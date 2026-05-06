Die 8 besten Gundam-Spiele, die 2025 einen Blick wert sind: Von Anpassungsmöglichkeiten bis hin zu strategischen Rollenspielen

Die Suche nach dem Besten Gundam Spiele können sich anfühlen, als würde man sich durch die Weiten des Gundam das Universum selbst. Als großer Fan dieser Kultreihe weiß ich, wovon die Rede ist. Wir alle wünschen uns ein Spiel, das den Kern von Mobile Suit Gundam .

Das kann bedeuten, riesige Armeen von Mobile Suits zu befehligen, unseren perfekten Gunpla akribisch zusammenzubauen oder die spannenden Handlungsstränge von Zeta Gundam or Gundam Wing. Viele Titel versprechen den Nervenkitzel, einen riesigen Roboter zu steuern, doch nur wenige bieten das Ausmaß und die strategische Tiefe, nach denen sich Fans wirklich sehnen.

Ich habe Jahre damit verbracht, die verschiedenen Jahrzehnte von Gundam Medien und die daraus resultierende Videospiel-Sammlung. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und die besten Titel zu finden Gundam Spiele, die derzeit für PC, PlayStation und Switch erhältlich sind.

Unsere Top-Auswahl an Gundam-Spielen

Es fällt schwer, nur drei auszuwählen, aber diese Titel zeichnen sich durch ihr außergewöhnliches Gameplay aus. Sie bieten das ausgefeilteste und umfassendste Gundam Erlebnisse, die heute im Rahmen des Franchise-Systems angeboten werden.

SD Gundam G Generation Cross Rays (2019) – Es bietet eine riesige Auswahl an Mobile Suits und umfangreiche Upgrade-Mechaniken, die Fans von taktischen Rollenspielen Hunderte von Stunden lang beschäftigen werden. Gundam Breaker 4 (2024) – Für Spieler, die davon träumen, ihren eigenen ultimativen Mobile Suit von Grund auf selbst zu entwerfen, ist dies Gundam Breaker Dieser Teil bietet unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten und ein fesselndes Action-Gameplay in Echtzeit. SD Gundam Kampfallianz (2022) – Der beste Weg, um die legendären Momente aus der gesamten Gundam Serie für Freunde, mit Koop-Modus und actiongeladenem Hack-and-Slash-Gameplay.

Sind Sie bereit, das perfekte Gundam Möchtest du selbst ein Spiel ausprobieren? Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen, darunter reine Kampfspiele, klassische RPGs und storylastige Titel. Wie viele davon hast du schon gespielt?

Die 8 besten Gundam-Spiele, die jeder Fan lieben wird

Dies ist die ultimative Liste der besten Gundam Spiele, die den Geist der Reihe in verschiedenen Genres einfangen. Wenn du ein Fan dieser legendären Serie bist, wirst du jeden der kommenden Titel lieben.

1. SD Gundam G Generation Cross Rays [Das beste Gundam-Spiel für taktisch denkende Spieler]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Tom Create; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~140 Stunden Am besten geeignet für Tiefgreifende taktische Strategie und umfangreiche Gundam Kaderzusammenstellung

SD Gundam G Generation Cross Rays ist eines der besten taktischen Rollenspiele, das zwar etwas komplex, aber äußerst lohnenswert ist. Es vereint vier große Zeitlinien außerhalb des Universal Century, darunter Mobile Suit Gundam Wing, Gundam SEED, Gundam 00undMobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, in eine riesige Crossover-Geschichte.

Deine Aufgabe ist es, Piloten zu rekrutieren, Hunderte von Mobile Suits zu sammeln und sie dann auf rasterförmigen Schlachtfeldern einzusetzen.

Der Kern des Spiels macht unglaublich süchtig: Erfülle Missionen, nutze das verdiente Kapital, um neue Mobile Suits zu entwickeln und deine Piloten zu verbessern, und füge Einheiten zusammen, um noch mächtigere Maschinen freizuschalten.

Pro-Tipp Nutze die Funktion „Entwicklung“, um einfache Einheiten in neue, stärkere Einheiten umzuwandeln – das geht viel schneller, als Blaupausen zu sammeln.

Die visuelle Gestaltung basiert auf dem „Super-Deformed“-Stil, kurz SD Gundam Die Designs der Einheiten sind zwar nicht besonders beeindruckend, doch die Angriffsanimationen sind atemberaubend – filmreife Nachbildungen legendärer Szenen, die dieses Spiel zum derzeit besten Gundam-Spiel machen.

Dies ist die endgültige Gundam Ein Spiel für Fans, die Wert auf umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und komplexe Strategiespiele legen im Stil von Fire Emblem or Final Fantasy Tactics. Die Einbeziehung von über 30 Gundam Die Serie ist fantastisch und ermöglicht es den Fans, Traumteams zusammenzustellen, die ganze Gundam Zeitachsen des Universums.

Mein Fazit: SD Gundam G Generation Cross Rays ist ein umfangreiches, lohnendes taktisches Erlebnis, das sich perfekt für Spieler eignet, die ein tiefgehendes Militärstrategiespiel mit unglaublichen Mobile Suits aus der ganzen GundamReihe.

2. Gundam Breaker 4 [Das beste Gundam-Spiel für individuelle Anpassungen und kreative Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Entwickler: Crafts & Meister Co., Ltd.; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden Am besten geeignet für Gundam Anpassungsmöglichkeiten, Echtzeit-Action und Koop-Modus

Gundam Breaker 4 ist ein Paradies für Fans von Modellbausätzen und eigenhändiger Individualisierung. Das Prinzip ist einfach: Man steuert einen Gunpla – einen Miniatur-Plastikmodellbausatz eines Gundam – in rasanten virtuellen Schlachten. Die Hauptschleife dieses Gundam Breaker Das Ziel des Spiels ist es, feindliche Mobile Suits zu zerstören und ihre Teile als Beute einzusammeln, die du dann verwendest, um dein eigenes ultimatives Meisterwerk zusammenzustellen.

Dieser Teil bereichert die Serie durch die Einführung eines Zwei-Waffen-Systems und ein deutlich flüssigeres, ausgefeilteres Kampferlebnis als New Gundam Breaker.

Das Spiel ist ein rasantes Hack-and-Slash-Spiel, Das macht es zu einem sehr zugänglichen und unterhaltsamen Spiel, bei dem Echtzeitkämpfe und Beute im Mittelpunkt stehen.

Pro-Tipp Die Kombination aus einer Nahkampfklinge und einer Fernkampfkanone kann deine Vielseitigkeit im Kampf erheblich steigern und dafür sorgen, dass du niemals von einem schwierigen gegnerischen Mobile Suit blockiert wirst.

Die Individualisierung steht hier im Mittelpunkt. Du kannst Teile aus über 250 Gundam-Bausätzen beliebig kombinieren, indem du Farbe aufträgst, Verwitterungseffekte anbringst und Abziehbilder aufklebst, um deinen Mobile Suit wirklich einzigartig zu machen. Gundam Breaker 4 ist das ultimative Paradies für Mech-Konstrukteure und ideal für Spieler, die sowohl das Erschaffen als auch das Zerstören lieben.

Im Mehrspieler- und Koop-Modus kannst du dich außerdem mit Freunden zusammentun, um gemeinsam Missionen zu bestreiten und seltene Teile zu sammeln.

Mein Fazit: Wenn du das Zusammenbauen und Anpassen von Modellbausätzen genauso liebst wie das Steuern eines riesigen Roboters in intensiven, auf Beute ausgerichteten Action-Szenen, Gundam Breaker 4 ist das beste Gundam-Spiel für dich.

3. SD Gundam Kampfallianz [Das beste Gundam-Koop-Spiel mit actiongeladener Nostalgie]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: ARTDINK; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 36 Stunden Am besten geeignet für Kooperativer Mehrspielermodus und rasante Action-RPG-Kämpfe

SD Gundam Kampfallianz ist ein rasantes Action-RPG, das die niedliche Ästhetik im Chibi-Stil von SD Gundam und kombiniert dies mit einem fesselnden Hack-and-Slash-Gameplay. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein „G: Universe“, eine digitale Welt, in der Gundam Die Geschichte wurde auf mysteriöse Weise zu „Breaks“ verzerrt.

Du musst ein dreiteiliges Geschwader durch legendäre Schlachten aus der gesamten Mobile Suit Gundam das Recht, diese Unstimmigkeiten zu korrigieren.

Das Spielerlebnis weckt eine Welle der Nostalgie und lässt dich legendäre Mobile Suits steuern aus Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Gundam Wingund vieles mehr gegen Horden feindlicher Mobile Suits. Auch wenn die Grafik im „Super-Deformed“-Stil gehalten ist, sind die Kämpfe alles andere als harmlos.

Pro-Tipp Konzentriere dich vorrangig darauf, die Werte deines Haupt-Mobile Suits zu verbessern, aber nimm immer zwei Unterstützungseinheiten mit, die sich in unterschiedlichen Bereichen auszeichnen. Ein ausgewogenes Team ist der Schlüssel zum erfolgreichen Absolvieren der besonders schwierigen Kampfmissionen.

Es handelt sich um ein actionreiches Rollenspiel mit einer Missionsstruktur, die einen hohen Wiederspielwert bietet. Das Beste daran sind die effizienten Multiplayer- und Koop-Funktionen, mit denen du dich mit zwei Freunden zusammentun und gemeinsam die härtesten Kämpfe meistern kannst.

Das Fortschrittssystem konzentriert sich darauf, neue Mobile Suits zu erwerben und deren Werte zu verbessern, jeder erfolgreiche Einsatz fühlt sich wie ein bedeutender Schritt nach vorn an. Der Fokus darauf, Lieblingsmomente noch einmal zu erleben, sorgt dafür, dass Kampfallianz Ideal für Neulinge und eine unterhaltsame Reise in die Vergangenheit für alte Hasen.

Mein Fazit: Kampfallianz ist ein unglaublich unterhaltsames, kooperatives Gundam Ein Spiel, das rasante Action bietet und es dir ermöglicht, die Höhepunkte der Gundam Serien mit Freunden.

4. Dynasty Warriors: Gundam Reborn [Das beste Gundam-Spiel für gewaltige Mech-Schlachten]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler: Omega Force; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 75 Stunden Am besten geeignet für Ein Action-RPG der Extraklasse und eine Fantasy-Geschichte mit groß angelegten Schlachten

Wenn Sie die pure Kraft eines Gundam gegen eine ganze Armee, Dynasty Warriors: Gundam Reborn ist das Allerbeste Gundam Spiel. Entwickelt von Omega Force, Dieser Titel greift die Hack-and-Slash-Spielformel „Ein Krieger gegen tausend“ von Dynasty Warriors und überträgt es direkt in die Mobile Suit GundamUniversum.

Du steuerst legendäre Mobile Suits wie den Nu Gundam oder den Zeta Gundam und kämpfst dich in explosiven, filmreifen Schlachten durch riesige feindliche Truppenverbände. Das Ausmaß des Krieges ist gewaltig.

Deine Aufgabe ist es, den Feind zurückzudrängen, wichtige Gebiete auf der Karte zu erobern und mächtige feindliche Ass-Piloten zu besiegen. Das Spiel bietet sowohl Der „Official Mode“, in dem Sie die wichtigsten Handlungsstränge der verschiedenen Gundam-Universen verfolgen können, und der „Ultimate Mode“, der originelle Crossover-Handlungsstränge bietet.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, lange Kombos aneinanderzureihen. Setze die Flächenangriffe deines Mobile Suits nur ein, wenn du von Hunderten feindlicher Mobile Suits umzingelt bist, um die größte Wirkung und die höchste Zahl an Abschüssen zu erzielen.

Das ist die ultimative Machtfantasie. Die Auswahl an Charakteren im Spiel ist riesig und umfasst alle wichtigen Gundam-Serien wie Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Gundam SEEDund Gundam Wing. Es ist ein Action-Erlebnis ohne Pause, bei dem der Schwerpunkt auf befriedigenden, übertriebenen Spezialangriffen liegt.

Mein Fazit: Dynasty Warriors: Gundam Rebornist das perfekteGundam Ein Spiel für Spieler, die ein einfaches, befriedigendes und actionreiches Kampfspiel suchen, das die Atmosphäre eines groß angelegten Krieges einfängt.

5. MS Saga: Ein neuer Anfang [Das beste klassische Gundam-RPG]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PS2 Erscheinungsjahr 2005 Urheber Entwickler: BEC; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~59 Stunden Am besten geeignet für Ein klassisches rundenbasiertes Action-Rollenspiel mit einer originellen Geschichte

MS Saga: Ein neuer Anfang ist ein echtes verstecktes Juwel für alle, die klassische japanische Rollenspiele (JRPGs) mögen. Es ist keinGundam Spiel im üblichen, actionorientierten Sinne. Stattdessen handelt es sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel für die PlayStation 2 das deine individuellen Mobile Suits in einen klassischen JRPG-Rahmen aus Erkundung, Charakterentwicklung und strategischen, rundenbasierten Kämpfen einbettet.

Die Geschichte handelt von Tristan, der sich aufmacht, die Zerstörung seines Waisenhauses nach einem verheerenden Krieg zu rächen.Im Gegensatz zu den meistenGundam Im Gegensatz zu anderen Spielen besticht dieser Titel durch eine originelle Besetzung und Handlung.

Pro-Tipp Das Upgrade-System in MS Saga ist entscheidend. Ich habe festgestellt, dass es die Herausforderungen in den Kämpfen im späteren Spielverlauf wesentlich leichter bewältigen ließ, wenn ich frühzeitig viel in den Rahmen und die Panzerung meiner wichtigsten Mobile Suits investiert habe.

Allerdings kannst du damit klassische Mobile Suits wie den Gundam, Zaku und Zeta Gundam. Die Anpassungsmöglichkeiten sind hier umfangreich: Man kann verschiedene Waffen ausrüsten, interne Teile aufrüsten und seine Mobile Suits lackieren.

Diese einzigartige Mischung aus traditionellen JRPG-Elementen, wie zufälligen Begegnungen und einer Weltkarte, die es zu erkunden gilt,machtMS Saga ein bezauberndes und überraschend tiefgründiges Erlebnis. Das klassische JRPG-Format dieses Spiels bietet eine willkommene Abwechslung zu der Nonstop-Action, die man oft in anderen Gundam Titel.

Mein Fazit: MS Saga: Ein neuer Anfang ist das ideale Spiel für RPG-Fans, die sich eine storylastige Handlung mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Mobile Suits wünschen, in der GundamUniversum.

6. Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy [Das beste storybasierte Gundam-Spiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: Bandai Namco Forge Digitals, Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Am besten geeignet für Ein tiefgehender Einzelspieler-Story-Modus und taktische Mech-Kämpfe

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy ist ein äußerst fokussierter, charakterorientierter Taktik-Shooter. Es handelt sich um ein Einzelspieler-Spiel, das in der berühmten Zeitlinie des Einjährigen Krieges des Originals angesiedelt ist GundamReihe.Im Mittelpunkt des Spiels steht eine geheime Zeon-Einheit, die ausschließlich aus Pilotinnen besteht und als „Noisy Fairy“ bekannt ist.

Dies ist ein Erlebnis, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht und das die Spiel-Engine von Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 bietet jedoch eine äußerst storylastige Kampagne.

Code-Fee zeichnet sich dadurch aus, dass es strategische Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive mit einem großartigen Story-Modus verbindet. Deine Missionen umfassen taktische Manöver in Truppverbänden auf Kampfkarten, wodurch du gezwungen bist, die besonderen Fähigkeiten jeder Pilotin und ihres jeweiligen Mobile Suits einzusetzen.

Die Geschichte ist überraschend bewegend. Sie bietet eine neue Perspektive auf den Einjährigen Krieg aus der Sicht des Fürstentums Zeon.

Pro-Tipp Beherrsche das „Stein-Papier-Schere“-Prinzip der verschiedenen Mobile Suits (General, Raid und Support). Überprüfe vor jedem Kampf stets die Zusammensetzung des gegnerischen Trupps und setze deine Piloten so ein, dass sie dessen Stärken kontern.

Das Spiel vermittelt einen hervorragenden Eindruck von den Nahkämpfen zwischen den Truppen der Erdallianz und denen von Zeon. Mit zahlreichen Bänden voller Geschichten und dynamischem Gameplay, Code-Fee ist eine hervorragende Wahl für Gundam Fans, die sich eine Einzelspieler-Kampagne wünschen, bei der sie mit den Piloten und dem Schicksal ihrer Mobile Suits mitfiebern können.

Mein Fazit: Code-Fee ist ein einzigartiger, storygetriebener Titel, der eine emotionale Erzählung und taktische Teamkämpfe im klassischen Stil bietet Mobile Suit GundamEinstellung.

7. Super Robot Wars [Das beste Gundam-Crossover-Spiel für Anime- und Mecha-Fans]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch (je nach Titel unterschiedlich) Erscheinungsjahr 1991–heute Urheber Entwickler: B.B. Studio; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Am besten geeignet für Strategiespiele, ein riesiger Anime-Crossover und filmreife Kampfanimationen

Super Robot Wars (SRW)ist keinGundam Das Spiel ist zwar exklusiv erhältlich, aber es ist das ultimative Ziel für jeden großen Fan von Mecha-Anime. Diese traditionsreiche Strategiespielreihe ist ein riesiges Crossover, das Mobile Suit Gundam zusammen mit Dutzenden anderer legendärer Serien über riesige Roboter, wie zum BeispielNeon Genesis Evangelion, Mazinger ZundGaoGaiGar.

Das Kernspielprinzip ist ein klassisches taktisches Rollenspiel, ähnlich wie SD Gundam G Generation, aber in noch größerem Maßstab. Du befehligst eine riesige Armee aus Charakteren und Mobile Suits aus völlig unterschiedlichen Universen, die in einer gemeinsamen Geschichte zusammenarbeiten. Das macht es zu einem der Die besten Mech-SpieleDu kannst es versuchen.

Die Freude anSRW Das liegt an den fantastischen Interaktionen zwischen den Charakteren und den spektakulären, filmreifen Angriffsanimationen. Jeder Angriff ist eine wunderschöne, handgezeichnete Sequenz, die wie eine kraftvolle Szene direkt aus dem jeweiligen Anime wirkt.

Pro-Tipp Konzentriere dich zunächst darauf, die Feuerkraft deiner Lieblings-Gundam-Einheiten zu verbessern. Das verschafft ihnen in den ersten Missionen einen enormen Vorteil und ermöglicht es ihnen, schneller aufzusteigen, um mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten.

Dank der jüngsten englischen Versionen des Spiels ist es für internationale Fans nun viel einfacher, das Spiel zu spielen. Wenn du ein Fan bist, der sich für verschiedene Mecha-Reihen begeistert und tiefgründige, taktische Strategien liebt, ist dieses Crossover das Nonplusultra für dieses Genre.

Mein Fazit: Super Robot Wars ist das unverzichtbare Spiel für jeden echten Mecha-Anime-Fan und bietet ein spektakuläres taktisches Strategieerlebnis, das das gesamte Genre der Riesenroboter würdigt.

8. Mobile Suit Gundam Battle Destiny Remastered [Das beste überarbeitete Gundam-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Bandai Namco Forge Digitals Inc.; Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Variiert (hoher Wiederspielwert) Am besten geeignet für Rasanter 3D-Kampfspiel-Spaß und die Möglichkeit, Mechs individuell anzupassen

Mobile Suit Gundam Battle Destiny Remastered ist eine moderne Neuauflage des beliebten Vita-Actiontitels und bietet eine optimierte Steuerung sowie verbesserte Grafik. Die intensiven 3D-Kämpfe fühlen sich jetzt besser an als je zuvor.

Das Spiel spielt in der Mobile Suit Gundam SEED and SEED DestinyZeitpläne, wodurch personalisierte Piloten die Möglichkeit erhalten, aus der Perspektive der Erdallianz oder der ZAFT an den dramatischen Ereignissen des Krieges teilzunehmen.

Das Herzstück des Spiels ist sein rasantes Gameplay im Stil eines Arena-Kampfspiels. Du wirst in rasante 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Kämpfe verwickelt und dabei die Strahlengewehre, Schwerter und Spezialfähigkeiten deines gewählten Mobile Suits einsetzen.

Das Fortschrittssystem umfasst das Absolvieren von Missionen, das Sammeln neuer Mobile Suits und das Anpassen ihrer Werte an deinen individuellen Spielstil. Die überarbeitete Version macht dieses Spiel zu einem deutlich besseren Erlebnis als die ursprüngliche Version.

Pro-Tipp Um die Multiplayer-Kämpfe zu dominieren, solltest du die Boost-Dash-Technik beherrschen. Das ist der Schlüssel, um Abstand zu halten, gegnerischen Schüssen auszuweichen und schnell anzurücken, um einen Gegenangriff zu starten.

Es ist ein großartiges Beispiel für ein Action-RPG, bei dem der Fokus ganz auf intensiven Nahkämpfen liegt. Wenn du die rasanten Duelle des Extreme gegen Serie oder der Klassiker Gundam Battle AssaultTitel, diesGundam Das Spiel bietet ein ähnliches, befriedigendes Action-Erlebnis.

Mein Fazit: Dies ist ein äußerst fokussierter, actiongeladener Gundam Ein Spiel, das Fans der Serie intensive 3D-Kampfspiel-Action bietet SEEDÄra derGundamReihe.

Mein Gesamtfazit zu den besten Gundam-Spielen

The Gundam Die Spielereihe bietet eine erstaunliche Vielfalt an Videospielen. Welcher Einstieg für dich am besten geeignet ist, hängt ganz davon ab, welche Art von Spielspaß du suchst.

Für erfahrene Strategen → SD Gundam G Generation Cross Rays

Das komplexe, rasterbasierte taktische Kampfsystem und die umfangreiche Auswahl an Charakteren aus den vier Hauptzeitlinien sorgen für ein äußerst befriedigendes Spielerlebnis auf lange Sicht das beste taktische RollenspielErfahrung.

Für alle, die Gunpla und Modellbausätze lieben → Gundam Breaker 4.

Die schier unendlichen Anpassungsmöglichkeiten und der fesselnde Spielfluss beim Zerlegen und Zusammenbauen deines ultimativen Mobile Suits in diesem ein fesselndes Hack-and-Slash-Spiel ist unübertroffen Gundam BreakerSpiel

Für Neulinge, die einen einfachen Einstieg suchen → SD Gundam Kampfallianz.

Das rasante Gameplay und der Koop-Modus machen dieses Spiel zu ein hervorragendes Rollenspiel ein Werk, das man sofort genießen kann GundamUniversum.

Egal, welchen Spielstil du hast, es gibt einen Gundam Ein Spiel, das wie geschaffen dafür ist, deinen Traum-Mobile Suit zu steuern und den Nervenkitzel von Schlachten in den Weiten des Weltalls zu erleben!

Häufig gestellte Fragen