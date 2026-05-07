Las mejores CPU de 2025: los mejores procesadores para gamers y creadores

Las mejores CPU no siempre son las más caras. Estos procesadores ofrecen la combinación perfecta de rendimiento, eficiencia energética y flexibilidad de plataforma para tu carga de trabajo.

Los procesadores actuales combinan «núcleos grandes» de alto rendimiento para tareas de un solo subproceso con núcleos eficientes para procesos en segundo plano, y suelen incluir gráficos integrados o grandes cachés para mejorar la experiencia de juego y la productividad.

Esta guía presenta nueve procesadores destacados de Intel y AMD, que abarcan distintos rangos de precios, y explica por qué cada uno destaca en su categoría, así como qué hay que tener en cuenta antes de comprar un ordenador para juegos o una estación de trabajo.

Además, te explicaré términos técnicos como «núcleos», «subprocesos», «frecuencia de reloj» y «TDP» para que puedas tomar una decisión con conocimiento de causa.

Nuestra selección de las mejores CPU

Encontrar el procesador adecuado implica encontrar el equilibrio entre el presupuesto y el rendimiento. Si eres jugador, streamer o creador de contenido, estas recomendaciones destacadas representan las mejores opciones en sus respectivas categorías para 2025:

Intel Core i9-13900K (2022) – Con 24 núcleos y 32 subprocesos, y una frecuencia de reloj turbo de 5,8 GHz, la arquitectura híbrida de este chip ofrece un rendimiento en juegos líder en el sector y un enorme rendimiento multihilo. Es compatible con las placas base LGA1700 ya consolidadas y admite memoria DDR5 o DDR4, lo que lo convierte en una de las opciones de procesadores Intel Core para ordenadores de sobremesa más potentes. AMD Ryzen 5 7600X de 6 núcleos (2022) – Este Zen 4 de seis núcleos AMD Ryzen Este procesador ofrece un excelente rendimiento en un solo núcleo, una frecuencia de reloj de hasta 5,3 GHz y un consumo energético eficiente de 105 W. Gracias a su tarjeta gráfica integrada y a la compatibilidad con DDR5 en la plataforma AM5, es una de las mejores CPU económicas para jugadores ocasionales y creadores de contenido sin grandes exigencias. AMD Ryzen Threadripper 3990X (2020) – Con 64 núcleos y 128 subprocesos, el Threadripper 3990X Está diseñada para cargas de trabajo intensivas, como el renderizado, la simulación y el procesamiento de datos. Su enorme caché y su potencia multihilo la convierten en la CPU definitiva para profesionales y creadores.

En los apartados siguientes analizamos en detalle cada una de nuestras mejores opciones y el resto de candidatos. Sigue leyendo para conocer las especificaciones completas, las ventajas y desventajas, y las conclusiones finales de los nueve procesadores.

Comparativa de las mejores CPU: rendimiento, relación calidad-precio y consumo

Aquí encontrarás una comparación completa de nueve procesadores destacados, que abarcan desde opciones básicas hasta potentes modelos de gama alta y estaciones de trabajo.

En esta sección se analiza el rendimiento de cada chip, en qué aspectos destaca y para quién es más adecuado. Aquí es donde comienza nuestra clasificación completa, que te ayudará a identificar las mejores CPU para tu equipo.

1. Intel Core i9-13900K [La mejor CPU en general]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 24 (8 de rendimiento + 16 de eficiencia) / 32 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 3,0 GHz (núcleo P) / 2,2 GHz (núcleo E); hasta 5,8 GHz en modo Turbo Caché 36 MB de caché inteligente Intel TDP 125 W en modo básico / 253 W en modo Turbo máximo Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD Graphics 770 Nevera No incluido: se necesita un radiador de recambio

El buque insignia de Intel i9-13900K combina ocho núcleos P con dieciséis núcleos eficientes en un diseño híbrido. El elevado número de núcleos y la frecuencia de reloj de hasta 5,8 GHz ofrecen un rendimiento excepcional en juegos y una baja latencia, al tiempo que permiten realizar sin problemas tareas exigentes como la edición de vídeo en 4K, la compilación de código y la ejecución de múltiples máquinas virtuales.

Por qué lo elegimos Ofrece un rendimiento general excepcional, con velocidades de juego de primera categoría y una gran potencia multihilo, lo que lo convierte en una opción fiable tanto para jugadores como para creadores.

Gracias a su caché inteligente de 36 MB y a la compatibilidad con memorias DDR4 y DDR5, el 13900K Se adapta igual de bien a un equipo antiguo actualizado que a una plataforma más moderna. Aunque su potencia turbo puede alcanzar los 253 W, la madurez del BIOS y la amplia compatibilidad con los sistemas de refrigeración ayudan a mantener las temperaturas y el rendimiento bajo control.

Ventajas Contras ✅ Arquitectura híbrida combina núcleos de alto rendimiento y eficiencia para un trabajo equilibrado tanto en un solo subproceso como en varios subprocesos ✅ Frecuencia de reloj de impulso de 5,8 GHz reduce la latencia de fotogramas limitada por la CPU en los videojuegos ✅ Amplia caché de 36 MB mejora la capacidad de respuesta en la edición y la multitarea ✅ Amplia compatibilidad con placas base gracias al zócalo LGA1700 y a la compatibilidad con DDR4/DDR5 ✅ Fácilmente disponible en sistemas minoristas y OEM, lo que facilita su adquisición ❌ Alto consumo de energía – A plena potencia, el chip puede llegar a consumir hasta 253 W, así que combínalo con un sistema de refrigeración potente

Esta CPU es ideal para los aficionados que buscan un único ordenador de sobremesa capaz de hacerlo todo —juegos con alta frecuencia de actualización, creación de contenidos y multitarea intensiva— sin renunciar a nada.

Veredicto final:A los gamers y creadores que buscan un rendimiento sin concesiones les encantará el i9-13900K. Lidera las pruebas de rendimiento en juegos y cargas de trabajo intensivas, al tiempo que mantiene su flexibilidad en la plataforma LGA1700. Combínalo con un disipador de CPU de calidad para aprovechar todo su potencial y mantener unos límites de potencia térmica de diseño estables.

2. AMD Ryzen 5 7600X de 6 núcleos [La CPU más económica]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 6 núcleos / 12 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 4,7 GHz (frecuencia base) / 5,3 GHz (frecuencia máxima) Caché 6 MB de caché L2 + 32 MB de caché L3 TDP 105 W Enchufe AM5 GPU integrada Tarjeta gráfica AMD Radeon (RDNA 2) Nevera No incluido: se recomienda utilizar un radiador de recambio

De AMDRyzen 5 7600X ofrece la última arquitectura Zen 4 a un precio muy asequible. Sus seis núcleos y doce hilos proporcionan una excelente velocidad en un solo hilo, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar a 1080p y realizar tareas de productividad.

Una frecuencia de reloj de 5,3 GHz y 38 MB de caché total le permiten aumentar el rendimiento y competir con los chips Intel más caros, sin dejar de ser eficiente con un TDP de tan solo 105 W. Es una de las mejores CPU económicas para los jugadores habituales gracias a su gran rendimiento, sus gráficos integrados y la compatibilidad a largo plazo con la plataforma AM5.

Por qué lo elegimos Ofrece un excelente rendimiento en un solo núcleo y funciones modernas a un precio asequible, lo que lo convierte en una de las opciones con mejor relación calidad-precio para los jugadores habituales.

La tarjeta gráfica integrada RDNA 2 te permite poner en marcha un sistema sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada y actualizarlo más adelante, cuando el presupuesto lo permita. Basada en el zócalo AM5, la plataforma es compatible con memoria DDR5 y PCIe 5.0, lo que facilita las futuras actualizaciones de la CPU y los componentes.

Ventajas Contras ✅ Alta velocidad en un solo núcleo hace que los juegos y las tareas cotidianas vayan sobre ruedas ✅ Gráficos RDNA 2 integrados proporcionar una GPU básica para la salida de vídeo ✅ De bajo consumo con un TDP de 105 W: fácil de refrigerar ✅ Fácil de actualizar – La plataforma AM5 garantiza una larga vida útil y la compatibilidad con futuras CPU ✅ Excelente relación calidad-precio – ofrece una excelente relación calidad-precio y suele venderse en un paquete junto con las placas base ❌ Solo AM5 – No se pueden utilizar memorias DDR4 más antiguas ni placas base AM4

Es una elección acertada para quienes montan un ordenador por primera vez y para los jugadores que cuidan su presupuesto, pero que siguen buscando funciones de vanguardia y una gran capacidad de respuesta en el uso diario.

Veredicto final: ElRyzen 5 7600X supera con creces lo que cabría esperar de su categoría, ofreciendo un rendimiento impresionante tanto en juegos como en productividad por su precio. Es la opción ideal para cualquiera que quiera montar un sistema moderno y eficiente sin gastarse una fortuna.

3. AMD Ryzen Threadripper 3990X [La mejor CPU para tareas multihilo a gran escala]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 64 núcleos / 128 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 2,9 GHz de base / 4,3 GHz de turbo Caché 32 MB de L2 + 256 MB de L3 TDP 280 W Enchufe sTRX4 (Plataforma TRX40) GPU integrada Ninguno Nevera No incluido: se requiere un sistema de refrigeración de alta gama

The Ryzen Threadripper 3990X está diseñado específicamente para cargas de trabajo paralelas extremas. Con 64 núcleos físicos y 128 subprocesos repartidos en ocho chiplets de 8 núcleos, este potente procesador destaca en tareas como el renderizado 3D, las simulaciones complejas y la computación científica, donde el número de núcleos de la CPU es lo que más cuenta.

Por qué lo elegimos Su incomparable diseño de 64 núcleos gestiona con facilidad cargas de trabajo extremas, lo que la convierte en la mejor CPU para estaciones de trabajo destinadas a estudios y creadores profesionales.

Su enorme caché L3 de 256 MB y su TDP de 280 W proporcionan el ancho de banda y el rendimiento necesarios para proyectos de efectos visuales con múltiples escenas o análisis de datos a gran escala. Dirigido específicamente a los usuarios de estaciones de trabajo de gama alta, el Tres mil novecientos noventa y Xofrece un gran número de carriles PCIe y canales de memoria para múltiples GPU y almacenamiento de alta velocidad, lo que la convierte en la opción ideal para estudios y equipos de ingeniería que necesitan el máximo rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Un número sin igual de 64 núcleos y 128 subprocesos – ideal para tareas de renderizado y cargas de trabajo en paralelo ✅ Enorme caché L3 de 256 MB mejora la proximidad de los datos ✅ Numerosos carriles PCIe y canales de memoria para múltiples GPU, unidades NVMe y memoria ✅ Ideal para efectos visuales, simulación e investigación científica en lugar de los videojuegos ✅ Diseñado para la plataforma sTRX4 con placas base HEDT y compatibilidad con memoria ECC ❌ Precio y consumo energético extremadamente elevados – La CPU de esta estación de trabajo cuesta varios miles de dólares y requiere un sistema de refrigeración robusto

Para aquellos usuarios para quienes el tiempo es, literalmente, dinero —como estudios de animación, estudios cinematográficos y laboratorios de investigación—, el 3990X puede reducir considerablemente los tiempos de renderizado y cálculo, lo que justifica su elevado precio.

Veredicto final:Si tu trabajo incluye renderizado 3D, efectos especiales para cine o simulaciones complejas, ninguna CPU de consumo se le acerca ni de lejos a la Threadripper 3990X. Su gran número de núcleos y su caché proporcionan un rendimiento de primer nivel.

4. AMD Ryzen 9 7950X3D [La mejor CPU para el renderizado]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 16 núcleos / 32 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 4,2 GHz (frecuencia base) / 5,7 GHz (frecuencia máxima) Caché 16 MB de caché L2 + 128 MB de caché L3 (3D V-Cache) TDP 120 W Enchufe AM5 GPU integrada Tarjetas gráficas AMD Radeon Nevera No incluido: se recomienda utilizar un sistema de refrigeración de recambio

Ryzen 9 7950X3D de AMD Se basa en el ya potente 7950X añadiendo una caché L3 apilada en 3D, lo que mejora considerablemente el rendimiento en los videojuegos y suaviza los tiempos de fotogramas. Sigue contando con 16 núcleos y frecuencias de reloj de hasta 5,7 GHz, pero ahora con una generosa caché L3 de 128 MB para mantener más datos en el chip.

Por qué lo elegimos Su enorme caché 3D V-Cache potencia el rendimiento en juegos y tareas creativas, ofreciendo una excelente combinación de fluidez en el juego y productividad de alto nivel.

Las pruebas independientes demuestran que el Siete mil novecientos cincuenta X3Dofreciendo frecuencias de fotogramas mínimas más altas que las del estándar Siete mil novecientos cincuenta Xand Intel i9-13900K, lo que se traduce en una experiencia de juego notablemente más fluida. Su menor consumo energético durante las sesiones de juego también la hace atractiva para los creadores que dividen su tiempo entre tareas de renderizado y juegos con un alto número de fotogramas por segundo, especialmente en escenas 3D complejas.

Ventajas Contras ✅ 16 núcleos / 32 subprocesos para la creación de contenidos profesionales ✅ 128 MB de caché L3 (3D V-Cache) mejora notablemente la estabilidad de los fotogramas durante el juego y reduce los tirones ✅ Menor consumo energético que la competencia que no utiliza X3D e Intel ✅ Plataforma AM5 es compatible con DDR5 y PCIe 5.0 ✅ Buen equilibrio entre juegos y productividad – Gran velocidad en un solo núcleo y suficiente potencia en varios núcleos ❌ Precio elevado – La memoria caché 3D V-Cache encarece el sistema y resulta excesiva si solo se utiliza para jugar

Es ideal para aquellos usuarios que no quieren tener que elegir entre una «CPU para estaciones de trabajo» y una «CPU para juegos», y prefieren contar con un único chip que destaque con holgura en ambos ámbitos.

Veredicto final: ElRyzen 9 7950X3D es ideal cuando se busca una CPU que ofrezca tanto un rendimiento de juego de élite como un rendimiento de renderizado de nivel profesional. Para saber cómo se comparan los chips de AMD, con gran capacidad de caché, con los de Intel, consulta nuestro Comparación entre AMD e Intel.

5. AMD Ryzen 9 7950X [La mejor CPU para la creación de contenidos exigentes]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 16 núcleos / 32 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 4,5 GHz (frecuencia base) / 5,7 GHz (frecuencia máxima) Caché 16 MB de caché L2 + 64 MB de caché L3 TDP 170 W Enchufe AM5 GPU integrada Tarjetas gráficas AMD Radeon Nevera No incluido: se requiere un sistema de refrigeración adicional

The Ryzen 9 7950X ocupa el primer puesto de la gama Zen 4 no 3D de AMD. Con 16 núcleos y 32 subprocesos, gestiona con facilidad cargas de trabajo pesadas como la edición de vídeo, la compilación de código, el renderizado 3D y otras tareas multihilo. Las reseñas destacan sistemáticamente su rendimiento de gama alta para entornos de productividad y configuraciones híbridas de juegos y estaciones de trabajo.

Por qué lo elegimos Ofrece la potencia de un procesador multinúcleo de gama alta sin el coste elevado de una estación de trabajo, lo que lo convierte en la opción ideal para los profesionales que necesitan un rendimiento constante y de alto rendimiento.

Su TDP de 170 W permite que el chip mantenga frecuencias de reloj de turbo de hasta 5,7 GHz, mientras que la plataforma AM5 añade compatibilidad con memoria DDR5 y conectividad PCIe 5.0. Medios como WePC describen el Siete mil novecientos cincuenta X como el modelo más destacado de la gama Zen 4, que combina un gran rendimiento actual con una gran durabilidad y opciones de actualización gracias al compromiso a largo plazo de AMD con AM5.

Ventajas Contras ✅ 16 núcleos / 32 subprocesos ofrecer un rendimiento multihilo excepcional ✅ Frecuencia de reloj de impulso de 5,7 GHz mantiene una gran capacidad de respuesta en un solo subproceso ✅ Plataforma AM5 garantiza un potencial de actualización a largo plazo ✅ Rendimiento de gama alta a un precio razonable en relación con las CPU de las estaciones de trabajo ✅ Ideal para sistemas híbridos de trabajo y ocio – Excelente rendimiento en productividad y aceptable en juegos ❌ El rendimiento en juegos queda por detrás del de los chips con caché optimizada – Las 7800X3D y 9800X3D son más rápidas en los videojuegos

Este procesador es ideal para creadores y usuarios avanzados que dan prioridad a los flujos de trabajo que requieren un gran poder de cálculo y dejan los videojuegos en un segundo plano, pero que, aun así, buscan un rendimiento sólido en ambos ámbitos.

Veredicto final: ElRyzen 9 7950X es una auténtica potencia para la creación de contenidos exigentes y configuraciones preparadas para el futuro. Su sólido rendimiento multinúcleo garantiza su fiabilidad incluso a medida que las cargas de trabajo se vuelven más complejas con el paso del tiempo.

6. Intel Core i9-14900K [La mejor CPU para streaming]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 24 (8 de rendimiento + 16 de eficiencia) / 32 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 3,2 GHz (núcleo P) / 2,4 GHz (núcleo E); hasta 6,0 GHz en modo Turbo Caché 32 MB de L2 + 36 MB de Smart Cache TDP 125 W en modo básico / 253 W en modo Turbo máximo Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD Graphics 770 Nevera No incluido: se recomienda un sistema de refrigeración de alto rendimiento

Intel Core i9-14900K es una actualización incremental del 13900K, que eleva las frecuencias de turbo hasta los 6,0 GHz. Aunque las mejoras generacionales rondan de media el 3 %, sigue figurando entre los procesadores de sobremesa para el gran público más rápidos del mercado. Tom’s Hardware señala que, si bien el Ryzen 7 7800X3D puede ser un 11 % más rápido en los videojuegos y, a menudo, más barato, el 14900K supera al anterior al ser aproximadamente un 21 % más rápido que el Ryzen 9 7950X en los videojuegos y con un rendimiento excepcional en cuanto a productividad.

Por qué lo elegimos Su frecuencia de reloj de 6,0 GHz y su potente arquitectura híbrida lo convierten en la opción ideal para realizar múltiples tareas exigentes, disfrutar de una experiencia de juego fluida y ver contenidos en streaming sin interrupciones.

Con ocho núcleos de alto rendimiento y dieciséis núcleos eficientes, destaca en situaciones de multitarea intensiva, como jugar mientras se transmite en directo y se realiza codificación en tiempo real. La disposición híbrida de los núcleos también contribuye a alcanzar altas velocidades de fotogramas (en el percentil 99), lo que garantiza una experiencia de visualización fluida. La compatibilidad tanto con DDR4 como con DDR5 reduce aún más los costes de actualización para los usuarios que migran desde plataformas Intel más antiguas.

Ventajas Contras ✅ Aumento de potencia de 6 GHz – la frecuencia de reloj de serie más alta de todas las CPU de sobremesa ✅ Configuración híbrida con 24 núcleos y 32 subprocesos para una multitarea excelente ✅ Un equilibrio perfecto entre juegos y productividad – Un 21 % más rápido que el Ryzen 9 7950X en juegos, a la vez que ofrece un rendimiento competitivo en la creación de contenidos ✅ Compatible con DDR4 y DDR5 – adaptable tanto a construcciones nuevas como a las ya existentes ✅ Ideal para ver contenidos en streaming gracias a unas tasas de fotogramas que se sitúan en el percentil 99 y a su capacidad para realizar múltiples tareas ❌ Aumento generacional marginal – solo un 3 % más rápido que el 13900K y consume una cantidad similar de energía

Es una opción ideal para streamers, creadores de contenido y aficionados que buscan la máxima capacidad de respuesta y no tienen inconveniente en invertir en un sistema de refrigeración robusto.

Veredicto final: Si necesitas las frecuencias más altas y un rendimiento equilibrado tanto para juegos como para tareas de productividad y streaming, el i9-14900K es una opción de primera. Su excepcional capacidad de respuesta lo convierte en la opción ideal para los creadores que exigen un rendimiento fluido incluso con una gran carga de trabajo multitarea.

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7. AMD Ryzen 7 7800X3D [La mejor CPU para juegos]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 8 núcleos / 16 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 4,2 GHz (frecuencia base) / 5,0 GHz (frecuencia máxima) Caché 8 MB de caché L2 + 96 MB de caché L3 (3D V-Cache) TDP 120 W Enchufe AM5 GPU integrada Ninguno Nevera No incluido: se recomienda utilizar un sistema de refrigeración de recambio

The Ryzen 7 7800X3D Está considerada por muchos como la mejor CPU para juegos de 2025. Su diseño 3D V-Cache de segunda generación integra 96 MB de caché L3 en el chip, lo que aumenta considerablemente la velocidad de fotogramas y reduce los tirones en los títulos actuales. Según Tom’s Hardware, es, de media, un 12 % más rápida que la de Intel. i9-13900K y hasta un 40 % más rápido en determinados juegos, todo ello con un consumo energético mucho menor. Es el punto de referencia en nuestro Guía sobre la mejor CPU para juegos.

Por qué lo elegimos Es la CPU para juegos más rápida del mercado gracias a la tecnología 3D V-Cache, que ofrece una consistencia y una eficiencia sin igual en la velocidad de fotogramas para los jugadores competitivos.

A pesar de contar «solo» con ocho núcleos y dieciséis hilos, la eficiencia del chip y su rendimiento basado en la memoria caché lo mantienen a la cabeza en el ámbito de los videojuegos. En combinación con la memoria DDR5 y el PCIe 5.0 en la plataforma AM5, ofrece una excelente durabilidad. Aunque no puede rivalizar con las CPU de 16 núcleos en tareas de productividad intensivas, su objetivo es, sin complejos, ofrecer la mejor experiencia de juego posible.

Ventajas Contras ✅ 96 MB de caché L3 La tecnología 3D V-Cache ofrece un rendimiento excepcional en juegos ✅ Hasta un 40 % más rápido que los chips de la competencia en determinados juegos ✅ Bajo consumo energético en relación con el rendimiento ✅ Reduce los tirones y los picos de fotogramas – ideal para juegos competitivos ✅ Plataforma AM5 garantiza una larga vida útil con DDR5/PCIe 5.0 ❌ No es compatible con DDR4 – Requiere memoria DDR5 y una placa base AM5

Los jugadores competitivos y aquellos que disfrutan de las pantallas de alta frecuencia de actualización valorarán especialmente su capacidad para minimizar las caídas de fotogramas y mantener un rendimiento extremadamente fluido en los títulos de ritmo trepidante.

Veredicto final: Para disfrutar de un rendimiento y una eficiencia sin igual en tus juegos, elige el Ryzen 7 7800X3D. Su diseño basado en la memoria caché ofrece a los jugadores competitivos una ventaja constante en los títulos de ritmo trepidante.

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8. Intel Core i7-13700K [La mejor CPU de gama media]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 16 (8 de rendimiento + 8 de eficiencia) / 24 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 3,4 GHz (núcleo P) / 2,5 GHz (núcleo E); hasta 5,4 GHz con turbo Caché 24 MB de caché L2 + 30 MB de caché inteligente TDP 125 W en modo básico / 253 W en modo Turbo máximo Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD Graphics 770 Nevera No incluido: se recomienda utilizar un radiador de recambio

Intel Core i7-13700K ofrece un equilibrio casi perfecto entre precio y rendimiento. Según Tom’s Hardware, ofrece un rendimiento en juegos muy similar al del i9-13900K, más caro, aunque suele costar unos 180 dólares menos, lo que lo convierte en una opción destacada para los aficionados que buscan una buena relación calidad-precio.

Por qué lo elegimos Ofrece un rendimiento en juegos casi a la altura de los modelos insignia a un precio más asequible, lo que la convierte en una opción excelente para equipos de gama media equilibrados y con una excelente relación calidad-precio.

En comparación con la generación anterior Ciento veintisiete mil, cuenta con cuatro núcleos eficientes adicionales y una frecuencia de reloj turbo 400 MHz más alta, lo que mejora considerablemente el rendimiento multihilo. Esto eleva la potencia del turbo hasta los 253 W, por lo que es importante disponer de un sistema de refrigeración eficaz; sin embargo, los 16 núcleos y los 24 hilos ofrecen un excelente margen de rendimiento para el streaming, la creación de contenidos y las tareas multitarea exigentes.

Ventajas Contras ✅ Casi tan rápido como el 13900K en el mundo de los videojuegos, pero mucho más barato ✅ 16 núcleos/24 subprocesos para cargas de trabajo versátiles ✅ Frecuencia de reloj de impulso de 5,4 GHz mejora la latencia en los videojuegos ✅ Buena relación calidad-precio para gamers y creadores ✅ Compatible con DDR4 y DDR5 – una ruta de actualización flexible ❌ Elevado consumo de energía del turbo – Con un consumo máximo de 253 W, se recomienda un sistema de refrigeración robusto

Es una opción ideal para los ensambladores que buscan una CPU versátil que no suponga un cuello de botella para las GPU de gama alta, pero que al mismo tiempo permita mantener bajo control el coste total del sistema.

Veredicto final: Eli7-13700K ofrece un rendimiento en juegos casi a la altura de la serie i9 y una excelente capacidad multitarea a un precio más asequible. Logra un equilibrio poco común entre la rentabilidad a largo plazo y las prestaciones de gama alta para una amplia variedad de configuraciones.

9. Intel Core i5-13600K [La mejor CPU para trabajar y jugar]

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Especificaciones Detalles Núcleos / Hilos 14 (6 de rendimiento + 8 de eficiencia) / 20 subprocesos Frecuencia base / Frecuencia de impulso 3,5 GHz (núcleo P) / 2,6 GHz (núcleo E); hasta 5,1 GHz con turbo Caché 20 MB de L2 + 24 MB de Smart Cache TDP 125 W en modo básico / 181 W en modo turbo máximo Enchufe Ley de Gobierno Local de 1700 GPU integrada Intel UHD Graphics 770 Nevera No incluido: se recomienda utilizar un sistema de refrigeración de recambio

The Core i5-13600K es la opción ideal para los usuarios que buscan un rendimiento completo y sólido sin tener que pagar los precios de los modelos de gama alta. Sus seis núcleos de rendimiento y ocho núcleos de eficiencia se combinan para ofrecer un total de 14 núcleos y 20 hilos, superando a cualquier i5 anterior y permitiéndole gestionar con facilidad los videojuegos, las tareas de productividad y el streaming ligero.

Por qué lo elegimos Ofrece la mejor relación calidad-precio de su categoría, con un excelente rendimiento en juegos, productividad y multitarea sin que tu presupuesto se vea afectado.

Aunque consume más energía que elCiento veintiséis mil, la mejora en el rendimiento es lo suficientemente notable como para aumentar su valor general. Las reseñas de medios como Club386 elogian al 13600K por ofrecer excelentes resultados tanto en aplicaciones como en videojuegos. La compatibilidad con la memoria DDR4 y las placas base B660/B760, más asequibles, también ayuda a mantener bajos los costes totales de la plataforma, lo que la hace especialmente atractiva para quienes montan equipos y se preocupan por el presupuesto.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio – ofrece una elevada velocidad en un solo subproceso y un alto rendimiento en múltiples núcleos a un precio de gama media ✅ 14 núcleos/20 subprocesos ofrecer margen para los videojuegos, la productividad y el streaming ✅ Compatible con DDR4 y DDR5 – una ruta de actualización flexible ✅ Compatible con placas base económicassimilar al B660/B760 ✅ Gran margen para el overclocking para los aficionados ❌ Aumento del consumo de energía en comparación con el 12600K, reduce la eficiencia

Es ideal para estudiantes, usuarios habituales y gamers que buscan un ordenador de sobremesa capaz de realizar varias tareas a la vez con comodidad sin tener que pagar el precio de los modelos de gama alta.

Veredicto final: Eli5-13600K ofrece un rendimiento en juegos de gama alta en relación calidad-precio y suficientes núcleos para realizar múltiples tareas. Su versatilidad lo convierte en uno de los mejores procesadores de gama media para los usuarios que necesitan un único sistema tanto para trabajar como para jugar.

Conceptos básicos para la compra: aspectos clave que debes saber sobre las CPU

Antes de elegir un procesador, conviene familiarizarse con la terminología básica. En los siguientes apartados se explican los conceptos clave de forma concisa y fácil de leer.

Comprender bien estos conceptos básicos te facilitará la comparación de procesadores y te ayudará a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Y si estás dudando entre un ordenador de sobremesa y uno portátil, nuestra Guía para elegir el mejor portátil para juegos incluye a las empresas con mejor rendimiento en el sector móvil.

1. Núcleos y subprocesos

Los núcleos de un procesador son sus unidades de cálculo individuales, cada una de las cuales es capaz de ejecutar sus propias tareas. Un mayor número de núcleos permite que una CPU gestione más procesos simultáneamente, lo que mejora la multitarea y el rendimiento en tareas exigentes como el renderizado o la edición de vídeo.

Los subprocesos son divisiones virtuales de estos núcleos, creadas mediante tecnologías como Hyper-Threading de Intel o Simultaneous Multithreading (SMT) de AMD, que permiten a cada núcleo gestionar dos tareas a la vez. Por ejemplo, una CPU de 4 núcleos y 8 subprocesos puede procesar ocho operaciones en paralelo.

El número ideal de núcleos depende de tus necesidades: dos núcleos son suficientes para navegar por Internet y realizar tareas de oficina; entre cuatro y seis son ideales para jugar; y ocho o más son perfectos para creadores de contenido y streamers. Los procesadores con un gran número de núcleos (10 o más) destacan en la computación científica, la virtualización o la creación de contenido a gran escala, ámbitos en los que predominan las cargas de trabajo en paralelo.

2. Frecuencia de reloj (GHz)

La velocidad de reloj mide la rapidez con la que una CPU puede procesar instrucciones y se expresa en gigahercios (GHz). Representa el número de ciclos —u operaciones— que el chip ejecuta cada segundo. Las CPU modernas tienen una frecuencia de reloj base, que es su velocidad mínima garantizada, y una frecuencia de reloj turbo, que es la frecuencia máxima que la CPU puede alcanzar en condiciones óptimas de alimentación y temperatura.

Las tecnologías Turbo Boost de Intel y Precision Boost de AMD ajustan dinámicamente las velocidades para equilibrar el rendimiento y la generación de calor. Aunque un mayor número de núcleos mejora la multitarea, la velocidad de reloj determina en gran medida la rapidez con la que se ejecutan las tareas de un solo subproceso, como los videojuegos o el uso diario de aplicaciones. Una velocidad de reloj turbo más alta se traduce en una experiencia de juego más fluida, una compresión de archivos más rápida y un rendimiento más ágil. Al comparar CPU, fíjate siempre tanto en la velocidad de reloj base como en la turbo, ya que estas indican cómo gestiona el procesador tanto las cargas de trabajo ligeras como las intensivas.

3. Arquitectura y generación

La arquitectura de la CPU define cómo está diseñado un procesador: su eficiencia, consumo energético y capacidades. Cada nueva generación aporta mejoras como una mayor IPC (instrucciones por ciclo), procesos de fabricación a escala más pequeña (medidos en nanómetros) y una mayor compatibilidad con las tecnologías modernas.

Por ejemplo, Intel’s Lago Raptor La arquitectura utiliza una configuración híbrida de núcleos de rendimiento (P) y eficiencia (E), y es compatible con memorias DDR4 y DDR5 para mayor flexibilidad. La de AMD Zen 4 Esta arquitectura, basada en un nodo de 5 nm, aumenta la velocidad de reloj, mejora la eficiencia e incorpora PCIe 5.0 para una transferencia de datos más rápida.

Elegir una CPU de última generación garantiza una mayor compatibilidad con la placa base, un mejor rendimiento por vatio y acceso a funciones de vanguardia, como interfaces de memoria y almacenamiento más rápidas. Aunque las arquitecturas más antiguas pueden suponer un ahorro económico, las más recientes ofrecen una mayor garantía de futuro y fiabilidad, especialmente para los videojuegos y la creación de contenidos.

4. TDP (potencia de diseño térmico)

Potencia de diseño térmico (TDP) mide la cantidad de calor que genera una CPU bajo una carga teórica máxima y la potencia que consume en esas condiciones. El TDP te ayuda a determinar los requisitos de refrigeración y alimentación eléctrica de tu sistema. Un TDP más alto, como los 280 W de la serie Threadripper de AMD, exige refrigeradores líquidos o de torre de gama alta, mientras que las CPU de gama media (65-125 W) son más fáciles de gestionar térmicamente y adecuadas para la mayoría de los montajes.

Es importante tener en cuenta que el TDP no equivale al consumo energético real; las CPU modernas suelen superar temporalmente su TDP nominal durante el turbo boost o ante cargas de trabajo intensas. Aun así, sirve como referencia útil a la hora de planificar un montaje. Conocer el TDP te garantiza elegir la solución de refrigeración adecuada, mantener un rendimiento estable y evitar la limitación térmica, que puede reducir las velocidades de reloj cuando la CPU se sobrecalienta.

Una gestión térmica eficaz es fundamental para evitar pérdidas de rendimiento, por lo que es necesario instalar el el mejor disipador para CPU capaz de disipar el calor generado por tu modelo concreto.

5. Gráficos integrados (iGPU)

Gráficos integrados, o GPU integrada, se refiere a un procesador gráfico integrado directamente en la CPU. Se encarga de la salida de imagen y de tareas gráficas sencillas sin necesidad de una tarjeta gráfica independiente. Las GPU integradas comparten la memoria del sistema y consumen menos energía, lo que las hace perfectas para ordenadores compactos, equipos de oficina y portátiles.

Las soluciones integradas UHD Graphics de Intel y RDNA 2 de AMD permiten reproducir vídeos, jugar a videojuegos ocasionales y realizar tareas creativas básicas de forma eficiente. Las GPU discretas, por su parte, son tarjetas independientes con memoria dedicada (VRAM) que ofrecen un mayor rendimiento para el renderizado 3D, los videojuegos y las tareas profesionales.

Algunas CPU —como la Ryzen 5 7600X de AMD— incluyen gráficos integrados, lo que te permite montar un sistema sin una GPU externa al principio y ampliarlo más adelante. Contar con una iGPU ofrece flexibilidad, sobre todo para la resolución de problemas, tareas ligeras o cuando las tarjetas gráficas son difíciles de conseguir o resultan caras. Si tienes pensado ampliar el sistema más adelante, nuestra selección de las mejores GPU recoge las tarjetas gráficas más destacadas para todos los presupuestos.

Averigua si tu CPU es compatible con la memoria RAM y las placas base

Incluso ellas mejores CPU no funcionará correctamente si se combina con hardware incompatible. Comprueba siempre estos factores antes de comprar:

Compatibilidad de zócalos: Asegúrate de que el zócalo de la CPU (LGA1700, AM5, sTRX4, etc.) sea compatible con el de la placa base.

Asegúrate de que el zócalo de la CPU (LGA1700, AM5, sTRX4, etc.) sea compatible con el de la placa base. Compatibilidad con chipsets: Los distintos chipsets controlan funciones como los carriles PCIe, el overclocking y la compatibilidad con la memoria.

Los distintos chipsets controlan funciones como los carriles PCIe, el overclocking y la compatibilidad con la memoria. Tipo y velocidad de la memoria RAM: La DDR4 y la DDR5 no son intercambiables; la CPU y la placa base deben ser compatibles con la misma generación y frecuencia de memoria.

La DDR4 y la DDR5 no son intercambiables; la CPU y la placa base deben ser compatibles con la misma generación y frecuencia de memoria. Suministro de energía y refrigeración: Las CPU de mayor potencia requieren VRM y sistemas de refrigeración robustos.

Las CPU de mayor potencia requieren VRM y sistemas de refrigeración robustos. Posibles actualizaciones futuras: Elige plataformas como AM5, que garantizan soporte técnico al menos hasta 2027.

Dedicar tiempo ahora a comprobar la compatibilidad te ahorrará dinero y frustraciones más adelante. Una CPU, una placa base y una memoria bien combinadas garantizan un rendimiento estable, actualizaciones más sencillas y una experiencia general más fluida a la hora de montar un ordenador. Si no estás seguro de qué placa combinar con tu CPU, nuestra la mejor placa base Este resumen recoge las mejores opciones para todos los bolsillos.

Paso 1: Elige la placa base adecuada para tu CPU

El zócalo de la CPU es la ranura física de la placa base que aloja el procesador. Los zócalos se diferencian en la disposición de los pines y en el suministro de energía, como el LGA1700 (land grid array) de Intel y el AM5 (LGA 1718) de AMD. Comprueba siempre que tu placa base tenga el mismo tipo de zócalo que tu CPU. Los chipsets también son importantes: controlan la comunicación entre la CPU y otros componentes, determinan la compatibilidad con el overclocking y definen el número de carriles PCIe y USB de los que dispones.

Algunas placas base pueden ampliar su compatibilidad mediante actualizaciones de la BIOS, pero no hay garantías, sobre todo al cambiar de generación. En caso de duda, consulta la lista de compatibilidad de CPU del fabricante y opta por placas de marcas de confianza que ofrezcan actualizaciones frecuentes de la BIOS.

Paso 2: Comprueba el tipo de RAM y la velocidad compatible

La memoria se divide en diferentes generaciones, como DDR4 y DDR5, y estas no son intercambiables. No se pueden instalar módulos DDR5 en una placa base DDR4 ni viceversa. Consulta las especificaciones de la CPU para conocer el tipo de memoria compatible y la frecuencia máxima; por ejemplo, las CPU Raptor Lake de Intel admiten DDR5 a 5600 MHz o DDR4 a 3200 MHz. Para ayudarte a elegir módulos DDR4 o DDR5 fiables, consulta nuestras recomendaciones sobre las mejores memorias RAM.

Crucial señala que la compatibilidad de la memoria RAM depende de la generación, el formato, la densidad del módulo y la velocidad. Consulta la lista de proveedores homologados (QVL) del fabricante de la placa base para confirmar qué kits de memoria han sido probados. Al ampliar la memoria, asegúrate de que los módulos tengan la misma capacidad y velocidad para evitar problemas de estabilidad. Si vas a actualizar un sistema antiguo, nuestra guía sobre las mejores CPU AM4 puede ayudarte a sacar el máximo partido a la plataforma.

Mi valoración general sobre las mejores CPU

La elección de la CPU adecuada depende de tu carga de trabajo, tus prioridades y tu presupuesto. Tanto si buscas el máximo número de fotogramas por segundo, una transmisión fluida o potencia creativa sin límites, hay una opción perfecta para cada tipo de usuario. A continuación te explicamos cómo decidir qué procesador se adapta mejor a tus necesidades:

Para los auténticos gamers → Ryzen 7 7800X3D .

Un rendimiento sin igual en juegos gracias a su enorme caché 3D V-Cache de 96 MB, que ofrece una fluidez de fotogramas excepcional y una eficiencia de primer nivel.

Un rendimiento sin igual en juegos gracias a su enorme caché 3D V-Cache de 96 MB, que ofrece una fluidez de fotogramas excepcional y una eficiencia de primer nivel. Para los que hacen streaming y los que hacen varias cosas a la vez → Intel Core i9-14900K or Ryzen 9 7950X3D .

Estos procesadores de gran potencia combinan una velocidad excepcional en un solo subproceso con una gran capacidad multihilo, lo que los hace ideales para jugar, hacer streaming y trabajar al mismo tiempo. Si prefieres un equipo portátil, nuestra guía de los mejores portátiles para streaming te muestra las mejores opciones.

or Estos procesadores de gran potencia combinan una velocidad excepcional en un solo subproceso con una gran capacidad multihilo, lo que los hace ideales para jugar, hacer streaming y trabajar al mismo tiempo. Si prefieres un equipo portátil, nuestra guía de los mejores portátiles para streaming te muestra las mejores opciones. Para creadores de contenido y profesionales → Ryzen 9 7950X or Threadripper 3990X .

Diseñado para cargas de trabajo intensivas, como el renderizado 3D, la edición de vídeo y la compilación de código, ofrece un rendimiento excepcional y una escalabilidad propia de las estaciones de trabajo. Si buscas rendimiento de renderizado portátil, consulta nuestras recomendaciones sobre los mejores portátiles para renderizado.

or Diseñado para cargas de trabajo intensivas, como el renderizado 3D, la edición de vídeo y la compilación de código, ofrece un rendimiento excepcional y una escalabilidad propia de las estaciones de trabajo. Si buscas rendimiento de renderizado portátil, consulta nuestras recomendaciones sobre los mejores portátiles para renderizado. Para quienes buscan una buena relación calidad-precio y para estudiantes → Ryzen 5 7600X or Intel Core i5-13600K.

CPU asequibles, de bajo consumo y preparadas para el futuro que ofrecen un excelente rendimiento tanto en juegos como en productividad, teniendo en cuenta su precio.

Sea cual sea tu uso —ya sea para jugar, crear contenidos o el día a día—, estas CPU ofrecen un equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y posibilidades de actualización. Identifica tus necesidades, ajústalas a tu presupuesto y encontrarás un procesador que impulse tu equipo durante muchos años.

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