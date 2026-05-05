Die 13 besten „Resident Evil“-Spiele im Jahr 2026: Betreten Sie die Survival Zone

Haftungsausschluss:Dieser Artikel ist Teil von Enebas Resident Evil-Woche. Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil: Requiem“, erscheint am 27. Februar, und da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir uns ebenfalls daran beteiligen. Freut euch auf weitere Rezensionen, ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.

Das BesteResident Evil Diese Spiele treffen einen wie eine Panikattacke in Zeitlupe. Man hört ein Knarren, dreht sich zu spät um – und schon ist einem etwas direkt vor der Nase. Ich habe „Outbreak“, die Remakes und das ganze herrliche Chaos durchgespielt, das Capcom sich ausgedacht hat – und die Spannung ist immer noch da.

Diese Serie ist Survival-Horror in seiner reinsten Form. Enge Gänge, Pech beim Inventar und der Nervenkitzel, einen Kampf gerade so zu überstehen. Keine andere Spielereihe schafft es so gut, diese Mischung aus Angst und Kontrolle einzufangen.

Ich habe die Highlights aufgelistet – die Legenden, die Kuriositäten, die absoluten Must-Plays. Schnapp dir deine Kräuter. Es geht los.

Unsere Top-Auswahl der besten Resident-Evil-Spiele

Die Besten im Ranking Resident Evil Spiele? Ehrlich gesagt, das ist schwer. Jedes Spiel der gesamten Reihe hat etwas, das es unvergesslich macht. Die meisten Spiele bieten puren Survival-Horror, eine spannende Geschichte oder knallharte Horror-Nervenkitzel. Hier sind die TOP 5 dieser gruseligen Reihe:

Resident Evil 4 Remake (2023) – Capcoms neu interpretiertes Meisterwerk schafft den perfekten Spagat zwischen Action und Horror. Es bewahrt den Charme des Originals und schärft gleichzeitig jeden Kampf, jeden Schreckmoment und jede Szenerie für ein modernes Publikum. Resident Evil 2 Remake (2019) – Die Rückkehr von Leon und Claire nach Raccoon City ist zugleich nostalgisch und furchteinflößend. Die überarbeitete Grafik, der Sound und das Tempo machen dieses Spiel zu einem der fesselndsten Survival-Horror-Erlebnisse, die je geschaffen wurden. Resident Evil Remaster (2015) – Diese Neuauflage des Originalspiels von 1996 beweist, dass zeitloses Design niemals an Aktualität verliert. Sie hat die unheimliche Atmosphäre des Anwesens modernisiert, ohne dabei die Spannung und das Geheimnisvolle zu verlieren, die die Serie so legendär gemacht haben.

Aber Moment mal.In dieser Rangliste gibt es noch viel mehr Spiele. Die restlichen Spiele findest du weiter unten. Übrigens,Remake-Titel are Einzelspiele die man alleine spielen kann.

Die 13 besten „Resident Evil“-Spiele im Ranking: Die besten Survival-Horror-Spiele aller Zeitene

Kommen wir also ohne Umschweife zu meiner Rangliste und meinen Rezensionen. Als langjähriger Fan dieser makabren Serie hoffe ich, dass ich mit dieser Rangliste bei anderen Fans den richtigen Ton treffe.

Und für Neulinge? Nun, es ist Zeit für euer nächstes Abenteuer.

1. Resident Evil 4 Remake [Das beste Resident-Evil-Spiel insgesamt]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive, Action-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden für die Hauptgeschichte, länger mit Nebeninhalten und dem „Mercenaries“-Modus Am besten geeignet für Fans, die sich die perfekte Mischung aus Horror und Action wünschen Was mir gefallen hat Perfektes Spieltempo, flüssige Kämpfe, ausgefeiltes Leveldesign, verbesserte KI, intelligenteres Ressourcenmanagement, neue Spannungsebenen bei jeder Begegnung

Dieser Titel ist einer der Die besten Horrorspieleaus gutem Grund.Resident Evil 4 Remake ist ein absolutes Meisterwerk unter den Remakes, das einem der beliebtesten Titel der Resident EvilReihe.Als Leon Kennedy spielen In einem unheimlichen europäischen Dorf zu sein, ist genauso spannend wie 2005. Die atemberaubende moderne Grafik und das flüssige Gameplay werden dich fesseln.

The überarbeitete Grafik und flüssige Steuerung verleihen dem Erlebnis eine neue Dimension. Die Kampfmechanik, die Angst, Leons Humor und neue Nebenquests Hier fühlt sich jeder Treffer anders an. Das Spiel bietet eine 93 Metacritic-Bewertung. Außerdem hat es eine „Überwältigend positiv„Bewertung auf“ Dampf. Ich glaube,Kampf-Fansund Neulingeauf der Suche nach einem ausgewogenen Spiel würde mir gefallen.

Mein Fazit: Resident Evil 4 Remake Jeder Schuss sitzt. Das Tempo, die Spannung, der Kampfablauf – alles sitzt perfekt. Das Spiel bleibt dem Original treu, spielt sich aber so, wie es sich für einen modernen Action-Horror gehört. Man spürt jede Abwehr, jede knappe Situation, jeden Kampf ums Überleben. Es ist der Maßstab dafür, wie man einen Klassiker neu auflegt, ohne dabei seine Seele zu verlieren.

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2. Resident Evil 2 Remake [Beste Geschichte und beste Atmosphäre der Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden pro Kampagne, für beide Charaktere etwa doppelt so viel Am besten geeignet für Spieler, die Spannung, eine tiefgründige Handlung und filmreifen Horror suchen Was mir gefallen hat Perfektes Tempo, unheimliches Sounddesign, zwei Spielkampagnen, ausdrucksstarke Grafik, präzise Schießmechanik, die Rückkehr von Mr. X

Wie oft kommt es vor, dass ein ein großartiges Survival-Horror-Spiel sich so perfekt neu zu erschaffen, dass es sich gleichzeitig vertraut und bahnbrechend? DeshalbResident Evil 2 Remake hat seinen Platz verdient. Du spielst als Leon und Claire und besuche das furchterregende Racoon City. Diese Umgebung wirkt lebendig, jeder Flur ist voller Spannung. Die miteinander verflochtenen Geschichten von Leon und Claire den Deal unter Dach und Fach bringen.

The überarbeitete Grafiken Lassen Sie jedes Detail zur Geltung kommen: von der unheimlichen Beleuchtung bis hin zu den grotesken Zombies. Die Die Third-Person-Perspektive verleiht dem Gameplay einen modernen Touch ohne dabei seine Survival-Horror-Wurzeln zu verleugnen. Und das Stimmung? Tötet. Ich glaube,handlungsorientiertGamer undRätselfreunde Das wird dir gefallen.

Mein Fazit: Resident Evil 2 Remake ist das Paradebeispiel dafür, wie man Horror neu erfindet, ohne dabei seine Seele zu verlieren. Die Polizeiwache wirkt lebendig (und scheint es auf einen abgesehen zu haben). Jeder Flur ist von Angst durchdrungen, jede Begegnung fühlt sich wie ein gezielter Schachzug an. Es ist langsamer, bedrückender und weitaus psychologischer als RE4, aber genau das macht den Film erst so eindringlich. Ein Meisterwerk des Horrorgenres, das beweist, dass Atmosphäre immer noch mehr Wirkung entfalten kann als Feuerkraft.

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3. Resident Evil – Remake [Der Albtraum, mit dem alles begann]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Survival-Horror (feste Kamera, rätselbasiert) Plattformen GameCube Erscheinungsjahr 2002 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für den ersten Durchgang, länger bei alternativen Routen/Schwierigkeitsgraden Am besten geeignet für Spieler, die sich den klassischen Horror in einer Villa mit verbesserter Grafik und noch mehr Spannung wünschen Was mir gefallen hat „Crimson Heads“ legt die Messlatte höher: knappe Ressourcen, vielschichtige Rückblenden, Verteidigungsgegenstände, flüssige Rätsel, verbesserte Grafik und Sound, mehrere Charakterrouten, starker Wiederspielwert

Lass mich nur sagen, dass Resident Evil – Remake ist ein echter Nervenkitzel. Eine perfekte Mischung aus Nostalgie und Schrecken. Das ist nicht nur eine aufgepeppte Neuauflage des Klassikers von 1996, sondern eine komplette Neuinterpretation, die einem den Atem raubt. Als Chris oder Jill Valentine spielen… landest du in der Spencer-Villa auf einer Rettungsmission, die sich zu einem regelrechten Albtraum entwickelt.

Es ist ein Crashkurs in Survival-Horror-Spielemit einemeine Geschichte, die einen in ihren Bann zieht. Weiter mit Ihrer Resident EvilReise? DieBildmaterial und dieerweiterte Hintergrundgeschichte sind ein absolutes Muss. Die feste Kameraeinstellungen and elegantes Design sind die Hommage, auf die OG-Fans gewartet haben. Es ist keine Überraschung, dass das Spiel auf über 7 verschiedene Plattformen und wird oft als eines der besten Videospiel-Remakes aller Zeiten bezeichnet.

Mein Fazit: Resident Evil (2002) setzt nach wie vor Maßstäbe im Survival-Horror-Genre. Der Grundriss des Anwesens ist ein Meisterwerk der Spannung – elegant, bedrückend und gnadenlos. Bei jeder Entscheidung spürt man den Druck, vom Speichern bis zum Schießen. Das Spiel schert sich nicht um aktuelle Trends beim Spieltempo oder moderne Aufpolierung. Es will einfach nur zusehen, wie man ins Schwitzen kommt.

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4. Resident Evil 7: Biohazard [Der First-Person-Neustart, der die Angst zurückbrachte]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 (Remaster der Neuverfilmung von 2002) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 9–11 Stunden für die Hauptgeschichte, länger mit DLC Am besten geeignet für Spieler, die sich nach unverfälschtem, fesselndem Horror aus der Ego-Perspektive sehnen Was mir gefallen hat Beunruhigende Begegnungen mit der Familie Baker, klaustrophobisches Design, fesselnde Perspektive, düstere Atmosphäre, rasantes Tempo, begrenzte Ressourcen, packende Bosskämpfe

Das istein erstklassiges Ego-Shooter-Spiel das führte dazu, dass Resident Evil Die Serie kehrt zu ihren furchterregenden Wurzeln zurück. Sie rangiert ganz oben auf der Liste, weil sie die Horror-Atmosphäre so brillant einfängt. Du spielst Ethan Winters, auf der Suche nach deiner Frau in dem unheimlichen, verfallenen Haus der Familie Baker. Durch die Ich-Perspektive hat man das Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein. Es ist sehr intensiv.

Dieses Spiel hat auf Metacritic aus gutem Grund eine Bewertung von 86 erhalten. Es ist ein der ideale Einstieg, wenn du noch Anfänger bist zur Serie. Die Mischung aus Ressourcenmanagement, bedrückende Atmosphäre und eine abgedrehte Erzählweise macht es unvergesslich. Neue Spieler kann direkt loslegen, während langjährige Fanswird das liebenAnspielungen auf Klassiker Resident Evil Spielelemente.

Mein Fazit: Resident Evil 7: Biohazard ist Panik in der Ego-Perspektive. Das Baker-Haus ist eine schimmelige Todesfalle, in der jedes Geräusch wie eine Warnung wirkt. Man schlägt sich mit Munition und Nerven durch, immer nur einen Fehler von der Katastrophe entfernt. Es ist ekelerregend, spannungsgeladen und unvergesslich – der Moment Resident Evil erinnerte sich daran, wie sich Angst eigentlich anfühlt.

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5. Resident Evil Village [Gothic-Chaos mit Reißzähnen, Waffen und Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive, Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Hauptgeschichte, länger mit DLC und Erkundung Am besten geeignet für Spieler, die abgedrehte Schauplätze, heftige Schreckmomente und rasantes Tempo lieben Was mir gefallen hat Abwechslungsreiche Atmosphäre, packende Schusswechsel, schrullig-sympathische Bösewichte, wunderschöne Umgebungen, rasantes Tempo, eine Mischung aus Kämpfen und Erkundung, solide Leistung auf allen Plattformen

Resident Evil Village ist, als würde man in das abgedrehteste Märchen aller Zeiten eintauchen. Du bist wieder Ethan Winters, direkt nach dem Chaos von RE7: Biohazard. Nun bist du in diesem gotischen Albtraum von einem Dorf gefangen. Es hat einfach alles: Vampire, Werwölfe, gruselige Puppen und legendäre Bösewichte. Ich bin so vielen verschiedenen Gegnern begegnet. Diese Unvorhersehbarkeit hat die Spannung und die Aufregung wirklich aufrechterhalten.

Die Mischung ausErkundung, Schießereien und wahnsinnige Bosskämpfe hat mich an den Bildschirm gefesselt. Das Die Action ist intensiv, der Horror ist real,und dieSpielelementesind genau richtig.RE Village hat sich weltweit über 10 Millionen Mal verkauft und ist eines der die meistverkauften Titel in der Reihe. Dieses Exemplar ist ein absolutes Muss für Fans von Action-Adventures mit einer kleinen Besonderheit.

Mein Fazit: Resident Evil Village ist Chaos, verpackt in Luxus. Man schreitet in ein Märchen hinein und sieht dann zu, wie es von innen heraus verrottet. Die Schießereien knallen, die Monster übertreiben maßlos, und der Ton schwankt ohne jede Verzögerung zwischen Gothic und Wahnsinn. Es ist maßlos, gewalttätig und weiß das auch ganz genau.

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6. Resident Evil HD Remaster [Der ursprüngliche Albtraum, zur Perfektion geschliffen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Survival-Horror (feste Kamera, rätselbasiert) Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 (Remaster der Neuverfilmung von 2002) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für den ersten Durchgang, länger bei alternativen Routen/Schwierigkeitsgraden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach dem puren Schrecken der Villa mit modernem Schliff sehnen Was mir gefallen hat „Crimson Heads“ legt die Messlatte höher: knappe Ressourcen, vielschichtige Rückblenden, Verteidigungsgegenstände, flüssige Rätsel, verbesserte Grafik und Sound, mehrere Charakterrouten, starker Wiederspielwert

Resident Evil HD Remaster ist eine großartige Möglichkeit, das Spiel zu erleben, mit dem alles begann. Es handelt sich um eine überarbeitete Version des legendären Remakes aus dem Jahr 2002, sodass du eine atemberaubende moderne Grafik und flüssigeres Gameplay bekommst. Du bist wieder in der Spencer-Villa, wo du Rätsel, knappe Munition und Gegner unter einen Hut bringen musst. Ich werde nie vergessen, wie ich versucht habe, mich an einem Zombie vorbeizuschleichen, den ich für „tot“ hielt, nur damit er sich in dem Moment auf mich stürzte, als ich ihm den Rücken zudrehte.

Es ist ein raffiniertes Survival-Horror-Erlebnis, das perfekt geeignet ist für neue Spieler. Dieaktualisierte Steuerelemente es zugänglich machen, während das Die Atmosphäre hält einen in Atem.JederDie Wahl ist entscheidend während man durch stockdunkle Gänge schleicht oder sich die Munition für den allerletzten Moment aufspart. Wenn du neugierig auf die Wurzeln des Genres, das ist deinGlücksticket. Fans dieses ganz besonderen Survival-Horror-Stils suchen oft nach Top-Spiele wieGequälte Seelen 2 um moderne Interpretationen dieser klassischen Spielmechaniken zu erleben.

Mein Fazit: Resident Evil Remaster beherrscht das Genre nach wie vor. Das Anwesen ist ein Labyrinth, das von einem Sadisten erbaut wurde, die Kamera hasst dich, und jeder Zombie fühlt sich wie eine persönliche Bedrohung an. Du beginnst selbstbewusst, endest paranoid und liebst jede elende Sekunde davon. Es ist straff, grausam und cleverer als die meisten Horrorspiele, die seitdem erschienen sind.

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7. Resident Evil 3 [Ideal für den puren Adrenalinkick]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive, Action-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 (Neuverfilmung von „Resident Evil 3: Nemesis“, 1999) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptstory, länger bei höheren Schwierigkeitsgraden und Sammelobjekten Am besten geeignet für Horrorfans, die Action bevorzugen und sich spektakuläre Szenen, Verfolgungsjagden mit Endgegnern und rasante Schießereien wünschen Was mir gefallen hat Jills Charakterisierung, präzise Schüsse, perfektes Timing beim Ausweichen, Grafik der RE Engine, rasantes Tempo, die Atmosphäre in der Innenstadt von Raccoon City, aggressive Bosskämpfe, starker Soundmix

Resident Evil 3 ist wie eine Achterbahnfahrt durch die Apokalypse von Raccoon City. Du bist Jill Valentine, Zombies ausweichen, Rätsel lösen und ständig von Nemesis verfolgt werden. Dein schlimmster Feind in Gestalt einer Biowaffe. Der Typ macht nicht nur Angst, er ist auch unberechenbar. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er durch die Tür eines Schutzraums stürmte. Ich bin noch nie in einem Spiel so schnell gerannt.

TheSchrittfrequenzist unerbittlich,Das hält dich von Anfang bis Ende in Atem. Dieverbesserte Grafik die Zerstörung der Stadt anschaulich machen, und die fast gameplay macht es zu einem Nervenkitzel für Action-Fans.Es istkürzer, aber actionreicher als andere RE-Titel. Es hat über 68.000 Bewertungen auf Steam (82 % positiv) und wurde sogar für den Titel „PlayStation-Spiel des Jahres“ nominiert.

Mein Fazit: Resident Evil 3 Es läuft, als wäre es zu spät für seine eigene Apokalypse. Jills Sprint, der „Perfect Dodge“, der ständige Druck – es ist ein knackiger, selbstbewusster Action-Horror-Lauf, der keine Verschnaufpause zulässt. Ja, es ist schlank gehalten und verzichtet auf einige bei Fans beliebte Elemente, aber die Kämpfe von Moment zu Moment sind der Hammer. Nemesis ist weniger Sandkasten-Horror als vielmehr eine Event-Kanone – und sorgt trotzdem für Nervenkitzel, wenn es losgeht.

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8. Resident Evil 4 (2005) [Das Spiel, das den modernen Action-Horror erfunden hat]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive, Action-Shooter Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch (HD-/Port-Versionen) Erscheinungsjahr 2005 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden, länger mit „Separate Ways“ und „Mercenaries“ Am besten geeignet für Spieler, die präzises Schießen, die Kontrolle über die Menge und unerbittliche Standardsituationen suchen Was mir gefallen hat Lasergenauigkeit, Crowd Control durch Betäubungskicks, brillantes Kampfdesign, ausgewogenes Upgrade-System, rasantes Spieltempo, die Furcht vor dem Regenerator, das „Händler/Aktentasche“-Meta, der legendäre Dorf-Auftakt

Resident Evil 4 Da hat es bei mir Klick gemacht. Du bist Leon Kennedy Man wird in ein gruseliges Dorf in Spanien geschickt, um die Tochter des Präsidenten zu retten, und alles gerät völlig aus den Fugen. Die Dorfbewohner sind der pure Albtraum. Die Endgegner sind wahnsinnig. Es ist, als wolle das Spiel einem den Atem rauben. Hinter jeder Ecke, bei jeder Begegnung heißt es: kämpfen oder sterben.

Mit diesem Spiel wurde die Kultfigur eingeführt Schulterkamera. DieDie Schusswechsel fühlen sich so flüssig an, stellt es für einen der Die besten TPS-Spiele, and Deine Waffen verbessern macht so viel Spaß. Es ist Old-School, wirkt aber legendär. Metacritic hat ihm eine 93 und es wurde über 13 Millionen Exemplare. Mit einer für seine Zeit bahnbrechenden Handlung ist dies der Teil, in dem Leon seinen Platz als einer der coolsten Hauptcharaktere der Serie festigt.

Mein Fazit: Resident Evil 4 Das ist der Moment, in dem Action und Horror sich die Hand reichten und beschlossen, dir wehzutun. Der Blitzangriff auf das Dorf hat es immer noch in sich, der Aktenkoffer verwandelt das Plündern in Tetris, und der Kampfablauf belohnt kühle Köpfe und präzise Schüsse. Suplexes, Roundhouse-Kicks, Regeneratoren, die dir ins Ohr keuchen – alles sitzt. Nach wie vor der Maßstab, den alle anstreben.

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9. Resident Evil 5 [Das Koop-Spiel, das die Fangemeinde spaltete]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Action-Horror aus der Third-Person-Perspektive, Koop-Shooter Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2009 (Direkte Fortsetzung von Resident Evil 4) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Hauptstory, länger im Koop- und im „Mercenaries“-Modus Am besten geeignet für Spieler, die actionreiches Gameplay und chaotische Koop-Schießereien suchen Was mir gefallen hat Mitreißende Schießmechanik, reaktionsschnelle Partner-KI im Koop-Modus, lohnende Waffen-Upgrades, spektakuläre Action-Szenen, hervorragender Wiederspielwert, filmreife Inszenierung

Resident Evil 5 Hier trifft Action auf Survival-Horror, und der Koop-Modus sorgt für eine bahnbrechende Neuerung. Du spielst als Chris Redfield Gemeinsam mit Sheva Alomar. Bekämpfe Biowaffen in Afrika mit intensiven Schießereien und kniffligen Rätseln. Die Grafik war für 2009 bahnbrechend und hat bis heute nichts von ihrer Qualität eingebüßt. Bei einer Mission habe ich meinen Kumpel angebrüllt, er solle mich decken, während ich eine Horde bekämpfte. Ich hatte noch nie so viel Spaß im Koop-Modus.

RE5 Es wurden über 14 Millionen Exemplare verkauft, und das ist nicht verwunderlich. Die Entwickler haben den Action-Aspekt in diesem Teil perfekt umgesetzt, und der hohe Wiederspielwert kommt bei vielen verschiedenen Spielertypen gut an. Die Mischung aus intensiven Kämpfen, Teamwork und legendären Gegnern macht es zu einem absoluten Muss.

Mein Fazit: Resident Evil 5 „Trades“ setzt voll auf Feuerkraft – und das ganz ohne Scham. Es ist schweißtreibend, laut und darauf ausgelegt, zwei Abzüge gleichzeitig zu betätigen. Das Koop-System verwandelt Panik in Teamwork, die Kämpfe haben echtes Gewicht und die Action-Sequenzen sind im Blockbuster-Stil. Es ist nicht gruselig, aber es ist ein Wahnsinns-Erlebnis – pures, muskelbepacktes Chaos in einer Serie, die endlich richtig aufdreht.

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10. Resident Evil 0 [Das Prequel mit zwei Gehirnen und einem Inventar]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Art des Spiels Survival-Horror (Zwei-Charakter-System, feste Kamera) Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, GameCube, Switch Erscheinungsjahr 2002 (Vorgeschichte zu Resident Evil, 1996) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Hauptstory, länger für Durchläufe mit höheren Schwierigkeitsgraden Am besten geeignet für Spieler, die sich die klassische Spannung von Resident Evil mit einem einzigartigen Partnersystem wünschen Was mir gefallen hat Charakterwechsel in Echtzeit, eindringliche Atmosphäre, fesselnde Rätsel, Zugsequenz, detailreiche Umgebungen, spannendes Inventarmanagement, klassischer Stil

Ein echter Geheimtipp für alle, die es lieben, den Ursprüngen des Chaos auf den Grund zu gehen. In Resident Evil Zero, Du bist Rebecca Chambers und arbeitest mit dem ehemaligen Sträfling Billy Coen zusammen . Gemeinsam stellt ihr euch Horden von abartigen Kreaturen und deckt dabei die schmutzigen Geheimnisse von Umbrella auf. Die Mechanik zum Charakterwechsel macht Spaß und ist genial. Ich fand es toll, Rätsel zu lösen, indem ich zwischen den beiden hin- und herwechselte.

Es ist perfekt für Fans von Lore. Die Grafik ist für ihre Zeit solide, und das Gameplay ist für einen Titel aus dem Jahr 2002 gar nicht schlecht. Selbst nach all den Jahren zieht das Spiel immer noch Spieler an – mit einem Steam-Spitzenwert von über 3.100 Spielern. Probiert es doch mal aus, wenn Sie möchten tiefer eintauchenin derREUniversum. Puzzle-Fans und diejenigen, die gerne Retro-Flair kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Mein Fazit: Resident Evil 0 ist Survival-Horror der alten Schule mit einer fiesen Ader. Die Steuerung von zwei Charakteren und einem gemeinsamen Inventar fühlt sich gleichzeitig genial und grausam an. Die Eröffnungsszene im Zug ist der Höhepunkt der Spannung – beengt, stilvoll und bösartig. Später gerät das Spiel durch Wiederholungen etwas ins Stocken, aber wenn es zuschlägt, ist es ein Klassiker. Resident Evil: peinlich, clever und stressig.

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11. Resident Evil: Revelations [Überleben auf See mit Raid-Modus-Haken]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Survival-Horror (episodischer Aufbau, Third-Person-Perspektive) Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U, Switch Erscheinungsjahr 2012 (Original für Nintendo 3DS, HD-Version 2013) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden für die Kampagne, im Raid-Modus deutlich länger Am besten geeignet für Fans, die sich die klassische RE-Spannung mit moderner Steuerung und einem grindfreundlichen Nebenmodus wünschen Was mir gefallen hat Die Atmosphäre auf der „Queen Zenobia“, die knappe Munitionsversorgung, das Tempo der Episoden, das Risiko-Ertrags-Verhältnis des Genesis-Scanners, die markanten Boss-Designs, der Fortschrittszyklus im Raid-Modus, die hervorragende Tonqualität und die flüssige HD-Steuerung

Resident Evil Revelationsist ein echter Ritt an Bord der verwunschenen Queen Zenobia (Schiff) mit Jill Valentine . Das Episodenformat fühlt sich an, als würde man eine Thriller-Serie am Stück verschlingen. Das Erkunden der unheimlichen Gänge des Schiffes, das Lösen von Rätseln und das Aufdecken seiner dunklen Geheimnisse haben mich daran erinnert, warum dieses Spiel aus der Reihe heraussticht: Es macht einem Angst, weckt aber gleichzeitig genug Neugier, um weiterzuspielen.

Raid-Modus ist pures Adrenalin. Es ist rasant, actionreich und bietet die Möglichkeit zum erneuten Spielen Missionen, ohne dass die Geschichte einen ausbremst. Die Geisterschiff Die Kulisse in diesem Film ist auch etwas ganz Besonderes. Sie ist definitiv verleiht der Atmosphäre und dem Ambiente eine besondere Note für einen Schreck. Die Fans lieben die Mischung aus Wurzeln des Survival-Horrors with moderne Spielmechaniken. Jill Valentine Fans, lasst euch das nicht entgehen.

Mein Fazit: Offenbarungen Es sperrt dich in einen luxuriösen Sarg und überlässt das Reden dem Ozean. Das Schiff knarrt, die Vorräte gehen zur Neige, und der Scanner fordert dich heraus, stillzustehen, wenn du es besser nicht tun solltest. Die Kampagne ist ein solider Rückblick auf alte Zeiten; der Raid-Modus ist der Clou – schnell, fesselnd, perfekt für nächtliche Spielrunden. Klassische Beklemmung, moderner Spielspaß.

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12. Resident Evil: Code Veronica [Klassische Brutalität mit Claire und Chris]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Third-Person-Perspektive, rätselbasiert Plattformen Dreamcast, PS2 (Code: Veronica X), GameCube (X), PS3 (HD X), Xbox 360 (HD X), PS4 (X) Erscheinungsjahr 2000 (Original auf Dreamcast, erweiterte Version „Code: Veronica X“ 2001, HD-Neuauflage 2011) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden, länger, wenn man alles gründlich durchspürt oder höhere Schwierigkeitsgrade anstrebt Am besten geeignet für Fans, die sich nach der klassischen „Resident Evil“-Herausforderung, verwinkelten Karten und knapper Munition sehnen Was mir gefallen hat Doppelkampagne mit Claire und Chris, Rockfort-/Antarktis-Karte, brutaler Ressourcen-Druck, Messerkampf-Spielbarkeit, unvergessliche Bösewichte aus Ashford, spannende Rückwege, große Bosskämpfe, exzellenter Soundtrack

Resident Evil: Code Veronica verdient viel mehr Aufmerksamkeit, als es bekommt. Als Claire Redfield spielen … bist du auf der Suche nach deinem Bruder Chris. Stattdessen kämpfst du gegen wahnsinnige Biowaffen in unheimlichen 3D-Umgebungen, die ihrer Zeit weit voraus zu sein scheinen (das Spiel erschien im Jahr 2000!). Jill erkundet Gefängnisinseln und Labore in der Antarktis und deckt dabei die dunkelsten Geheimnisse von Umbrella auf. Das Spiel knüpft direkt an RE2 and Nemesis… die Hintergrundgeschichte hier ist also Gold wert.

Dieses Spiel verzichtet auf vorgerenderte Hintergründe und setzt stattdessen auf volles 3D. Es war bahnbrechend damals auf der Dreamcast. Auf modernen Plattformen lässt es sich nicht so einfach spielen, es sei denn, man besorgt sich die HD-Version auf PS3 or Xbox 360, aber Gerüchten zufolge soll ein Möglicherweise ist ein Remake in Arbeit. Die Grafik war für die damalige Zeit atemberaubend, und die Spannung war unübertroffen. Dieses Spiel ist ein unterschätztes Juwel, das jeder Fan von Klassikermuss spielen.

Mein Fazit: Code: Veronica Es ist kein Kuschelsport – es treibt dich in die Enge. Die Karten sind weitläufig, die Munition schmerzt, und die Ashfords lassen jeden Gang wie einen verfluchten Ort wirken. Der Wechsel von Claire zu Chris ist der Hammer, das Messer ist eine Geheimwaffe, und der Schwierigkeitsgrad hat tatsächlich Bedeutung. Es ist hartnäckig, schräg und die Narben absolut wert. Ein Klassiker Resident Evilmit Zähnen.

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13. Resident Evil: Requiem [Zurück nach Raccoon City]

Unsere Bewertung TBD Art des Spiels Survival-Horror (Perspektive aus der ersten/dritten Person) Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2026 (neunte Ausgabe der Hauptreihe) Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit TBD Am besten geeignet für Fans, die sich klassischen, realistischen Survival-Horror mit moderner Technik und einer neuen Hauptfigur wünschen Was mir gefallen hat Perspektivenwechsel, ressourcenknappe Kämpfe, langsameres/spannungsgeladenes Tempo, neue Perspektive des Protagonisten, Rückkehr zur Atmosphäre von Raccoon City, Darstellung mit der RE Engine

RuheIm Mittelpunkt steht Grace Ashcroft (neues Gesicht, bewegte Vergangenheit), die in einen neuen Ausbruch verwickelt wird, der mit der Geschichte von Raccoon City verbunden ist. Das Konzept ist ein Survival-Horror, bei dem es darum geht, „dem Tod zu entkommen“, statt auf Spektakuläres zu setzen, wobei Capcom das Spiel offen als ein kühlerer, spannungsgeladenerer Einstieg als die lauteren jüngsten Teile. Um einen umfassenden Einblick in das Spiel zu erhalten, lies Spielrezension zu „Resident Evil: Requiem“.

Du kannst aus der Ich- oder der Third-Person-Perspektive spielen – eine Premiere in der Serie, die als native Option zur Verfügung steht. Das Spiel verbindet knappe Ressourcenverwaltung mit Bewegungsabläufen, die dich verwundbar machen. Freuen Sie sich auf knifflige Rätsel, methodisches Erkunden und lauernde Gefahren, die Gier bestrafen. Die Umschaltfunktion für die Perspektive ist keine Spielerei – sie dient dazu, das Gefühl von Intimität und Wahrnehmung zu steuern und die Art und Weise zu verändern, wie man Räume einschätzt und Risiken einschätzt.

Erste Eindrücke und Berichte deuten darauf hin, dass knappere Munitionsvorräte, langsamere Vorbereitungen und Strafen für schlampige Absicherungen. Hier gibt es keine Machtfantasien – eher ein Überlebenskampf, bei dem man sich gerade so durchschlägt, mehr Momente, in denen man sich fragt: „Habe ich das gerade wirklich gehört?“, und weniger Chaos im Arena-Stil. Wenn Capcom das gut hinbekommt, sollte der Spielablauf Geduld, präzises Erkennen von Spielzügen und strategische Planung gegenüber roher Gewalt belohnen.

Mein Fazit:Ruhe Sieht so aus, als würde Capcom wieder mal die Schrauben anziehen. Neuer Held, alte Stadt, null Komfort. Der Perspektivwechsel ist das Besondere daran – First-Person für die Panik, Third-Person für die Kontrolle. Das Spiel hat das Zeug dazu, das Verlangen nach klassischem Survival-Horror zu stillen, ohne dabei altmodisch zu wirken.

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Gerüchte um „Resident Evil“-Spiele

Zur Vorwarnung: Bei den folgenden Punkten handelt es sich um Gerüchte, die von Capcom nicht bestätigt wurden. Pläne ändern sich, durchgesickerte Informationen können falsch sein und Zeitpläne verschieben sich. Vor diesem Hintergrund folgt hier eine Liste einiger Gerüchte RESpiele:

Resident Evil: Code: Veronica – Remake – Seit Langem kursieren Gerüchte, dass es sich in der Entwicklung befindet, mit einem vorläufigen Zieltermin im Jahr 2027. Diese Zuversicht stützt sich hauptsächlich auf die Beiträge von Dusk Golem.

– Seit Langem kursieren Gerüchte, dass es sich in der Entwicklung befindet, mit einem vorläufigen Zieltermin im Jahr 2027. Diese Zuversicht stützt sich hauptsächlich auf die Beiträge von Dusk Golem. Resident Evil 0 – Remake – Wird häufig kombiniert mit Code: Veronica; einigen Berichten zufolge ist das Jahr 2028 als Zeitrahmen im Gespräch, und es soll mehr Handlungsstränge geben. Noch nicht angekündigt.

– Wird häufig kombiniert mit Code: Veronica; einigen Berichten zufolge ist das Jahr 2028 als Zeitrahmen im Gespräch, und es soll mehr Handlungsstränge geben. Noch nicht angekündigt. Resident Evil (1996) neues Remake – Gelegentliche Behauptungen, es handle sich um eine neue RE Es gibt Gerüchte über eine Überarbeitung der Engine, aber ab 2024 gibt es nichts Konkretes außer Forenbeiträgen und Medienberichten. Mit geringer Zuverlässigkeit zu betrachten.

– Gelegentliche Behauptungen, es handle sich um eine neue RE Es gibt Gerüchte über eine Überarbeitung der Engine, aber ab 2024 gibt es nichts Konkretes außer Forenbeiträgen und Medienberichten. Mit geringer Zuverlässigkeit zu betrachten. Offenbarung 3/„Empörung“ — Einst gab es Gerüchte über einen Titel, der zeitgleich mit der Switch erscheinen und Rebecca Chambers in der Hauptrolle zeigen sollte; spätere Spekulationen deuteten darauf hin, dass sich die Pläne geändert hätten oder das Projekt auf Eis gelegt worden sei. Derzeit gibt es keine Bestätigung.

— Einst gab es Gerüchte über einen Titel, der zeitgleich mit der Switch erscheinen und Rebecca Chambers in der Hauptrolle zeigen sollte; spätere Spekulationen deuteten darauf hin, dass sich die Pläne geändert hätten oder das Projekt auf Eis gelegt worden sei. Derzeit gibt es keine Bestätigung. Resident Evil 5 Remake – Immer wenn ein neues Remake erscheint, gibt es in der Community Spekulationen, doch jüngsten Berichten zufolge befindet sich das Projekt derzeit nicht in der Entwicklung.

– Immer wenn ein neues Remake erscheint, gibt es in der Community Spekulationen, doch jüngsten Berichten zufolge befindet sich das Projekt derzeit nicht in der Entwicklung. RE Motoranschlüsse an Schalter 2 – Gerüchten zufolge soll es native Portierungen moderner RETitel (Wir sind zwei bis vierNeuverfilmungen,RE7, Dorf, sowie das nächste Hauptspiel) sind für Nintendos nächste Hardware geplant. Noch inoffiziell.

Das nächste Hauptspiel, Resident Evil: Requiem, ist offiziell (27. Februar 2026) – deshalb steht es nicht auf dieser Gerüchte-Liste.

Mein Gesamtfazit zu den besten „Resident Evil“-Spielen

Survival-Horror gibt es in vielen Varianten – purer Schrecken, hektische Kämpfe, knifflige Rätsel oder filmisches Chaos. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, welcher Spielertyp du bist:

Für Survival-Horror-Puristen > Resident Evil HD Remaster – Diese sich langsam aufbauende Angst und die bedrückende Atmosphäre in der Villa machen den Horror erst zu dem, was er ist. Man denkt nach, bevor man atmet.

> – Diese sich langsam aufbauende Angst und die bedrückende Atmosphäre in der Villa machen den Horror erst zu dem, was er ist. Man denkt nach, bevor man atmet. Für Action-Fans > Resident Evil 4 Remake – Mitreißende Kämpfe, perfektes Tempo und jede Begegnung, die dich ins Schwitzen bringt. Der neue Maßstab für Spannung und Dynamik.

> – Mitreißende Kämpfe, perfektes Tempo und jede Begegnung, die dich ins Schwitzen bringt. Der neue Maßstab für Spannung und Dynamik. Für alle, die auf Story und Atmosphäre stehen > Resident Evil 2 Remake – Filmischer Horror, wie er sein soll. Das Tempo, die Figuren, die beklemmende Atmosphäre – all das wirkt wie ein Albtraum, von dem man sich wünscht, er möge niemals enden.

> – Filmischer Horror, wie er sein soll. Das Tempo, die Figuren, die beklemmende Atmosphäre – all das wirkt wie ein Albtraum, von dem man sich wünscht, er möge niemals enden. Für Masochisten der ersten Person > Resident Evil 7: Biohazard – Keine Distanz, kein Sicherheitsnetz. Nur Verfall, Panik und die Bakers, die dir im Nacken sitzen.

> – Keine Distanz, kein Sicherheitsnetz. Nur Verfall, Panik und die Bakers, die dir im Nacken sitzen. Für Liebhaber des Gothic-Chaos > Resident Evil Village – Es ist theatralisch, lächerlich und absolut selbstironisch. Vampire, Werwölfe, Mutanten – es ist Resident Evil sich austoben und es genießen.

Egal, ob du Panik, Rätsel oder pure Gewalt liebst, Resident Evil hat etwas, das dich auf die Palme bringen wird. Such dir dein Gift aus, lade deine letzte Kugel und denk daran: Die Villa gewinnt immer.

Häufig gestellte Fragen