Les 9 meilleurs processeurs AM4 pour 2026 : performances, rapport qualité-prix et longévité

Quel est le meilleur processeur AM4 ? Les meilleurs processeurs AM4 continuent d’offrir un rapport qualité-prix impressionnant aux gamers, aux créateurs de contenu et à ceux qui souhaitent mettre à niveau leur système sans pour autant passer à la nouvelle plateforme AM5. L'AM4 n'est pas simplement du « vieux matériel » : c'est un écosystème abouti et abordable, doté de processeurs qui font toujours leurs preuves dans les jeux vidéo modernes, le multitâche et les tâches de productivité.

Dans ce guide, je passe en revue neuf processeurs exceptionnels pour vous aider à trouver le processeur AM4 le mieux adapté à vos besoins, en expliquant les points forts de chaque puce et à qui elle convient le mieux. Vous découvrirez également dans quels cas il est judicieux de privilégier l’AM4 plutôt qu’une configuration AM5 plus onéreuse, notamment si vous recherchez un rapport performances/prix optimal.

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Nos meilleurs choix de processeurs AM4

Alors, quels sont les meilleurs processeurs AM4 disponibles aujourd’hui ? Le choix du meilleur processeur AM4 dépend de votre budget et de vos besoins, et un choix judicieux peut considérablement améliorer à la fois les performances de jeu et la réactivité globale du système. Voici notre top 3 :

AMD Ryzen 9 5950X – Avec ses 16 cœurs et 32 threads, ses fréquences de boost pouvant atteindre 4,9 GHz et ses 64 Mo de cache L3, ce processeur excelle dans les tâches exigeantes telles que le rendu 3D, le montage vidéo et le développement logiciel. Il reste le processeur AM4 le plus puissant et rivalise encore avec de nombreuses puces plus récentes dans les tâches de productivité. AMD Ryzen 5 5600G – Un APU à 6 cœurs et 12 threads avec carte graphique Radeon Vega intégrée : cette puce est la meilleure option d’entrée de gamme pour les assembleurs à petit budget. Il permet de faire tourner les titres e-sport populaires à 60 FPS sans carte graphique dédiée et est idéal pour les PC gaming abordables, les configurations d'étudiants ou les installations home-cinéma. AMD Ryzen 7 5800X3D – Grâce à la technologie 3D V-Cache d’AMD, ce processeur à 8 cœurs et 16 threads offre certaines des meilleures performances de jeu disponibles sur le socket AM4. Il excelle dans les jeux exigeants et augmente considérablement les fréquences d’images par rapport aux puces non équipées de la technologie 3D, ce qui en fait le choix numéro un pour les joueurs qui privilégient une expérience de jeu fluide et à haut FPS.

Mais quel est le meilleur processeur AM4 ? Tout dépend de vos priorités : le 5950X domine en matière de productivité, le 5800X3D excelle dans le jeu, et le 5600G offre un rapport qualité-prix imbattable. Bien que ce soient mes préférés, le reste de la liste comprend d’excellentes options de milieu de gamme et destinées aux stations de travail. Poursuivez votre lecture pour découvrir quel processeur correspond à vos besoins.

Les 9 meilleurs processeurs AM4 pour le multitâche : liste complète des processeurs AM4

Vous trouverez ci-dessous neuf processeurs AM4 classés par catégorie. Chaque section comprend un tableau des caractéristiques techniques, les avantages et inconvénients, ainsi qu'un verdict final.

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1. AMD Ryzen 9 5950X [Meilleur processeur AM4 toutes catégories confondues]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 16 cœurs / 32 threads Fréquence de base/Boost 3,4 GHz / jusqu'à 4,9 GHz Cache (L2+L3) 8 Mo L2 + 64 Mo L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Non fourni – nécessite un refroidisseur disponible sur le marché

Avec ses 16 cœurs et ses 32 threads, le Ryzen 9 5950X reste le processeur AM4 le plus puissant. Dans les charges de travail multithread, c’est le processeur AM4 le plus rapide du marché. Sa fréquence boost élevée et son cache généreux permettent au processeur de venir à bout de tâches exigeantes telles que le montage vidéo 4K, le rendu 3D et le développement logiciel. Vous bénéficiez également d’excellentes performances monothread pour les jeux vidéo.

Avantages Inconvénients ✅ Puissance multithread inégalée – Les 32 threads gèrent sans difficulté les charges de travail lourdes telles que l’encodage ou la virtualisation.



✅ Performances mono-thread solides – Fréquence boostée jusqu’à 4,9 GHz, garantissant une grande réactivité dans les jeux et les applications.



✅ Immense cache L3 de 64 Mo – Maintient les grands ensembles de données à proximité des cœurs pour de meilleures performances dans les applications créatives.



✅ Prise en charge du PCIe 4.0 – Compatible avec les cartes mères X570/B550 pour un stockage NVMe rapide.



✅ Pérennité – Reste compétitif face aux processeurs haut de gamme plus récents dans les tâches qui évoluent en fonction du nombre de cœurs. ❌ Nécessite un système de refroidissement haut de gamme – Avec un TDP de 105 W et aucun refroidisseur fourni, les assembleurs doivent investir dans un refroidisseur à air ou à liquide performant

La combinaison d’un nombre élevé de cœurs et de vitesses de traitement monothread élevées le rend exceptionnellement polyvalent pour les créateurs, les utilisateurs expérimentés et les stations de travail exigeantes. Si vous recherchez le summum des performances AM4 sans aucun compromis, c’est le processeur à battre.

Verdict définitif : si vous vous demandez « Quel est le meilleur processeur AM4 sans aucun compromis ? », voici la réponse. Si vous recherchez les performances les plus élevées que l’AM4 puisse offrir et que vous souhaitez vous attaquer à des tâches de création de contenu ou de simulation, le Ryzen 9 5950X est imbattable. Ses prouesses multithread et ses vitesses monocœur toujours aussi élevées en font le meilleur processeur AMD en termes de performances globales sur AM4.

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2. AMD Ryzen 5 5600G [Meilleur processeur AM4 à petit prix]

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Cœurs virtuels 6 cœurs / 12 threads Fréquence de base/Boost 3,9 GHz / jusqu'à 4,4 GHz Cache (L2+L3) 3 Mo L2 + 16 Mo L3 TDP 65 W (réglable à 45 W) Socket AM4 GPU intégré Radeon Vega 7 (7 unités de calcul à 1,9 GHz) Système de refroidissement Wraith Stealth inclus

Le Ryzen 5 5600G allie de solides performances CPU à un GPU intégré performant. Son GPU Vega 7 permet de faire tourner des jeux e-sport tels que Valorant et Rocket League à plus de 60 FPS en 1080p, ce qui en fait un choix idéal pour les configurations gaming à petit budget ou les HTPC. Grâce à l'architecture Zen 3, il offre également d'excellentes performances en mode mono-thread.

Avantages Inconvénients ✅ Carte graphique Vega intégrée – Permet de jouer en 720p–1080p sans carte graphique dédiée.



✅ Faible coût du système – Permet de réaliser des économies en éliminant le besoin d’une carte graphique séparée et en réduisant la consommation d’énergie.



✅ Performances correctes pour un processeur à 6 cœurs – Nombre de threads suffisant pour le multitâche et la création de contenu légère.



✅ Compatible avec les cartes mères B450/B550 – Une mise à jour du BIOS suffit souvent.



✅ Refroidisseur fourni – Le Wraith Stealth permet de réduire les coûts et est suffisant pour un fonctionnement en configuration d’origine. ❌ Possibilités d’évolution limitées – La carte graphique intégrée convient pour les jeux occasionnels, mais freine les titres AAA avec des paramètres élevés ; l’associer à une carte graphique dédiée n’offre peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix.

Le 5600G se distingue en offrant une expérience PC complète sans nécessiter de carte graphique, ce qui permet de maintenir le coût total du système à un niveau bas. C’est le point de départ idéal pour le gaming à petit budget, les configurations compactes ou la mise à niveau d’anciens systèmes avec un budget serré.

Verdict définitif : les assembleurs qui cherchent à redonner vie à une ancienne configuration AM4 ou à créer un PC gaming compact adoreront le Ryzen 5 5600G. Sa carte graphique intégrée et sa conception efficace en font un excellent rapport qualité-prix en 2025.

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3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Meilleur processeur AM4 pour le gaming]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Cœurs logiques 8 cœurs / 16 threads Fréquence de base/fréquence boost 3,4 GHz / jusqu'à 4,5 GHz Cache (L2 + L3) 4 Mo L2 + 96 Mo L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Non fourni

Quel est le meilleur processeur AM4 pour le gaming ? Le Ryzen 7 5800X3D. La technologie 3D V-Cache d’AMD ajoute une mémoire cache supplémentaire sur la puce, ce qui se traduit par une augmentation d’environ 15 % des performances de jeu par rapport aux puces non 3D. Cette immense mémoire cache L3 de 96 Mo transmet les données de jeu aux cœurs avec une latence minimale, ce qui permet de maintenir des fréquences d’images élevées dans les jeux où le processeur est le goulot d’étranglement.

Avantages Inconvénients ✅ Performances de jeu exceptionnelles – La mémoire cache supplémentaire se traduit par un FPS plus élevé, ce qui en fait le processeur de jeu AM4 le plus rapide.



✅ 8 cœurs/16 threads – Une puissance considérable pour le multitâche, le streaming et les tâches créatives.



✅ Mise à niveau AM4 sans modification du boîtier – Fonctionne sur de nombreuses cartes mères X570/B550 après une mise à jour du BIOS.



✅ Consommation électrique équilibrée – Le TDP est comparable à celui d’autres puces Ryzen haut de gamme, ce qui permet de maîtriser la température.



✅ Longévité – Il reste compétitif face à certains processeurs gaming AM5 plus récents, ce qui en fait un bon investissement à long terme. ❌ Pas de refroidisseur inclus – Un refroidisseur de qualité disponible sur le marché est nécessaire pour atteindre les fréquences de boost maximales.



Le 5800X3D reste le processeur le plus performant pour le gaming sur AM4 grâce à son énorme avantage en matière de cache. Si votre priorité est d’obtenir un FPS plus élevé et une expérience de jeu plus fluide, aucun autre processeur AM4 n’égale les performances de cette puce.

Verdict définitif : pour le gaming pur, rien sur la plateforme AM4 ne surpasse le Ryzen 7 5800X3D – c’est de loin le meilleur processeur gaming AM4. Son 3D V-Cache offre un nombre d’images par seconde inégalé pour les jeux compétitifs et solo, tandis que ses 8 cœurs garantissent une fluidité optimale pour le streaming et le multitâche.

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4. AMD Ryzen 9 5900X [Meilleur processeur AM4 haut de gamme]

Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 12C / 24T Fréquence de base/Boost 3,7 GHz / jusqu'à 4,8 GHz Cache (L2+L3) 6 Mo L2 + 64 Mo L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Non fourni

Le Ryzen 9 5900X allie un nombre élevé de cœurs à des vitesses de traitement monothread élevées, ce qui en fait le choix idéal pour les gamers qui utilisent également des applications multithread telles que le streaming et le montage vidéo. Avec ses 12 cœurs et une fréquence boost de 4,8 GHz, il offre des performances proches de celles d’un modèle haut de gamme à un prix inférieur à celui du 5950X.

Avantages Inconvénients ✅ 12 cœurs/24 threads – Un compromis idéal pour le jeu, le streaming et la productivité.



✅ Fréquence boost élevée sur un seul cœur – Jusqu’à 4,8 GHz pour une excellente réactivité.



✅ 64 Mo de cache L3 – Une mémoire intégrée à la puce largement suffisante pour les tâches exigeantes.



✅ Prise en charge des sockets AM4 et PCIe 4.0 – Fonctionne parfaitement avec les cartes mères X570/B550.



✅ Meilleur rapport qualité-prix – Moins cher que le 5950X tout en offrant des performances de jeu similaires. ❌ Nécessite un système de refroidissement supplémentaire – Avec un TDP de 105 W, un bon refroidisseur est indispensable pour éviter le throttling.

Son équilibre entre ses 12 cœurs et ses vitesses de boost élevées en fait une machine polyvalente et puissante, idéale aussi bien pour les gamers que pour les streamers et les créateurs de contenu. Vous bénéficiez de performances proches de celles d’un modèle phare sans payer le prix du 5950X, ce qui en fait un choix haut de gamme judicieux. Si vous comparez les performances de jeu de manière plus générale, consultez notre guide des meilleurs processeurs pour le jeu afin de voir comment l’AM4 se positionne face aux plateformes plus récentes.

Verdict définitif : le Ryzen 9 5900X est le choix haut de gamme pour les utilisateurs qui recherchent une puissance proche de celle d’un modèle phare sans avoir besoin de 16 cœurs. Il est parfait pour les jeux exigeants, le streaming et le travail créatif.

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5. AMD Ryzen 9 3950X [Meilleur processeur AM4 pour le rendu et les stations de travail]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 16 cœurs / 32 threads Fréquence de base/boost 3,5 GHz / jusqu’à 4,7 GHz Cache (L2+L3) 72 Mo TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Non fourni

Lorsque AMD a lancé le 3950X en 2019, la société a fait entrer les processeurs à 16 cœurs dans le grand public. Aujourd’hui encore[currentyear], il reste un excellent processeur pour stations de travail, en particulier pour les professionnels de la création disposant d’un budget limité. Les tests de performance réalisés par Puget Systems ont montré que le 3950X offre des performances de rendu exceptionnelles pour sa gamme de prix et, grâce à sa vitesse élevée en mode mono-thread, constitue un choix solide pour la modélisation et le rendu 3D.

Avantages Inconvénients ✅ 16 cœurs/32 threads – Idéal pour le rendu, la compilation et la simulation basés sur le processeur.



✅ Vitesse monothread solide – Garantit la réactivité des tâches de modélisation et de conception.



✅ Compatible avec les anciennes cartes mères – Fonctionne sur les cartes mères X570/B550 et de nombreuses cartes B450 (mise à jour du BIOS requise).



✅ Bon rapport qualité-prix – Souvent proposé à prix réduit par rapport aux puces plus récentes de la série 5000.



✅ Écosystème mature – Prise en charge stable et bien maîtrisée du BIOS et des pilotes. ❌ Moins efficace que le 5950X – Des fréquences d’horloge légèrement inférieures entraînent des temps de rendu plus longs par rapport au 5950X ; il offre néanmoins un excellent rapport qualité-prix.



Ce processeur reste un excellent choix pour les créateurs qui ont besoin de nombreux cœurs sans pour autant passer à une plateforme plus récente. Il excelle dans le rendu, la simulation et les tâches multitâches où le nombre de threads est primordial. Si vous envisagez une mise à niveau complète de votre station de travail, notre guide des meilleurs refroidisseurs de processeur peut vous aider à choisir la solution thermique adaptée.

Verdict définitif : pour les professionnels soucieux de leur budget qui effectuent des rendus ou des simulations, le Ryzen 9 3950X offre un rapport performances/prix remarquable. C’est un excellent moyen de mettre à niveau une station de travail AM4 plus ancienne.

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6. AMD Ryzen 5 5600X [Meilleur processeur AM4 de milieu de gamme]

Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 6 cœurs / 12 threads Fréquence de base/fréquence boost 3,7 GHz / jusqu'à 4,6 GHz Cache (L2 + L3) 3 Mo L2 + 32 Mo L3 TDP 65 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Wraith Stealth inclus

Le Ryzen 5 5600X est depuis longtemps la puce de référence pour les configurations gaming abordables et reste l’un des meilleurs processeurs Ryzen AM4 pour les systèmes de milieu de gamme. Ses six cœurs offrent une puissance largement suffisante pour les jeux modernes, tandis que son TDP de 65 W permet de maintenir une température et une consommation d’énergie faibles. Ce processeur offre également une bonne marge d’overclocking et d’excellentes performances en single-thread.

Avantages Inconvénients ✅ Excellentes vitesses en monothread – Frequence boostée jusqu’à 4,6 GHz pour un FPS élevé.



✅ Faible consommation électrique – Le TDP de 65 W facilite le refroidissement et réduit la consommation d’électricité.



✅ Bon rapport qualité-prix – Offre des performances proches du 5800X à un prix inférieur.



✅ Refroidisseur fourni – Le Wraith Stealth est suffisant pour un fonctionnement en configuration d’origine.



✅ Large compatibilité – Fonctionne sur les cartes mères B450, B550 et X570 après mise à jour du BIOS. ❌ Les six cœurs risquent de devenir obsolètes plus rapidement – Les futurs jeux et applications créatives pourraient tirer parti d’un plus grand nombre de cœurs, même si ce processeur reste performant aujourd’hui.

Le 5600X reste le choix idéal pour les configurations gaming de milieu de gamme, offrant d’excellentes performances pour une faible consommation d’énergie. Il s’associe à merveille avec certaines des meilleures cartes graphiques de la tranche de prix comprise entre 200 et 400 dollars, pour des performances exceptionnelles en 1080p et 1440p. Si vous recherchez une expérience de jeu fluide et une productivité élevée sans vous ruiner, le 5600X est difficile à battre.

Verdict définitif : pour le gaming de milieu de gamme et la productivité au quotidien, le Ryzen 5 5600X est le choix idéal. Il est efficace, abordable et offrira toujours d’excellentes performances en 2025.

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7. AMD Ryzen 9 5900XT [Meilleur processeur AM4 actualisé pour les créateurs]

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 16C / 32T Fréquence de base/boost 3,3 GHz / jusqu'à 4,8 GHz Cache (L2+L3) 8 Mo L2 + 64 Mo L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Non fourni

Lancé en juillet 2024, le Ryzen 9 5900XT est une version actualisée du 5950X, avec des fréquences légèrement inférieures mais la même architecture à 16 cœurs et 32 threads. La page produit d’AMD le présente comme une solution haut de gamme destinée aux créateurs et aux gamers. La liste à puces d’Amazon va dans le même sens, soulignant que ce processeur offre de puissantes performances pour la création de contenu et le jeu.

Il est idéal pour les créateurs qui ont besoin de nombreux cœurs mais souhaitent rester sur le socket AM4. Pour des performances optimales, associez-le à l’une des meilleures mémoires RAM pour systèmes AMD : la DDR4-3600 CL16 est le choix idéal pour les processeurs Ryzen.

Avantages Inconvénients ✅ 16 cœurs/32 threads – Gère le multitâche intensif, le rendu 3D et le montage vidéo.



✅ Fréquence boostée à 4,8 GHz – Maintient de solides performances en mono-thread.



✅ 64 Mo de cache L3 – Un cache volumineux facilite les tâches de création de contenu.



✅ AM4 et PCIe 4.0 – Mise à niveau facile sur les cartes mères B550/X570 avec une mise à jour du BIOS.



✅ Alternative abordable au 5950X – Généralement moins cher tout en offrant des performances similaires. ❌ Pas de refroidisseur inclus – Un bon refroidisseur à air ou à liquide est nécessaire pour garantir des performances durables.



Avec une puce améliorée et 16 cœurs, le 5900XT offre aux créateurs et aux utilisateurs multitâches une puissance digne d’une station de travail sur la plateforme AM4. C’est un moyen astucieux de prolonger la durée de vie d’une configuration AM4 existante tout en bénéficiant de performances considérables.

Verdict définitif : le Ryzen 9 5900XT redonne un coup de jeune à l’AM4 grâce à une nouvelle puce et offre aux créateurs et aux gamers une solution économique pour passer à 16 cœurs. Si vous avez besoin d’un processeur de classe station de travail sans pour autant vouloir payer le prix du 5950X, c’est celui-ci qu’il vous faut.

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8. AMD Ryzen 9 3900X [Meilleur processeur AM4 à 12 cœurs pour le multitâche]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 12 cœurs / 24 threads Fréquence de base/boost 3,8 GHz / jusqu'à 4,6 GHz Cache (L2+L3) 6 Mo L2 + 64 Mo L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Refroidisseur Wraith Prism sur certains modèles

Le Ryzen 9 3900X a été le premier processeur grand public à 12 cœurs et reste un excellent outil de multitâche en 2025. Le test complet de HotHardware souligne que le 3900X offre des performances mono- et multithread supérieures à celles des générations précédentes, surpassant parfois même le Threadripper 2950X à 16 cœurs. Le site souligne qu’il « surpasse largement le Core i9-9900K, vendu à un prix similaire, dans les charges de travail multithread ». Cela en fait un excellent choix pour le streaming, le jeu et la productivité simultanés.

Avantages Inconvénients ✅ Excellentes performances multithread – Les 12 cœurs gèrent simultanément le streaming, l’encodage et les jeux.



✅ Bonnes vitesses monothread – Fréquence boostée jusqu’à 4,6 GHz.



✅ Cache généreux – 64 Mo de cache L3 pour un multitâche fluide.



✅ Refroidisseur fourni (sur certains modèles) – Le Wraith Prism RGB apporte une valeur ajoutée et simplifie l’assemblage.



✅ Large prise en charge des cartes mères – Compatible avec les cartes mères B450/B550/X570. ❌ Architecture plus ancienne – L’IPC de Zen 2 est inférieur à celui de Zen 3, ce qui signifie que les performances par cœur sont en deçà de celles du 5900X, plus récent ; il reste néanmoins un excellent rapport qualité-prix.

Ce processeur gère toujours remarquablement bien le multitâche intensif, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui jouent, diffusent en direct et créent du contenu simultanément. Ses performances élevées et ses réductions occasionnelles en font une alternative intéressante aux puces plus récentes. Les assembleurs soucieux de leur budget peuvent également consulter notre guide des meilleurs processeurs pour trouver d’autres idées de mise à niveau.

Verdict définitif : si vous avez besoin de 12 cœurs pour le streaming et le multitâche mais que l’achat d’un 5900X n’est pas justifié, le Ryzen 9 3900X reste une option économique. Il offre de solides performances multicœurs et est livré avec un refroidisseur sur certaines références.

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9. AMD Ryzen 3 3300X [Meilleur processeur AM4 d'entrée de gamme]

Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Caractéristiques techniques Détails Cœurs/Fils 4 cœurs / 8 threads Fréquence de base/Boost 3,8 GHz / jusqu'à 4,3 GHz Cache (L2 + L3) 2 Mo L2 + 16 Mo L3 TDP 65 W Socket AM4 GPU intégré Aucun Refroidisseur Wraith Stealth inclus

Pourquoi il est idéal pour les configurations d’entrée de gamme : le Ryzen 3 3300X dispose de quatre cœurs et de huit threads avec des fréquences d’horloge élevées, ce qui en fait un choix de prédilection pour les PC gaming à petit budget. Il prend en charge l’overclocking et ne chauffe pas, offrant ainsi une plateforme agréable pour les passionnés de bricolage.

Avantages Inconvénients ✅ Excellentes performances en mono-thread – Fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz, garantissant un FPS élevé.



✅ Débloqué pour l’overclocking – Permet aux passionnés de tirer le maximum de performances.



✅ Faible coût et faible consommation – Un TDP de 65 W et un refroidisseur inclus facilitent l’assemblage.



✅ Adapté à l’e-sport – Permet de jouer en 1080p lorsqu’il est associé à une carte graphique de milieu de gamme.



✅ Compatibilité aisée – Fonctionne sur la plupart des cartes mères AM4 après une mise à jour du BIOS. ❌ Seulement quatre cœurs – Ce qui limite les performances dans les tâches multithread gourmandes et les futurs jeux ; reste toutefois parfait pour les PC d’entrée de gamme et les PC secondaires.

Le 3300X offre d’excellentes performances d’entrée de gamme malgré son nombre modeste de cœurs, en particulier pour le gaming à petit budget. C’est un excellent moyen de monter un système peu coûteux et réactif qui reste rapide au quotidien. Si le prix est votre principale contrainte, notre guide des meilleurs processeurs à petit budget explore des options encore plus abordables pour différents cas d’utilisation.

Verdict définitif : les assembleurs à petit budget et les joueurs débutants apprécieront le Ryzen 3 3300X. Il offre un excellent rapport qualité-prix et laisse la possibilité de mettre à niveau la carte graphique.

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Quel est le processeur AM4 le plus rapide ?

Tout dépend de ce que vous entendez par « le plus rapide » :

Le plus rapide pour les jeux → Ryzen 7 5800X3D – Le V-Cache 3D de 96 Mo offre les fréquences d’images les plus élevées dans les jeux limités par le processeur, égalant ou surpassant souvent les puces AM5 plus récentes.

→ Ryzen 7 5800X3D – Le V-Cache 3D de 96 Mo offre les fréquences d’images les plus élevées dans les jeux limités par le processeur, égalant ou surpassant souvent les puces AM5 plus récentes. Le plus rapide pour les charges de travail multithread → Ryzen 9 5950X – Avec ses 16 cœurs et des fréquences boost pouvant atteindre 4,9 GHz, il domine les tâches de rendu, d’encodage et de simulation.

→ Ryzen 9 5950X – Avec ses 16 cœurs et des fréquences boost pouvant atteindre 4,9 GHz, il domine les tâches de rendu, d’encodage et de simulation. Meilleures performances monocœur → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Tous deux atteignent des fréquences boostées de 4,8 à 4,9 GHz, offrant une réactivité de premier ordre dans les applications peu gourmandes en threads.

Pour la plupart des utilisateurs, « le plus rapide » rime avec les meilleures performances de jeu, ce qui fait du 5800X3D le grand gagnant. Pour les créateurs et les professionnels, c’est le 5950X qui remporte la palme.

Ai-je besoin d’un processeur AM4 ?

La plateforme AM4, lancée en 2016, est devenue le socket le plus ancien d’AMD. En 2025, elle est considérée comme une plateforme obsolète, mais elle reste d’actualité pour plusieurs raisons :

Pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leur système : si vous possédez déjà une carte mère AM4 et que vous recherchez davantage de performances, installer le meilleur processeur AM4 adapté à votre utilisation constitue la solution de mise à niveau la plus économique. Une simple mise à jour du BIOS suffit souvent. L’AM4 offre un écosystème abouti, avec une stabilité éprouvée et une large compatibilité avec les processeurs.



si vous possédez déjà une carte mère AM4 et que vous recherchez davantage de performances, installer le meilleur processeur AM4 adapté à votre utilisation constitue la solution de mise à niveau la plus économique. Une simple mise à jour du BIOS suffit souvent. L’AM4 offre un avec une stabilité éprouvée et une large compatibilité avec les processeurs. Les assembleurs à petit budget : la mémoire DDR4 et les cartes mères AM4 sont moins chères que leurs équivalents DDR5 et AM5. Associer des composants abordables au meilleur processeur pour le socket AM4 dans les limites de votre budget offre d’excellentes performances de jeu en 1080p/1440p et permet de gérer facilement les tâches créatives. Cela en fait une solution idéale pour les étudiants ou les gamers soucieux de leur budget.



la mémoire DDR4 et les cartes mères AM4 sont moins chères que leurs équivalents DDR5 et AM5. Associer des composants abordables au meilleur processeur pour le socket AM4 dans les limites de votre budget offre d’excellentes performances de jeu en 1080p/1440p et permet de gérer facilement les tâches créatives. Cela en fait une solution idéale pour les étudiants ou les gamers soucieux de leur budget. PC secondaires et particuliers : pour un serveur multimédia, un PC home cinéma ou un ordinateur de bureau, l’AM4 offre une puissance largement suffisante. Les processeurs d’entrée de gamme comme le 5600G ou le 3300X ne chauffent pas et gèrent sans effort la navigation sur le Web, le streaming et les tâches de productivité légères.

Il existe toutefois des limites. L’AM4 ne prend pas en charge le PCIe 5.0 ni la mémoire DDR5, ne peut pas utiliser les derniers processeurs Ryzen 8000/9000 d’AMD et présente des limites d’alimentation pour les puces de très haut de gamme. Passer à l’AM5 garantit une évolutivité à long terme, la prise en charge de la DDR5 et de meilleures performances graphiques intégrées, mais à un coût plus élevé.

Dans l'ensemble, l'AM4 reste un choix judicieux si vous possédez déjà du matériel compatible ou si vous constituez votre système avec un budget limité. Pour des performances exceptionnelles ou des possibilités d'évolution à long terme, optez plutôt pour l'AM5. Si vous hésitez encore entre les deux plateformes, notre comparatif AMD vs Intel vous aidera à mieux cerner les différences de performances en matière de productivité, de jeux vidéo et de gamme de prix.

Mon verdict final sur les meilleurs processeurs AMD pour AM4

Si vous assemblez ou mettez à niveau un PC AM4, le choix du meilleur processeur AM4 dépend de votre charge de travail, de votre budget et de vos objectifs à long terme. Voici comment je ferais mon choix en fonction des cas d'utilisation :

Pour des performances multithread de haut niveau → Ryzen 9 5950X .

Le processeur AM4 le plus puissant pour le rendu, le montage, la simulation et les tâches exigeantes sur station de travail.



. Le processeur AM4 le plus puissant pour le rendu, le montage, la simulation et les tâches exigeantes sur station de travail. Pour les configurations à petit budget ou les premiers PC → Ryzen 5 5600G .

Excellent rapport qualité-prix avec une carte graphique Vega intégrée — parfait pour l'e-sport, les ordinateurs d'étudiants ou les installations domestiques sans carte graphique.



. Excellent rapport qualité-prix avec une carte graphique Vega intégrée — parfait pour l'e-sport, les ordinateurs d'étudiants ou les installations domestiques sans carte graphique. Pour des performances de jeu pures → Ryzen 7 5800X3D.

Son cache gigantesque de 96 Mo offre le FPS le plus élevé sur la plateforme AM4.

Que ce soit pour une configuration sur mesure, le jeu, la création de contenu, un usage domestique ou une station de travail complète, la plateforme AM4 offre toujours un rapport qualité-prix exceptionnel. Choisissez d’abord en fonction de votre charge de travail, puis de votre budget. Le bon processeur garantira à votre système rapidité, réactivité et pertinence pour les années à venir.

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