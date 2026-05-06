Die 20 besten Gacha-Spiele: Dein Leitfaden zu den besten Gacha-Spielen im Jahr 2026

Die besten Gacha-Spiele sind diejenigen mit tollen Charakteren und einer Geschichte, die sich nicht wie eine lästige Pflicht anfühlt. Als RIESIGER Gacha-Fan freue ich mich, sagen zu können, dass es im Jahr 2026 bereits jede Menge Spiele gibt, die diese Kriterien erfüllen.

Trotzdem ist das Genre heutzutage ziemlich übersättigt und kann einen schon ein bisschen überfordern. Aber keine Sorge, ich bin für dich da.

Hier stelle ich dir die besten Gacha-Spiele vor, in denen du Erlebe gewaltige Abenteuer, einzigartige Spielmechaniken, fesselnde Geschichten und sammle coole, niedliche, knallharte oder extrem gut gestaltete Charaktere dass könnte dich dazu verleiten, dein Glück zu versuchen.

Unsere Top-Empfehlungen für Gacha-Spiele

Bevor ich zur vollständigen Liste komme, wollen wir uns zunächst einmal ansehen, was unser Team als den „Goldstandard“ der Gacha-Spiele in diesem Jahr bezeichnen würde. Diese drei Titel stellen in Bezug auf Produktionsqualität, innovative Spielmechaniken und das Feedback der Community die Spitze des Genres dar. Wenn du nur Zeit hast, ein neues Spiel auszuprobieren, sollte es eines davon sein:

Genshin Impact (2020) – Dieses Spiel hat die Messlatte für das Open-World-Gacha-Genre sehr hoch gelegt und bietet dir endlose Erkundungsmöglichkeiten in einer riesigen Welt, die sich sowohl im Einzelspielermodus als auch gemeinsam mit anderen Spielern auf Mobilgeräten und am PC hervorragend spielen lässt. Stürmische Wellen (2024) – Ein unglaubliches Spiel von Kuro Games, das sich durch flüssige Kampf- und Erkundungsmechaniken auszeichnet und zudem ein lohnendes Gacha-System bietet, das dank seines garantierten Waffen-Banners wohl großzügiger ist als die meisten Gachas dieser Art. Arknights (2020) – Eine einzigartige, durch Gacha-Elemente bereicherte Variante des Strategie-Genres, bei der du ein mächtiges Team aus sammelbaren Einheiten mit einzigartigen Fähigkeiten in einem hochgradig taktischen Tower-Defense-Kampfsystem einsetzen kannst.

Bist du noch dabei? Falls dir unsere Top-Auswahl nicht zusagt, habe ich noch 17 weitere erstklassige Gacha-Titel parat, die vielleicht besser zu deinem Thema, Genre oder deinen Spielvorlieben passen. Scrolle einfach weiter, um meine vollständige Liste der Gacha-Spiele zu sehen, die du dir so schnell wie möglich ansehen solltest.

Die 20 besten Gacha-Spiele, die das tägliche Grinden und die Gacha-Enttäuschungen wert sind

Im Folgenden sind die 20 besten Gacha-Spiele aufgeführt, die ich im Laufe meiner langjährigen, fast schon ungesunden Begeisterung für dieses Genre entdeckt habe – bewertet und gereiht nach der Qualität ihres Kern-Gameplays, ihrer einzigartigen Spielmechaniken, der Handlung, der Charaktere, der F2P-Freundlichkeit und dem Feedback der Community.

1. Genshin Impact [Am besten geeignet für eine große offene Welt und umfangreiche Story-Inhalte]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG, Elementarkampf Plattformen Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber miHoYo (HoYoverse) Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skins

Genshin Impact ist DIE riesige Free-to-Play-Gacha-Sensation, die zu den ersten gehört, die uns überhaupt Wunderschöne Anime-Ästhetik in einer riesigen Fantasy-Open-World.

Es ist zudem eines der beliebtesten Gacha-Spiele auf dem Markt und auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Es spielt also keine Rolle, ob du auf dem Handy spielst oder es dir am PC bequem gemacht hast – du kannst ganz einfach direkt in den Kontinent Teyvat eintauchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Genshin Impact ist eine riesige, visuell atemberaubende offene Welt, die sich angesichts der bereits vorhandenen Fülle an Inhalten perfekt für einen langfristigen Spielspaß eignet. Nur wenige Spiele auf dieser Liste können mit seiner Ausgereiftheit und seiner aktiven Spielergemeinschaft mithalten, was es zu einem der besten Gacha-Spiele für Genre-Neulinge macht, mit denen man am besten beginnt.

Das ist genau das richtige Spiel für dich, wenn du ein AAA-Gacha-Spiel mit großartigen Erkundungsmöglichkeiten suchst. Du kannst klettere auf praktisch jede Oberfläche, gleite über weite Strecken und entdecke jede Menge Geheimnisse, Rätsel, interessante NPCs und Schätze die sich in jedem Winkel der Welt verbergen.

Ein weiterer Punkt, den dieses Spiel hervorragend umgesetzt hat, war das Kampfsystem. Man steuert eine Gruppe aus vier Charakteren, von denen jeder einem anderen Element zugeordnet ist, und der Reiz liegt darin, ihre Fähigkeiten zu kombinieren und aufeinander abzustimmen, um starke Elementarreaktionen auslösen. Diese Tiefe des Kampfes sorgt dafür, dass langjährige Spieler nicht loskommen, doch das Spiel ist auch für Neulinge leicht zugänglich.

Und das Beste daran: Es gibt einen Koop-Modus, in dem du dich mit Freunden zusammentun kannst, um Bosse zu besiegen und Dungeons zu meistern – das verleiht dem Spielvergnügen eine ganz neue Dimension.

Mein Fazit: Genshin Impact bietet dir Hunderte von Stunden voller echter Abenteuerfreude, ganz gleich, welche Vorlieben du hast. Schließlich ist es mit Abstand eines der Gacha-Spiele mit dem umfangreichsten Inhalt und den meisten Events, die es gibt – du kannst also sicher sein, dass für jeden etwas dabei ist.

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2. Stürmische Wellen [Am besten geeignet für Open-World-Spiele mit actionreichen Kämpfen]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Action-RPG, rasante Kämpfe Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber Kuro Games Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skins

Gerade als die Gacha-Community darauf hoffte, einen echten Konkurrenten zu bekommen, Genshin Impact Als die Begeisterung nach dem phänomenalen Start im Jahr 2020 langsam nachließ, meldete sich Kuro Games 2024 mit Stürmische Wellen. Es ist ähnlich Ein wunderschönes Open-World-Gacha-Spiel mit hervorragender Grafik und Physik, mit freundlicher Genehmigung von Unreal Engine 4.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stürmische Wellen zeichnet sich durch ein mitreißendes Hochgeschwindigkeits-Kampfsystem aus, das dir eine dynamischere, temporeichere und geschicklichkeitsorientierte Alternative zu anderen Spielen bietet (insbesondere Genshin Impact) im Open-World-Gacha-Genre.

Auch wenn es, was die Spielerzahl angeht, vielleicht nicht so beliebt ist wie Genshin Impact, vor allem weil letztere bereits eine marktbeherrschende Stellung bei Open-World-Gacha-Titeln erlangt haben, würde ich dennoch behaupten, dass Stürmische Wellen übertrifft den Gacha-Giganten in mancher Hinsicht.

Das ist jetzt vielleicht eine etwas gewagte Behauptung, die mir den Ruf eines „Kurobots“ einbringen könnte, aber ich glaube, das Spiel hat einfach bessere Grafik, Charakterdesigns, Kampfanimationen, Erkundungsmechaniken und ein großzügigeres Gacha-System (keine 50/50-Aufteilung bei Waffenbannern) als sein Hauptkonkurrent.

Meiner Meinung nach hat es viel Potenzial, muss sich aber noch ein wenig mehr beweisen, bevor ich es getrost an die Stelle meiner derzeitigen Nummer 1 setzen kann, wenn man bedenkt, dass Genshin hat die Messlatte für Gacha-Spiele insgesamt sehr hoch gelegt.

Mein Fazit: Nachdem ich beide Titel gespielt habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass Stürmische Wellen kommt dem mit Abstand am nächsten Genshin Impact Was die Gesamtqualität angeht, bietet es so ziemlich alles Genshin bietet – unterhaltsame Events, jede Menge Nebeninhalte, Rätsel ohne Ende, riesige, detailreiche Karten, jede Menge tolle Charaktere und eine übergreifende Hauptgeschichte, die dir besonders gut gefallen wird, wenn du auf düsterere, eher für Erwachsene gedachte Themen stehst.

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3. Arknights [Am besten geeignet für strategische Tiefe und Tower-Defense-Gameplay]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Tower Defense, Taktische Strategie Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Hypergryph, Yostar Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Skin

Arknights gehört zweifellos zu den die unterhaltsamsten taktischen Rollenspiele im Gacha-Bereich, das sich durch seine eine gelungene Präsentation und unglaublich tiefgehende Tower-Defense-Mechaniken. Du übernimmst die Leitung einer Pharmaorganisation namens Rhodes Island und führst eine Gruppe übermenschlicher Einheiten, die sogenannten Operators, im Kampf gegen eine weltvernichtende Infektion.

Im Mittelpunkt des Spielablaufs steht eine äußerst taktische Strategie, bei der die Positionierung deines Operator-Teams darüber entscheidet, wie gut du abschneidest. Hier ist jede einzelne Karte ein Rätsel, bei dem du dein Operator-Team – bestehend aus Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten und Klassen – an der richtigen Stelle auf der Karte einsetzen musst, um Gegner abwehren und vernichtende Angriffe ausführen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Arknights zeichnet sich durch einen unglaublichen Sinn für Stil und eine Weltgestaltung aus, die weit über das übliche Gacha-Spiel hinausgeht. Dank seiner düsteren, industriell anmutenden Sci-Fi-Atmosphäre und der fesselnden Handlung entwickelt man eine echte Verbundenheit zu den eigenen Einheiten und der tiefgründigen Hintergrundgeschichte der Spielwelt.

Glaub mir, wenn man nach mehreren Versuchen endlich den perfekten Drei-Sterne-Durchlauf auf einem schwierigen Level schafft, ist das eines der befriedigendsten Gefühle überhaupt. Du und deine Freunde werdet auf jeden Fall viel Spaß dabei haben, zu vergleichen, wer die schwierigsten Level mit den optimiertesten (oder ungewöhnlichsten) Teamkombinationen meistern kann.

Mein Fazit:Als eines der besten mobilen Gacha-Spiele, Arknights bietet ein ungewöhnlich hohes Maß an strategischer Tiefe. Wenn Sie gerne mehrere Züge im Voraus planen, wird Ihnen das große Freude bereiten, besonders in den anspruchsvollen Endphasen des Spiels.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Ideal für RNG-Fans und Liebhaber von Sport- und Idol-Gacha-Spielen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Idol-Rennsimulation, Management Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Cygames Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Unterstützungskarte, Charakter

Seitdem es 2021 in Japan auf den Markt kam und dort zu einem riesigen Erfolg wurde, „Umamusume: Pretty Derby“ Die weltweite Veröffentlichung war eine der am meisten gehypten in der Geschichte der Gacha-Spiele. Und als jemand, der dieses Spiel seit der ersten Woche täglich spielt, muss ich sagen, dass Cygames mit seiner weltweiten Version definitiv nicht enttäuscht hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Umamusume: Pretty Derby bietet im Vergleich zu anderen Top-Titeln ein völlig anderes Gacha-Erlebnis, dank seiner gut gestalteten Protagonisten, die auf echten Pferden basieren, und seiner umwerfenden Handlungsstränge, die auf realen Rennen basieren.

In den meisten Gacha-Spielen auf dieser Liste kannst du riesige Fantasiewelten erkunden und gegen alle möglichen bedrohlichen Monster kämpfen. Ja, das ist ja alles ganz cool, aber hier? Hier kannst du Pferdemädchen sammeln, trainieren, mit ihnen interagieren und gegen sie antreten.

Nun fragst du dich vielleicht: Was macht ein Rennspiel mit anthropomorphen Pferdemädchen bzw. -idolen so besonders? Das ist eigentlich ganz einfach. Dieses Spiel ist bei weitem eines der Gacha-Spiele mit dem höchsten Zufallsfaktor, die es gibt. Du erlebst die Höhen und Tiefen des Zufalls nicht nur beim Einholen von Bannern, sondern auch beim Training und bei den Rennen mit deinen Umas.

Hier, Die Werte, Fähigkeiten, die Aktivierung der Fähigkeiten und die Gesamtleistung deiner Uma in den Rennen hängen größtenteils von deinem Glück ab, und der Rest hängt von deinem Wissen über Spielmechaniken als Trainer ab (Die Umamusumeist schließlich auch ein Wortspiel).

Mein Fazit: Umamusume: Pretty Derby ist der perfekte Titel für Gacha-Fans wie mich, die vom Dopaminrausch des Pixel-Glücksspiels geradezu besessen sind. Die Gacha-Mechanik ist hier bis auf eine absurde Elf hochgedreht, was bedeutet, dass selbst die größten „Wale“ dich in den PvP-Modi nicht einfach überrollen können, wenn du dir die Mühe machst, zu lernen, wie du deinen Account optimierst – oder wenn du Glück hast.

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5. Guardian Tales [Am besten geeignet für die Story und die 2D-Pixel-Anime-Optik]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-Adventure-RPG, Rätselspiel Plattformen Android, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Kong Studios, Kakao Games Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skin

Guardian Tales ist ein weiteres Gacha-Spiel, das mir persönlich viel besser gefallen hat, als ich vor dem Spielen erwartet hatte – vor allem wegen der fesselnden und mitreißenden Handlung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Würde ich eine Rangliste der Gacha-Spiele allein nach ihrer Geschichte erstellen, würde dieses Spiel locker unter meinen Top 3 landen.

Dieses Spiel mag zwar diesen sympathisch niedlichen Pixel-Sprite-Stil haben, aber lass dich davon nicht täuschen – dieses Spiel verfügt über eine der am besten geschriebenen, tiefgründigsten und oft trügerisch düsteren übergreifenden Handlungen das habe ich noch nie in einem Gacha-Spiel gesehen, und das will schon etwas heißen, denn ich habe schon eine ganze Menge davon gespielt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Abgesehen von der brillanten Geschichte spürt man die Leidenschaft der Entwickler für das Spiel ganz deutlich daran, wie gut durchdacht die Spielkomfort-Elemente sind. Das Sammeln von Ausrüstung und Ressourcen sowie das Erledigen der täglichen Missionen nehmen nur wenige Minuten pro Tag in Anspruch, sodass du dir keine Gedanken über lästiges Grinden machen musst, wenn du wenig Zeit hast.

Natürlich wäre dieses Spiel nicht hier, wenn seine hervorragende Geschichte das Einzige wäre, was für es spricht. Guardian Tales bietet zudem einige der besten Rätsel, Bühnenbild, Weltgestaltung und Kämpfe (die Kämpfe in den späteren Kapiteln werden außergewöhnlich brutal) – wie man es in einem Gacha-Spiel sonst kaum erlebt. Was den Inhalt angeht, ist es ein sehr abgerundetes Spielerlebnis – die Art von Spiel, die viele Spieler sogar mit einem der Die schnellsten VPNs für Gaming damit ihre Sitzungen reibungslos ablaufen.

Mein Fazit:Guardian Tales ist mit Abstand eines der Spiele mit einer besonders ausgefeilten Handlung innerhalb des Gacha-Genres und ist der Titel, den ich an erster Stelle empfehle, wenn du ein absolut geniales Spiel suchst, das auf der Switch genauso hervorragend läuft wie auf dem Handy.

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6. Nikke: Göttin des Sieges [Am besten geeignet für herausragendes Charakterdesign und Animationen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Idle-RPG Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS Erscheinungsjahr 2022 Urheber Schalte hoch, Level unendlich Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Skins

Wenn du auf der Suche nach einem weiteren Gacha-Spiel bist, das die traditionellen Handyspiele komplett auf den Kopf stellt, solltest du dir „Goddess of Victory: Nikke“ unbedingt ansehen. Das Spiel wurde von Shift Up veröffentlicht (den kreativen Köpfen hinter dem ähnlich fanservice-lastigen Titel: Sternklinge), dieses Spielverzichtet auf den traditionellen rundenbasierten Kampf zugunsten von actiongeladenen Cover-Shootern in der Third-Person-Perspektive.

Die Prämisse ist einfach, aber düster: Du befehligst einen Trupp von Kampfandroiden namens Nikkes in einem verzweifelten Kampf um die Rückeroberung der Oberwelt von außerirdischen mechanischen Einheiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben NikkeDas herausragende Merkmal des Spiels (abgesehen von den hervorragenden Charakteranimationen) sind seine unerwartet tiefgründigen Handlungsstränge, die jeder Einheit wirklich Leben einhauchen. Außerdem ist das Kern-Gameplay des Shooters äußerst intuitiv, was es zu einem perfekten Titel für alle macht, die Action statt endloser Menüs bevorzugen.

Der Spielablauf ist hier unglaublich befriedigend. Man stellt ein Team aus fünf Nikkes zusammen, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten und Waffen verfügt, geht hinter Hindernissen in Deckung und zielt durch das Visier, um Gegner zu erledigen.

Da man dieses Spiel hauptsächlich auf Mobilgeräten wie Android und iOS spielt, ist die Steuerung für einen Shooter überraschend flüssig. Man kann Konzentriere dich auf deine Strategie und das richtige Timing deiner Spezialangriffe, um die gegnerischen Bosse zu besiegen. Aber mal ehrlich? Ich finde, du solltest es dir schon allein wegen des Spaßes herunterladen, diese Explosionsanimationen anzuschauen. Frag nicht warum.

Mein Fazit: Wenn du davon besessen bist, wunderschön gestaltete Charaktere zu sammeln (die Untertreibung des Jahres) und dir eigentlich eher unterhaltsame, rasante Shooter-Action als komplizierte Strategie wünschst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich auf deinem Handy. Das ist ernsthaft der größte Spaß, den ich seit Jahren mit einem Shooter im Hochformat hatte.

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7. Zenless Zone Zero [Am besten geeignet für rasante Kämpfe und unvergessliche Charaktere]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Action-RPG, Urban Fantasy Plattformen Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber miHoYo (HoYoverse) Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skins

Zenless Zone Zero ist das nächste Spiel von miHoYo (Spoiler-Alarm: Es wird nicht das letzte sein), das es auf meine Liste schafft – und zwar mit einige der besten filmischen Zwischensequenzen, Sprachausgabe und eine wirklich stilvolle künstlerische Gestaltung, die ich je in einem Spiel gesehen habe, Punkt. Dieser Titel greift die bekannte Action-RPG-Formel auf und verpackt sie in eine lebendige Urban-Fantasy-Welt.

Das Kampfsystem ist rasant und spektakulär. Du steuerst eine Gruppe von Agenten in intensiven Gefechten gegen seltsame Kreaturen, die „Ethereals“ genannt werden. Der Kern des Spielablaufs besteht darin, Ausweichmanöver, Paraden und schnelle Positionswechsel zwischen den Teammitgliedern meistern, um gewaltige, koordinierte Angriffe zu entfesseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zenless Zone Zero ist nicht nur ein großartiges, actiongeladenes Spiel. Was mich an diesem Spiel besonders angesprochen hat – und was wohl auch den meisten von euch gefallen würde – sind seine sozialen Funktionen, die es euch ermöglichen, mit spielbaren Charakteren außerhalb der Handlung zu sprechen, zu interagieren und Zeit zu verbringen.

Ehrlich gesagt, der Aufwand, der durch regelmäßige Aktualisierungen Die Unterstützung, die dieses Spiel seit seinem eher verhaltenen Start von den Entwicklern erfahren hat, hat mich davon überzeugt, dass MiHoYo uns auch weiterhin Spiele liefern wird, bei denen Qualität stets Vorrang vor Quantität hat. Die Art und Weise, wie sie den Live-Service gestalten, garantiert den langfristigen Erfolg des Spiels und seiner Community.

Mein Fazit: Zenless Zone Zero ist eine absolute Empfehlung für alle, die ein rundum hochwertiges Spielerlebnis suchen – ganz so, wie man es von allen HoYoverse-Spielen erwartet. Es ist ein ein großartiges Hack-and-Slash-Spiel mit unzähligen unvergesslichen Charakteren, die alle ihre großen Momente haben – nicht nur in der Hauptgeschichte, sondern auch in den fantastischen Nebeninhalten des Spiels.

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8. Bestrafung: Grauer Rabe [Am besten geeignet für stilvolle und anspruchsvolle Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2021 Urheber Kuro Games Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skins

Wenn Sie auf der Suche nach einer echten Herausforderung sind unter tolle Action-RPGs innerhalb des Gacha-Genres, Bestrafung: Grauer Rabe da ist es.

Wenn man Gegner trifft, erscheinen farbige Kugeln, und wenn man drei gleichfarbige zusammenbringt, löst das einen mächtigen, charakter-spezifischen Spezialangriff aus. Ich? Ich hatte jede Menge Spaß dabei, eine perfekte Ausweichbewegung hinzulegen, die die Matrix auslöst – ein kurzer, herrlicher Moment in Zeitlupe, der den nächsten Kugel-Treffer sofort zu einem 3-Treffer-Kraftpaket auflädt.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein eine großartige Kombination aus schnellem Einsatz der Fähigkeiten und spontanem Management der Kugeln, die einen dazu zwingt, ständig am Ball zu bleiben im Kampf.

Warum wir uns dafür entschieden haben PGRDas herausragende Merkmal des Spiels ist das „Signal Orb“-System, das den mobilen Kampf völlig neu definiert und aus einfachem Hack-and-Slash etwas Atemberaubendes, Aufregendes und Stilvolles macht. Es ist die Art von Spiel, die das Können der Spieler über alles stellt – was für jeden Gacha-Fan immer ein riesiger Gewinn ist.

Außerdem ist dieses Spiel dank eines sehr großzügigen Gacha-Systems und garantierter „Pity Pulls“ ziemlich F2P-freundlich, was bedeutet, dass du deinen Lieblings-Construct ohne Weiteres jagen kannst. Hinzu kommt die düstere, düstere Sci-Fi-Geschichte über den Kampf gegen den „Punishing Virus“, die sich keineswegs scheut, wirklich Die Dunkelheit bildet einen sehr schönen Hintergrund für das ganze Geschehen.

Mein Fazit: Den Grauen Raben bestrafen ist für Free-to-Play-Spieler äußerst zugänglich und bietet dennoch den anspruchsvollsten Spielspaß à la Devil May Cry… Bosskämpfe auf dem Handy. Es ist zweifellos einer der anspruchsvolleren Gacha-Titel, die mir bisher begegnet sind.

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9. Honkai: Star Rail [Ideal für rasante rundenbasierte Kämpfe und eine fesselnde Geschichte]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel, interstellares Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber miHoYo (HoYoverse) Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Skins

Wenn du dachtest, rundenbasierte Rollenspiele könnten nicht temporeich sein, Honkai: Star Rail ist da, um dich an Bord zu beamen und dir das Gegenteil zu beweisen. Dieser Chartstürmer von miHoYo tauscht Genshinss Open-World-Trekking für ein Abenteuerspiel mit einer fesselnden Handlung und spannenden rundenbasierten Kämpfen durch die Galaxis an Bord des Astral Express.

Ähnlich wie bei einem rundenbasierten Gacha-Spiel, das ich früher geliebt habe (jetzt leider EOS), Exos Heroes, der Kampf dreht sich hier um das „Weakness Break“-System: Finde heraus, welche Elemente deine Gegner nicht vertragen, und schlag so lange auf sie ein, bis ihre zähe weiße Leiste zerbricht.

Wenn du einen Gegner besiegst, verzögert sich dessen Zug und er erleidet einen Statuseffekt, wodurch du massiven Schaden anrichten kannst. Jeder Charakter folgt zudem einem Weg – wie zum Beispiel „Erhaltung“ für Schilde oder „Zerstörung“ für reinen Schaden –, der seine Rolle definiert und macht die Teambildung zu einem wesentlichen Bestandteil des Spiels. Die Optimierung dieser Rollen wird wesentlich einfacher, sobald man versteht, wie sich bestimmte Einheiten in der Praxis verhalten – und genau hier setzt dieses Die beste Sparxie-Konfiguration HSR Dieser Leitfaden ist hilfreich, um Ihre Teamaufstellungen zu optimieren.

Der Erwerb der Premiumwährung, die für das Ziehen dieser Spezialeinheiten erforderlich ist, ist oft der nächste logische Schritt, was viele Spieler dazu veranlasst, nach der Die besten Websites, um Oneiric Shards online zu kaufen um ihr Konto aufzustocken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Honkai: Star Rail Es gelang dem Spiel, die Hochwertigkeit einer Großproduktion mit dem Komfort eines lockeren Handyspiels zu verbinden und zu beweisen, dass rundenbasierte Kämpfe spannend und temporeich sein können. Es ist, gelinde gesagt, kein typisches rundenbasiertes Gacha-Spiel. Schließlich handelt es sich um ein Spiel von miHoYo.

Was den Spielspaß jedoch erst richtig in die Höhe treibt, sind die ultimativen Fähigkeiten. Du kannst jederzeit – sogar während der Angriffsanimation des Gegners – alle möglichen spektakulären und atemberaubenden Ultimates entfesseln, um den gesamten Kampfverlauf augenblicklich zu verändern. Charaktere wie die Nihility-Kraftpakete Acheron verkörpern dies perfekt, indem sie einzigartige Stapelmechaniken nutzen. Da ihr Schaden mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Teamkollegen so beeindruckend skaliert, suchen viele Spieler nach einem Top-Acheron-Build HSR um sicherzustellen, dass sie in diesen entscheidenden Momenten ihr Potenzial voll ausschöpft.

Es ist nicht nur ein ein wunderschön animierter und gut geschriebener Science-Fiction-/Fantasy-Klassiker, aber es nimmt auch deine Zeit voll und ganz zu respektieren (Gott sei Dank für die kürzlich eingeführte Dialog-Überspringfunktion), da du einfach einsteigen, deine Aufgaben im Autokampf erledigen und im Handumdrehen wieder aussteigen kannst.

Mein Fazit: Honkai: Star Rail bietet eine erfrischende Abwechslung zu klassischen rundenbasierten JRPGs – eingebettet in ein atemberaubendes Science-Fiction-Universum und eine umfangreiche, brillante Geschichte.

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10. Fire Emblem Heroes [Am besten geeignet für strategische Kämpfe auf einem Rasterfeld]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Taktisches Strategie-Rollenspiel, verkleinerte Karten Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Intelligente Systeme, Nintendo Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter

Fire Emblem Heroes gehört zweifellos zu den die besten Strategiespiele Was Gacha-Spiele angeht, sticht dieses Spiel besonders hervor. Es bringt den unterhaltsamen taktischen Kampf der legendären Konsolenserie direkt auf dein Handy. Diese Tiefe verdankt es dem ausgefeilten Fertigkeitensystem, das es dir ermöglicht, verwandelt selbst einfache Einheiten in wahre Monster.

Sobald dein Team bereit ist, stürzt du dich in hochkarätige PvP-Kämpfe, in denen sich diese fantastischen Builds erst richtig auszahlen. Und das Beste daran: Die Entwickler haben das Spiel vollgepackt mit tolle Funktionen, die den Alltag erleichtern wie Schnellmenüs und automatische Abläufe. Das verkürzt die Zeit, die du vor dem Bildschirm verbringst, und vermittelt dir gleichzeitig das herrliche Gefühl, jeden Tag Fortschritte zu machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fire Emblem Heroes hat bewiesen, dass man auch auf dem Handy Strategiespiele auf Konsolen-Niveau spielen kann. Im Grunde genommen ist es eine unerschöpfliche Quelle kurzer, befriedigender taktischer Kämpfe, die dich über Jahre hinweg unterhalten werden.

Auch wenn die Einzelspieler-Story jede Menge Spaß macht, sind es doch die hochkarätigen PvP-Modi wie die Äther-Raids, die dich hier wahrscheinlich in ihren Bann ziehen werden.

Mein Fazit: Fire Emblem Heroes ist ideal für Fans von taktischen Rollenspielen, die Wert auf eine tiefgehende Teamaufstellung ohne langwieriges Grinden legen, oder für alle, die in ihrer Freizeit kurz strategisch aktiv werden möchten.

11. Infinity Nikki [Am besten geeignet für Ankleide-Mechaniken mit seltenen Modestücken]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Ankleidespiel, Open-World-Abenteuer, Rollenspiel Plattformen Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber Papierspiele Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Outfits (Sets & Einzelteile)

Vergiss diese veralteten, linearen Ankleide-Flash-Spiele. Das hier ist DAS ein wunderschönes Open-World-Spiel darauf, auf das Sie wahrscheinlich schon gewartet haben, wenn Sie ein Modefan sind, der sich gerne so kleidet, dass er Eindruck macht.

Infinity Nikki unterscheidet sich von den meisten bisherigen Titeln dieses Genres, denn hier steht es dir frei, Entdecke eine riesige, atemberaubende Welt mit jeder Menge Inhalten, die es zu genießen gilt. Du kannst sogar in verschiedenen Outfits über die Karte schweben und gleiten, Tötungwährend du deine gute Figur zur Schau stellst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Trotz des holprigen Starts glaube ich immer noch, Infinity Nikki hat es verdient, in dieser Liste zu stehen, da es einen mutigen und einfallsreichen Schritt nach vorne für sein Genre darstellt. Es ist ein Ankleidespiel mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, Rätseln und Kämpfen in einer offenen Welt. Was will man mehr?

Abgesehen davon, dass du deine Garderobe zur Schau stellen kannst, dreht sich in diesem Spiel alles darum, die in der Kleidung verborgenen Elementarkräfte zu entdecken und zu meistern. Du wirst jedes Stück Stoff und jedes Accessoire einsammeln wollen, das dir unterkommt – nicht nur wegen des Aussehens, sondern auch wegen der Fähigkeiten, die sie dir beim Springen und beim Lösen von Rätseln bieten. Um Deine Lieblingscharaktere in einer so riesigen Welt zu gestalten, ist ein absoluter Meilenstein.

Mein Fazit: Infinity Nikki ist eine hervorragende Empfehlung für Spieler, die gemütliche Erkundungstouren lieben, sich aber gleichzeitig eine riesige Garderobe und entsprechende Möglichkeiten zur Charakteranpassung wünschen.

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12. Another Eden [Ideal für Fans klassischer JRPGs]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Klassisches JRPG, Zeitreise-Abenteuer Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Wright Flyer Studios, WFS Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter

Hast du die Nase voll von den üblichen Gacha-Tagesaufgaben und Energie-Timern? Ein anderes Eden ist in dieser Hinsicht eine willkommene Abwechslung und bietet dir ein echtes JRPG-Erlebnis direkt auf deinem Handy. Es setzt nicht auf Energiebarrieren oder tägliche Aufgaben, um dich bei der Stange zu halten – das muss es auch gar nicht.

Schließlich ist dieein brillant inszeniertes Zeitreise-Abenteuer ist hier der wahre Held, geschrieben von Masato Kato – jenem erzählerischen Genie, das auch hinter Chrono Trigger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein anderes Eden Es hebt sich von anderen Top-Gacha-Spielen dadurch ab, dass es im Grunde ein Premium-JRPG für Konsolen ist, das als kostenloses Handyspiel getarnt ist. Man kann die Gacha-Elemente getrost komplett ignorieren und einfach in die epische Geschichte eintauchen, ohne auch nur einmal an eine Zeitbeschränkung zu stoßen.

Die Welt ist riesig, und du wirst jeden Winkel erkunden wollen. Du wirst auch Lerne eine riesige Schar facettenreicher Charaktere kennen, die nicht nur dazu da sind, aus einem Banner geklickt zu werden, da sie alle für die Handlung unverzichtbar erscheinen.

Der rundenbasierte Kampf macht viel Spaß und ist flüssig, aber ehrlich gesagt sind es vor allem die Geschichte und das Springen zwischen den Welten, die dich immer wieder zurückkommen lassen. Es ist ein klassisches JRPG-Erlebnis, durch und durch.

Mein Fazit: Probier das Spiel mal aus. Es ist perfekt für Spieler, die die goldene Ära der JRPGs der 90er Jahre vermissen, vor allem Chrono Trigger Fans, die nach einem neuen Titel suchen, in den sie sich verlieben können. Dies ist ein echtes Juwel der alten Schule, bei dem die Handlung und die Charaktere im Mittelpunkt stehen – statt Gacha-Mechaniken, die zwar oft Spaß machen, aber manchmal auch ausbeuterisch sein können.

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13. Fate/Grand Order [Am besten geeignet für herausragende Story-Tiefe]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rundenbasiertes Strategie-RPG, Visual Novel Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Lasengle (ehemals Delightworks), Aniplex Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter

Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven oder für alle, die sich einen Schnellvorlauf-Button wünschen. Fate/Grand Order is Ein vollwertiger Visual Novel und ein episches JRPG in einem riesigen Paket.

Die Handlung der Hauptgeschichte ist, ehrlich gesagt, absurd – sie erstreckt sich über mehrere Zeitperioden und alternative Geschichtsverläufe – und wird euch genauso gut unterhalten wie mich, bis ich mein altes Handy und damit auch mein Konto verloren habe. Deshalb solltet ihr immer alles Digitale sichern, Leute…

Warum wir uns dafür entschieden haben Auf dem Handy gibt es nichts Vergleichbares Fate/Grand Order„s unermüdliches Engagement für eine meisterhaft erzählte Geschichte mit hohem Einsatz. Es ist ein gewaltiges, fesselndes Unterfangen, das dich mit einer unglaublichen Hintergrundgeschichte und einer riesigen Schar einzigartiger Diener belohnt, die sich sogar auf die Adaptionen als Manga, Anime und Roman erstreckt.“

Du wirst Stunden damit verbringen, deine Diener zu verbessern – legendäre Figuren aus Geschichte und Mythologie. Genau das macht das Grinden lohnenswert.

Ja,Du fieberst nicht einfach nur mit irgendwelchen Anime-Figuren mit – Du sammelst König Artus, Kleopatra und Gilgamesch, die alle eine unglaubliche Hintergrundgeschichte haben. Klar, die rundenbasierten Kämpfe sind einfach, aber der Aspekt des Teamaufbaus hat durchaus seine Tiefe.

Mach dich auf etwas gefasst, denn die Drop-Raten sind bekanntlich extrem niedrig. Selbst jetzt, wo es das „Pity“-System gibt (ja, früher gab es das überhaupt nicht), werden seltene Ziehungen angesichts der brutalen Chancen auf 5★-Servants wie ein göttliches Wunder wirken.

Mein Fazit: Fate/Grand Order ist ein MUSS für JRPG-Fans, denen Story und Charaktere über alles gehen. Wenn dir das Grinden nichts ausmacht und du mit den brutalen Gacha-Chancen klarkommst, erwarten dich Hunderte von Stunden hochwertiger Inhalte. Viel Glück beim Ziehen!

14. Epic Seven [Am besten geeignet für Anime-Grafik und rundenbasierte Kämpfe auf E-Sport-Niveau]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Strategie-RPG, Anime-Filmsequenzen Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Smilegate Megaport Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charaktere, Artefakte, Skins

Epic Seven is Ein Paradies für Min-Maxer in dem Sinne, dass es kein Spiel ist, bei dem man sich einfach endlos durch den Autokampf-Modus kämpfen kann. Es erfordert ernsthaftes Engagement, da es eines der die besten rundenbasierten Rollenspiele im Gacha-Genre in Bezug auf die technische Tiefe.

Hier ist die Optimierung der Ausrüstung deiner Helden genauso wichtig wie das genaue Kennenlernen ihrer Fähigkeiten und deren richtiger Einsatz. Die Suche nach der richtigen Ausrüstung ist sehr aufwendig und dreht sich vor allem darum, die perfekten Waffen und Rüstungen mit zufälligen Sekundärwerten zu finden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Epic Seven ergänzt seine brutale strategische Tiefe perfekt durch atemberaubende Anime-Grafiken und eine fantastische Erzählung. Sicher, das Spiel ist ziemlich grindlastig, aber das ist es wert, wenn man bedenkt, dass die Charaktere und die Story-Kapitel so gut gestaltet sind und die PVE-Inhalte genauso fesselnd sind wie die kompetitiven.

Im Grunde genommen,Jeder Sieg in den späteren Spielinhalten hängt von einer präzisen Teamzusammenstellung ab und davon, wie bereit man ist, Ressourcen zu sammeln nur um genau das richtige Gerät zu finden.

Mir persönlich hat besonders gefallen, dass das PvP mechanisch so gut durchdacht ist, dass es sogar ein lebendige E-Sport-Szene die der Publisher jedes Jahr selbst veranstaltet, was auch zeigt, wie sehr ihm sein Spiel und seine Community am Herzen liegen, trotz des Alters des Spiels.

Mein Fazit: Epic Seven ist ein sehr schönes Spiel für Fans taktischer Anime-RPGs, die komplexe Spielsysteme lieben und sich nicht vor einem ordentlichen Grind scheuen. Wenn du gerne Teamzusammensetzungen ausarbeitest und dich für die Werteverteilung begeisterst, herzlichen Glückwunsch – du hast gerade deinen nächsten großen Zeitfresser gefunden.

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15. Persona 5: Das Phantom X [Beste Schul-Simulation im Persona-Stil & rundenbasierte Kämpfe]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Urban Fantasy Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Black Wings Game Studio, Perfect World Games Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Persona, Waffe

Persona 5: Das Phantom X ist eine umfassende Gacha-Adaption für Mobilgeräte eines der Die besten JRPGs das je gemacht wurde. Ich habe das Spiel gleich nach der Veröffentlichung gespielt, und schon als der coole, jazzige Soundtrack einsetzte, wusste ich einfach, dass mich ein absoluter Knaller erwarten würde.

Auch wenn dieses Spin-off nicht ganz an das Original heranreicht (um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das nur sehr wenige JRPGs tun), ist es dennoch fängt denselben Stil, dieselbe Haltung und dasselbe visuelle Flair von Persona 5… und bringt die Lebenssimulation und das Erkunden von Palästen direkt in deine Hosentasche.

Warum wir uns dafür entschieden haben P5X hat sich seinen Platz in der Rangliste verdient, weil die Entwickler es nicht als einfaches Geldmacherei-Projekt für Mobilgeräte behandelt haben. Sie legen großen Wert auf die kultige Präsentation, sodass sich die Menüs, Übergänge und Charakteranimationen kaum von denen eines erstklassigen Konsolentitels unterscheiden.

Tagsüber kümmerst du dich um dein Schulleben und deine sozialen Kontakte, und nachts tauchst du in das Metaversum ein, um Herzen zu erobern. Das Kampfsystem ist ein sehr schönes, für Persona typisches rundenbasiertes Kampfsystem – Es ist schnell, spektakulär und dreht sich darum, Schwachstellen auszunutzen, um „All-Out-Attacks“ einzuleiten.

Es istfür einen Handytitel erstaunlich ausgefeilt und vermittelt das Gefühl eines erstklassigen Konsolenerlebnisses, das man überall genießen kann. Und wenn dir das Original gefallen hat, wirst du dich mit der neuen Besetzung der Phantomdiebe sofort wie zu Hause fühlen.

Mein Fazit: Wenn du ein Fan des Originalspiels oder von Highschool-Simulationen in Kombination mit tiefgehenden JRPG-Kämpfen bist, leg alles beiseite und lade dir das Spiel herunter Persona 5: Das Phantom X gerade jetzt. Näher als hier kommst du dem Erlebnis nicht Persona 5 ohne Geld auszugeben – vorausgesetzt natürlich, du bleibst F2P.

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16. Honkai Impact 3rd [Ideal für intensive 3D-Kämpfe und eine Geschichte in HoYo-Qualität]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber miHoYo (HoYoverse) Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter, Waffe, Stigmata, Skins

Treten Sie ein in das futuristische Science-Fiction-Schlachtfeld von Honkai Impact 3rd, und du wirst sofort merken, dass dies kein gewöhnliches Handyspiel im Gacha-Stil ist (wieder einmal handelt es sich hier nur um einen typischen miHoYo-Titel).

Das istein reines Action-RPG-Erlebnis speziell für eingefleischte Fans von Echtzeit-Kämpfen und Social-Simulationen entwickelt. Der Hauptanziehungspunkt ist hier ganz klar der Hack-and-Slash-Kampf. Er ist rasant, spektakulär und unglaublich befriedigend.

Du weichst aus, parierst und reihst Combos mit Walküren aneinander, die sich wirklich mächtig anfühlen. Die Produktionsqualität, insbesondere die Ultimate-Animationen, ist einfach unglaublich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Honkai Impact 3rd verzichtet auf die Krücke des Autokampfmodus und verlangt echtes spielerisches Können. Die Geschwindigkeit und die mechanische Präzision, die für die anspruchsvollsten Level erforderlich sind, sind unübertroffen. Es gehört zu den ersten Titeln, die bewiesen haben, dass Handyspiele ein intensives, auf Geschicklichkeit basierendes Echtzeit-Actionerlebnis bieten können, das nur sehr wenige andere im Gacha-Genre überhaupt zu imitieren versuchen.

Abgesehen vom Glanz und Glamour ist die weltumspannende Geschichte düsterer und tiefgründiger als bei den meisten AAA-Spielen, ergänzt durch atemberaubende, abendfüllende Animationskurzfilme. Es ist ein Gesamtpaket aus rasanten Action-Szenen und emotionaler Erzählkunst.

Mein Fazit:Meiner Meinung nach,Honkai Impact 3rdging soZenless Zone Zero könnte funktionieren. Wenn du genug von Gacha-Spielen mit statischen Kämpfen hast und etwas suchst, das deine Finger wirklich in Bewegung bringt, dann ist das hier genau das Richtige. Ein absolutes Muss für Action-Veteranen, die eine tiefgründige Hintergrundgeschichte schätzen und nichts gegen eine Herausforderung haben.

★ Honkai Impact 3rd – Ideal für intensive 3D-Kämpfe und eine Geschichte in HoYo-Qualität Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Ideal für Final Fantasy-Fans]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, episodische Erzählung Plattformen Android, iOS, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Applibot, Square Enix Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Waffen, Ausrüstung/Charakter-Skins

Final Fantasy VII: Ever Crisis war wie eine Reise in die Vergangenheit. Es ist ihnen gelungen, das Ganze komprimieren Final Fantasy VIILegende, einschließlichCrisis Core und das Original zu einem wunderschönen, episodischen Gesamtwerk. Die Grafik ist einfach atemberaubend, und ich fand es toll, die klassischen, kantigen Figuren in moderner Darstellung neu umgesetzt zu sehen.

Das Kampfsystem ist eine modernisierte Version des Active-Time-Battle-Systems (ATB) und bietet dir die perfekte Balance zwischen Echtzeit-Action und strategischen Menübefehlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy VII: Ever Crisis Es hat es auf meine Liste geschafft, weil es der einzige Ort ist, an dem man alle wichtigen Ereignisse der FF7-Zeitleiste in einem einzigen, durchgehenden Spiel erleben kann. Es ist eine gelungene Hommage an die Spielwelt und ein unverzichtbares Archiv für langjährige Fans, die die vollständige, endgültige Geschichte erleben möchten, ohne die Konsole wechseln zu müssen.

Wie du deine Charaktere in diesem Spiel weiterentwickelst, hängt ganz davon ab, welche Waffen du findest und ausrüstest (alle Charaktere können kostenlos freigeschaltet werden). Eine neue Waffe zu erhalten bedeutet nicht nur eine Verbesserung der Werte, sondern ist oft auch mit einer mächtigen neuen Fähigkeit für deinen Helden verbunden.

Diese weitläufige Welt voller Magie und Maschinen zählt zu den beliebtesten Schauplätzen der Fantasy-Geschichte, und dank ihrer detailreichen Darstellung gehört dieses Werk zweifellos zu den die beeindruckendsten Rollenspiele die Sie dieses Jahr herunterladen können.

Mein Fazit: Wenn du auch nur einen einzigen Moment des Final Fantasy VII Universum – das musst du dir einfach herunterladen. Es ist ein absolutes Muss (10 von 10 Punkten) sowohl für JRPG-Veteranen, die klassische ATB-Strategie schätzen, als auch für Neulinge, die nach dem perfekten Einstieg in die Welt der Final Fantasy die Entwicklung der Hauptfiguren.

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18. Limbus Company [Am besten geeignet für düstere Themen und Hintergrundgeschichten]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Deckbau-Spiel Plattformen Microsoft Windows, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Projekt Moon Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Identität (Charaktervariante/Skin), E.G.O (Fähigkeit)

Wie ihr wahrscheinlich aus meinen früheren Beiträgen erkennen könnt, sind mir thematisch oder erzählerisch düsterere Gacha-Titel nicht fremd.

Limbus GmbHist jedoch eine Klasse für sich. Es ist kein fröhliches Anime-Abenteuer; es ist ein brutaler, fesselnder Einblick in moralische Zweideutigkeiten und die Jagd auf Monster.

Hier steuerst du einen Bus mit 12 „Sündern“, die in einer trostlosen, dystopischen Stadtlandschaft namens „The City“ buchstäblich versuchen, Teile ihrer zerbrochenen Identität zurückzugewinnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Limbus GmbHist ein hervorragendes Beispiel für ein hochwertiges, erzählorientiertes Spiel, das auf ausbeuterische Mechaniken verzichtet. Es zeigt, dass exzellentes Gacha-Design großzügig sein und dennoch enorm profitabel sein kann, und bietet damit eine erfrischende und einzigartige Alternative zu der für das Genre typischen unbeschwerten, selten an „Weenie Hut Jr.“ erinnernden, jugendfreien Atmosphäre und Thematik.

Das Kampfsystem basiert auf einem einzigartigen Münzwurfsystem, kombiniert mit teamorientierten Mechaniken. Strategie ist entscheidend, aber Glück kann jederzeit das Blatt wenden. Es ist ein stimmungsvolles Erlebnis wo die düstere Handlung die eigentliche Hauptattraktion ist und einen dazu zwingt, die Menschlichkeit der Figuren immer wieder in Frage zu stellen.

Den Entwicklern ist es gelungen, das Spiel angesichts seiner Tiefe überraschend zugänglich zu gestalten. Das Gacha-System ist unglaublich fair und ermöglicht es engagierten Spielern, neue Versionen der Sinners zuverlässig zu erwerben, ohne dafür große Investitionen tätigen zu müssen.

Mein Fazit: Wenn du Nischenspiele mit einer umfangreichen Hintergrundgeschichte, Themen für Erwachsene und einem Gameplay schätzt, bei dem es mehr auf kluge Ressourceneinteilung als auf blinde Kraft ankommt, Limbus GmbH ist genau das Richtige für dich. Einfach gesagt: Es richtet sich an Spieler, die lieber umfangreiche Hintergrundgeschichten lesen und sich mit anspruchsvollen, ernsthaften Inhalten beschäftigen, und nicht an diejenigen, die einfach nur schnellen, ungezwungenen Spielspaß suchen.

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19. One Piece Treasure Cruise [Ideal für Fans von One Piece und Old-School-Gacha-Spielen]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Tipp-Kampf Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2015 Urheber KLab Games, Bandai Namco Entertainment Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Charakter (Crewmitglied)

One Piece Treasure Cruise hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn es ist das erste Gacha-Spiel, das ich je gespielt habe, und das Spiel, das meine jahrelange Bewunderung geweckt hat (und definitiv not (verheerende Sucht) für das Genre.

Das ist eine langjährige, ein fantastisches Anime-Spieldassbringt die riesige Besetzung und die epische Handlung der Serie brillant zur Geltung, mit fesselnden, rundenbasierten Kämpfen, bei denen es auf das richtige Timing beim Tippen ankommt und die von Rhythmus und Präzision abhängen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Optische Weglänge verdient es, auf dieser Liste zu stehen, da es wohl das beste Verhältnis von Inhalt zu Langlebigkeit aller hier aufgeführten Spiele aufweist. Es läuft seit Jahren erfolgreich, wird ständig um neue Handlungsstränge und Charaktere erweitert und ist damit eine der besten Möglichkeiten, das Ein Stück die Welt im Format eines Videospiels.

Es ist ganz einfach, starke Charaktere zu erschaffen hier(vor allem wegen all der Gratisgeschenke, die man normalerweise bei älteren Gachas bekommt), aber erst wenn man seine Crew optimiert, um die schwierigsten Raids in Angriff zu nehmen, fängt der eigentliche Spaß erst richtig an. Man muss sich strategische Überlegungen zur Team-Synergie und zu den Spezialfähigkeiten der ausgewählten Crewmitglieder machen.

Auch hier ist das Spiel unglaublich großzügig. Es ist nicht notwendig, über In-App-Käufe echtes Geld für ein kostenpflichtiges Paket auszugeben egal, ob man die Kerninhalte genießen oder eine riesige Auswahl an hochstufigen Einheiten sammeln möchte. Tatsächlich habe ich es kürzlich noch einmal ausprobiert, und die Entwickler haben es im Vergleich zu meinen Anfängen so einfach gemacht, kostenlose Helden zu erhalten, dass ich fast schon neidisch auf alle bin, die sich erst jetzt einen Account anlegen.

Mein Fazit: Wenn du ein Fan von Ein Stück (wer tut das heutzutage nicht?) und tiefgründige Teambuilding-Strategien liebst, dann schau dir das hier mal an. Ich finde außerdem, dass dieses Spiel die perfekte Möglichkeit ist, die gesamte Ein StückSaga, falls du lieber spielst, als dir Hunderte von Folgen anzusehen.

20. Die Tränen der Themis [Am besten geeignet für Otome-Dating-Sim-Mechaniken]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Otome, ein storybasiertes Kartenspiel Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber miHoYo (HoYoverse) Schwerpunkt Gacha/Monetarisierung Vision (Karte/Fähigkeit), Outfits, limitierte Story-Inhalte

Wieder einmal präsentiert von miHoYo, Die Tränen der Themis is Ein großartiger Liebes- und Justizkrimi für alle Otome-Fans da draußen.

Ähnlich wieLiebe & Weltraum das es fast auf diese Liste geschafft hätte, es gehört zweifellos zu den Die besten Spiele für Otome-Fans gerade jetzt, weil die Die gutaussehenden Anwälte, Geschäftsführer und Detektive, denen man begegnet, haben echte Tiefe und spielen eine zentrale Rolle bei den überraschend komplexen Fällen, die du löst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Tränen der Themis bietet einzigartige Kämpfe im Debattenstil (à la Ace Attorney, aber einfacher), das deine Kartensammlung auf die Probe stellt, sowie atemberaubende Visual-Novel-Abschnitte, die deine Beziehungen vertiefen. Im Gegensatz zu den meisten eindimensionalen Otome-Spielen wirst du dich hier niemals durch langweiliges Gameplay gelangweilt fühlen.

Die Geschichte ist überraschend spannend und düster, sodass man die intensiven Rechtsstreitigkeiten so schnell nicht vergessen wird. Das Ressourcenmanagement entspricht dem typischen Gacha-Schema, aber die Visual-Novel-Abschnitte machen es leichter, sich durchzubeißen. Das Die Ermittlungsabschnitte sind wirklich knifflig und zwingen dich dazu, genau auf Dialoge und Beweise zu achten.

Mein Fazit: Wenn dir die Geschichte und die Romantik wichtiger sind als die hektische Action, die im Gacha-Genre nur allzu oft anzutreffen ist, und es dir nichts ausmacht, viel zu lesen, wirst du es zu 100 % lieben Die Tränen der ThemisKurz gesagt: Dieses Spiel ist für Spieler gedacht, die eine tiefgründige Hintergrundgeschichte und fesselnde Beziehungen schätzen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln.

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Mein Fazit

Für Spieler, die erst jetzt auf den Gacha-Zug aufspringen, wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass ihnen eine absurde Fülle an Optionen zur Auswahl steht – wenn man bedenkt, wie profitabel und umkämpft der Markt für diese Spiele ist.

Falls Sie eine kurze Übersicht über meine Empfehlungen benötigen, finden Sie hier einige der Die besten Gacha-Spiele, die du unbedingt ausprobieren solltest – je nach Vorlieben:

Für das ultimative Gacha-Erlebnis → Genshin Impact. Dieses Spiel setzte Maßstäbe für das gesamte Genre, indem es eine riesige, wunderschöne offene Welt mit einem tiefgründigen Elementarkampf-System und einer unvergleichlichen Produktionsqualität verband.

Dieses Spiel setzte Maßstäbe für das gesamte Genre, indem es eine riesige, wunderschöne offene Welt mit einem tiefgründigen Elementarkampf-System und einer unvergleichlichen Produktionsqualität verband. Für Gacha-Neulinge → Zenless Zone Zero. Die stilvollen, abgeschlossenen Level und die rasanten Kämpfe machen es zum perfekten, nicht allzu überwältigenden Einstieg in ein hochwertiges Gacha-Spiel.

Die stilvollen, abgeschlossenen Level und die rasanten Kämpfe machen es zum perfekten, nicht allzu überwältigenden Einstieg in ein hochwertiges Gacha-Spiel. Für Hardcore-Action in einer offenen Welt → Stürmische Wellen. Kuro Games hat in seine riesige Welt ein gnadenloses Kampfsystem mit extrem hohem Schwierigkeitsgrad sowie eine Mechanik zum Sammeln von Echos eingebaut, die es für „Genshin“-Flüchtlinge und Gacha-Neulinge zu meistern gilt.

Kuro Games hat in seine riesige Welt ein gnadenloses Kampfsystem mit extrem hohem Schwierigkeitsgrad sowie eine Mechanik zum Sammeln von Echos eingebaut, die es für „Genshin“-Flüchtlinge und Gacha-Neulinge zu meistern gilt. Für Fans von rundenbasierten JRPGs → Epic Seven. Die wunderschönen, filmreifen Animationen und das tiefgründige strategische Kampfsystem vermitteln das Gefühl, als hätte ein klassisches JRPG ein Makeover mit modernen Gacha-Mechaniken erhalten.

Die wunderschönen, filmreifen Animationen und das tiefgründige strategische Kampfsystem vermitteln das Gefühl, als hätte ein klassisches JRPG ein Makeover mit modernen Gacha-Mechaniken erhalten. Für Story-Fans → Fate/Grand Order. Du tauchst in eine umfangreiche, mehrteilige Visual-Novel-Geschichte ein, die für ihre unglaubliche Tiefe und ihre gelungene Charaktergestaltung bekannt ist – das macht den Zeitaufwand lohnenswert.

Du tauchst in eine umfangreiche, mehrteilige Visual-Novel-Geschichte ein, die für ihre unglaubliche Tiefe und ihre gelungene Charaktergestaltung bekannt ist – das macht den Zeitaufwand lohnenswert. Für Otome-Fans → Die Tränen der Themis. Dieses Spiel verbindet Romantik mit juristischen Rätseln und bietet fesselndes Ermittlungs-Gameplay sowie tiefgründig ausgearbeitete Beziehungen, die man unbedingt erkunden möchte.

Dieses Spiel verbindet Romantik mit juristischen Rätseln und bietet fesselndes Ermittlungs-Gameplay sowie tiefgründig ausgearbeitete Beziehungen, die man unbedingt erkunden möchte. Für echte Spielsüchtige/Fans des Idol-Genres → Umamusume: Pretty Derby. Der fesselnde Kreislauf aus RNG-lastigem Training, dem Erben von Fähigkeiten und dem Antreten in hochkarätigen PvP-Rennen sorgt für einen richtigen Adrenalinkick, vor allem, wenn man bereit ist, nach dem perfekten Build zu streben.

Häufig gestellte Fragen