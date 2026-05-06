Die 13 besten PS5-Horrorspiele, die dich 2025 nicht mehr loslassen werden

Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind PS5 Wenn du auf Horrorspiele stehst, bist du hier genau richtig – und vielleicht nur eine falsche Entscheidung davon entfernt, mit eingeschaltetem Licht schlafen zu müssen.

The PS5 an furchterregenden Hits mangelt es nicht. Ich habe alles behandelt, von Psychologischer Horror entwickelt sich langsam zu Survival-Horror-Spielen voller Monster, Schreckmomente und panischer Sprints durch dunkle Gänge.

Ich zähle hier nicht einfach nur Spiele auf, die boo. Wir sprechen von Titeln, die einem den Kopf verdrehen, einen in den Träumen verfolgen und einen daran zweifeln lassen, ob das Geräusch hinter einem vielleicht doch nur der Wind war.

Schnapp dir deinen Controller. Tauchen wir ein in die gruseligen Gefilde. Angsthasen haben hier nichts zu suchen.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Horrorspiele

Ich habe die besten durchgespielt PS5 Horror-Spiele – und diese drei Gruselfabriken heben sich deutlich von der Masse ab. Wir sprechen hier von purem Albtraumstoff, mit fesselndem Gameplay, unvergesslichen Geschichten und genau der richtigen Dosis psychologischer Belastung. Hier sind meine Top-Empfehlungen:

Alien: Isolation (2014, für PS5 optimiert) – Purer Survival-Horror mit einem unerbittlichen Xenomorph, der einen von Anfang bis Ende in Atem hält. Kein anderes Spiel kommt Ridley Scotts „Alien“ so nahe. Alan Wake 2 (2023) – Ein stilvoller Psychohorror, bei dem die Handlung und die Atmosphäre genauso eindringlich wirken wie die Monster. Jedes Kapitel fühlt sich an, als würde man in einen Fiebertraum eintauchen. Dead Space – Remake (2023) – Ein brutales, beklemmendes Remake, bei dem jede Begegnung mit einem Nekromorph zu einem Kampf ums Überleben wird. Survival-Horror in Perfektion, optimiert für moderne Hardware.

Das sind zwar nur meine drei Favoriten, aber das ist erst der Anfang. Die vollständige Liste der besten PS5-Horrorspiele taucht noch tiefer in die Albträume ein und enthält viele weitere Titel, die deine Zeit wert sind. Scrolle weiter – du willst den Rest doch nicht verpassen.

Die 13 besten PS5-Horrorspiele, bei denen du es bereuen wirst, sie nachts alleine zu spielen

Das sind meine besten PS5 Horrorspiele, die puren, unverfälschten Schrecken versprechen. Von brutalem Survival-Horror bis hin zu abgedrehten psychologischen Tripps – jedes einzelne hat etwas Unheimliches zu bieten.

Scrolle nach unten für kurze Rezensionen und finde deinen nächsten Albtraum.

1. Alien: Isolation [Das beste PS5-Horrorspiel insgesamt]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Survival-Horror, Stealth Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 18–22 Stunden Am besten geeignet für Fans von Ridley Scotts „Alien“, spannungsgeladenen Stealth-Spielen und dem Gefühl, völlig machtlos zu sein Besondere Merkmale Adaptiver KI-Xenomorph, retro-futuristisches Design, Bewegungsmelder, keine Anleitungen

Alien: Isolation ist ein seltenes Horrorspiel, das versteht, dass es bei Angst nicht nur darum geht, was einen erschreckt. Es geht auch darum, was nachwirkt. Das Xenomorph hält sich nicht an ein Drehbuch. Es lernt. Es hört zu. Es überprüft die Lüftungsschächte.

Ich versteckte mich in den Spinden, jedes Mal gefühlt zehn Minuten lang, und hielt dabei den Atem an. Das Ding lief direkt vor der Tür auf und ab und zischte, als wüsste es, dass ich da war (was es wahrscheinlich auch tat).

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist spannungsgeladener Horror vom Feinsten. Wenn du Horror magst, bei dem du gejagt wirst, statt selbst der Held zu sein, und bei dem Überleben bedeutet, immer zwei Schritte vorauszudenken, Alien: Isolation ist nach wie vor eines der nervenaufreibendsten Spiele auf PS5.

Das Spieltrifft den Science-Fiction-Stil der 70er Jahre genau auf den Punkt: CRT-Monitore, klobige Terminals und Industriekorridore, die wie in einem Horrorfilm beleuchtet sind. Und im Gegensatz zu anderen Horrorspielen, die einen mit Waffen überhäufen, Isolation bietet dir kaum Hilfsmittel (nur Tröten und ein Gebet). Es ist eines der Elite-Stealth-Spiele das wird so schnell nicht zu übertreffen sein.

Mein Fazit:Das gruseligste Stealth-Spiel, das je entwickelt wurde – Alien: Isolation definiert nach wie vor, wie sich echter Survival-Horror anfühlt: langsam, beklemmend und unvergesslich.

2. Alan Wake 2 [Bester Horror, der die Realität auf den Kopf stellt]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Third-Person-Action Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Ersteller/in Remedy Entertainment, veröffentlicht von Epic Games Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von düsteren Krimis, parallelen Erzählsträngen und unheimlicher Literatur Besondere Merkmale Zwei Hauptfiguren, realitätsverzerrende Spielmechaniken, vielschichtige Erzählweise, dichte Atmosphäre

Alan Wake 2 is teils Horrorspiel, teils Abstieg in den Wahnsinn… und dabei irgendwie immer noch verdammt stylisch. Die Handlung knüpft Jahre nach dem Original an und versetzt dich mitten in eine brutale Mordermittlung im pazifischen Nordwesten, gerade als die Realität langsam aus den Fugen gerät.

Das istpsychologischer Horror in seiner vielschichtigsten Form, und ein tolles TPS-Spiel. Man wechselt zwischen der FBI-Agentin Saga Anderson und Alan selbst hin und her, der in einem verzerrten, sich ständig wandelnden Albtraum gefangen ist, den er selbst erschaffen hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Horror magst, der sich langsam aufbaut, zum Nachdenken anregt und auf genau die richtige Art und Weise schräg ist, Alan Wake 2 gehört zu den besten PS5 Horror-Spiele, die man spielen kann. Es ist raffiniert, stilvoll und scheut sich keineswegs davor, richtig schräg zu werden.

Es strahlt eine starke „Twin Peaks“-Atmosphäre aus (geheimnisvoll, unheimlich und voller Beklemmung). Ich erinnere mich, dass ich an einer bestimmten Stelle im „Dark Place“ innegehalten und gefragt habe: „Moment mal … was ist da gerade passiert?“

Erwarte keine intensiven Kämpfe wie in Dead Spaceoder ein KlassikerResident Evil Spiel. Aber das Gameplay ist ziemlich stressig, bei begrenzten Ressourcen, unheimliche Schatten und genug Schreckmomente, um dich in Atem zu halten. Die wahre Stärke liegt hier in der Atmosphäre. Ich hatte das Gefühl, mich durch einen Wachtraum zu drehen.

Mein Fazit: Stilvoll, eigenartig und brillant geschrieben. Alan Wake 2 beweist, dass Horror ebenso nachdenklich wie furchterregend sein kann.

3. Dead Space [Remake] [Das beste Sci-Fi-Horror-Spiel für PS5]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Third-Person-Action Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 (Neuverfilmung) Urheber Motive Studio, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Science-Fiction-Horror und actiongeladenen Kämpfen Besondere Merkmale Bewegung in der Schwerelosigkeit, intensive Atmosphäre, 3D-Sound, Body-Horror

Dead Space ist ein komplettes Remake, das weit mehr leistet, als nur das Original aufzufrischen. Es ist zudem eines der am bestenPS5Spiele Meiner Meinung nach vermittelt die USG Ishimura ein Gefühl von Enge und Lebendigkeit, das einen auf ganz andere Weise berührt PS5.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich durch die Schwerelosigkeitsabschnitte schlich, das Herz klopfte mir bis zum Hals, während ich versuchte, jedes Geräusch wahrzunehmen, und darauf wartete, dass ein Nekromorph aus dem Nichts auftauchte. Dass Isaac nun endlich eine Stimme hat, verleiht ihm eine zusätzliche Verletzlichkeit, die die Schreckmomente noch intensiver macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist Survival-Horror vom Feinsten. Das Spiel schafft die perfekte Balance zwischen sich langsam aufbauender Beklemmung und Momenten rasender Angst, eingebettet in einige der besten Third-Person-Kämpfe, die man auf PS5. Wenn du ein Spiel suchst, das in Sachen Atmosphäre und Gruselfaktor keine Kompromisse eingeht, Dead Space gehört zu den besten PS5 Horror-Spiele, die du spielen kannst.

The Sounddesign ist ein Albtraum. Jedes Knarren und Zischen könnte ein Nekromorph sein, der bereit ist, dich in Stücke zu reißen. Die Gefechte bleiben brutal, was dich dazu zwingt, Ziele auf die Gliedmaßen, wenn du nur wenig Munition hast und es gibt keinen Spielraum für Fehler.

Ich zucke immer noch zusammen, wenn ich daran denke, wie mir das erste Mal ein Nekromorph aus einem Lüftungsschacht entgegenkam, gerade als ich um eine Ecke bog. Beim Spielen auf einem ein guter Fernseher fürPS5 sorgt für ein ganz neues Maß an Immersion.

Mein Fazit: Brutal, wunderschön und beklemmend – Dead Space – Remake ist Survival-Horror vom Allerfeinsten.

4. Silent Hill 2 – [Das beste Remake eines Psychohorrorspiels auf der PS5]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Remake eines Survival-Horror-/Psycho-Horror-Films Plattformen PlayStation 5, Windows (PC) Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team, Konami Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden (Standarddurchlauf) Am besten geeignet für Psychologisch tiefgründige Geschichten, eindringliche Atmosphäre, charakterorientierter Horror Besondere Merkmale PS5-3D-Audio, verbesserte Umgebungsgeräusche; mehrere Enden und eine verbesserte Bildqualität sowie Detailtreue.

Silent Hill 2 ist eine komplette Neuauflage eines der kultigsten Survival-Horror-Spiele. Die nebligen Straßen, die verwüsteten Wohnungen und die unheimliche Stille lasten so schwer, dass sich jeder Schritt wie ein Risiko anfühlt. Das ist durch und durch psychologischer Horror, die Art von Geschichte, die Schuld und Trauer in Monster verwandelt, denen man nicht entkommen kann.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal die Welt von Silent Hill: Herzklopfen, in Erwartung des nächsten Schreckens. Der Kampf aus der Third-Person-Perspektive fühlt sich hier straffer an, aber die Munition ist begrenzt, und bei jeder Begegnung muss man sich entscheiden, ob man kämpfen oder fliehen will.

Die Figuren tragen ebenso zur Spannung bei wie das furchteinflößende Design der Kreaturen, und auch wenn sich manche Rätsel etwas veraltet anfühlen, tragen sie doch zur Atmosphäre bei. Fans der Serie werden wissen, warum dieses Remake einen herausragenden Platz unter den am bestenSilent HillSpiele die du heute spielen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Silent Hill 2“ ist genau das, was echter Horror sein sollte. Es schafft die perfekte Balance zwischen emotionaler Erzählkunst und Schreckmomenten, die unter die Haut gehen – jener Art von Angst, die weit über billige Schreckmomente hinausgeht.

Es ist die Atmosphäre, die diesen Moment unvergesslich macht. Der Nebel und die Schatten schaffen eine gespenstische Atmosphäre das fast lebendig wirkt, während Akira Yamaokas Soundtrack einen immer tiefer in den Albtraum hineinzieht. Mit Kopfhörern konnte selbst ein Angsthase wie ich kaum die Ruhe bewahren, als jedes Knarren und Flüstern immer näher rückte.

Mein Fazit: Emotional erschütternd und zutiefst beunruhigend. Silent Hill 2 bleibt das Vorbild für gelungenen Psychohorror.

5. Resident Evil 7: Biohazard [Bester reiner Survival-Horror]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Survival-Horror, Ego-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 9–11 Stunden Am besten geeignet für Fans von Spukhäusern, Body-Horror und dem klassischen „Resident Evil“-Flair Besondere Merkmale Perspektive aus der Ich-Perspektive, Horror rund um die Familie Baker, Debüt der RE Engine, beklemmendes Tempo

Resident Evil 7 belebte die Serie mit schimmligen Händen wieder und flüsterte: „Willkommen in der Familie.“ Vorbei sind die übertriebenen Action-Sequenzen aus RE5 und 6. Stattdessen, Du bist in einem verfallenen Anwesen in Louisiana gefangen, gejagt von einer Bande grinsender Psychopathen, neben denen Leatherface wie ein Pfadfinder wirkt.

Was mich wirklich beeindruckt hat, war das Wechsel zur Ich-Perspektive. Man würde erwarten, dass Resident Evil ganz oben auf jedermanns Liste der Die besten Ego-Shooter, aber nun sind wir hier. Es macht den Horror auf nervige Weise sehr persönlich, wenn man sich mit einer Taschenlampe und nur noch einer halben Patrone durch die verfallenden Gänge schleicht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 7 intensiv, eklig und durchweg beunruhigend. Wenn du möchtest, dass dein PS5 Horrorspiele, die einem den Schweiß auf die Hände treiben und eine Gänsehaut bereiten – dieses Spiel setzt die Maßstäbe für die moderne Ära des Genres.

Ein Moment, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Die erste Abendessensszene bei den Bakers. Ich lehnte mich regelrecht in meinem Stuhl zurück, als wollte ich dem Gestank ausweichen.

Es istknackig, konzentriert und fies in jeder Hinsicht. Es ist ein ein vollwertiges Comeback des Survival-Horrors mit begrenzter Munition, cleverem Leveldesign und gerade genug Camp, um den klassischen Charakter zu bewahren. Ich sehe es auch als ein tolles Zombie-Spiel, obwohl Ganados streng genommen keine Zombies sind.

Mein Fazit: Resident Evil 7 bringt die Reihe zurück zum reinen Horror – ekelerregend, intensiv und brillant fokussiert.

6. Amnesia: Der Bunker [Das beste kompakte Gruselerlebnis]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive / Psychologischer Horror / Immersives Überleben Plattformen Windows-PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Reibungsspiele Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von kompakten, spannungsgeladenen Horrorspielen, bei denen sich Heimlichkeit, Improvisation und der geschickte Umgang mit Ressourcen auszahlen Besondere Merkmale Halboffenes Bunker-Design, Kraftstoffsystem für Generatoren, zufällig verteilte Ressourcen, lichtempfindliches Monster, Umweltfallen, begrenzte, aber wirkungsvolle Waffen

Amnesia: Der Bunker verpackt nahezu jedes Survival-Horror-Klischee in ein straffes, von Angst durchdrungenes Gesamtpaket. Das Spiel versetzt mich als Henri Clément in einen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg, wo ich mit einem lichtempfindlichen Monster namens „The Beast“, begrenzter Beleuchtung, knapper Munition und einem herunterzählenden Generator-Timer festsitze. Alles ist darauf ausgelegt, mir ein Gefühl der Ohnmacht und Angst zu vermitteln.

Die Aufteilung des Bunkers lässt mir Raum zum Erkunden, bietet aber nie genug Komfortt. Ich musste mich durch dunkle Gänge schleichen, darauf hoffen, dass die Schutzräume noch Vorräte enthalten, und entscheiden, ob ich mit den wenigen Waffen, die ich finde, kämpfen oder mich verstecken soll. Selbst Lichtquellen wirken wie zweischneidige Schwerter: nützlich, aber sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.

Manche Abschnitte wirken etwas kurz, und ja, der Hauptteil ist in wenigen Stunden durchgespielt, aber Ich habe bestimmte Abschnitte noch einmal gespielt, weil es diese spontan entstehenden Momente gab (wie zum Beispiel der Flucht vor der Dunkelheit oder dem Aufstellen einer Falle mit Benzin) bleiben mir länger im Gedächtnis als viele andere Spiele, die ich gespielt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Amnesia: Der Bunker Das ist Survival-Horror, wie er sein soll. Das Spiel nutzt seine kurze Spielzeit, um Entscheidungen zu erzwingen und dich in Atem zu halten. Wenn das Flackern eines Generators oder ein fernes Dröhnen zu einem Schreckmoment wird, der dich erstarren lässt, dann funktioniert Horror.

Die Atmosphäre hier ist bedrückend. Die Bildwelt ist düster: flackernde Lichter, enge, bedrückende Wände und Schatten, die sich unnatürlich bewegen. Der Ton spielt eine noch wichtigere Rolle: Schritte, entferntes Knurren, das Brummen von Generatoren, der Atem der Bestie. All das verschmilzt zu einer Spannung, die nie wirklich nachlässt. Wahrlich eines der Die besten Indie-Spiele das beste Spiel, das ich je gespielt habe.

Mein Fazit: Kompakt, clever und absolut nervenaufreibend. Amnesia: Der Bunker beweist, dass kurze Spiele lang anhaltenden Schrecken auslösen können.

7. Until Dawn [Am besten für storybasierte Schreckmomente]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Interaktiver Horror, narratives Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5 (abwärtskompatibel) Erscheinungsjahr 2015 Urheber Supermassive Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von storybasiertem Horror und schwierigen Entscheidungen Besondere Merkmale Verzweigte Handlungsstränge, mehrere Enden, spannende Schreckmomente, ein Entscheidungssystem nach dem „Schmetterlingseffekt“

Dieses Spiel versetzt dich in eine Ein Albtraum in einer Berghütte mit acht Freunden und eine verdammt hohe Zahl an Todesopfern. Bis zum Morgengrauenspielt sich wie einEin Horrorfilm, den du selbst steuerst, nur dass jede falsche Entscheidung einen Charakter ins Verderben stürzen kann.

Es geht weniger ums Laufen als vielmehr darum, sich bei jeder Entscheidung den Kopf zu zerbrechen und sich zu fragen, ob man gerade seinen Lieblingscharakter ins Verderben gestürzt hat (Spoiler: Wahrscheinlich schon). Es kommt auch einem ein solides Koop-Spiel Du kommst auf diese Liste, weil du den Controller weitergeben und deine Freunde verschiedene Charaktere steuern lassen kannst, um gemeinsam Ideen zu entwickeln.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal versucht habe, alle am Leben zu halten (das ist nicht gut gelaufen). Das Schmetterlingseffekt-System? Für Perfektionisten ist es ein Albtraum, für alle, die spannungsgeladene Geschichten und echte Schreckmomente lieben, jedoch ein wahrer Schatz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Horrorspiele spielen möchtest, die deine Entscheidungen auf den Kopf stellen und dich im Ungewissen lassen, Bis zum Morgengrauen hält, was es verspricht. Es ist eine Mischung aus klassischen Horror-Klischees, soliden Schreckmomenten und emotionalen Wendungen, die es zu einem der besten Horrorspiele machen PS5 in die sich Eigentümer stürzen können.

The Schreckmomente sind brutal aber ausgewogen mit einer unheimlichen, sich langsam aufbauenden Spannung, die einem unter die Haut geht. Selbst Jahre später ist dies immer noch einer meiner Die besten Einzelspieler-Spiele im Horrorgenre.

Auch wenn es technisch gesehen ein PS4 Das Spiel läuft flüssig und sieht besser aus als je zuvor auf PS5. Und ja, es gibt das Spiel jetzt auch für den PC. Also, wenn du auf Psychologischer Horror und vom Spieler gesteuertes DramaDas ist doch ein Kinderspiel.

Mein Fazit: Teils Slasher-Film, teils Albtraum-Simulator – Bis zum Morgengrauen ist nach wie vor der Goldstandard für Horrorfilme, die auf Entscheidungen basieren.

8. Rückkehr [Ideal für Fans von Action-Horror]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Roguelike, Third-Person-Shooter, Psychologischer Horror Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Housemarque, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von intensivem, anspruchsvollem Gameplay und unheimlicher Atmosphäre Besondere Merkmale Verfahrensebenen, rasante Kämpfe, eindringliche Science-Fiction-Welt

Rückkehr trifft einen wie ein Schlag in die Magengrube und lässt einen es dann immer wieder von vorne nehmen. Man in einer Zeitschleife auf einem fremden Planeten gefangen das bringt sowohl deinen Kopf als auch deine Reflexe durcheinander.

Bei einem meiner Durchläufe dachte ich, ich hätte endlich einen kniffligen Boss besiegt, nur um zwei Räume später durch eine zufällige Falle zu sterben. Diese Mischung aus Frustration und Nervenkitzel ist es, die ein ein erstklassiges Roguelike-Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rückkehr gehört zu den besten PS5 Horror-Spiele, wenn du schnelle, gnadenlose Action liebst, verpackt in ein Rätsel, das mit jedem Durchlauf immer komplexer wird. Es ist brutal, wunderschön und auf die beste Art und Weise schräg.

Es ist mehr als nur ein knallharter Shooter. Das Die Atmosphäre versprüht psychologischen Horror, unheimliches Flüstern, sich wandelnde Landschaften und eine in Fragmenten erzählte Geschichte, die deinen Realitätssinn durcheinanderbringt.

Es ist nicht die Art von Horror, die einem direkt ins Gesicht schreit. Rückkehr bleibt dir einfach im Gedächtnis und flüstert dir im Dunkeln zu, lange nachdem du den Controller beiseitegelegt hast.

Mein Fazit: Schnell, gnadenlos und existentiell beängstigend – Rückkehr verwandelt Science-Fiction-Action in eine endlose Spirale der Angst.

9. Visage – [Der beste psychologische House-Horror auf der PS5]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Psychologischer Survival-Horror bzw. Erkundungs-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PlayStation 5 (Enhanced Edition), PlayStation 4, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2020 Urheber SadSquare Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horror mit langsamer Spannungssteigerung, Liebhaber von Spannung im Stil von „Silent Hill“ und „P.T.“ Besondere Merkmale Keine Kämpfe, nur Rennen und Verstecken; die Enhanced Edition bietet 4K/60 fps, verbesserte Ladezeiten und DualSense-Haptik auf der PS5

Gesicht verwandelt ein einfaches Haus in einen lebenden Albtraum. Die Ich-Perspektive, das Fehlen von Waffen und dieses schleichende Gefühl der Angst machen es eines der gruseligsten Spiele, die ich je gespielt habe. Nicht durch Schreckmomente, sondern indem es mit deinem Verstand spielt.

Ein Rundgang durch das Haus von Gesicht… Ich spürte, wie jede Diele knarrte und jeder Schatten länger wurde, als er eigentlich sein sollte. Und das Beste daran? Es gibt keine Kämpfe. Das Licht wird zu deiner zerbrechlichen Rettungsleine; zu viel Dunkelheit, und die Dinge werden beunruhigend real.

Klar, es geht langsam voran, und manchmal wünschte ich mir mehr Anleitung, aber das Die Unklarheit ist Teil der Angst. Es ist genau die Art von Spiel, die Leute lieben, die Survival-Horror-Spiele (und die ihren Kick an psychologischer Spannung haben) sollten mitspielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Visage“ fängt genau das ein, was psychologischen Horror so furchterregend macht. Es gibt keine Waffen: nur dich, das Haus und eine beklemmende, gespenstische Atmosphäre, die deine geistige Gesundheit auf eine harte Probe stellt. Es ist auf die beste Art und Weise beunruhigend und brutal – genau die Art von Horrorspiel, die dir noch lange nach dem Spielen im Gedächtnis bleibt.

Die Atmosphäre ist Gesicht… größte Stärke. Unheimliche Umgebungen, realistische Beleuchtung und dazu diese Umgebungsgeräusche, die jedes noch so leise Flüstern verstärken. PS5’s Die erweiterte Version sorgt für zusätzlichen Schliff: eine flüssigere Bildwiederholrate, schnellere Ladezeiten und haptisches Feedback, das Schritte und das Knarren von Türen noch realistischer wirken lässt.

Mein Fazit: Langsam, subtil und psychologisch erschütternd. Gesicht wird dich noch lange nach dem Abspann beschäftigen.

10. Resident Evil 4 Remake [Der beste Survival-Horror neu definiert]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Survival-Horror, Third-Person-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 (Neuverfilmung) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von rasanten Horrorfilmen mit spannenden Schießszenen Besondere Merkmale Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive, Ressourcenmanagement, Action-Horror-Tempo, modernisierte Neuauflage eines Klassikers

Leon Kennedys Mission in Resident Evil 4 beginnt als Rettungsaktion und entwickelt sich zu etwas weitaus Beunruhigenderem. Zwischen der Kult, die Parasiten und die ständige Angst Es strömt aus jeder Ecke – das ist eines der top Resident EvilSpielefür mich.

Was macht es zu einem der Die besten Horrorspiele daran, wie gut es Action und Spannung in Einklang bringt. Es ist schnell, anspruchsvoll und hält dich immer in Bewegung. Diese Pattsituation in der Hütte mit Luis? Ich musste jede Kugel zählen lassen und die Fenster verbarrikadieren, während ich die Ganados direkt vor der Tür schreien hörte. Panikmodus, voll aktiviert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil ist der Goldstandard für moderne Survival-Horror-Spiele. Mit seinem unerbittlichen Tempo, dem ausgefeilten Schusswechsel und der geradezu beunruhigenden Atmosphäre ist dies eines der ausgefeiltesten und furchterregendsten Spiele auf PS5. Ein absolutes Muss für alle, die gruselige Spiele mit Biss lieben.

Der Kampf in diesemResident Evil Das Spiel wirkt ausgefeilt, weil jede Waffe ordentlich einschlägt, die Ressourcen aber begrenzt bleiben. Gegner stürmen auf dich zu, blockieren deine Schüsse und umgehen dich dich, wenn du nicht aufpasst. Die Spannung lässt nie nach. Und die beklemmende Atmosphäre? Sagen wir einfach, das Dorf wirkt nicht gerade sicherer in 4Kauf einemein toller Monitor für PS5.

Das Spiel bietet außerdembehandelt die Themen Identität und Kontrolle– Themen, die umso stärker wirken, wenn man miterlebt, wie Verbündete langsam sich selbst verlieren. Das geht über das Unheimliche hinaus und wird beunruhigend.

Mein Fazit: Eine perfekte Balance zwischen Angst und Action – Resident Evil 4 Remake setzt neue Maßstäbe dafür, wie moderner Survival-Horror aussehen sollte.

11. Dying Light: Die Bestie [Bester Open-World-Survival-Horror auf der PS5]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Open-World-Survival-Horror, Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2025 Urheber Techland Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden (Hauptstory + Nebeninhalte) Am besten geeignet für Fans von Parkour, Zombie-Jagd im Koop-Modus und brutalem Überleben bei Tag und Nacht Besondere Merkmale Dynamische offene Welt, weiterentwickeltes Infektionssystem, umfassende Anpassungsmöglichkeiten im Kampf, nahtloser Koop-Modus für vier Spieler, verbesserter Tag-Nacht-Zyklus

Dying Light: Die Bestie führt den Survival-Horror in Neuland. Techland nimmt alles, was die ersten beiden Spiele so spannend gemacht hat – flüssigen Parkour, intensive Nahkämpfe und furchterregende Nächte – und legt noch eine Schippe drauf. Diesmal hat sich die Infektion weiterentwickelt und die Welt in ein weitläufiges Ökosystem aus Raubtieren und Beute verwandelt, in dem man nie sicher sein kann, auf welcher Seite man steht.

Die größte Neuerung? Der Beast-Modus. Zum ersten Mal kannst du sich der Infektion hingeben und vorübergehend zu dem wirst, was du fürchtest. Es ist ein erschreckender Tausch: enorme Macht im Austausch gegen schwindende Menschlichkeit. Mit jedem Einsatz rückst du dem vollständigen Verlust deiner selbst näher.

Die Spielwelt wirkt lebendig und grausam. Tagsüber suchst du nach Vorräten, stellst Dinge her und hilfst Überlebenden. Nachts ändern sich die Regeln – schleichende Schrecken beherrschen die Straßen, und deine einzige Hoffnung besteht darin, dich schnell zu bewegen oder still zu bleiben. Auf PS5, Raytracing-Beleuchtung und 3D-Audio lassen jede Verfolgungsjagd so real wirken, dass es einem fast schon unheimlich wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dying Light: Die Bestie ist das bislang ambitionierteste Open-World-Horror-Erlebnis. Es verbindet intensive Action und psychologischen Horror mit einem sich weiterentwickelnden Infektionsmechanismus, der dich ständig dazu zwingt, dich zwischen Überleben und geistiger Gesundheit zu entscheiden.

Es ist außerdem eines der besten Koop-Horrorspiele, die man auf PS5. Das Erkunden zerstörter Städte, das Abwehren von Horden und das Treffen unmöglicher moralischer Entscheidungen sind noch eindringlicher, wenn Freunde an deiner Seite mitfiebern.

Die Atmosphäre ist bedrückend – Sonnenuntergänge wirken wie Countdowns, und die Nächte ziehen sich endlos hin. Jedes Geräusch, vom fernen Heulen bis zum Kratzen von Krallen auf Metall, hält die Nerven auf Hochtouren.

Wenn du Horror suchst, der rasant ist, hart zuschlägt und dir keine Verschnaufpause gönnt, Dying Light: Die Bestie ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Eine furchterregende Weiterentwicklung des Open-World-Horrors. Dying Light: Die Bestie lässt jede Entscheidung – und jede Nacht – wie eine Frage von Leben und Tod erscheinen.

12. The Walking Dead [Bester charakterorientierter Horror]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Erzählerisches Abenteuer, episodischer Survival-Horror Plattformen PC, PS3, PS4, PS5 (abwärtskompatibel), Xbox 360, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2012 Urheber Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von storybasierten Spielen und schwierigen Entscheidungen Besondere Merkmale Episodenformat, auf Entscheidungen basierende Handlung, weitreichende Entscheidungen

Du bist nicht hier, um dir Zombies anzusehen, die aus Schränken springen. The Walking Dead jagt einem den Schrecken in die Knochen Herzschmerz und schwierige Entscheidungen. Lee zu spielen fühlte sich an wie ein Drahtseilakt; ein falscher Schritt und jemand, der einem am Herzen liegt, ist tot. Nach dem Testen PS5 vs Xbox Series X Bei diesem Spiel bevorzuge ich die PS5Version.

Ich werde diesen herzzerreißenden Moment nie vergessen, als die Geschichte mir keine Gnade gewährte und mir ohne jede Vorwarnung eine Schlüsselfigur entriss. Kein Neuladen, kein Zurückspulen, einfach nur brutale Folgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Horror suchst, der dir mehr an den Kopf geht als an die Nerven, ist „The Walking Dead“ genau das Richtige für dich. Abwärtskompatibel auf PS5… das ist der Beweis dafür, dass emotionale Narben beängstigender sein können als jeder Walker.

Das eigentliche Monster hier ist das Vertrauen – oder vielmehr der Mangel daran. Es ist eine Meisterklasse in Spannung ohne billige Schockeffekte. Der langsame Aufbau, die Tragweite deiner Entscheidungen, die Risse in der Menschlichkeit – all das bleibt noch lange nach dem Ablegen des Controllers im Gedächtnis haften.

Mein Fazit: The Walking Dead tauscht Schreckmomente gegen Herzschmerz ein und beweist damit, dass emotionaler Horror am tiefsten trifft.

13. Beobachter: System Redux [Remaster] [Der beste Cyberpunk-Psychohorror]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Walking-Sim Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (Remaster) Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von Cyberpunk-Alpträumen, sich langsam aufbauendem Horror und Detektivarbeit mit existenziellem Hintergrund Besondere Merkmale Sequenzen zum „Mind-Hacking“, Rutger Hauer als Synchronsprecher, Glitch-Horror, dystopischer Wohnkomplex

Beobachter: System Redux hält nichts von billigen Schockeffekten. Der Film will dich langsam verunsichern, Szene für Szene, Flur für flackernden Flur. Er spielt in einem verfallener Cyberpunk-Wohnkomplex, spielst du als ein Neuraler Detektiv Tatorten scannen und sich in sterbende Gehirne einklinken.

Klingt cool? Ist es auch. Aber es ist auch extrem beengend, verwirrend und geradezu düster. Die überarbeitete PS5 Diese Version bietet Raytracing, zusätzliche Missionen und eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, aber die Angst? Die war schon immer in HD. Wenn du ein festPS5 Headset, ich empfehle, es für dieses Spiel wieder hervorzuholen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du Horror magst, der atmosphärisch und psychologisch ist und von existenziellem Verfall durchdrungen ist, Beobachten überzeugt. Es ist weder rasant noch spektakulär, aber die Beklemmung sitzt tief, vor allem wenn man sich fragt, wessen Erinnerungen man da eigentlich sieht.

Einige der „Mind-Dive“-Sequenzen haben mich wie ein Schlag getroffen. In einem Moment untersuchte ich noch ganz ruhig Blutflecken, und im nächsten wurde ich durch eine Erinnerungslandschaft geschleudert aus gestörten Gängen, sich wiederholenden Tonaufnahmen und kaum zusammenhängender Panik.

Es geht weniger darum, was man sieht, als vielmehr darum, was man fühlt. Und was davon nachklingt, wenn man das Headset abnimmt. Ich habe dieses Spiel auch auf einem solider Gaming-Laptopund diePS5 Diese Version fühlt sich genauso an.

Mein Fazit: Beunruhigend und hypnotisch – Beobachten verwandelt Cyberpunk in einen langsamen Abstieg in den digitalen Wahnsinn.

Kommende PS5-Horrorspiele im Jahr 2026

Der Horror schläft nie – und 2026 entwickelt sich bereits jetzt zu einem Albtraum im besten Sinne. Von lang erwarteten Fortsetzungen bis hin zu ambitionierten neuen IPs: Die nächste Welle von PS5 Horrorspiele scheint bereit zu sein, alle Grenzen in Sachen Angst, Eintauchen in die Spielwelt und Erzählkunst zu sprengen.

Hier sind die kommenden Titel, die jeder Horrorfan im Auge behalten sollte:

Resident Evil: Requiem (2026)

Capcoms nächster Teil der Resident Evil Gerüchten zufolge verbindet die Saga die Spannung klassischer Survival-Horror-Spiele mit moderner, filmischer Erzählkunst. Freut euch auf beengte Umgebungen, intelligentere Gegner und eine Rückkehr zu den beunruhigenden bio-organischen Experimenten, die die Reihe legendär gemacht haben. Dank des 3D-Audios und der haptischen Rückmeldung der PS5 wird euch jedes Knarren und jeder Atemzug unter die Haut gehen.

Reanimal (2026)

Ein brandneues psychologisches Horrorerlebnis von einem Indie-Team, das bereits Kultstatus erlangt hat. Du erwachst in einer verfallenen Forschungseinrichtung, in der Bewusstsein, Erinnerung und Biologie aufeinanderprallen. Die beunruhigende Prämisse des Spiels, „Was wäre, wenn dein Körper nicht mehr dir gehören würde?“… gibt den Ton für eine zutiefst beunruhigende, von Entscheidungen geprägte Horrorgeschichte an, die die Frage aufwirft, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Richtlinie 8020 (2026)

Das nächste Kapitel in Die Dark Pictures Anthology verspricht einen furchterregenden Sprung in den Weltraumhorror. Eine gestrandete Crew an Bord eines ausfallenden Raumschiffs entdeckt etwas Uraltes und Feindseliges, das in der Leere lauert. Freut euch auf storygetriebene Spannung, moralische Entscheidungen und verzweigte Handlungsstränge, die Verbündete zu Feinden machen können – oder Schlimmeres. Es ist Science-Fiction-Horror mit menschlichem Herz und einem Puls, den man nicht beruhigen kann.

Von verfallenen Labors bis hin zu verwunschenen Raumschiffen – das Horror-Lineup für 2026 verspricht, das Gefühl der Angst auf der PS5 neu zu definieren. Diese kommenden Veröffentlichungen versprechen nicht nur neue Schreckmomente, sondern auch neue Wege, diese zu erleben – wobei sich jede Entscheidung, jedes Echo und jeder Schatten ein wenig zu real anfühlt.

Mein Gesamtfazit zu den PS5-Horrorspielen

Horror geht weiterPS5 ist nicht nur lebendig – es hat sich weiterentwickelt. Da jeder neue Titel neue Maßstäbe in Sachen Eintauchen in die Spielwelt, Realismus und Erzählkunst setzt, ist für jeden Spieler, der auf der Suche nach einem ordentlichen Schreck ist, etwas dabei.

Der beste Einstieg für Neulinge im Bereich des Psychohorrors? → Silent Hill 2 (Remake) .

Eine eindringliche Neuinterpretation eines Klassikers, die Emotionen, Atmosphäre und Angst zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmilzt.

→ . Eine eindringliche Neuinterpretation eines Klassikers, die Emotionen, Atmosphäre und Angst zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmilzt. Für Fans von knallhartem Überlebenskampf und unerbittlicher Spannung → Alien: Isolation .

Du trittst in einem spannungsgeladenen Meisterwerk voller Heimlichkeit und Schrecken gegen einen perfekten Organismus an.

→ . Du trittst in einem spannungsgeladenen Meisterwerk voller Heimlichkeit und Schrecken gegen einen perfekten Organismus an. Für Fans von Action-Horror → Resident Evil 4 Remake.

Perfektion in moderner Form – packende Kämpfe, nervenaufreibendes Tempo und endloser Wiederspielwert.

→ Resident Evil 4 Remake. Perfektion in moderner Form – packende Kämpfe, nervenaufreibendes Tempo und endloser Wiederspielwert. Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist → Bis zum Morgengrauen.

In diesem filmischen Horror-Thriller zählt jede Entscheidung, und jeder Schrei fühlt sich verdient an.

→ Bis zum Morgengrauen. In diesem filmischen Horror-Thriller zählt jede Entscheidung, und jeder Schrei fühlt sich verdient an. Für Fans von Open-World-Survival-Spielen → Dying Light: Die Bestie.

Schnell, brutal und erschreckend unvorhersehbar – das ist die Zukunft des Koop-Horrors auf der PS5.

Der Horror war noch nie so vielfältig – oder so furchterregend. Ganz gleich, ob du dich nach Atmosphäre, Adrenalin oder emotionaler Erzählkunst sehnst: In der Spielebibliothek der PS5 wartet ein Albtraum, der wie für dich gemacht ist.

Häufig gestellte Fragen