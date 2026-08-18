Os 7 melhores tablets para o Roblox em 2026

Encontrar o melhor tablet para o Roblox não é tão simples como escolher a opção mais barata. O Roblox funciona na PlayStation, Xbox, Windows, Mac, Android e iPadOS, mas nem todos os tablets o executam sem problemas. É necessário um processador rápido, um chip gráfico robusto, memória RAM suficiente e espaço de armazenamento para atualizações constantes.

Testei 7 tablets para ver como se comportavam com o Roblox, verificando a velocidade, a fluidez da jogabilidade, os tempos de carregamento e a autonomia da bateria. Este guia abrange opções para todos os orçamentos, incluindo modelos acessíveis para crianças e tablets de alto desempenho para jogadores mais exigentes.

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As nossas melhores escolhas para tablets Roblox

Existem muitos tablets capazes de rodar o Roblox, mas alguns destacam-se verdadeiramente dos restantes. Escolhemos estes com base na fluidez com que rodam o jogo, na velocidade de carregamento, na qualidade gráfica, na autonomia da bateria e na relação qualidade/preço global.

Cada um foi testado para verificar como lida com as atualizações mais recentes do Roblox, mesmo durante momentos intensos e repletos de ação. Quer estejas à procura de uma opção económica ou de um dispositivo topo de gama, estes tablets proporcionar-te-ão uma experiência divertida e sem atrasos no Roblox.

Lenovo Tab Plus – excelente se quiseres jogar Roblox, ver filmes, ouvir música em streaming ou realizar várias tarefas em simultâneo entre aplicações. A sério, este tablet é ótimo para tantas coisas. Além disso, a nova versão tem mais memória e é mais rápida, pelo que o Roblox funciona agora de forma ainda mais fluida. Amazon Fire HD 10 (13.ª geração) – o melhor tablet económico para o Roblox, agora 25% mais rápido do que o seu antecessor. Um desempenho sólido no Roblox, uma bateria com 13 horas de autonomia e vidro de aluminosilicato resistente tornam-no uma escolha inteligente sem gastar muito. Apple iPad Mini (A17 Pro) – se vais apostar tudo num tablet, mais vale optar por um iPad, especialmente com o chip A17 Pro.

Embora estes sejam os melhores da sua classe, há muito mais para além destas breves descrições!

Análises dos 7 melhores tablets para o Roblox

Esta lista dos 7 melhores tablets para o Roblox resume-se a alguns fatores: orçamento, especificações, ecrã/áudio e autonomia da bateria.

Podem parecer bastante óbvias, mas essas são, na verdade, as únicas considerações importantes que precisa ter em conta ao escolher um tablet para o Roblox. Todos estes tablets oferecem um excelente desempenho em relação ao seu preço, dispõem de amplas capacidades de áudio e vídeo e têm uma boa autonomia da bateria. Há também opções para todos os gostos, quer estejas à procura de um tablet topo de gama ou precises de um que não seja demasiado caro.

1. Lenovo Tab Plus [Melhor tablet geral para o Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador MediaTek Dimensity 9000 Sistema operativo Android 12L ou posterior GPU Mali-G57 MC2 RAM 8 GB Capacidade de armazenamento 256 GB integrados, até 1 TB de armazenamento expansível Capacidade da bateria 8600 mAh Resolução 11,5 polegadas/2000 x 1200 Peso 1,43 libras/0,65 kg

Comecemos pelas especificações. O Lenovo Tab Plus é um dos melhores tablets para o Roblox, pois possui excelentes funcionalidades e não custa muito. Está equipado com um MediaTek Dimensity 9000 concebido para jogos, pelo que consegue lidar com ação rápida e gráficos detalhados sem abrandar.

Com 8 GB de RAM, o tablet consegue executar várias aplicações e jogos em simultâneo sem atrasos nem bloqueios, mesmo durante os momentos mais movimentados no Roblox. Os 256 GB de armazenamento oferecem-te espaço mais do que suficiente para guardares atualizações do Roblox e outros jogos, para que não fiques sem espaço.

Se precisares de mais espaço, podes sempre adicionar um cartão SD para armazenar mais jogos e ficheiros facilmente. Todas estas funcionalidades trabalham em conjunto para te proporcionar uma experiência de Roblox fluida e divertida enquanto exploras, constróis ou lutas.

Embora este tablet proporcione uma experiência de jogo incrível, é no áudio e no ecrã que ele realmente se destaca. Os 8 altifalantes JBL produzem um som nítido e rico que torna os jogos e os vídeos mais envolventes. O ecrã é brilhante e nítido, exibindo cores vibrantes que dão vida aos mundos do Roblox.

Tudo isto é complementado por uma autonomia da bateria surpreendentemente longa, para que possas jogar durante horas sem precisares de recarregar. Além disso, o suporte integrado ajuda-te a posicionar o tablet num ângulo confortável para jogar ou ver conteúdos, e também equilibra o peso extra dos altifalantes, tornando-o mais fácil de segurar ou utilizar sobre uma mesa.

Prós Contras ✅ Especificações equilibradas a um preço



razoável ✅ Excelente desempenho de áudio apoiado por 8 altifalantes



JBL ✅ Autonomia



da bateria muito longa ✅ O suporte integrado é superprático



✅ Inclui atualizações de segurança até 2028 ❌ A saliência dos altifalantes torna este modelo um pouco volumoso



















Veredicto final: O Lenovo Tab Plus é um excelente tablet para a sua gama de preços. Quer seja para jogar Roblox, outros jogos online ou para consumir conteúdos multimédia, este tablet não vai desiludir!

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2. Amazon Fire HD 10 (13.ª geração) [O melhor tablet económico para o Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador MediaTek MT8186A (Octa-Core: 2x Cortex-A76 a 2,05 GHz, 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz) Sistema operativo Fire OS 8 GPU ARM Mali-G52 MC2 a 1 GHz RAM 3 GB Capacidade de armazenamento 32/64 GB integrados, até 1 TB de armazenamento expansível Capacidade da bateria ~6500 mAh (autonomia de 13 horas) Resolução 10,1''/1920 x 1200 Peso 0,96 lbs/0,434 kg

O Amazon Fire HD 10 (13.ª geração) é o melhor tablet económico para o Roblox – é 25% mais rápido do que o seu antecessor e vais notar a diferença. Os tempos de carregamento são mais curtos e a jogabilidade mantém-se estável mesmo em mundos mais movimentados. O chip MT8186A combina dois núcleos Cortex-A76 mais rápidos com seis núcleos A55 eficientes, o que lhe confere uma vantagem significativa em relação aos tablets económicos mais antigos para a utilização diária em jogos.

Com 3 GB de RAM, roda o Roblox sem problemas na maioria das experiências. Não permite utilizar as definições gráficas mais elevadas, mas para mundos do Roblox casuais e de complexidade média, tem um bom desempenho. O armazenamento começa nos 32 GB e pode ser expandido até 1 TB através de um cartão microSD, pelo que ficar sem espaço não é uma preocupação real.

O ecrã Full HD de 10,1 polegadas é suficientemente brilhante e nítido para que o Roblox tenha um bom aspeto, e os altifalantes estéreo duplos com uma tomada de 3,5 mm significam que não estás obrigado a usar auscultadores. Se procura o melhor tablet para o Roblox com um orçamento apertado, o vidro de aluminosilicato é também considerado 2,7 vezes mais resistente do que os tablets económicos da geração anterior – uma verdadeira vantagem para um dispositivo que provavelmente irá sofrer alguns impactos.

É possível jogar Roblox nos tablets Amazon Fire?

Sim, mas há um senão. Os tablets Fire funcionam com o Fire OS, e não com o Android padrão, pelo que a Google Play Store não vem pré-instalada. Terá de fazer a instalação manual ou utilizar uma loja de terceiros, como a Aptoide, para obter o Roblox. Uma vez instalado, funciona sem problemas no Fire HD 10. Os tempos de carregamento podem ser ligeiramente mais longos do que em tablets Android padrão, mas a jogabilidade mantém-se estável na maioria das experiências.

A autonomia da bateria de 13 horas é verdadeiramente sólida para um tablet económico, e a construção leve, com menos de 1 lb, facilita a sua utilização durante sessões prolongadas. Basta manter as expectativas realistas – trata-se de um dispositivo económico, e os jogos do Roblox mais pesados ou com gráficos mais complexos terão um melhor desempenho num modelo de gama superior.

Prós Contras ✅ Muito acessível



✅ 25% mais rápido do que a geração



anterior ✅ Autonomia



de 13 horas ✅ Ecrã



resistente em vidro de aluminosilicato ✅ Armazenamento expansível até 1 TB ❌ Os 3 GB de RAM limitam os jogos



mais exigentes ❌ Sem Google Play pré-instalado



❌ Anúncios no ecrã de bloqueio, a menos que sejam removidos



Veredicto final: O Fire HD 10 de 13.ª geração é a melhor opção económica para o Roblox. O processador mais rápido, a bateria de longa duração e a construção resistente tornam-no uma compra inteligente para jogadores ocasionais que não querem gastar muito.

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3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [O melhor tablet portátil para o Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador CPU hexa-core da Apple Sistema operativo iPad OS 18 GPU GPU de 5 núcleos da Apple RAM 8 GB Capacidade de armazenamento 128/256/512 GB, dependendo do modelo Capacidade da bateria 5078 mAh Resolução 8,3 polegadas/2266 x 1488 Peso 0,65 lbs/0,29 kg (ligeiramente mais nos modelos com Wi-Fi + Cellular)

Não é de todo surpreendente que os iPads da Apple sejam uma das referências não só no que diz respeito aos melhores tablets para o Roblox, mas também aos tablets topo de gama.

O iPad Mini com o chip A17 Pro oferece um excelente desempenho num formato compacto. A sua CPU de 6 núcleos e a sua GPU de 5 núcleos conseguem rodar a maioria dos jogos para dispositivos móveis com fluidez, incluindo títulos mais exigentes, para que possa desfrutar de taxas de fotogramas consistentes sem lentidões. Com 8 GB de RAM, a multitarefa, como alternar entre um jogo e uma aplicação de chat, é rápida e responsiva.

O ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas apresenta imagens impressionantes e cores vivas, o que ajuda a tornar os jogos mais detalhados e envolventes. As colunas estéreo em cada canto proporcionam um som equilibrado, facilitando a audição dos efeitos e diálogos do jogo sem auscultadores. A Apple também adicionou software para reduzir o «jelly scrolling», o que ajuda a manter as cenas em movimento rápido mais suaves ao ler texto ou ao percorrer os mapas dos jogos.

O seu tamanho reduzido torna-o fácil de transportar, pelo que pode levar os seus jogos para qualquer lado, seja para uma partida rápida num café ou para uma longa sessão durante uma viagem. Apesar de tudo isto, o Apple iPad Mini A17 Pro não é nem grande nem pesado. Com apenas 0,65 lbs, este tablet é uma das melhores opções quando se trata de jogos potentes em viagem.

Prós Contras ✅ Especificações



incrivelmente robustas ✅ Pequeno, leve e muito portátil



✅ Excelente capacidade



de armazenamento interno ✅ Ecrã Liquid Retina visualmente deslumbrante com ajustes para a funcionalidade



«jelly scrolling» ✅ Inclui a Apple Intelligence ❌ Exagero se o vais usar apenas para jogar Roblox



















Veredicto final: Se queres um iPad topo de gama para jogos, o Apple iPad Mini A17 é uma excelente escolha. O seu chip A17 Pro executa com fluidez até os jogos mais exigentes, e o ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas com altifalantes estéreo proporciona imagens nítidas e som cristalino.

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4. Google Pixel Tablet [O melhor tablet com maior autonomia para o Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador Google Tensor G2 (Octa-core: 2x 2,85 GHz Cortex-X1, 2x 2,35 GHz Cortex-A76, 4x 1,80 GHz Cortex-A55) Sistema operativo Android 13 (atualizável para Android 16) GPU Mali-G710 MP7 RAM 8 GB Capacidade de armazenamento 128/256 GB, dependendo do modelo Capacidade da bateria 7020 mAh (~27 Wh) Resolução 10,95''/2560 x 1600 Peso 1,09 lbs/0,493 kg

A Google não se limitou a assistir ao crescimento do mercado móvel – entrou em força com os telemóveis Pixel e, mais tarde, com o Google Pixel Tablet. Não é um portátil para jogos nem tão inovador como os iPads da Apple, mas é uma escolha sólida como o melhor tablet para o Roblox, para jogos casuais e otimizados para dispositivos móveis, especialmente se a autonomia da bateria for a sua prioridade.

Equipado com o chip Tensor G2, 8 GB de RAM e a GPU Mali-G710 MP7, mantém o Roblox a funcionar a uma taxa constante de 50–60 FPS, mesmo em mundos moderadamente exigentes. O ecrã de 10,95" com resolução de 2560×1600 é nítido e brilhante, fazendo com que tudo, desde os mundos coloridos do Roblox até ao YouTube, tenha um aspeto fantástico entre as sessões.

A autonomia da bateria é uma das principais razões pelas quais este dispositivo integra a nossa lista dos melhores tablets para o Roblox. A bateria de 7020 mAh dura até 10–12 horas em jogos mais leves, como o Roblox, e cerca de 7–8 horas em jogos mais exigentes. As definições de bateria adaptativa do Google ajudam a tirar o máximo partido dela, tornando-o ideal para longas sessões de jogo sem ter de andar à procura de uma tomada.

A base de carregamento com altifalantes opcional — vendida separadamente — melhora significativamente o áudio, transformando o Pixel Tablet num centro multimédia capaz quando não estás a jogar. Sem a base, os altifalantes integrados são decentes, mas não excecionais. O ecrã está fixado a 60 Hz, o que é adequado para o Roblox, mas pode parecer lento se estiver habituado a ecrãs com taxas de atualização mais elevadas.

O Android 13 de fábrica, com suporte a atualizações até ao Android 16, além de 5 anos de atualizações de segurança, significa que este tablet se manterá relevante e seguro durante muitos anos.

Prós Contras ✅ Bateria



resistente e de longa duração ✅ Armazenamento



interno generoso ✅ Vem com o Gemini



✅ Ecrã



nítido de 2560×1600 ✅ 5 anos de atualizações de segurança ❌ Taxa



de atualização de apenas 60 Hz ❌ Base vendida separadamente



❌ Mais pesado do que alguns concorrentes

Veredicto final: Se o teu orçamento o permitir, o Google Pixel Tablet é o melhor tablet para o Roblox em sessões prolongadas – uma excelente bateria, um ecrã nítido e um Android sem complicações tornam-no uma escolha completa.

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5. Lenovo Idea Tab Pro [O melhor tablet para o Roblox para sessões prolongadas de jogos]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador MediaTek Dimensity 8300 (Octa-Core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,2 GHz, 4x Cortex-A510 a 2,0 GHz) Sistema operativo Android 14 (atualizável para Android 16) GPU ARM Mali-G615 MC6 RAM 8 GB LPDDR5X Capacidade de armazenamento 128 GB UFS 4.0, até 1 TB de armazenamento expansível Capacidade da bateria 10 200 mAh Resolução 12,7''/2944 x 1840 (3K) Peso 1,37 lbs/0,620 kg

Se procura o melhor tablet para o Roblox, para sessões de jogo longas e ininterruptas, o Lenovo Idea Tab Pro é uma opção a ter em conta. A bateria de 10 200 mAh, combinada com o carregamento rápido de 45 W, permite-lhe jogar durante horas sem se preocupar com a barra de bateria – e, quando precisar de recarregar, o carregamento é rápido.

O chip MediaTek Dimensity 8300 representa um avanço em relação ao antigo Dimensity 7050 do modelo anterior, fabricado com um processo de 4 nm e com uma pontuação superior a 1 400 000 pontos no AnTuTu v10. Executa o Roblox sem qualquer esforço e tem capacidade para jogos muito mais exigentes. A GPU Mali-G615 MC6 mantém as taxas de fotogramas estáveis mesmo em mundos do Roblox movimentados e repletos de ação, o que demonstra que consegue lidar com jogos mais exigentes para além do Roblox.

O ecrã 3K de 12,7 polegadas a 144 Hz é um dos mais nítidos e fluidos desta lista – a resolução de 2944 x 1840 faz com que os mundos do Roblox pareçam nítidos e detalhados, e a taxa de atualização de 144 Hz significa que a navegação e os movimentos são extremamente suaves. Os quatro altifalantes JBL com Dolby Atmos completam a experiência multimédia com um som verdadeiramente impressionante para um tablet.

O Google Gemini vem integrado, e a Tab Pen Plus e a capa Folio incluídas acrescentam valor real logo ao sair da caixa – sem necessidade de compras adicionais. O Wi-Fi 6E mantém as sessões online do Roblox estáveis e rápidas.

A única verdadeira ressalva: com 1,37 lbs, é um dos tablets mais pesados desta lista, pelo que sessões prolongadas com o dispositivo na mão podem tornar-se cansativas. Apoiá-lo com a capa tipo folio incluída resolve em grande parte esse problema.

Prós Contras ✅ Bateria enorme de 10 200 mAh com carregamento



rápido de 45 W ✅ Ecrã 3K a 144 Hz – o ecrã mais nítido desta lista



✅ Dimensity 8300 – potente chip



de 4 nm ✅ Caneta e capa tipo folio incluídas na embalagem



✅ Quatro altifalantes JBL com Dolby Atmos ❌ Mais pesado do que a maioria dos tablets desta lista



❌ Limite de 60 fps em algumas experiências do Roblox

Veredicto final: O Lenovo Idea Tab Pro é o melhor tablet para o Roblox se gostas de sessões maratonianas. Uma bateria monstruosa, um ecrã 3K a 144 Hz deslumbrante e um chip potente tornam-no uma das escolhas mais completas desta lista.

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6. Samsung Galaxy Tab A9+ [O melhor tablet de gama média para o Roblox]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador Octa-core (2x Kryo 660 Gold@2.2GHz, 6x Kryo 660 Silver@1.8GHz) Sistema operativo Android 13 (atualizável para a versão 14), One UI 6.1 GPU Adreno 619 RAM 4 GB/8 GB Capacidade de armazenamento 64 GB-128 GB, armazenamento expansível até 1 TB Capacidade da bateria 7040 mAh Resolução 11 polegadas / 1920 x 1200 Peso 1,32 lbs/0,6 kg

O Galaxy Tab A9+ situa-se na gama média de preço acessível. É mais potente do que os tablets básicos mais baratos, mantendo-se, no entanto, com uma excelente relação qualidade/preço. Oferece um desempenho fluido para tarefas do dia a dia, streaming e jogos ligeiros, sem um preço elevado.

Apesar do seu custo relativamente baixo, este tablet supera largamente as expectativas para a sua gama de preço. Os processadores Kryo conferem ao Galaxy A9+ uma vantagem pequena, mas percetível, nos jogos, e a possibilidade de escolher entre 4 ou 8 GB de RAM é bem-vinda. Note-se que alguns utilizadores referiram que a versão de 4 GB apresenta um atraso mais notável do que a de 8 GB – por isso, opte pela versão de 8 GB se pretender investir apenas uma vez num tablet.

Este tablet tem um excelente desempenho nos jogos, mas também é fantástico no que diz respeito a multimédia ou à leitura. Tem um ecrã surpreendentemente vibrante – não é de primeira classe, mas para um tablet nesta gama de preços, é excelente. Os quatro altifalantes Dolby Atmos completam a experiência multimédia com um som rico e envolvente e, por fim, os 128 GB de espaço de armazenamento significam que podes encher este tablet com imensos filmes, música e livros para ler!

Prós Contras ✅ Desempenho soberbo para o



seu preço ✅ Ecrã fantástico com gráficos



incríveis ✅ Som



muito rico ✅ Disponível em variantes



de 4/8 GB de RAM e 64/128 GB de armazenamento ✅ Mais espaço de armazenamento através de microSD ❌ O ecrã pode ser um pouco pequeno para jogadores

















mais exigentes

Veredicto final: Quer estejas à procura de um bom tablet para jogos ou de um tablet multimédia decente, o Galaxy Tab A9+ da Samsung é um fantástico aparelho versátil.

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7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [O melhor tablet para crianças para jogar Roblox]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Processador Octa-Core (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) Sistema operativo Fire OS GPU Não especificada, mas provavelmente Mali-G52 MP2 RAM 3 GB Capacidade de armazenamento 32 GB integrados, até 1 TB de armazenamento expansível Capacidade da bateria Não especificada, mas provavelmente 6500 mAh Resolução 10,1 polegadas/1920 x 1200 Peso 1,45 libras/0,66 kg

Por fim, chegamos a este fantástico tablet para jogos, concebido especialmente para crianças. Se o nome lhe parecer familiar, não é imaginação sua – trata-se praticamente do mesmo tablet que o Amazon Fire HD 10 de 13.ª geração, que ocupa o segundo lugar nesta lista.

Este tablet Amazon Fire é praticamente idêntico ao Fire HD 10, pelo que oferece a mesma velocidade e um desempenho fluido. Dispõe de 32 GB de armazenamento para jogos, vídeos e aplicações escolares, e é possível expandir a capacidade com um cartão microSD. O ecrã e os gráficos são fluidos e coloridos, tornando-o ideal tanto para aprender como para brincar, e a bateria deve aguentar viagens longas sem ficar sem carga.

Ao contrário do Fire HD 10, porém, este é um tablet de jogos destinado às crianças e, como tal, inclui algumas funcionalidades adicionais importantes. A primeira delas é uma capa elegante e resistente que protege o tablet. Em seguida, vêm os controlos parentais, que permitem um acompanhamento fácil, mesmo para pais sem conhecimentos técnicos. Em terceiro lugar, estão as subscrições; por predefinição, o Amazon Fire HD 10 Kids vem com uma subscrição de um ano do Amazon Kids+ para jogos, livros e vídeos adequados para crianças. Por último, mas não menos importante, está a garantia de substituição total de 2 anos, o que diz muito sobre a confiança da Amazon neste tablet para jogos!

Prós Contras ✅ Tão bom quanto o Amazon Fire HD 10



original ✅ Vem com uma subscrição pré-carregada de um ano do Amazon Kids+



✅ Controlos parentais pré-instalados



✅ Capa



protetora elegante e resistente ✅ Possui uma garantia de substituição total de 2 anos ❌ É fácil confundi-lo com a versão para crianças dos 3 aos 7 anos; certifique-se de que escolhe o modelo certo!





















Veredicto final: Se procura um tablet para uma criança jogar Roblox, o Fire HD 10 Kids Pro da Amazon é claramente a melhor escolha, tanto para adultos como para crianças.

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É possível jogar Roblox num tablet? Requisitos de sistema explicados

Sim, a maioria dos tablets modernos consegue executar o Roblox sem problemas. No entanto, os tablets mais antigos ou de gama baixa podem ter dificuldades de desempenho se não cumprirem as especificações mínimas.

Requisitos do sistema:

Componente Requisito mínimo Recomendado Processador 1,6 GHz+ 2,0 GHz ou superior, octa-core RAM 1 GB 4 GB+ Armazenamento 500 MB-1 GB (com cache) Dispositivo de 32 GB; 64 GB+ é o ideal Sistema operativo Android 8.0+ / iOS 13+ Android 13+ / iOS 15+ Gráficos OpenGL ES 3.0 (Android) / Integrada GPU otimizada para jogos Internet 4-8 Mb/s Recomenda-se Wi-Fi

Os tablets Android necessitam do Android 8.0 ou mais recente, com suporte para OpenGL ES 3.0. Os tablets Fire funcionam, mas requerem a instalação da Google Play Store. A maioria dos tablets a partir de 2019 cumpre estes requisitos.

Os tablets iOS requerem, no mínimo, o iOS 13 ou o iPadOS 13. Os dispositivos compatíveis incluem o iPad Air 2, o iPad mini 4, o iPad (5.ª geração) e modelos mais recentes. Modelos mais antigos , como o iPad 3 ou 4 , não executam o Roblox.

Os tablets com chips Tegra 2 ou processadores mais antigos que o ARMv7 não conseguem executar o Roblox de todo. Os dispositivos com menos de 2 GB de RAM apresentarão um atraso significativo ou irão bloquear durante o jogo, por isso verifique as especificações do seu tablet antes de fazer o download.

Guia de compra do Roblox para tablets

Embora a seleção de tablets para jogos acima ofereça muitas opções excelentes, talvez queiras também fazer a tua própria pesquisa. Nesse caso, eis o que precisas de saber para escolheres o melhor tablet para jogos para o Roblox!

1. Desempenho da CPU e da GPU

Quer se trate do Roblox, de jogos online ou de jogos offline exigentes, uma boa experiência de jogo requer tanto uma CPU como uma GPU potentes.

A CPU é o «cérebro» do tablet que processa os dados. Os fatores-chave incluem o modelo do processador (ARM Cortex, Snapdragon ou série A/M da Apple), o número de núcleos (hexa-core, octa-core) e a velocidade de clock, medida em gigahertz (GHz). O Roblox requer, no mínimo, 1,6 GHz; uma velocidade que a maioria dos tablets modernos atinge facilmente. Velocidades de clock mais elevadas significam melhor desempenho, mas esgotam a bateria mais rapidamente.

A GPU é responsável pela renderização gráfica. GPUs mais potentes proporcionam uma jogabilidade mais fluida com menos atrasos. Embora o Roblox não seja exigente em termos gráficos, uma GPU melhor ajuda se pretender jogar outros jogos mais exigentes.

2. Ecrã

Seguem-se os aspetos visuais. Há duas considerações fundamentais aqui: o tamanho do ecrã (e a resolução) e a taxa de atualização.

O tamanho do ecrã refere-se às dimensões físicas do ecrã do tablet, enquanto a resolução se refere à nitidez das imagens no ecrã. Isto depende inteiramente da forma como jogas — quem tem mãos maiores pode preferir um ecrã maior (cerca de 10 polegadas), enquanto os jogadores que procuram melhor qualidade de imagem vão preferir resoluções mais elevadas, como 1920×1200. Tem em conta que resoluções mais elevadas exigem um maior esforço da GPU do tablet.

A taxa de atualização refere-se à frequência com que o ecrã se atualiza para mostrar o que está a acontecer. Para jogos de ritmo mais lento, como o Roblox, 60-90 Hz devem ser mais do que suficientes.

3. RAM e armazenamento

Se o processador é o cérebro do tablet, a RAM é a sua memória de curto prazo. A quantidade de RAM de que um tablet dispõe determina a sua capacidade de manter tarefas na memória, o que significa que jogos como o Roblox terão um desempenho muito melhor e que o tablet poderá gerir várias aplicações em multitarefa sem problemas. O Roblox requer apenas 1 GB de RAM, mas ter mais RAM é sempre melhor.

O armazenamento também é medido em GB. O espaço de armazenamento representa a quantidade de dados que um dispositivo pode guardar. Quanto mais espaço de armazenamento um dispositivo tiver, mais coisas poderá guardar nele. Note que o espaço de armazenamento não afeta diretamente o desempenho!

Quanto espaço de armazenamento é necessário para o Roblox?

O Roblox, por si só, é leve. O download inicial ronda os 220-240 MB no iOS e os 110-170 MB no Android, pelo que se instala rapidamente na maioria dos tablets.

Vais precisar de espaço extra para atualizações, cache e dados do jogo. Preveja um total de 500 MB a 1 GB para que o Roblox possa atualizar-se sem problemas e guardar o teu progresso no jogo sem avisos de falta de espaço.

Para tablets, 32 GB é o mínimo indispensável, mas 64 GB ou mais é muito melhor. Isto dá-te espaço para o Roblox, outros jogos, aplicações e ficheiros multimédia sem teres de estar constantemente a gerir o espaço de armazenamento.

4. Autonomia da bateria e conectividade

A autonomia da bateria é um fator importante para qualquer dispositivo móvel. Verifique tanto a capacidade da bateria (medida em miliamperes-hora, ou mAh) como a potência do cabo de carregamento. Um valor de mAh mais elevado significa que o tablet tem maior capacidade de armazenamento de energia – mas quanto mais exigente for a utilização do tablet, mais rapidamente a bateria se esgotará.

Os cabos, por outro lado, têm uma potência nominal que determina o fluxo de energia do carregador para o tablet. Quanto maior for, melhor, embora, claro, seja sempre mais caro. Recomendo também que opte por carregadores da mesma marca do seu tablet.

A conectividade não é praticamente um problema, uma vez que todos os tablets se podem ligar tanto ao Wi-Fi como ao Bluetooth. Muitos tablets também se podem ligar a redes móveis através de um cartão SIM – se isto for importante para si, verifique com o fabricante.

5. Áudio

A maioria dos tablets tem altifalantes padrão incorporados, pelo que terá sempre som para ver filmes e jogar online. No entanto, alguns tablets, como o Lenovo Tab Plus, vão mais além com os seus altifalantes, que, em alguns casos, podem quase igualar um sistema dedicado.

Ao procurar tablets com áudio excecional, terá de analisar cuidadosamente a quantidade, o tipo e as marcas dos altifalantes incluídos. Tenha em mente que mais altifalantes significam mais peso e tamanho!

6. Portabilidade e durabilidade

Por último, mas não menos importante, há as considerações relativas à portabilidade e durabilidade.

Quanto mais pequeno for um tablet, mais fácil será transportá-lo – mas menor será o ecrã. Certifica-te de que ponderas cuidadosamente qual é o tamanho/resolução de ecrã que consideras aceitável!

A maioria dos tablets é muito resistente, mas os acidentes acontecem. Se estiver preocupado com a possibilidade de deixar cair o seu tablet, pode considerar a compra de capas de proteção para estes dispositivos. Alguns, como o Amazon Fire HD 10 Kids Pro, também vêm com garantias, pelo que talvez queira ter isso em conta.

O meu veredicto geral sobre os melhores tablets para o Roblox

A escolha do melhor tablet para o Roblox depende do orçamento, da autonomia da bateria e da intensidade com que jogas. Aqui está um resumo rápido:

Seja qual for o teu orçamento ou estilo de jogo, há um tablet nesta lista que vai garantir que as tuas sessões no Roblox decorram de forma fluida e sem atrasos.

Perguntas frequentes