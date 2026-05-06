Die 21 besten PS5-Spiele, die du dir jetzt unbedingt ansehen solltest

Auf der Suche nach dem Besten PS5 Spiele? Wenn du gerade erst eine PlayStation 5 oder wenn du deine Spielesammlung erweitern möchtest, bist du hier genau richtig. Die PS5 bietet eine riesige Auswahl an tollen Spielen aus allen Genres. Doch bei so vielen Möglichkeiten kann die Auswahl der richtigen Spiele schnell überwältigend wirken. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.

Ich bin hier, um dir die Entscheidung zu erleichtern, damit du weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Spielen verbringen kannst. In diesem Leitfaden stelle ich dir einige der derzeit beliebtesten Spiele vor, von der Spielmechanik über die Handlung bis hin zu den Gründen, warum sie einen Platz in deiner Sammlung verdienen.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Spiele

Wenn es um die Besten geht PS5 Bei diesen Spielen handelt es sich um Titel, die nicht nur in Sachen Grafik und Gameplay überzeugen, sondern auch einzigartige Erlebnisse in ihrem jeweiligen Genre bieten. Jedes der unten aufgeführten Spiele ist ein Highlight in seiner Kategorie.

Hier sind einige der besten Spiele, die du dir gerade nicht entgehen lassen solltest:

God of War Ragnarök (2022) – Ein Meisterwerk des Action-Adventures mit einer fesselnden Geschichte und epischen Schlachten. Elden Ring (2022) – Entdecke in diesem von Kritikern hochgelobten Rollenspiel eine riesige offene Welt mit anspruchsvollen Kämpfen. Der Geist von Yōtei (2025) – Ein visuell atemberaubendes Action-Rollenspiel, das die Spieler auf eine Reise durch eine düstere, mythische Welt entführt.

Diese Titel gehören zu den besten PS5 Derzeit gibt es zahlreiche Spiele, von denen jedes etwas Einzigartiges zu bieten hat. Lies weiter, um noch mehr Top-Empfehlungen zu entdecken und dein nächstes Spiel zu finden, in das du eintauchen kannst.

Die 21 besten PS5-Spiele: Ein Muss für jeden Gamer

Okay, du bist also auf der Suche nach dem Besten PS5 Spiele, oder? Na, dann hast du Glück. Das PS5 bietet einige wirklich großartige Titel, aber die Kunst besteht darin, herauszufinden, welche davon deine Zeit tatsächlich wert sind. Das kennen wir alle: So viele Möglichkeiten, und man weiß kaum, wo man anfangen soll.

1. God of War Ragnarök [Bestes Action-Adventure-Spiel für PS5]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Santa Monica Studio Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans von storybasierten Action-Spielen Besondere Merkmale Handlungsstrang mit zwei Protagonisten, brutale Kämpfe, nordische Mythologie

„God of War Ragnarök“ wird dem schier unübertrefflichen Hype nicht nur gerecht, sondern übertrifft ihn sogar noch. Die Handlung knüpft einige Jahre nach dem 2018 Meisterwerk, es wird noch tiefer in die nordische Mythologie und die komplexe Vater-Sohn-Beziehung zwischen Kratos und Atreus.

Die Handlung? Erstklassig. Die Darsteller? Wirklich bewegend. Und die Kämpfe? Knackig, kraftvoll und unglaublich befriedigend. Für mich bedeutete das Spielen dieses Spiels viel mehr als nur wild auf die Tasten hämmern; Es hat mir mitten im Kampfgeschehen tatsächlich so viel Spaß gemacht, jeden Axtschlag zu spüren.

Pro-Tipp Setze Atreus’ Fähigkeiten im Kampf geschickt ein, um Gegner schnell auszuschalten und Kratos die Möglichkeit zu geben, schwere Treffer zu landen.

Mein Fazit: God of War Ragnarök ist ein Meisterwerk des Storytellings und brutaler Kämpfe, was es zum ultimativen Action-Adventure-Erlebnis macht. Wenn du ein Fan von epischen Geschichten und packender Action bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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2. Elden Ring [Bestes Open-World-RPG für PS5]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans von Open-World-Fantasy-Spielen Besondere Merkmale Riesige offene Welt, tiefgehende RPG-Entwicklungsmöglichkeiten, anspruchsvolle, aber faire Kämpfe

Okay, ich muss es einfach sagen: „Elden Ring“ gehört zu den besten Spielen, die mich anfangs regelrecht fertiggemacht haben … und Ich habe jede Sekunde dieses epischen Abenteuers genossen. Es ist eines dieser Spiele, die nicht viel erklären, sondern einen einfach in diese wilde, riesige Welt werfen und sagen: „Viel Glück.“ Aber genau das macht es so besonders.

Du kannst hingehen, wohin du willst, Kämpfe gegen jeden und entwickle deinen Charakter ganz nach deinen Vorstellungen. Am Anfang wurde ich von allem fertiggemacht, aber sobald ich den Dreh raus hatte, hat es plötzlich Klick gemacht.

Pro-Tipp Erkunde frühzeitig die abgelegenen Gebiete, um seltene Ausrüstung und Ressourcen zu finden, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen.

Da ist etwas Es ist unglaublich befriedigend, einen Boss zu besiegen an dem du schon seit Stunden festhängst. Und die Welt? Wunderschön und unheimlich und voller Überraschungen. Wenn du auf Fantasy, Herausforderungen oder einfach nur das Erkunden stehst coole RPG-Spiele Wenn du es auf deine eigene Art machen willst, solltest du es unbedingt mal ausprobieren.

Mein Fazit: Elden Ring ist ein Meilenstein im Open-World-RPG-Genre und bietet eine riesige Welt voller Herausforderungen und Geheimnisse. Es ist perfekt für Spieler, die Freiheit, Herausforderungen und eine facettenreiche Hintergrundgeschichte schätzen.

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3. Der Geist von Yōtei [Ideal für RPG-Fans]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Sucker Punch Productions Durchschnittliche Spielzeit 28–32 Stunden Am besten geeignet für Fans von actiongeladenen Rollenspielen mit einer facettenreichen Hintergrundgeschichte und intensiven Kämpfen Besondere Merkmale Rasantes, flüssiges Kampfsystem; mythische japanische Kulisse

Der Geist von Yōtei entführt dich in eine atemberaubende Welt voller uralter Geister und intensiver Kämpfe. Als geschickter Krieger tauchst du tief in die japanische Mythologie ein, kämpfst dich durch Horden von Feinden, schaltest neue Kräfte frei und lüftest ein dunkles Geheimnis, das ebenso brutal wie wunderschön ist.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, mit verschiedenen Kampfstilen zu experimentieren, um die Stärken der einzelnen Charaktere voll und ganz zu verstehen.

Die Kämpfe laufen flüssig und machen richtig Spaß, mit epischen Bosskämpfen, die deine Fähigkeiten bis an die Grenzen bringen. Die Grafik ist einfach atemberaubend, und jeder Winkel dieses verwunschenen Landes lädt dazu ein, erkundet zu werden.

Wenn du auf rasante Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und eine Welt stehst, die vor Gefahren nur so strotzt, Der Geist von Yōtei ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Der Geist von Yōtei verbindet eine fesselnde Geschichte mit komplexem Gameplay und ist damit ein herausragendes Action-Rollenspiel für alle, die sowohl Herausforderung als auch erzählerische Tiefe suchen.

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4. Ratchet & Clank: Rift Apart [Der beste Sci-Fi-Shooter für die PS5]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Insomniac Games Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Ideal für chaotischen, rasanten Spielspaß Besondere Merkmale Mechanik der Dimensionsrisse, zwei Protagonisten, ausgefallene Waffen

Mann, „Rift Apart“ ist Chaos pur – im besten Sinne. In einem Moment, Ich verwandle Dinosaurier in Hecken In einem Moment spritze ich mit einem Gartensprinkler, im nächsten jage ich mit einem Rift-Tether durch den Weltraum und feuere dabei eine Schrotflinte ab, die klingt, als stamme sie aus einem Zeichentrick-Kriegsschauplatz.

Die Waffen sind einfach der Wahnsinn, man bekommt eine, die verlangsamt beim Scharfschießen buchstäblich die Zeitund ein anderes, das wütende Pilze hervorbringt. Es ist gleichzeitig urkomisch und explosiv.

Pro-Tipp Nutze die Mechanik des Dimensionsrisses im Kampf zu deinem Vorteil, um deine Gegner zu überlisten und die Action dynamisch zu gestalten.

Aber es geht nicht nur um Glanz und Feuerkraft, hier gibt es auch echten Charme. Man spielt nicht mehr nur als Ratchet; Rivet, sein Dimensionszwilling, bekommt genauso viel Bildschirmpräsenz, und sie ist einfach großartig.

Die Geschichte ist überraschend rührend, Die Grafik ist atemberaubend, und die Ladezeiten? Dank der PS5. Es ist eines der unterhaltsamsten PS5 Die besten Spiele, die ich auf dieser Konsole gespielt habe, ganz klar.

Mein Fazit: Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein rasantes, chaotisches Vergnügen mit fantastischer Grafik und spannenden Waffen. Perfekt für alle, die sich nach einer Mischung aus Humor, Action und atemberaubendem Gameplay sehnen.

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5. Astro Bot [Das beste Jump’n’Run-Spiel für die PS5]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Team Asobi Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans kreativer Plattformspiele Besondere Merkmale DualSense-Integration, PlayStation-Easter-Eggs, äußerst einfallsreiches Leveldesign

Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe „Astro Bot“ total unterschätzt. Ich dachte, es wäre nur eine lustige Nostalgie-Reise, so etwas wie ein aufgemotztes PlayStation-Museum mit einige grundlegende Sprungmechaniken. Aber nein. Als Plattformspiel ist das Spiel einfach der Hammer.

Pro-Tipp Spiel dich nicht zu schnell durch die Level; nimm dir Zeit, jeden Bereich nach versteckten Geheimnissen und Bonusbelohnungen zu erkunden.

Die Levels stecken voller cleverer Ideen, Jede einzelne Bewegung fühlt sich fantastisch an dank derDualSense, und das Tempo ist so straff, dass es ehrlich gesagt mit der Perfektion von Mario mithalten kann.

Das Design ist einfach so gut. Es ist eines von diesen seltene Plattformspiele wo man sich immer wieder fragt: „Moment mal, wie kann das noch besser werden?“ Man spürt förmlich, wie viel Liebe in jedem einzelnen Pixel steckt.

Mein Fazit: Astro Bot ist ein charmanter und innovativer Plattformer, der das Potenzial des PS5’s Hardware. Es ist perfekt für alle, die kreative Plattformspiele mit einem frischen Ansatz für das Genre lieben.

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6. Baldur’s Gate 3 [Das beste Rollenspiel für storygetriebenes Chaos und Entscheidungsfreiheit]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans von tiefgründigen Rollenspielen und Koop-Spielen Besondere Merkmale Unterstützung für plattformübergreifendes Speichern, taktische Kämpfe, umfangreiche Charakteranpassung

Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn – im besten Sinne. „Baldur’s Gate 3“ ist genau die Art von Rollenspiel wo man sich aus einem Kampf herausreden, mitten im Gefecht einen Stiefel nach jemandem werfen oder einen Vampirpriester verführen kann. Und irgendwie funktioniert das alles. Jede Entscheidung fühlt sich wichtig an, ganz gleich, ob man Dialogauswahl, Würfel zu werfen oder zu entscheiden, welchen seltsamen Zauber man im Kampf einsetzen soll.

Pro-Tipp Nutze die einzigartigen Fähigkeiten deines Charakters, um Probleme kreativ zu lösen. Manchmal ist es besser, sich aus einem Kampf herauszureden, als zu kämpfen.

Es gibt so viel Freiheit. Man kann jedes Mal, wenn man stirbt, völlig andere Charaktere erstellen oder einfach weitermachen Mehrspieler-Kampagnen mit Freunden spielen und beobachten, wie sich ihr Chaos entfaltet. Der Text ist pointiert, die Welt ist riesig und die Charaktere sind einfach unvergesslich. Wenn du Fantasy magst Strategiespiele Mit einer Prise totalem Wahnsinn und Herz – das wird deine nächste Obsession sein.

Mein Fazit: Baldur’s Gate 3 bietet ein unglaubliches Rollenspielerlebnis mit vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten und einer tiefgründigen Handlung. Es ist perfekt für Fans von taktischen Kämpfen und spielergesteuerten Geschichten.

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7. Marvel’s Spider-Man 2 [Ideal für Fans von Action mit Netzschwingen]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Insomniac Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans von Superhelden-Action Besondere Merkmale Zwei Spider-Men, größere Karte, Parier-Kampfsystem

Sich in „Spider-Man 2“ zu stürzen, fühlt sich an, als würde man seinen Lieblings-Hoodie überziehen – es ist vertraut, stylisch und macht Kindern einfach Spaß. Man wechselt zwischen Peter und Miles während du dich durch das riesige New York schwingst, Bösewichte in die Luft schleuderst und diese Zeitlupen-Paraden wie ein Profi hinlegst.

Pro-Tipp Entwickle Master Miles’ Venom-Kräfte schon früh, um das Beste aus den Kämpfen herauszuholen und das gesamte Spektrum seiner Fähigkeiten zu erkunden.

The Neue Anpassungen am Kampfsystem sorgen für mehr Abwechslung, aber der größte Teil des Spielspaßes liegt nach wie vor in den flüssigen Bewegungen und dem filmischen Flair. Sicher, das Die Nebenmissionen haben sich nicht wesentlich weiterentwickeltNun ja, aber die Hauptgeschichte hat es in sich, und die Actionszenen sind das pure Superhelden-Chaos. Der Film mag zwar das Internet nicht neu erfinden, aber er landet auf jeden Fall einen Volltreffer – kein Wunder, dass er zu denBestsellerPS5 Spiele.

Mein Fazit: Marvel’s Spider-Man 2 Es greift all das auf, was den ersten Teil so großartig gemacht hat, und setzt noch einen drauf – mit neuen Spielmechaniken und einer erweiterten Welt. Es ist ideal für Superhelden-Fans und Action-Liebhaber, die auf der Suche nach rasanten Abenteuern sind.

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8. Forza Horizon [Ideal für Fans von Rennspielen]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Spielplatzspiele Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Ideal für Fans von Open-World-Rennspielen Besondere Merkmale Erstellung benutzerdefinierter Ereignisse, dynamisches Wetter, Karte von Mexiko

„Forza Horizon 5“ legt die Messlatte höher für Open-World-Rennspiel, mit einer riesigen, abwechslungsreichen Karte von MexikoDas ist einfach atemberaubend zu entdecken. Das Festival wurde mit einmaligen Events neu gestaltet, die die Schönheit des Spiels zur Geltung bringen, während du mit speziellen Event-Tools deine eigenen Herausforderungen erstellen kannst.

Pro-Tipp Probier verschiedene Tuning-Einstellungen aus, um die Leistung deines Fahrzeugs für unterschiedliche Geländearten und Herausforderungen zu optimieren.

Visuell Verbesserungen wie eine verbesserte Beleuchtung und realistischReifenqualmsorgt für ein noch intensiveres Rennerlebnis. Das Fahrverhalten ist besser denn je, und es gibt eine Fülle von Online-Aktivitäten, darunter das clevere EliminatorModus undSuper 7individuelle Herausforderungen. Das ist definitiv eine der die besten Rennspielejemals gemacht aufPS5.

Mein Fazit: Forza Horizon 5 garantiert ein packendes Rennerlebnis mit einer riesigen Welt und endlosem Spielspaß. Es ist perfekt für Fans von Open-World-Rennspielen und alle, die schöne, detailreiche Umgebungen schätzen.

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Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Infinity Ward Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden (variiert) Am besten geeignet für FPS-Fans, Multiplayer-Fans Besondere Merkmale Flexibler Waffenfortschritt, neue Spielmodi auf großen Karten und ein optimiertes Schussgefühl

Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet ein ein frisches und doch vertrautes Multiplayer-Erlebnis. Es erweitert das solide Gameplay, für das die Serie bekannt ist, um neue, einfallsreiche Spielmodi auf weitläufigen Karten.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Waffenaufsätze freizuschalten, um deine Ausrüstung für verschiedene Kampfsituationen optimal anzupassen und deine Leistung zu verbessern.

Das Spiel bietet ein flexibles Waffen-Progressionssystem, wodurch sich jede Waffe einzigartig anfühlt. Trotz einiger Leistungsprobleme auf dem PC ist das Gameplay straff und macht Spaß. Das verschiedene Modi und dank dieser Verbesserungen hebt es sich deutlich von die Kollektion des letzten Jahres. Wenn du ein Fan der Serie bist, bietet dieser Teil ein fesselndes, ausgefeiltes Multiplayer-Erlebnis. Also ja, unter den Die besten Ego-Shooter… dieses hier ist zweifellos das beeindruckendste.

Mein Fazit: Call of Duty: Modern Warfare 2 belebt die Spielreihe mit einem verfeinerten Gameplay und neuen Spielmodi neu. Es ist perfekt für FPS-Fans, die ein rasantes, actiongeladenes Erlebnis suchen.

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10. Grand Theft Auto V [Ein echter Klassiker]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden (Hauptstory) Am besten geeignet für Fans von Open-World-Spielen, Liebhaber des Chaos, Story-Fans Besondere Merkmale Eine riesige Welt, drei Protagonisten, filmreife Missionen, jede Menge Nebeninhalte

Ich erinnere mich noch gut an die Mission, bei der ich mit einem Flugzeug in ein anderes flog, mich mitten in der Luft mit der Besatzung anlegte, das Flugzeug entführte und dann gerade noch rechtzeitig absprang, um zu sehen, wie es im Meer explodierte. Das ist GTA V für dich, auf die beste Art und Weise völlig aus der Bahn geworfen.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, die Welt von Los Santos zu erkunden. Hinter jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken.

Ein anderes Mal fuhr ich mit einem Buggy auf einem beliebigen Weg einen Berg hinauf und hätte oben fast Wanderer überfahren. Einer schrie:„Typisch!“ als ob das jedes Wochenende so wäre. Die Welt fühlt sich einfach lebendig an. Die Geschichte ist düster, witzig und wirklich fesselnd, und Rockstar Viele Probleme aus GTA IV wurden behoben, besseres Fahrgefühl, flüssiger Schießereien und schließlich Missions-Checkpoints. Ich komme immer wieder zurück, nur um zu sehen, was für ein Chaos ich als Nächstes anrichten kann.

Mein Fazit: Grand Theft Auto V bleibt ein zeitloser Klassiker mit einer weitläufigen Welt und endlosem Chaos. Wenn du Open-World-Spiele liebst, in denen du deine eigenen Abenteuer gestalten kannst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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11. Final Fantasy XIV [Ideal für Fans von storylastigen MMOs]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Mac Erscheinungsjahr Grundspiel 2013, Endwalker 2021 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Fans von storybasierten MMOs, Liebhaber von Hintergrundgeschichten, Koop-Abenteurer Besondere Merkmale Umfangreiche Handlungsstränge, „Die Nachkommen der Siebten Morgenröte“, wahnsinnige Schauplätze

„Final Fantasy XIV“ ist nicht einfach nur mehr vom Gleichen, sondern eine emotionale Reise durch verschiedene Welten, die eine Erzählkunst, von der die meisten MMOs nur träumen können. Was diese Spielreihe wirklich so besonders macht, ist die Verbindung, die man zu den Die Nachkommen der Siebten Morgenröte.

Pro-Tipp Stürze dich sowohl in die Hauptgeschichte als auch in die Nebenquests, um alle umfangreichen Inhalte und einzigartigen Belohnungen des Spiels freizuschalten.

Es erwarten uns gewaltige Schlachten, seltsame außerirdische Türme und einige atemberaubende Orte – und das noch bevor wir überhaupt auf dem Mond ankommen. Die Reise beginnt mit einer Buchsuche in Sharlayan,macht sich auf den Weg nachThavnair, und es wird immer besser. Es ist wild, schräg und wunderbar, und ehrlich gesagt ist es vielleicht der emotionalste Teil des ganzen Die FFXIV-Saga.

Mein Fazit: Final Fantasy XIV ist ein weitläufiges, storybasiertes MMO, das sich perfekt für Spieler eignet, die eine fesselnde Welt mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und epischen Schlachten suchen.

★ Ideal für Fans von storybasierten MMOs Final Fantasy XIV Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2020 (Neuverfilmung) Entwickler Bluepoint Games Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Hardcore-Action-RPGs, alle, die die Herausforderung suchen Besondere Merkmale Atemberaubende grafische Neugestaltung, originalgetreue Gegnerplatzierung, intensive Atmosphäre

Auch wenn ich schon gespielt habe Demon’s Souls zuvor, derPS5 Das Remake hat mich immer noch durch die Gegend schleichen lassen Pilzzucht als wäre ich noch nie dort gewesen. Die Gegner, Fallen und Levelaufbauten sind größtenteils dieselben, aber die Angst? Die fühlte sich ganz neu an.

Bluepoint hat dem Spiel nicht nur einen neuen Anstrich verpasst, sondern dafür gesorgt, dass es sich so anfühlt, wie wir es in Erinnerung hatten – und nicht nur so, wie es war. Die Beleuchtung, die Geräusche, die Spannung bei jedem Schritt … Alles ist noch intensiver geworden.

Pro-Tipp Sei im Kampf geduldig; lerne die Verhaltensmuster der Gegner kennen und scheue dich nicht, dich zurückzuziehen und deine Truppen neu zu formieren, bevor du den Kampf wieder aufnimmst.

Ich wusste, was in den Schatten auf mich wartete, doch ich zögerte dennoch. Das ist das Besondere daran. Hier entfaltet das Spiel endlich sein volles Potenzial. Demon’s Souls auf PS5ist eindringlich, wunderschön und unvergesslich für jede Generation.

Mein Fazit: Demon’s Souls on PS5 hebt die brutale Herausforderung des Originals mit atemberaubender Grafik auf ein neues Niveau. Es ist perfekt für alle, die intensive Action-RPGs mit hohem Einsatz mögen.

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13. Sternklinge [Science-Fiction-Action mit Stil]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Hochschalten Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-RPGs, Science-Fiction-Fans Besondere Merkmale Rasanter Kampf, atemberaubende Umgebungen, Science-Fiction-Handlung

„Stellar Blade“ ist ein vielversprechendesAction-RPG das spannende Kämpfe, fesselnde Bosskämpfe und eine visuell atemberaubende Welt vereint, auch wenn es bei weitem nicht perfekt ist. Das Spiel bietet eine Mischung aus holprigen Momenten, unterentwickelten Themen und einer einzigartigen Balance zwischen linearer Steuerung und Open-World-Design.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die Mechaniken des Ausweichens und der Gegenangriffe zu meistern, damit die Bosskämpfe besser zu bewältigen sind.

Du spielst als Eve, eine maschinengestützter Krieger auf die Erde geschickt, um gegen Monster namens Naytiba zu kämpfen und die letzte Stadt, Xion, zu beschützen. Die Handlung ist rasant, und obwohl einige Spielmechaniken noch etwas unausgereift sind, ist das Der Nervenkitzel des Kampfes sorgt dafür, dass man immer wieder zurückkommt. „Stellar Blade“ überzeugt in diesem epischen Abenteuer sowohl visuell als auch spielerisch. Allerdings könnte die unausgewogene Mischung aus Spielmechanik und Story-Elementen noch etwas Feinschliff vertragen.

Mein Fazit:Sternklinge bietet rasante Kämpfe und atemberaubende Grafik, auch wenn das unausgewogene Gameplay den Spielspaß etwas trüben kann. Es ist ideal für Fans von Action-RPGs, die nach etwas Neuem suchen, auch wenn es hier und da noch ein paar Ecken und Kanten gibt.

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14. Tetris Effect: Connected [Eine faszinierende Puzzle-Reise]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Monstars, Resonair Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Puzzle-Fans, Musikliebhaber Besondere Merkmale Atemberaubende Grafik, Sounddesign, Mehrspielermodi

Tetris war schon immer ein Teil meines Lebens, fast wie ein alter Freund. Der Kern des Spielablaufs ist einfach, macht süchtig und wirkt auf mich meditativ. Im Laufe der Jahre habe ich die „Tetris Effect“, wo mir nach langen Spielsitzungen Tetrominos durch den Kopf schwirren.

Pro-Tipp Nutze den „Zen“-Modus, um dich zu entspannen und dich voll und ganz auf ein stressfreies Puzzle-Erlebnis mit minimalen Unterbrechungen einzustimmen.

„Tetris Effect: Connected“ hebt dieses Erlebnis auf eine neue Ebene. Mit seiner atemberaubenden Grafik und dem beeindruckenden Sounddesign hebt es das Tetris-Erlebnis auf ein neues Niveau und bietet zudem Mehrspieler-Modi, in denen man gegeneinander antreten kann. Auch wenn Tetris 99 nach wie vor mein absoluter Favorit ist, bietet Tetris Effect: Connected ein eine frische, fesselnde Interpretation, die dem Original fast in nichts nachsteht. Dieses Spiel verbindet klassisches Geschicklichkeitsspiel mit atemberaubender Grafik.

Mein Fazit: Tetris Effect: Connected veredelt das klassische Puzzlespiel mit atemberaubender Grafik und Musik. Perfekt für Fans der Tetris-Reihe und für alle, die entspanntes, meditatives Gameplay schätzen.

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15. Spider-Man: Miles Morales [Netzschwingen mit Herz]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 12. November 2020 Entwickler Insomniac Games Durchschnittliche Spielzeit 8–15 Stunden Am besten geeignet für Superhelden-Fans, Action-Fans Besondere Merkmale DualSense-Haptik, nahtlose Ladezeiten, atemberaubende Grafik

„Miles Morales“ PS5 Das Debüt ist ein visuelles Meisterwerk, das die PS5mitein fast fotorealistisches, verschneites New York. Die Geschichte des Spiels ist kurz, aber eindringlich, und die Action ist spannend. Du wirst die Kraft von Miles’ elektrischen Venom Fähigkeiten durch die Haptik des DualSense, und die nahtlosen Ladezeiten sind ein echter Meilenstein.

Pro-Tipp Nutze die Nebenmissionen und Herausforderungen, um Miles’ Fähigkeiten vollständig freizuschalten und die Welt in vollen Zügen zu genießen.

Das Spiel macht zwar riesigen Spaß, wirkt aber eher wie eine eigenständige Erweiterung als wie eine vollwertige Fortsetzung. Das Die Hauptgeschichte ist kurz genug Man kann es in ein paar Abenden durchspielen, aber es macht trotzdem Spaß, vor allem wegen der Nebenaktivitäten. Es ist ein perfektes Beispiel für PS5Fähigkeiten, Aber rechne nicht mit wochenlangem Spielspaß; eher mit ein paar Tagen Spaß beim Netzschwingen mit Freunden.

Mein Fazit: Spider-Man: Miles Morales ist ein wunderschönes, kurzes Abenteuer, das dir den ganzen Spaß am Netzschwingen in einem kompakten Paket bietet. Es ist perfekt für alle, die ein spannendes Superhelden-Erlebnis ohne langwieriges Grinden suchen.

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16. Gran Turismo 7 [Der echte Fahrsimulator]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 4. März 2022 Entwickler Polyphony Digital Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Eingefleischte Rennsportfans, Simulationsliebhaber Besondere Merkmale Musik-Rallye, immersive Haptik, umfangreiche Fahrzeugauswahl

„Gran Turismo 7“ ist eine echte Rückkehr zu alter Stärke für die Serie. Dieses PlayStation-Spiel bietet ein Maß an Realismus und Tiefe, das nur die PS5kann bewältigen. Angefangen mit dem skurrilen Musik-Rallye-ModusDas Spiel besticht durch seine Grafik und entführt dich in eine Welt mit atemberaubend detaillierten Autos und Umgebungen.

Pro-Tipp Beginne mit dem „Music Rally“-Modus, um dich langsam an das Spiel heranzutasten, bevor du dich an die komplexeren Rennherausforderungen wagst.

Das Vibrationsfeedback vom DualSense-Controller ist einfach großartig, denn man spürt jede Kurve und jedes Quietschen der Reifen. Das „Home Map“ ist ein nostalgisches Eine Hommage an frühere Spiele, mit einem Lizenzzentrum, Tuning-Werkstätten und sogar einem Café. Wenn du nach einem leicht zugänglichen Rennspiel suchst, solltest du dich woanders umsehen. Wenn du jedoch nach Tiefe, Herausforderung und Realismus suchst, ist GT7 genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: Gran Turismo 7 ist ein tiefgehendes, simulationsorientiertes Rennspiel das jede Menge Realismus und Abwechslung bietet. Perfekt für Rennsportfans, die Wert auf Genauigkeit und Detailtreue legen.

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17. Two Point Museum [Eine skurrile Variante von Management-Simulationen]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr März 2024 Entwickler Two Point Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von skurrilen Management-Simulationen Besondere Merkmale Strategische finanzielle Herausforderungen, humorvolle Ausstellungen

„Two Point Museum“ ist eine herrliche Rückkehr zu den Wurzeln der Management-Simulationsspiele. Es verbindet schrägen Humor, strategische Tiefe und einen Fokus auf die Finanzen, was mich stundenlang gefesselt hat. Im Gegensatz zu einigen neueren Titeln fordert dich heraus, die Bücher auszugleichen während Sie Ihr Museum errichten und ausstatten.

Pro-Tipp Behalte deine Finanzen genau im Auge, denn die Herausforderungen des Spiels drehen sich darum, Kreativität und Unternehmensführung unter einen Hut zu bringen.

Die große Auswahl an Ausstellungsstücken und Requisiten, die es freizuschalten gilt, ist ein zusätzlicher Pluspunkt, sodass sich das Spiel in jeder Phase lohnenswert anfühlt. Es geht nicht nur darum, eine Geldmaschine zu erschaffen, sondern auch darum, die Details im Blick zu behalten und schwierige Entscheidungen zu treffen. Die Balance zwischen Spaß und Herausforderung ist genau richtig – nie zu hart, aber immer fesselnd. Wenn du ein Fan von skurrilen Spielen für Kinder bist, ist dieses hier eine coole Wahl.

Mein Fazit: Two Point Museum verbindet schrägen Humor mit ausgefeilten Management-Mechaniken. Es ist perfekt für Fans von Simulationsspielen, die etwas suchen, das sowohl Spaß macht als auch herausfordernd ist.

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18. Monster Hunter Wilds [Riesige Bestien, noch größere Schlachten]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von Hardcore-Action-RPGs und Koop-Spielen Besondere Merkmale Optimierter Spielfortschritt, epische Jagden, großzügiges Beutesystem

„Monster Hunter Wilds“ bietet eine ausgefeilte, weiterentwickelte Version des Kerns der Serie: sMonster besiegen, mächtige Ausrüstung herstellen, von vorne. Schon als ich die erstklassigen Anfänger-Dekorationen erhielt, war klar, dass Capcom genau weiß, was die Spieler wollen. Diese frühen Schätze, die einst seltene Beute in „Monster Hunter World“ waren, werden nun großzügig verteilt, eine große Hürde für neue und wiederkehrende Nutzer beseitigen Jäger. Dieses Spiel hat in Japan eine lange Tradition und erfreut sich dort großer Beliebtheit.

Pro-Tipp Schließe dich schon früh mit Freunden zusammen, um Monster zu jagen, und maximiere so deine Beute und deinen Fortschritt.

Nach 47 Stunden, mit Jägerrang 86 und im Ziel Obwohl ich fast alles gesehen habe, was das Spiel zu bieten hat, juckt es mich immer noch in den Fingern, wieder einzutauchen – vor allem mit Freunden. Wilds wiederholt sich nicht einfach, es setzt neue Maßstäbe. Das Monster sind gemeiner, die Waffen machen mehr Spaß und das Spielerlebnis ist so flüssig wie nie zuvor.

Mein Fazit: Monster Hunter Wilds verfeinert das Monsterjagd-Konzept durch einen optimierten Spielverlauf und epische Kämpfe. Es ist perfekt für Spieler, die Koop-Action und riesige Endgegner lieben.

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19. Rückkehr [Eine brutale, wunderschöne Reise durch die Zeit]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Housemarque Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Am besten geeignet für Roguelike-Fans, Bullet-Hell-Veteranen Besondere Merkmale Verfahren, Bullet-Hell-Kämpfe, immersive Haptik

„Returnal“ hat bei seiner Veröffentlichung neue Maßstäbe gesetzt und das Roguelike-Genre, das lange Zeit von Indie-Titeln wie Dead Cells und Spelunky 2, in den AAA-Bereich. Entwickelt von Housemarque… verbindet es intensive „Bullet-Hell“-Kämpfe mit tiefgehenden Roguelike-Mechaniken und einer dichten, beunruhigenden Science-Fiction-Geschichte. Jede Runde hält etwas Neues bereit, während du dich durch wechselnde außerirdische Biome kämpfst und dabei Selenes geheimnisvolles Schicksal aufdeckst.

Pro-Tipp Scheue dich nicht, Risiken einzugehen und während deiner Durchläufe mit verschiedenen Waffen und Upgrades zu experimentieren, um herauszufinden, was am besten funktioniert.

Zum Start fehlte ein Die Speicherfunktion war bei langen Läufen frustrierend, aber das ist nun behoben, und was bleibt, ist eines der mutigsten Spiele auf PS5. Mit straffem Gameplay, atemberaubender Grafik und geschicktem Einsatz von Haptik des DualSense„Returnal“ ist auf die beste Art und Weise sowohl gnadenlos als auch lohnend.

Mein Fazit:Rückkehr bietet eine frische Interpretation des Roguelike-Genres mit intensiver Action und einer fesselnden Geschichte. Es ist ideal für Spieler, die anspruchsvolle Durchläufe und knifflige Handlungsstränge mögen.

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20. Helldivers 2 [Bug-Jagd mit deinen Kumpels]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–60+ Stunden (Live-Betrieb läuft) Am besten geeignet für Fans von Koop-Spielen, Action-Fans, chaotische Teamkämpfe Besondere Merkmale Online-Koop für 4 Spieler, satirischer Ton, von der Community bestimmte Ziele

Wenn „Starship Troopers“ ein Koop-Shooter in der Third-Person-Perspektive, dann wäre es „Helldivers 2“. Diese Fortsetzung greift all das auf, was den Kult-Hit von 2015 so großartig gemacht hat, und legt noch eine Schippe drauf vollständiges 3DDie Vogelperspektive gehört der Vergangenheit an; an ihre Stelle tritt ein düsteres, chaotisches Schlachtfeld, auf dem du und dein Trupp gegen Wellen außerirdischer Schrecken antreten.

Pro-Tipp Im Koop-Modus ist Kommunikation entscheidend; stimme dich mit deinem Team ab, um Gegner effizient auszuschalten.

Arrowhead Game Studios hat hier einen Volltreffer gelandet. Der Start war so beliebt, dass die Server zusammenbrachen, und als sich die Lage wieder beruhigt hatte, erwartete die Spieler ein taktisches, spannendes und oft urkomisches Spielerlebnis.

Mein Fazit: Helldivers 2 bringt das truppbasierte Action-Spiel mit spannendem Koop-Gameplay und taktischen Kämpfen auf ein neues Niveau. Es ist perfekt für Spieler, die gerne gemeinsam Herausforderungen meistern.

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21. Kingdom Come: Deliverance 2 [Raues mittelalterliches Realismus]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Warhorse Studios Durchschnittliche Spielzeit 80–150+ Stunden Am besten geeignet für Hardcore-RPG-Fans, Spieler, denen die Handlung wichtig ist Besondere Merkmale Realistische Kämpfe, umfangreicher Dialogbaum, historisches Eintauchen

„Kingdom Come: Deliverance 2“ nimmt kein Blatt vor den Mund. IchEs ist groß, langsam und unglaublich fesselnd in jeder Hinsicht. Die Kämpfe sind anspruchsvoll und präzise, die Geschichte ist facettenreicher denn je, und es gibt so viel zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Pro-Tipp Achte auf die Umgebung und die NPCs; du musst Hinweise und Gegenstände aus deiner Umgebung sammeln, um Quests erfolgreich zu lösen.

Die Geschichte knüpft direkt an das erste Spiel an: Du schlüpfst erneut in die Rolle von Henry, der nun mit Hans in die Region Trosky. Es geht schnell drunter und drüber, und von da an wird das Spiel nur noch intensiver. Obwohl es actionreicher ist als zuvor, behält es dennoch das bedächtige Tempo und den Realismus bei, den die Fans so lieben. Mit über 2,2 Millionen Wörter im Drehbuch, Das ist vielleicht das RPG mit der intensivsten Erzählung, das je entwickelt wurde, und das merkt man auch.

Mein Fazit: Kingdom Come: Deliverance 2 verspricht brutale, realistische Kämpfe und eine tiefgründige Handlung. Es ist perfekt für RPG-Fans, die Wert auf ein intensives Spielerlebnis und historische Genauigkeit legen.

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Kommende PS5-Spiele

The PS5 Das Line-up wird mit diesen mit Spannung erwarteten Titeln noch verrückter. Freut euch auf einige echte Blockbuster, die unvergessliche Erlebnisse versprechen, darunter rasante Open-World-Action und fesselnde Geschichten.

Grand Theft Auto 6 (2026) – Das nächste Kapitel in der Grand Theft Auto Die Saga steht kurz bevor, und wenn es dir so geht wie mir, hast du die Rückkehr dieser chaotischen Welt schon sehnsüchtig erwartet Rockstar bekannt ist. Mit einer angeblich neuen Stadt und völlig neuen Charakteren verspricht es, das nächste große Ding im Bereich der Open-World-Spiele zu werden.

– Das nächste Kapitel in der Grand Theft Auto Die Saga steht kurz bevor, und wenn es dir so geht wie mir, hast du die Rückkehr dieser chaotischen Welt schon sehnsüchtig erwartet Rockstar bekannt ist. Mit einer angeblich neuen Stadt und völlig neuen Charakteren verspricht es, das nächste große Ding im Bereich der Open-World-Spiele zu werden. Marvels Wolverine (2026) – Mach dich bereit, dich in die Fänge von Wolverine. Dieses actiongeladene, storybasierte Spiel ist ein Traum für Marvel Fans mit einem rauen, brutalen Spielerlebnis, das perfekt zu Logans Charakter passt. Wenn du ein Fan von Superhelden-Spielen bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

– Mach dich bereit, dich in die Fänge von Wolverine. Dieses actiongeladene, storybasierte Spiel ist ein Traum für Marvel Fans mit einem rauen, brutalen Spielerlebnis, das perfekt zu Logans Charakter passt. Wenn du ein Fan von Superhelden-Spielen bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Resident Evil: Requiem (2026)– DieResident Evil Die Franchise setzt ihre Erfolgsgeschichte fort mit Ruhe, mit noch mehr Gänsehaut erzeugendem Horror, kniffligen Rätseln und intensiver Survival-Action. Dieser Teil verspricht den Fans der Serie, die klassischen Survival-Horror mit modernen Gameplay-Innovationen verbindet, neuen Schrecken zu bescheren.

Diese kommenden Spiele werden uns auf absehbare Zeit auf Trab halten. Jedes einzelne hat etwas Einzigartiges zu bieten, und glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Haltet die Augen offen und die Controller bereit!

Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-Spielen

Wenn es um PS5… gibt es für jeden Spielertyp den perfekten Titel, vor allem, wenn du auf der Suche nach einem wirklich fesselnden Erlebnis bist. Diese Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie dich in ihren Bann ziehen und dich nicht mehr loslassen.

Für Fans von Action-Adventures → God of War Ragnarök . Eine fesselnde Geschichte und epische Schlachten, bei denen man jeden Axtschlag förmlich spürt – perfekt für alle, die sich nach intensiver Erzählkunst und brutalen Kämpfen sehnen.

. Eine fesselnde Geschichte und epische Schlachten, bei denen man jeden Axtschlag förmlich spürt – perfekt für alle, die sich nach intensiver Erzählkunst und brutalen Kämpfen sehnen. Für Fans von Open-World-Spielen → Der Geist von Yōtei . Eine facettenreiche, lebendige Welt, die es zu erkunden gilt, mit atemberaubender Grafik und fesselnden Spielmechaniken, die den Spielern die Freiheit geben, ihre Reise durch atemberaubende Landschaften selbst zu gestalten.

. Eine facettenreiche, lebendige Welt, die es zu erkunden gilt, mit atemberaubender Grafik und fesselnden Spielmechaniken, die den Spielern die Freiheit geben, ihre Reise durch atemberaubende Landschaften selbst zu gestalten. Für Rennsportfans → Gran Turismo 7 . Die ultimative Rennsimulation mit realistischer Fahrzeugphysik und einer großen Auswahl an Strecken – ideal für Spieler, die ein realistisches Fahrerlebnis suchen.

. Die ultimative Rennsimulation mit realistischer Fahrzeugphysik und einer großen Auswahl an Strecken – ideal für Spieler, die ein realistisches Fahrerlebnis suchen. Für alle, die das Chaos lieben → GTA V. Ein echter Klassiker, in dem du in einer weitläufigen, dynamischen offenen Welt das Chaos entfesseln kannst – perfekt für alle, die es lieben, ihre eigenen Abenteuer ganz ohne Einschränkungen zu gestalten.

Ganz gleich, welche Art von Erlebnis du suchst – diese Spiele bieten für jeden etwas Besonderes. Mach dich bereit für ein unvergessliches Abenteuer!

Häufig gestellte Fragen