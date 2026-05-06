Die 6 besten Diablo-Spiele im Jahr 2026: Von legendär bis enttäuschend

Das BesteTeufelSeit dem Start der Reihe im Jahr 1997 haben die Spiele die Spieler in ihren Bann gezogen. Dämonenhorden, endlose Beute und dieses „noch einen Durchgang“-Gefühl – diese Serie war wegweisend für das ARPG-Genre und hat die Welt der Videospiele für immer verändert.

Von den beengten Tiefen der Kathedrale von Tristram bis hin zur weitläufigen offenen Welt von Diablo IV… hat sich die Reihe weiterentwickelt, ist dabei aber ihren auf Beute ausgerichteten Wurzeln treu geblieben. In dieser Liste werde ich alle TeufelEine Rangliste der Spiele von den besten bis zu den schlechtesten, basierend auf Spielmechanik, Features und den jeweiligen Stärken. Egal, ob du ein langjähriger Veteran bist oder ganz neu dabei – lass uns in die Hölle hinabsteigen.

Unsere Top-Auswahl der besten Diablo-Spiele

In manchen Spielen darfst du der Held sein. Die besten TeufelIn diesen Spielen kannst du zur Legende unter den Dämonentötern werden. Wenn du bereit bist, in die Hölle hinabzusteigen, um göttliche Beute zu ergattern und Hunderte von Stunden mit „nur noch einem Durchgang“ zu verbringen, findest du hier meine drei Favoriten. Jedes dieser Spiele bietet seine ganz eigene Mischung aus düsterer Fantasie, fesselndem Gameplay und endlosem Wiederspielwert.

Diablo II: Resurrected (2021) – Die ultimative Möglichkeit, das Spiel zu erleben, das das ARPG-Genre geprägt hat. Atemberaubende Grafik, zeitloses Gameplay und ein Beutesystem, das auch nach zwei Jahrzehnten noch unübertroffen ist. Diablo II: Herr der Zerstörung (2000) – Der ursprüngliche Klassiker mit einer florierenden Modding-Community. Wenn du dir eine umfassende Anpassung durch Mods wie Median XL oder Project wünschst Diablo 2… diese Version ist nach wie vor unübertroffen. Diablo IV: Gefäß des Hasses (2023) – Eine triumphale Rückkehr zu den düsteren Wurzeln der Serie, kombiniert mit modernen Live-Service-Elementen. Das Beste Teufelfür Spieler, die sich ein spannendes Endspiel und atemberaubende Filmsequenzen wünschen.

Viele ARPGs haben versucht, das Unmögliche zu schaffen, aber Teufeldie Formel perfektioniert. Jeder dieser Titel bietet eine ganz eigene Art von dämonentötendem Chaos. Diese Liste ist dein Leitfaden, um die richtige Hölle zu finden, in die du hinabsteigen kannst. Lies weiter, um die vollständige Übersicht zu erhalten.

Die 6 besten Diablo-Spiele: Eine umfassende Übersicht

Meine Auswahl basiert darauf, wie sich jedes Spiel heute anfühlt – nicht darauf, wie es bei seiner Veröffentlichung war. Die Vielfalt der Charakterklassen, die Beutesysteme und die Endgame-Inhalte sind für jeden TeufelTitel. Die Geschichte und die Grafik tragen dazu bei, aber es ist der fesselnde Spielablauf, der die Spieler immer wieder zurückkommen lässt. Hier ist die vollständige Übersicht.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2021 Urheber Blizzard Entertainment, Vicarious Visions Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Am besten geeignet für Erfahrene Spieler, die das ultimative ARPG-Erlebnis mit moderner Grafik suchen

Diablo II: Resurrected ist eine Hommage an das einflussreichste Spiel im ARPG-Genre. Im Kern bewahrt das Spiel das zeitlose Gameplay des Originals Diablo IIund dessenHerr der Zerstörung Erweiterung, die jedoch in eine atemberaubende grafische Überarbeitung eingebettet ist, welche die düstere, gotische Welt von Sanctuary so lebendig erscheinen lässt wie nie zuvor.

Die Remaster-Version enthält komplett überarbeitete 3D Modelle auf der Grundlage der ursprünglichen Version sowie verbesserte Umgebungsdetails, sodass die Spieler wieder zur ursprünglichen Version zurückkehren können 2D Grafiken mit nur einem Knopfdruck für den nostalgischen Touch.

Bei der Neuauflage lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Grafik, während das Gameplay unverändert blieb; es wurden lediglich einige Verbesserungen zur Erleichterung des Spiels hinzugefügt, wie beispielsweise ein gemeinsamer Satash und die automatische Goldaufnahme. Auch wenn das Spiel seiner Zeit sicherlich voraus ist, spielt es sich so, wie es warvor 20 Jahren, was Spieler abschrecken wird, die ein moderneres Spielgefühl suchen.

Es behält den düsteren Ton und den gnadenlosen Schwierigkeitsgrad des Originals bei – perfekt für Spieler, die eine Herausforderung wie diese meistern wollen ein großartiges Strategiespiel.

Pro-Tipp Mit der Umschalt-Schaltfläche kannst du jederzeit zwischen der klassischen und der überarbeiteten Grafik wechseln. So lässt sich hervorragend erkennen, wie weit sich die Grafik weiterentwickelt hat – und das Spielvergnügen wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

Sieben unterschiedliche Klassen und komplexe Fertigkeitsbäume bieten unzählige Möglichkeiten zur Charaktergestaltung. Das Beutesystem mit seinen zufälligen Drops, Gegenstands-Affixen und dem komplexen Runenwort-System sorgt dafür, dass die Spieler immer wieder die Grenzen ihrer Charaktere ausloten. Und als ob das noch nicht genug wäre, sorgen Multiplayer-Handel, PvP und saisonale Inhalte dafür, dass du lange auf deine Kosten kommst.

Diablo II: Resurrected ist mehr als nur eine Neuauflage – es ist eine Hommage an ein Spiel, das die Gaming-Branche geprägt hat. Indem es die Vergangenheit würdigt und gleichzeitig moderne Ansprüche berücksichtigt, schlägt es eine Brücke zwischen den Veteranen der alten Schule und einer neuen Generation von ARPG-Fans.

Mein Fazit: Diablo II: Resurrected ist das ultimative ARPG-Erlebnis. Wenn du sehen möchtest, warum dieses Spiel ein ganzes Genre geprägt hat, ist diese Remaster-Version der beste Weg dazu – zeitloses Gameplay, verpackt in atemberaubender moderner Grafik.

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2. Diablo II: Herr der Zerstörung [Das beste Diablo-Spiel für Mods]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2000 Urheber Blizzard North Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden Am besten geeignet für PC-Spieler, die sich eine vollständige Anpassung durch Mods wünschen

Das klassische Spiel Diablo IIund dessenErweiterung „Herr der Zerstörung“ hat sich gut bewährt, und man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Spieler zu Auferstanden wegen seiner grafischen Verbesserungen und der höheren Spielqualität. Einer der wichtigsten Gründe, das Originalspiel zu starten, ist jedoch Community und etablierte Mods.

In dieser Version hast du sicheren Zugriff auf bahnbrechende Mods wie „Medial XL“, „Path of Diablo“ und „Project Diablo 2“, die in der aktuellen Version nicht verfügbar sind. Mods wie diese sind größtenteils sehr empfehlenswert, um das Originalspiel erheblich zu verbessern, neu auszubalancieren oder auf den Kopf zu stellen. Die Modding-Szene für Auferstanden ist noch neu, und Blizzard rät davon ab, es zu implementieren.

Pro-Tipp Bevor du dich mit Mods beschäftigst, solltest du deine Speicherstände sichern. Mods wie „Median XL“ und „Project Diablo 2“ verändern das Spiel grundlegend, sodass du mit einer sauberen Sicherungskopie ganz einfach zwischen der Standardversion und der modifizierten Version wechseln kannst.

Diablo II: Herr der Zerstörung gehört nach wie vor zu den Die besten Hack-and-Slash-Spiele, trotz der veralteten Grafik. Für eingefleischte Teufel Fans, die sich ein maßgeschneidertes Erlebnis auf dem PC wünschen – etwa neue Klassen, eine neue Geschichte und Funktionen, die so umfangreich sind wie eine hervorragende Erweiterung –, sollten sich das erste Spiel einmal ansehen.

Mein Fazit: Der ursprüngliche Klassiker hat aus einem Grund nichts von seiner Aktualität verloren – Mods. Wenn du ein vollständig anpassbares Teufel Was die Erfahrung mit von der Community erstellten Inhalten angeht, ist diese Version unersetzlich.

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3. Diablo IV: Gefäß des Hasses [Das beste moderne Diablo-Spiel]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–150+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein umfangreiches Endspiel mit Live-Service-Inhalten wünschen

Diablo IV stellt eine triumphale Rückkehr zu den düstereren, realistischeren Wurzeln der Serie dar und greift gleichzeitig moderne Gaming-Trends auf.

Die Handlung spielt 50 Jahre später in einer weitläufigen, zusammenhängenden offenen Welt Diablo III: Seelenernter, führt das Spiel eine Erlebnis in einer gemeinsamen Welt, wo sich Spieler in Echtzeit begegnen, sich für Weltereignisse zusammenschließen oder auf versteckte, prozedural generierte Dungeons stoßen können. Durch diese Mischung aus MMO-Elementen fühlt sich „Sanctuary“ an wie ein ein erstklassiges Abenteuerspiel.

Blizzard beweist, dass sein Filmteam das beste in der Gaming-Branche ist, da Diablo IV Die Zwischensequenzen sind von der Grafik bis zum Schauspiel beeindruckend. Das Spiel führt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück und legt den Schwerpunkt auf Horror, Verzweiflung und Gewalt, was an das Original erinnert. Teufel. Das ist eines der besten Teufel Spiele, wenn man sich an der Grundkampagne orientiert und Gefäß des HassesErweiterung.

Pro-Tipp Spiel die Kampagne mit deinem ersten Charakter nicht zu schnell durch. Erkunde jeden Winkel von Sanktuario – Nebenquests, Dungeons und Weltereignisse bringen wertvolle Ruhmesbelohnungen ein, die dauerhafte, accountweite Boni freischalten.

Trotzdem,Diablo IV geht es weniger um den Weg zum Levelaufstieg als vielmehr um das abwechslungsreiche Endgame, und in dieser Welt gibt es unglaublich viel zu tun. Zum Einstieg gibt es Kopfgeldaufträge namens „Grim Favors“, die dich dazu anregen, die Welt zu erkunden und dich mit Inhalten wie Albtraum-Dungeons, Legion-Events, Weltbossen, Helltide und saisonalen Events zu beschäftigen, im „Pit“ höhere Schwierigkeitsgrade zu erreichen und andere Spieler in PvP-Zonen zu besiegen.

The Gefäß des Hasses Mit der Erweiterung wurde außerdem „The Dark Citadel“ hinzugefügt, ein komplexer Raid für Gruppen.

Was wäre der Sinn all dieser Inhalte, wenn sie keinen Spaß machen würden? Zum Glück, Diablo IV Der rasanter Nahkampf ist ausgefeilt und packend und bietet eine befriedigende Tiefe, die auch Gelegenheitsspieler genießen können, während sie sich auf ihrer Xbox oder anderen Konsolen entspannen. Diablo IVDas Engagement für Live-Service-Elemente und MMO-Funktionen wird die Spieler noch viele Jahre lang unterhalten.

Mein Fazit: Diablo IV ist die triumphale Rückkehr der Reihe in die Dunkelheit. Ein komplexes Endspiel, atemberaubende Zwischensequenzen und Live-Service-Inhalte machen es zur besten Wahl für Spieler, die sich langfristig in Sanktuario aufhalten möchten.

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4. Diablo III: Seelenernter [Das beste Diablo-Spiel für Einsteiger]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Neulinge und Spieler, die schnelle, arcadeartige Dämonenjagd bevorzugen

Diablo III hatte einen der turbulentesten Starts der Serie, der von Serverproblemen, einem umstrittenen Grafikstil und dem berüchtigten Auktionshaus für Echtgeld. Das Auktionshaus, in dem Spieler Ausrüstung gegen echtes Geld kaufen und verkaufen konnten, sollte eigentlich eine von den Spielern getragene Wirtschaft schaffen, untergrub jedoch stattdessen das Kern-Erlebnis von Diablo.

Dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt vom Sammeln von Beute im Spielverlauf hin zur Kaufkraft, was zu weit verbreiteter Kritik und einem Gefühl des Verrats unter den Fans führte. In Verbindung mit der ständigen Online-Anbindung des Spiels, die bei der Veröffentlichung zu frustrierenden Verbindungsproblemen führte, Diablo IIIDie ersten Reaktionen darauf waren alles andere als begeistert.

Blizzard hat jedoch auf das Feedback reagiert und erhebliche Maßnahmen ergriffen, um die Probleme des Spiels zu beheben. Das Abschaffung des Auktionshauses in 2014 war ein Wendepunkt, woraufhin alles hinzugefügt wurde, was in der SeelenernterErweiterung.

Abenteuer-Modus, das die Kampagne durch zeitlich unbegrenzte Kopfgeldjagden und Risse ersetzte, war ein riesiger Erfolg für den Endgame-Inhalt. Die Spieler freuten sich darauf, in jeder Saison wieder einzusteigen, um zu kämpfen, zu töten und nach neuen Belohnungen zu suchen.

Pro-Tipp Überspringe die Kampagne auf deinen Zweitcharakteren und stürze dich direkt in den Abenteuermodus. Saisoncharaktere schalten ihn sofort frei, und es ist der schnellste Weg, um durch Kopfgeldjagden und Nephalem-Risse aufzusteigen und Ausrüstung zu farmen.

Es ist das BesteTeufelein echtes Highlight, wenn es um das Sammeln von Beute geht. Mit „Loot 2.0“ oder dem „Smart Drop System“ wurde das System überarbeitet, um Spieler mit einem stetigen Strom relevanter Upgrades zu belohnen. Dazu kommen die neu eingeführten legendären Gegenstände und Kanais Würfel, mit denen du deine Beute optimieren kannst, und Teufel III wird zu einem unterhaltsamen Spiel, da man nicht durch Pech frustriert wird.

Im Kern,Diablo III ist ein ausgefeiltes und äußerst unterhaltsames ARPG. Seine flüssiger Kampf and viszerale Animationen Jede Fertigkeit und jeder Angriff soll sich wirkungsvoll anfühlen, während das optimierte Fertigkeitensystem ein einfaches Ausprobieren verschiedener Builds ermöglicht.

Im Kern,Diablo III ist ein ausgefeiltes und äußerst unterhaltsames ARPG. Seine flüssiger Kampf and viszerale Animationen sorgt dafür, dass sich jede Fertigkeit und jeder Angriff wirkungsvoll anfühlt, während das optimierte Fertigkeitensystem ein einfaches Ausprobieren verschiedener Builds ermöglicht – eine Tradition, die sich fortsetzt in Diablo IV mit Optionen wie dem Nekromanten-Build. Im Gegensatz zu früheren Spielen hat es diesen Arcade-Charakter, bei dem man Räume innerhalb von Sekunden von Dämonen befreit, besonders wenn man vorstößt Nephelem-Risse—ideal für kurze Spielrunden auf der Nintendo Switch und Handheld-Konsolen.

Trotz seines holprigen Starts, Diablo III hat sich letztendlich rehabilitiert und ist zu einem beliebten Teil der Reihe und zu einem der Die besten RPG-Spiele. Es besticht durch seine Benutzerfreundlichkeit und seine ausgefeilte Gestaltung und ist damit ein hervorragender Einstieg für Neulinge in TeufelTitel.

Mein Fazit: Diablo III hat sich nach einem holprigen Start wieder rehabilitiert und ist zum zugänglichsten Teil der Reihe geworden. Schnell, spektakulär und perfekt für kurze Dämonenjagd-Sessions auf der Couch.

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5. Diablo: Höllenfeuer [Das beste klassische Diablo-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 1997 Urheber Blizzard North, Synergistic Software Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden Am besten geeignet für Retro-Fans, die klassische Dungeon-Crawler schätzen

Das OriginalTeufel verdient als bahnbrechendes Spiel, mit dem alles begann, größten Respekt. Viele seiner Features sind zu festen Bestandteilen der Serie geworden und bildeten die Grundlage für das ARPG-Genre, wodurch sie unzähligeSpiele wieTeufel die darauf folgten. Seine Echtzeitkampf Dieses System, das die damals in Rollenspielen üblichen rundenbasierten Mechaniken ablöste, setzte neue Maßstäbe für ein (damals) rasantes, actionreiches Gameplay.

Its Echtzeitkampf Dieses System, das die damals in Rollenspielen üblichen rundenbasierten Mechaniken ablöste, setzte neue Maßstäbe für ein (damals) rasantes, actionreiches Gameplay.

Das Spielzufällig generierte Dungeons and beuteorientierter Spielfortschritt schuf ein Spielerlebnis, das man endlos wiederholen konnte, ohne dass man erwartet hätte, dass man ewig weiterspielt. Untermalt von seinem eindringlichen Soundtrack und der unheimlichen Grafik, düstere, gotische Atmosphäre gab den Ton an, der die Serie prägen sollte.

Spätere Werke versuchten, daran anzuknüpfen, doch keines konnte da mithalten Diablos Schrecken und Beklemmung.

Pro-Tipp Das Original von „Diablo“ ist auf GOG.com mit modernen Kompatibilitätskorrekturen erhältlich. Falls du Probleme hast, das Spiel auf neueren Systemen zum Laufen zu bringen, ist dies der einfachste Weg, den Klassiker ohne technische Probleme zu genießen.

Trotzdem fällt es schwer, wieder zu Teufel wenn Sie nicht ohnehin schon schöne Erinnerungen daran haben, da das veraltete Gameplay nicht so zeitlos ist wie das der Fortsetzung. Aber Teufel In seiner einfachsten Form bietet es ein unkompliziertes, lineares Dungeon-Crawling-Erlebnis, das herausfordernd und lohnend ist.

Was macht das Original aus? Teufel Was das Spiel heute so spielenswert macht, ist sein roher, ungefilterter Charme. Die Einfachheit des Spiels ist seine Stärke: Es bietet ein reines, unkompliziertes Dungeon-Crawler-Erlebnis, das nicht durch Live-Service-Elemente, Bestenlisten und ein endloses Endgame überfrachtet ist. Liebhaber von Retro-Spielen und Spieler, die mit Teufel Es würde mir Spaß machen, diesen Klassiker wieder zum Laufen zu bringen.

Mein Fazit: Das Spiel, mit dem alles begann. Nach heutigen Maßstäben wirkt es zwar etwas veraltet, doch sein rauer, atmosphärischer Dungeon-Crawler-Charakter hat für Retro-Fans und alle, die sich daran erinnern, wo alles begann, nach wie vor seinen Reiz.

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6. Diablo Immortal [Das beste Diablo-Spiel für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Android, iOS, PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2022 Urheber Blizzard Entertainment, NetEase Durchschnittliche Spielzeit Endless (Live-Dienst) Am besten geeignet für Mobile-Spieler, die Diablo auch unterwegs spielen möchten

Diablo Immortal stellt Blizzards ehrgeizigen Vorstoß in den Bereich der Handyspiele dar. Die Handlung spielt zwischen den Ereignissen von Diablo II and Diablo IIIDu setzt deinen Dämonenjagd-Rausch in der Welt von Sanctuary gemeinsam mit bekannten Gesichtern fort. Das Spiel wurde speziell für die Touch-Steuerung entwickelt und lässt sich für ein breites Publikum intuitiv spielen.

Eines der herausragenden Merkmale des Spiels ist seine MMO-ähnliche Struktur, die gemeinsame Open-World-Zonen, Gruppen-Dungeons und PvP-Modi bietet. Dieser soziale Aspekt verleiht dem Teufel Erfahrung, die die Spieler dazu anregt, sich für Weltereignisse zusammenzuschließen oder im „Cycle of Strife“, einem fraktionsbasierten PvP-System, gegeneinander anzutreten. Dieses Spiel legt den Schwerpunkt auf Clans und Gruppen, indem es Anreize schafft, sich für Endgame-PvE und PvP zusammenzuschließen.

Pro-Tipp Konzentriere dich lieber auf die Battle-Pass-Belohnungen und die täglichen Anmeldeboni, anstatt Geld für legendäre Edelsteine auszugeben. Auch Free-to-Play-Spieler können den Kern des Spiels in vollen Zügen genießen – rechne nur nicht damit, in den höchsten PvP-Rängen mithalten zu können.

Allerdings,Diablo Immortal ist vielleicht am besten für sein Monetarisierungsmodell bekannt. Das Spiel stützt sich stark auf Mikrotransaktionen, insbesondere für legendäre Edelsteine, die für die Maximierung der Charakterstärke im späten Spielverlauf unerlässlich sind.

Dieser „Pay-to-Win“-Ansatz löste in der Community heftige Kritik aus, da viele Spieler das Gefühl hatten, dass im Spiel Profit vor Fairness gestellt wurde.

Trotz der Kontroverse, Diablo Immortal wurde für sein flüssiges Gameplay, seine beeindruckende Grafik und seine Fülle an unterhaltsamen Inhalten gelobt. Es bietet ein echtes Teufel Das Spielerlebnis auf Mobilgeräten ist einfach klasse und hebt sich deutlich von den meisten anderen Spielen auf dieser Plattform ab.

Für Gelegenheitsspieler, die ihr TeufelAuch wenn man unterwegs spielt, gibt es hier jede Menge Spaß, selbst wenn man keinen Cent ausgibt (egal, wie sehr das Spiel einen zum Ausgeben drängt).

Mein Fazit: Diablo Immortal bietet solides Gameplay auf Mobilgeräten, wird jedoch durch aggressive Monetarisierung beeinträchtigt. Einen Versuch wert, wenn du Teufel Unterwegs – lass einfach deine Brieftasche geschlossen.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Diablo-Spielen

Der beste Einstieg für Spieler, die heute auf der Suche nach Dämonen-jagenden ARPGs sind? Das hängt davon ab, was für ein Beute-Junkie du bist.

Für das ultimative Erlebnis → Diablo II: Resurrected bleibt der Goldstandard. Zeitloses Gameplay, eine große Vielfalt an Builds und ein Beutesystem, das auch nach zwei Jahrzehnten noch unübertroffen ist.

bleibt der Goldstandard. Zeitloses Gameplay, eine große Vielfalt an Builds und ein Beutesystem, das auch nach zwei Jahrzehnten noch unübertroffen ist. Für Mod-Fans → Diablo II: Herr der Zerstörung bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch Community-Mods wie „Median XL“ und „Project Diablo 2“ – Erlebnisse, die man sonst nirgendwo findet.

bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch Community-Mods wie „Median XL“ und „Project Diablo 2“ – Erlebnisse, die man sonst nirgendwo findet. Für Spieler moderner Live-Service-Spiele → Diablo IV: Gefäß des Hasses bietet ein spannendes Endspiel, atemberaubende Filmsequenzen und Inhalte im MMO-Stil, die dich jahrelang beschäftigen werden.

bietet ein spannendes Endspiel, atemberaubende Filmsequenzen und Inhalte im MMO-Stil, die dich jahrelang beschäftigen werden. Für Neulinge und Gelegenheitsspieler → Diablo III: Seelenernter ist schnell, leicht zugänglich und ideal für kurze Trainingseinheiten auf der Couch oder Nintendo Switch.

ist schnell, leicht zugänglich und ideal für kurze Trainingseinheiten auf der Couch oder Nintendo Switch. Für mobile Dämonenjäger → Diablo Immortal bringt die Spielereihe mit solider Spielmechanik auf dein Handy – pass aber auf die aggressive Monetarisierung auf.

Kein einzigerTeufelDas Spiel ist für jeden perfekt, aber zusammen fangen sie ein, was diese Reihe so legendär macht: die Beute, das Grinden und diese Sucht nach dem „noch einem Durchgang“. Und wenn du gerade erst einsteigst Diablo IV mit Freunden – das wird dich freuen Diablo 4 ist plattformübergreifend.

Häufig gestellte Fragen