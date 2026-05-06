Die 19 besten Switch-2-Spiele, die du gerade spielen kannst

Das BesteUmschalten 2 Spiele zeigen genau, warum Nintendo„Die neueste Konsole ist ein riesiger Fortschritt. Seit derSchalter 2 Seit der Markteinführung hat sich die Verfügbarkeit deutlich verbessert, sodass es nun viel einfacher ist, das Produkt online oder im Laden zu ergattern, ohne sich mit Schwarzhändlern oder Lieferengpässen herumschlagen zu müssen.

Falls du dir die neue Konsole bereits gesichert hast, Ich habe die wichtigsten Spiele, die du dir jetzt unbedingt ansehen solltest, sorgfältig ausgewählt. Diese Liste umfasst sowohl exklusive Titel für die Switch 2 als auch überarbeitete Original-Switch-Titel, die die Abwärtskompatibilität der Konsole und ihre verbesserte Leistung voll ausnutzen.

Hier sind die bestenSchalter 2 Spiele, die den Kauf der Konsole jeden Cent wert machen.

Unsere Top-Empfehlungen für Switch 2-Spiele

Es gibt wirklich eine ganze Menge toller Schalter 2 Spiele. Wenn du jedoch auf dem PC, auf Konsolen der letzten und der neuen Generation oder sogar auf der ersten Umschalten… viele dieser Titel sind bereits verfügbar und warten auf dich.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Top-Auswahl:

Mario Kart World (2025) – Die ultimative Weiterentwicklung von Nintendos beliebter Rennspielreihe, jetzt als riesiges Open-World-Spiel mit Rennen für bis zu 24 Spieler, dynamischem Wetter und Offroad-Chaos, das jede Strecke zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Die Legende von Zelda: Breath of the Wild / Tränen des Königreichs (2017 / 2025) – Zwei der atemberaubendsten Abenteuer, die je entwickelt wurden, jetzt für die Switch 2 optimiert mit flüssigerer Leistung, schnelleren Ladezeiten und einer noch detailreicheren Grafik, die Hyrule lebendiger denn je erscheinen lässt. Animal Crossing: New Horizons (2026) – Die ultimative Simulationsspiel-Erfahrung für ein gemütliches Leben, in der du deine Trauminsel von Grund auf aufbaust, jeden Zentimeter gestaltest, dich mit charmanten tierischen Nachbarn anfreundest und in deinem eigenen Tempo in einem unendlich entspannenden Paradies lebst.

Siehst du? Es ist schon jetzt so gut, und es stehen noch viel mehr Spiele auf der Liste. Also, mach mit und scroll weiter, denn das wird eine ganz schöne Reise!

Die 19 besten Switch-2-Spiele für jeden Spielertyp

Die vollständigeSchalter 2 Das Spielangebot ist einfach unglaublich, selbst wenn man nur die Titel von Drittanbietern berücksichtigt. Sie nannten Namen wie Hollow Knight: Silksong, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4undDie Duskbloods, wasFromSoftware’s geistiger Nachfolger von Bloodborne. Wie soll man da nicht ausflippen, wenn man das hört?

Ich habe diese Titel auf meinem Schalter 2, und die Leistungssteigerung gegenüber dem Original ist wirklich beeindruckend. Doch während wir auf die fast schon garantierten Hits noch warten müssen, sind einige der wichtigsten Neuerscheinungen bereits jetzt erhältlich. Also, anstatt noch mehr Zeit zu verschwenden, lassen Sie uns gleich loslegen.

1. Mario Kart World [Ideal für groß angelegte Kartrennen und Open-World-Chaos]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Nintendo EPD (mit Unterstützung von 1-Up Studio, Monolith Soft und Bandai Namco) Durchschnittliche Spielzeit ~ 15–20 Stunden

Mach dich bereit für ein ganz neues Fahrerlebnis auf der Rennstrecke mit Mario Kart World. Als exklusiver Launch-Titel für die Nintendo Switch 2, Es versetzt klassisches Kartfahren in eine offene Welt mit bis zu 24 Fahrern Auf einen Schlag: Offroad-Abkürzungen, Wandsprünge und Schienenfahrten, die die Serie in neue Gefilde führen.

Als ich einstieg, Die Freiheit schlug zuerst zu: Fahre zwischen den Kursen hin und her, erkunde die Karte und stelle dich den neuen Herausforderungen „Knockout-Tour“ Ein Modus, in dem die Gegner während des Rennens ausgeschaltet werden. Die Steuerung fühlt sich präzise an wie bei einem klassischen „Mario Kart“-Spiel, doch die Straßen in der offenen Welt machen das Chaos noch unterhaltsamer.

Es macht sowohl Gelegenheitsspielern als auch eingefleischten Kart-Fans riesigen Spaß. Ein kleiner Wermutstropfen: Der Split-Screen-Modus für den Freispielmodus war zum Start noch nicht verfügbar, was sich wie eine verpasste Gelegenheit für den Couch-Koop-Modus anfühlte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mario Kart World erfindet das klassische Kartrennen neu – mit riesigen Open-World-Strecken, dynamischem Wetter und purem Multiplayer-Chaos, das jedes Rennen unvorhersehbar und unterhaltsam macht.

Optisch besticht das Spiel: farbenfrohe Pilzfelder, Stadtpanoramen in der Abenddämmerung und dynamische Wetterveränderungen sorgen mitten im Rennen für Abwechslung. Das Sounddesign verbindet Vertrautes Mario Kart Themen mit frischen Tracks, die die Vorfreude noch steigern. Der Grafikstil tendiert zu einem etwas cartoonartigeren, ausdrucksstarken Look, der auf der neuen Hardware besonders gut zur Geltung kommt.

Mein Fazit:Mario Kart World stellt die bisher kühnste Weiterentwicklung der Reihe dar und verwandelt das traditionelle Kartrennen in einen Open-World-Spielplatz, der von Chaos und Entdeckungslust lebt. Das Chaos mit 24 Spielern und die dynamischen Umgebungen machen dieses Spiel zu einem Muss für alle, die sich nach Wettkampfspaß auf Umschalten 2.

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2. Die Legende von Zelda [Die besten Zelda-Spiele für die Switch 2]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Nintendo Switch, Wii U, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 3. März 2017 (Switch/Wii U); 5. Juni 2025 (Switch 2) Entwickler Nintendo EPD-Produktionsgruppe Nr. 3 Durchschnittliche Spielzeit Hauptstory: ~ 45–55 Stunden Für Perfektionisten: über 100 Stunden

„Breath of the Wild“ hat die Zelda-Reihe neu definiert, und „Tränen des Königreichs“ hat das bereits fantastische Zelda-Spiele zu neuen Höhen mit noch atemberaubenderen Erkundungen, mehr kreativer Freiheit und unvergesslichen Momenten. Mit der Veröffentlichung der Switch 2 haben beide Titel nun ein kostenloses Leistungsupdate erhalten, das verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay bietet.

Diese Updates nutzen die verbesserte Hardware der Switch 2 voll aus und bieten gleichzeitig eine verbesserte Grafik mit höheren Bildraten, wodurch die weite Welt von Hyrule noch fesselnder und atemberaubender wirkt als zuvor. Ganz gleich, ob du die Landschaften von „Breath of the Wild“ erkundest oder in die epischen Abenteuer von „Tränen des Königreichs“ eintauchst – das Spielerlebnis war noch nie besser.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die „Die Legende von Zelda“-Spiele setzen mit ihren weitläufigen offenen Welten und Rätseln, die sowohl den Verstand als auch das Herz herausfordern, neue Maßstäbe im Action-Adventure-Genre. Mit verbesserter Grafik und flüssigerem Gameplay auf der Switch 2 bieten „Breath of the Wild“ und „Tränen des Königreichs“ das ultimative Zelda-Erlebnis.

Falls du die Magie von Hyrule noch nicht erlebt hast: Die überarbeiteten Versionen sind für die Switch 2 erhältlich und bieten ein noch ausgefeilteres und fesselnderes Spielerlebnis. Wenn du möchtest, kannst du sie natürlich auch weiterhin auf der ursprünglichen Switch spielen, doch die Verbesserungen der Switch 2 sind das Upgrade auf jeden Fall wert.

Mein Fazit:BeideBreath of the Wild and Tränen des Königreichs setzen weiterhin den Maßstab für Open-World-Abenteuerspiele, und dieSchalter 2 Die Verbesserungen hauchen den ohnehin schon atemberaubenden Landschaften von Hyrule neues Leben ein. Diese verbesserten Versionen beweisen, dass außergewöhnliches Spieldesign mit modernerer Hardware noch magischer wirkt.

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3. Animal Crossing: New Horizons [Das beste Simulationserlebnis für ein gemütliches Leben]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 (Wechsel 2: 2026) Entwickler Nintendo – Planung und Entwicklung Durchschnittliche Spielzeit Zweihundert Stunden

Ich landete auf meiner Insel in Animal Crossing: New Horizons and hatte sofort Gefallen an der entspannten Atmosphäre gefunden, die dort herrscht. Du baust dir dein Traumdomizil, gestaltest jeden Winkel und freust dich über deine schrulligen tierischen Nachbarn, die dir irgendwie wie echte Freunde vorkommen.

Wenn ich spiele, habe ich das Gefühl, mein eigenes kleines Paradies zu gestalten. In einem Moment angle ich am Ufer, während die Sonne untergeht; im nächsten gestalte ich Klippen um, um den perfekten Wasserfallgarten zu schaffen. Der Schalter 2Diese Version hebt die Grafik auf ein neues Niveau mit flüssigeren Lichtverhältnissen und ermöglicht es mir, bis zu 11 Freunde gleichzeitig auf meine Insel einzuladen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Animal Crossing: New Horizons ist ideal für alle, die sich nach unkomplizierter Kreativität und echter Entspannung sehnen. Es schafft auf wunderbare Weise einen Ausgleich zwischen alltäglichen Aufgaben und langfristigen Zielen, und die verbesserte Schalter 2 Diese Version lässt alles wunderschön aussehen, ohne das zu verändern, was es so besonders macht.

Spielstärken?Jeder kann das in die Hand nehmen und Spaß daran haben. Der Spielfortschritt richtet sich ganz nach dem eigenen Tempo, sodass keinerlei Druck entsteht. Mein einziger Kritikpunkt: Die Inventarverwaltung wirkt immer noch etwas umständlich, besonders beim Einrichten großer Außenbereiche.

Nintendo Die Präsentation ist hier einfach perfekt gelungen. Der Grafikstil ist warm und einladend, die wechselnden Jahreszeiten sorgen für Abwechslung auf der Insel, und kleine Details wie raschelnde Blätter und sanfte Wellen schaffen die perfekte Atmosphäre. Die erweiterte Ausgabe zeigt wirklich, was das Schalter 2kannunter Berücksichtigung der Entfernung und der Beleuchtung.

Mein Fazit: Animal Crossing: New Horizons bleibt der Goldstandard unter den gemütlichen Lebenssimulationen; charmant, unendlich kreativ, und das Update hält noch mehr Neues bereit Nintendo Switch.

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4. Donkey Kong Bananza [Am besten geeignet für Plattformspiele der nächsten Generation]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Nintendo – Planung und Entwicklung Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden

Ich stürzte mich inDonkey Kong Bananza und spürte sofort den Arcade-Kick, den das Spiel mit sich bringt. Du erkundest riesige unterirdische Ebenen, bahnst dir mit DKs extrem zerstörerischem Körperbau deinen Weg durch das Gelände und wechselst in wilde Verwandlungsformen.

Wenn ich spiele, habe ich das Gefühl, DKs inneres Biest zu entfesseln. In einem Moment rolle ich als Elefant durch einen Lavatunnel und verschlinge ganze Landstriche; im nächsten gleite ich als Zebra über das Eis und jage bananenförmige Edelsteine.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Bananza ist ideal für Plattform-Fans, die bereit für ein Upgrade sind. Es besticht durch seine Mischung aus Tradition und Innovation; es ist rasant und einfallsreich – perfekt für alle, die ein vollwertiges Gorilla-Abenteuer auf der Umschalten 2.

Schwierigkeitsgrad? Der Einstieg ist einfach genug, aber das ausführliche Erkundungs- und Upgrade-System gibt mir einen Grund, weiterzuspielen. Mein einziger Kritikpunkt: Die Kamera rutscht in engen Räumen ab und die Bildrate schwankt, wenn es in der Welt turbulent zugeht.

Nintendo hat sich hier hohe Ziele gesetzt. Die Grafik ist farbenfroh und voller Energie. Der Soundtrack ist mitreißend, und die Zerstörung der Umgebung ist beeindruckend: Blöcke fliegen umher, der Boden bricht auf, jede Explosion fühlt sich gewaltig an. Ich finde es toll, wie sich die Welt DK anpasst und nicht umgekehrt.

Mein Fazit:Donkey Kong Bananza ist der herausragende Plattformer für diese Konsole; wilder, rauer Spielspaß, der sowohl Sprünge als auch das Erkunden belohnt.

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5. Geteilte Fiktion [Das beste Koop-Abenteuerspiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Hazelight Studios Durchschnittliche Spielzeit ~ 14 Stunden

Wolltest du schon immer einmal in eine exklusives Abenteuerspiel das ist so etwas wie ein Mix aus deinen Lieblingsspielen mit jeder Menge toller Überraschungen? Geteilte Fiktion genau das ist es, und es wird dich und deinen Partner auf Trab halten.

In einem Moment bewegst du dich durch eine neonbeleuchtete Sci-Fi-Stadt, im nächsten erkundest du einen magischen Wald. Ach ja, und das alles, während du gleichzeitig verschiedene Spielgenres durchläufst, die alle absolut nahtlos ineinander übergehen.

Die Rätsel sind raffiniert und erfordern echte Teamarbeit. Die Kämpfe sind spannend, und die Geschichte fesselt einen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was „Split Fiction“ wirklich auszeichnet, ist sein einzigartiger Ansatz für kooperatives Gameplay. Es verbindet nahtlos verschiedene Genres zu einer sich ständig weiterentwickelnden Geschichte. Das neuartige Koop-Erlebnis sorgt zusammen mit abwechslungsreichen Umgebungen dafür, dass keine zwei Spielrunden gleich sind.

Im Grunde genommen, wenn du Spiele wie Es braucht zwei and Ein AuswegDas hier ist genau das Gleiche, nur zehnmal besser. Es kommen heutzutage vielleicht nicht mehr allzu viele Koop-Spiele auf den Markt, aber wenn doch, dann sollte man sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Mein Fazit:Geteilte Fiktion setzt neue Maßstäbe für Koop-Spiele und verwebt nahtlos verschiedene Genres zu einem stimmigen, erzählerischen Abenteuer, das nie an Schwung verliert. Koop-Fans werden dieses genreübergreifende Meisterwerk nicht mehr aus der Hand legen können.

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6. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition [Das beste futuristische Open-World-RPG für die Switch 2]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit ~ 62 Stunden

Trotz all des Trubels, der mit der Veröffentlichung einherging, Cyberpunk 2077 ist zweifellos eines der fesselndsten Rollenspiele, die ich seit Jahren gespielt habe. Es gibt einfach kein anderes Spiel, das eine vergleichbare Atmosphäre bietet.

Du tauchst ein in die neonbeleuchtete und unendlich chaotische Night City, wo jede Entscheidung deinen Weg und das Leben der Menschen um dich herum prägt. Die Welt ist wahrhaft lebendig, voller Möglichkeiten, und die Geschichte ist unglaublich fesselnd, sodass du sie tatsächlich erlebst und nicht nur durchspielst.

Auch wenn der Start des Spiels zweifellos holprig verlief, hat es sich seitdem mehr als rehabilitiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Cyberpunk 2077“ besticht durch seine fesselnde Spielwelt und sein storybasiertes Gameplay. Night City ist eine lebendige, pulsierende Metropole, und die dramatischen Verbesserungen, die nach der Veröffentlichung vorgenommen wurden, haben das Spiel zu einem der einzigartigsten Rollenspielerlebnisse auf dem Markt gemacht.

Es ist wirklich einzigartig, aber wenn du großartige Open-World-RPGs mit fesselnden Geschichten liebst, gibt es auch andere tolle Spiele wie Cyberpunk 2077 in das du dich vielleicht verlieben wirst. Es ist ein echtes Highlight unter den Besten Nintendo Switch 2Spieleprogramm.

Mein Fazit: Cyberpunk 2077 hat sich von einem holprigen Start zu einem der fesselndsten RPG-Erlebnisse auf dem Markt entwickelt, wobei Night City nun seinem immersiven Potenzial gerecht wird. DasSchalter 2 Diese Portierung macht dieses neonfarbene Meisterwerk für unterwegs spielbar, ohne dabei seinen ambitionierten Umfang zu beeinträchtigen.

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7. Hades II [Bestes Roguelike-Action-Spiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) Entwickler Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 35 Stunden

Ich bin ein riesiger Fan des Originals Hades Spiel, und als ich erfuhr, dass eine Fortsetzung davon erscheint das legendäre Roguelike-Spiel, ich war total begeistert. Und ich sag dir was: Auch wenn es sich noch um einen Early-Access-Titel handelt, enttäuscht er keineswegs.

Diesmal schlüpfst du in die Rolle von Zagreus’ Schwester Melinoë – eine wirklich erfrischende Wendung. Sobald du in die Rolle von Hades’ Tochter schlüpfst, zieht dich die Geschichte sofort in ihren Bann. Und was den Kampf angeht, so ist er so flüssig und mitreißend wie eh und je, mit noch mächtigeren Waffen und Fähigkeiten, mit denen du experimentieren kannst.

Auch der Soundtrack ist der absolute Hammer. Jeder Beat scheint einen voranzutreiben und macht jeden Lauf zu einem spannenden Erlebnis. Und das Beste daran ist, dass das Spiel für die Vollversion noch weiter optimiert wird – es wird also nur noch besser werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Hades II“ knüpft spannend an die Rogue-like-Mechanik des Originals an – nun mit einem neuen Protagonisten und neuen Fähigkeiten –, und sorgt so für einen Adrenalinkick. Die für Supergiant Games typische Erzählkunst und die atemberaubende Grafik machen dieses Spiel zu einem unverzichtbaren Erlebnis im Rogue-like-Genre.

Wenn du aber genauso darauf brennst, es zu spielen, wie ich es tat, dann ist es erhältlich. Und selbst in seinem derzeitigen Zustand würde ich sagen, Hades 2 ist Ihre Zeit auf jeden Fall wert.

Mein Fazit:Hades II baut auf all dem auf, was das Original legendär gemacht hat, und führt gleichzeitig neue Spielmechaniken sowie einen fesselnden neuen Protagonisten ein, der dafür sorgt, dass sich das Roguelike-Konzept weiterhin innovativ anfühlt. Supergiant Games beweist einmal mehr, dass sie es verstehen, fesselnde, storylastige Action zu entwickeln, die die Spieler dazu bringt, immer wieder für „noch einen Durchgang“ zurückzukehren.

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8. Yakuza 0 [Bestes Krimi-Action-Spiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch 2 Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit ~ 64 Stunden

Yakuza 0 ist das aufregendste und unterhaltsamste Stück puren Chaos, das je in einem Spiel verpackt wurde, und es ist einfach unglaublich. Es ist wie ein eigenes Abenteuer, bei dem du selbst entscheidest, wie viel Verbrechen und Komik du haben möchtest.

In einem Moment befindest du dich mitten in einer brutalen Straßenschlägerei und schaltest Schläger mit übertriebenen Kombos aus. Im nächsten Moment leitest du einen Kabarett-Club, singst Karaoke oder wettest auf Pocket-Circuit-Rennen.

Die Geschichte gehört zweifellos zu den Die besten Yakuza-Spiele, während die Nebenquests nach wie vor legendär sind und einen fast jedes Mal aufs Neue überraschen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Yakuza 0“ bietet eine außergewöhnliche Mischung aus brutaler Action und skurrilen Nebeninhalten, die in diesem Genre ihresgleichen sucht. Die fesselnde Geschichte über Loyalität und Verbrechen, kombiniert mit unterhaltsamen Ablenkungen wie Karaoke und Minispielen, sorgt für ein facettenreiches und unvorhersehbares Spielerlebnis.

Wenn du diese Spiele noch nie gespielt hast, solltest du natürlich wissen, dass das Spieltempo abgesehen davon manchmal recht langsam sein kann. Aber davon abgesehen ist es definitiv kein Spiel, das man sich entgehen lassen sollte.

Mein Fazit:Yakuza 0 verbindet auf meisterhafte Weise ernstes Krimidrama mit absurder Komödie, was ein Spielerlebnis schafft, das sich in jeder Wendung einzigartig unvorhersehbar anfühlt. Spieler, die nach einem Spiel suchen, das sie innerhalb derselben Stunde zum Lachen, Weinen und Kämpfen bringt, werden hier genau das Richtige finden.

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9. Hogwarts Legacy [Das beste Abenteuer in der Zaubererwelt auf der Switch 2]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Avalanche Software Durchschnittliche Spielzeit ~ 45 Stunden

Für jeden Gamer, der im Herzen ein Zauberer oder eine Hexe ist, Hogwarts Legacy ist ein wahr gewordener Traum. Kein anderes Spiel lässt dich die Zauberwelt so erleben wie dieses, und es ist einfach spektakulär.

Sobald ich durch die Schlossflure schritt, versteckte Gänge erkundete und über den Verbotenen Wald flog, kam es mir vor, als wäre ich mitten in einem der Filme – und natürlich war ich sofort begeistert.

Es ist wirklich eines der fesselndsten Spiele, die es gibt, und es wirkt in fast jeder Hinsicht lebendig.

Warum wir uns dafür entschieden haben In „Hogwarts Legacy“ können Spieler ihre Fantasie als Hexe oder Zauberer in einer detailgetreuen Open-World-Version der Zaubererwelt ausleben. Die Liebe zum Detail bei der Umsetzung der Magie der Filme, kombiniert mit einer fesselnden und originellen Handlung, macht dieses Spiel zu einem absoluten Muss für jeden Fan.

Wenn du jedoch darauf wartest, dass es auf Switch 2 erscheint, um es noch einmal durchzuspielen, warum schaust du dir nicht auch andere tolle Spiele wie Hogwarts Legacy, wie zum Beispiel Legende von Zelda or Fire Emblem?

Mein Fazit: Hogwarts Legacy fängt die Magie der Zaubererwelt umfassender ein als jedes Spiel zuvor und lässt Kindheitsträume zu interaktiver Realität werden. Fans der Reihe werden feststellen, dass dies die ultimative Art ist, das Leben als Schüler in Hogwarts zu erleben.

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10. Street Fighter 6 [Das beste Wettkampf-Kampfspiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit ~ 32 Stunden

Street Fighter 6 hat alles, was ein großartiges Kampfspiel ausmacht – es ist schnell, spektakulär und voller Stil. Es gibt zwar einige andere Spiele, die dem nahe kommen, aber keines macht es besser, und genau deshalb ist es so fantastisch.

Die Kämpfe laufen flüssig ab, haben aber dennoch diese Wucht, die jeden Schlag, jeden Tritt und jeden Spezialangriff zu einem echten Highlight macht. Die Charakterauswahl ist riesig – von klassischen Legenden wie Ryu und Chun-Li bis hin zu neuen Gesichtern mit spektakulären Moves.

Egal, ob du deine Fähigkeiten online auf die Probe stellst oder dich lokal mit Freunden misst – es gibt immer jemanden, der dich dazu anspornt, besser zu werden. Und vergiss natürlich nicht den World-Tour-Modus.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Street Fighter 6“ ist das ultimative Wettkampf-Kampfspiel, das sich durch flüssige, stilvolle Kämpfe und eine riesige Auswahl an Charakteren auszeichnet. Die Kombination aus traditionellem Gameplay und frischen neuen Features wie dem „World Tour“-Modus hebt es von anderen Titeln der Serie ab.

Um es ganz klar zu sagen, Street Fighter 6 ist zweifellos eines der die besten Kampfspiele und eines der besten Spiele der Reihe. Lass es dir nicht entgehen, vor allem wenn du „Super Smash Bros.“ und ähnliche Titel liebst.

Mein Fazit:Street Fighter 6 belebt das Genre der Kampfspiele mit seinem ausgefeilten Kampfsystem und umfangreichen Inhalten neu, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler ansprechen. Capcom hat das zugänglichste und zugleich äußerst wettbewerbsfähige Street Fighterbis heute.

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11. Kunitsu-Gami: Der Weg der Göttin [Das beste unterschätzte Strategie-Action-Spiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit ~ 20 Stunden

Kunitsu-Gami: Der Weg der Göttin, derein atemberaubendes Echtzeit-Strategiespiel das erst letztes Jahr erschienen ist, ist den meisten völlig entgangen. Tatsächlich habe ich erst vor ein paar Wochen ganz zufällig davon erfahren. Dabei ist es absolut unglaublich und auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit wert.

Stell dir ein Spiel vor, in dem du in die japanische Folklore eintauchst – mit einer epischen, actiongeladenen Geschichte und atemberaubender Grafik. Du schlüpfst in die Rolle von Soh, der die Aufgabe hat, einen heiligen Berg vor Wellen übernatürlicher Feinde zu beschützen und gleichzeitig die Göttin auf ihrer Reise der Läuterung zu begleiten. Und ja, es ist genauso fantastisch, wie es klingt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Kunitsu-Gami“ ist eine erfrischende Mischung aus Echtzeit-Strategie und Action, die vor dem Hintergrund japanischer Folklore spielt. Sein fesselnder visueller Stil und seine dynamischen Kampfmechaniken machen das Spiel zu etwas Besonderem, insbesondere für Fans von Strategiespielen, die nach einer einzigartigen Variante suchen.

Ich habe stundenlang Spaß daran gehabt, einfach mit verschiedenen Fähigkeiten und Strategien zu experimentieren. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man – obwohl es sich um einen Action-Titel handelt – noch lange darüber nachdenkt, nachdem man es beiseitegelegt hat. Und was gibt es Schöneres als das?

Mein Fazit: Kunitsu-Gami verbindet Echtzeit-Strategie mit Action auf eine Weise, die sich wirklich frisch anfühlt, und das alles verpackt in einer atemberaubenden Ästhetik, die von japanischer Folklore inspiriert ist. Dieses unterschätzte Juwel verdient weitaus mehr Aufmerksamkeit, als es bei seiner Veröffentlichung erhalten hat.

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12. Elden Ring [Das beste anspruchsvolle Action-RPG für die Switch 2]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit ~ 140 Stunden (Hauptspiel + DLC)

Für alle, die eine gute Herausforderung lieben, Elden Ring ist einfach unübertroffen. Es ist gewaltig, geheimnisvoll und voller atemberaubender Momente, darunter eine absolut spektakuläre Welt, die George R. R. Martin selbst mitgestaltet hat.

In einem Moment reitest du noch über goldene Felder, und im nächsten stehst du einem furchterregenden Endgegner gegenüber, der dich mit zwei Schlägen vernichten kann. Aber genau das macht den Reiz aus, denn jeder Schritt, den du nach vorne machst, fühlt sich wirklich verdient an.

Natürlich, genau wie jedes andere Dark Souls Das Spiel ist knifflig, also mach dich auf eine Herausforderung gefasst. Es ist auch lang, aber jede Sekunde lohnt sich.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Elden Ring“ ist ein Meisterwerk des Open-World-Designs, das durch seine riesige, zusammenhängende Welt und seine herausfordernden Kämpfe besticht. Die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin und der für FromSoftware typische Schwierigkeitsgrad heben das Spiel von anderen ab und sorgen für ein Erlebnis, das ebenso lohnend wie brutal ist.

Ach ja, und während du auf das Spiel wartest Verblasste Ausgabeauf… fallenSchalter 2, es gibt eine ganze Reihe von tolle Spiele wie Elden Ring Das solltest du dir mal ansehen.

Mein Fazit:Elden RingbedeutetFromSoftware„s Meisterwerk, das gnadenlosen Schwierigkeitsgrad mit einer offenen Welt verbindet, die so weitläufig und geheimnisvoll ist, dass sie lebendig wirkt. Die Zusammenarbeit zwischen Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin hat die ultimative Herausforderung für Spieler hervorgebracht, die ihre Siege als wahrhaft verdient empfinden wollen.

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13. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Bestes neu interpretiertes JRPG für Switch 2]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS4, PS5, Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~ 48 Stunden (Hauptspiel + DLC)

Final Fantasy VII Remake ist eine Hommage an eines der besten Rollenspiele aller Zeiten und einfach unglaublich. Schon beim ersten Schritt auf die neonbeleuchteten Straßen von Midgar ist man gefesselt, und von da an wird es nur noch besser.

Das Kampfsystem bricht mit der alten Formel und verbindet stattdessen Echtzeit-Action und rundenbasierte Kämpfe auf perfekte Weise, wodurch jeder Kampf wirklich spannend bleibt.

Außerdem ist die Geschichte nun deutlich ausführlicher ausgearbeitet, wodurch sie viel emotionaler wirkt als zuvor, was den Figuren und dem Ort, an dem sie leben, viel mehr Lebendigkeit verleiht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Noch nie hat es sich so gut angefühlt, einen riesigen Roboterskorpion mit einem Buster-Schwert zu besiegen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Final Fantasy VII Remake“ lässt eines der beliebtesten JRPGs mit atemberaubender Grafik und einem Kampfsystem, das Action mit klassischer rundenbasierter Spielmechanik verbindet, neu aufleben. Die tiefgreifendere Charakterentwicklung und die erweiterten Handlungsstränge erwecken Midgar und seine Figuren auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben.

Auch wenn es nur der erste Teil der gesamten Reise ist, ist es dennoch ein absolutes Muss. Egal, ob du ein Final FantasySpiel Egal, ob du ein Veteran bist oder einfach nur epische Rollenspiele mit halb-offener Welt liebst – dieses Spiel verdient einen Platz in deiner Spielesammlung.

Mein Fazit: Final Fantasy VII Remake Das Spiel interpretiert einen beliebten Klassiker neu, ohne dabei sein Erbe zu vernachlässigen, und schafft so etwas, das sowohl nostalgisch als auch absolut modern wirkt. Square Enix hat bewiesen, dass die Neuinterpretation von Kultspielen diese zu neuen Höhen führen kann, wenn sie mit solcher Sorgfalt und Ambition umgesetzt wird.

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14. HITMAN: Die Welt der Attentate [Bestes Stealth-Sandbox-Spiel für Switch 2]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ~ 47 Stunden

Schlüpfen Sie in die polierten Schuhe von Agent 47, ein Meisterassassine mit einem Talent für kreative Problemlösungen. In HITMAN: Die Welt der Attentate… da zeigt sich Stealth-Gaming von seiner allerbesten Seite.

Jedes Level in diesem spannendes Spionagespiel ist ein komplexes Rätsel mit einem scheinbar einfachen Ziel: dein Zielobjekt zu beseitigen. Aber wie macht man das? Genau hier beginnt der Zauber. Vergifte ihr Getränk, bringe einen Kronleuchter zum Herabstürzen oder verkleide dich als Kellner – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Das Spiel bietet ein riesiges Sandbox-Erlebnis an atemberaubenden Schauplätzen, vom geschäftigen Wolkenkratzer in Dubai bis hin zu einem Weingut in Argentinien. Die Liebe zum Detail ist unglaublich, und die KI hält dich ständig auf Trab.

Warum wir uns dafür entschieden haben „HITMAN: World of Assassination“ besticht dadurch, dass es den Spielern die Freiheit bietet, Ziele in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen auf kreative Weise auszuschalten. Der Detailreichtum und die Flexibilität bei der Herangehensweise an jede Mission sorgen für endlosen Wiederspielwert und innovative Elemente im Stealth-Gameplay.

Die Handlung ist nicht besonders umfangreich, aber das ist kein großes Problem, denn diese modernen HITMAN Bei diesen Spielen dreht sich alles um das Gameplay. Wenn du erst einmal reingekommen bist, wirst du Stealth-Spiele nie wieder so spielen wie zuvor. Probier es einfach mal aus, glaub mir. Du wirst es nicht bereuen.

Mein Fazit:HITMAN: Die Welt der Attentate verfeinert das Stealth-Sandbox-Konzept, indem es den Spielern beispiellose Freiheit bietet, Attentatsmissionen ganz nach eigenem Ermessen anzugehen. Die Trilogie-Sammlung ist das ultimative Stealth-Erlebnis für Spieler, denen Kreativität wichtiger ist als rohe Gewalt.

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15. Star Wars: Outlaws [Das beste Star-Wars-Spiel mit offener Welt für die Switch 2]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Massive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~ 34 Stunden

Wenn du ein Star-Wars-Fan bist, kann ich dir wohl garantieren, dass du dir schon immer ein Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum gewünscht hast. Ich jedenfalls schon. Deshalb war es so unglaublich, endlich spielen zu können Star Wars: Outlaws – ein einfachesunübertroffenStar Wars Spiel.

Als Kay Vess, eine scharfsinnige und gewitzte Gesetzlose, tauchst du direkt in die raue, aber pulsierende Unterwelt der Galaxis ein. Du erkundest detailreiche Planeten, stürzt dich in intensive Weltraumschlachten und hast das Gefühl, wirklich Teil des Star Wars-Universums zu sein. Die Geschichte ist fesselnd und die Kampfmechanik macht Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben In „Star Wars: Outlaws“ können Spieler ihre wildesten Star-Wars-Fantasien ausleben, indem sie als wagemutiger Gesetzloser eine riesige Open-World-Galaxie erkunden. Die facettenreiche Hintergrundgeschichte, die intensiven Weltraumkämpfe und die Erkundungsmöglichkeiten erwecken das Star-Wars-Universum auf eine Weise zum Leben, wie es noch kein Spiel zuvor geschafft hat.

Und auch wenn die Stealth-Elemente noch etwas Feinschliff vertragen könnten, ist dieses Spiel insgesamt einfach brillant. Wenn du also das Star WarsUniversum,Gesetzlose sollte auf jeden Fall auf deiner Liste stehen.

Mein Fazit:Star Wars: Outlaws bietet den Fans endlich die offene Welt Star Wars Abenteuer, von dem sie schon seit Jahrzehnten träumen, wobei Kay Vess der Galaxis eine ganz neue Schurken-Perspektive verleiht. Näher als hier kommst du nicht daran, dein eigenes Star Wars eine Geschichte in Form eines Videospiels.

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16. Sid Meier’s Zivilisation VII [Bestes rundenbasiertes Strategiespiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 30 Stunden

DiesbemerkenswertZivilisationSpiel fesselt einen einfach und lässt einen nicht so leicht wieder los. Man startet eine kurze Spielsitzung und merkt, dass man schon Stunden oder sogar Tage später eine groß angelegte Eroberungsstrategie plant.

Eine große Zivilisation anzuführen macht einfach Spaß und zieht einen regelrecht in seinen Bann. Ganz gleich, ob man den friedlichen Weg einschlägt oder die Weltherrschaft anstrebt – schon bald trifft man Entscheidungen, die ganze Epochen prägen.

Die Mischung aus Strategie, Diplomatie und Ressourcenmanagement ist unübertroffen, und das neue Drei-Zeitalter-System sorgt für eine einzigartige Abwechslung, die jedes Spiel neu und spannend macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Sid Meier’s Zivilisation VII“ knüpft an seine legendären Vorgänger an und bietet neue Spielmechaniken, die das Spiel frisch und spannend halten. Das Grand-Strategy-Gameplay in Verbindung mit dem neuen Drei-Zeitalter-System bietet sowohl erfahrenen Spielern als auch Neulingen tiefgreifende strategische Entscheidungsmöglichkeiten.

Die wahre Stärke liegt jedoch im Detail, denn jede Entscheidung fühlt sich bedeutungsvoll an. In dieser Hinsicht hat sich das Spiel im Vergleich zu seinen Vorgängern verbessert, ebenso wie in fast allen anderen Bereichen. Und auch wenn es noch einige Ecken und Kanten gibt, die geglättet werden müssen, ist es ein wirklich großartiger Titel, insbesondere für alle, die Strategiespiele lieben.

Mein Fazit: Zivilisation VII verfeinert die legendäre „Noch eine Runde“-Formel mit sinnvollen Neuerungen, die dafür sorgen, dass sich die Serie auch nach Jahrzehnten der Dominanz noch immer frisch anfühlt. Strategie-Fans werden unzählige Stunden damit verbringen, in diesem neuesten Meisterwerk von Firaxis.

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17. Fortnite [Das beste kostenlose Battle-Royale-Spiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Epic Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 144 Stunden

Fortnite ist eines von diesen unvergessliche Battle-Royale-Spiele das einen immer wieder zurückkommen lässt. Es kommt einem vor, als gäbe es das schon ewig, und doch geht es nicht nur weiter, sondern wird auch immer besser.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mein erstes Match gestartet habe. Die rasante Action war unglaublich spannend, und doch war der Aufbau-Teil einfach überwältigend. Aber sobald alles zusammenpasst, gibt es einfach nichts Vergleichbares. Der Nervenkitzel, sich ins Spiel zu stürzen, nach Beute zu suchen und zu versuchen, andere Spieler auf sich ständig verändernden Karten zu überlisten, wird nie langweilig.

Das Beste an dem Spiel ist wohl, dass es sich ständig weiterentwickelt. Die neuen Updates sorgen immer wieder für Abwechslung, und die Herausforderungen halten das Spiel spannend. Es ist bereits auf so gut wie jeder modernen Spielplattform erhältlich, und jetzt, sobald Schalter 2 Mit den neuen Drops wird es noch spannender.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortnite ist nach wie vor das einflussreichste Battle-Royale-Spiel – dank seiner rasanten Action und der ständigen Updates, die für Abwechslung sorgen. Seine einzigartige Bau-Mechanik und die sich ständig weiterentwickelnden Spielkarten bieten ein Erlebnis, das die Spieler immer wieder zurückkommen lässt.

Also, wenn du Battle-Royale-Spiele magst, probier es doch mal aus. Es gehört nicht ohne Grund zu den besten Spielen. Ach ja, und es ist kostenlos!

Mein Fazit: Fortnite bleibt dank ständiger Weiterentwicklung und eines einzigartigen Bausystems, das kein Konkurrent erfolgreich nachahmen konnte, der König der Battle-Royale-Spiele. Epic Games hat ein kulturelles Phänomen geschaffen, das weiterhin Trends setzt, anstatt ihnen zu folgen.

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18. Deltarune [Das beste Indie-RPG auf der Switch 2]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2018 (Kapitel 1), 2021 (Kapitel 2) Entwickler Toby Fox Durchschnittliche Spielzeit ~ 10 Stunden

Deltaruneist ein weiteresfantastisches Indie-Spiel das einen vom ersten Moment an in seinen Bann zieht. Seine schrulligen Charaktere, die tiefgründige Handlung und die einzigartige Kampfmechanik sind einfach brillant.

Die Mischung aus Humor, Emotionen und Absurdität sorgt dafür, dass man in einem Moment lacht und im nächsten tief bewegt ist. Die Weltgestaltung ist fantastisch, mit lebendigen Bildern, die einen in jeden Bereich hineinziehen.

Der rundenbasierte Kampf ist zwar einfach, aber durchaus raffiniert, und dank der verschiedenen Optionen im Mehrspielermodus macht es richtig Spaß, das Spiel mit Freunden zu spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Deltarune“ erobert die Herzen der Spieler mit seinem schrulligen Humor, seiner emotionalen Tiefe und seinen unvergesslichen Charakteren. Seine frische Herangehensweise an rundenbasierte Kämpfe und storygetriebene Abenteuer macht es zu einem herausragenden Indie-Spiel und beweist, dass der Charme der Serie nach wie vor ungebrochen ist.

Auch wenn das Tempo manchmal etwas langsam wirkt, machen die Charaktere und die Handlung das wieder wett. Von den vier geplanten Kapiteln sind bei Deltarune derzeit zwei erschienen. kostenlos erhältlich, während der Rest erst ausgezahlt wird, wenn sie zusammen mit Schalter 2.

Mein Fazit:Deltarune fängt Toby Fox’ typische Mischung aus herzlicher Erzählkunst und schrägem Humor ein und schafft sich dabei eine eigene Identität, die sich von „Undertale“ abhebt. Dieses episodische Abenteuer beweist, dass Indie-Spiele in puncto emotionaler Wirkung und kreativer Vision durchaus mit AAA-Titeln mithalten können.

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19. Puyo Puyo Tetris 2 [Das beste Puzzle-Mashup-Spiel für die Switch 2]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Mischen Durchschnittliche Spielzeit ~ 14 Stunden

Puyo Puyo Tetris 2 ist eines von diesen fesselnde Rätselspiele das dich mit seinem rasanten Gameplay und dem endlosen Mehrspielermodus in seinen Bann ziehen wird, sodass du dich schnell dabei wiederfindest, bis spät in die Nacht mit deinen Freunden zu spielen.

Die farbenfrohe Grafik und die flüssigen Animationen sorgen für ein frisches Spielerlebnis, und die Vielzahl an Spielmodi sorgt für Abwechslung, egal ob man alleine oder im lokalen Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielt.

Was dieses Spiel wirklich von anderen Puzzlespielen unterscheidet, ist die strategische Tiefe, die man darin findet Tetris und die schrullige, ausgelassene Atmosphäre von Puyo Puyo. Das macht einfach riesigen Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Puyo Puyo Tetris 2“ bietet eine einzigartige Mischung aus zwei legendären Puzzle-Reihen mit strategischer Tiefe und chaotischem Spielspaß. Ganz gleich, ob du alleine oder mit Freunden spielst – die Wettbewerbs- und Kooperationsmodi sorgen für fesselnden Spielspaß und bieten stundenlange Unterhaltung beim Lösen von Rätseln.

Wenn es einen Nachteil gibt, dann ist es, dass es schwierig sein kann, das Spiel zu meistern, besonders in den späteren Phasen, aber genau das macht seinen Reiz aus.

Mein Fazit:Puyo Puyo Tetris 2 vereint zwei Puzzle-Giganten in einem einzigen fesselnden Spiel, das sowohl im Wettkampf- als auch im Koop-Modus überzeugt. Mischen hat das ultimative Puzzle-Mashup für Spieler entwickelt, die sich nach strategischer Tiefe sehnen, verpackt in chaotischem, farbenfrohem Spielspaß.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Switch-2-Spielen

Wenn es um die Besten geht Schalter 2Was Spiele angeht, gibt es für jeden Spielertyp den perfekten Titel. Die verbesserte Hardware holt sowohl aus Exklusivtiteln als auch aus optimierten Portierungen das Beste heraus und macht dies zur stärksten Starttitelreihe Nintendo wie seit Jahren nicht mehr.

Für Rennsportfans → Mario Kart World . Die Open-World-Revolution verwandelt klassische Kartrennen in einen riesigen Spielplatz, auf dem 24 Fahrer in dynamischen Umgebungen gegeneinander antreten und so das ambitionierteste Mario Kart das beste Erlebnis aller Zeiten.

. Die Open-World-Revolution verwandelt klassische Kartrennen in einen riesigen Spielplatz, auf dem 24 Fahrer in dynamischen Umgebungen gegeneinander antreten und so das ambitionierteste Mario Kart das beste Erlebnis aller Zeiten. Für Kooperationspartner → Geteilte Fiktion . Dieses genreübergreifende Abenteuer wechselt nahtlos zwischen verschiedenen Spielstilen und atemberaubenden Welten hin und her, sodass sich jede Spielsitzung mit deinem Partner wie ein völlig neues Erlebnis anfühlt, das euch beide von Anfang bis Ende fesselt.

. Dieses genreübergreifende Abenteuer wechselt nahtlos zwischen verschiedenen Spielstilen und atemberaubenden Welten hin und her, sodass sich jede Spielsitzung mit deinem Partner wie ein völlig neues Erlebnis anfühlt, das euch beide von Anfang bis Ende fesselt. Für Fans gemütlicher Spiele → Animal Crossing: New Horizons . Die verbesserteSchalter 2 Diese Ausgabe erweckt dein Inselparadies mit verbesserter Grafik und der Möglichkeit, bis zu 11 Freunde gleichzeitig einzuladen, zum Leben – damit ist sie der ultimative Rückzugsort für Spieler, die sich entspannen und in ihrem eigenen Tempo ihre perfekte Welt erschaffen möchten.

. Die verbesserteSchalter 2 Diese Ausgabe erweckt dein Inselparadies mit verbesserter Grafik und der Möglichkeit, bis zu 11 Freunde gleichzeitig einzuladen, zum Leben – damit ist sie der ultimative Rückzugsort für Spieler, die sich entspannen und in ihrem eigenen Tempo ihre perfekte Welt erschaffen möchten. Für Fantasy-Fans → Hogwarts Legacy. Das authentischste Spiel aus der Welt der Zauberei, das je entwickelt wurde, lässt dich deine magischen Träume in einem detailgetreu gestalteten Hogwarts ausleben, das sich wahrhaft lebendig anfühlt und an jeder Ecke Geheimnisse bereithält.

Ganz gleich, welche Art von Spielen Sie bevorzugen, die Schalter 2Die Bibliothek hat gerade etwas Unglaubliches zum Anhören parat!

Häufig gestellte Fragen