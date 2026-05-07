Las 7 mejores CPU económicas: selección de 2025 por su potencia y relación calidad-precio

Monté mi primer ordenador económico cuando estaba en la universidad, y la mejor CPU económica que elegí por aquel entonces todavía me sorprende por lo mucho que es capaz de hacer. Desde jugar sin problemas hasta editar vídeos cortos y gestionar los trabajos de la universidad, ha demostrado que el rendimiento no tiene por qué ir acompañado de un precio elevado.

En 2026, las CPU económicas son aún mejores y más potentes. Algunas ofrecen la potencia de los procesadores multinúcleo para tareas exigentes, mientras que otras se centran en un rendimiento eficiente y sin sobrecalentamiento para el uso diario. En esta guía, repasaremos siete de las mejores opciones que merecen la pena, tanto si juegas, estudias o simplemente quieres ampliar tu equipo sin escatimar en calidad.

Nuestras mejores opciones en procesadores económicos

Estas son nuestras tres opciones favoritas en cuanto a las mejores CPU económicas que ofrecen un gran rendimiento sin arruinarte. Cada una de ellas ofrece una velocidad fiable para jugar, trabajar o crear contenidos, a un precio que se adapta a la mayoría de los equipos.

AMD Ryzen 5 5600G (2021) – El único chip con gráficos integrados capaz de ejecutar juegos a 1080p sin necesidad de una GPU dedicada. Sus seis núcleos gestionan la multitarea con fluidez, mientras que los gráficos Radeon Vega eliminan la necesidad inmediata de una tarjeta gráfica cara. Intel Core i3-12100F (2022) – Los cuatro núcleos de alto rendimiento de la plataforma LGA 1700 de Intel ofrecen un rendimiento excepcional para juegos. La posibilidad de actualizar a procesadores más rápidos lo convierte en una base inteligente, y el disipador incluido evita tener que realizar compras adicionales. AMD Ryzen 5 5500 de 6 núcleos (2022) – Seis núcleos con doce hilos a un precio muy asequible. La eficiencia de Zen 3 se combina con una gran capacidad multitarea, mientras que la compatibilidad con AM4 ofrece opciones de placas base económicas. El máximo rendimiento por cada euro invertido para quienes buscan la mejor relación calidad-precio.

Estas opciones ofrecen diferentes prestaciones, pero todas tienen algo en común: una excelente relación calidad-precio. Sigue leyendo para ver la lista completa con reseñas detalladas de los siete procesadores.

Las 7 mejores CPU económicas: opciones con una excelente relación calidad-precio para cualquier montador de PC

Si de verdad quieres estirar al máximo tu presupuesto para montar un PC sin renunciar a un buen rendimiento, las siete opciones siguientes ofrecen una potencia fiable para jugar, hacer streaming, editar o el uso diario. Cada una de ellas ofrece un equilibrio inteligente entre coste, eficiencia y potencial de actualización, lo que te permite disfrutar de una experiencia de primera sin pagar de más por la mejor CPU económica.

1. AMD Ryzen 5 5600G [La mejor CPU económica con gráficos integrados]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos / 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,9 GHz / 4,4 GHz Caché 16 MB de L3 + 3 MB de L2 TDP 65W Enchufe AM4 GPU integrada Tarjetas gráficas Radeon Vega Nevera Incluye Wraith Stealth

The AMD Ryzen 5 5600G ofrece una combinación inigualable de potencia de CPU y GPU a un precio asequible, lo que lo convierte en la opción perfecta para ordenadores destinados a juegos de nivel básico o de uso general que no cuentan con una tarjeta gráfica dedicada. Con 6 núcleos y 12 hilos, gestiona la multitarea, las tareas de productividad y el streaming ocasional sin ralentizaciones.

Ventajas Contras ✅ Gráficos integrados Radeon Vega: ejecuta juegos como Fortnite o Apex a 1080p sin necesidad de una GPU ✅ 6 núcleos / 12 hilos: ideal para juegos, multitarea y edición básica ✅ Núcleos de CPU Zen 3: un IPC potente para un rendimiento fluido del sistema ✅ Bajo TDP de 65 W: funciona con sistemas de refrigeración básicos ✅ Incluye el disipador Wraith Stealth: no hace falta gastar más ✅ Ideal para ordenadores de tamaño reducido o para los primeros montajes ✅ Amplia compatibilidad con AM4: placas base económicas y fáciles de encontrar ❌ El rendimiento gráfico no estará a la altura de una tarjeta gráfica dedicada, pero es suficiente para juegos ocasionales y tareas cotidianas

Su GPU Radeon Vega integrada ejecuta juegos populares a 720p o incluso 1080p con ajustes optimizados, lo que la convierte en la opción ideal para los usuarios que desean posponer la compra de una tarjeta gráfica. Basado en la arquitectura Zen 3, el 5600G ofrece una gran capacidad de respuesta tanto en el uso de escritorio como en tareas de un solo subproceso.

Its El bajo TDP de 65 W mantiene las temperaturas bajo control, por lo que resulta ideal para equipos compactos o económicos. La compatibilidad con el zócalo AM4 abre las puertas a una amplia gama de opciones de placas base, desde las más económicas hasta las placas B550 con más prestaciones, lo que ayuda a mantener bajo el coste total del montaje.

Veredicto final:The Ryzen 5 5600G es la mejor CPU «todo en uno» para quienes montan equipos con un presupuesto ajustado, sobre todo para quienes buscan un rendimiento gráfico sin necesidad de una tarjeta gráfica. Es una opción ideal para estudiantes, usuarios de oficina o gamers que se inician en el montaje de ordenadores.

2. Intel Core i3-12100F [La mejor CPU económica para principiantes]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4 núcleos / 8 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,3 GHz / 4,3 GHz Caché 12 MB de L3 + 5 MB de L2 TDP 58W Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye refrigerador de serie de Intel

Los usuarios con un presupuesto ajustado obtienen un rendimiento de primera con el Intel Core i3-12100F. Sus cuatro núcleos, con una frecuencia de hasta 4,3 GHz, ofrecen una velocidad de juego en 1080p que rivaliza con la de procesadores considerablemente más caros. Combínalo con una tarjeta gráfica como una RTX 3060 o una RX 6600, y verás por qué este chip rinde por encima de lo que cabría esperar por su precio.

La memoria caché de 17 MB garantiza una multitarea fluida. Este procesador compite con opciones de gama superior a pesar de ser un modelo básico.

Ventajas Contras ✅ Su excepcional relación calidad-precio supera a la de la competencia en el mismo rango de precios ✅ 4 núcleos y 8 hilos que garantizan un rendimiento óptimo tanto en sesiones de videojuegos como en las tareas multitarea del día a día ✅ Su consumo de 58 W mantiene bajos los gastos de electricidad y garantiza un funcionamiento sin sobrecalentamiento con un sistema de refrigeración básico ✅ Incluye un radiador de serie, por lo que no es necesario recurrir a opciones de recambio ✅ La compatibilidad con el zócalo LGA 1700 te permite actualizar más adelante a procesadores Intel más rápidos ✅ La compatibilidad con memoria DDR4 te permite montar un equipo asequible sin renunciar a la velocidad ✅ Una propuesta de valor muy atractiva para los constructores que controlan rigurosamente su presupuesto ❌ La ausencia de una tarjeta gráfica integrada implica que necesitas una GPU dedicada, aunque la mayoría de los equipos para juegos ya incluyen una de por sí

La experiencia de juego se mantiene estable incluso cuando estás retransmitiendo o ejecutando aplicaciones en segundo plano. La baja potencia térmica se traduce en ventiladores más silenciosos y sesiones de juego más cómodas. Una placa base B660, combinada con memoria DDR4 a 3200 MHz, completa una configuración equilibrada. No notarás la ausencia de la tarjeta gráfica integrada una vez que hayas instalado la tarjeta dedicada.

Veredicto final: Los jugadores con un presupuesto ajustado pueden disfrutar de las funciones más modernas de las consolas y de un excelente rendimiento a 1080p sin arruinarse con la i3-12100F.

3. AMD Ryzen 5 5500 de 6 núcleos [La CPU con la mejor relación calidad-precio]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos / 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,6 GHz / 4,2 GHz Caché 16 MB de L3 + 3 MB de L2 TDP 65W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Wraith Stealth

La máxima relación calidad-precio se une a un rendimiento sólido con el AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos con doce hilos ofrecen una gran capacidad multitarea a un precio muy asequible. Este chip es una de las mejores CPU económicas para los usuarios que necesitan potencia multinúcleo sin arruinarse.

Ventajas Contras ✅ Sus precios extremadamente asequibles ponen al alcance de los presupuestos más ajustados la potencia de seis núcleos ✅ 6 núcleos y 12 subprocesos que permiten realizar tareas multitarea exigentes en aplicaciones de productividad ✅ La arquitectura Zen 3 ofrece un gran rendimiento para las tareas informáticas cotidianas ✅ El diseño térmico de 65 W se mantiene refrigerado gracias al disipador Wraith Stealth incluido ✅ La compatibilidad con la plataforma AM4 permite optar por placas base y memorias más económicas ✅ El refrigerador incluido elimina los gastos adicionales en soluciones de refrigeración ✅ Ideal para quienes construyen con un presupuesto ajustado y buscan sacar el máximo rendimiento por cada euro invertido ❌ La caché de 16 MB es la mitad de la capacidad del 5600, aunque sigue gestionando la mayoría de las cargas de trabajo sin problemas y el ahorro hace que merezca la pena para equipos en los que prima la relación calidad-precio

El zócalo AM4 mantiene bajos los costes totales de la plataforma. Puedes combinarlo con placas base B450 o B550 asequibles y memoria DDR4 sin salirse del presupuesto. El rendimiento en multitarea se mantiene sólido tanto en paquetes de productividad como en la navegación web y el consumo de contenidos. La arquitectura Zen 3 ofrece un rendimiento del sistema ágil que se nota en el uso diario.

Veredicto final: The Ryzen 5 5500 Aprovecha al máximo la potencia multitarea de seis núcleos para aquellos que montan equipos con presupuestos muy ajustados y buscan el mejor rendimiento posible en una CPU de la asequible plataforma AM4.

4. AMD Ryzen 5 5600 de 6 núcleos [La mejor CPU económica para juegos y uso diario]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos / 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,5 GHz / 4,4 GHz Caché 32 MB de L3 + 3 MB de L2 TDP 65W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Wraith Stealth

Seis núcleos a 4,4 GHz hacen que el AMD Ryzen 5 5600 una opción versátil tanto para jugar como para trabajar. La caché L3 de 32 MB duplica la capacidad de la del 5600G, lo que te ofrece un mejor rendimiento en juegos exigentes cuando se utiliza una tarjeta gráfica dedicada. Este procesador ofrece una velocidad casi idéntica a la del popular 5600X, pero a un precio más asequible.

Ventajas Contras ✅ El rendimiento es similar al del 5600X, pero te permite ahorrar dinero en tu montaje ✅ La caché L3 de 32 MB garantiza una experiencia de juego fluida cuando se combina con tarjetas gráficas discretas ✅ Su diseño de 65 W de bajo consumo mantiene bajas las facturas de electricidad y las temperaturas bajo control ✅ La compatibilidad con PCI-E 4.0 te ofrece un almacenamiento más rápido y un mayor ancho de banda de la GPU ✅ Totalmente desbloqueado para el overclocking sin necesidad de ediciones especiales ✅ Es compatible con placas base B550 asequibles para mantener bajos los costes de la plataforma ✅ La actualización perfecta para sistemas AM4 más antiguos con solo una actualización de la BIOS ❌ Velocidades de reloj ligeramente inferiores a las del 5600X, aunque la diferencia en la práctica apenas se nota en el uso diario

La plataforma AM4 te permite acceder a placas base más económicas en comparación con las opciones más recientes. Puedes hacerte con una placa B550 de calidad y memoria DDR4 sin tener que gastar más de lo previsto. Esto hace que elRyzen 5600 una de las mejores opciones económicas Unidades centrales de procesamientopara jugar sin gastar de más.

La compatibilidad con el overclocking viene de serie. Puedes aumentar la frecuencia de reloj o utilizar Precision Boost Overdrive para mejorar fácilmente el rendimiento. El disipador de la CPU incluido gestiona la carga térmica con suficiente eficacia para las velocidades de serie.

Veredicto final: The Ryzen 5 5600 destaca como una de las mejores CPU económicas para gamers y usuarios habituales que buscan un rendimiento similar al del 5600X a un precio más asequible.

5. Intel Core i5-12400F [La mejor CPU económica de Intel para equipos equilibrados]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos de alto rendimiento / 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 2,5 GHz / 4,4 GHz Caché 18 MB de caché inteligente Intel TDP 65W Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Ninguno (serie F) Nevera No incluido

Intel Core i5-12400F destaca por ser una opción fiable y equilibrada para cualquiera que busque un rendimiento sólido sin gastarse una fortuna. Basado en la arquitectura Alder Lake de Intel, cuenta con 6 núcleos de alto rendimiento y 12 hilos, lo que le permite manejar sin problemas los videojuegos, el consumo de contenidos y las tareas de productividad.

Ventajas Contras ✅ 6 núcleos de alto rendimiento con tecnología Hyper-Threading: un excelente equilibrio entre velocidad y capacidad de respuesta ✅ Excelente rendimiento en juegos a 1080p cuando se combina con tarjetas gráficas de gama media ✅ La ausencia de iGPU permite mantener un precio más bajo en los equipos con tarjeta gráfica dedicada ✅ Bajo TDP de 65 W: se mantiene fresco y es eficiente energéticamente, incluso bajo carga ✅ Compatible tanto con DDR4 como con DDR5: se adapta a configuraciones de todo tipo de presupuestos ✅ Amplia compatibilidad con plataformas (LGA1700, series 600 y 700) – opciones de actualización flexibles ✅ Rendimiento térmico constante: ideal para sistemas compactos y silenciosos ❌ No incluye ventilador de serie, pero muchos ventiladores de torre económicos ofrecen un mejor rendimiento que los ventiladores básicos de serie

Its Su potente rendimiento en un solo subproceso lo hace ideal para jugar a 1080p, mientras que su eficiencia multihilo le permite seguir siendo competitivo en el renderizado y la edición ligera.

Al tratarse de un modelo «F», prescinde de la tarjeta gráfica integrada, pero eso lo hace más asequible, sobre todo para quienes ya cuentan con una tarjeta gráfica discreta. La compatibilidad con las placas base LGA1700 y de la serie 600 ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir entre configuraciones DDR4 o DDR5, en función del presupuesto y las perspectivas de actualización.

Veredicto final:The Intel Core i5-12400F ofrece un rendimiento de primera categoría en relación con su precio, que ofrece una excelente relación calidad-precio para los gamers y los usuarios en general que buscan un equipo moderno. Un procesador con un buen soporte técnico para un equipo equilibrado y una opción muy recomendable para cualquiera que no dependa de la tarjeta gráfica integrada.

6. Intel Core i7-7700 [La mejor CPU económica para actualizaciones de equipos antiguos]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4 núcleos / 8 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,6 GHz / 4,2 GHz Caché 8 MB de L3 + 256 KB de L2 TDP 65W Enchufe Zócalo Intel 1151 GPU integrada Intel HD 630 Nevera Incluye refrigerador de serie de Intel

Actualizar un sistema Intel antiguo no siempre implica cambiarlo todo. The Intel Core i7-7700 ofrece a los usuarios del LGA 1151 la actualización directa más rápida y asequible del mercado.A la hora de sopesarAMD frente a Intel En el caso de los sistemas antiguos, este procesador permite conservar la placa base y la memoria DDR4 actuales, al tiempo que ofrece mejoras significativas en el rendimiento con respecto a los antiguos chips i5 e i3.

Sus cuatro núcleos con ocho subprocesos gestionan con fluidez las tareas informáticas cotidianas. La navegación web, el trabajo de oficina, la reproducción de vídeos en streaming y la creación de contenidos sencillos se ejecutan sin problemas.

Ventajas Contras ✅ La actualización sin necesidad de desmontar nada para placas base LGA 1151 permite ahorrar cientos de euros en la sustitución de la plataforma ✅ No es necesario cambiar la memoria RAM ni la placa base, lo que reduce al mínimo los costes de actualización ✅ Los 4 núcleos y los 8 hilos garantizan una multitarea sólida para tareas informáticas generales ✅ La tarjeta gráfica integrada HD Graphics 630 ofrece una salida de pantalla de respaldo en caso de que falle la GPU ✅ Con un TDP de 65 W, es compatible con los sistemas básicos de refrigeración de la CPU y sigue siendo energéticamente eficiente ✅ Compatible con la memoria DDR4 económica que probablemente ya tengas ✅ Excelente relación calidad-precio como CPU económica para prolongar la vida útil de sistemas antiguos ❌ La arquitectura de séptima generación empieza a mostrar signos de antigüedad en cargas de trabajo con un uso intensivo de subprocesos, aunque sigue gestionando sin problemas las tareas cotidianas y los videojuegos

Este procesador destaca por ser una opción económica para dar un nuevo impulso a los equipos antiguos. Así te ahorras el gasto de comprar una nueva placa base, memoria RAM y, posiblemente, una nueva licencia de Windows. The i7-7700 es una de las mejores CPU económicas para usuarios que desean un mejor rendimiento sin tener que empezar desde cero.

La tarjeta gráfica integrada ofrece funciones de visualización para la resolución de problemas o para un uso ligero. Si es necesario, puedes utilizar el sistema temporalmente sin una GPU dedicada.

Veredicto final: The i7-7700 ofrece la mejor opción de actualización asequible para los usuarios de LGA 1151 que desean un mejor rendimiento sin tener que cambiar toda su plataforma.

7. AMD Ryzen 5 4500 de 6 núcleos [El mejor multitarea AM4 de gama ultraeconómica]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos / 12 subprocesos Frecuencia base/de impulso 3,6 GHz / 4,1 GHz Caché 8 MB de L3 + 512 KB de L2 TDP 65W Enchufe AM4 GPU integrada Ninguno Nevera Incluye Wraith Stealth

Seis núcleos a un precio imbatible hacen que el AMD Ryzen 5 4500 la opción más económica para disfrutar de la potencia de los procesadores multinúcleo en AM4. Este procesador destaca por su capacidad para realizar múltiples tareas y su rendimiento en entornos de trabajo exigentes donde el número de subprocesos es más importante que la velocidad máxima. Las suites ofimáticas, las máquinas virtuales, los entornos de programación y las tareas ligeras de servidor funcionan a la perfección.

Ventajas Contras ✅ La CPU AM4 de 6 núcleos más asequible del mercado para presupuestos muy ajustados ✅ 12 subprocesos permiten realizar múltiples tareas de forma simultánea en varias aplicaciones ✅ El consumo de 65 W mantiene los gastos de electricidad al mínimo en los sistemas que funcionan de forma continua ✅ Compatible con placas base AM4 económicas de generaciones anteriores ✅ El disipador Wraith Stealth incluido elimina los gastos adicionales de refrigeración ✅ Ideal para servidores domésticos o estaciones de trabajo que necesitan muchos subprocesos ✅ Una relación calidad-precio inmejorable, ya que es una de las mejores CPU económicas para una productividad óptima ❌ La caché más pequeña, de 8 MB, afecta al rendimiento en los videojuegos en comparación con los chips más recientes, aunque la productividad y la multitarea siguen siendo excelentes

La compatibilidad con la plataforma AM4 ofrece opciones de placas base económicas. Puedes encontrar placas B450 y B550 de segunda mano o en liquidación que funcionan perfectamente con este chip. El 4500 es uno de los mejores procesadores económicos para los usuarios que dan prioridad al número de hilos por encima de cualquier otra cosa.

Su eficiencia energética lo convierte en la opción ideal para sistemas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su baja generación de calor garantiza un funcionamiento silencioso con soluciones de refrigeración básicas.

Veredicto final: The Ryzen 5 4500 ofrece una relación calidad-precio inmejorable en sistemas multinúcleo para quienes montan equipos con un presupuesto muy ajustado y necesitan el máximo número de subprocesos para aumentar la productividad sin gastar mucho.

¿Gastar más o ajustarse al presupuesto? Encontrar el equilibrio adecuado en la CPU

No todo el mundo necesita el procesador más potente, pero tampoco todo el mundo debería conformarse con el más barato. La decisión entre optar por una buena CPU económica o estirar el presupuesto para ir a por todas depende de lo que realmente tengas pensado hacer con tu ordenador.

En esta sección se analizan las ventajas e inconvenientes de gastar más ahora frente a ahorrar para otros componentes, como, por ejemplo, algunas de las mejores memorias RAM para tu equipo. Tanto si juegas, estudias, editas vídeos o simplemente navegas por Internet, esto te ayudará a encontrar la CPU más económica que mejor se adapte a tus necesidades reales.

Cómo comprar la mejor CPU que te puedas permitir

Optar por la mejor CPU dentro de tu presupuesto tiene claras ventajas. Mantiene la capacidad de respuesta de tu sistema durante más tiempo, sobre todo ahora que las aplicaciones son cada vez más pesadas y la multitarea es cada vez más habitual.

Ventajas:

Preparación para el futuro: Una CPU de gama alta gestiona sin problemas los juegos de última generación y las aplicaciones creativas.

Una CPU de gama alta gestiona sin problemas los juegos de última generación y las aplicaciones creativas. Ciclo de actualización más largo: No tendrás que cambiar el procesador al cabo de solo un par de años.

No tendrás que cambiar el procesador al cabo de solo un par de años. Mayor rendimiento: Disfrutarás de mejores velocidades de fotogramas en los juegos en 4K, un renderizado más rápido y una transmisión más fluida.

Inconvenientes:

Mayor coste inicial: Podría obligar a recortar en otras áreas, como el almacenamiento o la GPU.

Podría obligar a recortar en otras áreas, como el almacenamiento o la GPU. Rendimientos decrecientes: Si solo navegas por Internet y ves Netflix, no notarás la diferencia.

Si solo navegas por Internet y ves Netflix, no notarás la diferencia. Posibles gastos adicionales: Las CPU de gama alta suelen requerir una placa base de mayor calidad y un sistema de refrigeración más potente.

Así que, antes de ampliar tu presupuesto, asegúrate de que la potencia adicional se adapta al uso que realmente le das a tu ordenador.

Cómo comprar la CPU más barata que se adapte a tus necesidades

Si tu equipo tiene un presupuesto ajustado o se centra en tareas sencillas, puede ser muy recomendable ahorrar en la CPU. Los chips modernos de bajo coste ya son capaces de gestionar la mayoría de las tareas cotidianas.

Ventajas:

Ideal para un uso informal: Ideal para el trabajo de oficina, estudiantes, ordenadores multimedia o equipos secundarios.

Ideal para el trabajo de oficina, estudiantes, ordenadores multimedia o equipos secundarios. Flexibilidad presupuestaria: Te deja más margen para actualizar la tarjeta gráfica, el SSD o el monitor.

Te deja más margen para actualizar la tarjeta gráfica, el SSD o el monitor. Excelente rendimiento de referencia: Los chips de gama básica como el Ryzen 5 5600 or Intel i5-12400F ya ejecuta la mayoría de los programas sin problemas.

Inconvenientes:

Menos preparado para el futuro: Es posible que haya que cambiarlo antes de lo previsto, ya que las aplicaciones requieren cada vez más potencia de CPU.

Es posible que haya que cambiarlo antes de lo previsto, ya que las aplicaciones requieren cada vez más potencia de CPU. Espacio libre limitado: El rendimiento puede disminuir al realizar varias tareas a la vez, al editar archivos o al jugar a videojuegos más recientes.

Por eso, los equipos económicos funcionan mejor cuando defines claramente tus necesidades y evitas pagar de más por potencia que no vas a utilizar.

Elige la CPU que mejor se adapte a tus necesidades

Elegir la CPU adecuada no es solo cuestión de especificaciones; se trata de adaptar el rendimiento a tu carga de trabajo real. Cada usuario se beneficia de diferentes puntos fuertes, y saber dónde invertir te ayuda a evitar cuellos de botella o malgastar el presupuesto.

Jugadores: Las CPU de gama media-alta ayudan a mantener una velocidad de fotogramas fluida y constante, sobre todo en juegos que exigen mucho a la CPU. Además, gestionan tareas en segundo plano, como el chat de voz, la grabación de pantalla y las pestañas del navegador, mientras se juega.

Las CPU de gama media-alta ayudan a mantener una velocidad de fotogramas fluida y constante, sobre todo en juegos que exigen mucho a la CPU. Además, gestionan tareas en segundo plano, como el chat de voz, la grabación de pantalla y las pestañas del navegador, mientras se juega. Creadores y streamers: Los procesadores multinúcleo reducen los tiempos de espera durante la edición de vídeo, el renderizado 3D y la codificación de retransmisiones en directo. Las CPU más rápidas también mejoran el flujo de trabajo en herramientas como Premiere Pro, Blender u OBS.

Los procesadores multinúcleo reducen los tiempos de espera durante la edición de vídeo, el renderizado 3D y la codificación de retransmisiones en directo. Las CPU más rápidas también mejoran el flujo de trabajo en herramientas como Premiere Pro, Blender u OBS. Estudiantes / Usuarios de la oficina: Una CPU económica y fiable es más que suficiente para el procesamiento de textos, la investigación, las videollamadas y las tareas escolares. Procesadores como el Ryzen 5 5500 or Intel i3-12100F ofrecen una excelente relación calidad-precio para las necesidades habituales del colegio o la oficina.

Saber cuándo gastar y cuándo ahorrar te ayuda a sacar el máximo partido a tu proyecto de construcción, sin malgastar dinero ni escatimar en aspectos que realmente importan.

Mi valoración general sobre las mejores CPU económicas

Para cualquiera que quiera montar un ordenador sin gastarse mucho, ya sea un estudiante, un jugador ocasional, alguien que trabaja desde casa o alguien que se inicia en el montaje de ordenadores, estas CPU son el mejor punto de partida. Ofrecen un excelente rendimiento tanto para juegos como para la multitarea a un precio reducido, y combinan muy bien con las asequibles CPU AM4.

Para los usuarios que no dispongan de una tarjeta gráfica dedicada → AMD Ryzen 5 5600G. La tarjeta gráfica integrada permite jugar a 1080p, mientras que los seis núcleos se encargan de las tareas cotidianas. Es ideal para estudiantes o equipos de oficina que necesitan una salida de vídeo sin tener que comprar una tarjeta gráfica por separado.

Para jugar y realizar múltiples tareas en el día a día → AMD Ryzen 5 5600 de 6 núcleos. Su enorme caché de 32 MB y sus seis núcleos ofrecen un rendimiento excelente para los videojuegos. La compatibilidad con AM4 permite elegir entre placas base económicas y actualizar fácilmente sistemas más antiguos.

Para obtener el máximo rendimiento → AMD Ryzen 5 5500 de 6 núcleos. Seis núcleos con doce hilos a un precio muy bajo ofrecen una gran capacidad de rendimiento. La compatibilidad con AM4 permite adquirir placas base y memoria a precios económicos, ideal para presupuestos muy ajustados.

Elegir la CPU adecuada de esta lista te permite sacar más partido a tu presupuesto, sin renunciar a un rendimiento fluido y moderno que se adapta al uso real que le das a tu sistema.

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