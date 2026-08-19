Os 20 melhores jogos de sobrevivência multijogador para jogar em 2026

Se já te aventuraste em alguns dos melhores jogos de sobrevivência multijogador, sabes que são mais do que meros desafios. São aventuras alucinantes em que cada decisão conta. Passei horas a recolher recursos, a construir bases e a tentar não ser derrotado por zombies ou por outros jogadores.

O que torna estes jogos tão viciantes é a combinação de trabalho em equipa com os amigos, a tensão constante e a liberdade de explorar universos imensos. Desde construir o teu abrigo perfeito até lutar em terras hostis ou simplesmente sobreviver mais uma noite, estes 20 jogos mostram que a sobrevivência é difícil, mas muito mais divertida em equipa.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de sobrevivência multijogador

Sabes como há jogos que te prendem logo desde o início e não te largam? É essa a energia que estes cinco jogos transmitem. São o tipo de títulos multijogador que respeitam o teu tempo, desafiam as tuas habilidades e mantêm as coisas imprevisíveis (especialmente quando jogas com amigos). Já testei imensos mundos, mas estes destacam-se pela forma como combinam a criação, a aventura e a emoção de sobreviver:



Ark: Survival Evolved (2017) – Os dinossauros e a sobrevivência já são uma combinação de arrasar, mas se acrescentarmos a construção de bases e tribos online enormes, temos o caos puro na sua melhor forma. Rust (2018) – Provavelmente o jogo mais exigente da lista. Começas sem nada, lutas por recursos e esperas que os próximos jogadores que encontrares não invadam o teu acampamento. É brutal, mas é por isso que é uma lenda no PC. Minecraft (2011) – Continua imbatível no que diz respeito à criatividade. Desde sessões relaxantes em modo cooperativo até desafios com mods, o Minecraft é o espaço de diversão perfeito para construir, criar e explorar em conjunto.

Nada mau para uma lista inicial, certo? Cada um destes jogos apresenta um estilo diferente (dinossauros, zombies ou PvP brutal). E acredita em mim, a lista completa tem ainda mais mundos imperdíveis à tua espera. Continua a percorrer a página, porque os melhores jogos de sobrevivência multijogador não ficam por aqui.

Os 20 melhores jogos de sobrevivência multijogador – Construam, lutem e sobrevivam juntos

Muito bem, aqui está a lista completa: vinte mundos que combinam criação, combate e caos puro quando jogas com os amigos. Alguns apostam no realismo, outros na criatividade desenfreada, mas todos são aventuras multijogador inesquecíveis. Pronto para ver quais os títulos que entraram na lista? Estes são os melhores jogos de sobrevivência multijogador. Quantos destes já jogaste?

1. Ark: Survival Evolved [Melhor jogo de sobrevivência multijogador com tema de dinossauros]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 Criador(es) Studio Wildcard (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 50–500+ horas Pontuação no Metacritic 70

Mergulhar no Ark: Survival Evolved é como acordar no meio de um mundo pré-histórico onde tudo quer matar-te (ou devorar-te). Começas quase nu numa praia, a esforçar-te por recolher madeira, pedra e bagas enquanto os raptores circulam nas proximidades. No momento em que domas o teu primeiro dinossauro ou constróis a tua primeira base fortificada com os amigos, o jogo faz todo o sentido.

A dinâmica principal é simples, mas viciante: recolher recursos, fabricar equipamento, construir e, depois, testar-te tanto contra o ambiente como contra outros jogadores. A ilha é enorme, repleta de biomas que vão desde selvas exuberantes a montanhas nevadas, cada um repleto de ameaças, o que faz com que pareça um dos melhores jogos de mundo aberto.

Pro tip Em alguns dos melhores jogos de sobrevivência, como o Ark, o trabalho em equipa faz toda a diferença; por isso, junta-te a uma tribo logo no início para partilhar recursos, acelerar a progressão e sobreviver em conjunto aos ataques dos dinossauros.

Num momento estás a caçar para te alimentares, no momento seguinte estás a fugir para salvar a vida de um T-Rex. Essa imprevisibilidade constante é o que torna este título uma aventura multijogador tão memorável.

E, sinceramente, é quando estás numa tribo que o jogo brilha mais. É possível jogar sozinho, mas a rotina é brutal. Com um grupo cooperativo, podes dividir tarefas, invadir bases inimigas ou simplesmente divertir-te a montar dinossauros gigantes.

Já vi pessoas a criarem cidades inteiras online, com defesas, cercas e até exércitos domesticados. Os mods também acrescentam uma variedade incrível, desde tecnologia futurista a novos mapas, mantendo o jogo atualizado anos após o lançamento.

Veredicto final: Se procuras um jogo de sobrevivência multijogador que te atire para um mundo imprevisível, cheio de dinossauros, criação de itens e batalhas brutais, este é uma recomendação fácil de aproveitar. É caótico, é selvagem, mas com os amigos certos, é inesquecível.

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2. Rust [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador PvP Hardcore]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Ano de lançamento 2018 (lançamento completo) Criador(es) Facepunch Studios (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Pontuação no Metacritic 69

O Rust coloca-te num mundo onde não tens nada além de uma pedra e uma tocha. Sem tutoriais, sem ajuda. Apenas uma luta pela sobrevivência contra a fome, o frio e, acima de tudo, os outros jogadores. É essa a magia e a loucura do Rust: a maior ameaça nunca é o ambiente, é o tipo que se aproxima sorrateiramente por trás de ti.

Na sua essência, o Rust gira em torno da recolha de recursos e da construção de bases, mas a reviravolta é que nada está a salvo. Todas as estruturas que construíres podem (e provavelmente serão) atacadas. Vais passar horas a construir defesas, a colocar armadilhas e a reforçar muros, apenas para acordares no dia seguinte e descobrires que tudo desapareceu. É duro, mas é isso que torna as vitórias tão gratificantes.

Pro tip Se estás a começar agora, não te apresses a construir uma base enorme logo de início. Começa em pequena escala, mantém-te escondido e esconde o saque em vários locais. No Rust, é melhor ser discreto do que chamativo (bases grandes são basicamente convites a invasões).

Os gráficos são crudos e realistas, com florestas, desertos e montanhas nevadas a servirem de campo de batalha. Podes passar uma hora a recolher madeira e pedra em silêncio e, de repente, um grupo de jogadores embosca-te para te roubar o saque. Essa imprevisibilidade é o que torna o Rust uma aventura multijogador de sobrevivência tão alucinante. E a comunidade? Puro caos. Alguns servidores estão cheios de equipas cooperativas amigáveis a formar aldeias, enquanto outros são Warzones onde a confiança não significa nada.

Veredicto final: O Rust é um dos melhores jogos multijogador se procuras tensão, traição e a emoção de lutar contra os outros por cada pedaço de equipamento. É implacável, mas se tiveres garra (e talvez uma equipa sólida), nenhum jogo parece mais vivo.

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3. Minecraft [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência Criativo]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, Dispositivos Móveis Ano de lançamento 2011 Criador(es) Mojang Studios (desenvolvedora), Xbox Game Studios (editora) Tempo médio de jogo Horas intermináveis Pontuação no Metacritic 93

O Minecraft é um daqueles títulos que dispensa apresentações. É a aventura de sobrevivência em mundo aberto que marcou toda uma geração de jogadores. Começas num mundo composto por blocos, sem nada além das tuas mãos, e a partir daí tudo depende do que conseguires criar. Corta madeira, extrai pedra, cria ferramentas e, de repente, estás a construir um castelo ou a explorar cavernas repletas de perigos.

O que te mantém viciado é a liberdade. Podes jogá-lo como um jogo de construção descontraído, passar horas a recolher recursos e a decorar uma aldeia acolhedora, ou aumentar a dificuldade e ver quanto tempo consegues aguentar contra creepers e esqueletos. O melhor é que o Minecraft se adapta ao teu estado de espírito: pode ser relaxante, tenso ou completamente caótico.

Pro tip Em jogos de sobrevivência como o Minecraft, dominar a primeira noite é crucial. Cria ferramentas rapidamente, constrói um abrigo e ilumina-o para manter os mobs afastados.

E não nos esqueçamos dos mods. Eles transformam o Minecraft em uma variedade quase infinita de outros jogos, desde grandes aventuras de RPG até paisagens de ficção científica que parecem uma sequela completa. Acrescente o facto de ser totalmente online com modo cooperativo fácil e terá um título do qual é basicamente impossível ficar farto. Já perdi a conta de quantas vezes entrei num servidor de sobrevivência com um grupo de amigos e acabei por ficar acordado até muito tarde. Todas estas funcionalidades fazem do Minecraft um dos melhores jogos gratuitos com crossplay que podes desfrutar.



Veredicto final: O Minecraft é a derradeira aventura de sobrevivência multijogador. Seja a criar construções épicas, a combater mobs ou simplesmente a passar tempo num mundo infinito com amigos, continua a ser um dos melhores locais para jogar.

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4. DayZ [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador Realista]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 (lançamento completo) Criador(es) Bohemia Interactive (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 50–200+ horas Pontuação no Metacritic 61

O DayZ não é o tipo de jogo de sobrevivência em que se entra de ânimo leve; é uma experiência que exige paciência e determinação. Acordas num imenso mundo pós-apocalíptico, com fome, doente e completamente desarmado. A partir daí, cabe-te a ti procurar comida, caçar animais, tratar de feridas e evitar ser alvejado assim que fores visto.

O ritmo é lento, mas deliberado, e é isso que cativa. Cada passo parece uma aventura, porque a morte é definitiva e recomeçar é brutal. Os cenários são sombrios, mas detalhados: aldeias abandonadas, florestas densas e cidades em ruínas que irás explorar com cautela, mantendo-te atento às ameaças.

Pro tip Não confies em estranhos demasiado depressa. No DayZ, até um «olá» amigável pode transformar-se numa bala na nuca. Opta pelo modo cooperativo com pessoas que conheças de facto e vais durar muito mais tempo.

Vou ser sincero: a maior parte do teu tempo é passada a tomar decisões difíceis. Arriscas-te a ir à cidade buscar provisões, sabendo que alguém pode estar lá a acampar? Ou ficas na floresta, sobrevivendo com o que conseguires fabricar? Essa tensão constante é o que confere ao DayZ a sua sensação única de pavor e emoção.

Veredicto final: Se queres uma experiência de sobrevivência crua que se assemelhe mais a uma simulação do que a um jogo normal, o DayZ continua a ser inigualável. Sobreviver aqui não é fácil, mas quando tu e o teu grupo finalmente conseguem passar a noite, a sensação é incrível.

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5. Valheim [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência Viking]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 (lançamento em acesso antecipado) Criador(es) Iron Gate Studio (desenvolvedor), Coffee Stain Publishing (editora) Tempo médio de jogo 50–200+ horas Pontuação no Metacritic 85

O Valheim lança-te diretamente para um além-vida viking que parece ser, em partes iguais, uma aventura e um simulador de sobrevivência. Começas no meio de uma floresta misteriosa com pouco mais do que ferramentas básicas e, a partir daí, tens de cortar árvores, caçar, fabricar equipamento e, eventualmente, construir a tua própria casa comunitária. O senão? Cada viagem mais para o interior do mapa revela inimigos mais difíceis e chefes ainda mais mortíferos.

O que faz o Valheim brilhar é a sensação fantástica de jogar com amigos. Jogar sozinho é bom por algum tempo, mas esta é, no fundo, uma experiência cooperativa. Derrotar um troll gigantesco ou navegar por mares tempestuosos num navio viking caseiro tem um impacto totalmente diferente quando estás numa equipa. É por isso que o Valheim se destaca entre os melhores jogos PvE.

Pro tip Avança mais rapidamente ao derrotar os chefes por ordem; cada um desbloqueia novas receitas de criação e equipamento essencial para biomas mais difíceis.

Visualmente, tem aquele aspeto único de low-poly que, de alguma forma, parece simples e épico ao mesmo tempo. E como é totalmente online, podes entrar em servidores partilhados, explorar mundos proceduais enormes e construir cidades vikings inteiras em conjunto. É fácil perceber por que razão este jogo se tornou um sucesso no Reddit: as pessoas identificaram-se verdadeiramente com o seu equilíbrio entre a construção acolhedora de bases e as lutas contra chefes de alto risco.

Veredicto final: Poucos jogos de sobrevivência captam o espírito de aventura como o Valheim. Com o seu cenário inspirado nos vikings, batalhas épicas contra chefes e a liberdade de construir e navegar por mundos vastos com amigos, é uma saga de sobrevivência que se revela verdadeiramente inesquecível no modo cooperativo.

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6. V Rising [O melhor jogo multijogador de sobrevivência com vampiros]



A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2022 (lançamento em acesso antecipado) Criador(es) Stunlock Studios (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 50–150+ horas Pontuação no Metacritic 80

O V Rising coloca-te na pele (ou nas presas) de um vampiro recém-despertado num mundo de fantasia sombria. Em vez de começares como um sobrevivente sem poderes, podes imediatamente recorrer aos poderes do sangue, caçar humanos e, aos poucos, criar o teu próprio império gótico. É uma abordagem refrescante ao género de sobrevivência e dá uma sensação de fluidez desde o início.

A dinâmica de jogo gira em torno da recolha de recursos, da construção de uma fortaleza e do combate contra senhores rivais num ambiente online aberto. O combate assemelha-se mais a um RPG de ação, com esquivas, lançamento de feitiços e combinações de armas que tornam cada luta dinâmica. E o jogo recompensa estratégias inteligentes: terás de defender a tua base durante os ataques, mas também atacar primeiro se quiseres manter o controlo do teu território.

Pro tip Não te limites a um único estilo de jogo. Experimenta drenar diferentes tipos de sangue dos inimigos; estes conferem-te habilidades únicas que podem mudar completamente a forma como lutas e sobrevives.

Outro aspeto que faz com que o V Rising se destaque é a combinação de modo cooperativo e PvP. Podes jogar com amigos para formar um clã, melhorar o teu castelo e enfrentar chefes errantes, ou assumir o papel de predador e dominar os servidores. As conversas da comunidade no Reddit destacam frequentemente que a atmosfera parece uma mistura de «Diablo» com um jogo de sobrevivência tipo sandbox, o que, sinceramente, é muito acertado.

Veredicto final: O V Rising transforma a sobrevivência numa saga de vampiros cheia de estilo. Com a sua mistura de construção de bases, PvP brutal e a liberdade de liderar um clã no modo cooperativo, é um mundo de fantasia sombria que crava os dentes em ti e não te larga.

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7. Project Zomboid [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência com Zumbis]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2013 (lançamento em acesso antecipado) Criador(es) The Indie Stone (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Pontuação no Metacritic N/A (críticas muito positivas no Steam)

O Project Zomboid é o tipo de jogo de sobrevivência que não perde tempo a fingir que vais sair vivo. Começa literalmente com a frase: «Foi assim que morreste.» A partir daí, és lançado num Kentucky pós-apocalíptico cheio de zombies, e o desafio é ver quanto tempo consegues sobreviver antes do inevitável.

O que te cativa é a sensação de realismo. Não és um super-herói, és apenas uma pessoa comum a tentar manter-se vivo. Isso significa lidar com a fome, a sede, a exaustão e até mesmo a depressão. Esquecer-te de trancar uma porta ou deixar uma janela aberta pode ser a diferença entre morrer sozinho e conseguir sobreviver mais uma semana.

E quando se joga em modo cooperativo, as coisas ficam ainda melhores. Já tive sessões em que o meu grupo dividiu as tarefas: uma pessoa tentou criar uma quinta, outra foi buscar provisões e outra ficou para trás para defender o nosso refúgio. Parece caótico, mas no melhor sentido, especialmente quando se joga em servidores online onde a comunidade partilha histórias de sobrevivência que são, em partes iguais, hilariante e trágicas.

Pro tip Não te limites a acumular comida enlatada; aprende a cozinhar. Refeições adequadas mantêm a tua personagem mais feliz, mais saudável e menos propensa à depressão, o que pode fazer toda a diferença para sobreviver a mais uma noite.

Visualmente, é bastante simples com o seu aspeto isométrico, mas a profundidade por baixo da superfície é impressionante. Cada pequeno erro conta, e cada decisão inteligente parece uma pequena vitória. É exigente, mas é por isso que é tão viciante e facilmente um dos melhores jogos de zombies para fãs incondicionais.

Veredicto final: O Project Zomboid é um simulador de sobrevivência onde a tensão nunca diminui. Entre a morte permanente, sistemas complexos e um modo cooperativo brutal, é um jogo que o mantém constantemente a questionar-se sobre quanto tempo conseguirá aguentar.

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8. Miscreated [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência Pós-Apocalíptico]



A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Entrada Interactive (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 60–150+ horas Pontuação no Metacritic N/A (críticas muito positivas no Steam)

Miscreated lança-te num mundo pós-apocalíptico sombrio, onde a sobrevivência está longe de ser garantida. A atmosfera é opressiva: tempestades podem surgir do nada, inundando a terra, enquanto mutantes vagueiam pelas ruas e florestas. Parece que estás a viver um cataclismo constante, onde até o próprio tempo está contra ti.

A dinâmica principal é familiar: irás procurar recursos, construir abrigos e jogar com cautela enquanto tentas manter-te vivo. Mas Miscreated mantém-te em suspense com a sua imprevisibilidade. Um dia claro pode transformar-se subitamente numa tempestade, obrigando-te a defender o teu acampamento enquanto a visibilidade desce para quase zero. É um toque bastante único que o distingue de outros jogos de sobrevivência.

Pro tip Fica atento à superfície dos rios e lagos. As tempestades podem elevar rapidamente os níveis da água, e o que antes era um local seguro pode ficar inundado num instante. Constrói em terrenos mais elevados sempre que puderes.

E onde o jogo realmente se destaca é no modo cooperativo online. Junta-te aos teus amigos, junta recursos e fortifica as bases contra ataques de mutantes e invasores humanos. Os sistemas permitem encontros PvP intensos, e o facto de a perda de equipamento ser um golpe duro dá mais peso a cada escolha. Este não é um jogo de sobrevivência casual do tipo sandbox; é duro, exigente e mais adequado para quem adora um desafio.

Veredicto final: «Miscreated» destaca-se como um jogo de sobrevivência cru que mistura perigos ambientais com ameaças mutantes e um PvP tenso. Se gostas de mundos cooperativos online realistas, onde cada decisão conta, este jogo vai deixar-te viciado.

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9. Conan Exiles [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador de Fantasia]



A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criador(es) Funcom (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 80–200+ horas Pontuação no Metacritic 68

O Conan Exiles lança-te nas Terras dos Exilados, um deserto implacável onde a única forma de avançar é agir com inteligência e adaptar-te rapidamente. Começas sem nada, obrigado a procurar recursos para sobreviver, enquanto feras perigosas e ambientes hostis testam constantemente os teus limites.

O que torna o jogo viciante é a progressão ligada ao teu próprio desenvolvimento. À medida que sobrevives por mais tempo, desbloqueias habilidades, forjas armas mais fortes e transformas a tua personagem em alguém capaz de dominar este mundo aberto brutal. Nunca é uma subida fácil; o mundo tende a destruir os teus planos se te sentires demasiado confortável.

Pro tip Construa a sua base perto de recursos, mas não num local demasiado óbvio. Locais escondidos ou elevados tornam mais difícil aos inimigos atacarem, ao mesmo tempo que lhe dão acesso à pedra, madeira e água de que vai precisar no início.

E a verdadeira diversão começa com o modo cooperativo. Juntar-se a amigos para explorar, fazer incursões ou construir fortalezas gigantescas dá à experiência toda um novo fôlego. E se gostas de PvP, os servidores podem ficar uma loucura: as alianças mudam, as traições acontecem e uma única incursão em grande escala pode virar o equilíbrio da noite para o dia. Algumas comunidades chegam mesmo a usar mods para adicionar novas masmorras ou sistemas, o que mantém a experiência renovada para os veteranos.

É um mundo difícil, mas também surpreendentemente flexível. Queres concentrar-te na sobrevivência em PvE? Força. Queres um servidor onde reine o caos? Também há. Com tantas formas diferentes de o abordar, o Conan Exiles parece ser um dos títulos de sobrevivência mais versáteis que existem.

Veredicto final: O Conan Exiles é brutal, implacável e oferece uma jogabilidade com infinitas possibilidades de repetição. Desde aventuras cooperativas até ao PvP implacável, é um mundo de sobrevivência que recompensa o empenho e castiga a fraqueza.

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10. SCUM [Melhor jogo multijogador de sobrevivência com simulação realista]



A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 (Acesso Antecipado) / Lançamento completo – 2025 Criador(es) Gamepires & Croteam (desenvolvedores), Devolver Digital (editora) Tempo médio de jogo 50–200+ horas Pontuação no Metacritic N/A (críticas «Muito Positivas» no Steam)

SCUM é um jogo de sobrevivência transformado numa simulação hardcore. Em vez de te preocupares apenas com a fome e a sede, este título leva-te a um confronto total com a realidade, com sistemas que monitorizam o teu metabolismo, as tuas vitaminas e até o teu peso corporal. Cada escolha (o que comes, a distância que corres, o quanto lutas) tem impacto nas tuas estatísticas e pode decidir o resultado de uma partida.

Visualmente, o jogo tem um aspeto cru e realista, com vastos cenários repletos de cidades abandonadas, florestas e bases militares. A atmosfera não se resume apenas aos zombies ou a outros sobreviventes; trata-se de quanto tempo consegues manter o teu corpo a funcionar quando tudo à tua volta quer destruí-lo.

Pro tip Não ignores as tuas vitaminas e minerais. Negligenciá-los enfraquece rapidamente a tua personagem e, no SCUM, fraqueza significa morte. Equilibra a tua dieta se quiseres sobreviver.

Onde o jogo se destaca é na mistura de sobrevivência cooperativa e tensão PvP. Podes jogar com amigos para recolher mantimentos, fortalecer a tua personagem e preparar-te para confrontos (ou mergulhar em servidores caóticos onde um único passo em falso significa perder horas de progresso). As comunidades do Reddit costumam destacar o quão intensos os tiroteios tendem a tornar-se, uma vez que a resistência e a mecânica de tiro estão diretamente ligadas à tua condição física.

A curva de aprendizagem pode ser um pouco complicada, mas se és do tipo de pessoa que adora sistemas complexos, este título vai impressionar-te bastante. Trata-se menos de diversão casual e mais de te esforçares para dominar cada pequeno detalhe. Veredicto final: o SCUM oferece uma mistura única de sobrevivência e simulação, onde pequenas decisões se transformam em consequências enormes. Para os fãs de sistemas profundos e realismo brutal, é um dos títulos mais ambiciosos que existem.

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11. Don’t Starve Together [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência em termos Artísticos]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Klei Entertainment (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 40–200+ horas Pontuação no Metacritic 79

Don’t Starve Together é um jogo de sobrevivência com um humor excêntrico. Em vez de se concentrar num realismo cru, o jogo lança-te num pesadelo desenhado à mão onde as regras são simples: joga com inteligência, gere os recursos e tenta não morrer à fome. O estilo artístico assustador, semelhante ao de um desenho animado (imagine uma mistura de Tim Burton com um simulador de sobrevivência), torna até os momentos mais brutais estranhamente divertidos de ver.

No fundo, o que fazes é recolher comida, manter a sanidade mental sob controlo e experimentar sistemas bizarros enquanto as estações mudam. Os invernos congelam-te, os verões queimam-te e os inimigos superpoderosos com que te cruzas (aranhas gigantes, cães de caça ou até monstros das sombras) tornam cada jogada imprevisível. É duro, mas o design incentiva-te sempre a correr riscos.

Pro tip Prepara-te sempre com antecedência para o inverno. Faz reservas de comida, confeciona roupa quente e monta estendais antes que o frio chegue. Apressar-se à última da hora costuma acabar em corpos congelados e numa fogueira apagada.

A melhor parte? O caos cooperativo. Jogar com outras pessoas muda tudo: uma pessoa pode estar a caçar enquanto outra mantém a fogueira acesa e, se alguém cometer um erro estúpido, todo o grupo pode entrar em colapso. As comunidades costumam dizer que aprender a adaptar-se e a apoiar-se mutuamente é o que faz o jogo brilhar a longo prazo.

Veredicto final: «Don’t Starve Together» é implacável, mas estranhamente viciante, combinando sistemas de sobrevivência exigentes com uma identidade artística marcante. É perfeito para quem procura uma experiência de sobrevivência cooperativa com personalidade.

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12. Empyrion – Sobrevivência Galáctica [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador com Tema Espacial]



A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) Eleon Game Studios (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 60–200+ horas Pontuação no Metacritic N/A (críticas na Steam na sua maioria positivas)

Empyrion – Sobrevivência Galáctica é o que se obtém quando a sobrevivência se cruza com um sandbox espacial. Fazes uma aterragem forçada num planeta alienígena e, a partir daí, tudo depende de como jogas a tua mão: vasculhas, constróis e expandes enquanto lutas contra ameaças alienígenas. Ao contrário de muitos títulos de sobrevivência, este dá-te a oportunidade de construir naves e bases que parecem gigantescas e, depois, colocá-las em órbita.

Os ambientes são deslumbrantes, mas hostis. Num momento estás a explorar selvas alienígenas, no momento seguinte estás a defender-te de drones ou a enfrentar um tiroteio inesperado com NPCs hostis. O clima, o oxigénio e os recursos obrigam-te constantemente a manter-te alerta. E quando se acrescenta o modo cooperativo, o caos torna-se mais estruturado: dividir tarefas como a mineração, a defesa da base ou pilotar naves espaciais torna as sessões longas mais tranquilas.

Pro tip Concentra-te na mobilidade desde cedo. Uma pequena nave robusta dá-te liberdade para fugir, explorar e expandir-te, enquanto apostar tudo numa base demasiado cedo pode deixar-te vulnerável.

A comunidade costuma destacar como os mods mantêm o jogo sempre atualizado, quer se trate de planetas personalizados ou de novas armas. O apoio constante dos criadores, através de atualizações e patches, também ajudou o jogo a manter-se relevante face a outros títulos de sobrevivência espacial (sim, até mesmo em comparação com o No Man’s Sky). É uma daquelas experiências em que a enorme escala pode parecer avassaladora, mas no bom sentido: há sempre um novo horizonte para explorar!

Veredicto final: Empyrion – Sobrevivência Galáctica combina a sobrevivência hardcore com a emoção da exploração espacial, oferecendo-te espaço ilimitado para experimentar. Para os fãs de ficção científica que procuram tanto tensão como criatividade, este é um jogo que se destaca.

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13. Deadside [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador Tático]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Bad Pixel (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 50–150+ horas Pontuação no Metacritic N/A (críticas na Steam na sua maioria positivas)

O Deadside aposta mais no realismo tático do que na sobrevivência caótica. Em vez de mutantes ou inimigos sobrenaturais a atacarem-te, o jogo centra-se em combate realista, com ênfase nas armas, na resistência e na perceção situacional. Vais jogar num mapa enorme, repleto de florestas, aldeias e zonas industriais abandonadas, onde cada confronto pode mudar de rumo em segundos.

O que realmente o distingue é a sua abordagem às armas de fogo. A mecânica das armas transmite uma sensação de peso e detalhe, com personalizações que fazem realmente a diferença nos tiroteios, tornando o Deadside num dos melhores jogos FPS. Os acessórios alteram o recuo, as miras ajustam a precisão e os tipos de munições podem fazer a diferença entre abater alguém rapidamente ou ficar preso a recarregar no momento errado.

Pro tip Não corras para todo o lado. A gestão da resistência é uma questão de vida ou morte. Poupa a tua energia para combates ou fugas rápidas, porque ficar sem resistência a meio de um tiroteio costuma acabar com ti a ver o ecrã de respawn.

Embora as zonas de PvP sejam intensas, também há espaço para momentos mais calmos (saquear, viajar ou preparar-se para a próxima jogada). A economia e o sistema de trocas do jogo proporcionam-te progressão fora do combate constante, e o apoio dos criadores tem mantido as atualizações a chegar de forma constante. Muitos tópicos no Reddit destacam como o ritmo mais lento é revigorante em comparação com títulos de sobrevivência que se assemelham mais a um battle royale.

Veredicto final: Deadside oferece uma experiência de sobrevivência com um toque de simulação militar. Se procuras uma experiência crua e sem rodeios, onde a paciência e a precisão compensam, este é um título no qual vale a pena investir horas.

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14. State of Decay 2 [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador Impulsionado pela Comunidade]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 (Edição Juggernaut 2020) Criador(es) Undead Labs (desenvolvedora), Xbox Game Studios (editora) Tempo médio de jogo 40–120+ horas Pontuação no Metacritic 69

Em vez de apenas sobreviver sozinho, aqui vais gerir uma comunidade de sobreviventes. Cada decisão (quem recrutar, que recursos garantir, quando mudar para uma nova base) tem consequências reais. O equilíbrio entre a sobrevivência no dia-a-dia e o planeamento a longo prazo faz com que cada sessão de jogo seja tensa e gratificante.

O tom é mais realista do que na maioria dos jogos de zombies. Vais vasculhar bairros à procura de comida e medicamentos, arranjar veículos para viajar entre zonas seguras e coordenar-te em modo cooperativo com outros jogadores para manter o moral elevado. Cada sobrevivente tem habilidades únicas, e perder alguém para uma horda ou numa missão mal sucedida dói, porque altera permanentemente o teu grupo.

Pro tip Não subestimes o moral. Os sobreviventes com baixo moral têm um desempenho inferior nas tarefas e podem até causar problemas no acampamento. Mantém o ânimo elevado com recursos, descanso seguro e missões bem-sucedidas.

Visualmente, não é o jogo de tiro de sobrevivência mais espetacular, mas a atmosfera funciona, especialmente quando a noite cai e o silêncio é quebrado pelos gemidos dos mortos-vivos. Muitos fãs no Reddit destacam como a combinação de sistemas de gestão e combate lhe confere mais profundidade do que o título médio de zombies. As atualizações e patches ao longo dos anos demonstram o apoio contínuo dos criadores, o que tem mantido a comunidade viva.

Veredicto final: Equilibrar a sobrevivência com a liderança é o que torna este título especial. Não se trata apenas de abater zombies, mas sim de guiar uma comunidade através do apocalipse, e essa reviravolta mantém o jogo fresco mesmo após longas horas de jogo. É também uma das escolhas de destaque entre os melhores jogos de sobrevivência para a Xbox, graças ao seu enfoque centrado na comunidade.

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15. Fallout 76 [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador Pós-nuclear]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criador(es) Bethesda Game Studios (desenvolvedora), Bethesda Softworks (editora) Duração média do jogo 60–200+ horas Pontuação no Metacritic 52

Sair do Vault em Fallout 76 leva-te para Appalachia, um terreno baldio que parece ganhar vida sempre que jogas. O mapa é enorme, repleto de facções, eventos aleatórios e criaturas mutantes que te mantêm em suspense. A segurança é frágil e um passo em falso pode anular uma hora de progresso.

A progressão está ligada à recolha de itens e à melhoria do equipamento. Embora comeces com sucata, as missões e os eventos sazonais oferecem frequentemente recompensas gratuitas que te dão um pequeno impulso. Parte do melhor conteúdo provém de expansões e eventos de tempo limitado que parecem histórias paralelas retiradas de outra página da história de Fallout, mantendo o jogo atualizado mesmo anos após o lançamento.

Pro tip Não acumules tralha; aprende o que deves descartar. O peso extra atrasa-te, e o sistema de criação torna quase todos os itens partidos mais valiosos como matérias-primas do que como tralha no teu inventário.

A combinação de sistemas de RPG com mecânicas de sobrevivência faz com que as tuas escolhas tenham repercussões em toda a experiência. As modificações e as mudanças de equipamento parecem significativas, e cada missão apresenta riscos específicos: radiação, emboscadas ou até mesmo ficar sem comida a meio da viagem. Não é tão aperfeiçoado como outros títulos do género, mas a sua ambição faz com que se destaque.

Veredicto final: Os Apalaches pós-nucleares são brutais, mas para os fãs de RPG que querem a sobrevivência integrada numa franquia lendária, o Fallout 76 é uma aposta que finalmente compensa. E para os jogadores de consola, vale também a pena referir que o Fallout 76 ocupa um lugar entre os melhores jogos de sobrevivência para a PS5.

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16. Icarus [Melhor Jogo de Sobrevivência Multijogador Baseado em Sessões]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) RocketWerkz (desenvolvedor e editor) Duração média do jogo 20–100+ horas Pontuação no Metacritic 70

Aterrar na superfície de Ícaro não tem a ver com persistência infinita; tem a ver com a tua capacidade de jogar bem dentro de limites de tempo rigorosos. Cada missão leva-te a um planeta hostil, onde tempestades, vida selvagem e escassez de oxigénio põem constantemente à prova o teu planeamento. Quando o tempo acabar, ou tens sucesso e regressas à órbita, ou falhas e perdes o progresso. Esse ciclo baseado em sessões torna-o muito diferente de outros jogos de sobrevivência.

Visualmente, é deslumbrante, com florestas, picos gelados e desertos que podem tornar-se mortíferos num piscar de olhos. O design obriga-te a adaptar-te: uma parte da tua jogada pode ser uma recolha tranquila de recursos, e a seguinte pode ser uma corrida desesperada para alcançar um abrigo antes que uma tempestade te atinja. A sensação de pressão mantém o ritmo acelerado, pelo que não há duas descidas iguais.

Pro tip Não sejas ganancioso. Planeia sempre com antecedência uma rota de saída de regresso à tua nave de desembarque. Ficar demasiado tempo numa zona é a forma mais rápida de estragar uma missão.

A RocketWerkz continua a lançar atualizações, adicionando biomas e novos desafios, e há até eventos gratuitos ao fim de semana que permitem aos novatos experimentar o conteúdo antes de se comprometerem. Navegar pelo site oficial mostra como o plano de desenvolvimento continua ativo, o que é um bom sinal para os fãs de longa data.

Veredicto final: Tenso, belo e implacável, o Icarus capta na perfeição a ideia de sessões de sobrevivência curtas, mas intensas. Perfeito para jogadores que procuram apostas altas sem terem de dedicar semanas a um único jogo guardado.

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17. 7 Days to Die [O melhor jogo multijogador de sobrevivência contra hordas de zombies]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Fun Pimps (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 100–300+ horas Pontuação no Metacritic 68

Imagina Minecraft misturado com um apocalipse zombie: essa é a forma mais fácil de descrever o 7 Days to Die. É uma experiência de sobrevivência em mundo aberto onde cada sessão de jogo é marcada pela procura de recursos, pelo reforço das defesas e pela preparação para o inevitável: um ataque massivo de mortos-vivos que ocorre a cada sétima noite.

O ciclo é simples, mas viciante: saquear cidades abandonadas em busca de armas e provisões, reforçar os teus abrigos e experimentar armadilhas para manter os mortos-vivos afastados. Os ambientes destrutíveis tornam o jogo imprevisível, e os zombies não se limitam a amontoar-se às portas, eles arrombam paredes e derrubam estruturas, pelo que nada parece completamente seguro.

Pro tip Utiliza as definições do jogo para controlar o tamanho e a frequência das hordas. Ajustar estas definições antes de um novo jogo guardado pode tornar a experiência menos avassaladora para os novatos ou brutalmente intensa para os veteranos.

No PC, a cena de modding acrescenta uma variedade enorme, com modificações que podem fazer com que o jogo pareça um título novo. Os fãs no Reddit comparam-no frequentemente ao Terraria pela forma como incentiva a criatividade e os objetivos a longo prazo (apenas com muito mais tensão, uma vez que a morte pode custar-te o progresso).

Veredicto final: A combinação de ambientes destrutíveis, noites tensas com hordas e sistemas de sobrevivência profundos faz de 7 Days to Die um dos jogos de zombies com maior rejogabilidade que existe. Cada jogada parece um desafio novo, com novas formas de sobreviver (ou falhar).

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18. Grounded [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência em Mundo em Miniatura]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Obsidian Entertainment (desenvolvedora), Xbox Game Studios (editora) Duração média do jogo 30–120+ horas Pontuação no Metacritic 82

Reduzido ao tamanho de uma formiga, não estás a percorrer terras devastadas nem o espaço; estás preso num quintal, onde os fios de relva se erguem como árvores e as formigas comportam-se como vizinhos curiosos. É esse o encanto de Grounded: cada sessão de jogo transforma o comum em algo perigoso e estranho.

O ciclo de sobrevivência combina a recolha e a defesa com a exploração de jardins, labirintos de sebes e até formigueiros subterrâneos. Enfrentar ondas de aranhas e besouros muitas vezes parece uma variação dos melhores jogos de defesa de torre, só que num quintal, e os tópicos do Reddit estão cheios de jogadores a admitir que tiveram de ativar o «Modo Aracnofobia» porque as aranhas são um verdadeiro pesadelo.

Pro tip Construa a sua base perto de uma fonte de água logo no início. Isso reduz o tempo gasto a procurar recursos e dá-lhe um ponto de apoio mais seguro para onde se refugiar quando as aranhas ou os percevejos estragam a festa.

É um jogo que se desfruta melhor no modo cooperativo. Dividir as tarefas (procurar comida, explorar túneis ou melhorar o equipamento) torna as sessões longas mais agradáveis e confere à aventura um ritmo divertido.

Os fãs também comparam a criatividade deste jogo ao Terraria, uma vez que ambos transformam ambientes simples em locais repletos de segredos e perigo. E, caso estejas curioso, a Obsidian tem lançado atualizações gratuitas que adicionam biomas, equipamento e conteúdo narrativo ao longo do tempo.

Veredicto final: Transformar um quintal numa arena letal foi uma ideia ousada, mas o Grounded consegue concretizá-la. É peculiar, tenso e muito divertido com o teu grupo.

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19. The Forest [Melhor Jogo Multijogador de Sobrevivência de Terror]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Endnight Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 30–150+ horas Pontuação no Metacritic 83

Acidente de avião, floresta densa e canibais a observar-te da linha da floresta: é este o cenário, e o jogo não perde tempo a atirar-te para o horror de sobrevivência. The Forest combina uma exploração tensa com um mal-estar psicológico, obrigando-te a conciliar a gestão de recursos com a descoberta do mistério do teu filho desaparecido.

O que o destaca é a IA dos inimigos. Os canibais não se limitam a atacar-te; eles perseguem-te, recuam e até te enganam, criando uma sensação de paranóia que poucos jogos de sobrevivência conseguem transmitir. Muitos jogadores no Reddit destacam o quão imprevisíveis os encontros parecem. Por vezes, observam à distância; outras vezes, atacam em enxame sem aviso prévio. Trata-se tanto de medo como de sobrevivência.

Pro tip Leva sempre tochas ou sinalizadores sobressalentes antes de entrares nas cavernas. A escuridão é o verdadeiro assassino lá em baixo, e a luz faz a diferença entre encontrar pistas ou seres atacado de surpresa.

As cavernas sinistras escondem os segredos mais sombrios do jogo, e avançar por elas é como entrar num mundo irreal, com mutantes grotescos e fragmentos de história que explicam gradualmente o que realmente se passa na ilha. Seja a jogar sozinho ou em modo cooperativo, a tensão nunca diminui de verdade.

Veredicto final: Assustador, atmosférico e imprevisível, The Forest é o melhor do survival horror. Se gostas de experiências de sobrevivência com tensão genuína, este jogo continua a satisfazer, mesmo anos após o seu lançamento.

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20. Raft [O melhor jogo de sobrevivência multijogador no oceano]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Redbeet Interactive (desenvolvedora), Axolot Games (editora) Duração média do jogo 50–150+ horas Pontuação no Metacritic 75

Navegar por um oceano infinito em cima de duas tábuas de madeira parece relaxante… até perceberes que cada gota de água e cada pedaço de lixo fazem a diferença entre a vida e a morte. O Raft cativa-te desde o início, fazendo com que até a mais pequena melhoria pareça um progresso.

A maioria das sessões começa por recolher lixo das ondas, montar ferramentas e expandir a tua base flutuante, enquanto te defendes do tubarão sempre faminto. O oceano também não está vazio: há ilhas para explorar, recifes para mergulhar e tesouros raros para procurar, que te levam a correr riscos. Muitos jogadores no Reddit dizem que é no modo cooperativo que o jogo realmente brilha, porque dividir tarefas como pilotar, defender e recolher itens mantém o ritmo constante e torna as sessões longas muito mais divertidas.

Pro tip Dá prioridade à construção de um purificador de água simples e de uma grelha logo no início. Manter-te hidratado e alimentado permite-te concentrar-te em explorar e afastar os tubarões, em vez de teres de lutar pela sobrevivência básica, especialmente durante tempestades ou quando te aventuras longe da tua jangada.

O estilo visual caricatural torna o jogo aparentemente acolhedor, mas a tensão está sempre presente: uma tempestade forte ou a perda de um carregamento de recursos pode anular horas de progresso. É esta mistura de deriva descontraída e tomada de decisões de alto risco que faz com que as pessoas continuem a voltar.

Veredicto final: Navegar por mares intermináveis com nada mais do que a tua jangada é simultaneamente relaxante e angustiante. Se procuras uma abordagem diferente à sobrevivência, este é um jogo de que te vais lembrar. No PC, funciona sem problemas mesmo em equipamentos modestos, mas se quiseres a experiência completa, dá uma vista de olhos nos melhores PCs para jogos, para garantir que as tuas sessões decorrem na perfeição.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de sobrevivência multijogador

Depois de dar uma vista de olhos à lista completa, há três títulos que se destacam como imperdíveis. O Minecraft é intemporal; nunca se esgota a sua capacidade de te surpreender. O Valheim ganha o seu lugar pela pura emoção de navegar por mares tempestuosos e enfrentar gigantescos chefes nórdicos. E se quiseres algo com verdadeira intensidade, o Rust é o teste definitivo à coragem, onde cada encontro pode significar perder tudo (ou conseguir uma reviravolta inesquecível).

Cada um destes jogos oferece um tipo diferente de diversão: criatividade sem limites, aventuras cooperativas épicas e caos PvP implacável. Se não sabes por onde começar, escolhe um destes três e mergulha na ação; vais perceber porque é que estão entre os videojogos mais divertidos para jogar em 2026.

Perguntas frequentes