze niż alternatywne rozwiązania z pamięcią DDR5 i gniazdem AM5. Połączenie przystępnych cenowo komponentów z najlepszym procesorem do gniazda AM4 w ramach posiadanego budżetu zapewnia doskonałą wydajność w grach w rozdzielczościach 1080p/1440p oraz z łatwością radzi sobie z zadaniami kreatywnymi. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla studentów lub graczy dbających o budżet. Komputery pomocnicze i użytkownicy domowi: W przypadku serwera multimedialnego, komputera kina domowego lub biurka AM4 zapewnia więcej niż wystarczającą moc. Procesory z niższej półki, takie jak 5600G czy 3300X, nie nagrzewają się i bez trudu radzą sobie z przeglądaniem stron internetowych, streamowaniem oraz prostymi zadaniami biurowymi.

Istnieją jednak pewne ograniczenia. AM4 nie obsługuje PCIe 5.0 ani pamięci DDR5, nie pozwala na stosowanie najnowszych procesorów AMD z serii Ryzen 8000/9000 i ma ograniczenia dotyczące zasilania w przypadku procesorów z najwyższej półki. Przejście na AM5 zapewnia przyszłościowość, obsługę pamięci DDR5 oraz lepszą zintegrowaną grafikę, ale wiąże się z wyższymi kosztami.

Ogólnie rzecz biorąc, AM4 pozostaje rozsądnym wyborem, jeśli posiadasz już kompatybilny sprzęt lub budujesz komputer przy ograniczonym budżecie. Jeśli zależy Ci na wyjątkowej wydajności lub długoterminowych możliwościach rozbudowy, rozważ platformę AM5. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad wyborem platformy, nasze porównanie AMD i Intel pomoże Ci zrozumieć różnice w wydajności w kategoriach produktywności, gier i budżetu.

Moja ogólna ocena najlepszych procesorów AMD dla platformy AM4

Jeśli budujesz lub modernizujesz komputer z gniazdem AM4, wybór najlepszego procesora dla tej platformy zależy od Twoich potrzeb, budżetu i długoterminowych celów. Oto, jak dokonałbym wyboru w zależności od zastosowania:

Jeśli zależy Ci na najwyższej wydajności wielowątkowej → Ryzen 9 5950X .

Najmocniejszy procesor AM4 do renderowania, edycji, symulacji i wymagających zadań na stacjach roboczych.



. Najmocniejszy procesor AM4 do renderowania, edycji, symulacji i wymagających zadań na stacjach roboczych. Do budżetowych zestawów lub komputerów dla początkujących → Ryzen 5 5600G .

Doskonały stosunek jakości do ceny dzięki zintegrowanej grafice Vega — idealny do e-sportu, komputerów dla studentów lub domowych zestawów bez oddzielnej karty graficznej.



. Doskonały stosunek jakości do ceny dzięki zintegrowanej grafice Vega — idealny do e-sportu, komputerów dla studentów lub domowych zestawów bez oddzielnej karty graficznej. Jeśli zależy Ci na czystej wydajności w grach → Ryzen 7 5800X3D.

Ogromna pamięć podręczna o pojemności 96 MB zapewnia najwyższą liczbę klatek na sekundę na platformie AM4.

Niezależnie od tego, czy budujesz komputer do gier, tworzenia treści, użytku domowego czy pełnoprawną stację roboczą, platforma AM4 nadal zapewnia wyjątkowy stosunek jakości do ceny. Wybierz procesor najpierw na podstawie obciążenia, a dopiero potem budżetu. Odpowiedni procesor sprawi, że Twój system będzie szybki, responsywny i aktualny przez wiele lat.

Często zadawane pytania