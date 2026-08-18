Os 5 melhores iPads para jogos: jogos sem limites em 2026

Terá muitos candidatos fortes por onde escolher quando se trata do melhor iPad para jogos, uma vez que a Apple nos tem apresentado, ao longo dos anos, vários dos dispositivos portáteis com ecrã tátil mais avançados.

Construídos com componentes ultrapotentes e de alta qualidade, estes iPads modernos conseguem fazer praticamente tudo, desde realizar tarefas de produtividade com facilidade até rodar jogos com gráficos exigentes.

Como jogador dedicado e fã da Apple que tem acompanhado de perto os lançamentos da marca — desde produtos fenomenais até outros mais dececionantes — ao longo dos anos, tomei a liberdade de selecionar cinco dos melhores iPads que lhe proporcionarão a melhor experiência de jogo entre todos os outros dispositivos do seu catálogo.

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As nossas melhores escolhas de iPad para jogos

Aqui estão as principais escolhas da nossa equipa para os melhores iPads para jogos, com base em vários fatores, nomeadamente especificações gerais, preço acessível e tamanho do ecrã:

iPad Pro de 11 polegadas (M4) – o iPad mais completo desta lista em termos de especificações. É capaz de rodar jogos de alta qualidade, editar fotografias e vídeos sem problemas e realizar muitas outras tarefas relacionadas com a produtividade com facilidade, graças ao seu potente processador e aos componentes de apoio. iPad (10.ª geração) – uma compra fantástica para jogadores com um orçamento limitado, permitindo-lhe jogar com um elevado número de FPS num belíssimo ecrã OLED sem gastar uma fortuna. iPad Pro de 13 polegadas (M4) – oferece um desempenho igualmente impressionante ao do seu homólogo de 11 polegadas devido às suas especificações semelhantes, embora com mais espaço no ecrã, o que permite sessões de jogo mais imersivas.

Estes três são, de longe, as opções mais incríveis da gama de iPads da Apple nas quais te deves interessar em primeiro lugar. Destacam-se em praticamente todos os aspetos que importam, tornando-os compras absolutamente obrigatórias para qualquer jogador ou entusiasta da Apple.

Ainda não está convencido? Continue a ler, pois vou partilhar consigo exatamente porque é que estes iPads são considerados os melhores dos melhores para jogos, bem como mais dois iPads fantásticos que podem muito bem adequar-se melhor aos seus gostos.

Os melhores iPads para jogos: os cinco melhores modelos que vale a pena comprar

1. iPad Pro de 11 polegadas (M4) [O melhor iPad em geral]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Chipset Apple M4 Ecrã Ecrã Ultra Retina XDR de 11 polegadas (Tandem OLED) Resolução máxima e taxa de atualização 2420 x 1668 píxeis a 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Armazenamento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacidade da bateria 31,9 Wh Cores disponíveis Prateado / Preto Espacial Câmara frontal 12 MP Câmara traseira 12 MP

O iPad Pro de 11 polegadas (M4) destaca-se 2026como o iPad mais potente e versátil, com as mais recentes funcionalidades de software a aumentarem a sua utilidade no dia-a-dia.

Desempenho

O chip M4 oferece velocidades de CPU até 50 por cento mais rápidas e um desempenho da GPU 4 vezes superior em comparação com o M2. Essencialmente, proporciona-lhe taxas de fotogramas mais fluidas e visuais mais ricos em jogos para dispositivos móveis exigentes e aplicações criativas. Em meados de 2025, o iPadOS 26 introduziu um novo sistema de janelas que permite janelas de aplicações redimensionáveis à vontade, uma barra de menus e até funcionalidades multitarefa semelhantes às do macOS. Isto torna muito mais fácil jogar no iPad enquanto se consultam guias ou se conversa.

Avaliação do valor

Com um preço na gama alta, justifica o seu custo através de um desempenho sustentado. Os utilizadores de longa data não relatam qualquer abrandamento, mesmo após um ano de utilização! As promoções do Prime Day do verão de 2025 tornaram alguns modelos M4 mais acessíveis e aumentaram o valor para quem procura longevidade e velocidade.

Posição no mercado

Este modelo supera facilmente os tablets baseados no M3, tanto em termos de gráficos como de potencial multitarefa. É mais compacto do que o seu equivalente de 13 polegadas, mas mantém um desempenho de topo. Se procura a máxima capacidade num tamanho prático para viajar, esta é a escolha certa. Os compradores mais atentos ao orçamento podem considerar alternativas de gama média, mas ficam a perder este nível de consistência.

Usabilidade

Logo ao tirar da caixa, a configuração é imediata: inicie sessão, emparelhe os acessórios e mergulhe nas aplicações. O ecrã OLED mantém-se nítido mesmo durante sessões prolongadas, e o peso continua a ser fácil de manusear para utilização com as mãos. O emparelhamento com o Apple Pencil Pro e o Magic Keyboard transforma-o num dispositivo híbrido entre tablet e computador portátil. A multitarefa do iPadOS 26 é fluida e intuitiva. Pode desfrutar do trabalho e do lazer com o mínimo de complicações.

Why we chose it O chip M4 oferece-lhe um desempenho líder do setor para jogos e utilizações criativas

O iPadOS 26 traz multitarefa em janelas, barra de menus e um controlo mais inteligente das aplicações

O ecrã OLED e o design leve equilibram a portabilidade e a qualidade do ecrã

A velocidade comprovada a longo prazo e as novas ofertas tornam-no uma escolha duradoura

Veredicto final: Em 2026, o iPad Pro de 11 polegadas (M4) continua a ser o melhor iPad versátil disponível. Possui fluidez e potência inigualáveis e é aprimorado pelo iPadOS 26 e por um valor a longo prazo mais sólido. Este iPad é ideal para utilizadores que procuram um dispositivo preparado para o futuro, tanto para jogos como para produtividade.

O que dizem os utilizadores?

PixelPioneer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Still going strong after a year. iPadOS 26 really made multitasking feel like a mini workstation. No lag.

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Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Chipset Apple A14 Bionic Ecrã Ecrã Liquid Retina de 10,9 polegadas (IPS) Resolução máxima e frequência de atualização 2360 x 1640 píxeis a 264 ppi, 60 Hz RAM 4 GB Armazenamento 64 GB / 256 GB Capacidade da bateria 28,6 Wh Cores disponíveis Azul / Rosa / Prateado / Amarelo Câmara frontal 12 MP Câmara traseira 12 MP

O iPad (10.ª geração) continua a ser a escolha inteligente e económica para jogos básicos e tarefas diárias.

Desempenho

O chip A14 Bionic tem um bom desempenho em jogos casuais, streaming e multitarefas no iPadOS 18. Não foi concebido para jogos a 120 Hz nem para aplicações criativas exigentes, mas funciona de forma fiável em cenários de utilização normais.

Avaliação da relação qualidade-preço

O preço anunciado baixou no início de 2025. Um utilizador referiu uma diferença de 180 dólares entre o preço de compra e o preço após a atualização, o que torna a aquisição deste modelo ainda mais prática para compradores preocupados com os custos. Isto torna-o uma opção provisória sólida para quem se inicia na Apple ou para quem tem um orçamento apertado.

Posição no mercado

Supera muitos tablets Android de gama baixa em termos de desempenho de aplicações e integração no ecossistema. Fica aquém dos modelos iPad Air e Pro tanto em potência como em funcionalidades, mas preenche a lacuna para quem não necessita de recursos visuais avançados ou funcionalidades de caneta tátil.

Usabilidade

A configuração continua a ser simples: basta iniciar sessão e aceder a tudo em poucos minutos. O ecrã de 10,9 polegadas oferece imagens brilhantes e nítidas. É suficientemente leve para crianças e para uso em explorações agrícolas, mas suporta funcionalidades da Apple como o Touch ID e a utilização da câmara. As poucas melhorias em multitarefa no iPadOS 18 limitam a produtividade, o que é aceitável para utilizadores básicos.

Why we chose it Um dispositivo acessível que ainda assim dá conta do streaming, das aplicações e de jogos mais leves

As reduções de preço em 2025 melhoraram a sua relação qualidade-preço para os utilizadores comuns

Excelente forma de entrar no ecossistema da Apple sem necessidade de um investimento avultado

Veredicto final: O iPad de 10.ª geração mantém-se como a melhor opção de tablet em termos de relação qualidade/preço. Se procura um desempenho fiável, sem extras desnecessários e a um custo reduzido, esta continua a ser a forma mais prática de entrar no mundo da Apple.

O que dizem os utilizadores?

BudgetBuddy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Purchased it for remote schooling and casual games, and it’s held up well. Solid pick for those on a budget.

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3. iPad Pro de 13 polegadas (M4) [O melhor iPad para visualização em ecrã grande]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Chipset Apple M4 Ecrã Ecrã Ultra Retina XDR de 13 polegadas (Tandem OLED) Resolução máxima e taxa de atualização 2752 x 2064 píxeis a 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Armazenamento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacidade da bateria 38,99 Wh Cores disponíveis Prateado / Preto Espacial Câmara frontal 12 MP Câmara traseira 12 MP

O iPad Pro de 13 polegadas (M4) define o padrão em termos de imagens envolventes, com o seu design elegante e desempenho de ponta.

Desempenho

Em termos de desempenho, pode ser considerado, tecnicamente, ao nível de alguns dos melhores portáteis para jogos existentes no mercado. O chip M4 oferece enormes ganhos em termos de eficiência e potência. Este modelo inclui um ecrã OLED dinâmico, ray tracing, sombreamento em malha e uma fidelidade gráfica global. É mais leve e mais fino do que as gerações anteriores, proporcionando portabilidade e desempenho ao mesmo tempo.

Avaliação da relação qualidade/preço

O elevado custo continua a ser um obstáculo. Dito isto, os profissionais criativos e os jogadores mais dedicados que procuram portabilidade num ecrã grande consideram-no mais atraente do que uma configuração composta por um portátil e uma base de ligação. Prémios como o GQ Tech Award, em 2025, reconheceram abertamente o seu design e desempenho de topo.

Posição no mercado

Nenhum outro tablet combina um ecrã desta dimensão com uma portabilidade tão leve. Supera as variantes do iPad de 11 polegadas em termos de experiência imersiva e deixa os tablets económicos muito para trás no que diz respeito aos gráficos. Para quem não necessita de um formato ultraleve, o iPad Air ou o Mini podem oferecer uma melhor relação qualidade/preço, consoante as necessidades.

Usabilidade

Embora seja o maior desta lista, pesa pouco menos de 580 gramas. É suficientemente leve para uma utilização prolongada numa secretária ou no colo. O painel OLED proporciona detalhes impressionantes em jogos e conteúdos multimédia. O formato mais largo suporta fluxos de trabalho com várias aplicações, embora a utilização com uma só mão se torne um desafio. A autonomia da bateria é sólida para o seu tamanho, permitindo longas sessões de design e jogos.

Why we chose it Ecrã OLED de grandes dimensões que melhora a nitidez e a imersão

O chip M4 garante um desempenho fiável, mesmo sob carga prolongada

O design elegante e ultrafino torna a utilização de um ecrã de grandes dimensões surpreendentemente portátil

O reconhecimento do setor confirma o seu estatuto de gama alta

Veredicto final: O iPad Pro de 13 polegadas (M4) continua a ser a escolha definitiva para quem procura uma experiência imersiva em movimento2026. A sua combinação de tamanho de ecrã e desempenho supera tanto os portáteis como os tablets de maiores dimensões.

O que dizem os utilizadores?

ScreenFiend ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Games and art really shine on this screen. Lightweight enough to carry easily but huge enough for notebook-level creativity.

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4. iPad Air de 11 polegadas com chip M3 [A melhor relação qualidade/preço]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Chipset Apple M3 Ecrã Ecrã Liquid Retina de 11 polegadas (IPS) Resolução máxima e taxa de atualização 2360 x 1640 píxeis a 264 ppi, 60 Hz RAM 8 GB Armazenamento 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Capacidade da bateria 28,93 Wh Cores disponíveis Cinza Espacial / Azul / Roxo / Starlight Câmara frontal 12 MP Câmara traseira 12 MP

O iPad Air de 11 polegadas (chip M3) merece plenamente o título de «Melhor relação qualidade/preço»2026, combinando uma velocidade impressionante, um toque criativo e uma das atualizações de chip mais recentes da gama da Apple.

Desempenho

Com o seu processador de 8 núcleos e a sua GPU de 9 núcleos, o chip M3 aumenta a velocidade gráfica em até 40 por cento em comparação com o M1 e melhora o desempenho multithread em cerca de 35 por cento. Isto mais do que duplica o potencial criativo de um tablet de gama média. Introduz ainda o ray tracing e o mesh shading acelerados por hardware. Isto eleva os gráficos a um novo nível ao utilizar aplicações como o Procreate ou ao jogar com definições mais elevadas.

A multitarefa é intuitiva e natural, tudo graças ao iPadOS 18 e às funcionalidades da Apple Intelligence, como a Tradução em Tempo Real.

Avaliação do valor

Lançado em março de 2025, o M3 Air chega com um preço de tabela idêntico ao do seu antecessor. No entanto, este iPad traz melhorias de desempenho que superam os modelos mais antigos do iPad Air. As promoções sazonais (por exemplo, no Walmart ou na Amazon) já reduziram o preço em 50 a 65 dólares. Para quem procura funcionalidades poderosas a um preço justo, este modelo é uma excelente escolha em todos os aspetos.

Posição no mercado

Embora não se compare ao iPad Pro M4 em potência bruta ou brilho do ecrã OLED, o M3 Air oferece um equilíbrio entre valor e desempenho inigualável no seu segmento. É ideal para artistas, estudantes, profissionais e jogadores casuais que não necessitam do poder extra do Pro. Se a portabilidade e a relação custo-benefício são as suas prioridades, o M3 Air destaca-se em relação à antiga série A e aos iPads de gama básica.

Facilidade de utilização

Podes desembalar, iniciar sessão, começar a desenhar ou jogar em poucos minutos. O ecrã Liquid Retina de 11 polegadas oferece cores vivas e uma excelente capacidade de resposta, e o peso mantém-se abaixo de uma libra. A leveza e a conveniência são uma vantagem para a utilização portátil. Suporta as funcionalidades de hover usar o Apple Pencil e integra-se na perfeição com o Magic Keyboard.

O design e a durabilidade parecem ter sido cuidadosamente pensados, com materiais ecológicos e melhorias da Apple Intelligence. Uma combinação perfeita para produtividade e entretenimento.

Why we chose it O chip M3 proporciona ganhos significativos em termos de velocidade e gráficos pelo mesmo preço que o M1 Air

O ray tracing e o mesh shading por hardware melhoram as aplicações visuais criativas

Recém-descontado, o que o torna uma escolha de tablet com excelente relação qualidade/preço

Perfeito para criativos, estudantes e qualquer pessoa que queira potência sem o preço da versão Pro

Veredicto final: Em 2026, o iPad Air de 11 polegadas (M3) lidera a categoria de relação qualidade/preço. Com tecnologia de chip mais recente, funcionalidades inteligentes de IA e melhores ofertas, satisfaz com facilidade e estilo tanto as necessidades de produtividade como as de jogos.

O que dizem os utilizadores?

CreativeCoder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Switched from an M1 Air and the M3 feels noticeably faster in Blender and games. Plus, those discounts made it feel like a steal.

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Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Chipset A17 Pro Ecrã Ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas (IPS) Resolução máxima e taxa de atualização 2266 x 1488 píxeis a 326 ppi, 60 Hz RAM 8 GB Armazenamento 128 GB / 256 GB / 512 GB Capacidade da bateria 19,3 Wh Cores disponíveis Cinza Espacial / Azul / Roxo / Starlight Câmara frontal 12 MP Câmara traseira 12 MP

O iPad Mini (A17 Pro) conquista o título de «Melhor iPad Portátil» ao2026 oferecer um desempenho surpreendentemente forte e uma conveniência inigualável num corpo compacto.

Desempenho

Apesar do seu tamanho reduzido, o chip A17 Pro oferece um desempenho sólido, capaz de lidar com jogos com gráficos exigentes e tarefas criativas com facilidade, mantendo-se, ao mesmo tempo, energeticamente eficiente. Quando combinado com o novo sistema de janelas do iPadOS 26, proporciona uma experiência de multitarefa, embora as limitações do ecrã façam com que as janelas múltiplas possam parecer pequenas. Ainda assim, a navegação centrada no toque torna-o ideal para tarefas rápidas e utilização com uma só mão.

Avaliação do valor

Embora ainda não tenham surgido novos descontos, a sua combinação de portabilidade, conveniência, potência e longevidade (reforçada pelas robustas atualizações de software da Apple até 2025) torna-o um investimento que vale a pena.

Posição no mercado

Este modelo está numa classe à parte. Os iPads maiores oferecem mais espaço no ecrã; os concorrentes Android compactos não conseguem igualar a potência do A17 Pro nem o requinte do ecossistema iOS. É feito à medida para jogadores que valorizam a facilidade de utilização e a portabilidade, mesmo que isso implique sacrificar algum espaço no ecrã.

Usabilidade

É possível iniciar jogos, aplicações, trabalho ou sessões de desenho em segundos. Cabe numa mão e funciona tanto como um caderno de desenho portátil como um comando para noites de cinema em família. O ecrã minúsculo limita, de facto, as experiências em ecrã dividido e o conforto da interface do utilizador, mas ganha-se em autonomia da bateria e facilidade de transporte. É o único iPad que, para muitos utilizadores, vive regularmente no bolso do casaco.

Why we chose it Desempenho de topo do A17 Pro no iPad com o formato mais compacto

iPadOS 26 e suporte contínuo ao software

Ideal para jogos portáteis, viagens e fluxos de trabalho minimalistas

Combinação única de potência, autonomia, portabilidade e o requinte da interface da Apple

Veredicto final: O iPad Mini (A17 Pro) continua a ser o tablet compacto de eleição. Oferece potência onde é necessária e conveniência onde não é. Este iPad é a escolha perfeita para quem procura portabilidade sem comprometer o desempenho.

O que dizem os utilizadores?

OnTheGoGamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I take this mini everywhere—flights, commutes, even on hikes. It runs everything I play at great FPS and fits in my jacket pocket.

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O melhor iPad para jogadores: o que procurar num iPad para jogos?

Nem todos os produtos da Apple são iguais. Alguns iPads mais básicos foram concebidos para, no máximo, lidar com atividades do dia-a-dia, tarefas criativas comuns e jogos casuais, enquanto outros conseguem fazer tudo isso e, além disso, rodar com facilidade muitos dos jogos que lhes apresentares.

Agora, como é que se distingue exatamente um iPad decente de um iPad de alto desempenho para jogos? É simples. Quando se trata de qualquer tipo de tecnologia, tudo se resume às especificações dos componentes.

E aqui, vou mostrar-te todas as especificações que deves procurar num iPad, para que, enquanto jogador, obtenhas o melhor retorno pelo teu investimento:

1. Processador (chip)

O processador do teu iPad é o componente mais importante a ter em conta, pois determina a fluidez com que os teus jogos funcionam e a eficiência com que ele lida com outras tarefas, como a edição de vídeo ou a navegação em várias aplicações ao mesmo tempo.

No que diz respeito aos dispositivos da Apple em geral, existem dois tipos de CPUs móveis (também conhecidas como chip ou chipset) que deve ter em conta:

Os chips da série A da Apple são concebidos principalmente para dispositivos mais pequenos, como iPhones, iPads e iPod Touch.

Os chips da série M da Apple são, em geral, mais potentes e são frequentemente instalados nos MacBooks.

No entanto, como se pode ver na minha lista, alguns iPads vêm agora equipados com chips da série M, o que os torna a melhor opção para jogos, com um desempenho comparável até mesmo ao dos MacBooks topo de gama.

Isto não significa, no entanto, que os iPads com processadores da série A estejam obsoletos, pois, além de continuarem a rodar jogos modernos com facilidade, são também excelentes opções económicas a de gama média que oferecem uma excelente relação qualidade/preço.

Para todos os tablets de jogos em geral (não apenas iPads), o melhor processador para jogos neste momento é o chipset Apple M4, que está instalado no iPad Pro de 11 polegadas (M4) e no iPad Pro de 13 polegadas (M4) — ambos incluídos na minha lista. É provável que esta situação se mantenha até ao final deste ano, quando for lançado o chipset de próxima geração da Apple.

2. Ecrã

A viabilidade de fatores relacionados com o ecrã, tais como o tamanho, a resolução máxima, o PPI (pixels por polegada) e a taxa de atualização, resume-se, na maior parte das vezes, a uma questão de preferência pessoal. No entanto, pessoalmente, recomendaria um iPad com uma taxa de atualização de 120 Hz, especialmente se estiver disposto a pagar um pouco mais por imagens mais suaves do que manteiga ao jogar ou ver vídeos.

Por outro lado, se estás preocupado com a qualidade de imagem de um iPad devido às resoluções máximas e ao PPI – não te preocupes. Afinal, é um produto da Apple. Os iPads modernos vêm equipados com ecrãs OLED ou IPS de alta qualidade, que proporcionam uma fidelidade visual extraordinária.

Quanto ao tamanho do ecrã, diria que 11 polegadas é o tamanho ideal para um iPad, mas, mais uma vez, tudo se resume à sua preferência. Um iPad com um ecrã de 8 polegadas, por exemplo, pode ser melhor para quem costuma viajar muito, uma vez que ocupa menos espaço, para não falar de que é mais fácil de segurar durante longas sessões de jogos.

3. RAM e Armazenamento

A RAM é outro componente crucial para os iPads, tal como acontece com qualquer outro dispositivo eletrónico. A tua RAM (ou seja, a memória) influencia as capacidades multitarefa do teu iPad. Quanto mais RAM tiveres, mais aplicações poderás executar simultaneamente sem atrasos ou bloqueios.

Recomendo adquirir um iPad com, pelo menos, 8 GB de RAM, para que raramente encontre problemas enquanto joga. Para iPads mais económicos, 4 GB de RAM devem ser suficientes, desde que se limite a definições baixas a médias para jogos que exigem mais memória.

Quanto ao armazenamento do teu iPad, uma memória interna de 64 GB deve ser o mínimo indispensável, uma vez que os iPads não vêm com uma ranhura dedicada para cartões SD, o que limita a sua capacidade de expansão. Idealmente, o teu iPad deveria ter 128 GB de armazenamento interno, para que tenhas espaço de sobra não só para os teus jogos, mas também para as tuas fotografias, vídeos e outras aplicações não relacionadas com jogos.

4. Autonomia da bateria e conectividade

A autonomia da bateria determina quanto tempo poderá jogar antes de ter de recarregar, por isso deve sempre estar atento a esta especificação em particular. A maioria dos iPads é geralmente anunciada como tendo uma autonomia de, pelo menos, 10 horas, mas tenha em conta que isso normalmente não tem em consideração sessões de jogo prolongadas.

A forma mais fácil de saber se um iPad tem uma bateria de longa duração ou não é verificar os seus Wh, que correspondem à quantidade total de energia que a bateria consegue armazenar. Por exemplo, um iPad de 30 Wh irá quase sempre superar um iPad de 19 Wh em termos de autonomia da bateria, mas isto também pode ser afetado por fatores como os tipos de ecrã e a gestão do calor, por isso tenha cuidado.

No que diz respeito à conectividade, certifica-te apenas de que o teu iPad é compatível com o Wi-Fi 6E e com ligações de dados móveis 5G, pois especificações fantásticas não terão grande importância se estiveres a jogar um jogo online com uma velocidade de Internet abaixo do ideal.

5. Áudio e acessórios

Se queres realmente explorar ao máximo o potencial do teu iPad para jogos, recomendo vivamente os iPads compatíveis com uma variedade de acessórios de jogos, tais como comandos Bluetooth e Magic Keyboards. Afinal, jogar no ecrã tátil pode ser suficiente, mas alguns jogos são simplesmente melhores quando jogados com periféricos de jogos, como os jogos FPS ou outros títulos competitivos.

Numa nota relacionada, sugiro também adquirir iPads que suportem áudio de alta qualidade para uma maior imersão enquanto jogas, quer com os altifalantes, quer com os AirPods ligados. No entanto, isto não deverá ser um grande problema, uma vez que quase todos os iPads atuais suportam o Lossless Audio Codec (ALAC) da Apple, que é fantástico para áudio de alta fidelidade.

6. Sistema operativo e preparação para o futuro

Todos os iPads lançados após 2019 vêm com o iPadOS, que está tão bem otimizado para jogos quanto para todo o tipo de atividades de criação de conteúdo. A Apple é conhecida pelas atualizações frequentes e pelo suporte prolongado ao sistema operativo, pelo que estará praticamente garantido em termos de preparação para o futuro se comprar qualquer iPad com este sistema operativo.

O iPadOS também dispõe de uma biblioteca considerável de jogos disponíveis para download na App Store e de outras excelentes funcionalidades de jogos, como o «Modo de Jogo», que melhora o desempenho nos jogos, e o Apple Arcade, um serviço de subscrição exclusivo da Apple onde pode encontrar imensos jogos divertidos para jogar – online ou offline.

Perguntas frequentes