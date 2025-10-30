Die 27 besten Horrorspiele aller Zeiten: Die definitive Liste für 2025

Seien wir ehrlich: Die besten Horrorspiele sind vielleicht nicht immer das lauteste Genre auf dem Markt, aber glaubt mir, sie haben eine treue Fangemeinde, die niemals nachlässt.

Ich habe diese Liste zusammengestellt, um dir zu helfen, tief in die Welt des Horrors einzutauchen: von versteckten Perlen, die du vielleicht übersehen hast, bis hin zu zeitlosen Klassikern, die immer noch unter die Haut gehen. Hier findest du eine bunte Mischung: Gruselspiele der alten Schule, frische Remakes, intensiven Multiplayer-Spaß und unvergessliche Einzelspieler-Geschichten.

Ich habe jedes Spiel auf dieser Liste gespielt und ein paar Freunde um ihre Meinung gebeten, und ja, wir haben Angebote für Eibe– die erste Adresse für die besten Schnäppchen. Nirgendwo sonst findet man günstigere Angebote, garantiert.

Unsere Top-Auswahl an Horrorspielen

Von psychologischen Denksportaufgaben bis hin zu nervenaufreibenden Überlebensherausforderungen – all diese Spiele sind darauf ausgelegt, dich in Atem zu halten.

Hier ist meine Auswahl an Horror-Spielen, die man unbedingt spielen muss und die euch noch lange nach dem Beenden des Spiels nicht loslassen werden:

Silent Hill 2: Remake (2024) – Ein Meisterwerk des Psychohorrors, in dem du Schuldist dein größter Feind. Dead Space – Remake (2023) – Ein Science-Fiction-Horrorfilm, der dich in einen Weltraum-Albtraum voller grausamer Monster und atemberaubender Spannung entführt. Resident Evil 7 (2017) – Ein beklemmender Horror-Titel aus der Ego-Perspektive, der dich in eine albtraumhafte Plantage versetzt, die du so schnell nicht vergessen wirst.

Aber das ist noch nicht alles! Unten findest du meine vollständige Liste mit absolut gruseligen Horrorspielen. Mach dich bereit für schlaflose Nächte und unerwartete Schreckmomente; diese Spiele sind perfekt für alle, die tief in die dunkelsten Abgründe des Horrors eintauchen wollen.

Die 27 besten Horrorspiele aller Zeiten: Nervenkitzel und Gänsehaut

Anhand der oben genannten Bewertungskriterien habe ich diese umfassende Liste der besten Horrorspiele aller Zeiten zusammengestellt. Ich habe darauf geachtet, dass verschiedene Subgenres vertreten sind, und mich nicht nur auf eine einzige Spielereihe beschränkt.

Alle Spiele in dieser Liste sind ein absolutes Muss

1. Silent Hill 2: Remake [Das beste Remake, das den klassischen Psychohorror neu erfindet]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Überleben Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Am besten geeignet für Fans von Geschichten mit tiefgründiger Handlung, psychologischem Horror und Survival-Horror-Erlebnissen Schreckfaktor 9/10

Der Fokus von Bloober Team und Konami darauf, der ursprünglichen Erzählung treu zu bleiben, während NeuverfilmungSilent Hill 2 mit modernem Gameplay, Grafik und Steuerung verkörpern alles, was ein Remake ausmacht.

The Silent Hill 2 Das Remake lässt dich in derselben düsteren, nebelverhangenen Stadt beginnen, die dir bereits vertraut ist. Es taucht tief in den psychologischen Horror ein, das Die visuelle Gestaltung weist fast keine Lichtquellen auf und wird von einem langsamen, melancholischen Soundtrack begleitet, der auf Schritt und Tritt Spannung aufbaut.

Während das Original eine festgelegte Kameraperspektive hatte, Innovationen der letzten zehn Jahre haben diese technischen Einschränkungen beseitigt, wodurch eine dynamischere, beeindruckendere Umgebung entsteht.

The Silent Hill 2 Das Remake bietet so gut wie keine Katharsis; es gibt sozusagen kein Licht am Ende des Tunnels. Das Spiel zwingt dich bewusst dazu, düstere, finstere Realitäten zu erkunden die du vielleicht sogar auf dein eigenes Leben übertragen kannst.

Die Entwickler haben großartige Arbeit geleistet und Bilder geschaffen, die einem noch lange im Gedächtnis bleiben, wenn man das Licht ausschaltet, und sie dich dazu zu manipulieren, mit dieser Angst zu interagieren und dich darauf einzulassen vor dem du davonläufst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine düstere, bedrückende Atmosphäre, die durch Bild und Ton perfekt eingefangen wird

Ein tiefgründiger psychologischer Horrorfilm, der die menschliche Natur ergründet

Der legendäre Soundtrack von Akira Yamaoka

Die Umgebung verfällt im Laufe der Geschichte

Eine emotional bewegende, unvergessliche Geschichte

Mein Fazit:Diese intelligente Verbindung von Horror mit der erzwungenen Auseinandersetzung mit sehr beunruhigenden Realitäten sorgt dafür, dass Silent Hill 2: Remake nicht nur einer der am bestenSilent Hill SpieleZweifellos ein japanisches Horror-Meisterwerk und vielleicht das beste Horrorspiel aller Zeiten.

Chris Robinson

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Ein fesselndes Meisterwerk des Psychohorrors

2. Dead Space (Remake von 2023) [Der beste moderne Science-Fiction-Horror, der seinen Wurzeln treu bleibt]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Survival-Horror, Action-Adventure Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Motive Studio Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach intensivem Sci-Fi-Horror, Schreckmomenten und taktischen Kämpfen im Weltraum sind Schreckfaktor 7/10

Man kann nicht über die besten Horrorspiele sprechen, ohne Kultspiele wie Dead Space. DieNeuverfilmung von 2023 erweckt die USG Ishimura mit unglaublicher Detailtreue zum Leben: strukturierte Wände und das brutale Abblätterungssystem, bei dem Gegner während der Kämpfe in Echtzeit Haut und Muskeln verlieren.

Isaac Clarke meldet sich endlich zu Wort, und die Der Artikel befasst sich mit der unheimlichen Sekte Unitology mit mehr emotionaler Tiefe als zuvor. Die Abschnitte in der Schwerelosigkeit steigern die Spannung, während man frei schwebt und von allen Seiten angegriffen wird.

Auch der Kampf erhält neue Optionen. Zu den Waffen gehören Sekundärfeuer-Modi wie Annäherungsminen und überarbeitete Force Guns, die für mehr strategische Vielfalt sorgen. Die blutigen Effekte werden mit jeder Verstümmelung intensiver und wirken noch grausamer und eindringlicher.

Dieses Remake bleibt seinen Wurzeln treu und bietet den Spielern von heute noch mehr Grusel und ein verbessertes Gameplay: klassischer Horror, aber bissiger und blutiger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wahnsinnige Details erwecken die Albtraumwelt der Ishimura zum Leben

Neue Sprachausgabe und eine tiefgründigere Handlung mit Schwerpunkt auf dem Unitology-Kult

Abschnitte mit Schwerelosigkeit sorgen für zusätzliche Herausforderung und Spannung

Waffen erhalten clevere Upgrades mit sekundären Feuermodi

Die blutigen Effekte sorgen für einige der befriedigendsten Kämpfe in Horrorspielen

Mein Fazit:Dead Space ist ein Beispiel für ein gelungenes Remake. Es verfügt über alle wesentlichen Elemente des Originals, und man bleibt bis zum Schluss in die Geschichte vertieft. Die Kämpfe sind so befriedigend, dass man stundenlang gefesselt bleibt. Wie die Fans sagen, gibt es kein anderes Originalspiel, das dem gleicht, und ich bezweifle ernsthaft, dass Dead Space die Krone des besten Sci-Fi-Horrorspiels aller Zeiten in absehbarer Zeit verlieren wird.

Zweifel – die Stimmungsbremsen

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Es ist eines der besten Remakes, die ich je gespielt habe.

3. Resident Evil 7: Biohazard [Der beste Survival-Horror-Neustart, der den klassischen Schrecken wieder aufleben lässt]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horror-Spielen aus der Ego-Perspektive, unheimlichen Umgebungen und fesselnden Überlebenserlebnissen Schreckfaktor 8/10

Resident Evil 7 hat den Spieß umgedreht, indem Wechsel zur Ich-Perspektive. Es versetzt dich direkt in ein düsteres, intensives Survival-Horror-Erlebnis, das die Serie neu belebt hat, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen.

Die unheimliche Dulvey-Plantage wirkt wie aus einem klassischen Horrorfilm: ein unheimliches, verfallenes Herrenhaus, das eine beunruhigende Stimmung und Atmosphäre versprüht.

Das hier verlangsamt die Dinge, wobei der Schwerpunkt auf Erkundung, dem Umgang mit knappen Ressourcen und dem Lösen von Rätseln liegt und die „Run-and-Gun“-Action der jüngsten Titel in den Hintergrund tritt.

Die Familie Baker zählt zu den gruseligsten Bösewichten rundherum – ein abgedrehter Clan von Kannibalen, der schwarzen Humor mit echtem Horror verbindet. Begegnungen mit Jack Baker sind intensiv und unvergesslich.

Allerdings trifft nicht alles ins Schwarze. Die Rätsel sind eher einfach gehalten, und die Vielfalt der Gegner hätte besser sein können.

Der VR-Modus sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis, vor allem im Kampf, ist aber völlig optional. Das Basisspiel überzeugt auch ohne diese Erweiterung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Ich-Perspektive steigert das Eintauchen in die Handlung und die Spannung

Die unheimliche Dulvey-Plantage = klassische Horror-Atmosphäre

Der Schwerpunkt liegt auf Exploration und Ressourcenmanagement statt auf Aktion

Die Familie Baker ist wirklich unvergesslich als Bösewichte

VR sorgt für zusätzliche Schreckmomente, ohne das Kern-Erlebnis zu beeinträchtigen

Mein Fazit:Resident Evil 7 Es fühlt sich an wie ein moderner Klassiker, der den Survival-Horror zu seinen Wurzeln zurückführt – mit neuen Wendungen, die einen in ihren Bann ziehen.

Der – Namenlose –

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Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Es bietet die perfekte Mischung aus Story, Immersion und Gameplay. Es verbindet Elemente des klassischen Capcom-RE-Gameplays mit Rückzugsorten, dem sparsamen Umgang mit Munition und Rätseln. Mit einer äußerst spannenden Geschichte und fesselnden Schauplätzen

4. Alien: Isolation [Der beste Stealth-Horror, bei dem der Xenomorph dich jagt]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Survival-Horror, Stealth Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly, Feral Interactive Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die intensiven Stealth-Horror suchen und einen tödlichen Xenomorph überlisten wollen Schreckfaktor 7/10

Der Xenomorph aus dem Originalfilm „Alien“ in 1979 hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. Es hat unzählige andere Filme und Franchises hervorgebracht, „Alien: Isolation“ ist eine Hommage an das Original, wobei du als Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley, an Bord der „Sevastopol“ versuchst, mehr über das Verschwinden deiner Mutter herauszufinden.

Alien: Isolationist eines derDie besten Survival-Horror-Spieleeinfach nur, weil Es versucht nicht, über das Original hinaus neue Wege zu beschreiten. Du spielst aus der Ego-Perspektive und versuchst, dich durch Ecken und Gassen zu schleichen, während du der allgegenwärtigen Bedrohung durch einen äußerst gut gestalteten Xenomorph ausweichst.

Allerdings„Alien: Isolation“ hat seine Schwächen. Der Hard-Modus bestraft die Spieler mehr, als dass er ihnen Angst macht; er bremst den Spielfluss, anstatt Spannung aufzubauen. Das Ende wirkt schwach und wird der langen, spannungsgeladenen Reise nicht ganz gerecht. Ständiges Zurücklaufen und häufige Todesszenen sorgen für Frustration, die der Horroratmosphäre abträglich ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine perfekte Hommage an den Originalfilm „Alien“ mit spannendem Stealth-Gameplay aus der Ego-Perspektive

Die KI des Xenomorphs sorgt für ununterbrochene Spannung und Unvorhersehbarkeit

Eine eindringliche, beklemmende Kulisse am Bahnhof von Sewastopol

Ein idealer Einstieg sowohl für „Alien“-Fans als auch für Neulinge

Erzeugt Gänsehaut eher durch die Atmosphäre als durch billige Schreckmomente

Mein Fazit:Das Gefühl von drohendem Schrecken und Hoffnungslosigkeit, das man während des gesamten Spiels verspürt, steigert sich zu einer eigenen Symphonie, die dann ihren Höhepunkt in Form eines Aliens findet, das einem direkt ins Gesicht starrt. Eine ziemlich einzigartige Erfahrung.

thebruce

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Mein Lieblingsspiel der letzten Jahre. Unglaubliche Atmosphäre, furchteinflößend, herausfordernd (zumindest auf höheren Schwierigkeitsstufen).

5. Alan Wake 2 [Der ambitionierteste narrative Horrorfilm, der Grenzen überschreitet]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Psychologischer Horror, erzählorientiert Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von tiefgründigem Psychohorror mit einer starken Handlung und einer fesselnden Atmosphäre Schreckfaktor 8/10

Erschienen im2023 on PS5, PC und Xbox, Alan Wake 2 bedeutet eine lang erwartete Rückkehrnach 13 Jahren. Remedy Entertainment hat sich richtig ins Zeug gelegt: Dieser Film ist ein Horror-Erlebnis, das atmosphärisch und handlungsorientiert ist und voller Geniestreiche steckt.

Die Handlung wechselt zwischen Alan Wake selbst und der FBI-Agentin Saga Anderson. Der eine jagt einem neuen Krimi nach, während der andere darum kämpft, seine eigene zerbrochene Realität aufzudecken. Im Gegensatz zu vielen Spielen, die auf Schreckmomente setzen, baut dieses Spiel Spannung durch Überlebensmechaniken und unheimliche, einprägsame Gegner auf.

Die Rätsel können knifflig werden, und die Das Tempo verlangsamt sich zeitweise… das wird nicht jedem Spieler gefallen. Aber die Grafik? Atemberaubend, vor allem, wenn man DLSS und Raytracing nutzt. Remedys kühnes Ziel macht Alan Wake 2 eines der einzigartigsten und unvergesslichsten Horrorspiele der letzten Zeit.

Es ist zwar kein Meisterwerk – ein paar Schwächen beim Gameplay und in der Erzählung trüben den Gesamteindruck –, aber wenn man auf psychologischen oder storylastigen Horror steht, Das muss man unbedingt spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine tiefgründige, zweistufige Erzählung mit starken Elementen des Psychohorrors

Ein gruseliges Survival-Spiel, das eine stetige Spannung aufbaut

Atemberaubende Grafik dank DLSS und Raytracing

Eine fesselnde Geschichte, die sich von typischen Horrorspielen abhebt

Ein Muss für Fans von atmosphärischen, storybasierten Gruselspielen

Mein Fazit:Alan Wake 2 ist ideal für alle, die eine spannende Handlung mögen, ein temporeiches Gameplay schätzen und nichts dagegen haben, in einer von Ressourcenknappheit geprägten Survival-Horror-Umgebung ein paar Rätsel zu lösen.

StenchLord420

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Auf jeden Fall, zu 100 %. Es lohnt sich nicht nur, es ist auch eines der besten Survival-Horror-Spiele, die seit langer Zeit erschienen sind, und bereichert das Genre um viele wirklich coole Elemente.

6. Kleine Albträume 3 [Am besten geeignet für gruselige Rätsel und atmosphärischen Horror]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Rätsel-Plattformspiel, atmosphärischer Horror Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber BANDAI NAMCO Entertainment, Namco Bandai Games America Inc., Supermassive Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Stunden Am besten geeignet für Horrorfans, die gruselige Rätsel, atmosphärische Spannung und Koop-Gameplay lieben Schreckfaktor 8,5/10

Kleine Albträume 3 entführt dich in eine albtraumhafte Welt mit einem neuen Protagonisten-Duo. Mit ihren einzigartigen Fähigkeiten, Du wirst unheimliche Rätsel lösen und dich an grotesken Monstern vorbeischleichen. Fans von atmosphärischem Horror werden die beunruhigende Bildsprache und die fesselnde Spannung lieben.

Im Spiel dreht sich alles um Spannung, Heimlichkeit und das Lösen von Rätseln. Die Spielmechanik ist zwar solide, doch die Rätsel wirken manchmal etwas eintönig. Doch die düstere Schönheit der Welt und ihre eindringliche Atmosphäre sorgen dafür, dass man immer weitermachen möchte.

Optisch,Kleine Albträume 3hat einein Kunststil, der zugleich unheimlich und wunderschön ist, mit Schatten und Licht, die die Spannung noch verstärken. Es ist eine Welt, die vor Angst und Geheimnis nur so strotzt.

Mein Fazit: Kleine Albträume 3 ist perfekt für Horrorfans, die sich nach atmosphärischen Rätseln und einem gruseligen Erlebnis sehnen, das noch lange nach dem Abspann nachhallt.

6. Left 4 Dead 2 [Der kultigste Horde-Shooter, der das Zombie-Chaos authentisch rüberbringt]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Ego-Shooter, Koop-Multiplayer Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von chaotischer, rasanter Zombie-Horden-Action mit Freunden Schreckfaktor 8/10

Entwickelt von Valve, Left 4 Dead 2 ist ein Teil der Reihe eines der Pioniere unter den Online-Multiplayer-Shootern, Left 4 Dead. In diesemein super Zombie-Spiel, Ihr beginnt das Spiel als Gruppe von vier Spielern an einem von Monstern befallenen Ort, an dem dein einziges Ziel darin besteht, zu überleben und zu entkommen.

Jeder Gegnerstellt eine besondere Herausforderung dar: von explodierenden Zombies bis hin zu solchen, die dich packen oder Schleim spucken. Das Spiel sorgt für Abwechslung, indem es bei jedem Durchgang die Anzahl der Bosse und das Erscheinen der Gegner neu mischt, sodass kein Spiel dem anderen gleicht.

Mit rasantem, schnörkellosem Gameplay, „Left 4 Dead 2“ vereint coole Waffen, legendäre Karten und unvergessliche Charaktere zu einem Konzept, das sich seit über 15 Jahren bewährt hat. Ganz zu schweigen von Kampagnen wie „Dark Carnival“, die für intensive Multiplayer-Momente sorgen, die einem lange im Gedächtnis bleiben.

Auch die Figuren sind zu Legenden geworden, die auch in anderen Spielen auftauchen, wie zum Beispiel Dead by DaylightundDying Light, was den anhaltenden Einfluss dieses klassischen Shooters auf Zombie-Fans weltweit belegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben hat das Genre der Horde-Shooter mitgeprägt und populär gemacht

Schnelles, unterhaltsames und schnörkelloses Gameplay, das nie langweilig wird

Einzigartige Zombietypen sorgen dafür, dass jeder Kampf spannend und unvorhersehbar bleibt

Unvergessliche Kampagnen wie „Dark Carnival“ sorgen für epische Multiplayer-Momente

Legendäre Figuren, die in anderen beliebten Spielen weiterleben

Mein Fazit:Left 4 Dead 2 hält sich auch im Jahr 2025 dank seines rauen, schnörkellosen Chaos, das einfach nur Spaß macht, immer noch wacker. Auch wenn neuere Shooter versuchen, sein Konzept zu kopieren, kommt nichts an den ursprünglichen Geist und die Energie heran, die L4D2eine Legende.

BigBagofHorses

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Eines der wenigen Spiele, die ich nie deinstalliere.

8. Kleine Albträume [Das beste Horrorspiel für Einsteiger, denen Atmosphäre wichtiger ist als Schreckmomente]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Rätsel-Plattformspiel, atmosphärischer Horror Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tarsier Studios Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Neulinge im Bereich der Horrorspiele, die ein einfaches, aber unheimliches Erlebnis suchen Schreckfaktor 7/10

Bandai NamcosKleine Albträume ist eineine willkommene Bereicherung des Horror-Genres, was Puristen oft als beabsichtigt ansehen anspruchsvolland schwer zu ertragen. Kleine Albträume erzählt die Geschichte von Six, einem Kind, das der Welt mit liebenswerter Neugier begegnet.

Kleine Albträume geht bei der Erzählung äußerst zurückhaltend vor, was es zu einem tolles Halloween-Videospiel einfach auszuprobieren, da es während des gesamten Spiels keine Zwischensequenzen oder Dialoge gibt. Das zwingt dich dazu, dir das, was du aus dem Spiel mitnimmst, einzuprägen und das Beste daraus zu machen. Du bist in den unteren Ebenen der „Maw“ gefangen, einem Tauchboot, aus dem du entkommen musst.

Das Spielprinzip ist ziemlich einfach. Du wirst entweder nach Dingen greifen, klettern oder werfen. Wenn sich der Spielablauf langsam etwas langweilt, kommen Rätsel ins Spiel, die dich länger bei der Stange halten. Der Soundtrack ist wunderschön: Während du durch deine Kopfhörer das Knarren von Metall hörst, hallen orchestrale Crescendos am Horizont wider.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erzeugt Horror durch Atmosphäre und surreale Bilder statt durch blutige Szenen oder Schreckmomente

Das wortlose Erzählen lädt die Spieler dazu ein, die Ereignisse selbst zu interpretieren

Das beunruhigende Design und die Klangwelt von „The Maw“ sorgen für anhaltende Spannung

Einfache Spielmechaniken und gelegentliche Rätsel sorgen für ein fesselndes Spielerlebnis

Dank der kurzen, leicht zugänglichen Spielzeit ist es ideal für Neulinge in diesem Genre

Mein Fazit:Kleine Albträume ist äußerst einsteigerfreundlich und zudem eines der wenigen Spiele hier, das auch auf der Nintendo Switch. Wenn man das Spiel in einem normalen Tempo durchspielt, dauert es nur 5–6 Stunden – ein idealer Einstieg für alle, die sich noch nicht gleich an einen AAA-Titel wagen möchten. Wenn du es durchgespielt hast und Lust auf etwas Ähnliches hast, schau dir doch mal Spiele wieKleine Albträume für weitere unheimliche, stimmungsvolle Abenteuer.

Na los, Foxy

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Ja, ich halte es für das beste Spiel aller Zeiten

9. Phasmophobia [Das beste Multiplayer-Horror-Erlebnis rund um die Geisterjagd]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Kooperative Geisterjagd, Survival-Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Kinetic Games Durchschnittliche Spielzeit 10–40 Stunden (je nach Spieler unterschiedlich) Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Multiplayer-Horror mit Spracherkennung und Geisterjagd haben Schreckfaktor 8/10

Phasmophobia ist ein Horrorspiel, das die Frage beantwortet: „Was wäre, wenn man in einem Spiel mit Geistern sprechen könnte?“ Es ist ein ein aufregendes Erlebnis, das dich und deine Freunde auf eine spannende Reise mitnimmt.

Du kennst die Handlung typischer Horrorfilme von heute: Eine Gruppe von Freunden erkundet ein verfluchtHaus, und nach und nach scheinen die Menschen einfach aus deinem Blickfeld zu verschwinden, bis du als Einziger am Leben bist. Das ist ein eine durchschnittliche „Phasmophobia“-Sitzung.

Du und deine Freunde seid Geisterdetektive mit begrenzten Mitteln, wobei du versuchst, Geister dazu zu bringen, sich zu offenbaren. Deine Hauptziele variieren je nach Karte, und deine Deine Hauptaufgabe besteht darin, Beweise zu sammeln, damit du in deinen Transporter flüchten kannst.

Neben dem interessanten Multiplayer-Element, Phasmophobiaist dasein hervorragendes Horrorspiel, weil es einen so sehr in seinen Bann zieht. Wenn der Voice-Chat aktiv ist, kannst du mit Geistern sprechen, sie reizen und versuchen, sie zu bestimmten Handlungen zu bewegen – was das Ganze noch gruseliger macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank einer einzigartigen Spracherkennungsfunktion kannst du buchstäblich mit Geistern sprechen.

Die perfekte Mischung aus Grusel und Spaß, wenn man mit Freunden spielt.

Hoher Wiederspielwert dank abwechslungsreicher Karten, Geistertypen und Ziele.

Ein immersives Audiodesign, das jedes Knarren und jedes Flüstern beunruhigend wirken lässt.

Es schafft einen guten Ausgleich zwischen Spannung und Teamwork und ist damit ein großartiges Horror-Partyspiel.

Mein Fazit:Phasmophobia ist ein hervorragendes Partyspiel, und obwohl es ein bisschen gruselig ist, sorgt es auch für jede Menge Lacher, wenn man besser wird und sich mit den Spielmechaniken vertraut macht. Unserer Meinung nach ist es zudem eines der Horror-Spiele auf dieser Liste, das man am häufigsten wiederholen möchte.

ExchangeOwn3379

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Sehr gut! Am besten mit Freunden, aber alleine ist es viel gruseliger

10. Half-Life: Alyx [Das beste VR-Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Ego-Shooter, VR-Horror Plattformen PC (VR erforderlich) Erscheinungsjahr 2020 Urheber Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für VR-Fans, die auf der Suche nach einem äußerst interaktiven und fesselnden Horrorerlebnis sind Schreckfaktor 8/10

Half-Life: Alyx ist das einzige VR-exklusive Spiel auf dieser Liste. Es ist ein traditionelles Halbwertszeitein Spiel, das auchsetzt neue Maßstäbe für Interaktivität, Immersion und Leveldesign in der virtuellen Realität. Das Spiel verdeutlicht wirklich, warum Überwachung gilt als einer der besten Spieleentwickler der Welt.

The Die Umgebungen sehen einfach fantastisch aus; jede Zeitung, die man sieht, ist randvoll mit Text und Geschichten, und das Maß an Interaktivität, das man in einer VR-Umgebung erlebt, ist atemberaubend. Vom Aufheben und Werfen beliebiger Gegenstände bis hin zum Aufstoßen von Türen mit realistischem Handdruck, Da vergisst man glatt, dass man in einem Spiel ist. Außerdem nutzt es den 3D-Raum von VR auf clevere Weise, mit holografischen Rätseln, dem Aufspüren von Zündschnüren und spannenden Sequenzen zum Entschärfen von Stolperdrähten, die einen ständig in ihren Bann ziehen.

Alyx ist nicht bis zum Rand mit Schreckmomenten vollgestopft. Stattdessen legt mehr Wert darauf, eine spannungsgeladene Atmosphäre zu schaffen und schafft mit seiner großartigen Grafik und den Begegnungen mit wahrhaft monströsen Kreaturen eine Atmosphäre, die kaum Wünsche offen lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weithin als der bislang beste VR-Shooter angesehen

Starker Schreibstil und der typische „Half-Life“-Humor sind nach wie vor vorhanden

Eine detailgetreue Weltgestaltung mit unvergleichlicher Atmosphäre

Die Schusswechsel sind äußerst fesselnd und befriedigend

Eine unglaubliche körperliche Interaktivität, die das VR-Spielerlebnis neu definiert

Mein Fazit:Half-Life: Alyx ist eine Hommage an das, was VR derzeit ist und was daraus werden kann, wenn Entwickler sich wirklich die Zeit nehmen, die entscheidenden Details einzubauen. Es ist ein absolutes Muss, wenn du ein VR-Headset besitzt, und wir würden sogar so weit gehen zu sagen, dass du dir eine Quest 2 im Angebot holen solltest, nur um dieses Meisterwerk zu spielen.

Wir haben 1183 geschlagen

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Alyx ist eines der besten VR-Spiele und meiner Meinung nach das beste, das auf einer Geschichte basiert.

11. Outlast 1Und2 [Das furchterregendste Horror-Erlebnis aus der Ich-Perspektive]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013, 2017 Urheber Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden, 8–10 Am besten geeignet für Hardcore-Horrorfans, die auf der Suche nach ununterbrochenem Schrecken und atmosphärischer Beklemmung sind Schreckfaktor 9/10

The OutlastDie Franchise istfür alle, die wirklich nicht gerne gut schlafen und würde lieber von Albträumen geweckt werden. Das Spiel ist die perfekte Verkörperung von Was macht ein Horrorspiel so besonders?: Tolle Grafik, eine hervorragende Atmosphäre und ein spannungsgeladener Spielablauf, bei dem man sich ständig auf die Fingernägel beißt.

Beide Spiele zeichnen sich durch eine gewisse ähnliche Handlung. Du befindest dich in einer abgelegenen Gegend, in der eine Gruppe sektenähnlicher Fanatiker eine unheimliche Vorliebe für dich entwickelt zu haben scheint. Du bist ständig auf der Suche nach genügend Batterien, um sehen zu können, was vor dir liegt, und wenn du sie findest, ist der Anblick meist nicht gerade erfreulich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Purer, ungefilterter Schrecken von Anfang bis Ende

Eine einzigartige Atmosphäre und eine fesselnde Erzählung

Die Nachtsicht-Mechanik steigert die Spannung und die Beklemmung

Durch die minimalen Kämpfe liegt der Fokus auf Überleben und Ausweichen

Zwei gelungene Titel, die „Outlast“ als modernen Horror-Klassiker etabliert haben

Mein Fazit:BeideOutlast Diese Spiele sind ein absolutes Muss für jeden, der sich auch nur im Entferntesten für das Horrorgenre interessiert. Unsere einzigen Kritikpunkte sind, dass sie viel zu schnell vorbei sind und es an Wiederspielwert mangelt. Abgesehen davon sind sich Fans und Kritiker einig: Die Reihe wird durchweg gelobt.

and

tonyhallx

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Ein absoluter Klassiker. Ein Muss für jeden, der behauptet, Horrorspiele zu lieben.

12. Das Callisto-Protokoll [Der beste Science-Fiction-Horror mit Schwerpunkt auf Nahkampf]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Science-Fiction-Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Striker Distance Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von brutalen Nahkämpfen und spannungsgeladenem Survival-Horror im Weltraum Schreckfaktor 9/10

Zieh deine Weltraumstiefel an. Ein Mond ist auf Abwege geraten! Das Callisto-Protokoll ist einDead Space-inspiriertSurvival-Horror-Spiel das dich in die Black-Iron-Gefängnisanlage auf Callisto versetzt. Hier wurden die Gefangenen mit einem mysteriösen Virus infiziert, das sie in mutierte Zombies verwandelt.

Deine Aufgabe ist es nun, aus dem Gefängnis zu fliehen, setze all deine Ressourcen ein und überlebe den Ansturm der Infizierten und der bewaffneten Roboter, die alles auslöschen, was sich bewegt. Das Spiel spielt sich genau wie Dead Space. Anstatt sich jedoch auf den Fernkampf zu konzentrieren, setzt es stark auf den Nahkampf.

Alle Kampfsequenzen wirken sehr frisch. In der Regel weicht man ein paar Schlägen hintereinander aus und kann dann selbst einen Treffer landen; dieser Kreislauf wiederholt sich, bis der Gegner schließlich zu Boden geht. Die Handlung des Spiels ist fantastisch, und auch wenn es nicht besonders nachvollziehbar ist (keiner von uns war in letzter Zeit auf einem Mond gestrandet), vermittelt es dennoch sehr gut, dass sich die Menschen in der Zukunft nicht gerade verändert haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein brutales, befriedigendes Nahkampfsystem

Atemberaubende Grafik und detailreiche Science-Fiction-Umgebungen

Eine fesselnde Geschichte, die die DNA von „Dead Space“ aufgreift und ihr eine ganz eigene Note verleiht

Ein intensives Survival-Horror-Tempo mit hochdramatischen Begegnungen

Eine neue Interpretation des Genres „Flucht aus dem Gefängnis“

Mein Fazit:Das Callisto-Protokoll Das Spiel ist zwar etwas kurz, was die Spielzeit angeht, aber es ist eine großartige Wahl für alle, die sich für „Dead Space“ interessieren, da es eine frische Interpretation der legendären Formel bietet, die sich hier als echter Gewinn erwiesen hat.

Verfügbare Jacke 287

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Das Callisto-Protokoll ist großartig. Ich habe es etwa vier Mal durchgespielt. Sehr linear. Tolle Charaktere und eine tolle Geschichte. Auch die Geschichte im DLC war gut. Wunderschönes Spiel und eine tolle Atmosphäre.

13. Schichten der Angst [Das beste psychologische und psychedelische Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Psychologischer Horror, erzählorientiert Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von surrealem, verwirrendem Horror mit Schwerpunkt auf psychologischen Themen Schreckfaktor 8/10

Entwickelt vom Bloober Team, Schichten der Angstist eines dieser Spiele, die da fragt man sich wirklich, was man eigentlich tut am Ende. Du spielst in einem gotischen Anwesen dich selbst als Maler, der schon von Anfang an offensichtlich nicht ganz bei Sinnen ist.

Im Laufe des Spiels siehst du die Die Welt um dich herum verändert sich, wobei sich die einzelnen Ebenen scheinbar miteinander vermischen und dich dazu bringen, alles in Frage zu stellen, was du bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hast. „Stand die Tasse auf der rechten oder auf der linken Seite?“ Du beginnst mit Fragen wie diesen, bis du merkst, wie sich der Wahnsinn der Figur in der Welt um dich herum manifestiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Meisterwerk des psychologischen Horrors und der trügerischen Wahrnehmung

Ein wunderschönes, surrealistisches visuelles Design, das sich ständig verändert und wandelt

Geschichtenerzählen durch Notizen und Umgebungsdetails

Sehr atmosphärisch, mit einer sich langsam aufbauenden Beklemmung

Das bisher bedeutendste Werk von Bloober Team

Mein Fazit:Die auf Notizen basierende Erzählweise und die relativ komplizierte Navigation führen dazu, dass neue Spieler vor dem Spiel zurückschrecken – und das zu Recht.Schichten der Angst Das Spiel präsentiert sich wahrhaftig als das Meisterwerk von Bloober Team und ist ein hervorragendes, atmosphärisches Horrorspiel, das tief in den psychedelischen und psychologischen Horror eintaucht.

xZOMBIETAGx

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Ich finde eigentlich, dass es ein tolles Horrorspiel für Leute ist, die das Genre ausprobieren wollen, sich aber davor fürchten.

14. Dead By Daylight [Bestes asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Asymmetrischer Multiplayer-Horror Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behaviour Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach einem spannenden, spannungsgeladenen Multiplayer-Horrorspiel mit einzigartigen Rollen sind Schreckfaktor 8/10

Genau wiePhasmophobia, Dead By Daylightist eines derDie gruseligsten Multiplayer-Horrorspieledas beweistMan muss nicht allein sein, um Angst zu haben. Hier schlüpft ein einzelner Spieler in die Rolle eines Mörders, während vier andere Spieler versuchen, Generatoren zu reparieren, um fliehen zu können.

Als der Mörder,Du kannst aus einer Vielzahl verschiedener Charaktere wählen, von denen jede ihre eigenen Fähigkeiten besitzt, während die Überlebenden versuchen können, dich mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, aufzuhalten. Das Spiel hat eine ziemlich steile Lernkurve… und es gibt jede Menge fortgeschrittene Strategien und Taktiken, die man im Laufe des Spiels lernt, was das Gameplay abwechslungsreich und spannend hält.

Die Entwickler haben außerdem regelmäßige Updates veröffentlichen für das Spiel und haben Kooperationen mit beliebten Hollywood-Stars Franchises, in denen Figuren aus Filmen wie Das Texas-Kettensägenmassaker und einDer Albtraum in der Elm Street im Spiel präsent zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spannendes 1-gegen-4-Gameplay mit hohem Wiederspielwert

Eine vielfältige Auswahl an Killern und Überlebenden mit einzigartigen Fähigkeiten

Regelmäßige Updates und legendäre Crossover mit Horrorfilmen

Starker Teamgeist und strategische Elemente für die Überlebenden

Hält die Spannung hoch, egal ob du der Jäger oder der Gejagte bist

Mein Fazit:Egal, ob du als Killer oder als Überlebender spielst, es gibt jede Menge Spaß zu erleben in Dead By Daylight, vor allem, wenn man mit ein paar Freunden spielt. Auch wenn es sicherlich nicht as Es ist zwar nicht so gruselig wie einige der anderen Spiele auf dieser Liste, aber gruselig genug, um einem ab und zu einen Schrecken einzujagen.

VerwaltungEven36

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Es ist leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Aber es macht richtig Spaß. Und da ein Schlüssel im Internet nicht viel kostet, kann man nichts falsch machen.

15. Resident Evil 4 [Das einflussreichste Action-Horror-Spiel]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-Horror, Third-Person-Shooter Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-Horror-Spielen, die Schießereien, Überleben und eine spannende Atmosphäre miteinander verbinden Schreckfaktor 9/10

Basierend auf demerfolgreichste Resident EvilSpielbis heute,Resident Evil 4 ist eineine modernisierte Version des Originals, mit einer leicht abgewandelten Handlung und zahlreichen Verbesserungen im Gameplay. Das Spiel erzählt die Geschichte von Leon Kennedy, einem Spezialagenten, der vom Präsidenten entsandt wurde, um dessen Tochter in einem spanischen Dorf zu retten.

Ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlicht und 2023 modernisiert, RE4 ist zwar nicht das gruseligste Spiel auf dieser Liste, taucht aber in fast jeder Liste der besten Horrorspiele auf. Der Wechsel von der festen Kameraperspektive der vorherigen Teile zu einer Third-Person-Perspektive, RE4 war ein Vorreiter des japanischen Horrors zu einer Zeit, als rasante Horrorspiele noch nicht als richtigHorror-Spiel.

Das Spiel besticht durch äußerst skurrile Charaktere von kleinen Kobolden bis hin zu riesigen Monstern, die Felsbrocken auf dich schleudern. RE4 gehört zwar nicht zu den gruseligsten Spielen auf dieser Liste, gilt aber zweifellos als Pionier und Wegbereiter in diesem Bereich.

Warum wir uns dafür entschieden haben hat das Survival-Horror-Genre mit seiner Third-Person-Perspektive revolutioniert

Eine perfekte Mischung aus Action, Horror und kitschigem Charme

Unvergessliche Charaktere, spektakuläre Szenen und Bosskämpfe

Zeitloses Design: Sowohl das Original von 2005 als auch das Remake von 2023 überzeugen

Ein Muss sowohl für Horrorfans als auch für Neulinge des Genres

Mein Fazit:Sowohl das Original als auch das Remake wurden von der Kritik hochgelobt, und das Spiel ist praktisch auf jeder Plattform erhältlich. Wenn es ein Spiel gibt, das wir dir auf Eneba empfehlen würden, dann wäre es ganz sicher Resident Evil 4. Du wirst viele Stunden damit verbringen können, vor allem, wenn du ein Perfektionist bist.

AaronYaygar

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Das „Resident Evil 4“-Remake (2023) ist unglaublich befriedigend. Was für ein Riesenspaß! Einfach ein wunderschön gestalteter, blutiger Action-Blockbuster von einem Spiel.

16. Slender: Die acht Seiten [Das beste minimalistische Indie-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Indie-Horror, Stealth Plattformen PC, Android, macOS Erscheinungsjahr 2012 Urheber Parsec Productions, Blue Isle Studios Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die minimalistischen, atmosphärischen Horror mit Schwerpunkt auf Spannung und der Angst vor dem Unbekannten mögen Schreckfaktor 8/10

Slender: Die acht Seiten is ein Beispiel dafür, wie eine Videospielfigur zur urbanen Legende wird. Das 2012 erschienene Spiel hat eine sehr einfache Prämisse: „Sammle alle 8 Seiten.“ Während du die Seiten in einem unheimlichen Wald einsammelst, verfolgt dich aus der Ferne eine recht gut gekleidete, große, schlanke Gestalt.

Während du diese Seiten sammelst, wirst du spüren, wie die Präsenz der Slenderman-Zeichnung immer näher rückt. Deine Aufgabe ist es, dich zu verstecken, wegzulaufen und der Kreatur auszuweichen und versuche, die acht Seiten zu finden, bevor es dich erwischt. Das Indie-Spiel basiert auf einer unglaublich einfachen Prämisse, und es dauert nicht länger als ein oder zwei Stunden, es durchzuspielen.

Dennoch verdient es einen Platz auf dieser Liste, weil hat dies den Trend bei Horrorspielen gefestigt müssen nicht unbedingt extrem lang sein oder mit fantastischer Grafik aufwarten, um ein großer Hit zu sein. Dieses Horrorspiel läuft auf fast jedem PC und ist einen Versuch wert, vor allem, wenn du es noch nicht gespielt hast. Es wird dir zwar nicht die Hosen vollmachen, aber Es gibt tatsächlich ein paar richtig gute Schreckmomente das wird dich fesseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bewährte Horrorspiele können schon mit einer einfachen Prämisse erfolgreich sein

Minimale Bildsprache, aber maximale Spannung und Atmosphäre

Ein legendärer Bösewicht, der zu einer regelrechten Internet-Legende wurde

Lässt sich auf fast jedem PC problemlos ausführen

Ein kurzer, aber einprägsamer Spielablauf mit soliden Schreckmomenten

Mein Fazit:Slender: Die acht Seiten ist ein kompakter Horror-Klassiker, der von seiner Einfachheit lebt. Er setzt nicht auf auffällige Grafik oder komplexe Spielmechaniken. Stattdessen nutzt er Atmosphäre, Spannung und die drohende Gefahr durch Slenderman, um dich in Atem zu halten. Selbst im Jahr 2025 lohnt es sich noch immer, das Spiel für einen kurzen Adrenalinkick zu starten.

Ach, Gamer

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Ehrlich gesagt habe ich das als Kind so oft gespielt, dass es mir jedes Mal eine Heidenangst eingejagt hat

17. Die Outlast-Prüfungen [Das beste übertriebene Koop-Horror-Chaos]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Kooperativer Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die übertriebenes Koop-Horror-Chaos mit Herausforderungen von höchstem Risiko lieben Schreckfaktor 8/10

Die Outlast-Prüfungen ist ein ganz besonderer Eintrag in dieser Liste. Es ist ein ein relativ neues kooperatives Horrorspiel, das äußerst ausgefeilt wirkt und besticht durch beeindruckende Grafik. Hier spielst du gemeinsam mit deinen Freunden eine Reihe von Todes-Spieleand Herausforderungenmit extrem gewalttätigen, überdrehten NPCs, die versuchen, dich zu jagen.

Von der Durchsuchung von Leichen bis hin zur Jagd nach Psychopathen – im Laufe des Spiels wirst du auf viele einzigartige Charaktere treffen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass dies nicht beabsichtigt ist, ist das Spiel sorgt für jede Menge lustige Momente dank Figuren, die Gewalt und Blutvergießen auf eine neue Ebene zu heben scheinen.

Es ist ein sehr unterhaltsames Spiel für das Wochenende, von einem Elektroschock in den Unterleib bis hin zur Notwendigkeit, sich Gliedmaßen abzuhacken, um zu überleben. Allerdings, Es mangelt ihm an Wiederspielwert und Frische die viele typische Multiplayer-Spiele aufweisen. Die Herausforderungen und Spiele wirken nach einigen Durchläufen ziemlich eintönig, und man sehnt sich nach mehr Abwechslung.

Es macht zwar großen Spaß und ist eine erfrischende Neuinterpretation des Genres, aber man sollte keine professionelle Outlast Trials in nächster Zeit ein Turnier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine einzigartige Mischung aus Koop-Gameplay und Horror

Übertriebenes Blutvergießen, das ebenso urkomisch wie schockierend ist

Eine beeindruckende visuelle Umsetzung und ein stimmungsvolles Design

Unvergessliche NPCs mit ausgefallenen Charakteren

Das perfekte Partyspiel für Horror-Fans am Wochenende

Mein Fazit: Wenn du am Wochenende ein paar Stunden Spaß mit deinen Freunden haben möchtest, gibt es nichts Schöneres, als vor gruseligen Monstern zu fliehen, die sichtlich Freude daran haben, dich auf makabre Weise umzubringen.

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Survival-Horror, Third-Person-Shooter Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von modernem Survival-Horror mit einer Mischung aus Action, Rätseln und spannungsgeladenen Begegnungen Schreckfaktor 8/10

Eine Liste der besten Horrorspiele wäre nicht vollständig, ohne „Resident Evil 2“ zu erwähnen Na, und? Wir sprechen hier speziell vom Remake von 2019, das meiner Meinung nach im Vergleich zu den anderen Titeln das gruseligste Spiel der gesamten Reihe ist, gruselige Spiele wie Resident Evil.

Mit Leon und Claire in Raccoon City triffst du auf Mr. X und den Licker. Alles an diesem Spiel schreit geradezu nach Nostalgie. Das Remake ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man ein Spiel, das für eine ältere Generation gedacht war, modernisiert und dabei dennoch an dem festhält, was es ursprünglich so großartig gemacht hat. Die Atmosphäre und die Grafik sind surreal, und Raccoon wirkt lebendiger (Wortspiel beabsichtigt) denn je. Die festgelegten Kameraperspektiven sind verschwunden, stattdessen spielt man das Spiel in einer Perspektive der dritten Person.

Warum wir uns dafür entschieden haben Modernisiert einen beliebten Klassiker auf authentische Weise, ohne dabei seinen Charakter zu verfälschen

Eine meisterhafte Balance zwischen Nostalgie und frischem Gameplay

Spannende Begegnungen mit Mr. X und dem Licker

Eine unglaubliche Umgebungsgestaltung, die Raccoon City zum Leben erweckt

Ein auf das Überleben ausgerichtetes Gameplay, das ein geschicktes Ressourcenmanagement erfordert

Mein Fazit: Das ist kein „Run-and-Gun“-Spiel, ganz im Gegenteil: Du musst deine Munition sparen und versuchen, so vielen Treffern wie möglich auszuweichen, während du versuchst, dich aus der Stadt zu retten. Du kannst auch stöbern Spiele wieGequälte Seelen 2 um weitere Spiele zu entdecken, die diese Old-School-Survival-Horror-Atmosphäre perfekt einfangen.

19. Gesicht [Das beste Indie-Erlebnis im Bereich Psychologischer Horror]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Erkundung aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber SadSquare Studios Durchschnittliche Spielzeit 7–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von Horrorfilmen, die sich langsam aufbauen, und von psychologischer Beklemmung in beengten, unheimlichen Umgebungen Schreckfaktor 8/10

Ein Fan vonSilent Hill? Nun,Gesicht könnte genau das Richtige für dich sein. Gesichtist eines derDie besten PS5-Horrorspiele inspiriert von P.T., allerdings Als Indie-Titel ist das Spiel zwar noch lange nicht perfekt, bietet aber eine großartige Atmosphäre und ein fantastisches Sounddesign.

Das Spiel ist etwas verwirrend, vor allem für neue Spieler, und es scheint tatsächlich frustrierend zu sein, da die Spieler nicht so recht wissen, wohin sie gehen sollen, besonders nach dem ersten und zweiten Kapitel. Nach unserer Erfahrung, Indie-Spiele sind zwar nicht gerade fantastisch, beschäftigen sich aber oft mit Horrorgenres, die sich AAA-Titel einfach nicht vornehmen.

Da beispielsweise die gesamte Handlung von „Visage“ in nur einem einzigen Haus spielt, entsteht ein Gefühl der Beklemmung und eine unheimliche Interaktion mit den Gegenständen. Das deckt sich auch mit vielen psychologischen Phobien, mit beengenden Umgebungen und einem Gefühl der Entfremdung zwischen dem Spieler und der Handlung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine zutiefst beunruhigende Atmosphäre, inspiriert von P.T.

Ein außergewöhnliches Sounddesign, das die Spannung noch verstärkt

Geschickter Einsatz beengter Räume, um ein Gefühl der Beklemmung zu erzeugen

Psychologische Horrorelemente, die in AAA-Titeln selten thematisiert werden

Hält die Spieler durch Ungewissheit und Orientierungslosigkeit in Atem

Mein Fazit: Wenn Sie ein Fan der Silent Hill Obwohl es zur gleichen Spielereihe gehört, ist dieses Spiel nicht ganz dasselbe. Es bietet jedoch interessante Spielelemente, die man in anderen Spielen dieser Liste selten findet.

20. Das Texas-Kettensägenmassaker [Bester asymmetrischer Multiplayer-Modus mit einem Hauch von Kultklassiker]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Asymmetrischer Multiplayer-Horror Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Summo Nottingham Durchschnittliche Spielzeit Gelegenheitsspieler: 10–15 Minuten pro Spiel Komplettist: über 100 Stunden Am besten geeignet für Fans von asymmetrischen Multiplayer-Spielen mit legendären Killers aus Horrorfilmen Schreckfaktor 9/10

Du und deine Freunde wollt euch am Wochenende in einer verlassenen Hütte in der Nähe des Waldes einquartieren. Was könnte schon schiefgehen? Nun, Leatherface. Basierend auf dem gleichnamigen Film, The Blutbad mit der Kettensägeist dasasymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel in dem drei Mörder vier Schüler jagen.

Das Multiplayer-Spiel, in dem die legendären Figuren aus dem Film mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auftreten, macht richtig Spaß, vor allem, wenn man noch keine Erfahrung mit anderen asymmetrischen Horrorspielen hat. Da es statt des üblichen einen Killers gleich drei gibt, Teamarbeit ist gefragt auf beiden Seiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Nachteil des Spiels ist, dass es sich einfach nicht so ausgereift anfühlt wie Dead By Daylight, und es scheint innovativ zu sein, wenn auch nur in geringem Maße. Das bringt es in eine heikle Lage, da DBD verfügt bereits über eine treue Spielergemeinde und ein Entwicklerteam, das regelmäßig Updates herausbringt. Also, auch wenn das Spiel einen Versuch wert ist, Die Spielerbasis wird sich wahrscheinlich nicht lange halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einzigartige „3-Killer“-Dynamik für neue Spannung im Spielverlauf

Eine originalgetreue Adaption des legendären Horrorfilms

Der Schwerpunkt liegt auf Teamwork, sowohl bei den Überlebenden als auch bei den Mördern

Ideal für Spieler, die im Multiplayer-Horror nach etwas Neuem suchen

Mein Fazit:Blutbad mit der Kettensäge ist ein unterhaltsames asymmetrisches Multiplayer-Spiel mit soliden Teamwork-Mechaniken und kultigen Killern, hat jedoch Schwierigkeiten, mit der Ausgereiftheit und der kontinuierlichen Unterstützung größerer Titel wie Dead By Daylight. Für Fans des Genres ist es einen Versuch wert, aber die Spielergemeinde dürfte wohl nicht lange bestehen bleiben.

21. Das Böse in uns [Bester Survival-Horror mit spannungsgeladener Atmosphäre]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Survival-Horror, Action-Adventure Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Urheber Tango Gameworks Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Fans von intensiven, atmosphärischen Survival-Horror-Spielen mit einer Mischung aus Action und Stealth Schreckfaktor 9/10

Du weißt, dass dich etwas Besonderes erwartet, wenn du feststellst, dass Das Böse in unsist inspiriert vonResident Evil 4. In diesem nervenaufreibenden Survival-Horror-Spiel schlüpfst du in die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, einem unheimlich besonnenen Ermittler, der ermittelt in einem Mehrfachmordfall in der Beacon-Psychiatrie.

Das Spiel bedient sich gängiger Survival-Horror-Klischees: missgestaltete Monster und Mannequins, die zum Leben erwachen. Diese Schränke scheinen immer etwas in sich zu verbergen und einen Vorrat an einzigartigen Monstern zu beherbergen, die immer stärker zu werden scheinen. Doch so wie sie stärker werden, wirst auch du es. Mit einem großartigen Upgrade-System, das dir durchgehend ein Gefühl des Fortschritts vermittelt, ist die Grafik des Spiels düster, körnig und grau, eine trostlose und bedrückende Atmosphäre schaffen das sich scheinbar wie ein Lauffeuer durch das ganze Spiel zieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Raues, düsteres Bildmaterial, das eine bedrückende Stimmung erzeugt

Ein Upgrade-System, das verschiedene Spielstile belohnt

Eine Mischung aus Stealth- und Action-Gameplay

Inspiriert von Resident Evil 4, aber mit einer düstereren Note

Mein Fazit: Das Gameplay wirkt frisch und bietet dir die Möglichkeit, dich entweder heimlich mit Fallen und Ablenkungsmanövern durch die Reihen der Gegner zu schlängeln oder – je nach Tagesform – einen direkteren Rambo-Ansatz zu wählen. Das Böse in uns ist zwar nicht extrem schwer oder gnadenlos, stellt aber dennoch eine Herausforderung dar, die groß genug ist, um dich bis zum Schluss bei der Stange zu halten.

22. Bis zum Morgengrauen [Das beste filmische Horrorerlebnis]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Filmischer Horror, interaktives Drama Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Supermassive Games Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für verzweigte Handlungsstränge, Schreckmomente und charakterbasierten Horror begeistern Schreckfaktor 7/10

Entwickelt von Supermassive Games, Bis zum Morgengrauen wurde kürzlich auf die Unreal Engine 5 umgestellt und Das Spiel sieht fotorealistischer aus als je zuvorr. Es ist durch und durch ein Spiel, das auf filmischer Erzählkunst basiert. Die Entwickler haben nie ein genreübergreifendes Gameplay versprochen, sondern sich stattdessen darauf konzentriert, ein Maß an Immersion zu schaffen, das nur wenige andere Spiele erreichen können.

Manchmal wirkt es wie ein typischer Horrorfilm, mit kitschigen Dialogen und typischen Charakterstereotypen, die sich in Echtzeit abspielen. Doch wenn es darauf ankommt, sorgt die immersive Umgebung dafür, dass eines der furchterregendsten Horrorspiele, die je entwickelt wurden. Dieses Spiel ist nicht für jedermann gedacht, sondern für jemanden, der auf der Suche nach dem Die besten Spiele ähnlich wie „Until Dawn“. Wenn du keine Schreckmomente magst oder es nicht schätzt, alle paar Minuten in dunkle Räume geworfen zu werden, solltest du diesen Titel meiden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fotorealistische Grafiken auf Basis der Unreal Engine 5

Klassische Horrorfilm-Atmosphäre mit modernem Touch

Fesselndes Storytelling mit bedeutungsvollen Entscheidungen der Spieler

Eine tolle Mischung aus Spannung, Schreckmomenten und kitschigem Spaß

Mein Fazit: Wenn du ein echter Horrorfan bist, wirst du feststellen, dass Bis zum Morgengrauen verkörpert auf wunderbare Weise alles, was man an diesem Genre so liebt: jede Menge Schreckmomente, jede Menge Spannung und hervorragende Bilder, alles fest eingebettet in eine filmreife Erzählung.

23. Fünf Nächte bei Freddy [Das beste Horrorspiel im Found-Footage-Stil]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Indie-Horror, Simulation Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2014 Urheber Scott Cawthon Durchschnittliche Spielzeit 4–5 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die spannungsgeladenen Horror im Found-Footage-Stil und gruselige Animatronik mögen Schreckfaktor 9/10

Fünf Nächte bei Freddy ist die Verkörperung deiner Kindheitsalpträume. Was wäre, wenn das „Chuck E. Cheese“, in das du gegangen bist, gar nicht so kinderfreundlich war? FNAF ist vielleicht das einzige Spiel auf dieser ganzen Liste, das offenbar sowohl Kindern als auch Erwachsenen Spaß macht.

In diesemHorror-Spiel mit kultigem Maskottchen, spielst du einen Angestellten, der die Aufgabe hat, nachts das schummrig beleuchtete Restaurant zu bewachen. Du wechselst zwischen den Kameras hin und her, während diese gruseligen Animatronik-Figuren scheinbar aus dem Nichts zum Leben erwachen. Mit einem bizarren Soundtrack und einem schießwütigen Entwickler, der sich entschlossen hat, bei den Jumpscares voll auf die ganze Palette zu setzen, FNAF ist ein willkommenes Horrorspiel das hält sich eindeutig nicht zurück.

Im gesamten Restaurant scheint es von paranormalen Phänomenen nur so zu wimmeln, und obwohl das Originalspiel nicht gerade eine tiefgründige Handlung aufweist, ist das Die Entwickler haben die Hintergrundgeschichte seitdem weiter ausgebaut um ein wenig Geheimnis und Spannung zu erzeugen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kultige, gruselige Animatronik-Figuren, die echte Schreckmomente auslösen

Einfacher, aber fesselnder Spielablauf

Anziehungskraft für alle Altersgruppen – von Kindern bis zu Erwachsenen

Die Hintergrundgeschichte über das Originalspiel hinaus vertiefen

Mein Fazit: Fünf Nächte bei Freddy ist perfekt für Spieler, die die beklemmende Spannung lieben, die entsteht, wenn man sich verpixelte Überwachungsvideos ansieht und darauf wartet, dass etwas nach einem zuschlägt. Wenn du auf Horror im Found-Footage-Stil stehst und nichts dagegen hast, alle paar Minuten einen Schreck zu bekommen, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

24. The Walking Dead [Bestes storybasiertes Horror-Abenteuer]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Ein storybasiertes Horror-Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Telltale Games, Skybound Games, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden (pro Saison) Am besten geeignet für Fans von storybasierten Horrorspielen mit emotionaler Tiefe und Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler Schreckfaktor 7/10

Lose basierend auf der Comic-Reihe von Robert Kirkman, The Walking Dead Die Videospielreihe war eine ein mutiger Versuch, das Erscheinungsbild eines Horrorspiels neu zu definieren. Da sie auf unserer Liste der besten Horrorspiele stehen, haben sie ihr Ziel offenbar erreicht.

Mit einem eher cartoonartigen Grafikstil Telltales „The Walking Dead“ setzt voll und ganz auf Handlung und Story und erzählt die fesselnde Geschichte von Lee und Clementine, die sich durch ein von Zombies heimgesuchtes Amerika kämpfen.

Das Spiel enthält fast keine Kämpfe, stattdessen ändert die Handlung und die Geschichte abhängig von den Entscheidungen, die du triffst im gesamten Spiel. Aus diesem Grund ist das Spiel stolz auf seine großartigen Dialoge, und während du versuchst zu überleben, wirst du erleben, wie viele Synchronsprecher mit ihren Darbietungen glänzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein packendes, von Entscheidungen geprägtes Storytelling mit echten Konsequenzen

Die Kultfiguren Lee und Clementine mit emotionaler Tiefe

Einsteigerfreundliches Point-and-Click-Gameplay

Eine Sprachausgabe, die die Geschichte zum Leben erweckt

Ein kultureller Meilenstein in der Welt der Horror-Spiele

Mein Fazit:The Walking Dead Das Videospiel wurde zu einer eigenständigen kulturellen Ikone, und sein Erfolg stand nie im Schatten der sehr berühmten, auf dem gleichen Namen basierenden Fernsehserie. Kirkmans Einfluss und sein Engagement während der gesamten Entwicklung des Spiels sind offensichtlich und machen es zu einem der besten Horrorspiele aller Zeiten. Dank seines Point-and-Click-Prinzips ist es zudem äußerst einsteigerfreundlich und dient vielen neuen Spielern oft als Einstieg in das Horrorgenre.

25. Lesen [Der beste existenzielle Psychohorror]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Psychologischer Horror, Science-Fiction Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Frictional Games, Blitworks Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Fans von existenziellem Horror mit tiefgründigen, philosophischen Themen und einem Schwerpunkt auf der Atmosphäre Schreckfaktor 8/10

Von den Entwicklern des AmnesieDie Serie heißtLesen, ein psychologisches Horrorspiel, das dich darüber nachdenken lässt, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein. Du spielst Simon Jarrett (oder zumindest eine Version von ihm), der wacht 100 Jahre nach seinem Tod auf auf der PATHOS-II, einer Unterwasserforschungsstation.

Die Welt ist ausgelöscht worden, und nun versuchst du gemeinsam mit einem KI-Reisebegleiter, zur ARK zu gelangen, der offenbar letzten Bastion der Hoffnung für die Menschheit. Während du dich durch die Umgebung bewegst, begegnest du seltsamen, von KI durchdrungenen Humanoiden und vielen toten, kopflosen Menschen, die dir mehr über die Handlung verraten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine tiefgründige, zum Nachdenken anregende Erzählung über Menschlichkeit und Identität

Einzigartige Science-Fiction-Horror-Kulisse an Bord der PATHOS-II

Eine beklemmende Atmosphäre, ohne auf Schreckmomente zu setzen

Starke Einflüsse von Lovecraft

Ein kompaktes, aber unvergessliches Spielerlebnis

Mein Fazit:Lesen ist ein äußerst interessantes Spiel, das die Konventionen eines typischen Horrorspiels in Frage stellt und stattdessen existenzielle Fragen aufwirft, die einem mehr Angst einjagen als jeder Jumpscare. Auch bei den Fans hat es im Laufe der Jahre viel Zuneigung erfahren. Es ist zwar nicht besonders ansprechend gestaltet, und der Durchspielzeit beträgt nur wenige Stunden. Aber es ist preiswert und einen Blick wert, besonders wenn man eine Schwäche für Lovecraft-Horror hat.

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Art des Spiels Kino-Survival-Horror Plattformen PC, PS5 (Teil I); PS5 (Teil II) Erscheinungsjahr 2022 (Teil I: Remake); 2024 (Teil II: Remastered) Urheber Naughty Dog, Iron Galaxy Durchschnittliche Spielzeit 40–45 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die emotionale Geschichten, postapokalyptisches Überleben und intensive, charakterorientierte Erzählungen mögen Schreckfaktor 8/10

Gefällt mirThe Walking Dead, „The Last of Us“ I und II werden nie als echte Horrorspiele angesehen. Doch jeder, der die Spielreihe schon länger als ein paar Minuten gespielt hat, kann bestätigen, dass das Spiel an manchen Stellen wirklich beängstigend wirken kann.

In beiden Teilen der Reihe wird einwandfreie Bild- und Tonqualität um die Spannung zu steigern und zu verstärken. In beiden Spielen begleitest du Ellie auf ihrer Reise durch die einst so geschäftigen USA, die nun von Flora, Fauna und … den Infizierten heimgesucht werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Atemberaubende Grafik und fesselndes Sounddesign

Eine emotional packende Geschichte, in deren Mittelpunkt Ellie steht

Spannungs- und Horrormomente mit perfektem Timing

Präzises, ausgefeiltes Gameplay von Naughty Dog

Erfolgreiche plattformübergreifende Präsenz nach der PS-Exklusivität

Mein Fazit: Das Gameplay ist extrem flüssig, und man sieht deutlich, Naughty Dog, haben viel Herzblut in die Ausarbeitung der Geschichte gesteckt und darauf geachtet, dass das Spieltempo genau richtig ist. Obwohl das Spiel ursprünglich als PS-Exklusivtitel auf den Markt kam, The Last of Us: Teil I wurde von den Fans sehr gut angenommen und anschließend überarbeitet und auch für den PC veröffentlicht.

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27. Die Tiefe erwacht noch immer [Bester atmosphärischer Horror mit grotesker Weltgestaltung]

Unsere Bewertung

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Art des Spiels Stimmungsvoller Horror, Überleben Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Das chinesische Zimmer Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von klaustrophobischem, auf das Überleben ausgerichteten Horror mit grotesker Weltgestaltung Schreckfaktor 7/10

Die Tiefe erwacht noch immer versucht, dir an jeder Ecke Angst einzujagen. Du spielst einen Elektriker auf einer Bohrinsel, die aus irgendeinem Grund in einen Außerirdischen bohrt, woraufhin sich der größte Teil des Schiffes in grauenhafte genetische Missbildungen verwandelt.

Du versuchst also als Caz, dich auf diesem metallenen Koloss von einer Ölplattform zurechtzufinden, um zu entkommen. Das Spiel ist einfach wunderschön, die dich in groteske Umgebungen versetzen, in denen du deutlich sehen kannst, wie das ansteckende Alien langsam die Oberhand gewinnt.

Der Grund, warum dieses Spiel nicht so gut abgeschnitten hat wie viele andere auf dieser Liste, liegt schlicht und einfach an seinem Spieltempo. Das Spiel wirkt extrem linear, obwohl es eine wunderschöne Karte hatEs gibt keine Sammelobjekte, kein Zurücklaufen, und die meisten Türen, auf die man im Laufe des Spiels stößt, sind verschlossen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wunderschön detaillierte, schaurige, von Außerirdischen heimgesuchte Umgebungen

Einzigartige Kulisse an Bord einer defekten Ölplattform

Intensive, beklemmende Atmosphäre

Ein mutiger Ansatz für Horror durch die Gestaltung der Umgebung

Ein einzigartiges, wenn auch geradliniges Horrorerlebnis

Mein Fazit:Aus diesem Grund hat man oft das Gefühl, auf einen bestimmten Weg gedrängt zu werden, was für ein Horrorspiel, das auf Immersion setzt, um seine Botschaft zu vermitteln, den falschen Ton trifft. Das Spiel ist zwar nach wie vor gruselig, doch sein lineares Gameplay lässt viel zu wünschen übrig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Entwickler offensichtlich viel Herzblut in die grafische Gestaltung des Spiels gesteckt haben.

Kommende Horrorspiele, die du im Auge behalten solltest

Horrorfans, macht euch bereit für eine schaurige Welle an kommenden Titeln, die Gänsehaut, furchterregende Gegner und düstere, atmosphärische Welten versprechen. Diese kommenden Spiele werden das Genre mit ihren fesselnden Erlebnissen und haarsträubenden Geschichten neu definieren:

Resident Evil: Requiem (2026) – Resident Evil: Requiem Das Spiel scheint die Kultserie wieder zu ihren Horrorwurzeln zurückzuführen. Freut euch auf intensiven Survival-Horror, unheimliche Umgebungen und nervenaufreibende Kämpfe, während ihr in einer Geschichte, die euch in Atem halten wird, gegen groteske Kreaturen antritt.

– Resident Evil: Requiem Das Spiel scheint die Kultserie wieder zu ihren Horrorwurzeln zurückzuführen. Freut euch auf intensiven Survival-Horror, unheimliche Umgebungen und nervenaufreibende Kämpfe, während ihr in einer Geschichte, die euch in Atem halten wird, gegen groteske Kreaturen antritt. Reanimal (2026) – Dieses einzigartige Horrorspiel verspricht ein fesselndes Überlebenserlebnis, das dir den Verstand rauben wird. Mit Body-Horror und einer beklemmenden Atmosphäre, Reanimal wird dich zwangsläufig dazu bringen, dich zu fragen, was echt ist und was nicht.

– Dieses einzigartige Horrorspiel verspricht ein fesselndes Überlebenserlebnis, das dir den Verstand rauben wird. Mit Body-Horror und einer beklemmenden Atmosphäre, Reanimal wird dich zwangsläufig dazu bringen, dich zu fragen, was echt ist und was nicht. The Sinking City 2 (Termin noch offen) – Wenn du ein Fan von der der beste Lovecraft-Horror, The Sinking City 2 entführt dich tief in eine düstere Welt voller Geheimnisse und Wahnsinn. Freu dich auf unheimliche Ermittlungen, seltsame Kulte und eine beklemmende Atmosphäre, die dich nicht mehr loslassen wird.

Diese kommenden Horrorspiele werden die Grenzen des Schreckens und des Erzählens neu definieren. Wenn du bereit bist für eine neue Welle des Schreckens, solltest du diese Titel unbedingt im Auge behalten.

Mein Gesamtfazit zu den besten Horrorspielen

Wenn du dich heute in das Horrorgenre stürzen möchtest, mangelt es nicht an furchteinflößenden Erlebnissen auf verschiedenen Plattformen. Von gruseligen Remakes bis hin zu Gänsehaut erzeugenden Originalen – hier findest du den richtigen Einstieg für dein nächstes Horrorabenteuer.

Für Fans von Survival-Horror → Silent Hill 2: Remake . Diesein fantastisches PC-Horrorspiel Das Remake lässt die unheimliche Atmosphäre und den psychologischen Schrecken des Originals wieder aufleben – mit moderner Grafik und Spielmechaniken, die dich an deinem eigenen Verstand zweifeln lassen.

. Diesein fantastisches PC-Horrorspiel Das Remake lässt die unheimliche Atmosphäre und den psychologischen Schrecken des Originals wieder aufleben – mit moderner Grafik und Spielmechaniken, die dich an deinem eigenen Verstand zweifeln lassen. Für Fans von atmosphärischen, beunruhigenden Erlebnissen → Kleine Albträume 3 . Die Mischung aus gruseligen Rätseln und Plattform-Action sorgt für Spannung pur, während eine düstere, abgedrehte Welt darauf wartet, erkundet zu werden.

. Die Mischung aus gruseligen Rätseln und Plattform-Action sorgt für Spannung pur, während eine düstere, abgedrehte Welt darauf wartet, erkundet zu werden. Für Fans von klassischem Science-Fiction-Horror → Dead Space . Mit seinem intensiven Survival-Gameplay und grausamen außerirdischen Kreaturen ist dieses gruseliges Horrorspiel auf Xbox entführt dich in einen Albtraum aus Isolation und Schrecken. Lass dir das nicht entgehen, wenn du auf dem PC oder der Xbox spielst.

. Mit seinem intensiven Survival-Gameplay und grausamen außerirdischen Kreaturen ist dieses gruseliges Horrorspiel auf Xbox entführt dich in einen Albtraum aus Isolation und Schrecken. Lass dir das nicht entgehen, wenn du auf dem PC oder der Xbox spielst. Für Fans von storylastigem Horror → The Walking Dead. Die emotionale Erzählweise in Verbindung mit schwierigen Entscheidungen macht es zu einem absoluten Muss für alle, die eine gute, packende Überlebensgeschichte lieben.

Egal, welche Art von Horror du magst – diese Titel werden dir garantiert einen Schrecken einjagen.

Häufig gestellte Fragen