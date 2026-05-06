Die 27 besten Ego-Shooter: Zielen und siegen 2025

Wenn Sie auf der Suche nach dem Die besten Ego-Shooter Wenn du das Beste aus diesem Genre erleben möchtest, bist du hier genau richtig. Ich bin ein ebenso begeisterter FPS-Fan wie du und bin mit Counter-Strikeauf den alten, klobigen Desktop-Computern und unzählige Stunden damit verbracht Halloand Call of Duty.

Abgesehen davon, dass ich viel zu viele Stunden auf diesen virtuellen Schlachtfeldern verbracht habe, habe ich mich auch intensiv mit Kritiken und Spieler-Feedback auseinandergesetzt, um herauszufinden, welche Titel wirklich eure Aufmerksamkeit verdienen. Ich präsentiere euch eine Liste, die alle Aspekte von Ego-Shootern abdeckt.

Also, um es gleich vorweg zu nehmen: Ich bin mir sicher, dass du entweder taktischen Realismus und filmische Erzählkunst liebst oder ein großer Fan von Social Gaming und rauer Multiplayer-Action bist. Was auch immer du bevorzugst, Hier gibt es 24 Titel. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Wenn du diesen Leitfaden durchgelesen hast, wirst du genau wissen, welche Spiele den Adrenalinkick, die Atmosphäre und den Wiederspielwert bieten, nach denen du dich sehnst.

Ich habe die Titel zusammengestellt, die es wirklich in sich haben, und werde dir genau zeigen, warum sie einen Platz in deiner Sammlung verdienen. Und wenn du es eilig hast, keine Sorge. Ich habe Links zu einigen tollen Spielangeboten eingefügt, damit du das Spiel, das dir am besten gefällt, so schnell wie möglich kaufen kannst.

Unsere Top-Empfehlungen für Ego-Shooter

Welche Titel sind meine Favoriten für die Die besten Ego-Shooter? Hier sind die Top 10 der Anwärter. Meine Liste umfasst sowohl brandneue Titel als auch zeitlose Klassiker. Es geht nicht immer um das Datum der Veröffentlichung, sondern darum, wie gut die besten FPS-Spiele diese atemberaubenden FPS-Momente vermitteln.

Titanfall 2 (2016) – Rasante Mech-Kämpfe treffen auf Schießereien an Wänden – das Ergebnis sind einige der dynamischsten Bewegungsabläufe, die man in einem Shooter finden kann. Eine kurze, aber brillante Kampagne und ein nahezu perfekter Multiplayer-Modus machen das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Counter-Strike 2 (2023) – Der taktische Shooter-Klassiker erlebt eine Neuauflage mit flüssigerer Grafik, überarbeiteten Karten und noch präziserem Schusswechsel. Hier geht es um pure Präzision im Wettkampf, bei der sich jeder Kopfschuss nach wie vor verdient anfühlt. Apex Legends (2019) – Ein chaotisches Battle-Royale-Spiel für Teams mit einzigartigen Heldenfähigkeiten und hoher Mobilität. Die perfekte Mischung aus Teamwork, rasanten Schusswechseln und Nonstop-Adrenalin.

Es gibt noch viel mehr zu entdecken falls dir diese Vorschläge nicht ganz zusagen. 27 Einträge zum Entdecken, möchte ich Sie daran erinnern. Wenn Sie detaillierte Informationen suchen, dann Lies bis zum Ende.

Die 27 besten FPS-Spiele: Die ultimative Übersicht über Ego-Shooter

Bei FPS-Spielen geht es nicht nur darum, Kugeln abzufeuern und Granaten zu werfen. Im Kern geht es um Adrenalin und das Eintauchen in die Spielwelt. Wenn Ich bin um 3 Uhr morgens wach und schwitze wie verrückt Wenn ich in letzter Sekunde mit einem Kopfschuss mein Team rette, dann macht das Spiel alles richtig.

Jedes Mal bin ich wieder total beeindruckt davon, wie diese Spiele immer neue Maßstäbe setzen. Okay, genug geredet. Kommen wir direkt zu den Spielen, die wirklich überzeugen.

1. Titanfall 2 [Der Beste bei Mech Madness]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden

Titanfall 2 liegt auf dem zweiten Platz, weil es das Genre auf ein noch höheres Niveau hebt: Erlebe akrobatische Wandläufe und gigantische Mech-Kämpfe während des Spiels. Dies Multiplayer-Shooter Das Spiel von Respawn Entertainment hat mich 15 Stunden lang gefesselt. Der Einzelspieler-Kampagnenmodus hat mir gefallen, da die Geschichte das Potenzial hatte, einen emotional zu berühren. Und was wirklich herausstach, waren die nahezu nahtlosen Übergänge zwischen dem Piloten-Gameplay und den Titan-Kämpfen.

Mehr als nur rocken 100.000 positive Steam-Bewertungen, Titanfall 2 bietet zudem einige der Die besten Koop-Spiele Die beste Action, die ich je in diesem Genre gesehen habe. Du kannst deine Freunde zu spannenden Spielmodi einladen, die unglaublich viel Spaß machen. Es läuft auf den meisten Systemen reibungslos, ältere PCs könnten jedoch Probleme haben bei hohen Einstellungen. Wenn es einen Haken gibt, dann ist es, dass die Die Kampagne kommt mir zu kurz vor. Ich hätte mir mehr Zeit auf diesem futuristischen Schlachtfeld gewünscht.

Mein Fazit: Titanfall 2 Das Spiel hat immer noch die gleiche Wucht wie ein Lkw. Die Mech-Kämpfe sind einfach unglaublich, und das Bewegungssystem ist so flüssig, dass andere Shooter für mich danach nur noch langweilig wirken. Die Kampagne ist zwar kurz, aber von Anfang bis Ende pures Vergnügen.

2. Counter-Strike 2 [Am besten für Wettkampf-Puristen]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Windows, Linux Erscheinungsjahr 2023 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit ~1000 Stunden

Counter-Strike 2 bewahrt diesen taktischen Reiz mit hohem Einsatz und verleiht ihm gleichzeitig einen modernen Schliff. Überwachung Sie haben das Spielprinzip nicht neu erfunden, und ehrlich gesagt mussten sie das auch gar nicht. Es ist nach wie vor der Goldstandard für reine, auf Geschicklichkeit basierende Shooter.

Jede Runde ist immer noch ein Adrenalinkick, wo ein einziger Fehler das Spiel kosten kann. Veteranen werden es lieben, wie das Spiel Erfahrung und schnelle Reflexe belohnt, aber ich gebe zu, dass es für Neulinge eine ziemliche Herausforderung ist. Die kleinen Ärgernisse, wie gelegentliche Cheater oder unausgewogene Spielzuordnungen, wiegen den Nervenkitzel der Entschärfungen in letzter Sekunde nicht auf.

Optisch, Counter-Strike 2 ist eine enorme Verbesserung. Die Beleuchtung wirkt realistisch, Rauchgranaten verhalten sich dynamisch und die Waffen-Skins kommen besser zur Geltung als je zuvor. Du kannst sogar CS2-Skins gegen Geld verkaufen. Dank der neuen Physik-Engine wirken alle Feuergefechte realistisch und filmisch, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Mein Fazit: Counter-Strike 2 ist der ultimative Test für Konzentration und Beherrschung. Es ist brutal und perfekt für Spieler, die das Chaos meistern wollen.

3. Apex Legends [Das beste heroische Battle Royale]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 43 Stunden

Apex Legends ist ein klassischer Multiplayer-Shooter. Er hat so etwas von der Atmosphäre von „Overwatch“ oder „Fortnite“, aber mit eigenen Besonderheiten. Du bist in eine immer kleiner werdende Arena geworfen mit legendären Charakteren wie Wraith und Bloodhound (die du kennen und lieben lernen wirst). Jeder Der Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten die den Verlauf der Schlachten wenden können.

Respawn Entertainment bestätigte, dass das Spiel 100 Millionen einzelne Spieler was seine enorme Beliebtheit unter Beweis stellt. Teamwork ist entscheidend. Dieses Battle Royale belohnt Teams, die gut miteinander kommunizieren, um Clutch belebt und koordiniert ultimative Angriffe. Auf Systemen der Mittelklasse läuft das Spiel in der Regel flüssig aber es kann sein, dass Sie das erleben oder sehen gelegentliche Serverprobleme zu Stoßzeiten.

Die Verteilung der Beute kann sich ungleichmäßig anfühlen, was allerdings ein Nachteil ist. Wenn du rasante Matches und unvergessliche Helden magst, wird es dir trotzdem gefallen. Und du kannst es auf der Nintendo Switch spielen, was für mich immer ein Pluspunkt ist.

Mein Fazit: Apex Legends Das fesselt mich jedes Mal aufs Neue. Es ist rasant, taktisch und die Schusswechsel sind einfach großartig. Wenn der Trupp gut aufeinander eingespielt ist, gibt es nichts Besseres.

4. DOOM: The Dark Ages [Der beste mittelalterliche Ego-Shooter]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber id Software Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden

DOOM: The Dark Ages ist eine kühne Neuinterpretation der legendären FPS-Reihe, die die Spieler in eine düstere, eine vom Mittelalter inspirierte Welt. Als Doom Slayer wirst du in eine brutale Vorgeschichte in Argent D’Nur angesiedelt, was für eine unerwartete, aber absolut atemberaubende eine Mischung aus Gothic-Fantasy und Science-Fiction.

Wo die beiden vorherigen legendärSohnSpiele waren diesmal extrem temporeich, Das Gameplay legt den Schwerpunkt auf realistischere Kämpfe. So erhalten wir beispielsweise neben herkömmlichen Schusswaffen auch einen vielseitigen Schild zum Parieren und für Nahkampfangriffe.

Und natürlich gibt es auch einige spannende neue Spielmechaniken, wie zum Beispiel auf Drachen reiten und riesige Mechs steuern, die diese ohnehin schon krassen Kämpfe noch epischer machen.

Auch wenn sich manche Abschnitte vielleicht etwas weniger dynamisch anfühlen, bieten die reichhaltige Hintergrundgeschichte und die atmosphärische Kulisse des Spiels eine neue Herangehensweise an die Reihe, die sich tatsächlich frisch anfühlt. Wenn du ein Fan von Ego-Shootern bist und dir das Strategie- und Aktionskombination, du wirst es lieben. So einfach ist das.

Mein Fazit: DOOM: The Dark Ages ist auf die beste Art und Weise brutal. Es ist Metal, es ist chaotisch, und jeder Kampf fühlt sich wie eine Kriegshymne an. Eine gewagte Neuinterpretation des DOOM-Erbes, die tatsächlich funktioniert.

5. Das Finale [Das beste zerstörerische Arena-Chaos]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Embark Studios Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden

Das Finale hat einiges zu bieten. Es ist ein einzigartiger Ego-Shooter, der Heldenfähigkeiten mit zerstörbaren Arenen verbindet. Klingt nach Spaß, weil es tatsächlich Spaß macht. Ich habe es ausprobiert und mir haben die Charaktere und das Spieldesign sehr gut gefallen. Meiner Meinung nach ist es ziemlich fesselnd und eigenwillig. Es wirkt ein bisschen verträumt, was bei einem Ego-Shooter eher selten ist. Ich bin überzeugt, dass es kein gewöhnlicher Einzelspieler-Ego-Shooter ist. Das Online-Chaos ist wirklich der einzige Grund, sich darauf einzulassen.

Embark Studios’ Die Closed Beta soll angeblich 100.000 Teilnehmer erreicht haben. Das Publikum war wohl ziemlich hungrig. Im Mittelpunkt der Kämpfe stehen dynamische Ziele, mit denen du Böden sprengen oder Fallen für ahnungslose Gegner aufstellen kannst. Die Karten ändern sich ständig und die Grafik ist atemberaubend. Aber denk daran, dass du eine ordentliche Hardware brauchst, damit das Spiel flüssig läuft. Der große Nachteil ist, dass sich Einzelspieler überfordert fühlen könnten, da hier die Zusammenarbeit im Team entscheidend ist.

Es wird zwar nicht besonders beworben, aber ich finde ehrlich gesagt, dass es ein so guter FPS ist, dass die meisten FPS-Spieler ihn ausprobieren sollten. Auf jeden Fall ein Muss und eine besonders erwähnenswerte Empfehlungin dieser Liste.

Mein Fazit: Das Finale Das ist FPS-Action pur. Jede Runde ist geprägt von Chaos, Zerstörung und entscheidenden Team-Aktionen. Es ist unvorhersehbar, aber genau das macht den Reiz aus.

6. Rainbow Six Siege [Ideal für taktische Strategen]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Stadia Erscheinungsjahr 2015 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit ca. 500 Stunden

Rainbow Six Siege ist einer dieser Shooter, die Unachtsamkeit bestrafen und reine Strategie belohnen. Jede Runde fühlt sich an wie eine Schachpartie mit Sprengstoff, und kein Spiel verläuft wie das andere. Es ist intensiv, unvorhersehbar und zweifellos eines der cleversten Ego-Shooter-Spiele, die es gibt.

Ich habe gespieltSiege Das mache ich schon seit Jahren, und es ist immer noch ein ganz besonderes Gefühl. Man kann nicht einfach drauflosrennen und schießen; Du musst deinen Gegner überlisten und ausmanövrierenAndererseits können die steile Lernkurve und die toxische Community einem ganz schön zusetzen, besonders für Neulinge. Aber sobald man sein Team gefunden hat, macht „Siege“ auf die beste Art und Weise süchtig.

Die Grafik ist detailreich und brutal realistisch. Die Beleuchtung und die zerstörte Umgebung lassen jede Karte lebendig wirken. Allein schon das Sounddesign lässt das Herz höher schlagen: jeder Schritt, jede Sprengladung, jeder Schuss mit Schalldämpfer. Ich liebe es, dass es hier vor allem auf die Koordination ankommt.

Mein Fazit:Rainbow Six Siege ist wie geschaffen für Denker, die Teamarbeit unter Hochdruck lieben. Wenn du unter Druck zu Höchstleistungen aufläufst und für den perfekten Durchbruch lebst, ist das hier genau das Richtige für dich.

7. Call of Duty: Black Ops 7 [Am besten geeignet für taktische Teamkämpfe]

Unsere Bewertung TBD Plattformen PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 (erscheint am 14. November) Urheber Treyarch, Raven Software Durchschnittliche Spielzeit TBA

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz bevor, und die Vorfreude ist riesig. Den ersten Trailern und Vorschauen nach zu urteilen, scheint dieser Film alles auf die Spitze zu treiben. Wir reden hier von einem Klassiker Black Ops Rasanter Action, aber mit einigen neuen Spielmechaniken, abgefahrter Technik und einer Handlung, die dich von der ersten Sekunde an fesseln wird.

Die Kampagne verspricht ein wildes Abenteuer zu werden, voller Hightech-Kriegsführung und intensiver globaler Feuergefechte. Multiplayer-Fans kommen mit einigen neuen Varianten klassischer Modi voll auf ihre Kosten, dazu gibt es fantastische neue Optionen zur Waffenanpassung, die euch das Gefühl geben werden, ein Elite-Soldat zu sein.

Und lass mich gar nicht erst davon anfangen Zombies; sieht so aus, als würden sie voll auf eine tiefgründige Handlung, riesige Karten und Koop-Wahnsinn setzen. Wenn man den Trailern Glauben schenken darf, wird „Black Ops 7“ euch in Atem halten.

Wie es aussieht, erwartet uns ein äußerst dynamisches Wetter und zerstörbare Umgebungen, während wir unsere taktischen Fähigkeiten auf die Probe stellen müssen wie nie zuvor.

Mein Fazit:Wenn du auf taktische Kämpfe mit hohem Einsatz stehst und den Nervenkitzel epischer Multiplayer-Action liebst, Black Ops 7 Es sieht so aus, als würde es ein absoluter Knaller werden, und es entwickelt sich zu einem absoluten Muss für alle FPS-Fans.

8. PUBG [Am besten geeignet für Fans realistischer Battle-Royale-Spiele]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber PUBG Corporation Durchschnittliche Spielzeit ~ 25–40 Minuten pro Durchgang

PlayerUnknown’s Battlegrounds Es hat den Battle-Royale-Boom ausgelöst und ist nach wie vor ein echter Knaller. Es ist rau, spannend und viel realistischer als die meisten seiner schrillen Konkurrenten. Der Nervenkitzel, mit nichts als einem Fallschirm auf einer riesigen Karte zu landen, lässt nie nach. Es ist die Art von Shooter, die Geduld und Präzision gegenüber Chaos belohnt.

Dieses Spiel erfordert Wachsamkeit; jedes Rascheln im Gras könnte bedeuten, dass jemand auf dich zielt. Das Schießen fühlt sich schwer und realistisch an, was mir sehr gefällt, aber ich will ehrlich sein: Die Lernkurve ist steil. Am Anfang wirst du oft sterben. Aber dieses erste „Chicken Dinner“? Das ist es absolut wert.

Optisch macht das Spiel nach wie vor einen soliden Eindruck. Die Umgebungen sehen detailreich aus, und die realistische Beleuchtung verleiht jeder Runde einen filmischen Touch. Auch das Sounddesign ist erstklassig; wenn man erst einmal gut genug ist, kann man Schritte instinktiv verfolgen.

Mein Fazit: PlayerUnknown’s Battlegrounds ist für Spieler gedacht, die sich in jedem Match nach Realismus und Spannung sehnen. Es ist gnadenlos, taktisch anspruchsvoll und nach wie vor einer der besten reinen Survival-Shooter, die je entwickelt wurden.

9. Battlefield 6 [Am besten für groß angelegte Schlachten geeignet]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PS 5, Xbox Series X/S, Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Battlefield Studios (einschließlich DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios) Durchschnittliche Spielzeit ~ 8 Stunden bis zur Fertigstellung

Battlefield 6 ist Chaos im besten Sinne. Riesige Karten, überall Fahrzeuge und totale Zerstörung, die den Verlauf der Kämpfe alle paar Minuten verändert. Es ist die Art von Ego-Shooter, bei der man sich wie ein winziger Teil eines lebendigen, pulsierenden Schlachtfelds fühlt.

Ich habe mich darauf eingelassen, in der Erwartung, einen weiteren Kriegs-Shooter zu spielen, und habe etwas viel Größeres bekommen. Mit einem Trupp unterwegs sein, Gegner markieren, Luftangriffe anfordern – das alles passt einfach perfekt zusammen. Ich hatte schon Trainingseinheiten, bei denen sich jedes Spiel wie ein richtiger Kinofilm anfühlte. Dennoch ist es nicht ganz perfekt. Einzelspieler könnten sich in dem Chaos etwas verloren fühlen. Aber sobald man den Ablauf verinnerlicht hat und mit einem guten Team spielt, ist es unschlagbar.

Optisch ist „Battlefield 6“ atemberaubend. Explosionen erhellen den Horizont, Wettereffekte wie Sandstürme oder Regen beeinflussen den Verlauf der Kämpfe, und das Sounddesign? Einfach grandios. Jede Kugel und jedes Dröhnen der Panzer wirkt gewaltig.

Das schiere Ausmaß und die Begeisterung haben bei der Gaming-Community eindeutig großen Anklang gefunden. Genau dieses hohe Maß an Engagement ist der Grund, warum es sich als eines der Nominierte für die Auszeichnung „Best Player’s Voice“ bei den Game Awards 2025.

Mein Fazit: Battlefield 6 Das ist Kriegsführung im großen Stil, wie es sie sonst nirgendwo gibt. Es ist wie im Kino und absolut perfekt für Spieler, die koordiniertes Chaos im großen Stil lieben.

10. Halo 3 [Am besten für klassische Sci-Fi-Action]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Xbox 360, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2007 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit ~ 8 Stunden

Hallo 3 ist genau die Art von Spiel, die eine ganze Ära geprägt hat. Es ist die perfekte Mischung aus epischer Erzählung, legendären Waffen und einem ausgewogenen Mehrspielermodus, der nie langweilig wird. Selbst Jahre später wirkt die Kampagne noch immer legendär. Wieder in die Rolle des Master Chief zu schlüpfen und den Kampf zu Ende zu führen, war Gaming-Geschichte in Reinkultur.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich das erste Mal in einen Hallo 3 Ein echtes Highlight. Die BR-Salven, die Duelle mit den Energieschwertern, die Kämpfe um die Kartenkontrolle – das ist ein Nervenkitzel, den nur wenige Spiele bieten. Man kann alleine oder mit Freunden einsteigen und hat trotzdem jede Menge Spaß.

Grafisch hat es dank der überarbeiteten Version nichts von seinem Glanz verloren. Die künstlerische Gestaltung ist legendär: leuchtende Plasmaausbrüche, goldene Sonnenuntergänge, außerirdische Technik, die in dunklen Gängen schimmert. Der Soundtrack verdient eine eigene Auszeichnung – er verleiht jedem Kampf eine besondere Bedeutung.

Mein Fazit:Hallo 3ist zeitlos. Es hat alles, was ein Sci-Fi-Shooter haben sollte: Es ist mutig, emotional und macht unendlich viel Spaß. Wenn du es noch nie gespielt hast, solltest du das sofort nachholen.

11. Half-Life 2 [Die beste legendäre Science-Fiction-Reise]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS3, Xbox, Xbox 360, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2004 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 16 Stunden

Half-Life 2 has Legendenstatus in der FPS-Welt, und das lässt sich nur bestätigen, wenn man es selbst ausprobiert. Es mag zwar schon etwas älter sein, ist aber auf jeden Fall einen Versuch wert. Man taucht in eine Spielwelt ein, in der man auf eine dystopische Erde versetzt wird. Das eine Mischung aus handlungsorientierten Momenten und Rätselelementen wird im Spiel perfekt umgesetzt. Aus diesem Grund läuft das Gameplay so flüssig. Es hat eine wirklich hohe Bewertung von 96 auf Metacritic, was nicht verwunderlich ist.

Die Physik-Engine des Spiels sorgt dafür, dass jedes Objekt den Ausgang eines Kampfes beeinflussen kann. Wenn du neu bist bei Schützen verschiedener Spielstärken… rechnet mit einer steilen Lernkurve. Aber wenn ihr Geduld habt, werdet ihr auf jeden Fall belohnt. Manche Spieler finden die Grafik nach all den Jahren vielleicht etwas veraltet, aber das Spiel war der Hammer und seiner Zeit definitiv voraus.

It bleibt ein Maßstab für das Storytelling in Ego-Shootern und ist auf jeden Fall einen erneuten Durchgang wert.

Mein Fazit: Half-Life 2 Es altert nicht, es entwickelt sich weiter. Die Spielmechanik, die Geschichte und das Tempo wirken auch nach all den Jahren noch genial. Jeder Ego-Shooter hat diesem Spiel etwas zu verdanken.

12. Flucht aus Tarkow [Am besten geeignet für Hardcore-Survival-Shooter]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2017 Urheber Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit ~ 360 Stunden

Flucht aus Tarkow ist brutal, spannend und mit nichts anderem im FPS-Genre zu vergleichen. Es ist eine Mischung aus taktischem Shooter und Überlebenssimulator, bei der jeder Schritt dich alles kosten kann. Man stürzt sich in Raids, sammelt, was man kann, und hofft, dass man lebend wieder herauskommt. Das ist perfekt für Spieler, die auf Realismus und dieses atemberaubende Gefühl der Gefahr stehen.

SpielenSpiele wieFlucht aus Tarkow Es fühlt sich an, als würde man auf Messers Schneide leben. Ich liebe es, dass jede Runde unvorhersehbar ist – manchmal geht man als Reicher davon, manchmal verliert man innerhalb von Sekunden alles. Der einzige wirkliche Nachteil ist die steile Lernkurve und gelegentliche Synchronisationsprobleme, aber wenn man Geduld hat, ist es wahnsinnig befriedigend. Sobald man die Mechanismen verstanden hat, ist es pures Adrenalin.

Die Bilder wirken rau und realistisch, das perfekt zur Atmosphäre des Spiels passt. Licht, Wetter und Sounddesign tragen alle zum Eintauchen in das Spiel bei. Man hört buchstäblich seinen eigenen Herzschlag, wenn man unter Beschuss steht, und das ist erschreckend.

Mein Fazit: Flucht aus Tarkow ist im besten Sinne etwas für Masochisten. Es ist knallhart und gehört zu den fesselndsten FPS-Erlebnissen, die je entwickelt wurden.

13. Valorant [Der beste taktische Helden-Showdown]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Riot Games Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden

Bewertungmacht Spaß. Dieses Videospiel von Riot verbindet Ego-Shooter mit heldenorientierten Fähigkeiten. Mach dich darauf gefasst, an Spielen teilzunehmen, die wirklich Stelle deine Treffsicherheit und deine Teamfähigkeit auf die Probe. Schon früh gab Riot bekannt, dass es über 14 Millionen aktive Spieler pro Monat. JedesDer Agent verfügt über einzigartige Fähigkeiten, daher ist Synergie genauso wichtig wie die reine Treffsicherheit.

Die Leistung ist selbst auf weniger leistungsstarken Systemen kein Problem. Man sollte sich nur auf eine erhebliche Qualifikationslücke einstellen. Ein Problem, das nach wie vor besteht, ist, dass einige Neulinge fühlen sich von den komplexen Fähigkeiten der Agenten überfordert, vor allem gegen stärkere Mannschaften.

Wenn du die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere nicht genau kennst, hast du keine Chance. So ist es nun mal. Wenn du ein flüssigeres, konsistenteres Gameplay suchst, solltest du das beste VPN fürBewertung kann dazu beitragen, Verzögerungen zu verringern und deine Verbindung zu verbessern, besonders bei hohen Ping-Werten. Wenn du dir spannende 5-gegen-5-Action, dann könnte Valorant genau das Richtige für dich sein.

Mein Fazit: Bewertung trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Präzision und Chaos. Es ist schweißtreibend, taktisch und jeder entscheidende Moment fühlt sich verdient an. Wettkampf pur in seiner besten Form.

14. Delta Force [Am besten für taktischen Militärrealismus geeignet]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Windows, PS 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber TiMi Studio Group Durchschnittliche Spielzeit ~ 12 Stunden

Delta Force kehrt mit einem Paukenschlag zurück, das nostalgische Gefühl eines Militär-Shooters in die Moderne übertragen. Es handelt sich um einen taktischen Ego-Shooter, der truppbasierte Kämpfe mit riesigen offenen Umgebungen und realistischer Ballistik verbindet. Das Spiel richtet sich an Fans realistischer Militärstrategien, denen es darauf ankommt, dass jede Kugel zählt.

Ich habe ein paar Missionen ausprobiert und sofort gemerkt, wie durchdacht sich alles anfühlt. Man kann nicht einfach mit gezückten Waffen hineinstürmen, wie bei Arcade-Shootern. Es ist gemächlicher als zum Beispiel Call of Duty, aber genau das macht den Reiz aus. Der einzige Wermutstropfen sind die gelegentlichen Längen, doch gerade diese ruhigeren Momente tragen zur Spannung bei.

Optisch,Delta Force sieht gepflegt und authentisch aus. Die Waffenanimationen, die detailreiche Umgebung und die realistische Beleuchtung vermitteln perfekt die Atmosphäre moderner Kampfhandlungen. Es geht hier mehr um das Eintauchen in die Spielwelt als um Effekthascherei, und dieser raue Realismus wird absolut überzeugend umgesetzt.

Mein Fazit:Delta Force ist ein Shooter für strategisch denkende Spieler. Er ist intensiv, methodisch und wie geschaffen für Fans, die taktische Präzision dem Chaos vorziehen.

15. Borderlands 4 [Ideal für Beute-getriebenes Chaos]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Software Durchschnittliche Spielzeit ~ 30 Stunden

Borderlands 4 legt noch einmal nach bei allem, was diese Serie so großartig macht: chaotische Schießereien, schräger Humor und ein Berg an Beute, der einfach kein Ende zu nehmen scheint. Gearbox hat die typische Looter-Shooter-Formel übernommen und weiterentwickelt. Die Handlung ist nach wie vor auf die bestmögliche Art und Weise absurd, voller skurriler Bösewichte und übertriebener Missionen.

Das Gameplay ist der pure Dopamin-Kick. Es ist diese perfekte Balance zwischen unbeschwertem Spaß und echter Herausforderung. Manche Spieler mögen den Humor vielleicht etwas durchwachsen finden, aber ich finde, er ist Teil des Charmes. Der Grind kann zwar mit der Zeit etwas eintönig werden, aber die Aussicht auf den nächsten legendären Drop zieht einen immer wieder zurück.

Optisch,Borderlands 4 ist einfach umwerfend. Der Cel-Shading-Stil kommt dank verbesserter Beleuchtung und Effekte besser zur Geltung denn je. Explosionen, Elementarschaden und Partikeleffekte lassen die Kämpfe wie spielbare Comic-Seiten wirken. Der Soundtrack sorgt mit seiner unbändigen Energie für zusätzliche Spannung.

Mein Fazit:Borderlands 4 ist der Inbegriff von chaotischem Spielspaß. Es ist rasant, witzig und man kann es immer wieder spielen – ein absolutes Muss für alle, die sich nach Beute und Spaß sehnen.

16. Overwatch 2 [Bester Teamheld: Havoc]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 33 Stunden

Ich stürzte mich inOverwatch Das war noch 2017, und ich habe immer noch schöne Erinnerungen daran, wie ich es gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr sich das Spiel seitdem verändert hat, aber als ich mir die Steam-Bewertungen ansah, die überwiegend negativ sind, habe ich mich dazu entschlossen, mal nachzuschauen. Wie die meisten MMORPGs wurde das Spiel zu einer regelrechten Geldmaschine, und vielen Spielern hat das nicht gefallen.

sich damit befasst Overwatch 2, in der Hoffnung, damit die rasante Magie des ersten Spiels noch weiter zu verfeinern. Der Kern bleibt bestehen: Wähle einen Helden aus, stimme dich mit deinen Verbündeten ab und übertrumpfe das gegnerische Team. Manche Leute loben das verbesserte Leistung und neue Heldenund bezeichnete es alssolides Updatezu einem ohnehin schon großartigen Shooter. Für andere ist es jedoch eine gemischte Sache. Einige Spieler argumentieren, dass die Die PvE-Inhalte wirken etwas dürftig.

In Nutzerbewertungen tauchen häufig Beschwerden über teure Kosmetikartikel, Probleme mit der Spielbalance (vor allem bei Ein-Panzer-Teams) und gelegentliche Schwierigkeiten beim Matchmaking auf. Wenn man über diese Kritikpunkte hinwegsehen kann, „Overwatch 2“ bietet nach wie vor diese epischen, heldenorientierten Kämpfe.

Mein Fazit: Overwatch 2 hat immer noch diesen gewissen Reiz. Die Kämpfe des Helden sind chaotisch, laut und voller Adrenalin. Sicher, es hat seine Schwächen, aber die Höhepunkte machen die Mühen wieder wett.

18. Metro Exodus [Das beste Überlebensspiel in einer gefrorenen Ödnis]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 24 Stunden

Ich habe eine Weile gespielt Metro Exodus und ich verstehe, warum es so viel Aufsehen erregt. Das Spiel versetzt dich in die Ruinen eines postapokalyptischen Russlands. Irgendwie liegt es an der Atmosphäre. Du auf verschiedene Waffen stoßen unterwegs und es gibt einige brutale Überlebenselemente. Metro Exodus über 5 Millionen Mal verkauft. Kein Wunder, dass es in der FPS-Community so beliebt ist und für viel Gesprächsstoff sorgt.

Besondere Spielelemente sind dieWettersystem und das kühle, aber unheimliche Nachtfotografie. Das SpielDie halb-offene Weltstruktur bietet zudem mehr Freiheit als seine Vorgänger. Ich habe es auf einem Mittelklasse-PC getestet und war überrascht, wie stabil es lief.

Der einzige Nachteil ist, dass sich manche Kapitel aufgrund begrenzter Ressourcen in die Länge ziehen und das Spieltempo etwas schleppend wirken kann, wenn man nicht auf atmosphärische Erkundung steht. Aber in seinem Genre ist „Metro Exodus“ kaum zu übertreffen.

Mein Fazit: Metro Exodus fesselt mich jedes Mal. Es ist spannend und auf seltsame Weise schön. Wenn der Sturm losbricht oder die Lichter flackern, fühlen it.

19. Destiny 2 [Das beste FPS-/RPG-Hybrid-Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit 42 Stunden

Wenn Destiny 2 Als das Spiel seine Free-to-Play-Version herausbrachte, verbrachten viele ganze Wochenenden damit, Aliens zu vernichten. Und ja, die Beute war echt der Hammer. Wie sich herausstellte, erreichte das Spiel einen Höchststand von über 300.000 Spieler gleichzeitig während einer großen Erweiterung. Im Grunde handelt es sich um einen Shooter der nächsten Generation, der das Herzstück des Die besten RPG-Spiele. Wenn du den ständigen Grind von Online-Spielen magst, wird dir dieses hier wahrscheinlich gefallen.

Tägliche Kopfgeldaufträge, Raid-Bosse – du weißt ja, wie das läuft. Du wirst viel zu tun haben, da du ständig auf der Jagd nach etwas bist oder dir etwas verdienen musst. Und auch wenn du dich nicht gerade durch komplexe Dialogbäume arbeitest oder im Kampf würfelst, bietet „Destiny 2“ dennoch bietet ausreichend Möglichkeiten zum Leveln, zur Ausrüstungsoptimierung und zur Charaktergestaltung dass viele Spieler es als „RPG-FPS“ bezeichnen.

Im Grunde genommen ist es ein Shooter, bei dem der Spielfortschritt im Vordergrund steht und der einen Hauch von MMO-Flair bietet. Deshalb betrachten manche Leute es als Teil der RPG-Familie.

Mein Fazit:Destiny 2 ist im besten Sinne ein Zeitfresser. Die Schusswechsel sind erstklassig, die Jagd nach Beute nimmt kein Ende und die Community sorgt dafür, dass die Begeisterung nicht nachlässt.

20. Halo Infinite [Beste Neuauflage eines epischen Science-Fiction-Klassikers]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber 343 Industries Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden

Halo Infinitein die Höhe schoss20 Millionen Spieler schon im ersten Monat, und es ist leicht zu verstehen, warum. Schon nach wenigen Stunden, in denen ich die Open-World-Karte erkundet habe, wurde mir sofort klar, dass es hat der Halo-Reihe neuen Schwung verliehen (ein Gewinn für Fans und trotzdem toll für Neulinge). Das Die Geschichte ist zudem superleicht zu verstehen, aber trotzdem episch. Das Gameplay bietet neue Waffen und überarbeitete Spielmechaniken.

Es modernisiert alles, was Halo-Fans lieben, und manche bezeichnen es sogar als das das beste Halo-Spiel aller Zeiten. Sie behaupten, es übertreffe die „Master Chief Collection“. Ist es stilvoller und imposanter? Wenn du ein „Halo“-Fan bist, musst du das selbst herausfinden. Und wenn du neu in der Serie bist, solltest du auf jeden Fall in diese wunderschöne Welt eintauchen.

Nur zur Vorwarnung: Das Free-to-Play-Spiel Der Fortschritt im Mehrspielermodus kann etwas schleppend sein, was deine Geduld vielleicht schon früh auf die Probe stellen könnte. Trotzdem, Halo InfiniteDie großartigen Kämpfe und das flexible Missionsdesign machen es lohnenswert.

Mein Fazit: Halo Infinitees fühlt sich an wieHallo wiedergeboren. Das Open-World-Konzept funktioniert und sorgt für den „Noch-eine-Mission“-Effekt.

21. Call of Duty: Black Ops 6 [Das beste Chaos der nächsten Generation]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Treyarch Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden

Ah, CoD Black Ops 6. Das Videospiel der neuen Generation stammt von der das beliebte „Black Ops“-Erbe. Der Druck ist schon groß. Wenn du mich fragst, hat es den Titel von das beste Call of Duty-Spiel da draußen. Vollgepackt mit atemberaubende Szenen, ist dies ein weiteres Paradebeispiel für die Ich-Perspektive Shooter, die ihre Erzählkunst auf ein neues Niveau heben.

Die klassischen Zombies sind verschwunden, die durch neue Spielmodi ersetzt werden, sodass sich solche Spiele immer wieder neu anfühlen. Die Schusswechsel fühlen sich knackig an und jede Karte verbindet gekonnt weitläufige Aussichten mit engen, spannungsgeladenen Gängen. Auf meinem Mittelklasse-Rechner läuft alles flüssig.

Der EineEin Nachteil könnten diese riesigen Patches sein. Wie die meisten CoD-Spiele verschlingen sie Festplattenspeicher wie Bonbons. Wenn du ein Fan der Reihe bist, ist „Black Ops 6“ ein absolutes Muss. Zeit, es dir zu holen.

Mein Fazit: Call of Duty: Black Ops 6 Das Spiel hat es in sich. Rasantes Tempo, präzise Schießereien und Missionen auf Blockbuster-Niveau sorgen dafür, dass man immer noch eine Runde dranhängen will.

22. Deep Rock Galactic [Die besten Koop-Abenteuer der Zwerge]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ghost Ship Games Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden

Deep Rock Galactic steht ganz oben auf der Liste, weil es macht richtig süchtig. Das ist sicherlichist ein gelungener Koop-Multiplayer. Du bohrst dich durch außerirdische Höhlen, bahnst dir neue Wege und bekämpfst Insektenschwärme. Ehrlich gesagt sind das Spiel und der Grafikstil ziemlich einzigartig und verleihen dem FPS-Genre eine ganz neue Note. Wenn du Nischen-Settings magst wie Rohstoffgewinnung unter Tage, könnte das Ihr Interesse wecken.

Überqueren derdie Zwei-Millionen-Verkaufsmarke Anfang 2021 ist „Deep Rock Galactic“ einen Blick wert. Die zufällig generierten Höhlenlayouts und die außerirdischen Kreaturen sorgen in diesem Genre definitiv für Abwechslung. Und das Die Entwickler fügen ständig neue Missionen und Ausrüstung hinzu, um für Abwechslung zu sorgen. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass Der Alltag kann sich unerbittlich anfühlen wenn du es kaum erwarten kannst, so schnell wie möglich alles freizuschalten.

Mein Fazit: Deep Rock Galactic Das ist chaotischer Spaß mit Freunden. Jede Mission ist ein Durcheinander aus Übungen und Gelächter. Mehr Spaß macht Koop-Spiel einfach nicht.

23. Stalker 2: Das Herz von Tschernobyl [Das beste neue Survival-Spiel]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber GSC Game World Durchschnittliche Spielzeit 67 Stunden

Für einen neueren Eintrag, Stalker 2 Es hat es zwar nicht unter die Top 5 geschafft, aber das Gute daran ist, dass sich das Spiel in diesem Jahr und in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln und verbessern kann. Laut SteamDB Im ersten Monat haben sich mehr als eine Million Spieler angemeldet, um das Spiel zu spielen. Man gewinnt so oder so. Außerdem ist es super leicht zugänglich.

Das SpielMehrsprachenunterstützung bedeutet, dass Fans aus aller Welt voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Die Grafik ist absolut gelungen und strahlt einen unheimlichen Schimmer aus, der jeden Schritt zu einem Wagnis werden lässt. Dazu kommt noch die unvorhersehbares Wetter und jeder Durchlauf wird auf eine beängstigende Art und Weise immer spannender. Ein PC der Mittelklasse kommt damit gut zurecht, auch wenn einige Leute hier und da von einer etwas wackeligen KI-Wegfindung berichtet haben.

Wenn es einen echten Wermutstropfen gibt, dann ist es, dass Manche Teile der Handlung wirken etwas überstürzt. Es scheint, als hätten die Entwickler Abstriche machen müssen, um die Fristen einzuhalten.

Mein Fazit: Stalker 2: Das Herz von Tschernobyl ist gruselig, spannend und seltsam fesselnd. Es ist stellenweise etwas holprig, aber allein schon die Atmosphäre macht es lohnenswert.

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Crytek Durchschnittliche Spielzeit 41 Stunden

Hunt: Showdown könnte einer der Die besten Survival-Spiele für die richtigen Fans. Erste Warnung: Ich glaube nicht unbedingt, dass dieses Spiel etwas für Gelegenheitsspieler ist. Aber wer bin ich, dass ich darüber entscheiden könnte? Was an diesem Spiel besonders auffällt, ist, dass Wenn dein Charakter stirbt, verlierst du deinen gesamten Spielfortschritt. auch. Deshalb glaube ich, dass das nur für bestimmte Spieler geeignet ist. Wenn dich das nicht frustriert, sondern zum Spielen motiviert: Dann ist das perfekt.

Das Spiel versetzt dich auf ein sumpfiges Schlachtfeld, wo du gegen rivalisierende Trupps und einige hässliche Sumpfkreaturen antreten. Das SpielDer Reiz liegt in den klassischen Schusswaffen, die man einsetzen kann, und den stimmungsvollen Umgebungen. Die Koop-Möglichkeiten steigern natürlich auch den Spielspaß. Ich meine, es über 3 Millionen Mal verkauft wurde 2021 gegründet und verfügt nach wie vor über eine lebendige Community.

Es sollteläuft auch auf Systemen der Mittelklasse flüssig und mit minimalen Einbrüchen bei der Bildrate für PC-Spieler. Einige Fans beklagen, dass das Die Partnervermittlung läuft nur schleppend.

Mein Fazit: Hunt: Showdown ist purer Druck. Jeder Schritt, jeder Schuss – das ist Überleben in seiner intensivsten Form. Brutal und unvergesslich.

25. Half-Life: Alyx [Bester Virtual-Reality-Ego-Shooter]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC (nur VR) Erscheinungsjahr 2020 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden

Half-Life: Alyx steht auf meiner Liste der Spiele, die ich unbedingt spielen muss, weil es lässt den Zauber der ursprünglichen „Half-Life“-Reihe in einer coolen VR-Umgebung wieder aufleben. Das Spiel tut Puzzle-Elementerechts undphysikbasierter Kampf. Du kannst voll und ganz in die Einzelspieler-Kampagne eintauchen. Es macht irgendwie Spaß und ist beeindruckend, in VR durch postapokalyptische Trümmer zu stöbern.

Mit einem93 Punkte bei Metacritic und schätzungsweise über zwei Millionen verkaufte Exemplare, Half-Life: Alyx beweist, dass VR alles andere als eine Spielerei ist. Das gUnfights laufen überraschend reibungslos abund dieDie Handlung verleiht dem „Half-Life“-Universum eine beeindruckende neue Dimension (ideal für langjährige Fans). Was die technische Seite angeht, Du brauchst einen leistungsstarken Rechner und ein solides VR-Headset. Wundere dich also nicht, wenn du bei einem älteren System die Einstellungen herunterstufen musst.

Das einzige potenzielle Hindernis ist die VR-Reisekrankheit. Seien Sie darauf vorbereitet und lassen Sie sich Zeit.

Mein Fazit: Half-Life: Alyx beweist, dass VR richtig Eindruck machen kann. Es ist clever, fesselnd und zweifellos eines der coolsten Shooter-Erlebnisse, die ich je hatte.

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber New World Interactive Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden

Insurgency: SandstormBei den realistischen Feuergefechten dreht sich alles um Realismus, im Gegensatz zu auffälligeren Shootern. Dieses Spiel verzichtet zugunsten einer fesselnden Spannung auf effekthascherische Elemente. Du wirst es spüren. Der Rückstoß der Waffe wirkt fast echt. Die Kommunikation im Team kann im Gefecht lebensrettend sein, genau wie im echten Leben.

Das Spiel hat eine Bewertung von 86 % „Sehr positiv“ – das Ergebnis von über 70.000 Bewertungen auf Steam, was beweist, dass es sich um einen herausragenden Titel handelt. Das taktische Spiel steht im Vordergrund und zwingt dich dazu, auf Arcade-Taktiken zu verzichten und stattdessen strategisches Teamspiel. Sich blindlings hineinzustürzen, ist immer eine schlechte Idee. Es mag zwar rasant sein, aber um erfolgreich zu sein, braucht man eine gute Abstimmung und solide Fähigkeiten.

Es ist wahrscheinlichNicht gerade das beste Spiel für Gelegenheitsspieler. Die Waffen sind der Hammer. Alles in allem lohnt es sich, sich das mal anzuschauen.

Mein Fazit: Insurgency: Sandstorm bleibt realistisch. Jeder Schuss zählt, jeder Fehler tut weh. Es ist für Spieler gemacht, die ein unverfälschtes, taktisches Gameplay suchen.

27. Far Cry 6 [Das beste Tropenkriegsspiel neu interpretiert]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Ubisoft Toronto Durchschnittliche Spielzeit 42 Stunden

Ich habe gespieltFar Cry 6 und fand es toll, wie es zum Kern des erstes Spiel. Es gibttropische Kulissen, heftige Feuergefechte und ein Bösewicht, den man nicht ignorieren kann. Du spielst Dani Rojas. Du kämpfst darum, Yara von einem wirklich bösen Diktator zu befreien. Und ehrlich gesagt, dachte ich, das Die Handlung war episch und hat jeder Mission wirklich einen Sinn verliehen.

Das Erkunden von Dschungeln in einer offenen Welt und geschäftigen Städten fühlt sich erfrischend an. Das Freischalten neuer Waffen macht ziemlich viel Spaß. Man bekommt alles von selbstgebauten Konstruktionen bis hin zu hochwertigen Gewehren. Was die Leistung angeht, ist es läuft stabil auf PCs der Mittelklasse. Einige Spieler berichten von gelegentlichen kleinen Fehlern und Texturfehlern, aber nichts Gravierendes.

Ein Nachteil dieses Spiels ist, dass die Die Karte ist so weitläufig dass du dich vielleicht oft im Schnellreise-Modus wiederfindest, was das Eintauchen in die Geschichte etwas beeinträchtigen. Aber ich schweife ab. Dieses Spiel ist großartig und auf jeden Fall einen Versuch wert.

Mein Fazit: Far Cry 6 ist schrill, laut und macht unglaublich viel Spaß. Das Chaos hört nie auf, und genau deshalb tauche ich immer wieder gerne ein.

Demnächst erscheinende Ego-Shooter

Das FPS-Angebot sieht wirklich vielversprechend aus. Wilde Schauplätze, gewagte Ideen und pures Chaos mit knallenden Waffen stehen bevor.

MOUSE: Privatdetektiv zu vermieten (2026) – Ein Noir-Shooter mit dem Flair von Zeichentrickfilmen aus den 1930er Jahren. Du bist ein bewaffneter Mausdetektiv, der in einer handgezeichneten Welt Gangster in die Flucht schlägt. Seltsam? Ja. Cool? Auf jeden Fall.

– Ein Noir-Shooter mit dem Flair von Zeichentrickfilmen aus den 1930er Jahren. Du bist ein bewaffneter Mausdetektiv, der in einer handgezeichneten Welt Gangster in die Flucht schlägt. Seltsam? Ja. Cool? Auf jeden Fall. Warhammer 40.000: Boltgun 2 (2026) – Old-School-Gemetzel trifft auf Next-Gen-Perfektion. Schneller, blutiger und lauter als der erste Teil. Pures Retro-Chaos mit großen Waffen und noch größeren Dämonen.

– Old-School-Gemetzel trifft auf Next-Gen-Perfektion. Schneller, blutiger und lauter als der erste Teil. Pures Retro-Chaos mit großen Waffen und noch größeren Dämonen. Toxic Commando (2026) – John Carpenters Zombie-Roadtrip aus der Hölle. Rüste dich aus, kämpfe dich durch Horden von Zombies und lach dich mit deiner Crew durch das Gemetzel.

Jeder dieser FPS-Neuerscheinungen sorgt für ganz eigenes Chaos, und ich kann es kaum erwarten, sie alle auszuprobieren.

Mein Gesamtfazit zu den besten Ego-Shootern

Es gibt derzeit jede Menge großartige FPS-Titel, und jeder davon bedient andere Vorlieben. Für jeden Spieler ist das Passende dabei, und hier sind meine Empfehlungen:

Für Fans von rasantem Chaos → Apex Legends . Der Adrenalinschub ist dank flüssiger Schusswechsel und unvorhersehbarer Kämpfe besonders intensiv. Die Zusammenarbeit im Team entscheidet hier über Sieg oder Niederlage.

→ Der Adrenalinschub ist dank flüssiger Schusswechsel und unvorhersehbarer Kämpfe besonders intensiv. Die Zusammenarbeit im Team entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. Für alle, die auf der Suche nach Einzelspieler-Storys sind → Metro Exodus . Ein Spiel, das sich langsam entfaltet und Geduld mit einer eindringlichen Atmosphäre, fesselnder Erzählkunst und einem fesselnden Überlebens-Gameplay belohnt.

→ Ein Spiel, das sich langsam entfaltet und Geduld mit einer eindringlichen Atmosphäre, fesselnder Erzählkunst und einem fesselnden Überlebens-Gameplay belohnt. Für wettbewerbsorientierte Taktiker → Bewertung Ideal für Spieler, die Kommunikation und ein bisschen Nervenkitzel in jeder entscheidenden Situation lieben. Hier kommt es ganz auf das pure Können und die Teamchemie an.

→ Ideal für Spieler, die Kommunikation und ein bisschen Nervenkitzel in jeder entscheidenden Situation lieben. Hier kommt es ganz auf das pure Können und die Teamchemie an. Für Science-Fiction-Fans → Halo Infinite . Große Karten, kreative Waffen und das Erkunden einer offenen Welt vermitteln das Gefühl, dass „Halo“ endlich für eine neue Generation aufgerüstet wurde.

→ Große Karten, kreative Waffen und das Erkunden einer offenen Welt vermitteln das Gefühl, dass „Halo“ endlich für eine neue Generation aufgerüstet wurde. Für Freunde, die das chaotische Koop-Spiel lieben → Deep Rock Galactic. Spannende Missionen und perfekte Teamarbeit. Du wirst den Bergbau nie wieder mit denselben Augen sehen.

FPS-Fans hatten es noch nie so gut; diese Liste der besten FPS-Spiele bietet für jede Stimmung, jeden Spielstil und jeden Grind etwas – von klassischen Shootern bis hin zu Spiele wieTödliche Gesellschaft.

Häufig gestellte Fragen