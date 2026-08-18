PS5 vs. Xbox Series X: Qual é a melhor consola?

A rivalidade entre a PS5 e uma Xbox Series X continua em pleno vigor. Ambas as consolas foram lançadas com grande sucesso e têm vindo a melhorar com o passar do tempo. As atualizações adicionaram novas funcionalidades, resolveram os problemas iniciais e ampliaram as capacidades de cada sistema.

A PlayStation e a Xbox partilham muitos títulos multiplataforma, mas os seus jogos exclusivos continuam a ser um fator decisivo para muitos jogadores. Ter ambas estas consolas e todas as outras é o sonho, mas a maioria de nós tem de se contentar com apenas uma.

É por isso que passei meses a testar ambas e a analisar como se comparam na experiência de jogo do dia a dia. Este guia irá apresentar-lhe as suas diferenças, como desempenho, catálogos de jogos e conforto. Se pretende atualizar o seu equipamento, mudar de plataforma ou entrar na próxima geração pela primeira vez, este artigo é para si.

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PS5 vs. Xbox Series X: Especificações

No papel, a Xbox Series X sai à frente em termos de números brutos. A sua GPU e SSD são mais potentes, o que lhe confere uma ligeira vantagem em termos de potencial de desempenho. Dito isto, as especificações por si só não determinam qual é a melhor consola. A experiência de jogo no mundo real depende frequentemente da otimização, dos títulos exclusivos e da forma como os programadores utilizam o hardware.

A PS5 não fica muito atrás e, com o recente lançamento da PS5 Pro, a Sony colmatou grande parte dessa diferença. Embora a Series X continue a ter vantagem em termos de potência bruta, a atualização para a versão Pro dá aos fãs da PlayStation uma forte resposta na corrida pelo desempenho.

Característica Sony PlayStation 5 (PS5) Xbox Series X O que isto significa para si CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3,5 GHz AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3,8 GHz Ligeira vantagem para a Xbox em termos de multitarefa mais rápida e capacidade de resposta nos jogos. GPU 10,28 TFLOPs, RDNA 2 12 TFLOPs, RDNA 2 A Xbox Series tem mais potência gráfica bruta, sendo melhor para visuais de alta qualidade em jogos exigentes. RAM 16 GB de GDDR6 16 GB de GDDR6 Ambos conseguem rodar jogos da próxima geração sem problemas. Armazenamento interno SSD personalizado de 825 GB SSD NVMe personalizado de 1 TB A Xbox Series oferece mais espaço, mas ambas são ultrarrápidas – pode contar com tempos de carregamento extremamente rápidos. Armazenamento expansível Ranhura para SSD NVMe (certificada) + USB externo Placa de expansão proprietária da Seagate + USB externo A expansão da Xbox Series é mais fácil, mas mais cara; a PS5 suporta mais SSDs de terceiros. Unidade de disco Unidade de Blu-ray 4K UHD Unidade de Blu-ray 4K UHD Ambos suportam discos físicos de filmes e jogos. Resolução Até 8K, 4K a 120 fps Até 8K, 4K a 120 fps Ambos suportam imagens impressionantes em ecrãs topo de gama. Ray Tracing Sim Sim Iluminação e reflexos realistas nos jogos compatíveis. Compatibilidade retroativa Jogos da PS4 (a maioria), alguns títulos da PSVR Todos os jogos da Xbox One, muitos títulos da Xbox 360 e da Xbox original A Xbox Series oferece mais flexibilidade com jogos mais antigos – ideal para reviver clássicos. Catálogo de jogos Exclusivos de peso (por exemplo, Spider-Man, God of War, The Last of Us, Uncharted) Game Pass, lançamentos no dia de estreia, além de exclusivos em crescimento (por exemplo, Starfield, série Halo, Forza) Depende das tuas preferências – a Sony leva a melhor nos jogos com enredo, a Xbox Series leva a melhor na variedade. Game Pass / PS+ PlayStation Plus (níveis com benefícios diferentes) Xbox Game Pass Ultimate (nuvem, PC, acesso no dia do lançamento) O comando da Xbox oferece mais valor para os jogadores regulares. Comando DualSense (gatilhos adaptativos, disposição confortável dos botões, sensação tátil) Comando Xbox (familiar, ergonómico, botões melhorados) A PS5 transmite uma sensação mais de próxima geração, enquanto o comando da Xbox é fiável e personalizável. Tamanho Grande (15,4 x 10,2 x 4,1 polegadas) Compacto (11,9 x 5,9 x 5,9 polegadas) Tem em conta a tua configuração, especialmente a tua secretária de jogos. Preço (aprox.) 520 $ (Disc) / 490 $ (Digital) 600 $ (Digital) Bastante equilibrado – a edição digital da PS5 é ligeiramente mais barata.

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Tenha em conta que cada uma destas consolas é a melhor da sua categoria, e a sua escolha dependerá das funcionalidades que mais lhe interessam.

PS5 vs. Xbox Series X: Desempenho

No que diz respeito ao desempenho, a PS5 e uma Xbox Series X estão, de um modo geral, ao mesmo nível. Cada uma tem áreas em que se destaca, mas nenhuma delas detém uma vantagem clara e decisiva. A Xbox Series X oferece, em teoria, maior potência bruta de processamento e gráficos, enquanto a PS5 responde com um armazenamento mais rápido e, agora, com a PS5 Pro atualizada para levar os gráficos ainda mais longe. Na prática, estas diferenças costumam equilibrar-se, o que torna extremamente difícil coroar um único vencedor.

Visão geral das especificações técnicas

Em termos simples, a principal diferença entre a PS5 e a consola de jogos Xbox Series X reside nos seus processadores e chips gráficos (CPU e GPU). Ambos os dispositivos têm uma potência incrível, mas o que é que isto significa para ti, enquanto jogador?

Processador (CPU)

A PS5 utiliza um processador AMD Zen 2 de oito núcleos a 3,5 GHz, enquanto a Xbox Series X utiliza uma variante ligeiramente mais rápida , a 3,8 GHz. Ambas proporcionam uma experiência de jogo fluida, mas a otimização do desempenho da CPU é fundamental para jogos exigentes e taxas de fotogramas elevadas, tal como se procuraria ao escolher uma CPU de topo para jogos no PC.

Gráficos (GPU) e Teraflops

A PlayStation 5 da Sony possui uma GPU com 36 unidades de computação e um desempenho de 10,28 teraflops, o que significa que o seu processador gráfico consegue realizar 10,28 biliões de operações por segundo. A Xbox Series X, por outro lado, possui uma GPU com 52 unidades de computação, o que lhe confere um desempenho de 12 teraflops.

O que é que isto significa na prática? Quanto maior for o número de teraflops, mais detalhados e fluidos serão os efeitos gráficos nos jogos. Consequentemente, a consola Xbox Series X terá um desempenho ligeiramente superior ao da PS5 em cenas visuais mais complexas, como o ray tracing e jogos com elevado nível de detalhe. No entanto, para a maioria dos utilizadores, a diferença em teraflops não será assim tão percetível na jogabilidade real, especialmente se não estiver a jogar com as definições gráficas mais elevadas.

Portanto, se procura o máximo de potência, a Microsoft Xbox Series X estará um pouco à frente, mas a consola PS5 não fica muito atrás e também oferece uma excelente qualidade.

Tempos de carregamento

Sabes, os SSDs nas novas consolas são mesmo fantásticos! Mudaram completamente a forma de jogar e fico contente por já não termos de esperar minutos a fio só para iniciar um jogo.

Assim, a PS5 tem um SSD com uma largura de banda de 5,5 GB/s. Isso é fantástico, porque agora os tempos de carregamento são quase instantâneos! Não se perde tempo à espera e entra-se diretamente no jogo. Isso nota-se especialmente em jogos de mundo aberto como o «Spider-Man: Miles Morales» ou o «Ratchet & Clank: Rift Apart»». Tudo acontece tão rapidamente que as transições entre locais parecem mágicas. E sim, não se limita a acelerar o carregamento – torna a própria jogabilidade mais fluida.

Agora, quanto à Microsoft Xbox Series X. Tem um SSD com uma largura de banda de 2,4 GB/s. É um pouco menos do que a Sony PlayStation 5, mas acredita em mim, continua a ser impressionante! Os tempos de carregamento são muito mais rápidos em comparação com as consolas anteriores, e continuas a ter transições super fluidas em jogos com mundos enormes. Definitivamente, não fica para trás.

Quando não se passa uma eternidade à espera que um jogo carregue, a experiência muda completamente! Imagina que carregas o jogo e começas a jogar imediatamente – sem ecrãs de carregamento demorados nem pausas. E com mundos enormes como no «Spider-Man» ou no «Assassin's Creed», é simplesmente uma salvação. A qualidade de vida nos jogos melhorou mesmo!

Portanto, sinceramente, a PlayStation 5 da Sony está um pouco à frente em termos de velocidade, mas a Xbox também se sai muito bem, especialmente tendo em conta que, no passado, as consolas eram péssimas no que diz respeito aos tempos de carregamento. Seja como for, agora temos mais tempo para os próprios jogos, em vez de ficarmos à espera. É uma bênção, especialmente quando se tem tempo de ecrã limitado.

Gráficos

A PS5 e uma Xbox Series X oferecem gráficos impressionantes. Mas como é que conseguem isso e o que é preciso para ver toda essa grandiosidade com os próprios olhos? Vamos descobrir.

Ambos os consoles suportam resolução 4K e mantêm uma taxa de fotogramas constante de 120 fps. O que é que isso significa para ti? O jogo fica nítido, fluido e simplesmente fantástico. O movimento das personagens é suave como manteiga, sem qualquer tipo de travamento. Isso nota-se mesmo em jogos de ritmo acelerado, como jogos de tiro ou de corridas — quando tudo acontece rapidamente, mas ainda assim é possível captar todos os detalhes.

Importante! Para veres realmente tudo isto, precisas do monitor ou da televisão certos. Não basta qualquer um, porque tem de suportar 4K e 120 Hz. Sem isso, claro, a consola funciona, mas não vais explorar todo o seu potencial. É como comprar um carro desportivo e só dar voltas ao quarteirão (potente, mas um pouco inútil). Combina-o com uma VPN de topo para jogares online de forma segura e sem atrasos, e irás explorar ainda mais o seu potencial.

Tanto a PS5 como uma Xbox Series X da Microsoft suportam o Ray Tracing, uma funcionalidade que torna a iluminação, as sombras e os reflexos extremamente realistas. Por exemplo, no Cyberpunk 2077, é possível ver letreiros de néon refletidos em poças de água ou sombras a moverem-se suavemente pelas paredes, dependendo da posição do sol.

Antes, os gráficos eram simplesmente fantásticos, mas com o Ray Tracing, parecem cinematográficos. No entanto, vais precisar de um bom monitor para jogos, capaz de exibir todos esses efeitos corretamente. Na melhor das hipóteses, com HDR, para que a luz e as sombras não se transformem numa confusão desfocada, mas tenham realmente o aspeto que devem ter.

Ambas as consolas são incrivelmente potentes no que diz respeito aos gráficos. E não faz realmente sentido discutir, porque tanto a PS5 como uma Xbox Series X oferecem gráficos impressionantes. O essencial é ligá-las ao monitor ou televisor certo, que suporte 4K, 120 Hz e, idealmente, HDR.

O meu veredicto

Se tivesse de escolher uma consola neste momento, inclinar-me-ia para a Xbox Series X, mas apenas ligeiramente, e por razões específicas. O seu poder extra de GPU e o armazenamento interno maior conferem-lhe uma vantagem em termos de capacidade bruta, especialmente para jogadores que pretendem as definições gráficas mais elevadas em jogos exigentes. A compatibilidade retroativa mais abrangente e a facilidade de expandir o armazenamento também a tornam apelativa se tiver acumulado uma grande coleção de jogos ao longo dos anos.

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PS5 vs. Xbox Series X: Jogos

Na hora de escolher uma consola, a decisão recai quase sempre nos jogos. Especialmente nos exclusivos, aqueles que só estão disponíveis numa plataforma. São como trunfos pessoais: quem tiver os melhores, ganha. Vamos ver o que a PlayStation 5 da Sony e uma Xbox Series X têm para oferecer. Fiz uma lista dos melhores jogos exclusivos que podem influenciar a tua decisão final.

Jogos exclusivos da PlayStation 5

A Sony sempre se destacou nos jogos exclusivos, oferecendo títulos como «Spider-Man: Miles Morales» e «God of War Ragnarök», que demonstram o poder gráfico da consola e uma narrativa envolvente.

Muitos dos melhores títulos da PS5 destacam mecânicas de jogo inovadoras e um design cinematográfico, tornando a consola a escolha ideal para experiências centradas na história. Títulos como estes fazem parte do que define os melhores jogos da PS5 no catálogo atual.

Jogo Descrição Spider-Man: Miles Morales Vais tornar-te literalmente no Homem-Aranha. A sério. Nova Iorque coberta de neve, incríveis balanços nas teias e um enredo divertido. É pura diversão, especialmente se fores fã de super-heróis. Está na hora do teu amigável Homem-Aranha do bairro enfrentar os gangues que perturbam a paz da cidade God of War Ragnarök Kratos tornou-se pai, e a sua relação com o filho merece uma atenção especial. Há muita luta contra deuses, mitologia e momentos épicos. Se adoras ação intensa com uma história significativa, esta é uma joia The Last of Us Parte II Não há necessidade de spoilers. Além disso, a sua remasterização foi lançada em simultâneo com a segunda temporada da série da HBO. Não é apenas um jogo, é como um filme dramático que se vive em primeira mão. Toca-nos mesmo no âmago das nossas emoções. A certa altura, já nem sequer saberás por quem estás a torcer. Se gostas de drama, atmosfera e gráficos fantásticos, tens mesmo de jogar este Horizon: Forbidden West Um mundo imenso, dinossauros robóticos e a Aloy (uma heroína inteligente e forte). Aqui há de tudo: exploração, combates fantásticos e visuais deslumbrantes. Uma opção perfeita se quiseres perder-te num mundo durante umas semanas. Muitas missões principais e secundárias para te manter envolvido Gran Turismo 7 Adoras carros? Então vais ficar viciado. O jogo é incrivelmente próximo de um simulador de corridas: imensos carros, pistas e opções de afinação. Uma verdadeira celebração para os fãs de corridas

Porque é que os jogos da Sony são tão bons? A empresa aposta na qualidade: enredos, emoções e atmosfera. Estes jogos cativam-te mesmo. Se queres mais do que apenas jogar – se queres viver a história –, a PS5 oferece-te essa experiência.

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Exclusivos duma Xbox Series X

Agora vamos dar uma vista de olhos ao Xbox. A Microsoft tem o seu próprio estilo – mundos vastos e dinâmicos e excelentes experiências multijogador. Aqui estão os melhores jogos a não perder.

Jogo Descrição Halo Infinite O Master Chief está de volta à ação! Se adoras jogos de tiro, este é um clássico do género. Excelente jogabilidade, um mundo vasto e, claro, um modo multijogador – divertido, dinâmico e perfeito para passar tempo com os amigos Forza Horizon 5 Este é um paraíso para os amantes de carros. Um belo mundo aberto (México), condições meteorológicas dinâmicas e liberdade para fazer o que quiseres. Corre como mais te apetecer Gears of War 5 Ação brutal na terceira pessoa, com imensos inimigos e carnificina a cada esquina. Uma excelente escolha se quiseres disparar sem te preocupares muito com o enredo Starfield Um título novo da Bethesda – um RPG espacial onde podes voar entre planetas, explorar mundos e influenciar a história com as tuas escolhas. Parece verdadeiramente ambicioso – os fãs de ficção científica vão adorar, sem dúvida

Com a aquisição da Bethesda pela Xbox, franquias como The Elder Scrolls e Fallout estão agora nas suas mãos. Qualquer novidade da Bethesda será provavelmente um exclusivo para Xbox e PC. Por isso, se adoras RPGs, talvez seja altura de considerar a compra de uma Xbox.

O que oferece a Microsoft Xbox Series X? Variedade e escala. Há jogos de corridas, jogos de tiro e aventuras espaciais. Além disso, o Xbox Game Pass é uma excelente vantagem. Assines e podes jogar quase tudo por um preço excelente. Por exemplo, as recentes adições ao Game Pass incluem títulos como Call of Duty: Modern Warfare II.

O meu veredicto

Se gostas de histórias fantásticas, jogabilidade cinematográfica e queres «viver» o jogo, a PS5 é, sem dúvida, a escolha certa para ti. Mas se o que te atrai é a adrenalina, o modo multijogador, as corridas e a ficção científica, uma Xbox Series X é a escolha ideal. E não te esqueças de dar uma vista de olhos aos melhores jogos para uma Xbox Series X, que estão repletos de excelentes títulos exclusivos.

PS5 vs. Xbox Series X: Ecossistema

Quando falamos de consolas, é importante lembrar que não se trata apenas do hardware e dos gráficos. O que realmente importa é o que vem junto com a consola. Subscrições, jogos, comodidade – é aí que começa a verdadeira diversão. Vamos analisar o que a Xbox e a PlayStation oferecem em termos dos seus ecossistemas.

Ecossistema Xbox

A Xbox oferece o Game Pass, um serviço de subscrição que lhe dá acesso a uma vasta biblioteca de jogos por uma mensalidade. Inclui novos títulos da Microsoft no dia do seu lançamento, uma ampla variedade de jogos AAA e independentes, e a opção de jogar na consola, no PC ou através de jogos na nuvem sem necessidade de downloads. Aqui estão algumas das principais funcionalidades do Xbox Game Pass:

Game Pass = «Joga os novos lançamentos no próprio dia do lançamento.» É uma verdadeira mina de ouro para os fãs de jogos. Todos os novos jogos da Microsoft (e de outras editoras também) aparecem no Game Pass no dia do lançamento. Pois é, aqui não há nada de «comprar mais tarde». Queres jogar o Starfield, o Halo Infinite ou o novo Forza? Podes começar a jogar logo após o lançamento.

É uma verdadeira mina de ouro para os fãs de jogos. Todos os novos jogos da Microsoft (e de outras editoras também) aparecem no Game Pass no dia do lançamento. Pois é, aqui não há nada de «comprar mais tarde». Queres jogar o Starfield, o Halo Infinite ou o novo Forza? Podes começar a jogar logo após o lançamento. Jogos na nuvem – Joga em qualquer lugar. É engraçado, mas podes jogar não só na consola, mas também num PC, telemóvel ou tablet – sem precisares de fazer downloads. O único requisito é uma ligação à Internet decente. É perfeito se quiseres jogar enquanto estás em viagem ou simplesmente deitado no sofá.

É engraçado, mas podes jogar não só na consola, mas também num PC, telemóvel ou tablet – sem precisares de fazer downloads. O único requisito é uma ligação à Internet decente. É perfeito se quiseres jogar enquanto estás em viagem ou simplesmente deitado no sofá. Biblioteca de jogos – Desde clássicos a novos sucessos. O Game Pass tem uma enorme variedade de jogos. Há grandes sucessos AAA, projetos independentes e clássicos da velha guarda. Se te cansares do teu género favorito, podes descobrir algo novo. É praticamente impossível jogar todos os jogos da biblioteca mais uma vez.

O Game Pass tem uma enorme variedade de jogos. Há grandes sucessos AAA, projetos independentes e clássicos da velha guarda. Se te cansares do teu género favorito, podes descobrir algo novo. É praticamente impossível jogar todos os jogos da biblioteca mais uma vez. Jogar no PC – Tudo está interligado. Se tiveres um PC com Windows, estás mesmo a ganhar. Tudo se sincroniza e podes começar um jogo na tua consola e continuar no teu PC. É super prático se não quiseres ficar preso a um único dispositivo.

E quando se trata de imersão, não dá para fazer isso sem uns bons auscultadores. Com auscultadores de qualidade, ouves tudo: passos, tiros, até mesmo o vento nas folhas. O som espacial na Xbox funciona muito bem. Reunimos uma lista dos melhores auscultadores para uma Xbox Series X – consulta o nosso ranking para encontrares o modelo certo para ti.

Ecossistema PlayStation

A PlayStation oferece o PlayStation Plus, uma subscrição que combina o acesso a jogos exclusivos, uma vasta biblioteca de títulos e multijogador online num único serviço. Dependendo do nível que escolher, também pode desbloquear jogos clássicos de gerações anteriores da PlayStation, streaming na nuvem e versões de avaliação por tempo limitado de novos lançamentos.

O serviço está dividido em três níveis, dependendo de quanto está disposto a pagar e do que pretende obter exatamente.

PS Plus Essential – Básico, mas útil. Aqui é simples, porque ganha acesso a jogos online + 2 a 3 jogos gratuitos todos os meses. Há também descontos ocasionais na PlayStation Store. Se prefere principalmente jogos multijogador, esta é a opção de subscrição perfeita, sem quaisquer custos adicionais.

Aqui é simples, porque ganha acesso a jogos online + jogos gratuitos todos os meses. Há também descontos ocasionais na PlayStation Store. Se prefere principalmente jogos multijogador, esta é a opção de subscrição perfeita, sem quaisquer custos adicionais. PS Plus Extra – Mais conteúdo. Quer mais do que apenas jogar online e ter acesso a uma biblioteca de jogos? Então opte pelo Extra. Este nível dá-lhe acesso a uma vasta biblioteca de jogos para PS4 e PS5. É uma ótima opção se quiser experimentar constantemente coisas novas, pagando apenas uma vez.

Quer mais do que apenas jogar online e ter acesso a uma biblioteca de jogos? Então opte pelo Extra. Este nível dá-lhe acesso a uma vasta biblioteca de jogos para PS4 e PS5. É uma ótima opção se quiser experimentar constantemente coisas novas, pagando apenas uma vez. PS Plus Premium – Tudo incluído. Esta opção é para verdadeiros conhecedores. A biblioteca expande-se com jogos da PS1, PS2 e PS3, tem acesso a jogos na nuvem (mesmo que tenha uma consola fraca ou nenhuma) e a versões de avaliação de novos jogos. Essencialmente, é o prazer supremo.

Pro tip Opta por uma subscrição anual do PlayStation Plus para poupar mais a longo prazo. Fica atento às promoções em ocasiões festivas importantes, como o Ano Novo, quando os descontos costumam atingir os 20 a 30%. Se quiseres desfrutar da tecnologia Tempest 3D AudioTech, compra uns bons auscultadores. A PS5 da Sony é capaz de proporcionar um som tão envolvente que te faz sentir realmente dentro do jogo. Também elaborámos uma lista dos melhores auscultadores para a PS5 para te ajudar a decidir.

O meu veredicto

Se quiseres o máximo de jogos desde já e a liberdade de jogar em qualquer lugar, a Xbox com o Game Pass é a melhor opção. Se és fã de jogos exclusivos e de gráficos espetaculares, e tens uma PS5, a subscrição do PlayStation Plus da Sony irá abrir-te muitas novas possibilidades.

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PS5 vs. Xbox Series X: Design

A PS5 e uma Xbox Series X não são apenas «caixas pretas», como costumam ser as consolas mais antigas. Isto porque cada uma tem o seu próprio estilo, personalidade e até mesmo ambiente. Isso é importante porque uma consola faz parte do teu espaço. A sua aparência pode influenciar a sensação que a tua configuração transmite, quer se integre discretamente no ambiente, quer se destaque. Para alguns jogadores, essa harmonia visual pode ser o fator decisivo quando o desempenho e as funcionalidades são, de resto, semelhantes.

Por isso, vamos analisar o aspeto de cada um, qual se adapta melhor a diferentes interiores e o que deve ter em conta se quiser que tudo tenha um aspeto harmonioso.

PS5: Futurismo puro

Sinceramente, quando vi a PS5 da Sony pela primeira vez, pensei: «Uau, isto definitivamente não é apenas uma consola.» Parece mesmo algo vindo do futuro. O corpo branco com curvas suaves, detalhes pretos brilhantes e aquelas faixas de LED azuis. É como se não estivéssemos a ligar uma consola, mas sim algum tipo de dispositivo da era espacial.

O tamanho é, sem dúvida, impressionante. É grande. Uma torre robusta, especialmente se a colocares na vertical. Tem um aspeto marcante, mas tens mesmo de pensar bem onde a vais colocar. Na horizontal, é um pouco mais fácil, mas, mesmo assim, continuará a destacar-se na tua configuração.

Pro tip Mede a tua secretária ou prateleira antes de montares a tua consola. A PS5 precisa de espaço extra para uma ventilação adequada e para ficar com o melhor aspeto possível.

Se gostas de designs pouco convencionais e que chamam a atenção e queres que a consola seja uma verdadeira peça de decoração no teu quarto, a PS5 é definitivamente a tua escolha, especialmente se o resto da tua configuração também for em estilo «Cyberpunk» ou noutro estilo moderno e elegante.

Xbox Series X: Discreto, mas potente

Agora, vamos falar do Xbox Series X. É uma história completamente diferente. Se o PS5 é uma superestrela chamativa, o Xbox é um introvertido confiante. Minimalista, austero, mas é aí que reside a sua beleza. Parece um retângulo preto elegante. Faz lembrar um pouco um mini-PC. Sem detalhes chamativos, apenas um corpo preto com um pequeno logótipo da Xbox num canto e uma grelha de «ventilação» na parte superior que acende a verde quando está ligado. A propósito, a iluminação confere um toque único à consola.

Em termos de tamanho, é mais pequeno do que a PS5 e, no que diz respeito à disposição, é muito mais prático. Pode colocá-lo na vertical ou na horizontal, e terá sempre um aspeto elegante e compacto.

Pro tip Tem pouco espaço ou prefere uma configuração discreta? A Xbox Series X integra-se perfeitamente na maioria dos interiores sem chamar muita atenção.

É a escolha ideal se valorizas o minimalismo, a ordem e não queres que a tecnologia se destaque demasiado. A Xbox parece quase dizer: «Não olhes para mim. Basta ligá-la e jogar.»

O meu veredicto

Depende do que te atrai mais. Se queres aquele efeito «uau», algo único, e não te importas de dedicar mais espaço a isso, então a PS5 é a escolha certa para ti. Se preferes um estilo mais sóbrio, compacidade e versatilidade, a Xbox Series X não te irá, sem dúvida, desiludir.

PS5 vs. Xbox Series X: Compatibilidade com versões anteriores

Agora, vamos aprofundar um pouco mais. O tema é a retrocompatibilidade. À primeira vista, pode parecer um pormenor insignificante, até que, de repente, queiras jogar algum clássico antigo das gerações anteriores. E é aí que se revela a enorme diferença entre a PS5 e uma Xbox Series X.

Xbox Series X: Compatibilidade com versões anteriores e melhorias nos jogos

Sabes o que é fantástico no Xbox Series X? É como uma máquina do tempo. Tinhas jogos do Xbox One? Ótimo. Do Xbox 360? Fantástico. Até mesmo do Xbox original? Não há problema – provavelmente funcionarão na consola. A Microsoft dedicou mesmo muito esforço a isto – não se limitaram a permitir que jogasses jogos antigos, como os melhoraram. Aqui estão algumas funcionalidades a este respeito:

HDR automático – os jogos das gerações anteriores parecem ter recebido uma nova camada de pintura num motor de jogo atualizado;

– os jogos das gerações anteriores parecem ter recebido uma nova camada de pintura num motor de jogo atualizado; FPS Boost – Alguns títulos funcionam agora com fluidez, como se não estivéssemos em 2010 , mas sim perante uma remasterização completa;

– Alguns títulos funcionam agora com fluidez, como se não estivéssemos em , mas sim perante uma remasterização completa; Retoma Rápida – Podes alternar entre jogos sem tempos de carregamento, mesmo que um deles seja da Xbox 360.

Pro tip Já tens uma grande coleção de jogos da Xbox? A Xbox Series X reproduz-os sem precisares de os comprar novamente, e funcionam logo ao tirar da caixa.

PlayStation 5: Olá da PS4

A PS5 é uma história completamente diferente. Lida muito bem com os jogos da PS4. Executa-os sem quaisquer passos adicionais e até melhora alguns títulos. Por exemplo, o «Ghost of Tsushima» tem uma taxa de fotogramas mais estável e tempos de carregamento mais rápidos. E o «God of War» roda agora a 60 fps.

Mas se és fã da PS3 ou queres revisitar o clássico Silent Hill da PS2, não é assim tão simples. Os jogos da PS3 das gerações anteriores não funcionam de todo. E os jogos da PS2 e da PS1, respetivamente, também estão fora de questão.

Existe, claro, a subscrição PlayStation Plus Premium, que inclui uma coleção de jogos clássicos. Mas terá de a comprar. Além disso, nem todos os títulos populares estão disponíveis. E não há melhorias de desempenho, aumentos de FPS nem funcionalidades HDR nesta versão.

Pro tip A PS5 é ideal para jogadores que se interessam principalmente pela PS4 e pelos novos lançamentos. Se os títulos mais antigos da PS3, PS2 ou PS1 forem uma prioridade, talvez não seja a escolha certa.

Para ser sincero, a Sony não se concentra muito na retrocompatibilidade. Concentra-se mais nos jogos novos. E talvez isso seja uma coisa boa, mas, mais uma vez, depende da perspetiva de cada um.

O meu veredicto

Se gostas de «mergulhar no passado» de vez em quando e recordar o quanto te divertiste com o Fallout: New Vegas ou o Halo 3, a Xbox Series X é a solução perfeita. A Microsoft respeita o teu tempo e o teu investimento. Mas se a tua prioridade são os jogos novos e já compraste tudo em formato digital, opta pela PS5.

Responde a estas poucas perguntas para te ajudar a escolher a consola certa:

Dá uma vista de olhos na tua coleção de jogos. O que é que já tens e estás a pensar voltar a jogar algum?

Costumas mesmo voltar a jogar jogos antigos, ou apenas gostas de saber que fazem parte da tua coleção?

Prefere mais jogos exclusivos ou mais flexibilidade com jogos de diferentes gerações?

PS5 vs. Xbox Series X: Preço

De acordo com os preços mais recentes, a Sony e a Microsoft continuam a posicionar as suas consolas topo de gama de forma diferente, com a Sony a manter uma ligeira vantagem em termos de preço.

Preço da PlayStation 5

PS5 (Edição com leitor de discos) : 520 dólares , oferecendo suporte completo a jogos físicos e digitais.



, oferecendo suporte completo a jogos físicos e digitais. PS5 Edição Digital: 490 dólares, oferecendo um desempenho idêntico a um custo ligeiramente inferior, ao eliminar a unidade de disco.

A política de preços da Sony mantém a diferença entre os modelos com disco e os digitais relativamente pequena, tornando a versão com disco uma opção mais atrativa a longo prazo para os jogadores que compram jogos físicos ou que procuram flexibilidade na revenda.

Preço duma Xbox Series X

Xbox Series X Edição Digital: 600 dólares, o que a torna visivelmente mais cara do que ambos os modelos da PS5, apesar de não ter uma unidade de disco.

Conclusão sobre o preço

Do ponto de vista puramente financeiro, os modelos da PS5 oferecem atualmente uma melhor relação qualidade/preço, especialmente com a PS5 Edição em disco a ter um preço inferior ao da Xbox Series X Digital. A menos que os jogadores prefiram claramente o ecossistema ou os serviços da Microsoft, a política de preços da Sony torna-a, neste momento, a opção mais acessível para entrar no mundo dos jogos de consola de gama alta.

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PS5 vs. Xbox Series X: Veredicto final

Depois de experimentar ambas as consolas, tudo se resume ao que é mais importante para si enquanto jogador. Se os jogos exclusivos centrados na história são a sua prioridade, a PS5 destaca-se com jogos como o Spider-Man 2, o God of War Ragnarök e o Horizon: Forbidden West. O comando DualSense oferece sensações táteis imersivas e o seu SSD ultrarrápido faz com que os jogos de mundo aberto pareçam fluir sem interrupções.

A Xbox Series X destaca-se noutras áreas. O Game Pass oferece uma excelente relação qualidade/preço para experimentar uma grande variedade de títulos, incluindo lançamentos no dia do lançamento. A sua retrocompatibilidade e as funcionalidades de «Quick Resume» facilitam a volta a jogos mais antigos. É ligeiramente mais potente no papel, e os jogos na nuvem proporcionam flexibilidade entre dispositivos.

O preço é outro fator a ter em conta. A PS5 costuma ser mais barata, mas se quiseres o máximo de espaço de armazenamento ou se pretenderes jogar muitos jogos por mês, a Xbox pode oferecer uma melhor relação qualidade-preço a longo prazo. Pessoalmente, escolheria a PS5 pelos jogos exclusivos e pelo comando, mas se os jogos mais antigos e um catálogo mais vasto forem mais importantes para si, a Xbox Series X é uma excelente escolha. Em última análise, a melhor consola é aquela que se adapta à forma como realmente joga.

PS5 vs. Xbox Series X: Veredicto final

Depois de passar muito tempo com ambas as consolas, vejo que a decisão se resume ao que é mais importante para si enquanto jogador. Se o seu foco estiver nos jogos exclusivos centrados na história, a PS5 não desilude. Jogos como o Spider-Man 2, o God of War Ragnarök e o Horizon: Forbidden West estabelecem um padrão elevado para as experiências a um jogador.

O comando DualSense acrescenta outra dimensão com feedback tátil e gatilhos adaptativos que tornam as ações mais realistas. O seu SSD é o mais rápido que já utilizei numa consola e reduz tanto os tempos de carregamento que os jogos de mundo aberto parecem fluir sem interrupções. E se a RV faz parte dos teus planos, a PlayStation já tem o seu próprio sistema dedicado.

A Xbox Series X destaca-se noutras áreas. O Game Pass continua a ser a melhor opção em termos de relação qualidade/preço se gostar de experimentar muitos títulos diferentes, incluindo lançamentos no dia do lançamento. A sua retrocompatibilidade significa que pode revisitar jogos mais antigos da Xbox sem ter de ir procurar por hardware antigo. É ligeiramente mais potente no papel, e funcionalidades como o Quick Resume e os jogos na nuvem facilitam a alternância entre jogos e dispositivos sem perder o progresso.

O preço também tem o seu peso. A PS5 costuma sair mais barata do que a Series X, após as recentes alterações de preço. Mas para os jogadores que querem o máximo de espaço de armazenamento ou que planeiam jogar uma grande variedade de jogos todos os meses, a Xbox pode ainda fazer mais sentido a longo prazo.

Se tivesse de escolher para mim, optaria pela PS5 devido aos seus jogos exclusivos e ao comando, porque é aí que passo a maior parte do meu tempo. Mas se jogasse uma variedade mais ampla de jogos e valorizasse os títulos mais antigos tanto quanto os novos, inclinar-me-ia para uma Xbox Series X. A melhor escolha é aquela que corresponde à forma como jogas realmente, e não apenas ao que parece bom numa ficha técnica.

PlayStation 5 – compra-o se A Xbox Series X é a escolha certa para ti se És fã de jogos para um jogador potentes e de histórias cinematográficas Se gostas de enredos cativantes, adoras jogar campanhas e mergulhar em mundos deslumbrantes, vais adorar God of War, The Last of Us, Spider-Man e outros sucessos da Sony. É como ver uma série incrível, mas tu és a estrela Queres tirar o máximo partido do hardware e do desempenho O Xbox é mais potente no papel, e isso nota-se em alguns jogos: FPS mais elevado, estabilidade e tempos de carregamento mais rápidos Dás importância à apresentação visual O design da PS5 é controverso, mas não é, de forma alguma, aborrecido. Além disso, a interface, as animações e os menus – tudo parece vindo do futuro Adoras variedade e não queres gastar dinheiro em cada jogo O Game Pass é a melhor novidade dos últimos anos. Com uma subscrição, tens acesso a centenas de jogos, desde AAA a indie. Podes descarregar algo novo todos os dias sem te preocupares em comprá-lo Já jogaste na PS4 e não queres perder a tua biblioteca Os teus jogos, troféus e progresso – tudo pode ser transferido. É fácil, sem complicações adicionais Sentes nostalgia dos jogos antigos e queres voltar a jogá-los A retrocompatibilidade aqui é realmente impressionante. Podes jogar títulos da Xbox original, da Xbox 360 e da Xbox One. Além disso, muitas vezes com gráficos melhorados Queres experimentar o comando da próxima geração O DualSense impressiona mesmo: gatilhos adaptativos, feedback tátil, funcionalidades táteis – tudo isto contribui para a imersão nos jogos. Especialmente em jogos de tiro e de corridas. Também jogas no PC e queres que tudo esteja interligado A Microsoft está a fazer tudo para tornar a Xbox e o Windows num ecossistema único e integrado. Compraste um jogo na Xbox? Joga-o no teu PC. Sincronização do progresso, jogo cruzado, gravações na nuvem – é super prático se tiveres tanto uma consola como um computador Queres uma consola compacta e minimalista Em termos de design, a Series X é um bloco preto, mas é elegante. Minimalismo, sem detalhes desnecessários – vai encaixar-se perfeitamente em qualquer divisão

Faz a ti próprio uma pergunta simples: o que é que mais te importa nos jogos? Queres histórias fantásticas e títulos exclusivos? Se queres poupar dinheiro e, mesmo assim, jogar algo novo todos os dias, experimenta um serviço de subscrição de jogos.

Pessoalmente, diria o seguinte: ambas as consolas são fantásticas. Mas a alegria de jogar não se resume apenas a teraflops e gráficos. Tem a ver com emoções, atmosfera e diversão. Escolhe a consola que te vai trazer alegria todas as noites, depois do trabalho ou da escola. Porque, no fim de contas, os jogos têm a ver com a diversão, não com a corrida aos megahertz.

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Perguntas frequentes