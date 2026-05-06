Los 13 mejores juegos de terror para PS5 que te darán miedo en 2025

Si estás buscando lo mejor PS5 Si te gustan los juegos de terror, estás en el lugar adecuado, y quizá a solo una mala decisión de tener que dormir con la luz encendida.

The PS5 no se queda corta en cuanto a éxitos terroríficos. He hablado de todo, desde De los juegos de terror psicológico de desarrollo lento a los de terror de supervivencia repleto de monstruos, sustos repentinos y carreras desesperadas por pasillos oscuros.

No me limito a enumerar los juegos que… boo. Estamos hablando de títulos que te dejan desconcertado, te persiguen en tus sueños y te hacen preguntarte si ese ruido que has oído detrás de ti no era más que el viento.

Coge el mando. Vamos a meternos de lleno en lo que da miedo. No se admiten cobardes.

Nuestra selección de los mejores juegos de terror para PS5

Me he pasado los mejores PS5 Los juegos de terror, y estas tres «fábricas del miedo» destacan por encima del resto. Hablamos de auténticas pesadillas, con una jugabilidad espectacular, historias inolvidables y la dosis justa de trauma psicológico. Estas son mis mejores opciones:

Alien: Aislamiento (2014, versión mejorada para PS5) – Puro terror de supervivencia con un xenomorfo implacable que te mantiene en vilo de principio a fin. Es lo más parecido que ha habido a la película «Alien», de Ridley Scott. Alan Wake 2 (2023) – Un elegante thriller de terror psicológico en el que la historia y la atmósfera impactan tanto como los monstruos. Cada capítulo es como adentrarse en un sueño febril. Remake de Dead Space (2023) – Un remake brutal y claustrofóbico que convierte cada encuentro con un necromorfo en una lucha por la supervivencia. Es el survival horror perfeccionado para los equipos modernos.

Esas son solo mis tres opciones favoritas, pero no son más que el principio. La lista completa de los mejores juegos de terror para PS5 se adentra aún más en las pesadillas, con muchos más títulos que merecen la pena. Sigue leyendo; no te querrás perder el resto.

Los 13 mejores juegos de terror para PS5 que te arrepentirás de jugar solo por la noche

Estas son mis mejores PS5 Juegos de terror que provocan un terror puro y sin concesiones. Desde brutales juegos de terror y supervivencia hasta retorcidos viajes psicológicos, cada uno de ellos tiene algo desagradable que ofrecer.

Desplázate hacia abajo para leer reseñas breves y descubre tu próxima pesadilla.

1. Alien: Aislamiento [El mejor juego de terror para PS5 en general]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Terror de supervivencia, sigilo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly, SEGA Duración media de la partida 18–22 horas Ideal para Los fans de «Alien», de Ridley Scott, del sigilo cargado de tensión y de sentirse completamente impotentes Características únicas Xenomorfo con IA adaptativa, diseño retrofuturista, rastreador de movimiento, sin ayuda

Alien: Aislamiento es un juego de terror poco común que entiende que el miedo no se reduce a lo que te asusta de repente. También tiene que ver con lo que permanece. El El xenomorfo no sigue un guion. Aprende. Escucha. Comprueba los conductos de ventilación.

Me pasaba lo que me parecían diez minutos seguidos escondido en las taquillas, conteniendo la respiración. Aquella cosa se paseaba de un lado a otro justo ahí fuera, siseando como si supiera que yo estaba allí (probablemente lo sabía).

Por qué lo elegimos Esto es terror de desarrollo lento en su máxima expresión. Si te gusta el cine de terror en el que te persiguen en lugar de ser el héroe y en el que sobrevivir significa ir dos pasos por delante, Alien: Aislamiento sigue siendo uno de los juegos más angustiosos de PS5.

El juegocaptura a la perfección la estética de la ciencia ficción de los 70: Monitores CRT, terminales anticuados y pasillos industriales iluminados como en una película de terror. Y, a diferencia de otros juegos de terror que te lanzan armas, Aislamiento apenas te da herramientas (solo matracas y una plegaria). Es uno de los juegos de sigilo de élite que no se igualará en mucho tiempo.

Mi veredicto:El juego de sigilo más terrorífico jamás creado – Alien: Aislamiento sigue definiendo cómo es el auténtico terror de supervivencia: lento, asfixiante e inolvidable.

2. Alan Wake 2 [El mejor juego de terror que desafía la realidad]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror psicológico, acción en tercera persona Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment, con la distribución de Epic Games Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Amantes del misterio oscuro, las narraciones paralelas y la literatura de lo extraño Características únicas Dos protagonistas, mecánicas que desafían la realidad, una narrativa con múltiples capas y una atmósfera envolvente

Alan Wake 2 is a medio camino entre un juego de terror y un descenso a la locura, y, de alguna manera, sigue siendo tremendamente elegante. La historia se desarrolla años después de la original y te sumerge en una brutal investigación de un asesinato en la costa noroeste del Pacífico, justo cuando la realidad empieza a desmoronarse.

Esto esterror psicológico en su máxima complejidad, y un un juego de TPS genial. El jugador alterna entre la agente del FBI Saga Anderson y el propio Alan, atrapado en una pesadilla retorcida y cambiante que él mismo ha creado.

Por qué lo elegimos Si te gusta el cine de terror que va ganando intensidad poco a poco, que es intelectual y que resulta extraño en el buen sentido, Alan Wake 2 es uno de los mejores PS5 juegos de terror a los que puedes jugar. Es ingenioso, elegante y no tiene ningún reparo en volverse realmente extraño.

Tiene un aire muy a lo «Twin Peaks» (enigmático, inquietante y lleno de angustia). Recuerdo que, al llegar a un momento concreto en «The Dark Place», me detuve y me pregunté: «Un momento… ¿qué acaba de pasar?».

No esperes combates intensos como en Dead Spaceo un clásicoResident Evil juego. Pero la jugabilidad es bastante estresante, con recursos limitados, sombras inquietantes y suficientes sustos como para mantenerte en vilo. El verdadero punto fuerte aquí es la atmósfera. Me sentí como si estuviera sumergiéndome en un sueño con los ojos abiertos.

Mi veredicto: Elegante, peculiar y magníficamente escrita. Alan Wake 2 demuestra que el cine de terror puede ser tan reflexivo como aterrador.

3. Dead Space [Remake] [El mejor juego de terror y ciencia ficción para PS5]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Terror psicológico, acción en tercera persona Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 (remake) Creador/es Motive Studio, Electronic Arts Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados al terror de ciencia ficción y a los combates trepidantes Características únicas Movimiento en gravedad cero, atmósfera intensa, audio 3D, terror corporal

Dead Space es un remake completo que va mucho más allá de un simple retoque del original. También es uno de los el mejorPS5juegos en mi opinión. El USG Ishimura transmite una sensación de claustrofobia y de vida que te llega de una forma diferente en PS5.

Todavía recuerdo cómo me arrastraba por las secciones de gravedad cero, con el corazón a mil mientras intentaba estar atento a cada ruido, esperando a que un necromorfo saliera de la nada. El hecho de que Isaac por fin tenga voz añade una sensación de vulnerabilidad que hace que los sustos sean aún más intensos.

Por qué lo elegimos Esto es puro survival horror en su máxima expresión. Combina a la perfección un terror que va creciendo poco a poco con momentos de pánico frenético, todo ello envuelto en uno de los mejores sistemas de combate en tercera persona que encontrarás en PS5. Si buscas un juego que no decaiga ni un momento en cuanto a atmósfera y sustos, Dead Space es uno de los mejores PS5 juegos de terror a los que puedes jugar.

The El diseño de sonido es una pesadilla. Cada crujido y cada silbido podrían ser un necromorfo listo para hacerte pedazos. Los encuentros con los enemigos siguen siendo brutales, lo que te obliga a apunta a las extremidades si tienes munición limitada y no hay margen para el error.

Todavía me estremezco al recordar la primera vez que un necromorfo salió de un conducto de ventilación justo cuando doblaba una esquina. Jugando en un una buena televisión paraPS5 aporta un nuevo nivel de inmersión.

Mi veredicto: Brutal, hermoso y claustrofóbico – Remake de Dead Space es el survival horror en su máxima expresión.

4. Silent Hill 2 – [El mejor remake de terror psicológico para PS5]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Remake de terror de supervivencia / terror psicológico Plataformas PlayStation 5, Windows (PC) Año de estreno 2024 Creador/es Bloober Team, Konami Duración media de la partida ~10-12 horas (partida estándar) Ideal para Historias con gran profundidad psicológica, una atmósfera intensa y un terror centrado en los personajes Características únicas Audio 3D para PS5, efectos de sonido ambientales mejorados; múltiples finales y mayor fidelidad visual y de detalle.

Silent Hill 2 es una nueva versión completa de uno de los videojuegos de terror y supervivencia más emblemáticos. Las calles envueltas en niebla, los apartamentos destrozados y el silencio inquietante se perciben con tal intensidad que cada paso se convierte en un riesgo. Esto es terror psicológico en toda regla, el tipo de historia que convierte la culpa y el dolor en monstruos de los que no puedes escapar.

Todavía recuerdo la primera vez que me adentré en el mundo de Silent Hill: con el corazón a mil, a la espera del próximo susto. El combate en tercera persona resulta más intenso aquí, pero la munición es limitada, y cada enfrentamiento te obliga a decidir si luchar o huir.

Los personajes contribuyen a crear la tensión tanto como el diseño de las criaturas terroríficas, y aunque algunos rompecabezas parecen un poco anticuados, contribuyen a crear ambiente. Los seguidores de la serie sabrán por qué este remake destaca entre los el mejorSilent Hilljuegos puedes jugar hoy.

Por qué lo elegimos «Silent Hill 2» es lo que debe ser el verdadero terror. Combina una narrativa emotiva con sustos que calan hondo, ese tipo de miedo que va más allá de los sustos fáciles.

El ambiente es lo que lo hace inolvidable. La niebla y las sombras crean una atmósfera inquietante que parece casi cobrar vida, mientras que la banda sonora de Akira Yamaoka te sumerge aún más en la pesadilla. Con los auriculares puestos, ni siquiera un miedoso como yo podía mantener la calma mientras cada crujido y cada susurro se acercaban cada vez más.

Mi veredicto: Emocionalmente devastador y profundamente inquietante. Silent Hill 2 sigue siendo el modelo a seguir para el terror psicológico bien hecho.

5. Resident Evil 7: Biohazard [El mejor juego de terror puro]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Terror de supervivencia, en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2017 Creador/es Capcom Duración media de la partida 9-11 horas Ideal para Aficionados a las casas encantadas, al terror corporal y al ambiente clásico de Resident Evil Características únicas Perspectiva en primera persona, terror al estilo de la familia Baker, debut del motor RE, ritmo claustrofóbico

Resident Evil 7 devolvió la serie a la vida con sus manos enmohecidas y susurró: «Bienvenido a la familia». Atrás quedaron las secuencias de acción exageradas de RE5 y RE6. En su lugar, estás atrapado en una finca en ruinas de Luisiana, perseguido por una familia de psicópatas sonrientes que hacen que Leatherface parezca un boy scout.

Lo que realmente me impactó fue el cambiar a la primera persona. Uno esperaría Resident Evil estar en lo más alto de la lista de cualquiera de los los mejores juegos de disparos en primera persona, pero aquí estamos. Hace que el terror resulte irritantemente personal cuando avanzas a paso de tortuga por los pasillos en descomposición con una linterna y media bala.

Por qué lo elegimos Resident Evil 7 intensa, repugnante y constantemente inquietante. Si quieres que tu PS5 Entre los juegos de terror que te hacen sudar las manos y te ponen los pelos de punta, este es el que marca la pauta en la era moderna del género.

¿Un momento que se me quedó grabado? La primera escena de la cena con los Baker. Me eché hacia atrás en la silla como si quisiera esquivar el hedor.

Esduro, concentrado y agresivo en todos los sentidos. Es un el regreso en toda regla del survival horror con munición limitada, un diseño de niveles inteligente y el toque justo de «camp» para mantener el estilo clásico. También lo veo como un un juego de zombis genial, aunque los Ganados no son, técnicamente, zombis.

Mi veredicto: Resident Evil 7 devuelve la saga al terror en estado puro: repugnante, intenso y brillantemente centrado.

6. Amnesia: El Búnker [La mejor experiencia de terror compacta]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona / terror psicológico / supervivencia inmersiva Plataformas PC con Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X Año de estreno 2023 Creador/es Juegos de fricción Duración media de la partida ~4-6 horas Ideal para Aficionados al terror compacto y de gran tensión que premia el sigilo, la improvisación y la gestión de recursos Características únicas Diseño de búnker semiabierto, sistema de combustible para generadores, recursos aleatorios, monstruo acechador fotosensible, trampas ambientales, armas limitadas pero de gran impacto

Amnesia: El Búnker condensa prácticamente todos los tópicos del género de terror de supervivencia en un paquete compacto y cargado de tensión. El juego me sitúa en un búnker de la Primera Guerra Mundial en la piel de Henri Clément, atrapado con un monstruo fotosensible llamado «la Bestia», con poca luz, munición escasa y el temporizador del generador en cuenta atrás. Todo está diseñado para hacerme sentir impotente y asustado.

La distribución del búnker me da espacio para explorar, pero nunca la comodidad suficienteHe tenido que avanzar a gatas por pasillos en penumbra, rezar para que los refugios aún tuvieran provisiones y decidir si luchar con las pocas armas que encontraba o esconderme. Incluso las fuentes de luz parecen un arma de doble filo: útiles, pero llaman la atención.

Algunas secciones se hacen un poco cortas y, sí, la partida principal se acaba en unas pocas horas, pero He vuelto a jugar algunas partes por esos momentos espontáneos (como escapar de la oscuridad o tender una trampa con gasolina) me han dejado un recuerdo más duradero que muchos otros juegos a los que he jugado.

Por qué lo elegimos Amnesia: El Búnker Es un juego de terror y supervivencia hecho como debe ser. Aprovecha su breve duración para obligarte a tomar decisiones y mantenerte en vilo. Cuando el parpadeo de un generador o un rugido lejano se convierten en ese tipo de susto que te deja paralizado, es ahí cuando el terror funciona.

El ambiente aquí es brutal. Las imágenes son crudas: luces parpadeantes, paredes estrechas que se cierran sobre uno y sombras que se mueven de forma antinatural. El sonido es aún más importante: pasos, gruñidos lejanos, el zumbido de los generadores, el aliento de la Bestia. Todo ello se funde en una tensión que nunca llega a remitir. Sin duda, uno de los los mejores juegos indie al que haya jugado nunca.

Mi veredicto: Compacto, ingenioso y totalmente angustiante. Amnesia: El Búnker demuestra que los juegos cortos pueden provocar un terror duradero.

7. Until Dawn [Lo mejor para los sustos basados en la historia]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de terror interactivo, aventura narrativa Plataformas PC, PS4, PS5 (retrocompatible) Año de estreno 2015 Creador/es Supermassive Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Aficionados al terror con una trama bien desarrollada y a las decisiones difíciles Características únicas Rutas ramificadas, finales múltiples, sustos repentinos y tensos, sistema de decisiones basado en el «efecto mariposa»

Este te sumerge en un Una pesadilla en un refugio de montaña con ocho amigos y un número de muertos impresionante. Hasta el amanecerse juega como unpelícula de terror en la que tú tienes el control, salvo que cada decisión errónea puede llevar a un personaje a su perdición.

No se trata tanto de correr como de sudar la gota gorda al tomar decisiones, preguntándote si acabas de condenar a tu personaje favorito (spoiler: probablemente sí). También es lo más parecido a un un juego cooperativo muy bueno Entrarás en esta lista, ya que puedes pasar el mando y dejar que tus amigos controlen a diferentes personajes para que podáis pensar juntos en estrategias.

Todavía recuerdo la primera vez que intenté mantener a todos con vida (no salió bien). Eso sistema del efecto mariposa? Es una pesadilla para los perfeccionistas, pero una auténtica joya para cualquiera al que le gusten las historias llenas de tensión y los sustos de verdad.

Por qué lo elegimos Si te apetece jugar a juegos de terror que te hacen dudar de tus decisiones y te mantienen en vilo, Hasta el amanecer cumple con las expectativas. Es una mezcla de elementos clásicos del género de terror, sustos bien logrados y giros emotivos que lo convierten en uno de los mejores videojuegos de terror PS5 en las que pueden meterse los propietarios.

The Los sustos repentinos son brutales pero contrarrestado por un suspense inquietante y creciente que se te mete bajo la piel. Incluso años después, sigue siendo una de mis los mejores juegos para un jugador en el género de terror.

Aunque técnicamente se trata de un PS4 El juego funciona a la perfección y se ve más nítido que nunca en PS5. Y sí, ahora también está disponible para PC. Así que, si te gusta terror psicológico y drama impulsado por los jugadores, esto es pan comido.

Mi veredicto: A partes iguales película de terror y simulador de pesadillas – Hasta el amanecer sigue siendo el referente indiscutible del cine de terror basado en las decisiones del espectador.

8. Returnal [Lo mejor para los aficionados al cine de acción y terror]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Roguelike, shooter en tercera persona, terror psicológico Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Housemarque, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 30-40 horas Ideal para Los aficionados a la jugabilidad intensa y exigente y a las atmósferas inquietantes Características únicas Niveles generados proceduralmente, combates trepidantes, un mundo de ciencia ficción inquietante

Returnal te golpea como un puñetazo en el estómago y luego te hace volver a verlo una y otra vez. Te atrapado en un bucle temporal en un planeta alienígena eso te confunde tanto la mente como los reflejos.

En una de mis partidas, pensé que por fin había derrotado a un jefe difícil, pero acabé muriendo por culpa de una trampa aleatoria dos salas más adelante. Esa mezcla de frustración y emoción es lo que hace que un un juego roguelike de primera categoría.

Por qué lo elegimos Returnal es uno de los mejores PS5 Juegos de terror si te gusta la acción trepidante y despiadada envuelta en un misterio que se vuelve cada vez más intrincado con cada bucle. Es brutal, hermoso y extraño, en el mejor sentido de la palabra.

Es más que un juego de disparos exigente. El la atmósfera rezuma terror psicológico, susurros inquietantes, paisajes cambiantes y una historia contada en fragmentos que alteran tu sentido de la realidad.

No es el tipo de terror que te salta a la cara. Returnal te acompaña, susurrándote en la oscuridad, mucho después de que hayas dejado el mando.

Mi veredicto: Rápido, implacable y existencialmente aterrador – Returnal convierte la acción de ciencia ficción en un bucle interminable de terror.

9. Visage – [El mejor juego de terror psicológico de estilo «house» para PS5]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de terror psicológico de supervivencia y exploración en primera persona Plataformas PlayStation 5 (Edición mejorada), PlayStation 4, Xbox Series X Año de estreno 2020 Creador/es SadSquare Studio Duración media de la partida ~8-10 horas Ideal para Aficionados al terror de desarrollo lento, amantes de la tensión al estilo de Silent Hill y P.T. Características únicas Sin combates, solo correr y esconderse; la Edición Mejorada incluye 4K/60 fps, tiempos de carga optimizados y la tecnología háptica del DualSense en PS5

Rostro convierte una casa sencilla en una auténtica pesadilla. La perspectiva en primera persona, la ausencia de armas y esa inquietante sensación de pánico hacen que sea uno de los juegos más terroríficos a los que he jugado. No con sustos repentinos, sino jugando con tu propia mente.

Paseando por la casa de Rostro, notaba cómo crujía cada tabla del suelo y cómo cada sombra se alargaba más de lo normal. ¿Lo mejor de todo? No hay combates. La luz se convierte en tu frágil salvavidas; si hay demasiada oscuridad, todo se vuelve inquietantemente real.

Claro, es lento, y a veces me gustaría que me orientaran más, pero eso la ambigüedad forma parte del miedo. Es justo el tipo de juego que les encanta a quienes juegos de terror y supervivencia (y a quienes les guste la tensión psicológica) deberían jugar.

Por qué lo elegimos «Visage» capta a la perfección lo que hace que el terror psicológico sea tan aterrador. No hay armas: solo tú, la casa y una atmósfera inquietante y espeluznante que pone a prueba tu cordura. Es inquietante y brutal en el mejor sentido de la palabra, el tipo de juego de terror que te sigue acompañando mucho tiempo después de haber dejado de jugar.

El ambiente es Rostrosu mayor punto fuerte. Entornos inquietantes, una iluminación realista y ese sonido ambiental que amplifica cada susurro lejano. PS5’s La versión mejorada aporta un toque final: una tasa de fotogramas más fluida, una carga más rápida y una respuesta háptica que hace que los pasos y los crujidos de las puertas se perciban con mayor realismo.

Mi veredicto: Lenta, sutil y psicológicamente devastadora. Rostro te perseguirá mucho después de que terminen los créditos.

10. Resident Evil 4: Remake [El mejor juego de terror y supervivencia, redefinido]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia, shooter en tercera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 (remake) Creador/es Capcom Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados al cine de terror trepidante con escenas de tiroteos trepidantes Características únicas Combate en tercera persona, gestión de recursos, ritmo de acción y terror, remake modernizado de un clásico

La misión de Leon Kennedy en Resident Evil 4 comienza como una operación de rescate y se convierte en algo mucho más inquietante. Entre la secta, los parásitos y el temor constante que se respira en cada rincón, este es uno de los top Resident Eviljuegospara mí.

¿Qué es lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de terror es lo bien que combina la acción y la tensión. Es rápido, exigente y te mantiene siempre en movimiento. ¿Ese enfrentamiento en la cabaña con Luis? Tenía que aprovechar cada bala, tapando las ventanas mientras oía a los Ganados corear justo al otro lado. Modo pánico, totalmente activado.

Por qué lo elegimos Resident Evil es el referente indiscutible de los juegos modernos de terror y supervivencia. Entre su ritmo trepidante, su sistema de disparos perfeccionado y su atmósfera francamente inquietante, este es uno de los juegos más pulidos y aterradores de PS5. Imprescindible para cualquier amante de los juegos de terror con garra.

El combate en esteResident Evil El juego resulta muy pulido porque todas las armas tienen un gran impacto, pero los recursos siguen siendo limitados. Los enemigos te atacan, bloquean tus disparos y te flanquean te pilla desprevenido si no estás atento. La tensión no da tregua. ¿Y esa atmósfera inquietante? Digamos simplemente que el pueblo no parece nada más seguro en 4Ken unun monitor estupendo para PS5.

El juego tambiénaborda temas como la identidad y el control, temas que calan más hondo cuando ves cómo tus aliados se van perdiendo poco a poco a sí mismos. Va más allá de lo espeluznante y se adentra en lo inquietante.

Mi veredicto: Un equilibrio perfecto entre el miedo y la acción – Resident Evil 4: Remake redefine lo que debe ser el survival horror moderno.

11. Dying Light: La Bestia [El mejor juego de terror y supervivencia de mundo abierto para PS5]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia de mundo abierto, RPG de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2025 Creador/es Techland Duración media de la partida Entre 25 y 35 horas (historia principal + contenido adicional) Ideal para Aficionados al parkour, a los juegos cooperativos de caza de zombis y a la supervivencia brutal en un mundo con ciclo de día y noche Características únicas Un mundo abierto dinámico, un sistema de infección mejorado, una personalización profunda del combate, un modo cooperativo fluido para cuatro jugadores y un ciclo de terror diurno-nocturno mejorado

Dying Light: La Bestia lleva el survival horror a un territorio inexplorado. Techland toma todo lo que hizo que los dos primeros juegos fueran tan emocionantes —un parkour fluido, combates cuerpo a cuerpo intensos y noches aterradoras— y lo lleva al extremo. Esta vez, la infección ha evolucionado, convirtiendo el mundo en un extenso ecosistema de depredadores y presas, donde nunca estás seguro de en qué bando estás.

¿El cambio más importante? El «Beast Mode». Por primera vez, puedes aceptar la infección y convertirte temporalmente en aquello que temes. Es un intercambio aterrador: un poder desmesurado a cambio de una humanidad cada vez más mermada. Cada vez que lo utilizas, te acercas un poco más a perderte por completo.

El mundo del juego parece vivo y cruel. Durante el día, rebuscas, fabricas objetos y ayudas a los supervivientes. Por la noche, las reglas cambian: los horrores acechantes se adueñan de las calles, y tu única esperanza es moverte rápido o permanecer en silencio. En PS5, la iluminación con trazado de rayos y el audio 3D hacen que cada persecución resulte demasiado realista como para sentirse cómodo.

Por qué lo elegimos Dying Light: La Bestia es la experiencia de terror en mundo abierto más ambiciosa hasta la fecha. Combina acción trepidante y terror psicológico con una mecánica de infección que va evolucionando y que te obliga constantemente a elegir entre la supervivencia y la cordura.

Además, es uno de los mejores juegos de terror cooperativo a los que puedes jugar en PS5. Explorar ciudades en ruinas, luchar contra hordas de enemigos y tomar decisiones morales imposibles resulta aún más intenso cuando tienes a tus amigos gritando a tu lado.

El ambiente es agobiante: las puestas de sol parecen una cuenta atrás y las noches se alargan como si fueran eternas. Cada sonido, desde los aullidos lejanos hasta el chirrido de las garras sobre el metal, te mantiene en vilo.

Si te gusta el terror trepidante, que te golpea con fuerza y no te deja respirar ni un momento, Dying Light: La Bestia Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: Una evolución aterradora para el género de terror de mundo abierto. Dying Light: La Bestia hace que cada decisión —y cada noche— se sienta como una cuestión de vida o muerte.

12. The Walking Dead [Mejor serie de terror centrada en los personajes]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Aventura narrativa, survival horror por episodios Plataformas PC, PS3, PS4, PS5 (retrocompatible), Xbox 360, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2012 Creador/es Telltale Games Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Los aficionados a los juegos con una trama bien desarrollada y a las decisiones difíciles Características únicas Formato por episodios, narrativa basada en elecciones, decisiones trascendentales

No estás aquí para ver zombis que saltan de los armarios. The Walking Dead te pone los pelos de punta desengaños y decisiones difíciles. Interpretar a Lee era como caminar por la cuerda floja; un paso en falso y alguien a quien quieres muere. Después de probar PS5 vs Xbox Series X En este juego, prefiero el PS5versión.

Nunca olvidaré ese momento desgarrador en el que la historia no me dio tregua y me arrebató a un personaje clave sin previo aviso. Sin segundas oportunidades, sin rebobinar, simplemente consecuencias brutales.

Por qué lo elegimos Si buscas una serie de terror que te deje más la cabeza a mil que las saltadas, «The Walking Dead» es una opción destacada. Compatible con versiones anteriores en PS5… es la prueba de que las heridas emocionales pueden dar más miedo que cualquier caminante.

El verdadero monstruo aquí es la confianza, o más bien la falta de ella. Es una auténtica lección magistral sobre tensión sin sustos baratos. El desarrollo pausado, el peso de tus decisiones, las grietas de la humanidad… Todo ello perdura mucho después de dejar el mando.

Mi veredicto: The Walking Dead Cambia los sustos repentinos por la angustia, demostrando que el terror emocional es el que más cala hondo.

13. Observador: El sistema, una nueva versión [Remasterizada] [El mejor juego de terror psicológico cyberpunk]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Terror psicológico, simulador de paseos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (remasterización) Creador/es Bloober Team Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Aficionados a las pesadillas cyberpunk, al terror de desarrollo lento y a las investigaciones policíacas con trasfondo existencial Características únicas Secuencias de «mind-hacking», la voz de Rutger Hauer, terror glitch, complejo de apartamentos distópico

Observador: El sistema, una nueva versión No busca emociones baratas. Su objetivo es inquietarte poco a poco, escena a escena, pasillo a pasillo, entre destellos de luz. Ambientada en un complejo de apartamentos cyberpunk en ruinas, te pones en la piel de un detective neuronal escaneando escenas del crimen y conectándose a cerebros moribundos.

¿Suena bien? Lo es. Pero también es profundamente claustrofóbico, desorientador y francamente lúgubre. La versión remasterizada PS5 Esta versión incluye trazado de rayos, misiones adicionales y una interfaz de usuario más limpia, pero ¿el terror? Ese siempre ha sido de alta definición. Si tienes un sólidoPS5 auriculares, te recomiendo que le quites el polvo para este partido.

Por qué lo elegimos Si te gusta el terror atmosférico, psicológico y salpicado de decadencia existencial, Observar cumple con lo prometido. No es rápida ni llamativa, pero el miedo se te mete bajo la piel, sobre todo cuando empiezas a preguntarte de quién son realmente los recuerdos que estás viendo.

Algunas de las secuencias de inmersión mental me dejaron sin aliento. En un momento estaba examinando tranquilamente unas manchas de sangre y, al siguiente, me vi… lanzado a través de un paisaje de recuerdos de pasillos llenos de fallos técnicos, audio en bucle y un pánico apenas coherente.

No se trata tanto de lo que ves como de lo que sientes. Y de lo que te queda grabado cuando te quitas las gafas. También he jugado a este juego en un ordenador portátil para juegos de gran rendimiento, y elPS5 Esta versión da la misma sensación.

Mi veredicto: Inquietante e hipnótico – Observar convierte el cyberpunk en un lento descenso hacia la locura digital.

Próximos juegos de terror para PS5 en 2026

El terror nunca duerme, y 2026 ya se perfila como una pesadilla en el mejor sentido de la palabra. Desde secuelas muy esperadas hasta nuevas y ambiciosas franquicias, la próxima oleada de PS5 juegos de terror parece dispuesta a traspasar todos los límites del miedo, la inmersión y la narración.

Estos son los próximos estrenos que todo aficionado al cine de terror debería tener en cuenta:

Resident Evil: Requiem (2026)

La próxima entrega de Capcom en la Resident Evil Se rumorea que la saga combinará la tensión clásica del survival horror con una narrativa cinematográfica moderna. Prepárate para entornos claustrofóbicos, enemigos más inteligentes y el regreso a los inquietantes experimentos bioorgánicos que hicieron legendaria a la franquicia. Gracias al audio 3D y a la tecnología háptica de la PS5, cada crujido y cada respiración te pondrán los pelos de punta.

Reanimal (2026)

Una experiencia de terror psicológico totalmente nueva de la mano de un equipo independiente que ya está ganándose un gran número de seguidores. Te despiertas en un centro de investigación en ruinas donde la conciencia, la memoria y la biología se entrecruzan. La inquietante premisa del juego, «¿Y si tu cuerpo dejara de ser tuyo?», marca la pauta de una historia de terror profundamente inquietante, basada en las decisiones de los personajes, que cuestiona lo que significa ser humano.

Directiva 8020 (2026)

El siguiente capítulo de La antología de The Dark Pictures promete una aterradora inmersión en el terror del espacio profundo. La tripulación de una nave espacial averiada descubre algo antiguo y hostil que acecha en el vacío. Prepárate para una tensión impulsada por la narrativa, decisiones morales y caminos que se bifurcan y que pueden convertir a los aliados en enemigos… o algo peor. Es terror de ciencia ficción con un corazón humano y un pulso que no podrás calmar.

Desde laboratorios en ruinas hasta naves espaciales encantadas, la oferta de juegos de terror de 2026 parece dispuesta a redefinir el miedo en la PS5. Estos próximos lanzamientos prometen no solo nuevos sustos, sino también nuevas formas de vivirlos, en las que cada decisión, cada eco y cada sombra parecen demasiado reales.

Mi opinión general sobre los juegos de terror para PS5

Terror enPS5 No solo sigue vivo, sino que ha evolucionado. Con cada nuevo título que amplía los límites de la inmersión, el realismo y la narrativa, hay algo para todo tipo de jugador que busque un buen susto.

¿Cuál es el mejor punto de partida para quienes se inician en el terror psicológico? → Silent Hill 2 (Remake) .

Una inquietante reinterpretación de un clásico que combina emoción, atmósfera y miedo en una experiencia inolvidable.

→ . Una inquietante reinterpretación de un clásico que combina emoción, atmósfera y miedo en una experiencia inolvidable. Para los amantes de la supervivencia en estado puro y la tensión constante → Alien: Aislamiento .

Te enfrentarás a un organismo perfecto en una obra maestra de suspense y terror que va ganando intensidad poco a poco.

→ . Te enfrentarás a un organismo perfecto en una obra maestra de suspense y terror que va ganando intensidad poco a poco. Para los aficionados al cine de acción y terror → Resident Evil 4: Remake.

La perfección modernizada: combates trepidantes, un ritmo que te mantiene en vilo y una jugabilidad que invita a volver a jugar una y otra vez.

→ Resident Evil 4: Remake. La perfección modernizada: combates trepidantes, un ritmo que te mantiene en vilo y una jugabilidad que invita a volver a jugar una y otra vez. Para los jugadores a los que les gusta la trama → Hasta el amanecer.

Cada decisión cuenta, y cada grito parece merecido en este thriller de terror cinematográfico.

→ Hasta el amanecer. Cada decisión cuenta, y cada grito parece merecido en este thriller de terror cinematográfico. Para los apasionados de los juegos de supervivencia en mundo abierto → Dying Light: La Bestia.

Rápido, brutal y terriblemente impredecible: es el futuro del terror cooperativo en PS5.

El género de terror nunca ha sido tan variado… ni tan aterrador. Tanto si buscas una atmósfera envolvente, como si te apetece un poco de adrenalina o una historia conmovedora, la biblioteca de la PS5 tiene una pesadilla que te está esperando.

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