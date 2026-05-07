Die 7 besten Fernseher für die PS5 im Jahr 2025: PlayStation-5-Spiele wie nie zuvor

Die besten Fernseher für PS5 sind nicht nur große Bildschirme mit 4K Auflösung. Klar, Größe und technische Daten sind wichtig. Aber wenn du das volle Potenzial dieser Konsole ausschöpfen willst, brauchst du schon einiges mehr als das.

Ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, PS5 Gamern wie mir sind folgende Aspekte wichtig: blitzschnelle Reaktionszeiten, atemberaubende Bildqualität und flüssige Leistung in jedem einzelnen Bild. Ganz gleich, ob du dich in einem rasanten FPS-Match befindest oder auf einer epischen RPG-Reise bist – der richtige Gaming-Fernseher macht den entscheidenden Unterschied.

Einige der besten Gaming-Fernseher von weltbekannten Marken wie Sony, Samsung, LGund sogarTCL bieten Funktionen wie automatisches HDR-Tone-Mapping, geringe Eingangsverzögerung und Unterstützung für Dolby Vision HDR, was Ihnen in actiongeladenen Szenen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Andere setzen auf OLED-Displays oder Mini-LED-Technologie, um Farben so lebendig wie nie zuvor zur Geltung zu bringen.

Und wenn Sie auf der Suche nach den besten preisgünstigen Fernsehern sind, bei denen keine Abstriche bei der Leistung gemacht werden, gibt es auch dafür hervorragende Modelle.

Kurz gesagt: Von einem lebendigen Bild und einer kinoähnlichen Klangqualität über eine hohe Bildwiederholfrequenz bis hin zu den neuesten HDMI-Anschlüssen – all das ist entscheidend, wenn es darum geht, ein perfektes, fesselndes Spielerlebnis zu schaffen.

Wenn das also nach genau dem klingt, wonach du suchst, bist du hier genau richtig. Dann lass uns gemeinsam deinen ultimativen Gaming-Fernseher finden!

Unsere Top-Empfehlungen für TV-Spiele auf der PS5

Es ist schon etwas enttäuschend, auf einer Next-Gen-Konsole zu spielen, ohne alle ihre Next-Gen-Fähigkeiten nutzen zu können. Deshalb brauchst du einen Fernseher, der das volle Potenzial deiner PS5 ausschöpft und dir das Erlebnis bietet, das du dir vorgestellt hast. Hier sind die großartigen Geräte, die das am besten können:

Sony 65-Zoll-BRAVIA 8 – Spiele, als hättest du einen geheimen PS5-Modus freigeschaltet, und mach dich darauf gefasst, dass jede Spielsitzung zu einem kinoreifen Nervenkitzel wird. Kein anderer Fernseher macht das besser als dieser. TCL 55-Zoll-QM7 – Eine preisgünstige Option, die es mit den meisten Premium-Modellen aufnehmen kann. Hol dir die atemberaubendste PS5-Leistung, ohne dein Portemonnaie zu leeren. SAMSUNG 85-Zoll-QN90D – Ein riesiger Bildschirm mit riesiger Leistung. Verwandle dein Wohnzimmer in eine PS5-Arena der Extraklasse.

Natürlich ist jedes Spielerlebnis letztlich individuell, und daher kannst nur du selbst entscheiden, was am besten zu dir passt. Deshalb habe ich dir heute insgesamt 7 Fernseher vorgestellt, die in Sachen PS5-Gaming absolut unübertroffen sind. Bleib dran, und ich helfe dir dabei, genau das zu finden, wonach du suchst.

Die 7 besten Gaming-Fernseher für die PS5 mit atemberaubender Bildqualität

Alle unten aufgeführten Top-Fernseher für die PS5 sorgen dafür, dass dein Spielerlebnis auf ein neues Niveau gehoben wird. Sie verfügen über die variable Bildwiederholfrequenz (VRR), die durch die Synchronisierung der Bildwiederholfrequenz des Fernsehers mit deinem Spiel Bildreißen verhindert. Außerdem sind sie mit dem Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM) ausgestattet, der sofort nach dem Start eines Spiels aktiviert wird und Verzögerungen eliminiert, ohne dass du einen Finger rühren musst.

Mit HDMI-2.1-Anschlüssen, schnellen Reaktionszeiten und einer beeindruckenden HDR-Unterstützung (Hoher Dynamikumfang) hast du alles, was du für ein atemberaubendes Spielerlebnis brauchst. Egal, ob du nach einem Allrounder, einem Geheimtipp unter den preisgünstigen Fernsehern oder einem absolut umwerfenden Gerät suchst – diese Liste hält etwas bereit, das dein Spielerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Also, lassen Sie uns gleich loslegen und alle Punkte im Detail betrachten. Ihr perfekter Gaming-Fernseher wartet wahrscheinlich schon gleich um die Ecke!

1. Sony 65-Zoll-BRAVIA 8 [Bester Fernseher für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 65″ OLED 4K Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 9,88 Zoll Tiefe, 56,88 Zoll Breite, 33,75 Zoll Höhe HDR-Unterstützung HDR10, Dolby Vision Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Spielmodus

Wenn Sie auf der Suche nach dem insgesamt besten Fernseher für PS5, niemand macht das besser als der Sony 65-Zoll-BRAVIA 8. Glaub mir, als engagierter PS5 Da ich selbst Gamer bin, habe ich überall nachgeschaut.

Da jedes Pixel sein eigenes Licht erzeugt, Organische Leuchtdiode Das (OLED-)Panel liefert atemberaubende Farben, sodass jede Szene Ihrer Lieblingsspiele optisch perfekt wirkt. Und als ob das noch nicht genug wäre, unterstützt dieser Gaming-Fernseher auch Dolby Vision, wodurch die HDR-Gaming-Grafik auf höchstem Niveau optimiert wird, während die Acoustic Surface Audio+-Technologie das Ganze mit einem beeindruckenden Klang rundet.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und der Unterstützung von Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), die die Bildrate des Spiels mit der Bildwiederholfrequenz des Bildschirms synchronisiert, sorgt dieser Sony-Fernseher für ein flüssiges Spielerlebnis und reduziert Bildreißen und Ruckeln.

In meinem Input-Lag-Test lag der BRAVIA 8 im Spielmodus bei etwa 4–5 ms. Diese Reaktionsschnelligkeit kommt besonders in rasanten Shootern wie Call of Duty, wo jede Millisekunde zählt.

Und zu guter Letzt sorgen Funktionen wie der Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM) und das automatische HDR-Tone-Mapping dafür, dass HDR- und andere Anzeigeeinstellungen bei Anschluss an eine PS5 automatisch optimiert werden. So erhalten Sie die beste Bildqualität bei minimaler Eingabeverzögerung und minimalen Verzögerungen, ohne selbst etwas tun zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sony BRAVIA 8 vereint außergewöhnliche Bildqualität, reaktionsschnelle Leistung und speziell auf Gaming ausgerichtete Funktionen und lässt sich dabei nahtlos mit Ihrer Konsole verbinden.

Vorteile Nachteile ✅ Das OLED-Display bietet tiefes Schwarz and lebendige Farben ✅ 120-Hz-Bildwiederholfrequenz mit Unterstützung des VRR ✅ Geringe Eingabeverzögerung sorgt für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis ✅ Auto-HDR-Tonwertumwandlung and ALLM for optimiertes Gaming ✅ Acoustic Surface Audio+ for eindringlicher Klang ❌ Hat eine etwas kühle Farbtemperatur, die sich jedoch einstellen lässt

Fazit:Es gibt keinen besseren Begleiter für Ihr PS5als derSony BRAVIA 8, dashervorragende Bildqualität, a hohe Bildwiederholfrequenz,geringe Eingangsverzögerungsowie weitere Funktionen für dein perfektes Spielerlebnis.

2. TCL 55-Zoll-QM7 [Das beste preisgünstige TV-Gerät für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 55″ QLED 4K Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 3,2 Fuß Tiefe, 48,3 Fuß Breite, 29,9 Fuß Höhe HDR-Unterstützung HDR10, Dolby Vision Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Spielmodus

Es mag nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein, aber den besten Fernseher zu finden für PS5 wird dich nicht in den Ruin treiben. Wenn du einen Beweis brauchst, schau einfach mal bei der TCL 55-Zoll-QM7, der zweifellos der beste preisgünstige Gaming-Fernseher für PS5gerade jetzt.

Es gibt einfach keinen anderen preisgünstigen Gaming-Fernseher, der die perfekte Balance zwischen Preis und Leistung so trifft wie dieses Kraftpaket. Mit seinem „Spielbeschleuniger 120“-Modus bietet er volle Unterstützung für 120 Hz bei 4K mit technologischen Highlights wie der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR), die die Bildrate des Spiels mit der Bildwiederholfrequenz des Displays synchronisiert, und dem Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM), der die Anzeigeeinstellungen automatisch optimiert, um Eingabeverzögerungen zu minimieren und Lags zu reduzieren.

Zudem verfügt der QM7 über ein QLED-Panel (Quantum Dot Light Emitting Diode) und eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, was ein helleres Bild und sattere Farben bedeutet, als die meisten Gaming-Fernseher in dieser Preisklasse bieten können.

Ich habe bei Tageslicht einen Helligkeitstest durchgeführt, und dank der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung blieb das Bild auch bei einfallendem Sonnenlicht brillant. Das ist bei einem preisgünstigen Fernseher selten und macht ihn besonders praktisch für helle Wohnzimmer.

All das gepaart mit Unterstützung für Dolby Vision and HDR10+, die die High-Dynamic-Range-Technologie auf die nächste Stufe heben, indem sie Kontrast und Helligkeit von Szene zu Szene anpassen – und schon hat man einen Bildschirm, der PS5 Titel wieSpider-Man 2 or Horizon: Forbidden West sehen einfach fantastisch aus.

Er ist zwar nicht so schick wie ein teurer OLED-Fernseher, aber für seinen Preis bietet der TCL QM7 zuverlässige Leistung und eine überraschende Bildtiefe. Er mag zwar in die Budget-Kategorie fallen, aber was man dafür bekommt, ist absolut erstklassig.

Vorteile Nachteile ✅ Halterungen 4K bei 120 Hz via High-Definition Multimedia Interface 2.1 ✅ Quantum-Dot-LeuchtdiodePaneel with Mini-LEDHintergrundbeleuchtung ✅ Dolby Vision and HDR10+ Unterstützung ✅ Ein fantastischer Kontrast and Farbe als preisgünstiges Modell ✅ Spielbeschleuniger for flüssigeres Gameplay ❌ Die Schwarzwerte sind nicht so tief wie OLED, aber sie sind trotzdem beeindruckend

Fazit: The TCL QM7 ist eine perfekte, preisgünstige Option für einen Gaming-Fernseher mit Premium-Funktionen wie Mini-LED, High-Definition Multimedia Interface 2.1sowie die variable Bildwiederholfrequenz (VRR), wodurch er sich nicht nur ideal für die PS5 eignet, sondern in fast jeder Hinsicht ein Premium-Erlebnis bietet.

3. Samsung 85-Zoll-QN90D [Der beste große Fernseher für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 85″ QLED 4K Bildwiederholfrequenz 144 Hz Abmessungen 12,6 Zoll Tiefe, 74,5 Zoll Breite, 45 Zoll Höhe HDR-Unterstützung HDR10+, HLG Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Game Bar 3.0

Für alle, die auf ihrem PS5 ob Sie nun aus größerer Entfernung fernsehen oder einfach einen riesigen Bildschirm lieben, der Samsung 85-Zoll-QN90D ist ein absoluter Champion. Ich sage dir auch warum:

Es hat eineriesiger 85-Zoll-Bildschirm. Aber es geht nicht nur um die Größe, denn dieses Kraftpaket nutzt auch Quantum-Mini-Leuchtdiode (LED)-Technologie, was einen makellosen Kontrast und eine hervorragende Helligkeit dank winziger Leuchtdioden bedeutet. Man kann tagsüber problemlos im Freien spielen und erhält dennoch ein nahezu perfektes Bild.

Dann gibt es noch die MOTION XCELERATOR, was uns ergibt 4K at 144 Hz, wodurch sowohl rasante Action-Spiele als auch eher filmische Erlebnisse unglaublich flüssig laufen. Ich habe die Bewegungssteuerung auf F1 23; das 144-Hz-Panel sorgte dafür, dass schnelle Kurven butterweich und ohne erkennbare Unschärfe dargestellt wurden. Auf einem so riesigen Bildschirm vermittelt diese Flüssigkeit das Gefühl, die Action fast in Lebensgröße zu erleben.

Dieser Gaming-Fernseher verfügt außerdem über Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), das die Bildwiederholrate des Spiels mit der Bildwiederholrate des Bildschirms synchronisiert, und Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM), das die Anzeigeeinstellungen automatisch optimiert, um die Eingabeverzögerung zu minimieren und Verzögerungen zu reduzieren, sodass Verzögerungen und Bildreißen so gut wie nicht mehr auftreten.

Und damit ist die Party noch lange nicht vorbei. Es gibt vier HDMI-2.1-Anschlüsse, damit du dein PS5 und drei weitere Geräte bei voller Leistung, ohne die Kabel umstecken zu müssen. Es gibt sogar die Samsung Gaming-Hub für Cloud-Gaming, und es ist intelligent genug, um sich automatisch zu optimieren Hoher Dynamikumfang (HDR)-Einstellungen mit Tonwertumwandlung für die PS5, was bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über die Einstellung machen müssen Hoher Dynamikumfang (HDR)-Einstellungen, da Ihr Fernseher dies für Sie übernimmt.

Vorteile Nachteile ✅ Riesiger 85-Zoll-BildschirmMini-LEDAnzeigemit hoher Helligkeit und hohem Kontrast ✅ 4K-Auflösung bei 144 Hz für ein flüssiges, reibungsloses Spielerlebnis ✅VierHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Anschlüsse mit vollständiger Unterstützung für Konsolen der nächsten Generation ✅ Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), ALLM und FreeSync Premium Pro sicherstellengeringere Verzögerung and Stottern ✅ IntegriertGaming-Hubunterstützt Cloud-Gaming-Dienste ❌ Aufgrund seiner Größe ist er möglicherweise nicht für kleinere Räume geeignet

Fazit: The SAMSUNG QN90D deckt alles ab, von der Bildqualität bis zur Reaktionsgeschwindigkeit. Zwar haben all diese Vorzüge ihren Preis, doch gehört dieser Fernseher zweifellos zu den besten auf dem Markt. PS5 das ist Ihre Investition auf jeden Fall wert.

4. Sony 85-Zoll-X90L [Der beste 4K-Fernseher für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 85-Zoll-LED-4K-Fernseher Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 18,38 Zoll Tiefe, 74,5 Zoll Breite, 44,13 Zoll Höhe HDR-Unterstützung HDR10, Dolby Vision Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Spielmodus

The Sony X90L ist einer der besten 4K-Fernseher für PS5 Spieler, die sich einen riesigen Bildschirm und Gaming-Funktionen wünschen, die perfekt auf die Konsole abgestimmt sind. Denn wer sonst sollte den besten Gaming-Fernseher für eine SonyKonsole als Sonyselbst?

Im Rahmen der BRAVIA XR Diese wunderbare Maschine unterstützt Auto-HDR-Tonwertumwandlung and Automatischer Bildmodus, die beide speziell für PlayStation 5. Während meines HDR-Tests mit Spider-Man 2… dabei stach vor allem das Auto-HDR-Tone-Mapping hervor; die Farben wirkten ausgewogener, ohne dass ich die Einstellungen anpassen musste, was die Einrichtung für PS5-Spieler zu einer erfrischenden Plug-and-Play-Erfahrung macht. Und wenn du eine gut PS5Headset… und auch der Ton bleibt perfekt synchron!

Dann gibt es noch das Full-Array-LED-Panel, das ein sehr starker Kontrast, was sowohl in dunklen als auch in hellen Räumen gut funktioniert. Ach ja, und die Bewegungsdarstellung ist einfach hervorragend, dank der 120 Hz Bildwiederholfrequenz, VRR-Unterstützung und ein so gut wie nicht vorhandener Eingabeverzug. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich actionreiche Spiele unglaublich flüssig anfühlen.

Das fesselnde Erlebnis wird durch den integrierten kognitiven Prozessor des Fernsehers noch verstärkt, der jedes Bild präzise an den jeweiligen Inhalt anpasst. Wenn Sie auf der Suche nach einem erstklassigen Gaming-Erlebnis sind, ist dieses Gerät ein absoluter Meilenstein, der es voll und ganz verdient, zu den besten Fernsehern für PS5.

Vorteile Nachteile ✅ Riesig85 ZollMini-LEDAnzeige mit hoher Helligkeit und hohem Kontrast ✅ 4K-Auflösung bei 144 Hz für ein flüssiges, reibungsloses Spielerlebnis ✅ VierHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Anschlüsse mit vollständiger Unterstützung für Konsolen der nächsten Generation ✅ VRR, ALLMundFreeSync Premium Pro Angebotgeringere Verzögerung and Stottern ✅ IntegriertGaming-Hubunterstützt Cloud-Gaming-Dienste ❌ Die Größe könnte in kleineren Räumen nicht besonders gut zur Geltung kommen

Fazit: The Sony X90L ist ein riesiger,4K-fähiger Gaming-Fernsehererstellt mitPS5 Es wurde speziell für Gamer entwickelt und bietet intelligente Bildanpassungen, schnelle Leistung und perfekte Kompatibilität mit der Konsole. Es ist ein unvergleichliches Premium-Gaming-Erlebnis, das die Investition auf jeden Fall wert ist.

5. LG 65-Zoll-OLED C4 [Der beste OLED-Fernseher für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 65-Zoll-OLED-4K-Fernseher Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 9,1 Fuß Tiefe, 56,7 Fuß Breite, 34,6 Fuß Höhe HDR-Unterstützung HDR10, Dolby Vision Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Wenn Sie möchten, dass Ihr PlayStation 5 Konsole so strahlen zu lassen, wie es vorgesehen ist, dann die LG OLED C4 ist der beste Fernseher für PS5 zu bekommen. Dieses Gerät zeigt Spiele nicht nur an – es entfesselt sie.

Jeder Schatten in Horizon: Forbidden West Und jedes neonbeleuchtete Bild in „Cyberpunk“ wirkt dank des verbesserten OLED-evo-Displays lebendig. Schwarztöne werden wirklich tiefschwarz. Die Farben wirken lebendig. Und die Bildbewegung? Geschmeidig wie Seide.

Zudem sorgt die pixelgenaue Präzision von OLED für lebendige Bilder aus jedem Blickwinkel – ganz gleich, wo Sie sitzen, die Sicht ist immer perfekt.

Es ist zudem vollgepackt mit Funktionen speziell für Gamer, Dolby Vision HDR at 120 Hz, automatischer Low-Latency-Modus und einSpieloptimierer Ein Dashboard, das wie für Hardcore-Gamer gemacht wirkt. Ich habe das Game Optimizer-Dashboard während eines Gran Turismo 7 Die Möglichkeit, während des Spiels Schwarzwerte, VRR und Latenz in Echtzeit anzupassen, ohne sich durch Menüs wühlen zu müssen, war ein echter Meilenstein für spontane Anpassungen. Außerdem bietet es vierHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Anschlüsse, was ihn zu einem der besten Gaming-Fernseher für Xbox Series X, PC und andere Geräte, die Sie möglicherweise neben Ihrem PS5.

Ach ja, und nicht zu vergessen: Das LG C4 unterstützt auch Dolby Atmos, was für ein intensives, fesselndes Klangerlebnis sorgt. Egal, ob du spielst oder Filme schaust – du wirst dich mitten im Geschehen fühlen. Du kannst diese Kinoatmosphäre noch weiter steigern, indem du einen Top-Soundbar für LG-Fernseher an die Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Audioqualität der atemberaubenden Bildqualität des OLED-Bildschirms in nichts nachsteht.

Vorteile Nachteile ✅ OLED evoAnzeige with ultrarealistischer Kontrast ✅ VollständigDolby Vision HDR und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ✅ Spieloptimiererermöglicht Schnelle Optimierungen für die Leistung im Spiel and Bildmaterial. ✅ Elegantes, hochwertiges Design das jedes Gaming-Setup aufwertet ✅ Ideal fürbeide PS5 and Xbox Series X ❌ Die unübertroffene Bildqualität hat ihren Preis und ist teurer als bei manchen anderen Fernsehern

Fazit:The LG C4 OLED ist ein absolutes visuelles Kraftpaket, das Ihr PS5 in jeder Hinsicht das Gefühl vermittelt, wirklich der nächsten Generation anzugehören, so wie es gedacht war. Für alle, denen die Grafik über alles geht, ist diese Wahl ein Kinderspiel.

6. SAMSUNG 65-Zoll-QN85D [Der beste Mini-LED-Fernseher für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 55-Zoll-OLED-4K Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 10,2 Zoll Tiefe, 56,9 Zoll Breite, 35 Zoll Höhe HDR-Unterstützung HDR10+, HLG Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Game Bar 3.0

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Spiele wirklich zum Leben zu erwecken, sollten Sie ernsthaft über die Samsung QN85DSobald man es einschaltet, verwandelt dieses Kraftpaket das Wohnzimmer in ein Schlachtfeld der nächsten Generation – und das ist absolut faszinierend.

Das Mini-LED-Panel beleuchtet jede Szene mit gestochen scharfer Präzision und lebhafter Brillanz. Dank der Quantenpunkt Technologie, die Die Farbpalette ist extrem breit, während die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung dafür sorgt, dass helle Räume die Bilder nicht ausbleichen.

The Spielmodus ist zudem blitzschnell, hält die Eingabeverzögerung gering und sorgt dank VRR selbst in den chaotischsten Spielsituationen für flüssiges Bild. Und das Beeindruckendste daran ist, dass es auch unter hohem Druck zuverlässig bleibt.

In meinem HDR-Stresstest mit Final Fantasy XVI, the QN85DDank der maximalen Helligkeit kamen Zaubereffekte besonders gut zur Geltung, ohne dass Details in den Schatten verloren gingen. Selbst in einem sonnendurchfluteten Raum blieben die Bilder ausdrucksstark und kinoreif – eine Seltenheit bei LED-Bildschirmen.

Wenn Sie sich nach beeindruckender Bildqualität und einem flüssigen, reaktionsschnellen Erlebnis sehnen, wird dieser Mini-LED-Gaming-Fernseher Ihre Erwartungen voll und ganz erfüllen. Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Mini-LEDBlende mithervorragende Helligkeitsregelung ✅ QuantenpunktFarben füreindrucksvolle und ausdrucksstarke Bilder ✅ ALLM and VRRUnterstützung fürflüssiges Gameplay ✅ VierHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Anschlüsse für Flexibilität der nächsten Generation ✅ HDR10+Unterstützung fürausgezeichnetHDRLeistung ❌ Leicht spiegelnder Bildschirm bei extremen Lichtverhältnissen

Fazit: The Samsung QN85DMischungenMini-LED Präzision mit erstklassigen Gaming-Funktionen für ein unübertroffenes PS5 Ein Erlebnis, bei dem so ziemlich jedem Spieler die Kinnlade herunterfällt. Ja, so gut ist es.

7. LG 55-Zoll-OLED B4 [Der beste Fernseher der Mittelklasse für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße und -typ 55-Zoll-OLED-4K Bildwiederholfrequenz 120 Hz Abmessungen 9,3 Zoll Tiefe, 48,35 Zoll Breite, 30,39 Zoll Höhe HDR-Unterstützung HDR10, Dolby Vision Konnektivität 4x HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth Gaming-Funktionen VRR, ALLM, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Für alle, die auf der Suche nach einem guten Gaming-Fernseher sind, der das Portemonnaie schont und dennoch hochwertig wirkt, gibt es kein besseres Gerät als den besten Fernseher für PS5 Diese Kategorie trifft genau den richtigen Mittelweg, wie zum Beispiel die LG OLED B4.

Was das Gerät wirklich auszeichnet, ist seine flüssige Bedienung. Dank seiner geringen Eingabeverzögerung, 120 Hz Dank der hohen Bildwiederholfrequenz und der VRR-Unterstützung bleibt die Bildflüssigkeit stets auf höchstem Niveau. Außerdem erhalten Sie High-Definition Multimedia Interface 2.1 Anschlüsse und den Game-Optimizer-Modus, sodass es direkt nach dem Auspacken für die neuesten Spielekonsolen bereit ist.

Es hat zudem diesen tollen OLED-Look, der Ihr PS5 Spiele wirken lebendiger. Laufen Spider-Man 2 Auf dem B4 meisterte das flüssige 120-Hz-OLED-Display die Fahrt durch New York ohne die geringste Bewegungsunschärfe. Diese Flüssigkeit in der mittleren Preisklasse fühlt sich ehrlich gesagt an, als würde man die High-End-Klasse übertrumpfen.

Und wenn du nach diesen intensiven Gaming-Sessions Lust hast, ein paar Filme anzuschauen, Dolby Vision HDR Die technische Ausstattung sorgt dafür, dass dieses Erlebnis auch visuell absolut kinoreif ist. Die beeindruckende Grafik in Verbindung mit der hervorragenden Audioqualität macht sowohl Gaming- als auch Filmabende zu einem besonderen Erlebnis.

Für einen Gaming-Fernseher der Mittelklasse kommt man hier einem Premium-Erlebnis so nahe, wie es nur geht, ohne dabei das Budget zu sprengen.

Vorteile Nachteile ✅ Echtes OLED-Display für starker Kontrast and hohe Bildqualität ✅ 120-Hz-Bildwiederholfrequenzmit dem VRR fürflüssiges Gameplay ✅ Spieloptimierungsmodus vereinfacht den Zugang zu den wichtigsten Spieleinstellungen ✅ Dolby Vision HDRUnterstützungverbessert die Bildqualität ✅ High-Definition Multimedia Interface 2.1Anschlüsse bieten uneingeschränkter Zugang zu Gaming der nächsten Generation ❌ Die integrierten Lautsprecher sind gut, aber für größere Räume nicht besonders geeignet

Fazit:The LG 55-Zoll-OLED der B4-Serie ist ein stilvolles OLED-Modell der Mittelklasse mit hochwertiger Haptik, das genau ins Schwarze trifft PS5 Theater- und Filmabende, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Wie wählt man einen Fernseher für die PS5 aus?

Die Wahl des besten Fernsehers für PS5 Das mag wie eine einfache Aufgabe erscheinen, aber lass dich nicht täuschen. Wenn du dein Spielerlebnis optimieren möchtest, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest, bevor du deine endgültige Entscheidung triffst, damit du deine Wahl später nicht bereust. Hier sind die Punkte, auf die du achten solltest:

1. HDMI 2.1 bevorzugen

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Fernseher für PS5,High-Definition Multimedia Interface 2.1 sollte für Sie oberste Priorität haben. Damit werden wichtige Spielfunktionen freigeschaltet, wie zum Beispiel4K bei 120 Hzoder sogar144 Hz, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) und Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM), wodurch Sie flüssigeres Gameplay and blitzschnelle ReaktionMal.

Sicher, über die herkömmlichen HDMI-Anschlüsse lassen sich Ihre Spiele zwar problemlos spielen, doch dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mit geringerer Bandbreite, niedrigeren Bildwiederholraten und ohne bahnbrechende Funktionen wie VRR, ALLM und vieles mehr zu spielen.

With High-Definition Multimedia Interface 2.1 Gaming-Fernseher wie den Sony BRAVIA 8 or LG OLED C4… dann spielst du nicht nur Spiele – du erlebst das Next-Gen-Erlebnis, für das die PS5 entwickelt wurde. Selbst das äußerst preisgünstige TCL QM7umfasstHigh-Definition Multimedia Interface 2.1, sodass du für ein erstklassiges Erlebnis nicht tief in die Tasche greifen musst. Es ist die Portierung, die alles auf ein neues Niveau hebt.

2. Achten Sie auf die variable Bildwiederholfrequenz (VRR)

VRR gehört zweifellos zu den wichtigsten Funktionen der besten Fernseher für PS5. Es sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis, indem es deine Gaming-Fernseher die Bildwiederholfrequenz in Echtzeit an die Bildrate des Spiels anpassen.

Das bedeutetweniger Ruckeln und Bildreißen, was zu einem deutlich flüssigeren Spielerlebnis führt.

Während Bestien wie die Samsung QN90D and Sony BRAVIA 8 VRR hervorragend bewältigen, preisgünstigere Modelle wie das LG B4 and TCL QM7 bleib nicht zu weit zurück.

Das ist besonders hilfreich bei Open-World-Spielen oder in actionreichen Szenen, in denen es zu Einbrüchen bei der Bildrate kommen kann. Wenn es Ihr Ziel ist, einwandfreie Bewegungsabläufe und visuelle Konsistenz… sollte die Unterstützung durch den VRR nicht verhandelbar sein.

3. Ziehen Sie den Automatischer Modus für niedrige Latenz (ALLM) in Betracht

Bei der Auswahl des besten Fernsehers für PS5, sollten Sie sich ALLM nicht entgehen lassen. Es ist vielleicht nicht ganz so entscheidend wie VRR, aber dennoch wichtig, da es dafür sorgt, dass Ihr Gaming-Fernseher automatisch auf die Einstellung mit der geringsten Latenz umschaltet, um die beste Reaktionszeit zu gewährleisten.

Mit ALLM erhalten Sie flüssigeres Gameplay andbessere Kontrolle, vor allem bei rasanten Spielen.

Während Modelle wie der LG C4 und dieSamsung QN85D Diese Funktion wird voll ausgeschöpft und sorgt für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis; alle anderen Fernseher liegen in etwa auf dem gleichen Niveau. Ganz gleich, ob Sie sich in actiongeladene Titel stürzen oder riesige Welten erkunden – ALLM sorgt dafür, dass Ihr Spielerlebnis so fesselnd wie möglich ist.

4. Input-Verzögerung verstehen

Wenn du ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis willst, ist es entscheidend, auf die Eingabeverzögerung zu achten. Eine geringe Eingabeverzögerung bedeutet, dass deine Befehle schneller in Aktionen auf dem Bildschirm umgesetzt werden, sodass du das Gefühl hast, die direkte Kontrolle zu haben. Und beim Spielen willst du ja schließlich die direkte Kontrolle haben.

Wenn du es gewohnt bist, auf einem guten Gaming-PC zu spielen, weißt du, wie wichtig es ist, kurze Reaktionszeiten, und Sie werden begeistert sein, wie präzise die besten Fernseher für PS5, wie dasSony X90L and LG C4, erleben. Ganz gleich, ob du actiongeladene Shooter oder fesselnde Abenteuer spielst – ein Fernseher mit geringer Eingangsverzögerung verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil.

Vielleicht stellen Sie fest, dass Ihnen ein riesiges Display wichtiger ist als die extrem niedrige Latenz eines leistungsstarken Monitors. A Top-Projektor im unteren Preissegment bietet eine fantastische Alternative, die Ihre Wand in eine riesige Leinwand für Ihre Spiele verwandelt. Diese Option eignet sich perfekt für storybasierte Titel, bei denen die filmische Atmosphäre den wichtigsten Teil des Spielerlebnisses ausmacht.

5. Wählen Sie die richtige Panel-Technologie

Die Leistung ist zwar wichtig, aber die Bildqualität ist es auch. Daher ist die Wahl der richtigen Bildschirmtechnologie entscheidend, um das Beste herauszuholen PS5Erfahrung.

In dieser Hinsicht gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Vor allem aber ist es wichtig zu wissen, welche das sind und wie sie sich auf Ihr Erlebnis auswirken.

Sie werden auf Technologien wie herkömmliche LEDs (Light Emitting Diode) stoßen, bei denen kleine Leuchtdioden zur Bilddarstellung verwendet werden, sowie auf Mini-LEDs, bei denen noch kleinere Leuchtdioden für eine noch bessere Bildqualität sorgen.

Dann gibt es noch Technologien, die noch einen Schritt weiter gehen, wie beispielsweise QLED (Quantum Dot LED), das mithilfe winziger Partikel, sogenannter Quantenpunkte, ein helleres und farbgenaueres Bild erzeugt, sowie OLED (Organische Leuchtdiode), bei dem jedes Pixel sein eigenes Licht erzeugt und so echtes Schwarz darstellt.

OLED liefert beispielsweise perfektes Schwarz und lebendige Farben und ist damit eine hervorragende Wahl für grafisch anspruchsvolle Spiele. Die besten Fernseher für PS5, wie das LG C4, bieten einen hohen Kontrast und atemberaubende Klarheit. Mini-LED, wie das Samsung QN85Dbietet brillante, ausdrucksstarke Bilder mit hervorragender HDR-Leistung.

Wenn Sie auf der Suche nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung und Preis sind, ist das TCL QM7Auch das LED-Panel ist eine sehr gute Wahl und bietet ein scharfes Bild mit gutem Kontrast. Das richtige Panel sorgt für ein fesselndes und visuell beeindruckendes Spielerlebnis – treffen Sie also eine kluge Wahl.

6. Bewertung der HDR-Leistung (Hoher Dynamikumfang)

Die HDR-Leistung ist ein weiterer Punkt, den Sie bei der Auswahl des besten Fernsehers unbedingt berücksichtigen sollten PS5. Hoher Dynamikumfang bringt die lebendigen Farben und Details in hellen und dunklen Szenen zur Geltung, Spiele noch fesselnder gestalten.

Es gibt verschiedene HDR-Technologien, und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit allen vertraut zu machen. Das herkömmliche HDR sorgt dafür, dass das Bild auf Ihrem Bildschirm realistischer wirkt, indem es den Kontrast erhöht und die Farben lebendiger und detailreicher erscheinen lässt.

Dann gibt es noch fortgeschrittene Themen, wie zum Beispiel HDR10+, das dasselbe tut, nur viel präziser, indem es Helligkeit und Farben von Szene zu Szene anpasst, und Dolby Vision, das sogar noch einen Schritt weiter geht als das vorherige Modell und noch präzisere Anpassungen ermöglicht, um ein erstklassiges Premium-Erlebnis zu bieten.

Fernseher wie der Sony BRAVIA 8 bietet außergewöhnliches HDR mit tiefen Schwarztönen und einer Helligkeit, die es auch bei Sonnenlicht spielbar. Mini-LED-Panels, wie das Samsung QN85D, bieten eine beeindruckende HDR-Wirkung mit verbessertem Kontrast.

Und wenn du dich entscheidest, dass ein guter Monitor für die PS5 ist genau das, was du brauchst; vergewissere dich, dass es HDR10+ or Dolby Vision für ein optimales Erlebnis. Hervorragendes HDR wertet die Grafik auf und sorgt für ein wirklich fesselnd und filmisch.

Spieler, denen es vor allem auf die reine Bildschirmgröße ankommt, bevorzugen vielleicht eine Bildschirmlösung, die über die physischen Grenzen eines Fernsehrahmens hinausgeht. Die bester 4K-Projektor bietet eine einzigartige Möglichkeit, hochauflösende Bilder auf einer riesigen Fläche zu genießen, ohne dabei auf die fesselnden Details Ihrer Lieblingstitel verzichten zu müssen.

7. Vergiss die Klangqualität nicht

Wenn man sich überlegt, welcher Fernseher der beste ist, PS5… steht die Klangqualität vielleicht nicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste. Aber wenn du nicht vorhast, immer mit Kopfhörern zu spielen, solltest du diesen Aspekt wirklich nicht außer Acht lassen.

Die Klangqualität ist entscheidend, um voll und ganz in das Spielerlebnis einzutauchen, und es gibt bestimmte Technologien, die dafür sorgen, dass Sie die bestmögliche Klangqualität erhalten. Zum Beispiel, Dolby Atmos lässt den Klang von allen Seiten auf dich einwirken und vermittelt dir so das ein echtes „Surround-Sound“-Erlebnis, währendDTS:X funktioniert sehr ähnlich, bietet jedoch mehr Flexibilität bei der Platzierung der Lautsprecher.

Kombinieren Sie diese mit einem Gaming-Fernseher für PS5das unterstütztSpielmodus So verringern Sie die Audioverzögerung, und Ihre Gaming-Sessions laufen flüssiger als je zuvor.

8. Bewegungsabläufe für rasante Action

In Spielen wieNBA 2K22 or Need for Speed… rasante Action kann auf Fernsehern, die Bewegungen nicht gut verarbeiten, zu einem verschwommenen Durcheinander werden.

Zum Beispiel,Samsung’s QN90D nutzt MOTION XCELERATOR, wodurch auch in den schnellsten Momenten alles scharf bleibt.

Keine Bewegungsunschärfe mehr, wenn du um Kurven rast oder einen waghalsigen Dunk hinlegst. Selbst in diesen rasanten Momenten genießt du eine absolut flüssige Bildwiedergabe, sodass du voll und ganz in das Geschehen eintauchen kannst, ohne auch nur ein einziges Bild zu verpassen.

9. Game-Optimizer-Modus – Perfekte Einstellungen auf Knopfdruck

Eine der besten Funktionen, vor allem wenn man zwischen verschiedenen Spielen wechselt, ist der Game-Optimizer-Modus auf dem LG OLED C4.

Dieser Modus passt die Einstellungen automatisch an das jeweilige Spiel an, sodass du Helligkeit, Kontrast oder Eingabeverzögerung nicht jedes Mal neu einstellen musst, wenn du ein neues Spiel startest.

Egal, ob du ein düsteres Rollenspiel wie Elden Ring oder ein rasantes, actiongeladenes Spiel wie Ratchet & ClankDer Fernseher passt sich automatisch an, um Ihnen mit minimalem Aufwand die bestmögliche Bildqualität zu bieten.

10. Smart-TV-Funktionen, die es einfach halten

Auch wenn ich gerade nicht spiele, möchte ich, dass mein Fernseher smart und praktisch ist.

The Sony BRAVIA 8 verfügt über eine nahtlos integrierte Smart-Plattform, die einwandfrei mit der PS5 und Streaming-Apps zusammenarbeitet.

Egal, ob du dir gerade eine Netflix-Serie am Stück ansiehst oder wieder in Ghost of TsushimaDie Benutzeroberfläche ist super einfach zu bedienen und alles reagiert blitzschnell. Du brauchst keine zusätzlichen Geräte, die deinen Platz überladen – alles ist direkt im Fernseher integriert, sodass du dich zurücklehnen und sowohl Spiele als auch Unterhaltung ganz ohne Stress genießen kannst.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Fernseher eignet sich am besten für die PS5?

The Sony 65-Zoll-BRAVIA 8 ist derzeit der beste Fernseher für PS5. Er bietet eine atemberaubende OLED-Bildqualität, eine extrem geringe Eingangsverzögerung und volle High-Definition Multimedia Interface 2.1 Unterstützung, die sich alle hervorragend dazu eignen, das PS5sein volles Potenzial mit Funktionen wie VRR, ALLM und Dolby VisionHoher Dynamikumfang

Warum lässt sich meine PS5 nicht mit meinem Fernseher verbinden?

DeinPS5 möglicherweise lässt sich das Gerät aufgrund eines Defekts nicht an Ihren Fernseher anschließen High-Definition Multimedia InterfaceKabel, eine falsche Eingangsquelle oder veraltete TV-Firmware. Stellen Sie sicher, dass das High-Definition Multimedia Interface sicher angeschlossen ist, der Fernseher auf den richtigen Eingang eingestellt ist und Ihr PS5 und der Fernseher sind beide eingeschaltet und auf dem neuesten Stand.

Wie schließe ich die PS5 an den Fernseher an?

Verbinden Sie ein Ende des High-Definition Multimedia InterfaceKabel zumHDMI-Ausgang Anschluss von IhremPS5, und das andere Ende an den Anschluss Ihres Fernsehers HDMI-Eingang Anschluss. Schalten Sie beide Geräte ein und stellen Sie Ihren Fernseher auf den richtigen High-Definition Multimedia InterfaceEingabe und diePS5 Der Bildschirm sollte automatisch erscheinen.

Wie schließt man eine PS5 ohne HDMI an einen Fernseher an?

Ja, Sie können ein PS5an einen FernseherohneHigh-Definition Multimedia Interfaceunter Verwendung einesHDMI-zu-AV or HDMI-zu-DisplayPort Adapter, je nach Eingang Ihres Fernsehers. Stecken Sie den Adapter einfach in den PS5 und schließen Sie das andere Ende an Ihren Fernseher an; wechseln Sie anschließend zur richtigen Eingangsquelle.

Brauche ich für die PS5 einen 4K-Fernseher?

Nein, du brauchst kein 4KFernsehen fürPS5, aber es hilft. Das PS5funktioniert beiFull HDFernseher, obwohl ein4K TV bietet eine bessere Bildqualität, schärfere Bilder und volle Unterstützung für Funktionen wie HDR und Einhundertzwanzig HertzGaming.

Lohnt sich OLED für die PS5?

Ja, OLED lohnt sich für PS5wenn du möchtestbeeindruckende Bildqualität and kurze Reaktionszeiten. OLED-Bildschirme bieten tiefes Schwarz, lebendige Farben und eine geringe Eingangsverzögerung, was sie ideal für ein intensives Spielerlebnis und eine flüssige Darstellung mit der PS5die fortschrittliche Grafik.

Ist QLED für die PS5 besser als OLED?

Nein, OLED ist im Allgemeinen besser als QLED, wenn es um PS5 aufgrund ihrer perfekten Schwarzwerte, der schnelleren Reaktionszeit und des überragenden Kontrasts. QLED-Fernseher können jedoch heller leuchten und sich in hellen Räumen besser bewähren, was sie zu einer starke Alternative je nach Ihrer Konfiguration und Ihren Einstellungen.