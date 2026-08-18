PS5 kontra Xbox Series X: Która konsola wygrywa?

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Rywalizacja między PS5 a Xbox Series X wciąż trwa w najlepsze. Obie konsole spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem po premierze i z czasem stają się coraz lepsze. Aktualizacje wprowadziły nowe funkcje, wyeliminowały początkowe problemy i poszerzyły możliwości obu systemów.

PlayStation i Xbox mają wiele wspólnych tytułów, jednak dla wielu graczy decydującym czynnikiem pozostają gry dostępne wyłącznie na daną platformę. Posiadanie obu tych konsol oraz wszystkich pozostałych to marzenie, ale większość z nas musi zadowolić się tylko jedną.

Właśnie dlatego spędziłem miesiące na testowaniu obu konsol i analizowaniu, jak wypadają w codziennym użytkowaniu. W tym przewodniku omówię różnice między nimi, takie jak wydajność, biblioteki gier i komfort użytkowania. Jeśli planujesz modernizację sprzętu, zmianę platformy lub po raz pierwszy wkraczasz w świat konsol nowej generacji, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

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PS5 kontra Xbox Series X: specyfikacje

Na papierze Xbox Series X wygrywa pod względem surowych danych liczbowych. Jego procesor graficzny i SSD są wydajniejsze, co daje mu niewielką przewagę pod względem potencjału wydajnościowego. Jednak same parametry techniczne nie decydują o tym, która konsola jest lepsza. Rzeczywiste wrażenia z gry często zależą od optymalizacji, tytułów dostępnych wyłącznie na daną platformę oraz tego, jak deweloperzy wykorzystują sprzęt.

PS5 nie pozostaje daleko w tyle, a dzięki niedawnej premierze PS5 Pro firma Sony w znacznym stopniu zniwelowała tę różnicę. Chociaż Series X nadal ma przewagę pod względem czystej mocy, wersja Pro stanowi dla fanów PlayStation silny kontratak w wyścigu o wydajność.

Funkcja Sony PlayStation 5 (PS5) Xbox Series X Co to oznacza dla Ciebie Procesor 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 o częstotliwości 3,5 GHz 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 @ 3,8 GHz Nieznaczna przewaga Xboxa pod względem szybszej wielozadaniowości i responsywności w grach. Karta graficzna 10,28 TFLOP, RDNA 2 12 TFLOPs, RDNA 2 Konsola Xbox Series ma większą moc obliczeniową grafiki, co lepiej sprawdza się w przypadku zaawansowanej grafiki w wymagających grach. Pamięć RAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Obie konsole płynnie radzą sobie z grami nowej generacji. Pamięć wewnętrzna 825 GB niestandardowy dysk SSD 1 TB niestandardowego SSD NVMe Konsola Xbox Series oferuje więcej miejsca, ale obie są ultraszybkie – możesz spodziewać się błyskawicznego ładowania gier. Możliwość rozszerzenia pamięci Gniazdo na dysk SSD NVMe (certyfikowane) + zewnętrzny dysk USB Własna karta rozszerzeń Seagate + zewnętrzny dysk USB Rozbudowa Xbox Series jest łatwiejsza, ale droższa; PS5 obsługuje więcej dysków SSD innych producentów. Napęd optyczny Napęd Blu-ray 4K UHD Napęd Blu-ray 4K UHD Oba obsługują fizyczne płyty z filmami i grami. Rozdzielczość Do 8K, 4K przy 120 klatkach na sekundę Do 8K, 4K przy 120 klatkach na sekundę Oba zapewniają oszałamiającą jakość obrazu na wysokiej klasy wyświetlaczach. Ray tracing Tak Tak Realistyczne oświetlenie i odbicia w obsługiwanych grach. Kompatybilność wsteczna Gry na PS4 (większość), niektóre tytuły na PSVR Wszystkie gry na Xbox One, wiele tytułów na Xbox 360 i oryginalnego Xboxa obsługujących kontroler Konsola Xbox Series zapewnia większą elastyczność w przypadku starszych gier – to świetna opcja do ponownego grania w klasyki. Biblioteka gier Silne tytuły na wyłączność (np. Spider-Man, God of War, The Last of Us, Uncharted) Game Pass, premiery w dniu premiery oraz coraz więcej tytułów na wyłączność (np. Starfield, seria Halo, Forza) Zależy od twoich preferencji – Sony wygrywa pod względem gier fabularnych, a Xbox Series pod względem różnorodności. Game Pass / PS+ PlayStation Plus (poziomy z różnymi korzyściami) Xbox Game Pass Ultimate (chmura, PC, dostęp od pierwszego dnia) Kontroler Xbox oferuje większą wartość dla regularnych graczy. Kontroler DualSense (adaptacyjne spusty, wygodny układ przycisków, funkcja haptyczna) Kontroler Xbox (znany, ergonomiczny, ulepszone przyciski) PS5 sprawia większe wrażenie konsoli nowej generacji, natomiast kontroler Xbox jest niezawodny i można go dostosować do własnych potrzeb. Rozmiar Duży (15,4 x 10,2 x 4,1 cala) Kompaktowy (11,9 x 5,9 x 5,9 cali) Weź pod uwagę swoją konfigurację, zwłaszcza biurko do gier. Cena (ok.) 520 USD (wersja fizyczna) / 490 USD (wersja cyfrowa) 600 USD (wersja cyfrowa) Ceny są dość wyrównane – wersja cyfrowa na PS5 jest nieco tańsza.

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Należy pamiętać, że każda z tych konsol jest najlepszą konsolą do gier w swojej klasie, a wybór będzie zależał od tego, które funkcje są dla Ciebie ważniejsze.

PS5 kontra Xbox Series X: wydajność

Jeśli chodzi o wydajność, PS5 i Xbox Series X są ogólnie na równi. Każda z nich ma obszary, w których ma przewagę, ale żadna nie ma wyraźnej, decydującej przewagi. Xbox Series X zapewnia na papierze większą moc obliczeniową i graficzną, podczas gdy PS5 kontratakuje szybszą pamięcią masową, a teraz także ulepszoną wersją PS5 Pro, która jeszcze bardziej podnosi jakość grafiki. W rzeczywistych warunkach gry różnice te często się równoważą, co sprawia, że niezwykle trudno jest wyłonić jednego zwycięzcę.

Przegląd specyfikacji technicznych

Mówiąc najprościej, główna różnica między PS5 a konsolą Xbox Series X polega na procesorach i układach graficznych (CPU i GPU). Oba urządzenia mają niesamowitą moc, ale co to oznacza dla Ciebie jako gracza?

Procesor (CPU)

PS5 wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor AMD Zen 2 o częstotliwości 3,5 GHz, natomiast Xbox Series X jest wyposażony w nieco szybszą wersję o częstotliwości 3,8 GHz. Oba zapewniają płynną rozgrywkę, jednak optymalizacja wydajności procesora ma kluczowe znaczenie w przypadku wymagających gier i wysokich częstotliwości odświeżania – podobnie jak w przypadku wyboru najlepszego procesora do gier na PC.

Grafika (GPU) i teraflopy

Sony PlayStation 5 posiada procesor graficzny z 36 jednostkami obliczeniowymi i wydajnością 10,28 teraflopów, co oznacza, że jego procesor graficzny może wykonać 10,28 biliona operacji na sekundę. Z kolei konsola Xbox Series X jest wyposażona w procesor graficzny z 52 jednostkami obliczeniowymi, co zapewnia jej wydajność na poziomie 12 teraflopów.

Co to oznacza w praktyce? Im wyższa liczba teraflopów, tym bardziej szczegółowe i płynniejsze będą efekty graficzne w grach. W rezultacie konsola Xbox Series X będzie nieznacznie przewyższać PS5 w bardziej złożonych scenach wizualnych, takich jak ray tracing i gry o wysokim poziomie szczegółowości. Jednak dla większości użytkowników różnica w liczbie teraflopów nie będzie aż tak zauważalna podczas rzeczywistej rozgrywki, zwłaszcza jeśli nie gra się na najwyższych ustawieniach graficznych.

Jeśli więc zależy Ci na maksymalnej mocy, konsola Xbox Series X będzie nieco lepsza, ale konsola PS5 nie pozostaje daleko w tyle i również oferuje doskonałą jakość.

Czas ładowania

Wiecie, dyski SSD w nowych konsolach – są naprawdę niesamowite! Całkowicie zmieniły podejście do grania i cieszę się, że nie musimy już czekać kilku minut, żeby po prostu uruchomić grę.

PS5 ma dysk SSD o przepustowości 5,5 GB/s. To świetna sprawa, bo czasy ładowania są teraz niemal natychmiastowe! Nie tracisz czasu na czekanie i od razu rzucasz się w wir rozgrywki. Jest to szczególnie zauważalne w grach z otwartym światem, takich jak „Spider-Man: Miles Morales” czy „Ratchet & Clank: Rift Apart””. Wszystko dzieje się tak szybko, że przejścia między lokacjami wydają się magiczne. I tak, to nie tylko przyspiesza ładowanie – sprawia też, że sama rozgrywka jest płynniejsza.

A teraz kilka słów o Microsoft Xbox Series X. Posiada on dysk SSD o przepustowości 2,4 GB/s. To nieco mniej niż w przypadku Sony PlayStation 5, ale uwierzcie mi, to wciąż imponujące! Czasy ładowania są znacznie krótsze w porównaniu z poprzednimi konsolami, a w grach z ogromnymi światami nadal można cieszyć się niezwykle płynnymi przejściami. Zdecydowanie nie pozostaje w tyle.

Kiedy nie musisz czekać wiecznie na załadowanie gry, naprawdę zmienia to twoje wrażenia z rozgrywki! Wyobraź sobie, że uruchamiasz grę i od razu zaczynasz grać – bez długich ekranów ładowania ani przerw. A w przypadku ogromnych światów, takich jak w „Spider-Man” czy „Assassin’s Creed”, to po prostu ratunek. Komfort grania naprawdę się poprawił!

Szczerze mówiąc, konsola PlayStation 5 Sony nieco wyprzedza konkurencję pod względem szybkości, ale Xbox też radzi sobie świetnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przeszłości konsole miały fatalne czasy ładowania. Tak czy inaczej, teraz mamy więcej czasu na same gry, a nie na czekanie. To prawdziwe wybawienie, zwłaszcza gdy mamy ograniczony czas spędzany przed ekranem.

Grafika

PS5 i Xbox Series X zapewniają oszałamiającą grafikę. Ale jak im się to w ogóle udaje i czego potrzebujesz, aby naprawdę zobaczyć całą tę wspaniałość na własne oczy? Przyjrzyjmy się temu.

Obie konsole obsługują rozdzielczość 4K i utrzymują stałą liczbę klatek na sekundę na poziomie 120 fps. Co to oznacza dla gracza? Gra wygląda ostro, płynnie i po prostu niesamowicie. Ruchy postaci są płynne jak masło, bez żadnych zacięć. Naprawdę widać to w dynamicznych grach, takich jak strzelanki czy wyścigi – kiedy wszystko dzieje się szybko, ale nadal można dostrzec każdy szczegół.

Ważne! Aby naprawdę to wszystko zobaczyć, potrzebujesz odpowiedniego monitora lub telewizora. Nie byle jakiego, bo musi on obsługiwać rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Bez tego konsola oczywiście będzie działać, ale nie wykorzystasz w pełni jej potencjału. To tak, jakby kupić samochód sportowy i jeździć nim tylko po okolicy (potężny, ale trochę bez sensu). Połącz to z najlepszą siecią VPN, aby cieszyć się bezpieczną grą online bez opóźnień, a odkryjesz jeszcze więcej możliwości tej konsoli.

Zarówno PS5, jak i Microsoft Xbox Series X obsługują ray tracing – funkcję, która sprawia, że oświetlenie, cienie i odbicia są niezwykle realistyczne. Na przykład w grze „Cyberpunk 2077” można zobaczyć neony odbijające się w kałużach lub cienie płynnie przesuwające się po ścianach w zależności od położenia słońca.

Wcześniej grafika była po prostu świetna, ale dzięki ray tracingowi wygląda teraz jak z filmu. Znowu jednak potrzebny będzie dobry monitor do gier, który potrafi prawidłowo wyświetlić wszystkie te efekty. Najlepiej z obsługą HDR, dzięki czemu światło i cienie nie zamieniają się w rozmazaną plamę, ale faktycznie wyglądają tak, jak powinny.

Obie konsole są niesamowicie wydajne, jeśli chodzi o grafikę. I naprawdę nie ma sensu się o to spierać, ponieważ zarówno PS5, jak i Xbox Series X zapewniają oszałamiającą grafikę. Najważniejsze jest podłączenie ich do odpowiedniego monitora lub telewizora obsługującego rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 120 Hz i, w idealnym przypadku, HDR.

Mój werdykt

Gdybym miał teraz wybrać jedną konsolę, skłaniałbym się ku Xbox Series X, ale tylko nieznacznie i z konkretnych powodów. Jej dodatkowa moc procesora graficznego i większa pamięć wewnętrzna dają jej przewagę pod względem surowej wydajności, zwłaszcza dla graczy, którzy chcą najwyższych ustawień graficznych w wymagających grach. Szersza kompatybilność wsteczna oraz łatwość rozbudowy pamięci również sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja, jeśli przez lata zgromadziłeś pokaźną bibliotekę gier.

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PS5 kontra Xbox Series X: gry

Przy wyborze konsoli prawie zawsze decydujące znaczenie mają gry. Zwłaszcza tytuły dostępne wyłącznie na jednej platformie. To swego rodzaju osobiste atuty: wygrywa ten, kto ma lepsze. Przyjrzyjmy się zatem, co mają do zaoferowania PlayStation 5 i Xbox Series X. Przygotowałem listę najlepszych gier dostępnych wyłącznie na daną platformę, które mogą wpłynąć na Twoją ostateczną decyzję.

Gry dostępne wyłącznie na PlayStation 5

Sony zawsze miało mocną pozycję w zakresie gier dostępnych wyłącznie na tej platformie, oferując tytuły takie jak „Spider-Man: Miles Morales” i „God of War: Ragnarök”, które pokazują możliwości graficzne konsoli i wciągającą fabułę.

Wiele z najlepszych tytułów na PS5 wyróżnia się innowacyjną mechaniką rozgrywki i kinową oprawą, dzięki czemu konsola ta jest idealnym wyborem dla miłośników gier fabularnych. Tytuły takie jak te stanowią część tego, co definiuje najlepsze gry na PS5 w dzisiejszej ofercie.

Gra Opis Spider-Man: Miles Morales Dosłownie wcielasz się w Spider-Mana. Serio. Nowy Jork pokryty śniegiem, niesamowite huśtanie się na pajęczynie i wciągająca fabuła. To czysta przyjemność, zwłaszcza jeśli jesteś fanem superbohaterów. Nadszedł czas, aby twój przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa zmierzył się z gangami zakłócającymi spokój miasta God of War: Ragnarök Kratos został ojcem, a jego relacja z synem zasługuje na szczególną uwagę. Jest tu mnóstwo walk z bogami, mitologii i epickich momentów. Jeśli kochasz intensywną akcję połączoną z głęboką fabułą, to prawdziwa perełka The Last of Us: Część II Nie ma potrzeby zdradzać fabuły. Dodatkowo remaster tej gry ukazał się równolegle z drugim sezonem serialu HBO. To nie tylko gra – to jak dramatyczny film, w którym sam bierzesz udział. Gra naprawdę porusza emocje do głębi. W pewnym momencie nawet nie będziesz już wiedział, komu kibicujesz. Jeśli lubisz dramat, klimat i świetną grafikę, koniecznie musisz w to zagrać Horizon: Forbidden West Ogromny świat, robotyczne dinozaury i Aloy (mądra i silna bohaterka). Znajdziesz tu wszystko: eksplorację, świetną walkę i oszałamiającą oprawę wizualną. Idealny wybór, jeśli chcesz na kilka tygodni zagubić się w innym świecie. Mnóstwo zadań głównych i pobocznych, które zapewnią ci ciągłe zaangażowanie Gran Turismo 7 Kochasz samochody? W takim razie ta gra cię wciągnie. Gra jest niezwykle zbliżona do symulatora wyścigów: mnóstwo samochodów, torów i opcji precyzyjnego dostrajania. Prawdziwa gratka dla fanów wyścigów

Dlaczego gry Sony są tak świetne? Firma stawia na jakość: fabułę, emocje i atmosferę. Te gry naprawdę wciągają. Jeśli chcesz czegoś więcej niż tylko grania – chcesz przeżyć tę historię – PS5 oferuje Ci właśnie takie doświadczenie.

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Ekskluzywne tytuły na Xbox Series X

Przyjrzyjmy się teraz konsoli Xbox. Microsoft ma swój własny styl – rozległe, dynamiczne światy i wspaniałe wrażenia z gry wieloosobowej. Oto najlepsze gry, na które warto zwrócić uwagę.

Gra Opis Halo Infinite Master Chief wraca do akcji! Jeśli lubisz strzelanki, to jest to klasyk tego gatunku. Świetna rozgrywka, rozległy świat i oczywiście tryb wieloosobowy – zabawny, dynamiczny i idealny do spędzania czasu z przyjaciółmi Forza Horizon 5 To raj dla miłośników samochodów. Piękny otwarty świat (Meksyk), dynamiczna pogoda i swoboda robienia tego, na co masz ochotę. Ścigaj się, jak tylko chcesz Gears of War 5 Brutalna akcja z perspektywy trzeciej osoby, mnóstwo wrogów i rzeź na każdym kroku. Świetny wybór, jeśli chcesz po prostu strzelać, nie zastanawiając się zbytnio nad fabułą Starfield Nowa gra od Bethesdy – kosmiczna gra RPG, w której możesz latać między planetami, odkrywać światy i wpływać na fabułę swoimi wyborami. Wygląda na naprawdę ambitną – fani science fiction na pewno ją pokochają

Wraz z przejęciem Bethesdy przez Xbox, serie takie jak The Elder Scrolls i Fallout znalazły się teraz w rękach tej firmy. Wszystkie nowości od Bethesdy będą prawdopodobnie dostępne wyłącznie na Xbox i PC. Jeśli więc kochasz gry RPG, być może nadszedł czas, by rozważyć zakup konsoli Xbox.

Co oferuje Microsoft Xbox Series X? Różnorodność i rozmach. Znajdziesz tu gry wyścigowe, strzelanki i kosmiczne przygody. Dodatkowo Xbox Game Pass to doskonała zaleta. Wystarczy wykupić subskrypcję, aby za świetną cenę grać w niemal wszystko. Na przykład wśród najnowszych tytułów dodanych do Game Pass znalazły się takie gry jak Call of Duty: Modern Warfare II.

Mój werdykt

Jeśli lubisz niesamowite historie, kinową rozgrywkę i chcesz „przeżyć” grę, PS5 to zdecydowanie właściwy wybór dla Ciebie. Jeśli jednak pociąga Cię adrenalina, tryb wieloosobowy, wyścigi i science fiction, Xbox Series X będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie zapomnij też sprawdzić najlepszych gier na Xbox Series X, wśród których znajdziesz mnóstwo świetnych tytułów dostępnych wyłącznie na tę konsolę.

PS5 kontra Xbox Series X: ekosystem

Kiedy mówimy o konsolach, warto pamiętać, że nie chodzi tylko o sprzęt i grafikę. To, co naprawdę się liczy, to to, co otrzymujesz wraz z konsolą. Subskrypcje, gry, wygoda – to właśnie tam zaczyna się prawdziwa zabawa. Przyjrzyjmy się, co oferują Xbox i PlayStation pod względem swoich ekosystemów.

Ekosystem Xbox

Xbox oferuje Game Pass, usługę subskrypcyjną, która za miesięczną opłatą zapewnia dostęp do obszernej biblioteki gier. Obejmuje ona nowe tytuły Microsoftu w dniu premiery, szeroki wybór gier AAA i niezależnych, a także możliwość grania na konsoli, komputerze PC lub w chmurze bez konieczności pobierania. Oto kilka kluczowych funkcji Xbox Game Pass:

Game Pass = „Graj w nowości już w dniu premiery”. To prawdziwa kopalnia złota dla fanów gier. Wszystkie nowe gry Microsoftu (a także inne tytuły) pojawiają się w Game Passie w dniu premiery. Tak, nie ma tu opcji „kup później”. Chcesz zagrać w Starfield, Halo Infinite lub nową Forzę? Możesz zacząć grać zaraz po premierze.

To prawdziwa kopalnia złota dla fanów gier. Wszystkie nowe gry Microsoftu (a także inne tytuły) pojawiają się w Game Passie w dniu premiery. Tak, nie ma tu opcji „kup później”. Chcesz zagrać w Starfield, Halo Infinite lub nową Forzę? Możesz zacząć grać zaraz po premierze. Gry w chmurze – Graj gdziekolwiek. To zabawne, ale możesz grać nie tylko na konsoli, ale także na komputerze, telefonie czy tablecie – bez pobierania. Jedynym wymogiem jest dobre połączenie internetowe. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz grać w podróży lub po prostu leżąc na kanapie.

To zabawne, ale możesz grać nie tylko na konsoli, ale także na komputerze, telefonie czy tablecie – bez pobierania. Jedynym wymogiem jest dobre połączenie internetowe. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz grać w podróży lub po prostu leżąc na kanapie. Biblioteka gier – od klasyków po najnowsze hity. Game Pass oferuje ogromną liczbę gier. Znajdziesz tu hity klasy AAA, projekty niezależne i oldschoolowe klasyki. Jeśli znudzi ci się twój ulubiony gatunek, możesz odkryć coś nowego. Przejście wszystkich gier z biblioteki jest praktycznie niemożliwe.

Game Pass oferuje ogromną liczbę gier. Znajdziesz tu hity klasy AAA, projekty niezależne i oldschoolowe klasyki. Jeśli znudzi ci się twój ulubiony gatunek, możesz odkryć coś nowego. Przejście wszystkich gier z biblioteki jest praktycznie niemożliwe. Graj na komputerze – wszystko jest ze sobą połączone. Jeśli masz komputer z systemem Windows, naprawdę wygrywasz. Wszystko się synchronizuje, więc możesz rozpocząć grę na konsoli i kontynuować ją na komputerze. To niezwykle wygodne, jeśli nie chcesz być przywiązany do jednego urządzenia.

A jeśli chodzi o immersję, nie da się jej osiągnąć bez dobrych słuchawek. Dzięki wysokiej jakości słuchawkom słyszysz wszystko: kroki, strzały, a nawet szum wiatru w liściach. Dźwięk przestrzenny na Xboxie działa świetnie. Zebraliśmy listę najlepszych zestawów słuchawkowych do konsoli Xbox Series X – zapoznaj się z naszym rankingiem, aby znaleźć ten odpowiedni dla siebie.

Ekosystem PlayStation

PlayStation oferuje PlayStation Plus – subskrypcję, która łączy w jednej usłudze dostęp do ekskluzywnych gier, obszerną bibliotekę tytułów oraz tryb wieloosobowy online. W zależności od wybranego poziomu subskrypcji można również uzyskać dostęp do klasycznych gier z poprzednich generacji PlayStation, streamingu w chmurze oraz ograniczonych czasowo wersji próbnych nowych tytułów.

Usługa jest podzielona na trzy poziomy, w zależności od tego, ile chcesz zapłacić i co dokładnie chcesz uzyskać.

PS Plus Essential – Podstawowy, ale przydatny. Tutaj wszystko jest proste, ponieważ zyskujesz dostęp do gier online oraz 2–3 darmowych gier co miesiąc. Od czasu do czasu dostępne są również zniżki w sklepie PlayStation Store. Jeśli wolisz głównie gry wieloosobowe, jest to idealna opcja subskrypcji bez żadnych dodatkowych kosztów.

Tutaj wszystko jest proste, ponieważ zyskujesz dostęp do gier online oraz darmowych gier co miesiąc. Od czasu do czasu dostępne są również zniżki w sklepie PlayStation Store. Jeśli wolisz głównie gry wieloosobowe, jest to idealna opcja subskrypcji bez żadnych dodatkowych kosztów. PS Plus Extra – Więcej treści. Chcesz czegoś więcej niż tylko rozgrywki online i dostępu do biblioteki gier? W takim razie wybierz pakiet Extra. Ten poziom zapewnia dostęp do obszernej biblioteki gier na PS4 i PS5. To świetna opcja, jeśli chcesz nieustannie próbować nowych rzeczy, płacąc tylko raz.

Chcesz czegoś więcej niż tylko rozgrywki online i dostępu do biblioteki gier? W takim razie wybierz pakiet Extra. Ten poziom zapewnia dostęp do obszernej biblioteki gier na PS4 i PS5. To świetna opcja, jeśli chcesz nieustannie próbować nowych rzeczy, płacąc tylko raz. PS Plus Premium – Wszystko w cenie. To opcja dla prawdziwych koneserów. Biblioteka rozszerza się o gry z PS1, PS2 i PS3, otrzymujesz dostęp do gier w chmurze (nawet jeśli masz słabą konsolę lub w ogóle jej nie masz) oraz wersje próbne nowych gier. Zasadniczo to najwyższa przyjemność.

Pro tip Wybierz roczną subskrypcję PlayStation Plus, aby z czasem zaoszczędzić więcej. Wypatruj promocji w okresie najważniejszych świąt, takich jak Nowy Rok, kiedy rabaty często sięgają 20–30%. Jeśli chcesz cieszyć się technologią Tempest 3D AudioTech, zaopatrz się w dobre słuchawki. Konsola Sony PS5 zapewnia tak wciągający dźwięk, że naprawdę czujesz się jak w środku gry. Przygotowaliśmy również listę najlepszych słuchawek do PS5, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji.

Moja ocena

Jeśli chcesz od razu mieć dostęp do jak największej liczby gier i swobodę grania gdziekolwiek, Xbox z Game Passem to najlepszy wybór. Jeśli jesteś fanem ekskluzywnych tytułów i pięknej grafiki, a posiadasz PS5, subskrypcja Sony PS Plus otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości.

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PS5 kontra Xbox Series X: Wygląd

PS5 i Xbox Series X to nie tylko „czarne pudełka”, jak to zwykle bywa w przypadku starszych konsol. Wynika to z faktu, że każda z nich ma swój własny styl, charakter, a nawet klimat. Ma to znaczenie, ponieważ konsola stanowi część Twojej przestrzeni. Jej wygląd może wpływać na to, jak postrzegasz swoją konfigurację – niezależnie od tego, czy konsola dyskretnie wtapia się w otoczenie, czy też stanowi wyraźny akcent. Dla niektórych graczy to właśnie dopasowanie wizualne może być czynnikiem decydującym, gdy pod względem wydajności i funkcji urządzenia są do siebie zbliżone.

Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda każda z konsol, która z nich lepiej pasuje do różnych wnętrz oraz co warto wziąć pod uwagę, jeśli chcesz, aby całość wyglądała harmonijnie.

PS5: Czysty futuryzm

Szczerze mówiąc, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Sony PS5, pomyślałem: „Wow, to zdecydowanie nie jest tylko konsola”. Wygląda naprawdę jak coś z przyszłości. Biała obudowa o łagodnych krzywiznach, czarne, błyszczące wstawki i te niebieskie paski LED. To tak, jakbyś włączał nie konsolę, ale jakieś urządzenie z epoki kosmicznej.

Rozmiar jest zdecydowanie imponujący. Jest duża. Solidna wieża, zwłaszcza jeśli ustawisz ją pionowo. Wygląda efektownie, ale naprawdę musisz przemyśleć, gdzie ją umieścić. W pozycji poziomej jest to nieco łatwiejsze, ale nawet wtedy nadal będzie się wyróżniać w Twojej konfiguracji.

Pro tip Przed ustawieniem konsoli zmierz swoje biurko lub półkę. PS5 potrzebuje dodatkowej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią wentylację i wyglądać jak najlepiej.

Jeśli lubisz niekonwencjonalne, przyciągające uwagę projekty i chcesz, aby konsola stanowiła prawdziwy element wystroju Twojego pokoju, PS5 to zdecydowanie najlepszy wybór, zwłaszcza jeśli reszta Twojego wyposażenia utrzymana jest w stylu „Cyberpunk” lub innym nowoczesnym i eleganckim stylu.

Xbox Series X: skromny, ale potężny

Porozmawiajmy teraz o Xbox Series X. To zupełnie inna liga. Jeśli PS5 to krzykliwa supergwiazda, to Xbox to pewny siebie introwertyk. Minimalistyczny, surowy, ale właśnie w tym tkwi jego piękno. Wygląda jak zgrabny czarny prostokąt. Trochę przypomina mini-komputer. Żadnych krzykliwych detali, tylko czarna obudowa z małym logo Xbox w rogu i kratką „wentylacyjną” na górze, która świeci na zielono, gdy konsola jest włączona. Nawiasem mówiąc, podświetlenie nadaje konsoli wyjątkowy charakter.

Pod względem rozmiarów jest mniejsza od PS5, a jeśli chodzi o ustawienie, jest znacznie wygodniejsza. Można ją ustawić pionowo lub poziomo, a zawsze będzie wyglądać schludnie i kompaktowo.

Pro tip Brakuje Ci miejsca lub wolisz dyskretną konfigurację? Xbox Series X idealnie wpasowuje się w większość wnętrz, nie przyciągając zbytniej uwagi.

To idealny wybór, jeśli cenisz sobie minimalizm i porządek oraz nie chcesz, by sprzęt zbytnio rzucał się w oczy. Xbox niemal mówi: „Nie zwracaj na mnie uwagi. Po prostu włącz go i graj”.

Moja ocena

To zależy od tego, co bardziej do Ciebie przemawia. Jeśli chcesz efektu „wow”, czegoś wyjątkowego i nie masz nic przeciwko poświęceniu na to więcej miejsca, to PS5 jest dla Ciebie. Jeśli wolisz bardziej stonowany styl, kompaktowość i wszechstronność, Xbox Series X na pewno Cię nie zawiedzie.

PS5 kontra Xbox Series X: kompatybilność wsteczna

Przyjrzyjmy się teraz tej kwestii nieco dokładniej. Tematem jest kompatybilność wsteczna. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać drobnym szczegółem, dopóki nie zechcesz nagle zagrać w jakąś starą klasykę z poprzednich generacji. I właśnie wtedy ujawnia się ogromna różnica między PS5 a Xbox Series X.

Xbox Series X: kompatybilność wsteczna i ulepszenia gier

Wiesz, co jest niesamowite w Xbox Series X? To jak wehikuł czasu. Masz gry z Xbox One? Świetnie. Z Xbox 360? Super. A może nawet z oryginalnego Xboxa? Żaden problem – prawdopodobnie będą działać na tej konsoli. Microsoft naprawdę włożył w to sporo wysiłku – nie tylko umożliwił uruchamianie starych gier, ale wręcz je ulepszył. Oto kilka funkcji związanych z tą kwestią:

Auto HDR – gry z poprzednich generacji wyglądają, jakby zostały odświeżone dzięki nowemu silnikowi;

– gry z poprzednich generacji wyglądają, jakby zostały odświeżone dzięki nowemu silnikowi; FPS Boost – niektóre tytuły działają teraz płynnie, jakby nie pochodziły z 2010 roku , a były w pełni zremasterowane;

– niektóre tytuły działają teraz płynnie, jakby nie pochodziły z , a były w pełni zremasterowane; Quick Resume – możesz przełączać się między grami bez czasu ładowania, nawet jeśli jedna z nich pochodzi z konsoli Xbox 360.

Pro tip Masz już dużą kolekcję gier na Xboxa? Xbox Series X odtwarza je bez konieczności ponownego zakupu, a działają one od razu po wyjęciu z pudełka.

PlayStation 5: Pozdrowienia z PlayStation 4

W przypadku PS5 sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Konsola radzi sobie z grami z PS4 naprawdę dobrze. Uruchamia je bez żadnych dodatkowych czynności, a niektóre tytuły nawet ulepsza. Na przykład „Ghost of Tsushima” ma bardziej stabilną liczbę klatek na sekundę i krótszy czas ładowania. A „God of War” działa teraz z prędkością 60 klatek na sekundę.

Jeśli jednak jesteś fanem PS3 lub chcesz ponownie zagrać w klasyczne „Silent Hill” z PS2, sprawa nie jest już taka prosta. Gry z PS3 z poprzednich generacji w ogóle nie działają. Gry z PS2 i PS1 również nie wchodzą w grę.

Istnieje oczywiście subskrypcja PlayStation Plus Premium, która obejmuje kolekcję klasycznych gier. Trzeba ją jednak wykupić. Ponadto nie wszystkie popularne tytuły są dostępne. Nie ma tu też ulepszeń, zwiększenia liczby klatek na sekundę ani funkcji HDR.

Pro tip PS5 najlepiej sprawdzi się dla graczy, którym zależy głównie na grach z PS4 i nowych premierach. Jeśli priorytetem są starsze tytuły z PS3, PS2 lub PS1, ta konsola może nie być odpowiednim wyborem.

Szczerze mówiąc, Sony nie przykłada zbyt dużej wagi do kompatybilności wstecznej. Skupia się bardziej na nowych grach. Być może to dobrze, ale znowu – wszystko zależy od punktu widzenia.

Mój werdykt

Jeśli lubisz czasem „zanurzyć się w przeszłości” i przypomnieć sobie, jak świetnie bawiłeś się grając w „Fallout: New Vegas”” czy „Halo 3”, Xbox Series X jest idealnym rozwiązaniem. Microsoft szanuje Twój czas i inwestycję. Jeśli jednak priorytetem są dla Ciebie nowe gry, a wszystkie poprzednie tytuły masz już w wersji cyfrowej, wybierz PS5.

Odpowiedz na kilka poniższych pytań, które pomogą Ci wybrać odpowiednią konsolę:

Sprawdź swoją bibliotekę gier. Co już masz i czy planujesz zagrać w którąś z nich ponownie?

Czy faktycznie często wracasz do starych gier, czy po prostu lubisz wiedzieć, że masz je w swojej kolekcji?

Wolisz więcej tytułów na wyłączność, czy większą elastyczność w zakresie gier z różnych generacji?

PS5 kontra Xbox Series X: cena

Zgodnie z najnowszymi informacjami o cenach firmy Sony i Microsoft nadal różnicują pozycjonowanie swoich flagowych konsol, przy czym Sony zachowuje niewielką przewagę cenową.

Cena PlayStation 5

PS5 (wersja z napędem) : 520 USD , oferująca pełną obsługę gier fizycznych i cyfrowych.



, oferująca pełną obsługę gier fizycznych i cyfrowych. PS5 w wersji cyfrowej: 490 USD – zapewnia identyczną wydajność przy nieco niższym koszcie dzięki rezygnacji z napędu płytowego.

Polityka cenowa Sony sprawia, że różnica między modelami z napędem płytowym a cyfrowymi jest stosunkowo niewielka, co sprawia, że wersja z napędem płytowym jest bardziej atrakcyjną opcją w dłuższej perspektywie dla graczy, którzy kupują gry w wersji fizycznej lub chcą mieć swobodę odsprzedaży.

Cena konsoli Xbox Series X

Xbox Series X w wersji cyfrowej: 600 dolarów, co sprawia, że jest on wyraźnie droższy od obu modeli PS5, mimo braku napędu płytowego.

Wnioski dotyczące ceny

Z czysto finansowego punktu widzenia modele PS5 oferują obecnie lepszy stosunek ceny do jakości, zwłaszcza że PS5 w wersji z napędem optycznym jest tańsze od Xbox Series X – wersja cyfrowa. O ile gracze nie preferują zdecydowanie ekosystemu lub usług Microsoftu, polityka cenowa Sony sprawia, że jest to obecnie bardziej przystępna opcja wejścia w świat gier na konsolach z najwyższej półki.

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PS5 kontra Xbox Series X: ostateczny werdykt

Po przetestowaniu obu konsol wszystko sprowadza się do tego, co jest dla Ciebie jako gracza najważniejsze. Jeśli priorytetem są dla Ciebie ekskluzywne tytuły z fabułą, PS5 wyróżnia się grami takimi jak Spider-Man 2, God of War: Ragnarök i Horizon: Forbidden West. Kontroler DualSense zapewnia wciągające wrażenia haptyczne, a ultraszybki dysk SSD sprawia, że gry z otwartym światem działają płynnie.

Xbox Series X wyróżnia się w innych obszarach. Usługa Game Pass oferuje niesamowitą wartość, umożliwiając wypróbowanie szerokiej gamy tytułów, w tym premierowych. Kompatybilność wsteczna i funkcja Quick Resume sprawiają, że powrót do starszych gier jest niezwykle łatwy. Na papierze konsola ta jest nieco wydajniejsza, a gry w chmurze zapewniają większą elastyczność na różnych urządzeniach.

Kolejnym czynnikiem jest cena. PS5 jest często tańsze, ale jeśli zależy ci na maksymalnej pojemności dysku lub planujesz grać w wiele gier każdego miesiąca, Xbox może okazać się bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie. Osobiście wybrałbym PS5 ze względu na tytuły dostępne wyłącznie na tę konsolę oraz kontroler, ale jeśli ważniejsze są dla Ciebie starsze gry i szersza biblioteka tytułów, Xbox Series X jest świetnym wyborem. Ostatecznie najlepsza konsola to taka, która pasuje do Twojego stylu grania.

PS5 kontra Xbox Series X: ostateczny werdykt

Po spędzeniu sporej ilości czasu z obiema konsolami doszedłem do wniosku, że decyzja sprowadza się do tego, co jest dla Ciebie jako gracza najważniejsze. Jeśli skupiasz się na ekskluzywnych tytułach z fabułą, PS5 spełni Twoje oczekiwania. Gry takie jak „Spider-Man 2”, „God of War: Ragnarök” i „Horizon: Forbidden West”” wyznaczają wysoki poziom w zakresie rozgrywki dla jednego gracza.

Kontroler DualSense wnosi dodatkowy wymiar dzięki haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu i adaptacyjnym spustom, które sprawiają, że akcje wydają się bardziej realistyczne. Dysk SSD tej konsoli jest najszybszym, z jakiego korzystałem na konsoli, i skraca czas ładowania na tyle, że gry z otwartym światem działają płynnie. A jeśli planujesz korzystać z VR, PlayStation ma już własny, dedykowany system.

Xbox Series X wyprzedza konkurencję w innych obszarach. Game Pass nadal stanowi najlepszą opcję dla graczy, którzy lubią wypróbowywać wiele różnych tytułów, w tym premiery z dnia premiery. Dzięki kompatybilności wstecznej możesz powrócić do starszych gier na Xbox bez konieczności odkurzania starego sprzętu. Na papierze konsola ta jest nieco wydajniejsza, a funkcje takie jak Quick Resume i gry w chmurze ułatwiają przełączanie się między grami i urządzeniami bez utraty postępów.

Cena też ma znaczenie. Po ostatnich zmianach cenowych PS5 często okazuje się tańsze od Series X. Jednak dla graczy, którzy chcą mieć jak najwięcej miejsca na dane lub planują co miesiąc grać w różnorodne tytuły, Xbox może nadal być lepszym wyborem w dłuższej perspektywie.

Gdybym miał sam dokonać wyboru, postawiłbym na PS5 ze względu na jej ekskluzywne tytuły i kontroler, ponieważ to właśnie na tej konsoli spędzam większość czasu. Gdybym jednak grał w bardziej zróżnicowany zestaw gier i cenił starsze tytuły tak samo jak nowe, skłaniałbym się ku Xbox Series X. Najlepszy wybór to taki, który pasuje do tego, jak faktycznie grasz, a nie tylko do tego, co dobrze wygląda w specyfikacji technicznej.

PlayStation 5 – warto je kupić, jeśli Xbox Series X jest dla Ciebie odpowiedni, jeśli Jesteś fanem wymagających gier dla jednego gracza i kinowych fabuł Jeśli interesują Cię wciągające fabuły, uwielbiasz przechodzić kampanie i zanurzać się w pięknych światach, pokochasz „God of War”, „The Last of Us”, „Spider-Man” i inne hity Sony. To jak oglądanie niesamowitego serialu, ale to Ty jesteś główną postacią Chcesz w pełni wykorzystać możliwości sprzętu i wydajności Xbox jest na papierze wydajniejszy, co widać w niektórych grach: wyższa liczba klatek na sekundę, stabilność, krótszy czas ładowania Zależy Ci na oprawie wizualnej Wygląd PS5 budzi kontrowersje, ale na pewno nie jest nudny. Do tego interfejs, animacje i menu – wszystko wygląda jak z przyszłości Lubisz różnorodność i nie chcesz wydawać pieniędzy na każdą grę z osobna Game Pass to najlepsza rzecz, jaka pojawiła się w ostatnich latach. Dzięki subskrypcji zyskujesz dostęp do setek gier, od tytułów AAA po gry niezależne. Każdego dnia możesz pobrać coś nowego i nie martwić się o jego zakup Grałeś już na PS4 i nie chcesz stracić swojej biblioteki Twoje gry, trofea i postępy – wszystko to można przenieść. To proste i nie wymaga dodatkowego wysiłku Tęsknisz za starymi grami i chcesz do nich wrócić Kompatybilność wsteczna jest tu naprawdę imponująca. Możesz grać w tytuły z oryginalnej konsoli Xbox, Xbox 360 i Xbox One. Dodatkowo często z ulepszoną grafiką Chcesz wypróbować kontroler nowej generacji DualSense naprawdę robi wrażenie: adaptacyjne spusty, haptyczne sprzężenie zwrotne, funkcje dotykowe – wszystko to zwiększa immersję w grach. Szczególnie w strzelankach i grach wyścigowych. Grasz również na komputerze i chcesz, aby wszystko było połączone Microsoft robi wszystko, aby Xbox i Windows stały się jednym spójnym ekosystemem. Kupiłeś grę na Xboxie? Zagraj w nią na komputerze. Synchronizacja postępów, cross-play, zapisy w chmurze – to niezwykle wygodne, jeśli masz zarówno konsolę, jak i komputer Chcesz mieć kompaktową, minimalistyczną konsolę Jeśli chodzi o wygląd, Series X to czarna cegła, ale stylowa. Minimalizm, brak zbędnych detali – idealnie wkomponuje się w każde pomieszczenie

Zadaj sobie proste pytanie: co jest dla Ciebie najważniejsze w grach? Zależy Ci na świetnych fabułach i tytułach dostępnych wyłącznie na daną konsolę? Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i mimo to codziennie grać w coś nowego, wypróbuj usługę subskrypcji gier.

Osobiście powiedziałbym tak: obie konsole są świetne. Ale radość z grania to nie tylko teraflopy i grafika. To emocje, atmosfera i zabawa. Wybierz konsolę, która zapewni Ci radość każdego wieczoru po pracy lub szkole. Bo w końcu w grach chodzi o zabawę, a nie o wyścig o megaherców.

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Często zadawane pytania