Die 11 besten Detektivspiele 2025: Keinen Stein auf dem anderen lassen

Die besten Detektivspiele entführen dich in eine Welt, in der jeder Hinweis zählt und die Geschichte eine wahnsinnige Wendung nach der anderen nimmt.

Als großer Fan, der schon unzählige Krimispiele gespielt hat, kann ich dir sagen: Nichts geht über den Nervenkitzel bei der Detektivarbeit. Wenn auch du es liebst, Zusammenhänge zu erkennen, Mörder aufzuspüren und tief in gut durchdachte Krimis einzutauchen, dann bist du hier genau richtig, denn diese Liste ist wie für dich gemacht.

Heute stelle ich euch einige der besten Detektivspiele vor, die je entwickelt wurden, und hoffe, euch dabei zu helfen, euren neuen Lieblingskrimi zu finden. Seid ihr dabei?

Unsere Top-Auswahl an Detektivspielen

Heutzutage haben wir das Glück, dass uns eine ganze Reihe wirklich großartiger Detektivspiele zur Verfügung steht. Wenn es jedoch um die Crème de la Crème geht, kann man einfach nicht alles unterbringen.

Wenn ihr also schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf haben wollt, was wir in wenigen Augenblicken behandeln werden, hier sind unsere Top-Tipps:

Disco Elysium (2019) – Ein dialogorientiertes Detektiv-Rollenspiel, in dem dein zerrissener Geist zu deinem größten Verbündeten und Feind wird. Jede Entscheidung und jeder Fehlschlag verändert den Verlauf der Ermittlungen und deine Identität. L.A. Noire (2011) – Tauchen Sie ein in das Los Angeles der Nachkriegszeit als aufstrebender Ermittler, der brutale Verbrechen durch Verhöre, die Suche nach Hinweisen und sein Bauchgefühl aufklärt. Jeder Fall wirkt wie aus einem Film und ist zutiefst menschlich. Die Rückkehr der Obra Dinn (2018) – Erkunde ein verschwundenes Schiff mithilfe deiner Beobachtungsgabe und einer magischen Uhr. Mit jeder Schlussfolgerung kommst du der Lösung eines der raffiniertesten Rätsel der Spielewelt ein Stück näher.

Vielleicht ist dir schon etwas ins Auge gefallen, oder deine Gedanken schweifen noch umher.

Aber ganz gleich, welches Szenario besser zu dir passt: Kein guter Detektiv sollte jemals Beweise nur halb untersucht zurücklassen. In diesem Sinne lade ich dich ein, mir zu folgen, denn die vollständige Liste steht gleich vor uns, und die musst du dir unbedingt ansehen!

Die 11 besten Detektivspiele für neugierige Köpfe

Und nun wollen wir endlich loslegen und diesen Fall aufklären. Diese Detektivspiele sind mehr als nur gut – sie machen süchtig und ziehen einen unweigerlich in ihren Bann. Aber wisst ihr, ich glaube, jeder gute Detektiv braucht eine Prise Besessenheit.

Ich habe Stunden damit verbracht, nach Antworten zu suchen, Rätsel zu lösen und immer einen Schritt voraus zu sein – in diesen Meisterwerken, die ihr gleich sehen und vielleicht sogar selbst erleben werdet. Also macht euch bereit, denn jetzt ist es an der Zeit, eure detektivischen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Los geht’s!

1. Disco Elysium [Das beste storybasierte Detektiv-Rollenspiel]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit 33 Stunden

Disco Elysium gehört zweifellos zu den wildesten und die einzigartigsten PC-Spiele in den letzten Jahren. Dass es zudem ein unglaubliches Detektivspiel ist, macht es nur noch besser.

Von Anfang bis Ende ist dieses Spiel einzigartig. Du wachst verkatert, halbnackt und völlig ahnungslos auf. Es dauert nicht lange, bis dir klar wird, dass du eigentlich ein Ermittler in einem Mordfall bist. Sobald dir das bewusst wird, begibst du dich auf eine Eine fesselnde Ermittlung in einer zerrütteten Stadt voller Verbrechen, Politik und einigen der interessantesten Charaktereim Gaming-Bereich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Disco Elysium definiert das Krimigenre neu, indem es deine innersten Gedanken zu Verbündeten und Rivalen macht. Die Handlung, die Weltgestaltung und das Entscheidungssystem schaffen einen Psychothriller, der in diesem Genre seinesgleichen sucht.

The Der Text ist einfach großartig, voller urkomischer, düsterer, trauriger, unterhaltsamer und zutiefst philosophischer Momente. Das Das Gameplay besteht ausschließlich aus Dialogen und Entscheidungen mit Würfelwürfen im D&D-Stil wenn es um kompliziertere Handlungen geht. Im Grunde genommen geht es nur um dich, deinen Partner, deine Gedanken (die mit dir hadern) und deine Entscheidungen.

Es ist wirklich ein einzigartiges Detektivspiel im besten Sinne, und schon das allein ist ein guter Grund, es einmal auszuprobieren.

Mein Fazit:Disco Elysium ist für Spieler gedacht, die sich nach tiefgründigen, von Entscheidungen geprägten Geschichten sehnen, bei denen der eigene Verstand Teil des Falls ist. Es ist gewagt, schräg und unvergesslich.

2. L.A. Noire [Das beste klassische Krimi-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Team Bondi Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

Wer einen wirklich guten klassischen Krimi liebt, wird einfach nichts finden, was dieses Meisterwerk übertrifft L.A. Noire. Das Spiel versetzt dich in ein rauchverhangenes Los Angeles der Nachkriegszeit, wo du in die Rolle eines aufstrebenden Detektivs schlüpfst. Das Gameplay macht riesigen Spaß, die Handlung ist erstklassig und die Atmosphäre wirkt, als stamme sie direkt aus den besten Noir-Filmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Spiele fangen die Atmosphäre klassischer Krimis so gut ein wie L.A. Noire. Jeder Fall wirkt wie direkt aus dem klassischen Hollywood-Krimikino entnommen, vom Deuten der Gesichter der Verdächtigen bis hin zur Verfolgung von Fluchtautos durch die rauchverhangenen Straßen der Nachkriegszeit.

In diesem Spiel ist „Detektiv“ nicht nur der Titel der Hauptfigur. Sicher, da ist ziemlich viel los das gibt dir das Gefühl, als wärst du mitten in der Die besten Mafia-Spiele, gerade noch so auf der anderen Seite des Gesetzes. Aber den Rest der Zeit, Du führst Ermittlungen durch, sammelst Hinweise, liest Gesichtsausdrücke und entlarvst Lügen in Befragungen.

Mit anderen Worten: Man löst tatsächlich Fälle, und Mann, sind die spannend! Jeder Fall ist wie ein kleines Rätselspiel für sich, mit Wendungen, die einen bis zum Schluss im Ungewissen lassen, bis sich das letzte Puzzleteil zusammenfügt. Und wenn es um Detektivspiele geht, ist das genau das, was man braucht.

Mein Fazit: L.A. Noire ist genau das Richtige für Fans von Noir-Thrillern und Krimis mit spannungsgeladener Handlung, die sich eine rundum gelungene Detektivgeschichte wünschen.

3. Die Rückkehr der Obra Dinn [Bestes logikbasiertes Rätselspiel]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Lucas Pope Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

Wenn es um besonders einzigartige Detektivspiele geht, kommt man einfach nicht um das Die Rückkehr von Obra Dinn.

Deine Aufgabe ist es, das Das Geheimnis eines Geisterschiffs, und es liegt an dir, die Tatorte zu untersuchen. Man wird nicht an die Hand genommen, und fast alles – von der Grafik bis hin zu den verschiedenen Spielmechaniken – wirkt absolut erfrischend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Rückkehr der Obra Dinn macht die Ermittlungen zu einer reinen Detektivarbeit. Der Schwarz-Weiß-Stil und die Zeitstopp-Mechanik sorgen dafür, dass sich jede Entdeckung wie ein verdienter Erfolg anfühlt, während man das schaurige Schicksal eines Schiffes Stück für Stück zusammenfügt.

Du lüftest das Rätsel um einen Mord, indem du dir eingefrorene Momente der Zeit ansiehst. Es ist, als würde man mit einer Zeitmaschine Detektiv spielen. Jedes Detail zählt – jedes Gesicht, jede Uniform und jeder kleine Hinweis, den man findet, erzählt einen Teil der Geschichte. Die Welt ist karg, minimalistisch und eindringlich, was dich immer mehr in seinen Bann zieht, während du versuchst herauszufinden, was passiert ist.

Es ist ein wahres Meisterwerk für alle, die ein Krimi, der sich langsam entwickelt. Lass dir das nicht entgehen, denn es gibt wirklich nicht viele Detektivspiele, die so großartig sind wie dieses Juwel.

Mein Fazit:Die Rückkehr der Obra Dinn ist perfekt für Spieler, die es lieben, Rätsel allein durch logisches Denken zu lösen. Es ist seltsam, methodisch und von Anfang bis Ende brillant.

4. Der Fall des goldenen Götzenbildes [Das beste Indie-Detektiv-Rätselspiel]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Farbe: Grau – Spiele Durchschnittliche Spielzeit 8 Stunden

Auf den ersten Blick, Der Fall des goldenen Götzenbildes Es sieht wirklich nicht nach etwas Besonderem aus. Aber sobald man es einmal ausprobiert, merkt man schnell, dass es in Wirklichkeit ein Meisterwerk in einer sehr guten Verkleidung ist.

Trotz seines Handyspiel-Looks ist es ein unglaublicher Krimi, der auch zu den die besten Rätselspiele jemals. Du befindest dich in einer fremden Welt voller Tod, Gier und Geheimnisse und musst ganz auf dich allein gestellt herausfinden, was geschehen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Fall des goldenen Götzenbildes verbirgt hinter einer skurrilen Pixel-Fassade eines der cleversten Detektivsysteme. Jeder Tatort wirkt wie von Hand gestaltet und belohnt scharfsinnige Beobachtungen und logische Schlussfolgerungen.

Jeder Tatort ist wie eine verschlossene Schatulle. Du sammelst Hinweise, liest Notizen, untersuchst Räume und setzt das Rätsel um den Mord nach und nach zusammen. Das Spielgefühl erinnert daran, wie man die Seiten eines abgedrehten Krimis umblättert, in dem jedes Wort zählt und hinter jedem Gegenstand etwas verborgen liegt.

Es hat auch einen seltsam ansprechenden Grafikstil, und man muss sich vielleicht erst ein wenig daran gewöhnen, aber das ist es auf jeden Fall wert. Der Fall des goldenen Götzenbildes ist clever, gruselig und absolut unvergesslich.

Mein Fazit:Der Fall des goldenen Götzenbildes ist ideal für Krimifans, die eine unkonventionelle Herausforderung suchen, bei der scharfsinniges Denken mehr zählt als Spektakel. Clever, düster und absolut einzigartig.

5. Prozesse der Unschuld [Das beste Gerichtsdrama]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2025 Entwickler C&D Games Durchschnittliche Spielzeit 22 Stunden

Prozesse der Unschuld trifft genau den richtigen Ton zwischen klassischem Gerichtsdrama und persönlichem Krimi. Du schlüpfst in die Rolle von Luna Ray, ein junger Anwalt, der in eine Welt korrupter Gerichte und Fälle hineingeworfen wird, in der die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Moral verschwimmt. Es ist wie geschaffen für Spieler, die logikbasierte Geschichten mit emotionaler Tiefe und hohem Einsatz lieben.

Das spielenein interessantes Visual-Novel-Spiel fühlt sich intensiv und unvorhersehbar an. In einem Moment befragst du noch ganz ruhig einen Verdächtigen, und im nächsten musst du dich beeilen, Einspruch einzulegen, bevor der Richter den Fall abschließt. Das Dialogsystem belohnt scharfsinnige Beobachtungen, und dank der verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten fühlt sich jeder Fall persönlich an. Zwischen den einzelnen Verfahren gibt es zwar einige Längen, doch die emotionalen Höhepunkte machen das mehr als wett.

Warum wir uns dafür entschieden haben Prozesse der Unschuld verbindet scharfsinnige Prozessstrategie mit emotionaler Erzählkunst. Luna Rays Gerichtsverfahren wirken sehr persönlich, und jede Entscheidung hat echtes Gewicht, was das Spiel zu einem herausragenden Krimi-Erlebnis macht.

Optisch ist es ein eine klare, stilisierte Indie-Präsentation mit handgezeichneten Figuren und einer ausgeprägten Atmosphäre. Die Beleuchtung im Gerichtssaal passt sich der Spannung an, und kleine Animationen erwecken die Darsteller zum Leben. Der Film strebt nicht nach Realismus, trifft aber genau die richtige Atmosphäre und lässt das Drama für sich sprechen.

Mein Fazit: Prozesse der Unschuld ist perfekt für Spieler, die sich nach Krimis mit Herz und Verstand sehnen. Es schafft eine Balance zwischen Logikrätseln, moralischen Entscheidungen und fesselnder Erzählkunst, wie es nur wenige Gerichts-Spiele schaffen.

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Frogwares Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden

Es wäre seltsam, eine Liste der besten Detektivspiele zu erstellen, ohne einen der berühmtesten Detektive aller Zeiten aufzunehmen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum Sherlock Holmes: Verbrechen & Strafen ist hier, denn dieses Spiel gibt einem wirklich das Gefühl, der legendäre beratende Detektiv zu sein.

Sobald Sie den das geheimnisvolle viktorianische London… das Gefühl ist einfach unvergleichlich. Jeder Fall, den man übernimmt, ist clever und fesselnd. Man hat tatsächlich das Gefühl, Hinweise sammeln, Verdächtige verhören und den Tathergang rekonstruieren um Ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sherlock Holmes: Verbrechen & Strafen fängt das Wesen von Sherlock Holmes ein: scharfsinnige Schlussfolgerungen, vielschichtige Erzählkunst und moralische Ambivalenz. Jeder Fall wirkt wie ein echter Krimi, bei dem deine Schlussfolgerungen den Ausgang wirklich beeinflussen.

Von der Untersuchung von Tatorten bis hin zum Einsatz deiner detektivischen Fähigkeiten, um den Tathergang zu rekonstruieren – alles zählt. Die Deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichteund in manchen Fällen, man kann sogar die falsche Person beschuldigen, was der Kriminalgeschichte eine zusätzliche Ebene an Komplexität und Realismus verleiht.

Man fühlt sich wirklich wie in einem der Bücher von Sir Arthur Conan Doyle, und genau so sollte ein Sherlock-Holmes-Spiel sein.

Mein Fazit: Wenn du schon immer einmal be Sherlock, dieses Spiel trifft den Nagel auf den Kopf. Clever, fesselnd und überraschend menschlich.

7. Der Wolf unter uns [Beste düstere Märchen-Noir-Geschichte]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, OS X, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit 10 Stunden

The Telltale Games hatten gerne viele Krimielemente in ihre Spiele mit tollen Geschichten. Doch kein anderer Titel hat das so gut hinbekommen wie Der Wolf unter uns, was einfach fantastisch ist.

Von Anfang an, wenn man in eine Welt voller lebendiger, doch verzerrter Märchen hineingezogen wird, fühlt sich jeder Schritt absolut magisch an. Du bist Bigby Wolf, der knallharte Sheriff von Fabletown, und versuchst, einen grausamen Mordfall aufzuklären, der die gesamte Gemeinde auseinanderreißen könnte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wolf unter uns verbindet knallharte Detektivarbeit mit abgedrehten Märchenelementen. Die verzweigten Entscheidungsmöglichkeiten und die stilisierte Grafik schaffen eine Atmosphäre, die zugleich brutal und wunderschön ist.

Alles ist roh, düster und voller Spannung. Jeder Tatort, den du untersuchst, wirkt lebendig, und jeder Hinweis, den du sammelst, enthüllt Geheimnisse die einen dazu bringen, an jedem zu zweifeln, und Jede Entscheidung, die du triffst, beeinflusst die Geschichte um dich herum.

Es ist eineine wunderbar schräge Mischung aus düsterem Noir und Märchen die es sonst nirgendwo gibt. Seit der Veröffentlichung haben die Fans um eine zweite Staffel gebettelt. Jetzt, über ein Jahrzehnt später, könnte es endlich soweit sein – also spielt das Spiel unbedingt und macht euch bereit!

Mein Fazit:Der Wolf unter uns ist perfekt für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und düstere Fantasy in Kombination mit Krimi-Elementen lieben. Es ist emotional, stilvoll und voller Spannung.

8. Ihre Geschichte [Bester interaktiver FMV-Krimi]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Windows, OS X, Android, iOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Sam Barlow Durchschnittliche Spielzeit 4 Stunden

Ihre Geschichte ist ein weiteres Juwel unter den Detektivspielen, das einen ganz unerwartet in seinen Bann zieht. Es ist ein Videospiel Das bringt dir nichts weiter als einen alten Computer und einen Haufen unvollständiger Videoclips aus einem polizeilichen Verhör, sodass du ganz auf dich allein gestellt bist, um herauszufinden, was passiert ist.

Aber ein großartiger Detektiv braucht nicht unbedingt alle umfangreichen Funktionen eines komplexen Rollenspiels. Du gibst Stichwörter ein, schaust dir Interviews an und findest nach und nach heraus, was sich in diesem unheimlichen Krimi zugetragen hat. Jeder Ausschnitt ist ein Hinweis, und der Moment, in dem sich die Geschichte langsam zusammenfügt, ist unvergesslich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ihre Geschichte macht Videomaterial zum Kern des Spiels. Die Suche in einer alten Polizeidatenbank, um die Wahrheit aufzudecken, wirkt authentisch und realistisch; sie vermittelt den Spielern den Nervenkitzel einer echten Entdeckung.

Das Spiel verlässt sich wirklich darauf, dass du selbst mitdenkst. Du sich in Ihrem eigenen Tempo damit beschäftigen, verbinde die Punkte und finde die endgültige Antwort. Das Spielprinzip ist einfach, aber genial: Es verwandelt das Suchen in einen spannenden Ermittlungs- und Entdeckungsrausch.

Es ist nicht besonders lang, aber jeder Schritt ist von höchster Qualität, und genau deshalb wirkt es absolut authentisch. Glaub mir, das solltest du dir nicht entgehen lassen.

Mein Fazit:Ihre Geschichteist kurz, clever und packend – die perfekte Wahl für alle, die es lieben, Rätsel allein durch Intuition und Beobachtungsgabe zu lösen.

9. Starker Regen [Bester emotionaler interaktiver Thriller]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Windows, PS3, PS4 Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit 12 Stunden

Starker Regen ist eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle, die einen vom ersten Moment an in ein Netz aus Lügen, Gefahr und Verlust hineinzieht.

Du folgstvier verschiedene Figuren, von denen jeder seine eigenen detektivischen Fähigkeiten besitzt und die alle dem schwer fassbaren Origami-Mörder auf der Spur sind. Während du Hinweise sammelst und versuchst, die Zusammenhänge zu erkennen, spürst du jede Wendung in dieser eine meisterhaft geschriebene Geschichte, in der der Einsatz immer höher wird. Es ist eine Reise durch Herzschmerz, Schuldgefühle und Erlösung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Starker Regenverwebt vier Lebensgeschichten zu einer verzweifelten Jagd nach einem Mörder. Die verzweigte Handlung, die moralischen Entscheidungen und die emotionalen Spannungen fesseln den Spieler von Anfang bis Ende.

Die Tatorte, die du erkundest, stecken voller kleiner Details, die eine größere Geschichte erzählen, sodass jede Ermittlung zu einem Puzzle wird, das es zu lösen gilt. Es mag zwar Momente geben, die sich etwas langsam anfühlen, aber die meiste Zeit über Starker Regen hält dich in Atem wie kaum ein anderes Spiel. Das darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen.

Mein Fazit:Starker Regenist ein emotionaler Schlag in die Magengrube für Spieler, die sich eine Geschichte wünschen, die genau an den richtigen Stellen wehtut.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019, 2023 (Switch) Entwickler Rocksteady Studios Durchschnittliche Spielzeit 70 Stunden

Natürlich wäre keine Liste wirklich guter Detektivspiele vollständig, wenn der weltbeste Detektiv nicht mit von der Partie wäre. Begeben wir uns also in die Schatten von Gotham mit Batman: Arkham Collection.

Es ist kein Geheimnis, dass diese fantastischen Superhelden-Titel jede Menge Action bieten. Schließlich bist du der Dunkle Ritter höchstpersönlich, der seine von Verbrechen heimgesuchte Stadt verteidigen muss. Doch es geht um mehr als nur um Faustschläge.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Arkham-Sammlung verbindet Detektivarbeit und Action auf perfekte Weise. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Rekonstruktion von Verbrechen und zur Verfolgung von Schurken in Gotham verleiht dem Superhelden-Genre zusätzliche Tiefe.

Die Detektivarbeit, die einen Großteil der Spiele ausmacht, ist sehr abwechslungsreich: Batmans einzigartige detektivische Fähigkeiten helfen dir dabei, Tatorte zu rekonstruieren, Verdächtige zu verhören und dunkle Geheimnisse aufzudecken. In jedem Spiel tauchen einige der bekanntesten Batman-Bösewichte auf, die versuchen, ihre ruchlosen Pläne in die Tat umzusetzen – doch bevor du sie schnappen kannst, musst du sie erst einmal finden.

Wenn Sie spannende Krimis lieben, aber auch Wert auf erstklassige Action legen, sind dies drei der Die besten Batman-Spiele in einem einzigen Paket zusammengefasst, und das lohnt sich auf jeden Fall.

Mein Fazit:Für alle, die Action und Denksport in einem suchen, Die Arkham-Sammlung ist die ultimative Kombination aus Krimi und Action.

11. Die Great Ace Attorney Chronicles [Das beste Detektivabenteuer vor Gericht]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Capcom Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Windows, PS4, Nintendo Switch Durchschnittliche Spielzeit 75 Stunden

Wenn du auf der Suche nach einem Krimi-Spiel bist, das gleichzeitig ein regelrechtes Chaos im Gerichtssaal bietet, Die Great Ace Attorney Chronicles ist genau das Richtige für dich.

Du schlüpfst in die Rolle von Ryunosuke Naruhodo, einem nervösen Anfängeranwalt mit scharfsinnigen detektivischen Fähigkeiten und einem Händchen dafür, aussichtslose Strafverfahren noch zu wenden. Die Geschichte, die in einer wunderschön stilisierten Version des Londons und Japans des 19. Jahrhunderts spielt, ist absolut fesselnd, voller Wendungen, exzentrischer Zeugen und einer absurden Logik, die irgendwie doch vollkommen einleuchtet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Mischung aus Ermittlungen und Chaos im Gerichtssaal, Die Great Ace Attorney Chronicles fängt den Reiz von logischem Rätseln und Diskussionen ein. Sein Humor und Charme verwandeln Logikrätsel in ein spannendes Drama.

Dieses Spiel schafft eine überraschend eine gelungene Mischung aus Ermittlungsarbeit und Gerichtsdrama. Du sammelst Hinweise, stellst Zeugenaussagen in Frage und schlägst dich mit einem Detektiv im Sherlock-Holmes-Stil zusammen, der dir sehr bekannt vorkommt. Es ist lustig, clever und überraschend herzlich.

Die Figuren sind unvergesslich, die Handlung steckt voller überraschender Wendungen und die Umsetzung ist absolut erstklassig. Klar, es ist ziemlichtextlastig, aber wenn du eines der besten Detektivspiele mit Stil, Charme und jeder Menge Überraschungen suchst, dann ist dieses hier genau das Richtige.

Mein Fazit:Die Great Ace Attorney Chronicles ist die perfekte Mischung aus Witz, Spannung und Gerichtsdrama. Ein absolutes Muss für Spieler, die Geschichten mit Tiefgang und Charakter schätzen.

Mein Gesamtfazit zu den besten Detektivspielen

Wenn es um Detektivspiele geht, ist für jeden Spürhund etwas dabei. Hier sind meine Empfehlungen:

Für Spieler, die eindringliche Erzählkunst und vielschichtige Charaktere → Disco Elysium . Dank seines dialogorientierten Aufbaus und der Mechanik der inneren Stimme fühlt sich jede Entscheidung bedeutungsvoll und persönlich an.

→ . Dank seines dialogorientierten Aufbaus und der Mechanik der inneren Stimme fühlt sich jede Entscheidung bedeutungsvoll und persönlich an. Für Fans von klassisches Krimidrama und filmischer Krimi → L.A. Noire . Es fängt die Spannung und den Glamour des Los Angeles der 1940er Jahre mit realistischen Verhören und perfekt ausgearbeiteten Fällen ein.

→ . Es fängt die Spannung und den Glamour des Los Angeles der 1940er Jahre mit realistischen Verhören und perfekt ausgearbeiteten Fällen ein. Für Rätselfreunde, die gerne langsame, methodische Schlussfolgerung → Die Rückkehr der Obra Dinn . Du wirst dich ganz auf deine Beobachtungsgabe und deine Logik verlassen müssen, um eines der befriedigendsten Rätsel der Spielewelt zu lösen.

→ . Du wirst dich ganz auf deine Beobachtungsgabe und deine Logik verlassen müssen, um eines der befriedigendsten Rätsel der Spielewelt zu lösen. Für alle, die Lust auf eine Mischung aus Logik und Chaos in der Erzählweise → Der Wolf unter uns. Es verbindet Dark Fantasy mit düsterem Krimi-Noir zu einer Geschichte, die ebenso emotional wie unvorhersehbar ist.

Ganz gleich, ob Sie sich für Realismus, knifflige Rätsel oder fesselnde Geschichten begeistern – diese Detektivspiele beweisen, dass das Lösen von Rätseln nach wie vor spannend ist.

Häufig gestellte Fragen