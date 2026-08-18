Os 7 melhores computadores para jogos abaixo de 1000 dólares em 2026

Se estás à procura do melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares, então estás com sorte! Depois de realizar uma pesquisa exaustiva, vasculhar o mercado em busca de produtos relevantes e consultar os meus colegas gamers sobre as suas experiências com PCs para jogos económicos, encontrei alguns dos computadores de secretária para jogos com a melhor relação qualidade/preço que deves considerar adquirir o mais rapidamente possível.

Estes computadores para jogos não só são relativamente baratos como também oferecem um desempenho potente, tornando-os absolutamente indispensáveis para jogadores com um orçamento apertado que procuram opções acessíveis que não poupem na qualidade. Eu próprio tenho muita experiência nesta área, pois estou sempre à procura de um PC com excelentes especificações que não custe uma fortuna. Atualmente, isto pode ser um grande desafio, dada a escassez de GPUs que se faz sentir.

Dito isto, listei abaixo sete dos melhores computadores para jogos que pode comprar por menos de 1000 dólares, permitindo-lhe ter a melhor experiência de jogo a preços mais acessíveis.

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As nossas melhores escolhas para PCs para jogos abaixo dos 1000 dólares

Aqui estão as principais escolhas da nossa equipa para os melhores computadores para jogos abaixo dos 1000 dólares, que oferecem uma relação qualidade/preço fantástica em termos de dólares por FPS. Se achas que não é possível comprar um computador capaz de rodar todos os títulos AAA populares de forma fluida e, ao mesmo tempo, manter-te dentro do orçamento, estes computadores de secretária para jogos pré-montados vão certamente provar que estás enganado:

MSI Codex R2 – um computador extremamente equilibrado que integra uma combinação monstruosa de CPU Intel Core i5-14400F e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. NOVATECH Phantom 2.0 – um dos computadores de secretária para jogos pré-montados mais acessíveis do mercado, que apresenta uma combinação respeitável de uma NVIDIA GeForce RTX 3050 e um processador Intel Xeon i7, capaz de rodar a maioria dos jogos com fluidez na resolução FHD de 1080p. CyberPowerPC Gamer Xtreme – a escolha ideal para jogadores competitivos, graças à sua combinação de CPU Intel Core i5-13400F e GPU GeForce RTX 4060, capaz de dominar qualquer título de eSports, e aos periféricos de jogos que vêm incluídos no pacote.

Quer mais recomendações de PCs económicos? Não te preocupes! Tenho mais quatro candidatos aos melhores PCs para jogos abaixo de 1000 dólares listados abaixo, cada um a destacar-se em diferentes categorias e com características únicas que te vão deixar boquiaberto!

Os 7 melhores PCs para jogos abaixo de 1000 dólares para jogadores

Depois de analisar dezenas de opções, selecionei sete PCs para jogos que realmente me impressionaram – cada um oferece um desempenho sólido, escolhas de design inteligentes e uma excelente relação qualidade/preço por menos de 1000 dólares.

Então, vamos a isso!

1. MSI Codex R2 [O melhor PC para jogos em geral abaixo dos 1000 dólares]

Especificações Detalhes Processador (CPU) Intel Core i5-14400F Placa gráfica (GPU) GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Armazenamento SSD m.2 NVMe de 1 TB Fonte de alimentação (PSU) 650 W Gold Periféricos incluídos Teclado e rato Sistema operativo Windows 11 Home

O MSI Codex R2 é um fantástico PC para jogos de gama média e um dos melhores PCs para jogos abaixo dos 1000 dólares. Com base nas minhas observações, este PC é uma das compras com melhor relação custo-benefício que se pode fazer no que diz respeito a computadores de secretária para jogos pré-montados. Inclui até uma das melhores placas gráficas para configurações de baixo orçamento – a NVIDIA GeForce RTX 4060 – combinada com um potente processador Intel Core i5-14400F que lida com jogos modernos com grande facilidade.

Em termos simples, trata-se de um computador altamente fiável, capaz de atingir taxas de fotogramas por segundo (FPS) impressionantes com configurações elevadas em qualquer jogo, graças à sua combinação fenomenal de GPU e CPU. A combinação ultrarrápida de 16 GB de DDR5 e um SSD m.2 de 1 TB é também um toque agradável, tendo em conta que se pretende sempre maximizar a velocidade da RAM e do armazenamento num PC para jogos. E não nos esqueçamos dos extras – vem equipado com um rato e um teclado para jogos da MSI, perfeitos para quem está a montar um sistema do zero.

Se tivermos em conta as especificações recomendadas até mesmo dos jogos AAA mais exigentes em termos de recursos atualmente, atualizar para 32 GB de RAM ou adicionar mais TBs ao armazenamento deste equipamento estaria longe de ser necessário até muito mais à frente, muito menos substituir a sua GPU compatível com RTX. Isto também faz dele uma das opções mais seguras no que diz respeito a PCs pré-montados preparados para o futuro, na minha opinião. Pontos extra pelo estilo e desempenho: possui iluminação RGB personalizável com mudança de perfil sem interrupções, um robusto dissipador de ar RGB para a CPU, quatro ventoinhas de arrefecimento do sistema para garantir o fluxo de ar e uma fonte de alimentação Gold de 650 W que garante excelente eficiência energética e desperdício mínimo de calor.

Prós Contras ✅ Possui uma das melhores placas gráficas para montagens de baixo orçamento: a NVIDIA GeForce RTX 4060



✅ Conta com um potente processador Intel Core i5-14400F e 16 GB de RAM



DDR5 ultrarrápida ✅ Oferece uma fonte de alimentação Gold de 650 W, o que significa que funciona de forma eficiente e desperdiça menos energia sob a forma de calor



✅ Vem equipado com um rato e um teclado



para jogos da MSI ✅ Possui iluminação RGB personalizável que permite alternar entre vários perfis de iluminação de forma contínua



✅ Dispõe de um arrefecimento amplo graças ao seu dissipador de ar RGB para CPU e às quatro ventoinhas de arrefecimento do sistema ❌ É mais caro do que todos os PCs para jogos aqui listados, mas o seu custo é, sem dúvida, compensado pelo valor que oferece





























Veredicto final: Se tivesse de recomendar um PC para jogos pré-montado económico acima de todos os outros, seria este – facilmente o melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares – simplesmente por cumprir todos os requisitos em termos de especificações em relação ao seu custo.

2. NOVATECH Phantom 2.0 [O melhor PC para jogos económico abaixo dos 1000 $]

Especificações Detalhes Processador (CPU) Intel Xeon i7 Placa gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-2666 MHz) Armazenamento SSD m.2 NVMe de 512 GB Fonte de alimentação (PSU) 550 W Bronze Periféricos incluídos Nenhum Sistema operativo Windows 11 Pro

Tem um orçamento muito apertado? Se sim, então o NOVATECH Phantom 2.0 será uma boa opção para si. Não só possui um excelente processador Intel Xeon i7, capaz de lidar sem problemas com qualquer tarefa relacionada com a produtividade ou jogos que exigem muito do processador, como também conta com um forte apoio na sua placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050.

A marca NOVATECH, em particular, destaca-se pelos seus computadores para jogos pré-montados de alta qualidade, fabricados nos Estados Unidos, pelo que a qualidade de construção será a última das suas preocupações se adquirir este equipamento. A organização dos cabos estará sempre impecável, tal como a configuração RGB. Além disso, vem com o Windows 11 Pro pré-instalado, pelo que estará pronto a usar logo ao abrir a caixa, sem necessidade de comprar ou instalar um sistema operativo separadamente.

Se algo correr mal, estás coberto por uma garantia de 1 ano, o que acrescenta tranquilidade à tua compra. Nos raros casos em que surjam problemas com o teu equipamento, a marca dispõe também de uma equipa de apoio ao cliente muito ativa, disposta a ajudar na resolução de problemas e, se for necessário, na substituição do produto.

O Phantom 2.0 não inclui quaisquer periféricos na embalagem, mas isso é facilmente resolvido – especialmente com tantos ratos para jogos excelentes e económicos disponíveis atualmente.

Prós Contras ✅ Este é um dos PCs para jogos pré-montados mais baratos que pode encontrar e que possui uma boa placa



gráfica dedicada ✅ Vem com o Windows 11 Pro



pré-instalado ✅ Equipado com um processador Intel Xeon i7 capaz de lidar com facilidade



com tarefas de produtividade que exigem muito da CPU e com jogos ✅ Tem uma garantia de 1 ano com uma equipa de apoio dedicada da Novatech sempre disponível



✅ Inclui cabos trançados personalizados e luzes RGB personalizáveis ❌ Não inclui acessórios como rato ou teclado, mas isso é algo que uma rápida pesquisa entre as opções económicas resolve facilmente.



























Veredicto final: Com base em inúmeras horas de pesquisa para encontrar o PC pré-montado mais barato e com a melhor relação qualidade/preço, posso afirmar com toda a confiança que o NOVATECH Phantom 2.0 é um dos — se não o melhor — PC para jogos económico que pode comprar.

3. CyberPowerPC Gamer Xtreme [O melhor PC para jogos para jogadores competitivos abaixo dos 1000 dólares]

Especificações Detalhes Processador (CPU) Intel Core i5-13400F Placa gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Armazenamento SSD PCIe Gen4 de 1 TB Fonte de alimentação (PSU) 600 W Periféricos incluídos Teclado e rato Sistema operativo Windows 11 Home

O CyberPowerPC Gamer Xtreme é o modelo mais próximo do MSI Codex R2 em termos de especificações, com um ligeiro downgrade no processador, mas está disponível a um preço mais baixo. Isto diz tudo o que precisa de saber sobre a sua magnífica qualidade de construção.

No que diz respeito ao hardware, é equipado com um processador Intel Core i5-13400F, uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB de memória RAM DDR5 – proporcionando toda a potência necessária para uma experiência de jogo fluida. Inclui ainda um rato FPS de alta qualidade e um teclado para jogos, o que torna a compra ainda mais apelativa para os jogadores competitivos. Além disso, se estás farto de configurações com painéis frontais em malha, os painéis de vidro ao estilo de aquário deste modelo são muito melhores para exibir os teus componentes, ou se simplesmente quiseres ver melhor as bonitas luzes RGB enquanto o computador está inativo.

Inclui ainda uma garantia de um ano para peças e mão-de-obra, juntamente com assistência técnica gratuita vitalícia, pelo que estará coberto muito para além da sua primeira partida. Em suma, consideraria este PC pré-montado uma boa alternativa ao MSI Codex R2, se não se importar de aceitar um pequeno compromisso no que diz respeito ao processador. Está preparado para RV com o Oculus Rift e o HTC Vive, para não falar de que é capaz de atingir uma taxa de fotogramas por segundo (FPS) impressionante em praticamente qualquer jogo competitivo que te ocorra.

Prós Contras ✅ Inclui uma potente combinação



de Intel Core i5-13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB de DDR5 ✅ Vem com um rato e um teclado



para jogos gratuitos ✅ Possui um painel lateral em vidro temperado, permitindo-lhe admirar o interior do seu equipamento a qualquer



momento ✅ Tem uma garantia de um ano para peças e mão de obra, com assistência técnica gratuita vitalícia ❌ O seu preço está bastante próximo da marca dos 1000 dólares, mas ainda assim obtém uma excelente relação qualidade/preço, tendo em conta o quão incríveis são





















os seus componentes

Veredicto final: O CyberPowerPC Gamer Xtreme deve ser uma excelente aquisição para jogadores competitivos, graças aos periféricos de jogos de primeira linha que vêm com o computador de secretária. Se o MSI Codex R2 estiver um pouco fora do seu orçamento, então esta é, sem dúvida, a alternativa que deve considerar – conquista facilmente o seu lugar como um dos melhores computadores para jogos abaixo dos 1000 dólares.

4. iBUYPOWER Scale Orange [O melhor PC para jogos em termos de velocidade abaixo dos 1000 $]

Especificações Detalhes Processador (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Placa gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-3200 MHz) Armazenamento SSD NVMe de 512 GB Fonte de alimentação (PSU) 600 W Periféricos incluídos Teclado e rato Sistema operativo Windows 11 Home

Com base na minha própria experiência com computadores «híbridos» para jogos, equipados com um processador AMD e uma placa gráfica NVIDIA, posso afirmar com toda a certeza que o iBUYPOWER Scale Orange possui uma combinação bastante boa de CPU e GPU, que não terá qualquer dificuldade em rodar qualquer lançamento recente com definições «ultra». Mais concretamente, é equipado com um AMD Ryzen 7 5700 e uma NVIDIA GeForce RTX 4060 – mais do que capazes de atingir taxas de fotogramas elevadas nos mais recentes títulos AAA.

Também sou um grande fã do tema RGB centrado na cor laranja, que constitui uma mudança bem-vinda em relação ao arco-íris padrão, comum nos PCs para jogos. Melhor ainda, vem com um teclado e um rato RGB para jogos gratuitos, poupando-lhe o trabalho de comprar periféricos separadamente.

O seu painel frontal em malha ajuda na circulação do ar e é super fácil de limpar, enquanto o sistema de refrigeração é suficientemente eficiente para manter a temperatura sob controlo, mesmo durante sessões prolongadas. Além disso, vem com um mínimo de software indesejado e o Windows 11 Home pré-instalado, com todos os controladores instalados e atualizados – para que possas começar a jogar imediatamente, sem configurações adicionais.

Prós Contras ✅ Apresenta iluminação RGB laranja e um tema a condizer com o gabinete, além de um painel



lateral em vidro temperado ✅ Possui uma combinação de AMD Ryzen 7 5700 e NVIDIA GeForce RTX 4060 capaz de atingir facilmente taxas de fotogramas elevadas em qualquer jogo



✅ Vem com um teclado e rato



RGB para jogos gratuitos ✅ Possui um sistema de refrigeração eficiente e um painel frontal em malha fácil de limpar



✅ Apresenta um mínimo de software pré-instalado desnecessário e o Windows 11 Home pré-instalado, com todos os controladores instalados e atualizados ❌ O seu armazenamento de 512 GB poderia ser melhor, embora seja sempre possível poupar e adicionar vários SSDs ou HDDs secundários mais



























tarde

Veredicto final: Se pretendes um tema mais «uniforme» para o teu RGB e a cor do gabinete, bem como uma máquina ultrarrápida que execute jogos em resoluções e fps mais elevados, então o iBUYPOWER Scale Orange é um forte candidato a melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares.

5. iBUYPOWER Trace 7 Mesh [O melhor PC para jogos com capacidade de atualização abaixo dos 1000 dólares]

Especificações Detalhes Processador (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Placa gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-‎3200 MHz) Armazenamento SSD NVMe de 1 TB Fonte de alimentação (PSU) 600 W Periféricos incluídos Teclado e rato Sistema operativo Windows 11 Home Avançado

Se procura um dos melhores computadores para jogos abaixo dos 1000 dólares, o iBUYPOWER Trace 7 Mesh é uma excelente escolha – é uma alternativa mais acessível ao iBUYPOWER Scale Orange, que pode ser facilmente atualizado graças à sua placa-mãe ATX de gama alta. Suponha que, mais à frente, a já impressionante combinação da NVIDIA GeForce RTX 3050 com o AMD Ryzen 7 5700 deixe de ser suficiente para si. Nesse caso, pode substituir os componentes deste equipamento sem quaisquer problemas de compatibilidade. Vem com um rato e um teclado RGB para jogos gratuitos, o que é um excelente bónus se estiver a começar do zero.

A configuração também inclui luzes RGB personalizáveis e um elegante gabinete preto, conferindo-lhe um aspeto clean e moderno que se adapta a praticamente qualquer ambiente. O seu sistema de refrigeração é eficiente e o painel frontal em malha facilita a circulação do ar, sendo ao mesmo tempo muito fácil de limpar.

É certo que a VRAM da GPU poderia ser um pouco maior, mas ainda assim tem potência suficiente para rodar muitos dos mais recentes títulos AAA sem problemas.

Prós Contras ✅ Vem com um rato e um teclado



RGB para jogos gratuitos ✅ Apresenta uma combinação bastante sólida de AMD Ryzen 7 5700 e NVIDIA GeForce RTX 3050, excelente para jogos



a 1080p ✅ Possui um sistema de refrigeração eficiente e um painel frontal em malha fácil de limpar



✅ Inclui iluminação RGB personalizável e um gabinete preto elegante ❌ A VRAM da GPU poderia ser um pouco maior, mas ainda assim tem potência suficiente para rodar alguns dos jogos



















AAA mais recentes

Veredicto final: o iBUYPOWER Trace 7 Mesh é uma boa aquisição para entusiastas de PC iniciantes que não têm qualquer conhecimento sobre montagem de PCs. É facilmente atualizável e apresenta uma combinação bastante boa de GPU e CPU a um preço acessível, que não ficará obsoleta durante, pelo menos, mais quatro anos.

6. Skytech Arcanjo [O melhor PC para jogos em termos de potência e multitarefa abaixo dos 1000 dólares]

Especificações Detalhes Processador (CPU) AMD Ryzen 5 5500 Placa gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB de VRAM) Memória (RAM) 16 GB (8×2 DDR4-3200 MHz) Armazenamento SSD de 1 TB Fonte de alimentação (PSU) 650 W Gold Periféricos incluídos Teclado e rato Sistema operativo Windows 11 Home

O Skytech Arcanjo faz certamente jus ao seu nome, pois é, de longe, um dos computadores pré-montados mais chamativos desta lista – com um exterior elegante e branco, decorado com vários LEDs RGB personalizáveis. No entanto, não é só o seu exterior que impressiona, pois também conta com um AMD Ryzen 5 5500 e uma NVIDIA GeForce RTX 3050, que rodam jogos a uma taxa de fotogramas por segundo (fps) respeitável em configurações médias a altas. Vale a pena referir que a placa de vídeo tem apenas 6 GB de VRAM, o que pode constituir uma ligeira limitação para alguns jogos AAA, mas continua a ser uma placa muito capaz para uma experiência de jogo moderna e fluida.

O que realmente distingue esta configuração é o seu compromisso com a qualidade. É montada nos EUA utilizando apenas componentes de marcas de confiança e orgulha-se do seu excelente arrefecimento a ar, para manter o sistema a funcionar com o máximo desempenho. Inclui ainda uma fonte de alimentação Gold de 650 W, o que significa que funciona de forma mais eficiente e gera menos calor, poupando energia – perfeita para sessões de jogos que se prolongam até altas horas.

Vantagens Contras ✅ Apresenta uma combinação acessível, mas ainda assim excecional, da NVIDIA GeForce RTX 3050 e do AMD Ryzen 5 5500.



✅ Possui um caixote branco com iluminação RGB apelativa que acrescenta um toque de elegância à sua configuração de jogos.



✅ Destaca-se pelo seu excelente arrefecimento a ar.



✅ É montado nos EUA e utiliza apenas componentes de marcas populares.



✅ A fonte de alimentação Gold de 650 W proporciona um fornecimento de energia eficiente e ajuda a reduzir o desperdício de energia e o calor ❌ Não sou grande fã da falta de VRAM, mas a RTX 3050 continua a ser uma placa muito potente, capaz de rodar jogos modernos com fluidez.





















Veredicto final: Com base na minha experiência com configurações de torre média como esta, um Skytech Arcanjo é uma recomendação fácil para todos os jogadores que gostariam de dar um tempo das caixas de computador pretas mais comuns.

7. Beelink SER8 [O melhor mini-PC para jogos abaixo dos 1000 dólares]

Especificações Detalhes Processador (CPU) Ryzen 7 8745HS GPU integrada (iGPU) AMD Radeon 780m Memória (RAM) 32 GB (16×2 DDR5-5600 MHz) Armazenamento SSD m.2 PCIe Gen 4 de 1 TB Fonte de alimentação (PSU) Nenhuma Periféricos incluídos Nenhum Sistema operativo Windows 11 Pro

O Beelink SER8 é um dos melhores mini-PCs para jogos do mercado e é, sem dúvida, uma excelente aquisição se gosta de PCs pequenos que sejam também portáteis e de baixa manutenção. Para além da sua iGPU AMD Radeon 780m surpreendentemente fiável, possui também uma poderosa combinação de processador e memória RAM que tornará as suas sessões de jogo fluidas como manteiga.

Claro, não nos esqueçamos da sua monstruosa memória RAM DDR5 de 32 GB, algo que não se vê com frequência em computadores pré-montados que não tenham preços ridiculamente elevados. Com esta pequena fera, é praticamente impossível que o teu jogo tenha lag ou congele devido a problemas de memória, quanto mais se estiveres apenas a navegar em várias abas do Chrome ou a realizar várias tarefas em simultâneo com diferentes aplicações.

Prós Contras ✅ Barato e perfeito para configurações minimalistas.



✅ Possui uma memória RAM DDR5-5600 Hz de 32 GB, ultrarrápida e de alta capacidade.



✅ Muito portátil devido ao seu tamanho reduzido, permitindo-lhe jogar praticamente em qualquer lugar.



✅ Inclui um potente processador Ryzen 7 8745HS com placa gráfica integrada AMD Radeon 780m. ❌ Não possui uma placa gráfica dedicada, mas a sua iGPU é suficientemente boa para uma experiência de jogo agradável a 1080p.



















Veredicto final: Hoje em dia, é raro encontrar bons PCs para jogos abaixo dos 500 dólares, mas se não te importares de não ter uma placa gráfica dedicada, o Beelink SER8 proporcionará-te uma experiência de jogo bastante sólida a um preço acessível.

Que especificações deve ter um PC para jogos?

Com as exigências gráficas dos jogos modernos a aumentarem a cada ano, deve sempre verificar se o PC para jogos que está prestes a comprar tem potência suficiente para acompanhar essas exigências, especialmente se optar por um modelo pré-montado em vez de montar você mesmo um computador de secretária para jogos.

Nesse sentido, escolher o melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares deve ser bastante fácil se souberes o que procurar no que diz respeito aos componentes de hardware. Para te ajudar nisso, listei todas as especificações que um PC para jogos deve ter, especialmente se quiseres obter um desempenho elevado a um preço mais baixo.

1. Processador (CPU)

Depende do teu orçamento exato, mas a melhor CPU para computadores para jogos abaixo de 1000 dólares seria, no mínimo, um processador da série Intel Core i5 ou da série AMD Ryzen 5. Ambos oferecem um excelente equilíbrio entre desempenho e preço acessível, tornando-os ideais para configurações de jogos de gama média. Podes optar por um modelo ligeiramente inferior, desde que seja compatível com os teus outros componentes, mas não recomendo poupar na CPU, pois isso terá um impacto negativo na capacidade do teu computador de jogos de se adaptar às novidades futuras.

Outra coisa que deve evitar é uma combinação inadequada de CPU e GPU, pois isso conduz frequentemente a um fenómeno chamado «gargalo». Isto acontece quando a potência de processamento da sua GPU é limitada por uma CPU mais fraca, o que, por sua vez, afeta negativamente o seu desempenho nos jogos e noutras áreas.

Verifica sempre online se o teu processador não vai limitar o desempenho da tua placa gráfica ou, melhor ainda, gasta uma parte significativa do teu orçamento no processador ou num PC pré-montado com um bom processador, pois isso dar-te-á bastante margem para futuras atualizações.

2. Placa gráfica (GPU)

A escolha da placa gráfica é, sem dúvida, o fator mais importante se quiseres obter o melhor PC para jogos que o teu orçamento permitir. O teu PC pode ter os componentes com as especificações mais elevadas do mercado, mas sem uma boa placa gráfica a apoiá-lo, continuará a executar jogos modernos e exigentes em termos de GPU de forma péssima.

Para o ajudar a escolher as melhores GPUs para o seu PC de jogos personalizado ou pré-montado, listei aqui as melhores placas gráficas económicas que pode adquirir se o seu orçamento for inferior a 1000 dólares:

As melhores placas gráficas económicas VRAM PVP Intel Arc A580 8 GB 179 $ Intel Arc B580 12 GB 249 $ NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 249 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 299 $ AMD Radeon RX 7600XT 16 GB 329 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 329 AMD Radeon RX 6600XT 8 GB 379

Note-se que os preços de venda recomendados pelo fabricante (MSRP) não refletem os preços reais das GPUs, que são fortemente influenciados por inúmeros fatores, tais como a localização, a disponibilidade e a atualidade. No entanto, todas as placas acima referidas estão entre as melhores em termos de FPS por dólar, tornando-as indispensáveis para computadores de jogos económicos, mas potentes.

3. Memória (RAM)

Adquirir bons módulos de RAM para o teu PC de jogos não só garante uma experiência de jogo fluida, como também torna o teu PC adequado para a utilização quotidiana ou para atividades relacionadas com a produtividade. Com mais espaço de RAM, o teu computador de jogos terá uma resposta do sistema mais rápida, melhores capacidades multitarefa e será menos suscetível a atrasos e falhas.

Vais precisar de, pelo menos, 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz para uma experiência de jogo fluida – certifica-te apenas de que o teu processador e a tua placa-mãe suportam DDR4, uma vez que as configurações mais recentes podem necessitar de DDR5. Além disso, certifique-se de que a sua RAM está com overclock, mudando para os perfis DOCP (placas-mãe AMD) ou XMP (placas-mãe Intel) na BIOS para otimizar o desempenho nos jogos.

4. Armazenamento

Existem dois tipos de armazenamento dignos de nota para PC:

Unidades de disco rígido (HDD)

Unidades de estado sólido (SSD)

Para computadores de jogos económicos, recomendo adquirir, pelo menos, um SSD NVMe de 512 GB. Afinal, 512 GB devem ser suficientes, desde que não acumule demasiados jogos ou outros ficheiros no seu espaço de armazenamento, mas 1 TB deve ser a escolha ideal se estiver disposto a arcar com o custo adicional.

Além disso, se quiseres ter as velocidades de carregamento mais rápidas enquanto jogas os teus jogos favoritos, considera adquirir um SSD com velocidades de leitura e gravação de, pelo menos, 1200 MB/s.

5. Fonte de alimentação (PSU)

Ao escolher uma boa fonte de alimentação para o teu PC de jogos, o mais importante é verificares a potência necessária para o teu processador e placa gráfica. Para a maioria dos PCs para jogos com menos de 1000 dólares, uma fonte de alimentação com cerca de 600 W é a escolha ideal. No entanto, recomendo adquirir uma fonte de alimentação com maior potência se pretender atualizar a sua placa gráfica no futuro.

Em geral, é aconselhável optar por marcas conhecidas de fontes de alimentação, como a Seasonic, a EVGA e a Corsair, uma vez que fontes de alimentação pouco fiáveis podem danificar os teus componentes. Além disso, as fontes de alimentação são classificadas de acordo com a sua eficiência energética: Platina (a mais elevada), Ouro, Prata e Bronze (a mais baixa). Se quiser poupar na eletricidade a longo prazo, lembre-se de que quanto mais elevada for a classificação de eficiência da fonte de alimentação do seu computador de jogos, melhor.

Pode garantir a longevidade e a estabilidade do sistema ao escolher uma fonte de alimentação de topo para o PC de jogos, capaz de lidar facilmente com flutuações de tensão. Este componente essencial funciona como o coração do seu sistema e protege os seus equipamentos eletrónicos dispendiosos contra danos, mantendo simultaneamente níveis de desempenho ótimos.

Em suma, escolher o melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares não tem a ver com encontrar o equipamento mais chamativo – tem a ver com saber o que realmente importa no seu interior. Com o processador, a placa gráfica, a memória RAM, o armazenamento e uma fonte de alimentação fiável certos, podes conseguir uma configuração potente sem estourar o teu orçamento. Tenha estes elementos essenciais em mente e acabará por ter uma máquina que proporciona uma experiência de jogo fluida, tempos de carregamento rápidos e margem para expansão.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor PC para jogos abaixo dos 1000 dólares?

O melhor PC para jogos que pode comprar por menos de 1000 dólares é o MSI Codex R2. É um computador de secretária para jogos muito potente que inclui um processador Intel Core i5-14400F, uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB de RAM DDR5 – uma excelente combinação que te permitirá jogar todos os jogos mais recentes com as definições máximas.

Quais são as melhores especificações para um PC para jogos económico?

Se quiser um computador de secretária para jogos económico e atualizado, capaz de rodar os jogos AAA mais recentes com boas resoluções e FPS, o ideal é que tenha, no mínimo, uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 ou uma AMD Radeon RX 6600XT. Quanto ao processador, considere adquirir um da série AMD Ryzen 5 ou um processador Intel Core i5.

1000 dólares é um bom valor para um PC para jogos?

Sim, 1000 dólares são mais do que suficientes para adquirir até mesmo um PC para jogos de gama média. Certifica-te apenas de que compras um que tenha uma boa combinação de CPU e GPU, uma vez que estes dois componentes são, de longe, os mais cruciais na escolha de um PC para jogos potente.

Quanto custa um bom computador para jogos?

Entre 500 e 1000 dólares deve ser uma boa faixa de preço para um PC para jogos a 1080p, se tiveres um orçamento apertado. Alguns computadores pré-montados com preços próximos dos 1000 dólares conseguem até rodar jogos a 1440p com uma taxa de fotogramas respeitável; incluímos alguns deles na lista acima.

É possível usar um PC para jogos no trabalho?

Sim, é possível utilizar computadores para jogos no trabalho. Os melhores computadores para jogos abaixo dos 1000 dólares podem ser facilmente utilizados como estações de trabalho alternativas para todo o tipo de criação de conteúdos, como edição de vídeo, streaming e desenvolvimento de software, graças aos seus componentes de alta especificação.