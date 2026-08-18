Le 9 migliori CPU AM4 per il 2026: potenza, rapporto qualità-prezzo e durata

Qual è la migliore CPU AM4? Le migliori opzioni di CPU AM4 continuano a offrire un rapporto qualità-prezzo eccezionale per i giocatori, i creatori di contenuti e chi desidera aggiornare il proprio sistema ma non è ancora pronto a passare alla più recente piattaforma AM5. L'AM4 non è solo "hardware obsoleto": è un ecosistema maturo e conveniente con CPU che continuano a dare ottimi risultati nei giochi moderni, nel multitasking e nelle attività di produttività.

In questa guida analizzo nove processori di spicco per aiutarti a trovare il processore AM4 più adatto alle tue esigenze, spiegando quali sono i punti di forza di ciascun chip e a chi è ideale. Scoprirai inoltre quando ha senso scegliere l’AM4 invece di una configurazione AM5 più costosa, soprattutto se desideri il massimo delle prestazioni in rapporto al prezzo.

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Le nostre scelte migliori per le CPU AM4

Allora, quali sono le migliori CPU AM4 disponibili oggi? La scelta della migliore CPU AM4 dipende dal tuo budget e dal carico di lavoro, e la scelta giusta può migliorare notevolmente sia le prestazioni di gioco che la reattività complessiva del sistema. Ecco le nostre prime tre scelte:

AMD Ryzen 9 5950X – Con 16 core e 32 thread, frequenze boost fino a 4,9 GHz e 64 MB di cache L3, questo processore eccelle in carichi di lavoro intensi come il rendering 3D, l’editing video e lo sviluppo software. Rimane la CPU AM4 più potente e continua a competere con molti chip più recenti nelle attività di produttività. AMD Ryzen 5 5600G – Un'APU a 6 core e 12 thread con grafica Radeon Vega integrata: questo chip è la migliore opzione entry-level per chi vuole assemblare un PC con un budget limitato. Esegue i titoli e-sport più popolari a 60 FPS senza una GPU dedicata ed è ideale per PC da gioco economici, configurazioni per studenti o sistemi home theater. AMD Ryzen 7 5800X3D – Grazie alla tecnologia 3D V-Cache di AMD, questo processore a 8 core e 16 thread offre alcune delle prestazioni di gioco più elevate disponibili su AM4. Eccelle nei titoli più esigenti e aumenta significativamente la frequenza dei fotogrammi rispetto ai chip non 3D, rendendolo la scelta migliore per i giocatori che danno priorità a un’esperienza di gioco fluida e ad alto FPS.

Ma qual è la migliore CPU AM4? Dipende dalle vostre priorità: il 5950X domina nel campo della produttività, il 5800X3D è il leader nel gaming e il 5600G offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Sebbene questi siano i miei preferiti, il resto della lista include eccellenti opzioni di fascia media e orientate alle workstation. Continua a leggere per scoprire quale processore si adatta meglio alle tue esigenze.

Le 9 migliori CPU AM4 per il multitasking: elenco completo delle CPU AM4

Di seguito sono riportati nove processori AM4 classificati per categoria. Ogni sezione include una tabella delle specifiche, i pro e i contro e un giudizio finale.

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1. AMD Ryzen 9 5950X [Miglior CPU AM4 in assoluto]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 16C / 32T Frequenza di base/Boost 3,4 GHz / fino a 4,9 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Non incluso – richiede un sistema di raffreddamento aftermarket

Con 16 core e 32 thread, il Ryzen 9 5950X rimane il chip AM4 più potente. Nei carichi di lavoro multithread, è la CPU AM4 più veloce disponibile. L’elevata frequenza boost e l’ampia cache consentono alla CPU di gestire carichi di lavoro impegnativi come l’editing video 4K, il rendering 3D e lo sviluppo software. Offre inoltre eccellenti prestazioni single-thread per i giochi.

Pro Contro ✅ Potenza multithread senza pari: i 32 thread gestiscono con facilità carichi di lavoro pesanti come la codifica o la virtualizzazione.



✅ Ottime prestazioni single-thread – Raggiunge i 4,9 GHz in modalità boost, garantendo reattività nei giochi e nelle applicazioni.



✅ Enorme cache L3 da 64 MB – Mantiene grandi set di dati più vicini ai core per prestazioni migliori nelle applicazioni creative.



✅ Supporto PCIe 4.0 – Funziona con le schede madri X570/B550 per un’archiviazione NVMe veloce.



✅ Durata nel tempo – È ancora competitivo rispetto alle CPU di fascia alta più recenti nelle attività che scalano in base al numero di core. ❌ Richiede un sistema di raffreddamento di alta qualità – Con un TDP di 105 W e nessun dissipatore incluso, chi assembla il proprio PC deve investire in un dissipatore ad aria o a liquido adeguato

La combinazione di un elevato numero di core e di elevate velocità single-thread lo rende eccezionalmente versatile per creativi, utenti esperti e workstation esigenti. Se desiderate il massimo assoluto delle prestazioni AM4 senza alcun compromesso, questo è il chip da battere.

Verdetto finale: se vi state chiedendo «Qual è la migliore CPU per AM4 senza alcun compromesso?», questa è la risposta. Se desiderate le massime prestazioni che l’AM4 possa offrire e volete affrontare carichi di lavoro legati alla creazione di contenuti o alla simulazione, il Ryzen 9 5950X è imbattibile. Le sue capacità multithread e le velocità single-core ancora elevate lo rendono la migliore CPU AMD in termini di prestazioni complessive su AM4.

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2. AMD Ryzen 5 5600G [La migliore CPU AM4 economica]

Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 6C / 12T Frequenza di base/Boost 3,9 GHz / fino a 4,4 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W (configurabile a 45 W) Socket AM4 GPU integrata Radeon Vega 7 (7 unità di calcolo a 1,9 GHz) Dissipatore Wraith Stealth incluso

Il Ryzen 5 5600G combina solide prestazioni della CPU con una GPU integrata di tutto rispetto. La sua scheda grafica Vega 7 è in grado di eseguire titoli e-sport come Valorant e Rocket League a oltre 60 FPS in 1080p, rendendolo perfetto per il gaming economico o per configurazioni HTPC. Grazie all’architettura Zen 3, offre inoltre ottime prestazioni single-thread.

Pro Svantaggi ✅ Scheda grafica Vega integrata – Consente di giocare a risoluzioni tra 720p e 1080p senza una GPU dedicata.



✅ Costo del sistema contenuto – Consente di risparmiare eliminando la necessità di una GPU separata e riducendo il consumo energetico.



✅ Prestazioni soddisfacenti con 6 core – Numero di thread sufficiente per il multitasking e la creazione di contenuti leggeri.



✅ Compatibile con le schede madri B450/B550 – Spesso è sufficiente un aggiornamento del BIOS.



✅ Dissipatore in dotazione – Il Wraith Stealth contiene i costi ed è adeguato per il funzionamento con le impostazioni predefinite. ❌ Possibilità di upgrade limitate – La scheda grafica integrata va bene per il gaming occasionale, ma limita le prestazioni dei titoli AAA con impostazioni elevate; abbinarla a una GPU discreta potrebbe non garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il 5600G si distingue perché offre un’esperienza PC completa senza richiedere una scheda grafica, mantenendo bassi i costi totali del sistema. È il punto di partenza perfetto per il gaming economico, per configurazioni compatte o per l’aggiornamento di sistemi più vecchi con un budget limitato.

Verdetto finale: chi desidera dare nuova vita a un vecchio sistema AM4 o creare un PC da gioco compatto apprezzerà sicuramente il Ryzen 5 5600G. La sua scheda grafica integrata e il design efficiente lo rendono un ottimo investimento nel 2025.

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3. AMD Ryzen 7 5800X3D [Migliore CPU AM4 per il gaming]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 8C / 16T Frequenza di base/Boost 3,4 GHz / fino a 4,5 GHz Cache (L2+L3) 4 MB L2 + 96 MB L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Non incluso

Qual è la migliore CPU AM4 per il gaming? Il Ryzen 7 5800X3D. La tecnologia 3D V-Cache di AMD aggiunge una cache supplementare sul die, garantendo un aumento delle prestazioni di gioco di circa il 15% rispetto ai chip non 3D. L’enorme cache L3 da 96 MB trasmette i dati di gioco ai core con una latenza minima, contribuendo a mantenere frame rate elevati nei titoli in cui la CPU rappresenta il collo di bottiglia.

Pro Contro ✅ Prestazioni di gioco eccezionali – La cache aggiuntiva si traduce in un numero di FPS più elevato, rendendola la CPU AM4 più veloce per il gaming.



✅ 8 core/16 thread – Potenza più che sufficiente per il multitasking, lo streaming e le attività creative.



✅ Aggiornamento diretto su AM4 – Funziona su molte schede madri X570/B550 dopo un aggiornamento del BIOS.



✅ Consumo energetico bilanciato – Il TDP è in linea con quello di altri chip Ryzen di fascia alta, mantenendo la temperatura sotto controllo.



✅ Longevità – Rimane competitivo rispetto ad alcune CPU da gaming AM5 più recenti, rendendolo un buon investimento a lungo termine. ❌ Dissipatore non incluso – È necessario un dissipatore aftermarket di qualità per raggiungere le frequenze di boost massime.



Il 5800X3D continua a essere il processore con le migliori prestazioni di gioco su AM4 grazie al suo enorme vantaggio in termini di cache. Se la vostra priorità è ottenere un numero di FPS più elevato e un'esperienza di gioco più fluida, nessun altro processore AM4 è in grado di eguagliare le prestazioni di questo chip.

Verdetto finale: per il gaming puro, nessun altro processore AM4 batte il Ryzen 7 5800X3D: è di gran lunga la migliore CPU AM4 per il gaming. La sua 3D V-Cache offre un numero di FPS senza pari sia nei titoli competitivi che in quelli per giocatore singolo, mentre i suoi 8 core garantiscono fluidità nello streaming e nel multitasking.

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4. AMD Ryzen 9 5900X [Migliore CPU AM4 di fascia alta]

Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 12C / 24T Frequenza di base/Boost 3,7 GHz / fino a 4,8 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Non incluso

Il Ryzen 9 5900X coniuga un elevato numero di core con elevate velocità single-thread, rendendolo ideale per i giocatori che eseguono anche attività multi-thread come lo streaming e il montaggio video. Con 12 core e una frequenza boost di 4,8 GHz, offre prestazioni quasi da modello di punta a un prezzo inferiore rispetto al 5950X.

Pro Contro ✅ 12 core/24 thread – Il compromesso ideale per il gaming, lo streaming e la produttività.



✅ Elevata frequenza boost single-core – Fino a 4,8 GHz garantisce un’eccellente reattività.



✅ 64 MB di cache L3 – Ampia memoria integrata nel die per attività impegnative.



✅ Supporto AM4 + PCIe 4.0 – Funziona perfettamente con le schede madri X570/B550.



✅ Miglior rapporto qualità-prezzo – È più economico del 5950X pur offrendo prestazioni di gioco simili. ❌ Richiede un sistema di raffreddamento aftermarket – Il TDP di 105 W richiede un buon sistema di raffreddamento per evitare il throttling.

Il suo equilibrio tra 12 core e elevate velocità di boost lo rende un vero e proprio concentrato di potenza multiuso per giocatori, streamer e creatori di contenuti. Si ottengono prestazioni quasi da modello di punta senza pagare i prezzi del 5950X, rendendolo una scelta intelligente nella fascia alta. Se state confrontando le prestazioni di gioco in modo più ampio, date un’occhiata alla nostra guida alle migliori CPU per il gaming per vedere come l’AM4 regge il confronto con le piattaforme più recenti.

Verdetto finale: il Ryzen 9 5900X è la scelta di fascia alta per gli utenti che desiderano prestazioni quasi da modello di punta ma non hanno bisogno di 16 core. È perfetto per il gaming intensivo, lo streaming e il lavoro creativo.

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5. AMD Ryzen 9 3950X [La migliore CPU AM4 per il rendering e le workstation]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 16C / 32T Frequenza di base/Boost 3,5 GHz / fino a 4,7 GHz Cache (L2+L3) 72 MB TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Non incluso

Quando AMD ha lanciato il 3950X nel 2019, ha portato i 16 core nel segmento mainstream. Ancora [currentyear]oggi rimane un fantastico chip per workstation, soprattutto per i professionisti creativi con un budget limitato. I benchmark effettuati da Puget Systems hanno rilevato che il 3950X offre prestazioni di rendering eccezionali per la sua fascia di prezzo e, grazie all’elevata velocità single-thread, rappresenta una scelta affidabile per la modellazione e il rendering 3D.

Pro Contro ✅ 16 core/32 thread – Ideale per il rendering, la compilazione e la simulazione basati su CPU.



✅ Ottima velocità single-thread – Garantisce una risposta rapida nelle attività di modellazione e progettazione.



✅ Compatibile con schede madri meno recenti – Funziona su schede madri X570/B550 e su molte schede B450 (è richiesto un aggiornamento del BIOS).



✅ Ottimo rapporto qualità-prezzo – Spesso in offerta rispetto ai chip più recenti della serie 5000.



✅ Ecosistema consolidato – Supporto BIOS e driver ben collaudato e stabile. ❌ In svantaggio rispetto al 5950X in termini di efficienza – Le frequenze di clock leggermente inferiori comportano tempi di rendering più lunghi rispetto al 5950X; ciononostante, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Questo processore rimane una scelta di grande valore per i creativi che necessitano di molti core senza dover passare a una piattaforma più recente. Eccelle nel rendering, nella simulazione e nei carichi di lavoro multitasking in cui il numero di thread è fondamentale. Se state pianificando un aggiornamento completo della workstation, la nostra guida ai migliori dissipatori per CPU può aiutarvi a scegliere la soluzione termica più adatta.

Verdetto finale: per i professionisti attenti al budget che si occupano di rendering o simulazioni, il Ryzen 9 3950X offre prestazioni eccezionali in rapporto al prezzo. È un ottimo modo per aggiornare una workstation AM4 di vecchia generazione.

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6. AMD Ryzen 5 5600X [Miglior CPU AM4 di fascia media]

Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 6C / 12T Frequenza di base/Boost 3,7 GHz / fino a 4,6 GHz Cache (L2+L3) 3 MB L2 + 32 MB L3 TDP 65 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Wraith Stealth incluso

Il Ryzen 5 5600X è da tempo il chip di riferimento per i sistemi da gaming economici e rimane una delle migliori opzioni di CPU Ryzen AM4 per i sistemi di fascia media. I sei core garantiscono una potenza più che sufficiente per i titoli moderni, mentre il TDP di 65 W mantiene bassi sia la temperatura che il consumo energetico. La CPU offre inoltre un buon margine di overclocking e ottime prestazioni single-thread.

Pro Contro ✅ Ottime velocità single-thread – Raggiunge i 4,6 GHz per un elevato numero di FPS.



✅ Basso consumo energetico – Il TDP di 65 W semplifica il raffreddamento e riduce il consumo di elettricità.



✅ Buon rapporto qualità-prezzo – Offre prestazioni simili a quelle del 5800X a un prezzo inferiore.



✅ Dissipatore in dotazione – Il Wraith Stealth è sufficiente per il funzionamento di serie.



✅ Ampia compatibilità – Funziona su schede madri B450, B550 e X570 dopo l’aggiornamento del BIOS. ❌ I sei core potrebbero diventare obsoleti prima del previsto – I giochi e le app creative del futuro potrebbero trarre vantaggio da un numero maggiore di core, anche se al momento la CPU rimane comunque molto potente.

Il 5600X continua a rappresentare la scelta ideale per i sistemi da gaming di fascia media, garantendo prestazioni eccellenti con un basso consumo energetico. Si abbina perfettamente ad alcune delle migliori GPU nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 400 dollari, offrendo prestazioni eccellenti a 1080p e 1440p. Se desiderate un'esperienza di gioco fluida e un'elevata produttività senza spendere troppo, il 5600X è difficile da battere.

Verdetto finale: per il gaming di fascia media e la produttività quotidiana, il Ryzen 5 5600X rappresenta la scelta ideale. È efficiente, conveniente e garantirà prestazioni eccellenti anche nel 2025.

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7. AMD Ryzen 9 5900XT [La migliore CPU AM4 aggiornata per i creatori]

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 16C / 32T Frequenza di base/Boost 3,3 GHz / fino a 4,8 GHz Cache (L2+L3) 8 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Non incluso

Lanciato nel luglio 2024, il Ryzen 9 5900XT aggiorna il modello 5950X con frequenze di clock leggermente inferiori, ma mantenendo lo stesso design a 16 core e 32 thread. La pagina del prodotto di AMD lo posiziona come una soluzione ad alte prestazioni per creatori di contenuti e giocatori. L’elenco puntato di Amazon fa eco a questa descrizione, sottolineando che il chip offre potenti prestazioni sia nella creazione di contenuti che nel gaming.

È ideale per i creatori che hanno bisogno di molti core ma vogliono rimanere sull’AM4. Per ottenere le massime prestazioni, abbinalo ad alcune delle migliori RAM per sistemi AMD: la DDR4-3600 CL16 è la scelta ottimale per Ryzen.

Pro Contro ✅ 16 core/32 thread – Gestisce il multitasking intensivo, il rendering 3D e l’editing video.



✅ Boost a 4,8 GHz – Mantiene elevate prestazioni single-thread.



✅ 64 MB di cache L3 – L’ampia cache aiuta nei carichi di lavoro legati alla creazione di contenuti.



✅ AM4 e PCIe 4.0 – Aggiornamento immediato sulle schede madri B550/X570 con un aggiornamento del BIOS.



✅ Alternativa conveniente al 5950X – Di solito è più economico pur offrendo prestazioni simili. ❌ Nessun dissipatore incluso – Per prestazioni costanti è necessario un buon dissipatore ad aria o a liquido.



Con un chip aggiornato e 16 core, il 5900XT offre ai creatori e a chi svolge attività multitasking una potenza di livello workstation sulla piattaforma AM4. È un modo intelligente per prolungare la vita utile di un sistema AM4 esistente, ottenendo al contempo prestazioni di alto livello.

Verdetto finale: il Ryzen 9 5900XT rinnova la piattaforma AM4 con un nuovo chip e offre a creatori e giocatori un percorso conveniente verso i 16 core. Se avete bisogno di una CPU di classe workstation ma non volete pagare i prezzi del 5950X, questo è il modello da acquistare.

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8. AMD Ryzen 9 3900X [La migliore CPU AM4 a 12 core per il multitasking]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 12C / 24T Frequenza di base/Boost 3,8 GHz / fino a 4,6 GHz Cache (L2+L3) 6 MB L2 + 64 MB L3 TDP 105 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Dissipatore Wraith Prism su alcuni modelli

Il Ryzen 9 3900X è stato il primo processore mainstream a 12 core e rimane un ottimo strumento per il multitasking anche nel 2025. La recensione approfondita di HotHardware sottolinea che il 3900X offre prestazioni single-thread e multi-thread superiori rispetto alle generazioni precedenti, superando occasionalmente il Threadripper 2950X a 16 core. Si sottolinea che «surclassa il Core i9-9900K, di fascia di prezzo simile, nei carichi di lavoro multi-thread». Ciò lo rende un’ottima scelta per lo streaming, il gaming e la produttività contemporaneamente.

Pro Contro ✅ Ottime prestazioni multi-thread: i 12 core gestiscono contemporaneamente streaming, codifica e gaming.



✅ Buone velocità single-thread: boost fino a 4,6 GHz.



✅ Cache generosa: 64 MB di cache L3 per un multitasking fluido.



✅ Dissipatore in dotazione (su alcuni modelli) – Il Wraith Prism RGB aggiunge valore e semplifica l’assemblaggio.



✅ Ampio supporto per le schede madri – Funziona su schede madri B450/B550/X570. ❌ Architettura precedente – L’IPC di Zen 2 è inferiore a quello di Zen 3, il che significa che le prestazioni per singolo core sono inferiori rispetto al più recente 5900X; ciononostante, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questa CPU gestisce ancora molto bene il multitasking intensivo, rendendola ideale per gli utenti che giocano, trasmettono in streaming e creano contenuti contemporaneamente. Le sue ottime prestazioni e gli sconti occasionali la rendono una valida alternativa ai chip più recenti. Chi è attento al budget può anche consultare la nostra guida alle migliori CPU per ulteriori idee di upgrade.

Verdetto finale: se avete bisogno di 12 core per lo streaming e il multitasking ma non potete giustificare l’acquisto di un 5900X, il Ryzen 9 3900X rimane un’opzione conveniente. Offre ottime prestazioni multi-core ed è dotato di un sistema di raffreddamento su alcune varianti.

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9. AMD Ryzen 3 3300X [La migliore CPU AM4 entry-level]

Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Core/Thread 4C / 8T Frequenza di base/Boost 3,8 GHz / fino a 4,3 GHz Cache (L2+L3) 2 MB L2 + 16 MB L3 TDP 65 W Socket AM4 GPU integrata Nessuna Dissipatore Wraith Stealth incluso

Perché è perfetto per i sistemi entry-level: il Ryzen 3 3300X offre quattro core e otto thread con frequenze di clock elevate, rendendolo una scelta privilegiata per i sistemi da gaming economici. Supporta l’overclocking e si surriscalda poco, offrendo una piattaforma divertente per gli appassionati di assemblaggio.

Pro Contro ✅ Ottime prestazioni single-thread – Raggiunge i 4,3 GHz, garantendo un elevato numero di FPS.



✅ Sbloccato per l’overclocking – Consente agli appassionati di ottenere prestazioni ancora maggiori.



✅ Costo contenuto e basso consumo energetico – Il TDP di 65 W e il dissipatore incluso semplificano l’assemblaggio.



✅ Ottimo per gli e-sport – Gestisce i giochi a 1080p se abbinato a una GPU di fascia media.



✅ Facile compatibilità – Funziona sulla maggior parte delle schede madri AM4 con un aggiornamento del BIOS. ❌ Solo quattro core – Limita le prestazioni nelle attività multithread più impegnative e nei giochi futuri; comunque perfetto per PC entry-level e secondari.

Il 3300X offre eccellenti prestazioni entry-level nonostante il numero modesto di core, specialmente per il gaming a basso costo. È un ottimo modo per assemblare un sistema economico e reattivo che risulti comunque veloce nell’uso quotidiano. Se il prezzo è il tuo vincolo principale, la nostra guida alle migliori CPU economiche approfondisce opzioni più convenienti per diversi casi d’uso.

Verdetto finale: chi vuole assemblare un PC economico e chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogiochi apprezzerà il Ryzen 3 3300X. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e lascia spazio ad aggiornamenti della GPU.

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Qual è la CPU AM4 più veloce?

Dipende da come si definisce “più veloce”:

Il più veloce per i giochi → Ryzen 7 5800X3D – La 3D V-Cache da 96 MB garantisce i frame rate più elevati nei titoli in cui la CPU rappresenta il collo di bottiglia, spesso eguagliando o superando i chip AM5 più recenti.

→ Ryzen 7 5800X3D – La 3D V-Cache da 96 MB garantisce i frame rate più elevati nei titoli in cui la CPU rappresenta il collo di bottiglia, spesso eguagliando o superando i chip AM5 più recenti. Il più veloce per i carichi di lavoro multithread → Ryzen 9 5950X – Con 16 core e frequenze boost fino a 4,9 GHz, domina le attività di rendering, codifica e simulazione.

→ Ryzen 9 5950X – Con 16 core e frequenze boost fino a 4,9 GHz, domina le attività di rendering, codifica e simulazione. Prestazioni single-core più veloci → Ryzen 9 5950X/Ryzen 9 5900X – Entrambi raggiungono frequenze boost di 4,8-4,9 GHz, garantendo una reattività di altissimo livello nelle applicazioni con un carico di thread ridotto.

Per la maggior parte degli utenti, “il più veloce” significa le migliori prestazioni di gioco, il che rende il 5800X3D il chiaro vincitore. Per i creatori e i professionisti, il 5950X si aggiudica il primato.

Ho bisogno di una CPU AM4?

La piattaforma AM4 è stata lanciata nel 2016 ed è diventata il socket più longevo di AMD. Nel 2025 è considerata una piattaforma legacy, ma rimane rilevante per diversi motivi:

Chi desidera potenziare il proprio sistema: se possiedi già una scheda madre AM4 e vuoi prestazioni migliori, installare la migliore CPU AM4 per il tuo carico di lavoro rappresenta la soluzione di aggiornamento più conveniente. Spesso è sufficiente un semplice aggiornamento del BIOS. L’AM4 offre un ecosistema maturo con stabilità comprovata e ampia compatibilità con le CPU.



se possiedi già una scheda madre AM4 e vuoi prestazioni migliori, installare la migliore CPU AM4 per il tuo carico di lavoro rappresenta la soluzione di aggiornamento più conveniente. Spesso è sufficiente un semplice aggiornamento del BIOS. L’AM4 offre un con stabilità comprovata e ampia compatibilità con le CPU. Assemblatori attenti al budget: la memoria DDR4 e le schede AM4 sono più economiche rispetto alle alternative DDR5 e AM5. Abbinare componenti convenienti alla migliore CPU per il socket AM4 che rientra nel proprio budget garantisce eccellenti prestazioni di gioco a 1080p/1440p e gestisce con facilità i carichi di lavoro creativi. Ciò lo rende ideale per studenti o giocatori attenti al budget.



la memoria DDR4 e le schede AM4 sono più economiche rispetto alle alternative DDR5 e AM5. Abbinare componenti convenienti alla migliore CPU per il socket AM4 che rientra nel proprio budget garantisce eccellenti prestazioni di gioco a 1080p/1440p e gestisce con facilità i carichi di lavoro creativi. Ciò lo rende ideale per studenti o giocatori attenti al budget. PC secondari e utenti domestici: per un media server, un PC home theater o un desktop da ufficio, l’AM4 offre potenza più che sufficiente. I chip di fascia bassa come il 5600G o il 3300X si surriscaldano poco e gestiscono senza sforzo la navigazione web, lo streaming e attività di produttività leggere.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. L’AM4 non supporta lo standard PCIe 5.0 né la memoria DDR5, non può utilizzare i più recenti processori Ryzen 8000/9000 di AMD e presenta limiti di alimentazione per i chip di fascia molto alta. Il passaggio all’AM5 garantisce una soluzione a prova di futuro, il supporto alla DDR5 e una grafica integrata migliore, ma a un costo più elevato.

Nel complesso, l’AM4 rimane una scelta intelligente se possiedi già hardware compatibile o se stai assemblando un sistema con un budget limitato. Per prestazioni eccezionali o possibilità di aggiornamento a lungo termine, prendi in considerazione l’AM5. Se sei ancora indeciso sulla piattaforma, la nostra analisi comparativa tra AMD e Intel ti aiuterà a chiarire le differenze di prestazioni in termini di produttività, gaming e fasce di prezzo.

Il mio verdetto complessivo sulle migliori CPU AMD per AM4

Se state assemblando o aggiornando un PC AM4, la scelta della migliore CPU per AM4 dipende dal vostro carico di lavoro, dal budget e dagli obiettivi a lungo termine. Ecco come sceglierei in base al caso d’uso:

Per prestazioni multithread di altissimo livello → Ryzen 9 5950X .

La CPU AM4 più potente per rendering, editing, simulazioni e attività gravose su workstation.



. La CPU AM4 più potente per rendering, editing, simulazioni e attività gravose su workstation. Per configurazioni economiche o PC per principianti → Ryzen 5 5600G .

Ottimo rapporto qualità-prezzo con grafica Vega integrata: perfetto per gli e-sport, i PC per studenti o le configurazioni domestiche senza GPU.



. Ottimo rapporto qualità-prezzo con grafica Vega integrata: perfetto per gli e-sport, i PC per studenti o le configurazioni domestiche senza GPU. Per prestazioni di gioco allo stato puro → Ryzen 7 5800X3D.

L'enorme cache da 96 MB garantisce il numero di FPS più elevato sulla piattaforma AM4.

Che si tratti di un sistema personalizzato, di gaming, di creazione di contenuti, di uso domestico o di una workstation completa, la piattaforma AM4 offre comunque un valore eccezionale. Scegliete innanzitutto in base al vostro carico di lavoro, poi in base al vostro budget. La CPU giusta manterrà il vostro sistema veloce, reattivo e al passo con i tempi per gli anni a venire.

Domande frequenti