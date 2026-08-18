Os 5 melhores computadores para jogos abaixo de 500 dólares em 2026 – Modelos com bom desempenho a preços acessíveis

Não é preciso um equipamento super caro para jogar no PC; na verdade, os melhores PCs para jogos abaixo dos 500 dólares serão mais do que suficientes para a maioria dos jogadores.

Mas o problema com os PCs para jogos «acessíveis» é que se pode facilmente acabar com um sistema que simplesmente não vale a pena. Pode ter um processador não otimizado para jogos ou uma placa gráfica com pouca potência, que não é suficiente para jogar jogos modernos.

Para evitar esta situação infeliz, selecionei 5 dos melhores computadores para jogos económicos disponíveis no mercado neste momento. Acredita em mim, após uma pesquisa exaustiva comparando inúmeras opções de computadores para jogos, estes serão os que oferecem a melhor relação qualidade/preço.

Quer sejas um veterano à procura de uma configuração mais acessível ou um novato no mundo dos computadores para jogos com um orçamento apertado, tenho o que precisas para obter um desempenho de jogo decente.

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Os 5 melhores PCs para jogos abaixo de 500 dólares – Potência e desempenho com um orçamento limitado

1. MXZ R5 5600GT [A melhor opção global]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes CPU AMD Ryzen 5 5600GT (6 núcleos/12 threads, até 4,6 GHz) Placa gráfica AMD Radeon Vega 7 (integrada) RAM 16 GB DDR4 Armazenamento SSD NVMe de 1 TB SO Windows 11 Pro Placa gráfica integrada/discreta Integrada Peso ~15lbs

O MXZ R5 5600GT é a minha escolha pessoal para o melhor PC para jogos em geral, graças à sua excelente combinação de desempenho, capacidade de armazenamento e relação qualidade/preço a um preço acessível. É construído em torno do AMD Ryzen 5 5600GT, um processador moderno de 6 núcleos e 12 threads com uma frequência de base de 3,6 GHz e um boost de até 4,6 GHz, combinado com uns generosos 16 GB de memória RAM DDR4. Com esta configuração, tudo o que faz no PC parece responsivo e fluido.

A placa gráfica integrada AMD Radeon RX Vega 7 do 5600GT é um verdadeiro trunfo para uma configuração económica. Embora se trate de uma GPU integrada e não de uma placa gráfica discreta, a Vega 7 é uma das opções integradas mais capazes do mercado, permitindo-lhe jogar títulos populares de eSports e do mercado mainstream, como o «Valorant», o «Fortnite», o «CS2», o «Rocket League» e o «GTA V», de forma fluida a 1080p com definições médias. Para jogadores com um orçamento apertado, isso representa um excelente desempenho sem a necessidade de uma placa gráfica separada.

É na área do armazenamento que o MXZ se destaca realmente da concorrência: um SSD NVMe de 1 TB oferece tempos de arranque e carregamento rápidos, além de espaço de sobra para uma biblioteca de jogos considerável, enquanto muitas configurações económicas se limitam a 512 GB. Vem também com o Windows 11 Pro pronto a usar, e a torre está equipada com ventoinhas RGB para um visual voltado para os jogadores.

O aspeto em que o MXZ R5 5600GT revela o seu posicionamento económico é a dependência da placa gráfica integrada. Lida bem com jogos de eSports e títulos populares, mas não consegue rodar em configurações máximas os jogos AAA modernos mais exigentes, tal como uma placa gráfica dedicada faria. No entanto, tendo em conta o preço, a combinação de um processador moderno, 16 GB de RAM e um SSD de 1 TB torna-o a escolha mais equilibrada desta lista.

Prós Contras ✅ Ryzen 5 5600GT moderno e 16 GB de RAM para um desempenho



rápido e fluido ✅ SSD NVMe espaçoso de 1 TB para uma vasta biblioteca



de jogos ✅ Placa gráfica integrada Vega 7 capaz para jogos



de eSports a 1080p ✅ Vem com o Windows 11 Pro pré-instalado



✅ Ventiladores RGB para um visual de jogador elegante ❌ Utiliza placa gráfica integrada, mas a Vega 7 está entre as melhores da sua classe



❌ Não foi concebido para tirar o máximo partido de títulos AAA exigentes, embora seja excelente para eSports e jogos convencionais

Veredicto final – O MXZ R5 5600GT é o ponto de entrada perfeito para quem está a dar os primeiros passos no mundo dos jogos de PC e procura um sistema versátil e fiável, graças ao seu processador moderno, armazenamento generoso e placa gráfica integrada competente, tudo a um excelente preço.

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2. abytespark AOV590 [A melhor opção económica]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes CPU AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos/12 threads, até 4,2 GHz) Placa gráfica AMD Radeon RX 590 8 GB GDDR5 RAM 16 GB DDR4 Armazenamento SSD NVMe de 512 GB SO Windows 11 Home Placa gráfica integrada/discreta Discreta Peso ~15,4 lbs

O abytespark AOV590 é a minha escolha como a melhor opção económica, e merece esse lugar por incluir uma placa gráfica discreta genuína num equipamento com um preço inferior a 500 dólares. Está equipado com um AMD Ryzen 5 5500, um processador de 6 núcleos e 12 threads com velocidades de boost até 4,2 GHz, combinado com 16 GB de memória RAM DDR4, pelo que a multitarefa e a capacidade de resposta no dia a dia são rápidas e fiáveis.

O destaque aqui é a placa gráfica discreta AMD Radeon RX 590 com 8 GB completos de memória de vídeo GDDR5. Trata-se de um verdadeiro salto em relação às placas gráficas integradas que se encontram na maioria das configurações económicas, e permite que o AOV590 execute títulos populares como Fortnite, GTA V, Valorant, CS2, Apex Legends e até mesmo Elden Ring a 1080p com mais de 60 FPS em configurações médias. Tendo em conta o preço, trata-se de um grande potencial para jogos.

O armazenamento é assegurado por um SSD NVMe de 512 GB, que garante tempos de arranque e carregamento rápidos, e o sistema vem com o Windows 11 Home pronto a usar. O pacote inclui ainda um teclado de jogos RGB, um rato e um tapete de rato, além de iluminação RGB no chassis e quatro ventoinhas RGB, para que tenha um aspeto à altura numa secretária sem custos adicionais.

Onde o AOV590 revela a sua origem económica é na arquitetura mais antiga da GPU RX 590, que não inclui funcionalidades modernas como o ray tracing e não permite tirar o máximo partido dos mais recentes lançamentos AAA. Mas, pelo preço, a placa gráfica discreta torna-o num equipamento com um desempenho de jogos muito superior ao da maioria dos rivais com GPU integrada nesta gama de preços.

Prós Contras ✅ Placa gráfica discreta RX 590 de 8 GB para jogos



a 1080p e 60 FPS+ reais ✅ Ryzen 5 5500 de 6 núcleos/12 threads para multitarefas



fluidas ✅ SSD NVMe de 512 GB para carregamentos



rápidos ✅ Vem com Windows 11 Home, teclado e rato



RGB ✅ Quatro ventoinhas RGB e iluminação do chassis incluídas ❌ Arquitetura de GPU mais antiga, sem ray tracing, mas com excelente relação qualidade/preço



❌ Os 512 GB esgotam-se rapidamente com jogos modernos de grande dimensão, embora sejam facilmente atualizáveis

Veredicto final – O abytespark AOV590 é a melhor escolha económica para jogadores que procuram uma verdadeira placa gráfica discreta sem ultrapassar os 500 dólares, proporcionando uma experiência de jogo fiável a 1080p que as configurações com GPU integrada não conseguem igualar.

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3. HP Victus 15L [A melhor opção para jogos competitivos]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes CPU AMD Ryzen 5 5600G (6 núcleos/12 threads, até 4,4 GHz) Placa gráfica AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6 (discreta) RAM 8 GB DDR4-3200 Armazenamento SSD PCIe NVMe de 512 GB SO Windows 11 Home Placa gráfica integrada/discreta Discreta Peso ~19,95 lbs

O HP Victus 15L é a minha escolha para jogadores competitivos que procuram uma marca reconhecida e uma qualidade de construção fiável, sem gastar muito. É construído em torno do AMD Ryzen 5 5600G, um processador de 6 núcleos e 12 threads que atinge uma frequência de até 4,4 GHz, proporcionando a resposta rápida e consistente de que os jogos competitivos de ritmo acelerado dependem.

Para jogos de tiro competitivos e de eSports, a placa gráfica discreta AMD Radeon RX 6400 com 4 GB de GDDR6 proporciona taxas de fotogramas elevadas a 1080p em títulos como o Valorant, o CS2, o Fortnite e o Rocket League, onde atingir uma taxa de fotogramas suave e estável é mais importante do que gráficos de alta qualidade. Por ser uma placa moderna com a arquitetura RDNA 2, também lida com os jogos atuais de forma mais eficiente do que as GPUs económicas mais antigas que se encontram frequentemente a este preço.

O Victus vem equipado com um SSD PCIe NVMe de 512 GB para tempos de carregamento rápidos e o Windows 11 Home pré-instalado, além do novo gabinete da HP com iluminação RGB no painel frontal, nove portas USB e Wi-Fi 6 com Bluetooth 5. Sendo um computador pré-montado genuíno da HP, inclui também o suporte adequado do fabricante, algo que a maioria das torres económicas de marcas desconhecidas não consegue oferecer.

A única desvantagem evidente são os 8 GB de RAM, o que é um pouco escasso para jogos2026. A boa notícia é que o Victus é fácil de abrir, e passar para 16 GB é uma atualização barata e simples que melhora visivelmente o desempenho.

Prós Contras ✅ GPU RDNA 2 RX 6400 moderna para jogos



competitivos com FPS elevado ✅ Ryzen 5 5600G rápido, com boost



até 4,4 GHz ✅ Marca HP de confiança com apoio



técnico oficial do fabricante ✅ Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 integrados



✅ Fácil de abrir e atualizar ❌ Apenas 8 GB de RAM de fábrica, mas é barato e simples de atualizar para 16



GB ❌ A RX 6400 é de gama básica, mais adequada para títulos de eSports do que para jogos AAA exigentes

Veredicto final – O HP Victus 15L é a melhor escolha para jogadores competitivos que procuram a fiabilidade de uma marca de renome e a eficiência de uma GPU moderna para altas taxas de fotogramas em jogos de eSports, com uma fácil possibilidade de atualização da RAM.

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4. suevery SUV9B1 [O melhor em termos de velocidade]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes CPU AMD Ryzen 5 (6 núcleos, 3,6 GHz / até 4,1 GHz em modo boost) Placa gráfica AMD Radeon RX 560 de 4 GB RAM 16 GB DDR4-3200 Armazenamento SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB SO Windows 11 Placa gráfica integrada/discreta Discreta Peso ~14 lbs

Se o que procura é um desempenho rápido e ágil no dia a dia, vale a pena dar uma vista de olhos ao suevery SUV9B1. É equipado com um processador AMD Ryzen 5 de 6 núcleos, com uma frequência base de 3,6 GHz e um boost de 4,1 GHz, apoiado por uns generosos 32 MB de cache L3, pelo que as aplicações, os jogos e os separadores do navegador abrem rapidamente e mantêm-se ágeis.

É na combinação de 16 GB de RAM DDR4-3200 com um SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB que a velocidade se destaca verdadeiramente. A suevery classifica a unidade NVMe como até 30 vezes mais rápida do que um disco rígido tradicional, o que se traduz em arranques quase instantâneos e carregamentos rápidos nos jogos. Uma placa gráfica discreta AMD Radeon RX 560 com 4 GB de memória de vídeo trata da parte gráfica, executando títulos de eSports e jogos clássicos mais antigos com facilidade a 1080p.

A conectividade é assegurada pelo Wi-Fi 6 integrado, que proporciona menor latência e uma ligação sem fios mais estável, e a torre vem equipada com ventoinhas RGB e iluminação no chassis. É uma configuração elegante e que transmite uma sensação de rapidez, tanto para jogos casuais como para tarefas de produtividade.

A RX 560 é a GPU mais modesta desta lista, pelo que este não é o computador ideal para jogar jogos AAA modernos e exigentes com as definições no máximo. Mas, para um sistema focado na velocidade e na capacidade de resposta no uso diário e em jogos mais leves, cumpre exatamente o que promete.

Prós Contras ✅ SSD NVMe rápido para tempos



de arranque e carregamento quase instantâneos ✅ 16 GB de DDR4-3200 para uma multitarefa



fluida ✅ Wi-Fi 6 para uma ligação sem fios



de baixa latência ✅ A placa gráfica discreta RX 560 suporta jogos de eSports a 1080p



✅ Ventiladores RGB e iluminação do chassis incluídos ❌ Uma RX 560 é uma placa de gama básica, não concebida para jogos



AAA exigentes ❌ Confirme o sistema operativo no momento da compra, uma vez que algumas configurações da Suevery são fornecidas sem o Windows pré-instalado

Veredicto final – O suevery SUV9B1 é a melhor escolha para compradores que privilegiam a velocidade e que procuram tempos de arranque rápidos e um desempenho ágil no dia a dia, para jogos mais leves e tarefas de produtividade.

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5. Mini PC PELADN WO4 [O Melhor Mini PC para Jogos]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes CPU AMD Ryzen 5 5600H (6 núcleos/12 threads, até 4,2 GHz) Placa gráfica AMD Radeon Vega 7 (integrada, 1800 MHz) RAM 16 GB DDR4 Armazenamento SSD NVMe de 512 GB SO Windows 11 Pro Placa gráfica integrada/discreta Integrada Peso ~1,21 lbs

A última opção da lista é um mini-PC, o PELADN WO4, e é a forma mais compacta de jogar nesta seleção sem abdicar de grande parte do desempenho. O sistema completo mede aproximadamente 5 x 5 x 2 polegadas e pesa apenas 1,21 lbs, pelo que cabe facilmente numa mala ou pode ser montado na parte de trás de um monitor com o suporte VESA incluído.

Não se deixe enganar pelo tamanho: o WO4 é equipado com um AMD Ryzen 5 5600H, um processador de 6 núcleos e 12 threads, próprio de portáteis, que atinge uma frequência de até 4,2 GHz com 16 MB de cache L3. Combinado com 16 GB de memória RAM DDR4 e um SSD NVMe de 512 GB, lida com multitarefas, multimédia e jogos leves com facilidade. A placa gráfica integrada Radeon Vega 7 não rivaliza com uma placa discreta, mas a PELADN posiciona o desempenho ao nível da GTX 1050, o que é suficiente para títulos de eSports, jogos independentes e lançamentos mais antigos a 1080p com definições médias.

A conectividade é um verdadeiro ponto forte para o tamanho do aparelho: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN dupla (2,5G + 1000M) e saída para três ecrãs 4K/60 Hz via HDMI, DisplayPort e USB-C. Vem com Windows 11 Pro pré-instalado, e a tampa superior magnética de libertação rápida permite atualizações de RAM e armazenamento sem necessidade de ferramentas.

A desvantagem é a GPU integrada, pelo que este modelo não se destina a jogos AAA exigentes. Mas para um mini-PC que joga, transmite e funciona tão bem, cabendo na palma da mão, o WO4 supera largamente as expectativas para o seu tamanho.

Prós Contras ✅ Ultracompacto e leve, cabe na palma da mão e é compatível com montagem



VESA ✅ Processador Ryzen 5 5600H



potente, com 6 núcleos e 12 threads ✅ 16 GB de RAM e 512 GB de NVMe, tendo em conta o formato



✅ Wi-Fi 6, BT 5.2, LAN dupla e saída



para três ecrãs 4K ✅ Atualizações sem ferramentas através da tampa superior magnética ❌ Placa gráfica Vega 7 integrada, não adequada para jogos



AAA exigentes ❌ O chip de classe portátil sacrifica o desempenho máximo em prol da eficiência e do tamanho

Veredicto final – Se o espaço na secretária for reduzido, o PELADN WO4 é um fantástico mini-PC para jogos casuais e de eSports, com conectividade de destaque e atualizações fáceis num corpo do tamanho da palma da mão.

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O que ter em conta antes de comprar um PC para jogos abaixo dos 500 dólares?

Dito isto, infelizmente, existem algumas limitações evidentes num PC para jogos abaixo dos 500 dólares, e há alguns aspetos que precisa de saber. Consulte a nossa análise abaixo para mais informações.

1. Desempenho

GPU

Falando de forma realista, não vais conseguir jogar com as definições «Ultra» num computador para jogos com menos de 500 dólares; no entanto, os teus jogos favoritos continuarão a ter taxas de fotogramas jogáveis que atingem, pelo menos, 30 FPS e até 60 FPS, se utilizares definições médias ou baixas.

Embora os jogos mais recentes possam não proporcionar uma experiência de jogo ideal em computadores de jogos económicos, a maioria dos títulos de eSports, como jogos FPS táticos e MOBA, continuará a funcionar muito bem mesmo em hardware económico, sendo que alguns permitem até definições gráficas elevadas.

Os computadores para jogos económicos com uma placa gráfica discreta são mais adequados para jogos do que aqueles com uma placa gráfica integrada. Desta forma, o hardware do teu computador utiliza componentes separados, melhorando a fluidez e o desempenho.

CPU

A boa notícia é que uma CPU para jogos não afeta o desempenho dos jogos tanto quanto uma GPU. No entanto, para outras tarefas (navegar na Internet, utilizar outro software), uma atualização do processador continua a ser importante.

Normalmente, as CPUs são de gerações mais recentes, têm velocidades de clock mais elevadas e apresentam melhor desempenho; por isso, tenha em conta a velocidade de clock total possível (GHz) para um melhor desempenho no dia a dia.

RAM

A memória RAM tem impacto tanto no desempenho diário como nos jogos. Quanto mais memória RAM tiver, mais rapidamente o seu computador de secretária para jogos consegue carregar elementos em segundo plano. Isto também afeta o tempo de carregamento dentro dos jogos e reduz o atraso, pelo que ter mais memória RAM é sempre melhor.

Maiores capacidades de RAM também têm o potencial de melhorar as taxas de fotogramas nos jogos; por isso, se estiver a enfrentar dificuldades com taxas de fotogramas baixas, uma atualização da RAM pode ajudar a resolver o problema.

Armazenamento

Uma maior capacidade de armazenamento é excelente não só para jogos, mas também para o resto dos teus ficheiros; por isso, se possível, opta por capacidades de armazenamento melhoradas para garantir que consegues descarregar e instalar jogos modernos que possam necessitar de mais de 100 GB de espaço.

Para além da capacidade, o «tipo» de armazenamento também é importante. Normalmente, encontrarás discos rígidos (HDD) e discos SSD, sendo que a principal diferença reside no facto de os SSD permitirem um carregamento mais rápido, como nos tempos de carregamento durante o jogo ou nos tempos de arranque. Sempre que possível, opta por computadores que utilizem componentes SSD para armazenamento.

2. Qualidade visual e imersão

Resoluções mais baixas

As resoluções nos jogos dizem respeito ao número de píxeis que aparecem no ecrã, o que, por sua vez, permite uma qualidade de imagem mais nítida e detalhada.

O preço que se paga por um computador de secretária para jogos económico está quase sempre relacionado com a resolução possível na maioria dos jogos. Isto é especialmente verdadeiro no caso dos títulos AAA modernos, em que se poderia utilizar, no máximo, definições médias a baixas em termos de resolução e gráficos.

Na maioria dos casos, prevemos que um computador de secretária para jogos económico permita definições e resoluções médias, dependendo do jogo que estiver a jogar. Isto significa, normalmente, uma resolução de 1080p, que continua a ser muito nítida e clara.

Ray tracing limitado e gráficos avançados

Para além das resoluções, os computadores para jogos económicos também não dispõem de funcionalidades como o ray tracing. O ray tracing é uma tecnologia de ponta que permite que a luz seja representada com maior precisão nos videojogos, comportando-se tal como aconteceria naturalmente no mundo real. Esta funcionalidade é normalmente exigente em termos de recursos e está disponível apenas em computadores para jogos potentes.

Os computadores de secretária para jogos económicos também sofrem com a falta de quaisquer funcionalidades gráficas «avançadas». Por exemplo, funcionalidades como a renderização em tempo real com aceleração por GPU estão disponíveis numa placa gráfica topo de gama, mas as GPUs mais antigas e «económicas» muitas vezes não as incluem.

3. Preparação para o futuro e capacidade de atualização

Capacidade de atualização limitada

Um computador de secretária para jogos pré-montado e económico pode limitar o potencial de atualizações, uma vez que fica limitado a uma placa-mãe, componentes e fonte de alimentação que podem restringir a adição de novos componentes.

Se o teu PC para jogos económico tiver uma fonte de alimentação de menor potência, poderá não suportar uma placa gráfica de gama mais alta caso decidas fazer uma atualização mais tarde.

Para compensar o preço, os computadores económicos utilizam normalmente componentes mais antigos, o que significa que perderão o suporte de software e de controladores mais rapidamente do que o hardware mais recente, tornando a sua configuração obsoleta mais cedo do que o esperado.

Perguntas frequentes