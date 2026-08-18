O melhor rato para jogos para mãos grandes: 7 ratos que garantem conforto em 2026

Encontrar o melhor rato para jogos para mãos grandes não é tarefa fácil. As mãos grandes precisam de mais espaço, de um formato do corpo completamente diferente e de botões programáveis convenientemente posicionados. Os modelos padrão muitas vezes não têm em conta estes fatores. Como resultado, os jogadores enfrentam cãibras, fadiga e falhas nos disparos nos momentos mais críticos dos jogos FPS.

Esta análise apresenta 9 modelos concebidos especificamente para jogadores com mãos grandes. Ao compilar esta seleção, foram tidos em conta todos os aspetos essenciais: ergonomia, precisão, roda de deslocamento, apoio para a palma da mão, bateria de longa duração e elevada qualidade de construção.

Se procura um rato de jogos sem fios ou o melhor rato de jogos com fios, a nossa lista irá ajudá-lo. Aqui encontrará o rato de jogos perfeito para o seu estilo e tamanho de mão.

Why you can trust our advice Eneba's writers and experts spend hours testing and reviewing games and gaming gear. Each review is based on hands-on testing, real-world use, and careful analysis. Our goal is to give you honest insights that will help you make the best decision for your setup. See how we test products

As nossas melhores escolhas de ratos para jogos para mãos grandes

Cada vez mais fabricantes de periféricos de computador procuram lançar ratos adaptados a jogadores com necessidades diferentes. Após analisar os comentários e as avaliações dos jogadores, destacamos os seguintes 3 melhores modelos:

Logitech G502 X Plus – o melhor rato para jogos em geral; este modelo combina um formato ergonómico confortável, ideal para a pegada com a palma da mão e para mãos grandes. Possui 13 botões programáveis e interruptores híbridos Lightforce. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed – Este rato sem fios pesa apenas 55 g, está equipado com o sensor Focus X de 26K DPI, oferece até 100 horas de autonomia da bateria e possui até 8 botões programáveis. Logitech G903 LIGHTSPEED – Apresenta um corpo ergonómico ambidestro, ligação LIGHTSPEED com taxa de atualização de 1 ms, sensor HERO 25K com rastreamento 1 :1, sensibilidade até 25 600 DPI e latência zero (perfeito para jogos de tiro).

Assim, poderá facilmente encontrar o melhor rato para jogos para mãos grandes à sua medida; continue a ler para obter mais detalhes e conhecer outras opções!

O Melhor Rato para Jogos para Mãos Grandes: 7 Ratos Ergonómicos Repletos de Desempenho

A nossa seleção inclui 9 modelos perfeitamente adequados para jogadores com palmas grandes. A lista revelou-se bastante diversificada. Desde o melhor rato de jogos sem fios com uma ligação sem fios ultrarrápida até ratos de jogos ergonómicos com um apoio confortável para o polegar e funcionalidades avançadas.

Alguns dispositivos são excelentes para os fãs de jogos MMO, enquanto outros agradam a quem prefere ratos de jogos leves para reações rápidas em jogos competitivos. Graças à variedade de formas, pesos e funcionalidades, todos encontrarão o rato de jogos ideal para si.

Percorra a lista e escolha o melhor rato de jogos para mãos grandes, concebido para oferecer conforto e desempenho máximo.

1. Logitech G502 X Plus [O melhor rato para jogos para mãos grandes]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor HERO 25K Peso ~106 g Botões 13 botões programáveis Conectividade Conectividade sem fios LIGHTSPEED (resposta de 1 ms) + USB-C com fios Autonomia da bateria Até 120 h (RGB desligado), ~37 h com RGB ligado Dimensões 3,1 x 1,6 x 0,1 polegadas Características do rato Interruptores ótico-mecânicos LIGHTFORCE, compatibilidade com carregamento PowerPlay, LIGHTSYNC RGB

O Logitech G502 X Plus é uma versão atualizada do modelo icónico, concebido com foco na ergonomia, na precisão e no máximo desempenho.

Neste momento, é uma das melhores opções de ratos para jogos da Logitech disponíveis no mercado. O sensor HERO 25K proporciona um rastreio de movimento impecável, sem suavização nem aceleração. Com 13 botões programáveis, os mais recentes interruptores LIGHTFORCE e uma roda de deslocamento de modo duplo, este rato é perfeito tanto para eSports como para jogos do dia-a-dia.

Why we chose it O rato combina tecnologia de ponta, um formato confortável para mãos grandes e precisão de topo, tornando-o uma escolha versátil para todos os géneros de jogos.

A versatilidade deste melhor rato para jogos é notável. O dispositivo funciona tanto com fio como sem fios através da tecnologia LIGHTSPEED, com um tempo de resposta de 1 ms. Suporta carregamento sem fios através do sistema POWERPLAY, e a iluminação RGB personalizável confere estilo e adapta-se à jogabilidade.

Prós Contras ✅O formato ergonómico adapta-se na perfeição



a mãos grandes e médias ✅13 botões totalmente programáveis para maior versatilidade



✅Longa autonomia da bateria (até 120 h sem RGB)



✅Dupla conectividade: sem fios e com



fios ✅Os interruptores ótico-mecânicos LIGHTFORCE proporcionam uma sensação nítida



✅Compatível com o carregamento



sem fios PowerPlay ✅O LIGHTSYNC RGB confere um estilo premium ❌ Um pouco caro, mas as funcionalidades justificam plenamente o preço

Veredicto final: Este rato continua a ser a referência para mãos grandes, graças ao seu sensor HERO 25K preciso, ao seu formato ergonómico e à sua funcionalidade versátil. Adequado tanto para eSports como para jogos do dia-a-dia, com suporte para PowerPlay e RGB a acrescentarem um apelo extra para jogadores exigentes.

2. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed [O melhor rato de jogos económico para mãos grandes]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor Focus X 26K, DPI máximo até 26 000, ~500 IPS, aceleração de 40 G Peso ~55 g Botões 8 botões programáveis Conectividade Conexão sem fios HyperSpeed de 2,4 GHz, latência de 1 ms; dongle opcional para frequência de sondagem de 8 000 Hz Autonomia da bateria Até ~100 h com frequência de sondagem de 1 000 Hz Dimensões 4,81 x 2,55 x 0,1 polegadas Extras Carregamento por USB-C; design ergonómico para jogadores destros, otimizado para palmas grandes; excelente autonomia da bateria

O rato emblemático da Razer, com uma reputação excecional entre os jogadores de eSports. Ultraleve, com apenas 55 gramas. Desliza literalmente sobre o tapete do rato, proporcionando uma resposta ultrarrápida e movimentos precisos.

Além disso, este rato ergonómico para jogos está totalmente adaptado a mãos grandes. Apresenta um corpo alongado, um apoio para a palma da mão profundo e um peso perfeitamente equilibrado. O sensor Focus X 26K garante precisão de nível superior até 26 000 DPI, rastreamento a 500 IPS e aceleração de 40G.

É compatível com a tecnologia HyperSpeed Wireless, o que o torna o melhor rato para jogos a um preço acessível, proporcionando uma ligação estável e rápida, mesmo em torneios. E com o dongle opcional, pode aumentar a taxa de sondagem até 8 000 Hz.

Why we chose it Graças ao seu peso, à excelente autonomia da bateria e à ergonomia profissional, este rato de jogos leve da Razer tornou-se a escolha ideal para jogadores com mãos grandes, especialmente em géneros em que a velocidade e a precisão são fundamentais.

Carrega-se via USB-C, com uma única carga a durar até 100 horas de jogo ativo. No seu interior encontram-se interruptores óticos de 3.ª geração, com uma durabilidade nominal de 90 milhões de cliques, sem problemas de cliques duplos nem atrasos. A Razer também adicionou um revestimento agradável de textura suave para que a sua mão não se canse, mesmo durante sessões maratonianas.

Prós Contras ✅Ultraleve (55 g), mas resistente



✅Design ergonómico para destros, para um conforto



na pega com a palma da mão ✅Sensor Focus de 26K DPI para uma excelente precisão



✅Conexão sem fios HyperSpeed com baixa latência



✅Bateria de longa duração, até 100 horas



✅Compatível com o dongle de polling de 8K para uma capacidade de resposta



extrema ✅Carregamento rápido via USB-C ❌ Não tem iluminação RGB, mas o design focado no desempenho compensa essa falta

Veredicto final: Leve, rápido e extremamente confortável para mãos grandes, tornando-o ideal para jogos FPS e títulos de ritmo acelerado. A excelente autonomia da bateria, a ergonomia e um sensor de 26K DPI fazem dele a melhor escolha económica sem sacrificar o desempenho.

3. Logitech G903 LIGHTSPEED [O melhor rato para jogos para mãos grandes – Versatilidade inigualável]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor HERO 25K Peso 3,88 onças Botões 7–11 programáveis (dependendo da configuração do painel lateral) Conectividade LIGHTSPEED sem fios, taxa de resposta de 1 ms Autonomia da bateria Até 140 h com RGB; ~180 h sem RGB Dimensões ‎1,59 x 2,62 x 5,13 polegadas Extras Formato ambidestro, botões laterais removíveis, compatibilidade com carregamento sem fios POWERPLAY

Um rato de jogos sem fios multifuncional da Logitech cujas qualidades são difíceis de exagerar. É perfeito tanto para utilizadores destros como canhotos, graças ao seu design simétrico e aos botões laterais removíveis. Pesa cerca de 110 gramas (3,88 onças). Mas a ergonomia deste modelo é simplesmente impecável. O melhor rato de jogos ergonómico proporciona uma sensação de equilíbrio mesmo durante sessões prolongadas.

O sensor HERO 25K do rato da Logitech oferece uma precisão ao nível do pixel. Obtém-se um rastreio 1:1, 25 600 DPI, mais de 400 IPS e sem suavização nem aceleração. Funciona com a tecnologia LIGHTSPEED, proporcionando um tempo de resposta sem fios de 1 ms de nível profissional.

Why we chose it A versatilidade, a precisão e a autonomia da bateria fazem deste rato para jogos a melhor escolha para mãos grandes, especialmente se for canhoto ou se simplesmente pretender liberdade absoluta na personalização.

Até 140 horas de autonomia com iluminação RGB ou 180 horas sem ela. Jogos confortáveis, sem compromissos. E a compatibilidade com o carregamento sem fios POWERPLAY elimina completamente qualquer preocupação com cabos. Basta pousar o rato Logitech e este carrega-se durante o jogo.

Prós Contras ✅Design ambidestro com botões



modulares ✅Ampla gama de DPI e sensor



HERO de alta precisão ✅Compatível com carregamento



sem fios POWERPLAY ✅Até 140–180 horas de autonomia



da bateria ✅7–11 botões programáveis com feedback



tátil sólido ✅Desempenho



sem fios fluido ✅Qualidade de construção premium ❌ Caro, mas com versatilidade e qualidade de construção inigualáveis

Veredicto final: Uma opção versátil tanto para utilizadores destros como canhotos, com botões modulares, longa autonomia da bateria e precisão impecável do HERO 25K. Perfeito para quem valoriza a máxima personalização e um desempenho sem fios impecável.

4. Razer Basilisk V3 Pro [O melhor rato para jogos para mãos grandes – Mais botões, mais domínio]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor Ótico Focus Pro 30K, até 30 000 DPI, ~750 IPS, aceleração de 70 G Peso ~95 g Botões 13 botões programáveis, roda de inclinação HyperScroll de quatro direções Conectividade Sem fios HyperSpeed (1 000 Hz; até 8 000 Hz com base de carregamento) Autonomia da bateria Até 150 horas por Bluetooth / Até 110 horas com Razer HyperSpeed Wireless (movimento constante a 1 000 Hz) / Até 32 horas com o dongle sem fios Razer HyperPolling Dimensões ‎5,12 x 2,96 x 0,1 polegadas Extras Roda de deslocamento com inclinação, Razer Chroma RGB, compatível com o Mouse Dock Pro

Se é fã de ratos para jogos MMO com imensas opções de personalização e gosta de ter o maior número possível de botões ao alcance dos dedos, este modelo da Razer foi feito à sua medida. Possui 13 botões programáveis e uma fantástica roda HyperScroll de quatro direções com dois modos. Existe o modo de rotação livre para uma navegação rápida e um modo tátil para um controlo preciso.

O sensor Focus Pro 30K do rato MMO não é apenas preciso. Funciona na perfeição mesmo em superfícies de vidro e oferece um DPI de até 30 000. A velocidade de rastreio atinge os 750 IPS, com uma aceleração de até 70 G.

A ligação através da tecnologia HyperSpeed Wireless proporciona uma ligação sem fios ultrarrápida e fiável, com uma taxa de sondagem de até 1 000 Hz, que pode ser aumentada para 8 000 Hz utilizando a estação de carregamento.

Why we chose it Este é um dos modelos mais funcionais e precisos entre a maioria dos ratos para jogos, perfeito para mãos grandes e verdadeiros fãs de MMO.

A autonomia da bateria é impressionante: até 150 horas em Bluetooth ou até 110 horas com HyperSpeed Wireless, permitindo jogar durante muito tempo sem recarregar. A iluminação característica Razer Chroma, com 13 zonas e mais de 16,8 milhões de cores, cria um efeito de imersão total, especialmente se tiver um monitor de jogos topo de gama compatível com RGB.

Prós Contras ✅13 botões programáveis para versatilidade



em MMO/FPS ✅Roda de inclinação HyperScroll com modos



táteis ✅Sensor



Focus Pro 30K, o melhor da sua classe ✅Vários modos sem fios, incluindo HyperPolling (8K)



✅Excelente autonomia da bateria (até 150 h)



✅Compatível



com o Dock Pro ✅Iluminação Chroma RGB premium ❌ O preço é elevado, mas as funcionalidades são preparadas para o futuro e de nível profissional

Veredicto final: A escolha perfeita para jogos MMO e multitarefa — 13 botões, roda HyperScroll e um sensor Focus Pro 30K proporcionam-lhe controlo total. Concebido para mãos grandes, oferece conforto e tempos de reação rápidos durante sessões prolongadas.

5. CORSAIR Nightsword RGB [O melhor rato para jogos para mãos grandes — Personalize a sua pega, domine o seu jogo]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor Ótico PixArt PWM-3391, até 18 000 DPI Peso Ajustável entre 119 e 141 g Botões 10 programáveis Conectividade USB com fio Autonomia da bateria N/A (rato com fio) Dimensões 5,08 x 3,38 x 1,71 polegadas Extras Sistema de peso ajustável inteligente (centro de gravidade em tempo real), iluminação RGB, apoio ergonómico para o polegar

Se procura um rato para jogos versátil com ajuste máximo de peso e equilíbrio, então o CORSAIR Nightsword RGB é a escolha perfeita. Este rato compacto, com 130 mm de comprimento, inclui um sistema exclusivo de peso ajustável inteligente que monitoriza o centro de gravidade em tempo real e permite ajustar o peso.

De 119 a 141 gramas, criando uma ferramenta perfeitamente equilibrada e adaptada à sua mão. No seu núcleo encontra-se um sensor ótico PixArt PWM-3391 de alta precisão com resolução até 18 000 DPI, ajustável em incrementos de 1 DPI, garantindo sensibilidade e precisão perfeitas durante o jogo.

Why we chose it Este rato de jogos multifuncional, com ajuste exclusivo de peso e equilíbrio, é ideal para mãos grandes e para jogadores que valorizam o conforto e a precisão.

O melhor rato com fio, com formato ergonómico e apoios emborrachados para os polegares, proporciona conforto de nível profissional. É excelente para longas sessões no computador de secretária ou em combinação com o seu melhor portátil para jogos.

Prós Contras ✅Sistema de peso ajustável (119–141 g)



✅Apoio ergonómico para o polegar, ideal para sessões



prolongadas ✅10 botões programáveis com bom suporte



para macros ✅Sensor



PixArt 3391 de elevada precisão ✅Rastreio



inteligente do centro de gravidade em tempo real ✅Pega texturada para um melhor controlo



✅Zonas RGB personalizáveis ❌ Mais pesado do que a média, mas totalmente ajustável de acordo com as preferências pessoais

Veredicto final: Um rato com um sistema único de peso e equilíbrio ajustáveis que se adapta na perfeição à sua mão. A alta precisão e o formato ergonómico tornam-no ideal para jogadores que valorizam a personalização e a estabilidade.

6. ASUS ROG Gladius III [O melhor rato para jogos para mãos grandes – Troca, clica, conquista]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor 19 000 dpi com desvio de 1% (especialmente otimizado para 26 000 dpi), sensor ótico de 400 ips e taxa de atualização de 1000 Hz Peso ~89 g Botões 6 programáveis Conectividade Com fio Autonomia da bateria Com fio Dimensões 4,84 x 2,68 x 1,73 polegadas Extras Interruptores Push-Fit substituíveis em funcionamento, pés em PTFE, design ergonómico para a mão direita

Se a fiabilidade é tão importante quanto a precisão, conheça o ASUS ROG Gladius III. Este modelo utiliza um sensor ótico especialmente otimizado com 26 000 DPI e um desvio de apenas 1%. Proporciona uma precisão ultrarrápida e um rastreio suave com uma taxa de sondagem de 1000 Hz e velocidades até 400 IPS.

A principal característica é o exclusivo Tomada para interruptor de encaixe rápido II, que permite trocar interruptores mecânicos e microinterruptores óticos Omron sem necessidade de soldadura. Pode personalizar o rato a qualquer momento para se adequar às suas necessidades. Além disso, a classificação de durabilidade de 70 milhões de cliques é impressionante.

Why we chose it Este rato foi concebido principalmente para jogadores exigentes com mãos grandes. Combina precisão, fiabilidade e opções de personalização dos interruptores.

O rato tem um formato ergonómico para destros, com um cabo ROG Paracord de qualidade e pés 100% em PTFE com bordas arredondadas para um deslizamento ultra-suave, especialmente no tapete de rato adequado para jogos.

Prós Contras ✅Soquetes



de interruptores substituíveis em funcionamento ✅Sensor



de alto desempenho de 26K DPI ✅Excelente sensação ao clicar e durabilidade



✅Forma ergonómica otimizada para utilizadores



destros ✅Leve (89 g) e confortável



✅Pés



em PTFE responsivos ✅Ideal para jogos FPS ❌ Não tem opção sem fios, mas a precisão com fio é impecável

Veredicto final: Um rato com fio fiável, com interruptores substituíveis em funcionamento e um sensor de 26K DPI otimizado. Ótimo para mãos grandes e partidas profissionais, onde a estabilidade e a resposta perfeita são essenciais.

7. HyperX Pulsefire Haste [O melhor rato para jogos para mãos grandes – Velocidade Honeycomb e bateria de 100 horas para maratonas de jogos]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor PixArt PAW3335, até 16 000 DPI, ~450 IPS, aceleração de 40 G Peso ~61 g Botões 6 programáveis Conectividade USB com fio (também disponível na versão sem fios) Autonomia da bateria N/A (com fio); versão sem fios ~100 h Dimensões 4,7 x 7,1 x 2,4 polegadas Extras Carcaça em forma de favo de mel, pés em PTFE, microinterruptores HyperX Golden com capacidade para 60 milhões de cliques, RGB

Outro modelo leve que constitui uma excelente escolha para quem procura um equilíbrio entre velocidade e conforto. Com uma estrutura ultraleve em estilo alveolar que pesa apenas cerca de 61 gramas, o Pulsefire Haste permite-lhe controlar facilmente os movimentos sem fadiga, mesmo durante longas sessões de jogo.

O rato possui um sensor ótico PixArt PAW3335 com até 16 000 DPI e consegue acompanhar movimentos a cerca de 450 IPS, o que o torna muito preciso. Os fiáveis microinterruptores TTC Golden, com uma vida útil de 80 milhões de cliques e tempos de resposta reduzidos, proporcionam um acionamento estável e rápido.

A versão sem fios oferece até 100 horas de autonomia com uma única carga, enquanto a opção com fios proporciona uma latência mínima com um tempo de resposta de 1 ms. A estrutura do Pulsefire Haste possui classificação IP55 para proteção.

É fornecido com um autocolante para melhorar a aderência e pés sobressalentes em PTFE puro para um deslizamento suave em qualquer superfície de jogo.

Prós Contras ✅Estrutura em favo de mel leve (61 g)



✅Microinterruptores HyperX Golden (60 milhões de cliques)



✅Ideal para utilizadores



com pegada em garra ou na ponta dos dedos ✅Sensor



PixArt de alta precisão ✅Bateria com autonomia de 100 horas (versão sem fios)



✅Pés em PTFE para um deslizamento



suave ✅Iluminação RGB sem peso adicional ❌ A construção não transmite uma sensação de alta qualidade, mas é excelente para jogadores que privilegiam a velocidade

Veredicto final: Um design ultraleve com uma estrutura protetora e um excelente sensor tornam-no uma ótima escolha para sessões prolongadas. Perfeito para jogadores com mãos grandes que procuram velocidade, precisão e durabilidade.

8. Glorious Gaming – Modelo D 2 [O melhor rato de jogos para mãos grandes – Conforto leve para pegas grandes]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor Glorious BAMF 2.0, até 26 000 DPI, 650 IPS, aceleração de 50 G Peso 58 g ±3 g de variação Botões 6 remapeáveis Conectividade USB com fio Autonomia da bateria N/A Dimensões 4,98 x 2,64 x 0,1 polegadas Extras Debounce ajustável, perfis integrados, RGB, ajuste de lift-off

Este rato para jogos de gama alta e acessível foi concebido para jogadores com mãos grandes que procuram o equilíbrio perfeito entre qualidade e preço. O Modelo D 2 pesa apenas cerca de 58 gramas, o que o torna surpreendentemente leve e ultra-ágil. Perfeito para jogos emocionantes de PC, onde reações rápidas como um relâmpago e pontaria precisa em milésimos de segundo fazem a diferença.

Equipado com o avançado sensor ótico Glorious BAMF 2.0, que oferece até 26 000 DPI. Isto garante uma precisão ao nível do pixel e movimentos suaves, mesmo nos jogos mais intensos. A velocidade de rastreio de até 650 IPS e a aceleração de até 50G proporcionam uma capacidade de resposta de topo.

Why we chose it Este rato para jogos, considerado o melhor em termos gerais, é perfeito para jogadores com mãos grandes que valorizam a leveza, a precisão e a fiabilidade. A sua estrutura protegida e a bateria de longa duração permitem-lhe concentrar-se em vencer sem distrações.

Os botões com capacidade para até 80 milhões de cliques garantem durabilidade e máxima fiabilidade. Entre as funcionalidades premium contam-se a iluminação RGB personalizável, um cabo Ascended ultra-flexível que não interfere com os movimentos e pés fabricados em 100% PTFE para um deslizamento ultra-suave em qualquer superfície de jogo.

Prós Contras ✅Sensor BAMF 2.0 com 26K DPI e rastreamento



de alta velocidade ✅Construção leve, mas sólida (58 g)



✅Ergonómico para pegada



com a palma da mão e em garra ✅Tempo de rebote ajustável para uma sensação



de clique personalizada ✅Preço razoável ✅Iluminação RGB e ajuste



de distância



de levantamento ✅Pés de PTFE suaves ❌ Apenas com fio, mas ideal para jogos competitivos de ritmo acelerado

Veredicto final: Leve, ergonómico e acessível, com um sensor de alta qualidade e elevada durabilidade. Uma escolha ideal para mãos grandes e para jogos competitivos e de ritmo acelerado.

9. O Glorioso Modelo D [O melhor rato para jogos para mãos grandes – Um monstro ergonómico de 68 g com design em favo de mel para a pegada com a palma da mão]

Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Especificações Detalhes Sensor PixArt PMW‑3360, até ~12 000 DPI, ~250+ IPS, aceleração de 50 G Peso ~68 g ± 1 g Botões 6 programáveis Conectividade USB com fio Autonomia da bateria N/A Dimensões 5,04 x 2,64 x 0,1 polegadas Extras Interruptores Omron (20 milhões de cliques), design ergonómico em forma de favo de mel, RGB

O Glorioso Modelo D, o melhor rato de jogos leve, perfeito para jogadores com mãos grandes que preferem uma pega «Palm Grip» confortável e segura. Pesa cerca de 68 gramas e apresenta um design exclusivo em forma de favo de mel perfurado. A sua leveza permite horas de jogo sem fadiga.

O sensor PixArt PMW-3360 , com cerca de 12 000 DPI, oferece um rastreio nítido e uma velocidade de reação de alto nível. Um verdadeiro achado entre os melhores ratos para jogos MMO e modelos para jogos de tiro.

Why we chose it Este rato de grandes dimensões é especialmente adequado para jogadores que utilizam a pegada «Palm» ou «Claw». O Modelo D é uma excelente escolha entre os melhores ratos para jogos exigentes, proporcionando o máximo conforto e precisão.

O Glorious Modelo D vem equipado com um cabo Ascended Paracord ultra-flexível que minimiza a resistência e dá a sensação de ser quase sem fios.

Prós Contras ✅Excelente apoio



para a pega com a palma da mão ✅Sensor



PMW3360 de alta precisão ✅Muito leve, com cerca de 68



g ✅Interruptores Omron duráveis (20 milhões de cliques)



✅O design ergonómico em forma de favo de mel melhora a ventilação



✅Pés em PTFE suaves para movimentos



ágeis ✅Preço acessível para as especificações ❌ DPI inferior ao dos modelos premium, mas ainda assim perfeito para a maioria dos jogadores

Veredicto final: Um rato clássico e leve com excelente suporte para a pega com a palma da mão e conforto duradouro. Adequado para mãos grandes, proporcionando precisão consistente em todos os géneros de jogos.

Como escolher o melhor rato para jogos para mãos grandes?

Escolher o rato de jogos certo para mãos grandes pode fazer toda a diferença na tua experiência de jogo. Aqui estão algumas dicas simples para te ajudar a encontrar o rato perfeito:

1. Dá prioridade à ergonomia e ao tamanho

Mãos grandes precisam de um rato maior com um apoio ergonómico sólido. Os ratos pequenos costumam causar desconforto e tensão desnecessária.

Uma das melhores opções para jogadores de MMO é o Corsair Scimitar Elite Wireless.

2. Considera o peso do rato

Embora os ratos mais leves facilitem os movimentos rápidos, alguns jogadores preferem os mais pesados para um melhor controlo. O peso ideal depende frequentemente do teu estilo de jogo — por exemplo, os jogadores de FPS costumam preferir modelos mais leves para disparos rápidos, enquanto os jogadores de MMO podem optar por designs mais pesados para maior estabilidade durante sessões longas.

Os ratos com peso ajustável podem oferecer o melhor dos dois mundos, permitindo-lhe ajustar o equilíbrio de acordo com a sua preferência.

3. Escolha o rato de acordo com o seu estilo de preensão

O tipo de pega que utiliza — com a palma da mão, em garra ou com a ponta dos dedos — influencia a escolha do rato mais adequado para si. Os jogadores com mãos grandes costumam preferir a pega com a palma da mão em ratos de maiores dimensões.

Certifica-te de que a disposição dos botões se adapta à tua forma de segurar o rato, para que possas ter reações rápidas sem movimentos desajeitados da mão.

4. Verifica a disposição dos botões

Os fãs de MMO precisam de botões adicionais. Os botões programáveis são uma vantagem, permitindo-lhe personalizar sem sobrecarregar a mão.

5. Não comprometas o desempenho

Procura um rato com uma ampla gama de configurações de DPI e baixa latência, independentemente do tipo de ligação. Evita ratos mais baratos que poupam na qualidade do sensor ou no tempo de resposta. Isso só vai estragar a tua experiência de jogo.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor rato para jogos para mãos grandes?

O melhor rato para jogos para mãos grandes é o Corsair Scimitar Elite Wireless ou o Logitech G502 X, graças aos seus corpos grandes, sensores precisos e formas confortáveis que se adaptam bem à palma da mão.

Um rato maior é melhor para mãos grandes?

Sim, um rato maior proporciona uma melhor aderência, maior conforto e reduz a fadiga durante longas sessões de jogo. Permite que a mão repouse numa posição natural, sem ter de curvar os dedos, o que melhora a precisão e o controlo. Os modelos maiores também oferecem um melhor apoio para a palma da mão e o pulso, reduzindo o risco de tensão ao longo do tempo.

Qual é a melhor forma de segurar o rato para mãos grandes?

A pegada com a palma da mão é a mais confortável para mãos grandes, uma vez que distribui uniformemente a pressão pela palma e reduz a tensão nos dedos. Esta pegada mantém o pulso numa posição neutra, o que ajuda a prevenir a fadiga. As pegadas em garra ou na ponta dos dedos podem ser utilizadas, mas muitas vezes resultam em sensação de aperto com mãos grandes.

Que tamanho de mão é considerado grande?

Uma mão com um comprimento de 20 cm ou mais, desde a ponta do dedo médio até ao pulso, é geralmente considerada grande. Os jogadores com este tamanho beneficiam de ratos mais compridos que correspondem às proporções das suas mãos. Os ratos mais largos também evitam a pressão lateral nos dedos, melhorando o conforto durante sessões prolongadas.

O que é considerado uma mão grande para um homem?

Para os homens, um comprimento superior a 20,5 cm e uma largura de, pelo menos, 10 cm é considerado grande. Este tamanho requer um rato com comprimento e largura suficientes para apoiar totalmente a palma da mão. Escolher as dimensões certas melhora tanto o conforto como a precisão.