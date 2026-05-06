Die 11 besten Point-and-Click-Adventure-Spiele für 2025

Die besten Point-and-Click-Adventure-Spiele, die du auf dieser Liste findest, sind alle zeitlose Klassiker, die nostalgische Retro-Gaming-Stimmung verbreiten. Es ist ein Genre, das seinen Höhepunkt in derdie 90er Jahre, schließlich.

Für diese Liste habe ich eine Reihe von Point-and-Click-Spielen in Betracht gezogen, die jeweils aufgrund ihrer Erzählweise, der Komplexität ihrer Rätsel und ihrer allgemeinen Bedeutung innerhalb des Genres ausgewählt wurden. So ist eine abwechslungsreiche Auswahl gewährleistet, die sowohl Neulinge als auch langjährige Fans anspricht.

Unsere Top-Empfehlungen für Point-and-Click-Adventure-Spiele

Wenn du hierher gekommen bist, um nur die allerbesten Point-and-Click-Adventures zu finden, dann schau dir diese drei hervorragenden Titel an, die unser Team ausgewählt hat und die dir sicher gefallen werden – egal, ob du ein eingefleischter Fan des Genres bist oder als Neuling auf der Suche nach deinem nächsten Spiel:

Grim Fandango (1998) – lässt dich eine Gänsehaut erzeugende, gruselige Geschichte erleben, die auf der mexikanischen Vorstellung vom Jenseits basiert, ergänzt durch eine bezaubernde Film-Noir-Ästhetik und eine Handlung voller Intrigen und schwarzem Humor. Broken Sword – Der Schatten der Templer (1996) – ein herausragender Titel, der einen mit einer von der realen Geschichte inspirierten, verschwörungstheoretischen Handlung, unvergesslichen Charakteren und einem wunderschönen, handgezeichneten Grafikstil fesselt, der diese unvergesslichen Charaktere sowie die verschiedenen Schauplätze im Spiel besonders zur Geltung bringt. Monkey Island 2: LeChucks Rache (1991) – eines der unbestrittenen Meisterwerke des Adventure-Genres, das die kreative Brillanz von LucasArts unter Beweis stellt und dir ein schrulliges, aber dennoch äußerst unterhaltsames Spielerlebnis bietet, gespickt mit witzigen Sprüchen, Wortspielen, Durchbrüchen der vierten Wand und unkonventionellen Rätseln.

Von allen Titeln, die unser Team für diese Liste ausgewählt hat, stehen diese drei Spiele wohl ganz oben im Genre der Point-and-Click-Adventures

Wenn du jedoch weitere Empfehlungen suchst oder einfach nicht mit unserer Top-Auswahl einverstanden bist – keine Sorge. Wir fangen gerade erst an! Scrolle einfach weiter nach unten, um weitere Point-and-Click-Adventure-Spiele zu entdecken, die vielleicht genau das Richtige für dich sind.

Die 11 besten Point-and-Click-Adventure-SpieleZum Ausprobieren

Das Point-and-Click-Genre hat eine ganze Generation von Spielern über mehrere Jahrzehnte hinweg begeistert und uns zahlreiche Kulttitel beschert, die perfekt verkörpern, was Gaming aus der Zeit vor den 2000er Jahrenworum es dabei geht.

Hier präsentiere ich dir eine Liste mit den besten Point-and-Click-Adventures, die unser Team zusammengestellt hat, und erkläre dir, warum du jedes einzelne davon so schnell wie möglich spielen solltest!

1. Grim Fandango Remastered [Ein Detektivklassiker im Film-Noir-Stil]

Unsere Bewertung 10

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Genre Rätsel, Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, Linux, OS X, PS4, PS Vita, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 1998 (Remastered-Version: 2015) Urheber Double Fine Productions Durchschnittliche Spielzeit 12–16 Stunden Besondere Merkmale Eine vom Film Noir inspirierte Geschichte, dynamische, überarbeitete Grafik, Soundtrack mit Live-Orchester

Grim Fandango Remastered entführt dich in eine Welt, die dir zugleich vertraut und neu erscheint. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Manuel „Manny“ Calavera, einem Reisevermittler, der im Ministerium für den Tod arbeitet. Deine Aufgabe ist es, Schwachstellen im System des Jenseits aufzudecken, was dich auf eine Reise voller Geheimnisse und überraschender Wendungen führt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Grim Fandango Remastered strotzt nur so vor Stil und verbindet Noir-Mystery mit einer surrealen Welt des Jenseits, die sich von allem anderen in diesem Genre unterscheidet.

Wenn du gerne knifflige Rätsel löst und tiefgründige Geschichten entdeckst, wird dich „Grim Fandango Remastered“ fesseln. Die Charaktere sind schrullig und der Humor sitzt genau richtig. Die Geschichte ist rundum gelungen – wenn du also eine Mischung aus großartiger Erzählkunst und Rätsellösen magst, wird dir dieses Spiel wahrscheinlich gefallen.

SpielenGrim Fandango Remastered Es fühlt sich an, als würde man in einen Noir-Film eintauchen. Das Spiel hat eine raue, skurrile Atmosphäre, die jeden Bereich lebendig wirken lässt. Die Rätsel erfordern einen scharfen Blick und logisches Denken. Manchmal können sie frustrierend sein, aber sie zu lösen, ist unglaublich befriedigend.

Dank der überarbeiteten Grafik wirkt „Grim Fandango“ wie ein ganz neues Erlebnis, obwohl es sich den Charme der Originalversion von 1998 bewahrt hat. Die detailreichen Umgebungen und Charaktermodelle lassen den Spieler noch tiefer in die Geschichte eintauchen. Der jazzige Soundtrack von Peter McConnell ist ein weiteres Highlight. Er fängt die Noir-Atmosphäre perfekt ein und verleiht dem gesamten Erlebnis zusätzliche Emotionalität und Intensität.

Mein Fazit:Grim Fandango Remastered ist ein Paradebeispiel für meisterhaftes Storytelling im Point-and-Click-Genre. Das fesselnde Krimidrama, die unvergesslichen Charaktere und der dynamische Grafikstil machen es zu einem herausragenden Spiel.

u/GrimFanatic

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Eine visuell atemberaubende Neuauflage eines Klassikers. Die Geschichte ist fesselnd, auch wenn sich einige Rätsel etwas veraltet anfühlen.

Unsere Bewertung 10

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Genre Abenteuer, Indie Plattformen Windows, Mac OS, PlayStation, Palm OS, Windows Mobile Erscheinungsjahr 1996 (überarbeitete Fassung: 2024) Urheber Revolution Software GmbH Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Besondere Merkmale Handgezeichneter Grafikstil, historische Fantasy-Handlung, knifflige Rätsel

Broken Sword – Der Schatten der Templer: Reforge„d“ ist ein zeitloser Klassiker, der historische Fiktion mit fesselnden Rätseln verbindet. Die Handlung verwebt reale historische Ereignisse mit einem spannenden Krimi und führt Sie durch eine Reihe von Rätseln, die Ihren Verstand auf Trab halten werden.

Die historischen Fantasy-Themen des Spiels sind äußerst fesselnd. Du schlüpfst in die Rolle von George Stobbart, einem Touristen, der in ein Netz politischer Intrigen gerät, nachdem er Zeuge einer Bombenexplosion in Paris geworden ist. Die Rätsel des Spiels sind raffiniert gestaltet, sodass du jedes Mal ein Erfolgserlebnis verspürst, wenn du eines löst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Broken Sword – Der Schatten der Templer: Reforged fesselt mit seinen raffinierten Intrigen und wunderschön überarbeiteten Illustrationen, die einem Klassiker neues Leben einhauchen.

SpielenBroken Sword Es fühlt sich an, als wäre man mitten in einem spannenden Abenteuerroman. Die Rätsel des Spiels sind lohnenswert, können aber knifflig sein, sodass sie Geduld und logisches Denken erfordern. Meiner Erfahrung nach hat mich das Gefühl der Entdeckung beim Lösen der Rätsel gefesselt, selbst wenn ich mal nicht weiterkam.

Manche Rätsel können frustrierend sein, vor allem, wenn man mit dem Genre noch nicht vertraut ist, aber es gibt immer Hinweise, die einem den richtigen Weg weisen. Das Spieltempo ist gut ausbalanciert, sodass die Geschichte voranschreitet, ohne dass man sich gehetzt fühlt.

Broken SwordDer handgezeichnete Grafikstil ist ein Kunstwerk für sich. Die Umgebungen sind üppig und detailreich, sodass sich jede Szene wie ein zum Leben erwachtes Gemälde anfühlt. Die „Reforged“-Version verfügt über eine überarbeitete Grafik, die dem Spiel neues Leben einhaucht, ohne dabei den ursprünglichen Charme zu verlieren. Der von Barrington Pheloung komponierte Soundtrack trägt zur Gesamtatmosphäre bei und fügt sich nahtlos in die Erzählung des Spiels ein.

Mein Fazit:Broken Sword – Der Schatten der Templer: Reforged ist ein absolutes Muss für alle, die historische Krimis mit einem Hauch von Fantasy lieben.

u/HistoryBuff

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Die überarbeitete Grafik haucht dieser zeitlosen Geschichte neues Leben ein. Die Handlung überzeugt nach wie vor, doch einige Spielmechaniken wirken etwas holprig.

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Abenteuer, Rätsel Plattformen Windows Erscheinungsjahr 1991 (Sonderausgabe: 2013) Urheber LucasArts Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Besondere Merkmale Hochauflösende Grafiken, Sprachausgabe, neues Hinweissystem

Monkey Island 2 Special Edition: LeChucks Rache bringt das Piratenabenteuer auf ein neues Niveau. Als bester Pirat der Karibik kehrt Guybrush Threepwood zurück, um sich der Zombie-Version von LeChuck zu stellen, der auf Rache sinnt. Dieses Spiel besticht durch seine einzigartigen, unkonventionellen Rätselmechaniken, die einen dazu zwingen, auf neue Weise zu denken, um die Herausforderungen zu meistern.

Dieses Spiel steckt voller kniffliger Rätsel, die mehr als nur Ausprobieren erfordern. Die Geschichte dreht sich um Guybrushs Versuch, den wiederauferstandenen LeChuck zu überlisten, während er sich mit schrulligen Piraten und seltsamen Herausforderungen auseinandersetzen muss, darunter der berüchtigte Spuckwettbewerb. Mit einer cleveren Mischung aus Humor und Action spricht das Spiel all jene an, die Rätsel mögen, bei denen man kreativ denken muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Monkey Island 2 Special Edition: LeChucks Rache beweist, dass Humor und Herausforderung Hand in Hand gehen können, und spornt dich dazu an, Rätsel zu knacken, die mit jedem Fehlversuch nur noch lustiger werden.

SpielenMonkey Island 2 ist wie ein Sprung in das Leben eines Piraten, begleitet von einer Reihe cleverer, kniffliger Rätsel. Ich persönlich fand das Lösen der Rätsel sowohl unterhaltsam als auch lohnend. Dank der überarbeiteten Steuerung und Benutzeroberfläche der Sonderausgabe lässt sich das Spiel flüssiger spielen, doch der Schwierigkeitsgrad der Rätsel bleibt hoch, was für Neulinge manchmal zu frustrierenden Momenten führen kann.

Die hochauflösende Grafik der Sonderausgabe lässt den Klassiker Monkey Island Stil in die Moderne. Der Soundtrack ist ein weiteres Highlight: Die neu komponierte Musik passt perfekt zu diesem Piratenabenteuer. Auch die überarbeiteten Sprachaufnahmen verleihen den Figuren mehr Persönlichkeit und Tiefe.

Mein Fazit:Monkey Island 2 Special Edition: LeChucks Rache ist ein Klassiker, der sich über die Jahre bewährt hat. Seine kniffligen Rätsel, die farbenfrohe Grafik und die unvergesslichen Charaktere machen es zu einem Muss für jeden Fan von Point-and-Click-Abenteuern.

u/PuzzleMaster

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Eine perfekte Mischung aus Humor und kniffligen Rätseln. Die überarbeitete Grafik ist wunderschön, und die Sprachausgabe verleiht dem Spiel zusätzliche Tiefe.

4. Der Tag des Tentakels Remastered [Einzigartige Rätsel und ein verrücktes Zeitreise-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Abenteuer, Rätsel Plattformen Windows, Mac OS, PlayStation 4, PS Vita, iOS, Linux, Xbox One Erscheinungsjahr 1993 (Remastered: 2016) Urheber Double Fine Productions Durchschnittliche Spielzeit 12–14 Stunden Besondere Merkmale Zeitreise-Rätselmechanik, handgezeichnete Grafiken, Original- und überarbeitete Audioaufnahmen

Wenn man das so sagtDer Tag des Tentakels Es als „nur ein lustiges Spiel“ abzutun, würde ihm jedoch einen Bärendienst erweisen, da es auch eines der Die besten Rätselspielehier.

In diesem Spiel löst du Rätsel, indem du zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin- und herreist und mit verschiedenen Charakteren Kettenreaktionen über die Zeitachsen hinweg auslöst. Der Humor ist skurril und oft abgedreht, was das Spiel zur perfekten Wahl für Fans macht, die ausgefallene Komik und cleveres Gameplay lieben.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Bernard Bernoulli und seine schrullige Clique, die versuchen, den bösen Purple Tentacle daran zu hindern, die Welt zu erobern. Jeder Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die beim Lösen von Rätseln helfen, und die Zeitreise-Mechanik verleiht dem Spiel eine besondere Note.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Tag des Tentakels Remastered nutzt das Chaos auf die bestmögliche Weise und macht Zeitreisen zu einem der unterhaltsamsten Denksportaufgaben, die je geschaffen wurden.

Ich persönlich fand es sehr befriedigend, Rätsel zu lösen, indem ich die Vergangenheit beeinflusste, um die Gegenwart zu verändern. Die Steuerung ist flüssig, und das Hinweissystem ist hilfreich, wenn man nicht weiterkommt, auch wenn manche Rätsel einen dennoch vor eine echte Herausforderung stellen. Der schräge Humor, der sich durch das ganze Spiel zieht, sorgt für eine unbeschwerte Atmosphäre, selbst wenn die Rätsel knifflig werden.

Die überarbeitete Grafik erweckt einen lebendigen, handgezeichneten Stil zum Leben, mit satten Farben und detailreichen Umgebungen. Der Charme der alten Schule bleibt erhalten, und du kannst zum ursprünglichen Grafikstil zurückkehren, wenn du ein nostalgischeres Gefühl bevorzugst. Auch die Musik und die Soundeffekte wurden überarbeitet und tragen mit eingängigen Melodien und fesselndem Sound zur Atmosphäre bei.

Mein Fazit:Der Tag des Tentakels Remastered ist ein erstklassiges Rätsel-Abenteuer, das sowohl urkomisch als auch herausfordernd ist. Durch seine kreativen Rätsel und seinen skurrilen Humor hebt es sich von anderen Point-and-Click-Spielen ab.

ohne TimeTraveler

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Eine reizvolle Mischung aus schrägem Humor und kniffligen Rätseln. Die überarbeitete Grafik ist erstklassig, auch wenn manche Rätsel ziemlich knifflig sein können.

5. Centum [Ideal für Fans von kniffligen Mystery-Abenteuern]

Unsere Bewertung 9.3

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Genre Point-and-Click-Adventure, Psychologischer Horror Plattformen Windows, macOS, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hack The Publisher, Serenity Forge Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Besondere Merkmale Ein durch Entscheidungen gesteuertes Narrativ, das das Verhalten der KI und mehrere Enden beeinflusst, sowie ein unzuverlässiger Erzähler und ein Mechanismus, der die Realität verschiebt

Einhundert fesselt einen sofort: Was als einfaches Point-and-Click-Rätsel beginnt, entwickelt sich schnell zu einem psychologischen Labyrinth. Du spielst einen Gefangenen, der in einer sterilen Einrichtung gefangen ist und gezwungen wird, seltsame Fragen zu beantworten und Logikaufgaben zu lösen, die dich nur allzu gut zu kennen scheinen. Jede Entscheidung fühlt sich persönlich an, und jedes Rätsel offenbart eine neue Ebene des Unbehagens.

SpielenEinhundert Es fühlt sich an, als würde man beim Spielen beobachtet werden. Das Spiel analysiert deine Reaktionen und verzerrt vertraute Orte und Dialoge auf beunruhigende Weise. In einem Moment löst du noch ein Logikrätsel, und im nächsten fließen deine Entscheidungen bereits in die Handlung ein. Ich bin ein paar Mal nicht weitergekommen, aber selbst die Frustration wirkt beabsichtigt; sie ist Teil der Art und Weise, wie das Spiel Spannung und Kontrolle aufbaut.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einhundert verbindet knifflige Rätsel mit einer spannenden Handlung, die einen bei jedem Schritt im Ungewissen lässt.

Das minimalistische Design passt perfekt zur Atmosphäre. Scharfe Beleuchtung, sterile Flure und verzerrte Geräusche eine Atmosphäre schaffen, die sich zugleich leer und beengend anfühlt. Jedes Flackern, jedes Echo und jede Störung schürt die Paranoia. Das unheimliche Summen des Soundtracks hält einen in Atem, ohne jemals das Eintauchen in die Spielwelt zu unterbrechen.

Mein Fazit: Einhundert ist unheimlich, raffiniert und sehr persönlich. Es ist ideal für Spieler, die es lieben, Rätsel zu lösen, die nicht nur ihr logisches Denkvermögen, sondern auch ihre geistige Gesundheit auf die Probe stellen.

6. Full Throttle Remastered [Ein actiongeladenes Abenteuer voller Rätsel]

Unsere Bewertung 9

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Genre Abenteuer, Rätsel, Action Plattformen Windows, macOS, PS4, Xbox One, iOS, Linux Erscheinungsjahr 1995 (Remastered: 2017) Urheber Entwickelt von LucasArts und Tim Schafer Double Fine Productions Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Besondere Merkmale Eine actiongeladene Handlung, Motorradverfolgungsjagden, einzigartige Rätselmechaniken

Full Throttle Remastered bietet eine spannende Mischung aus Action und kniffligen Rätseln, wie man sie im Point-and-Click-Genre sonst kaum findet. Das Spiel begleitet den rauen, sonnenbrillentragenden Ben Throttle auf seiner Reise durch eine postapokalyptische Welt voller rasender Motorradverfolgungsjagden, Demolition Derbys und cleverer Rätsel.

Das Spiel besticht durch eine Handlung, die ebenso actionreich wie fesselnd ist. Ben Throttle, der Anführer einer Biker-Gang, wird in eine Welt voller Unternehmensintrigen und rasanten Verfolgungsjagden hineingezogen. Die einzigartige Mischung aus Actionsequenzen wie Motorradverfolgungsjagden und einem spannenden Demolition Derby, kombiniert mit kniffligen Rätseln, macht dieses Spiel zu einem herausragenden Titel.

SpielenVollgas ist ein echter Adrenalinkick. Die rasanten Action-Sequenzen, vor allem die Verfolgungsjagden auf dem Motorrad, geben einem das Gefühl, mitten in einem rasanten Abenteuer zu stecken. Die Rätsel hingegen erfordern kreatives Denken und Geduld.

Warum wir uns dafür entschieden haben Full Throttle Remastered Das ist Adrenalin pur: schnelle Motorräder, knifflige Rätsel und eine Welt, die nach Benzin und Ärger riecht.

Ich persönlich fand die Balance zwischen Action und Rätsellösen erfrischend. Es ist ein Abenteuer, das einen auf mehreren Ebenen fesselt. Die Action ist zwar spannend, doch manche Rätsel können eine kleine Herausforderung darstellen, besonders wenn man mit dieser Art von Spiel noch nicht vertraut ist. Aber genau diese Herausforderung trägt dazu bei, dass das Spiel so befriedigend ist.

Die überarbeitete Version von Vollgas erweckt die kultige Animation des Originals mit hochauflösender Grafik zum Leben. Der handgezeichnete Grafikstil hat sich seinen Retro-Charme bewahrt, wurde jedoch durch lebendige Farben und detailreiche Umgebungen verfeinert. Der Soundtrack, komponiert vom legendären Peter McConnell, ist ein weiteres Highlight.

Mein Fazit:Full Throttle Remastered ist ein spannendes, actiongeladenes Point-and-Click-Abenteuer, das perfekt für alle ist, die ein dynamischeres Spielerlebnis suchen.

u/BikerChick

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Rasantes und fesselndes Spiel mit einer packenden Handlung. Die überarbeitete Ausgabe sorgt für ein noch besseres Spielerlebnis, allerdings ist das Spiel relativ kurz.

7. Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis [Klassisches PC-Abenteuer im Stil einer Schatzsuche]

Unsere Bewertung 9

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Genre Abenteuer, Rätsel, Point-and-Click Plattformen Microsoft Windows, Wii, Linux, FM Towns, Amiga, macOS, Macintosh, DOS, AmigaOS Erscheinungsjahr 1992 Urheber LucasArts Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Besondere Merkmale Verzweigte Handlungsstränge (Kopf, Muskeln, Team), dialogbasierte Rätsel, eine fesselnde Indiana-Jones-Geschichte

Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis fängt den Geist des Abenteuers mit einer Geschichte ein, die sich wie ein verlorener Film der Reihe anfühlt. Anstatt die Filme einfach nur neu aufzulegen, LucasArts hat eine völlig neue Geschichte rund um Nazis auf der Suche nach der mythischen Stadt Atlantis entwickelt. Diese Entscheidung verleiht dem Spiel Originalität und Tiefe, bleibt dabei aber dem Indy-Stil mit seinen Weltreisen, der Suche nach Relikten und den witzigen Wortgefechten treu.

Das herausragende Merkmal ist hier die verzweigte Struktur. Du kannst zwischen drei verschiedenen Spielstilen wählen: Rätsel und Dialoge („Wits“), actionreiche Sequenzen („Fists“) oder eine Mischung aus beidem an der Seite deiner Partnerin Sophia Hapgood („Team“). Dadurch lohnt es sich, das Spiel erneut zu spielen, da jeder Weg ein anderes Erlebnis bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis Es versprüht diesen filmischen Abenteuer-Charme und lässt dich auf deiner Suche nach Mythos und Ruhm die Welt erkunden, dich in Kämpfe stürzen und die Nazis überlisten.

SpielenDas Schicksal von Atlantis Es fühlt sich sehr immersiv an. Mir persönlich hat es besonders gefallen, die Rätsel auf dem „Wits“-Pfad zu lösen, wo das Spiel stark auf Dialogoptionen setzte, die den Ausgang beeinflussten. Gleichzeitig sorgen die Kämpfe auf dem „Fists“-Pfad für Abwechslung, auch wenn sie nach heutigen Maßstäben etwas klobig wirken. Bei manchen Rätseln muss man sich zwar eine Weile den Kopf zerbrechen, aber genau das macht das Lösen dieser Rätsel so befriedigend.

Optisch besticht das Spiel nach wie vor durch den typischen LucasArts-Stil: detailreiche Pixel-Art-Umgebungen, ausdrucksstarke Charaktere und einprägsame Schauplätze wie antike Ruinen und geheimnisvolle Ausgrabungsstätten. Der Soundtrack ist ein weiteres Highlight: Er greift die Erhabenheit von John Williams’ legendären Filmmelodien auf und ergänzt sie um originelle, stimmungsvolle Stücke, die perfekt zum Abenteuer passen.

Mein Fazit:Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis gilt als eines der besten Point-and-Click-Abenteuer, die je entwickelt wurden. Sein cleveres Design, die fesselnde Handlung und die vielfältigen Spielverläufe machen es zu einem zeitlosen Klassiker.

u/IndyFan

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Ein episches Abenteuer, das den Geist der Filme einfängt. Die Rätsel sind anspruchsvoll, und die Geschichte zieht einen in ihren Bann.

8. Die längste Reise [Episches, storybasiertes Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Abenteuer, Rollenspiel, Point-and-Click Plattformen Microsoft Windows, iOS Erscheinungsjahr 1999 Urheber FunCom Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden Besondere Merkmale Brillante Erzählkunst, eine Vielzahl an Nebenfiguren, abwechslungsreiche Rätsel

Die längste Reise entführt dich tief in eine facettenreiche, fesselnde Welt, in der die Geschichte im Mittelpunkt steht. Du schlüpfst in die Rolle von April Ryan, einer jungen Frau, die die Aufgabe hat, zwei Welten zu retten: das fantastische Arcadia und das dystopische Stark. In diesem Spiel geht es darum, eine vollständig ausgearbeitete Welt zu erleben und zu erkunden – mit einer Geschichte, die wirklich zählt.

Die Weltgestaltung ist hier ein großer Pluspunkt, und die schiere Fülle an Hintergrundgeschichten und Nebenfiguren vermittelt das Gefühl, wirklich in eine riesige und komplexe Welt einzutauchen. Was hier besonders hervorsticht, ist die Vielfalt der Rätsel; jeder Abschnitt des Spiels bietet etwas Einzigartiges und fesselt den Spieler, ohne ihn zu überfordern.

SpielenDie längste Reise Es fühlt sich an, als schlüpfe man in die Rolle eines widerwilligen Helden in einem gut geschriebenen Roman. Während man Rätsel löst, lernt man die Charaktere kennen, wodurch sich die Lage persönlicher anfühlt. Die Umgebungen in beiden Welten, Arcadia und Stark, sind wunderschön gestaltet, aber es ist die Geschichte, die einen fesselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die längste Reise berührt mit seiner emotionalen Erzählweise, die jede Entdeckung als wohlverdient und jede Welt als erkundenswert erscheinen lässt.

Das Tempo des Spiels ist jedoch vielleicht nicht jedermanns Sache. Manche Passagen wirken etwas langsam, und das Zurücklaufen kann sich schnell wiederholen, wenn man nicht aufpasst. Aber für alle, die ein fesselndes narratives Erlebnis schätzen, lohnt sich dieser Kompromiss auf jeden Fall.

Die längste ReiseDie handgemalten Hintergründe verleihen dem Spiel einen zeitlosen Look. Der Grafikstil passt perfekt zur Handlung und bietet üppige Umgebungen, die einen in ihren Bann ziehen und das Gefühl vermitteln, eine andere Welt zu erkunden. Auch wenn die Grafik seit der Veröffentlichung etwas in die Jahre gekommen ist, macht sie sich immer noch gut, vor allem durch die Art und Weise, wie sie die unterschiedlichen Stimmungen beider Welten vermittelt.

Mein Fazit: Die längste Reise ist ein absolutes Muss für alle, die storybasierte Abenteuer lieben. In diesem Spiel geht es ebenso sehr darum, die Charaktere und die Welt zu erkunden, wie darum, Rätsel zu lösen.

u/NarrativeLover

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Eine wunderschön erzählte Geschichte mit vielschichtigen Charakteren. Das Tempo ist zwar manchmal etwas gemächlich, aber die Reise lohnt sich.

9. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series [Packender Zombie-Horror mit verzweigender Handlung]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Abenteuer, Horror, Point-and-Click Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS, Android, iOS Erscheinungsjahr 2012 Urheber Skybound Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden (für alle Episoden) Besondere Merkmale Verzweigte Handlungsstränge, charakterorientierte Erzählweise, intensiver Survival-Horror

The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series definiert das Genre der Abenteuerspiele mit seiner fesselnden Erzählung neu, in der jede Entscheidung zählt. In dieser Serie erlebst du die Zombie-Apokalypse aus der Perspektive von Lee Everett, einem verurteilten Straftäter, der zum Beschützer eines jungen Mädchens namens Clementine wird. Während du dich durch diese gefährliche Welt bewegst, haben deine Entscheidungen weitreichende Konsequenzen, die sowohl die Menschen um dich herum als auch den Ausgang der Geschichte beeinflussen.

Was diese Serie so besonders macht, ist die Kombination aus dem Nervenkitzel des Überlebens im Zombie-Apokalypse und bedeutungsvollen Entscheidungen. In jeder Episode musst du nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch Entscheidungen treffen, die Leben retten oder kosten können – und die emotionale Wucht dieser Momente ist überwältigend. Wenn du Spiele magst, in denen deine Entscheidungen tatsächlich eine Rolle spielen, bietet dieses Spiel ein befriedigendes, emotionales Wechselbad der Gefühle.

SpielenThe Walking Dead: Die Telltale Definitive Series ist intensiv und zieht einen tief in seinen Bann. Die emotionale Tiefe der Geschichte hat mich gefesselt, und die Art und Weise, wie sich die Charaktere je nach den eigenen Entscheidungen entwickeln, gab mir das Gefühl, ihr Leben wirklich zu beeinflussen. Das Tempo des Spiels hält einen in Atem, während man den Drang nach Überleben mit moralischen Dilemmata in Einklang bringen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series Es trifft genau dort, wo es wehtut; jede Entscheidung schmerzt tief, jeder Verlust hallt nach, und genau das macht es unvergesslich.

Das Gameplay ist zwar fesselnd, aber nicht ganz ohne Schwächen. Manche Quick-Time-Events können etwas zu gnadenlos sein, und es gibt Momente, in denen der Schwierigkeitsgrad sprunghaft ansteigt, was das Vorankommen erschwert. Die Erzählung und die Charakterentwicklung machen diese Momente jedoch mehr als wett. Es ist ein Spiel, das dich dafür belohnt, dass du dich emotional auf die Charaktere und die Geschichte einlässt.

Der Zeichenstil in The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series ist im Cel-Shading-Stil gehalten, was ihm eine Comic-Ästhetik verleiht, die gut zum postapokalyptischen Thema passt. Es ist nicht hyperrealistisch, aber visuell beeindruckend, was dazu beiträgt, die richtige Stimmung zu erzeugen, und gleichzeitig einen stilistischen Charakter bewahrt, der gut zur Erzählung passt.

Der Soundtrack untermalt die Atmosphäre perfekt mit eindringlicher Musik, die die emotionale Spannung noch verstärkt. Das Sounddesign, insbesondere das Knurren und die Geräusche der Zombies, trägt zu dem Gefühl ständiger Angst bei und verstärkt das Survival-Horror-Erlebnis.

Mein Fazit: The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series ist ein absolutes Muss für alle, die storylastige Spiele lieben, die emotional unter die Haut gehen. Die fesselnde Handlung, die unvergesslichen Charaktere und die schwierigen Entscheidungen werden dich von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen.

u/ZombieFan

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Voller emotionaler Spannung und einschneidender Entscheidungen. Die überarbeitete Grafik und die Sprachausgabe sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

10. Thimbleweed Park [Ein Krimi-Abenteuer im Modern-Retro-Stil mit klassischer Point-and-Click-Steuerung]

Unsere Bewertung 8

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Genre Abenteuer, Rätsel Plattformen Microsoft Windows, Linux, macOS, Xbox One, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch, Android, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2017 Urheber Schreckliche Spielzeugkiste Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Besondere Merkmale Grafik im Modern-Retro-Stil, schwarzer Humor, komplexe Handlung

Thimbleweed Park ist eine Hommage an die Blütezeit der Point-and-Click-Adventures, gepaart mit moderner Erzählkunst. Das Spiel spielt in einer skurrilen, unheimlichen Kleinstadt und fordert dich heraus, einen grausamen Mordfall mit deinem Verstand und deinen Rätsel-Fähigkeiten aufzuklären. Wenn du ein Fan von Krimis mit schrägem Humor bist, ist dieses Spiel ein absoluter Genuss.

Der Reiz des Spiels liegt in seiner detailreichen Welt und den Charakteren, von denen jeder seine eigene skurrile Hintergrundgeschichte und seine eigenen Beweggründe hat. Während du dich durch Thimbleweed Park… übernimmst du die Kontrolle über mehrere Charaktere, von denen jeder mit seinen ganz eigenen Fähigkeiten dazu beiträgt, Rätsel zu lösen und die geheimnisvollen Geheimnisse der Stadt aufzudecken.

Die einzigartige Atmosphäre des Spiels hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Die unheimliche Kulisse, gepaart mit den witzigen Dialogen und den skurrilen Charakteren, schafft eine fesselnde Geschichte, die mich von Anfang bis Ende gefesselt hat. Da ich mehrere Charaktere spielen konnte, hatte ich die Möglichkeit, Rätsel auf unterschiedliche Weise zu lösen, und es war ein befriedigendes Gefühl, diese Rätsel zu knacken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Thimbleweed Park Es fühlt sich an, als wäre man zufällig in eine seltsame Late-Night-Show geraten: zu gleichen Teilen unheimlich, urkomisch und auf geniale Weise selbstironisch.

Das Gameplay kann manchmal knifflig sein, besonders wenn man mit älteren Point-and-Click-Mechaniken nicht vertraut ist. Aber dies ist kein Spiel, bei dem man allzu lange feststeckt. Es gibt immer eine Lösung, wenn man sich die Umgebung oder die Dialogoptionen etwas genauer ansieht. Auch wenn sich manche Rätsel intuitiver anfühlten als andere, verlief das Spielerlebnis insgesamt reibungslos, und ich habe jeden Moment davon genossen.

Thimbleweed Park nutzt einen modernen Retro-Pixel-Art-Stil, der perfekt geeignet ist, um das nostalgische Flair klassischer Abenteuerspiele einzufangen und dabei dennoch frisch zu wirken. Die Beleuchtung und die subtilen Details, wie das Flackern einer Leuchtreklame oder der Nebel im Hintergrund, verstärken die Atmosphäre, ohne von der Geschichte abzulenken.

Ebenso beeindruckend ist der Soundtrack mit seiner eigenwilligen, spannungsgeladenen Musik, die das Geheimnisvolle und den Humor der Erzählung perfekt ergänzt. Die Kombination aus Bild und Ton sorgt für ein fesselndes Erlebnis, das die Stadt lebendig wirken lässt, obwohl sie von seltsamen Ereignissen heimgesucht wird.

Mein Fazit: Thimbleweed Park Es zählt zu den besten Indie-Point-and-Click-Adventures der letzten Jahre. Die Mischung aus Retro-Charme, moderner Erzählkunst und einprägsamem Humor macht es zu einem Muss für Genre-Fans und Neulinge gleichermaßen.

u/RetroGamer

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Eine nostalgische Reise mit modernem Flair. Der Humor ist bissig, und die Rätsel machen Spaß, auch wenn manche sie vielleicht als Herausforderung empfinden.

11. Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters [Spannendes übernatürliches Krimidrama mit außergewöhnlichen Charakteren]

Unsere Bewertung 8

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Genre Abenteuer, Krimi, Point-and-Click Plattformen Microsoft Windows, Macintosh, DOS, MS-DOS, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 1993 (Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen: 2014) Urheber Sierra On-Line, Phoenix Online Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Besondere Merkmale Eine übernatürliche Handlung, unvergessliche Charaktere, detaillierte Mechaniken der Kriminalermittlung

Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters entführt dich tief in die Welt übernatürlicher Geheimnisse und der Verbrechensaufklärung. Du schlüpfst in die Rolle von Gabriel Knight, einem Paranormal-Ermittler und Romanautor, der eine schaurige Verschwörung aufdeckt, die von Voodoo-Ritualen, Mord und dunklen Geheimnissen geprägt ist.

Der Hauptreiz des Spiels liegt in seinem intelligenten Design und seiner vielschichtigen Geschichte. Als Gabriel tauchst du in eine Reihe komplexer Rätsel und Kriminalermittlungen ein, bei denen dich jeder Hinweis und jede Interaktion mit den Charakteren der Aufdeckung der Wahrheit näherbringt. Spielen Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters Es fühlt sich an, als wäre man Teil eines Krimis der alten Schule, allerdings mit einer übernatürlichen Wendung. Mir persönlich hat die Mischung aus Ermittlungsarbeit und gruseliger Atmosphäre gefallen. Man verbringt viel Zeit damit, mit verschiedenen Charakteren zu sprechen, Informationen zu sammeln und Rätsel zu lösen, die nicht allzu schwer sind, aber etwas Nachdenken erfordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters zieht dich mit einer Geschichte, die gleichermaßen gruselig und fesselnd ist, in ihr von Voodoo durchdrungenes Geheimnis hinein.

Allerdings ist es nicht ganz ohne Macken. Die Benutzeroberfläche wirkt etwas veraltet, und manche Rätsel könnten für neue Spieler zu kryptisch sein. Doch genau das macht für langjährige Fans von Point-and-Click-Abenteuern den Reiz aus. Die Handlung und die Interaktionen zwischen den Charakteren sind die kleinen Unannehmlichkeiten in der Spielmechanik mehr als wert. Man wird von der Geschichte gefesselt sein und jedes Rätsel lösen wollen, das das Spiel einem stellt.

Die Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen von Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters bietet zwar eine überarbeitete Grafik, doch die Optik im Retro-Stil fängt nach wie vor die unheimliche Atmosphäre des Originals ein. Die stimmungsvolle Musik und die Umgebungsgeräusche tragen dazu bei, dass man noch tiefer in die Geschichte eintaucht. Dank des Soundtracks und der Soundeffekte herrscht durchgehend ein Gefühl der Spannung.

Mein Fazit: Gabriel Knight: Die Sünden des Vaters ist eine fesselnde Mischung aus Krimi, übernatürlichem Horror und pointiertem Schreibstil. Die packende Handlung, kombiniert mit interessanten Charakteren und einer unheimlichen Atmosphäre, macht es zu einem der besten Spiele im Point-and-Click-Genre.

Du/SupernaturalFan

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Eine fesselnde Geschichte mit facettenreichen Charakteren und einer packenden Handlung. Die überarbeitete Ausgabe sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis, auch wenn manche das Tempo vielleicht als etwas langsam empfinden.

Demnächst erscheinende Point-and-Click-Adventure-Spiele

Das Abenteuer-Genre verliert so schnell nicht an Schwung: 2026 verspricht ein großartiges Jahr für storybasierte Spiele zu werden. Diese kommenden Titel scheinen bereit zu sein, clevere Rätsel mit der klassischen Point-and-Click-Magie zu verbinden, von der wir einfach nicht genug bekommen können:

Diener des Sees (erscheint voraussichtlich 2026) – Das habe ich schon im Blick. Ein eindringlicher Fantasy-Krimi, der an einem verfluchten See spielt und eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, verzweigte Dialoge sowie moralische Entscheidungen verspricht, die wirklich unter die Haut gehen. Wenn du auf düstere Folklore und eine bedrückende Atmosphäre stehst, solltest du dir das nicht entgehen lassen.

– Das habe ich schon im Blick. Ein eindringlicher Fantasy-Krimi, der an einem verfluchten See spielt und eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, verzweigte Dialoge sowie moralische Entscheidungen verspricht, die wirklich unter die Haut gehen. Wenn du auf düstere Folklore und eine bedrückende Atmosphäre stehst, solltest du dir das nicht entgehen lassen. Zwei Welten: Flüstern aus der Kluft (erscheint 2026) – Ein dimensionenübergreifendes Rätsel voller surrealer Bilder und philosophischer Anspielungen. Ich erwarte eine vielschichtige Erzählung, dialogbasierte Entscheidungen und Rätsel, die die Grenzen der Realität verschieben und sowohl deinen Verstand als auch deine Moral auf die Probe stellen.

– Ein dimensionenübergreifendes Rätsel voller surrealer Bilder und philosophischer Anspielungen. Ich erwarte eine vielschichtige Erzählung, dialogbasierte Entscheidungen und Rätsel, die die Grenzen der Realität verschieben und sowohl deinen Verstand als auch deine Moral auf die Probe stellen. Die dunklen Riten von Arkham (Erscheinungsdatum noch offen, 2026) – Ein von Lovecraft inspiriertes kosmisches Horror-Abenteuer – das sieht vielversprechend aus wild. Freu dich auf okkulte Rituale und ein schleichendes Gefühl der Angst, während du aufdeckst, was unter den schattigen Straßen der Stadt lauert.

Diese kommenden Abenteuer zeigen, dass sich das Genre ständig weiterentwickelt: spannendere Geschichten, tiefgreifendere Entscheidungen und Welten, die einen vom ersten Klick an in ihren Bann ziehen.

Mein Gesamtfazit zu den besten Point-and-Click-Spielen

Point-and-Click-Adventures gehören nach wie vor zu den besten Spielen für Spieler, die sich nach fesselnden Geschichten, kniffligen Rätseln und unvergesslichen Charakteren sehnen. Hier ist für jeden Abenteurer etwas dabei:

Für Fans von schwarzem Humor und Krimis → Grim Fandango Remastered . Dank der Noir-Atmosphäre und der skurrilen Figuren aus dem Jenseits fühlt sich jedes Rätsel wie ein Teil eines surrealen Films an, den man tatsächlich selbst lösen darf.

. Dank der Noir-Atmosphäre und der skurrilen Figuren aus dem Jenseits fühlt sich jedes Rätsel wie ein Teil eines surrealen Films an, den man tatsächlich selbst lösen darf. Für Spieler, die kreative Rätsel und absurde Komik lieben → Der Tag des Tentakels Remastered . Zwischen verschiedenen Zeitlinien hin und her zu springen, um die Vergangenheit zu korrigieren und die Zukunft zu retten, macht genauso viel Spaß, wie es klingt – und ist doppelt so seltsam.

. Zwischen verschiedenen Zeitlinien hin und her zu springen, um die Vergangenheit zu korrigieren und die Zukunft zu retten, macht genauso viel Spaß, wie es klingt – und ist doppelt so seltsam. Für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und nach emotionaler Tiefe suchen → The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series . Jede Entscheidung geht tief, jeder Verlust trifft noch härter, und die Geschichte hallt noch lange nach, nachdem der Abspann gelaufen ist.

. Jede Entscheidung geht tief, jeder Verlust trifft noch härter, und die Geschichte hallt noch lange nach, nachdem der Abspann gelaufen ist. Für Spieler, die sich für eine tiefgründige Spielwelt und emotionale Geschichten begeistern → Die längste Reise. Ein Meisterwerk, das sich erst nach und nach entfaltet und Geduld mit einer facettenreichen Geschichte und einer unvergesslichen Welt belohnt, die zwischen Magie und Technologie hin- und hergerissen ist.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – diese Abenteuer zeigen dir, warum Point-and-Click-Spiele nach wie vor unangefochten an der Spitze stehen: Sie sind clever, witzig und voller Herz.

Häufig gestellte Fragen