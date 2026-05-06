Die 10 besten Spiele mit Schusswaffen im Jahr 2025: Entfessle den Schützen in dir

Spiele mit Schusswaffen standen schon immer im Mittelpunkt des Action-Genres. Als ich anfing, mich mit Shooter-Spielen zu beschäftigen, war ich erstaunt, wie vielfältig sie sind. Manche legen den Schwerpunkt auf rasante Action, während andere das Schießen mit tiefgründigen Geschichten verbinden. In den letzten Monaten habe ich meine Abende damit verbracht, klassische Shooter zu spielen, Neuerscheinungen auszuprobieren, Rezensionen zu lesen und mich in Foren mit anderen Fans auszutauschen. Dieser Leitfaden fasst diese Erfahrungen zusammen, um dir dabei zu helfen, das richtige Spiel für dich zu finden. Am Ende dieses Artikels wirst du wissen, welche Shooter die besten Schusswechsel und den nachhaltigsten Spielspaß bieten und welche deine Zeit wert sind.

Unsere beliebtesten Videospiele mit Schusswaffen

Hier sind unsere drei Favoriten aus dieser Zusammenstellung. Diese Spiele haben sich durch ihr ausgefeiltes Ballerspiel, ihren anhaltenden Reiz und die Spannung, die sie bieten, hervorgetan:

Helldivers 2 (2024) – Insgesamt das beste Spiel mit Schusswaffen. Intensive Koop-Kämpfe und endlose Feindeschwärme lassen jede Mission wie ein heldenhaftes Abenteuer wirken. DOOM Eternal (2020)– Rasante Schießereien vom Feinsten. Vernichte Dämonen mit flüssigen Bewegungen und einem Arsenal an einfallsreichen Waffen. Das Finale (2023) – Eines der besten Online-Shooter-Spiele. Die zerstörbaren Arenen und teamorientierten Ziele belohnen Kreativität und Teamwork.

Diese drei Spiele gehören zur Spitzenklasse der modernen Shooter. Lies weiter, um zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen Shooter-Spielen auf unserer Liste abschneiden, und um das passende Spiel für deinen bevorzugten Spielstil zu finden.

Spiele mit Schusswaffen – 10 Titel, die man unbedingt spielen sollte

Bei der Erstellung unserer Rangliste der besten Shooter haben wir darauf geachtet, wie gut die einzelnen Titel die Balance zwischen Schusswechseln, Story und Spielzeit halten. Ich habe alte Favoriten erneut gespielt, die Leistung auf verschiedenen Plattformen getestet und mir das Feedback der Community angehört. Spiele, die überzeugende Schießmechaniken, abwechslungsreiche Spielmodi und aktive Spieler-Communities vereinen, haben dabei besser abgeschnitten. Im Folgenden findest du detaillierte Bewertungen zu jedem Titel sowie Erläuterungen dazu, warum jedes Spiel seinen Platz in der Rangliste verdient hat.

Helldivers 2 [Das beste Koop-Spiel mit Schusswaffen, das man spielen kann]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (PS5 & Windows), 2025 (Xbox Series X/S) Urheber Arrowhead Game Studios (Entwickler), Sony Interactive Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden, um die höchsten Ränge zu erreichen Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~82; Nutzerbewertung ~8,5

„Helldivers 2“ ist eines der besten Schießspiele überhaupt. Es nimmt alles, was das Original zu einem Kult-Hit gemacht hat, und legt noch eine Schippe drauf. Du und bis zu drei Teamkollegen landet auf feindlichen Planeten, um Horden von Außerirdischen zurückzudrängen. Die Missionen sind kurz und intensiv, was dazu anregt, Strategien wie Orbitallaser und Luftangriffe zu koordinieren. Friendly Fire ist immer aktiviert, sodass rücksichtsloses Schießen für Komik und Chaos sorgt.

Dank der Waffenanpassung kannst du mit Sturmgewehren, Maschinengewehren, Schrotflinten und schweren Waffen experimentieren. Das Erfolgserlebnis bleibt dank regelmäßiger Updates und saisonaler Warbonds stets motivierend. Im Gegensatz zu vielen anderen Koop-Shootern erfordert „Helldivers 2“ Teamwork. Sich gegenseitig Deckung zu geben, während man nachlädt, und Verstärkung anzufordern, sorgt dafür, dass sich jeder Erfolg wie ein verdienter Erfolg anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Helldivers 2“ verbindet rasante Schießereien mit einem verspielten Ton. Uns hat besonders gefallen, wie die unvorhersehbaren Missionen uns noch lange nach Ende der Matches zum Reden gebracht haben. Die Community schwärmt von der intensiven Zusammenarbeit und der Befriedigung, schwierige Einsätze gemeinsam mit Freunden zu meistern.

Das Spiel läuft flüssig auf PS5 und PC, wobei das Crossplay dafür sorgt, dass die Server gut ausgelastet sind. Updates bringen neue Gegner und Ausrüstung mit sich, was den Kampf abwechslungsreich hält. „Helldivers 2“ beweist, dass ein Koop-Shooter sowohl knallhart als auch urkomisch sein kann. Die treue Community und die häufigen Updates lassen auf eine lange Lebensdauer schließen. Wenn du gerne gemeinsam mit Freunden gegen übermächtige Gegner kämpfst, ist dies der richtige Shooter für dich.

Fazit: „Helldivers 2“ ist der ultimative Koop-Shooter. Die Mischung aus strategischen Schusswechseln und chaotischen Gegnerwellen macht es schwer, das Spiel aus der Hand zu legen.

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Windows, Nintendo Switch, Stadia Erscheinungsjahr 2020 Urheber id Software (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~15 Stunden Hauptstory Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~88; Nutzerbewertung ~8,6

„DOOM Eternal“ knüpft dort an, wo der Neustart von 2016 aufgehört hat, und stürzt dich in einen erbarmungslosen Kampf gegen dämonische Mächte. Du schlüpfst in die Rolle des Doom Slayer, bewaffnet mit einem ständig wachsenden Arsenal an kreativen Waffen wie der Super-Schrotflinte und der BFG 9000.

Bewegung ist genauso wichtig wie das Schießen; Doppelsprünge, Sprints und „Glory Kills“ sorgen für einen rhythmischen Fluss, der sich wie ein wilder Tanz anfühlt. Die Kampagne erstreckt sich über die Erde, die Hölle und darüber hinaus, mit Schauplätzen, die wirken, als wären Heavy-Metal-Albumcover zum Leben erwacht.

Kämpfe belohnen aggressives Spiel. Je nachdem, wie du deine Gegner besiegst, lassen sie Gesundheit, Rüstung oder Munition fallen, sodass du stets vorankommst. Das Leveldesign regt zum Erkunden an und bietet zwischen den Kämpfen platformerartige Herausforderungen. Dank versteckter Geheimnisse, Meisterlevels und zwei hervorragender DLC-Kampagnen ist der Wiederspielwert hoch. Auf modernen Konsolen und dem PC läuft das Spiel mit hohen Bildraten, wodurch sich jeder Schuss präzise anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben In „DOOM Eternal“ wird das Schießen zu einer Kunstform. Der dynamische Kampf hat uns an den Bildschirm gefesselt, und der Soundtrack hat bei jedem Gefecht für einen Adrenalinschub gesorgt. In den Foren loben die Spieler die flüssige Steuerung und die Tatsache, dass das Spiel Geschicklichkeit belohnt.

Bei „DOOM Eternal“ geht es darum, einen komplexen Kampfablauf zu meistern, der jeden Kampf zu einem Rätsel macht. Wenn du bei Shootern auf Geschwindigkeit und Power stehst, sollte dieses Spiel ganz oben auf deiner Liste stehen.

Fazit: „DOOM Eternal“ bietet Action pur und voller Adrenalin. Dank seiner überzeugenden Waffen und seines rasanten Tempos sticht es unter den modernen Shootern besonders hervor.

Das Finale [Team-Shooter mit Schwerpunkt auf Zerstörung]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2023 (PC, Xbox Series X/S und PS5), 2024 (PS4) Urheber Embark Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden, um sich mit den Modi vertraut zu machen Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~80; Nutzerbewertung ~8,0

Die Finals verwandeln den Wettkampfschießsport in eine im Fernsehen übertragene Spielshow. Die Teams kämpfen um Geld, indem sie Terminals hacken und mit der Beute fliehen – und das alles, während sie sich durch Arenen bewegen, die in Stücke gerissen werden können. Wände stürzen ein, Böden brechen ein und ganze Gebäude können umstürzen, was die Teams dazu zwingt, sich spontan anzupassen. Jede Klasse verfügt über einzigartige Gadgets, von Seilrutschen und Schaumstoffpistolen bis hin zu Geschütztürmen und explosiven Drohnen. Die Matches verlaufen rasant, und ein cleverer Spielzug kann den Ausgang innerhalb von Sekunden entscheiden.

Was „The Finals“ auszeichnet, sind die zerstörbaren Umgebungen. Du kannst eine Wand sprengen, um Gegner zu umzingeln, oder eine Decke auf einen ahnungslosen Gegner fallen lassen. Das Spektakel ist nicht nur spannend, sondern auch strategisch: Die Beherrschung der Höhen und das Schaffen von Abkürzungen sind der Schlüssel zum Sieg.

Dank Cross-Play können sich Freunde plattformübergreifend zusammenschließen, und in den regulären Saisons werden neue Karten und Spielmodi eingeführt. Dank des Free-to-Play-Modells kannst du sofort loslegen, ohne etwas auszugeben, allerdings können kosmetische Gegenstände erworben werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir waren beeindruckt davon, wie „The Finals“ die Kreativität fördert. Die Möglichkeit, das Schlachtfeld neu zu gestalten, sorgt für Abwechslung in den Matches und belohnt schnelles Denken. Ich habe in den sozialen Medien viele Clips gesehen, in denen Spieler ihre Lieblingsspielzüge zeigen und von den sich ständig verändernden Arenen schwärmen.

Wenn du Multiplayer-Shooter magst, dir aber etwas Dynamischeres wünschst, ist „The Finals“ eine hervorragende Wahl. Die Kombination aus Zerstörung und zielorientiertem Spiel macht jedes Match unvorhersehbar.

Fazit: Die Finals bieten rasante, chaotische Matches, in denen geschicktes Zerstören den Sieg bringt. Das ist perfekt für Spieler, die gerne improvisieren und ihre Gegner überraschen.

Resident Evil 4 (Remake) [Survival-Horror mit makellosem Schusswechsel]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PlayStation 4/5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation VR2, iOS, iPadOS, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~16 Stunden Hauptstory Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~92; Nutzerbewertung ~9,0

Das Remake von Resident Evil 4 bewahrt die Atmosphäre des Originals und modernisiert gleichzeitig die Spielmechanik. Du steuerst Leon S. Kennedy durch ein ländliches europäisches Dorf, das von infizierten Dorfbewohnern, Kultisten und monströsen Endgegnern überrannt wurde. Die Perspektive über die Schulter kehrt zurück, doch das Zielen und die Bewegung fühlen sich präziser an. Die Waffen wirken schwer, und jede Kugel zählt. Das Aufrüsten der Waffen beim Händler sorgt für mehr Tiefe, und dank einer Pariermechanik kannst du Angriffe abwehren und Munition sparen. Die Erzählung verbindet kitschige Dialoge mit spannungsgeladenem Horror und hält dich in Atem.

Diese Version übertrifft den Klassiker von 2005 mit verbesserter Grafik, erweiterten Bereichen und intelligenterer Gegner. Der separate „Mercenaries“-Modus sorgt für zusätzlichen Wiederspielwert, indem er dich herausfordert, in zeitlich begrenzten Arenen hohe Punktzahlen zu erzielen. Die optionale VR-Unterstützung versetzt dich mitten ins Grauen, und ein nach der Veröffentlichung erscheinender DLC fügt Ada Wongs Perspektive hinzu. Die Leistung ist plattformübergreifend solide, und das Spiel unterstützt sowohl die Steuerung per Controller als auch per Maus und Tastatur reibungslos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für „Resident Evil 4“ entschieden, weil es spannende Schießszenen mit einem packenden Spielrhythmus verbindet. Die Fans sind begeistert davon, wie gut Action und Überleben in diesem Spiel ausbalanciert sind, und viele bezeichnen es als die ultimative Art, die Geschichte zu erleben.

„Resident Evil 4“ beweist, dass Survival-Horror-Spiele auch fesselnde Schießszenen bieten können. Egal, ob du Neuling oder Fan des Originals bist – dieses Remake fühlt sich wie ein ganz neues Erlebnis an.

Fazit: Ein vorbildliches Remake, das spannende Begegnungen mit lohnenden Waffen-Upgrades verbindet. Ein absolutes Muss für Fans von Shootern und Horror.

Halo Infinite [Open-Ring-Shooter mit klassischem Halo-Feeling]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber 343 Industries (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~15 Stunden Spielzeit Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~87; Nutzerbewertung ~8,3

In „Halo Infinite“ kehrt Master Chief in eine offene Ringwelt zurück, in der sich rasante Schusswechsel mit Erkundungselementen verbinden. Die Kampagne versetzt dich auf Zeta Halo, wo du Missionen in beliebiger Reihenfolge absolvieren und dir neue Upgrades wie den Grappleshot verdienen kannst, um neue Gebiete zu erreichen.

In den Feuergefechten werden klassische Waffen wie das Battle Rifle, der Needler und das Energieschwert mit neuen Spielzeugen kombiniert, die zum Experimentieren einladen. Der kostenlose Multiplayer-Modus bietet klassische Spielmodi wie „Slayer“ und „Capture the Flag“ sowie neue saisonale Inhalte, die neue Karten und kosmetische Gegenstände hinzufügen.

„Infinite“ fängt das Gefühl der „Halo“-Kämpfe perfekt ein und setzt gleichzeitig auf modernes Design. Der Grappleshot sorgt für mehr Vertikalität und ermöglicht es dir, dich in feindliche Außenposten zu schwingen oder Waffen aus der Ferne zu ergreifen. Bosskämpfe bieten neue Herausforderungen, und versteckte Sammelobjekte regen zum Erkunden an. Der Fortschritt im Mehrspielermodus wurde durch regelmäßige Updates und Feedback der Community verbessert. Das plattformübergreifende Spielen zwischen Xbox und PC sorgt für eine lebendige Spielergemeinschaft.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Halo Infinite“ behält die legendären Waffen und Bewegungsabläufe der Serie bei und entführt die Spieler gleichzeitig in eine offenere Spielwelt. Die Spieler heben oft hervor, wie die Kampagne den Geist der frühen „Halo“-Titel einfängt und wie der Grappleshot die Fortbewegung neu definiert.

„Halo Infinite“ spricht sowohl langjährige Fans als auch Neulinge an. Dank seines leicht zugänglichen kostenlosen Multiplayer-Modus und seiner umfangreichen Einzelspieler-Kampagne zählt es zu den besten Shootern auf Xbox und PC.

Fazit: „Halo Infinite“ verbindet klassische Halo-Kämpfe mit neuen Spielmechaniken und offener Erkundung und bietet den Spielern so ein unvergessliches Shooter-Erlebnis.

Counter Strike 2 [Präzisionsorientierter taktischer Shooter]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Windows, Linux Erscheinungsjahr 2023 Urheber Valve (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Etwa 40 Stunden, um sich mit den Karten und Spielmechaniken vertraut zu machen Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~80; Nutzerbewertung ~7,8

„Counter-Strike 2“ aktualisiert den legendären Wettkampf-Shooter mit neuer Grafik, verbessertem Sound und ausgefeilteren Spielmechaniken. In den Matches treten Teams aus Terroristen und Antiterroristen in spannenden Runden gegeneinander an, in denen eine einzige Kugel das Blatt wenden kann. Die aktualisierte Source-2-Engine bietet eine verbesserte Rauchphysik und schärfere Grafik, ohne dabei die für E-Sport erforderliche schnelle Performance zu beeinträchtigen. Der Schusswechsel bleibt auf das Können ausgerichtet, mit Rückstoßmustern, die es zu meistern gilt, und einem umfangreichen Waffenarsenal, das Pistolen, Gewehre und Maschinenpistolen umfasst.

CS2 bleibt seinen Wurzeln treu und macht das Spiel gleichzeitig zugänglicher. Ranglisten- und Freizeitmodi bieten für jedes Spielniveau das Richtige, und auf Community-Servern finden sich benutzerdefinierte Karten und unterhaltsame Spielmodi. Die Integrität des Wettbewerbs wird durch Anti-Cheat-Tools und dedizierte Server gewährleistet. Das Spiel ist kostenlos, kosmetische Skins können jedoch erworben werden. Die individuelle Gestaltung der Ausrüstung ist ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses, und viele Spieler suchen nach der Die besten günstigen AWP-Skins um ihrem Scharfschützengewehr eine persönliche Note zu verleihen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Seit über zwei Jahrzehnten setzt „Counter-Strike“ Maßstäbe im Bereich der taktischen Shooter. „CS2“ verfeinert dieses Konzept mit moderner Technologie, und Spieler auf sozialen Plattformen schätzen das straffere Gameplay und die verbesserte Übersichtlichkeit.

Wenn du Spaß am Präzisionsschießen hast und gerne Kartentaktiken erlernst, ist Counter Strike 2 nach wie vor unübertroffen. Erfahre mehr darüber unter Counter-Strike 2Rezension. Geduld und Übung zahlen sich aus, wodurch sich jeder knappe Sieg wie ein verdienter Erfolg anfühlt.

Fazit: „Counter-Strike 2“ ist der Inbegriff eines taktischen Shooters. Seine Vielschichtigkeit und die aktive Wettkampfszene sorgen dafür, dass die Spieler Jahr für Jahr wiederkehren.

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Infinity Ward (Entwickler), Activision (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~6 Stunden Spielzeit Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~81; Nutzerbewertung ~8,0

„Modern Warfare“ interpretiert die Serie mit einem raueren Ton und realistischeren Schusswechseln neu. Die Kampagne folgt multinationalen Spezialeinheiten bei ihrem Kampf gegen eine globale terroristische Bedrohung. Die Missionen reichen von heimlichen Nachtrazzien bis hin zu intensiven Feuergefechten in der Stadt, wobei der Schwerpunkt auf realistischen Waffen und modernen Konflikten liegt. Die Waffen fühlen sich schwer an und klingen kraftvoll, und die Kampagne enthält unvergessliche Momente wie die Rückblende auf den „Highway of Death“. Der Multiplayer-Modus bietet die „Gunsmith“-Anpassung, mit der du Waffen mithilfe von Aufsätzen genau auf deinen Spielstil abstimmen kannst.

Neben den Hauptmodi führte „Modern Warfare“ den Modus „Gunfight“ ein, einen Zwei-gegen-Zwei-Modus, bei dem es vor allem auf schnelle Reflexe und Kartenkenntnisse ankommt.

Mit dem Spiel wurde auch „Warzone“ eingeführt, ein kostenloses Battle-Royale-Spiel, das sich zu einem eigenständigen Phänomen entwickelte. Auch wenn inzwischen neuere Titel erschienen sind, ist der Neustart von 2019 wegen seines realistischen Stils und seines ausgewogenen Mehrspielermodus nach wie vor sehr beliebt. Die plattformübergreifende Unterstützung trug dazu bei, eine vielfältige Spielerbasis aufzubauen und das Matchmaking zu vereinfachen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diesen Titel ausgewählt, weil er eine klassische Spielereihe mit realistischer Schussmechanik und fesselnder Erzählung neu belebt hat. Spieler heben oft hervor, dass die spektakulären Szenen der Kampagne und das „Gunsmith“-System neue Maßstäbe für „Call of Duty“ gesetzt haben.

„Modern Warfare“ (2019) ist nach wie vor ein Maßstab für moderne Militär-Shooter. Sowohl die Einzelspieler-Kampagne als auch der Mehrspielermodus ziehen nach wie vor Spieler an, die Wert auf ein ausgefeiltes, realistisches Spielerlebnis legen.

Fazit: Dieser Neustart hat den taktischen Realismus in die Serie zurückgebracht. Fans moderner Militär-Shooter werden das präzise Ballerspiel und die abwechslungsreichen Spielmodi zu schätzen wissen.

Apex Legends [Heldenbasiertes Battle Royale]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Windows, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden, um eine Legende zu meistern Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~89; Nutzerbewertung ~8,5

„Apex Legends“ hat das Battle-Royale-Genre durch die Einführung von Heldencharakteren mit einzigartigen Fähigkeiten revolutioniert. Du wählst aus einer ständig wachsenden Auswahl an Legenden, von denen jede einen ganz eigenen Spielstil mitbringt. Das Schussgefecht fühlt sich präzise und reaktionsschnell an und lehnt sich an die Waffen der „Titanfall“-Reihe an. Dank Rutschen, Klettern und Seilrutschen verläuft die Bewegung flüssig, sodass sich erfahrene Spieler während Feuergefechten schnell neu positionieren können.

Dreierteams kämpfen gemeinsam darum, auf abwechslungsreichen Karten wie Kings Canyon und World’s Edge als letztes Team übrig zu bleiben.

Das Spiel wird durch saisonale Updates ständig weiterentwickelt, die neue Legenden, Waffen und zeitlich begrenzte Spielmodi hinzufügen. Das Ping-System erleichtert die Kommunikation auch ohne Voice-Chat, und dank Cross-Play können Freunde auf verschiedenen Plattformen gemeinsam spielen. Obwohl Apex kostenlos ist, werden Einnahmen durch kosmetische Gegenstände und Battle-Pässe erzielt. Die E-Sport-Szene wächst stetig und bietet ambitionierten Spielern eine Bühne, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Apex“ verbindet rasante Action mit strategischen Heldenfähigkeiten. Die Spieler loben das flüssige Gameplay und die Art und Weise, wie sich die Fähigkeiten in Teamkämpfen gegenseitig ergänzen. Auch das Ping-System wird dafür gelobt, dass es die Teamarbeit verbessert.

„Apex Legends“ ist nach wie vor eines der beliebtesten Battle-Royale-Spiele. Wenn du gerne verschiedene Helden meistern und dabei andere Teams überlisten möchtest, ist dies genau der richtige Shooter für dich.

Fazit: „Apex Legends“ verbindet gekonntes Schießen mit klassenbasierten Taktiken, wodurch es sich in einem überfüllten Genre von der Masse abhebt.

Bewertung [Taktischer Helden-Shooter für den PC]

Unsere Bewertung 9.0

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Riot Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden, um den Ranglistenmodus zu erreichen Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~80; Nutzerbewertung ~8,0

„Valorant“ verbindet präzises Gunplay mit Heldenfähigkeiten zu einem kompetitiven taktischen Shooter. Fünfköpfige Teams greifen Bombenplätze an oder verteidigen sie, ähnlich wie bei „Counter-Strike“, doch jeder Agent verfügt über einzigartige Fähigkeiten, mit denen Sichtlinien blockiert, Bewegungsmöglichkeiten geschaffen oder Teamkameraden geheilt werden können. Präzision ist entscheidend. Die meisten Waffen töten mit einem Kopfschuss, und die Rückstoßkontrolle erfordert Übung. Das Spiel belohnt Teamwork und Kommunikation, da Kombinationen von Fähigkeiten den Verlauf einer Runde entscheidend wenden können.

Riot erweitert „Valorant“ alle paar Monate um neue Agenten, Karten und zeitlich begrenzte Spielmodi. Die Rangliste motiviert die Spieler, sich zu verbessern, während die Modi ohne Rangliste und „Deathmatch“ ein stressfreies Training ermöglichen. Integrierte Voice-Chat- und Ping-Funktionen helfen den Spielern bei der Koordination. Das Anti-Cheat-System sorgt für faire Matches, hat jedoch auch Diskussionen ausgelöst. Eine aktive E-Sport-Szene bietet ambitionierten Spielern einen Weg in den Profibereich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Valorant zeichnet sich dadurch aus, dass es Heldenfähigkeiten mit der klassischen Mechanik des Bombenlegens verbindet. In den Rückmeldungen der Community werden häufig das knackige Gunplay und die Befriedigung hervorgehoben, die man empfindet, wenn man sowohl das Zielen als auch das Timing der Fähigkeiten perfekt beherrscht.

Wenn du taktische Shooter magst, dir aber die Vielfalt einzigartiger Charaktere fehlt, bietet „Valorant“ ein umfassendes Wettkampf-Erlebnis auf dem PC.

Fazit: Die sorgfältig abgestimmte Balance zwischen Fähigkeiten und Waffenmechanik sorgt in Valorant für spannende, strategische Matches. Ein absolutes Muss für Spieler, die Spaß an kompetitiven Spielen haben, bei denen es auf das Können ankommt.

Destiny 2 [Ein sich weiterentwickelnder Shooter mit gemeinsamer Spielwelt]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Windows Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bungie (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~50 Stunden, um die Haupt-Erweiterungen durchzuspielen Metacritic-Bewertung Kritikerbewertung ~85; Nutzerbewertung ~7,5

„Destiny 2“ verbindet Ego-Shooter-Action mit einem Fortschrittssystem im MMO-Stil. Du erschaffst einen Wächter und erkundest das Sonnensystem, wobei du Story-Missionen, Koop-Strikes und groß angelegte Raids bestreitest. Das Ballerspiel ist flüssig und bietet eine große Auswahl an exotischen Waffen, die sich alle einzigartig und mächtig anfühlen.

Jede Klasse, darunter Jäger, Titan und Hexenmeister, verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die unterschiedliche Spielstile ergänzen, und Unterklassen ermöglichen eine weitere Individualisierung. Saisonale Inhalte sorgen dafür, dass sich das Universum ständig weiterentwickelt, während Erweiterungen wie „Beyond Light“ und „The Final Shape“ neue Planeten, Gegner und Kampagnen hinzufügen.

„Destiny 2“ besticht durch seine großzügigen Belohnungen für den Einsatz der Spieler. Raids und Dungeons bieten einige der anspruchsvollsten Koop-Erlebnisse in der Gaming-Welt und erfordern Koordination und Präzision. PvP-Modi wie „Crucible“ und „Gambit“ bieten Möglichkeiten für den Wettkampf. Dank Cross-Play und Cross-Save ist es ganz einfach, mit Freunden auf jeder beliebigen Plattform zu spielen. Auch wenn das Spiel Höhen und Tiefen erlebt hat, hat Bungies Engagement für Updates die Community über Jahre hinweg bei Laune gehalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Destiny 2“ entwickelt sich ständig weiter und bietet den Spielern immer wieder neue Gründe, zurückzukehren. Die Fans loben das fesselnde Ballerspiel und den Nervenkitzel beim Sammeln seltener Beute. Die Mischung aus PvE und PvP sorgt für Abwechslung.

Wenn du einen Shooter suchst, der eine tiefgründige Hintergrundgeschichte mit langfristigem Fortschritt und kooperativen Herausforderungen im Endgame verbindet, bietet „Destiny 2“ jede Menge Spielspaß, in den du dich vertiefen kannst.

Fazit: „Destiny 2“ ist ein lebendiger Shooter, der sowohl Gelegenheitsspieler als auch engagierte Spieler belohnt. Die Mischung aus MMO-Elementen und präzisem Ballkampf macht das Spiel einzigartig.

Worauf man bei der Auswahl eines Schießspiels achten sollte

Unter den unzähligen Shooter-Spielen das richtige zu finden, kann eine echte Herausforderung sein. Hier sind einige wichtige Faktoren, die du bei der Auswahl eines Spiels berücksichtigen solltest, das zu deinem Spielstil passt. Nutze diese Tipps als Checkliste, wenn du den Eneba-Marktplatz durchstöberst.

Spielmodi und Vielfalt

BallSpielmodi sind entscheidend, da sie bestimmen, wie du spielst. Einzelspieler-Kampagnen erzählen Geschichten und erschaffen Welten, während Multiplayer-Modi von Battle Royales bis hin zu taktischen Teamkämpfen reichen können. Halte Ausschau nach Shootern, die mehrere Spielmodi bieten, wenn du Abwechslung suchst. So verbindet beispielsweise „Destiny 2“ Story-Missionen mit Wettkampf-Arenen, und „Apex Legends“ bietet neben seinem Battle Royale auch zeitlich begrenzte Events an.

Handhabung und Anpassung der Waffen

Die Art und Weise, wie sich Waffen handhaben lassen, kann über Erfolg oder Misserfolg eines Spielers entscheiden. Manche Spiele legen Wert auf realistischen Rückstoß und realistische Ballistik, während andere den Spaß und die Kreativität in den Vordergrund stellen. Das „Gunsmith“-System in „Modern Warfare“ ermöglicht es dir, die Aufsätze an deinen Spielstil anzupassen. In „DOOM Eternal“ hat jede Waffe ein einzigartiges Spielgefühl, das zum Experimentieren einlädt. Schau dir Gameplay-Videos an oder lies Nutzerrezensionen, um herauszufinden, ob dir das Schussgefecht eines Spiels zusagt.

Fortschritt und Wiederspielwert

Der Wiederspielwert sorgt dafür, dass Shooter immer wieder neu interessant bleiben. Spiele wie „Helldivers 2“ und „The Finals“ erhalten regelmäßig Updates mit neuen Inhalten. Laufende Spielzeiten und Live-Service-Modelle können die Lebensdauer eines Spiels verlängern, aber achte darauf, dass dir das Kern-Gameplay zunächst einmal gefällt. Wenn du Spaß an langfristigem Fortschritt hast, könnten die Raids und saisonalen Updates von „Destiny 2“ gut zu dir passen. Für schnelle Matches und skillbasiertes Spiel bieten „Counter-Strike 2“ und „Valorant“ endlose Möglichkeiten, sich zu verbessern.

Technische Leistung und Plattform

Prüfe, ob ein Spiel auf deiner bevorzugten Plattform gut läuft. Einige Shooter, wie beispielsweise „Halo Infinite“, sind für Konsolen und PC optimiert, während andere ausschließlich für den PC erhältlich sind (wie beispielsweise „Valorant“). Bildrate und Stabilität beeinflussen das Spielerlebnis; „DOOM Eternal“ überzeugt in dieser Hinsicht mit hohen Bildraten selbst auf älterer Hardware. Berücksichtige außerdem die Cross-Play-Unterstützung, falls du vorhast, mit Freunden auf unterschiedlichen Systemen zu spielen.

Community und Support

Eine starke Community verlängert die Lebensdauer eines Shooters. Eine aktive Spielergemeinde sorgt für schnelles Matchmaking und lebhafte Diskussionen. Halte Ausschau nach Titeln mit regelmäßigen Balance-Updates und regem Austausch mit den Entwicklern. Sowohl „Helldivers 2“ als auch „Apex Legends“ leben von aktiven Communities und einem reaktionsschnellen Support. Du kannst auch die Die besten Ego-Shooter and Die besten Multiplayer-Spiele Anleitungen auf Eneba Hub für weitere Inspiration.

Wenn du diese Aspekte verstehst, kannst du den richtigen Shooter auswählen und unnötige Anschaffungen vermeiden. Das ideale Shooter-Spiel sollte ein befriedigendes Spielerlebnis bieten, genug Abwechslung bieten, um dich zu unterhalten, und auf deiner Hardware reibungslos laufen.

Unser Fazit zu den besten Spielen mit Waffen

Von all den Shooter-Spielen, die ich dieses Jahr erneut gespielt oder neu entdeckt habe, stachen drei besonders hervor. Helldivers 2 hat mich mit seinen urkomischen Koop-Missionen und den sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen beeindruckt. DOOM Eternal hat mir wieder vor Augen geführt, warum flüssige Bewegungen und einfallsreiche Waffen so wichtig sind. Und Das Finale hat mich mit seinen zerstörbaren Arenen und einfallsreichen Gadgets überrascht, wodurch sich jedes Match wie ein neues Rätsel anfühlt. Egal, für welches du dich entscheidest – spannendes Gunplay und unzählige unvergessliche Momente sind dir garantiert.

Häufig gestellte Fragen

Welche Spiele mit Schusswaffen sind derzeit am beliebtesten?

Die derzeit beliebtesten Shooter-Spiele sind Titel wie „Helldivers 2“, „Apex Legends“ und „Valorant“. Diese Spiele verfügen über eine große Spielergemeinde, aktive Communities und regelmäßige Updates, die sie immer wieder neu interessant machen.

Welche Schießspiele eignen sich am besten für Anfänger?

Zu den besten Shooter-Spielen für Anfänger zählen „Halo Infinite“ und „Call of Duty: Modern Warfare“. Sie bieten hilfreiche Tutorials, anpassbare Schwierigkeitsgrade und eine einsteigerfreundliche Spielmechanik, die neuen Spielern dabei hilft, die Grundlagen zu erlernen.

Was ist das beste kostenlose Online-Shooter-Spiel?

Welches das beste kostenlose Online-Shooter-Spiel ist, ist natürlich Geschmackssache, doch viele Spieler empfehlen „The Finals“ und „Apex Legends“. Beide bieten ausgefeilte Schusswechsel, umfangreiche kostenlose Inhalte und Crossplay-Unterstützung.

Gibt es realistische Schießspiele für den PC?

Ja, es gibt realistische Shooter-Spiele für den PC. „Counter-Strike 2“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ bieten eine fundierte Schussmechanik, realistischen Rückstoß und taktisches Gameplay, bei dem Präzision belohnt wird.

Wie finde ich das richtige Schießspiel für mich?

Um das richtige Shooter-Spiel für dich zu finden, solltest du Faktoren wie bevorzugte Spielmodi, das Spielgefühl der Waffen, Fortschrittssysteme und die unterstützten Plattformen berücksichtigen. Das Lesen von Rezensionen und das Anschauen von Gameplay-Videos können dir dabei helfen, zu entscheiden, ob das Tempo und die Spielmechanik eines Spiels deinem Geschmack entsprechen.