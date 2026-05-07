Die 9 besten PS5-Headsets für ein noch intensiveres Spielerlebnis im Jahr 2025

Das Beste PS5 Ein Headset ist ein entscheidendes Element, das dein Spielerlebnis auf der Konsole mühelos auf ein ganz neues Niveau heben kann. Egal, ob du dich in spannende Shooter stürzt, riesige RPG-Welten erkundest oder einfach nur mit Freunden im Party-Chat chillst – das richtige Headset macht den entscheidenden Unterschied.

Natürlich muss der Klang gut sein, aber entscheidest du dich für satte Bässe oder einen ausgewogenen Klang auf Studio-Niveau? Die Freiheit der kabellosen Nutzung ist zwar fantastisch, aber ist sie es wert, die Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung aufzugeben? Oh, und vergiss den Tragekomfort nicht. Schließlich geht es hier wahrscheinlich um mehr als nur kurze halbstündige Gaming-Sessions.

Es gibt eine Menge zu bedenken, bevor du dich endgültig entscheidest. Zum Glück musst du das nicht alleine bewältigen, denn ich habe viel recherchiert, mich eingelesen und sogar mit einigen Profispielern gesprochen, um diese Liste mit Headsets zusammenzustellen, die PS5 Gamern das Beste.

Bleib dran, und in wenigen Augenblicken erzähle ich dir alles, was du über die besten wissen musst PS5 Kopfhörer und vieles mehr!

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Headsets

Die Auswahl der absolut besten Gaming-Headsets für PS5 Das ist keine leichte Entscheidung. Es gibt unzählige großartige Optionen, von denen jede etwas Einzigartiges zu bieten hat. Doch nachdem wir uns die Kandidaten genauer angesehen haben, stachen einige besonders hervor. Hier sind die Favoriten, die den stärksten Eindruck hinterlassen haben:

Natürlich gibt es noch viel mehr zu beachten, als diese Auswahl abdecken kann. Heute habe ich insgesamt neun Headsets zusammengestellt, und ich bin überzeugt, dass jedes einzelne davon Ihre Aufmerksamkeit verdient. Sind Sie also bereit, sich damit zu beschäftigen und all die wichtigen Details zu erfahren, die Sie brauchen, um das für Sie perfekte Modell zu finden?

Welches der besten PS5-Headsets passt am besten zu dir?

All diese Headsets haben immer wieder bewiesen, dass sie beim Gaming auf PS5… gibt es keine Alternativen, die das besser können. Abgesehen von der hervorragenden PlayStation-Kompatibilität bieten sie jedoch alle unterschiedliche Vorteile, die auf verschiedene Spielertypen zugeschnitten sind.

Natürlich kann ich dir zwar Empfehlungen geben, die auf verschiedenen Faktoren basieren, aber nur du selbst kannst entscheiden, was für dich am besten ist. Also lass uns keine Zeit mehr verlieren und gleich damit beginnen, all diese Optionen nacheinander unter die Lupe zu nehmen!

1. SteelSeries Arctis Nova 7P [Das beste PS5-Headset insgesamt]

Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz, Bluetooth) und kabelgebunden (3,5 mm) Akkulaufzeit Bis zu 38 Stunden Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht 325 Gramm Mikrofon Einziehbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Ladezeit Etwa 4 Stunden

Wenn es darum geht, dein PS5 mit einem fantastischen Headset, dem SteelSeries Arctis Nova 7P ist wahrscheinlich die perfekte Kombination, die es gibt. Es zeichnet sich durch wirklich beeindruckende Klangqualität, wodurch jedes Detail lebendig wirkt, und seine nahtlose Verbindung mit der Konsole ist einfach unübertroffen.

The 360-Grad-Raumklang verbessert die Positionswahrnehmung, sodass dich niemand jemals überraschen kann. Man hat das Gefühl, mitten im Spiel zu sein, egal ob man Schritte hört, die sich von hinten anschleichen, oder das Dröhnen einer entfernten Explosion. Und was die Grafik angeht, so ist es genau wie bei allen am bestenSteelSeries headsets, es ist einfach makellos.

Außerdem ist dieskabelloses Gaming-Headset bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Anpassung des Audioprofils und die Feinabstimmung des Mikrofons. So kannst du alles ganz nach deinen individuellen Vorlieben einrichten und das Erlebnis ganz auf dich zuschneiden, während das leichter Rahmen und atmungsaktive Ohrpolster sorgen dafür, dass du dich stundenlang wohlfühlst – selbst bei diesen epischen Gaming-Marathons.

Und vergessen wir nicht die Dual-Funk-System, das einen einfachen Wechsel zwischen Gaming-Audio und Bluetooth-Anrufen ermöglicht. Dazu kommt noch die lange Akkulaufzeit – und schon hat man ein Headset, das ebenso langlebig wie beeindruckend ist und sich damit als das beste PS5 das derzeit auf dem Markt erhältliche Headset.

Vorteile Nachteile ✅ Nahtlose Kompatibilität zwischen dem Headset und der PS5-Konsole ❌ Kunststoff ist zwar langlebig, aber nicht so robust wie manche Alternativen ✅ Dank des beeindruckenden 360-Grad-Raumklangs nehmen Sie jedes Detail wahr ✅ Der Dual-Wireless-Modus ermöglicht den Zugriff auf Spielton und Bluetooth-Anrufe ✅ Einziehbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und KI-gestützter Rauschunterdrückung ✅ Bis zu 38 Stunden Akkulaufzeit mit USB-C-Schnellladefunktion

Fazit:The SteelSeries Arctis Nova 7P Das Headset bietet beeindruckenden Klang, räumliches Audio, ganztägigen Tragekomfort und nahtlose Konnektivität mit PS5, was es zur ersten Wahl für alle macht PlayStationGamer.

2. HyperX Cloud Alpha Wired [Das beste preisgünstige PS5-Headset]

Anschlussart Kabelgebunden (3,5 mm) Akkulaufzeit N/A Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht zweihundertachtundneunzig Gramm Mikrofon Abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Ladezeit N/A

Wenn man einen guten PS5 Wenn du dir ein Headset zulegen möchtest und dabei das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, dann HyperX Cloud Alpha Wired Das ist die Antwort. Es ist wirklich eine dieser Situationen, in denen man nicht sein Portemonnaie leeren muss, um Spitzenqualität zu bekommen.

DiesHyperX-Headset ist robust gebaut, mit einem leichter Aluminiumrahmen und Ohrpolster aus Memory-Schaum die sich auch bei langen Gaming-Marathons großartig anfühlen. Aber das ist noch nicht alles: Dank der äußerst bequemen Passform kannst du ohne jegliche Beschwerden weiterspielen.

Dank seinerZweikammer-Treiberdassden Klang ausgewogen halten, ist auch die Tonqualität überraschend gut, vor allem für ein preisgünstiges Gaming-Headset. Außerdem sorgt die hervorragende passive Geräuschisolierung dafür, dass du voll und ganz in dein Spiel eintauchen kannst – was immer toll ist. Egal, ob du Dungeons durchspielst oder mitten in einem intensiven Shooter-Match steckst: Der Klang und die Kommunikation sind stets einwandfrei.

The Das Mikrofon ist abnehmbar und gibt die Stimme kristallklar wieder, wobei alle Hintergrundgeräusche effektiv ausgeblendet werden. Seine Langlebigkeit ist selbst bei intensiver täglicher Nutzung beeindruckend. Im Grunde genommen, mit HyperX Cloud Alpha Wired, dann spürt man das hochwertige Gefühl eines tolles Gaming-Headset ohne dabei das Budget zu sprengen, und wenn du mich fragst, ist das ein perfektes Angebot.

Vorteile Nachteile ✅ Zweikammer-Treiber sorgen für einen klaren, ausgewogenen und gut differenzierten Klang ❌ Das Fehlen einer WLAN-Option schränkt die Mobilität ein und lässt dir keine Alternativen ✅ Abnehmbares, transparentes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ✅ Funktioniert nahtlos mit dem 3D-Audio der PS5 und lässt jedes Detail zur Geltung kommen ✅ Robuster Aluminiumrahmen mit Ohrpolstern aus Memory-Schaum ✅ Der zuverlässige 3,5-mm-Anschluss sorgt für eine verzögerungsfreie Leistung

Fazit:Obwohl es sich um ein Headset unter 100 Dollar, HyperX Cloud Alpha Wired bietet beeindruckende Langlebigkeit, hohen Tragekomfort und einen ausgewogenen Klang und ist damit die perfekte Wahl für alle, die beim Kauf eines Headsets sparen möchten und nichts dagegen haben, über Kabel zu spielen.

3. Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 [Das beste plattformübergreifende PS5-Headset]

Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz, Bluetooth) Akkulaufzeit Bis zu 80 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Bluetooth-Version Bluetooth 5.2 Gewicht vierhundertacht Gramm Mikrofon Mikrofon mit Klappmechanismus zur Stummschaltung und KI-Rauschunterdrückung Ladezeit Etwa 4 Stunden

Wenn Sie gerne mehrere Dinge gleichzeitig erledigen und dies auch beim Zocken tun möchten, gibt es kaum ein besseres Headset, das all das bietet, als das Turtle Beach Stealth 700 Gen 3. Es ist einfach ein Biest, im besten Sinne des Wortes.

Es liefertkraftvoller, detailreicher Klang mit tiefen Bässen das lässt jede Explosion und jeden Schritt realistisch wirken. Das weiche Ohrpolster und verstellbarer Kopfbügel sorgt für Komfort, selbst bei nächtelangen Sessions, und das Der Akku hält tagelang, im wahrsten Sinne des Wortes.

Dann gibt es noch die drahtlose Konnektivität, die sowohl 2,4 GHz und Bluetooth Verbindungen, funktioniert absolut reibungslos und ermöglicht es Ihnen, schnell zwischen wechselnPS5, PC und Mobilgeräte. Egal, ob du auf einer Konsole spielst, auf deinem Handy Musik hörst oder mit Freunden telefonierst, die Stealth 700 Gen 3 passt sich problemlos an.

Das duale Wireless-System sorgt für kristallklare Kommunikation und verzögerungsfreies Gameplay. Und als Krönung des Ganzen ist das Das Mikrofon mit Klappmechanismus zum Stummschalten liefert einen präzisen und klaren Klang… und macht das Chatten zum Kinderspiel. Es ist ein Headset, das alle Anforderungen erfüllt, ganz gleich, wo du spielst, und dir auf jeder Plattform das bestmögliche Erlebnis garantiert.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnliche Surround-Sound-Qualität mit tiefen Bässen und präzisen Höhen ❌ Durch das klobigere Design ist das Headset etwas schwerer und weniger reisefreundlich ✅ Dank der weichen Ohrpolster und der leichten Bauweise ist es äußerst bequem ✅ Schnelle, verzögerungsfreie und zuverlässige WLAN-Leistung ✅ Klare, natürliche Sprachaufnahme mit effektiver Rauschunterdrückung ✅ Lange Akkulaufzeit, die auch bei mehrtägigem Dauereinsatz ausreicht

Fazit:The Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 ist eine erstklassige Multiplattform PS5 Ein Headset mit beeindruckendem Klang, lang anhaltendem Tragekomfort und doppelter WLAN-Konnektivität, mit dem Sie alles gleichzeitig erledigen können.

4. Beyerdynamic DT 990 Pro [Das beste PS5-Headset mit offener Rückseite]

Anschlussart Kabelgebunden (3,5 mm) Akkulaufzeit N/A Geräuschunterdrückung Keine (offene Bauweise) Bluetooth-Version N/A Gewicht 250 Gramm Mikrofon Keine Ladezeit N/A

For PS5 Gamer, die nur die bestmögliche Audioqualität genießen möchten, die Beyerdynamic DT 990 Pro bietet ein Klangerlebnis, wie es nur wenige andere Kopfhörer können. Dank seiner Dank der offenen Bauweise wirkt der Klang in Studioqualität sehr räumlich. SeinDie Klangbühne ist breit und einnehmend, sodass sich jedes Detail in Ihrem Spiel natürlich und lebensecht anfühlt.

Der Bass ist tief, aber kontrolliert, mit satten Mitten und Höhen, die jeden noch so kleinen Klangeffekt zur Geltung bringen. Der Die Verarbeitungsqualität ist erstklassigAuch hier berichten die meisten Nutzer, dass die Headsets selbst nach jahrelangem Gebrauch noch unglaublich gut funktionieren.

Das Einzige, was man beachten sollte, ist, dass die offene Bauweise manchmal ein zweischneidiges Schwert sein kann. Der Klang ist zwar absolut fantastisch, aber man sollte nicht erwarten, dass dadurch viele Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden.

Vorteile Nachteile ✅ Eine breite und natürliche Klangbühne sorgt für ein beeindruckendes Hörerlebnis ❌ Da kein Mikrofon vorhanden ist, gestaltet sich die Kommunikation etwas schwieriger ✅ Dank Klang in Studioqualität eignet es sich perfekt sowohl für Spiele als auch für Musik ✅ Die Ohrpolster aus Velours sind unglaublich bequem und bleiben auch bei längerem Tragen angenehm kühl ✅ Das kabelgebundene Design sorgt für erstklassigen, verzögerungsfreien Klang ✅ Die Konstruktion ist sehr robust und hält auch nach jahrelangem täglichen Gebrauch stand.

Fazit:The Beyerdynamic DT 990 Pro ist zweifellos die beste Wahl für Audiophile PS5 Gamer, die das Beste aus dem Audioerlebnis herausholen möchten – mit einem räumlichen, immersiven Klangbild, erstklassigem Tragekomfort und robuster Verarbeitungsqualität.

5. Razer BlackShark V2 [Das beste PS5-Headset für Geräuschisolierung]

Anschlussart Kabelgebunden (3,5 mm & USB) Akkulaufzeit N/A Geräuschunterdrückung Erweiterte passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht Zweihundertzweiundsechzig Gramm Mikrofon Abnehmbares HyperClear-Mikrofon mit Supernierencharakteristik Ladezeit N/A

Manchmal kann die Fähigkeit, alle Ablenkungen komplett auszublenden und sich voll und ganz auf das Spiel zu konzentrieren, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. In solchen Fällen gibt es keinen besseren Verbündeten als den Razer BlackShark V2 Gaming-Headset mit Geräuschunterdrückung.

Ein intensiveres und ungestörteres Klangerlebnis als das, was Sie mit diesem Gerät erleben, werden Sie kaum finden fortschrittliche passive Geräuschisolierung, leichtes Design, and Ohrpolster aus weichem Memory-SchaumSobald du dieses Headset aufsetzt, gibt es nur noch dich und das Spiel.

Außerdem ist dieDie 50-mm-TriForce-Titan-Treiber sorgen für einen tiefen, druckvollen Klang und ein räumliches Klangerlebnis, während der abnehmbare Das HyperClear-Mikrofon mit Supernierencharakteristik sorgt für eine klare Stimmwiedergabe und immer so gehört, wie es sein sollte. Es ist wirklich ein perfektes Gesamtpaket zu einem ziemlich günstigen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnliche passive Geräuschisolierung, die es mit aktiver Geräuschunterdrückung aufnehmen kann ❌ Das Fehlen einer WLAN-Option schränkt die Mobilität ein und lässt dir keine Alternativen ✅ Erstklassiger Klang dank der 50-mm-TriForce-Titanium-Treiber ✅ Abnehmbares HyperClear-Supernierenmikrofon ✅ Das strapazierfähige geflochtene Kabel ist zuverlässig und verhindert Verwicklungen und Verschleiß ✅ Ohrpolster aus Memory-Schaum mindern den Druck und sorgen für mehr Komfort

Fazit: Kein anderes Headset bietet eine so hervorragende Geräuschisolierung wie das Razer BlackShark V2, während die hervorragende Klangqualität und der bequeme Sitz sie zu einer erstklassigen Wahl für jeden Spieler machen, der ein intensives Spielerlebnis sucht PS5Gaming.

6. SteelSeries Arctis Pro + GameDAC [Das beste PS5-Headset für hochwertigen Klang]

Anschlussart Kabelgebunden (USB) Akkulaufzeit N/A Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht 349 Gramm Mikrofon Einziehbares bidirektionales Mikrofon Ladezeit N/A

The SteelSeries Arctis Pro + GameDAC ist eine Kombination, bei der erstklassiger Klang im Mittelpunkt steht. Wenn du deine Spiele mit höchster Audioauflösung und unglaublicher Tiefe und Klarheit genießen möchtest, ist dies die richtige Wahl für dich.

Dieses audiophile Gaming-Headset ist Sie sind leicht, und ihre atmungsaktiven Ohrpolster sind unglaublich bequem. Außerdem ist es auf Langlebigkeit ausgelegt, mit hochwertige Materialien, die sich genauso gut anfühlen, wie sie klingen. Ach ja, und dasDie Klangbalance ist hervorragend, wodurch jeder Schuss, jeder Dialog und jeder Soundtrack anders wirkt.

Und zu allem Überfluss ist da noch der spezielle Spiel-DAC (Digital-Analog-Wandler) dient auch nicht nur der Show – Es liefert verlustfreien Ton und ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen im Handumdrehen anzupassen. Es gibt unzählige Anpassungsmöglichkeiten, mit denen du dein ganz persönliches Erlebnis gestalten kannst, und genau deshalb lieben die Leute dieses Headset.

Vorteile Nachteile ✅ GameDAC liefert hochauflösenden und vollkommen verlustfreien Klang ❌ Eine rein kabelgebundene Verbindung könnte für manche Spieler zu einschränkend sein ✅ Die Klangbalance ist fantastisch, mit tiefen Bässen und detailreichen Höhen ✅ Leichte Materialien und atmungsaktive Polster sorgen für hohen Tragekomfort ✅ Hochwertige Verarbeitung mit einer Konstruktion aus Aluminium und Stahl ✅ Die Kabelverbindung gewährleistet keine Verzögerung und höchste Audioqualität

Fazit: The SteelSeries Arctis Pro + GameDAC ist eine Kombination aus audiophilem Klang, erstklassigem Komfort und professionellen Anpassungsmöglichkeiten, was sie zu einer wirklich hervorragenden Wahl für PS5 Gamer, die auf der Suche nach höchster Audioqualität sind.

7. HyperX Cloud Alpha Wireless [Das beste PS5-Headset mit langer Akkulaufzeit]

Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz) Akkulaufzeit Bis zu 300 Stunden Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht 335 Gramm Mikrofon Abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Ladezeit Etwa 5 Stunden

Wenn dein größter Feind beim Gaming dieser verdammte Headset-Akku ist, der ständig aufgeladen werden muss, du aber nicht gerne mit Kabel spielst, wirst du das HyperX Cloud Alpha Wireless. Dieses Headset überzeugt durch eine branchenführende Akkulaufzeit von – jetzt kommt’s – bis zu 300 Stunden mit einer einzigen Akkuladung. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr.

Doch Langlebigkeit ist nicht seine einzige Stärke. Der Klang ist fantastisch, mit dem Zweikammer-Treiber sorgen für eine ausgewogene Klangwiedergabe. Der Komfort ist ein weiteres Highlight, da Weiche Ohrpolster aus Memory-Schaum und ein verstellbarer Kopfbügel sorgen für hohen Tragekomfort auch bei längerem Tragen.

Und zu guter Letzt die abnehmbares Mikrofon sorgt für eine klare Kommunikation und lässt sich abnehmen, wenn Sie einfach nur Musik hören oder Filme schauen. Bequemer kann das Headset-Erlebnis kaum sein.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich lange Akkulaufzeit von bis zu 300 Stunden pro Ladung ❌ Keine Bluetooth-Unterstützung für die Verbindung mit weiteren Geräten ✅ Zweikammer-Treiber sorgen für einen klaren und ausgewogenen Klang ✅ Weiche Memory-Schaum-Kissen entlasten Ihre Ohren ✅ Dank seiner robusten und dennoch leichten Bauweise ist das Headset strapazierfähig und bequem ✅ Abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Fazit: Die unübertroffene Akkulaufzeit, der detailreiche Klang und der ganztägige Tragekomfort sorgen dafür, dass HyperX Cloud Alpha Wireless der unangefochtene Champion in Sachen langlebige Akku-Technologie PS5 gaming headsets.

8. PlayStation 5 Pulse 3D [Das beste kabellose PS5-Headset]

Anschlussart Drahtlos (2,4 GHz) & kabelgebunden (3,5 mm) Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht 295 Gramm Mikrofon Integriertes Mikrofon mit doppelter Geräuschunterdrückung Ladezeit Etwa 3 Stunden

Speziell entwickelt, um die Vorteile der 3D-Audio-Technologie von Sony voll auszuschöpfen, derPlayStation 5 Pulse 3D ist ein weiteres großartiges kabelloses Gaming-Headset für PS5 Spieler. Es lässt sich nahtlos über einen WLAN-Dongle verbinden, sorgt für eine Verbindung mit geringer Latenz und hält den Ton perfekt mit dem Geschehen synchron.

The Die Klangbühne wirkt weit und einnehmend, sodass Sie jedes Detail hören können, von entfernten Schritten bis hin zu explosiven Action-Szenen. Auch der Komfort ist eine Stärke, mit Leichtbauweise und weiche Ohrpolster die sich auch bei langen Gaming-Sessions angenehm anfühlen.

Und wenn es um die Kommunikation geht, dann integrierte Doppelmikrofone sind einfach großartig. Sie leisten hervorragende Arbeit bei der klaren Erfassung von Voice-Chats, ohne dass ein sperriges Galgenmikrofon erforderlich ist. Die Bedienelemente sind gut platziert, sodass man Lautstärke, Mikrofon-Monitoring und Audiobalance im Handumdrehen einstellen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Optimiert für Sonys Tempest 3D Audio – für ein beeindruckendes Klangerlebnis ❌ Keine Bluetooth-Unterstützung für Mobilgeräte oder andere Geräte als die PS5 ✅ Verzögerungsfreie WLAN-Verbindung mit einem benutzerfreundlichen USB-Dongle ✅ Bequemes, leichtes Design mit gut gepolsterten Ohrmuscheln ✅ Die Bedienelemente am Ohr ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Lautstärke- und Mikrofoneinstellungen ✅ Zwei versteckte Mikrofone sorgen für einen klaren Sprachchat

Fazit: The PlayStation 5 Pulse 3D ist ein äußerst komfortables kabelloses Headset, das entwickelt wurde, um das Beste aus der 3D-Audio-Technologie von Sony herauszuholen, und eignet sich daher perfekt für jede PS5Gamer.

9. Logitech G Pro X SE [Das beste kabelgebundene PS5-Headset]

Anschlussart Kabelgebunden (3,5 mm) Akkulaufzeit N/A Geräuschunterdrückung Passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version N/A Gewicht 320 Gramm Mikrofon Datchable, Blue VO!CE Mikrofon Ladezeit N/A

So gut wie jeder, der es ausprobiert hat, ist sich einig, dass Logitech G Pro X SE ist zweifellos eines der besten kabelgebundenen Gaming-Headsets für PS5. Nun möchte ich erklären, warum:

The Der Klang ist detailreich und mitreißend, sodass selbst die leisesten Geräusche im Spiel problemlos wahrgenommen werden können, während die passive Geräuschisolierung hilft dir, konzentriert zu bleiben. Mit einem robuster Metallrahmen, die Verarbeitungsqualität wirkt hochwertig, und die Ohrpolster aus Memory-Schaum für lang anhaltenden Komfort sorgen.

Das eigentliche Juwel hier ist jedoch Die Blue VO!CE-Mikrofontechnologie von Logitech. Es bietet die wohl klarste Sprachübertragung, die man finden kann, und wenn es um Multiplayer-Spiele geht, ist das alles, was wirklich zählt. Und als ob das noch nicht genug wäre, wird das Headset mit einem abnehmbares Kabel, sodass Sie bei der Einrichtung Ihres Gaming-Bereichs ganz sicher flexibel sind.

Vorteile Nachteile ✅ Blue VO!CE-Mikrofontechnologie für klare Kommunikation in Profiqualität ❌ Eine kabelgebundene Verbindung schränkt die Bewegungsfreiheit im Vergleich zu einer kabellosen Verbindung ein ✅ Erstklassige Audioqualität mit hervorragender Positionsgenauigkeit ✅ Robuster Metallrahmen mit Ohrmuscheln aus hochwertigem Memory-Schaum ✅ Die passive Geräuschisolierung minimiert Ablenkungen während des Spielens ✅ Das abnehmbare Kabel sorgt für zusätzlichen Komfort und Flexibilität

Fazit: Das Logitech G Pro X SE ist ein kabelgebundenes PS5-Headset der Spitzenklasse, das sowohl für Wettkampf- als auch für Gelegenheitsspieler erstklassigen Klang, unglaublichen Komfort und ein unübertroffenes Mikrofon in Profiqualität bietet.

Wie wählt man das richtige Headset für die PS5 aus?

Die Wahl des richtigen Headsets ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. In diesem Artikel kann ich dir die besten Empfehlungen geben, indem ich über meine eigenen Erfahrungen, reine Statistiken oder darüber spreche, was anderen Nutzern daran gefallen hat. Die Entscheidung, welches Modell du dir zulegst, kannst jedoch nur du selbst treffen, denn nur du weißt, was am besten zu dir passt.

All das herauszufinden, ist jedoch auch eine Herausforderung für sich. Wenn du dir also noch unsicher bist, was genau du brauchst, werde ich dich im Folgenden durch den Auswahlprozess führen, damit du alle Vor- und Nachteile abwägen und zu einer endgültigen Entscheidung kommen kannst.

1. Klangqualität

Der Ton beim Gaming ist zwar nichts, was man sehen oder anfassen kann, aber seine Qualität wird dir sicherlich auffallen. Für ein optimales Spielerlebnis benötigst du natürlich präzisen, immersiven Sound, um schnell reagieren zu können und voll und ganz im Spiel zu bleiben – ganz gleich, in welcher Situation du dich befindest.

Wenn Sie auf der Suche nach reiner, originalgetreuer Klang, derBeyerdynamic DT 990 Pro ist eine hervorragende Wahl, die Details in Studioqualität bietet und dank ihres offenen Designs eine großzügige Klangbühne schafft. Und wenn Sie das Beste aus Sonys 3D-Audio-Technologie, derSteelSeries Arctis Nova 7P and PlayStation 5 Pulse 3Dbring das mitRaumklang so sehr, dass sich jede Bewegung lebendig anfühlt.

Und schließlich für Wettkampfspieler: Razer BlackShark V2 Pro and Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 sind absolut perfekt, beide abgestimmt auf wichtige Sounds im Spiel hervorheben wie Schritte und Schüsse. Letztendlich hängt die Wahl des besten Headsets davon ab, wie du spielst.

2. Geräuschunterdrückung

Die Geräuschunterdrückung kann je nach Spielort entscheidend sein, insbesondere wenn du dich in einer lauten Umgebung befindest. Bevor du jedoch loslegst, solltest du wissen, welche Arten von Geräuschunterdrückungsfunktionen es gibt und welche für dich am besten geeignet ist.

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nutzt Technologie, um Hintergrundgeräusche auszublenden, wodurch es sich ideal für ein intensives Erlebnis in lauten Umgebungen eignet. Headsets wie das Razer BlackShark V2 Pro and Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 sind hervorragende Beispiele dafür, da sie sowohl aktive Geräuschunterdrückung als auch eine außergewöhnliche Klangqualität bieten.

Wenn Sie hingegen eher auf passive Geräuschisolierung setzen, sind Kopfhörer mit geschlossener Bauweise, wie beispielsweise die SteelSeries Arctis Nova 7P, bieten eine hervorragende Geräuschisolierung, durch ihre Bauweise auf natürliche Weise Außengeräusche abschirmen.

Modelle mit offenem Rücken, wie das Beyerdynamic DT 990 Pro, die mehr Umgebungsgeräusche durchlassen, sorgen für einen natürlicheren und offeneren Klang. Bedenke jedoch, dass sie dadurch einen Großteil ihrer Geräuschdämmung einbüßen; sei dir also bewusst, dass man dich möglicherweise hören kann.

3. Mikrofonqualität

Beim Online-Gaming und insbesondere bei Wettkämpfen ist ein gutes Mikrofon nicht nur ein netter Bonus – es ist eine unverzichtbare Notwendigkeit, die über Erfolg oder Misserfolg für dich und deine Teamkollegen entscheiden kann.

Omnidirektionale Mikrofone nehmen Geräusche aus allen Richtungen auf, wodurch sie sich natürlicher anhören, aber auch anfälliger für Hintergrundgeräusche sind. Unidirektionale Mikrofone hingegen konzentrieren sich ausschließlich auf Ihre Stimme und filtern Störgeräusche heraus, weshalb sie bei den meisten Gaming-Headsets im Vordergrund stehen, darunter auch bei den meisten Empfehlungen, die ich euch heute vorgestellt habe.

Viele Top-Modelle, wie zum Beispiel das Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 and Razer BlackShark V2 Pro, verwendepassive Geräuschunterdrückung mit hochwertigen Mikrofonkonstruktionen um die Kommunikation klar und deutlich zu halten. Andere, wie die SteelSeries Arctis Pro + GameDAC, die Sprachverständlichkeit noch weiter verbessern mit fortgeschrittene Verarbeitung.

Einfach gesagt: Wenn du zu den Spielern gehörst, die viel kommunizieren, ist ein Headset mit geräuschunterdrückendem, unidirektionalem Mikrofon genau das Richtige für dich.

4. Kabelgebunden vs. kabellos

Kommen wir nun zu einer Entscheidung, die auf den ersten Blick ganz einfach erscheint, sich aber oft als viel kniffliger herausstellt, als man denkt. Was ist die beste Wahl? Kabelgebunden oder kabellos?

Kabelgebundene Headsets wie das Logitech G Pro X SE and HyperX Cloud Alpha Wiredeineeine absolut stabile Verbindung ohne jegliche Verzögerung, wodurch sie sich ideal für Wettkämpfe eignen. Und da sie ohne Batterien auskommen, Sie müssen sich nie Gedanken ums Aufladen machen auch nicht während der Sitzung.

Andererseits bieten drahtlose Optionen wie das Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 and HyperX Cloud Alpha WirelessAngebotvollständige Bewegungsfreiheitund gleichzeitigKabelgewirr beseitigen von Ihrer Liste der Probleme. Sie müssen zwar aufgeladen werden, aber bei modernen Akkus, von denen manche mit einer einzigen Ladung bis zu 300 Stunden durchhalten, ist das längst kein Problem mehr.

Wenn Sie eine unterbrechungsfreie, äußerst zuverlässige Leistung wünschen, ist eine kabelgebundene Verbindung die sicherere Wahl. Wenn Ihnen jedoch Mobilität und Komfort wichtiger sind, ist eine kabellose Verbindung eine Überlegung wert. Kombinieren Sie sie mit einem Die besten Fernseher für die PS5 und schon befindest du dich auf einer ganz neuen Ebene des Spielens!

5. Plattformkompatibilität

Obwohl all diese Headsets hervorragend mit PS5, was ist, wenn du auch auf etwas anderem spielen möchtest? Kannst du diese Headsets für die Xbox Series Xzum Beispiel?

Wenn du hauptsächlich auf PlayStation 5… ist es sehr sinnvoll, etwas auszuwählen, das nutzt die integrierten Funktionen der Konsole optimal. Zum Beispiel hier, das SteelSeries Arctis Nova 7P ist die erste Wahl, da es speziell für das Audiosystem von Sony entwickelt wurde, aber auch auf anderen Plattformen hervorragend funktioniert.

Unterdessen hat dieTurtle Beach Stealth 700 Gen 3Angebotezahlreiche Verbindungsmöglichkeiten, darunter Bluetooth, was das Gerät vielseitiger macht. Allerdings wahrscheinlich Die zuverlässigste Wahl für plattformübergreifendes Gaming ist ein Gerät mit einer kabelgebundenen 3,5-mm-Option, wie dasBeyerdynamic DT 990 Pro. Es eignet sich hervorragend für fast alles – PC, Xbox-Konsolen und sogar Mobilgeräte mit Kopfhöreranschluss.

Wenn du ein Headset suchst, das plattformübergreifend funktioniert, solltest du nach einem Modell Ausschau halten, das sowohl über USB- als auch über einen 3,5-mm-Anschluss oder Bluetooth verfügt. Ansonsten wähle das Modell, das am besten für die Plattform optimiert ist, auf der du am häufigsten spielst.

6. Komfort und Verarbeitungsqualität

Wenn du so viel Zeit in die Suche nach einem guten Headset investierst, planst du wahrscheinlich längere Gaming-Sessions. Nun, dann sind meiner Meinung nach Komfort und Verarbeitungsqualität das Wichtigste.

Ein leichtes Design mit verstellbarem Kopfbügel, wie man es beispielsweise bei dem SteelSeries Arctis Nova 7P, verhindert Druckstellen und sorgt so auch bei langen Sitzungen für hohen Tragekomfort. Weiche Ohrpolster, wie sie bei den HyperX Cloud Alpha Wired, stellen eineangenehm weiche Passform bei gleichzeitig verbesserter Geräuschisolierung.

Over-Ear-Modelle sind in der Regel die beste Wahl, wenn es um Komfort und ein intensives Hörerlebnis geht, da sie Ablenkungen fernhalten und den Klang optimal einfangen. Und was die Langlebigkeit angeht, sind Kopfhörer wie der Razer BlackShark V2 Pro and SteelSeries Arctis Pro + GameDAC sich abheben. Sie sind gebaut mit hochwertige Materialien, die den täglichen Beanspruchungen standhalten, was sie zu einer soliden langfristigen Investition macht.

Letztendlich macht ein bequemes Headset den entscheidenden Unterschied. Wenn man stundenlang spielt, sind diese kleinen Details – Memory-Schaum, Gewichtsverteilung und Verarbeitungsqualität – wirklich entscheidend.

7. Budget & Marke

Niemand gibt gerne zu viel Geld aus, oder? Doch wenn es um den Kauf eines Gaming-Headsets geht, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, spielt die Marke oft eine Rolle.

Bewährte Marken wie SteelSeries, HyperX, RazerundLogitech sind für ihre solide Leistung und Qualität bekannt. In der Regel bekommt man das, wofür man bezahlt; daher ist es wichtig, sich zu überlegen, wie viel man bereit ist zu investieren, bevor man weitermacht. Hochwertige Headsets halten, was sie versprechen.

Allerdings bedeutet eine bekannte Marke nicht immer auch einen hohen Preis. Zum Beispiel Kopfhörer wie die HyperX Cloud Alpha Wiredund sogar dieSteelSeries Arctis Nova 7PAngebotguter Klang, Komfort und Langlebigkeit zu einem angemessenen Preis.

Der Preis ist jedoch nicht alles. Schau dir unbedingt die Nutzerbewertungen und alle möglichen Rezensionen an, um einen Eindruck von der tatsächlichen Leistung zu bekommen. Manchmal überraschen weniger bekannte Marken mit versteckten Schätzen, und selbst die Top-Marken können hin und wieder danebenliegen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Headset für die PS5?

Das SteelSeries Arctis Nova 7P ist das beste Gaming-Headset für PS5 Gamer. Es bietet nahtlose Kompatibilität mit Ihrer PlayStation-Konsole, einen äußerst immersiven und ausgewogenen Klang, ein klares Mikrofon für die Kommunikation, lang anhaltenden Tragekomfort und eine atemberaubende Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden für kabelloses Gaming ohne Unterbrechungen.

Wie verbindet man ein kabelloses Headset mit der PS5?

So verbinden Sie Ihr kabelloses Headset mit PS5, stecke den USB-Dongle in deine Konsole und schalte das Headset einfach ein. Wenn du eine Verbindung über Bluetooth herstellen möchtest, versetze dein Headset in den Kopplungsmodus, gehe zu PS5 Gehen Sie zu den Einstellungen, wählen Sie „Ton“ und anschließend „Audioausgabe“, wählen Sie das Gerät aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Wird die PS5 mit einem Headset geliefert?

Nein, dasPS5 Ein Headset ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es gibt jedoch ein offizielles Headset, das Sie erwerben können, und das Gerät ist zudem mit verschiedenen kabelgebundenen und kabellosen Headsets von Drittanbietern kompatibel, die separat erworben werden können, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Wie schließe ich ein Razer-Headset an die PS5 an?

So schließen Sie ein Razer-Headset an Ihr PS5 Für die drahtlose Verbindung stecken Sie den USB-Dongle einfach in einen der USB-Anschlüsse Ihrer Konsole. Bei kabelgebundenen Razer-Headsets schließen Sie den 3,5-mm-Audioanschluss direkt an den PS5-Controller an und genießen sofort den Ton.

Wie schließe ich ein Corsair-Headset an die PS5 an?

Um ein Corsair-Headset an Ihre PS5 anzuschließen, stecken Sie den USB-Dongle in einen USB-Anschluss Ihrer Konsole, um eine drahtlose Verbindung herzustellen. Bei kabelgebundenen Headsets verwenden Sie alternativ das 3,5-mm-Audiokabel und schließen Sie es direkt an den PS5 Kopfhöreranschluss des Controllers.

Funktionieren PS4-Headsets auf der PS5?

Ja, die meistenPS4 Kopfhörer funktionieren mit PS5, insbesondere solche mit einer 3,5-mm-Buchse oder einem USB-Anschluss. Allerdings sind einige kabellose PS4 Bei einigen Headsets ist möglicherweise ein Firmware-Update erforderlich, damit sie ordnungsgemäß funktionieren, oder sie unterstützen die Funktion möglicherweise nicht vollständig. PS5 3D-Audio-Funktionen, die das Erlebnis beeinträchtigen.