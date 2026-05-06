Die 21 besten Zombie-Spiele 2025 – Unverzichtbarer Untoten-Horror

Suchst du nach den besten Zombie-Spielen, um deinen Hunger nach Überleben und untotem Chaos zu stillen? Dann bist du hier in der richtigen „Sicherheitszone“. Das Zombie-Genre mag zwar vor Spielen, Filmen und Serien nur so strotzen, aber das bedeutet einfach nur, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, gegen die Horde zu kämpfen (oder vor ihr zu fliehen).

Bei so viel Auswahl kann es schwer sein, zu wissen, wo man anfangen soll – aber keine Sorge. Ich habe 21 der besten Zombie-Spiele aller Zeiten zusammengestellt, basierend sowohl auf meiner eigenen Erfahrung als auch auf den Favoriten der Gaming-Community. Bist du bereit für spannende, gruselige Herausforderungen, die dich die ganze Nacht wach halten werden? Tauchen wir ein in die Apokalypse.

Die besten Zombie-Spiele

Da wir gerade beim Thema sindThemaZu den besten Zombie-Spielen aller Zeiten – hier ist meine Top-Auswahl (Verstehst du?) Was Zombie-Spiele angeht, die ich jedem empfehlen würde, egal ob Zombie-Fan oder nicht:

Projekt Zomboid (2013) – das beste Zombie-Survival-Spiel in Sachen Realismus und Ressourcenmanagement. DayZ (2013) – wohl das beste Multiplayer-Zombie-Spiel auf dem Markt, mit einer großen, aktiven Spielergemeinschaft und regelmäßigen Updates. Sie sind Milliarden(2017) – der ideale Zombie-Titel, wenn du auf anspruchsvolles, strategisches Gameplay stehst.

Falls du dich fragst, warum dein Lieblingsspiel hier nicht aufgeführt ist, mach dir keine Sorgen. Weiter unten findest du noch weitere Spiele, die es nicht in meine Top-Auswahl geschafft haben – allesamt erstklassige Zombie-Spiele, die es wert sind, mindestens einmal durchgespielt zu werden.

Die 21 besten Zombie-Spiele für ultimatives Überleben und Nervenkitzel

Jeder einzelne der hier aufgeführten Titel verfügt über mehrere der Elemente, die ein Zombie-Spiel wirklich großartig machen: spannendes Gameplay, furchteinflößende Sound- und Atmosphärengestaltung, packende Geschichten und natürlich das Allerwichtigste, geradezu furchterregende Zombies die den Körperhorror auf die Spitze treiben.

Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich keine Titel in diese Liste aufgenommen habe, in denen zombieähnliche Wesen vorkommen, die streng genommen nicht als Zombies gelten können.

Nachdem das nun geklärt ist, hier sind die Die 20 besten Zombie-Spiele für alle, die den Nervenkitzel suchen und nach dem gruseligsten und zugleich aufregendsten Spielerlebnis suchen!

1. DayZ [Das beste Open-World-Multiplayer-Zombie-Spiel]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Open-World-Survival, Multiplayer, Basisbau Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 (1.0) Urheber Bohemia Interactive Durchschnittliche Spielzeit Sandkasten; Hunderte von Stunden Spielspaß Was mir gefallen hat Spontane Begegnungen, spannungsgeladene Plünderungen, bedeutungsvoller Permadeath

Wenn Sie auf der Suche nach ein Open-World-Multiplayer-Zombiespiel mit einer sehr aktiven Spielergemeinschaft und regelmäßigen Updates, dannDayZ ist genau das Richtige für dich. Das gilt vor allem, wenn du Spaß daran hast, bemerkenswerte Überlebensspiele mit strategischen Elementen zum Aufbau einer Basis, die für den Koop-Modus optimiert sind.

Einfach ausgedrückt,DayZ ist eines der besten Spiele, wenn du sowohl auf Zombie-Spiele als auch auf Multiplayer-Spiele stehst. Es bietet großartige PvP- und Erkundungssysteme und läuft zudem auf jeder Plattform einwandfrei – all das dank der Entwickler, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung kontinuierlich optimieren.

Nur weil es sich um ein Multiplayer-Spiel handelt, heißt das nicht, dass man es nicht spielen kann DayZ Allerdings auch im Einzelspielermodus. Auch als einsamer Überlebender kann man jede Menge Spaß haben, aber denk daran, dass manche Spieler dich gerne erschießen und aus Spaß an der Freude „verspeisen“ werden. Ehrlich gesagt finde ich, dass das den Realismus des Spiels nur noch verstärkt. Sei einfach vorsichtig mit Fremden, wenn du alleine spielst!

Mein Fazit: Eine gnadenlose Sandbox, in der jede Begegnung zählt. Spiel es, wenn du dich für spontanes PvP, spannende Plünderungen und Geschichten begeisterst, die du selbst erschaffst.

2. Dead Rising Deluxe Remastered [Das beste übertriebene Zombie-Sandbox-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action, Sandbox, Horrorkomödie Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden Hauptspiel; 25–30 Stunden für Perfektionisten Was mir gefallen hat Riesige Menschenmengen, absurde Waffen, kitschiger Ton mit modernem Schliff

Dead Rising Deluxe Remastered ist zwar kein Remake, doch angesichts der zahlreichen Verbesserungen, die vorgenommen wurden, könnte man es fast als solches bezeichnen. Während die Handlung weitgehend unverändert blieb, wurden alle anderen Aspekte des Spiels – wie Charaktermodelle, grafische Qualität, Kampfmechanik, Texturen und sogar die ohnehin schon umfangreiche Waffenauswahl – im Vergleich zum Vorgänger erheblich verbessert. 2006Gegenstück.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Frank West – einem Journalisten, der mitten in einem Zombie-Ausbruch in der Willamette Mall festsitzt und versucht, die Wahrheit über die Ausbreitung des Zombie-Virus aufzudecken, während er unterwegs auf andere Überlebende (verrückte oder andere) trifft.

Die „Dead Rising“-Spiele heben sich von anderen Zombie-Titeln ab, weil sie sich nicht scheuen, ein wenig „skurril“ zu sein, vor allem was die Charakterisierung der menschlichen Gegner angeht, gegen die man kämpft. Es ist Ein absolut unterhaltsames, kitschiges Zombie-Spiel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt, trotz seiner düsteren Untertöne.

Mein Fazit: Chaotisch, kitschig und herrlich überladen. Der ultimative Weg, Tausende von Zombies mit dem albernsten Arsenal zu vernichten, das man sich vorstellen kann.

3. The Last of Us Part II [Beste handlungsorientierte Action-Horror-Fortsetzung]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Storybasiertes Action-Adventure, Survival-Horror Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~24–30 Stunden Was mir gefallen hat Brutale Stealth-Kämpfe, erstklassige Erzählkunst, hervorragende Bild- und Tonqualität

The Last of Us Part II Remastered ist eine der besser gelungenen Fortsetzungen in der Medienwelt, und das will schon etwas heißen, da die meisten Fortsetzungen, vor allem bei Spielen, oft hinter den Erwartungen zurückbleiben. Von Anfang an fesselt es einen mit seiner emotionalen Geschichte und atemberaubenden Grafik.

Die spannungsgeladenen Momente halten einen in Atem, während die Geschichte tief in schwierige Themen wie Rache, Trauer und Vergebung eintaucht. Die Darstellungen von Ellie, Joel und Abby sind unglaublich – jede Figur wirkt authentisch und vielschichtig. Es ist eine harte und emotionale Achterbahnfahrt, aber wenn man die Serie verfolgt hat, weiß man bereits, dass sie jede Minute wert ist.

Genau wie sein Vorgänger, The Last of Us Part IIist eines derSpiele mit den besten Geschichtendas je gemacht wurde!

Wenn du ein Fan von fantastischen, storylastigen Spielen bist und nichts gegen eine ordentliche Portion Horrorelemente dazu einzuwenden hast, dann solltest du dir dieses Spiel so schnell wie möglich sichern.

Mein Fazit: Erschütternd und detailverliebt, mit erstklassigen Stealth-Kämpfen. Komm wegen der Geschichte, die dir unter die Haut geht; bleib wegen der makellosen Umsetzung.

4. The Walking Dead [Das beste storybasierte Zombie-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Erzählbasiertes Point-and-Click-Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2012 Urheber Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–12 Stunden (Staffel 1) Was mir gefallen hat Schwerwiegende Entscheidungen, unvergessliche Figuren, Episoden, die einem den Atem rauben

Aproposunglaubliche Horrorspiele, haben wir Telltales The Walking Dead, ein zeitloser CYOA-Klassiker (Create-Your-Own-Adventure). Dieses Spiel verfügt nicht über komplexe Erkundungs- oder Kampfsysteme, wie sie die meisten Spiele auf dieser Liste bieten, aber es ist Das perfekte Spiel für Zombie-Fans, die die Handlung selbst bestimmen wollen, denn einige der Entscheidungen, die du hier triffst, haben langfristige Folgen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die TV-Serie „The Walking Dead“ die mit Abstand bekannteste Marke im Bereich der Zombie-Medien ist, und Telltales The Walking Dead spielt im selben Universum. Die Zombies haben den Großteil der Menschheit verschlungen und angesteckt, die Zivilisation, wie wir sie kennen, ist vollständig zusammengebrochen, und die Überlebenden duschen nur noch selten.

Trotz der Ähnlichkeiten jedoch, The Walking Dead bietet im Vergleich zur Serie eine andere Besetzung, deren Figuren größtenteils sehr einprägsam sind und eine gelungene Bereicherung darstellen, selbst im Vergleich zu den Figuren der Serie.

Mein Fazit:Deine Auswahlmöglichkeitenschnell auf die beste Art und Weise. Unverzichtbar, wenn du eine fesselnde Handlung und Figuren suchst, über die du noch jahrelang nachdenken wirst.

5. Resident Evil 2 [Das beste Remake eines Horror-Klassikers mit moderner Technik]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Survival-Horror, Rätsel-Action Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo 64 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden pro Kampagne; ca. 15–20 Stunden für beide Was mir gefallen hat Der furchterregende Mr. X, eine makellose Atmosphäre, ein raffiniertes Remake-Design

Resident Evil 2 is Ein Meisterkurs zum Thema Remakes von Videospielen, denn es wird nicht nur dem Erbe seines Vorgängers gerecht, sondern ist auch ein gewaltigVerbesserungen in Bezug auf Grafik, Spielmechanik, Erzählung sowie Bild- und Sounddesign.

Dieses Spiel war der Startschuss für eine Reihe von Veröffentlichungen einiger der größte Resident Evil Spiele aller Zeiten, von denen die meisten erstklassige Neuauflagen bereits beliebter Klassiker sind. Als Fan der Reihe (ja, sogar der Filme) finde ich die jüngsten Veröffentlichungen so großartig, dass ich einfach keinen Grund sehe, die Videospielreihe nicht jedem Liebhaber von Zombie- oder Survival-Horror-Spielen da draußen zu empfehlen.

Resident Evil 2Insbesondere dieses Spiel ist ein guter Einstieg, wenn man in die „Resident Evil“-Reihe einsteigen möchte, und gehört hinsichtlich der reinen Horrorelemente zu den furchteinflößendsten Titeln im Katalog. Es besticht durch fantastische Grafik und unterhaltsame Rätselmechaniken, ganz zu schweigen von einer großartigen Handlung, die mittlerweile zu einem festen Bestandteil der neueren „Resident Evil“-Veröffentlichungen geworden ist.

Mein Fazit: Survival-Horror vom Feinsten. Ein Meisterwerk in Sachen Spannung, Tempo und Remake-Gestaltung – das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

6. Projekt Zomboid [Der beste realistische Zombie-Überlebenssimulator]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Isometrische Überlebenssimulation, Hardcore Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 (EA) Urheber The Indie Stone Durchschnittliche Spielzeit Endlose Sandbox Was mir gefallen hat Komplexe Spielmechaniken, brutaler Permadeath, unvergleichlicher Realismus und umfangreiche Modding-Möglichkeiten

In Projekt Zomboid… Zombies zu erledigen ist dabei noch das geringste deiner Probleme. Du hast nur ein Ziel, und das ist, am Leben zu bleiben. Schließlich verfügt dieses Spiel über eine Permadeath-Mechanik mit hohen Einsätzen, bei der du stundenlangen Spielfortschritt verlieren kannst, wenn du auch nur den kleinsten Fehler machst.

Projekt Zomboid ist zweifellos eines der mitreißende Indie-Spiele aller Zeiten. Es bietet eine einzigartig brutale und gnadenlose Interpretation des Zombie-Survival-Genres das nicht einmal einige der besten AAA-Spiele schaffen.

Jedes Mal, wenn man dieses Spiel spielt, fühlt man sich wie ein echter Überlebender, der kaum oder gar keinen Schutz durch die Handlung genießt. Man muss ständig nach Nahrung, Medikamenten, Ausrüstung und Trinkwasser suchen, um zu überleben, und dabei Horden von Untoten ausweichen. Es ist ein harter, aber befriedigender Spielablauf, der perfekt für Hardcore-Survival-Fans ist, die eine Herausforderung nicht scheuen.

Mein Fazit:Der Goldstandard für Hardcore-Survival. Wenn du dich nach Realismus, tiefgehenden Spielmechaniken und dem Druck des Permadeaths sehnst, dann ist dies die Apokalypse.

7. Sie sind Milliarden [Das beste Zombie-Spiel in Sachen Strategie und Basisbau]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels RTS-Überlebensspiel, Basisbau Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 (vollständig) Urheber Numantische Spiele Durchschnittliche Spielzeit ~20–40 Stunden Spielzeit; der Überlebensmodus ist endlos Was mir gefallen hat Spektakuläre Schwarmphänomene, intelligente Wirtschaft, gnadenloses „Ein Fehler = Game Over“

Suchst du nach dem besten Zombie-Spiel, das deine strategischen Fähigkeiten auf die Probe stellt? Dann Sie sind Milliarden Probier es mal aus! Zombie-Spiele im Tower-Defense-Genre gibt es wie Sand am Meer, aber Sie sind Milliarden ist definitiv eines der besten postapokalyptischen Spiele für Zombiefans, die auch Tower-Defense-Spiele, wenn nichtthe am besten.

In Sie sind Milliarden, kannst du deine Basis errichten Clash of Clans-Stil: Gestalte das Spiel nach deinen Vorstellungen, baue Verteidigungsanlagen auf und sammle Ressourcen auf der ganzen Karte, damit deine menschliche Kolonie gegen riesige Wellen untoter Feinde bestehen kann.

Zu den Vorteilen kommt hinzu, dass dieses Spiel auch bietet stilisierte Steampunk-Grafiken, zufällig generierte Karten und eine steile Lernkurve… und damit das perfekte Spiel für eingefleischte Zombie-Fans, die auf der Suche nach der nächsten spannenden Herausforderung sind, die es zu meistern gilt.

Mein Fazit: Brutale, wunderschöne RTS-Herausforderung. Ein einziger Fehltritt und deine Kolonie ist verloren – perfekt für Strategen, die das Risiko lieben.

8. Dying Light [Das beste Parkour-basierte Zombie-Action-Spiel]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Open-World-Action, Parkour-Survival Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~20 Stunden Hauptspiel; 35+ Stunden mit Nebeninhalten Was mir gefallen hat Flüssiger Parkour, Schrecken bei Tag und Nacht, actiongeladene Nahkämpfe

Dying Light ist eines der besten Spiele für Fans von Zombie- und Horror-Survival-Spielen. Ich habe dieses Spiel und seine Fortsetzung gespielt und muss sagen, dass nur wenige Zombie-Titel diesen schwer fassbaren, von Angst ausgelösten Adrenalinschub so gut vermitteln wie diese Serie.

Dank der Parkour- und Enterhaken-Mechaniken bietet „Dying Light“ eines der besten Open-World-Erkundungssysteme, die es in Videospielen gibt. Dank einer großartigen Geschichte und solider Grafik dürfte es den meisten Spielern schwerfallen, dieses Spiel aus der Hand zu legen, sobald sie einmal angefangen haben.

Wenn du eine bessere Grafik und verbesserte Spielmechaniken möchtest, kannst du spielen Dying Light 2 Erstens, da man dieses Spiel nicht unbedingt spielen muss, um die Geschichte zu verstehen. Dennoch empfehle ich wärmstens, mit Dying Light, vor allem, wenn du ein düstereres, schaurigeres Erlebnis bevorzugst.

Mein Fazit: Parkour und Panik in gleichem Maße. Schnell, flüssig und beängstigend – eine klare Empfehlung für Fans von Action-Horror.

9. Left 4 Dead 2 [Der beste Koop-Zombie-Shooter aller Zeiten]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Koop-FPS, Horde-Shooter Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit ~10 Stunden Spielzeit; hoher Wiederspielwert Was mir gefallen hat Chaos durch KI-Regie, perfekter 4-Spieler-Koop-Modus, legendäre Spezialinfizierte

Left 4 Dead 2ist das ein legendäres Koop-Meisterwerk, das sich auch im Vergleich zu modernen Zombie-Spielen noch immer sehen lassen kann. Ich werde nie vergessen, wie ich im ersten L4D zum ersten Mal einer Hexe begegnete und sie dann aus Neugier erschoss, bevor sie mich regelrecht vernichtete, während mein Team geschockt und hilflos zusah, wie ich schrie.

Der pure Schrecken Left 4 Dead Was bei mir und vielen anderen Spielern den Eindruck hinterließ, war genau das, was uns so gefesselt hat, und wir alle dachten, besser könnte es gar nicht mehr werden. Dann musste Valve natürlich das erste Spiel noch übertreffen – mit diesem absoluten Knaller, der Left 4 Dead 2. Es bietet bessere Kampagnen, eine größere Auswahl an Waffen und furchterregendere, einzigartige Zombies, gegen die man kämpfen und in PVP-Modi sogar selbst spielen kann.

Was mir an der „Left 4 Dead“-Reihe jedoch am besten gefällt, ist die Leidenschaft der Community. Selbst mehr als ein Jahrzehnt später spielt es immer noch rund 15,000 to 30,000 gleichzeitige Spieler auf Steam, ganz zu schweigen von Hunderten von Mods, die für Abwechslung und Spannung sorgen.

Mein Fazit: Zeitloses Koop-Chaos mit endlosem Wiederspielwert. Nach wie vor der Maßstab unter den Horde-Shootern für vier Freunde.

10. Pflanzen gegen Zombies [Das beste lockere Tower-Defense-Zombie-Spiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Tower Defense, lockere Strategie Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo DS, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2009 Urheber PopCap Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–12 Stunden Hauptgang Was mir gefallen hat Clevere Synergien zwischen den Pflanzen, perfekte Schwierigkeitskurve, spielerischer Charme

Als Nächstes steht das legendäre erste Spiel eines der beliebtes Tower-Defense-Spiel die besten Filmreihen aller Zeiten – Pflanzen gegen Zombies. Ich bin mir sicher, dass fast jeder Mensch auf der Welt es schon einmal gespielt hat, aber falls du es noch nicht kennst, empfehle ich dir wärmstens, es dir so bald wie möglich zuzulegen.

Im Gegensatz zu anderen Spielen auf dieser Liste, Pflanzen gegen Zombies enthält weder extreme Gewaltdarstellungen noch starke Horrorelemente. Stattdessen bietet es einen unterhaltsamen, lockeren Spielablauf, bei dem man lediglich die Horden von Untoten überleben muss, die auf den Rasen vordringen, indem man alle möglichen Pflanzen anpflanzt und diese die Zombies abwehren lässt.

Das klingt zwar fast zu einfach, aber dieses Spiel ist genial, wenn du einfach nur nach einem Ein cooles Zombie-Spiel mit Strategieelementen um sich die Zeit zu vertreiben. Es ist zudem sehr leicht zugänglich, da man es überall auf seinem iOS- oder Android-Gerät spielen kann.

Mein Fazit: Clever, charmant und einfach unwiderstehlich. Der perfekte Wahl für zwischendurch, der immer noch frisch wirkt.

11. Dead Space [Die besten Science-Fiction-Horrorfilme mit zombieähnlichen Gegnern]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Science-Fiction-Survival-Horror Plattformen PS3, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2008 Urheber EA Redwood Shores, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 12–15 Stunden Was mir gefallen hat Bedrückende Atmosphäre, strategische Zerstückelung, nahtloser Schiffsgrundriss

Dead Space ragt stolz aus der Die besten Weltraumspiele aller Zeiten, mit herausragende Elemente des Umwelt- und Körperhorrors das meiner Meinung nach für alle Fans des Zombie- und Horror-Genres unwiderstehlich ist.

Dead Space ist ein weiteres Remake eines beliebten Klassikers, das seinen Vorgänger in vielerlei Hinsicht deutlich übertrifft. Nicht nur die Grafik wurde in diesem Remake verbessert. Die Handlung entfaltet sich im Laufe des Spiels besser, die unheimliche Atmosphäre ist noch bedrückender, die Ladezeiten wurden optimiert und die Spielqualität ist insgesamt einfach besser als beim Original.

Dies ist das einzige Spiel auf der Liste, das im Weltraum spielt, und das Bewusstsein, in einer riesigen Metallkiste gefangen zu sein, die durch das pure Nichts treibt, während Weltraumzombies in der Nähe lauern, ist einer der besten thematischen Aufhänger, die man bei Survival-Horror-Titeln je erleben kann.

Mein Fazit: Bedrückender, chirurgisch präziser Horror, wie er im Buche steht. Eine originalgetreue Neuinterpretation, die noch schärfer, noch furchteinflößender und noch flüssiger ist.

12. Days Gone [Das beste Open-World-Survival-Abenteuer mit riesigen Horden]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Open-World-Action, Überleben Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–40 Stunden Was mir gefallen hat Abenteuerliche Radtouren, dynamische Horden, stimmungsvolle Oregon-Atmosphäre

Days Gone ist eines der am meisten unterschätzten Videospiele aller Zeiten und ist ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach den besten Action-Survival-Spielen auf dem Markt sind. Auch wenn es bei seiner Veröffentlichung nicht dieselbe Begeisterung wie andere PlayStation-Titel hervorgerufen hat, ist es in Wirklichkeit bei weitem nicht so schlecht, wie es die Kritiker dargestellt haben – ich habe es selbst von Anfang bis Ende durchgespielt.

In Days Gone… Die Zombie-Apokalypse hat bereits den Großteil der Menschheit ausgelöscht, und du kannst auf einem vollständig anpassbaren Motorrad erkunden, was übrig geblieben ist, während du unterwegs in alle möglichen typischen Überlebenskunststücke verwickelt wirst.

Natürlich ist dein individuell anpassbares Fahrzeug nicht das Einzige, was an diesem Spiel heraussticht. Abgesehen von der phänomenalen Atmosphäre, der Grafik, der Geschichte und der offenen Welt, Days Gone ist zudem eines der wenigen PS5 Zombie-Spiele die riesige Horden von Untoten zeigen und sehr gut vermitteln, wie es ist, sich ihnen ganz allein zu stellen.

Im Ernst, die Zombie-Horden (also die „Freaker“) in diesem Spiel sind kein Spaß.

Mein Fazit: Ein unterschätztes Spiel mit riesigen Horden und einer behaglichen Melancholie. Ideal, wenn du eine weitläufige, stimmungsvolle Open World suchst, die du in deinem eigenen Tempo erkunden kannst.

13. Call of Duty: Black Ops III [Der beste rasante FPS-Zombie-Modus]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels FPS, rundenbasierter Koop-Modus Plattformen PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber Treyarch, Activision Durchschnittliche Spielzeit Endlose Runden; Dutzende von Stunden pro Karte Was mir gefallen hat Erstklassiges Leveldesign, Easter Eggs, flüssiges Spielgefühl bei Bewegung und Schießen

Auf die Frage, was Call of Duty Wenn es um die Frage geht, welches Spiel den besten Zombie-Modus hat, gibt es eine eindeutige Antwort, auf die sich die überwiegende Mehrheit der COD-Spieler einig ist, und zwar Call of Duty: Black Ops III.

Fast alles über Call of Duty: Black Ops IIIDer Zombie-Modus des Spiels war einfach perfekt. Er bot die besten Karten, fantastische Waffen, eine fesselnde Handlung, flüssige, rasante Kämpfe aus der Ego-Perspektive und jede Menge coole Easter Eggs, die ihn von den üblichen Multiplayer-Zombie-Spielen abhoben.

Obwohl es schon fast ein Jahrzehnt alt ist, Call of Duty: Black Ops III – Zombies kann in Betracht gezogen werden eines der besten Multiplayer-Horrorspiele und Call-of-Duty-Titel aller Zeiten… und seine treue Fangemeinde und Modding-Community würden dem sicherlich zustimmen.

Mein Fazit: Chaos pur in jeder Runde. Elite-Karten, versteckte Überraschungen – verbringe deine Wochenenden damit, hohe Rundenzeiten zu jagen.

14. State of Decay 2 [Das beste Survival-Horror-Spiel zum Aufbau einer Community]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Open-World-Survival, Community-Management Plattformen Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Undead Labs, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Stunden pro Gemeinde Was mir gefallen hat Basisbau, die Spannung des permanenten Todes, Überlebensgeschichten

State of Decay 2: Juggernaut Edition verfeinert das Zombie-Survival-Konzept mit verbesserter Grafik, erweitertem Inhalt und flüssigerem Gameplay. Du leitest eine Gemeinschaft, suchst nach Ressourcen und errichtest Verteidigungsanlagen, während du dich unerbittlichen Bedrohungen durch Untote stellst.

Im Gegensatz zu Survival-Spielen, bei denen der PvP-Aspekt im Vordergrund steht, legt dieses Spiel den Schwerpunkt auf Strategie und Basisverwaltung, was es zu einem der Die besten Einzelspieler-Spiele für Zombie-Fans. Mit allen DLCs, einer neuen Karte und verbesserten Spielmechaniken bietet diese Edition das ultimative Überlebenserlebnis, egal ob du alleine spielst oder dich im Koop-Modus mit anderen zusammentust.

Mein Fazit: Community-Management trifft auf Zombie-Horror. Perfekt für Spieler, die Spaß am Aufbauen von Stützpunkten und an harten, dauerhaften Konsequenzen haben.

15. 7 Days to Die [Die beste Sandbox-Zombie-Survival-Spiel mit Schwerpunkt auf Handwerk]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Überlebens-Crafting, Voxel-Bau Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 (EA) Urheber Die Fun Pimps Durchschnittliche Spielzeit Hunderte von Stunden; 7-tägige Blutmondzyklen Was mir gefallen hat Umfassendes Crafting, zerstörbare Welt, furchterregende Horden-Nächte

7 Days to Die ist ein Ego-Perspektive-Spiel Survival-Horror-Spiel das umfangreiche Handwerkselemente, Ressourcenmanagement und ein intensives, anspruchsvolles Kampfsystem bietet, in dem du dein Können sowohl im Schusswaffen- als auch im Nahkampf unter Beweis stellen kannst, indem du Dutzende von Zombies niedermetzelst.

Nachdem ich ein paar Stunden mit dem Spiel verbracht habe, kann ich nur sagen, dass es ein absolutes Muss für DayZ Fans, die auch Bergbau, Handwerk, as 7 Days to Die weist in Bezug auf die Spielmechanik von Überlebensspielen einige Gemeinsamkeiten mit beiden Spielen auf.

Falls das noch nicht ausreicht, um Sie zu überzeugen, bedenken Sie, dass 7 Days to Die bietet neben einem optimierten Einzelspieler-Erlebnis auch einen Koop-Tower-Defense-Modus, sodass dir in diesem Spiel kaum der Spielinhalt ausgehen wird.

Mein Fazit: Basteln, sich wappnen, überleben – und dann auf den Blutmond hoffen. Ein tiefgehendes Sandbox-Spiel für Tüftler, die es lieben, tödliche Fallen zu bauen.

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Kooperativer Third-Person-Shooter, Schwarmtechnologie Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 (Inhalt zu den Nachwirkungen wird später ergänzt) Urheber Saber Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden Spielzeit; wiederholbare Episoden Was mir gefallen hat Bildschirmfüllende Horden, Klassenvorteile, weltumspannende Missionen

Der Film „World War Z“ war ein guter Zombie-Thriller, aber was Zombiefilme angeht, war er nicht unbedingt der Maßstab für das Genre. World War Z: Die Nachwirkungen, allerdings, ist weitaus vielversprechender als der Film, auf dem er basiert… und war bei seiner Veröffentlichung eine willkommene Überraschung.

World War Z: Die Nachwirkungen ist ein Koop-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, das Titeln wie Left 4 Dead 2 and Back 4 Blood, Dort kannst du dich entweder mit anderen Spielern zusammentun oder verschiedene Kampagnenkarten im Einzelspielermodus durchspielen, gegen unterschiedliche Zombie-Varianten kämpfen und auswählen, mit welchen Charakteren du spielen möchtest (das Spiel bietet derzeit über 30 Charaktere zur Auswahl).

Falls dir aus irgendeinem Grund keines der anderen Multiplayer-Spiele auf dieser Liste zusagt, solltest du diesem Spiel eine faire Chance geben.

Mein Fazit: Ein technisches Spektakel mit Schwarmintelligenz und Plug-and-Play-Koop. Die perfekte Wahl, wenn du kurze Spielrunden und jede Menge Abschüsse willst.

17. Dead Island 2 [Das beste moderne Zombie-Spiel mit Schwerpunkt auf Nahkampf]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Action-RPG mit Schwerpunkt auf Nahkampf Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Dambuster Studios, Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–25 Stunden Was mir gefallen hat Das F.L.E.S.H.-Gore-System, coole LA-Atmosphäre, lockerer Koop-Modus

Dead Island 2 hat damals einen der mitreißendsten Trailer veröffentlicht, die es je für ein Zombie-Spiel gab 2014 bevor es jahrelang unter dem Radar blieb. Dann, fast ein Jahrzehnt später, wurde das Spiel endlich veröffentlicht, und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass sich das lange Warten gelohnt hat.

Dead Island 1 war ein tolles Spiel, aber Dead Island 2 hat die Reihe auf ein ganz neues Niveau gehoben. Es bietet atemberaubende Grafik, eine unterhaltsame Handlung, eine bunte Charakterpalette, detailliertere Karten und eine ein rasantes Nahkampfsystem, das dein Blut in Wallung bringt während du dich durch die lebenden Toten kämpfst.

Diesfesselndes Ego-Shooter-Spiel Das hat mich definitiv zum Fan gemacht, und ich freue mich schon auf den nächsten Teil der „Dead Island“-Reihe. Ich drücke die Daumen, dass es bald erscheint 2035!

Mein Fazit: Sonnendurchflutete Splatter-Action mit knallharten Nahkämpfen. Schalt einfach mal ab (im übertragenen Sinne) und genieß den blutigen Spielplatz.

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Action-Adventure-Erweiterung Plattformen PS3, PS4, Xbox 360, Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2010 Urheber Rockstar San Diego, Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Eine Western-Variante des Zombie-Genres, augenzwinkernde Quests, Lasso + Untote

Manche Leute sagen, Zombies und Cowboys passen in einem Videospiel nicht zusammen, worauf ich nur sagen kann: Quatsch! Red Dead Redemptionhat uns nicht nur eine der besten Einzelspieler-Geschichten aller Zeiten beschert, sondern auch one einer der kultigsten Zombie-DLCs aller Zeiten in Altertumsalptraum.

Altertumsalptraum zeichnet sich als eines der die besten Abenteuerspiele für alle, die eine einzigartige Mischung aus westlicher Erzählkunst und Zombie-Survival-Gameplay suchen. Die fesselnde Geschichte, die abwechslungsreichen Spielmechaniken und die atmosphärische Kulisse machen es zu einem absoluten Muss für Fans beider Genres.

Mein Fazit: Ein gruseliger, verspielter Abstecher in den Wilden Westen. Kurz, stilvoll und dennoch einen Ritt wert.

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action, Komödie, als Zombie spielen Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2005 (Remaster 2021) Urheber Wideload Games, Aspyr Media Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Was mir gefallen hat Mechanik, bei der sich die Ansteckung in der Menge ausbreitet, Soundtrack, ausgelassenes B-Movie-Chaos

Dieser Titel ist das älteste Zombie-Spiel auf meiner Liste, aber es ist ein zeitloser Klassiker, der beweist, dass neuer nicht unbedingt besser bedeutet.

Klar, die Grafik ist ein bisschen veraltet und manche Spielmechaniken sind nicht ganz optimal, aber das macht es durch seinen albernen, übertriebenen Humor sowie einen unverwechselbaren Spielstil mehr als wett, der Hier kannst du einen Zombie steuern, statt einen langweiligen alten Menschen einfach nur versuchen zu überleben.

Willst du wissen, wie es sich anfühlt, eine unaufhaltsame Flut von gehirnfressenden Wahnsinnigen zu erschaffen und die Zombie-Apokalypse selbst auszulösen? Vergiss Zombie-Spiele mit menschlichen Hauptfiguren und hol dir Stubbs, der Zombie – Rebell ohne Pulsmal etwas anderes!

Mein Fazit: Herrlich albern, wunderbar anders. Führe die Horde an und genieße den Retro-Humor.

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Action-Roguelite, Bullet-Hell-Auto-Shooter Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Awesome Games Studio Durchschnittliche Spielzeit 10–20-minütige Läufe; stundenlanger Meta-Fortschritt Was mir gefallen hat Team-Synergien, ständige Verbesserungen, befriedigendes Auslöschen der Horde

Noch mehr Zombie-Überlebende ist ein Indie-Spiel im Early-Access-Stadium, das sowohl Fans des Zombie- als auch des Bullet-Hell-Genres anspricht. Hier kannst du ein Team knallharter Söldnercharaktere mit einzigartigen Verbesserungen und Synergien stärken, damit sie gegen unzählige Horden von Zombies bestehen können.

Diesein bemerkenswertes PC-Spiel bietet unbegrenzten Wiederspielwert und ist ein erstklassiges Action-Roguelike Das ist genau das Richtige für dich, wenn du lieber ein lockeres Spielerlebnis suchst, anstatt dich durch einige der komplizierteren, langatmigen Zombie-Spiele auf dieser Liste zu quälen.

Mein Fazit: Ein weiterer „One-More-Run“-Klassiker für Roguelite-Fans. Einfach zu beginnen, macht süchtig beim Optimieren.

21. Dying Light: Die Bestie [Die beste Zombie-Erweiterung für Adrenalinjunkies]

Unsere Bewertung 6.5

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Art des Spiels Erweiterung/DLC, Parkour-Action-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Techland Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–12 Stunden (je nach Art) Was mir gefallen hat Härtere Nächte, intelligentere KI, unerbittliche Verfolgungsjagden, die dein Repertoire auf die Probe stellen

Wenn es um pure, atemberaubende Spannung geht, Dying Light: Die Bestie treibt die Spielformel der Reihe auf erschreckende neue Höhen. Diese Erweiterung versetzt die Spieler in eine noch brutalere und dynamischere Version von Harran, in der die Infizierten schneller, tödlicher und weitaus gnadenloser sind. Beim Überleben geht es nicht mehr nur ums Weglaufen – es kommt darauf an, Geschwindigkeit, Tarnung und blitzschnelle Entscheidungen zu meistern.

Aufbauend auf den zentralen Parkour- und Kampfsystemen von Dying Light, Das Biest schafft eine düsterere, wildere Atmosphäre. Die Verfolgungsjagden bei Nacht sind unerbittlicher, die Gegner-KI ist intelligenter, und die Welt wirkt lebendiger – und gefährlicher – als je zuvor. Ob du nun über Dächer kletterst, um der Verfolgung zu entkommen, oder in Gassen verschwindest, um provisorische Waffen zu basteln – die Spannung lässt nie nach.

Das ist nicht nur ein DLC, sondern eine vollwertige Weiterentwicklung von Dying Light– ein Spiel, das selbst erfahrene Spieler dazu herausfordert, ihre Überlebensstrategien zu überdenken. Es belohnt Kreativität, Mut und Präzision. Wenn du dich nach actiongeladenem Zombie-Chaos mit filmischem Flair sehnst, Das Biest ist deine nächste Prüfung für Geschicklichkeit und Nervenstärke.

Mein Fazit: Eine brutale, atemberaubende Erweiterung, die Beweglichkeit, Präzision und Mut belohnt. Perfekt für Spieler, die sich nach einer härteren, filmischeren Variante von Techlands Zombie-Parkour-Formel sehnen.

Zombie-Spiele, auf die man 2026 gespannt sein darf

Die Untoten sind dabei, unsere PC- und Konsolenbildschirme zu erobern, und diese kommenden Zombie-Spiele sorgen bei Fans von Survival- und Horrorspielen für große Begeisterung. Hier sind die Titel, auf die ich mich besonders freue:

Die Mitternachtswanderer – Verspricht eine spannende Mischung aus Schleich- und Plünderaktionen, mit nächtlichen Überfällen, die jede Begegnung zu einem nervenaufreibenden Kampf ums Überleben machen könnten.

– Verspricht eine spannende Mischung aus Schleich- und Plünderaktionen, mit nächtlichen Überfällen, die jede Begegnung zu einem nervenaufreibenden Kampf ums Überleben machen könnten. Resident Evil: Requiem – Eine frische Interpretation der klassischen Serie, die die gewohnte Spannung und die furchterregenden Kreaturen bietet, die wir von ihr kennen, nun mit moderner Grafik und modernem Gameplay.

– Eine frische Interpretation der klassischen Serie, die die gewohnte Spannung und die furchterregenden Kreaturen bietet, die wir von ihr kennen, nun mit moderner Grafik und modernem Gameplay. John Carpenters „Toxic Command“ – Das sieht nach einem chaotischen, filmreifen Horrorerlebnis aus, das radioaktive Zombies mit hochspannenden Kämpfen verbindet – genau das Richtige für Adrenalinjunkies.

Diese bevorstehenden Veröffentlichungen versprechen neue Nervenkitzel und schaurige Abenteuer für Zombie-Spiel-Fans auf der ganzen Welt – 2026 Das sieht nach einem blutigen Jahr aus!

Mein Gesamtfazit zu den besten Zombie-Spielen

Wenn du dich heute in das Zombie-Genre stürzen möchtest, mangelt es auf den verschiedenen Plattformen nicht an Nervenkitzel rund um die Untoten. Von spannendem Überlebenskampf bis hin zu storygetriebenem Horror – hier findest du den richtigen Einstieg für dein nächstes Apokalypse-Abenteuer.

Für Fans von Open-World-Multiplayer-Survival-Spielen → DayZ. Plündere, baue und überlebe in einer riesigen Welt, in der jede Begegnung deine letzte sein könnte. Perfekt für Spieler, die den Reiz des Unvorhersehbaren und spontaner PvP-Kämpfe lieben.

→ DayZ. Plündere, baue und überlebe in einer riesigen Welt, in der jede Begegnung deine letzte sein könnte. Perfekt für Spieler, die den Reiz des Unvorhersehbaren und spontaner PvP-Kämpfe lieben. Für Adrenalinjunkies, die Parkour und Kampfsport lieben → Dying Light. Seine flüssigen Bewegungen, die Tag-Nacht-Zyklen voller Schrecken und die intensiven Nahkämpfe machen jeden Durchlauf zu einem atemberaubenden Erlebnis.

→ Dying Light. Seine flüssigen Bewegungen, die Tag-Nacht-Zyklen voller Schrecken und die intensiven Nahkämpfe machen jeden Durchlauf zu einem atemberaubenden Erlebnis. Für Fans von Strategie- und Aufbauspielen → Sie sind Milliarden. Plane, verteidige dich und überlebe Wellen von Untoten in diesem brutalen Echtzeit-Strategiespiel, das umsichtiges strategisches Denken und Weitsicht belohnt.

→ Sie sind Milliarden. Plane, verteidige dich und überlebe Wellen von Untoten in diesem brutalen Echtzeit-Strategiespiel, das umsichtiges strategisches Denken und Weitsicht belohnt. Für storybasierte, emotionale Erlebnisse → The Last of Us Part II. Eine erschütternde Geschichte mit atemberaubender Grafik und Stealth-Kampfmechaniken, die dich in eine zutiefst menschliche Überlebensgeschichte eintauchen lässt.

→ The Last of Us Part II. Eine erschütternde Geschichte mit atemberaubender Grafik und Stealth-Kampfmechaniken, die dich in eine zutiefst menschliche Überlebensgeschichte eintauchen lässt. Für Liebhaber klassischer Survival-Horror-Spiele → Resident Evil 2. Meisterhaft neu aufgelegt mit furchterregenden Gegnern, raffinierten Rätseln und einer spannungsgeladenen Atmosphäre, die auch heute noch überzeugt.

→ Resident Evil 2. Meisterhaft neu aufgelegt mit furchterregenden Gegnern, raffinierten Rätseln und einer spannungsgeladenen Atmosphäre, die auch heute noch überzeugt. Für lockere, unterhaltsame Zombie-Abwehr → Pflanzen gegen Zombies. Ein unbeschwertes Tower-Defense-Spiel mit cleveren Spielmechaniken und endlosem Wiederspielwert – perfekt, wenn man mal eine Pause von spannungsgeladenen Horrorspielen braucht.

Ganz gleich, welche Art von Untoten-Abenteuer du bevorzugst – diese Spiele sorgen garantiert für Nervenkitzel, egal ob du dich anschleichst, strategisch vorgehst oder vor der Horde davonrennst.

Häufig gestellte Fragen