PS5 contre Xbox Series X : quelle console l’emporte ?

La rivalité entre la PS5 et la Xbox Series X bat toujours son plein. Les deux consoles ont été accueillies avec beaucoup d’éloges lors de leur lancement et n’ont cessé de s’améliorer au fil du temps. Les mises à jour ont ajouté de nouvelles fonctionnalités, corrigé les problèmes initiaux et élargi les capacités de chaque système.

La PlayStation et la Xbox proposent de nombreux titres multiplateformes, mais leurs exclusivités restent un facteur déterminant pour de nombreux joueurs. Posséder ces deux consoles, ainsi que toutes les autres, serait le rêve, mais la plupart d’entre nous doivent se contenter d’une seule.

C’est pourquoi j’ai passé des mois à tester les deux consoles et à comparer leurs performances dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Ce guide vous présentera leurs différences, notamment en matière de performances, de catalogues de jeux et de confort d’utilisation. Que vous souhaitiez changer de console, passer à une nouvelle plateforme ou découvrir la nouvelle génération pour la toute première fois, cet article est fait pour vous.

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PS5 vs Xbox Series X : caractéristiques techniques

Sur le papier, l’Xbox Series X l’emporte en termes de chiffres bruts. Son GPU et son SSD sont plus puissants, ce qui lui confère un léger avantage en termes de potentiel de performances. Cela dit, les caractéristiques techniques à elles seules ne suffisent pas à déterminer quelle est la meilleure console. L’expérience de jeu réelle dépend souvent de l’optimisation, des titres exclusifs et de la manière dont les développeurs exploitent le matériel.

La PS5 n’est pas loin derrière, et avec la sortie récente de la PS5 Pro, Sony a largement comblé cet écart. Si la Series X conserve l’avantage en termes de puissance brute, la version Pro offre aux fans de PlayStation une riposte de taille dans la course aux performances.

Fonctionnalité Sony PlayStation 5 (PS5) Xbox Series X Ce que cela signifie pour vous Processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,5 GHz Processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs à 3,8 GHz Légère avance à la Xbox en termes de multitâche et de réactivité dans les jeux. Carte graphique 10,28 TFLOPs, RDNA 2 12 TFLOPs, RDNA 2 La Xbox Series dispose d'une puissance graphique brute supérieure, ce qui est préférable pour les graphismes haut de gamme dans les jeux exigeants. Mémoire vive 16 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 Les deux consoles peuvent faire tourner les jeux de nouvelle génération sans problème. Stockage interne SSD personnalisé de 825 Go SSD NVMe personnalisé de 1 To La Xbox Series offre plus d'espace, mais les deux sont ultra-rapides : attendez-vous à des temps de chargement fulgurants. Stockage extensible Emplacement SSD NVMe (certifié) + périphérique externe USB Carte d’extension Seagate propriétaire + périphérique externe USB L'extension de l’Xbox Series est plus simple mais plus coûteuse ; la PS5 prend en charge davantage de SSD tiers. Lecteur de disques Lecteur Blu-ray 4K UHD Lecteur Blu-ray 4K UHD Les deux prennent en charge les disques physiques de films et de jeux. Résolution Jusqu'à 8K, 4K à 120 images par seconde Jusqu'à 8K, 4K à 120 images par seconde Les deux offrent des images époustouflantes sur des écrans haut de gamme. Ray tracing Oui Oui Éclairage et reflets réalistes dans les jeux compatibles. Rétrocompatibilité Jeux PS4 (la plupart), certains titres PSVR Tous les jeux Xbox One, de nombreux titres Xbox 360 et Xbox originale jouables avec une manette La Xbox Series offre plus de flexibilité avec les anciens jeux – idéal pour rejouer aux classiques. Catalogue de jeux Des exclusivités de poids (par exemple, Spider-Man, God of War, The Last of Us, Uncharted) Game Pass, sorties dès le premier jour, ainsi qu’un nombre croissant d’exclusivités (par exemple, Starfield, la série Halo, Forza) Tout dépend de vos préférences : Sony l'emporte sur les jeux narratifs, tandis que l’Xbox Series l'emporte sur la variété. Game Pass / PS+ PlayStation Plus (différents niveaux d'abonnement avec des avantages variés) Xbox Game Pass Ultimate (cloud, PC, accès dès le jour de la sortie) La manette Xbox offre un meilleur rapport qualité-prix pour les joueurs réguliers. Manette DualSense (gâchettes adaptatives, disposition confortable des boutons, retour haptique) Manette Xbox (familière, ergonomique, boutons améliorés) La PS5 donne davantage l'impression d'appartenir à la nouvelle génération, tandis que la manette Xbox est fiable et personnalisable. Taille Grand (15,4 x 10,2 x 4,1 pouces) Compacte (11,9 x 5,9 x 5,9 pouces) Tenez compte de votre installation, en particulier de votre bureau de jeu. Prix (environ) 520 $ (version physique) / 490 $ (version numérique) 600 $ (version numérique) Les prix sont assez similaires – la version numérique sur PS5 est légèrement moins chère.

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Notez que chacune de ces consoles est la meilleure de sa catégorie, et que votre choix dépendra des fonctionnalités qui comptent le plus pour vous.

PS5 contre Xbox Series X : performances

En matière de performances, la PS5 et la Xbox Series X sont globalement à égalité. Chacune possède des domaines dans lesquels elle prend l’avantage, mais aucune ne détient une avance claire et décisive. Sur le papier, la Xbox Series X offre une puissance de traitement et une puissance graphique brutes supérieures, tandis que la PS5 riposte avec un stockage plus rapide et, désormais, la PS5 Pro améliorée pour pousser encore plus loin les performances visuelles. En pratique, ces différences s’équilibrent souvent, ce qui rend extrêmement difficile de désigner un seul vainqueur.

Aperçu des caractéristiques techniques

Pour faire simple, la principale différence entre la PS5 et la console de jeu Xbox Series X réside dans leurs processeurs et leurs puces graphiques (CPU et GPU). Les deux appareils disposent d’une puissance incroyable, mais qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant que joueur ?

Processeur (CPU)

La PS5 utilise un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs cadencé à 3,5 GHz, tandis que la Xbox Series X est équipée d’une variante légèrement plus rapide , à 3,8 GHz. Les deux consoles offrent une expérience de jeu fluide, mais l’optimisation des performances du processeur est essentielle pour les jeux exigeants et les fréquences d’images élevées, tout comme ce que l’on rechercherait en choisissant un processeur haut de gamme pour le jeu sur PC.

Carte graphique (GPU) et téraflops

La PlayStation 5 de Sony dispose d’un GPU doté de 36 unités de calcul et d’une puissance de 10,28 téraflops, ce qui signifie que son processeur graphique peut effectuer 10,28 billions d’opérations par seconde. La Xbox Series X, quant à elle, dispose d’un GPU doté de 52 unités de calcul, ce qui lui confère une puissance de 12 téraflops.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Plus le nombre de téraflops est élevé, plus les effets graphiques seront détaillés et fluides dans les jeux. Par conséquent, la console Xbox Series X sera légèrement plus performante que la PS5 dans les scènes visuelles plus complexes, telles que le ray tracing et les jeux très détaillés. Cependant, pour la plupart des utilisateurs, la différence en termes de téraflops ne sera pas très perceptible en situation de jeu réelle, surtout si vous ne jouez pas avec les paramètres graphiques les plus élevés.

Ainsi, si vous recherchez la puissance maximale, l’Xbox Series X de Microsoft aura un léger avantage, mais la PS5 n’est pas loin derrière et offre également une excellente qualité.

Temps de chargement

Vous savez, les SSD des nouvelles consoles, c'est vraiment génial ! Ils ont complètement changé notre façon de jouer, et je suis ravi qu'on n'ait plus à attendre plusieurs minutes juste pour lancer un jeu.

La PS5 est donc équipée d’un SSD offrant un débit de 5,5 Go/s. C’est génial, car les temps de chargement sont désormais quasi instantanés ! On ne perd pas de temps à attendre et on plonge directement dans le jeu. C’est particulièrement perceptible dans les jeux en monde ouvert comme Spider-Man : Miles Morales ou Ratchet & Clank : Rift Apart. Tout se passe si vite que les transitions entre les lieux donnent l’impression d’être magiques. Et oui, cela ne se contente pas d’accélérer le chargement : cela rend le gameplay lui-même plus fluide.

Passons maintenant à l’Xbox Series X de Microsoft. Elle est équipée d’un SSD d’une bande passante de 2,4 Go/s. C’est un peu moins que la PlayStation 5 de Sony, mais croyez-moi, c’est tout de même impressionnant ! Les temps de chargement sont bien plus rapides que sur les consoles précédentes, et vous bénéficiez toujours de transitions ultra-fluides dans les jeux aux univers immenses. Elle n’est certainement pas à la traîne.

Quand on n’a plus à attendre une éternité pour charger un jeu, ça change vraiment l’expérience ! Imaginez : vous lancez le jeu et vous pouvez jouer immédiatement, sans longs écrans de chargement ni pauses. Et avec des univers immenses comme dans Spider-Man ou Assassin’s Creed, c’est tout simplement une bénédiction. La qualité de vie dans le jeu vidéo s’est vraiment améliorée !

Donc, honnêtement, la PlayStation 5 de Sony a un petit avantage en termes de vitesse, mais la Xbox s'en sort très bien aussi, surtout si l'on considère qu'autrefois, les consoles étaient épouvantables en matière de temps de chargement. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais plus de temps à consacrer aux jeux eux-mêmes plutôt qu'à attendre. C'est une véritable aubaine, surtout quand on dispose d'un temps d'écran limité.

Les graphismes

La PS5 et l’Xbox Series X offrent des graphismes époustouflants. Mais comment y parviennent-elles, et de quoi avez-vous besoin pour profiter pleinement de toute cette splendeur de vos propres yeux ? Voyons cela de plus près.

Les deux consoles peuvent afficher en 4K tout en maintenant un taux de rafraîchissement constant de 120 images par seconde. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Le jeu est net, fluide et tout simplement génial. Les mouvements des personnages sont fluides, sans aucun à-coup. On le remarque particulièrement dans les jeux au rythme effréné comme les jeux de tir ou de course : même lorsque tout va très vite, on parvient à saisir chaque détail.

Important ! Pour profiter pleinement de tout cela, vous avez besoin d’un écran ou d’un téléviseur adapté. Pas n’importe lequel : il doit prendre en charge la 4K et le 120 Hz. Sans cela, la console fonctionnera bien sûr, mais vous ne pourrez pas exploiter tout son potentiel. C’est comme acheter une voiture de sport pour ne faire que le tour du quartier (puissante, mais un peu inutile). Associez-la à un VPN haut de gamme pour profiter de parties en ligne sécurisées et sans latence, et vous exploiterez encore davantage son potentiel.

La PS5 et l’Xbox Series X de Microsoft prennent toutes deux en charge le ray tracing, une fonctionnalité qui rend l’éclairage, les ombres et les reflets extrêmement réalistes. Par exemple, dans Cyberpunk 2077, on peut voir des enseignes au néon se refléter dans les flaques d’eau, ou des ombres se déplacer en douceur sur les murs en fonction de la position du soleil.

Avant, les graphismes étaient déjà excellents, mais avec le ray tracing, ils prennent une dimension cinématographique. Cela dit, il vous faudra un bon écran de jeu, capable d’afficher correctement tous ces effets. Idéalement, un écran compatible HDR, pour que la lumière et les ombres ne se transforment pas en un fouillis flou, mais s’affichent exactement comme elles le devraient.

Les deux consoles sont incroyablement puissantes sur le plan visuel. Et il est vraiment inutile d’en débattre, car la PS5 et l’Xbox Series X offrent toutes deux des graphismes époustouflants. L’essentiel est de les connecter à un écran ou un téléviseur adapté, prenant en charge la 4K, le 120 Hz et, idéalement, le HDR.

Mon verdict

Si je devais choisir une console dès maintenant, je pencherais pour l’Xbox Series X, mais de justesse, et pour des raisons bien précises. Sa puissance graphique supplémentaire et sa capacité de stockage interne plus importante lui confèrent un avantage en termes de performances brutes, en particulier pour les joueurs qui souhaitent utiliser les paramètres graphiques les plus élevés dans les jeux les plus exigeants. Sa rétrocompatibilité plus étendue et la facilité avec laquelle on peut étendre sa capacité de stockage la rendent également intéressante si vous avez constitué une importante bibliothèque de jeux au fil des ans.

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PS5 vs Xbox Series X : les jeux

Lorsqu’on choisit une console, ce sont presque toujours les jeux qui font la différence. Surtout les exclusivités, celles qui ne sont disponibles que sur une seule plateforme. Elles sont comme des atouts personnels : celui qui en a les meilleures l’emporte. Voyons ce que la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X ont à offrir. J'ai dressé une liste des meilleures exclusivités qui pourraient influencer votre décision finale.

Exclusivités PlayStation 5

Sony a toujours été très performant en matière d’exclusivités, proposant des jeux comme Spider-Man : Miles Morales et God of War Ragnarök, qui mettent en valeur la puissance graphique de la console et une narration immersive.

Bon nombre des meilleurs titres PS5 mettent en avant des mécanismes de jeu innovants et une conception cinématographique, faisant de la console une référence pour les expériences axées sur l’histoire. Ce sont notamment ces titres qui définissent les meilleurs jeux PS5 de la gamme actuelle.

Jeu Description Spider-Man : Miles Morales Vous incarnez littéralement Spider-Man. Sérieusement. New York sous la neige, des balades en toile époustouflantes et une intrigue divertissante. C’est un pur plaisir, surtout si vous êtes fan de super-héros. Il est temps pour votre sympathique Spider-Man de quartier de s’occuper des gangs qui troublent la paix de la ville God of War Ragnarök Kratos est devenu père, et sa relation avec son fils mérite une attention particulière. Le jeu regorge de combats contre les dieux, de mythologie et de moments épiques. Si vous aimez l'action intense accompagnée d'une histoire riche de sens, c'est un véritable petit bijou The Last of Us Part II Inutile de dévoiler l’intrigue. De plus, sa version remastérisée est sortie en même temps que la deuxième saison de la série HBO. Ce n’est pas seulement un jeu, c’est comme un film dramatique que vous vivez de l’intérieur. Ça touche vraiment au plus profond de vos émotions. À un moment donné, vous ne saurez même plus pour qui vous tenez les pouces. Si vous aimez le drame, l’ambiance et les superbes graphismes, vous devez absolument y jouer. Horizon : Forbidden West Un monde immense, des dinosaures robotiques et Aloy (une héroïne intelligente et forte). Tout y est : exploration, combats exceptionnels et graphismes époustouflants. Un choix parfait si vous souhaitez vous évader dans un univers pendant quelques semaines. De nombreuses quêtes principales et secondaires pour vous tenir en haleine Gran Turismo 7 Vous adorez les voitures ? Alors vous allez être accro. Ce jeu est incroyablement proche d’un simulateur de course : une multitude de voitures, de circuits et d’options de réglages. Un véritable régal pour les fans de course

Pourquoi les jeux Sony sont-ils si géniaux ? L’entreprise mise sur la qualité : scénarios, émotions et ambiance. Ces jeux vous captivent vraiment. Si vous voulez plus que simplement jouer – si vous voulez vivre l’histoire –, la PS5 vous offre cette expérience.

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Exclusivités Xbox Series X

Passons maintenant à la Xbox. Microsoft a ses propres atouts : des univers vastes et dynamiques, ainsi que d’excellentes expériences multijoueurs. Voici les jeux incontournables à découvrir.

Jeu Description Halo Infinite Le Master Chief est de retour ! Si vous aimez les jeux de tir, voici un grand classique du genre. Un gameplay exceptionnel, un vaste univers et, bien sûr, un mode multijoueur : fun, trépidant et parfait pour passer du bon temps entre amis Forza Horizon 5 C'est le paradis des passionnés d'automobile. Un magnifique monde ouvert (le Mexique), une météo dynamique et la liberté de faire ce que vous voulez. Faites la course comme bon vous semble Gears of War 5 Une action brutale à la troisième personne avec des tonnes d'ennemis et des scènes de carnage à chaque tournant. Un excellent choix si vous voulez tirer sans trop vous soucier de l'intrigue Starfield Un nouveau titre de Bethesda : un RPG spatial où vous pouvez voyager d’une planète à l’autre, explorer des mondes et influencer le cours de l’histoire par vos choix. Le projet s’annonce vraiment ambitieux ; les fans de science-fiction vont adorer

Avec le rachat de Bethesda par Xbox, des franchises comme The Elder Scrolls et Fallout sont désormais entre ses mains. Toute nouveauté de Bethesda sera probablement une exclusivité Xbox et PC. Alors si vous adorez les RPG, il est peut-être temps d’envisager l’achat d’une Xbox.

Que propose la Xbox Series X de Microsoft ? De la variété et de l’envergure. On y trouve des jeux de course, des jeux de tir et des aventures spatiales. De plus, le Xbox Game Pass est un excellent avantage. Vous vous abonnez et pouvez jouer à presque tout pour un prix très intéressant. Par exemple, parmi les ajouts récents au Game Pass, on trouve des titres comme Call of Duty : Modern Warfare II.

Mon verdict

Si vous aimez les histoires captivantes, une expérience de jeu cinématographique et que vous souhaitez « vivre » pleinement le jeu, la PS5 est sans aucun doute le choix qui s'impose. En revanche, si vous êtes plutôt attiré par les sensations fortes, le multijoueur, les jeux de course et la science-fiction, la Xbox Series X est faite pour vous. Et n’oubliez pas de découvrir les meilleurs jeux Xbox Series X, qui regorgent d’excellentes exclusivités.

PS5 vs Xbox Series X : l'écosystème

Quand on parle de consoles, il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas seulement du matériel et des graphismes. Ce qui compte vraiment, c’est ce que vous obtenez en plus de la console. Abonnements, jeux, confort d’utilisation : c’est là que le vrai plaisir commence. Voyons en détail ce que proposent Xbox et PlayStation en termes d’écosystèmes.

Écosystème Xbox

Xbox propose le Game Pass, un service d’abonnement qui vous donne accès à une vaste bibliothèque de jeux moyennant un forfait mensuel. Il inclut les nouveaux titres Microsoft dès leur sortie, un large éventail de jeux AAA et indépendants, ainsi que la possibilité de jouer sur console, sur PC ou via le cloud gaming sans téléchargement. Voici quelques fonctionnalités clés du Xbox Game Pass :

Game Pass = « Jouez aux nouveautés dès leur sortie. » C'est une véritable mine d'or pour les fans de jeux vidéo. Tous les nouveaux jeux Microsoft (et bien d'autres encore) sont disponibles sur Game Pass dès leur sortie. Eh oui, ici, pas question d'« acheter plus tard ». Envie de jouer à Starfield, Halo Infinite ou au nouveau Forza ? Vous pouvez commencer à y jouer dès leur sortie.

C'est une véritable mine d'or pour les fans de jeux vidéo. Tous les nouveaux jeux Microsoft (et bien d'autres encore) sont disponibles sur Game Pass dès leur sortie. Eh oui, ici, pas question d'« acheter plus tard ». Envie de jouer à Starfield, Halo Infinite ou au nouveau Forza ? Vous pouvez commencer à y jouer dès leur sortie. Jeu en cloud – Jouez où que vous soyez. C’est incroyable, mais vous pouvez jouer non seulement sur console, mais aussi sur PC, téléphone ou tablette – sans aucun téléchargement. La seule condition est de disposer d’une connexion Internet correcte. C’est parfait si vous souhaitez jouer lors de vos déplacements ou simplement allongé sur votre canapé.

C’est incroyable, mais vous pouvez jouer non seulement sur console, mais aussi sur PC, téléphone ou tablette – sans aucun téléchargement. La seule condition est de disposer d’une connexion Internet correcte. C’est parfait si vous souhaitez jouer lors de vos déplacements ou simplement allongé sur votre canapé. Catalogue de jeux – Des classiques aux nouveaux succès. Le Game Pass propose un nombre impressionnant de jeux. On y trouve des blockbusters AAA, des projets indépendants et des classiques de la vieille école. Si vous en avez assez de votre genre préféré, vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau. Il est pratiquement impossible de rejouer à tous les jeux du catalogue.

Le Game Pass propose un nombre impressionnant de jeux. On y trouve des blockbusters AAA, des projets indépendants et des classiques de la vieille école. Si vous en avez assez de votre genre préféré, vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau. Il est pratiquement impossible de rejouer à tous les jeux du catalogue. Jouez sur PC – Tout est interconnecté. Si vous possédez un PC Windows, vous avez vraiment de la chance. Tout se synchronise, et vous pouvez commencer une partie sur votre console et la poursuivre sur votre PC. C’est extrêmement pratique si vous ne voulez pas être limité à un seul appareil.

Et quand on parle d’immersion, impossible de s’en passer sans un bon casque. Avec un casque de qualité, vous entendez tout : les bruits de pas, les coups de feu, et même le vent dans les feuilles. Le son spatial sur Xbox fonctionne à merveille. Nous avons dressé une liste des meilleurs casques pour Xbox Series X : consultez notre classement pour trouver celui qui vous convient le mieux.

L'écosystème PlayStation

PlayStation propose PlayStation Plus, un abonnement qui combine en un seul service l'accès à des jeux exclusifs, une vaste bibliothèque de titres et le multijoueur en ligne. Selon le niveau que vous choisissez, il peut également vous donner accès à des jeux classiques des générations précédentes de PlayStation, au streaming sur le cloud et à des essais limités dans le temps pour les nouvelles sorties.

Le service se décline en trois formules, en fonction de votre budget et de ce que vous souhaitez obtenir exactement.

PS Plus Essential – Basique, mais utile. C’est très simple : vous bénéficiez de l’accès au jeu en ligne et de 2 à 3 jeux gratuits chaque mois. Vous profitez également de réductions ponctuelles sur le PlayStation Store. Si vous préférez principalement les jeux multijoueurs, c’est l’abonnement idéal, sans aucun coût supplémentaire.

C’est très simple : vous bénéficiez de l’accès au jeu en ligne et de jeux gratuits chaque mois. Vous profitez également de réductions ponctuelles sur le PlayStation Store. Si vous préférez principalement les jeux multijoueurs, c’est l’abonnement idéal, sans aucun coût supplémentaire. PS Plus Extra – Plus de contenu. Vous voulez plus que le jeu en ligne et l’accès à une bibliothèque de jeux ? Optez alors pour Extra. Ce niveau vous donne accès à une vaste bibliothèque de jeux PS4 et PS5. C’est une excellente option si vous souhaitez constamment essayer de nouvelles choses, en ne payant qu’une seule fois.

Vous voulez plus que le jeu en ligne et l’accès à une bibliothèque de jeux ? Optez alors pour Extra. Ce niveau vous donne accès à une vaste bibliothèque de jeux PS4 et PS5. C’est une excellente option si vous souhaitez constamment essayer de nouvelles choses, en ne payant qu’une seule fois. PS Plus Premium – Tout est inclus. Ce niveau s’adresse aux véritables connaisseurs. La bibliothèque s’enrichit de jeux PS1, PS2 et PS3 ; vous bénéficiez du cloud gaming (même si votre console est peu puissante ou si vous n’en possédez pas) et de versions d’essai de nouveaux jeux. En somme, c’est le plaisir ultime.

Pro tip Optez pour un abonnement annuel à PlayStation Plus pour réaliser davantage d’économies à long terme. Surveillez les promotions organisées à l’occasion des grandes fêtes, comme le Nouvel An, où les réductions atteignent souvent 20 à 30 %. Si vous souhaitez profiter de la technologie Tempest 3D AudioTech, procurez-vous un bon casque. La PS5 de Sony offre un son si immersif que vous avez vraiment l’impression d’être au cœur du jeu. Nous avons également dressé une liste des meilleurs casques pour PS5 afin de vous aider à faire votre choix.

Mon verdict

Si vous souhaitez disposer immédiatement d’un maximum de jeux et de la liberté de jouer où que vous soyez, l’Xbox avec Game Pass est le choix idéal. Si vous êtes fan d’exclusivités et de superbes graphismes, et que vous possédez une PS5, l’abonnement PlayStation Plus de Sony vous ouvrira de nombreuses nouvelles perspectives.

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PS5 vs Xbox Series X : le design

La PS5 et l’Xbox Series X ne sont pas de simples « boîtes noires » comme le sont généralement les anciennes consoles. En effet, chacune possède son propre style, sa propre personnalité, voire sa propre ambiance. C’est important, car une console fait partie intégrante de votre espace. Son aspect peut influencer l’ambiance générale de votre installation, qu’elle se fonde discrètement dans le décor ou qu’elle se démarque. Pour certains joueurs, cette harmonie visuelle peut être le facteur décisif lorsque les performances et les fonctionnalités sont par ailleurs comparables.

Voyons donc en détail à quoi ressemble chacune d’elles, laquelle s’intègre le mieux dans différents intérieurs, et ce que vous devez prendre en compte si vous souhaitez que l’ensemble soit harmonieux.

PS5 : le futurisme à l’état pur

Honnêtement, quand j’ai vu la PS5 de Sony pour la première fois, je me suis dit : « Waouh, ce n’est clairement pas une simple console. » Elle a vraiment l’air de sortir tout droit du futur. Ce boîtier blanc aux courbes douces, ces inserts noirs brillants et ces bandes LED bleues… On a l’impression de mettre en marche non pas une console, mais une sorte d’appareil venu de l’ère spatiale.

Sa taille est vraiment impressionnante. Elle est imposante. Une tour massive, surtout si vous la placez à la verticale. Elle a un look saisissant, mais vous devez vraiment réfléchir à l’endroit où la poser. À l’horizontale, c’est un peu plus simple, mais même dans ce cas, elle se démarquera dans votre installation.

Pro tip Mesurez votre bureau ou votre étagère avant d’installer votre console. La PS5 a besoin d’espace supplémentaire pour une ventilation optimale et pour être mise en valeur.

Si vous aimez les designs originaux qui attirent l'œil et que vous souhaitez que votre console fasse véritablement office d'objet de décoration dans votre pièce, la PS5 est sans aucun doute le choix qu'il vous faut, surtout si le reste de votre installation s'inscrit également dans un style « Cyberpunk » ou dans un autre style moderne et épuré.

Xbox Series X : discrète, mais puissante

Parlons maintenant de la Xbox Series X. C’est une tout autre histoire. Si la PS5 est une superstar tape-à-l’œil, l’Xbox est une introvertie sûre d’elle. Minimaliste, sobre, mais c’est là que réside toute sa beauté. Elle ressemble à un rectangle noir épuré. Elle fait un peu penser à un mini-PC. Pas de détails tape-à-l’œil, juste un boîtier noir avec un petit logo Xbox dans un coin et une grille d’« aération » sur le dessus qui s’illumine en vert lorsqu’elle est allumée. D’ailleurs, cet éclairage apporte une touche unique à la console.

En termes de taille, elle est plus petite que la PS5, et en matière d’installation, elle est bien plus pratique. Vous pouvez la placer à la verticale ou à l’horizontale, et elle aura toujours un aspect soigné et compact.

Pro tip Vous manquez d’espace ou vous préférez une installation discrète ? La Xbox Series X s’intègre parfaitement dans la plupart des intérieurs sans trop attirer l’attention.

C'est le choix idéal si vous appréciez le minimalisme et l'ordre, et que vous ne souhaitez pas que l'appareil se remarque trop. La Xbox semble presque dire : « Ne me regardez pas. Allumez-la et jouez, tout simplement. »

Mon verdict

Tout dépend de ce qui vous attire le plus. Si vous recherchez l’effet « waouh », quelque chose d’unique, et que cela ne vous dérange pas de lui consacrer plus d’espace, alors la PS5 est faite pour vous. Si vous préférez un style plus sobre, la compacité et la polyvalence, l’Xbox Series X ne vous décevra certainement pas.

PS5 vs Xbox Series X : la rétrocompatibilité

Allons maintenant un peu plus loin. Le sujet, c’est la rétrocompatibilité. À première vue, cela peut sembler un détail mineur, jusqu’à ce que vous ayez soudain envie de jouer à un vieux classique des générations précédentes. Et c’est là que l’énorme différence entre la PS5 et la Xbox Series X apparaît.

Xbox Series X : rétrocompatibilité et améliorations des jeux

Vous savez ce qui est génial avec la Xbox Series X ? C’est comme une machine à remonter le temps. Vous aviez des jeux sur Xbox One ? Super. Sur Xbox 360 ? Génial. Même de la Xbox originale ? Pas de problème : ils fonctionneront probablement sur la console. Microsoft a vraiment mis le paquet sur ce point : non seulement la console vous permet de lancer d’anciens jeux, mais elle les améliore également. Voici quelques fonctionnalités à cet égard :

HDR automatique – les jeux des générations précédentes donnent l'impression d'avoir été remis au goût du jour grâce à un nouveau moteur ;

– les jeux des générations précédentes donnent l'impression d'avoir été remis au goût du jour grâce à un nouveau moteur ; FPS Boost – Certains titres tournent désormais de manière fluide, comme s’ils ne dataient pas de 2010 , mais qu’il s’agissait d’une remasterisation complète ;

– Certains titres tournent désormais de manière fluide, comme s’ils ne dataient pas de , mais qu’il s’agissait d’une remasterisation complète ; Reprise rapide – Vous pouvez passer d’un jeu à l’autre sans temps de chargement, même si l’un d’entre eux provient de la Xbox 360.

Pro tip Vous possédez déjà une grande collection de jeux Xbox ? La Xbox Series X vous permet d’y jouer sans avoir à les racheter, et ils fonctionnent dès la sortie de la boîte.

PlayStation 5 : Bonjour depuis la PlayStation 4

La PS5, c’est une tout autre histoire. Elle gère très bien les jeux PS4. Elle les fait tourner sans aucune manipulation supplémentaire et améliore même certains titres. Par exemple, Ghost of Tsushima bénéficie d’une fréquence d’images plus stable et de temps de chargement plus courts. Et God of War tourne désormais à 60 images par seconde.

Mais si vous êtes fan de la PS3 ou si vous souhaitez redécouvrir le classique Silent Hill de la PS2, ce n’est pas aussi simple. Les jeux PS3 des générations précédentes ne fonctionnent pas du tout. Et les jeux PS2 et PS1, respectivement, sont également hors de question.

Il y a bien sûr l’abonnement PlayStation Plus Premium, qui comprend une sélection de jeux classiques. Mais vous devrez l’acheter. De plus, tous les titres populaires ne sont pas disponibles. Et il n’y a pas ici de mises à niveau, d’amélioration du FPS ni de fonctionnalités HDR.

Pro tip La PS5 est idéale pour les joueurs qui s'intéressent principalement à la PS4 et aux nouvelles sorties. Si vous privilégiez les anciens titres PS3, PS2 ou PS1, elle n'est peut-être pas la console qu'il vous faut.

Pour être honnête, Sony ne met pas vraiment l’accent sur la rétrocompatibilité. L’entreprise se concentre davantage sur les nouveaux jeux. C’est peut-être une bonne chose, mais là encore, tout dépend de votre point de vue.

Mon verdict

Si vous aimez parfois « plonger dans le passé » et vous remémorer à quel point vous vous êtes amusé sur Fallout : New Vegas ou Halo 3, l’Xbox Series X est la solution idéale. Microsoft respecte votre temps et votre investissement. Mais si votre priorité est les nouveaux jeux et que vous avez déjà tout acheté en version numérique, optez pour la PS5.

Répondez à ces quelques questions pour vous aider à choisir la bonne console :

Jette un œil à ta bibliothèque de jeux. Quels titres possèdes-tu déjà, et as-tu l'intention de rejouer à l'un d'entre eux ?

Est-ce que tu rejoues souvent à d'anciens jeux, ou est-ce que tu aimes simplement savoir qu'ils font partie de ta collection ?

Préférez-vous davantage de jeux exclusifs, ou une plus grande flexibilité avec des jeux de différentes générations ?

PS5 vs Xbox Series X : le prix

D'après les derniers prix annoncés, Sony et Microsoft continuent de positionner leurs consoles phares différemment, Sony conservant un léger avantage en termes de prix.

Prix de la PlayStation 5

PS5 (édition avec lecteur de disques) : 520 $ , offrant une prise en charge complète des jeux physiques et numériques.



, offrant une prise en charge complète des jeux physiques et numériques. PS5 Édition numérique : 490 $, offrant des performances identiques à un coût légèrement inférieur grâce à la suppression du lecteur de disques.

La politique tarifaire de Sony maintient un écart relativement faible entre les modèles avec lecteur de disques et les modèles numériques, ce qui fait de la version avec lecteur de disques une option plus intéressante à long terme pour les joueurs qui achètent des jeux physiques ou qui souhaitent bénéficier d’une plus grande flexibilité en matière de revente.

Prix de la Xbox Series X

Xbox Series X Édition numérique : 600 $, ce qui la rend nettement plus chère que les deux modèles de PS5, bien qu'elle ne dispose pas de lecteur de disques.

Conclusion sur les prix

D’un point de vue purement financier, les modèles PS5 offrent actuellement un meilleur rapport qualité-prix, d’autant plus que la PS5 Édition disque est moins chère que la Xbox Series X Édition numérique. À moins que les joueurs ne préfèrent nettement l’écosystème ou les services de Microsoft, la politique tarifaire de Sony en fait actuellement l’option la plus abordable pour accéder au jeu sur console haut de gamme.

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PS5 contre Xbox Series X : verdict définitif

Après avoir testé les deux consoles, tout dépend finalement de ce qui compte le plus pour vous en tant que joueur. Si vous privilégiez les exclusivités axées sur l’histoire, la PS5 se distingue avec des jeux comme Spider-Man 2, God of War Ragnarök et Horizon : Forbidden West. La manette DualSense offre des sensations haptiques immersives, et son SSD ultra-rapide rend les jeux en monde ouvert d’une fluidité exceptionnelle.

La Xbox Series X excelle dans d’autres domaines. Le Game Pass offre un rapport qualité-prix incroyable pour essayer une grande variété de titres, y compris les sorties dès le premier jour. Sa rétrocompatibilité et ses fonctionnalités de reprise rapide permettent de redécouvrir sans effort des jeux plus anciens. Elle est légèrement plus puissante sur le papier, et le cloud gaming apporte une flexibilité supplémentaire sur tous les appareils.

Le prix est un autre facteur à prendre en compte. La PS5 est souvent moins chère, mais si vous recherchez une capacité de stockage maximale ou si vous prévoyez de jouer à de nombreux jeux chaque mois, la Xbox peut s'avérer plus avantageuse à long terme. Personnellement, j’opterais pour la PS5 pour ses exclusivités et sa manette, mais si les anciens jeux et un catalogue plus vaste sont plus importants pour vous, la Xbox Series X est un excellent choix. En fin de compte, la meilleure console est celle qui correspond à votre façon de jouer.

PS5 contre Xbox Series X : verdict définitif

Après avoir passé beaucoup de temps sur les deux consoles, je constate que le choix dépend en fin de compte de ce qui compte le plus pour vous en tant que joueur. Si vous privilégiez les exclusivités axées sur l’histoire, la PS5 tient toutes ses promesses. Des jeux comme Spider-Man 2, God of War Ragnarök et Horizon : Forbidden West placent la barre très haut en matière d’expériences solo.

La manette DualSense apporte une dimension supplémentaire grâce à son retour haptique et à ses gâchettes adaptatives, qui rendent les actions plus réalistes. Son SSD est le plus rapide que j’aie jamais utilisé sur une console et réduit tellement les temps de chargement que les jeux en monde ouvert semblent se dérouler sans aucune interruption. Et si la réalité virtuelle fait partie de vos projets, PlayStation dispose déjà de son propre système dédié.

La Xbox Series X prend l’avantage dans d’autres domaines. Le Game Pass reste la meilleure offre du marché si vous aimez essayer de nombreux titres différents, y compris les sorties dès le premier jour. Sa rétrocompatibilité vous permet de redécouvrir d’anciens jeux Xbox sans avoir à ressortir votre ancien matériel. Elle est légèrement plus puissante sur le papier, et des fonctionnalités telles que Quick Resume et le cloud gaming facilitent le passage d’un jeu à l’autre et d’un appareil à l’autre sans perdre votre progression.

Le prix joue également un rôle. La PS5 s'avère souvent moins chère que la Series X depuis les récentes baisses de prix. Mais pour les joueurs qui souhaitent disposer d'une capacité de stockage maximale ou qui prévoient de jouer à une grande variété de jeux chaque mois, l'Xbox pourrait tout de même s'avérer plus intéressante à long terme.

Si je devais choisir pour moi-même, j’opterais pour la PS5 en raison de ses exclusivités et de sa manette, car c’est sur cette console que je passe le plus de temps. Mais si je jouais à un éventail plus large de jeux et que j’accordais autant d’importance aux anciens titres qu’aux nouveaux, je pencherais pour l’Xbox Series X. Le meilleur choix est celui qui correspond à votre façon de jouer, et pas seulement à ce qui fait bonne impression sur une fiche technique.

PlayStation 5 – optez pour elle si La Xbox Series X est faite pour vous si Vous êtes fan de jeux solo puissants et d’histoires cinématiques Si vous aimez les intrigues captivantes, adorez parcourir des campagnes et vous plonger dans de magnifiques univers, vous allez adorer God of War, The Last of Us, Spider-Man et d’autres succès de Sony. C’est comme regarder une série incroyable, mais où vous êtes la star Vous souhaitez tirer le meilleur parti du matériel et des performances Sur le papier, l'Xbox est plus puissante, et cela se voit dans certains jeux : un FPS plus élevé, une meilleure stabilité et des temps de chargement plus courts Vous accordez de l’importance à la qualité visuelle Le design de la PS5 fait débat, mais il est tout sauf ennuyeux. De plus, l’interface, les animations et les menus : tout donne une impression d’avant-garde Vous aimez la variété et ne voulez pas dépenser de l’argent pour chaque jeu Le Game Pass est la meilleure innovation de ces dernières années. Avec un abonnement, vous avez accès à des centaines de jeux, des titres AAA aux jeux indépendants. Vous pouvez télécharger un nouveau jeu chaque jour sans vous soucier de l'acheter Vous avez déjà joué sur PS4 et ne voulez pas perdre votre bibliothèque Vos jeux, vos trophées et votre progression : tout peut être transféré. C’est simple, sans tracas supplémentaires Vous êtes nostalgique des anciens jeux et souhaitez y revenir La rétrocompatibilité est ici vraiment impressionnante. Vous pouvez jouer à des titres de la Xbox originale, de la Xbox 360 et de la Xbox One. Et souvent, avec des graphismes améliorés Vous souhaitez tester la manette de nouvelle génération La DualSense est vraiment impressionnante : gâchettes adaptatives, retour haptique, fonctionnalités tactiles… Tout cela renforce l’immersion dans les jeux. Surtout dans les jeux de tir et de course. Vous jouez aussi sur PC et souhaitez que tout soit connecté Microsoft met tout en œuvre pour faire de l’Xbox et de Windows un écosystème homogène. Vous avez acheté un jeu sur Xbox ? Jouez-y sur votre PC. Synchronisation de la progression, cross-play, sauvegardes dans le cloud : c’est extrêmement pratique si vous possédez à la fois une console et un ordinateur Vous recherchez une console compacte et minimaliste Côté design, la Series X ressemble à une brique noire, mais elle est élégante. Minimalisme, pas de détails superflus : elle s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle pièce

Posez-vous une question simple : qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans les jeux vidéo ? Vous recherchez des histoires captivantes et des exclusivités ? Si vous souhaitez faire des économies tout en jouant à un nouveau jeu chaque jour, essayez un service d’abonnement aux jeux vidéo.

Personnellement, je dirais ceci : les deux consoles sont géniales. Mais le plaisir du jeu ne se résume pas aux téraflops et aux graphismes. C’est une question d’émotions, d’ambiance et de divertissement. Choisissez la console qui vous procurera du plaisir chaque soir après le travail ou l'école. Car, au final, ce qui compte dans les jeux, c'est le plaisir, pas la course aux mégahertz.

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