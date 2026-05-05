Die 16 besten Xbox-Exklusivtitel im Jahr 2026

Das BesteXbox Exklusivtitel haben nicht ohne Grund einen guten Ruf – es sind genau diese Spiele, die den Kauf der Konsole lohnenswert machen. Ich habe sowohl die großen Hits als auch die versteckten Perlen durchgespielt, um euch meine Top-Auswahl zu präsentieren, von Hallo to Los und alles dazwischen.

Egal, ob du auf Fantasy-RPGs oder Sci-Fi-Shooter stehst – ich habe das Richtige für dich. Ich werde euch erklären, was jedes Spiel auszeichnet, für wen es am besten geeignet ist und ob es auf Xbox Game Pass. Außerdem habe ich zu jedem Titel Sonderangebote hinzugefügt, falls du gleich loslegen möchtest.

Unsere Top-Auswahl an exklusiven Xbox-Spielen

Die ultimative Liste der Besten erstellen Xbox Es war nicht leicht, exklusive Spiele auszuwählen – aber diese Titel haben sich ihren Platz redlich verdient. Ich spreche von atemberaubender Grafik, unvergesslichem Gameplay und Erlebnissen, die einen stundenlang fesseln. Einige davon sind auf Xbox Game Pass… andere vielleicht nicht, aber jedes Spiel hier ist deine Zeit wert.

Wenn du die reale Welt für eine Weile hinter dir lassen möchtest, findest du hier die besten Tipps:

Forza Horizon 5 (2021) – Probier das Nonplusultra der Open-World-Rennspiele in Mexiko aus. Absolut fesselnd. Gears 5 ((2019)– Es erwarten dich rasante Action, eine fesselnde Handlung und ein grandioser Koop-Modus. Microsoft Flight Simulator 2024 (2024) – Erhebe dich in die Lüfte mit atemberaubend realistischer Grafik und dem ultimativen Flugerlebnis.

Lesen Sie weiter, um die vollständige Liste der Xbox Exklusive Spiele. Ich werde auch jeden Titel genauer unter die Lupe nehmen. Ihr werdet erfahren, warum sich das jeweilige Spiel von anderen abhebt: Liegt es an bahnbrechendem Gameplay, einer fesselnden Geschichte oder einfach daran, dass es so viel Spaß macht?

16 exklusive Xbox-Spiele: Eine vollständige Übersicht

Von spannenden Rennen bis hin zu epischen Abenteuern, Xbox bietet einige der besten Exklusivtitel der Gaming-Branche. Egal, ob du ein Geschwindigkeitsfanatiker oder ein Liebhaber von Geschichten bist – diese Liste stellt die besten Titel vor Xbox-Exklusive Spiele, die du nicht verpassen solltest.

1. Forza Horizon 5 [Das beste Rennspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Besondere Merkmale Open-World-Rennen, dynamisches Wetter, Horizon Story, Horizon Arcade, EventLab

Forza Horizon 5 bietet eine riesige offene Welt voller Möglichkeiten zum Rennenfahren und Erkunden. Es kann wirklich eines der Die besten Rennspieleda draußen.

Die Karte von Mexiko ist sehr detailliert, und man verliert sich leicht in den vielen verschiedenen Landschaften. Wenn du jemand bist, der die Freiheit in Rennspielen schätzt, wird dieses Spiel dich sofort in seinen Bann ziehen. Du kannst durch Dschungel, Wüsten und Städte rasen. Dadurch fühlt sich jedes Rennen von Anfang an wie ein neues Erlebnis an.

Die Fahrzeugauswahl ist riesig, und für jeden Rennfahrertyp ist etwas dabei. Egal, ob du die Geschwindigkeit von Sportwagen oder das Offroad-Abenteuer liebst – hier findest du jede Menge Optionen, die zu deinem Fahrstil passen. Das dynamische Wetter sorgt für zusätzliche Herausforderungen und hält dich ständig auf Trab. Auch das Multiplayer-Erlebnis ist nahtlos, ganz gleich, ob du gegen Freunde oder zufällige Spieler antrittst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Stärke des Spiels liegt in der Mischung aus Rennsport und Erkundung. Das Open-World-Design ist ideal für alle, die mehr wollen als nur eine Rennstrecke.

Die Handlung steht hier jedoch nicht im Vordergrund, und obwohl sie dem Ganzen eine gewisse Würze verleiht, ist sie nicht das Hauptaugenmerk. Wenn du auf der Suche nach einer starken Erzählung bist, ist das Spiel vielleicht nicht die beste Wahl, aber angesichts des großen Spielspaßes, den die Rennen und die Spielwelt bieten, ist das kein Ausschlusskriterium.

Mein Fazit:Forza Horizon 5 ist ein Highlight im Rennspiel-Genre. Es bietet eine großartige Mischung aus spannenden Rennen und weitläufigen Erkundungsmöglichkeiten. Wenn du auf rasante Rennen mit wunderschönen Landschaften stehst, die es zu erkunden gilt, solltest du dieses Spiel auf jeden Fall im Auge behalten. Und mit dem Xbox Game Pass kannst du es ganz einfach ausprobieren.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2019 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber The Coalition, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–25 Stunden Besondere Merkmale Story-basierte Kampagne, Horde-Modus, Split-Screen, Cross-Play, „Tours of Duty“

Wenn du auf rasante Kämpfe und eine fesselnde Handlung stehst, Gears 5 hat alles für Sie im Griff. In diesem ein fesselndes TPS-SpielDu schlüpfst in die Rolle von Kait Diaz, einer Figur, deren Handeln von emotionalen Konflikten bestimmt wird, während sie die Verbindung ihrer Familie zur Locust-Horde aufdeckt. Die Geschichte ist fesselnd, und die intensiven Kämpfe werden dich von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen.

Was das Gameplay angeht,Gears 5 überzeugt. Das Schießen fühlt sich flüssig an, und die Kämpfe sind sowohl herausfordernd als auch lohnend. Ob man sich nun mit der Kettensäge durch die Gegner schneidet oder gemeinsam mit seinem Trupp Strategien ausarbeitet – jeder Kampf ist ein Genuss. Optisch sieht das Spiel fantastisch aus, besonders mit seinen 4K Ultra HDUnterstützung.

Die Multiplayer-Modi sind das eigentliche Highlight. Wenn dir die Kampagne zu langweilig geworden ist, Gears 5 bietet einen Horde-Modus, in dem du und ein Team aus bis zu vier Spielern Welle um Welle von Gegnern bekämpfen müsst. Es ist knifflig, macht aber jede Menge Spaß.

Der „Escape“-Modus, in dem du und deine Freunde feindliches Gebiet infiltrieren, sorgt für noch mehr Action. Außerdem macht es die Cross-Play-Funktion ganz einfach, sich mit Spielern auf jeder beliebigen Plattform zusammenzuschließen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gears 5 trifft genau die richtige Balance zwischen epischen Story-Momenten und rasanten Action-Szenen. Das neue Anpassungssystem des Spiels, Einsatzzeitenbietet Belohnungen für das Bewältigen von Herausforderungen, was für Abwechslung sorgt.

Manche mögen die Geschichte stellenweise etwas vorhersehbar finden, aber das Gameplay macht das mehr als wett.

Mein Fazit:Wenn du auf Third-Person-Shooter stehst und eine Mischung aus intensiven Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einem soliden Mehrspielermodus suchst, Gears 5 ist ein echtes Highlight. Ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach einem frischen und spannenden Titel in der Gears of WarReihe.

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3. Microsoft Flight Simulator 2024 [Das beste Simulationserlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Asobo Studio, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit über 30 Stunden Besondere Merkmale Realistischer Karrieremodus in der Luftfahrt, dynamisches Wetter, erweiterte Flugzeugauswahl, weltweite Kartendarstellung, Multiplayer-Integration

Ich bin im echten Leben noch nie geflogen, aber Microsoft Flight Simulator 2024 gibt mir das Gefühl, dass ich es könnte. Das ein unglaubliches Simulationsspiel bietet ein Maß an Realismus, das kaum zu glauben ist. Mit seinen Wettereffekten in Echtzeit und der atemberaubend detailgetreuen Grafik verliert man sich leicht beim Überfliegen einiger der berühmtesten Orte der Welt.

Die Details sind so realistisch, dass man sich fragt, ob man gerade ein Spiel spielt oder echtes Filmmaterial sieht.

The 2024 Ausgabe legt bei den Karrieremodi noch eine Schippe drauf. Man kann sich vom Hobbyflieger zum Profipiloten hocharbeiten. Ich habe Stunden damit verbracht, einfach nur verschiedene Flugzeuge zu fliegen, von kleinen Cessnas bis hin zuriesige 747er, jedes mit seiner eigenen realistischen Flugdynamik. Es ist beeindruckend, mit wie viel Liebe zum Detail jedes Flugzeug so gestaltet wurde, dass es sich authentisch anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Microsoft Flight Simulator 2024 zeichnet sich durch seinen unvergleichlichen Realismus aus. Es ermöglicht dir, über reale Städte und Landschaften zu fliegen, was dir Erlebnisse bietet, die du sonst nirgendwo findest.

Allerdings ist das Fliegen nicht immer ganz einfach. Manche Missionen erfordern viel Geschick, und für Anfänger kann es anfangs eine Herausforderung sein. Die steile Lernkurve mag für manche ein Nachteil sein, aber sobald man den Dreh raus hat, lohnt sich der Aufwand.

Mein Fazit: Für alle, die auf der Suche nach einem fesselnden und realistischen Flugsimulationserlebnis sind, Microsoft Flight Simulator 2024 ist das beste Spiel seiner Art. Es ist sowohl für Luftfahrtbegeisterte als auch für Gamer perfekt geeignet und bietet unzählige Stunden voller Entdeckungen und Herausforderungen.

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4. Quantum Break [Das beste filmische Science-Fiction-Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Remedy Entertainment, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Besondere Merkmale Mechaniken, die die Zeit manipulieren, Live-Action-Fernsehserien, kinoreife Bilder, emotionale Erzählkunst

Quantum Break ist eines dieser Spiele, bei denen man sich mitten in einem Science-Fiction-Thriller wiederfindet. Du schlüpfst in die Rolle von Jack Joyce, der nach einem fehlgeschlagenen Experiment die Fähigkeit erlangt, die Zeit zu manipulieren. Was steht auf dem Spiel? Das Schicksal der gesamten Zeitlinie.

Die Handlung ist packend, und das Gameplay sorgt für ebenso viel Adrenalin. Man friert Gegner ein, weicht Kugeln in Zeitlupe aus und manipuliert die Zeit auf eine Weise, die sich flüssig und befriedigend anfühlt.

Das Spiel besticht zudem durch die Einbindung einer Live-Action-Fernsehserie, wodurch Gameplay und filmische Erzählkunst auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.

Die Grafik ist atemberaubend, und die Umgebungen sind so gut gestaltet, dass sie wirken, als wären sie in der Zeit stehen geblieben. Es ist ein spannendes Erlebnis, das wirklich zeigt, wie gut Remedy Entertainment kann Action mit emotionaler Tiefe verbinden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was machtQuantum Break Das Besondere daran ist, wie es filmisches Storytelling mit fesselndem Gameplay verbindet. Die Mechanik der Zeitmanipulation wirkt frisch und macht Spaß.

Die Geschichte ist zwar fesselnd, aber nicht jedermanns Sache. Manche Spieler könnten die Realfilm-Einspieler als störend empfinden, und das Tempo ist insgesamt etwas ungleichmäßig. Dennoch ist es gerade diese Mischung aus Action und Story, die dieses Spiel auszeichnet.

Mein Fazit:Quantum Break ist eine hervorragende Wahl für Fans von filmreifen Science-Fiction-Abenteuern. Die Mechanik der Zeitmanipulation und die emotionale Erzählweise heben es von anderen Titeln ab. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das großartige Action mit einer einzigartigen Geschichte verbindet, solltest du dir dieses Spiel unbedingt ansehen.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber 343 Industries, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 8–20 Stunden (Kampagne) Besondere Merkmale Erkundung einer offenen Welt, rasanter Mehrspielermodus, saisonale Updates, Anpassungsmöglichkeiten

Halo Infiniteist eines dergrößteHalloSpieleund dieder ideale Einstieg für Neulinge in der HalloReihe. Es bringt Master Chief mit einem Paukenschlag zurück und bietet sowohl eine fesselnde Kampagne als auch rasante Multiplayer-Action.

Der Open-World-Aspekt verleiht dem Klassiker eine neue Note Hallo Formel, und die Geschichte schafft eine gelungene Balance zwischen Action und emotionaler Tiefe.

Der Mehrspielermodus ist ein echtes Highlight. Man kann ganz einfach einsteigen, auch wenn man noch nie ein Hallo Spiel schon einmal gespielt. Das Gameplay ist schnell, flüssig und ausgewogen und bietet eine perfekte Mischung aus altmodischHalloNostalgie sowie zeitgemäße Neuerungen.

Die neuen Karten und Spielmodi sorgen zusammen mit den saisonalen Updates dafür, dass das Spielerlebnis immer wieder neu wirkt. Es ist keine Überraschung, dass Halo Infinite wurde schnell zu einem der meistgespielten Xbox Spiele zum Start.

Warum wir uns dafür entschieden haben Halo Infinite glänzt sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus. Die Erkundung der offenen Welt und das nostalgische Gameplay machen es zu einem großartigen Erlebnis für langjährige Fans, während die überarbeiteten Spielmechaniken es auch für Neulinge zugänglich machen.

Allerdings mag die Kampagne einigen erfahrenen Spielern etwas bekannt vorkommen, und bei manchen Missionstypen könnte es etwas mehr Abwechslung vertragen. Insgesamt ist es jedoch von Anfang bis Ende ein fesselndes Erlebnis.

Mein Fazit:Für Fans vonHallo oder für alle, die auf der Suche nach einem intensiven, unterhaltsamen Multiplayer-Shooter sind, Halo Infinite ist genau das Richtige. Es bietet neue Spielmechaniken und großartige Action, bleibt dabei aber dem treu, was die Serie so legendär gemacht hat.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber MachineGames, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden Besondere Merkmale Rasanter Kampf, Erkundung, dynamische Rätsel, filmreife Erzählweise

Indiana Jones und der große Kreis versetzt dich mit einem der legendärsten Archäologen aller Zeiten direkt mitten ins Geschehen. Dies Xbox „Exclusive“ gibt dir die Freiheit, uralte Geheimnisse zu erforschen und zu lüften, während du den Nazi-Truppen entkommst.

Die Geschichte spielt in 1937, zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes and Der letzte Kreuzzug, und es steckt voller spannender Momente und weltumspannender Abenteuer.

Das Gameplay verbindet intensive Kämpfe mit kniffligen Rätseln und heimlichen Manövern. Die Peitsche ist dein bester Freund – sie dient dir für alles, vom Schwingen über Abgründe bis hin zum Entwaffnen von Gegnern. Die Umgebungen, darunter Pyramiden, Dschungel und geheime Gräber, sind sorgfältig gestaltet und machen das Erkunden zu einem Vergnügen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Indiana Jones und der große Kreis sticht hervor, weil man das Gefühl hat, in einem Indiana-Jones-Film zu leben. Die Peitschenmechanik sorgt für spannende Kämpfe und Erkundungen, und die Rätsel sind genau im richtigen Maß herausfordernd.

Fans der Reihe werden sich jedoch bei einigen Aspekten des Spiels vielleicht ein wenig an etwas Vertrautes erinnert fühlen, und die Kampfmechanik macht zwar Spaß, bietet aber nicht viel Tiefe. Das Abenteuer und die Geschichte machen dies jedoch mehr als wett.

Mein Fazit:Indiana Jones und der große Kreis ist ein absolutes Muss für Fans von Action-Adventure-Spielen. Die fesselnde Welt, die spannenden Kämpfe und die brillante Erzählweise fangen den Geist von Indiana Jones perfekt ein. Wenn du spannende Erkundungen und das Lösen uralter Rätsel liebst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Tango Gameworks, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Besondere Merkmale Rhythmische Kämpfe, dynamische Grafik, fesselnder Soundtrack, unterhaltsame Geschichte

Hi-Fi Rushist eineinzigartiges Rhythmusspiel wo jeder Schlag und jede Ausweichbewegung im Takt der Musik erfolgt. Du schlüpfst in die Rolle von Chai, einem angehenden Rockstar mit einem Roboterarm, auf einer Mission, die großartige Kämpfe mit rhythmischem Gameplay verbindet.

Das Spiel spielt in einer ein mitreißendes Cyberpunk-Spiel Welt, mit neonfarbenen Bildern, die fast wie ein lebendiger Comic wirken.

Der rhythmische Kampf ist das, was Hi-Fi Rush Das Spiel ist schnell, macht Spaß und fesselt einen total. Selbst wenn man kein Rhythmus-Experte ist (ich bin es definitiv nicht), belohnt einen das Spiel dafür, wenn man die Beats richtig trifft. Es ist ziemlich befriedigend, diese Combos perfekt im Takt der Musik zu landen. Außerdem ist die Geschichte – auch wenn sie nicht gerade bahnbrechend ist – voller Humor und schrulliger Charaktere, die das gesamte Erlebnis noch besser machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hi-Fi Rush trifft genau den Nerv des Rhythmus-Kampf-Genres. Musik, Grafik und Action verschmelzen auf eine Weise, die wirklich erfrischend ist.

Wenn du jedoch auf der Suche nach einer tiefgründigen, handlungsorientierten Geschichte bist, ist dieses Spiel vielleicht nichts für dich. Die Geschichte macht zwar Spaß, aber das Gameplay stiehlt ihr die Show.

Mein Fazit:Hi-Fi Rush macht unglaublich viel Spaß. Der rhythmische Kampf macht süchtig, und die farbenfrohe, energiegeladene Welt macht es zu einer klaren Empfehlung für Fans von Action- und Musikspielen. Wenn du Action-Spiele und großartige Musik liebst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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8. Psychonauts 2 [Bestes kreatives Plattform-Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2021 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Double Fine Productions, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Besondere Merkmale Übernatürliche Kräfte, skurrile Handlung, Plattformspiel, akrobatisches Gameplay

Psychonauts 2 Du schlüpfst in die Rolle von Razputin, einem jungen Hellseher, der davon träumt, sich den Psychonauts anzuschließen.

Das Spiel führt dich durch wilde, farbenfrohe und psychedelische Umgebungen, die die komplexen Gedanken derjenigen widerspiegeln, denen du helfen möchtest. Jede Stufe fühlt sich wie eine neue Welt mit einem eigenen Thema an und bietet jede Menge unterhaltsame Herausforderungen.

Das Gameplay verbindet knifflige Plattform-Action mit kreativen Rätseln, eingebettet in eine witzige und emotionale Geschichte. Du nutzt Raz’ übersinnliche Kräfte, um zu schweben, Dinge in Brand zu setzen und Objekte zu manipulieren, um Herausforderungen zu meistern und Gegner zu bekämpfen. Der Humor ist bissig, und die gesamte Atmosphäre ist energiegeladen und voller Charme.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kreativität des Spiels ist seine größte Stärke. Das Leveldesign und die übersinnlichen Fähigkeiten sorgen für ein frisches und spannendes Plattformer-Erlebnis. Die witzigen Dialoge und die einzigartige künstlerische Gestaltung verleihen dem Spiel eine Persönlichkeit, die einem im Gedächtnis bleibt.

Ein paar nennenswerte Nachteile sind, dass sich manche Rätsel etwas wiederholen und die Handlung nicht so tiefgründig ist, wie manche vielleicht hoffen würden. Aber als unterhaltsames, actionreiches Abenteuer ist es kaum zu übertreffen.

Mein Fazit:Psychonauts 2 ist ein absolutes Muss für alle, die auf der Suche nach einem skurrilen, unterhaltsamen und visuell einzigartigen Plattformspiel sind. Die Mischung aus Action, Rätseln und Humor macht es zu einem Highlight des Genres. Wenn du ein Fan von kreativen Abenteuern bist, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2015 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber 343 Industries, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden (Einzelspieler) / Unbegrenzt (Mehrspieler) Besondere Merkmale Überarbeitete Grafik, fesselnde Handlungsstränge, nostalgischer Mehrspielermodus

Halo: Die Master Chief Collection bietet die Gelegenheit, eine der größten Spielereihen aller Zeiten mit verbesserter Grafik und flüssigem Gameplay neu zu erleben. Zu den Highlights gehört Halo 3: ODST, das einen düstereren, stimmungsvolleren Ansatz verfolgt. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? HalloReise? Hier findest du alles HalloSpiel der Reihe nach damit du gleich loslegen kannst.

Anstatt Master Chief zu folgen, schlüpfst du in die Rolle eines einsamen Soldaten, der die Ruinen von New Mombasa erkundet. Der veränderte Ton hebt das Spiel von anderen ab und verleiht ihm zusätzliche Tiefe. HalloLegende

Das Spiel verbindet atmosphärische Erzählkunst mit actiongeladenem Gameplay. Die Grafik wurde überarbeitet, um den Klassiker Hallo Das Spielerlebnis entspricht modernen Standards, und der überarbeitete Mehrspielermodus hält die Community mit benutzerdefinierten Spielen und Mods am Leben. Es ist ein Genuss sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler, die ein neues Erlebnis suchen, ohne dabei den Zauber der Originalspiele zu verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diese Kollektion wegen ihrer perfekten Balance zwischen Nostalgie und frischem Charme ausgewählt. Die Halo 3: ODST DLC besticht durch seine atmosphärische Erzählweise und einen vom Jazz inspirierten Soundtrack, der dem Spielerlebnis zusätzliche Tiefe verleiht.

Das Spiel bietet zwar große Vielfalt und Tiefe, erfordert jedoch einiges an Geduld von Spielern, die sich damit noch nicht auskennen Hallo„s Hintergrundgeschichte und Spielmechanik.

Mein Fazit:Halo: Die Master Chief Collection ist ein absolutes Muss für Fans der Hallo Universum. Es bietet ein wunderschön gestaltetes, fesselndes Spielerlebnis mit einer tiefgründigen Handlung, überarbeiteter Grafik und einer lebendigen Multiplayer-Community. Wenn du ein Fan von Shootern bist, die Action mit Atmosphäre verbinden, ist dies das perfekte Spiel für dich.

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10. Ausgesperrt 2 [Das beste Koop-Überlebensabenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 (Early Access) Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Obsidian Entertainment, Eidos-Montréal, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Reitbare Insekten-Reittiere, erweiterte Parkkarte, Omni-Tool-System, Koop-Multiplayer, rollenbasiertes Ausrüstungssystem

Ausgesperrt 2 nimmt die beliebte Schrumpf-Formel und dreht sie auf die volle Power. Du spielst erneut als eine Gruppe von Teenagern, die auf die Größe von Ameisen geschrumpft sind, doch dieses Mal erkundest du den Brookhollow Park – eine weitläufige Umgebung, die bereits zum Start der Early-Access-Phase die Größe des gesamten ersten Spiels erreicht.

Die Fortsetzung führt reitbare Insekten-Reittiere namens „Buggies“ ein, die das Erkunden des Spiels völlig neu gestalten. Wenn du eine Rote Soldatenameise oder eine Radnetzspinne zähmst, kannst du damit durch den Park sausen, Beute transportieren und sie sogar an deiner Seite kämpfen lassen. Das verändert die Fortbewegung grundlegend und sorgt dafür, dass sich die riesige neue Karte überschaubar anfühlt.

Das Kampfsystem wurde durch perfekte Blocks, Ausweichmechaniken und ein neues rollenbasiertes Ausrüstungssystem verfeinert, mit dem du durch einfaches Austauschen der Ausrüstung zwischen Tank-, Schurke-, Waldläufer- oder Zauberer-Builds wechseln kannst. Das neue Omni-Tool vereint deine Axt, deinen Hammer, deine Schaufel und deinen Schraubenschlüssel in einem einzigen, aufrüstbaren Gerät und spart so wertvollen Platz im Inventar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ausgesperrt 2fängt das ein, was Survival-Spiele so fesselnd macht, und bietet gleichzeitig eine wahrhaft einzigartige Kulisse. Das Koop-Erlebnis kommt mit bis zu vier Spielern besonders gut zur Geltung, und Obsidians Fokus auf Barrierefreiheit (einschließlich des „Arachnophobia Safe Mode“) macht das Spiel für jeden zugänglich. Es zählt zudem zu den die besten Koop-Spiele auf Xbox.

Das Spiel befindet sich derzeit im Early Access, daher muss man mit einigen Leistungsschwankungen und einer noch unvollständigen Handlung rechnen. Da jedoch bereits über 20 Stunden Spielinhalt verfügbar sind und die Karte voller Geheimnisse steckt, kann man sich über das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum beschweren – zumal es im Game Pass enthalten ist.

Mein Fazit:Ausgesperrt 2 ist ein Survival-Spiel mit einer skurrilen Note, das Charme und Herausforderung gleichermaßen bietet. Wenn dir das Original gefallen hat oder du gerne mit Freunden bastelst, Stützpunkte baust und die Welt erkundest, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Denk aber daran, dass es sich noch im Early Access befindet und weitere Inhalte in Vorbereitung sind.

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11. Lost Odyssey [Das beste vergessene RPG-Juwel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2007 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass N/A Urheber Mistwalker, Microsoft Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden Besondere Merkmale Rundenbasierte Kämpfe, eine tiefgründige Handlung, emotionale Themen

Lost Odyssey ist eines dieser versteckten Juwelen, die nie die Aufmerksamkeit erhielten, die sie verdient hätten. Wenn du auf storylastige Rollenspiele stehst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Das Spiel handelt von Kaim, einem unsterblichen Krieger, der seit Jahrhunderten lebt und unter der Last seiner Erinnerungen leidet.

Die Geschichte ist sehr bewegend und behandelt Themen wie Liebe, Verlust und Erlösung. Eines der herausragenden Merkmale ist die Tausend Jahre Träume Vignetten – kleine, poetische Geschichten, die zu tiefgründigen Momenten der Besinnung anregen und garantiert das Herz berühren.

Der Kampf ist klassisch rundenbasiert, hat aber eine Besonderheit: Er bietet zeitgesteuerte Angriffe, die das Spiel spannend und fesselnd machen. Es fühlt sich wie eine frische Interpretation eines Genres an, das manchmal etwas abgenutzt wirken kann. Und die Grafik, die nach heutigen Maßstäben zwar veraltet ist, war für ihre Zeit atemberaubend und hat bis heute nichts von ihrer Qualität eingebüßt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenLost Odyssey denn es ist eine emotionale Reise, die mehr zu bieten hat als nur Kämpfe. Die durchdachte Erzählweise in Verbindung mit den einzigartigen Spielmechaniken macht dieses Spiel zu einem herausragenden Rollenspiel.

Ein Nachteil ist, dass es nicht verfügbar ist auf Xbox Game Pass, aber wenn du ein Fan klassischer JRPGs bist, lohnt es sich auf jeden Fall, danach Ausschau zu halten.

Mein Fazit:Lost Odyssey ist ein unvergessliches Rollenspiel, das dir noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben wird. Mit seiner tiefgründigen Geschichte, den fesselnden Kämpfen und den emotionalen Momenten ist es ein Muss für jeden Rollenspielfan.

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12. Fable II & III [Das beste, von Entscheidungen geprägte Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One (dank Abwärtskompatibilität) Erscheinungsjahr 2008 (Fable 2), 2010 (Fable 3) Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Lionhead Studios, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden Besondere Merkmale Eine durch Entscheidungen geprägte Handlung, moralische Dilemmata, RPG-Elemente

Fable II and Fable III sind ein Kultpaar im Action-Adventure-Genre. Diese Spiele spielen in der skurrilen und zugleich düsteren Welt von Albion und drehen sich um die Entscheidungen, die du triffst.

Möchtest du ein edler Held sein oder wirst du dich deiner schurkischen Seite hingeben? Die Entscheidungen, die du triffst, bestimmen das Schicksal deines Königreichs und der Charaktere um dich herum. Diese Spiele bieten tiefgründige, verzweigte Handlungsstränge, in denen jede Entscheidung Konsequenzen hat.

Fable II bleibt wegen seiner fantastischen Figuren und seiner straffen Erzählweise in Erinnerung, während Fable III geht noch einen Schritt weiter, indem es dir die Herrschaft über den Thron überlässt. Die Macht, zu regieren und über die Zukunft deines Königreichs zu entscheiden, verleiht dem Spielerlebnis eine einzigartige Note, und die moralischen Dilemmata werden dich noch lange nach deinen Entscheidungen zum Nachdenken anregen.

Beide Titel wurden für moderne Konsolen überarbeitet, und die Community ist nach wie vor sehr aktiv mit benutzerdefinierten Spielen und Mods, was dafür sorgt, dass das Spielerlebnis auch Jahre später noch frisch wirkt. Mit Xbox Game Pass Sobald sie verfügbar sind, kannst du dich direkt in diese legendären Titel stürzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenFable II and Fable III wegen ihrer Fähigkeit, Humor, tiefgründige Erzählung und eine fesselnde Weltgestaltung miteinander zu verbinden. Die Balance zwischen Unbeschwertheit und ernsten Entscheidungen ist es, was dieses Duo auszeichnet.

Die etwas veraltete Grafik spricht vielleicht nicht alle Spieler an, vor allem nicht diejenigen, die an moderne Grafik gewöhnt sind. Trotzdem machen die fesselnde Handlung und das auf Entscheidungen basierende Gameplay dies mehr als wett.

Mein Fazit:Fable II and Fable III sind ideal für Spieler, die eine gute Geschichte und die Freiheit lieben, ihre Welt selbst zu gestalten.

Die emotionale Tragweite deiner Entscheidungen wird bei Spielern Anklang finden, die Abenteuern mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten zugeneigt sind. Wenn du dich nach einem Rollenspiel mit einer starken Geschichte und hohem Wiederspielwert sehnst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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13. Starfield [Das beste Weltraum-Erkundungs-RPG]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Besondere Merkmale Umfassende Anpassungsmöglichkeiten, Weltraumerkundung, Open-World-RPG-Elemente

Starfield ist das Rollenspiel für alle, die schon immer davon geträumt haben, den Kosmos zu erkunden. BethesdaDas neueste Angebot von … gibt Ihnen die Freiheit, auf Entdeckungsreise zu gehen über 1.000 Planetenund tauchen dabei in eine Mischung aus Weltraumpolitik und kosmischen Geheimnissen ein. Ob man sich nun durch geschäftige Raumstationen oder unbekannte außerirdische Landschaften bewegt – das Erlebnis ist atemberaubend.

Der Kern vonStarfield ist seine immense Tiefe. Du baust und gestaltest dein Raumschiff, rekrutierst eine Crew und entscheidest, auf wessen Seite du dich stellst – und gestaltest so deine Reise als edler Entdecker oder rebellischer Gesetzloser.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Weltraumerkundung, fesselnder Erzählung und dynamischen Weltraumschlachten von Starfield sorgt für ein äußerst fesselndes Spielerlebnis. Das Spiel bietet zudem vielfältige Fraktionen und Quests, die die Tiefe der Handlung noch verstärken und es zu einem absoluten Highlight des Genres machen.

Die Spielwelt ist riesig und voller dynamischer Quests, die dich stundenlang fesseln werden. Dazu kommen der Nervenkitzel von Weltraumschlachten und eine Vielzahl an Waffen, die du an deinen Spielstil anpassen kannst, Starfield ist ein reichhaltiges und fesselndes Erlebnis.

Die Grafik ist auf dem neuesten Stand der Technik und erweckt jeden Planeten, jedes Raumschiff und jede Schlacht zum Leben. Jede Reise wirkt wie im Kino, ganz gleich, ob man einen Sonnenuntergang auf einem fernen Planeten beobachtet oder mitten in einer Schlacht im VOID fliegt. Die Welt wirkt lebendig, und dank der detailreichen Gestaltung lohnt es sich, jeden Planeten zu erkunden.

Mein Fazit:Starfield ist ein absolutes Muss für Fans von Weltraumerkundung und Rollenspielen. Die Freiheit, den eigenen Weg zu gestalten, gepaart mit der facettenreichen Geschichte und der fesselnden Welt, macht es zu einem der besten Weltraum-Rollenspiele auf dem Markt. Wenn du Spiele liebst, in denen du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen kannst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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14. Senuas Saga: Hellblade II [Das beste psychologische Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Ninja Theory, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Besondere Merkmale Grafik der Unreal Engine 5, fesselnde Erzählweise, fortschrittliches Kampfsystem

Senuas Saga: Hellblade II knüpft dort an, wo der erste Teil endete, und führt die Spieler tiefer in Senuas Gedankenwelt, während sie nicht nur gegen äußere Feinde, sondern auch gegen ihre inneren Dämonen kämpft.

Vor dem Hintergrund einer eindringlich schönen nordischen Landschaft erweckt das Spiel den psychologischen Horror zum Leben – mit Grafik und Sound, die die Grenzen des Möglichen in einem Videospiel neu definieren.

Sobald man in Senuas Rolle schlüpft, taucht man in eine Welt ein, in der jede Handlung von Spannung durchdrungen ist. Die Kämpfe sind packend und verbinden Strategie mit brutalen Nahkampfangriffen, während die Geschichte einen mit ihrer unverfälschten, emotionalen Erzählweise in ihren Bann zieht. Gameplay und Elemente des Psychohorrors verschmelzen nahtlos miteinander, sodass sich jeder Moment des Spiels intensiv und zutiefst persönlich anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hellblade II verbindet psychologischen Horror mit atemberaubender Grafik der Unreal Engine 5 und einer emotional packenden Erzählung. Die schonungslose Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen schafft ein Erlebnis, das ebenso zum Nachdenken anregt wie es visuell atemberaubend ist.

Die Grafik, bereitgestellt von Unreal Engine 5, sind absolut atemberaubend und erschaffen eine Welt, die sich fast real anfühlt. Der 3D-Sound verstärkt das Eintauchen in das Spiel, sodass man das Gefühl hat, Senuas Welt wirklich zu erleben. Und es geht auch darum, sich den inneren Konflikten zu stellen, mit denen Senua zu kämpfen hat, was jeden Kampf zu einem zutiefst emotionalen Erlebnis macht.

Die Kämpfe sind fesselnd und herausfordernd, doch erst die Tiefe der Handlung und die stimmungsvolle Gestaltung lassen dieses Spiel wirklich glänzen.

Mein Fazit:Senuas Saga: Hellblade II ist ein bahnbrechendes Spiel, das die Grenzen des Psychothrillers erweitert.

Die intensiven Kämpfe, die eindringliche Grafik und die sehr persönliche Geschichte machen es zu einem absoluten Muss für Fans von Psychohorror und storygetriebenen Spielen. Wenn du bereit bist für ein Erlebnis, das sowohl deine Fähigkeiten als auch deine Emotionen auf die Probe stellt, wird dich dieses Spiel nicht enttäuschen.

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Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass Verfügbar Urheber Undead Labs, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Open-World-Survival, Permadeath, Aufbau einer Community

State of Decay 2: Juggernaut-Edition bietet ein fesselndes Zombie-Survival-Erlebnis wie kein anderes. In einer weitläufigen Open-World-Karte fordert dich dieses Spiel heraus, in einer postapokalyptischen Welt voller Untoter zu überleben.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau und Erhalt einer lebendigen Gemeinschaft, während man nach Vorräten sucht, sich gegen Zombiehorden verteidigt und schwierige Entscheidungen trifft, die über das eigene Überleben entscheiden.

Eines der besonderen Merkmale von State of Decay 2 ist die Mischung aus strategischem Gameplay und Action. Du musst deine Gemeinschaft verwalten, Ressourcen sammeln und Wellen von Zombies abwehren. Die Permadeath-Mechanik sorgt bei jeder Mission für zusätzliche Spannung, sodass sich jede Entscheidung wie eine Frage von Leben und Tod anfühlt.

Und mit demJuggernaut-Edition… erhältst du ein noch ausgefeilteres Spielerlebnis mit erweiterten Karten, zusätzlichen Fahrzeugen, neuen Waffen und zahlreichen Updates, die das Spiel unterhaltsamer und fesselnder gemacht haben.

Die Atmosphäre ist düster, und die Welt wirkt trotz der Zombies lebendig. Wenn du ein Fan von Survival-Spielen bist, die sowohl Strategie als auch schnelle Reflexe erfordern, ist dies ein Titel, in den du unbedingt eintauchen solltest. Außerdem ist es erhältlich auf Xbox Game Pass, sodass du es ganz einfach ausprobieren kannst, wenn du ein Abonnement hast. Wenn du noch mehr Untoten-Action suchst, schau dir unsere Liste der Die besten Open-World-Zombie-Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben State of Decay 2 trifft genau den richtigen Ton, indem es Community-Management mit spannenden, strategischen Kämpfen verbindet. Der Permadeath-Modus erhöht den Druck bei jeder Entscheidung, und die Updates der Juggernaut-Edition sorgen dafür, dass das Spielerlebnis auch lange nach dem Start noch frisch bleibt.

Der einzige Nachteil? Das Grinden kann sich etwas eintönig anfühlen, aber genau das macht für viele Fans den Reiz aus, die das Erfolgserlebnis genießen, zu überleben und sich durchzusetzen.

Mein Fazit:State of Decay 2: Juggernaut-Edition ist ein fantastisches Zombie-Survival-Spiel für Spieler, die taktisches Denken und Community-Management schätzen. Die Mischung aus Action, Strategie und der emotionalen Brisanz des Permadeaths hebt es innerhalb des Genres deutlich von anderen Titeln ab.

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16. Avowed: Premium Edition [Das am meisten erwartete Rollenspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Verfügbarkeit im Xbox Game Pass TBA Urheber Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Besondere Merkmale Weitläufige Spielwelt, Charakteranpassung, dynamisches Kampfsystem

Bekannt verspricht, eines der am meisten erwarteten RPG-Spiele zu werden. Entwickelt von Obsidian Entertainment, die Macher von Säulen der Ewigkeit and Die Outer Worlds… lädt es dich ein, die pulsierende Welt von Eora zu erkunden.

Mit einer facettenreichen Mischung aus Hintergrundgeschichte, magiegeladenen Kämpfen und spielergesteuerten Entscheidungen verspricht „Avowed“ ein unvergessliches Abenteuer zu werden. Es spielt in derselben Welt wie Säulen der Ewigkeit bietet jedoch ein umfassenderes Erlebnis aus der Ich-Perspektive. Wenn du detailreich gestaltete Rollenspiele magst, Bekannt bietet alles, was das Herz begehrt – von einer fesselnden Geschichte bis hin zu strategischen Kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Erfolgsbilanz von Obsidian spricht für sich. Bekannt verbindet fesselnde Geschichten, dynamische Kämpfe und bedeutungsvolle Entscheidungen in einer wunderschönen, weitläufigen Welt – genau das, was man von dem Studio hinter Säulen der Ewigkeit and Die Outer Worlds.

Die Spielwelt ist voller wunderschöner Landschaften, von üppigen Wäldern bis hin zu geschäftigen Städten, die alle mit atemberaubender Detailtreue gestaltet sind. Das Kampfsystem ermöglicht eine nahtlose Verbindung von Magie und Nahkampf, sodass du deinen eigenen Spielstil entwickeln kannst.

Die Welt von Eora wirkt lebendig, und die Entscheidungen, die du im Laufe deines Abenteuers triffst, werden die Geschichte nachhaltig beeinflussen. Das Gameplay, kombiniert mit der fesselnden Erzählung, wird voraussichtlich Bekanntein Highlight im RPG-Genre.

Mein Fazit: Avowed: Premium Edition zeichnet sich ab, eines der besten Rollenspiele dieser Generation zu werden. Mit ObsidianMit seiner Erfolgsbilanz, einer weitläufigen Welt und tiefgehenden Rollenspielmechaniken ist es das perfekte Spiel für Fans komplexer Geschichten und strategischer Kämpfe.

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Was ist mit den besten exklusiven Spielen für die Xbox Series X?

Wenn es um Xbox Series X Exklusive Spiele – das Angebot ist vollgepackt mit Titeln, die die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Konsole unter Beweis stellen.

Hier sind drei herausragende Empfehlungen, die das Serie X glänzen. Wenn du auf der Suche nach dem am bestenXbox Series X Spiele… diese Einträge sind einen Blick wert:

Verachtung (2022): Es ist ein groteskes und sehr atmosphärisches Horrorspiel. Wenn du gerne Angst hast, mach dich bereit, in ein biomechanisches Universum einzutauchen, das dich umhauen wird. Das Spiel bietet Grafik der nächsten Generation und fesselndes Gameplay.

Es ist ein groteskes und sehr atmosphärisches Horrorspiel. Wenn du gerne Angst hast, mach dich bereit, in ein biomechanisches Universum einzutauchen, das dich umhauen wird. Das Spiel bietet Grafik der nächsten Generation und fesselndes Gameplay. Das Medium (2021): So, Mittellässt dich zwei Welten gleichzeitig erkunden, was hier wirklich das Highlight ist. Das sorgt für ein äußerst fesselndes Horrorerlebnis und wird durch ein wahnsinniges Sounddesign und eine atemberaubende Grafik untermalt. Es hebt dein Xbox Series S Ein echtes Erlebnis. Ein weiterer Horrorfilm für Horrorfans.

So, Mittellässt dich zwei Welten gleichzeitig erkunden, was hier wirklich das Highlight ist. Das sorgt für ein äußerst fesselndes Horrorerlebnis und wird durch ein wahnsinniges Sounddesign und eine atemberaubende Grafik untermalt. Es hebt dein Xbox Series S Ein echtes Erlebnis. Ein weiterer Horrorfilm für Horrorfans. Kunitsu-Gami: Der Weg der Göttin (2024): Es fühlt sich an, als würde man in einen lebendigen Mythos eintauchen. Die Mischung aus Hack-and-Slash-Kämpfen und atemberaubender japanischer Mythologie ist einfach großartig. Es ist düster, chaotisch und irgendwie wunderschön.

Schnapp dir einen dieser Titel, falls du sie noch nicht kennst und mehr entdecken möchtest. Ich verspreche dir, du wirst sie lieben. Wenn du dich leicht erschrecken lässt, dann greif lieber zu Kunitsu-Gami, aber wenn du Horrorfilme liebst, Verachtungand Das Medium wird dich auffressen und keine Krümel übrig lassen.

Was ist mit den besten exklusiven Xbox-360-Spielen?

Wenn Sie ein Veteran der Xbox Konsole, dann bist du vielleicht noch auf der Suche nach Xbox 360 Exklusive Spiele und das Beste Xbox 360 Spiele, die es gibt.

Wahrscheinlich gibt es einige Spiele, die noch nicht in deiner Sammlung sind. Selbst erfahrene Spieler haben vielleicht einige versteckte Perlen verpasst, die diese legendäre Konsole geprägt haben. Schau dir diese doch mal an:

Crackdown-Reihe: Das erste Spiel erschien im Jahr 2007 aber es gibt mittlerweile auch neuere Einträge wie 2019 ‘s Crackdown 3. Es ist ein unterhaltsamer Open-World-Spielplatz mit spektakulären vertikalen Spielelementen und jeder Menge Action.

Das erste Spiel erschien im Jahr aber es gibt mittlerweile auch neuere Einträge wie ‘s Crackdown 3. Es ist ein unterhaltsamer Open-World-Spielplatz mit spektakulären vertikalen Spielelementen und jeder Menge Action. Blue Dragon (2006): Wenn es dir nichts ausmacht, ein älteres, verstecktes Juwel zu spielen, ist dieses Spiel ein überraschend gutes JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Meiner Meinung nach hat es eine großartige Handlung, die dich fesseln kann, wenn du dich darauf einlässt. Magst du Handlung und Strategie? Probier diesen Klassiker doch mal aus.

Wenn es dir nichts ausmacht, ein älteres, verstecktes Juwel zu spielen, ist dieses Spiel ein überraschend gutes JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Meiner Meinung nach hat es eine großartige Handlung, die dich fesseln kann, wenn du dich darauf einlässt. Magst du Handlung und Strategie? Probier diesen Klassiker doch mal aus. Project Gotham Racing 4 (2007): Es gilt als eines der besten Xbox 360 bisher erschienenen Rennspiele, auch wenn es sich um einen älteren Titel handelt. Das Spiel überzeugt durch dynamisches Wetter und eine ausgefeilte Spielmechanik, die sowohl Geschwindigkeitsfanatikern als auch Gelegenheitsspielern gerecht wird. Lust auf mehr Geschwindigkeit? Stöbern Sie in unserer vollständigen Liste der am bestenXbox Rennspiele.

Haben diese Titel den Test der Zeit bestanden? Finde es selbst heraus. Das ist eine tolle Möglichkeit, die epischen und guten alten Gaming-Zeiten noch einmal zu erleben.

Diese Spiele sind die wahren Rebellen und haben maßgeblich zur Gestaltung der heutigen Xbox Spiele in deiner Sammlung. Und wer mag schon keine Nostalgie-Reise? Alte Spiele haben eine Einfachheit an sich, die heraussticht und nie vergeht – zumindest für mich.

Mein Gesamtfazit zu den besten Xbox-Exklusivtiteln

Der beste Einstieg für Spieler, die sich in Xbox Exklusivtitel heute? Das hängt davon ab, was für ein Spieler du bist.

Für Rennsportfans: Forza Horizon 5 bietet das ultimative Open-World-Fahrerlebnis mit atemberaubenden Landschaften und endlosem Wiederspielwert.

Forza Horizon 5 bietet das ultimative Open-World-Fahrerlebnis mit atemberaubenden Landschaften und endlosem Wiederspielwert. Für Fans von Shooter-Spielen: Halo Infinite bringt Master Chief mit einer neuen Open-World-Kampagne und einem Multiplayer-Modus zurück, die dem Erbe der Reihe alle Ehre machen.

Halo Infinite bringt Master Chief mit einer neuen Open-World-Kampagne und einem Multiplayer-Modus zurück, die dem Erbe der Reihe alle Ehre machen. Für Koop-Abenteurer: Ausgesperrt 2 bietet ein einzigartiges Überlebenserlebnis, bei dem Teamwork und Kreativität deine stärksten Waffen im Kampf gegen überdimensionale Insekten sind.

Ausgesperrt 2 bietet ein einzigartiges Überlebenserlebnis, bei dem Teamwork und Kreativität deine stärksten Waffen im Kampf gegen überdimensionale Insekten sind. Für alle, die auf der Suche nach Geschichten sind: Senuas Saga: Hellblade II setzt neue Maßstäbe mit atemberaubenden Bildern und einer schonungslosen Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen.

Senuas Saga: Hellblade II setzt neue Maßstäbe mit atemberaubenden Bildern und einer schonungslosen Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen. Für RPG-Fans: Starfield Hier kannst du dir deinen eigenen Weg durch den Kosmos bahnen – mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer fraktionsbasierten Geschichte.

Starfield Hier kannst du dir deinen eigenen Weg durch den Kosmos bahnen – mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer fraktionsbasierten Geschichte. Für Nostalgiker: Halo: Die Master Chief Collection vereint legendäre Kampagnen und den Mehrspielermodus in einem unverzichtbaren Paket.

Kein einzelnes Spiel prägt die Xbox Erlebnis, aber zusammen zeigen sie, was die Plattform am besten kann: Vielfalt, Zugänglichkeit über den Game Pass und Erlebnisse, die man sonst nirgendwo findet. Egal, welches Genre dich anspricht, Xbox hat etwas, das es wert ist, gespielt zu werden.

Häufig gestellte Fragen