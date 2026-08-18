PS5 contro Xbox Series X: quale console vince?

La rivalità tra PS5 e Xbox Series X continua senza sosta. Entrambe le console sono state accolte con grande entusiasmo al momento del lancio e non hanno fatto che migliorare col passare del tempo. Gli aggiornamenti hanno aggiunto nuove funzionalità, risolto i problemi iniziali e ampliato le potenzialità di ciascuna piattaforma.

PlayStation e Xbox condividono numerosi titoli multipiattaforma, ma le loro esclusive rimangono un fattore decisivo per molti giocatori. Possedere entrambe queste console e tutte le altre sarebbe il sogno, ma la maggior parte di noi deve accontentarsi di sceglierne solo una.

Ecco perché ho trascorso mesi a testarle entrambe e a valutare come si confrontano nell’uso quotidiano. Questa guida ti illustrerà le loro differenze, quali prestazioni, cataloghi di giochi e comfort. Se stai effettuando un upgrade, cambiando piattaforma o entrando nel mondo della next-gen per la prima volta, questo articolo fa proprio al caso tuo.

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PS5 vs. Xbox Series X: Specifiche tecniche

Sulla carta, l’Xbox Series X risulta in vantaggio in termini di numeri. La sua GPU e l’SSD sono più potenti, il che le conferisce un leggero vantaggio in termini di potenziale prestazionale. Detto questo, le specifiche da sole non determinano quale sia la console migliore. L’esperienza di gioco reale dipende spesso dall’ottimizzazione, dai titoli esclusivi e dal modo in cui gli sviluppatori utilizzano l’hardware.

La PS5 non è molto indietro e, con il recente lancio della PS5 Pro, Sony ha colmato gran parte di quel divario. Sebbene la Series X mantenga ancora il vantaggio in termini di potenza pura, l’aggiornamento alla versione Pro offre ai fan di PlayStation una forte risposta nella corsa alle prestazioni.

Caratteristica Sony PlayStation 5 (PS5) Xbox Series X Cosa significa per te CPU AMD Zen 2 a 8 core a 3,5 GHz AMD Zen 2 a 8 core a 3,8 GHz Leggero vantaggio per Xbox in termini di multitasking più veloce e reattività di gioco. GPU 10,28 TFLOP, RDNA 2 12 TFLOP, RDNA 2 La serie Xbox offre una maggiore potenza grafica grezza, ideale per una resa visiva di alto livello nei giochi più impegnativi. RAM 16 GB GDDR6 16 GB di GDDR6 Entrambe sono in grado di gestire senza problemi i giochi di nuova generazione. Memoria interna SSD personalizzato da 825 GB SSD NVMe personalizzato da 1 TB La Xbox Series offre più spazio, ma entrambe sono ultraveloci: aspettati tempi di caricamento fulminei. Memoria espandibile Slot SSD NVMe (certificato) + USB esterno Scheda di espansione proprietaria Seagate + USB esterno L'espansione su Xbox Series è più semplice ma più costosa; la PS5 supporta un maggior numero di SSD di terze parti. Lettore disco Unità Blu-ray 4K UHD Lettore Blu-ray 4K UHD Entrambe supportano dischi fisici di film e giochi. Risoluzione Fino a 8K, 4K a 120 fps Fino a 8K, 4K a 120 fps Entrambi supportano immagini straordinarie su schermi di fascia alta. Ray tracing Sì Sì Illuminazione e riflessi realistici nei giochi supportati. Retrocompatibilità Giochi per PS4 (la maggior parte), alcuni titoli per PSVR Tutti i giochi per Xbox One, molti titoli per Xbox 360 e per Xbox originale Xbox Series offre maggiore flessibilità con i giochi più datati: ottima per rigiocare i classici. Catalogo giochi Eccellenti titoli esclusivi (ad es. Spider-Man, God of War, The Last of Us, Uncharted) Game Pass, uscite il giorno del lancio, oltre a un numero crescente di titoli esclusivi (ad es. Starfield, la serie Halo, Forza) Dipende dalle tue preferenze: Sony vince sui titoli narrativi, Xbox Series vince sulla varietà. Game Pass / PS+ PlayStation Plus (livelli con vantaggi diversi) Xbox Game Pass Ultimate (cloud, PC, accesso dal giorno del lancio) Il controller Xbox offre un valore aggiunto maggiore per i giocatori abituali. Controller DualSense (grilletto adattivo, comoda disposizione dei pulsanti, feedback tattile) Controller Xbox (familiare, ergonomico, pulsanti migliorati) La PS5 sembra più di nuova generazione, mentre il controller Xbox è affidabile e personalizzabile. Dimensioni Grande (15,4 x 10,2 x 4,1 pollici) Compatto (11,9 x 5,9 x 5,9 pollici) Valuta la tua configurazione, in particolare la tua scrivania da gioco. Prezzo (circa) 520 $ (versione su disco) / 490 $ (versione digitale) 600 $ (versione digitale) Praticamente alla pari: l’edizione digitale per PS5 è leggermente più economica.

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Tieni presente che ciascuna di queste console è la migliore della propria categoria e la tua scelta dipenderà dalle caratteristiche che ritieni più importanti.

PS5 vs. Xbox Series X: Prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni, la PS5 e l’Xbox Series X sono sostanzialmente alla pari. Ognuna ha dei punti di forza, ma nessuna delle due detiene un vantaggio chiaro e decisivo. Sulla carta, l'Xbox Series X offre una maggiore potenza di elaborazione e grafica, mentre la PS5 risponde con una memoria più veloce e, ora, con la versione aggiornata PS5 Pro per migliorare ulteriormente la qualità visiva. Nel gioco reale, queste differenze spesso si bilanciano, il che rende estremamente difficile proclamare un unico vincitore.

Panoramica delle specifiche tecniche

Per dirla in parole semplici, la differenza principale tra la PS5 e la console Xbox Series X risiede nei loro processori e chip grafici (CPU e GPU). Entrambi i dispositivi hanno una potenza straordinaria, ma cosa significa questo per te come giocatore?

Processore (CPU)

La PS5 utilizza un processore AMD Zen 2 a otto core da 3,5 GHz, mentre l’Xbox Series X monta una variante leggermente più veloce da 3,8 GHz. Entrambe garantiscono un’esperienza di gioco fluida, ma l’ottimizzazione delle prestazioni della CPU è fondamentale per i giochi più esigenti e per frame rate elevati, proprio come si farebbe quando si sceglie una CPU di fascia alta per il gaming su PC.

Grafica (GPU) e teraflop

La Sony PlayStation 5 dispone di una GPU con 36 unità di calcolo e una potenza di 10,28 teraflop, il che significa che il suo processore grafico è in grado di eseguire 10,28 trilioni di operazioni al secondo. La Xbox Series X, invece, è dotata di una GPU con 52 unità di calcolo, che le conferiscono una potenza di 12 teraflop.

Cosa significa questo in pratica? Maggiore è il numero di teraflop, più dettagliati e fluidi saranno gli effetti grafici nei giochi. Di conseguenza, la console Xbox Series X supererà leggermente la PS5 nelle scene visive più complesse, come il ray tracing e i giochi con un elevato livello di dettaglio. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, la differenza in termini di teraflop non sarà così evidente durante il gameplay reale, specialmente se non si gioca con le impostazioni grafiche al massimo.

Quindi, se cerchi la massima potenza, l’Xbox Series X di Microsoft sarà leggermente in vantaggio, ma la console PS5 non è molto indietro e offre anch’essa una qualità eccellente.

Tempi di caricamento

Sapete, gli SSD delle nuove console sono davvero fantastici! Hanno rivoluzionato completamente il modo di giocare e sono contento che non dobbiamo più aspettare minuti interi solo per avviare un gioco.

La PS5, ad esempio, ha un SSD con una larghezza di banda di 5,5 GB/s. È fantastico perché ora i tempi di caricamento sono quasi istantanei! Non si perde tempo ad aspettare e si entra subito nel vivo del gioco. Si nota soprattutto nei giochi open-world come Spider-Man: Miles Morales o Ratchet & Clank: Rift Apart. Tutto avviene così rapidamente che i passaggi da un luogo all’altro sembrano quasi magici. E sì, non solo accelera i tempi di caricamento, ma rende anche il gameplay stesso più fluido.

Ora, per quanto riguarda la Microsoft Xbox Series X. Ha un SSD con una larghezza di banda di 2,4 GB/s. È un po’ meno rispetto alla Sony PlayStation 5, ma credimi, è comunque impressionante! I tempi di caricamento sono molto più veloci rispetto alle console precedenti e si ottengono comunque transizioni super fluide nei giochi con mondi enormi. Non è certo da meno.

Quando non devi aspettare un'eternità per caricare un gioco, l'esperienza cambia davvero! Immagina di avviare il gioco e di poter giocare immediatamente, senza lunghe schermate di caricamento o pause. E con mondi immensi come quelli di Spider-Man o Assassin’s Creed, è davvero una manna dal cielo. La qualità dell’esperienza di gioco è davvero migliorata!

Quindi, onestamente, la PlayStation 5 di Sony è leggermente più veloce, ma anche l'Xbox se la cava benissimo, soprattutto se si pensa che in passato le console erano terribili in termini di tempi di caricamento. In ogni caso, ora abbiamo più tempo da dedicare ai giochi stessi invece di stare lì ad aspettare. È una vera manna dal cielo, specialmente quando si ha a disposizione un tempo limitato davanti allo schermo.

Grafica

La PS5 e l’Xbox Series X offrono una grafica mozzafiato. Ma come ci riescono, e di cosa hai bisogno per vedere davvero tutta quella bellezza con i tuoi occhi? Scopriamolo.

Entrambe le console supportano il 4K e mantengono un frame rate costante di 120 fps. Cosa significa per te? Il gioco appare nitido, fluido e semplicemente fantastico. I movimenti dei personaggi sono fluidi come il burro, senza alcun rallentamento. Lo si nota davvero nei giochi dal ritmo serrato come gli sparatutto o le corse: quando tutto accade velocemente, ma si riesce comunque a cogliere ogni dettaglio.

Importante! Per goderti davvero tutto questo, ti serve il monitor o la TV giusti. Non uno qualsiasi, perché deve supportare il 4K e i 120 Hz. Senza questi requisiti, certo, la console funzionerà, ma non potrai sfruttarne appieno il potenziale. È come comprare un’auto sportiva e guidarla solo intorno all’isolato (potente, ma un po’ inutile). Abbinala a una VPN di alto livello per un’esperienza di gioco online sicura e senza lag, e potrai sfruttarne ancora di più il potenziale.

Sia la PS5 che l’Xbox Series X di Microsoft supportano il ray tracing, una funzionalità che rende l’illuminazione, le ombre e i riflessi estremamente realistici. Ad esempio, in Cyberpunk 2077, è possibile vedere le insegne al neon riflesse nelle pozzanghere o le ombre che si muovono fluidamente sulle pareti a seconda della posizione del sole.

Prima la grafica era semplicemente ottima, ma con il ray tracing sembra quasi cinematografica. Detto questo, però, avrai bisogno di un buon monitor da gioco, in grado di riprodurre correttamente tutti questi effetti. Nel caso ideale, con l’HDR, in modo che luci e ombre non si trasformino in un pasticcio sfocato, ma appaiano effettivamente come dovrebbero.

Entrambe le console sono incredibilmente potenti dal punto di vista visivo. E non ha davvero senso discutere, perché sia la PS5 che l’Xbox Series X offrono una grafica mozzafiato. La cosa fondamentale è collegarle al monitor o alla TV giusti, che supportino il 4K, i 120 Hz e, idealmente, l’HDR.

Il mio verdetto

Se dovessi scegliere una console in questo momento, propenderei per l’Xbox Series X, ma solo di poco e per ragioni specifiche. La sua maggiore potenza della GPU e la memoria interna più capiente le conferiscono un vantaggio in termini di prestazioni pure, specialmente per i giocatori che desiderano le impostazioni grafiche più elevate nei giochi più impegnativi. La maggiore retrocompatibilità e la facilità di espansione dello spazio di archiviazione la rendono inoltre interessante se nel corso degli anni avete accumulato una vasta libreria di giochi.

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PS5 vs. Xbox Series X: Giochi

Quando si sceglie una console, la scelta dipende quasi sempre dai giochi. Soprattutto dai titoli esclusivi, quelli disponibili solo su una piattaforma. Sono come delle carte vincenti personali: chi ne ha di migliori vince. Diamo un’occhiata a ciò che hanno da offrire la PlayStation 5 di Sony e la Xbox Series X. Ho stilato un elenco delle migliori esclusive che potrebbero influenzare la tua decisione finale.

Titoli esclusivi per PlayStation 5

Sony è da sempre forte nel campo delle esclusive, con titoli come Spider-Man: Miles Morales e God of War Ragnarök, che mettono in mostra la potenza grafica della console e una narrazione coinvolgente.

Molti dei migliori titoli per PS5 mettono in risalto meccaniche di gioco innovative e un design cinematografico, rendendo la console un punto di riferimento per le esperienze incentrate sulla trama. Titoli come questi contribuiscono a definire i migliori giochi per PS5 nell’attuale line-up.

Gioco Descrizione Spider-Man: Miles Morales Diventi letteralmente Spider-Man. Sul serio. New York ricoperta di neve, incredibili oscillazioni tra le ragnatele e una trama divertente. È puro divertimento, soprattutto se sei un fan dei supereroi. È ora che il tuo amichevole Spider-Man di quartiere affronti le bande che turbano la pace della città God of War Ragnarök Kratos è diventato padre e il suo rapporto con il figlio merita un'attenzione speciale. Ci sono un sacco di scontri con gli dei, mitologia e momenti epici. Se ami l'azione intensa con una storia significativa, questo è un vero gioiello The Last of Us Parte II Non servono spoiler. Inoltre, la sua versione rimasterizzata è uscita in concomitanza con la seconda stagione della serie HBO. Non è solo un gioco, è come un film drammatico che vivi in prima persona. Tocca davvero nel profondo le tue emozioni. A un certo punto, non saprai nemmeno più per chi tifare. Se ti piacciono il dramma, l’atmosfera e una grafica eccezionale, devi assolutamente giocarci Horizon: Forbidden West Un mondo immenso, dinosauri robotici e Aloy (un’eroina intelligente e forte). Qui c’è tutto: esplorazione, combattimenti avvincenti e una grafica mozzafiato. Una scelta perfetta se vuoi perderti in un mondo per un paio di settimane. Tantissime missioni principali e secondarie per tenerti sempre coinvolto Gran Turismo 7 Ti piacciono le auto? Allora ne rimarrai affascinato. Il gioco è incredibilmente simile a un simulatore di corse: tantissime auto, circuiti e opzioni di messa a punto. Una vera festa per gli appassionati di corse

Perché i giochi di Sony sono così fantastici? L’azienda punta sulla qualità: trame, emozioni e atmosfera. Questi giochi ti coinvolgono davvero. Se vuoi qualcosa di più del semplice giocare – vuoi vivere la storia – la PS5 ti offre proprio quell’esperienza.

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Esclusive per Xbox Series X

Ora diamo un’occhiata a Xbox. Microsoft ha una sua identità ben definita: mondi vasti e dinamici e fantastiche esperienze multiplayer. Ecco i giochi da non perdere.

Gioco Descrizione Halo Infinite Master Chief è tornato in azione! Se amate gli sparatutto, questo è un classico del genere. Ottima giocabilità, un mondo vasto e, naturalmente, una modalità multigiocatore: divertente, frenetica e perfetta per divertirsi con gli amici Forza Horizon 5 Questo è un paradiso per gli appassionati di auto. Un bellissimo mondo aperto (il Messico), condizioni meteorologiche dinamiche e la libertà di fare tutto ciò che vuoi. Gareggia come preferisci Gears of War 5 Azione brutale in terza persona con tantissimi nemici e carneficina a ogni angolo. Un'ottima scelta se vuoi sparare senza pensare troppo alla trama Starfield Un nuovo titolo di Bethesda: un RPG spaziale in cui puoi volare tra i pianeti, esplorare mondi e influenzare la trama con le tue scelte. Sembra davvero ambizioso: gli appassionati di fantascienza lo adoreranno sicuramente

Con l’acquisizione di Bethesda da parte di Xbox, il franchise arriva The Elder Scrolls e Fallout sono ora nelle sue mani. Qualsiasi novità da parte di Bethesda sarà probabilmente un’esclusiva per Xbox e PC. Quindi, se ami i giochi di ruolo, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione l’acquisto di una Xbox.

Cosa offre la Microsoft Xbox Series X? Varietà e ampiezza di scelta. Ci sono giochi di corse, sparatutto e avventure spaziali. Inoltre, Xbox Game Pass è un vantaggio eccellente. Con un abbonamento puoi giocare a quasi tutto a un ottimo prezzo. Ad esempio, tra le recenti aggiunte a Game Pass figurano titoli come Call of Duty: Modern Warfare II.

Il mio verdetto

Se ti piacciono le storie avvincenti, un'esperienza di gioco cinematografica e vuoi “vivere” il gioco, la PS5 è sicuramente la scelta giusta per te. Se invece sei attratto dall'adrenalina, dal multiplayer, dalle corse e dalla fantascienza, l’Xbox Series X è la scelta giusta. E non dimenticare di dare un'occhiata ai migliori giochi per Xbox Series X, ricchi di fantastiche esclusive.

PS5 vs. Xbox Series X: l’ecosistema

Quando si parla di console, è importante ricordare che non si tratta solo di hardware e grafica. Ciò che conta davvero è ciò che ottieni insieme alla console. Abbonamenti, giochi, praticità: è qui che inizia il vero divertimento. Analizziamo cosa offrono Xbox e PlayStation in termini di ecosistemi.

Ecosistema Xbox

Xbox offre Game Pass, un servizio in abbonamento che ti dà accesso a un vasto catalogo di giochi a un canone mensile. Include i nuovi titoli Microsoft il giorno stesso dell’uscita, un’ampia selezione di giochi AAA e indie, e la possibilità di giocare su console, PC o tramite cloud gaming senza bisogno di scaricare nulla. Ecco alcune caratteristiche chiave di Xbox Game Pass:

Game Pass = "Gioca alle nuove uscite il giorno stesso del lancio." È una vera miniera d'oro per gli appassionati di videogiochi. Tutti i nuovi giochi Microsoft (e anche altri) sono disponibili su Game Pass il giorno stesso del lancio. Esatto, qui non c'è nessun "acquista più tardi". Vuoi giocare a Starfield, Halo Infinite o al nuovo Forza? Puoi iniziare a giocare subito dopo l’uscita.

È una vera miniera d'oro per gli appassionati di videogiochi. Tutti i nuovi giochi Microsoft (e anche altri) sono disponibili su Game Pass il giorno stesso del lancio. Esatto, qui non c'è nessun "acquista più tardi". Vuoi giocare a Starfield, Halo Infinite o al nuovo Forza? Puoi iniziare a giocare subito dopo l’uscita. Cloud Gaming – Gioca ovunque. È incredibile, ma puoi giocare non solo sulla console, ma anche su PC, telefono o tablet – senza bisogno di scaricare nulla. L’unico requisito è una connessione Internet decente. È perfetto se vuoi giocare mentre sei in viaggio o semplicemente sdraiato sul divano.

È incredibile, ma puoi giocare non solo sulla console, ma anche su PC, telefono o tablet – senza bisogno di scaricare nulla. L’unico requisito è una connessione Internet decente. È perfetto se vuoi giocare mentre sei in viaggio o semplicemente sdraiato sul divano. Libreria di giochi – Dai classici ai nuovi successi. Game Pass offre un numero enorme di giochi. Ci sono blockbuster AAA, progetti indie e classici della vecchia scuola. Se ti stanchi del tuo genere preferito, puoi scoprire qualcosa di nuovo. È praticamente impossibile rigiocare tutti i giochi presenti nella libreria.

Game Pass offre un numero enorme di giochi. Ci sono blockbuster AAA, progetti indie e classici della vecchia scuola. Se ti stanchi del tuo genere preferito, puoi scoprire qualcosa di nuovo. È praticamente impossibile rigiocare tutti i giochi presenti nella libreria. Gioca su PC – Tutto è interconnesso. Se hai un PC Windows, sei davvero a cavallo. Tutto si sincronizza e puoi iniziare una partita sulla console e continuarla sul PC. È comodissimo se non vuoi essere legato a un solo dispositivo.

E quando si parla di immersione, non si può fare a meno di un buon paio di cuffie. Con cuffie di qualità, si sente tutto: passi, spari, persino il fruscio del vento tra le foglie. L’audio spaziale su Xbox funziona alla grande. Abbiamo stilato una lista delle migliori cuffie per Xbox Series X: dai un’occhiata alla nostra classifica per trovare quelle giuste per te.

L'ecosistema PlayStation

PlayStation offre PlayStation Plus, un abbonamento che combina in un unico servizio l'accesso a giochi esclusivi, un ampio catalogo di titoli e il multiplayer online. A seconda del livello scelto, è possibile sbloccare anche giochi classici delle passate generazioni di PlayStation, lo streaming su cloud e le versioni di prova a tempo per le nuove uscite.

Il servizio è suddiviso in tre livelli, a seconda di quanto sei disposto a spendere e di cosa desideri ottenere esattamente.

PS Plus Essential – Essenziale, ma utile. Qui è tutto molto semplice: avrai accesso al gioco online e a 2-3 giochi gratuiti ogni mese. Sono previsti anche sconti occasionali nel PlayStation Store. Se preferisci soprattutto i giochi multiplayer, questa è l’opzione di abbonamento perfetta senza costi aggiuntivi.

Qui è tutto molto semplice: avrai accesso al gioco online e a giochi gratuiti ogni mese. Sono previsti anche sconti occasionali nel PlayStation Store. Se preferisci soprattutto i giochi multiplayer, questa è l’opzione di abbonamento perfetta senza costi aggiuntivi. PS Plus Extra – Più contenuti. Vuoi qualcosa di più del semplice gioco online e dell’accesso a una libreria di giochi? Allora scegli Extra. Questo livello ti dà accesso a una vasta libreria di giochi per PS4 e PS5. È un’ottima opzione se vuoi provare costantemente cose nuove, pagando una sola volta.

Vuoi qualcosa di più del semplice gioco online e dell’accesso a una libreria di giochi? Allora scegli Extra. Questo livello ti dà accesso a una vasta libreria di giochi per PS4 e PS5. È un’ottima opzione se vuoi provare costantemente cose nuove, pagando una sola volta. PS Plus Premium – Tutto incluso. Questo è per i veri intenditori. La libreria si arricchisce con giochi per PS1, PS2 e PS3, avrai a disposizione il cloud gaming (anche se hai una console poco potente o non ne possiedi affatto) e versioni di prova dei nuovi giochi. In sostanza, è il massimo del divertimento.

Pro tip Scegli un abbonamento annuale a PlayStation Plus per risparmiare di più nel tempo. Tieni d’occhio le offerte in occasione delle festività principali, come Capodanno, quando gli sconti raggiungono spesso il 20–30%. Se vuoi goderti la tecnologia Tempest 3D AudioTech, procurati delle cuffie di qualità. La PS5 di Sony è in grado di offrire un suono così coinvolgente da farti sentire davvero dentro al gioco. Abbiamo anche stilato una lista delle migliori cuffie per PS5 per aiutarti a scegliere.

Il mio verdetto

Se vuoi avere subito a disposizione il maggior numero possibile di giochi e la libertà di giocare ovunque, Xbox con Game Pass è la scelta migliore. Se sei un appassionato di titoli esclusivi e di una grafica mozzafiato, e possiedi una PS5, l’abbonamento a Sony PS Plus ti aprirà le porte a tantissime novità.

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PS5 vs. Xbox Series X: Design

La PS5 e l’Xbox Series X non sono semplici “scatole nere” come di solito lo sono le console di vecchia generazione. Questo perché ognuna ha il proprio stile, il proprio carattere e persino una propria atmosfera. È un aspetto importante, perché una console fa parte del tuo spazio. Il suo aspetto può influenzare l’atmosfera del tuo setup, indipendentemente dal fatto che si integri con discrezione o che si distingua in modo evidente. Per alcuni giocatori, l’armonia visiva può essere il fattore decisivo quando prestazioni e caratteristiche sono altrimenti simili.

Analizziamo quindi l’aspetto di ciascuna console, quale si adatta meglio ai diversi ambienti e cosa dovresti considerare se desideri che il tutto risulti armonioso.

PS5: puro futurismo

Onestamente, quando ho visto per la prima volta la PS5 di Sony, ho pensato: «Wow, questa non è sicuramente solo una console». Sembra davvero un oggetto proveniente dal futuro. Il corpo bianco dalle curve morbide, gli inserti neri lucidi e quelle strisce LED blu. È come se non si accendesse una console, ma una sorta di dispositivo dell’era spaziale.

Le dimensioni sono decisamente impressionanti. È grande. Una torre massiccia, soprattutto se la si posiziona in verticale. Ha un aspetto di grande impatto, ma bisogna davvero riflettere bene su dove collocarla. In orizzontale è un po’ più semplice, ma anche in questo caso risalterà comunque nel vostro ambiente.

Pro tip Misurate la scrivania o lo scaffale prima di sistemare la console. La PS5 richiede spazio aggiuntivo per una ventilazione adeguata e per apparire al meglio.

Se ti piacciono i design non convenzionali e di grande impatto e vuoi che la console sia un vero e proprio elemento d’arredo nella tua stanza, la PS5 è sicuramente la scelta giusta per te, soprattutto se anche il resto del tuo setup è in stile “Cyberpunk” o in un altro stile moderno ed elegante.

Xbox Series X: sobria, ma potente

Ora parliamo della Xbox Series X. È tutta un’altra storia. Se la PS5 è una superstar appariscente, l’Xbox è un introverso sicuro di sé. Minimalista, austera, ma è proprio lì che risiede la sua bellezza. Sembra un semplice rettangolo nero. Ricorda un po’ un mini-PC. Nessun dettaglio appariscente, solo un corpo nero con un piccolo logo Xbox in un angolo e una griglia di “ventilazione” sulla parte superiore che si illumina di verde quando è accesa. A proposito, l’illuminazione aggiunge un tocco unico alla console.

In termini di dimensioni, è più piccola della PS5 e, per quanto riguarda il posizionamento, è molto più pratica. Puoi posizionarla in verticale o in orizzontale e avrà sempre un aspetto ordinato e compatto.

Pro tip Hai poco spazio a disposizione o preferisci una configurazione discreta? L’Xbox Series X si integra perfettamente nella maggior parte degli ambienti senza attirare troppo l’attenzione.

È la scelta ideale se apprezzi il minimalismo, l’ordine e non vuoi che la tecnologia risalti troppo. L’Xbox sembra quasi dire: «Non guardarmi. Accendila e gioca e basta».

Il mio verdetto

Dipende da cosa ti attrae di più. Se vuoi quell’effetto “wow”, qualcosa di unico, e non ti dispiace dedicarle più spazio, allora la PS5 fa al caso tuo. Se preferisci uno stile più sobrio, la compattezza e la versatilità, l’Xbox Series X non ti deluderà di certo.

PS5 vs. Xbox Series X: retrocompatibilità

Ora approfondiamo un po’ l’argomento. Il tema è la retrocompatibilità. A prima vista potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, finché non ti viene improvvisamente voglia di giocare a qualche vecchio classico delle generazioni precedenti. Ed è proprio in quel momento che emerge l’enorme differenza tra la PS5 e la Xbox Series X.

Xbox Series X: retrocompatibilità e miglioramenti ai giochi

Sai qual è la cosa fantastica di Xbox Series X? È come una macchina del tempo. Avevi giochi per Xbox One? Fantastico. Per Xbox 360? Fantastico. Persino della Xbox originale? Nessun problema: probabilmente funzioneranno sulla console. Microsoft ci ha davvero messo molto impegno: non si è limitata a permetterti di giocare ai vecchi titoli, ma li ha addirittura migliorati. Ecco alcune caratteristiche a questo proposito:

HDR automatico – i giochi delle generazioni precedenti sembrano aver ricevuto una nuova mano di vernice grazie a un motore grafico aggiornato;

– i giochi delle generazioni precedenti sembrano aver ricevuto una nuova mano di vernice grazie a un motore grafico aggiornato; FPS Boost – Alcuni titoli ora girano in modo fluido, come se non fossimo nel 2010 , ma si trattasse di una rimasterizzazione completa;

– Alcuni titoli ora girano in modo fluido, come se non fossimo , ma si trattasse di una rimasterizzazione completa; Quick Resume – Puoi passare da un gioco all’altro senza tempi di caricamento, anche se uno di essi è per Xbox 360.

Pro tip Hai già una vasta collezione di giochi Xbox? Xbox Series X li riproduce senza bisogno di riacquistarli e funzionano immediatamente, appena accesa la console.

PlayStation 5: un saluto dalla PlayStation 4

La PS5 è tutta un’altra storia. Gestisce i giochi per PS4 davvero bene. Li esegue senza alcun passaggio aggiuntivo e migliora persino alcuni titoli. Ad esempio, Ghost of Tsushima ha un framerate più stabile e tempi di caricamento più rapidi. E God of War ora gira a 60 fps.

Ma se sei un fan della PS3 o vuoi rivivere il classico Silent Hill della PS2, non è così semplice. I giochi per PS3 delle generazioni precedenti non funzionano affatto. E anche i giochi per PS2 e PS1, rispettivamente, sono fuori discussione.

C'è, ovviamente, l'abbonamento PlayStation Plus Premium, che include una raccolta di giochi classici. Ma dovrai acquistarlo. Inoltre, non tutti i titoli più popolari sono disponibili. E qui non ci sono aggiornamenti, potenziamenti FPS o funzionalità HDR.

Pro tip La PS5 è l’ideale per i giocatori che si interessano principalmente alla PS4 e alle nuove uscite. Se invece la priorità sono i titoli più datati per PS3, PS2 o PS1, potrebbe non essere la scelta giusta.

Ad essere onesti, Sony non punta molto sulla retrocompatibilità. Si concentra maggiormente sui nuovi giochi. E forse è una cosa positiva, ma, ancora una volta, dipende dal punto di vista.

Il mio verdetto

Se ogni tanto ti piace "tuffarti nel passato" e ricordare quanto ti sei divertito con Fallout: New Vegas o Halo 3, l'Xbox Series X è la soluzione perfetta. Microsoft rispetta il tuo tempo e il tuo investimento. Ma se la tua priorità sono i nuovi giochi e hai già acquistato tutto in versione digitale, opta per la PS5.

Rispondi a queste poche domande per aiutarti a scegliere la console giusta:

Controlla la tua libreria di giochi. Cosa hai già e hai intenzione di rigiocare qualcosa?

Ti capita spesso di tornare a giocare ai vecchi titoli, o ti basta sapere che fanno parte della tua collezione?

Preferisci avere più titoli esclusivi o maggiore flessibilità con giochi di diverse generazioni?

PS5 vs. Xbox Series X: Prezzo

In base ai prezzi più recenti, Sony e Microsoft continuano a posizionare le loro console di punta in modo diverso, con Sony che mantiene un leggero vantaggio in termini di prezzo.

Prezzo della PlayStation 5

PS5 (versione con disco) : 520 $ , con supporto completo per giochi fisici e digitali.



, con supporto completo per giochi fisici e digitali. PS5 Digital Edition: 490 $, che offre prestazioni identiche a un costo leggermente inferiore grazie all’eliminazione del lettore ottico.

La politica dei prezzi di Sony mantiene relativamente ridotto il divario tra i modelli con disco e quelli digitali, rendendo la versione con disco un’opzione più interessante a lungo termine per i giocatori che acquistano giochi fisici o desiderano maggiore flessibilità nella rivendita.

Prezzo di Xbox Series X

Xbox Series X Digital Edition: 600 dollari, il che la rende notevolmente più costosa di entrambi i modelli di PS5, nonostante non disponga di un lettore ottico.

Conclusioni sul prezzo

Da un punto di vista puramente economico, i modelli PS5 offrono attualmente un rapporto qualità-prezzo migliore, soprattutto considerando che la PS5 Edizione con disco ha un prezzo inferiore rispetto alla Xbox Series X Digital. A meno che i giocatori non preferiscano nettamente l’ecosistema o i servizi di Microsoft, la politica dei prezzi di Sony rende la PS5 l’opzione più conveniente per entrare nel mondo delle console di fascia alta in questo momento.

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PS5 vs. Xbox Series X: verdetto finale

Dopo aver provato entrambe le console, la scelta dipende davvero da ciò che conta di più per te come giocatore. Se le esclusive incentrate sulla trama sono la tua priorità, la PS5 eccelle con giochi come Spider-Man 2, God of War Ragnarök e Horizon: Forbidden West. Il controller DualSense offre una sensazione tattile coinvolgente e il suo SSD ultraveloce rende i giochi open-world estremamente fluidi.

L’Xbox Series X eccelle in altri ambiti. Game Pass offre un valore incredibile per provare un’ampia varietà di titoli, comprese le uscite del giorno stesso. La sua retrocompatibilità e le funzionalità di Quick Resume rendono semplicissimo tornare a giocare ai titoli più datati. Sulla carta è leggermente più potente, e il cloud gaming aggiunge flessibilità su tutti i dispositivi.

Il prezzo è un altro fattore da considerare. La PS5 è spesso più economica, ma se desideri la massima capacità di archiviazione o prevedi di giocare a molti titoli ogni mese, l'Xbox potrebbe offrire un miglior rapporto qualità-prezzo nel lungo periodo. Personalmente, sceglierei la PS5 per i titoli esclusivi e per il controller, ma se i giochi più datati e un catalogo più ampio sono più importanti, l'Xbox Series X è un'ottima scelta. In definitiva, la console migliore è quella che si adatta al tuo modo di giocare.

PS5 vs. Xbox Series X: verdetto finale

Dopo aver trascorso molto tempo con entrambe le console, ritengo che la scelta dipenda da ciò che conta di più per te come giocatore. Se il tuo interesse è rivolto alle esclusive incentrate sulla trama, la PS5 fa al caso tuo. Giochi come Spider-Man 2, God of War Ragnarök e Horizon: Forbidden West fissano standard elevati per le esperienze in modalità giocatore singolo.

Il controller DualSense aggiunge un ulteriore livello di immersione grazie al feedback tattile e ai grilletti adattivi che rendono le azioni più realistiche. Il suo SSD è il più veloce che abbia mai provato su una console e riduce i tempi di caricamento a tal punto che i giochi open-world risultano fluidi. E se la realtà virtuale fa parte dei tuoi piani, PlayStation dispone già di un sistema dedicato.

La Xbox Series X è in vantaggio in altri ambiti. Game Pass rimane la soluzione più conveniente nel mondo dei videogiochi se vi piace provare tanti titoli diversi, comprese le uscite del giorno stesso. La sua retrocompatibilità vi permette di rigiocare ai vecchi giochi Xbox senza dover rispolverare l’hardware di un tempo. Sulla carta è leggermente più potente, e funzionalità come Quick Resume e il cloud gaming rendono facile passare da un gioco all’altro e da un dispositivo all’altro senza perdere i progressi.

Anche il prezzo ha la sua importanza. Dopo i recenti adeguamenti, la PS5 risulta spesso più conveniente della Series X. Tuttavia, per i giocatori che desiderano la massima capacità di archiviazione o che intendono giocare a una vasta gamma di titoli ogni mese, l’Xbox potrebbe comunque rivelarsi la scelta più sensata nel lungo periodo.

Se dovessi scegliere per me stesso, opterei per la PS5 per le sue esclusive e per il controller, perché è lì che trascorro la maggior parte del mio tempo. Ma se giocassi a una selezione più ampia di titoli e apprezzassi i giochi più datati tanto quanto quelli nuovi, propenderei per l’Xbox Series X. La scelta migliore è quella che si adatta al tuo modo di giocare, non solo a ciò che sembra allettante sulla carta.

PlayStation 5 – acquistala se Xbox Series X fa al caso tuo se Sei un appassionato di giochi per giocatore singolo potenti e di storie cinematografiche Se ti piacciono le trame avvincenti, ami giocare alle campagne e immergerti in mondi meravigliosi, adorerai God of War, The Last of Us, Spider-Man e altri successi Sony. È come guardare una serie straordinaria, ma sei tu il protagonista Vuoi ottenere il massimo dall’hardware e dalle prestazioni Sulla carta, l'Xbox è più potente, e in alcuni giochi si nota: FPS più elevati, maggiore stabilità e tempi di caricamento più rapidi Ti interessa la resa visiva Il design della PS5 è controverso, ma di certo non è noioso. Inoltre, l’interfaccia, le animazioni e i menu: tutto sembra provenire dal futuro Ami la varietà e non vuoi spendere soldi per ogni singolo gioco Game Pass è la migliore novità degli ultimi anni. Con un abbonamento, hai accesso a centinaia di giochi, dai titoli AAA a quelli indie. Puoi scaricare qualcosa di nuovo ogni giorno senza preoccuparti di acquistarlo Hai già giocato su PS4 e non vuoi perdere la tua libreria I tuoi giochi, i trofei e i progressi: tutto può essere trasferito. È facile, senza complicazioni Provi nostalgia per i vecchi giochi e vuoi tornarci La retrocompatibilità qui è davvero impressionante. Puoi giocare a titoli della Xbox originale, Xbox 360 e Xbox One. Inoltre, spesso con una grafica migliorata Vuoi provare il controller di nuova generazione Il DualSense è davvero impressionante: grilletti adattivi, feedback tattile, funzionalità tattili: tutto contribuisce a rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Soprattutto negli sparatutto e nei giochi di corse. Giocate anche su PC e volete che tutto sia collegato Microsoft sta facendo di tutto per rendere Xbox e Windows un unico ecosistema senza soluzione di continuità. Hai comprato un gioco su Xbox? Giocaci sul tuo PC. Sincronizzazione dei progressi, cross-play, salvataggi su cloud: è super comodo se hai sia una console che un computer Cerchi una console compatta e minimalista Dal punto di vista del design, la Series X è un mattoncino nero, ma è elegante. Minimalismo, nessun dettaglio superfluo: si adatterà perfettamente a qualsiasi stanza

Poniti una semplice domanda: cosa conta di più per te nei videogiochi? Vuoi storie avvincenti e titoli esclusivi? Se vuoi risparmiare e continuare a giocare a qualcosa di nuovo ogni giorno, prova un servizio di abbonamento ai videogiochi.

Personalmente, direi questo: entrambe le console sono fantastiche. Ma il piacere di giocare non sta solo nei teraflop e nella grafica. Sta nelle emozioni, nell’atmosfera e nel divertimento. Scegli la console che ti regalerà gioia ogni sera dopo il lavoro o la scuola. Perché, in fin dei conti, nei videogiochi ciò che conta è il divertimento, non la corsa ai megahertz.

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