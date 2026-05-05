Die 9 besten AM4-CPUs für 2026 – Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Langlebigkeit

Was ist die beste AM4-CPU? Die besten AM4-CPUs bieten nach wie vor ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer, Kreative und Nutzer, die noch nicht bereit sind, auf die neuere AM5-Plattform umzusteigen. AM4 ist nicht einfach nur „alte Hardware“ – es ist ein ausgereiftes, erschwingliches Ökosystem mit CPUs, die sich auch bei modernen Gaming-, Multitasking- und Produktivitätsanwendungen noch immer behaupten.

In diesem Leitfaden stelle ich neun herausragende Prozessoren im Detail vor, um Ihnen dabei zu helfen, den besten AM4-Prozessor für Ihre Anforderungen zu finden. Dabei erkläre ich, worin die jeweiligen Chips ihre Stärken haben und für wen sie ideal geeignet sind. Außerdem erfahren Sie, wann es sinnvoll ist, sich für AM4 statt für ein teureres AM5-System zu entscheiden – insbesondere, wenn Sie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anstreben.

Unsere Top-Empfehlungen für AM4-CPUs

Welche sind also die derzeit besten AM4-CPUs? Die Wahl der besten AM4-CPU hängt von Ihrem Budget und Ihrer Auslastung ab, und die richtige Wahl kann sowohl die Gaming-Leistung als auch die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit des Systems erheblich verbessern. Hier sind unsere drei Top-Empfehlungen:

AMD Ryzen 9 5950X – Mit 16 Kernen und 32 Threads, Boost-Taktfrequenzen von bis zu 4,9 GHz und 64 MB L3-Cache meistert dieser Prozessor anspruchsvolle Aufgaben wie 3D-Rendering, Videobearbeitung und Softwareentwicklung mit Bravour. Er ist nach wie vor die leistungsstärkste AM4-CPU und kann sich bei produktiven Aufgaben immer noch mit vielen neueren Chips messen. AMD Ryzen 5 5600G – Eine APU mit 6 Kernen und 12 Threads sowie integrierter Radeon-Vega-Grafikkarte – dieser Chip ist die beste Einstiegsoption für preisbewusste PC-Bauer. Er läuft beliebte E-Sport-Titel mit 60 FPS ohne dedizierte Grafikkarte und eignet sich ideal für preisgünstige Gaming-PCs, Studenten-PCs oder Heimkino-Systeme. AMD Ryzen 7 5800X3D – Dank der 3D-V-Cache-Technologie von AMD bietet dieser 8-Kern-/16-Thread-Prozessor eine der höchsten Gaming-Leistungen, die auf AM4-Plattformen verfügbar sind. Er überzeugt bei anspruchsvollen Spielen und steigert die Bildraten im Vergleich zu Prozessoren ohne 3D-V-Cache deutlich, was ihn zur ersten Wahl für Gamer macht, denen flüssiges Gameplay mit hohen Bildraten wichtig ist.

Aber welcheAM4 Ist die CPU die beste Wahl? Das hängt von deinen Prioritäten ab – die Fünftausendneunhundertfünfzigbeeinflusst die Produktivität, die Fünftausendachthundertdreiunddreißigist führend im Gaming-Bereich, und die Fünftausendsechshundertbietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind zwar meine Favoriten, doch die restliche Liste umfasst auch hervorragende Modelle der Mittelklasse sowie Optionen für Workstations. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welcher Prozessor Ihren Anforderungen entspricht.

Die 9 besten AM4-CPUs für Multitasking: Die vollständige Liste der AM4-CPUs

Im Folgenden finden Sie neun AM4-Prozessoren, sortiert nach Kategorien. Jeder Abschnitt enthält eine Tabelle mit den technischen Daten, Vor- und Nachteile sowie ein abschließendes Fazit.

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Technische Daten Details Kerne/Threads 16-Zylinder, 32 Ventile Basis-/Boost-Takt 3,4 GHz / bis zu 4,9 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Nicht im Lieferumfang enthalten – erfordert einen nachrüstbaren Kühler

Mit 16 Kernen und 32 Threads ist der Ryzen 9 5950X bleibt der leistungsstärkste AM4-Chip. Bei Multithread-Anwendungen ist er die schnellste verfügbare AM4-CPU. Dank ihrer hohen Boost-Frequenz und des großen Caches bewältigt die CPU anspruchsvolle Aufgaben wie 4K-Videobearbeitung, 3D-Rendering und Softwareentwicklung. Zudem bietet sie eine hervorragende Single-Thread-Leistung für Spiele.

Vorteile Nachteile ✅ Unübertroffene Multithreading-Leistung – 32 Threads bewältigen hohe Arbeitslasten wie Codierung oder Virtualisierung mühelos. ✅ Hohe Single-Thread-Leistung– Verbesserungen für4,9 GHz, wodurch eine reaktionsschnelle Leistung bei Spielen und Anwendungen gewährleistet wird. ✅ Riesiger 64-MB-L3-Cache – Speichert große Datensätze näher an den Kernen, um die Leistung in kreativen Anwendungen zu verbessern. ✅ Unterstützung für PCIe 4.0 – Kompatibel mit X570-/B550-Mainboards für schnellen NVMe-Speicher. ✅ Langfristige Tragfähigkeit – Kann bei Aufgaben, deren Leistung mit der Anzahl der Kerne steigt, immer noch mit neueren High-End-CPUs mithalten. ❌ Erfordert eine leistungsstarke Kühlung – Bei einer TDP von 105 W und ohne mitgelieferten Kühler müssen Selbstbauer in einen leistungsfähigen Luft- oder Flüssigkeitskühler investieren

Dank der Kombination aus hoher Kernanzahl und hoher Single-Thread-Leistung ist er außerordentlich vielseitig einsetzbar für Kreative, Power-User und anspruchsvolle Workstations. Wenn Sie die absolute Spitzenleistung des AM4-Sockels ohne Kompromisse suchen, ist dies der Chip, den es zu schlagen gilt.

Fazit: Wenn Sie sich fragen: „Was ist die beste CPU für AM4, ohne Kompromisse eingehen zu müssen?“, dann ist dies die Antwort. Wenn Sie die höchste Leistung wollen, die AM4 zu bieten hat, und Aufgaben wie Content-Erstellung oder Simulationen bewältigen möchten, Ryzen 9 5950X ist unschlagbar. Dank ihrer Multithreading-Leistung und der nach wie vor hohen Single-Core-Geschwindigkeit ist sie die beste AMD-CPU in Bezug auf die Gesamtleistung auf AM4.

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2. AMD Ryzen 5 5600G [Die preisgünstigste AM4-CPU]

Enebameter 9,7/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads sechs C / zwölf T Basis-/Boost-Takt 3,9 GHz / bis zu 4,4 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W (konfigurierbar auf 45 W) Buchse AM4 Integrierte GPU Radeon Vega 7 (7 Recheneinheiten mit 1,9 GHz) Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

The Ryzen 5 5600G verbindet solide CPU-Leistung mit einer leistungsfähigen integrierten GPU. Dank der Vega-7-Grafikkarte lassen sich E-Sport-Titel wie Bewertungand Rocket League mit über 60 FPS bei 1080p und eignet sich somit perfekt für preisgünstige Gaming-PCs oder HTPC-Konfigurationen. Dank der Zen-3-Architektur bietet sie zudem eine starke Single-Thread-Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Integrierte Vega-Grafikkarte – Ermöglicht das Spielen in einer Auflösung von 720p bis 1080p ohne separate Grafikkarte. ✅ Geringe Systemkosten – Spart Geld, da keine separate GPU erforderlich ist und der Stromverbrauch sinkt. ✅ Solide Leistung des 6-Kern-Prozessors – Genügend Threads für Multitasking und einfache Inhaltserstellung. ✅ Kompatibel mit B450/B550-Mainboards – Oft reicht schon ein BIOS-Update aus. ✅ Kühlbox im Set – Wraith Stealth hält die Kosten niedrig und ist für den Standardbetrieb ausreichend. ❌ Eingeschränkte Upgrade-Möglichkeiten – Die integrierte Grafikkarte reicht für Gelegenheitsspiele aus, schränkt jedoch die Leistung von AAA-Titeln bei hohen Einstellungen ein; die Kombination mit einer diskreten Grafikkarte bietet möglicherweise nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der 5600G zeichnet sich dadurch aus, dass er ein vollwertiges PC-Erlebnis bietet, ohne dass eine Grafikkarte erforderlich ist, wodurch die Gesamtsystemkosten niedrig bleiben. Er ist der perfekte Ausgangspunkt für preisgünstiges Gaming, kompakte Systemaufbauten oder die Aufrüstung älterer Systeme bei begrenztem Budget.

Fazit: PC-Bauer, die einen alten AM4-Rechner wiederbeleben oder einen kompakten Gaming-PC zusammenstellen möchten, werden begeistert sein Ryzen 5 5600G. Dank seiner integrierten Grafik und seines effizienten Designs bietet es im Jahr 2025 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Die beste AM4-CPU für Gaming]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 8C / 16T Basis-/Boost-Takt 3,4 GHz / bis zu 4,5 GHz Cache (L2+L3) 4 MB L2 + 96 MB L3 TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Nicht enthalten

Was ist das Beste? AM4 Eine CPU für Gaming? Die Ryzen 7 5800X3D. Die 3D-V-Cache-Technologie von AMD integriert zusätzlichen Cache auf dem Chip, was zu etwa 15 % mehr Spieleleistung im Vergleich zu Nicht-3D-Chips. Dieser riesige 96-MB-L3-Cache versorgt die Kerne mit Spieldaten bei minimaler Latenz und trägt so dazu bei, bei CPU-lastigen Titeln hohe Bildraten aufrechtzuerhalten.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Gaming-Leistung – Der zusätzliche Cache sorgt für eine höhere Bildwiederholrate und macht sie zur schnellsten AM4-Gaming-CPU. ✅ 8 Kerne/16 Threads – Mehr als genug Leistung für Multitasking, Streaming und kreative Aufgaben. ✅ AM4-Drop-in-Upgrade – Funktioniert nach einem BIOS-Update auf vielen X570-/B550-Mainboards. ✅ Ausgewogene Leistungsaufnahme – Die TDP entspricht der anderer High-End-Ryzen-Chips, wodurch die Wärmeentwicklung im Rahmen bleibt. ✅ Langlebigkeit – Kann sich nach wie vor mit einigen neueren AM5-Gaming-CPUs messen und ist daher eine gute langfristige Investition. ❌ Kühler nicht im Lieferumfang enthalten – Um maximale Boost-Taktfrequenzen zu erreichen, ist ein hochwertiger Aftermarket-Kühler erforderlich.

Der 5800X3D bleibt dank seines enormen Cache-Vorteils weiterhin der leistungsstärkste Gaming-Prozessor auf AM4. Wenn dir eine höhere Bildrate und flüssigeres Gameplay am wichtigsten sind, kann kein anderer AM4-Prozessor mit dem mithalten, was dieser Chip zu leisten vermag.

Fazit: Was das reine Gaming angeht, gibt es auf AM4 nichts Besseres als den Ryzen 7 5800X3D – es ist das Beste AM4 Gaming-CPU deutlich übertrifft. Ihr 3D-V-Cache sorgt für unübertroffene Bildraten bei Wettkampf- und Einzelspieler-Titeln, während ihre 8 Kerne für reibungsloses Streaming und Multitasking sorgen.

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Enebameter 9,3/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 12C / 24T Basis-/Boost-Takt 3,7 GHz / bis zu 4,8 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Nicht enthalten

The Ryzen 9 5900X Er verbindet eine hohe Kernanzahl mit hoher Single-Thread-Leistung und ist damit ideal für Gamer, die auch multithreaded-Anwendungen wie Streaming und Videobearbeitung nutzen. Mit 12 Kernen und einer Boost-Taktfrequenz von 4,8 GHz bietet er Leistung auf nahezu Flaggschiff-Niveau zu einem günstigeren Preis als der 5950X.

Vorteile Nachteile ✅ 12 Kerne/24 Threads – Der ideale Ort für Gaming, Streaming und produktives Arbeiten. ✅ Hohe Single-Core-Leistung – Mit bis zu 4,8 GHz ist eine hervorragende Reaktionsgeschwindigkeit gewährleistet. ✅ 64 MB L3-Cache – Viel integrierter Speicher für anspruchsvolle Aufgaben. ✅ Unterstützung für AM4 + PCIe 4.0 – Funktioniert nahtlos mit X570-/B550-Mainboards. ✅ Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis – Günstiger als der 5950X bei vergleichbarer Gaming-Leistung. ❌ Erfordert eine Nachrüstkühlung – Bei einer TDP von 105 W benötigen Sie einen leistungsstarken Kühler, um eine Drosselung zu vermeiden.

Die Kombination aus 12 Kernen und hohen Boost-Taktfrequenzen macht ihn zu einem vielseitigen Kraftpaket für Gamer, Streamer und Content-Creators gleichermaßen. Du erhältst Leistung auf nahezu Flaggschiff-Niveau, ohne den Preis eines 5950X zahlen zu müssen – eine kluge Wahl im High-End-Segment. Wenn du die Gaming-Leistung allgemeiner vergleichen möchtest, schau dir unseren Leitfaden zu den Die beste CPU für Gaming um zu sehen, wie sich AM4 im Vergleich zu neueren Plattformen schlägt.

Fazit: Ryzen 9 5900X ist die erste Wahl für Nutzer, die eine Leistung nahe am Spitzenmodell wünschen, aber keine 16 Kerne benötigen. Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Spiele, Streaming und kreative Arbeit.

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5. AMD Ryzen 9 3950X [Die beste AM4-CPU für Rendering und Workstations]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 16-Zylinder, 32 Ventile Basis-/Boost-Takt 3,5 GHz / bis zu 4,7 GHz Cache (L2+L3) 72 MB TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Nicht enthalten

Als AMD 2019 den 3950X auf den Markt brachte, etablierte das Unternehmen damit 16 Kerne im Mainstream-Segment. Auch im [currentyear] ist er nach wie vor ein fantastischer Workstation-Chip, insbesondere für Kreativprofis mit begrenztem Budget. Benchmark-Tests von Puget Systems ergaben, dass der Der 3950X bietet für seine Preisklasse eine fantastische Rendering-Leistung und ist dank seiner hohen Single-Thread-Leistung eine gute Wahl für die 3D-Modellierung und das Rendering.

Vorteile Nachteile ✅ 16 Kerne/32 Threads – Ideal für CPU-basiertes Rendering, Kompilieren und Simulieren. ✅ Solide Single-Thread-Leistung – Sorgt dafür, dass Modellierungs- und Designaufgaben reaktionsschnell bleiben. ✅ Kompatibel mit älteren Platinen – Funktioniert auf X570-/B550- und vielen B450-Mainboards (BIOS-Update erforderlich). ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Oft günstiger als die neueren Chips der 5000er-Serie. ✅ Ausgereiftes Ökosystem – Gut durchschaubare und stabile BIOS-/Treiberunterstützung. ❌ In puncto Effizienz hinter dem 5950X – Etwas niedrigere Taktraten bedeuten im Vergleich zum 5950X längere Renderzeiten; dennoch bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieser Prozessor ist nach wie vor eine ausgezeichnete Wahl für Kreative, die viele Kerne benötigen, ohne auf eine neuere Plattform umsteigen zu müssen. Er überzeugt besonders bei Rendering-, Simulations- und Multitasking-Anwendungen, bei denen die Anzahl der Threads entscheidend ist. Wenn Sie ein komplettes Workstation-Upgrade planen, finden Sie in unserem Leitfaden zu den Die besten CPU-Kühler kann Ihnen dabei helfen, die richtige Kühlungslösung zu finden.

Fazit: Für preisbewusste Profis, die Renderings erstellen oder Simulationen durchführen, Ryzen 9 3950X bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine ältere AM4-Workstation aufzurüsten.

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6. AMD Ryzen 5 5600X [Beste AM4-CPU der Mittelklasse]

Gesamtbewertung 8,9/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads sechs C / zwölf T Basis-/Boost-Takt 3,7 GHz / bis zu 4,6 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 32 MB L3 TDP 65 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

The Ryzen 5 5600X ist seit langem die erste Wahl für preisgünstige Gaming-PCs und gehört nach wie vor zu den besten AM4 Ryzen CPU-Optionen für Systeme der Mittelklasse. Sechs Kerne bieten reichlich Leistung für moderne Spiele, während die 65 W TDP sorgt für geringe Wärmeentwicklung und einen niedrigen Stromverbrauch. Die CPU bietet zudem gutes Übertaktungspotenzial und eine starke Single-Thread-Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Single-Thread-Geschwindigkeiten– Verbesserungen für4,6 GHzfür eine hohe Bildwiederholrate. ✅ Geringer Stromverbrauch – Dank einer TDP von 65 W ist die Kühlung einfach und der Stromverbrauch gering. ✅ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Bietet eine Leistung, die der des 5800X nahekommt, zu einem günstigeren Preis. ✅ Kühlbox im Set – Der Wraith Stealth reicht für den Standardbetrieb aus. ✅ Breite Kompatibilität – Funktioniert nach einem BIOS-Update auf B450-, B550- und X570-Mainboards. ❌ Sechs Kerne könnten schneller altern – Zukünftige Spiele und kreative Apps könnten von mehr Kernen profitieren, auch wenn die CPU derzeit noch leistungsstark ist.

The Fünftausendsechshundertbleibt weiterhin die erste Wahl für Gaming-PCs der Mittelklasse und bietet hervorragende Leistung bei geringem Stromverbrauch. Er lässt sich hervorragend mit einigen der besten Grafikkarten im Preisbereich von 200 bis 400 Dollar kombinieren und liefert so eine ausgezeichnete Leistung bei 1080p und 1440p. Wenn Sie flüssiges Gameplay und hohe Produktivität wünschen, ohne zu viel auszugeben, ist der Fünftausendsechshundert ist kaum zu übertreffen.

Fazit: Für Gaming im mittleren Leistungsbereich und die tägliche Arbeit, Ryzen 5 5600X trifft genau ins Schwarze. Es ist effizient, erschwinglich und bietet auch im Jahr 2025 noch eine hervorragende Leistung.

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7. AMD Ryzen 9 5900XT [Die beste aktualisierte AM4-CPU für Kreative]

Gesamtbewertung 8,7/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 16-Zylinder, 32 Ventile Basis-/Boost-Takt 3,3 GHz / bis zu 4,8 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Nicht enthalten

Das im Juli 2024 eingeführte Ryzen 9 5900XTaktualisiert dieFünftausendneunhundertfünfzig mit etwas niedrigeren Taktraten, aber dem gleichen 16-Kern-/32-Thread-Design. Auf der Produktseite von AMD wird es als Spitzenleistung für Kreative und Gamer. Amazons Aufzählung spiegelt dies wider und weist darauf hin, dass der Chip Folgendes bietet Leistungsstarke Funktionen zur Erstellung von Inhalten und für Spiele.

Er ist ideal für Kreative, die viele Kerne benötigen, aber bei AM4 bleiben möchten. Für maximale Leistung kombinieren Sie ihn mit einigen der besten RAM-Module für AMD-Systeme – DDR4-3600 CL16 ist der Sweet Spot für Ryzen.

Vorteile Nachteile ✅ 16 Kerne/32 Threads – Bewältigt anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben, 3D-Rendering und Videobearbeitung. ✅ 4,8-GHz-Boost – Bietet eine hohe Single-Thread-Leistung. ✅ 64 MB L3-Cache – Ein großer Cache erleichtert die Bearbeitung von Inhalten. ✅ AM4 & PCIe 4.0 – Einfaches Upgrade auf B550-/X570-Mainboards durch ein BIOS-Update. ✅ Eine preisgünstige Alternative zum 5950X – In der Regel günstiger bei vergleichbarer Leistung. ❌ Kühler nicht im Lieferumfang enthalten – Für eine konstante Leistung ist ein guter Luft- oder Flüssigkeitskühler erforderlich.

Mit überarbeiteter Chipherstellung und 16 Kernen bietet die 5900XT Kreativen und Multitaskern Leistung auf Workstation-Niveau auf der AM4-Plattform. Dies ist eine clevere Möglichkeit, die Lebensdauer eines bestehenden AM4-Systems zu verlängern und gleichzeitig einen erheblichen Leistungsschub zu erzielen.

Fazit: Ryzen 9 5900XT aktualisiert die AM4-Plattform mit neuer Hardware und bietet Kreativen und Gamern einen kostengünstigen Weg zu 16 Kernen. Wenn Sie eine CPU der Workstation-Klasse benötigen, aber nicht die Preise des 5950X zahlen möchten, ist dies die richtige Wahl.

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8. AMD Ryzen 9 3900X [Die beste 12-Kern-AM4-CPU für Multitasking]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 12C / 24T Basis-/Boost-Takt 3,8 GHz / bis zu 4,6 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Prism-Kühler bei einigen Modellen

The Ryzen 9 3900X war die erste 12-Kern-CPU für den Mainstream-Markt und ist auch im Jahr 2025 noch ein leistungsstarker Multitasker. In dem ausführlichen Testbericht von HotHardware wird festgestellt, dass der 3900X überlegene Single- und Multi-Thread-Leistung im Vergleich zu früheren Generationen, wobei er gelegentlich sogar den 16-Kern-Threadripper 2950X übertrifft. Sie heben hervor, dass er „übertrifft den preislich vergleichbaren Core i9-9900K bei Multithread-Anwendungen deutlich“. Damit eignet es sich hervorragend für Streaming, Gaming und produktives Arbeiten zugleich.

Vorteile Nachteile ✅ Starke Multithread-Leistung – 12 Kerne bewältigen Streaming, Codierung und Gaming gleichzeitig. ✅ Gute Single-Thread-Geschwindigkeiten – Taktrate von bis zu 4,6 GHz. ✅ Großzügiger Cache – 64 MB L3-Cache für flüssiges Multitasking. ✅ Mitgelieferter Kühler (bei einigen Modellen) – Das RGB Wraith Prism bietet einen Mehrwert und vereinfacht den Zusammenbau. ✅ Umfassende Unterstützung – Funktioniert auf B450-/B550-/X570-Mainboards. ❌ Ältere Architektur – Die IPC von Zen 2 ist geringer als die von Zen 3, was bedeutet, dass die Leistung pro Kern hinter der des neueren 5900X zurückbleibt; dennoch bietet es ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis.

Diese CPU bewältigt auch anspruchsvolles Multitasking bemerkenswert gut und eignet sich daher ideal für Nutzer, die gleichzeitig spielen, streamen und Inhalte erstellen. Dank ihrer starken Leistung und gelegentlichen Preisnachlässe ist sie eine lohnende Alternative zu neueren Chips. Preisbewusste PC-Bauer können sich auch unsere beste CPU Leitfaden für weitere Upgrade-Ideen.

Fazit: Wenn du 12 Kerne für Streaming und Multitasking benötigst, dir aber einen 5900X nicht rechtfertigen kannst, Ryzen 9 3900X bleibt eine kostengünstige Option. Er bietet eine starke Multi-Core-Leistung und wird bei einigen Modellen mit einem Kühler geliefert.

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9. AMD Ryzen 3 3300X [Beste AM4-CPU für Einsteiger]

Enebameter 8,3/10

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Technische Daten Details Kerne/Threads 4C / 8T Basis-/Boost-Takt 3,8 GHz / bis zu 4,3 GHz Cache (L2+L3) 2 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W Buchse AM4 Integrierte GPU Keine Kühlbox Wraith Stealth im Lieferumfang enthalten

Warum es sich hervorragend für Einsteiger-PCs eignet: The Ryzen 3 3300X verfügt über vier Kerne und acht Threads mit hohen Taktraten und ist damit ein Favorit für preisgünstige Gaming-PCs. Er unterstützt Übertaktung, läuft kühl und bietet damit eine ideale Plattform für Bastler.

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Single-Thread-Leistung – Taktrate von bis zu 4,3 GHz für hohe Bildraten. ✅ Für Übertaktung freigeschaltet – Ermöglicht Enthusiasten, noch mehr Leistung herauszuholen. ✅ Niedrige Kosten und geringer Stromverbrauch – Dank einer TDP von 65 W und dem mitgelieferten Kühlkörper ist der Einbau kinderleicht. ✅ Ideal für E-Sport – Bewältigt 1080p-Gaming in Kombination mit einer Grafikkarte der Mittelklasse. ✅ Einfache Kompatibilität – Funktioniert auf den meisten AM4-Mainboards nach einem BIOS-Update. ❌ Nur vier Kerne – Schränkt die Leistung bei anspruchsvollen Multithread-Aufgaben und zukünftigen Spielen ein; eignet sich dennoch perfekt für Einsteiger-PCs und Zweit-PCs.

The Dreitausenddreihundert Xbietet trotz seiner geringen Kernanzahl eine hervorragende Leistung im Einstiegssegment, insbesondere für preisgünstiges Gaming. Damit lässt sich hervorragend ein kostengünstiges, reaktionsschnelles System zusammenstellen, das sich im Alltag dennoch schnell anfühlt. Wenn der Preis Ihr Hauptkriterium ist, ist unser die beste preisgünstige CPU Dieser Leitfaden befasst sich mit kostengünstigeren Optionen für verschiedene Anwendungsfälle.

Fazit: Wer auf sein Budget achten muss und zum ersten Mal PC-Spiele spielt, wird das Ryzen 3 3300X. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lässt Spielraum für GPU-Upgrades.

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Was ist die schnellste AM4-CPU?

Das hängt davon ab, wie man „am schnellsten“ definiert:

Am schnellsten für Spiele → Ryzen 7 5800X3D – Der 96 MB große 3D-V-Cache sorgt bei CPU-lastigen Spielen für höchste Bildraten und erreicht dabei oft die Leistung neuerer AM5-Chips oder übertrifft diese sogar.

→ Ryzen 7 5800X3D – Der 96 MB große 3D-V-Cache sorgt bei CPU-lastigen Spielen für höchste Bildraten und erreicht dabei oft die Leistung neuerer AM5-Chips oder übertrifft diese sogar. Am schnellsten bei multithreaded Workloads → Ryzen 9 5950X – Mit 16 Kernen und Boost-Taktfrequenzen von bis zu 4,9 GHz meistert er Rendering-, Kodierungs- und Simulationsaufgaben mit Bravour.

→ Ryzen 9 5950X – Mit 16 Kernen und Boost-Taktfrequenzen von bis zu 4,9 GHz meistert er Rendering-, Kodierungs- und Simulationsaufgaben mit Bravour. Schnellste Single-Core-Leistung → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Beide erreichen Boost-Taktfrequenzen von 4,8 bis 4,9 GHz und bieten damit erstklassige Reaktionsgeschwindigkeit bei Anwendungen mit geringer Thread-Auslastung.

Für die meisten Nutzer bedeutet „am schnellsten“ die beste Gaming-Leistung, was dazu führt, dass die Fünftausendachthundertdreiunddreißigder klare Sieger. Für Kreative und Profis ist das Fünftausendneunhundertfünfzigholt sich den Sieg.

Brauche ich eine AM4-CPU?

Die AM4-Plattform kam 2016 auf den Markt und wurde zu AMDs am längsten genutzten Sockel. Im Jahr 2025 gilt sie als veraltete Plattform, aber es bleibt aus mehreren Gründen relevant:

Upgrade-Kunden: Wenn Sie bereits ein AM4-Motherboard besitzen und mehr Leistung wünschen, ist der Einbau der für Ihre Anwendungsanforderungen besten AM4-CPU der kostengünstigste Weg zur Aufrüstung. Oft ist dafür lediglich ein BIOS-Update erforderlich. AM4 bietet eine ausgereiftes Ökosystem mit bewährter Stabilität und umfassender CPU-Kompatibilität.

Wenn Sie bereits ein AM4-Motherboard besitzen und mehr Leistung wünschen, ist der Einbau der für Ihre Anwendungsanforderungen besten AM4-CPU der kostengünstigste Weg zur Aufrüstung. Oft ist dafür lediglich ein BIOS-Update erforderlich. AM4 bietet eine mit bewährter Stabilität und umfassender CPU-Kompatibilität. Budget-Bauherren: DDR4-Speicher und AM4-Mainboards sind günstiger als DDR5- und AM5-Alternativen. Die Kombination aus preiswerten Komponenten und der besten CPU für den AM4-Sockel, die Ihr Budget zulässt, bietet eine hervorragende Gaming-Leistung bei 1080p/1440p und bewältigt kreative Aufgaben mühelos. Damit ist diese Konfiguration ideal für Studenten oder preisbewusste Gamer.

DDR4-Speicher und AM4-Mainboards sind günstiger als DDR5- und AM5-Alternativen. Die Kombination aus preiswerten Komponenten und der besten CPU für den AM4-Sockel, die Ihr Budget zulässt, bietet eine hervorragende Gaming-Leistung bei 1080p/1440p und bewältigt kreative Aufgaben mühelos. Damit ist diese Konfiguration ideal für Studenten oder preisbewusste Gamer. Zweit-PCs und Privatanwender: Für einen Medienserver, einen Heimkino-PC oder einen Büro-Desktop bietet AM4 mehr als genug Leistung. Einsteigermodelle wie der 5600G oder der 3300X laufen kühl und bewältigen das Surfen im Internet, Streaming und leichte Büroaufgaben mühelos.

Allerdings gibt es Einschränkungen. AM4 bietet unterstützt weder PCIe 5.0 noch DDR5-Speicher, können die neuesten AMD-Prozessoren nicht nutzen Ryzen 8000/9000 Prozessoren und verfügt über Grenzwerte für die Stromversorgung für Chips der allerhöchsten Preisklasse. Ein Umstieg auf AM5 bietet Zukunftssicherheit, DDR5-Unterstützung und eine bessere integrierte Grafik, allerdings zu höheren Kosten.

Insgesamt bleibt AM4 eine kluge Wahl, wenn Sie bereits über kompatible Hardware verfügen oder Ihr Budget begrenzt ist. Für herausragende Leistung oder langfristige Aufrüstungsmöglichkeiten sollten Sie AM5 in Betracht ziehen. Wenn Sie noch unentschlossen sind, welche Plattform Sie wählen sollen, bietet unser AMD vs Intel Diese Aufschlüsselung verdeutlicht die Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Produktivitäts-, Gaming- und Preisklassen.

Mein Gesamtfazit zu den besten AMD-CPUs für AM4

Wenn Sie einen AM4-PC zusammenstellen oder aufrüsten, ist dies die beste CPU für AM4 Die Wahl des Prozessors hängt von Ihrer Arbeitslast, Ihrem Budget und Ihren langfristigen Zielen ab. Hier ist meine Empfehlung je nach Anwendungsfall:

Für erstklassige Multithread-Leistung → Ryzen 9 5950X .

Die leistungsstärkste AM4-CPU für Rendering, Bearbeitung, Simulation und anspruchsvolle Workstation-Aufgaben.

. Die leistungsstärkste AM4-CPU für Rendering, Bearbeitung, Simulation und anspruchsvolle Workstation-Aufgaben. Für preisgünstige Zusammenstellungen oder den ersten PC → Ryzen 5 5600G .

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank integrierter Vega-Grafikkarte – ideal für E-Sport, Studenten-PCs oder Heim-PCs ohne separate Grafikkarte.

. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank integrierter Vega-Grafikkarte – ideal für E-Sport, Studenten-PCs oder Heim-PCs ohne separate Grafikkarte. Für pure Gaming-Leistung → Ryzen 7 5800X3D.

Der riesige 96-MB-Cache sorgt für die höchste Bildwiederholrate auf der AM4-Plattform.

Ganz gleich, ob Sie einen Gaming-PC, einen Rechner für die Erstellung von Inhalten, einen Heimcomputer oder eine vollwertige Workstation zusammenstellen möchten – die AM4-Plattform bietet in jedem Fall ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich zunächst nach Ihren Anforderungen und dann nach Ihrem Budget. Mit der richtigen CPU bleibt Ihr System über Jahre hinweg schnell, reaktionsschnell und auf dem neuesten Stand.

Häufig gestellte Fragen