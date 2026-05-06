Los 19 mejores juegos para Switch 2 a los que puedes jugar ahora mismo

Lo mejorInterruptor 2 los juegos demuestran exactamente por qué Nintendo«La última consola de es un avance enorme. Desde que laInterruptor 2 Desde su lanzamiento, la disponibilidad ha mejorado considerablemente, lo que hace que sea mucho más fácil conseguir uno por Internet o en las tiendas sin tener que lidiar con revendedores ni con la escasez de existencias.

Si ya te has hecho con la nueva consola, He seleccionado cuidadosamente los juegos imprescindibles que no te puedes perder ahora mismo. Esta lista incluye tanto títulos exclusivos para Switch 2 como versiones mejoradas de juegos originales de Switch que aprovechan al máximo la retrocompatibilidad de la consola y su rendimiento mejorado.

Aquí están los mejoresInterruptor 2 juegos que hacen que la consola valga cada céntimo que cuesta.

Nuestra selección de los mejores juegos para Switch 2

La verdad es que hay un montón de cosas increíbles Interruptor 2 juegos. Sin embargo, si juegas en PC, en consolas de la última generación y de la nueva generación, o incluso en la primera Interruptor… muchos de estos títulos ya están disponibles y te están esperando.

Aquí tienes un adelanto con nuestras mejores propuestas:

Mario Kart World (2025) – La evolución definitiva del querido juego de carreras de Nintendo, ahora en un formato de mundo abierto a gran escala con carreras de hasta 24 jugadores, condiciones meteorológicas dinámicas y un caos todoterreno que hace que cada circuito sea inolvidable. La leyenda de Zelda: Breath of the Wild / Lágrimas del Reino (2017 / 2025) – Dos de las aventuras más impresionantes jamás creadas, ahora mejoradas para la Switch 2 con un rendimiento más fluido, cargas más rápidas y unos gráficos más detallados que hacen que Hyrule cobre más vida que nunca. Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2026) – El simulador de vida acogedor por excelencia, en el que construirás la isla de tus sueños desde cero, decorarás cada rincón, entablarás amistad con encantadores vecinos animales y vivirás a tu propio ritmo en un paraíso infinitamente relajante.

¿Lo ves? Ya está de maravilla, y aún quedan muchos más juegos en la lista. ¡Así que únete a mí y sigue bajando, porque esto va a ser todo un viaje!

Los 19 mejores juegos para Switch 2 para todo tipo de jugadores

El texto completoInterruptor 2 La oferta de juegos, aunque solo contemos los de terceros, es sencillamente impresionante. Han mencionado títulos como Hollow Knight: Silksong, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, yLos Duskbloods, que esDe FromSoftware sucesor espiritual de Bloodborne. ¿Cómo no vas a emocionarte al oír eso?

He estado jugando a estos títulos en mi Interruptor 2, y la mejora en el rendimiento con respecto al original es realmente impresionante. Pero, aunque todavía tendremos que esperar a esos éxitos casi asegurados, algunos de los lanzamientos más importantes de los últimos tiempos ya están disponibles en este mismo momento. Así que, en lugar de perder más tiempo, vamos a ponernos manos a la obra.

1. Mario Kart World [Lo mejor para carreras de karts a gran escala y el caos de un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Nintendo EPD (con la colaboración de 1-Up Studio, Monolith Soft y Bandai Namco) Duración media de la partida ~ 15-20 horas

Prepárate para salir a la pista de una forma totalmente nueva con Mario Kart World. Como título exclusivo de lanzamiento para la Nintendo Switch 2, traslada el karting clásico a un mundo abierto con hasta 24 pilotos de un solo golpe, atajos todoterreno, saltos por paredes y recorridos por raíles que llevan a la serie a un territorio totalmente nuevo.

Cuando me lancé, la libertad fue la primera en sufrir el golpe: conduce entre un campo y otro, explora el mapa y enfréntate al nuevo «Gira Knockout» modo en el que los rivales van quedando eliminados a medida que avanzas en la carrera. Los controles son precisos, como en un juego tradicional de Mario Kart, pero las carreteras de mundo abierto hacen que el caos sea aún más divertido.

Es una pasada tanto para los jugadores ocasionales como para los fanáticos de los karts. Solo hay un pequeño inconveniente: la pantalla dividida para el modo de mundo abierto no estaba lista en el momento del lanzamiento, lo que se percibió como una oportunidad perdida para el modo cooperativo local.

Por qué lo elegimos Mario Kart World reinventa las clásicas carreras de karts con enormes circuitos de mundo abierto, condiciones meteorológicas dinámicas y un auténtico caos multijugador que hace que cada carrera sea impredecible y divertida.

Visualmente, el juego destaca por sus campos de setas llenos de color, los horizontes urbanos al atardecer y los cambios meteorológicos dinámicos que alteran el ambiente durante la carrera. El diseño de sonido combina elementos familiares Mario Kart temas con temas musicales novedosos que avivan el entusiasmo. El estilo artístico se decanta por un aspecto ligeramente más caricaturesco y expresivo que destaca en el nuevo hardware.

Mi veredicto:Mario Kart World representa la evolución más audaz de la franquicia hasta la fecha, transformando las carreras de karts tradicionales en un mundo abierto que se nutre del caos y la exploración. El caos de 24 jugadores y los entornos dinámicos lo convierten en un título imprescindible para cualquiera que busque diversión competitiva en Interruptor 2.

★ Ideal para carreras de karts a gran escala y el caos de un mundo abierto Mario Kart World Compra en Eneba

2. La leyenda de Zelda [Los mejores juegos de Zelda para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, Wii U, Nintendo Switch 2 Año de estreno 3 de marzo de 2017 (Switch/Wii U); 5 de junio de 2025 (Switch 2) Desarrollador Grupo de Producción n.º 3 de Nintendo EPD Duración media de la partida Historia principal: ~45-55 horas; Para completistas: más de 100 horas

«Breath of the Wild» redefinió la serie de Zelda, y «Lágrimas del Reino» tomó lo que ya fantásticos juegos de Zelda a nuevas cotas con una exploración aún más impresionante, mayor libertad creativa y momentos inolvidables. Ahora, con el lanzamiento de la Switch 2, ambos títulos han recibido una actualización gratuita que mejora el rendimiento, con gráficos mejorados, tiempos de carga más rápidos y una jugabilidad más fluida.

Estas actualizaciones aprovechan al máximo el hardware mejorado de la Switch 2 y ofrecen gráficos mejorados con mayores velocidades de fotogramas, lo que hace que el vasto mundo de Hyrule resulte aún más envolvente y espectacular que antes. Tanto si estás explorando los paisajes de *Breath of the Wild* como si te sumerges en las épicas aventuras de *Lágrimas del Reino*, la experiencia nunca ha sido mejor.

Por qué lo elegimos Los juegos de «La leyenda de Zelda» redefinen el género de acción y aventura con vastos mundos abiertos y acertijos que ponen a prueba tanto la mente como el corazón. Con unos gráficos mejorados y una jugabilidad más fluida en la Switch 2, *Breath of the Wild* y *Lágrimas del Reino* ofrecen la experiencia definitiva de *Zelda*.

Si aún no has descubierto la magia de Hyrule, las versiones actualizadas están disponibles para la Switch 2 y ofrecen una experiencia aún más pulida y cautivadora. O, si lo prefieres, puedes seguir disfrutándolas en la Switch original, pero las mejoras de la Switch 2 merecen sin duda la pena.

Mi veredicto:AmbosBreath of the Wild and Lágrimas del Reino siguen marcando la pauta en los juegos de aventuras de mundo abierto, y elInterruptor 2 Las mejoras dan un nuevo aire a los ya impresionantes paisajes de Hyrule. Estas versiones mejoradas demuestran que un diseño de juego excepcional se vuelve aún más mágico con un hardware mejorado.

★ Los mejores juegos de Zelda para Switch 2 La leyenda de Zelda Compra en Eneba

3. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [La mejor experiencia de simulación de una vida tranquila]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2020 (Cambio 2: 2026) Desarrollador Planificación y desarrollo de Nintendo Entertainment Duración media de la partida Doscientas horas

Llegué a mi isla en Animal Crossing: Nuevos Horizontes and enseguida me dejé llevar por el ambiente relajado que ofrece. Estás construyendo la casa de tus sueños, decorando cada rincón y entablando amistad con unos vecinos animales muy peculiares que, de alguna manera, parecen amigos de verdad.

Cuando juego, siento como si estuviera creando mi propio pequeño paraíso. En un momento estoy pescando en la orilla mientras se pone el sol; al siguiente estoy remodelando acantilados para crear el jardín con cascada perfecto. El Interruptor 2Esta edición lleva los gráficos a un nuevo nivel con una iluminación más fluida y me permite invitar a hasta 11 amigos a mi isla a la vez.

Por qué lo elegimos Animal Crossing: Nuevos Horizontes es perfecto para cualquiera que busque un poco de creatividad sin presiones y una relajación auténtica. Combina a la perfección las tareas diarias con los objetivos a largo plazo, y la versión mejorada Interruptor 2 Esta versión hace que todo luzca precioso sin alterar lo que lo hace especial.

¿Niveles de dificultad?Cualquiera puede leerlo y disfrutarlo. El avance se adapta totalmente a tu ritmo, así que no hay ninguna presión. Mi única queja: la gestión del inventario sigue resultando un poco engorrosa, sobre todo a la hora de decorar grandes espacios al aire libre.

Nintendo La presentación es todo un acierto. El estilo artístico es cálido y acogedor, los cambios de estación aportan frescura a la isla y esos pequeños detalles, como el susurro de las hojas y el suave vaivén de las olas, crean el ambiente perfecto. La edición mejorada realmente pone de manifiesto lo que el Interruptor 2puedo hacerloteniendo en cuenta la distancia de dibujado y la iluminación.

Mi veredicto: Animal Crossing: Nuevos Horizontes sigue siendo el referente indiscutible de los simuladores de vida acogedores; es encantador, infinitamente creativo y la actualización que se avecina trae aún más novedades para Nintendo Switch.

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4. Donkey Kong Bananza [Lo mejor en potencia para juegos de plataformas de nueva generación]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Planificación y desarrollo de Nintendo Entertainment Duración media de la partida ~30 horas

Me lancé aDonkey Kong Bananza y al instante sentí la adrenalina propia de los juegos de arcade. Estás explorando enormes niveles subterráneos, arrasando con todo a tu paso gracias al físico ultradestructivo de DK y pasando por transformaciones alocadas.

Cuando juego, siento como si estuviera liberando la bestia que lleva dentro DK. En un momento estoy atravesando un túnel de lava transformado en elefante, devorando grandes extensiones de terreno; al siguiente, estoy deslizándome sobre el hielo como una cebra a la caza de gemas con forma de plátano.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Bananza es ideal para los aficionados a los juegos de plataformas que estén listos para dar un salto cualitativo. Destaca por su mezcla de tradición e innovación; es trepidante y original, perfecto para cualquiera que quiera vivir una auténtica aventura de gorilas en el Interruptor 2.

¿Niveles de dificultad? Es lo bastante accesible como para empezar a jugar, pero la exploración más profunda y el sistema de mejoras me dan motivos para seguir adelante. Mi única queja: la cámara se atasca en los espacios más estrechos y la velocidad de fotogramas flaquea cuando el mundo se vuelve una locura.

Nintendo se ha marcado un objetivo ambicioso con este proyecto. El diseño artístico es colorido y rebosa energía. La banda sonora es trepidante, y la destrucción del terreno destaca especialmente: los bloques se desmoronan, el suelo se agrieta y cada explosión se siente con fuerza. Me encanta cómo el mundo se adapta a DK, y no al revés.

Mi veredicto:Donkey Kong Bananza destaca como el mejor juego de plataformas creado para esta consola; una diversión desenfrenada y trepidante que premia tanto los saltos como la exploración.

★ Lo mejor en potencia para juegos de plataformas de nueva generación Donkey Kong Bananza Compra en Eneba

5. Ficción dividida [El mejor juego de aventuras cooperativo para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Hazelight Studios Duración media de la partida ~ 14 horas

¿Alguna vez has querido sumergirte en un juego de aventuras exclusivo ¿Que es como una mezcla de tus juegos favoritos con un montón de sorpresas maravillosas? Ficción dividida Es exactamente eso, y os mantendrá en vilo tanto a ti como a quien sea tu compañero.

En un momento estás recorriendo una ciudad de ciencia ficción iluminada con luces de neón y, al siguiente, explorando un bosque mágico. Ah, y todo ello mientras vas pasando por diferentes géneros de videojuegos, todos ellos combinados a la perfección.

Los acertijos son ingeniosos y exigen un verdadero trabajo en equipo. Los combates son emocionantes y la historia te mantiene en vilo.

Por qué lo elegimos El enfoque único de Split Fiction respecto al juego cooperativo es lo que realmente lo distingue. Combina a la perfección múltiples géneros en una narrativa en constante evolución. Esta novedosa experiencia cooperativa, junto con la variedad de entornos, garantiza que ninguna partida sea igual a otra.

En resumen, si te gustan los juegos como Se necesitan dos and Una salida, esto es lo mismo, pero diez veces mejor. Puede que hoy en día no se saquen muchos juegos cooperativos, pero cuando lo hacen, no te los puedes perder.

Mi veredicto:Ficción dividida se erige como el nuevo referente de los juegos cooperativos, entrelazando a la perfección múltiples géneros en una aventura narrativa cohesionada que nunca pierde fuelle. A los amantes del modo cooperativo les resultará imposible dejar de jugar a esta obra maestra que fusiona distintos géneros.

★ El mejor juego de aventuras cooperativo para Switch 2 Ficción dividida Compra en Eneba

6. Cyberpunk 2077: Edición Definitiva [El mejor juego de rol futurista de mundo abierto para Switch 2]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2020 Desarrollador CD Projekt Red Duración media de la partida ~ 62 horas

A pesar de todo el revuelo que causó su estreno, Cyberpunk 2077 Es, sin lugar a dudas, uno de los juegos de rol más envolventes a los que he jugado en años. Simplemente no hay ningún otro juego con una atmósfera como esa.

Te sumerges en Night City, una ciudad bañada en luces de neón y sumida en un caos infinito, donde cada decisión determina tu camino y la vida de quienes te rodean. El mundo está realmente vivo, rebosante de posibilidades, y la historia es increíblemente apasionante, lo que te hace vivirla de verdad, no solo jugar en ella.

Aunque es innegable que el juego tuvo un lanzamiento bastante accidentado, desde entonces se ha redimido con creces.

Por qué lo elegimos Cyberpunk 2077 destaca por su mundo profundamente envolvente y su jugabilidad centrada en la narrativa. Night City es una metrópolis viva y palpitante, y las notables mejoras introducidas tras su lanzamiento la han convertido en una de las experiencias de rol más singulares del mercado.

Es realmente único en su género, pero si te encantan los grandes juegos de rol de mundo abierto con historias envolventes, hay otros juegos geniales como Cyberpunk 2077 que quizá te encante. Es sin duda uno de los mejores Nintendo Switch 2catálogo de juegos.

Mi veredicto: Cyberpunk 2077 ha pasado de ser un lanzamiento problemático a convertirse en una de las experiencias de rol más cautivadoras que existen, y Night City ya está a la altura de su potencial inmersivo. ElInterruptor 2 Esta versión para consolas portátiles lleva esta obra maestra bañada en neón al mundo de los juegos portátiles sin renunciar a su ambicioso alcance.

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7. Hades II [El mejor juego de acción roguelike para Switch 2]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, Switch, Switch 2 Año de estreno 2024 (acceso anticipado) Desarrollador Supergiant Games Duración media de la partida ~ 35 horas

Soy un gran fan de la versión original Hades juego, así que cuando me enteré de que va a salir una secuela de este juego roguelike emblemático, estaba encantado. Y déjame decirte que, aunque todavía se trata de un título en acceso anticipado, no defrauda.

En esta ocasión, te pones en la piel de Melinoë, la hermana de Zagreus, lo cual, sinceramente, supone un giro muy original. Al meterte en el papel de la hija de Hades, la historia te atrapa de inmediato. Y en cuanto al combate, es tan fluido y emocionante como siempre, con armas y habilidades aún más poderosas con las que experimentar.

La banda sonora también es una pasada. Cada ritmo parece empujarte hacia adelante, haciendo que cada carrera resulte emocionante. Y lo mejor de todo es que el juego sigue puliéndose de cara al lanzamiento definitivo, así que ya sabes que solo puede ir a mejor.

Por qué lo elegimos La emocionante continuación de las mecánicas roguelike del juego original que ofrece Hades II, ahora con un nuevo protagonista y nuevas habilidades, mantiene la adrenalina a flor de piel. La narrativa característica de Supergiant Games y sus impresionantes gráficos convierten a este título en una experiencia imprescindible dentro del género roguelike.

Aun así, si tienes tantas ganas de jugarlo como las tenía yo, ya está disponible. E incluso en su estado actual, diría que… Hades 2 merece la pena dedicarle tiempo.

Mi veredicto:Hades II amplía todo lo que hizo legendario al juego original, al tiempo que introduce nuevas mecánicas y un protagonista fascinante que mantiene la fórmula roguelike con un toque innovador. Supergiant Games demuestra una vez más que saben cómo crear una acción adictiva y llena de historia que hace que los jugadores vuelvan una y otra vez para «solo una partida más».

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8. Yakuza 0 [El mejor juego de acción y drama policíaco para Switch 2]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch 2 Año de estreno 2015 Desarrollador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida ~ 64 horas

Yakuza 0 Es la experiencia de puro caos más emocionante y divertida que he vivido nunca en un juego, y es absolutamente increíble. Es como tu propia aventura, en la que tú decides cuánto crimen y cuánta comedia quieres.

En un momento estás en una pelea callejera brutal, acabando con matones con combos espectaculares. Al siguiente, estás regentando un club de cabaret, cantando en el karaoke o apostando en carreras de coches de bolsillo.

La historia es sin duda una de las Los mejores juegos de Yakuza, mientras que las misiones secundarias siguen siendo igual de legendarias y te sorprenden casi siempre.

Por qué lo elegimos Yakuza 0 ofrece una mezcla extraordinaria de acción trepidante y contenido secundario peculiar, algo único en el género. Su cautivadora historia de lealtad y crimen, combinada con actividades desenfadadas como el karaoke y los minijuegos, crea una experiencia rica e impredecible.

Por supuesto, si nunca has jugado a estos juegos, debes saber que, aparte de eso, el ritmo puede resultar bastante lento en algunos momentos. Pero, salvo por eso, sin duda es un juego que no te puedes perder.

Mi veredicto:Yakuza 0 combina magistralmente el drama policíaco con la comedia absurda, lo que da lugar a una experiencia que resulta singularmente impredecible en todo momento. Los jugadores que busquen un juego capaz de hacerles reír, llorar y luchar, todo ello en el espacio de una misma hora, encontrarán aquí su juego ideal.

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9. Hogwarts Legacy [La mejor aventura del Mundo Mágico para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2023 Desarrollador Avalanche Software Duración media de la partida ~ 45 horas

Para todos los jugadores que, en el fondo, son magos o brujas, Hogwarts Legacy es un sueño hecho realidad. Ningún otro juego te permite vivir el Mundo Mágico como este, y es sencillamente espectacular.

En cuanto recorrí los pasillos del castillo, exploré los pasadizos secretos y sobrevolé el Bosque Prohibido, me sentí como si estuviera en una de las películas y, ni que decir tiene, me quedé prendado.

Es, sin duda, uno de los juegos más envolventes que hay, y da la sensación de estar vivo en casi todos los sentidos de la palabra.

Por qué lo elegimos «Hogwarts Legacy» permite a los jugadores vivir su fantasía como bruja o mago en una versión de mundo abierto del Mundo Mágico, creada con gran detalle. La atención al detalle a la hora de plasmar la magia de las películas, combinada con una trama original y cautivadora, lo convierte en un juego imprescindible para cualquier fan.

Sin embargo, si estás esperando a que salga para Switch 2 para poder volver a jugarlo, ¿por qué no echas un vistazo a otros juegos geniales como Hogwarts Legacy, como La leyenda de Zelda or Fire Emblem?

Mi veredicto: Hogwarts Legacy captura la magia del Mundo Mágico de una forma más completa que cualquier otro juego anterior, convirtiendo las fantasías infantiles en una realidad interactiva. Los seguidores de la saga descubrirán que esta es la mejor manera de vivir la experiencia de ser estudiante en Hogwarts.

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10. Street Fighter 6 [El mejor juego de lucha competitiva para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2023 Desarrollador Capcom Duración media de la partida ~ 32 horas

Street Fighter 6 tiene todo lo que un buen juego de lucha debe tener: es rápido, espectacular y rebosa estilo. Aunque hay otros juegos que se le acercan, ninguno lo hace mejor, y precisamente por eso es tan increíble.

El combate resulta fluido, pero sigue teniendo ese impacto contundente que hace que cada puñetazo, cada patada y cada movimiento especial resulten muy satisfactorios. La plantilla está repleta de personajes, desde leyendas clásicas como Ryu y Chun-Li hasta caras nuevas con movimientos espectaculares.

Tanto si pones a prueba tus habilidades en línea como si te enfrentas a tus amigos en modo local, siempre hay alguien que te anima a mejorar. Y, por supuesto, no te olvides del modo World Tour.

Por qué lo elegimos Street Fighter 6 es el juego de lucha competitiva definitivo, con combates fluidos y elegantes y una amplia plantilla de personajes. La combinación de la jugabilidad tradicional y nuevas características, como el modo World Tour, lo distingue del resto de títulos de la serie.

En pocas palabras, Street Fighter 6 es, sin lugar a dudas, uno de los los mejores juegos de lucha y uno de los mejores juegos de la serie. No te lo pierdas, sobre todo si te encanta Super Smash Bros y otros títulos similares.

Mi veredicto:Street Fighter 6 revitaliza el género de los juegos de lucha gracias a su pulido sistema de combate y a su amplio contenido, que resulta atractivo tanto para los principiantes como para los veteranos. Capcom ha creado el más accesible y, al mismo tiempo, profundamente competitivo Street Fighterhasta la fecha.

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11. Kunitsu-Gami: El camino de la diosa [El mejor juego de acción y estrategia infravalorado para Switch 2]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2024 Desarrollador Capcom Duración media de la partida ~ 20 horas

Kunitsu-Gami: El camino de la diosa, elun impresionante juego de estrategia en tiempo real que salió a la venta el año pasado, pasó totalmente desapercibida para la mayoría. De hecho, yo mismo la descubrí por pura casualidad hace un par de semanas. Sin embargo, es absolutamente increíble y, sin duda, merece toda tu atención.

Imagina un juego en el que te sumerges en el folclore japonés, con una historia épica y llena de acción y unos gráficos espectaculares. Encarnas a Soh, cuya misión es proteger una montaña sagrada de oleadas de enemigos sobrenaturales, al tiempo que guías a la diosa en su viaje de purificación. Y sí, es tan increíble como parece.

Por qué lo elegimos Kunitsu-Gami es una novedosa mezcla de estrategia en tiempo real y acción, ambientada en el folclore japonés. Su cautivador estilo visual y sus dinámicas mecánicas de combate lo convierten en un juego destacado, especialmente para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan un toque único.

Me he pasado horas divirtiéndome probando diferentes habilidades y estrategias. Es uno de esos juegos que, a pesar de ser un título de acción, te hace seguir pensando en él mucho tiempo después de haberlo dejado. ¿Y qué hay mejor que eso?

Mi veredicto: Kunitsu-Gami combina la estrategia en tiempo real con la acción de una forma que resulta realmente novedosa, todo ello envuelto en una impresionante estética inspirada en el folclore japonés. Esta joya infravalorada merece mucha más atención de la que recibió en su lanzamiento.

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12. Elden Ring [El mejor juego de rol de acción y desafío para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Duración media de la partida ~ 140 horas (juego principal + DLC)

Para los que disfrutan con un buen reto, Elden Ring es sencillamente incomparable. Es grandioso, misterioso y está repleto de momentos que te dejan boquiabierto, incluyendo un mundo absolutamente espectacular, coescrito por el propio George R. R. Martin.

En un momento estás cabalgando por campos dorados y, al siguiente, te encuentras cara a cara con un jefe aterrador capaz de aplastarte de dos golpes. Pero ahí reside precisamente su encanto, porque cada paso que das hacia adelante se siente como algo que realmente te has ganado.

Por supuesto, al igual que cualquier otro Dark Souls El juego es difícil, así que prepárate para darlo todo. También es largo, pero vale la pena cada segundo.

Por qué lo elegimos Elden Ring es una obra maestra del diseño de mundos abiertos, con su vasto universo interconectado y sus combates exigentes. Su colaboración con George R. R. Martin y la dificultad característica de FromSoftware lo distinguen del resto y crean una experiencia tan gratificante como brutal.

Ah, y mientras esperas a que salga el juego… Edición Deslustradacaer sobreInterruptor 2, hay un montón de juegos geniales como Elden Ring No te lo pierdas.

Mi veredicto:Elden RingrepresentaFromSoftwareLa obra maestra de [título], que combina una dificultad implacable con un mundo abierto tan vasto y misterioso que parece cobrar vida. La colaboración entre Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin ha dado lugar al desafío definitivo para aquellos jugadores que desean sentir que sus victorias se han ganado de verdad.

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13. Final Fantasy VII Remake Intergrade [El mejor JRPG reimaginado para Switch 2]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, Switch 2 Año de estreno 2020 Desarrollador Square Enix Duración media de la partida ~ 48 horas (juego principal + DLC)

Final Fantasy VII Remake es una carta de amor a uno de los mejores juegos de rol de la historia, y es sencillamente increíble. Desde el primer momento en que pisas las calles iluminadas con luces de neón de Midgar, te engancha, y a partir de ahí solo va a mejor.

El combate se aleja de la fórmula tradicional y, en su lugar, combina a la perfección la acción en tiempo real con las batallas por turnos, lo que hace que cada enfrentamiento sea realmente intenso.

Además, la historia está mucho más desarrollada, lo que la hace mucho más emotiva que antes y da mucha vida a los personajes y al lugar en el que viven.

En resumen, derrotar a un escorpión robótico gigante con una Espada Buster nunca había sido tan satisfactorio.

Por qué lo elegimos «Final Fantasy VII Remake» reinterpreta uno de los JRPG más queridos con unos gráficos impresionantes y un sistema de combate que combina la acción con la mecánica clásica por turnos. El desarrollo más profundo de los personajes y las tramas ampliadas dan vida a Midgar y a sus personajes como nunca antes se había visto.

Aunque solo es la primera parte de la aventura completa, sigue siendo un juego imprescindible. Tanto si eres un Final Fantasyjuego Tanto si eres un veterano como si simplemente te encantan los RPG épicos de mundo semiabierto, este juego se merece un hueco en tu colección.

Mi veredicto: Final Fantasy VII Remake reinterpreta un clásico muy querido respetando su legado, creando algo que resulta a la vez nostálgico y totalmente moderno. Square Enix ha demostrado que reinterpretar juegos emblemáticos puede llevarlos a nuevas cotas cuando se hace con este nivel de esmero y ambición.

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14. HITMAN: El mundo del asesinato [El mejor juego de sigilo de mundo abierto para Switch 2]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2021 Desarrollador Square Enix Duración media de la partida ~ 47 horas

Ponte en la piel de Agente 47, un maestro del arte del asesinato con un talento especial para resolver problemas de forma creativa. En HITMAN: El mundo del asesinato… los juegos de sigilo alcanzan su máxima expresión.

Cada nivel de este un juego de espías apasionante es un rompecabezas complejo, con un objetivo aparentemente sencillo: eliminar a tu objetivo. Pero, ¿cómo se hace? Ahí es donde surge la magia. Envenena su bebida, haz que se caiga una lámpara de araña o disfrazate de camarero: las posibilidades son casi infinitas.

El juego ofrece una experiencia de mundo abierto a gran escala en escenarios impresionantes, desde un bullicioso rascacielos de Dubái hasta un viñedo en Argentina. La atención al detalle es increíble, y la IA te mantiene en vilo.

Por qué lo elegimos HITMAN: World of Assassination destaca por ofrecer a los jugadores la libertad de eliminar a sus objetivos de forma creativa en una amplia variedad de entornos. El nivel de detalle y la flexibilidad a la hora de abordar cada misión proporcionan una rejugabilidad infinita y aportan innovación al juego de sigilo.

No hay mucho argumento, pero eso no es un gran problema, porque estos modernos… HITMAN En estos juegos, lo más importante es la jugabilidad. Una vez que te adentres en ellos, nunca volverás a jugar a los juegos de sigilo de la misma manera. Pruébalos, confía en mí. No te arrepentirás.

Mi veredicto:HITMAN: El mundo del asesinato perfecciona la fórmula del juego de mundo abierto de sigilo al ofrecer a los jugadores una libertad sin precedentes para abordar las misiones de asesinato como mejor les parezca. La recopilación de la trilogía se erige como la experiencia definitiva de sigilo para aquellos jugadores que valoran la creatividad por encima de la fuerza bruta.

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15. Los forajidos de Star Wars [El mejor juego de Star Wars de mundo abierto para Switch 2]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2024 Desarrollador Entretenimiento a lo grande Duración media de la partida ~ 34 horas

Si eres fan de Star Wars, probablemente pueda asegurarte que siempre has deseado un juego de mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars. Yo, desde luego, sí. Por eso fue tan increíble poder jugar por fin a Los forajidos de Star Wars – una simplesin igualLa Guerra de las Galaxiasjuego.

En la piel de Kay Vess, una forajida astuta y perspicaz, te sumerges de lleno en el sórdido pero vibrante mundo del hampa galáctico. Exploras planetas llenos de detalles, te lanzas a intensas batallas espaciales y sientes que formas parte de verdad del universo de Star Wars. La historia es envolvente y las mecánicas de combate son divertidas.

Por qué lo elegimos Los forajidos de Star Wars permite a los jugadores hacer realidad sus fantasías más descabelladas de Star Wars explorando una vasta galaxia de mundo abierto en la piel de un intrépido forajido. Su rica mitología, los intensos combates espaciales y la exploración dan vida al universo de Star Wars como ningún otro juego lo había hecho antes.

Y aunque las partes de sigilo podrían estar un poco más pulidas, en general, este juego es sencillamente brillante. Así que, si te encanta el La Guerra de las Galaxiasuniverso,Forajidos Sin duda debería estar en tu lista.

Mi veredicto:Los forajidos de Star Wars por fin ofrece a los aficionados el mundo abierto La Guerra de las Galaxias la aventura con la que han soñado durante décadas, en la que Kay Vess aporta una nueva perspectiva de pícara a la galaxia. Esto es lo más cerca que estarás de vivir tu propiaLa Guerra de las Galaxias una historia en forma de videojuego.

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16. Sid Meier’s Civilization VII [Mejor juego de estrategia por turnos para Switch 2]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador Firaxis Games Duración media de la partida ~ 30 horas

Estonotable Civilizaciónjuego te atrapa sin más y no te suelta fácilmente. Empiezas una partida rápida y, horas o incluso días después, te encuentras ideando una gran estrategia de conquista.

Dirigir una gran civilización es divertido por sí mismo y te atrapa por completo. Tanto si optas por un enfoque pacífico como si te propones dominar el mundo, pronto acabarás tomando decisiones que marcarán toda una era.

La combinación de estrategia, diplomacia y gestión de recursos no tiene rival, y el nuevo sistema de tres eras aporta un toque único que hace que cada partida resulte siempre novedosa.

Por qué lo elegimos «Sid Meier’s Civilization VII se basa en sus legendarios predecesores e incorpora nuevas mecánicas que mantienen el juego fresco y emocionante. Su jugabilidad de gran estrategia, combinada con el nuevo sistema de tres eras, ofrece una profunda toma de decisiones estratégicas tanto para los veteranos como para los principiantes».

Sin embargo, la verdadera belleza reside en los detalles, ya que cada decisión parece tener su importancia. El juego ha mejorado en ese aspecto, así como en casi todos los demás, en comparación con sus predecesores. Y aunque todavía tiene algunos aspectos que pulir, es un título realmente magnífico, sobre todo para los amantes de los juegos de gran estrategia.

Mi veredicto: Civilization VII perfecciona la legendaria fórmula del «una partida más» con innovaciones significativas que mantienen el frescor de la serie tras décadas de dominio. Los amantes de la estrategia pasarán horas y horas construyendo imperios y reescribiendo la historia en esta última obra maestra de Firaxis.

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17. Fortnite [El mejor juego Battle Royale gratuito para Switch 2]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Desarrollador Epic Games Duración media de la partida ~ 144 horas

Fortnite es uno de esos juegos de batalla real memorables eso que te hace volver una y otra vez. Da la sensación de que lleva ahí desde siempre y, sin embargo, no solo sigue adelante, sino que además cada vez es mejor.

Todavía recuerdo la primera vez que me lancé a una partida. La acción trepidante era increíblemente emocionante, y sin embargo, la parte de la construcción era alucinante. Pero una vez que todo empieza a encajar, no hay nada que se le pueda comparar. La emoción de lanzarse al juego, buscar botín e intentar ser más listo que los demás jugadores en mapas que cambian constantemente nunca pasa de moda.

Probablemente, lo mejor del juego es que está en constante evolución. Las nuevas actualizaciones siempre aportan novedades, y los desafíos mantienen el interés. Ya está disponible en prácticamente todas las plataformas de videojuegos modernas que existen, y ahora, una vez Interruptor 2 Con cada nuevo lanzamiento, la diversión va a ir a más.

Por qué lo elegimos Fortnite sigue siendo el juego de battle royale más influyente, gracias a su trepidante acción y a sus constantes actualizaciones, que hacen que el juego nunca pierda su atractivo. Sus mecánicas de construcción únicas y sus mapas de combate en constante evolución ofrecen una experiencia que hace que los jugadores vuelvan una y otra vez.

Así que, si te gustan los juegos «battle royale», pruébalo. No en vano es uno de los mejores. ¡Ah, y además es gratis!

Mi veredicto: Fortnite sigue siendo el rey de los battle royale gracias a su constante evolución y a un sistema de construcción único que ningún competidor ha logrado imitar. Epic Games ha creado un fenómeno cultural que sigue marcando tendencias en lugar de seguirlas.

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18. Deltarune [La mejor experiencia de RPG independiente en Switch 2]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2 Año de estreno 2018 (Capítulo 1), 2021 (Capítulo 2) Desarrollador Toby Fox Duración media de la partida ~ 10 horas

Deltarunees otraun fantástico juego independiente que te atrapa desde el momento en que te sumerges en él. Sus peculiares personajes, su profunda narrativa y sus mecánicas de combate únicas son sencillamente brillantes.

La mezcla de humor, emoción y absurdo te hará reír en un momento y sentirte profundamente conmovido al siguiente. La construcción del mundo es fantástica, con unas imágenes vibrantes que te sumergen en cada escenario.

El combate por turnos, aunque sencillo, es bastante ingenioso, y las opciones del modo multijugador hacen que sea muy divertido disfrutarlo con los amigos.

Por qué lo elegimos Deltarune se gana el corazón de los jugadores con su humor peculiar, su profundidad emocional y sus personajes memorables. Su original enfoque del combate por turnos y la aventura basada en la historia lo convierten en un juego independiente destacado, lo que demuestra que el encanto de la serie sigue intacto.

Aunque el ritmo puede parecer un poco lento en algunos momentos, los personajes y la trama lo compensan. Deltarune cuenta actualmente con dos de los cuatro capítulos previstos. disponible de forma gratuita, mientras que el resto se pagará una vez que salgan al mercado junto con Interruptor 2.

Mi veredicto:Deltarune recoge la mezcla característica de Toby Fox de narraciones conmovedoras y humor peculiar, al tiempo que se forja una identidad propia, distinta de la de Undertale. Esta aventura por episodios demuestra que los juegos independientes pueden competir con los títulos AAA en cuanto a impacto emocional y visión creativa.

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19. Puyo Puyo Tetris 2 [El mejor juego de puzles combinados para Switch 2]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Año de estreno 2020 Desarrollador Mezclar Duración media de la partida ~ 14 horas

Puyo Puyo Tetris 2 es uno de esos juegos de rompecabezas adictivos que te atrapará con su jugabilidad trepidante y su modo multijugador sin fin, en el que te encontrarás jugando con tus amigos hasta altas horas de la noche.

Los coloridos gráficos y las fluidas animaciones aportan un aire fresco al juego, y la variedad de modos garantiza la diversión, tanto si juegas en solitario como en modo cooperativo local con hasta cuatro jugadores.

Lo que realmente distingue a este juego de otros juegos de puzles es la profundidad estratégica que ofrece Tetris y el ambiente peculiar y divertido de Puyo Puyo. Es una pasada.

Por qué lo elegimos «Puyo Puyo Tetris 2 ofrece una combinación única de dos emblemáticas sagas de puzles, con profundidad estratégica y diversión desenfrenada. Tanto si juegas en solitario como con amigos, los modos competitivo y cooperativo mantienen el interés y garantizan horas de entretenimiento resolviendo puzles».

Si hay algún inconveniente, es que puede resultar difícil de dominar, sobre todo en las últimas fases, pero eso forma parte de su encanto.

Mi veredicto:Puyo Puyo Tetris 2 combina dos gigantes de los juegos de puzles en un único y adictivo paquete que destaca tanto en el modo competitivo como en el cooperativo. Mezclar ha creado la combinación definitiva de rompecabezas para aquellos jugadores que buscan profundidad estratégica envuelta en una diversión caótica y llena de colorido.

★ Los mejores juegos de puzles combinados para Switch 2 Juegos de Tetris Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos para Switch 2

En lo que respecta a lo mejor Interruptor 2En cuanto a los juegos, hay un título perfecto para cada tipo de jugador. El hardware mejorado saca lo mejor tanto de los títulos exclusivos como de las versiones mejoradas, lo que convierte a esta en la mejor oferta de lanzamiento Nintendo que se ha visto en años.

Para los amantes de las carreras → Mario Kart World . La revolución del mundo abierto transforma las clásicas carreras de karts en un enorme parque de atracciones en el que 24 pilotos compiten en entornos dinámicos, creando el más ambicioso Mario Kart la mejor experiencia que se haya vivido jamás.

. La revolución del mundo abierto transforma las clásicas carreras de karts en un enorme parque de atracciones en el que 24 pilotos compiten en entornos dinámicos, creando el más ambicioso Mario Kart la mejor experiencia que se haya vivido jamás. Para socios de la cooperativa → Ficción dividida . Esta aventura, que fusiona varios géneros, alterna con fluidez entre distintos estilos de juego y mundos impresionantes, lo que hace que cada sesión con tu compañero se sienta como una experiencia completamente nueva que os mantiene a ambos enganchados de principio a fin.

. Esta aventura, que fusiona varios géneros, alterna con fluidez entre distintos estilos de juego y mundos impresionantes, lo que hace que cada sesión con tu compañero se sienta como una experiencia completamente nueva que os mantiene a ambos enganchados de principio a fin. Para los amantes de los juegos acogedores → Animal Crossing: Nuevos Horizontes . La versión mejoradaInterruptor 2 Esta edición da vida a tu paraíso isleño con gráficos mejorados y la posibilidad de invitar hasta a 11 amigos a la vez, lo que la convierte en la escapada definitiva para los jugadores que desean relajarse y crear su mundo perfecto a su propio ritmo.

. La versión mejoradaInterruptor 2 Esta edición da vida a tu paraíso isleño con gráficos mejorados y la posibilidad de invitar hasta a 11 amigos a la vez, lo que la convierte en la escapada definitiva para los jugadores que desean relajarse y crear su mundo perfecto a su propio ritmo. Para los amantes de la fantasía → Hogwarts Legacy. El juego más auténtico del Mundo Mágico jamás creado te permite hacer realidad tus fantasías mágicas en un Hogwarts diseñado con todo detalle, que parece realmente vivo, con secretos que te esperan en cada rincón.

Independientemente de cuáles sean tus preferencias en cuanto a videojuegos, el Interruptor 2¡La biblioteca tiene algo increíble listo para reproducir ahora mismo!

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