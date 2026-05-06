Die 19 besten Angelspiele für Abenteuerliebhaber im Jahr 2025

Die besten Angelspiele sind zu meiner ersten Wahl geworden, wenn ich mich entspannen oder bequem von zu Hause aus ein Abenteuer auf dem Meer erleben möchte. Diese Spiele bieten mir die Möglichkeit, entweder den Realismus einer Hardcore-Engelsimulation anzustreben oder einfach nur die gemütliche Atmosphäre eines Meeresabenteuers zu genießen. In der Sammlung der Angelspiele ist für jeden Spielertyp etwas dabei, vom Gelegenheitsspieler bis zum Koop-Fan.

Dieser Leitfaden stellt dir einige meiner Favoriten vor, die von epischen Welten über kurze Spielrunden auf dem Handy bis hin zu allem dazwischen reichen. Mach dich bereit, die Angel auszuwerfen, und begib dich mit mir auf ein unvergessliches Angelabenteuer. Finde dein Lieblingsangelspiel, das du mit Freunden spielen oder in deiner Freizeit nach der Arbeit genießen kannst.

Unsere Top-Auswahl an Angelspielen

Wenn es darum geht, welches das beste Angelspiel ist, gehen die Meinungen auseinander. Ich habe diese drei Spiele ausgewählt, weil sie den Nervenkitzel des Angelns wirklich gut einfangen und gleichzeitig eine fantastische Grafik bieten. Diese drei Engelsimulationen haben mich regelrecht in ihren Bann gezogen (kein Wortspiel beabsichtigt):

Bagger (2023) – Dieses Spiel bietet eine geheimnisvolle und düstere Interpretation des Angelns, mit einer fesselnden Geschichte, die auf unheimliche Weise die üblichen Angelmechaniken ergänzt; eine glatte 10 von 10 Punkten. Der Fischer – Angelwelt (2019) – Fishing Planet ist dein ultimativer, superrealistischer Angelsimulator, der authentische Physik und eine aktive Online-Community bietet. Ultimativer Angelsimulator (2017) – Das ist meine erste Wahl für Angelfans, die abwechslungsreiche Schauplätze wie Seen und Meere suchen; perfekt sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Angler.

Ich habe 19 der besten Angelspiele zusammengestellt, die für jeden Spielstil und jede Plattform geeignet sind. Lies weiter, um das perfekte Spiel zu finden, in dem du deine Angel auswerfen und an Bord deiner Hochseefischeryachten gehen kannst.

Die 19 besten Angelspiele für jeden virtuellen Angler

Meine Liste umfasst alles von realistischen Simulatoren bis hin zu ruhigen Abenteuern. Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst, ich bin mir sicher, dass du dein weil Hier. Egal, ob du auf der Suche nach einer intensiven Koop-Herausforderung bist oder nach einem entspannten Gameplay ohne Gewinner und Verlierer – hier ist für jeden etwas dabei. Also lass uns deinen nächsten Lieblingsspiel-Geheimtipp entdecken. Sag mir Bescheid, wenn du eines dieser Spiele schon einmal gespielt hast.

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Ein geheimnisvolles Angelabenteuer Plattformen PC, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, macOS, Android Erscheinungsjahr 2023 Urheber Black Salt Games Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die geheimnisvolle und stimmungsvolle Angelabenteuer lieben Metacritic-Bewertung 80

Ich habe den Sprung gewagt BaggerIch hatte ein einfaches Angelspiel erwartet, doch was ich vorfand, war eine faszinierende Mischung aus ruhigem Angeln am Tag und beunruhigendem Lovecraft-Horror in der Nacht.

Ich spielte einen Fischer, der eine Kette unheimlicher Inseln erkundete. Es dauerte nicht lange, bis mir auffiel, dass die Dorfbewohner und das Wasser nicht das waren, was sie zu sein schienen; es herrschten mysteriöse, einzigartige physikalische und klimatische Bedingungen, die mich in Atem hielten, ohne mich jedoch zu überfordern.

Die Angelmechanik fühlte sich lohnend und durchdacht an; das Inventarsystem erinnerte mich an klassische Survival-Spiele, bei denen das Platzmanagement eine unterhaltsame Herausforderung darstellt. Durch das Aufrüsten meines Bootes konnte ich effizienter angeln, doch es waren die nächtlichen Begegnungen mit sehr seltsamen Kreaturen, die diese Engelsimulation zu etwas Besonderem machten.

Pro-Tipp SPOILER-WARNUNG: Während deiner Erkundungstour triffst du auf vier vermummte Gestalten (blau, rot, gelb und lila), die jeweils nach unterschiedlichen Fischen fragen. Achte darauf, ihnen die Fische schnell zu bringen, sonst verpasst du die Belohnung – ein einzigartiges Buch von jeder Gestalt.

Mir gefällt besonders, wie dieBaggergleicht seine Horrorelemente durch Momente der Ruhe und sogar des Charmes aus, wie zum Beispiel die Begegnung mit verspielten Delfinen oder das Streichen meines Schiffes (ich musste die „Little Marrow“ besuchen, um den Mann zu treffen, der die Lackierarbeiten übernimmt). Die „Sanity“-Anzeige sorgte für Spannung, ohne dabei zu hart zu sein, und ich fand es toll, dass ich die gruseligen Stellen abschwächen konnte, wenn ich einfach nur ein entspanntes Erlebnis wollte.

Die Geschichte entfaltet sich durch Interaktionen und Quests, die der Spielwelt Tiefe und Geheimnisvolles verleihen. Baggerist ein einzigartiges Angelspiel, das maritime Entspannung auf eine Weise mit dem „Uncanny Valley“ verbindet, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Es ist perfekt für alle, die auf der Suche nach etwas Nachdenklichem, Unheimlichem und seltsam Gemütlichem zugleich sind, das perfektUmschaltenFamilienspiel für Angler, die Krimis lieben.

Mein Fazit: Bagger bietet eine fesselnde Mischung aus Angeln und kosmischem Horror, die einen in ihren Bann zieht. Die fesselnde Atmosphäre und das gut durchdachte Gameplay machen es zu einem herausragenden Erlebnis, das es wert ist, entdeckt zu werden.

2. Fishing Planet [Die Herausforderung der hyperrealistischen Engelsimulation]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Realistischer Angelsimulator Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Fishing Planet GmbH Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (143 Arten) Am besten geeignet für Echte Simulationsfans, die ein authentisches Angelerlebnis suchen Metacritic-Bewertung 72

Ich stürzte mich inDer Fischer – Angelwelt, bereit für ein realistisches Angelerlebnis, und das Spiel hält mit seiner hyperrealistischen Physik und der detaillierten Abstimmung der Angelausrüstung wirklich, was es verspricht. Eines der fesselnde Simulationsspiele in diesem Genre, ohne Frage.

Diese Engelsimulation hat mich mit ihren weitläufigen, detailgetreu nachgebildeten Gewässern beeindruckt, die sich über 19 reale Schauplätze erstrecken. Ich konnte alles erkunden, von üppigen Seen in den USA bis hin zu europäischen Angelplätzen, wodurch sich jeder Ausflug authentisch anfühlte. Die Liebe zum Detail zeigt sich darin, wie die Fische auf dynamische Wetterbedingungen, Jahreszeiten, Wassertemperaturen und sogar das Unterwasser-Gelände reagieren.

Fischer – Angelwelt bot Anglern aller Erfahrungsstufen eine herausfordernde, aber lohnende Erfahrung. Mir gefiel auch die Vielschichtigkeit beim Umgang mit verschiedenen Angeltechniken wie Posenfischen, Spinnfischen, Grundfischen und Schleppangeln. Zudem erforderte der physische Verschleiß an Ruten, Schnüren und Rollen eine sorgfältige Pflege der Ausrüstung, um kostspielige Beschädigungen zu vermeiden.

Pro-Tipp Im Laden, den du über das Hauptmenü aufrufen kannst, kannst du Köder und andere Ausrüstung kaufen, aber denk daran, dass Reisen und Ausrüstung Geld kosten. Wenn du im Level aufsteigst, schaltest du bessere Ausrüstung und Orte frei, um mehrere Angelplätze zu verwalten und Fische für höhere Gewinne zu verkaufen.

Dank der intuitiven Tutorials waren selbst die komplexeren Funktionen, wie das Erstellen von Rutenvoreinstellungen und das Entwickeln von Strategien für das Fischverhalten, leicht zu verstehen. Die Multiplayer-Optionen sorgten für zusätzlichen Wettkampfcharakter – mit Online-Turnieren, privaten Seen und globalen Bestenlisten, die für anhaltende Spannung sorgten.

Die atemberaubende fotorealistische Grafik und das fesselnde Sounddesign verstärkten die ruhige und mitreißende Atmosphäre. Jeder Angelausflug kam mir wie ein stressfreier Rückzugsort vor. Das gesamte Trolling und die Fischlagerung sorgten in dieser Engelsimulation für die richtige Stimmung und machten sie zu einem absolut realistischen Angelerlebnis.

Mein Fazit: Dieses Spiel verbindet unglaublichen Realismus mit einem leicht zugänglichen Gameplay und einer großen Vielfalt an Schauplätzen rund um den Globus – ein absolutes Muss für alle, die die subtile Kunst und Herausforderung des Angelns in einer sorgfältig gestalteten virtuellen Welt erleben möchten.

3. Ultimativer Angelsimulator [Absolute Freiheit beim Angeln & individuelle Anpassung]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Von locker bis realistischer Simulator Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ultimate Games S.A. Durchschnittliche Spielzeit über 30 Stunden Am besten geeignet für Freizeit- und passionierte Angler, die Abwechslung und gute Erreichbarkeit suchen Metacritic-Bewertung 47

Wenn du gerne RIESENFISCHE fängst und es dir gemütlich machst, Ultimativer Angelsimulator macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist außerdem eines der realistische VR-Spiele für den Genuss virtueller Meereserkundungen.

Ich habe es geliebt, an so vielen unterschiedlichen Orten angeln zu können – von ruhigen Seen über eisige Gewässer bis hin zum offenen Meer. Außerdem konnte ich mit einer Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen und anpassbaren Physik-Einstellungen experimentieren, wodurch sich jeder Angelausflug authentisch und fesselnd anfühlte. Dank der VR-Unterstützung hatte ich das Gefühl, wirklich auf dem Wasser zu sein. Ich habe das Spiel für 3 $ auf Steam gekauft, und ehrlich gesagt war das Geld gut angelegt…

Pro-Tipp Halte deine Angel beim Einholen in einem Winkel von etwa 45 Grad und drücke die C-Taste, um zu beobachten, wie dein Köder durch das Wasser schwimmt. Wenn du einen Fisch siehst, der deinem Köder folgt, versuche, kurz innezuhalten oder die Einholgeschwindigkeit etwas zu verringern, um deine Chancen auf einen Biss zu erhöhen.

Die Liebe zum Detail sticht besonders hervor – mit realistischen Wasserlandschaften, wechselnden Wetterbedingungen und den unterschiedlichen Angeltechniken, die je nach Ort und Art des Angelns erforderlich sind. Wenn du also in einer äußerst realistischen Welt richtig angeln möchtest, ist dies das perfekte Spiel für dich.

Das Eisfischen war eine coole Abwechslung mit ganz eigenen Herausforderungen, zum Beispiel beim Bohren von Löchern und beim Erkunden des Meeresbodens bei schlechter Sicht. Die Unterwasserkamera fand ich hilfreich, um meinen Haken zu führen und das Verhalten der Fische zu beobachten, auch wenn sich manche Animationen manchmal etwas steif anfühlten.

Das Spiel hat Realismus und Zugänglichkeit gut in Einklang gebracht, sodass das Gameplay immer ansprechend blieb, egal ob ich meine Angelausrüstung optimierte oder einfach nur entspannte. Mir gefiel auch die Möglichkeit, Fische zu verkaufen, um meine Ausrüstung zu verbessern, oder sie für Bonus-Erfahrungspunkte freizulassen, wodurch ich anschließend in meinem eigenen Tempo weiter erkunden konnte.

Mein Fazit: Ultimativer Angelsimulator bot mir die perfekte Mischung aus realistischem Angeln und entspannter Erkundung, mit genügend Abwechslung, um mich bei Laune zu halten. Dank seiner umfangreichen Funktionen und der VR-Unterstützung ist es die erste Wahl für alle, die ein authentisches Angelerlebnis suchen.

4. SEGA Bass Fishing [Der Nervenkitzel des klassischen Arcade-Bassangelns]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Arcade-Angeln Plattformen Arcade, Dreamcast und spätere Neuauflagen Erscheinungsjahr 1997 Urheber SEGA Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Am besten geeignet für Fans von Retro-Arcade-Angelspielen mit einfacher Spielmechanik Metacritic-Bewertung 59

SEGA Bass Fishing fängt das Wesen des klassischen Arcade-Erlebnisses ein: purer, rasanter Spielspaß, bei dem es darum geht, mit einfacher, aber befriedigender Steuerung möglichst viele Fische zu fangen und einen Highscore zu erzielen. Du wählst deinen Köder je nach Uhrzeit und Temperatur aus und versuchst dann, gegen die Zeit den größtmöglichen Fisch an Land zu ziehen. Du kannst das Meeresangeln von SEGA so oft genießen, wie du möchtest.

Das Spiel bietet einen Arcade-Modus und eine kleine Wettkampfkampagne mit Zielen wie dem Gesamtgewicht der Fänge oder dem größten Einzelfang. Das strategische Element besteht darin, den richtigen Köder auszuwählen und die Einholgeschwindigkeit so zu steuern, dass die Schnur nicht reißt und gleichzeitig die Spannung hoch bleibt. Es war wirklich ein Erlebnis.

Pro-Tipp Bewegen Sie Ihren Köder mit den Pfeiltasten, um realistische Bewegungen nachzuahmen, und holen Sie ihn langsam mit der E-Taste ein, um Barsche anzulocken. Wenn ein Barsch Interesse zeigt, folgt die Kamera oft dem Fisch.

Grafik und Sound sind zwar etwas veraltet, aber das unkomplizierte Gameplay und der nostalgische Charme machen das Spiel auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich habe gespielt SEGA Bass Fishing für ein oder zwei Stunden. Es ist nicht besonders tiefgründig, bietet aber gerade genug Herausforderung, um einen bei der Stange zu halten, ohne einen zu überfordern. Mir gefällt besonders, dass es ein unterhaltsames, fokussiertes Arcade-Angelspiel für Fans klassischer, rasanter Spielerlebnisse ist.

Mein Fazit: SEGA Bass Fishing bietet ein fesselndes Gameplay, das mit seiner gelungenen Spielmechanik das Gefühl des Arcade-Angelns perfekt einfängt – ein nostalgischer Tipp für alle, die auf der Suche nach schneller, unterhaltsamer Angelaction sind.

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Abenteuer-Angel-RPG Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber MINTROCKET Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die an storybasiertem Angeln und Erkundungen Freude haben Metacritic-Bewertung 90

Dave, der Taucherist einein hochwertiges Abenteuerspiel, eine Mischung aus actionreichem Speerfischen in der Tiefsee und der Leitung eines Sushi-Restaurants, die einen doppelten Spielablauf schafft, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er mir so viel Spaß machen würde.

Anfangs haben mich die Sauerstoffverwaltung und die Vermeidung aggressiver Meeresbewohner ziemlich gestresst, aber sobald ich den Dreh raus hatte, hat mich das Spiel richtig gepackt. Tagsüber zu tauchen, um Fische und Schätze zu sammeln, war ein tolles Gefühl, vor allem, als ich meine Ausrüstung aufgerüstet und meine Tauchwerte angepasst habe.

Nach Sonnenuntergang widmete ich mich der Leitung des Sushi-Restaurants. Ich musste entscheiden, welche Rezepte ich je nach verfügbarem Fisch priorisieren sollte. Der Spagat zwischen effizientem Fischfang und Restaurantmanagement sorgt für eine befriedigende strategische Komponente, die mir das Gefühl gibt, ich wäre der Hauptcharakter von Battle Cooking High School. Aber ich musste jeden Tag auf meinen Hof gehen, und das wurde mir bald zur Last.

Pro-Tipp Behalte deine Fischfarm genau im Auge, denn wenn du zwei Exemplare derselben Fischart hast, vermehren sie sich schnell und können dein Becken schnell überfüllen. Da es keine Benachrichtigung gibt, solltest du deine Farm täglich vor der Öffnung des Restaurants besuchen, um überschüssige Fische in die Küche zu schicken und eine Überbelegung zu verhindern.

Was mir besonders gefällt, ist, dass man sich in diesem Spiel Zeit lassen kann. Man muss sich also nicht beeilen, verpasst keine Quests und muss sich keine Sorgen machen, dass man zu viel Grind betreiben muss. Selbst wenn man Events verpasst, tauchen diese meist wieder auf, sodass man beim Vorankommen nie das Gefühl hat, bestraft zu werden. Die Geschichte und die Charaktere verleihen dem Spiel Charme und Tiefe und lassen die Welt lebendig wirken.

Mein Fazit: Es ist eine erfrischende Mischung aus Erkundung, Action und gemütlichem Simulationsmanagement, die überraschend viel Spaß macht und lohnend ist – ein ultimatives Angelabenteuer für begeisterte Angelfreunde.

6. Farming Simulator 25: Highlands Fishing Edition [Das unerwartete Landleben & die Ausweitung der Fischerei]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Landwirtschaftssimulation mit Angeln Plattformen PC, Konsolen Erscheinungsjahr 2025 Urheber GIANTS Software Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Landwirtschaftssimulationen, die sich eine zusätzliche Angelkomponente wünschen Metacritic-Bewertung tbd

Farming Simulator 25: Highlands Fishing Editionist dasdas umfassendste und entspannendste Bauernhofspiel. Die Tiefe des Landwirtschaftsaspekts aus dem Basisspiel ist nach wie vor vorhanden, aber jetzt ist es mit einer echten Fischereiwirtschaft verbunden, die deinem Land-und-Wasser-Konzept Leben einhaucht.

Es ist unglaublich, wie nahtlos man von der Arbeit auf den Gerstenfeldern zum Angeln in einem ruhigen See bei Sonnenuntergang übergehen kann. Das neue Aquakultursystem bringt eine ganz neue Dimension der Bewirtschaftung mit sich, und es ist überraschend befriedigend zu sehen, wie sich die eigenen Fänge in ein regelmäßiges Einkommen verwandeln.

Die neuen Karten haben echt was. Kinlaig, die von Schottland inspirierte Region, ist ganz schnell zu meinem Favoriten geworden. Auch die Flüsse in Nordamerika und die Alpenseen haben ihren ganz eigenen Charme. Jede Region verfügt über einzigartige Fischarten und lokale Lieferketten, sodass es sich nie eintönig anfühlt. Ich habe Stunden damit verbracht, meine Arbeit auf dem Traktor mit ruhigen Angelausflügen zwischen den Ernten zu verbinden, und dieser Rhythmus funktioniert einfach.

Pro-Tipp Beginnen Sie frühzeitig mit dem Aufbau Ihrer Fischzucht. Nutzen Sie kleinere Teiche in der Nähe Ihrer Felder, um lokale Fische zu züchten, bevor Sie auf eine vollwertige Aquakultur umsteigen; so sichern Sie sich einen kontinuierlichen Geldfluss, während Ihre Feldfrüchte wachsen.

Was die Leistung angeht, GIANTSVolltreffer. Die Grafik wirkt klarer und die Steuerung läuft flüssiger. Es hat etwas Beruhigendes, dem Prasseln des Regens auf dem Wasser zu lauschen, während man in der Nähe seine Hochlandrinder füttert. Die neuen Ergänzungen (Zwiebeln als Anbauprodukt, über 20 neue Maschinen und erweiterte Tierhaltungssysteme) runden das Ganze wunderbar ab.

Mein Fazit: Farming Simulator 25: Highlands Fishing Edition bietet den Spielern endlich das volle Landleben-Erlebnis. Es ist teils Management-Simulation, teils Therapiesitzung und zweifellos eine der befriedigendsten Möglichkeiten, nach einem langen Tag abzuschalten.

7. Stardew Valley [Das entspannte Leben auf dem Bauernhof – Angeln als Nebenjob]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Landwirtschafts- und Lebenssimulation mit Angeln Plattformen PC, Konsolen, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die abwechslungsreiches Gameplay mit Nebenaktivitäten rund ums Angeln mögen Metacritic-Bewertung 89

Angeln inStardew Valley wurde schnell zu meinem Lieblingszeitvertreib, einer willkommene Abwechslung vom täglichen Trott des Ackerbaus und Bergbaus. Das Spiel bot mir ein äußerst befriedigendes Fortschrittssystem, in dem das Angeln nicht mehr nur ein Nebenerwerb war; es wurde zu meiner wichtigsten Fertigkeit und Haupteinnahmequelle.

Das Angeln kam mir anfangs etwas knifflig vor, aber als ich im Level aufstieg und meine Ruten mit Ködern und Angelzubehör aufrüstete, wurde es zu einer lohnenden Herausforderung. Das Fangen von Fischen, die zur jeweiligen Jahreszeit und zum jeweiligen Ort passten, verlieh meinem Spiel einen ruhigen Rhythmus. Man spürt die Fische auf wie ein echter Angler.

Pro-Tipp Die fünf legendären Fische in Stardew Valley sind: Purpurfisch (Stufe 5, Ostpier im Sommer), Angler (Stufe 3, Holzbrücke in der Nähe des JojaMarts im Herbst), Legende (Stufe 10, Bergsee im Frühling), Gletscherfisch (Stufe 6, Cindersap-Wald im Winter) und Mutantenkarpfen (keine Stufenvoraussetzung, in der Kanalisation zu finden).

Was mich so gefesselt hat, war die Mischung aus Geschicklichkeit und Geduld, die das Angel-Minispiel erfordert.

Das Steuern des grünen Balkens, um verschiedene Fische zu fangen, wurde schnell zu einer entspannenden und doch spannenden Aufgabe. Mir gefiel auch, dass das Angeln eine verlässliche Möglichkeit bietet, Gold zu verdienen, sodass ich in meine Farm und meine Ausrüstung investieren konnte.

Ja, ich weiß, dass andere Spieler den legendären Fisch ziemlich schwierig finden, aber ich habe festgestellt, dass sich das Angelerlebnis dank des stetigen Fortschritts gelohnt hat und sehr befriedigend war.

Mein Fazit:Angeln inStardew Valley bietet einen ruhigen Rückzugsort, ohne dabei an Reiz zu verlieren – die perfekte Auszeit, wenn ich mich entspannen möchte, oder eine zuverlässige Einnahmequelle in ruhigeren Zeiten.

8. Der Ruf der Wildnis: Der Angler [Umfangreiche Erkundung der offenen Welt beim Angeln]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Realistische Engelsimulation Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Weite Welten Durchschnittliche Spielzeit über 30 Stunden Am besten geeignet für Simulationsspiele, bei denen der Schwerpunkt auf realistischen Angelmechaniken liegt Metacritic-Bewertung 63

Vergessen wir nicht Der Ruf der Wildnis: Der Angler. Der größte Reiz des Spiels lag für mich in seiner riesigen, nahtlos verbundenen offenen Welt, die zum entspannten Erkunden und Entdecken einlud. Die Suche nach dem perfekten Angelplatz empfand ich als ebenso lohnend wie den Fang selbst. Auf meinem Weg über ruhige Seen, reißende Flüsse und weite Ozeane bot jeder Ort eine einzigartige Herausforderung und Belohnungen.

Pro-Tipp Im Spiel kann man nicht schwimmen; wenn du zu weit ins Wasser gehst, wirst du aufgefordert, zurückzukommen, sonst wirst du neu gestartet.

Das Spiel verfügt über ein realistisches Angel-System, das jeden Fang für die Verbesserung der Ausrüstung und das Sammeln von Erfahrung wichtig macht. Mir hat besonders gefallen, dass die verschiedenen Fischarten unterschiedliche Verhaltensweisen und Kampfstile hatten, die es erforderten, geduldig die notwendigen taktischen Anpassungen vorzunehmen.

Die Möglichkeit, Angelausrüstung individuell anzupassen, sorgt für zusätzliche Tiefe, und der Koop-Modus für bis zu 12 Spieler verspricht endlose Abenteuer. Ich habe die Gegend mit dem Boot, dem Geländewagen und zu Fuß erkundet. Die versteckten Teiche und majestätischen Alpengipfel waren einfach atemberaubend.

Mein Fazit: Dieses Spiel verbindet die Erkundung einer offenen Welt mit fesselnden Angelmechaniken und ist damit die ideale Engelsimulation für entspanntes und dennoch lohnendes Gameplay.

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Wettkampf-Engelsimulation Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dovetail Games Durchschnittliche Spielzeit über 40 Stunden Am besten geeignet für Wettkampforientierte Spieler, die Spaß an Multiplayer-Turnieren haben Metacritic-Bewertung 50

Wenn dir gefälltSportvideospiele, das wird dir bestimmt gefallen. Fishing Sim World: Pro Tour bringt dich auf den Weg zum Profi-Angler, komplett mit lizenzierter Ausrüstung und den üblichen realistischen Turnieren rund um den Globus. Das hat mich an die Zeit erinnert, als mein Vater und ich früher zusammen angeln waren.

Der Karrieremodus war wirklich der Hammer. Ich habe meine Karriere als Amateur begonnen und mich nach oben gearbeitet, indem ich an Wettbewerben im Bass-, Karpfen- und Raubfischangeln teilgenommen und mir dabei Sponsorenverträge und Preisgelder gesichert habe. Die offiziellen Turniere sorgten für echte Spannung, und der Wettkampf gegen Hunderte von Top-Anglern hat mich wirklich stolz darauf gemacht, wie gut ich in dieser Engelsimulation abgeschnitten habe.

Pro-Tipp Wenn du am See ankommst, halte Ausschau nach Anzeichen für Fischaktivität, wie Spritzwasser oder Blasen an der Wasseroberfläche. Diese Anzeichen zeigen, wo sich die Fische aufhalten. Wirf deine Angel daher in deren Nähe aus, um einen besseren Fang zu erzielen.

Was mir besonders gut gefällt, ist das authentische Spielgefühl – vom realistischen Verhalten der Fische bis hin zur lizenzierten Ausrüstung von über 50 Marken. Die Schauplätze des Spiels, wie der Lake Guntersville und der Lake Travis, wirken lebendig und dynamisch. Ich habe viele Stunden gebraucht, um ein Elite-Angler zu werden, aber das war es absolut wert.

Aber eines hat mir nicht gefallen: Die Steuerung ist etwas zu empfindlich. Dennoch hat mich der Schwierigkeitsgrad des Spiels gefesselt, besonders während der intensiven Fischkämpfe und in den entscheidenden Momenten der Steuerung. Man kann online gegeneinander antreten, um persönliche Bestleistungen aufzustellen, und den vollen Nervenkitzel dieses auf Kämpfen basierenden Spiels genießen.

Mein Fazit: Diese Simulation bietet ein authentisches Angelerlebnis, das durch seine Tiefe und Ausgereiftheit besticht. Mit weltweiten Turnieren und realistischen Umgebungen vermittelt sie das Gefühl, dass man sich seinen Ruhm als Angler wirklich verdient hat.

10. Rapala Pro – Bassangeln [Spannende Action beim lizenzierten Bass-Turnier]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Sportfischen Plattformen Nintendo Wii, Nintendo DS, Wii U, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Activision / Magic Wand Productions Durchschnittliche Spielzeit über 20 Stunden Am besten geeignet für Fans des Bassangelns, die auf lizenzierte Ausrüstung und Herausforderungen aus sind Metacritic-Bewertung 59

Ich habe nicht viele Rezensionen dazu gehört, also dachte ich mir: Warum nicht selbst eine schreiben, nachdem ich es ausprobiert habe? Ich muss sagen, dass Rapala Pro – Bassangeln Es scheint ein ordentliches, actionreiches Bass-Angel-Erlebnis mit offizieller Rapala-Ausrüstung zu sein. Ich habe den Nervenkitzel genossen, den richtigen Rapala-Köder auszuwählen und an verschiedenen Seen nach den besten Angelplätzen zu suchen, während ich im Turniermodus gegen die Uhr antrat.

Die einfache Kampfmechanik des Spiels (bei der man den Fisch in einem Zielfeld hält und die Schnurspannung reguliert) machte selbst kleine Fänge spannend. Allerdings kann der Realismus den Spielspaß manchmal durch lange Wartezeiten zwischen den Bissen und sich wiederholendes Gameplay trüben. Die Zufälligkeit beim Fischgewicht wirkte frustrierend, und die übermäßige Abhängigkeit von Bewegungssteuerung fühlte sich oft eher störend als immersiv an.

Pro-Tipp Die besten Angelplätze in der Rapala Pro Series sind Hotspots, die durch Blasen, Spritzer oder an der Oberfläche springende Fische gekennzeichnet sind. Mit einem Fischfinder kannst du diese Bereiche leichter ausfindig machen, die bestimmte Fischarten anziehen.

Dennoch haben mich die spannenden Turnierrennen und die Momente, in denen ich einen riesigen Barsch an Land gezogen habe, begeistert. Über kleine Mängel wie technische Pannen und mäßige Grafik habe ich hinweggesehen; heute halte ich dieses Spiel für eine gute Wahl für Fans, die sich eine wettbewerbsorientierte Angelherausforderung mit bekannter Ausrüstung wünschen.

Mein Fazit: Rapala Pro – Bassangeln bietet ein fokussiertes und spannendes Spielerlebnis mit authentischen Ködern. Es eignet sich am besten für kurze Spielsitzungen von Fans, die auf der Suche nach schnellen Angelduellen sind.

11. Moonglow Bay [Die Geschichte vom Angeln bei der Wholesome Co-op]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Gemütliches Angel-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bunnyhug Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die entspannende, storylastige Angelspiele suchen Metacritic-Bewertung 63

Moonglow Bay hat mich mit seiner Geschichte über den Wiederaufbau einer Küstenstadt und den Umgang mit persönlichem Verlust sofort in seinen Bann gezogen. Die gemütlichen Angelmechaniken, die für einen Koop-Modus mit freiem Ein- und Ausstieg konzipiert sind, legten den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit und Gemeinschaft, sodass sich jede Angelsession sinnvoll und entspannend anfühlte.

Ich liebte es, mit meinem Boot hinauszufahren, um Fische zu fangen, die ich dann in einfachen Minispielen zubereitete, um sie zu verkaufen oder den Dorfbewohnern zu schenken. Dieser Kreislauf aus Angeln, Kochen und dem Wiederfinden der Gemeinschaft verlieh dem Spiel eine warme und herzliche Atmosphäre. Zweifellos einer der Die besten Koop-Spiele zum Genießen mit deinen Freunden.

Pro-Tipp Auch wenn River dir empfiehlt, ein Streetfood-Geschäft zu eröffnen, lässt sich mit dem Verkauf von rohem Fisch oft mehr verdienen als mit gekochten Gerichten. Überprüfe immer den Verkaufspreis deines Fisches, denn wenn du rohen Fisch in deine Verkaufsbox legst, kannst du dir zusätzliche Münzen verdienen.

Die Voxel-Grafik verlieh dem Spiel einen skurrilen Charme, der gut zu seinem sanften Ton passte. Als ich Geld für die Renovierung der Stadt spendete und bei Quests half, war das Gefühl des Fortschritts und des Wiederaufbaus sehr befriedigend. Das Aquarium war eine nette Idee. So konnte ich meine Fischentdeckungen auf greifbare Weise festhalten.

Die Themen Trauer und Hoffnung in der Geschichte haben mich emotional gefesselt, während ich das Geheimnis hinter dem Verschwinden meines Partners aufdeckte (ich werde nichts verraten).

Mein Fazit: Moonglow BayDie Mischung aus einfachem, unterhaltsamem Angeln und dem Aufbau einer Gemeinschaft macht das Spiel zu einem gemütlichen und lohnenden Erlebnis, das sich perfekt für entspannte Spielrunden eignet.

12. Sea of Thieves [Das Leben als Pirat, exotische Fische und Kochen auf hoher See]

Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Ein Open-World-Piratenabenteuer mit Angeln Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Selten Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Open-World-Entdecker, die Spaß an sozialem und Multiplayer-Gameplay haben Metacritic-Bewertung 69

Sea of Thieves: Ausgabe 2024 verbindet das Angeln mit seinem weitläufigen Piratenuniversum Sandbox-Spiel. So wird das Angeln zu einem unterhaltsamen und lohnenden Teil deines Seefahrerabenteuers. Mir hat besonders gefallen, dass das Angeln im Spiel nicht nur eine Nebenbeschäftigung ist, sondern eine wichtige Möglichkeit, exotische „Hunters’ Call“-Fische zu fangen, die man zubereiten und verkaufen kann.

Der Reiz, die Angel auszuwerfen und dabei die lebhaften Gewässer zu erkunden, bildet einen entspannten, aber lebhaften Kontrast zu den üblichen Piratenschlachten und Schatzsuchen.

Pro-Tipp Hisse immer die Reaper-Flagge, damit dein Schiff für andere Besatzungen auf der Karte sichtbar ist. Verwende leuchtende Segel und Accessoires mit dem gleichen Effekt und behalte nur eine Portion Proviant bei, um eine Überladung zu vermeiden und schneller voranzukommen.

Die Angelmechanik ist intuitiv: Ich werfe meine Angel mit Köder aus und reguliere dann geschickt die Zugkraft, während der Fisch zu entkommen versucht, wodurch jeder Fang zu einem wirklich realistischen und fesselnden Erlebnis wird.

Es gab auch ein echtes Gefühl der Entdeckung, da je nach Ort und Zeit unterschiedliche Fische auftauchten, was jeden Angelausflug zu einem neuen Erlebnis machte. Durch den Verkauf meines Fangs an die Fraktion „Hunter’s Call“ verbesserte sich mein Ruf. Auf diese Weise schaltete ich neue Ausrüstung und Vorteile frei, wodurch sich das Angeln sinnvoll in die Spielwelt einfügte.

Mein Fazit:Angeln inSea of Thieves: Ausgabe 2024 verbindet das Beste aus Erkundung, Entspannung und Fortschritt in einer wunderschön gestalteten Piratenwelt.

13. Lunas Angelgarten [Der gemütliche, charmante Rückzugsort zum Angeln im Pixel-Stil]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Entspannende Engelsimulation Plattformen PC, Konsolen Erscheinungsjahr 2021 Urheber Coldwild Games Durchschnittliche Spielzeit 8 bis 15 Stunden Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die ein ruhiges, künstlerisches Erlebnis suchen Metacritic-Bewertung N/A

Lunas Angelgarten ist eine supergemütliche, minimalistische Pixel-Engelsimulation, in der ich beim entspannten, meditativen Angeln zur Ruhe gekommen bin, während ich nach und nach meinen eigenen wunderschönen Inselgarten gepflegt habe.

Ich war Cassie, ein junges Mädchen, das in eine Geisterwelt entführt wurde (wie in Chihiros Reise ins Zauberland); Im Mittelpunkt des Spiels stehen das Angeln und der Verkauf der Fänge, um einen durch einen Sturm verwüsteten Garten wiederherzustellen.

Die Angelmechanik bietet zwei Spielmodi: einen anspruchsvolleren Modus, der Stardew Valley… sowie einen entspannten Modus, in dem ich die Fische sanft einholte (beides passte gut zur ruhigen Atmosphäre des Spiels).

Pro-Tipp Wenn du den „Challenge“-Modus wählst, wird es richtig knifflig, denn du musst einen grünen Balken hinter einem schnell schwimmenden Fischsymbol halten, das unberechenbar hin und her hüpft.

Der bezaubernde Pixel-Art-Stil und die eindringlichen Umgebungsgeräusche schufen eine beruhigende Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen war. Ich fand es toll, zu sehen, wie meine Insel wuchs, während ich mit den magischen Blättern, die ich beim Angeln und bei Quests verdient hatte, Pflanzen und Tiere kaufte. Die Möglichkeit, die Ernte mit Vögeln und niedlichen Capybaras zu automatisieren, verlieh dem Ganzen eine verspielte Note und ermöglichte es mir, mich ganz auf das Angeln und die Erkundung zu konzentrieren.

Mein Fazit: Lunas Angelgarten Es ist wie eine wohltuende kleine Auszeit für alle, die sich nach einem gemütlichen, entspannten Erlebnis sehnen, bei dem man eine kleine Insel wiederbelebt und wandernden Seelen hilft.

14. Lächerliches Angeln [Das absurde, explosive Arcade-Spiel zum Fangen und Schießen]

Unsere Bewertung 7.1

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Art des Spiels Arcade-Angeln Plattformen Mobil Erscheinungsjahr 2013 Urheber Vlambeer Durchschnittliche Spielzeit 5 bis 10 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die unterwegs Spaß an verrücktem Gameplay haben Metacritic-Bewertung 91

Lächerliches Angeln ist das grandioseste und übertriebenste Angelspiel, das ich je gespielt habe. Das Ziel ist einfach, aber genial absurd: Man wirft die Angel so tief wie möglich aus und schleudert dann Fische in die Luft, um sie zu erschießen und so möglichst viel Geld zu verdienen.

Mir hat das vertikale Gameplay besonders gut gefallen, bei dem ich den Köder vorsichtig nach unten führte, dabei den Fischen auswich und dann auf dem Weg nach oben versuchte, so viele wie möglich einzufangen, um sie anschließend mit einer Vielzahl bizarrer Waffen mitten in der Luft zu zerfetzen.

Pro-Tipp Du kannst alle 4 Spezialfische fangen, indem du in heimischen Gewässern angelst und den Toaster sowie den Föhn vor Erreichen von 125 m einsetzt. Tippe auf die Spezialfische, die bei 140 m, 180–190 m und 210–220 m erscheinen (ohne sie zu töten), um den nächsten Gegenstand freizuschalten, und fange dann den echten COGF am Meeresgrund, um sie alle zu fangen.

Was das Spiel auszeichnet, ist die Art und Weise, wie der Spielablauf albernen Spaß mit fesselndem Fortschritt in Einklang bringt. Jeder Fang fühlt sich lohnend an, besonders nachdem ich meine Angelschnur für tiefere Würfe aufgerüstet und verrückte Ausrüstung wie Toaster und Föhne freigeschaltet habe, mit denen man Fische elektrisieren und so zusätzliche Boni erhalten kann. Die „Fish-o-Pedia“ und die humorvollen, an Social Media erinnernden Beiträge zwischen den Charakteren haben mich zwischen den Angelrunden bestens unterhalten.

Mein Fazit: Lächerliches Angeln ist ein unglaublich unterhaltsames, rasantes Angelabenteuer, das einfach Spaß macht.

15. Animal Crossing: New Horizons [Das entspannte Inselleben – Fangen und Sammeln]

Unsere Bewertung 7.0

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Art des Spiels Lebenssimulation mit Angeln Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Familien- und Gelegenheitsspieler, die entspannten, lang anhaltenden Spielspaß suchen Metacritic-Bewertung 90

Angeln inAnimal Crossing: New Horizons Das ist ein so friedliches, tägliches Ritual, das ich jedes Mal mit Begeisterung durchführe, wenn ich dieses Spiel spiele. Es geht darum, seltene und saisonale Fischarten zu sammeln, um die riesige Museumssammlung zu vervollständigen. Eine ruhige, entspannte Art, sich auf das Spiel einzulassen.

Ich liebe es, das Wasser nach Fischschatten abzusuchen, meine Angel vorsichtig auszuwerfen und geduldig auf das unverkennbare Plätschern des Schwimmers zu warten, das einen Fang ankündigt. Die einfachen Handgriffe sind leicht zu erlernen, aber es ist ein tolles Gefühl, sie zu beherrschen – jedes Mal, wenn ich einen neuen Fisch an Land ziehe, verspüre ich ein großes Erfolgserlebnis.

Pro-Tipp Es gibt drei Angelplätze: Flüsse, Teiche und das Meer. Gehe langsam am Wasser entlang, um die Fische nicht zu verscheuchen, und sobald du einen Schatten siehst, ist es Zeit, deine Angel zu nehmen und die Schnur auszuwerfen.

Was wirklich heraussticht, ist, wie sich das Angeln in das Leben auf der Insel einfügt: Es verschafft mir durch den Verkauf von überschüssigem Fang ein regelmäßiges Einkommen und trägt gleichzeitig zu den wunderschön gestalteten Museumsausstellungen bei, die durch interaktive Elemente zum Leben erweckt werden. Es ist ein tolles Gefühl, die Fische in den Becken schwimmen zu sehen oder Schmetterlingen und Insekten beim Herumflattern zuzusehen – das lässt die Welt lebendig und bewohnt wirken.

Mein Fazit: Es gibt immer etwas Neues zu entdecken Animal Crossing: New Horizons, sodass Sie das ganze Jahr über geduldig angeln können. Es ist eine schlichte Freude und ein Markenzeichen der die entspannendsten und gemütlichsten Spiele Das kannst du heute spielen.

16. Der Blaue Marlin [Die legendäre Hochseejagd]

Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Engelsimulation Plattformen NES Erscheinungsjahr 1991 Urheber Hot-B Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Am besten geeignet für Fans, die die 90er lieben und ein Retro-Spiel spielen möchten Metacritic-Bewertung N/A

Der Blaue Marlin Hier dreht sich alles um den ultimativen Kampf mit hohem Einsatz, bei dem es darum geht, riesige, legendäre Tiefseefische wie Marline und Schwertfische zu fangen. Ich erinnere mich, wie ich stundenlang mit der Schleppangel unterwegs war, meine Werte verbessert habe und zusammen mit meinem Kumpel nach den ganz Großen gejagt bin.

Besonders hervorzuheben sind die intensiven Angelkämpfe im Spiel, vor allem jene epischen Duelle, in denen man gegen einen Marlin antritt, der sich anfühlt, als würde er mit eigenem Leben zurückschlagen.

Pro-Tipp Für das Weiterkommen im Turnier zählen ausschließlich Billfische wie Blauer Marlin, Schwarzer Marlin, Gestreifter Marlin, Schwertfisch und Segelfisch. Man findet sie hinter Fischschwärmen, Walen oder Möwen.

Das Spannende sind die dynamischen Ereignisse während des Kampfes, wie zum Beispiel eine rauchende Rolle oder der Versuch des Fisches, die Schnur am Propeller zu durchtrennen – das zwingt mich dazu, schnell und strategisch zu reagieren. Das Spiel erfasst Muskelkraft, Körperkraft und Geschicklichkeit, sodass der Fortschritt eine Rolle spielt, wenn ich es mit größeren Fischen zu tun habe. Aber gerade diese riesigen Fänge im Ozean und die Angriffe verschiedener Fischarten machen es zu einem wirklich fesselnden Angelsimulator.

Dieser eine unvergessliche Moment, als mein Freund und ich einen 1000-Pfund-Marlin an Land gezogen haben, bringt mich immer noch zum Lachen und lässt mich erschaudern – vor allem, weil die Konsole kurz darauf kaputtging.

Mein Fazit: Der Blaue Marlin ist ein nostalgisches, anspruchsvolles Erlebnis, das den Kampf und die Spannung des Hochseefischens perfekt einfängt.

17. Ich bin Fisch [Das urkomische, auf physikalischen Gesetzen basierende Fang-und-Wackel-Spiel]

Unsere Bewertung 6.7

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Art des Spiels Physikbasiertes Abenteuer Plattformen PC, Konsolen Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bossa Studios Durchschnittliche Spielzeit 6 bis 8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein skurriles, unbeschwertes Spiel zum Thema Fische suchen Metacritic-Bewertung 69

Ich bin Fisch ist eine urkomische und erfrischende Abwechslung zu herkömmlichen Angelspielen. Im Mittelpunkt steht die einzigartige Herausforderung, einen Fisch auf seiner Suche nach dem Weg zurück ins Meer ungeschickt zu steuern.

In diesem physikbasierten Videospiel wird jede Bewegung zu einem Kampf. Wenn man durch die unterschiedlichsten Umgebungen wackelt, rutscht und stolpert, verwandelt sich eine eigentlich einfache Reise in eine fröhliche Komödie der Irrungen und Wirrungen. Mir hat besonders gefallen, wie mich die Kernmechanik des Spiels dazu zwang, die unbeholfenen Bewegungen des Fisches anzunehmen, und die Grafik des Spiels lässt es wie ein Pixar Film.

Pro-Tipp Die Hauptgeschichte umfasst 13 Level. Zwar verhindern Checkpoints, dass man große Abschnitte wiederholen muss, doch in den späteren Leveln sind sie nur spärlich verteilt und speichern den Spielfortschritt nicht, sodass man ein Level vollständig abschließen muss, bevor man das Spiel beendet.

Die Levels sind kreativ gestaltet und bieten Hindernisse, Rätsel und skurrile Gefahren, die für abwechslungsreiches und unterhaltsames Gameplay sorgen – von geschäftigen Küchen bis hin zu stark befahrenen Autobahnen.

Der bezaubernde Grafikstil und die witzigen Animationen trugen zu dem unbeschwerten, fast schon albernen Ton bei und machten das Spiel zu einem liebenswerten Erlebnis. Ehrlich gesagt hat es meine Erwartungen übertroffen und bewiesen, dass ausgefallene Konzepte bei solider Umsetzung unvergessliche Spielmomente schaffen können.

Mein Fazit: Ich bin Fischbietet genug Abwechslung und Charme, um mich bei Laune zu halten, ohne langweilig zu werden.

18. Monsterfischen 2025 [Der extreme Monsterfang im Salzwasser]

Unsere Bewertung 6.6

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Art des Spiels Mobile Angel-Spielhalle Plattformen Mobil (iOS, Android) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Nexelon Inc. Durchschnittliche Spielzeit Kurze und lockere Spielrunden Am besten geeignet für Mobile-Gamer, die auf der Suche nach einem schnellen, unterhaltsamen Angel-Spiel sind Metacritic-Bewertung N/A

Monsterfischen 2025 ist ein adrenalingeladenes Angelspiel, das die Spieler in hochspannende Kämpfe mit absurd großen, monströsen Meeresfischen versetzt. Mich haben die dramatischen Mechaniken beim Einholen und Drillen begeistert, die schnelle Reflexe und ein geschicktes Spannungsmanagement erfordern, um diese legendären Bestien an Land zu ziehen. Für ein Handyspiel bietet es ein fantastisches Angel-Erlebnis sowohl im Süß- als auch im Salzwasser.

Dank der absolut realistischen 3D-Umgebungen hatte ich das Gefühl, mitten im Pazifik zu sein und riesige Fische an verschiedenen, atemberaubenden Orten rund um den Globus zu jagen.

Pro-Tipp Deine Angelrute und deine Rolle können jeweils bis auf +10 verbessert werden, um den Schaden und die Haltbarkeit zu erhöhen. Jede Verbesserung kostet jedoch mehr Gold und hat eine geringere Erfolgsquote; außerdem musst du +10 erreichen, bevor du deine Ausrüstung in eine höhere Klasse weiterentwickeln kannst.

Es gibt über 250 Fischarten und 30 Angelplätze auf der ganzen Welt zu entdecken. Das Spiel bietet ein umfangreiches und fesselndes Abenteuer. Mir haben die einfache Ein-Finger-Steuerung gefallen und ich habe meine Ausrüstung für bessere Leistung aufgerüstet. Meine spannenden Kämpfe mit legendären Fischen wie dem Megalodon werden in die Geschichte eingehen.

Mein Fazit: Monsterfischen 2025 ist ein atemberaubendes, dramatisches Angelabenteuer, das Adrenalinjunkies mit riesigen Fischen und intensiven Kämpfen begeistern wird

19. Pro Pilkki 2 [The Niche, Authentische Eisfisch-Meisterschaft]

Unsere Bewertung 6.1

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Art des Spiels Eisfisch-Simulation Plattformen PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Procyon-Team Durchschnittliche Spielzeit 10 bis 15 Stunden Am besten geeignet für Fans des Eisfischens und spezieller Techniken Metacritic-Bewertung N/A

Pro Pilkki 2 ist ein detaillierter, einzigartiger Fischfinder für den anspruchsvollen, geduldigen Sport des Wettkampf-Eisfischens, der mit authentischem finnischem Wetter und Ausrüstung aufwartet. Es fühlte sich an wie eine virtuelle Reise durch Finnland.

Es hat mir großen Spaß gemacht, über 40 zugefrorene Seen und Flüsse zu erkunden, von denen jeder einzigartige Herausforderungen beim Angeln bot, die Geschicklichkeit und das richtige Timing erforderten. Das Spiel besticht durch realistische Fischverhalten, unterschiedliche Wetterbedingungen und eine große Auswahl an Ködern, Ruten und Köder, wodurch sich jeder Fang lohnend anfühlt.

Pro-Tipp Der beste Tipp, um große Fische zu fangen, ist, mehr zu spielen und zu üben – aber denk daran, dich so zu verhalten, wie du es beim echten Eisfischen tun würdest: Sei geduldig, verwende den richtigen Köder und achte auf deine Umgebung.

Pro Pilkki 2 richtet sich an Angler, die sowohl entspannte als auch wettkampforientierte Erlebnisse suchen. Die Community und regelmäßige Updates sorgen für Abwechslung im Spiel, während ich dank des plattformübergreifenden Mehrspielermodus mit Freunden in Kontakt bleiben kann, unabhängig davon, welche Geräte sie nutzen.

Dieses frostige Eisfischerlebnis verbindet realistische Simulation mit einem leicht zugänglichen Spielablauf.

Mein Fazit: Pro Pilkki 2 bietet eine realistische und fesselnde Eisfisch-Simulation mit authentischen finnischen Bedingungen, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung und einem kompetitiven Mehrspielermodus.

Mein Gesamtfazit zu den besten Angelspielen

Die Wahl des besten Angelspiels hängt eigentlich davon ab, was deine Gift Das heißt: Du kannst sowohl Gelegenheitsspieler als auch eingefleischter Simulationsfan sein. Was ist heute der beste Ausgangspunkt für Angelspiele?

Für Krimi-Fans → Bagger

Verbindet unheimliche Geschichten mit fesselnden Angelmechaniken.

Verbindet unheimliche Geschichten mit fesselnden Angelmechaniken. Für Simulationsfans → Fishing Planet

Bietet authentische Angelphysik, die dich wirklich in die Unterwasserwelt eintauchen lässt.

Bietet authentische Angelphysik, die dich wirklich in die Unterwasserwelt eintauchen lässt. Für alle, die Abwechslung suchen → Ultimativer Angelsimulator

Bietet zahlreiche Angelplätze in einem entspannten Spielmodus.

Bietet zahlreiche Angelplätze in einem entspannten Spielmodus. Für Abenteuerlustige → Dave, der Taucher

Verbindet Meeresforschung und Restaurantmanagement zu einem urkomischen Erlebnis.

Verbindet Meeresforschung und Restaurantmanagement zu einem urkomischen Erlebnis. Für Fans von Landwirtschaftssimulationen → Farming Simulator 25

Erweitert deine gewohnte Farm-Simulation um spannende Angel-Inhalte.

Häufig gestellte Fragen